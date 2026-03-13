Kiedy oprogramowanie jest tworzone z myślą o użytkownikach technicznych, a nie o zwykłych zespołach, nawet proste przydzielanie zadań może wydawać się skomplikowane.

Wiele narzędzi do zarządzania projektami zakłada od użytkowników wyższy poziom wiedzy technicznej, przez co specjaliści bez przygotowania technicznego czują się przytłoczeni niepotrzebną złożonością.

Najlepsze narzędzia do zarządzania projektami dla użytkowników bez wiedzy technicznej zmieniają to doświadczenie. Stawiają one przejrzystość ponad konfiguracją i ograniczają utrudnienia na każdym kroku.

W tym wpisie na blogu omówimy narzędzia do zarządzania projektami, które ułatwiają użytkownikom bez wiedzy technicznej dotrzymywanie terminów i utrzymanie wydajności.

👀 Czy wiesz, że? To, co zaczęło się od nieformalnych rozmów między Jimem Snyderem a niewielką grupą kolegów, stopniowo przekształciło się w większy pomysł: stworzenie przestrzeni, w której kierownicy projektów mogliby nawiązywać połączenia, wymieniać się praktycznymi spostrzeżeniami i wspólnie radzić sobie z podobnymi wyzwaniami. Pomysł ten zrodził się podczas kolacji w Filadelfii, a urzeczywistnił się na oficjalnym spotkaniu, które odbyło się 3 października 1969 r. w Georgia Institute of Technology, co zapoczątkowało powstanie Institute of Project Management.

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami przeznaczone dla użytkowników bez wiedzy technicznej – przegląd

Aby podsumować sytuację, poniższa tabela zawiera szybki widok na najlepsze narzędzia do zarządzania projektami przeznaczone dla użytkowników bez wiedzy technicznej.

Nazwa narzędzia Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Kompleksowe zarządzanie projektami obejmujące zadania, dokumenty, czat, pulpity nawigacyjne, automatyzacje, podsumowania generowane przez sztuczną inteligencję, wyszukiwanie w całej firmie oraz agenci AI, które ograniczają ręczną koordynację Zarządzaj wszystkimi zadaniami w jednym miejscu bez zbędnych komplikacji, zwłaszcza jeśli nie masz doświadczenia technicznego i chcesz mieć wszystko na wierzchu, bez konieczności korzystania z wielu narzędzi Free Forever; opcje dostosowania dostępne dla Enterprise Asana Śledzenie celów, zależności między zadaniami, portfolio, zarządzanie obciążeniem pracą oraz podsumowania projektów oparte na AI Strukturalne planowanie projektów i realizacja zorientowana na cele, które pozostają przystępne nawet przy rosnącej skali pracy Dostępny jest Free Plan; ceny płatnych planów zaczynają się od 13,49 USD miesięcznie za użytkownika Monday.com Tablice wizualne, wykresy Gantta, pulpity nawigacyjne, szablony, śledzenie czasu pracy i automatyzacje bez kodowania Wizualne śledzenie projektów dla zespołów, które chcą mieć podgląd na status, własność i postępy Dostępny jest Free Plan (do 2 stanowisk); płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie za stanowisko Trello Tablice Kanban oparte na kartach, listy kontrolne, dodatki, przekształcanie wiadomości e-mail w zadania oraz proste automatyzacje Proste śledzenie projektów oraz organizacja zadań dla osób prywatnych lub małych zespołów Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 6 USD miesięcznie za użytkownika Notion Projekty oparte na bazach danych, elastyczne widoki, połączone dokumenty, agenci AI, notatki ze spotkań i wyszukiwanie korporacyjne Niestandardowa organizacja projektów dla zespołów, które potrzebują elastyczności zamiast sztywnych cykli pracy Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 12 USD miesięcznie za członka Basecamp Proste pulpity projektowe, wbudowany komunikator, listy zadań, harmonogramy, wykresy Hill Charts oraz opcjonalny dodatek do śledzenia czasu pracy Zespoły, które chcą mieć przejrzystą widoczność nad projektem i komunikacją bez skomplikowanych cykli pracy i raportowania Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie za użytkownika Smartsheet Zarządzanie projektami w stylu arkusza kalkulacyjnego, formuły, formularze, pulpity nawigacyjne, automatyzacja cyklu pracy oraz analizy oparte na AI Zespoły, które dobrze radzą sobie z arkuszami kalkulacyjnymi i chcą prowadzić uporządkowane śledzenie projektów bez konieczności nauki obsługi nowego interfejsu Ceny płatnych planów zaczynają się od 12 USD miesięcznie za członka Airtable Strukturalne bazy danych z elastycznymi widokami, połączonymi rekordami, automatyzacją bez kodowania, podsumowaniami opartymi na AI oraz interfejsami przypominającymi aplikacje Zespoły, które potrzebują konfigurowalnych cykli pracy i uporządkowanych danych, ale nie dysponują wiedzą techniczną ani doświadczeniem w zakresie baz danych Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 20 USD miesięcznie za licencję Praca zespołowa Projekty skierowane do klientów, śledzenie czasu pracy w oparciu o zadania, widoki obciążenia pracą, kamienie milowe oraz raportowanie przyjazne dla rozliczeń Zespoły usługowe, które potrzebują funkcji współpracy zespołowej i śledzenia czasu pracy powiązanych bezpośrednio z pracą nad projektami Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 13,99 USD miesięcznie za użytkownika Wrike Wizualne wykresy obciążenia pracą, współpraca w ramach zadań, zatwierdzanie dokumentów, tablice i podsumowania wspomagane przez AI Zespoły, które potrzebują kreatywnej współpracy bez skomplikowanych ustawień technicznych Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 10 USD miesięcznie za użytkownika

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do zarządzania projektami przeznaczonym dla użytkowników bez wiedzy technicznej?

