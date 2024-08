10 certificações de consultoria para desenvolver sua carreira em 2024

De consultores médicos em grandes hospitais a estrategistas de conteúdo amigáveis, a palavra "consultor" representa vários empregos e carreiras.

O mercado de freelancers também está se moldando como um caminho de carreira viável - um US$ 1,3 trilhão com 60 milhões de freelancers ativos, de acordo com a Upwork - dando origem a consultores independentes em todos os setores.

Os consultores estão assumindo tarefas mais desafiadoras, realizando uma variedade de projetos, e também estão mais satisfeitos em geral, de acordo com a mesma pesquisa. Como resultado, a concorrência também é acirrada.

Para se destacar da multidão e estabelecer uma carreira bem-sucedida em consultoria, você precisa de mais do que apenas habilidades. Você precisa de credibilidade. As certificações em consultoria são uma ótima maneira de conseguir isso.

Antes de entrarmos nos detalhes das certificações de consultoria, vamos entender um pouco o contexto.

O que é consultoria?

Consultoria é a prática de um profissional/especialista, geralmente externo a uma organização, que oferece orientação especializada ou implementa medidas para resolver problemas específicos de uma empresa. Os consultores são:

Especialistas : Eles têm profundo conhecimento da área de negócios em que se especializam. Pode ser um setor, como serviços financeiros ou saúde, uma prática, como contratação de diversidade ou análise de dados, ou ambos

: Eles têm profundo conhecimento da área de negócios em que se especializam. Pode ser um setor, como serviços financeiros ou saúde, uma prática, como contratação de diversidade ou análise de dados, ou ambos Independente : Assim como advogados ou consultores de gestão, eles geralmente são empregados fora da organização cujos problemas resolvem

: Assim como advogados ou consultores de gestão, eles geralmente são empregados fora da organização cujos problemas resolvem Estratégico : Os consultores são contratados principalmente para oferecer orientação, desenvolver processos e criar sistemas. Alguns também implementam projetos-piloto como prova de conceito

: Os consultores são contratados principalmente para oferecer orientação, desenvolver processos e criar sistemas. Alguns também implementam projetos-piloto como prova de conceito Orientado por PI : Os consultores geralmente criam sua própria propriedade intelectual (PI), como processos, estruturas e modelos

: Os consultores geralmente criam sua própria propriedade intelectual (PI), como processos, estruturas e modelos Altamente qualificados: Eles geralmente têm pós-graduação ou doutorado em sua área para demonstrar sua qualificação (em nichos específicos ou em setores altamente regulamentados)

Entretanto, os diplomas formais não são a única maneira de demonstrar suas qualificações como consultor. Certificações de consultoria confiáveis podem fazer o mesmo por você e muito mais!

O que são certificações de consultoria?

As certificações de consultoria são provas documentais de suas habilidades e capacidades emitidas por uma autoridade competente. Por exemplo, ser certificado pelo Project Management Institute como Project Management Professional (PMP) mostra que você tem o conhecimento e a experiência para iniciar, planejar, executar, monitorar e concluir um projeto com êxito.

Quais são os benefícios de obter uma certificação em consultoria?

O benefício fundamental das certificações de consultoria é que elas garantem o reconhecimento de suas capacidades por um terceiro bem conceituado. Mas elas fazem muito mais.

Conhecimento especializado

A maioria dos programas de certificação começa com alguma forma de educação ou curso. Isso permite que os profissionais adquiram habilidades específicas e práticas recomendadas. Ao contrário dos diplomas universitários que se concentram em conhecimentos generalizados, as certificações oferecem especialização e aplicabilidade prática.

Credibilidade e reputação

Consultar certificações de uma autoridade competente mostra ao seu possível empregador/cliente que você tem as habilidades necessárias para fazer o trabalho.

Por exemplo, ser certificado pela Amazon Web Services (AWS) como engenheiro de dados profissional mostra que você está qualificado para projetar, proteger, otimizar e modernizar aplicativos de nuvem na AWS.

Comercialização

Várias funções exigem certificações para serem contratadas. Ao contratar coaches de negócios/liderança, as organizações procuram especialmente certificações da International Coaching Federation (ICF). Ter uma certificação aumentará drasticamente sua capacidade de comercialização.

Maior potencial de ganhos

As certificações de consultor geralmente exigem experiência prática no campo relevante. Portanto, um consultor certificado tem um histórico de sucesso, o que aumenta sua demanda e seu potencial de ganhos.

