10 melhores alternativas e concorrentes do Milanote em 2024 (gratuito e pago)

O que é o Milanote?

O Milanote é um aplicativo popular de anotações digitais e uma ferramenta de colaboração que permite organizar ideias usando grandes quadros visuais. Ele permite que você e sua equipe compartilhem notas adesivas, listas de tarefas, links, arquivos, imagens e lembretes.

Muitos usuários do Milanote elogiam sua funcionalidade avançada, preço competitivo e personalização. Ele é preferido por designers, escritores e outros profissionais criativos que precisam capturar suas ideias, inspirações e planos em um espaço de trabalho visual. 🎨

Via Nota de Milão No entanto, nenhuma ferramenta é perfeita para todos, e o Milanote não é exceção. Ele é ótimo para brainstorming visual e organização, mas alguns usuários precisam de mais recursos ou de um layout diferente para otimizar o fluxo de trabalho da equipe. E isso não é problema!

O que procurar em uma alternativa ao Milanote

Se você está procurando uma alternativa ao Milanote, apostamos que precisa de alguns recursos extras em sua ferramenta de anotações. Aqui estão algumas coisas que você deve ter em mente ao procurar sua próxima ferramenta para manter suas anotações organizadas:

Calendário de fácil visualização: Muitas ferramentas de anotações oferecem recursos de agendamento específico de tempo e gerenciamento de projetos com base em calendário

Muitas ferramentas de anotações oferecem recursos de agendamento específico de tempo e gerenciamento de projetos com base em calendário Integrações: Várias alternativas do Milanote oferecem integrações com outras ferramentas populares para facilitar sua vida

Várias alternativas do Milanote oferecem integrações com outras ferramentas populares para facilitar sua vida Acompanhamento de progresso: Você encontrará várias opções para acompanhar as taxas de conclusão, os status das tarefas e os cronogramas, seja na vida pessoal ou no trabalho profissional

É claro que a Milanote tem algumas funcionalidades excelentes que você não vai querer perder! Aqui estão alguns recursos que você deve ter em mente ao mudar para uma nova ferramenta:

Interface elegante: Certifique-se de que sua nova ferramenta tenha uma interface fácil de usar e entender

Certifique-se de que sua nova ferramenta tenha uma interface fácil de usar e entender Colaboração: Não sacrifique o trabalho em equipe! Trabalhar em conjunto em tempo real é crucial para equipes criativas com recursos de anotações colaborativas

Não sacrifique o trabalho em equipe! Trabalhar em conjunto em tempo real é crucial para equipes criativas com recursos de anotações colaborativas Brainstorming: Você vai querer uma ferramenta que seja flexível o suficiente para permitir um brainstorming eficiente

Você vai querer uma ferramenta que seja flexível o suficiente para permitir um brainstorming eficiente Modelos personalizáveis: Procure algo com muitos modelos personalizáveis para economizar tempo

Procure algo com muitos modelos personalizáveis para economizar tempo Gerenciar projetos: Organizar anotações em sua ferramenta de gerenciamento de projetos e software de colaboração é essencial para projetos que exigem vários usuários

10 melhores alternativas e concorrentes do Milanote em 2024

Você está pronto para levar seu gerenciamento de tarefas para o próximo nível? Fique animado, pois temos informações privilegiadas sobre as 10 melhores alternativas ao Milanote!

Essas ferramentas simplificarão seu fluxo de trabalho e manterão sua equipe no caminho certo. Vamos nos aprofundar e ver qual é a opção perfeita para você.

Dê vida às suas ideias ou simplesmente relaxe rabiscando à mão livre com os quadros brancos ClickUp em seu celular

Somos totalmente a favor das avaliações dos usuários, o que é uma grande parte do motivo pelo qual demos ao ClickUp o primeiro lugar. No entanto, você não precisa acreditar em nossa palavra. Ainda este ano, o ClickUp ficou em primeiro lugar na lista do G2 dos Melhores produtos de software de gerenciamento de projetos para 2024 ! 🏆 🙌

ClickUp é um ferramenta gratuita de software de gerenciamento de projetos com tudo o que você poderia pedir em uma alternativa ao Milanote.

Combine o brainstorming com o controle de progresso usando o Mapas mentais do ClickUp . Você usará objetivos do projeto e tarefas para criar processos visuais passo a passo que dão vida à sua linha do tempo. E nosso modelos de mapas mentais facilitam o início do processo.

