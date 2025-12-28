Por que escolher o ClickUp em vez do Asana: uma comparação detalhada

Você perde um prazo, não porque a equipe não estava trabalhando, mas porque ninguém conseguiu responder à pergunta que realmente importa: Quanto tempo o trabalho está levando e o que está em risco a seguir?

É aí que o Asana começa a ficar limitado para equipes em crescimento. Depois de adicionar projetos multifuncionais, vários proprietários e expectativas reais de relatórios, você acaba juntando complementos e atualizações de status apenas para obter visibilidade básica.

Neste guia, explicaremos por que as equipes superam o Asana, o que o ClickUp faz de diferente e como mudar sem reconstruir todo o seu sistema.

ClickUp x Asana: comparação detalhada de recursos

Aqui está uma comparação de recursos entre o ClickUp e o Asana para ajudá-lo a decidir rapidamente. Se você se preocupa com controle de tempo, painéis, personalização e documentação conectada, as diferenças ficam evidentes rapidamente:

Recurso <3>ClickUp Asana Visualizações de tarefas Lista, quadro, calendário, linha do tempo, Gantt, carga de trabalho, mapa mental, quadro branco, formulários Lista, quadro, calendário, linha do tempo Personalização Altamente personalizável: status, campos, painéis, visualizações, automações Configuração mais estruturada; existe personalização, mas normalmente menos flexível em todas as camadas. Automações Automações em Espaço, Pasta, Lista + configuração assistida por IA Regras e automação de fluxo de trabalho; o AI Studio oferece suporte a etapas de fluxo de trabalho com tecnologia de IA ( help.asana.com ). Modelos Modelos avançados e remapeáveis (mudança de data, automação) Modelos do Asana disponíveis, geralmente menos “pesados” em termos de remapeamento. Documentos e wikis Editor de documentos integrado (ClickUp Docs) intimamente conectado às tarefas Resumos de projetos e documentos são suportados, mas não é um sistema completo de “wiki + execução”. Quadros brancos e diagramas Quadros brancos nativos + transforme ideias em tarefas Sem quadro branco nativo Relações entre tarefas Relacione e vincule tarefas em todo o espaço de trabalho; rollups Dependências suportadas; a modelagem relacional entre trabalhos é mais limitada. Dependências Sim, com mapeamento visual Sim Controle de tempo Controle de tempo nativo, tempo manual, relatórios O controle de tempo existe dependendo do plano/configuração, e muitas equipes ainda usam complementos. Relatórios avançados Painéis personalizados, carga de trabalho, relatórios mais detalhados Relatórios e painéis existem; a profundidade depende do plano e da configuração. Colaboração no aplicativo ClickUp Chat + comentários + colaboração em documentos Comentários e conversas sobre projetos Recursos de IA Brain + BrainGPT (Talk-to-Text) + Autopilot Agents + Super Agents para execução proativa Asana AI + AI Studio para criar fluxos de trabalho assistidos por IA Permissões e segurança Permissões granulares + controles de convidados Permissões de função, controles administrativos Aplicativos móveis iOS, Android iOS, Android Valor do plano gratuito Amplo conjunto de recursos; grande profundidade, mesmo na versão gratuita Mais restrito à medida que as necessidades aumentam Preços Geralmente mais econômico em profundidade comparável (especialmente à medida que você cresce) Pode ficar caro à medida que o tamanho da equipe e as necessidades de recursos aumentam.

Como avaliamos softwares no ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares no ClickUp.

Por que as equipes superam o Asana

O Asana é uma plataforma popular de gerenciamento de trabalho para coordenação de tarefas e projetos. Mas as equipes tendem a superá-lo em três aspectos previsíveis:

1) A visibilidade é prejudicada em grande escala

Projetos complexos não funcionam de maneira organizada, por isso é difícil ver o que realmente está acontecendo entre as equipes.

Os relatórios permanecem superficiais quando você precisa de painéis entre equipes e insights reais.

2) A estrutura se torna rígida

Projetos vinculados a uma equipe tornam o trabalho matricial complicado

O Asana suporta datas de início + datas de vencimento. Datas adicionais (lançamento, revisão, transferência) geralmente significam campos personalizados e convenções, mas não são “um campo de data”.

