10 modelos gratuitos de lucros e perdas para simplificar os processos de contabilidade de sua empresa

Ser um contador significa amar os números, mas os números nem sempre o amam de volta.

Desde passar as noites em claro equilibrando as contas da empresa até olhar interminavelmente para as planilhas para descobrir por que os números na sua demonstração de lucros e perdas não batem, o trabalho pode ser uma verdadeira provação às vezes!

Felizmente, os modelos de lucros e perdas podem ajudar as equipes financeiras a lidar com suas tarefas de forma mais eficaz. Esses documentos pré-formatados funcionam como um estetoscópio para avaliar a saúde financeira de sua empresa - ouvindo os batimentos cardíacos de suas operações e resumindo os custos, as receitas e as despesas atuais ou previstas em um período contábil.

Fique conosco para descobrir como manter sua empresa viva e próspera com 10 modelos de lucros e perdas de alto nível dedicados aos super-heróis da contabilidade! 🦸

O que é um modelo de lucros e perdas?

Um modelo de lucros e perdas (P&L) vem com uma declaração de renda pró-forma que simplifica a criação de projeções financeiras e a realização de análises de crescimento ano a ano (YoY). Ele fornece uma visão abrangente da saúde financeira da empresa por meio de itens como:

Receitas ou fluxos de vendas

Despesas fixas (como aluguel)

Despesas recorrentes (como contas de serviços públicos)

Depreciação

Custo dos produtos vendidos (CPV)

Reservas para impostos e dívidas incobráveis

Lucro bruto e líquido

Um modelo ou demonstrativo de lucros e perdas simplifica a geração de relatórios e a análise, fornecendo um formato padronizado que garante a consistência no cálculo e no rastreamento de dados financeiros.

Isso permite que as partes interessadas avaliem rapidamente o desempenho financeiro da empresa sem criar planilhas complexas do zero, facilitando a ficar à frente da concorrência e manter operações sustentáveis.

Veja o trabalho de suas equipes em um relance, acompanhando ou categorizando o progresso geral nos ClickUp Dashboards

Esses modelos atendem a empresas de todos os tamanhos, de startups a grandes corporações. Você pode ajustar o documento para mensal, anual ou relatórios trimestrais de negócios permitindo que você compare dados, identifique padrões de renda e gastos e tome decisões informadas para expandir seus negócios. 🌱

O que faz um bom modelo de lucros e perdas?

Um modelo de lucros e perdas de qualidade pode desempenhar um papel importante em decisões como dar luz verde ou interromper investimentos e operações. Devido aos altos riscos, ele deve ser:

Abrangente: Deve abranger fontes de receita e tipos de despesas relevantes, fornecendo um quadro confiável do desempenho financeiro da empresa Visualmente coeso: O modelo de lucros e perdas deve ser bem estruturado e fácil de navegar, com opções de inclusão de gráficos e quadros para ajudar a identificar tendências e entender os dados em um relance Personalizável: Cada empresa é única, portanto, o modelo deve permitir a personalização para se adequar às suas operações específicas Fácil de usar: Mesmo quem não tem experiência em finanças deve ser capaz de usar e seguir o modelo. Prompts ou placeholders que fazementrada de dados simples são desejáveis Amigável à análise: Além de apenas registrar números, um bom modelo deve ajudá-lo acalcular indicadores-chave de desempenho (KPIs) como margem de lucro bruto ouretorno sobre o investimento (ROI) sobre o custo da mão de obra Compartilhável: O modelo de lucros e perdas deve ser compatível comsoftware de planilha eletrônica como o Microsoft Excel ou o Google Sheets, para facilitar o uso e o compartilhamento

10 modelos gratuitos de lucros e perdas para elaborar demonstrações de resultados sólidas

Nossa lista dos 10 melhores modelos gratuitos de lucros e perdas em ClickUp e o Excel irá impressionar seus contadores e equipes de contabilidade! Vamos explorar os casos de uso de cada um deles. 💸

1. Modelo de razão geral do ClickUp

Modelo de razão geral do ClickUp

Com o Modelo de razão geral do ClickUp com o ClickUp General Ledger, você tem um assistente financeiro pessoal que controla não apenas suas demonstrações de lucros e perdas, mas também as contas de toda a sua empresa! 🤩

Esse modelo intuitivo e fácil de usar ajuda a manter registros financeiros precisos de seus itens de débito e crédito e fluxos de caixa, para que você sempre controle a origem e o destino do seu dinheiro.