Oto kilka funkcji, na które warto zwrócić szczególną uwagę w najlepszym oprogramowaniu do zarządzania projektami dla użytkowników bez wiedzy technicznej:

Intuicyjny i przejrzysty interfejs : pomaga szybko zorientować się w układzie elementów i zakończyć czynności bez konieczności szkolenia lub pomocy technicznej

Przydzielanie zadań i ustawienia projektu: Umożliwia tworzenie wielu projektów, przydzielanie zadań i śledzenie postępów w ciągu kilku minut bez skomplikowanych ustawień

Konfigurowalne cykle pracy bez zbędnej złożoności: Umożliwia dostosowanie statusów lub widoków do Twojego stylu pracy bez konieczności posiadania wiedzy technicznej

Łatwość obsługi dzięki inteligentnym ustawieniom domyślnym: Działa dobrze od razu po uruchomieniu i pozwala stopniowo wdrażać zaawansowane funkcje, zamiast przytłaczać użytkownika od samego początku

Przejrzyste pulpity nawigacyjne i raporty: Umożliwia tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych i zapewnia szybką widoczność w zakresie postępów zespołu bez konieczności ręcznego raportowania

Ukierunkowane powiadomienia: na bieżąco informują Cię o istotnych aktualizacjach, dając Ci jednocześnie kontrolę nad nimi, aby uniknąć nadmiaru powiadomień

Dostępna pomoc i wdrożenie: Zawiera proste przewodniki i samouczki, dzięki którym możesz zachować wydajność bez konieczności polegania na dziale IT

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami przeznaczone dla użytkowników bez wiedzy technicznej

Przyjrzyjmy się teraz szczegółowo każdemu systemowi do zarządzania projektami, omawiając jego najlepsze funkcje, limity, ceny oraz opinie użytkowników.

1. ClickUp (Najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania projektami, zapewniające przejrzystość dzięki AI i minimalne utrudnienia w cyklu pracy)

Zarządzaj wszystkimi dokumentami, projektami, rozmowami i nie tylko na jednej kompleksowej platformie dzięki ClickUp

Często zdarza się, że użytkownicy czują się przytłoczeni narzędziami do zarządzania projektami, które zmuszają ich do nauki nieznanej terminologii i sztywnych cykli pracy tylko po to, by wykonać podstawowe zadania. Zamiast ułatwiać pracę, powodują one utrudnienia i spowalniają postępy.

ClickUp rozwiązuje ten problem, działając jako zintegrowana przestrzeń robocza oparta na sztucznej inteligencji, która łączy zadania, dokumenty, czat, cele i sztuczną inteligencję w jeden spójny system. Nie musisz łączyć wielu narzędzi ani rozumieć skomplikowanych struktur, aby zarządzać projektami.

Zobaczmy, w jaki sposób oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp eliminuje złożoność i ułatwia zarządzanie codzienną pracą użytkownikom bez wiedzy technicznej. Oto krótki przegląd. 👇🏼

Organizuj i uruchamiaj projekty zgodnie z jasnym planem

Praca często zaczyna się od rozproszonych pomysłów w czatach i notatkach ze spotkań, a przekształcenie ich w uporządkowany plan może wydawać się trudne. Zadania ClickUp pozwalają uchwycić każdy pomysł w momencie jego pojawienia się, dodawać podzadania, przypisywać właścicieli, ustalać terminy, dołączać odpowiednie załączniki i stosować etykiety w ramach jednego projektu, co zapewnia przejrzystość realizacji.

Skutecznie twórz i zarządzaj wiedzą projektową

Informacje o projekcie często gubią się w plikach i folderach udostępnianych, co utrudnia ustalenie, co jest aktualne i jakie działania należy podjąć w następnej kolejności. ClickUp Docs zapewnia bezpośrednie połączenie wiedzy o projekcie z zadaniami, dzięki czemu dokumenty takie jak zakresy zadań (SOW), plany projektów i wymagania są łatwe do znalezienia i wykorzystania.

Udoskonalaj swoją zawartość dzięki ClickUp Brain w dokumentach

Możesz tworzyć dokumenty do każdego rodzaju pracy, korzystając z zagnieżdżonych stron, szablonów, zakładek i elementów formatowania, które zapewniają skuteczne zarządzanie wiedzą. Następnie Twój zespół może wspólnie edytować dokumenty w czasie rzeczywistym, dodawać komentarze, oznaczać członków zespołu oraz przekształcać tekst w zadania, gdy pomysły wymagają realizacji.

Ponadto ClickUp Brain działa jako inteligentna warstwa w całym Twoim obszarze roboczym, łącząc kontekst, dzięki czemu możesz uzyskać odpowiedzi bez konieczności przeglądania skomplikowanych projektów lub przełączania się między narzędziami.

W przeciwieństwie do ogólnej sztucznej inteligencji, która jedynie generuje tekst na podstawie podanych podpowiedzi, ClickUp Brain analizuje dane z Twojego obszaru roboczego i dostarcza praktyczne spostrzeżenia oraz rekomendacje bezpośrednio tam, gdzie pracujesz.

Ta AI w zarządzaniu projektami pomaga w następujący sposób:

Odpowiadaj na pytania prostym językiem, korzystając z rzeczywistych danych z Twoich zadań, dokumentów i czatów

Automatyczne podsumowanie statusu projektu, dzięki czemu możesz szybko sprawdzić postępy i ryzyko

Wskazywanie, na co należy zwrócić uwagę w następnej kolejności, na podstawie terminów, aktualizacji lub blokowanych zadań

Tworzenie aktualizacji, elementów do wykonania lub zawartości bezpośrednio na podstawie tego, co już dzieje się w Twoim obszarze roboczym

Ponieważ Brain rozumie Twoją rzeczywistą pracę, upraszcza proces śledzenia aktualnych informacji i pomaga użytkownikom bez wiedzy technicznej zachować koncentrację bez konieczności polegania na skomplikowanych raportach.