3) A execução se transforma em soluções alternativas

A dificuldade de pesquisa e organização faz com que as pessoas voltem a usar e-mails, planilhas e perguntas do tipo “onde isso ficou?”.

As automações não se adaptam perfeitamente às subtarefas e projetos.

Então, por que as equipes realmente mudam? A maioria não deixa o Asana porque ele é “ruim”. Elas saem porque precisam de controle de tempo, relatórios mais detalhados e estruturas flexíveis sem adicionar mais ferramentas. É aí que o ClickUp se destaca.

Veja o que um usuário disse sobre sua experiência com o Asana em comparação com o ClickUp:

Eu avaliei os dois há cerca de um ano, antes de decidirmos pelo ClickUp. Minha opinião é que o ClickUp é o Asana com esteróides. Ele tem muito mais funcionalidades. Muitos casos extremos em que você costuma pensar “Hmm, será que eu poderia...” parecem ser impossíveis no Asana e possíveis no ClickUp. A maior dificuldade que sempre tive com o Asana é que as tarefas só podiam estar em um lugar. Isso tornava difícil encontrar as coisas, especialmente quando os espaços eram matriciais, tanto funcionais quanto baseados em projetos. Exemplo: o Projeto A tem um espaço e o Marketing tem um espaço. Onde fica a tarefa de marketing para o Projeto A?

O que muda quando você muda do Asana para o ClickUp

Se você está comparando o ClickUp com o Asana, provavelmente não está procurando “mais recursos”. Você está tentando acabar com a dispersão do trabalho — quando as tarefas ficam em uma ferramenta, os documentos ficam em outro lugar, os relatórios ficam em planilhas e as atualizações ficam enterradas no chat.

O ClickUp foi criado para resolver isso, atuando como um espaço de trabalho de IA convergente: tarefas, documentos, painéis, automações e colaboração coexistem em um único sistema, e a IA conecta o contexto em todos eles.

Dessa forma, você gasta menos tempo acompanhando o status e mais tempo entregando o trabalho.

A seguir, detalharemos 10 razões práticas pelas quais as equipes escolhem o ClickUp em vez do Asana, desde o controle de tempo nativo até fluxos de trabalho com inteligência artificial que reduzem a coordenação manual.

O ClickUp para gerenciamento de projetos reúne projetos, conhecimento e bate-papo da equipe em um único espaço de trabalho, com IA que ajuda você a encontrar o contexto, resumir atualizações e manter o trabalho em andamento.

ClickUp vs. Asana: 10 motivos pelos quais as equipes mudam (e como migrar rapidamente)

Então, por que migrar do Asana? Vamos explorar dez razões pelas quais as equipes escolhem o ClickUp em vez do Asana.

O ClickUp acaba com a necessidade de gerenciar diferentes aplicativos, oferecendo um espaço de trabalho unificado para gerenciar tudo: tarefas, metas, documentos, conversas, cronogramas e muito mais.

Os painéis do ClickUp são centros de controle personalizáveis que oferecem visibilidade de todos os cantos do seu espaço de trabalho.

Digamos que você seja um gerente de projetos com vários entregáveis para clientes. Sua Visão Geral de Entregas ao Cliente incluirá uma barra de progresso para cada cliente, horas registradas para cada equipe em relação ao tempo orçado e uma lista de itens em risco ou atrasados.

Você pode visualizar e analisar seus dados em tempo real, tudo em um só lugar. Cada painel é construído com cartões móveis e redimensionáveis que exibem as informações mais importantes para o seu fluxo de trabalho. Aqui estão alguns exemplos:

Barras de progresso do projeto

Listas de tarefas filtradas por responsável, tag ou prioridade

Relatórios de controle de tempo

Gráficos de burndown

KPIs e progresso de marcos

Incorporação de ferramentas externas, como Google Sheets, YouTube ou Tableau

Você pode criá-los do zero ou usar modelos pré-construídos. Em seguida, personalize-os com filtros e configurações para extrair exatamente os dados de que você precisa de pastas, listas, períodos de tempo ou membros da equipe específicos.

🚨 Botão de pânico do projeto: O sistema de bagagem de US$ 560 milhões no Aeroporto de Denver atrasou 16 meses. Por quê? Falta de coordenação, equipes isoladas e ausência de um cronograma compartilhado. Solução do ClickUp: a visualização do gráfico de Gantt e os status personalizados das tarefas do ClickUp teriam tornado o progresso (ou a falta dele) óbvio muito antes que a situação se complicasse.