Personalize facilmente seus quadros brancos adicionando documentos, tarefas e muito mais

Conecte sua equipe usando Quadros brancos ClickUp que permite que você veja a atividade de todos, independentemente de trabalharem lado a lado ou em países separados. Todos podem adicionar notas, colocar suas ideias criativas na tela e fazer brainstorming com colaboração em tempo real .

Gerencie seus projetos com uma visão de cima para baixo usando o Quadro Kanban do ClickUp . Recursos de arrastar e soltar, classificação de tarefas e filtragem tornam nosso sistema Kanban personalizável tão ágil quanto sua equipe.

E não se esqueça Automações do ClickUp ! Você pode personalizar as Automações pré-criadas para atender às suas necessidades, de modo que possa colocar as tarefas de rotina no piloto automático e deixar sua equipe se concentrar nas coisas importantes.

melhores recursos do #### ClickUp

Crie belas wikis, documentos e muito mais usandoDocumentos do ClickUp e conecte-os a fluxos de trabalho para que você possa executar ideias com sua equipe

Visualize, organize e resuma suas ideias criativas usando o recurso personalizávelModelo de mapa conceitual do ClickUp* Aproveite as vantagens domodelos de briefing criativo,modelos de rastreadores de hábitosemodelos de fluxo de trabalho para garantir que sua equipe permaneça no alvo

Mantenha as equipes de várias plataformas na mesma página com compatibilidade para Mac, iPhone, iPad, Linux, Windows, Android e a maioria dos navegadores

Integre o ClickUp com mais de 1.000 ferramentas para fazergerenciamento do fluxo de trabalho mais fácil para todos, incluindo Dropbox, Slack, Asana, Trello, GitLab e Outlook

Personalize a interface do usuário e os painéis para que os membros da sua equipe tenham tudo o que precisam na ponta dos dedos

Acesse todos os recursos mencionados acima sem gastar nada usando o plano Free Forever

Limitações do ClickUp

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado com os recursos do ClickUp (resolvida com toneladas de tutoriais em vídeo gratuitos!)

Alguns recursos estão disponíveis apenas no navegador e nos aplicativos para desktop (como o quadro branco digital colaborativo)

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (8.700+ avaliações)

4,7/5 (8.700+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.800+ avaliações)

2. Evernote

Via Evernote O Evernote é um software líder de anotações que existe desde 2008. Esse aplicativo simples de anotações definiu o padrão para o setor juntamente com o Microsoft OneNote. Ele é popular entre equipes pequenas que desejam gerenciar listas de tarefas, organizar tarefas e (você adivinhou) fazer anotações.

Em vez de um quadro visual como o Milanote, o Evernote usa cadernos e etiquetas para organizar suas ideias e informações. Ele já existe há algum tempo, mas tem recursos atualizados, como acesso a arquivos off-line, modo escuro e suporte a notas escritas à mão. ✏️

Já experimentou? Há muitos outros Alternativas ao Evernote para aqueles que desejam verificar outras opções.

Melhores recursos do Evernote

Use recursos especializados para fazer anotações, como digitalização de documentos, clipper da Web, integrações de calendário e notas manuscritas

Organize suas ideias e notas usando etiquetas que facilitam a busca das informações de que você precisa

Acesse os recursos básicos para indivíduos e pequenas equipes usando a versão gratuita

Trabalhe em várias plataformas com aplicativos móveis e de desktop compatíveis com Windows, iOS e Android

Limitações do Evernote

A organização e a formatação de documentos não oferecem tantos recursos quanto algumas outras ferramentas de anotações

Os usuários relatam pouca compatibilidade com outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Essa alternativa do Milanote envia mensagens repetitivas de upsell para seus usuários gratuitos e limita os usuários gratuitos a 50 cadernos

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal: US$ 14,99/mês por usuário pago mensalmente

US$ 14,99/mês por usuário pago mensalmente Profissional: $17,99/mês por usuário pago mensalmente

Avaliações e resenhas do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 8.000 avaliações)

3. Rodeo Drive

via Rodeo Drive Rodeo Drive é uma ferramenta de gerenciamento de projetos com vários recursos que dão suporte a equipes criativas. Acabe com fluxos de trabalho fragmentados e oriente seus projetos do início ao fim usando uma interface orientada por dados.

Em contraste com o quadro visual de forma livre do Milanote, o Rodeo Drive enfatiza a organização e o gerenciamento financeiro. Você pode fazer anotações sobre seus projetos, gerenciar a carga de trabalho da sua equipe com uma programação precisa de tarefas e usar o gerenciamento de projetos baseado em calendário para manter todos na mesma página.

