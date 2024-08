As 7 principais certificações de gerenciamento de projetos ágeis (2024)

Interessado em ganhar um Agile certificação de gerenciamento de projetos ?

A metodologia Agile oferece muitos benefícios.

Produtos de maior qualidade, melhor controle do projeto, maior ROI e, o mais importante, clientes mais satisfeitos.

Portanto, que melhor maneira de aprender tudo sobre gerenciamento de projetos Agile do que obter uma certificação? Você também se tornará um profissional Agile certificado, agregando valor ao seu currículo.

mas será que escolher a certificação Agile certa o deixa com essa sensação?

Bem, não precisa ser!

Neste artigo, você aprenderá o que é uma certificação em gerenciamento de projetos Agile e por que precisa de uma. Também destacaremos

sete certificações excelentes

que você pode obter e como você pode usar de fato sua certificação para se tornar um profissional eficaz de gerenciamento de projetos Agile em 2021.

Vamos começar.

O que é uma certificação em gerenciamento de projetos ágeis?

Uma

Gerenciamento ágil de projetos

é uma confirmação formal das competências e habilidades de um indivíduo para gerenciar projetos de forma eficiente em um ambiente

Ambiente ágil

.

Obter uma certificação em gerenciamento de projetos ágeis não apenas agrega valor ao seu currículo, mas também o ajuda a dar um passo adiante no gerenciamento de projetos com agilidade.

Mas o que é Gerenciamento ágil de projetos _?

No gerenciamento ágil de projetos, você desenvolve um projeto em sprints.

_Espere... "sprint" como em uma corrida?

Definitivamente não!

Isso é apenas um jogo de palavras inteligente dos criadores do Agile.

Diferente de gerenciamento tradicional de projetos na abordagem ágil, um grande projeto é dividido em ciclos de desenvolvimento menores, chamados sprints.

Ao final de cada sprint, você recebe o feedback do cliente, implementa as alterações no próximo ciclo e, em seguida, entrega o produto.

O benefício?

Esse

melhoria contínua

mantém os clientes ativamente envolvidos no processo de desenvolvimento, ajudando você a desenvolver um produto que atenda perfeitamente às necessidades deles.

Por que você precisa de uma certificação em gerenciamento de projetos ágeis?

A obtenção de uma certificação em gerenciamento ágil demonstra sua dedicação a essa metodologia de projeto. Ao passar por uma experiência de treinamento individual, você aprenderá as técnicas Agile para gerenciar e concluir projetos com sucesso. Isso ajuda a aumentar suas habilidades, seu conhecimento e a aprimorar suas capacidades.

Para ajudá-lo a evitar isso, vamos dar uma olhada em três razões principais pelas quais você precisa de uma certificação em gerenciamento de projetos Agile:

1. Aprimorar suas habilidades de gerenciamento de projetos Agile

Para gerenciar um projeto Agile, você precisa conhecer seus principais conceitos, como:

Valores ágeis conforme mencionado no Manifesto Ágil

Artefatos ágeis e cerimônias

Treinador ágil responsabilidades

Há duas maneiras de aprender isso:

Gerenciando projetos Agile

Inscrevendo-se em um programa de certificação dedicado

Embora o aprendizado no trabalho seja ótimo, pode ser difícil encontrar oportunidades para fazer isso. Afinal de contas, por que uma empresa contrataria um gerente sem experiência em Agile para gerenciar um projeto Agile?

Além disso, limitar-se a aprender no trabalho pode fazer com que você leve meses para adquirir o conhecimento necessário.

Mas em um programa de certificação dedicado, você aprenderá esses conceitos muito mais rapidamente!

o benefício?

Ao aprender esses conceitos ágeis, você aprimorará suas habilidades e ganhará uma vantagem inicial para gerenciar projetos em um ambiente ágil.

2. Mostra sua dedicação à função

A obtenção de uma certificação em gerenciamento Agile mostra sua dedicação a essa metodologia de projeto.

