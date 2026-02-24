10 najlepszych narzędzi do zarządzania projektami dla zespołów rozproszonych w 2026 r.

Kiedy Twój rozproszony zespół jest rozsiany po różnych strefach czasowych, ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujesz, jest zestaw technologii połączonych kruchymi integracjami, które psują się podczas przekazywania zadań.

Oprogramowanie do zarządzania projektami dla zespołów rozproszonych bez integracji konsoliduje zadania, dokumenty, czat, śledzenie czasu i raportowanie w jednym obszarze roboczym, dzięki czemu Twój zespół może współpracować bez konieczności przełączania się między kontekstami lub rozwiązywania problemów związanych z synchronizacją między pięcioma różnymi dostawcami.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania projektami dla zespołów rozproszonych bez integracji?

Oprogramowanie do zarządzania projektami dla zespołów rozproszonych bez integracji to kompleksowe platformy do zarządzania pracą, które konsolidują zadania, dokumenty, komunikację i raportowanie w jednym środowisku. Eliminuje to potrzebę połączania wielu narzędzi innych firm. Ma to znaczenie dla zespołów zdalnych i hybrydowych rozproszonych w różnych strefach czasowych, ponieważ każda zewnętrzna integracja powoduje tarcia, tworzenie silosów danych i przełączanie kontekstu, co obniża wydajność.

Zarządzanie obciążeniem pracą zespołów zdalnych w ClickUp

Głównym problemem jest rozproszenie kontekstu — zespoły tracą godziny na poszukiwanie informacji w niepołączonych ze sobą narzędziach, a 70% z nich spędza co najmniej godzinę na poszukiwaniu jednej informacji i powtarza te same aktualizacje na wielu platformach.

Twój zespół może korzystać jednocześnie z aplikacji do czatu, platformy dokumentacyjnej, narzędzia do śledzenia zadań i pulpitu do raportowania — a każde z tych narzędzi wymaga osobnego logowania i uprawnień. Gdy coś się psuje, zamiast wykonywać swoją pracę, musisz zajmować się rozwiązywaniem problemów u różnych dostawców.

Zintegrowany obszar roboczy rozwiązuje ten problem, oferując dokumenty, czat, śledzenie czasu pracy i automatyzację opartą na AI bezpośrednio w platformie. Twój zespół otrzymuje jedno źródło informacji, w którym wszystkie rozmowy, pliki i zadania są przechowywane razem z pełnym kontekstem. To właśnie różnica między „zintegrowanym” a „wbudowanym” — a dla zespołów rozproszonych decyduje o tym, czy praca posuwa się naprzód, czy utknie w martwym punkcie.

📮 ClickUp Insight: 1 na 4 pracowników korzysta z co najmniej czterech narzędzi tylko po to, aby stworzyć kontekst w pracy. Kluczowe informacje mogą być ukryte w e-mailu, rozwinięte w wątku na Slacku i udokumentowane w oddzielnym narzędziu, co zmusza zespoły do marnowania czasu na poszukiwanie informacji zamiast wykonywania pracy. ClickUp łączy cały cykl pracy w jedną zunifikowaną platformę. Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Zarządzanie projektami e-mailowymi, ClickUp Chat, ClickUp Dokumenty i ClickUp Brain wszystko pozostaje połączone, zsynchronizowane i natychmiast dostępne. Pożegnaj się z „pracą nad pracą” i odzyskaj swoją wydajność. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp Teams mogą odzyskać ponad 5 godzin tygodniowo — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

Oprogramowanie do zarządzania projektami dla zespołów rozproszonych bez integracji w skrócie

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Zespoły potrzebujące w pełni zintegrowanego obszaru roboczego do zadań, dokumentów, czatu, śledzenia czasu i AI. Zarządzanie zadaniami, dokumenty, czat, e-mail, śledzenie czasu pracy, pulpity nawigacyjne, kalendarz, podsumowania AI, przekazywanie zadań AI Free Forever; Możliwość dostosowania niestandardowego dla przedsiębiorstw Monday. com Wizualne planowanie projektów i szybkie ustawienia cyklu pracy Tablice wizualne, automatyzacje, widok obciążenia pracą, pulpity nawigacyjne, szablony Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 9 USD/użytkownik/miesiąc. Asana Zespoły zarządzające ustrukturyzowanymi, międzyfunkcyjnymi cyklami pracy Wykres pracy, oś czasu, obciążenie pracą, studio AI, raportowanie portfolio Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 10,99 USD/użytkownik/miesiąc. Basecamp Zespoły, które chcą prostego, zdecydowanego zarządzania projektami bez zbędnej złożoności. Tablice ogłoszeń, czat Campfire, wykresy Hill, check-iny Plany od 16 USD/użytkownik/miesiąc Notion Teams wymagające dużej ilości dokumentacji i elastycznego zarządzania wiedzą Dokumenty, wiki, bazy danych, Notion AI, szablony Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 9 USD/użytkownik/miesiąc. Trello Lekkie wizualne tablice zadań dla prostych, rozproszonych cykli pracy Tablice Kanban, automatyzacja Butler, widoki kalendarza i osi czasu Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 6 USD/użytkownik/miesiąc. Smartsheet Teams korzystające głównie z arkuszy kalkulacyjnych, które potrzebują struktury PM opartej na siatkach Widok siatki, wykres Gantt, pulpity nawigacyjne, automatyzacje, narzędzia do zarządzania portfolio Płatne plany od 10 USD/użytkownik/miesiąc Wrike Zespoły Enterprise wymagające zarządzania, weryfikacji i widoczności międzyfunkcjonalnej Cross-tagging, Proofing, Wrike AI, szablony projektów Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 10 USD/użytkownik/miesiąc. Zoho Projects Teams korzystające z szerszego ekosystemu Zoho Wykresy Gantt, karty czasu pracy, śledzenie problemów, integracja z Zoho Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 5 USD/użytkownik/miesiąc. Teamwork. com Agencje i zespoły obsługi klienta wymagające funkcji rozliczeń i dostępu do klientów Śledzenie czasu pracy, fakturowanie, uprawnienia klientów, planowanie obciążenia pracą Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 11,99 USD/użytkownik/miesiąc.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Czego szukać w oprogramowaniu do zarządzania projektami dla zespołów rozproszonych bez integracji

Odpowiednie oprogramowanie do zarządzania projektami powinno przypominać spójną przestrzeń roboczą, a nie zbiór niepasujących do siebie wtyczek. Odpowiednie oprogramowanie do zarządzania projektami powinno przypominać spójną przestrzeń roboczą, a nie zbiór niepasujących do siebie wtyczek.

Zacznij od pytania: czy ta platforma obsługuje dokumenty, czat, zadania i raportowanie w sposób natywny, czy też będę musiał dokupić dodatkowe funkcje?

Poszukaj następujących wbudowanych funkcji:

Natywna dokumentacja : twórz, udostępniaj i połącz dokumenty bezpośrednio z zadaniami bez konieczności eksportowania ich do zewnętrznych narzędzi.

Komunikacja w czasie rzeczywistym i asynchroniczna : wątki czatu powiązane z konkretnymi zadaniami lub projektami, dzięki czemu kontekst nigdy nie ginie w oddzielnym kanale.

Wbudowane śledzenie czasu: rejestruj godziny, ustalaj szacunki i generuj raporty bez zewnętrznego timera.

Niestandardowe pulpity nawigacyjne i raportowanie: pobieraj dane na żywo z zadań, sprintów i obciążeń pracą do wizualnych pulpitów nawigacyjnych — bez konieczności eksportowania plików CSV.

Wsparcie oparte na AI : podsumowuj wątki, twórz aktualizacje i wyszukuj istotne informacje bez opuszczania platformy.

Szczegółowe uprawnienia : kontroluj, kto ma dostęp do poszczególnych elementów na poziomie obszaru roboczego, folderu lub zadania — ma to kluczowe znaczenie dla zespołów rozproszonych mających kontakt z klientami.