Melhores recursos do Rodeo Drive

Simplifique a colaboração da equipe e o gerenciamento de projetos com recursos diretos de atribuição de tarefas, cronogramas de projetos e aplicativo simples de anotações

Obtenha insights sobre seus projetos usando a função de relatório para supervisionar o tempo monitorado e o desempenho da equipe

Integre-se ao QuickBooks e ao Xero paraagilizar seu processo de contabilidade* Aproveite os recursos de orçamento e relatórios financeiros para monitorar a saúde financeira de seus projetos ao longo de seus ciclos de vida

Limitações da Rodeo Drive

O plano gratuito é limitado a 10 usuários e não tem acesso a alguns recursos avançados

Alguns usuários relatam a falta de recursos em comparação com outros aplicativos de anotações

Preços da Rodeo Drive

Gratuito

Achiever: US$ 14,99/mês por usuário pago mensalmente

Rodeo Drive classificações e comentários

G2: 4,5/5 (4+ avaliações)

4,5/5 (4+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3+ avaliações)

4. Miro

via Miro O Miro é uma ferramenta de mapas mentais para equipes que desejam capturar, estruturar e organizar suas ideias. Facilite a colaboração por meio de bate-papo e comentários, organize automaticamente mapas mentais com um único clique e adicione conteúdo a uma tela infinita para ilustrar suas ideias.

Como uma alternativa superflexível ao Milanote, o Miro se destaca com recursos como compartilhamento de tela, modo de apresentação e conferência de equipe. Ele conta com uma biblioteca de modelos fáceis de usar para ajudar a suavizar a curva de aprendizado, independentemente do projeto em que você esteja trabalhando.

Para aqueles que já experimentaram esse aplicativo, há muitos Alternativas ao Miro -você tem opções!

Melhores recursos do Miro

Use o quadro branco para brainstorming criativo, o mapa mental para capturar ideias e o quadro de planejamento para criar uma representação visual de cada projeto

Importe planilhas do Microsoft Excel e do Google Sheets com o clique de um botão, graças às integrações do Miro

Use o modelo de calendário de mídia social para acompanhar suas ideias de campanha, fazer anotações sobre projetos e manter sua equipe no caminho certo em todos os seus perfis sociais

Crie ferramentas e plug-ins personalizados usando HTML, JavaScript e CSS

Limitações do Miro

O plano gratuito é limitado a um único espaço de trabalho, o que algumas equipes com vários usuários consideram muito limitante

Alguns usuários relatam bugs no editor de texto e nas funções de arrastar e soltar, além da necessidade de suporte a Markdown no aplicativo de anotações

Preços do Miro

Gratuito

Iniciante: US$ 10/mês por usuário pago mensalmente

US$ 10/mês por usuário pago mensalmente Empresa: US$ 20/mês por usuário pago mensalmente

US$ 20/mês por usuário pago mensalmente Empresa: Entre em contato para obter preços

Miro ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 5.100 avaliações)

4,8/5 (mais de 5.100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.300 avaliações)

5. Noção

via Noção O Notion é um espaço de trabalho elegante para colaboração, anotações e listas de tarefas. As equipes o utilizam para organizar tarefas em quadros Kanban, visualizações de calendário e tabelas. Esse software de gerenciamento de tarefas conecta anotações flexíveis, listas de tarefas e wikis, mantendo os membros da equipe informados e conectados.

Como outra excelente alternativa ao Milanote, o Notion unifica várias ferramentas em um único painel com um layout simples e oferece recursos adicionais como planilhas. Sua estrutura baseada em blocos permite criar bancos de dados personalizados, páginas e muito mais para atender às necessidades de gerenciamento de projetos.

Há uma infinidade de Alternativas de noções se você já tiver tentado esta. 👀

Melhores recursos do Notion

Mantenha os dados da sua equipesessões de brainstorming e as ideias criativas de sua equipe apresentáveis com um recurso simples de verificação gramatical

Use a API do Notion para integrar suas páginas e bancos de dados com as ferramentas que sua equipe já usa para obter versatilidade total

Crie espaços colaborativos personalizados, linhas do tempo de projetos, quadros Kanban, calendários e listas de tarefas que tenham tudo o que você precisa

Trabalhe com equipes de várias plataformas usando um painel simplificado que mantém todos na mesma página