Crescimento na carreira

Algumas das melhores certificações de consultoria têm vários níveis. Por exemplo, a ICF oferece certificações como "coach certificado associado", "curso certificado profissional" e "curso certificado mestre" Cada nível tem requisitos diferentes e demonstra maior habilidade, pontuando o crescimento na carreira.

Além disso, isso mostra aos clientes em potencial que você está comprometido com o crescimento de suas capacidades em seu campo. Ele padroniza sua prática e a eleva aos principais padrões do setor. Também garante um processo disciplinar a ser seguido caso algo dê errado.

Como encontrar a melhor certificação de consultoria para sua carreira?

Uma rápida pesquisa no Google lhe dará centenas de certificações de vários fornecedores. Muitos deles oferecem cursos que emitem um certificado de conclusão bem-sucedida. Entretanto, nem todas oferecem os mesmos benefícios.

Ao escolher a melhor certificação em consultoria para impulsionar sua carreira, observe o seguinte.

Relevância : Procure certificações que sejam relevantes para suas habilidades, seu campo de trabalho e os clientes que você deseja atender

: Procure certificações que sejam relevantes para suas habilidades, seu campo de trabalho e os clientes que você deseja atender Requisitos da certificação : Se a certificação parecer muito fácil de ser concluída, pode não ser a ideal para você. Certifique-se de que ela o desafie a fazer mais

: Se a certificação parecer muito fácil de ser concluída, pode não ser a ideal para você. Certifique-se de que ela o desafie a fazer mais Autoridade competente : Encontre a organização mais importante na área em que você deseja obter a certificação

: Encontre a organização mais importante na área em que você deseja obter a certificação Orientação para a aplicação : A certificação deve demonstrar que você pode fazer o trabalho na prática, não apenas que pode passar em um exame

: A certificação deve demonstrar que você pode fazer o trabalho na prática, não apenas que pode passar em um exame Sucesso do ex-aluno : Veja se outros profissionais certificados conseguiram a progressão na carreira que você busca como resultado dessas certificações. É útil ler depoimentos e avaliações

: Veja se outros profissionais certificados conseguiram a progressão na carreira que você busca como resultado dessas certificações. É útil ler depoimentos e avaliações Investimento: Veja quanto tempo e dinheiro você precisaria investir para obter essa certificação e certifique-se de que pode pagar por isso

Com base nesses parâmetros, identificamos as dez melhores certificações de consultoria para impulsionar sua carreira em 2023.

As 10 melhores certificações em consultoria que você deve considerar

1. Consultor de gerenciamento certificado (CMC)

Quando uma organização busca reformular ou atualizar o gerenciamento de suas equipes, projetos ou práticas comerciais, ela procura um consultor de gerenciamento. Por exemplo, ela pode contratar um consultor de marketing antes de lançar um novo produto ou um consultor de RH ao elaborar uma estratégia de trabalho híbrida.

O Institute of Management Consultants oferece o Consultor de gerenciamento certificado designação para profissionais que ajudam as empresas a gerenciar pessoas, projetos e tecnologia em recursos humanos, planejamento estratégico, finanças, operações, tecnologia da informação e marketing. Também abrange práticas éticas, processos, gerenciamento de projetos e gerenciamento de mudanças.

**Requisitos

Para se qualificar, você precisa

Um mínimo de três anos de experiência

Cinco avaliações satisfatórias de clientes

Um diploma de bacharel ou pelo menos cinco anos de experiência profissional, além de formação profissional significativa em consultoria de gestão

**Processo

O programa de certificação consiste em um exame escrito que abrange ética e competências de consultoria, seguido de um exame oral em que você apresenta um trabalho com um cliente e responde a perguntas.

**Taxas

A certificação inicial em consultoria de gestão pode custar entre US$ 350 e US$ 700. Você deverá pagar uma taxa anual de US$ 395 para manter a certificação. E recertificar a cada três anos.

2. Consultor credenciado em pequenas empresas (ASBC)

Um consultor de pequenas empresas é um consultor de gerenciamento com experiência exclusiva em negócios independentes com menos de 500 funcionários.

A Association of Accredited Small Business Consultants (AASBC) oferece designações de Consultores Credenciados em Pequenas Empresas (ASBC) para membros em todo o mundo.

**Requisitos

Para se candidatar, você deve demonstrar sua experiência em gerenciamento de pequenas empresas e estar disposto a continuar atendendo ao mercado.

**Processo

Para obter a certificação, você precisa se tornar membro do AASBC, participar de uma série de palestras de 40 horas, estudar o livro de treinamento de abordagem Simplified Examination to Maximize Profit (SEMP) e passar em um exame on-line.

