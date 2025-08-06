As 10 melhores alternativas e concorrentes da Perplexity AI em 2025

A combinação de inteligência artificial e mecanismos de busca trouxe um impacto significativo e positivo, além de uma mudança na maneira como encontramos e usamos informações online.

Os resultados de pesquisa melhoraram significativamente e a facilidade de uso desse novo serviço de mecanismo de pesquisa em IA elevou nossos recursos gerais de pesquisa a um nível totalmente novo. As limitações dos mecanismos de pesquisa tradicionais na web foram superadas por ferramentas de mecanismo de pesquisa com IA, como a Perplexity AI.

Para os mecanismos de busca atuais, a Perplexity AI está se tornando uma das ferramentas de IA mais utilizadas por pessoas de todos os setores.

A Perplexity AI faz um ótimo trabalho ao transformar consultas complexas em respostas fáceis de entender, mas não é a única ferramenta disponível que usa mecanismos de pesquisa com IA. Não faltam fornecedores nesse segmento, todos disputando sua atenção como o mecanismo de pesquisa ou a ferramenta de chatbot com IA preferida.

Vamos discutir os principais recursos da Perplexity AI, como esse mecanismo de pesquisa de IA pode ajudá-lo com suas necessidades específicas e explorar algumas das melhores alternativas à Perplexity AI para que você possa encontrar o aplicativo perfeito para o seu caso de uso.

O que é a Perplexity AI?

A Perplexity AI é um mecanismo de busca de inteligência artificial que permite solicitar respostas de maneira semelhante a um chat. Faça uma pergunta à Perplexity AI e ela vasculhará a internet para aprender sobre sua consulta e, em seguida, apresentará uma resposta com base no que encontrou.

Essa ferramenta difere de um mecanismo de busca tradicional, pois foi projetada para ser mais coloquial, assim como o uso da nossa linguagem natural. Em vez de pesquisar “exemplos de automação de marketing”, você perguntaria “Qual é o melhor exemplo de automação de marketing em 2024?” e ela responderia de forma coloquial.

Extensão Perplexity AI para Chrome usada em um mecanismo de busca

A Perplexity AI usa processamento de linguagem natural (NLP) e modelos de linguagem sofisticados para fornecer as respostas de que você precisa de uma forma que faça sentido para qualquer pessoa. Não é mais necessário consultar vários sites para aprender sobre um assunto — você pode pedir à Perplexity AI para lhe fornecer um resumo. ?

O que procurar em uma alternativa à Perplexity AI

Todos os meses, novas ferramentas de pesquisa baseadas em IA chegam ao mercado. Escolher a alternativa certa à Perplexity AI depende de considerar seus objetivos, necessidades e desejos.

Veja o que você deve levar em consideração ao procurar uma alternativa à Perplexity AI:

Recursos: o mecanismo de pesquisa alternativo tem todos os recursos de que preciso? Ele oferece mais do que eu preciso?

Experiência do usuário: como é a experiência do usuário? É fácil de usar e navegar?

Treinamento: É difícil aprender a usá-la? Posso integrar toda a minha equipe facilmente?

Preço: a nova ferramenta é um mecanismo de pesquisa de IA gratuito? Ela está dentro do meu orçamento?

Reputação: O fornecedor do software tem uma boa reputação? É completamente novo no mercado?

Avaliações: o que outros usuários dizem sobre esse mecanismo de busca específico? Ele faz jus ao hype?

Em sua essência, a Perplexity AI é uma ferramenta simples de usar, com um conjunto limitado de recursos. Isso significa que você pode comparar facilmente outros mecanismos de pesquisa baseados em IA para encontrar o melhor para você ou explorar alternativas nessa área que podem oferecer ainda mais recursos.

As 10 melhores alternativas à Perplexity AI

Pronto para ver o que mais existe por aí? Reunimos uma lista das melhores alternativas à Perplexity AI disponíveis atualmente. Descubra mecanismos de busca de IA, ferramentas que ajudam você a escrever código e plataformas que podem se tornar seu ponto de referência para tudo relacionado a conteúdo e IA.

Experimente o ClickUp Brain gratuitamente Use o ClickUp Brain para encontrar informações instantaneamente e começar a executar imediatamente!

Se você está procurando uma ferramenta de IA que realmente transforme a maneira como você trabalha, o ClickUp Brain é a alternativa de nível superior ao Perplexity. Em vez de simplesmente responder a perguntas, o ClickUp Brain funciona como uma força invisível, conectando-se diretamente às suas tarefas, documentos e bate-papos, e levando os projetos adiante com resultados contextuais e acionáveis.