Limitações do Notion

Alguns usuários relatam um longo tempo de integração e a necessidade de mais configurações do que outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Algumas avaliações mencionam que a interface do usuário do aplicativo móvel é confusa ou difícil de navegar

Preços do Notion

**Gratuito

Plus: $10/mês por usuário pago mensalmente

$10/mês por usuário pago mensalmente Business: $18/mês por usuário pago mensalmente

$18/mês por usuário pago mensalmente Enterprise: Entre em contato para obter preços

Notion classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 4.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 4.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.800 avaliações)

6. Asana

via Asana A Asana é uma ferramenta líder de gerenciamento de trabalho e projetos que ajuda equipes de todos os tamanhos a executar suas ideias e a cumprir os prazos. Ela se destaca no gerenciamento de listas de afazeres com um fantástico acompanhamento do progresso das tarefas. A interface amigável permite que os usuários alterem as visualizações, priorizem tarefas e façam anotações específicas do projeto.

A Asana pode ser a melhor opção se você estiver procurando uma alternativa mais organizada ao Milanote e não se importar em perder o recurso de brainstorming de forma livre. Use os marcos do projeto, os campos personalizados e as dependências de tarefas para facilitar a vida de toda a sua equipe.

Você já está familiarizado com a Asana? Você pode escolher entre vários outros Alternativas à Asana para encontrar a melhor opção.

Melhores recursos da Asana

Acompanhe o andamento do projeto, notifique todos os membros da sua equipe quando as tarefas forem atualizadas e deixe comentários com @ menções para comunicação em tempo real

Comece a trabalhar mais rapidamente graças à interface limpa que minimiza a curva de aprendizado para os membros da equipe

Escolha entre as visualizações Board, List ou Timeline para organizar visualmente o seu projeto da maneira que for mais conveniente para você

Use automações para lidar com as pequenas coisas e economizar o tempo dos membros da sua equipe

Limitações da Asana

Algumas equipes relatam a falta de recursos de personalização para o painel e os recursos de acompanhamento de projetos

Algumas avaliações mencionam a falta de recursos avançados e de flexibilidade ao usar o plano gratuito (em vários dispositivos)

Preços da Asana

Básico: Gratuito

Gratuito Premium: $13,49/mês por usuário pago mensalmente

$13,49/mês por usuário pago mensalmente Empresarial: US$ 30,49/mês por usuário pago mensalmente

US$ 30,49/mês por usuário pago mensalmente Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre a Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9.400 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 12.000 avaliações)

7. Google Keep

via Google KeepGoogle Keep é um aplicativo de anotações pessoais criado mais para consumidores do que para equipes colaborativas. É a opção ideal para organizar seus pensamentos e fazer anotações em tempo real. Personalize a interface, adicione imagens e use o espaço de armazenamento ilimitado para todas as suas ideias.

Você pode usar o Google Keep gratuitamente para acompanhar suas anotações pessoais, ideias brilhantes e pensamentos. Essa é a alternativa do Milanote para aqueles que não estão usando os recursos de colaboração e não precisam de recursos de gerenciamento de projetos. 🌻

Melhores recursos do Google Keep

Use o Google Keep no Android, iOS e Chrome para fazer anotações facilmente, não importa onde você esteja

Aproveite o acesso gratuito a todos os recursos de anotações; tudo o que você precisa é de uma conta do Gmail

Salve seus arquivos no Google Drive com o clique de um botão para ter acesso mais conveniente às suas anotações

Faça anotações rápidas e fáceis enquanto navega na Web, economizando tempo e mantendo suas ideias organizadas

Limitações do Google Keep

As anotações do Keep não estão disponíveis off-line, a menos que você esteja usando um Chromebook

Não foi projetado para colaboração, trabalho remoto ou gerenciamento de projetos

Preços do Google Keep

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Google Keep

G2: N/A

N/A Capítulo: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

8. Nuclino

via Nuclino O Nuclino é um espaço de trabalho colaborativo com uma interface de usuário leve para ajudar sua equipe a manter o foco. Ele oferece um recurso de pesquisa rápida e permite que os usuários unifiquem todos os seus projetos, conhecimentos e documentos em uma única plataforma.

O Nuclino enfatiza o essencial com uma visualização para cada fluxo de trabalho. Talvez faltem algumas funcionalidades avançadas presentes em outras alternativas do Milanote nesta lista, mas ele executa com perfeição os recursos que inclui.