O modelo de lucros e perdas apresenta recursos personalizados Campos personalizados para registrar atributos de transação como Título da conta, Tipo de conta, Data da transação, Recibo, Número da entrada, Débito, Crédito, DrCr e Tipo de lançamento contábil. Depois de registrar as transações, é possível usar automaticamente as quatro visualizações principais do documento para gerar diferentes demonstrações financeiras.

Se quiser gerar um painel de controle financeiro, use a visualização Profit & Loss Board. Ela visualiza suas receitas, despesas e lucros com base nas transações registradas, fornecendo informações em tempo real sobre o seu desempenho. Você pode rastrear e reclassificar itens no relatório simplesmente arrastando-os pelo quadro.

Da mesma forma, a visualização Balance Sheets Board exibe automaticamente todos os seus ativos, passivos e patrimônio líquido. Essa visualização agiliza o processo de reconciliação de contas e mantém a consistência dos registros.

A visualização Livro Razão e Transaction As exibições de lista são perfeitas para rastrear transações diárias agrupadas por título de conta ou qualquer outro parâmetro, permitindo que você edite ou atualize campos específicos rapidamente. Faça o download deste modelo

2. Modelo de relatório orçamentário do ClickUp

Modelo de relatório orçamentário do ClickUp

Você precisa comparar dados orçados e reais para medir lucros ou perdas. No entanto, rastreamento e relatórios orçamentários em diferentes períodos contábeis geralmente consome muito tempo. É nesse ponto que o Modelo de relatório orçamentário do ClickUp pode ser um divisor de águas. 🤑

Um dos recursos de destaque desse modelo são as seções pré-criadas que abrangem cinco aspectos financeiros importantes:

**Lucros e perdas: Uma seção dedicada para detalhar as receitas e margens projetadas e reais Detalhamento das vendas: Apresenta um detalhamento de suas vendas (reais e planejadas) em regiões separadas Despesas: Ajuda a categorizar e comparar as despesas operacionais com os valores orçados Balanço financeiro: Apresenta a variação Revenue vs. Expense (Receita x Despesa) Resumo da concorrência: Ajuda a comparar seus números de receita e participação de mercado com as principais marcas concorrentes

Essa estrutura sistemática ajuda a planejar seus gastos comerciais e estabelecer metas para o desempenho futuro . O modelo vem com um gráfico de barras padrão para exibir dados financeiros em períodos de tempo, mas você também pode adicionar gráficos personalizados.

Você encontrará duas seções essenciais para monitoramento e análise financeira: a seção Desempenho do mês atual permite discriminar meticulosamente as receitas e despesas incorridas pela sua empresa no mês atual, oferecendo um instantâneo em tempo real do seu desempenho financeiro. Enquanto isso, a seção Desempenho anual examina o desempenho da sua empresa durante todo o ano. Faça o download deste modelo

3. Modelo de rastreador de vendas ClickUp

Modelo de rastreador de vendas ClickUp

Aprimore os recursos de tomada de decisão de suas equipes de vendas com o Modelo de rastreador de vendas ClickUp . Sua variedade de recursos lhe dá o poder de acompanhar de perto o seu processo de vendas e tomar medidas para atingir as metas de lucro! 🥇

Para começar sua jornada com esse modelo, primeiro você precisa definir os produtos ou serviços que está oferecendo para venda. Use os Campos Personalizados para inserir uma ampla gama de dados, desde custos de envio e unitários até o tipo de produto e números de devolução. Defina seu Lucro Alvo e Margem de Lucro para começar a monitorar a lucratividade das vendas realizadas à medida que você avança.