A melhor parte? Ela permite que você converse com vários LLMs, em vez de apenas um. É isso mesmo, você pode conversar com Claude, Gemini e muito mais sem sair da interface do ClickUp Brain.

Em seguida, seus agentes de IA automatizam tarefas administrativas repetitivas, resumem informações complexas e apresentam insights de forma proativa, para que você esteja sempre um passo à frente. Com automação integrada e sugestões inteligentes incorporadas em cada fluxo de trabalho, você pode recuperar instantaneamente o que é importante, atribuir acompanhamentos e fazer mais em menos tempo!

Crie seus próprios agentes de IA personalizados para lidar com qualquer tipo de fluxo de trabalho com o ClickUp Brain.

Para obter ainda mais potência, o Brain MAX funciona como seu companheiro de IA dedicado para desktop. Ele oferece pesquisa de nível empresarial, conversão de voz em texto e automação sem uso das mãos para todo o seu ecossistema de trabalho. Basta falar suas consultas ou instruções, e o Brain MAX encontrará, organizará e agirá com base nas informações em todos os seus aplicativos conectados — ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub e muito mais.

Seja para fazer brainstorming, capturar ideias em um estado de fluxo ou gerenciar projetos complexos, o Brain MAX mantém tudo unificado e acessível em um só lugar.

O ClickUp Brain e o Brain MAX não apenas ajudam você a encontrar informações, mas também conectam os pontos, automatizam as tarefas rotineiras e permitem que você tome decisões mais inteligentes e rápidas. Para equipes e indivíduos que desejam ir além da pesquisa básica e realmente aproveitar a IA para aumentar a produtividade, esta é a atualização que você estava esperando.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Alguns usuários sugerem que pode haver uma curva de aprendizado íngreme, já que o ClickUp é uma ferramenta de software muito abrangente.

O ClickUp Brain é relativamente novo, portanto, novos recursos continuam sendo adicionados ao longo do tempo.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Google Gemini

Via Gemini

O Gemini (anteriormente conhecido como Google Bard AI) é um mecanismo de busca de IA gratuito que é a resposta do Google aos resultados de mecanismos de busca alimentados por IA. Carregue o Gemini e você poderá começar a conversar com a IA para fazer perguntas, incentivá-la a resolver problemas ou pedir que ela o ajude a ter ideias criativas para uma campanha de marketing nas redes sociais. ?

Melhores recursos do Gemini

Obtenha respostas por meio de um aplicativo baseado em chat e alimentado por IA.

Verifique a fonte das suas informações para poder conferir os fatos.

Segundo relatos, ela tem acesso a dados mais recentes do que alguns dos outros aplicativos.

Desenvolvida pelo Google, com uma sólida reputação por suas ferramentas de software de alta qualidade.

Limitações do Gemini

Alguns usuários relatam que o Gemini não é tão eficiente em codificar perguntas quanto outras ferramentas.

O Google é sincero ao afirmar que o Gemini é um experimento, portanto, os resultados podem nem sempre ser factuais.

Não está disponível em vários mecanismos de pesquisa, ao contrário da Perplexity AI.

Preços do Gemini

Gratuitas

Avaliações e comentários sobre o Gemini

G2: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: N/A

3. Bing

Via Bing

O Bing, mecanismo de busca da Microsoft, lançou recentemente um mecanismo de busca alimentado por IA com um algoritmo sofisticado. Assim como a Perplexity AI, você pode usar o Bing (também conhecido como Bing Chat ou Bing AI) para ajudar a encontrar respostas para qualquer uma de suas perguntas urgentes sobre negócios ou vida. ?

Se você é um usuário avançado da Microsoft e procura uma alternativa à Perplexity AI, esta é a ferramenta ideal para você.

Melhores recursos do Bing

Integrada ao ecossistema da Microsoft

Recursos do mecanismo de pesquisa de fotos

Apoiado por resultados de pesquisa de alta qualidade

Recursos de pesquisa privada na web

Peça ao Bing para ajudá-lo a encontrar respostas, planejar agendas e muito mais.

Escreva código com a ajuda do Bing em linguagens como Python.

Limitações do Bing

Alguns usuários relatam que o Bing nem sempre retorna resultados relevantes para perguntas complexas.

Como qualquer ferramenta de IA , sempre verifique se os dados ou estatísticas citados são realmente factuais.