💟 Bonus: ClickUp Brain MAX opiera się na ClickUp Brain, kładąc kres rozrostowi sztucznej inteligencji i wprowadzając kontekstową sztuczną inteligencję do Twoich codziennych narzędzi pracy. Ujednolica wyszukiwanie, automatyzację i tworzenie, dzięki czemu praca nie ulega zakłóceniu, gdy informacje znajdują się poza jedną aplikacją. Możesz wyszukiwać informacje w ClickUp, połączonych narzędziach i w sieci oraz automatyzować działania bez konieczności przełączania się między narzędziami lub uczenia się, jak działają różne systemy AI. Ponadto możesz przełączać się między różnymi modelami AI, takimi jak GPT, Claude i Gemini, w zależności od tego, czego potrzebujesz, aby uzyskać konkretne wyniki. Dzięki funkcji Talk to Text możesz dyktować pomysły, tworzyć szkice wiadomości lub podsumowywać niekończące się spotkania , korzystając z udoskonalonej przez AI funkcji dyktowania, co ułatwia szybką pracę bez konieczności pisania na klawiaturze lub wprowadzania skomplikowanych podpowiedzi. Poznaj zintegrowaną AI i uprość cykle pracy dzięki ClickUp BrainMAX

Znajdź wszystko błyskawicznie dzięki wyszukiwarce Enterprise

ClickUp Enterprise Search rozszerza możliwości wyszukiwania opartego na sztucznej inteligencji na cały obszar roboczy, dzięki czemu odpowiedzi nie ograniczają się do jednego projektu, dokumentu czy narzędzia.

Natychmiastowe wyszukiwanie plików i aktualizacji dzięki ClickUp Enterprise Search

Enterprise Search pozwala przeszukiwać zadania, dokumenty, komentarze i połączone aplikacje, takie jak Dysk Google, Notion, Slack i Gmail, z jednego miejsca. Wystarczy wpisać proste słowo kluczowe lub pytanie, aby natychmiast znaleźć odpowiedni plik, aktualizację lub rozmowę bez konieczności pamiętania, gdzie zostały zapisane, ani przełączania się między aplikacjami.

Ogranicz rutynowe zadania i zwiększ wydajność

Po uporządkowaniu pracy utrudnienia często wynikają z powtarzających się działań kontrolnych i ręcznych aktualizacji. Funkcja ClickUp Automations eliminuje te żmudne czynności, wykonując powtarzalne zadania w tle.

Włącz potrzebną automatyzację lub dostosuj reguły za pomocą AI w oparciu o swoje cykle pracy

Pozwala to automatycznie przypisywać zadania, aktualizować statusy, przenosić zadania między etapami lub powiadamiać odpowiednie osoby, gdy coś się zmieni. Reguły te są konfigurowane przy użyciu prostych warunków (a nie logiki technicznej), co oznacza, że codzienne cykle pracy w projekcie pozostają spójne bez konieczności polegania na przypomnieniach lub ręcznej interwencji.

Superagenci ClickUp idą o krok dalej, działając w oparciu o kontekst, a nie tylko zasady. Agenci mogą monitorować pracę, identyfikować ryzyko, podsumowywać zmiany lub sugerować kolejne kroki w oparciu o to, co dzieje się w całym Twoim obszarze roboczym.

Na przykład Super Agent może monitorować oś czasu projektu, zauważać opóźnienia w realizacji zadań, sygnalizować potencjalne ryzyko i automatycznie udzielać podpowiedzi odpowiedniej osobie o konieczności podjęcia działań.

Skutecznie monitoruj stan i wydajność projektu

Wreszcie, pulpity nawigacyjne ClickUp zapewniają przejrzysty widok w czasie rzeczywistym na wyniki projektów, bez konieczności interpretowania skomplikowanych raportów lub arkuszy kalkulacyjnych. Pobierają one dane na żywo bezpośrednio z zadań aktualizowanych codziennie przez Twój zespół, dzięki czemu postępy, obciążenie pracą, zatwierdzenia i osie czasu są widoczne obok wskaźników, na których Ci zależy.

Śledź postępy projektu na pierwszy rzut oka, monitorując osie czasu, obciążenie pracą i kluczowe wskaźniki dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

Usprawnij przyjmowanie projektów: Rejestruj przychodzące zgłoszenia i opinie za pomocą Rejestruj przychodzące zgłoszenia i opinie za pomocą formularzy ClickUp , a następnie automatycznie kieruj je do wielu projektów bez konieczności ręcznego sortowania

Ożyw swoje plany wizualnie: przeprowadź burzę mózgów na cyfrowych płótnach za pomocą przeprowadź burzę mózgów na cyfrowych płótnach za pomocą tablic ClickUp i przekształć kształty lub notatki samoprzylepne w zadania, które można śledzić

Utrzymuj rozmowy w kontekście realizacji zadań: omawiaj pracę bezpośrednio na omawiaj pracę bezpośrednio na czacie ClickUp i przydzielaj zadania z poziomu wiadomości bez konieczności przełączania się między narzędziami lub utraty kontekstu

Wykorzystaj spotkania jako impuls do działania: Nagrywaj rozmowy, generuj podsumowania oparte na AI i twórz połączone elementy do wykonania za pomocą Nagrywaj rozmowy, generuj podsumowania oparte na AI i twórz połączone elementy do wykonania za pomocą ClickUp AI Notetaker w ClickUp, Zoom lub Microsoft Teams