2. Desbloqueie a personalização de nível superior

Quando você precisa que as tarefas façam mais do que apenas ficar em uma lista, o ClickUp oferece gerenciamento avançado de tarefas e visualizações flexíveis.

Cada tarefa do ClickUp contém informações detalhadas, incluindo responsáveis, datas de início e prazo, estimativas de tempo, prioridades, subtarefas, arquivos e campos personalizados.

Digamos que você seja um líder de equipe gerenciando uma campanha de marketing. Você pode atribuir tarefas a diferentes membros, marcar um prazo de blog como “Urgente” e incluir um campo personalizado para “Canal”. Crie subtarefas ou use itens da lista de verificação para aprovações de fornecedores ou revisões criativas.

Você também pode filtrar, agrupar e classificar tarefas para se adequar a qualquer fluxo de trabalho.

As tarefas complementares são visualizações personalizáveis do ClickUp, um motivo pelo qual muitas equipes superam ferramentas como o Asana. Você pode alternar entre uma visualização clássica em lista para planejamento detalhado, uma visualização em quadro para fluxos de trabalho Kanban ou uma visualização Gantt para gerenciar cronogramas e dependências.

Há também Calendário, Tabela, Linha do tempo, Carga de trabalho, Mapa mental e até mesmo Exibição de formulário, cada um destinado a diferentes necessidades.

Por exemplo, uma equipe de desenvolvimento de software pode usar a visualização do quadro para gerenciar sprints, mudando para a visualização do Gantt durante o planejamento para alinhar os cronogramas de lançamento entre as equipes.

E para equipes que trabalham com clientes ou partes interessadas, o Whitelabeling no ClickUp (disponível no plano Enterprise) adiciona uma camada de profissionalismo.

Ele permite que você personalize seu domínio ClickUp (por exemplo, projects.yourcompany.com), carregue seu logotipo, aplique as cores da marca e até mesmo ajuste a aparência dos painéis compartilhados e documentos públicos.

O que os usuários reais dizem após a mudança:

Eu tentei quase tudo: Asana, Notion (usei por quase dois anos), Trello, Rock.so, Clickup etc. E finalmente decidi usar o Clickup. Como alguém disse, é como se fosse o Asana com esteróides... como eu estava usando o Notion, diria que é como se fosse o Notion com esteróides. A quantidade de coisas que você pode fazer é insana. Sempre que eu queria fazer algo personalizado, o Notion e o Asana sempre encontravam um obstáculo, mas o Clickup foi capaz de fazer a maioria das coisas que eu queria para minha agência de marketing de vídeo. Além disso, o suporte é ótimo e eles estão constantemente trabalhando para tornar a plataforma melhor a cada dia. Nunca vi uma empresa tão dedicada a lançar tantos recursos tão rapidamente. Eles também estão constantemente ouvindo as solicitações de recursos dos clientes e implementando-as em um ritmo acelerado. Ele fica cada vez melhor a cada mês...

3. Simplifique os fluxos de trabalho com o controle de tempo integrado

O ClickUp Time Tracking é uma solução abrangente que permite monitorar, analisar, otimizar e acompanhar o tempo gasto em tarefas e projetos. O recurso está disponível para desktop, dispositivos móveis ou web e inclui uma extensão gratuita do Chrome para maior comodidade.

No Asana, as equipes geralmente dependem de complementos ou ferramentas de terceiros para controle de tempo e planilhas de horas trabalhadas. O ClickUp inclui controle de tempo nativo, para que os relatórios fiquem no mesmo lugar que a execução.

Cada entrada de tempo pode ser vinculada diretamente a uma tarefa específica, ajudando as equipes a manter a responsabilidade pelas entregas. Além disso, permite iniciar e parar cronômetros em tempo real ou registrar horas manualmente, ideal para estilos de trabalho reativos e reflexivos.

De um usuário X:

Acabei de descobrir o @ClickUp_app e, caramba, ele é poderoso! Adeus, Asana, adeus, Toggl, olá, produtividade!