Status personalizados como Completo, Meta atingida, Meta não atingida, Não iniciado e Em andamento ajudam você a supervisionar suas operações para otimizar seu pipeline de vendas .

Aproveite a visualização Sales Status per Product List para organizar e analisar seus dados de vendas por tipo de produto. A visualização Volume de vendas por mês é essencialmente semelhante à anterior, com a principal diferença de que ela organiza seus dados por mês usando um campo suspenso.

Para obter uma visão geral mais abrangente, você também pode explorar a visualização Sales Tracker Table, que apresenta seus números gerais de vendas em um formato tabular conveniente. Use Metas do ClickUp para definir métricas de vendas, como custo por venda, receita e valor da vida útil do cliente, e dashboards em tempo real para monitorá-los. Faça o download deste modelo

4. Modelo de relatório mensal de vendas do ClickUp

Modelo de relatório mensal de vendas do ClickUp

O relatório Modelo de relatório mensal de vendas do ClickUp fornece uma solução simplificada para transmitir informações como cotas de vendas, despesas e lucros/perdas, servindo como um registro abrangente do desempenho individual de cada vendedor. É ideal para equipes que dependem muito de chamadas frias e acompanhamento, pois:

Visualiza o progresso em direção às metas mensais de vendas

Identifica áreas de melhoria e processos deficitários

Ajuda a capitalizar mais rapidamente os caminhos lucrativos

Digamos que você esteja lidando com uma equipe de vendas envolvida em ligações frias para clientes potenciais sobre o seu software de contratação -Esse modelo pode ser um recurso valioso de várias maneiras. Você pode usar a seção Top Sales Performers para destacar indivíduos excepcionais que atingiram uma alta taxa de conversão mensal.

Isso não apenas promoveria um senso de reconhecimento, mas também ajudaria sua equipe a analisar as práticas recomendadas que contribuíram para a meta.

Com a seção Taxa de conversão por semana, é possível acompanhar sistematicamente os desempenhos semanais. Por exemplo, observar uma taxa de conversão de 10% na primeira semana e uma taxa de 8% na segunda semana o ajudaria a identificar e corrigir o que levou à queda.

O Resumo da taxa de conversão normalmente fornece um instantâneo breve e informativo do progresso das vendas em períodos mais curtos, revelando tendências positivas ou negativas. Você pode adicionar gráficos e diagramas para visualizar os insights e acelerar a compreensão. Faça o download deste modelo

5. Modelo de contas a pagar do ClickUp

Modelo de contas a pagar do ClickUp

Os processos de contas a pagar mal gerenciados podem facilmente se transformar em um pesadelo de arrepiar no Dia das Bruxas, com rastros de papel perdidos e entradas de dados malfeitas. O Modelo de contas a pagar do ClickUp fornece uma solução elegantemente simples para gerenciar registros de faturas e rastrear pagamentos com precisão, garantindo que a sua higiene de conformidade não seja um show de fantasmas. 🎃

Adicione detalhes às suas contas a pagar usando Campos personalizados para atributos como saldo pendente, valor da fatura, data de vencimento do pagamento inicial, data de vencimento do saldo total, pagamento final, tipo de pagamento, e-mail e condições de pagamento.

Mas se você realmente quiser usar esse modelo de lucros e perdas como um profissional, aproveite suas três exibições exclusivas para obter dados de pagamento úteis para suas demonstrações de lucros e perdas. Por exemplo:

Visualização da lista de contas a pagar: Agrupa faturas por Status (Invoice Received, Routing, Verification e Complete), fornecendo uma visão geral clara do progresso de cada fatura Visualização da tabela de tipos de pagamento: Categoriza as faturas por Tipo de pagamento, simplificando a identificação de diferentes modos de pagamento Visualização do quadro do processo de pagamento: Oferece uma visão detalhada de todas as faturas, agrupando-as por Status e Priority, enquanto oKanban Board apresenta as faturas no popular formato de cartão

E tem mais!