Bezpieczeństwo ma również większe znaczenie, gdy nie przesyłasz danych przez zewnętrzne złącza. Mniejsza liczba punktów dostępu oznacza mniejszą powierzchnię ataku, co ma kluczowe znaczenie, biorąc pod uwagę, że 30% naruszeń bezpieczeństwa ma obecnie swoje źródło w ekosystemach stron trzecich.

📮 ClickUp Insight: Przełączanie się między zadaniami po cichu obniża wydajność Twojego zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z przełączania się między platformami, zarządzania wiadomościami e-mail i przeskakiwania między spotkaniami. A co, gdybyś mógł wyeliminować te kosztowne przerwy? ClickUp łączy Twoje cykle pracy (i czat) w ramach jednej, usprawnionej platformy. Uruchamiaj i zarządzaj zadaniami z poziomu czatu, dokumentów, tablic i innych narzędzi, a funkcje oparte na sztucznej inteligencji zapewniają połączenie kontekstu, możliwość wyszukiwania i łatwość zarządzania!

10 najlepszych programów do zarządzania projektami dla zespołów rozproszonych bez integracji

1. ClickUp

Widok tablicy Kanban ClickUp z konfigurowalnymi kolumnami statusu i cyklem pracy zadań typu „przeciągnij i upuść”.

Twój rozproszony zespół tonie w „rozproszeniu kontekstu” — przeskakując między aplikacją czatu do szybkich pytań, narzędziem do dokumentacji specyfikacji i narzędziem do śledzenia zadań. Ta fragmentacja oznacza, że każda rozmowa, dokument i zadanie znajduje się w innym miejscu, co powoduje zamieszanie i nieefektywne przekazywanie zadań.

Wyeliminuj chaos, łącząc swoje projekty, wiedzę i komunikację w jednym obszarze roboczym opartym na AI dzięki ClickUp. Dzięki ClickUp Chat dyskusje są bezpośrednio powiązane z odpowiednimi zadaniami, więc członkowie zespołu znajdujący się w innej strefie czasowej nie muszą przeszukiwać niepowiązanych wątków w poszukiwaniu aktualnych informacji.

Naprawianie rozproszonej pracy

Możesz również tworzyć wiki, SOP i briefy projektowe bez opuszczania platformy, korzystając z ClickUp Docs, które można połączać, osadzać lub konwertować na zadania za pomocą jednego kliknięcia.

Wątek czatu ClickUp pokazujący opcję tworzenia zadania z czatu z wykorzystaniem AI lub bez niej.

Zmień cykl pracy swojego rozproszonego zespołu dzięki ClickUp Brain, funkcji AI, która pozwala zachować kontekst w różnych strefach czasowych. Ta funkcja AI może podsumowywać długie wątki komentarzy, aby szybko nadrobić zaległości, tworzyć projekty aktualizacji statusu dla interesariuszy i odpowiadać na pytania dotyczące danych dotyczących obszaru roboczego ClickUp. Kiedy połowa Twojego zespołu śpi, ClickUp Brain zachowuje kontekst, dzięki czemu przekazywanie zadań między strefami czasowymi przebiega płynnie, a nie chaotycznie.

Spotkania ClickUp i kalendarz ClickUp

Zacznij od widoczności czasu. Dzięki kalendarzowi ClickUp zespoły mogą planować pracę w oparciu o rzeczywiste harmonogramy, a nie tylko terminy, dzięki czemu przekazywanie zadań jest łatwiejsze do skoordynowania w różnych strefach czasowych, a priorytety pozostają widoczne na co dzień.

Kalendarz ClickUp i ClickUp AI pomogą Ci znaleźć idealny czas dla zespołów rozproszonych.

A jeśli Twój zespół nadal korzysta z Kalendarza Google, integracja ClickUp pozwala zsynchronizować zadania z widokiem kalendarza, dzięki czemu harmonogram odzwierciedla rzeczywiste zadania do wykonania.

Najlepsze funkcje ClickUp:

Utrzymuj asynchroniczne rozmowy powiązane z konkretnymi zadaniami i projektami, aby członkowie zespołu mogli nadrobić zaległości bez konieczności przeszukiwania rozproszonych wątków za pomocą czatu ClickUp.

Twórz wiki, standardowe procedury operacyjne i opisy projektów w tym samym obszarze roboczym ClickUp, aby dokumentacja była połączona z realizacją zadań za pomocą ClickUp Docs.

Uzyskaj natychmiastowe podsumowania, aktualizacje i odpowiedzi pobrane z rzeczywistego kontekstu obszaru roboczego ClickUp, dzięki czemu przekazywanie zadań pozostaje przejrzyste w różnych strefach czasowych dzięki ClickUp Brain.

Śledź czas, szacunki i obciążenie bez konieczności korzystania z zewnętrznych timerów, dzięki czemu zespoły rozproszone mogą planować i przeprowadzać raportowanie w jednym miejscu za pomocą ClickUp Time Tracking.

Twórz widoki raportów w czasie rzeczywistym dotyczące obciążenia pracą, dostaw i postępów, aby interesariusze zawsze widzieli aktualny status za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp.

Zalety i wady ClickUp

Zalety:

Wszystko w jednym miejscu: dzięki połączeniu zadań, dokumentów, czatu i śledzenia czasu Twój zespół uniknie konieczności przełączania się między zadaniami i rozwiązywania problemów związanych z nieprawidłową integracją.

AI, która zna Twoją pracę: ClickUp Brain tworzy podsumowania i sugestie na podstawie rzeczywistych danych z Twojego obszaru roboczego ClickUp, co jest ogromną pomocą w przypadku asynchronicznych przekazywania zadań.

Elastyczne widoki dla różnych stylów pracy: Niezależnie od tego, czy Twój zespół preferuje Niezależnie od tego, czy Twój zespół preferuje tablice ClickUp Kanban wykresy ClickUp Gantt czy listy ClickUp , ClickUp oferuje wsparcie dla wielu widoków tych samych danych.

Wady:

Nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby zapoznać się z pełnią funkcji i dostosować swoje obszary robocze.

Aplikacja mobilna jest funkcjonalna, ale nie oferuje jeszcze pełnego zestawu funkcji dostępnych w wersji na komputery stacjonarne.

Niektóre zaawansowane automatyzacje wymagają poznania logiki kreatora automatyzacji.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 810 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4530 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Bardzo lubię korzystać z ClickUp, ponieważ jest bardzo intuicyjny i dopiero zaczynam odkrywać jego pełen potencjał. Doceniam fakt, że można z łatwością tworzyć, przenosić i przypisywać zadania, co jest dokładnie tym, czego szukaliśmy. Działa to naprawdę intuicyjnie i profesjonalnie, podnosząc nasz cykl pracy ponad prosty system kart, z którego korzystaliśmy wcześniej. Jest to również świetne rozwiązanie dla naszego małego, zdalnego zespołu, który może tworzyć zadania i podzadania, które budują planowanie, co jest kluczowe dla naszej organizacji. Produkt pozwala nam usprawnić procesy, łącząc wszystko w jednym miejscu z wieloma funkcjami, co zmniejsza potrzebę posiadania wielu licencji. Przejście na ClickUp z innych narzędzi miało dla nas sens, ponieważ oferowało bardziej profesjonalny produkt z wszystkimi funkcjami w jednym miejscu. Początkowe ustawienia również były bardzo łatwe, ponieważ mogliśmy zaimportować bilety Trello i szybko się z nimi zapoznać oraz z łatwością skonfigurować cykle pracy.