Esqueceu de controlar o tempo ontem? Não há problema. Basta retroagir sua entrada ou aplicá-la a um intervalo específico. Você pode até mesmo rotular suas entradas de tempo com notas, tags e indicadores faturáveis para dar mais contexto a elas.

Os relatórios agregados garantem que o tempo registrado no nível da subtarefa seja automaticamente refletido no nível superior.

Por exemplo, suponha que sua campanha de lançamento de produto inclua 10 subtarefas entre design, desenvolvimento e marketing. Nesse caso, o ClickUp agrega o tempo de todas essas partes à iniciativa principal, oferecendo visibilidade total do esforço e do custo.

📮ClickUp Insight: Enquanto 40% dos funcionários gastam menos de uma hora por semana em tarefas invisíveis no trabalho, surpreendentes 15% estão perdendo mais de 5 horas por semana, o equivalente a 2,5 dias por mês! Essa perda de tempo aparentemente insignificante, mas invisível, pode estar corroendo lentamente sua produtividade. ⏱️ Use o controle de tempo e o assistente de IA do ClickUp e descubra exatamente onde essas horas invisíveis estão desaparecendo. Identifique ineficiências, deixe a IA automatizar tarefas repetitivas e recupere tempo crucial!

4. Obtenha mais valor com planos repletos de recursos

Quando se trata de preços, o ClickUp oferece mais poder por dólar. Muitos dos recursos são padrão nos planos Free Forever ou Unlimited do ClickUp, como controle de tempo, definição de metas, campos personalizados e painéis. No entanto, esses recursos são restritos ou bloqueados nos planos Premium e Business, de nível superior, do Asana.

Veja a automação personalizada do fluxo de trabalho com IA como exemplo.

No ClickUp, você pode criar fluxos de trabalho complexos e com várias etapas, mesmo em planos pagos de nível médio. Já no Asana, você precisará fazer upgrade para o plano Business apenas para desbloquear a lógica condicional. Isso torna o ClickUp ideal para agências, startups e equipes em crescimento.

5. Transforme prioridades em execução sem trabalho extra de relatórios

À medida que as equipes crescem, a parte difícil não é criar tarefas. É garantir que o trabalho que sua equipe entrega realmente corresponda ao que a liderança considera importante nesta semana.

O ClickUp facilita isso porque sua “camada de estratégia” pode ficar bem ao lado da execução: documentos para planos, tarefas para entrega, campos personalizados para acompanhamento e automações para manter o progresso em andamento.

Se sua equipe usa OKRs, ótimo, você pode estruturá-los de forma organizada. Se não usa, isso ainda funciona para prioridades trimestrais, scorecards de campanhas ou iniciativas entre equipes.

Exemplo de configuração:

Um documento de iniciativa (o “o quê” e “por quê”)

Principais resultados como tarefas (o que “fazer”)

Campos personalizados como proprietário, impacto, confiança e marco

Rollups e fórmulas para calcular o progresso automaticamente

Um painel leve para check-ins semanais (itens em risco, bloqueadores, trabalhos atrasados)

Assim, em vez de “OKRs em uma ferramenta e trabalho em outra”, tudo fica conectado e as atualizações de progresso deixam de ser uma tarefa separada.

6. Automatize seu trabalho do seu jeito

As automações do ClickUp foram projetadas para eliminar tarefas repetitivas, permitindo que suas equipes se concentrem na resolução de problemas, na geração de ideias e na execução de alto impacto. Com uma lógica simples do tipo “se isso, então aquilo”, você pode criar regras de automação poderosas usando mais de 50 gatilhos, ações e condições.

Digamos que você esteja gerenciando um pipeline de conteúdo. Sempre que uma tarefa for movida para “Pronta para revisão”, o ClickUp pode atribuí-la automaticamente ao seu editor, alterar sua prioridade para “Alta” e adicionar uma tag “Precisa de revisão”.

Além disso, a IA integrada permite criar automações de gerenciamento de projetos usando comandos em linguagem natural! Tudo o que você precisa fazer é descrever um fluxo de trabalho como “Atribuir todos os bugs de alta prioridade em QA para Rebecca e notificar o líder de desenvolvimento se não forem resolvidos em 3 dias”.