A funcionalidade interativa do Kanban Board permite clicar em cartões individuais para acessar informações sobre cada fatura, adicionar notas e anexar arquivos. A atualização do status do pagamento simplesmente arrastando e soltando cartões pelo quadro simplifica o processo de lidar com obrigações financeiras e despesas comerciais. Faça o download deste modelo

6. Modelo de relatório de despesas do ClickUp

Modelo de relatório de despesas do ClickUp

Os executivos de contas sobrecarregados poderiam usar algo simples, mas incrivelmente eficaz, para elaborar planilhas de despesas precisas, como o Modelo de relatório de despesas do ClickUp . Esse modelo vem pré-equipado com formatação padrão, banners e estilos, o que torna o processo de preenchimento e compartilhamento de relatórios de despesas mais fácil relatórios de despesas mais fáceis de usar do que nunca. 🤓

A interface intuitiva do modelo permite o acompanhamento versátil de despesas, seja para registrar gastos departamentais, despesas operacionais ou faturas de contratados. Você encontrará seções abrangentes para especificar detalhes de despesas gerais, como o(s) membro(s) da equipe envolvido(s), o orçamento atribuído e os chefes de despesas, garantindo que todas as cobranças relacionadas a uma determinada equipe ou projeto sejam documentadas minuciosamente.

A seção Expense Breakdown apresenta uma tabela na qual é possível listar as despesas, incluindo a data, a descrição e as subcategorias, como alimentação e viagens. Para atender às exigências de conformidade, você pode incluir fotos dos recibos e fornecer descrições diretamente no modelo. Após a conclusão do relatório, um espaço final é fornecido para que os revisores aprovem e assinem o documento.

Esse modelo de lucros e perdas é frequentemente usado por equipes de planejamento orçamentário para elaborar relatórios sobre estimativas de despesas, o que, por sua vez, ajuda nas projeções de lucros. Faça o download deste modelo

7. Modelo de relatório de análise financeira do ClickUp

Modelo de relatório de análise financeira do ClickUp

Acompanhe suas receitas, despesas e lucros e perdas sem problemas com o Modelo de relatório de análise financeira do ClickUp . Ele borrifa a magia do planilhas pré-criadas para simplificar tarefas exaustivas, como a inserção de dados financeiros e o controle de alterações sem esforço.

Os recursos visuais do modelo fornecem instantâneos da análise do fluxo de caixa, índices de liquidez, balanços patrimoniais e índices de endividamento, tornando tudo mais acessível, mesmo para quem não é da área financeira. 💵

Inicie o modelo e forneça as informações essenciais da empresa, incluindo seu logotipo, endereço comercial e detalhes de contato. Em seguida, crie uma narrativa de insights financeiros usando gráficos e tabelas cativantes sob a denominação de Investment Essentials.

Com seções dedicadas a Valorização e Análise de risco, você pode adicionar dados que ofereçam insights profundos sobre a situação financeira da empresa. Por fim, encerre sua análise financeira com uma seção de Resultados detalhados, na qual você pode oferecer insights, Dicas para aprimoramento e um rápido Recapitulação de tudo o que foi dito.

Com as configurações de permissões personalizadas, você tem controle total sobre quem pode acessar os dados confidenciais da sua empresa e se eles podem editá-los ou simplesmente observá-los de fora.

Esse modelo também pode ser usado para:

Comparar carteiras de investimento com base na lucratividade

Encontrar lacunas no desempenho da empresa em relação aos padrões do setor

Identificação de caminhos para redução de custos Faça o download deste modelo ### 8. Modelo de lucros e perdas do Excel por CorporateFinanceInstitute

Ao fazer o download do arquivo, você pode inserir imediatamente as informações da sua empresa nas células designadas com fonte azul e optar por um demonstrativo mensal ou anual

Se você deseja criar uma planilha de demonstração de resultados, o modelo de lucros e perdas do Excel do CorporateFinanceInstitute é a melhor opção. Esse documento é compatível com as declarações mensais e declarações anuais .