Preços do Bing

Gratuitas

Avaliações e comentários do Bing

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: N/A

4. Jasper

Via Jasper

Ao contrário do Bing e do Bard, o Jasper não é apenas um mecanismo de busca de IA. Em vez disso, é uma plataforma projetada para ajudá-lo a usar a IA para criar conteúdo para sua marca. O Jasper possui uma variedade de recursos de redação de IA, incluindo o Jasper Chat, seu chatbot fácil de usar que você pode usar de maneira semelhante ao Perplexity AI. ?

Melhores recursos do Jasper

Amplo banco de dados de conhecimento para tópicos gerais e específicos

Capaz de fazer referência a partes anteriores de uma conversa para fornecer mais contexto

Faça perguntas, solicite resumos e gere ideias

Ampla variedade de ferramentas e recursos de escrita com IA

Limitações do Jasper

Alguns usuários relatam que o Jasper Chat pode funcionar lentamente às vezes.

O Jasper está disponível apenas com um plano pago, tornando-o uma das alternativas à Perplexity AI menos acessíveis desta lista.

Preços do Jasper

Criador: US$ 49/mês por usuário

Equipes: US$ 125/mês por usuário

Negócios: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários sobre o Jasper

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.700 avaliações)

5. Komo

Via Komo

O Komo é uma alternativa elegante e minimalista ao Perplexity AI. Essa ferramenta de mecanismo de pesquisa de IA permite que você faça perguntas, explore artigos de notícias e conteúdo digital e exiba resultados relevantes do mecanismo de pesquisa com base na sua consulta. ?

Além disso, a Komo se orgulha de ser uma ferramenta de IA de mecanismo de pesquisa privada que é rápida e confiável, tudo isso sem anúncios.

Melhores recursos do Komo

Faça uma pesquisa na web e tire suas dúvidas em um ambiente livre de distrações e anúncios.

Restrinja sua pesquisa para mostrar apenas conteúdo focado na comunidade, como vídeos do YouTube e artigos de notícias.

Faça um brainstorming de ideias com base em um tópico ou consulta específica.

Tenha uma experiência híbrida de chatbot e mecanismo de pesquisa em uma única ferramenta

Limitações do Komo

Alguns usuários podem achar a interface minimalista pouco atraente.

Há muito pouca informação online sobre o Komo em comparação com algumas das alternativas mais conhecidas à Perplexity AI nesta lista.

Preços do Komo

Gratuitas

Avaliações e comentários da Komo

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Writesonic

Via Writesonic

O Writesonic é uma ferramenta de redação com IA que ajuda empresários e profissionais de marketing a criar textos novos. Além de um redator de artigos, recurso de parafraseamento e resumidor de artigos, essa ferramenta de criação de conteúdo com IA conta com o Chatsonic, um recurso de IA conversacional que usa linguagem natural, semelhante ao Perplexity AI. ?️

Além disso, o Writesonic afirma que pode ajudá-lo a gerar conteúdo totalmente exclusivo, para que você não corra o risco de produzir textos plagiados.

Melhores recursos do Writesonic

Processador NLP conversacional que rivaliza com o ChatGPT

Alimentada por pesquisa, projetada para redação de conteúdo e geração de ideias

Use o Chatsonic para gerar arte com IA, bem como textos escritos.

Acesse o Chatsonic e outras ferramentas de redação de IA em um só lugar.

Limitações do Writesonic

Alguns usuários relatam que os limites de palavras no plano Business podem ser frustrantes às vezes.

O texto produzido pelo Writesonic pode ser repetitivo às vezes, sugerem alguns usuários.

Preços do Writesonic

Ilimitado: US$ 20/mês por usuário

Negócios: a partir de US$ 19/mês por usuário

Empresa: entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários sobre o Writesonic

G2: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

7. Poe

Via Poe

Poe é o chatbot de IA da equipe de software da Quora. Este aplicativo foi projetado como um navegador da web e aplicativo móvel que lhe dá acesso a uma variedade de chatbots em um só lugar.

A partir do Poe, os usuários podem executar prompts em serviços como Midjourney, ChatGPT, Claude e muito mais. ?

Melhores recursos do Poe

Inicie uma conversa com um grande número de chatbots, com mais sendo adicionados frequentemente.

Faça perguntas, obtenha respostas e encontre novas ideias com vários chatbots.

Encontre novos bots interessantes para conversar através do recurso Explorar.

Disponível como aplicativo para dispositivos iOS e Android.

