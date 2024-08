As 10 melhores certificações de marketing para crescer em sua carreira

Não é fácil chamar a atenção do seu público-alvo quando se está competindo com muitos. É por isso que os profissionais de marketing de hoje precisam aprender técnicas de marketing convencionais e não convencionais para conquistar seu espaço.

Manter-se atualizado e à frente da curva tornou-se extremamente importante. Uma maneira poderosa de aprimorar suas habilidades e demonstrar sua experiência é obter certificações de marketing, seja você um profissional de marketing novato ou experiente.

Neste guia de certificações de marketing, exploraremos os benefícios de obter uma certificação, os diferentes tipos de certificações disponíveis, as 10 certificações de destaque que você deve procurar e muito mais.

Benefícios de ter certificações de marketing para a carreira

Aqui estão alguns dos principais benefícios de ter uma certificação de marketing para a carreira.

Vantagem competitiva: No mercado de trabalho, onde vários candidatos se inscrevem, as certificações de marketing o ajudarão a obter uma vantagem competitiva sobre os demais candidatos. Aproveite essas certificações para fazer com que sua candidatura se destaque para que os possíveis empregadores a notem Avanço na carreira: Em uma equipe de profissionais de marketing, aqueles que se aperfeiçoarem por meio de certificações de marketing terão uma vantagem profissional sobre seus colegas de equipe. Isso, por sua vez, resultará em promoções mais rápidas e melhor avanço na carreira em longo prazo Aumento da empregabilidade: Quando os recrutadores e líderes de marketing procuram talentos de marketing, os candidatos com certificações de marketing se destacam e têm mais chances de captar o interesse deles. Mais interesse por parte dos recrutadores significa mais opções de empregabilidade Networking: A maioria dos programas de certificação em marketing oferece uma grande oportunidade de fazer networking com pessoas com interesses semelhantes. Seus tutores e colegas de classe também se transformam em sua rede profissional quando você procura o próximo grande passo na carreira ou precisa de orientação especializada Melhor salário: Ter uma ou mais certificações de marketing e um diploma profissional aumentará sua qualificação educacional e classificará seu perfil em uma posição mais elevada para obter uma melhor remuneração. Isso também proporciona uma melhor alavancagem com os recrutadores durante as negociações salariais

Tipos de certificações de marketing

Podemos agrupar as certificações de marketing em quatro categorias. Aqui está uma rápida visão geral dos tipos de certificações de marketing e como elas o ajudam no desenvolvimento profissional e no crescimento da carreira a longo prazo.

Certificações de marketing digital

O marketing digital é um campo muito procurado, que inclui muito conhecimento técnico, e os recrutadores estão sempre procurando os talentos certos. Obter uma certificação em marketing digital é uma das melhores maneiras de se destacar e mostrar que você está bem equipado para enfrentar tudo o que uma agência de marketing ou uma empresa de SaaS de hipercrescimento possa lhe oferecer.

Um curso de certificação em marketing digital em tempo integral provavelmente abrangerá tudo, desde otimização de mecanismos de busca (SEO), marketing de mecanismos de busca (SEM), publicidade pay-per-click (PPC) e Google Ads até marketing de mídia social e publicidade em mídia social.

Uma certificação em marketing digital o treinará para criar melhores planos de marketing a empresa pode, por exemplo, obter um ROI mais alto em campanhas, definir públicos mais direcionados, melhorar as taxas de conversão e tomar decisões orientadas por dados usando análise de comportamento.

Certificações de marketing de conteúdo

O conteúdo publicado no site ou na mídia social de uma empresa envolve efetivamente o público-alvo e encontra clientes em potencial. No marketing, não importa o que você faça, "o conteúdo é rei" Portanto, há sempre uma demanda constante por profissionais de marketing de conteúdo em todo o mundo.

As certificações de marketing de conteúdo o orientarão no desenvolvimento de uma estratégia de conteúdo. Em seguida, você receberá orientação para criar conteúdo que atraia o seu público, escrever textos publicitários cativantes, otimizar perfis de mídia social, adquirir gerenciamento de clientes habilidades e muito mais.