Depois de fazer o download desse arquivo, você começa a inserir os dados financeiros nas células designadas para os custos indiretos. O modelo abrange os cabeçalhos típicos de despesas e receitas - tudo o que você precisa fazer é substituir as informações nas células com números em azul por dados reais. As células de números com fonte colorida no verso têm fórmulas codificadas, que você deve verificar novamente para garantir que os cálculos finais façam sentido.

Você tem a liberdade de criar um relatório fiscal regular do ano inteiro ou uma versão provisória do ano até a data. Quando terminar, salve o arquivo como um documento do Excel ou PDF e pronto. Faça o download deste modelo

9. Modelo de demonstração de lucros e perdas do Excel por SpreadsheetPage

Essa demonstração financeira mostra a saúde financeira de uma empresa, se ela teve lucro ou prejuízo durante um período específico

O modelo de demonstração de lucros e perdas do Excel da SpreadsheetPage serve como um documento conveniente e pré-projetado para a elaboração de relatórios financeiros da empresa. Trata-se de um demonstrativo financeiro simples, usado para registrar dados de um ciclo contábil específico e ilustrar de forma abrangente a saúde financeira da sua empresa, revelando seu lucro ou prejuízo líquido.

Ele engloba os principais elementos de lucros e perdas, tais como:

Receita

Custo de vendas (por meio do status do estoque)

Despesas operacionais

Descontos e abatimentos

Despesas tributárias

Embora esse modelo forneça uma base sólida, você precisará inserir manualmente os resumos das transações no demonstrativo. Ele oferece a flexibilidade de definir nomes de categorias por meio de códigos de contas na planilha Plano de Contas, o que permite aos usuários criar relatórios personalizados. 🧾 Faça o download deste modelo

10. Modelo de conta de lucros e perdas do Excel por ExcelDataPro

Ao inserir sem esforço seus dados financeiros nas células equipadas com fórmulas predefinidas, ele calcula automaticamente os lucros ou perdas da sua empresa

O modelo de conta de lucros e perdas do Excel com blocos de cores do ExcelDataPro é um recurso pronto para uso no Excel, Google Sheets e OpenOffice Calc, projetado para ajudá-lo a preparar declarações de renda detalhadas em um instante.

Esse modelo adaptável pode resumir as finanças de sua empresa para períodos trimestrais, anuais ou mensais. Basta inserir seus dados financeiros nas células com fórmulas predefinidas e você encontrará os números de lucros e perdas da sua empresa.

O modelo é cuidadosamente organizado em três seções. Em Receitas, você pode inserir fontes de renda como Receita de vendas, Receita de serviços e Receita de juros. Na seção Despesas, liste todos os custos da sua empresa, incluindo publicidade, CPV, serviços públicos, despesas com funcionários e muito mais. Use a seção Sumário e impostos para fornecer um instantâneo do Lucro bruto antes dos impostos e do Imposto de renda, culminando na Receita líquida.

Antes de usar o modelo, verifique se o formato e as fórmulas são compatíveis com as normas de seu país. Faça o download deste modelo

Torne-se um guru das finanças com os melhores modelos de lucros e perdas

Os modelos e demonstrativos de lucros e perdas não são apenas ferramentas financeiras - eles são o soro da verdade de sua empresa. Cada atualização lhe dá uma visão mais clara de como suas decisões afetam o resultado final. Essa consciência ampliada o leva a buscar soluções inovadoras e a simplificar as operações para obter a lucratividade ideal.

Se estiver procurando por mais modelos de finanças e contabilidade explore os modelos de Biblioteca de modelos . A plataforma também integra-se com várias soluções de software de contabilidade, permitindo que você mantenha wikis internos abrangentes para otimizar as informações financeiras. 💖