Limitações do Poe

O Poe funciona como um portal para outros chatbots, em vez de ser um chatbot, o que significa que a qualidade depende do chatbot específico com o qual você interage.

Atualmente, não há assinatura empresarial disponível para empresas que desejam integrar vários usuários, embora isso esteja em desenvolvimento.

Preços do Poe

Gratuitas

Empresa: em breve

Avaliações e comentários do Poe

G2: 4,5/5 (1 avaliação)

Capterra: N/A

8. Pi

Via Pi

Pi é uma ferramenta de IA conversacional criada pela Inflection AI. A ferramenta foi projetada para oferecer um ambiente divertido e amigável e atuar mais como um assistente pessoal do que como um chatbot tradicional. Pi pode ajudar os usuários a ter ideias ou inspiração, fazer planos, explorar interesses e responder perguntas. ?

Melhores recursos do Pi

Interface de usuário simplificada e minimalista, sem distrações

Uma abordagem mais humana para a experiência com chatbots

Faça perguntas, obtenha inspiração e desabafe sobre o seu dia de trabalho.

Combina pesquisa e respostas com inteligência artificial com uma sensação semelhante à de um coach.

Limitações do Pi

Alguns usuários podem preferir uma experiência mais profissional do que a oferecida pelo Pi, especialmente se você estiver investindo no software para toda a equipe.

A ferramenta é relativamente nova, portanto, ainda não se sabe muito sobre ela.

Preços do Pi

Gratuitas

Avaliações e comentários do Pi

G2: N/A

Capterra: N/A

9. ChatGPT

Via ChatGPT

O ChatGPT é um dos chatbots baseados em modelos de linguagem de grande porte mais conhecidos disponíveis atualmente. A ferramenta de IA generativa, criada pela OpenAI, ajuda os usuários a encontrar respostas e obter informações com base em históricos de conversas anteriores e no contexto. ⚒️

Melhores recursos do ChatGPT

Obtenha assistência em tarefas como planejar sua campanha de marketing, escrever um e-mail ou lidar com uma conversa difícil.

Defina o comprimento, o estilo e o formato das respostas fornecidas

Escreva código sem precisar saber como fazê-lo

Resuma textos e forneça insights sobre documentos mais longos, como ensaios ou atas de reuniões.

Limitações do ChatGPT

Às vezes, o resultado nem sempre é preciso, como acontece com a maioria das ferramentas de chat baseadas em IA, incluindo as melhores alternativas ao ChatGPT

Alguns usuários relatam que o ChatGPT nem sempre mantém o contexto em discussões complexas.

Preços do ChatGPT

Gratuitas

ChatGPT Plus: US$ 20/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

10. GitHub Copilot

Via GitHub Copilot

O GitHub Copilot é um pouco diferente das outras alternativas à Perplexity AI nesta lista, pois é uma ferramenta projetada exclusivamente para desenvolvedores. Como a ferramenta de IA para desenvolvedores mais amplamente adotada, este aplicativo transforma comandos em linguagem natural em sugestões de código em várias linguagens. ⌨️

Melhores recursos do GitHub Copilot

Otimize o processo de escrita de código com a ajuda da IA

Receba sugestões baseadas em IA com base no seu código anterior

Edite diretamente no seu editor de código preferido

Aprenda a programar com a ajuda do GitHub Copilot

Limitações do GitHub Copilot

Este aplicativo foi projetado para escrever código, portanto, só é uma alternativa útil ao Perplexity AI se for para isso que você usa o aplicativo.

Alguns usuários relatam que a ferramenta pode ter uma curva de aprendizado íngreme.

Preços do GitHub Copilot

Gratuitas

Equipe: US$ 4/mês por usuário

Empresa: US$ 24/mês por usuário

Avaliações e comentários do GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 5/5 (3 avaliações)

Obtenha as respostas de que você precisa com essas alternativas à Perplexity AI

Existem tantas alternativas à Perplexity AI que certamente vale a pena explorá-las. Use este guia para ajudá-lo a encontrar as melhores alternativas à Perplexity AI para as funções e recursos de que você precisa.

Enquanto você procura uma ótima ferramenta de conteúdo com tecnologia de IA, considere que pode haver uma ferramenta que ofereça ainda mais, como o ClickUp. Nossa plataforma tudo-em-um tem tudo o que você precisa, não apenas para assistência de IA, mas também para gerenciamento de projetos, produtividade e gerenciamento de trabalho.

Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo. ✨