**Taxas

A taxa anual inicial é de US$ 999, com uma taxa de renovação anual de US$ 149.

3. Profissional de gerenciamento de projetos (PMP)

O Project Management Institute oferece o cobiçado prêmio Profissional de Gerenciamento de Projetos certificação para candidatos com habilidades em "gerenciamento de pessoas, processos e prioridades comerciais de projetos profissionais" Ela reconhece suas habilidades em:

Liderar pessoas durante todo o ciclo de vida do projeto

Usar abordagens ágeis e híbridas para planejar como o projeto será implementado

Comunicar-se com várias partes interessadas sobre o andamento do projeto

Um dos três módulos da certificação PMP é sobre o processo de gerenciamento de projetos, que inclui o gerenciamento de comunicações, a atribuição de tarefas, o monitoramento do desempenho, a pesquisa de qualidade, o gerenciamento de mudanças, o estabelecimento de padrões de governança e a escolha das ferramentas certas. A plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp pode ajudar com tudo isso e muito mais.

Gerenciando projetos, pessoas, processos e prioridades comerciais com o ClickUp

**Requisitos

Para se tornar um PMP, você precisa:

Graduação de quatro anos

36 meses de experiência em gerenciamento de projetos

35 horas de educação/treinamento em gerenciamento de projetos ou certificação CAPM®

**Processo

Depois que sua inscrição for aceita com base na elegibilidade, você deverá fazer um exame escrito on-line.

**Taxas

A certificação PMP custa de US$ 400 a US$ 555, de acordo com seu status de membro.

4. CompTIA Project+

Com mais da metade dos grandes projetos fracassam em um cenário de crise, especialmente na implementação de tecnologia, há uma grande demanda por bons gerentes de projeto. As organizações procuram especialmente profissionais que entendam de desenvolvimento de tecnologia, com experiência no uso de metodologias ágeis e ferramenta de gerenciamento de projetos s. CompTIA Project+ certifica profissionais de TI com as habilidades necessárias para gerenciar projetos de pequeno e médio porte. Ele abrange metodologias, estruturas, habilidades ágeis, gerenciamento de mudanças e conformidade.

**Requisitos

A CompTIA Project+ é uma certificação de nível básico que recomenda pelo menos 6 a 12 meses de experiência em gerenciamento de projetos.

**Processo

É necessário passar em um exame com perguntas de múltipla escolha e baseadas no desempenho.

**Taxas

Você pode comprar apenas o exame por US$ 358 ou fazer o treinamento on-line ou o material de autoaprendizagem por um custo adicional.

Agora que já conhecemos as principais certificações generalistas, vamos dar uma olhada em algumas para os especialistas.

5. Profissional certificado em segurança de sistemas de informação (CISSP)

A maioria das organizações tem grandes equipes de segurança cibernética internamente. No entanto, para situações especiais, como após um ataque cibernético ou para auditorias oportunas, elas contratam consultores de segurança.

A Profissional certificado em segurança de sistemas de informação do ISC2 é uma certificação bem conceituada. Ela reconhece a habilidade de um profissional em segurança de TI em ativos, comunicação, redes, operações e arquitetura. Também inclui gerenciamento de riscos, avaliações e gerenciamento de identidade e acesso.

**Requisitos

Para obter a certificação, você deve ter pelo menos cinco anos de experiência profissional em dois ou mais domínios do ISC2 CISSP. Você pode se qualificar com um ano de experiência e um diploma universitário relevante.

**Processo

Você pode obter a certificação após concluir com êxito um exame, concordar com o código de ética do ISC2 e pagar uma taxa anual de US$ 125.

6. ScrumMaster certificado

O Scrum está se tornando uma maneira popular de as equipes de engenharia executarem projetos. Um scrum master reúne a equipe, promove um ambiente de trabalho eficaz e orienta os membros da equipe por meio dos princípios e práticas do scrum.

As organizações geralmente contratam consultores para configurar, treinar e operacionalizar o scrum para suas equipes.

O ScrumMaster certificado a certificação da Scrum Alliance atesta seu conhecimento do Scrum, bem como sua capacidade de aplicá-lo na prática. O programa de treinamento também ensina as responsabilidades da equipe, os eventos e os artefatos necessários para adotar o Scrum com sucesso.

**Requisitos

Este também é um programa amigável para iniciantes, para qualquer pessoa com experiência no setor de TI, como engenheiros de software, analistas de negócios e gerentes de projeto.

**Processo

Você precisará concluir um curso ao vivo on-line ou presencial com pelo menos 14 horas de instrução. Em seguida, você também precisará ser aprovado em um teste.