Bardzo lubię korzystać z ClickUp, ponieważ jest bardzo intuicyjny i dopiero zaczynam odkrywać jego pełen potencjał. Doceniam fakt, że można z łatwością tworzyć, przenosić i przypisywać zadania, co jest dokładnie tym, czego szukaliśmy. Działa to naprawdę intuicyjnie i profesjonalnie, podnosząc nasz cykl pracy ponad prosty system kart, z którego korzystaliśmy wcześniej. Jest to również świetne rozwiązanie dla naszego małego, zdalnego zespołu, który może tworzyć zadania i podzadania, które budują planowanie, co jest kluczowe dla naszej organizacji.

Produkt pozwala nam usprawnić procesy, łącząc wszystko w jednym miejscu z wieloma funkcjami, co zmniejsza potrzebę posiadania wielu licencji. Przejście na ClickUp z innych narzędzi miało dla nas sens, ponieważ oferowało bardziej profesjonalny produkt z wszystkimi funkcjami w jednym miejscu. Początkowe ustawienia również były bardzo łatwe, ponieważ mogliśmy zaimportować bilety Trello i szybko się z nimi zapoznać oraz z łatwością skonfigurować cykle pracy.

2. Monday. com

za pośrednictwem Monday.com

Monday.com pozycjonuje się jako „Work OS” — elastyczna platforma, na której użytkownicy bez wiedzy technicznej mogą tworzyć niestandardowe cykle pracy za pomocą kolorowych, wizualnych tablic. Dla zespołów rozproszonych atrakcyjna jest niska bariera wejścia. Możesz uruchomić nowy cykl pracy w ciągu kilku minut, bez czekania na pomoc działu IT.

Natywne funkcje platformy obejmują automatyzację, pulpity nawigacyjne do raportowania między tablicami oraz widoki obciążenia pracą do planowania wydajności. Monday.com wyróżnia się wśród zespołów rozproszonych dzięki wizualnemu zarządzaniu zadaniami. Statusy oznaczone kolorami ułatwiają przeglądanie tablicy i zrozumienie stanu projektu na pierwszy rzut oka.

Najlepsze funkcje Monday.com

Tablice Visual Work OS: Tablice wykorzystują kolumny oznaczone kolorami i etykiety statusu, które sprawiają, że status projektu jest natychmiast widoczny, co zmniejsza potrzebę organizowania spotkań dotyczących statusu.

Automatyzacja bez kodowania: Twórz reguły typu „jeśli to, to tamto”, aby zautomatyzować powtarzalne czynności, takie jak powiadamianie członka zespołu o zmianie statusu.

Widok obciążenia pracą: zobacz obciążenie zespołu w różnych projektach w jednym widoku, co pomoże menedżerom zrównoważyć zadania w różnych strefach czasowych.

Monday.com – zalety i wady

Zalety:

Wysoce wizualny interfejs sprawia, że wdrażanie nowych pracowników przebiega szybko, a status projektu jest łatwy do sprawdzenia.

Obszerna biblioteka szablonów pomaga zespołom szybko rozpocząć pracę.

Silne możliwości automatyzacji dla użytkowników nietechnicznych

Wady:

Struktura oparta na liczbie stanowisk może wymagać planowania w miarę rozwoju zespołów.

Ograniczenia automatyzacji mogą wymagać dostosowania planu w miarę wzrostu wykorzystania.

Złożone hierarchie projektów mogą wydawać się niewygodne w strukturze opartej na tablicach.

Ceny Monday.com

Bezpłatna wersja podstawowa: 9 USD/licencja/miesiąc (rozliczane rocznie) Standardowa: 12 USD/licencja/miesiąc (rozliczane rocznie) Pro: 19 USD/licencja/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: niestandardowa

Oceny i recenzje monday.com

G2: 4,7/5 (ponad 14 540 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 5690 recenzji)

Co mówią o Monday.com prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Podoba mi się przejrzysty interfejs i łatwe w użyciu funkcje programu monday Work Management. Jestem pod wrażeniem jego rozbudowy. Doceniam również możliwość komunikowania się z współpracownikami w ramach programu, ponieważ zapewnia on naszemu biuru bardzo potrzebną elastyczność i znacznie ułatwia pracę zdalną, zwłaszcza dzięki funkcjom czatu i przydzielania zadań.

🎥 Obejrzyj to wideo, aby zobaczyć, jak nowoczesne narzędzia komunikacyjne w miejscu pracy pomagają zespołom rozproszonym pozostać w zgodzie bez ciągłych spotkań.

3. Asana

za pośrednictwem Asana

Asana została stworzona z myślą o zespołach międzyfunkcyjnych, które muszą koordynować złożone cykle pracy. Model danych „Work Graph” łączy zadania z projektami i portfolio, zapewniając liderom widoczność w sposób, w jaki praca przekłada się na cele strategiczne. Dla zespołów rozproszonych oznacza to mniej czasu poświęcanego na śledzenie aktualizacji.

Studio AI platformy pozwala zespołom tworzyć niestandardowe cykle pracy AI bez konieczności pisania kodu. Widoki osi czasu i widok obciążenia pracą pomagają menedżerom w planowaniu obciążenia, co ma kluczowe znaczenie, gdy zespół obejmuje wiele stref czasowych. Mocną stroną Asany jest zarządzanie i struktura, ale mniejsze zespoły mogą uznać ją za zbyt sztywną w stosunku do swoich potrzeb.

Najlepsze funkcje Asany

Model danych Work Graph: łączy zadania z projektami, projekty z portfelami, a portfele z celami firmy.

AI Studio: Twórz niestandardowe cykle pracy AI, które automatyzują selekcję zadań, generują podsumowania lub ustalają priorytety pracy.

Widoki osi czasu i widoki obciążenia pracą: wizualizuj zależności i obciążenie zespołu w dedykowanych widokach, aby zrównoważyć zadania.

Zalety i wady Asany

Zalety:

Silne zarządzanie i kontrola administracyjna sprawiają, że jest to rozwiązanie odpowiednie dla zespołów korporacyjnych.

Work Graph zapewnia widoczność od poszczególnych zadań po cele na poziomie firmy.

AI Studio umożliwia niestandardową automatyzację bez konieczności posiadania wiedzy technicznej.

Wady:

Minimalna liczba licencji może nie odpowiadać bardzo małym zespołom.

Strukturalne podejście może wydawać się zbyt sztywne dla zespołów, które oczekują większej elastyczności.

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w nauce podczas ustawiania złożonych cykli pracy.

Ceny Asany

FreeStarter: 10,99 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Advanced: 24,99 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: niestandardowe

Oceny i recenzje Asany

G2: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 13 520 recenzji)