Proaktywnie kontroluj czas i budżety: Zarządzaj czasem rozliczeniowym i wcześnie wykrywaj zagrożenia dla budżetu dzięki wbudowanym funkcjom Zarządzaj czasem rozliczeniowym i wcześnie wykrywaj zagrożenia dla budżetu dzięki wbudowanym funkcjom śledzenia czasu w ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Aplikacja mobilna ClickUp zapewnia pełną funkcjonalność wersji komputerowej, ale niektórymi zaawansowanymi funkcjami łatwiej jest zarządzać na komputerze.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 11 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4540 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Według użytkownika serwisu G2:

Dla każdego, kto musi pogodzić wiele spraw, takich jak praca, szkoła, rodzina i cele osobiste, ClickUp to nie tylko aplikacja. Staje się Twoim drugim mózgiem. Pomogło mi to stworzyć strukturę w jednym z najbardziej pracowitych i przytłaczających okresów w moim życiu i szczerze mówiąc, nie wiem, jak udałoby mi się utrzymać kurs bez tego. Jeśli się wahasz, po prostu zacznij. Sam Free Plan jest potężniejszy niż większość płatnych narzędzi na rynku.

2. Asana (najlepsza do ustrukturyzowanego planowania projektów i śledzenia celów, która skaluje się bez przytłaczania użytkowników)

Tradycyjne narzędzia do zarządzania projektami mają tendencję do nadmiernego upraszczania pracy lub stają się zbyt skomplikowane w miarę rozwoju projektów. Asana zapewnia jednak strukturę, która skaluje się, pozostając jednocześnie przystępną dla użytkowników bez wiedzy technicznej.

Możesz zacząć od funkcji zarządzania celami w Asanie, aby zdefiniować jasne cele projektu wraz z mierzalnymi celami i osiami czasu. Następnie śledź postępy ręcznie lub automatycznie i udostępniaj cele odpowiednim osobom, aby zapewnić spójność działań zespołów wewnętrznych.

Ta aplikacja do zarządzania zadaniami obsługuje również planowanie obciążenia w całym zakresie pracy. Możesz sprawdzić, gdzie zatrudnieni są pracownicy, i udostępniać ogólne plany zasobów, aby pomóc zespołowi w dokładniejszym przydzielaniu i równoważeniu zadań.

Ponadto wbudowana AI pomaga być na bieżąco bez konieczności przeglądania raportów. Oznacza to, że możesz generować zwięzłe podsumowania postępów i otrzymywać sugestie dotyczące logicznych kolejnych kroków bezpośrednio na podstawie danych projektowych.

Najlepsze funkcje Asany

Zoptymalizuj dystrybucję obciążenia pracą w czasie rzeczywistym, sprawdzając, ile godzin ma każda osoba, oraz prowadząc śledzenie szacowanego czasu w porównaniu z rzeczywistym

Monitoruj powiązane projekty za pomocą portfeli, aby uzyskać scentralizowany widok i współpracować z zespołami na całym świecie z jednego miejsca

Ujednolic procesy w całej organizacji, tworząc pakiety procesów wielokrotnego użytku, które pomogą zespołom pracującym zdalnie wdrożyć spójne metody pracy

Ograniczenia Asany

Zaawansowane raportowanie na poziomie MIS wymaga ręcznego wysiłku lub narzędzi zewnętrznych, aby uzyskać bardziej szczegółowe i dostosowane do potrzeb informacje.

Nie ma możliwości wyłączenia osób przypisanych i terminów ani tworzenia elementów niebędących zadaniami

Ceny Asany

Osobiste: Free

Pakiet podstawowy: 13,49 USD/użytkownik miesięcznie

Zaawansowane: 30,49 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise : Ceny niestandardowe

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asany

G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Asanie?

W recenzji Capterra czytamy:

Jest łatwe w obsłudze i pomaga mniejszym zespołom śledzić postępy w pracy. Tablice zadań i listy w Asanie pozwalają utrzymać porządek i ułatwiają realizację celów. Podoba mi się to, jak proste jest to narzędzie dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z zarządzaniem projektami.

👀 Czy wiesz, że... 42% respondentów poświęca co najmniej jeden pełny dzień na ręczne zestawianie raportów projektowych. Jednocześnie 72% uważa, że zakres obowiązków i odpowiedzialności ich biura zarządzania projektami (PMO) będzie się nadal rozszerzał, zgodnie z raportem „The State of Project Management Report 2025” autorstwa Wellingtone.

3. monday.com (Najlepsze rozwiązanie do wizualnego śledzenia projektów, zapewniające przejrzysty podział własności i wgląd w postępy prac)

monday.com opiera się na wizualnych tablicach przypominających arkusze kalkulacyjne, które pozwalają łatwo sprawdzić status pracy na pierwszy rzut oka. Kolumny oznaczone kolorami jasno pokazują własność, statusy, postępy i terminy, dzięki czemu nie potrzebujesz wiedzy technicznej, aby zrozumieć, na co należy zwrócić uwagę.

W zakresie planowania i harmonogramowania narzędzie to pomaga zdefiniować jasną linię bazową oraz porównać planowane osie czasu z rzeczywistym postępem. Dzięki funkcjom takim jak wykresy Gantt i nakładki ścieżki krytycznej można szybko zidentyfikować zależności i odpowiednio wcześnie dostosować harmonogramy, aby projekty przebiegały zgodnie z planem.

Platforma oferuje również funkcje automatyzacji oraz gotowe do użycia szablony, które zapewniają płynny przebieg pracy. Możesz zautomatyzować aktualizacje i przydzielanie zadań za pomocą gotowych opcji, a gotowe szablony pomogą Ci szybko uruchomić wiele projektów.