Ao passar por uma experiência de treinamento individual, você aprenderá as técnicas Agile para gerenciar e concluir projetos com sucesso. Isso ajuda a aumentar suas habilidades e conhecimentos e a aprimorar suas capacidades.

Isso naturalmente mostra aos empregadores que você se dedica a dominar o Agile, aumentando suas chances de se tornar um gerente de projetos Agile.

3. Ajuda você a lidar facilmente com projetos Agile

Espera-se que um profissional de gerenciamento de projetos ágeis supere qualquer obstáculo que surja no caminho da conclusão bem-sucedida do projeto. Pode ser qualquer coisa, desde a implementação de princípios ágeis até a simples realização de cerimônias ágeis.

_Então, como você supera esses obstáculos?

Simples: com um curso de gerenciamento ágil!

Esses cursos de treinamento em gerenciamento de projetos ensinam estratégias para enfrentar os desafios da maneira correta. Isso também o ajuda a se preparar melhor para identificar os problemas antes que eles se agravem, economizando seu tempo e outros recursos!

Não deixe de conferir estes cursos de primeira linha certificações de gerenciamento de produtos também!

Qual é a melhor certificação de gerenciamento de projetos ágeis?_

As certificações de gerenciamento de projetos ágeis variam de acordo com a carreira, mas as mais comuns são as certificações PMP e CSM. A PMP é boa para ganhar força como gerente em um domínio específico, enquanto a CSM é ideal para a estrutura ágil do Scrum.

As 7 principais certificações de gerenciamento de projetos ágeis em 2021

_Qual é a melhor maneira de escolher um curso de certificação?

Provavelmente não é a melhor ideia aqui...

_Você quer escolher algo que atenda às suas necessidades, certo?

Para ajudá-lo a encontrar a certificação mais adequada para você, aqui está uma lista de sete certificações de gerenciamento de projetos Agile cuidadosamente selecionadas.

Para cada certificação Agile, abordaremos:

Qual instituto de gerenciamento de projetos a oferece

Os domínios que ela abrange

Quais são seus pré-requisitos

Quanto custa

1. Certificado de Profissional Ágil do PMI (PMI-ACP)

Criada por Agilistas, a certificação PMI Agile Certified Practitioner reconhece formalmente o conhecimento e as habilidades de um indivíduo em princípios e técnicas Agile. Ela trata de várias abordagens ágeis, como Scrum , Kanban e Extreme Programming (XP).

O exame Agile Certified Practitioner consiste em 120 questões de múltipla escolha com um limite de tempo de 3 horas.

Nota__: Para manter a certificação PMI Agile Certified Practitioner, você deve obter 30 unidades de desenvolvimento profissional (PDUs) em tópicos Agile a cada três anos

**O PMI-ACP é melhor do que o PMP?

A ACP está centrada em uma abordagem ágil do gerenciamento de projetos, enquanto a PMP se concentra em metodologias tradicionais de gerenciamento de projetos com um escopo mais amplo. As certificações ACP e PMP são usadas para verificar o conhecimento de gerentes de projeto profissionais.

**O que é uma PDU?

Uma PDU é uma unidade estabelecida pelo Project Management Institute para medir o desenvolvimento profissional de um indivíduo.

Oferecido por

Project Management Institute (Instituto de Gerenciamento de Projetos).

Domínios cobertos

A certificação Agile Certified Practitioner abrange tópicos como:

Princípios e mentalidade ágeis

Entrega orientada para o valor

Estimativa ágil

Desempenho da equipe

Melhoria contínua

pré-requisitos da certificação ####

Os pré-requisitos para este programa de certificação são:

Um diploma de segundo grau

21 horas de contato de treinamento em práticas ágeis

12 meses de experiência geral em projetos nos últimos 5 anos

Nota_: Um atual certificação PMP_ (Project Management Professional) ou PgMP ( Gerenciamento de programas Professional) pode atender a esse requisito.

8 meses de experiência em projetos ágeis nos últimos 3 anos

Preços

Para membros do Project Management Institute: $435

Para não-membros: US$ 495

2. Certificações de gerenciamento de projetos ágeis PRINCE2

As certificações PRINCE2 Agile Project Management são uma combinação da metodologia Agile e PRojects IN Controlled Environments 2 (PRINCE2). Elas foram criadas para ensinar aos profissionais como gerenciar projetos ao trabalhar em um ambiente ágil.