Co o Asana mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2: Bardzo doceniam przejrzysty interfejs użytkownika Asany, który jest bardzo łatwy do zrozumienia, co znacznie zwiększa akceptację użytkowników w naszym zespole. Widać, że włożono wiele wysiłku w zmniejszenie utrudnień w obsłudze, co przyczynia się do płynnego wdrożenia tego rozwiązania w naszym cyklu pracy. Korzystanie z Asany pomogło usprawnić nasze procesy biznesowe, w tym zarządzanie potencjalnymi klientami i śledzenie zadań wewnętrznych. Dzięki temu wszyscy są skutecznie połączeni i poinformowani o różnych zadaniach i projektach, co pozwala nam pracować asynchronicznie z pełnym przekonaniem. Wstępne ustawienia Asany były bardzo łatwe i przebiegły stosunkowo płynnie, wymagając jedynie niewielkich dostosowań w zakresie integracji, np. z Zapier. Ogólnie rzecz biorąc, projekt i funkcjonalność Asany znacznie zapewniły wsparcie dla działalności i wydajności naszego zespołu jako firmy działającej całkowicie zdalnie. Oferuje fora dyskusyjne do asynchronicznych dyskusji, Campfire do czatu w czasie rzeczywistym oraz To-dos do tworzenia list zadań. „Wykresy Hill” platformy oferują unikalny sposób wizualizacji postępów, pokazując, czy praca znajduje się w fazie „rozwiązywania problemu”, czy „realizacji”. Limit Basecamp jest jednocześnie jego zaletą. Zespoły potrzebujące wykresów Gantt lub szczegółowych uprawnień uznają to za wadę, ale eliminuje to dodatkowe obciążenia dla zespołów, które cenią sobie przejrzystość. Zalety: Wady: Basecamp: 16 USD/użytkownik/miesiąc Basecamp Pro Unlimited: 300 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) G2: 4,1/5 (5448 recenzji) Capterra: 4,3/5 (14 400 recenzji) Oto recenzja G2: W Basecamp najbardziej podoba mi się to, jak płynnie pomaga nam zarządzać procesem pracy zdalnej. Jako firma możemy dzięki niemu bezbłędnie śledzić wszystkie nasze rozmowy, plany, zadania i postępy w projektach. Jest niezwykle funkcjonalny w zakresie przydzielania zadań, komunikacji zespołowej i monitorowania postępów w projektach. Ponadto jego prosty i przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala członkom zespołu szybko się do niego dostosować. Wszystko to ułatwia współpracę i zwiększa naszą ogólną wydajność. Notion to modułowa przestrzeń robocza, która łączy dokumenty, wiki i bazy danych w elastyczny system. Dla zespołów rozproszonych, które intensywnie korzystają z dokumentacji, Notion doskonale sprawdza się w zarządzaniu wiedzą. Jego relacyjne bazy danych pozwalają łączyć zadania z dokumentami, dokumenty z projektami, a projekty z katalogami zespołów. Notion AI dodaje funkcje podsumowywania i pytań i odpowiedzi bezpośrednio do redaktora. Minusem jest to, że elastyczność Notion wymaga ustawień. Dla zespołów, które lubią dostosowywać narzędzia do swoich potrzeb, jest to funkcja, ale dla tych, którzy chcą od razu przystąpić do pracy, może to wyglądać jak projekt przed projektem. Zalety: Wady: Free Plus: 9 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Business: 16 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: niestandardowe G2: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (2685 recenzji) Oto recenzja G2: Podoba mi się, że Notion jest prosty, ale jednocześnie solidny, dzięki czemu mogę zrobić prawie wszystko. Każda strona, którą tworzę, jest w pełni konfigurowalna, a ponadto zawiera przydatne szablony. Pomaga mi to zachować porządek i pozostawać w połączeniu z moimi zdalnymi współpracownikami. Wszyscy używamy go w pracy, co pozwala nam zaoszczędzić mnóstwo czasu i uniknąć wielu problemów. Początkowe ustawienia były bardzo proste; przenieśliśmy nasze dokumenty i zaczęliśmy z łatwością tworzyć wszystko w tym narzędziu, które oferuje tak wiele różnych funkcji. Używam go codziennie do udostępniania dokumentów, organizowania zadań, tworzenia notatek, a nawet nagrywania lub transkrypcji moich rozmów. Notion jest odświeżającym narzędziem, które pozwala nam wszystkim pozostawać w kontakcie i zachować porządek w naszej dużej firmie zatrudniającej około 300 osób. Trello to oryginalna tablica zadań w stylu Kanban, obecnie należąca do firmy Atlassian. Dzięki prostocie obsługi typu „przeciągnij i upuść” jest to jedno z najłatwiejszych w użyciu narzędzi do zarządzania projektami. W przypadku zespołów rozproszonych, korzystających z prostych procesów automatyzacji cyklu pracy, wizualne podejście Trello pozwala wszystkim członkom zespołu działać w sposób skoordynowany bez konieczności szkolenia. Butler, wbudowany silnik automatyzacji Trello, pozwala tworzyć reguły automatyzujące powtarzalne czynności. Ograniczeniem Trello jest głębokość. Złożone projekty z zależnościami lub szczegółowym raportowaniem będą nadwyrężać metaforę tablicy, ale pozostaje to solidną, lekką opcją. Zalety: Wady: Bezpłatny Standard: 6 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Premium: 10 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: od 17,50 USD/użytkownik/miesiąc (cena zależy od liczby użytkowników) G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (23 450 recenzji) Oto recenzja G2: Wiele osób najbardziej ceni w Trello jego wizualną prostotę i elastyczność. Tablice w stylu Kanban ułatwiają organizowanie zadań, śledzenie postępów projektu i współpracę z członkami zespołu w bardzo wizualny sposób. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” wraz z konfigurowalnymi tablicami, kartami i listami pozwala użytkownikom dostosować Trello do swoich konkretnych cykli pracy. Platforma integruje się również z wieloma aplikacjami innych firm (takimi jak Slack, Google Drive i Jira), co zwiększa wydajność i usprawnia zarządzanie projektami. Smartsheet oferuje interfejs w stylu arkusza kalkulacyjnego do zarządzania projektami, dzięki czemu jest on znany zespołom przechodzącym z programu Excel. Zawiera funkcje do zarządzania projektami, takie jak wykresy Gantta, automatyzacje i pulpity nawigacyjne. Dla zespołów rozproszonych w branżach wymagających zgodności z przepisami, autoryzacje FedRAMP i DoD Smartsheet sprawiają, że jest to realny wybór. Wadą jest złożoność. Formuły Smartsheet różnią się od formuł programu Excel, a zaawansowane funkcje wymagają dodatkowych zakupów. Zespoły oczekujące prostego arkusza kalkulacyjnego mogą napotkać trudności w nauce obsługi większe niż się spodziewały. Zalety: Wady: Pro: 10 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Business: 20 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: niestandardowe G2: 4,4/5 (23 019 recenzji) Capterra: 4,5/5 (3471 recenzji) Oto recenzja G2: Codziennie używam Smartsheet w pracy, aby rejestrować i przechowywać informacje o setkach klientów i złożonych przez nich zamówieniach. Smartsheet zapewnił mojemu zespołowi sposób na integrację pracowników zdalnych, pełniąc rolę punktu wymiany informacji. Podoba mi się łatwość obsługi i funkcjonalność arkuszy. Wprowadzanie informacji i dodawanie załączników w Smartsheet to najskuteczniejszy sposób śledzenia i rejestrowania informacji, z jakiego kiedykolwiek korzystałem. Wrike jest skierowany do średnich i dużych zespołów, które potrzebują solidnych cykli pracy i weryfikacji. System krzyżowego tagowania pozwala na jednoczesne umieszczenie jednego zadania w wielu projektach, dzięki czemu różne zespoły mogą przeglądać ten sam wynik bez powielania pracy. Wrike AI oferuje przewidywanie ryzyka i podsumowania oparte na AI. W przypadku zespołów rozproszonych zarządzających pracami kreatywnymi funkcja sprawdzania Wrike oferuje wsparcie dla adnotacji i zatwierdzania ponad 30 formatów plików bezpośrednio na platformie. Kompromisem jest złożoność i koszt, ponieważ pełna funkcjonalność wymaga planów wyższego poziomu i dodatków. Zalety: Wady: FreeTeam: 10 USD/użytkownik/miesiącBusiness: 25 USD/użytkownik/miesiącEnterprise: niestandardowePinnacle: niestandardowe G2: 4,2/5 (4519 recenzji) Capterra: 4,4/5 (2876 recenzji) Oto recenzja G2: Wrike to świetna platforma do zarządzania projektami, szczególnie dla dużych i zdalnych zespołów. Jest łatwa do zrozumienia i opanowania, znacznie bardziej niż niektóre konkurencyjne rozwiązania, takie jak Smartsheet. Fantastyczna jest możliwość kontroli wersji dokumentów w procesie recenzji, która pozwala nam płynnie wprowadzać zmiany w kreatywnych tekstach. Korzystam z niej codziennie i nie tęsknię za innymi platformami, z których korzystałem wcześniej, takimi jak Asana czy Monday.com. Zoho Projects jest częścią szerszego ekosystemu Zoho, dzięki czemu idealnie pasuje do zespołów, które już korzystają z innych aplikacji Zoho. Platforma oferuje wykresy Gantt, śledzenie problemów, karty czasu pracy i zależności zadań w przystępnej cenie. Dla zespołów rozproszonych zawiera wbudowany czat i fora do asynchronicznych dyskusji. Platforma obsługuje również raporty dotyczące śledzenia czasu i wykorzystania zasobów, pomagając menedżerom w zarządzaniu obciążeniem pracą. Minusem jest to, że Zoho Projects działa najlepiej w ramach swojego ekosystemu. Zespoły, które nie korzystają z innych produktów Zoho, mogą uznać, że samodzielne korzystanie z tego rozwiązania jest mniej dopracowane niż w przypadku konkurencji. Zalety: Wady: Free Premium: 5 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Wersja Enterprise: 10 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) G2: 4,3/5 (528 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 500 recenzji) Oto recenzja G2: Używam Zoho Projects do planowania, śledzenia i zarządzania pracą. Podoba mi się sposób, w jaki organizuje pracę poprzez zadania, kamienie milowe i wykresy Gantta, ułatwiając śledzenie postępów i terminów na pierwszy rzut oka. Doceniam funkcje współpracy, takie jak komentarze, udostępnianie plików i kanały aktywności, które pozwalają mieć wszystko w jednym miejscu. Automatyzacja i przypomnienia pomagają ograniczyć ręczne działania następcze. Rozwiązuje również problemy, takie jak słaba widoczność zadań, przekraczanie terminów i rozproszona komunikacja, przechowując wszystkie plany projektów, zadania, osie czasu i dyskusje w jednym miejscu. Uważam, że jest praktyczny i łatwy w użyciu, co pomaga moim zespołom zachować spójność i wydajność. Tworzenie projektów, dodawanie użytkowników oraz ustawianie zadań i kamieni milowych było dość łatwe i proste. Teamwork.com jest przeznaczony dla zespołów obsługi klienta, takich jak agencje i firmy konsultingowe, które muszą śledzić rozliczane godziny i zarządzać uprawnieniami klientów. Dla zespołów rozproszonych obsługujących klientów zewnętrznych, to właśnie nacisk na rozliczanie i widoczność klienta wyróżnia tę platformę. Platforma zawiera natywne funkcje śledzenia czasu, planowania obciążenia pracą i fakturowania. Użytkownicy klienci mogą otrzymać ograniczony dostęp do określonych projektów, co jest przydatne podczas współpracy z zewnętrznymi interesariuszami w różnych strefach czasowych. Minusem jest to, że skupienie się na usługach dla klientów może wydawać się zbyt wyspecjalizowane dla zespołów wewnętrznych. Zalety: Wady: Free wersja Deliver: 11,99 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Wersja Grow: 20,99 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Wersja Scale: niestandardowa G2: 4,4/5 (1375 recenzji) Capterra: 4,5/5 (919 recenzji) Oto recenzja G2: Teamwork ma funkcje do prawie wszystkiego, co chcę zorganizować lub zaplanować w moim cyklu pracy. Dodatkowo ma bardzo aktywny zespół programistów, który ciągle bada, zbiera opinie i dodaje nowe, ulepszone funkcje oraz poprawki. A wsparcie (którego nigdy nie potrzebowałem, ale raz zadałem pytanie o konkretną funkcję) jest SUPER responsywne, przyjazne i łatwe w komunikacji. Na pasku narzędzi znajduje się ikona „Opinia”, za pomocą której zawsze można zgłaszać uwagi i sugestie zespołowi programistów, co również bardzo doceniam. Uwielbiam ich...