Certificações de marketing por e-mail

No mundo da publicidade digital, o marketing por e-mail ainda tem uma vantagem competitiva por seu grande número de usuários. Em 2024, haverá cerca de ~4,3 bilhões de usuários globais de e-mail e esse número está aumentando constantemente.

Uma certificação de marketing por e-mail de renome cobrirá tudo para ajudá-lo a aumentar sua lista de público-alvo de e-mail. O curso ensinará como usar as diferentes ferramentas disponíveis para marketing por e-mail, planejar seu e-mail calendário de marketing criar modelos de e-mail do tipo arrastar e soltar, segmentar suas listas de público, dicas para escrever conteúdo cativante, criar e-mail fluxos de trabalho de marketing e analisar suas análises de e-mail.

Certificações de marketing de entrada

O Inbound Marketing atrai clientes em potencial ao criar mensagens de marketing personalizadas usando conteúdo. Brian Halligan, cofundador e ex-CEO da HubSpot, criou o termo "Inbound Marketing"

As certificações em Inbound Marketing o ajudarão a criar estratégias para atração, envolvimento e satisfação do cliente - os três principais pilares de uma empresa.

Você aprenderá a criar conteúdo que instrua seus clientes em potencial durante toda a jornada de compra, a escrever conteúdo de nutrição de leads, a gerenciar campanhas, a criar estratégias de automação e a usar Ferramentas de marketing de IA .

10 certificações de marketing a serem concluídas em 2024

Aqui estão 10 certificações de marketing para avançar em sua carreira. Escolha uma que se alinhe com seus objetivos.

1. Certificação do Google Ads

via Certificação do Google Ads A Certificação do Google Ads é um reconhecimento oficial do Google de que você é um especialista no uso de suas ferramentas de publicidade on-line. Atualmente, você tem as seguintes 11 certificações do Google Ads em oferta.

Pesquisa do Google Ads

Exibição do Google Ads

Vídeo do Google Ads

Anúncios do Shopping

Aplicativos do Google Ads

Medição do Google Ads

Pesquisa profissional do Google Ads

Google Ads Display Professional

Profissional de vídeo do Google Ads

Criativo do Google Ads

Aumentar as vendas off-line

Obtenha certificações do Google Ads por meio de Oficina de habilidades uma plataforma do Google, para acessar seus recursos de aprendizado e avaliações. Essas certificações são para pessoas que estão iniciando sua carreira em marketing digital.

Os profissionais de nível médio que precisam se atualizar sobre as últimas tendências e recursos do Google Ads também fazem as Certificações do Google Ads.

Essas certificações têm validade de um ano e precisam ser renovadas regularmente depois disso. Recomendamos que você renove sua certificação anualmente para se manter atualizado com as tendências atuais.

Assunto de interesse: Profissionais de marketing digital

Oferecido por: Google

Taxa de certificação: Gratuita

Validade: Requer renovação após um ano

2. Certificação em marketing de entrada da HubSpot

via Hubspot O estrategista de marketing David Meerman Scott diz que o inbound marketing permite que os profissionais de marketing "conquistem seu espaço" no conhecimento do cliente, em vez de invadi-lo por meio de anúncios pagos.

O Certificação de Inbound Marketing da HubSpot ajudará você a criar uma buyer persona ideal, otimizar processos de marketing, automatizar fluxos de trabalho de marketing e usar ferramentas de IA.

A HubSpot é um dos melhores lugares para dominar a arte do inbound marketing e obter uma certificação em inbound marketing.

Assunto de interesse: Profissionais de marketing digital, profissionais de marketing inbound e líderes de marketing iniciantes

Oferecido por: HubSpot

Taxa de certificação: Gratuita

Validade: Requer renovação após 2 anos

3. Profissional de Marketing Certificado (PCM®)

via Associação Americana de Marketing A AMA oferece o Profissional de Marketing Certificado (PCM®) três cursos.

Marketing digital

Gerenciamento de marketing

Marketing de conteúdo

Cada um desses cursos oferece conhecimento aprofundado nos campos correspondentes. Essa certificação oferece valor adicional se você já for membro da AMA.

A certificação Professional Certified Marketer (PCM®) é válida por um período de três anos, após o qual você precisa buscar educação continuada na forma de Unidades de Educação Continuada (CEUs) para se recertificar junto à AMA.