🚨 Botão de pânico do projeto: Um script de implantação ruim custou à Knight Capital US$ 440 milhões em 30 minutos. Sua equipe de desenvolvimento colocou o código no ar sem as revisões adequadas ou visibilidade. Solução ClickUp: com a integração GitHub + aprovações do ClickUp, cada envio é rastreado e revisado — sem surpresas na produção.

7. Migre do Asana com a ferramenta de importação do ClickUp

Mudar de plataforma de gerenciamento de projetos não significa necessariamente começar do zero.

O ClickUp Import torna incrivelmente fácil migrar seus projetos, tarefas, responsáveis e muito mais do Asana para um espaço de trabalho poderoso, preservando a fidelidade dos dados e a produtividade.

Por exemplo, sua equipe de marketing tem gerenciado projetos no Asana, com centenas de tarefas espalhadas por várias pastas de projetos. Você pode usar a ferramenta de importação do Asana para trazer todas as informações relevantes. Basta mapear os projetos do Asana para os espaços ou pastas do ClickUp, garantindo que tudo fique onde sua equipe espera.

Sua equipe está presa em rotinas antigas enquanto o mundo avança rapidamente? Obtenha o Manual de OKRs de Planejamento Estratégico do ClickUp para táticas novas e práticas para alinhar equipes remotas e atingir seus objetivos. Descubra como equipes líderes eliminam ruídos, se adaptam a prioridades em constante mudança e mantêm todos indo na mesma direção, mesmo estando a quilômetros de distância.

O ClickUp integra a colaboração diretamente ao seu espaço de trabalho com documentos poderosos e recursos de quadro branco que funcionam em sincronia com suas tarefas, cronogramas e metas.

O ClickUp Docs permite que as equipes criem tudo, desde SOPs e notas de reunião até propostas de projetos e especificações de produtos. Mas é mais do que um editor de documentos. Precisa atribuir itens de ação em um documento? Basta marcar um colega de equipe e criar uma tarefa em linha. Quer fazer referência a um quadro de sprint ou calendário? Incorpore-o diretamente no documento.

Você pode criar um wiki de projeto com listas de verificação interativas, páginas aninhadas e edição em tempo real.

Por exemplo, um gerente de produto que está planejando o próximo ciclo de lançamento pode inserir recursos de design, mencionar desenvolvedores para obter feedback e vincular tarefas exatamente onde as decisões são tomadas.

Além disso, os quadros brancos do ClickUp oferecem um espaço criativo e visual para brainstorming, mapeamento da jornada do usuário e construção conjunta de fluxos de trabalho.

Imagine o seguinte: sua equipe de UX mapeia um fluxo de usuários no quadro branco, converte notas adesivas em tarefas rapidamente e as atribui durante a reunião. Com colaboração em tempo real, rastreamento do cursor e recursos visuais com tecnologia de IA, é uma sala de reunião virtual que permanece conectada à execução.

O ClickUp Brain pode gerar imagens diretamente dentro dos quadros brancos, ajudando as equipes a visualizar ideias, maquetes e fluxos de trabalho na hora. Com o ClickUp Brain ou o ClickUp BrainGPT, você pode descrever um conceito visual e transformá-lo instantaneamente em uma imagem sem precisar trocar de ferramenta. Exemplo de prompt: “Crie um gráfico visual de um donut meio comido”. Gere imagens dentro dos quadros brancos com o ClickUp Brain

9. Use IA que transforma conversas em execução (não apenas resumos)

A maioria das ferramentas de projeto agora tem IA que pode resumir atualizações, reescrever notas e rascunhar conteúdo. Incluindo o Asana.

A vantagem do ClickUp é o que acontece a seguir.

Com o ClickUp Brain e o ClickUp BrainGPT, além dos Super Agents, você pode transformar discussões em tarefas encaminhadas automaticamente, sem que alguém precise traduzir manualmente o chat em tarefas.

Em um nível elevado, a pilha de IA do ClickUp é construída em torno de três coisas:

ClickUp Brain: IA integrada que pode responder a perguntas sobre o seu trabalho, gerar conteúdo, resumir tópicos e transformar informações desorganizadas em execução estruturada.

ClickUp BrainGPT + Talk-to-Text: interação mais rápida e sem usar as mãos, para que você possa capturar e agir no trabalho sem interromper o que está fazendo.

Superagentes: agentes que podem monitorar, responder e agir em todo o seu espaço de trabalho, para que o planejamento se transforme em execução automaticamente.