Oto recenzja G2:

4. Basecamp

za pośrednictwem Basecamp

Basecamp celowo przyjmuje zdecydowane podejście, oferując mniej funkcji, mniej możliwości dostosowywania i płaski model cenowy. Dla zespołów rozproszonych, które cenią sobie prostotę, może to być odświeżające rozwiązanie. Oferuje fora dyskusyjne do asynchronicznych dyskusji, Campfire do czatu w czasie rzeczywistym oraz To-dos do tworzenia list zadań.

„Wykresy Hill” platformy oferują unikalny sposób wizualizacji postępów, pokazując, czy praca znajduje się w fazie „rozwiązywania problemu”, czy „realizacji”. Limit Basecamp jest jednocześnie jego zaletą. Zespoły potrzebujące wykresów Gantt lub szczegółowych uprawnień uznają to za wadę, ale eliminuje to dodatkowe obciążenia dla zespołów, które cenią sobie przejrzystość.

Najlepsze funkcje Basecamp

Fora dyskusyjne: długie, asynchroniczne dyskusje uporządkowane według tematów, umożliwiające wyszukiwanie rozmów.

Czat Campfire: czat grupowy w czasie rzeczywistym w ramach każdego projektu, umożliwiający zadawanie szybkich pytań.

Wykresy Hill: Wizualny wskaźnik postępu, który pokazuje, czy praca znajduje się w fazie rozwiązywania problemów, czy realizacji.

Zalety i wady Basecamp

Zalety:

Przemyślana konstrukcja pozwala zespołowi skupić się na pracy, a nie na konfiguracji narzędzi.

Wyrazisty projekt zmniejsza zmęczenie związane z podejmowaniem decyzji.

Automatyczne meldunki podają członkom zespołu podpowiedź, zachęcając do aktualizacji, ograniczając liczbę spotkań dotyczących statusu.

Wady:

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania i brak wykresów Gantt lub zaawansowanego śledzenia zależności.

Uprawnienia są stosunkowo podstawowe w porównaniu z narzędziami przeznaczonymi dla Enterprise.

Zespoły o złożonej hierarchii projektów mogą szybko przerosnąć te możliwości.

Ceny Basecamp

Basecamp: 16 USD/użytkownik/miesiąc Basecamp Pro Unlimited: 300 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Basecamp

G2: 4,1/5 (5448 recenzji) Capterra: 4,3/5 (14 400 recenzji)

Co o Basecamp mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2: W Basecamp najbardziej podoba mi się to, jak płynnie pomaga nam zarządzać procesem pracy zdalnej. Jako firma możemy dzięki niemu bezbłędnie śledzić wszystkie nasze rozmowy, plany, zadania i postępy w projektach. Jest niezwykle funkcjonalny w zakresie przydzielania zadań, komunikacji zespołowej i monitorowania postępów w projektach. Ponadto jego prosty i przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala członkom zespołu szybko się do niego dostosować. Wszystko to ułatwia współpracę i zwiększa naszą ogólną wydajność.

5. Notion

za pośrednictwem Notion

Notion to modułowa przestrzeń robocza, która łączy dokumenty, wiki i bazy danych w elastyczny system. Dla zespołów rozproszonych, które intensywnie korzystają z dokumentacji, Notion doskonale sprawdza się w zarządzaniu wiedzą. Jego relacyjne bazy danych pozwalają łączyć zadania z dokumentami, dokumenty z projektami, a projekty z katalogami zespołów.

Notion AI dodaje funkcje podsumowywania i pytań i odpowiedzi bezpośrednio do redaktora. Minusem jest to, że elastyczność Notion wymaga ustawień. Dla zespołów, które lubią dostosowywać narzędzia do swoich potrzeb, jest to funkcja, ale dla tych, którzy chcą od razu przystąpić do pracy, może to wyglądać jak projekt przed projektem.

Najlepsze funkcje Notion

Relacyjne bazy danych: połącz strony, zadania i bazy danych, aby informacje pozostawały ze sobą połączone.

Notion AI: Podsumowuj długie dokumenty, generuj szkice lub zadawaj pytania dotyczące zawartości w Twoim obszarze roboczym.

Elastyczne szablony: zacznij od szablonów społecznościowych lub zespołowych dla wiki, narzędzi do śledzenia projektów i nie tylko.