O PRINCE2 Agile oferece dois níveis de certificações:

PRINCE2 Agile Foundation: uma certificação de nível básico que abrange técnicas e estruturas Agile

PRINCE2 Agile Practitioner: ensina os indivíduos a combinar a estrutura, a governança e o controle do projeto com a metodologia e as técnicas do Agile

O exame de certificação PRINCE2 Agile Foundation consiste em 50 questões objetivas com um limite de tempo de 1 hora. Para o exame de certificação Agilepm Practitioner, o exame é do tipo livro aberto com 50 questões e tempo limite de 150 minutos.

Oferecido por

AXELOS Ltd.

Domínios cobertos

Este curso de certificação é composto por módulos como:

Visão geral do PRINCE2 Agile

Temas e processos em um ambiente ágil

Scrum, Kanban e Lean start-up

Estudo de caso e atividades do PRINCE2 Agile

pré-requisitos da certificação ####

Não há pré-requisitos formais para a certificação Agilepm Foundation.

No entanto, para obter a certificação Agilepm Practitioner, você precisa ter uma das seguintes certificações:

PRINCE2 Foundation (ou superior)

PRINCE2 Agile Foundation

Qualificação em Gerenciamento de Projetos (PMQ)

Certificado de Associado em Gerenciamento de Projetos (CAPM)

IPMA (Associação Internacional de Gerenciamento de Projetos) Níveis A, B, C e D

Preços

Para o PRINCE2 Agile Foundation & Practitioner on-line: US$ 1555

Para pacote misto: US$ 1.860

3. Certificado Scrum Master (CSM)

O certificado

Scrum Master

a certificação é ideal para pessoas que desejam gerenciar uma equipe Scrum.

Essa certificação ensina a você toda a estrutura do Scrum: vários

funções da equipe do projeto

eventos e artefatos. Este curso Agile pode ajudá-lo a se tornar a pessoa perfeita para gerenciar um projeto Agile Equipe Scrum .

Para obter a certificação Certified Scrum Master, você precisa participar de um treinamento em sala de aula. Ao final do treinamento, você precisa fazer um exame com consulta. O exame contém 50 questões de múltipla escolha com um limite de tempo de 1 hora.

Oferecido por

The Scrum Alliance.

Domínios cobertos

A certificação Certified Scrum Master abrange tópicos como:

Estrutura ágil e Scrum

Funções da equipe Scrum

Valor do Scrum e eventos

Artefatos do Scrum

Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para essa certificação Agile.

Preços

$1000-1400.

4. Agilista SAFe certificado (Scaled Agile)

Certificado SAFe (

Estrutura Scaled Agile

) Agilist é uma certificação de nível básico que ensina um indivíduo a implementar o SAFe para dimensionar o desenvolvimento ágil em uma organização.

O exame de certificação é um exame com 45 questões fechadas com um limite de tempo de 90 minutos. Antes de fazer o exame, você deve participar de um curso de treinamento de 2 dias sobre Leading SAFe.

Oferecido por

Scaled Agile.

Domínios cobertos

Este certificado de gerenciamento de projetos Agile abrange domínios como:

Fundamentos da estrutura Scaled Agile

Agilidade nos negócios

Planejamento de incremento de programa

Gerenciamento de portfólio enxuto

pré-requisitos da certificação ####

mais de 5 anos de experiência em desenvolvimento de software testes, análise de negócios, produtos ou gerenciamento de projetos

Experiência em Estrutura Scrum

Preços

A partir de US$ 725.