Najlepsze funkcje monday.com

Śledź czas poświęcony na zadania, aby usprawnić planowanie na przyszłość i dokładniej szacować obciążenie pracą

Rejestruj zgłoszenia projektowe za pomocą ustrukturyzowanych formularzy oraz usprawnij proces zatwierdzania i ustalania priorytetów

Monitoruj projekty i dostępność zespołu za pomocą pulpitów i szczegółowych raportów, aby zapewnić wsparcie dla świadomych decyzji

Ograniczenia monday.com

Reorganizacja tablic lub zmiana szablonów po ustawieniach może być kłopotliwa i frustrująca

Ceny Monday.com

Free

Standard: 14 USD miesięcznie za licencję

Pro: 24 USD miesięcznie za licencję

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje serwisu monday.com

G2: 4,7/5 (ponad 14 900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5690 recenzji)

Co mówią o monday.com prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja serwisu G2:

Jestem naprawdę zadowolony z serwisu monday.com oraz wartości i przejrzystości jego systemu zarządzania. Interfejs jest przejrzysty, intuicyjny i łatwy w konfiguracji, co pozwala nam tworzyć bardzo skuteczne, dobrze zorganizowane tablice i proste cykle pracy praktycznie bez konieczności długiego wdrażania się; dzięki temu nowi użytkownicy mogą od razu zacząć pracę, gdy tylko ich dodam.

📮 ClickUp Insight: 1 na 5 profesjonalistów spędza codziennie ponad 3 godziny na samym szukaniu plików, wiadomości lub dodatkowych informacji dotyczących swoich zadań. To prawie 40% pełnego tygodnia pracy zmarnowanego na coś, co powinno zająć zaledwie kilka sekund! Wspierane przez sztuczną inteligencję funkcje Enterprise Search i ClickUp Brain w ClickUp ujednolicają całą Twoją pracę — obejmującą zadania, dokumenty, e-maile i czaty — dzięki czemu możesz znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz, kiedy tego potrzebujesz, bez konieczności przełączania się między narzędziami.

4. Trello (Najlepsze do prostego zarządzania zadaniami opartego na kartach i sprawnej organizacji projektów)

Trello, stworzone przez firmę Atlassian, to proste narzędzie do zarządzania zadaniami oparte na kartach i metodzie Kanban. Każda karta zawiera wszystkie informacje związane z danym zadaniem, w tym opisy, listy kontrolne, terminy i załączniki, w jednym miejscu.

Gdy praca obejmuje wiele projektów, funkcja tworzenia kopii kart pomaga zachować porządek. Dzięki niej ta sama karta może pojawiać się na wielu tablicach, co pozwala na śledzenie powiązanych zadań w różnych kontekstach bez powielania zadań i utraty widoczności.

Dodatki typu Power-Ups rozszerzają możliwości tablicy Trello, dodając funkcje takie jak kalendarze, pola niestandardowe, raportowanie lub integracje tylko wtedy, gdy ich potrzebujesz. Butler uzupełnia to prostą, opartą na regułach automatyzacją, która ogranicza powtarzalne czynności i pozwala na płynną realizację zadań przy minimalnym wysiłku ręcznym.

Najlepsze funkcje Trello

Przekształcaj wiadomości e-mail w uporządkowane zadania do wykonania, przekazując je do skrzynki odbiorczej Trello, gdzie AI wychwytuje kluczowe szczegóły i istotne linki

Wysyłaj ważne wiadomości ze Slacka lub Microsoft Teams do Trello, aby pojawiały się w Twojej Skrzynce odbiorczej wraz z podsumowaniami generowanymi przez AI

Planuj przenoszenie zadań bezpośrednio z Kalendarza Google i programu Outlook, aby bez wysiłku nadążać za harmonogramem

Ograniczenia Trello

Zaawansowane raportowanie i śledzenie zależności często opierają się na rozszerzeniach lub dodatkowych narzędziach

W miarę rozbudowywania się tablic mogą one sprawiać wrażenie zagraconych i utrudniać dostęp do informacji

Ceny Trello

Free

Standard: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja Premium: 12,50 USD miesięcznie za użytkownika

Unlimited: 17,50 USD/użytkownik miesięcznie (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 960 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 450 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Trello?

W recenzji na Reddicie napisano:

Uważam, że Trello jest przydatne, ponieważ pozwala mi uzyskać szerszy widok na projekty, zadania itp., nad którymi pracuję. Moim zdaniem zaletą Trello jest to, że jest bardzo proste (tablice, listy, karty) i łatwe w użyciu, dzięki czemu można je zastosować praktycznie wszędzie tam, gdzie trzeba uporządkować informacje.

📕 Przeczytaj również: Dowiedz się, jak nowoczesne zespoły podchodzą do zarządzania projektami, dzięki szczegółowym artykułom i praktycznym wskazówkom ClickUp.

5. Notion (Najlepsze rozwiązanie do elastycznej organizacji projektów i uporządkowanego udostępniania wiedzy w jednym obszarze roboczym)

za pośrednictwem Notion

Notion organizuje projekty w postaci ustrukturyzowanych baz danych, co oznacza, że nie jesteś ograniczony do podstawowych list zadań. Możesz gromadzić w jednym miejscu takie informacje, jak zadania, właściciele, statusy, terminy, etykiety i szczegóły wspierające, jednocześnie połączając powiązane dane, aby uniknąć tworzenia silosów.

Zarządzaj codziennymi zadaniami za pomocą prostych list kontrolnych, a następnie przejdź do osi czasu, gdy chcesz zrozumieć, jak projekty się ze sobą łączą. Ułatwia to dostrzeganie zależności i dostosowywanie terminów bez konieczności powielania planów lub odtwarzania widoków.

Platforma udostępnia również agenty AI do obsługi powtarzalnych zadań związanych z utrzymaniem projektów. Po skonfigurowaniu mogą one odpowiadać na typowe pytania lub zajmować się rutynowymi działaniami następczymi, umożliwiając kontynuację pracy bez konieczności ciągłego ręcznego wprowadzania danych.