Zalety i wady Notion

Zalety:

Wysoce elastyczne podejście „pustego płótna” pozwala zespołom stworzyć dokładnie taki obszar roboczy, jakiego potrzebują.

Rozbudowane funkcje dokumentacji i wiki są idealne dla zespołów opartych na wiedzy.

Relacyjne bazy danych ograniczają powielanie danych.

Wady:

Wymaga znacznego czasu na ustawienia, aby stworzyć funkcjonalny obszar roboczy.

Wydajność może spadać w przypadku bardzo dużych obszarów roboczych.

Natywne funkcje zarządzania projektami są mniej rozbudowane niż dedykowane narzędzia do zarządzania projektami.

Ceny Notion

Free Plus: 9 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Business: 16 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (2685 recenzji)

Co o Notion mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2: Podoba mi się, że Notion jest prosty, ale jednocześnie solidny, dzięki czemu mogę zrobić prawie wszystko. Każda strona, którą tworzę, jest w pełni konfigurowalna, a ponadto zawiera przydatne szablony. Pomaga mi to zachować porządek i pozostawać w połączeniu z moimi zdalnymi współpracownikami. Wszyscy używamy go w pracy, co pozwala nam zaoszczędzić mnóstwo czasu i uniknąć wielu problemów. Początkowe ustawienia były bardzo proste; przenieśliśmy nasze dokumenty i zaczęliśmy z łatwością tworzyć wszystko w tym narzędziu, które oferuje tak wiele różnych funkcji. Używam go codziennie do udostępniania dokumentów, organizowania zadań, tworzenia notatek, a nawet nagrywania lub transkrypcji moich rozmów. Notion jest odświeżającym narzędziem, które pozwala nam wszystkim pozostawać w kontakcie i zachować porządek w naszej dużej firmie zatrudniającej około 300 osób.

6. Trello

za pośrednictwem Atlassian

Trello to oryginalna tablica zadań w stylu Kanban, obecnie należąca do firmy Atlassian. Dzięki prostocie obsługi typu „przeciągnij i upuść” jest to jedno z najłatwiejszych w użyciu narzędzi do zarządzania projektami. W przypadku zespołów rozproszonych, korzystających z prostych procesów automatyzacji cyklu pracy, wizualne podejście Trello pozwala wszystkim członkom zespołu działać w sposób skoordynowany bez konieczności szkolenia.

Butler, wbudowany silnik automatyzacji Trello, pozwala tworzyć reguły automatyzujące powtarzalne czynności. Limitem Trello jest głębokość. Złożone projekty z zależnościami lub szczegółowym raportowaniem będą nadwyrężać metaforę tablicy, ale pozostaje to solidną, lekką opcją.

Najlepsze funkcje Trello

Tablice Kanban: klasyczny interfejs z kartami typu „przeciągnij i upuść”, który zapewnia widoczność statusu zadania w krótkim czasie.

Automatyzacja typu „butler”: Twórz reguły, takie jak „gdy karta zostanie przeniesiona do sekcji „Gotowe”, sprawdź wszystkie elementy” bez konieczności pisania kodu.

Widoki osi czasu i kalendarza (Premium): wizualizuj karty na osi czasu lub w kalendarzu, aby planować z uwzględnieniem terminów.

Zalety i wady Trello

Zalety:

Niezwykle łatwe w obsłudze, więc większość zespołów może zacząć z nich korzystać od razu.

Automatyzacja Butler obsługuje złożone reguły dla lekkiego narzędzia.

Głęboka integracja z ekosystemem Atlassian (Jira, Confluence)

Wady:

Ograniczone natywne funkcje raportowania i analizy

Śledzenie zależności i zarządzanie zasobami są minimalne.

W planach startowych obowiązują ograniczenia dotyczące tablic i automatyzacji.

Ceny Trello

Bezpłatny Standard: 6 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Premium: 10 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: od 17,50 USD/użytkownik/miesiąc (cena zależy od liczby użytkowników)

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (23 450 recenzji)

Co o Trello mówią prawdziwi użytkownicy?

Wrike jest skierowany do średnich i dużych zespołów, które potrzebują solidnych procesów zarządzania i weryfikacji. System krzyżowego tagowania pozwala na jednoczesne umieszczenie jednego zadania w wielu projektach, dzięki czemu różne zespoły mogą przeglądać ten sam wynik bez powielania pracy. Wrike AI oferuje przewidywanie ryzyka i podsumowania oparte na sztucznej inteligencji. W przypadku zespołów rozproszonych zarządzających pracami kreatywnymi funkcja sprawdzania Wrike obsługuje adnotacje i zatwierdzanie ponad 30 formatów plików bezpośrednio na platformie. Kompromisem jest złożoność i koszt, ponieważ pełna funkcjonalność wymaga planów wyższego poziomu i dodatków. Zalety: Wady: FreeTeam: 10 USD/użytkownik/miesiącBusiness: 25 USD/użytkownik/miesiącEnterprise: niestandardowePinnacle: niestandardowe G2: 4,2/5 (4519 recenzji) Capterra: 4,4/5 (2876 recenzji) Oto recenzja G2: Wrike to świetna platforma do zarządzania projektami, szczególnie dla dużych i zdalnych zespołów. Jest łatwa do zrozumienia i opanowania, znacznie bardziej niż niektóre konkurencyjne rozwiązania, takie jak Smartsheet. Fantastyczna jest możliwość kontroli wersji dokumentów w procesie recenzji, która pozwala nam płynnie wprowadzać zmiany w kreatywnych tekstach. Korzystam z niej codziennie i nie tęsknię za innymi platformami, z których korzystałem wcześniej, takimi jak Asana czy Monday.com. Zoho Projects jest częścią szerszego ekosystemu Zoho, dzięki czemu idealnie pasuje do zespołów, które już korzystają z innych aplikacji Zoho. Platforma oferuje wykresy Gantt, śledzenie problemów, karty czasu pracy i zależności zadań w przystępnej cenie. Dla zespołów rozproszonych zawiera wbudowany czat i fora do asynchronicznych dyskusji. Platforma obsługuje również raporty dotyczące śledzenia czasu i wykorzystania zasobów, pomagając menedżerom w zarządzaniu obciążeniem pracą. Minusem jest to, że Zoho Projects działa najlepiej w ramach swojego ekosystemu. Zespoły, które nie korzystają z innych produktów Zoho, mogą uznać, że samodzielne korzystanie z tego rozwiązania jest mniej dopracowane niż w przypadku konkurencji. Zalety: Wady: Free wersja Premium: 5 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Wersja Enterprise: 10 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) G2: 4,3/5 (528 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 500 recenzji) Oto recenzja G2: Używam Zoho Projects do planowania, śledzenia i zarządzania pracą. Podoba mi się sposób, w jaki organizuje pracę poprzez zadania, kamienie milowe i wykresy Gantta, ułatwiając śledzenie postępów i terminów na pierwszy rzut oka. Doceniam funkcje współpracy, takie jak komentarze, udostępnianie plików i kanały aktywności, które pozwalają mieć wszystko w jednym miejscu. Automatyzacja i przypomnienia pomagają ograniczyć ręczne działania następcze. Rozwiązuje również problemy, takie jak słaba widoczność zadań, przekraczanie terminów i rozproszona komunikacja, przechowując wszystkie plany projektów, zadania, osie czasu i dyskusje w jednym miejscu. Uważam, że jest praktyczny i łatwy w użyciu, co pomaga moim zespołom zachować spójność i wydajność. Tworzenie projektów, dodawanie użytkowników oraz konfigurowanie zadań i kamieni milowych było dość łatwe i proste. Teamwork.com jest przeznaczony dla zespołów obsługi klienta, takich jak agencje i firmy konsultingowe, które muszą śledzić rozliczane godziny i zarządzać uprawnieniami klientów. Dla zespołów rozproszonych obsługujących klientów zewnętrznych, to właśnie nacisk na rozliczanie i widoczność klienta wyróżnia tę platformę. Platforma zawiera natywne funkcje śledzenia czasu, planowania obciążenia pracą i fakturowania. Użytkownicy klienci mogą otrzymać ograniczony dostęp do określonych projektów, co jest przydatne podczas współpracy z zewnętrznymi interesariuszami w różnych strefach czasowych. Minusem jest to, że skupienie się na usługach dla klientów może wydawać się zbyt wyspecjalizowane dla zespołów wewnętrznych. Zalety: Wady: Free wersja Deliver: 11,99 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Wersja Grow: 20,99 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Wersja Scale: niestandardowa G2: 4,4/5 (1375 recenzji) Capterra: 4,5/5 (919 recenzji) Oto recenzja G2: Teamwork ma funkcje do prawie wszystkiego, co chcę zorganizować lub zaplanować w moim cyklu pracy. Dodatkowo ma bardzo aktywny zespół programistów, który ciągle bada, zbiera opinie i dodaje nowe, ulepszone funkcje oraz poprawki. A wsparcie (którego nigdy nie potrzebowałem, ale raz zadałem pytanie o konkretną funkcję) jest SUPER responsywne, przyjazne i łatwe w komunikacji. Na pasku narzędzi znajduje się ikona „Opinia”, za pomocą której zawsze można zgłaszać uwagi i sugestie zespołowi programistów, co również bardzo doceniam. Uwielbiam ich...