Nota_: A primeira _tentativa de exame está incluída como parte da taxa de inscrição do curso, desde que você o faça dentro de 30 dias após a conclusão do curso. Cada nova tentativa custa US$ 50,00

5. Certificações de Scrum Master Profissional (PSM)

O Profissional

Scrum Master

oferece três níveis de certificação:

Professional Scrum Master I: para validar o conhecimento da estrutura Scrum e sua aplicação

Professional Scrum Master II: aprender a usar o framework Scrum para aplicação no mundo real

Professional Scrum Master III: para aqueles que passaram nas avaliações PSM I e II e planejam dominar a abordagem Scrum

O exame de certificação para:

PSM I contém 80 perguntas com um limite de tempo de 60 minutos

PSM II contém 30 perguntas com um limite de tempo de 90 minutos

PSM III contém 33 questões com um limite de tempo de 120 minutos

Oferecido por

Scrum.org

Domínios cobertos

As certificações Professional Scrum Master abrangem áreas como:

Estrutura do Scrum

Mentoria de equipes

Melhoria contínua e entrega

Planejamento de portfólio

pré-requisitos da certificação ####

Não há pré-requisitos formais para essas certificações.

sim

Preços

Para a avaliação Professional Scrum Master I: US$ 150

Para a avaliação Professional Scrum Master II: $250

Para a avaliação Professional Scrum Master III: $350

6. Gerente de Projetos Ágeis Certificado (IAPM)

A certificação Certified Agile Project Manager é destinada a gerentes que desejam aprimorar seus conhecimentos e habilidades em gerenciamento de projetos Agile.

Para fazer o exame de certificação, é necessário registrar-se na International Association of Project Managers. Após o pagamento e a inscrição, você receberá um e-mail com as credenciais de login para fazer o exame.

Nota__: Essas credenciais são válidas somente por seis meses

Oferecido por

Associação Internacional de Gerentes de Projetos.

Domínios cobertos

Esta certificação é baseada no Agile PM Guide 2.0.

o que é o* Agile PM Guide 2.0 ?

É um guia abrangente que cobre os conceitos de cada estrutura Agile (Scrum, Kanban e Extreme Programming).

pré-requisitos da certificação ####

Não há pré-requisitos formais para esse curso de gerenciamento de projetos Agile.

A experiência anterior em gerenciamento de projetos pode ser muito útil.

Preços

O preço é calculado de acordo com sua nacionalidade:

Para os EUA: 650,00 CHF ($689.414)

Para o Reino Unido: 562,00 CHF (£475,85)

7. Profissional Certificado ICAgile - Agile Certified Coaching (ICP-ACC)

A certificação Agile Certified Coaching ajuda as pessoas a aprenderem os fundamentos de como ser um Agile Coach. Também abrange os conceitos que o ajudarão a gerenciar uma equipe de trabalho

Equipe ágil

facilmente.

Não há um exame de certificação específico para obter essa certificação. Após a conclusão bem-sucedida desse curso de treinamento credenciado pela ICAgile, você receberá a certificação.

Esses cursos de treinamento transmitem os conhecimentos e aprendizados necessários para essa certificação. Em geral, um curso de treinamento tem 21 horas de atividades de instrução em um período de três dias.

Oferecido por

O Consórcio Internacional de Agile.

Domínios cobertos

Esta certificação Agile concentra-se principalmente em:

Princípios e metodologia ágeis

Mentalidade ágil

Papel de um Agile Coach

Responsabilidades de um Agile Coach

pré-requisitos da certificação ####

Não há pré-requisitos para esta certificação.

Preços

O preço da certificação depende do fornecedor do curso de treinamento.

Como usar sua certificação em gerenciamento ágil de projetos

Você escolheu a certificação certa para você e agora se tornou um gerente de projetos Agile certificado.

_Mas isso é suficiente?

_Por quê?

Gerenciar um projeto Agile não é uma tarefa fácil.

Você tem tarefas, reuniões,

marcos

documentação e muito mais.

Embora uma certificação o prepare para lidar com isso, você também precisa de uma plataforma para uma execução perfeita.

Tudo o que você precisa é de uma poderosa

ferramenta

como o ClickUp que pode facilitar muito o gerenciamento de projetos Agile!

**Mas o que é o ClickUp?

ClickUp é o ferramenta de gerenciamento de projetos Agile Scrum mais bem avaliada do mundo.