Enterprise Search zapewnia jedno miejsce, w którym można szukać odpowiedzi. Przeszukuje Notion i narzędzia w połączeniu, zwracając wyniki z zatwierdzonych źródeł wraz z kontekstem i cytatami, pomagając znaleźć wiarygodne informacje bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Najlepsze funkcje Notion

Filtruj i sortuj informacje, aby skupić się na zadaniach przypisanych do Ciebie lub na dokładnych szczegółach, których potrzebujesz w danym momencie

Kontroluj widoczność i edycję dzięki szczegółowym uprawnieniom, które automatycznie zapewniają odpowiedni dostęp odpowiednim osobom

Automatycznie rejestruj niekończące się spotkania i otrzymuj notatki ze spotkań generowane przez AI oraz praktyczne podsumowania, które są gotowe do wykorzystania w Twoim obszarze roboczym

Ograniczenia Notion

W Notion brakuje bardziej zaawansowanych funkcji do zarządzania projektami, takich jak natywne śledzenie czasu pracy

Ceny Notion

Free

Plus: 12 USD miesięcznie za członka

Business: 24 USD miesięcznie za członka

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,6/5 (ponad 10 210 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2680 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Notion?

Według recenzenta serwisu Capterra:

Interfejs jest przejrzysty, nowoczesny i intuicyjny. Nawet użytkownicy, którzy nie są biegli w technologii, mogą szybko zrozumieć, jak tworzyć strony i organizować informacje. Bloki, szablony i skróty typu „przeciągnij i upuść” sprawiają, że praca jest szybsza i bardziej uporządkowana.

6. Basecamp (Najlepsze rozwiązanie do prostej komunikacji projektowej i widoczności bez skomplikowanych cykli pracy)

Dla średnich zespołów, które chcą, aby praca była prosta i łatwa do zarządzania, Basecamp jest dobrym wyborem. Po otwarciu aplikacji ekran główny wyświetla projekty, harmonogram, zadania i nadchodzące wydarzenia w jednym przejrzystym widoku.

Jeśli potrzebujesz śledzić czas pracy na potrzeby rozliczeń lub zrozumieć, jak wygląda dystrybucja wysiłku, narzędzie oferuje dodatek karta czasu pracy. Pozwala on rejestrować czas poświęcony na zadania i dokumenty, aby usprawnić zarządzanie czasem.

Nie potrzebujesz też skomplikowanych raportów, aby wiedzieć, na czym stoisz. LineUp, Mission Control i Hill Charts dają jasny obraz postępów, nie przytłaczając Cię nadmiarem danych. Menu Hey gromadzi sprawy wymagające Twojej uwagi, a Pingi oferują przejrzystą przestrzeń do szybkiej wymiany wiadomości, gdy coś wymaga rozwiązania.

Najlepsze funkcje Basecamp

Wykorzystuj szablony projektów do powtarzających się zadań, jednocześnie decydując, co klienci mogą zobaczyć, a co pozostaje prywatne

Płynniej planuj wydarzenia dzięki dostępowi do wideorozmów jednym kliknięciem i wsparciu dla języka potocznego

Przejrzyj wszystkie nieprzydzielone zadania we wszystkich projektach w jednym raporcie, abyś mógł przydzielić zadania i wyznaczyć terminy, zanim coś zostanie pominięte

Ograniczenia Basecamp

System zadań jest prosty, co może stanowić ograniczenie, jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych cykli pracy, niestandardowych statusów, zależności lub raportowania

Powiadomienia mogą być przytłaczające lub łatwe do przeoczenia ze względu na ograniczoną kontrolę

Ceny Basecamp

Free

Plus: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Pro Unlimited: 299 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Basecamp

G2: 4,1/5 (ponad 5440 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 14 400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Basecamp?

Użytkownik serwisu G2 udostępnia swoje doświadczenia:

Prostota Basecamp stanowi jego główną zaletę. Pulpity projektowe zapewniają przejrzystą widoczność dotyczącą priorytetów, przeszkód i własności, co minimalizuje zakłócenia, które często spowalniają proces podejmowania decyzji. Podoba mi się, że każdy projekt posiada wbudowane narzędzia, takie jak tablica ogłoszeń, lista zadań, dokumenty i pliki, dzięki czemu nie muszę śledzić aktualizacji na wielu innych platformach.

🚀 Zalety ClickUp: Dzięki ponad 1000 darmowych, gotowych szablonów ClickUp eliminuje najtrudniejszy etap zarządzania projektami: rozpoczęcie pracy. Nie musisz projektować cykli pracy ani konfigurować skomplikowanych systemów od podstaw. Po prostu dodaj szablon ClickUp do swojego obszaru roboczego ClickUp i od razu zacznij pracować. Na przykład szablon planu zarządzania projektami wysokiego poziomu ClickUp pomaga zdefiniować długoterminowe cele, śledzić wskaźniki KPI oraz monitorować końcowe wyniki z widokiem ogólnym. Pobierz darmowy szablon Pomiń ustawienia i zacznij działać dzięki szablonowi ClickUp do zarządzania projektami na wysokim poziomie Wszystko działa razem, zapewniając kompleksowy, widoczny na pierwszy rzut oka obraz stanu projektu. Możesz śledzić czas, dodawać etykiety, zarządzać zależnościami, a nawet tworzyć połączenia e-mailowe bez konieczności zaawansowanych ustawień lub wiedzy technicznej.

7. Smartsheet (Najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami w stylu arkusza kalkulacyjnego z automatyzacją i analizami opartymi na danych)

Smartsheet to oparta na chmurze platforma do zarządzania projektami, która łączy w sobie znane arkusze kalkulacyjne ze zorganizowanym zarządzaniem pracą. Zyskujesz centralne miejsce do planowania i zarządzania pracą bez konieczności nauki obsługi zupełnie nowego interfejsu.