7. Smartsheet

za pośrednictwem Smartsheet

Smartsheet oferuje interfejs w stylu arkusza kalkulacyjnego do zarządzania projektami, dzięki czemu jest on znany zespołom przechodzącym z programu Excel. Zawiera funkcje do zarządzania projektami, takie jak wykresy Gantta, automatyzacje i pulpity nawigacyjne. Dla zespołów rozproszonych w branżach wymagających zgodności z przepisami, autoryzacje FedRAMP i DoD Smartsheet sprawiają, że jest to realny wybór.

Wadą jest złożoność. Formuły Smartsheet różnią się od formuł programu Excel, a zaawansowane funkcje wymagają dodatkowych zakupów. Zespoły oczekujące prostego arkusza kalkulacyjnego mogą napotkać trudności w nauce obsługi większe niż się spodziewały.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Siatka w stylu arkusza kalkulacyjnego: znane wiersze i kolumny z formułami i formatowaniem warunkowym

Widoki Gantta i kalendarza: wizualizuj osie czasu i zależności bez opuszczania arkusza.

Centrum kontroli (dodatek): Standaryzuj i zarządzaj dużymi portfoliomi projektów za pomocą szablonów i raportowania.

Zalety i wady Smartsheet

Zalety:

Znany interfejs arkusza kalkulacyjnego zmniejsza bariery związane z wdrożeniem dla zespołów korzystających z programu Excel.

Dzięki certyfikatom FedRAMP i DoD narzędzie to jest odpowiednie dla wykonawców rządowych.

Zaawansowane funkcje zarządzania portfolio dla biur zarządzania projektami (PMO)

Wady:

Formuły i funkcje różnią się od tych w programie Excel, co wymaga ponownego nauczenia się ich obsługi.

Funkcje premium wymagają dodatkowych zakupów.

Wydajność może spadać w przypadku bardzo dużych arkuszy.

Ceny Smartsheet

Pro: 10 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Business: 20 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: niestandardowe

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4,4/5 (23 019 recenzji) Capterra: 4,5/5 (3471 recenzji)

Co o Smartsheet mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2: Codziennie używam Smartsheet w pracy, aby rejestrować i przechowywać informacje o setkach klientów i złożonych przez nich zamówieniach. Smartsheet zapewnił mojemu zespołowi sposób na integrację pracowników zdalnych, pełniąc rolę punktu wymiany informacji. Podoba mi się łatwość obsługi i funkcjonalność arkuszy. Wprowadzanie informacji i dodawanie załączników w Smartsheet to najskuteczniejszy sposób śledzenia i rejestrowania informacji, z jakiego kiedykolwiek korzystałem.

8. Wrike

za pośrednictwem Wrike

Wrike jest skierowany do średnich i dużych zespołów, które potrzebują solidnych procesów zarządzania i weryfikacji. System krzyżowego tagowania pozwala na jednoczesne umieszczenie jednego zadania w wielu projektach, dzięki czemu różne zespoły mogą przeglądać ten sam wynik bez powielania pracy. Wrike AI oferuje przewidywanie ryzyka i podsumowania oparte na sztucznej inteligencji.

W przypadku zespołów rozproszonych zarządzających pracami kreatywnymi funkcja sprawdzania Wrike obsługuje adnotacje i zatwierdzanie ponad 30 formatów plików bezpośrednio na platformie. Kompromisem jest złożoność i koszt, ponieważ pełna funkcjonalność wymaga planów wyższego poziomu i dodatków.

Najlepsze funkcje Wrike

Cross-tagging: przypisuj zadania do wielu projektów, aby różne zespoły widziały tę samą pracę w swoim własnym kontekście.

Korekta i zatwierdzanie: zaznaczaj obrazy, wideo i pliki PDF bezpośrednio w Wrike dzięki wbudowanym cyklom pracy zatwierdzania.

Wrike AI (Work Intelligence): oparte na AI przewidywanie ryzyka, podsumowania i asystent pytań i odpowiedzi.

Zalety i wady Wrike

Zalety:

Cross-tagging eliminuje powielanie zadań i zapewnia spójność działań zespołów międzyfunkcyjnych.

Wbudowana funkcja sprawdzania zmniejsza potrzebę korzystania z zewnętrznych narzędzi do przeglądu kreatywnego.

Silne kontrole przedsiębiorstwa z certyfikatami SOC 2 i ISO 27001.

Wady:

Pełna funkcjonalność wymaga wielu dodatków.

Interfejs może wydawać się zbyt rozbudowany i skomplikowany dla nowych użytkowników.

Dostępność wsparcia priorytetowego różni się w zależności od planu.

Ceny Wrike

FreeTeam: 10 USD/użytkownik/miesiącBusiness: 25 USD/użytkownik/miesiącEnterprise: niestandardowePinnacle: niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (4519 recenzji) Capterra: 4,4/5 (2876 recenzji)

Co o Wrike mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2: Wrike to świetna platforma do zarządzania projektami, szczególnie dla dużych i zdalnych zespołów. Jest łatwa do zrozumienia i opanowania, znacznie bardziej niż niektóre konkurencyjne rozwiązania, takie jak Smartsheet. Fantastyczna jest możliwość kontroli wersji dokumentów w procesie recenzji, która pozwala nam płynnie wprowadzać zmiany w kreatywnych tekstach. Korzystam z niej codziennie i nie tęsknię za innymi platformami, z których korzystałem wcześniej, takimi jak Asana czy Monday.com.

9. Zoho Projects

za pośrednictwem Zoho

Zoho Projects jest częścią szerszego ekosystemu Zoho, dzięki czemu idealnie pasuje do zespołów, które już korzystają z innych aplikacji Zoho. Platforma oferuje wykresy Gantt, śledzenie problemów, karty czasu pracy i zależności zadań w przystępnej cenie. Dla zespołów rozproszonych zawiera wbudowany czat i fora do asynchronicznych dyskusji.

Platforma oferuje również wsparcie dla raportów dotyczących śledzenia czasu i wykorzystania zasobów, pomagając menedżerom w zarządzaniu obciążeniem pracą. Minusem jest to, że Zoho Projects działa najlepiej w ramach swojego ekosystemu. Zespoły, które nie korzystają z innych produktów Zoho, mogą uznać, że samodzielne korzystanie z tego rozwiązania jest mniej dopracowane niż w przypadku konkurencji.