Seja para gerenciar projetos ou colaborar com sua equipe Agile, o ClickUp tem e-v-e-r-y-t-h-i-n-g coberto!

Veja como o ClickUp torna o gerenciamento de projetos super fácil para você:

1. Status de tarefas personalizadas para diferentes necessidades do projeto

O status de um projeto ajuda a determinar em que estágio ele se encontra.

Mas quando você está limitado a apenas um conjunto de status padrão, pode acabar com vários status irrelevantes.

É por isso que o ClickUp permite que você crie Status de tarefas personalizados, o que ajuda a refletir os estágios do projeto com precisão!

Para vários projetos, você pode criar vários status. "Teste de bugs", "Revisão de documentos" e "Verificação gramatical"! Você pode ser tão detalhado e criativo quanto quiser!

A melhor parte?

Tudo o que você precisa é dar uma olhada no status de uma tarefa para saber em que estágio ela está!

Visualização do bate-papo para colaboração rápida

Cada tarefa do ClickUp vem com uma seção de comentários dedicada.

Esse espaço bacana ajuda você:

Discutir a abordagem de suas tarefas

Compartilhar facilmente arquivos e links relevantes

Abordar preocupações e perguntas dentro do contexto certo

Marcar os membros da equipe do projeto para acompanhamento definitivo

Converta comentários em itens de ação eatribua a membros específicos da equipe

Com o Comments do ClickUp, você pode evitar falhas de comunicação e aumentar o trabalho em equipe.

Não, pense novamente.

Como o ClickUp salva todos os seus comentários, menções, links e anexos, você pode acessá-los facilmente mais tarde.

No Chat view do ClickUp, você pode revisar essas conversas importantes mais tarde para esclarecer qualquer confusão ou disputa. Ele fornece uma visão completa de todas as conversas que você teve com sua equipe de projeto.

3. Várias exibições que se adaptam a diferentes estilos de projeto

As Multiple Views do ClickUp ajudam a refletir com precisão qualquer uma das necessidades de seu projeto.

Seja ele Agile, Scrum, Gerenciamento de projetos Kanban extreme Programming, ou qualquer outro metodologia de gerenciamento de projetos o ClickUp pode se adaptar facilmente a ela.

Veja a seguir uma visão mais detalhada do que o ClickUp oferece:

A. Visualizações de tarefas necessárias

O ClickUp oferece duas visualizações de tarefas necessárias para se adaptar ao seu projeto Agile:

Visualização do quadro Se você gosta do Kanban então essa é a visualização ideal para você. Você pode mover rapidamente tarefas individuais com a interface de arrastar e soltar, em alinhamento com os princípios do método Agile.

Visualização de lista A Visualização de lista lista as tarefas como Estilo GTD listas de tarefas, uma abaixo da outra. Você pode tentar realizar as tarefas em uma sequência e marcá-las à medida que avança nessa lista lista de verificação simples .

B. Visualização da caixa Um gerente de projeto Agile pode usar o Box view para obter instantaneamente visões gerais de alto nível de tudo o que está acontecendo em sua organização.

_Como?

Como todas as tarefas são classificadas por responsável, você pode rapidamente fazer um balanço da carga de trabalho de todos e atribuir tarefas de acordo.

C. Visualização do calendário o gerenciamento da agenda de seu projeto parece uma tarefa tediosa?

Não mais!

Com a visualização de calendário do ClickUp, você pode planejar e gerenciar o cronograma do seu projeto em pouco tempo.

Você pode até mesmo alternar entre cada visualização de calendário, como:

Days : para visualizar todas as tarefas de projeto agendadas em uma determinada data

: para visualizar todas as tarefas de projeto agendadas em uma determinada data 4-Days : para visualizar as tarefas agendadas em um período contínuo de quatro dias

: para visualizar as tarefas agendadas em um período contínuo de quatro dias Week : para dar uma olhada no cronograma semanal do projeto

: para dar uma olhada no cronograma semanal do projeto Monthly: para uma visão geral do que está por vir no próximo mês

D. Modo Me Com o Me Mode do ClickUp, você pode visualizar rapidamente todas as tarefas, comentários e subtarefas atribuídas somente a você. Isso o ajuda a bloquear distrações e a se concentrar melhor na carga de trabalho do projeto.