Platforma oferuje zaawansowane formuły do automatyzacji obliczeń i połączonych danych między projektami, a aktualizacje są widoczne w czasie rzeczywistym. Ułatwia również gromadzenie danych dzięki firmowym, konfigurowalnym formularzom, które pomagają zbierać spójne informacje dotyczące zgłoszeń lub opinii.

Smartsheet AI zwiększa inteligencję Twojej pracy, dostarczając spostrzeżeń i pomagając zrozumieć złożone dane bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności. Zmniejsza to wysiłek ręczny i zapewnia wsparcie dla lepszego podejmowania decyzji w miarę rozwoju projektów.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Wizualizuj kluczowe trendy za pomocą konfigurowalnych wykresów, takich jak widoki burndown i szeregów czasowych, które ułatwiają interpretację danych

Zautomatyzuj elastyczne cykle pracy projektowych dzięki wielu działaniom i warunkom w narzędziach takich jak Microsoft Teams i Slack

Kontroluj powiadomienia, aby wyróżniać ważne zadania i zatwierdzenia za pomocą alertów w aplikacji i aktualizacji e-mailowych

Ograniczenia Smartsheet

Panele Smartsheet nie oferują opcji drążenia danych i filtrowania, a wizualizacje wydają się ograniczone w porównaniu z innymi narzędziami

Ceny Smartsheet

Bezpłatna wersja próbna

Pro: 12 USD miesięcznie za członka

Business: 24 USD miesięcznie za członka

Enterprise: Ceny niestandardowe

Zaawansowane zarządzanie pracą: Ceny niestandardowe dla potrzeb klienta

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4,4/5 (ponad 21 420 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3470 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Smartsheet?

W recenzji Capterra czytamy:

Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs, który łączy znany wygląd arkuszy kalkulacyjnych z zaawansowanymi funkcjami zarządzania projektami. Ponadto solidne narzędzia do współpracy, takie jak aktualizacje w czasie rzeczywistym, dodawanie komentarzy i udostępnianie plików, ułatwiają zespołom wydajną współpracę.

8. Airtable (Najlepsze rozwiązanie do tworzenia wysoce konfigurowalnych cykli pracy opartych na ustrukturyzowanych danych bez konieczności kodowania)

za pośrednictwem Airtable

Praca w Airtable opiera się na ustrukturyzowanych polach, takich jak listy rozwijane, załączniki, daty i połączone rekordy. Możesz tworzyć połączenia między tabelami, dzięki czemu projekty i zasoby pozostają powiązane, co ułatwia zarządzanie niestandardowymi cyklami pracy bez konieczności korzystania z kodu lub oddzielnych plików.

Sposób przeglądania i wykorzystywania tych danych jest elastyczny. Przełączaj się między widokami siatki, kanbanu, kalendarza i osi czasu, aby zespoły kreatywne mogły pracować na tych samych danych w formatach, które im odpowiadają. Wbudowana w platformę sztuczna inteligencja i automatyzacje bez kodowania automatycznie uruchamiają cykle pracy, przekształcając dane projektowe w przejrzyste podsumowania i uporządkowane wnioski.

Najlepsze funkcje Airtable

Twórz interfejsy przypominające aplikacje dla liderów zespołów, dzięki czemu będą oni widzieć tylko pola i działania istotne dla ich pracy, bez zmiany danych bazowych

Szybko twórz aplikacje gotowe do wdrożenia, wykorzystując Omni do generowania aplikacji opartych na AI poprzez naturalną konwersację oraz wydobywaj wnioski z danych i sieci

Wizualizuj kluczowe wskaźniki za pomocą rozszerzeń, tworząc pulpity nawigacyjne, wykresy i raporty dostosowane do potrzeb liderów zespołów w zakresie raportowania

Ograniczenia Airtable

W widoku listy brakuje opcji zablokowania pola głównego, a ponadto nie ma łatwego sposobu na zbiorcze pobieranie obrazów

Praca z formułami może być myląca, ponieważ nie zawsze jest jasne, który typ ma zastosowanie w danym przypadku

Ceny Airtable

Free

Teams: 24 USD miesięcznie za licencję dla stanowiska

Business: 54 USD miesięcznie za licencję

Skala Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Airtable

G2: 4,6/5 (ponad 3180 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2200 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Airtable?

Oto recenzja z serwisu Reddit:

Bardzo podoba mi się to, że mogę dodać niemal każdą funkcję, na którą mam ochotę, zaraz po tym, jak zdam sobie sprawę, że jej potrzebuję. To idealne rozwiązanie dla kogoś, kto chce mieć w pełni niestandardowe, dostosowane do swoich potrzeb rozwiązanie i czerpie radość z samodzielnego wdrażania go.

9. Teamwork (Najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami zorientowanego na klienta, z wbudowanym śledzeniem czasu pracy i widocznością w rozliczeniach)

Dla użytkowników bez wiedzy technicznej znalezienie prostego sposobu na sprawdzanie postępów i wykorzystania czasu jest często trudne, ponieważ muszą oni korzystać z wielu narzędzi i uczyć się różnych cykli pracy, aby być na bieżąco.

Teamwork rozwiązuje ten problem, bezpośrednio łącząc współpracę i śledzenie czasu z codzienną pracą. Możesz dać klientom dostęp do konkretnych projektów, aby mogli przeglądać aktualizacje statusu i zakończone zadania w jednym miejscu.

Jednocześnie Twój zespół rejestruje czas bezpośrednio przy zadaniach, dzięki czemu dane dotyczące czasu są dokładne i powiązane z rzeczywistą pracą, a nie z oddzielnymi narzędziami lub ręcznymi raportami.