Melhores recursos do Nuclino

Alterne entre as visualizações de lista, quadro, tabela e gráfico para mudar a forma como você explora visualmente as ideias e o conhecimento da sua equipe

Colabore com membros da equipe de todo o mundo em tempo real usando uma plataforma rápida e confiável

Minimizetroca de contexto e diga adeus ao caos do gerenciamento de pastas e arquivos, mantendo tudo em um espaço de trabalho colaborativo compartilhado por sua equipe

Trabalhe com membros da equipe de várias plataformas em dispositivos Windows, macOS, Linux, iOS e Android

Limitações do Nuclino

Algumas análises mencionam a falta de integração com as ferramentas de gerenciamento de projetos existentes

Pode não ser útil para grandes bancos de dados e equipes com base em avaliações de clientes

Preços do Nuclino

**Gratuito

Standard: US$ 5/mês por usuário pago mensalmente

US$ 5/mês por usuário pago mensalmente Premium: $10/mês por usuário pago mensalmente

Nuclino avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

4,7/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

Bônus: Confira o top_ 10 Alternativas e concorrentes do Nuclino

9. Pesquisa Roam

via Pesquisa Roam O Roam Research é uma ferramenta de anotações baseada na nuvem que mantém a pesquisa e os documentos organizados. Crie marcadores de notas, vincule suas notas, salve automaticamente seu trabalho e mantenha suas notas em uma guia lateral para consulta rápida enquanto pesquisa na Web.

O Roam funciona como um wiki com backlinks automáticos, para que os usuários possam conectar suas anotações e ideias usando hierarquias sobrepostas. Use-o para o gerenciamento colaborativo do conhecimento em equipes remotas, para que todos possam compartilhar ideias, organizar pensamentos e ser mais produtivos.

melhores recursos do #### Roam

Alterne entre funcionalidades como gerenciamento de projetos, resumo progressivo e bullet journaling para obter sempre o formato perfeito

Acompanhe sua pesquisa com links bidirecionais, tags de backlink e páginas individuais

Crie uma rede interconectada de conhecimento para a qual sua equipe possa contribuir e confiar em todos os seus projetos

Trabalhe com equipes de várias plataformas usando um espaço de trabalho on-line que qualquer pessoa pode acessar

limitações do #### Roam

A interface simples pode prejudicar a funcionalidade de algumas equipes com base em avaliações de usuários

Não há versão gratuita, e algumas avaliações mencionam frustração com a falta de transparência nos preços

Preços do Roam

Vantagem: US$ 15/mês por usuário pago mensalmente

Avaliações e críticas do Roam

G2: N/A

N/A Capítulo: 4,4/5 (mais de 15 avaliações)

10. Trello

via Trello O Trello é uma das principais ferramentas Kanban existentes, graças à sua interface fácil de usar. Ele não tem a flexibilidade do Milanote, mas muitos usuários acham que essa estrutura mais rígida geralmente facilita a organização do trabalho.

Escolha entre a extensa biblioteca de Power-ups (também conhecidos como plugins) do Trello para adicionar recursos e integrações necessários para cada projeto ou equipe. Mesmo sem os Power-ups, o Trello facilita a visualização de sua lista de tarefas, o gerenciamento de tarefas futuras e a criação de quadros e cartões personalizados para acompanhar datas de vencimento, detalhes do projeto e arquivos. 📚

Você já experimentou o Trello? Você tem vários aplicativos incríveis Alternativas ao Trello para escolher.

Melhores recursos do Trello

Alterne entre os modos de exibição de quadro, calendário, painel, linha do tempo, tabela, mapa e espaço de trabalho para obter uma nova perspectiva do seu projeto

Obtenha uma visão de cima para baixo do seu projeto usando uma estrutura de quadro Kanban para acompanhar o progresso de todos os ângulos

Mantenha seu trabalho organizado usando quadros e cartões que toda a sua equipe pode acessar, compartilhar, atualizar e comentar

Aproveite as vantagens de mais de 200 integrações para reunir tudo em um espaço de trabalho simples

Limitações do Trello

A falta de recursos adicionais de gerenciamento de projetos, como relatórios e análises, prejudica alguns projetos, de acordo com as avaliações

Alguns Power-ups não estão disponíveis para usuários gratuitos

Preços do Trello

Gratuito

Standard: $6/mês por usuário pago mensalmente

$6/mês por usuário pago mensalmente Premium: $12,50/mês por usuário pago mensalmente

$12,50/mês por usuário pago mensalmente Enterprise: $17,50+/mês por usuário pago anualmente

Avaliações e críticas do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 22.000 avaliações)