A. Obtenha respostas a partir do seu trabalho real, não de resultados genéricos de IA.

Em vez de pedir à IA para “adivinhar”, o ClickUp Brain foi projetado para extrair informações do contexto do seu espaço de trabalho. Assim, quando alguém perguntar: “Qual é o status mais recente da reformulação do site do terceiro trimestre?”, você não precisará procurar em tarefas, documentos e comentários. O Brain pode exibir as atualizações reais, os responsáveis e os bloqueadores com base no que está no espaço de trabalho.

Digamos que sua equipe de marketing acabou de encerrar uma sessão de brainstorming de 45 minutos sobre o lançamento de um novo produto. Use o ClickUp AI para gerar instantaneamente um briefing de lançamento refinado. Ele resumirá as principais ideias da campanha, atribuirá itens de ação e até mesmo redigirá rascunhos de e-mails ou publicações nas redes sociais.

Além disso, você não precisa mais alternar entre ferramentas para levar uma tarefa da concepção à conclusão. Crie conteúdo com o ClickUp Brain, salve-o no ClickUp Docs e colabore com sua equipe usando o ClickUp Chat ou simplesmente atribua-o a alguém com o ClickUp Tasks.

B. BrainGPT + Talk-to-Text para uma execução mais rápida e sem atritos

Esta é a parte que muda o comportamento. Com o ClickUp BrainGPT e o Talk-to-Text, você pode fazer uma solicitação falando, por exemplo:

“Resuma todas as tarefas atrasadas do Marketing e redija uma mensagem de acompanhamento para cada responsável.”

... e obtenha resultados que você pode transformar imediatamente em tarefas, documentos ou atualizações, sem precisar digitar um romance. Isso é especialmente útil durante reuniões, no trajeto para o trabalho ou quando você está lidando com 12 abas abertas e sua atenção está se esgotando.

C. Superagentes: a atualização “pare de cuidar dos fluxos de trabalho”

É aqui que o ClickUp vai além de um assistente de IA típico.

Os Agentes Autopilot podem ser configurados para trabalhar em seu nome dentro do ClickUp, com base no que está acontecendo nas tarefas, documentos e bate-papos. Em seguida, os Super Agentes levam isso adiante, atuando como funções especializadas (por exemplo: coordenador de projeto, parceiro de operações, triagem de admissões) que podem apoiar proativamente a execução.

Exemplo: em um canal de eventos ou canal de lançamento, as pessoas postam atualizações como “O palestrante não confirmou” ou “O design está bloqueado”. Na maioria das ferramentas, isso é apenas ruído no chat. Com os agentes, você pode ter o sistema:

Detecte a solicitação ou decisão

Crie ou atualize a tarefa certa

Atribua o proprietário

Defina uma data de vencimento ou regra de escalonamento

Mantenha o plano em andamento

Essa é a diferença entre “IA que escreve” e “IA que executa o fluxo de trabalho”.

Em um canal de lançamento multifuncional, um agente pode identificar “precisamos da aprovação do design até sexta-feira”, criar uma tarefa, atribuir ao Design, definir a data de vencimento e notificar o gerente de projetos.

🎥 Se você está avaliando o ClickUp em comparação com o Asana e se sente preso à busca por atualizações ou à elaboração de relatórios manuais, este vídeo mostra como o gerenciamento de projetos com inteligência artificial muda o jogo.

10. Transforme reuniões em tarefas automaticamente com o AI Notetaker

As reuniões fracassam quando as ações a serem realizadas ficam presas nas notas.

Diferentemente das ferramentas tradicionais de reunião, o ClickUp Meetings permite gravar, transcrever e conectar os resultados das reuniões diretamente ao seu trabalho.

Com o ClickUp AI Notetaker, os resultados das suas reuniões podem se transformar rapidamente em trabalho estruturado: notas, decisões, itens de ação e acompanhamentos que se transformam em tarefas que sua equipe pode acompanhar.

Por exemplo: após uma sincronização semanal de migração de ferramentas, o ClickUp AI Notetaker captura decisões, extrai itens de ação, cria tarefas para cada proprietário e coloca o resumo no documento ou thread de chat correto para que nada se perca.