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Wykresy Gantta z zależnościami: wizualizuj osie czasu projektów i związki między zadaniami dzięki funkcji przeciągania i upuszczania w celu zmiany harmonogramu.

Wbudowane karty czasu pracy: rejestruj czas poświęcony na zadania i generuj raporty wykorzystania bez konieczności korzystania z narzędzi innych firm.

Integracja z ekosystemem Zoho: płynne połączenie z Zoho CRM, Zoho Docs i innymi aplikacjami Zoho.

Zalety i wady Zoho Projects

Zalety:

Szybkie ustawienia pozwalają małym zespołom i start-upom rozpocząć pracę w ciągu kilku minut.

Natywna integracja z ekosystemem Zoho zmniejsza potrzebę stosowania zewnętrznych łączników.

Wbudowane funkcje śledzenia problemów i kart czasu pracy zaspokajają typowe potrzeby związane z zarządzaniem projektami.

Wady:

Samodzielne korzystanie z tych narzędzi jest mniej komfortowe dla zespołów, które nie używają innych produktów Zoho.

Możliwości dostosowywania i zaawansowane opcje cyklu pracy są ograniczone.

Interfejs użytkownika może wydawać się przestarzały w porównaniu z bardziej nowoczesnymi narzędziami.

Ceny Zoho Projects

Free wersja Premium: 5 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Wersja Enterprise: 10 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2: 4,3/5 (528 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 500 recenzji)

Co mówią o Zoho Projects prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2: Używam Zoho Projects do planowania, śledzenia i zarządzania pracą. Podoba mi się sposób, w jaki organizuje pracę poprzez zadania, kamienie milowe i wykresy Gantta, ułatwiając śledzenie postępów i terminów na pierwszy rzut oka. Doceniam funkcje współpracy, takie jak komentarze, udostępnianie plików i kanały aktywności, które pozwalają mieć wszystko w jednym miejscu. Automatyzacja i przypomnienia pomagają ograniczyć ręczne działania następcze. Rozwiązuje również problemy, takie jak słaba widoczność zadań, przekraczanie terminów i rozproszona komunikacja, przechowując wszystkie plany projektów, zadania, osie czasu i dyskusje w jednym miejscu. Uważam, że jest praktyczny i łatwy w użyciu, co pomaga moim zespołom zachować spójność i wydajność. Tworzenie projektów, dodawanie użytkowników oraz ustawienie zadań i kamieni milowych było dość łatwe i proste.

10. Teamwork.com

za pośrednictwem Teamwork.com

Teamwork.com jest przeznaczony dla zespołów obsługi klienta, takich jak agencje i firmy konsultingowe, które muszą śledzić rozliczane godziny i zarządzać uprawnieniami klientów. Dla zespołów rozproszonych obsługujących klientów zewnętrznych, to właśnie nacisk na rozliczanie i widoczność klienta wyróżnia tę platformę. Platforma zawiera natywne funkcje śledzenia czasu, planowania obciążenia pracą i fakturowania.

Użytkownicy klienci mogą otrzymać ograniczony dostęp do określonych projektów, co jest przydatne podczas współpracy z zewnętrznymi interesariuszami w różnych strefach czasowych. Minusem jest to, że skupienie się na usługach dla klientów może wydawać się zbyt wyspecjalizowane dla zespołów wewnętrznych.

Najlepsze funkcje Teamwork.com

Wbudowane funkcje śledzenia czasu pracy i fakturowania: rejestruj godziny rozliczeniowe, ustalaj stawki i generuj faktury bezpośrednio z platformy.

Uprawnienia klientów: przyznaj klientom zewnętrznym ograniczony dostęp do określonych projektów, kontrolując, co mogą zobaczyć.

Planowanie obciążenia pracą: wizualizuj obciążenie zespołu i równoważ zadania między członkami zespołów rozproszonych.

Zalety i wady Teamwork.com

Zalety:

Stworzone specjalnie dla zespołów obsługi klienta z funkcjami rozliczeń i kontroli dostępu klientów.

Funkcja śledzenia czasu pracy jest głęboko zintegrowana, co sprawia, że zarządzanie rozliczanymi godzinami przebiega płynnie.

Widoki obciążenia pracą pomagają menedżerom zrównoważyć zadania.

Wady:

Nacisk na obsługę klienta może wydawać się zbyt duży dla zespołów wewnętrznych.

Interfejs może wydawać się przeładowany funkcjami, które nie są potrzebne zespołom spoza agencji.

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w nauce podczas ustawiania szablonów projektów.

Ceny Teamwork.com

Free wersja Deliver: 11,99 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Wersja Grow: 20,99 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Wersja Scale: niestandardowa

Oceny i recenzje Teamwork.com

G2: 4,4/5 (1375 recenzji) Capterra: 4,5/5 (919 recenzji)

Co mówią o Teamwork.com prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2: Teamwork ma funkcje do prawie wszystkiego, co chcę zorganizować lub zaplanować w moim cyklu pracy. Dodatkowo ma bardzo aktywny zespół programistów, który ciągle bada, zbiera opinie i dodaje nowe, ulepszone funkcje oraz poprawki. A wsparcie (którego nigdy nie potrzebowałem, ale raz zadałem pytanie o konkretną funkcję) jest SUPER responsywne, przyjazne i łatwe w komunikacji. Na pasku narzędzi znajduje się ikona „Opinia”, za pomocą której zawsze można zgłaszać uwagi i sugestie zespołowi programistów, co również bardzo doceniam. Uwielbiam ich...

Wybór oprogramowania do zarządzania projektami dla rozproszonego zespołu to nie tylko kwestia funkcji — chodzi o zmniejszenie tarć. Każda dodana integracja to kolejny potencjalny punkt awarii i kolejne miejsce, w którym kontekst może zostać utracony. Najlepsze narzędzia dla zespołów zdalnych konsolidują zadania, dokumenty, czat i raportowanie w jednym obszarze roboczym, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na samej pracy.

Priorytetowo traktuj natywne funkcje zamiast długich list integracji. Zapytaj, czy platforma może obsłużyć Twoje potrzeby w zakresie dokumentacji, komunikacji i raportowania bez konieczności dodawania dodatkowych elementów. Celem jest stworzenie jednego źródła informacji, w którym wszystkie rozmowy, dokumenty i zadania są przechowywane razem z pełnym kontekstem. W ten sposób zespoły rozproszone działają szybciej — nie dodając więcej narzędzi, ale potrzebując ich mniej.

Chcesz zobaczyć, co naprawdę zintegrowany obszar roboczy może zrobić dla Twojego zespołu? Zacznij korzystać z ClickUp już dziś za darmo.

Często zadawane pytania

Poszukaj wbudowanych dokumentów, natywnego czatu powiązanego z zadaniami, śledzenia czasu, pulpitów nawigacyjnych do raportowania i pomocy AI — wszystko w ramach jednej platformy. Gdy te funkcje są natywne, unikasz problemów z synchronizacją i utrzymujesz kontekst swojego zespołu w jednym miejscu.

Platformy typu „wszystko w jednym” konsolidują zadania, dokumenty, czat i raportowanie dzięki ujednoliconym danym i uprawnieniom. Narzędzia oparte na integracjach przekazują dane przez zewnętrzne złącza, co powoduje błędy synchronizacji i fragmentację kontekstu.

Tak. Gdy oprogramowanie do zarządzania projektami zawiera natywne dokumenty, czat asynchroniczny, funkcję śledzenia czasu pracy i pulpity nawigacyjne, zespół może korzystać z narzędzi do współpracy online w celu komunikowania się, udostępniania plików i śledzenia pracy bez konieczności przełączania się między kontekstami.

Mniejsza liczba punktów dostępu oznacza mniejszą powierzchnię ataku. Wbudowane funkcje przechowują dane w obrębie jednej platformy, upraszczając audyty zgodności i zmniejszając ryzyko wycieku danych.