Assunto de interesse: Para todos os profissionais de marketing

Oferecido por: Associação Americana de Marketing (AMA)

Taxa de certificação: A partir de US$ 249 para membros da AMA e a partir de US$ 349 para não membros

**Validade: 3 anos

4. Certificação de marketing de conteúdo da HubSpot

via Hubspot Os Certificação de marketing de conteúdo da HubSpot Academy Da HubSpot Academy permite que você escreva conteúdo atraente e digno de ser compartilhado, que capta a atenção do público e melhora a conversão.

Você aprenderá tudo, desde a criação de uma estratégia de marketing de conteúdo de longo prazo até a promoção eficaz do seu conteúdo e a avaliação do desempenho dele.

Assunto de interesse: Profissionais de marketing de conteúdo de nível básico

Oferecido por: HubSpot

Taxa de certificação: Gratuita

Validade: Requer renovação após 2 anos

5. Certificação de marketing digital avançado Certificação de Marketing Digital Avançado do IIDE oferece treinamento prático em mais de 20 ferramentas de marketing digital. O curso abrange os conceitos básicos de marketing digital, marketing de mídia social e de busca, crescimento e análise, planejamento e estratégia, além das principais habilidades comerciais, como gerenciamento de campanhas de marketing.

A Certificação de Marketing Digital Avançado é um programa de cinco meses com sessões de orientação individuais dedicadas. Os profissionais de marketing que desejam aprimorar suas habilidades se beneficiarão com esse curso.

Assunto de interesse: Instituto e profissionais de marketing digital

Oferecido por: Instituto Indiano de Educação Digital (IIDE)

Taxa de certificação: $1400

**Validade: Para sempre

6. Curso SEO Toolkit

via Semrush Os principais especialistas do setor de marketing desenvolveram o Curso SEO Toolkit da Semrush Academy. Essa certificação da Semrush é um dos cursos de SEO reconhecidos mundialmente na comunidade de marketing digital e tem como alvo os novatos que desejam entrar nesse campo.

O curso abrange tópicos como pesquisa orgânica, análise de palavras-chave, backlinks, insights sobre tráfego orgânico, análise do Google, ferramentas mágicas de palavras-chave, modelos de conteúdo de SEO, verificadores de SEO na página, auditorias de backlinks e muito mais.

Assunto de interesse: Frescos em marketing digital

Oferecido por: Semrush

Taxa de certificação: Gratuita

Validade: 1 ano

7. Certificação em Marketing de Mídia Social

via Hootsuite A Certificação em Marketing de Mídia Social da Hootsuite abrange tudo, desde a criação de uma estratégia de mídia social até a criação de seu público orgânico por meio do marketing de conteúdo.

Ao contrário de outras certificações, essa não expira e é válida por toda sua vida. Profissionais de marketing de mídia social iniciantes e gerentes de nível médio se beneficiam desse curso.

Assunto de interesse: Profissionais de marketing de mídia social

Oferecido por: Hootsuite

Taxa de certificação: US$ 199

**Validade: Para sempre

8. Certificação de Marketing Digital OMCP

via OMCP Os Certificação de Marketing Digital OMCP destina-se a profissionais com experiência variada em marketing, treinamento extensivo e conhecimento técnico das práticas recomendadas de marketing digital.

A certificação OCMP é o padrão ouro da certificação de marketing digital. Ela exige aprovação na Certificação de Marketing Digital do OMCP e alguns critérios de elegibilidade, como horas mínimas de trabalho, pós-graduação ou um curso de marketing qualificado.

Assunto de interesse: Gerentes de marketing digital, liderança em marketing

Oferecido por: OMCP

Taxa de certificação: $395

Validade: 2 anos

9. Certificação de Marketing de Conteúdo

via Universidade de Marketing de Conteúdo O Certificação de marketing de conteúdo do CMI oferece treinamento em estratégia de marketing de conteúdo, gerenciamento do ciclo de vida do conteúdo, análise de marketing de conteúdo e criação de uma voz de marca.

Essa certificação é perfeita para profissionais de marketing que desejam se especializar em marketing de conteúdo, novatos que desejam entrar na área, escritores e profissionais de marketing de mídia social que desejam combinar conteúdo com estratégia de marketing.