🚨 Botão de pânico do projeto: A expansão da Target para o Canadá fracassou rapidamente — itens em excesso que ninguém queria, itens essenciais em falta e caos na cadeia de suprimentos. Solução do ClickUp: o modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp, combinado com os painéis, poderia ter revelado problemas de estoque antes que as prateleiras ficassem vazias ou os armazéns ficassem lotados.

📖 Leia também: Como exportar o Asana para o Excel

Como mudar do Asana para o ClickUp

Pensando em mudar do Asana para o ClickUp, mas se sentindo intimidado? Nós entendemos. A boa notícia é que é mais fácil do que você imagina.

Aqui está um passo a passo de como fazer a mudança de forma integrada e começar a trabalhar de maneira mais inteligente.

Passo 1: Inscreva-se no ClickUp

Comece criando sua conta no ClickUp. Depois de entrar, reserve um momento para pensar em como sua configuração do Asana se traduz no ClickUp.

Aqui, você usará Espaços, Pastas e Listas para organizar seu trabalho, como se fossem caixas aninhadas. Portanto, se você tinha departamentos ou projetos de clientes no Asana, esse é o seu ponto de partida aqui. Aproveite essa oportunidade para fazer uma limpeza. Arquive os projetos antigos do Asana que estão acumulando poeira para trazer apenas o que é importante.

🚨 Botão de pânico do projeto: A Pepsi lançou uma campanha na China com um slogan que traduzido significava “A Pepsi traz seus ancestrais de volta dos mortos”. Ninguém percebeu o erro antes do lançamento. Solução do ClickUp: com o ClickUp Docs vinculado às tarefas da campanha e uma etapa de revisão formal com status de tarefas personalizados, essa tradução teria sido sinalizada antes de chegar ao outdoor.

Passo 2: importe o Asana para o ClickUp (em seguida, faça uma limpeza de 15 minutos)

O recurso de importação do ClickUp faz a maior parte do trabalho pesado.

Acesse as configurações do seu espaço de trabalho, clique em Importar/Exportar e selecione Asana. Depois de conectar sua conta Asana, basta selecionar os projetos que deseja mover e escolher onde eles devem ser colocados na sua nova configuração do ClickUp.

Você poderá ajustar o que será transferido, como campos personalizados, marcos e responsáveis, para que se adapte à sua nova estrutura.

Após a importação, faça uma rápida verificação de sanidade:

Confirme proprietários + datas de vencimento

Mapeie os status para o seu fluxo de trabalho

Decida onde o trabalho “compartilhado” fica (cliente, departamento, programa)

Fixar suas visualizações principais (Lista/Quadro/Gantt) para que a equipe chegue ao lugar certo.

Isso evita o problema de “importamos tudo, mas ninguém usa”.

⚙️ Bônus: Explore como a equipe de marketing do ClickUp usa o ClickUp para obter controle criativo total sobre a coordenação de campanhas, criação de conteúdo e concepção de ideias.

Etapa 3: Treine sua equipe com a ClickUp University

Agora que seus dados estão inseridos, é hora de trazer sua equipe junto. A ClickUp University está repleta de vídeos gratuitos, sessões ao vivo e tutoriais rápidos que ajudam a todos.

Um pouco de treinamento inicial ajuda todos a começarem com o pé direito e aumenta a confiança na plataforma.

📮 Insight do ClickUp: para 34% dos participantes da nossa pesquisa, os atrasos nas decisões decorrem da espera pela aprovação da gerência, transformando aprovações simples em obstáculos. Quanto mais tempo você espera, mais tempo você perde. ⏳ Com os fluxos de trabalho de aprovação automatizados do ClickUp, as tarefas podem ser encaminhadas automaticamente para o aprovador certo e avançar instantaneamente. Chega de notificações de chat, chega de procurar na caixa de entrada — apenas um progresso tranquilo e sem complicações. ✅

Avance com o ClickUp

Você já conhece as principais diferenças entre as duas ferramentas.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, é um hub de trabalho completo que se adapta ao seu fluxo de trabalho. Se você está planejando o lançamento de um produto, executando campanhas para clientes ou gerenciando OKRs, ele deve ser sua escolha.

É flexível, mais poderoso e, francamente, mais divertido de personalizar. Então, por que se contentar com menos?

Experimente o ClickUp hoje mesmo e veja como ele transforma seu trabalho. ✅