Ułatwia to również zrozumienie obciążenia pracą i kondycji projektu bez wprowadzania skomplikowanych pojęć z zakresu planowania. Szybko sprawdź dostępność zespołu, aby wykryć przeciążenie, oraz porównaj szacowany czas z rzeczywistym, aby sprawdzić, czy projekty mieszczą się w założonym zakresie.

Najlepsze funkcje Teamwork

Przesyłaj dane dotyczące śledzenia czasu bezpośrednio do cykli pracy rozliczeniowej i zapewnij zespołom serwisowym widoczność w zakresie finansów bez konieczności wdrażania nowego systemu finansowego

Organizuj pracę w oparciu o mierzalne wyniki lub kamienie milowe, aby zapobiec utracie z oczu większego celu przez zespoły pracujące zdalnie

Zapisuj i stosuj kompletne szablony projektów, aby ujednolicić realizację zadań bez konieczności ponownego tworzenia przydziałów zadań w przypadku powtarzających się lub podobnych prac

Ograniczenia Teamwork

Kluczowe funkcje mogą być trudne do znalezienia, a interfejs użytkownika może wydawać się przestarzały i nieintuicyjny

Powiadomienia mogą szybko się gromadzić przy ograniczonych opcjach dostosowywania

Ceny Teamwork

Free

Deliver: 13,99 USD/użytkownik miesięcznie

Grow: 25,99 USD/użytkownik miesięcznie

Skala: Niestandardowe ceny

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Teamwork

G2: 4,4/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 900 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Teamwork?

Oto, co użytkownik serwisu G2 mówi o tym narzędziu:

Bardzo podoba mi się to, jak Teamwork.com pomaga przeglądać wszystkie zadania, prowadzić ich śledzenie jedno po drugim i przypisywać je konkretnym programistom lub członkom zespołu. Podoba mi się również to, że ustawienie jest naprawdę proste. Wystarczy się zalogować i od razu można zacząć pracować. Dodatkowo integracja z Slackiem jest dla nas bardzo korzystna, ponieważ sprawia, że współpraca przebiega płynniej.

10. Wrike (Najlepsze do zarządzania pracą kreatywną i operacyjną z wykorzystaniem współpracy kontekstowej i zatwierdzania)

Jeśli zarządzasz pracami kreatywnymi lub operacyjnymi, Wrike oferuje wsparcie w zakresie zarządzania projektami i współpracy w kontekście bez konieczności posiadania wiedzy technicznej.

Zapewnia wizualne widoki obciążenia pracą, które pokazują możliwości zespołu w przejrzystych, łatwych do odczytania wykresach, ułatwiając zrozumienie, kto jest przeciążony i gdzie konieczne są zmiany.

Platforma oferuje również rozszerzone możliwości współpracy bezpośrednio połączone z samą pracą. Możesz przeglądać obrazy i inne pliki w ramach zadań oraz dodawać komentarze lub adnotacje do konkretnych fragmentów wymagających uwagi.

Dzięki Wrike Tablicy, która oferuje wsparcie dla planowania wizualnego, oraz Wrike Copilot, który pomaga w tworzeniu opisów i podsumowań, możesz przeprowadzać burze mózgów i zarządzać rutynowymi aktualizacjami bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi.

Najlepsze funkcje Wrike

Twórz i zarządzaj agentami AI bez kodowania, aby monitorować ryzyko, automatycznie przydzielać zasoby i ograniczyć ręczną koordynację

Śledź i zarządzaj zatwierdzaniem dokumentów w jednym miejscu, aby wcześnie identyfikować działania oczekujące na realizację i unikać opóźnień związanych z zatwierdzaniem

Wykorzystaj zaawansowane narzędzia analityczne i narzędzia raportowania BI, aby przekształcić dane z projektów w przejrzyste wnioski, które zapewnią wsparcie przy podejmowaniu lepszych decyzji

Ograniczenia Wrike

Platforma wymaga pewnego nakładu czasu na naukę, zwłaszcza w przypadku korzystania z bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak automatyzacje i pola niestandardowe

Niektóre czynności na platformie wymagają więcej kliknięć niż można by się spodziewać, a wyszukiwanie starszych elementów może być powolne

Ceny Wrike

Free

Teams: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 25 USD miesięcznie za użytkownika

Pinnacle: Ceny niestandardowe

Apex: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 4500 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 2870 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Wrike?

W recenzji Capterra czytamy:

Podoba mi się układ i ogólny wygląd produktu oraz interfejs użytkownika. Uważam, że integracja z Microsoft Teams i systemami powiadomień działa naprawdę dobrze. Podoba mi się różnorodność widoków; uważam, że wykres Gantta jest jedną z lepszych wersji tego widoku w Wrike. Kalendarz działa naprawdę dobrze i jest lepiej zintegrowany niż w innych narzędziach do zarządzania projektami.

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla użytkowników bez wiedzy technicznej powinno zapewnić przejrzystość codziennej pracy. Jednak większości narzędzi albo brakuje odpowiedniej struktury, by zapewnić niezawodność, albo stają się one przytłaczające w miarę rozwoju projektów.

ClickUp rozwiązuje ten problem, eliminując złożoność, a jednocześnie zapewniając strukturę niezbędną do zarządzania rzeczywistą pracą. Zadania, dokumenty, czat, pulpity nawigacyjne, formularze i tablice znajdują się w jednym połączonym obszarze roboczym, dzięki czemu plany i realizacja nigdy nie rozchodzą się.

Co więcej, ClickUp Brain oferuje kontekstową AI, która odpowiada na pytania i sugeruje kolejne kroki w oparciu o Twoją rzeczywistą pracę.

Wypróbuj ClickUp za darmo i przekonaj się, jak proste może być zarządzanie projektami!