Assunto de interesse: Marketing de conteúdo

Oferecido por: Content Marketing Institute (CMI) e American Marketing Association

Taxa de certificação: $995

Validade: 12 meses de acesso

10. Curso avançado de marketing por e-mail

via Simplilearn Os Marketing avançado por e-mail da Simplilearn, ensina você a criar campanhas de e-mail direcionadas, escrever linhas de assunto e textos de e-mail cativantes, criar sua lista de marketing por e-mail e acompanhar a análise de e-mail.

A Simplilearn revisa e atualiza constantemente esse curso gratuito para mantê-lo relevante para as tendências atuais de marketing por e-mail.

Assunto de interesse: Profissionais de marketing de crescimento e iniciantes em marketing por e-mail

Oferecido por: Simplilearn

Taxa de certificação: Gratuita

**Validade: Para sempre

Gerencie sua carreira de marketing com o ClickUp

O marketing é uma função complexa, e a grande quantidade de planejamento e comunicação da equipe que você precisa o deixará procurando a ferramenta certa para ajudar. O ClickUp, uma plataforma de produtividade completa, oferece o suporte de que você precisa. Marketing do ClickUp ajuda você gerenciar projetos e tarefas, aumentar a colaboração e a comunicação da equipe, criar planos de marketing de ponta a ponta, gerar ideias de campanhas com a ajuda da IA do ClickUp e muito mais.

O ClickUp está equipado com tudo o que você precisa para uma colaboração tranquila com sua equipe de marketing

Se quiser gerenciar campanhas e organizar todas as atividades relacionadas em um só lugar, você deve considerar Modelo de gerenciamento de campanhas do ClickUp . Além da colaboração, esse modelo o ajudará a rastrear tarefas e cronogramas e a monitorar suas campanhas facilmente com status, exibições, campos personalizados e muito mais.

E esse é apenas um dos modelos de marketing entre muitos outros, como Plano de conteúdo de mídia social, Agendamentos de anúncios, Pesquisa de mercado e Calendários promocionais.

O ClickUp reúne suas equipes para planejar, monitorar e colaborar em qualquer projeto - tudo em um só lugar.

Gerencie suas campanhas de marketing como um profissional e realize seus sonhos de marketing com o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp

O ClickUp se torna aquele aplicativo que substituirá várias ferramentas que você usa em seu trabalho. Aqui estão alguns dos melhores recursos do ClickUp que as equipes de marketing usam ativamente.

Crie seus planos de marketing anuais ou trimestrais e conecte-os a tarefas individuais que impulsionam seu plano. O ClickUp torna seu marketinggerenciamento de projetos mantendo sua estratégia e calendários de campanha ao lado de suas tarefas diárias

Crie seus planos de marketing usando modelos de planos de marketing pré-criados gratuitos

Aumente a colaboração da equipe usando quadros brancos, documentos e ferramentas de revisão, fazendo com que todos os membros da equipe fiquem na mesma página

Gerencie seus clientes de forma eficaz, comunique-se com eles e colete feedback de forma proativa, tudo em um só lugar

Forneça conteúdo em escala. Organize o plano de conteúdo da sua equipe com suas tarefas por meio de uma biblioteca de conteúdo central

Capture solicitações de design, defina níveis de prioridade e acompanhe todos os aspectos do seu processo criativo

Acompanhe e analise o progresso da sua equipe rapidamente, transformando suas tarefas em gráficos e painéis visuais

Escreva comIA do ClickUp!

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de ativos de marketing importantes, como um estudo de caso

Capacite-se e aprimore sua carreira

Já estabelecemos a importância de você obter uma certificação. Escolha a certificação que o ajudará a chegar onde deseja, com base em suas necessidades e na posição em que se encontra em sua carreira. Ou, melhor ainda, continue explorando novas opções.

Mas não se esqueça de que uma ferramenta útil como o ClickUp estará sempre ao seu lado, ajudando-o a cumprir suas tarefas e responsabilidades diárias.

Os recursos de gerenciamento de projetos, colaboração e marketing oferecidos pelo ClickUp lhe darão inúmeras oportunidades de fazer bom uso de suas certificações. Experimente o ClickUp hoje mesmo !