**Taxas

O treinamento, a certificação e outros materiais de bônus custam $299. Dependendo de sua experiência, você também pode fazer outros cursos avançados em Scrum.

7. Certificações de engenheiro de nuvem

À medida que mais e mais aplicativos estão se movendo inteiramente para a nuvem, a necessidade de engenheiros com habilidades técnicas especializadas em cada ambiente é fundamental. Normalmente, as organizações contratam profissionais certificados para resolver problemas complexos de tecnologia. Aqui estão algumas certificações de nível avançado em engenharia e arquitetura de nuvem.

Certificações de especialidade da AWS As certificações de especialidade incluem rede avançada, banco de dados, SAP na AWS, aprendizado de máquina, segurança e análise de dados. Para obter essa certificação, é necessário que você:

Ter cinco anos de experiência em áreas relacionadas, além de conhecimento de tecnologias e conceitos específicos

Ser aprovado em um exame on-line

Pagar cerca de US$ 300 para as taxas do exame

Credenciais de especialista do Azure O Azure oferece certificações de nível de especialista para arquitetos de soluções, arquitetos de segurança cibernética, engenheiros de DevOps e arquitetos de soluções da plataforma Power. Para obter essa certificação, é necessário que você:

Concluir as certificações de associado relevantes do Azure

Ser aprovado em um exame de certificação

Pagar uma taxa de exame de US$ 165

Certificação Google Cloud Professional O GCP oferece certificações de nível profissional para aqueles com habilidades avançadas em design, implementação e gerenciamento de produtos do Google Cloud. As especializações incluem arquiteto de nuvem, engenheiro de banco de dados, engenheiro de dados, administrador do local de trabalho, etc. Para obter qualquer uma dessas certificações, você precisará de:

Ter mais de 3 anos de experiência no setor, incluindo pelo menos um ano de experiência relevante

Passar no exame de certificação

Pagar uma taxa de exame de US$ 200

Há dezenas de certificações para tecnólogos, cada uma com seus próprios benefícios. As certificações acima são algumas das principais para você começar. Agora, vamos dar uma olhada em algumas outras certificações de consultores profissionais.

8. Certificação profissional de recursos humanos (PHRC)

A demanda por profissionais que possam contratar, treinar e gerenciar trabalhadores remotos, freelancers, equipes globais e uma força de trabalho diversificada está crescendo drasticamente. A capacidade comprovada de transformar a prática de recursos humanos pode ser excepcionalmente valiosa para os consultores.

Os Consultor certificado de recursos humanos (CHRC) do Human Resource Management Institute (HRMI) foi criado especialmente para consultores externos. Ele abrange estratégia, remuneração e benefícios, comportamento organizacional, gerenciamento de projetos, auditoria de RH etc.

**Requisitos

Para obter essa certificação de consultoria, é necessário ter um diploma de bacharel ou superior e dez anos de experiência profissional, sendo pelo menos quatro anos em gerenciamento.

**Processo

Depois que os critérios de qualificação forem atendidos, você precisará ser aprovado em um exame.

**Taxas

As taxas de associação ao HRMI variam de US$ 75 a US$ 100.

9. Especialista certificado em marketing digital

As organizações, especialmente as pequenas empresas, procuram profissionais de marketing digital para ajudá-las a crescer. Isso inclui generalistas que podem elaborar e executar uma estratégia de marketing digital, bem como especialistas em marketing de conteúdo, mídia social, publicidade paga, etc.

O Especialista certificado em marketing digital designação oferecida pela American Marketing Association com o Digital Marketing Institute, abrange vendas digitais, experiência do cliente, comércio eletrônico, planejamento de projetos e liderança.

**Requisitos e processo

Para se qualificar, você deverá concluir um curso on-line de aproximadamente 120 horas e enviar dois trabalhos de 5.000 palavras para avaliação.

**Taxas

Os programas de treinamento e certificação custam mais de US$ 3.000.

10. Consultor verificado do ClickUp

Toda organização está passando pela transformação digital, buscando digitalizar e automatizar vários processos. Nessa jornada, elas adotam várias ferramentas, que precisam ser configuradas e gerenciadas.

A ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp é usada por mais de 2 milhões de equipes em todo o mundo, e cada vez mais equipes a adotam todos os dias. Para acelerar esse processo, criamos uma comunidade de consultores que podem ajudar na configuração do espaço de trabalho, na simplificação dos fluxos de trabalho, na integração, na documentação de processos, na criação de automação personalizada e muito mais. Consultores verificados do ClickUp têm acesso a clientes em potencial que precisam de ajuda, um portal de parceiros para colaboração, testes beta e contas sandbox gratuitas.