_O que mais?

Você pode até mesmo personalizar o seu espaço, bastando marcar os itens (comentários, subtarefas, listas de verificação) que deseja ver no seu Me Mode.

4. Automação do fluxo de trabalho para automatizar tarefas repetitivas

_Já desejou algum feitiço mágico para ajudá-lo a automatizar tarefas manuais repetitivas?

Bem, é exatamente isso que você obtém com o recurso Automation do ClickUp!

(Nada de Harry Potter aqui, apenas a genialidade do software)

O ClickUp permite automatizar tarefas repetitivas e recorrentes, ajudando você a economizar tempo para se concentrar em tarefas essenciais.

Veja como funciona a automação do fluxo de trabalho do ClickUp:

Quando um acionador é iniciado, e o condição é satisfeita, uma predefinição ação é executada automaticamente.

Embora o ClickUp ofereça 50+ automações pré-construídas, você também pode criar facilmente suas próprias automações personalizadas.

Aqui estão algumas das Automações pré-construídas:

Alterar o responsável automaticamente quando o status de uma tarefa for alterado

Atribuir automaticamente novas tarefas a membros específicos da equipe

Aplicar um modelo e tags para economizar tempo ao criar uma tarefa

Atualizar a prioridade da tarefa automaticamente quando sua lista de verificação for limpa

Publicar um comentário quando todas as subtarefas de uma tarefa forem marcadas como encerradas

Claro!

Para obter mais informações sobre nossas Automações predefinidas, clique em aqui .

5. Ágil Painéis de controle para uma visão geral visual de seus projetos

O Dashboard do ClickUp lhe dá uma ideia clara de tudo o que está acontecendo em seu espaço de trabalho. _Sorta como o centro de controle de missão de uma nave espacial

_Como?

Os painéis fornecem uma visão de alto nível de todo o seu projeto. Você pode monitorá-los para garantir que tudo esteja progredindo sem problemas.

Você também pode personalizá-lo com vários gráficos, como:

Gráficos de queima : exibe as tarefas que foram concluídas até o momento

Gráficos Burndown : mostra o trabalho ainda a ser concluído em um projeto

Gráficos de fluxo de trabalho cumulativo : acompanhe o progresso do seu projeto em um período de tempo

Gráficos de velocidade : ajudam a determinar a taxa média de conclusão de suas tarefas

Espere... essas não são todas as imagens do ClickUp recursos !

Essa versátil ferramenta Agile oferece muitos outros recursos, como:

Relatórios da equipe : relatórios detalhados para obter insights sobre sua equipe interna ou externa remoto desempenho da equipe

Vários responsáveis : atribua rapidamente vários membros da equipe a qualquer tarefa

Pulso : visualize a atividade horária de seu espaço de trabalho em qualquer dia

Prioridades : prioriza as tarefas de acordo com sua urgência

Dependências : conhecer a ordem correta das tarefas a serem executadas

Documentos : criar e compartilhar documentos do projeto com os membros da equipe do projeto

Objetivos : mantenha sua equipe Scrum ou Agile motivada com objetivos e metas

Conclusão

Agora você já conhece as diferentes certificações de gerenciamento de projetos Agile.

portanto, escolher uma delas não deve ser uma decisão difícil, certo?

Basta examinar as certificações que listamos aqui e escolher a que melhor se adapta a você.

Mas lembre-se de que obter uma certificação não é suficiente.

Quer você seja um gerente de projeto experiente ou esteja apenas começando, com ferramentas como o ClickUp para ajudá-lo com o gerenciamento de projetos e equipes Agile, você certamente encontrará todos os recursos para ajudá-lo a se tornar um astro do gerenciamento de projetos Agile!

Ele tem todos os recursos para ajudá-lo a se tornar um astro do gerenciamento de projetos Agile! Registre-se hoje !