**Requisitos

Para se qualificar como um consultor verificado do ClickUp, você precisa ter:

Paixão pela produtividade

Experiência na implementação do ClickUp para vários clientes

Menos de dez funcionários em tempo integral e US$ 1 milhão em receita

**Processo Solicitação on-line para ser um consultor verificado do ClickUp, e você terá notícias nossas.

Como gerenciar sua carreira de consultor com o ClickUp

Como consultor, você gerenciará vários projetos simultaneamente, cada um com seus próprios processos, metas e tarefas. Isso pode se tornar complicado. Uma ferramenta robusta como a do ClickUp software de consultoria pode tornar isso fácil para você.

Gerenciar a comunicação com o cliente A ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp se adapta perfeitamente ao seu sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) ou

software de integração de clientes . Com 15 visualizações diferentes de carga de trabalho, os consultores podem visualizar estratégias de clientes, cronogramas, faturamento, admissão e muito mais em uma plataforma segura.

Você pode tirar proveito das práticas padrão do setor com o Modelo de gerenciamento de clientes do ClickUp .

Bônus: Impressione os clientes com isso_ Ideias de presentes para clientes !

Traga todo o seu trabalho para o ClickUp Tasks

Organize todos os seus projetos em seu ClickUp Workspace. Divida-os em tarefas , subtarefas e listas de verificação para facilitar o gerenciamento.

Você também pode incluir tarefas operacionais, como assinatura de contrato, orçamento e outras, diretamente no ClickUp. Você também pode automatizar tarefas recorrentes para revisões de projetos ou conformidade.

Colabore contextualmente no ClickUp

Adicione descrições detalhadas às tarefas. Comunique-se com fornecedores, parceiros ou até mesmo clientes em comentários aninhados. Adicione campos personalizados para itens específicos de seus serviços de consultoria. Use o ClickUp como sua ferramenta única software de colaboração com o cliente .

Visualização de tarefas do ClickUp para comentários e relacionamentos

Controle e gerencie o tempo

O maior ativo de um consultor é o seu tempo. Use Rastreamento de tempo do ClickUp para medir com precisão quanto tempo você está gastando em cada tarefa. Veja as tendências no Painel do ClickUp e planeje seus projetos futuros com eficiência. Se você não tiver certeza, comece com o ClickUp modelo de registro de horas .

Quer você seja apenas você mesmo ou gerencie uma equipe de funcionários/contratados, use a visualização de carga de trabalho do ClickUp para gerenciar o tempo.

Documente e compartilhe conhecimento

Seja ele notas de reunião ou em seus processos proprietários, use Documentos do ClickUp para escrever e compartilhar conhecimento com segurança. Conecte-os a seus fluxos de trabalho e crie tarefas diretamente de dentro deles.

Faça mais com a IA

Precisa de ajuda? Não tem problema. Há uma série de Ferramentas de IA para consultoria que podem automatizar e acelerar seu trabalho. Use IA do ClickUp como seu assistente pessoal. Resuma anotações e gere itens de ação mais rápido. Use o ClickUp AI como seu editor de texto pessoal. Faça uma pergunta e tenha um brainstorming de ideias.

Faça mais com a IA

Encontre modelos criados especificamente para cada necessidade

Com o ClickUp, você não precisa começar do zero. Se você já tem modelos para seu trabalho - acordos, fluxos de trabalho, descoberta de clientes, caso de negócios caso contrário, não se preocupe.

Escolha entre dezenas de Modelos de consultoria pré-criados do ClickUp para cada necessidade. Para que você possa começar imediatamente, aqui está o Modelo de contrato de consultor do ClickUp . basta fazer uma cópia de um modelo, preencher os detalhes relevantes e começar o trabalho de fato: resolver os problemas do cliente!

Impulsione sua carreira de consultoria com o ClickUp

As certificações de consultoria fazem você passar pela porta. Elas ajudam a criar credibilidade e influenciam os clientes em potencial a contratá-lo para o trabalho em questão. Depois de ser contratado, você precisa de mais.

O gerenciamento de projetos com o ClickUp leva você até a linha de chegada. Ele o ajuda a gerenciar relacionamentos com clientes, entregar projetos e operacionalizar sua prática de consultoria.

E mais! Ele economiza seu tempo, eliminando o trabalho de rotina das operações e dando a você a liberdade de obter resultados para os clientes. Eleve seu negócio de consultoria. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo !