10 najlepszych alternatyw dla Mandolin AI w [roku]

Mandolin AI to platforma do automatyzacji opieki zdrowotnej zaprojektowana specjalnie dla dostawców leków specjalistycznych. Wykorzystuje ona agentów AI do obsługi żmudnych zadań administracyjnych związanych z zapewnieniem pacjentom dostępu do tych leków — takich jak przyjmowanie skierowań, sprawdzanie świadczeń ubezpieczeniowych, uzyskiwanie uprzednich zezwoleń i obsługa cyklu pracy związanego z rozliczeniami.

Mówiąc prościej, działa jak cyfrowy zespół back-office, zajmując się formalnościami i koordynacją niezbędną przed rozpoczęciem specjalistycznego leczenia pacjenta.

Jeśli jednak szukasz agentów AI, którzy automatyzują cykle pracy wykraczające poza specjalistyczną opiekę zdrowotną — takie jak operacje międzydziałowe, przepływy pracy z wieloma modelami LLM lub szersza automatyzacja biznesowa — warto zapoznać się z alternatywami dla Mandolin AI.

Przyjrzyjmy się najlepszym opcjom.

Czego należy szukać w alternatywach dla Mandolin AI?

Mandolin jest używany głównie przez centra infuzyjne, apteki specjalistyczne i systemy opieki zdrowotnej, które zarządzają kosztownymi, złożonymi terapiami, takimi jak terapie biologiczne, terapie genowe i terapie infuzyjne.

Organizacje te muszą zajmować się tygodniami ręcznego wypełniania dokumentów, sprawdzania ubezpieczeń i cykli pracy dotyczących zwrotu kosztów, zanim pacjent będzie mógł rozpocząć leczenie.

Oceniając alternatywne rozwiązania, należy pamiętać, że celem jest nie tylko prosta automatyzacja, ale także realizacja zadań agentów w całym przedsiębiorstwie.

Oto, na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla Mandolin AI i nowoczesnych platformach koordynacji agentów:

Upewnij się, że agenci mogą wykonywać rzeczywiste działania systemowe: Wybierz platformę, na której agenci mogą wywoływać interfejsy API, aktualizować rekordy i być wyzwalaczami cykli pracy, zamiast działać wyłącznie jako warstwy rozumowania.

Sprawdź, jak definiowana i egzekwowana jest logika wykonania: Upewnij się, że możesz kontrolować sekwencjonowanie zadań, rozgałęzienia warunkowe i koordynację agentów, aby zapobiec niespójnym wynikom.

Sprawdź, w jaki sposób agenci uzyskują dostęp do zewnętrznych systemów i danych: wybierz platformę, która integruje się bezpośrednio z Twoim stosem operacyjnym, aby umożliwić agentom pracę na aktualnych danych biznesowych.

Sprawdź, w jaki sposób egzekwowane są uprawnienia i zabezpieczenia: upewnij się, że możesz ograniczyć dostęp agentów i zapobiegać niezamierzonym działaniom w systemach zawierających poufne informacje.

Oceń możliwości obserwacji i debugowania: Upewnij się, że możesz sprawdzać decyzje agentów, śledzić ścieżki wykonania i diagnozować awarie w przypadku zakłóceń cyklu pracy.

Sprawdź, czy platforma zachowuje stan cyklu pracy: Poszukaj pamięci trwałej lub śledzenia stanu, aby agenci mogli wznowić wykonywanie zadań bez konieczności ich ponownego uruchamiania lub utraty postępów.

👀 Czy wiesz, że... Według badania przeprowadzonego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne 78% lekarzy twierdzi, że opóźnienia w uzyskaniu uprzedniej zgody powodują, że pacjenci całkowicie rezygnują z leczenia. Kiedy proces zatwierdzania trwa tygodniami, wielu pacjentów po prostu rezygnuje, zanim terapia się rozpocznie. Dostawcy usług medycznych sięgają po agentów AI i platformy automatyzacji, aby przyspieszyć ten proces. Narzędzia takie jak Mandolin zostały stworzone w celu zmniejszenia utrudnień administracyjnych związanych z przyjmowaniem pacjentów, weryfikacją ubezpieczenia i cyklami pracy dotyczącymi refundacji.

Najlepsze alternatywy dla Mandolin /AI w skrócie

Oto przegląd najlepszych alternatyw dla Mandolin AI i ich zalet.

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Agenci AI wbudowani w zadania i cykle pracy, kontekstowa inteligencja obszaru roboczego, automatyzacja cyklu pracy, integracje między narzędziami operacyjnymi. Zespoły ds. produktów, inżynierii i operacji wdrażające AI do cykli pracy związanych z realizacją zadań. Free Forever; możliwość dostosowania niestandardowego dla przedsiębiorstw. CrewAI Koordynacja agentów oparta na rolach, udostępnianie pamięci agentów, koordynacja cyklu pracy, integracja narzędzi, Python i interfejsy wizualne. Zespoły inżynierów i automatyzacji tworzące ustrukturyzowane systemy wieloagentowe Bezpłatne; płatne plany od 25 USD/miesiąc AutoGen Koordynacja agentów oparta na kodzie, frameworki komunikacji agentów, narzędzia do obserwacji, koordynacja wielu agentów Zespoły inżynierów i badaczy opracowujące niestandardową logikę koordynacji agentów Oprogramowanie open source Agenci GPT-4o Agenci obsługujący narzędzia, rozumowanie multimodalne, wywoływanie funkcji, integracja SDK, wsparcie dla automatyzacji cyklu pracy Zespoły ds. produktów, inżynierii i platform wdrażające agentów AI w aplikacjach Niestandardowe ceny Agenci Zapier Automatyzacja cyklu pracy oparta na AI, tworzenie agentów w języku naturalnym, ponad 8000 integracji, kontrola wersji automatyzacji. Zespoły ds. operacji biznesowych, marketingu i RevOps automatyzujące cykle pracy między aplikacjami Free; płatne plany od 50 USD/miesiąc Agenci n8n Wizualny kreator cyklu pracy, pamięć agenta, rozszerzenia integracyjne, narzędzia do debugowania, wsparcie samodzielnego hostingu. Zespoły ds. operacji technicznych i automatyzacji zarządzające złożonymi wewnętrznymi cyklami pracy Płatne plany od 28,40 USD miesięcznie. Relevance AI Tworzenie agentów bez kodowania, wdrażanie agentów w systemach biznesowych, śledzenie metadanych, automatyzacja cyklu pracy Teams GTM, sprzedaży i operacyjne wdrażające autonomiczne agenty bez konieczności stosowania skomplikowanych rozwiązań inżynieryjnych. Free; płatne plany od 29 USD/miesiąc LangGraph Koordynacja cyklu pracy z zachowaniem stanu, kontrola wykonania, pamięć trwała, monitorowanie w czasie rzeczywistym Zespoły inżynierów tworzące długotrwałe i stanowe cykle pracy agentów Free; płatne plany od 39 USD/użytkownik/miesiąc Agenci LlamaIndex Indeksowanie danych, cykle pracy agentów wspomagane wyszukiwaniem, zarządzanie pamięcią i stanem, zestawy SDK dla programistów. Teams inżynierów i analityków danych tworzące agentów działających w oparciu o duże bazy wiedzy Bezpłatne; płatne plany od 50 USD/miesiąc Vertex AI Agent Builder Zarządzana infrastruktura agentów, dostęp do modeli i koordynacja, integracje Enterprise, narzędzia wdrożeniowe Zespoły inżynierów i platformy Enterprise wdrażające agentów na skalę produkcyjną Niestandardowe ceny

Najlepsze alternatywy dla Mandolin AI

Poniżej znajdziesz najlepsze alternatywy dla Mandolin AI dla różnych zastosowań, cykli pracy i wymagań operacyjnych:

1. ClickUp (najlepszy do osadzania agentów AI w wykonywaniu zadań i koordynacji cyklu pracy)

Dzięki ClickUp Super Agents możesz zarządzać całym cyklem pracy, a nie tylko pojedynczymi działaniami, dzięki czemu Twoje projekty będą postępować nawet wtedy, gdy nikt ich nie nadzoruje.

Większość alternatyw dla Mandolin koncentruje się na tworzeniu lub wdrażaniu agentów poza codziennym środowiskiem pracy. Funkcjonują one jako samodzielne warstwy automatyzacji, frameworki programistyczne lub narzędzia integracyjne.

Z kolei ClickUp działa jako zintegrowany obszar roboczy oparty na AI. Wbudowuje AI bezpośrednio w zadania, dokumenty, rozmowy, pulpity nawigacyjne i cykle pracy. Zamiast zarządzać agentami oddzielnie od realizacji zadań, można je wdrożyć tam, gdzie już odbywa się praca.

Oto kluczowe funkcje, które sprawiają, że jest to silna alternatywa dla Mandolin AI:

🧠 ClickUp Brain: AI rozpoznająca kontekst, która umożliwia rzeczywiste wykonanie zadań.

ClickUp Brain rozumie i zapamiętuje dane dotyczące obszaru roboczego, aby oferować Ci kontekstowe informacje.

Większość agentów AI nie spełnia oczekiwań, ponieważ brakuje im kontekstu operacyjnego w czasie rzeczywistym. Wiele platform koordynacji agentów wymaga ręcznego wprowadzania informacji do podpowiedzi, pamięci lub zewnętrznych baz wiedzy, zanim agenci będą mogli działać niezawodnie.

ClickUp Brain osadza kontekstową sztuczną inteligencję bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym ClickUp. Rozumie, w jaki sposób zadania, dokumenty i rozmowy czatowe ClickUp łączą się między projektami i zespołami, zapewniając agentom dostęp do kontekstu operacyjnego na żywo.

To AI, która może automatycznie odwoływać się do najnowszych aktualizacji, zmian własności, zależności i dokumentacji.

Możesz również natychmiast wysyłać zapytania do swojego obszaru roboczego. Zadaj pytania typu „Co zmieniło się w planie uruchomienia na drugi kwartał w tym tygodniu?” lub „Podsumuj wszystkie opinie dotyczące wdrożenia z ostatniego miesiąca”, a Brain wyszuka odpowiedzi w całym Twoim rzeczywistym środowisku pracy.

Uzyskaj szybkie odpowiedzi w czasie rzeczywistym na zapytania związane z obszarem roboczym ClickUp, korzystając z ClickUp Brain.

✏️ Uwaga: Dzięki wbudowanej pamięci natywnej i świadomości kontekstowej nie musisz utrzymywać oddzielnych systemów wiedzy ani ręcznie strukturyzować kontekstu dla agentów. Inteligencja istnieje już w cyklach pracy w ramach ClickUp Brain AI, gdzie podejmowane są decyzje i realizowane są działania.

🤖 ClickUp AI Super Agents: wdrażaj agentów AI dla Enterprise w rzeczywistych cyklach pracy

Super agenci ClickUp to autonomiczni, otoczeni sztuczną inteligencją asystenci, którzy obserwują zmiany w Twoim obszarze roboczym i działają w imieniu użytkowników w oparciu o reguły, wzorce danych i kontekst.

Podczas gdy Brain doskonale radzi sobie z odpowiadaniem na pytania i generowaniem wniosków, Super Agenci podejmują działania, gdy spełnione są określone warunki.

Na przykład Super Agent może:

Wykrywaj zaległe zadania i proaktywnie przydzielaj je ponownie lub powiadamiaj właścicieli.

Monitoruj postępy projektu i generuj raporty o statusie realizacji.

Uruchamiaj zadania następcze po zakończeniu zależności.

Syntezuj retrospektywy sprintów i ujawnij informacje dotyczące ryzyka.

Aktywuj Super Agents w ClickUp, aby całkowicie zautomatyzować zadania/cykle pracy.

Co więcej: superagenci AI działają w oparciu o nieskończoną pamięć i kontekst obszaru roboczego. Wykorzystują pamięć najnowszą do zapamiętywania ostatnich wydarzeń, pamięć roboczą do aktywnego kontekstu oraz pamięć długotrwałą do przywoływania informacji.

Ponadto dzięki zerowemu przechowywaniu danych Twoje informacje nigdy nie pozostają poza bezpiecznym obszarem roboczym.

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX to oparty na AI dodatek do komputera, który przenosi tę kontekstową inteligencję poza przeglądarkę do dedykowanej aplikacji komputerowej. Dzięki temu możesz: Pracuj z wieloma modelami AI w jednym miejscu: przełączaj się między Brain a innymi modelami LLM, takimi jak Clause, GPT, Gemini itp., za pomocą jednego dotknięcia.

Szybkie wyszukiwanie plików, zadań, dokumentów itp.: Skorzystaj z Skorzystaj z funkcji Enterprise Search , aby znaleźć pliki, zadania lub dokumenty w całym cyfrowym obszarze roboczym. Na przykład wpisz „dokument, w którym omawialiśmy eksperyment cenowy B”, a Brain natychmiast go znajdzie.

Pisz 400 razy szybciej za pomocą głosu: dyktuj podpowiedzi, komendy robocze, komentarze, a nawet szybkie odpowiedzi na czacie dzięki funkcji dyktuj podpowiedzi, komendy robocze, komentarze, a nawet szybkie odpowiedzi na czacie dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp.

⚙️ ClickUp Automatyzacje: Koordynuj agentów w całym stosie cyklu pracy

Po utworzeniu agentów ClickUp automatyzacje pomagają w ich wdrażaniu i koordynowaniu w ramach cykli pracy. Zamiast działać jako odizolowani asystenci, agenci mogą być wyzwalani dynamicznie w oparciu o rzeczywiste zdarzenia operacyjne w Twoim obszarze roboczym.

Skonfiguruj automatyzacje ClickUp, aby synchronizować cykl pracy za każdym razem, gdy pojawiają się nowe dane.

Możesz dokładnie określić, kiedy agent ma działać, jakich danych używa i jakie działania podejmuje. Na przykład:

Gdy zadanie przechodzi do statusu Gotowe do kontroli jakości, agent może wygenerować przypadki testowe, przydzielić recenzentów i zaktualizować dokumentację.

Kiedy transakcja utknie w martwym punkcie, agent sprzedaży może zainicjować działania następcze i powiadomić zespół.

Gdy pojawiają się nowe opinie, agent może podsumować spostrzeżenia i zaktualizować zadania związane z produktem.

ClickUp łączy automatyzację opartą na regułach z koordynacją opartą na sztucznej inteligencji, dzięki czemu można projektować złożone, wieloetapowe cykle pracy bez konieczności pisania kodu. Korzystając z prostych instrukcji napisanych prostym językiem, można tworzyć niestandardowe wyzwalacze, warunki i działania, które aktywują agentów w różnych projektach, zespołach i narzędziach.

⭐ Bonus: Zapewnij swoim agentom AI dostęp do danych na żywo z ponad 1000 zewnętrznych narzędzi, korzystając z natywnych integracji ClickUp. Na przykład agent sprzedaży może odczytywać potencjalnych klientów z HubSpot, sprawdzać status GitHub PR lub pobierać opinie klientów z biletów Zendesk — wszystko to bez konieczności eksportowania plików CSV lub tworzenia niestandardowych interfejsów API.

Najlepsze funkcje ClickUp

Współpracuj z zespołami i agentami AI w czasie rzeczywistym, korzystając z czatu kontekstowego, który zapewnia bezpośrednie połączenie z zadaniami, dokumentami i cyklami pracy za pomocą ClickUp Chat.

Dzięki ClickUp Whiteboards możesz planować cykle pracy, mapować logikę agentów i umożliwiać burzę mózgów w czasie rzeczywistym za pomocą wizualnych tablic, które łączą pomysły bezpośrednio z zadaniami i realizacją.

Twórz, przechowuj i zarządzaj wiedzą dzięki wspólnym dokumentom ClickUp Docs , które agenci mogą wykorzystywać jako źródło informacji, aktualizacji i automatycznych podsumowań.

Śledź wydajność, monitoruj cykle pracy i uzyskaj wgląd w projekty za pomocą pulpitów nawigacyjnych działających w czasie rzeczywistym, opartych na danych z obszaru roboczego na żywo, korzystając z ClickUp Dashboards.

Scentralizuj realizację zadań dzięki konfigurowalnym zadaniom ClickUp , które umożliwiają agentom i zespołom przydzielanie zadań, aktualizowanie statusów, automatyzację działań i kontynuowanie realizacji projektów.

Ograniczenia ClickUp

Szeroki zakres funkcji może być przytłaczający dla początkujących użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 850 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

Bardzo doceniam ciągłe innowacje ClickUp i to, jak mocno stawia na sztuczną inteligencję. AI Super Agent jest potężnym narzędziem, które pozwala bardzo szybko konfigurować rutynowe zadania.

Historia klienta: ClickUp X Bell Direct 😓 Problem: „Praca nad pracą” blokowała rzeczywistą wydajność Zespół operacyjny Bell Direct był przytłoczony pracą. Każdego dnia obsługiwali ponad 800 wiadomości e-mail od klientów, z których każda wymagała ręcznego przeczytania, selekcji, kategoryzacji i przekierowania do odpowiedniej osoby. Sytuacja ta wywierała presję na wydajność zespołu, widoczność i jakość usług, mimo że firma osiągała dobre wyniki dla klientów. ✅ Rozwiązanie: ujednolicony obszar roboczy + agenci AI, którzy działają jak członkowie zespołu Zamiast dodawać kolejne niepowiązane narzędzie do stosu, firma Bell Direct wybrała ClickUp jako swoje centralne centrum dowodzenia. Skonsolidowali wszystko, od zadań i dokumentów po procesy i wiedzę, w jednym obszarze roboczym, w którym sztuczna inteligencja miała pełny kontekst. Zamiast polegać na ogólnych botach lub szablonach, wdrożyli superagenta, którego nazwali „Delegator”. Jest to autonomiczny członek zespołu, przeszkolony do segregowania przychodzących zadań: Czyta każdą wiadomość e-mail przychodzącą do wspólnej Skrzynki odbiorczej.

Klasyfikuje pilność, klienta i temat przy użyciu pól niestandardowych opartych na AI.

W czasie rzeczywistym ustala priorytety i kieruje każde zadanie do odpowiedniej osoby. Wszystko to odbywa się bez ręcznego udziału operatorów ludzkich. 😄 Wpływ: wymierne korzyści operacyjne 20% wzrost wydajności operacyjnej, co oznacza, że więcej pracy można wykonać szybciej przy użyciu tych samych zasobów.

Uwolniono obciążenie odpowiadające pracy dwóch pełnoetatowych pracowników, które można teraz wykorzystać do realizacji wartościowych zadań strategicznych.

Ponad 800 codziennych wiadomości e-mail od klientów sortowanych w czasie rzeczywistym Super Agent kieruje teraz pracą tak, jak zrobiłby to człowiek, ale z prędkością i skalą maszyny.

Jeśli Twój zespół ma do czynienia z dużą liczbą wniosków, zatwierdzeń lub koordynacją między zespołami, Super Agents można skonfigurować tak, aby samodzielnie zarządzać tymi cyklami pracy na dużą skalę. Aby zobaczyć, jak zespoły projektują te oparte na AI cykle pracy w ClickUp, skontaktuj się z naszym zespołem, aby dowiedzieć się, jak Super Agent mógłby wyglądać w Twojej firmie.

2. CrewAI (najlepsze rozwiązanie do koordynacji wyspecjalizowanych agentów o określonych rolach i wspólnych celach)

za pośrednictwem CrewAI

CrewAI to platforma wieloagentowa służąca do tworzenia, obsługi i utrzymywania zespołu agentów AI.

Zdefiniuj rolę, cel, pamięć i ustawienia LLM każdego agenta, a następnie przypisz zadania z jasnymi opisami i oczekiwanymi wynikami. Agenci mogą udostępniać kontekst i przyczyniać się do realizacji większych zadań w ramach zespołu.

Skorzystaj z CrewAI Studio, wizualnego redaktora typu „przeciągnij i upuść” ze zintegrowanym kopilotem AI, lub pracuj z interfejsami API opartymi na obiektach i zdarzeniach, aby uzyskać większą kontrolę nad zachowaniem cyklu pracy, kolejnością wykonywania i integracją systemów.

Platforma oferuje integrację agentów z narzędziami takimi jak Salesforce, HubSpot, Slack, Microsoft Teams, Gmail, Zendesk i Asana. Możesz również zastosować kontrolę dostępu, aby ograniczyć narzędzia lub źródła danych, z których może korzystać każdy agent.

Najlepsze funkcje CrewAI

Wykorzystaj wyspecjalizowanego agenta planującego do tworzenia ustrukturyzowanych planów zadań i dystrybucji obowiązków między wielu agentów w ramach zespołu.

Połącz szeroki zakres źródeł wiedzy, w tym pliki, strony internetowe i bazy danych wektorowych, aby zoptymalizować dokładność wyszukiwania informacji.

Wyświetlaj pulpity administracyjne, aby monitorować aktywność agentów, wzorce użytkowania i wydajność we wszystkich wdrożeniach.

Ograniczenia CrewAI

Konfiguracja zaawansowanych systemów agentów w CrewAI wymaga znajomości języka Python, integracji API i wzorców koordynacji agentów.

Ceny CrewAI

Free Forever

Profesjonalna: 25 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje CrewAI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o CrewAI prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika serwisu G2:

W crewAI najbardziej podoba mi się to, jak szybko pomaga mi przejść od pomysłu do realizacji. W branży technologicznej zawsze jest zbyt wiele do zrobienia, a zbyt mało czasu, a CrewAI sprawia wrażenie dodatkowego członka zespołu, który jest zawsze dostępny i nie ma nic przeciwko wykonywaniu powtarzalnych lub żmudnych zadań. Szczególnie podoba mi się to, jak potrafi koordynować zadania w różnych narzędziach i cyklach pracy... to nie jest tylko kolejny chatbot AI; to raczej partner operacyjny. Interfejs użytkownika jest prosty i nie trzeba długo zastanawiać się, jak wykonać dane zadanie.

3. AutoGen (najlepszy do tworzenia niestandardowych cykli pracy z wieloma agentami z pełną kontrolą)

za pośrednictwem AutoGen

AutoGen firmy Microsoft to jedna z najbardziej elastycznych platform open source typu LLM do tworzenia niestandardowych systemów wieloagentowych. Oferuje Ci wsparcie na różnych etapach rozwoju koordynacji agentów.

Na przykład możesz opisać, w jaki sposób agenci powinni uruchamiać działania, wymieniać kontekst i koordynować zadania w sekwencjach automatyzacji lub potokach badawczych, korzystając z warstwy podstawowej AutoGen.

Jeśli chcesz przypisywać role agentów, tworzyć połączenia z modelami językowymi i strukturyzować rozmowy oparte na zadaniach bezpośrednio w języku Python, zastosuj framework AgentChat.

A jeśli wolisz środowisko wizualne, AutoGen Studio oferuje interfejs oparty na przeglądarce, który pozwala konfigurować agentów, monitorować ich interakcje i oceniać ich zachowanie bez konieczności pisania kodu koordynacyjnego od podstaw.

Najlepsze funkcje AutoGen

Sprawdzaj ścieżki wykonania, monitoruj koordynację działań i debuguj cykle pracy w miarę ich ewolucji dzięki wbudowanym narzędziom do śledzenia i obserwacji.

Umożliwiaj współpracę między agentami opracowanymi przy użyciu różnych języków programowania, w tym Python i . NET.

Wykorzystaj interfejsy typowane do weryfikacji interakcji agentów i wykrywania błędów integracji podczas rozwoju.

Limits of AutoGen

Skalowanie systemów agentów poza małe lub eksperymentalne wdrożenia wymaga doświadczenia w planowaniu architektury i ustawieniach infrastruktury.

Ceny AutoGen

Oprogramowanie open source

Oceny i recenzje AutoGen

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

📮 ClickUp Insight: 40% respondentów naszej ankiety twierdzi, że są ciekawi, ale nadal nie są pewni, co właściwie oznacza termin „agent”. To pokazuje, jak szybko rozprzestrzenia się idea agentów, ale także jak abstrakcyjna jest ta kategoria w praktyce. Wiele narzędzi twierdzi, że jest teoretycznie agentowe, ale nie może naprawdę uczestniczyć w codziennej pracy. Super agenci w ClickUp działają w obszarze roboczym ClickUp i mogą działać autonomicznie zgodnie z określonymi przez Ciebie zasadami i zatwierdzeniami. A co najlepsze? Nie przypomina to „AI”, a raczej wirtualnego współpracownika, który po cichu dba o to, aby praca przebiegała zgodnie z planem.

4. Agenci oparci na GPT-4o (najlepsze rozwiązanie do wdrażania agentów łączących rozumowanie, korzystanie z narzędzi i dane wielomodalne)

za pośrednictwem OpenAI Agent Builder

Agenci stworzeni przy użyciu modeli OpenAI, takich jak GPT-4o, łączą rozumowanie, wykorzystanie narzędzi i wielomodalne dane wejściowe w celu automatyzacji złożonych cykli pracy.

Korzystając z interfejsów API OpenAI i zestawu SDK Agents, programiści mogą tworzyć agentów, którzy wykonują wieloetapowe zadania, postępując zgodnie z instrukcjami, wywołując zewnętrzne interfejsy API i przekazując między krokami ustrukturyzowane dane, takie jak parametry JSON.

Agenci ci mogą pobierać informacje z plików lub baz danych, współpracować z systemami zewnętrznymi oraz być wyzwalaczami narzędzi do wykonywania obliczeń, generowania raportów lub analizowania danych wizualnych.

Platforma zapewnia również frameworki i zestawy SDK, które pomagają programistom integrować agentów z aplikacjami AI, łączyć je z usługami stron trzecich i wdrażać w środowiskach produkcyjnych, zamiast ograniczać je do prostych interfejsów czatu.

Najlepsze funkcje agentów GPT-4o

Skorzystaj z gotowych przykładowych agentów, aby zrozumieć, w jaki sposób konfigurowane są instrukcje, narzędzia i wyniki, a następnie zmodyfikuj je lub utwórz nowych agentów.

Przetwarzaj dane wizualne na żywo podczas udostępniania ekranu lub obrazu z kamery, aby analizować schematy blokowe, diagramy i środowiska operacyjne.

Wyzwalacze narzędzi zewnętrznych, interfejsów API lub funkcji systemowych działają dynamicznie w oparciu o kontekst rozmowy i wymagania zadania.

Ograniczenia agentów GPT-4o

Odpowiedzi agentów mogą przedstawiać prawdopodobne, ale nieprawidłowe wnioski, wymagające nadzoru człowieka w celu weryfikacji dokładności w krytycznych cyklach pracy.

Ceny agentów GPT-4o

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje agentów GPT-4o

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 35 recenzji)

Co użytkownicy mówią o OpenAI Agent Builder w praktyce?

Użytkownik Capterra mówi:

Moje ogólne wrażenia są doskonałe. GPT-4 jest obecnie niezbędnym narzędziem w moim cyklu pracy konsultanta IT. Polegam na nim, jeśli chodzi o sprawdzone, technicznie rzetelne porady poparte dokumentacją dostawców. Niezależnie od tego, czy piszę skrypty Bash, przygotowuję audyty, czy tworzę strategie wdrażania dla Kubernetes lub oprogramowania pośredniczącego Oracle, GPT-4 przyspiesza realizację zadań przy zachowaniu wysokiej jakości. Dostosowuje się do złożoności każdego projektu i poprawił sposób, w jaki dostarczam wartość moim klientom.

5. Zapier Agents (najlepsze rozwiązanie do tworzenia agentów AI, którzy automatyzują zadania w tysiącach aplikacji)

za pośrednictwem Zapier

Zapier Agents pozwala tworzyć asystentów opartych na AI, którzy automatyzują rzeczywistą pracę w połączonych aplikacjach. Zamiast budować sztywne cykle pracy typu „jeśli to, to tamto”, możesz zdefiniować cele i instrukcje w prostym języku i pozwolić agentowi zdecydować, jakie działania podjąć.

Agenci ci działają w ekosystemie automatyzacji Zapier, co oznacza, że mogą monitorować wyzwalacze, interpretować przychodzące informacje i automatycznie wykonywać wieloetapowe zadania. Na przykład agent może przeanalizować nową wiadomość e-mail dotyczącą wsparcia, sklasyfikować jej pilność, utworzyć zadanie i powiadomić odpowiedni zespół w Slacku — wszystko to bez ręcznej interwencji.

Możesz również zapewnić agentom kontekst biznesowy, łącząc dokumenty, często zadawane pytania lub linki, aby mogli oni udzielać trafnych odpowiedzi i wykonywać zadania, korzystając z tej samej wiedzy, na której opiera się Twój zespół.

Ponieważ Zapier ma połączenie z ponad 8000 aplikacjami, agenci mogą koordynować działania w różnych narzędziach, takich jak Salesforce, Slack, Arkusze Google lub Zendesk, co pozwala im zautomatyzować cykle pracy obejmujące cały stos technologiczny.

Najlepsze funkcje Zapier Agents

Modyfikuj cykle pracy AI, aktualizuj konfiguracje i zarządzaj automatyzacją za pomocą wizualnego interfejsu Zapier.

Zapisuj punkty kontrolne automatyzacji i przywracaj wcześniejsze wersje, aby przywrócić poprzednie konfiguracje lub porównać zmiany.

Zsynchronizuj działania agentów z aktualnymi danymi biznesowymi z podłączonych aplikacji, wykorzystując wyłącznie najnowsze rekordy do wykonywania zadań.

Twórz wielu współpracujących agentów — na przykład jeden kwalifikuje potencjalnych klientów, a drugi wzbogaca i kieruje ich dalej.

Limity agentów Zapier

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że interfejs może czasami wydawać się nieintuicyjny, zwłaszcza podczas przechodzenia między Zapsami, folderami i historią zadań.

Ceny agentów Zapier

Free

Zalety: 50 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje agentów Zapier

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

👀 Czy wiesz, że... Około 80% danych dotyczących opieki zdrowotnej ma charakter nieustrukturyzowany i pozostaje niewykorzystane po utworzeniu. Obejmuje to tekst, obrazy, sygnały biologiczne i wideo z systemów klinicznych, urządzeń do noszenia i urządzeń medycznych. Te nieustrukturyzowane dane są często ignorowane lub porzucane, ponieważ tradycyjne systemy informatyczne w służbie zdrowia nie są w stanie skutecznie nimi zarządzać ani analizować.

6. n8n Agents (najlepsze rozwiązanie do osadzania agentów AI w wieloetapowych cyklach pracy operacyjnej)

za pośrednictwem n8n Agents

Agenci n8n to autonomiczne komponenty oparte na AI w ramach cykli pracy n8n, które łączą modele LLM, narzędzia i pamięć w celu wykonywania złożonych zadań.

Możesz skorzystać z redaktora wizualnego n8n lub napisać własny kod, aby stworzyć agentów, którzy pobierają informacje w czasie rzeczywistym z dokumentów, danych wewnętrznych lub zewnętrznych interfejsów API.

Agenci ci obsługują niemal cały zakres przypadków użycia, od automatyzacji obsługi klienta i cykli pracy związanych z badaniami po operacje IT, wzbogacanie danych i koordynację procesów wewnętrznych w wielu narzędziach.

Potrzebujesz pełnej widoczności w zakresie zachowania swoich agentów? n8n oferuje wbudowane narzędzia do debugowania, w tym logi wbudowane, odtwarzanie danych i wizualną kontrolę przepływu, które pozwalają monitorować wydajność w czasie rzeczywistym, dodawać punkty kontrolne zatwierdzania i testować zmiany bez zakłócania cyklu pracy.

Najlepsze funkcje n8n Agents

Rozszerz funkcje agentów dzięki gotowym integracjom, niestandardowym narzędziom HTTP i cyklom pracy zgodnym z MCP.

Zastosuj logikę warunkową i filtrowanie danych, aby kontrolować ścieżki przetwarzania i zoptymalizować obsługę na dalszych etapach.

Monitoruj logi systemowe i wykorzystanie tokenów, aby prowadzić śledzenie aktywności agentów i kosztów operacyjnych.

Limit agentów n8n

Zarządzanie cyklem pracy może stać się trudne w przypadku dużych projektów, zwłaszcza gdy trzeba utrzymywać duże wykresy automatyzacji i wersjonowanie.

Ceny agentów n8n

Bezpłatna wersja próbna

Pakiet startowy: 24 € miesięcznie (~28 $ miesięcznie)

Pro: 60 € miesięcznie (~70 $ miesięcznie)

Business: 800 € miesięcznie (~936 $ miesięcznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje agentów n8n

G2: 4,8/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

Co użytkownicy mówią o n8n Agents w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

W n8n najbardziej cenię sobie elastyczność i wydajność. Narzędzie to pozwala tworzyć złożone automatyzacje, a jednocześnie jest stosunkowo łatwe w użyciu. Szeroki zakres integracji, wizualna logika cyklu pracy i opcje dostosowywania sprawiają, że jest to bardzo skuteczne rozwiązanie do automatyzacji procesów biznesowych. Jest to niezawodne, skalowalne narzędzie, dobrze dostosowane zarówno do potrzeb technicznych, jak i funkcjonalnych.

7. Relevance AI (najlepsze rozwiązanie do wdrażania autonomicznych agentów w systemach sprzedaży, marketingu i operacyjnych)

za pośrednictwem Relevance AI

Jeśli szukasz platformy bez kodowania, która pomoże Ci zbudować i zrekrutować zespoły agentów AI do wykonywania zadań w trybie automatycznym, Relevance AI przyjdzie Ci z pomocą. Umożliwia ona tworzenie agentów, przypisywanie im obowiązków i ciągłe uruchamianie ich w systemach GTM.

Dzięki Relevance AI możesz stworzyć połączenie między agentami a systemami CRM, wewnętrznymi bazami danych i zewnętrznymi interfejsami API, aby mogli oni pobierać dane, aktualizować rekordy i wykonywać zadania operacyjne bez ręcznego udziału.

Możesz nawet skalować swój wysiłek związany ze sztuczną inteligencją, klonując i dostosowując tych asystentów AI do różnych zadań. Każda interakcja agenta automatycznie generuje ustrukturyzowane metadane, które rejestrują intencje klienta, wyniki zadań, poziomy priorytetów i wyodrębnione pola danych. Metadane te można wykorzystać do filtrowania zadań, śledzenia wydajności i generowania raportów.

Dzięki wbudowanej kontroli wersji możesz przeglądać zmiany, oceniać zachowanie i zarządzać wdrożeniami w różnych zespołach.

Najlepsze funkcje Relevance AI

Planuj działania agentów za pomocą konfigurowalnych wyzwalaczy, w tym automatyzacji cyklicznej lub sterowanej wydarzeniami.

Twórz bazy wiedzy agentów, pobierając dane z plików, stron internetowych i systemów zewnętrznych w trakcie połączenia.

Organizuj cykle pracy za pomocą grupowania na poziomie projektu i elementów sterujących zarządzaniem obszarem roboczym.

Limity AI opartej na trafności

Jego możliwości wizualizacji i generowania grafiki pozostają ograniczone w porównaniu ze specjalistycznymi narzędziami do projektowania, szczególnie w przypadku zaawansowanych cykli pracy 2D, 3D lub zawartości immersyjnej.

Ceny Relevance AI /AI

Free

Zalety: 29 USD miesięcznie

Zespół: 349 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Relevance AI

G2: 4,3/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Relevance AI użytkownicy w prawdziwym życiu?

Użytkownik G2 mówi:

Relevance AI jest naprawdę proste w obsłudze. Ustawienie agentów zajmuje tylko kilka minut, a wszystko jest intuicyjne — nie musisz przeglądać wielu menu, aby znaleźć to, czego potrzebujesz. Podoba mi się to, że mogę zarządzać wszystkimi moimi agentami w jednym miejscu, bez konieczności przechodzenia między różnymi narzędziami.

8. LangGraph (najlepszy do zarządzania długotrwałymi cyklami pracy agentów z trwałym stanem i kontrolą wykonania)

LangGraph to framework do koordynacji agentów, który pomaga projektować, wykonywać i kontrolować cykle pracy AI jako grafy stanowe. Każdy węzeł reprezentuje krok cyklu pracy, taki jak wywołanie modelu językowego, uruchomienie narzędzia lub aktualizacja stanu cyklu pracy.

Możesz skonfigurować sposób połączenia węzłów i przepływ stanu między nimi. Po wykonaniu każdego węzła LangGraph aktualizuje wspólny stan i przekazuje go do następnego węzła w oparciu o zdefiniowaną strukturę grafu.

Daje to pełną kontrolę nad przebiegiem realizacji, ścieżkami decyzyjnymi i sposobem przechodzenia agentów między kolejnymi krokami. Możesz wstrzymać przepływ cyklu pracy na dowolnym kroku i zapisać jego aktualny stan. Realizacja zostanie wstrzymana do momentu wprowadzenia danych lub zatwierdzenia, a następnie wznowiona od tego samego punktu.

Możesz również zobaczyć, co robi cykl pracy podczas jego działania. LangGraph przesyła strumieniowo aktualizacje stanu, wyniki pośrednie i wyniki poszczególnych kroków w czasie rzeczywistym, co pomaga monitorować postępy i debugować zachowanie agentów.

Najlepsze funkcje LangGraph

Przesyłaj stan wykonania, dane wyjściowe węzłów i aktualizacje cyklu pracy w czasie rzeczywistym w celu monitorowania i debugowania.

Przechowuj stan cyklu pracy i pamięć między sesjami, aby zachować kontekst i umożliwić długotrwałe lub wznawialne cykle pracy agentów.

Koordynuj wielu agentów za pomocą wzorców koordynator-pracownik, w których agent kontrolujący przydziela zadania, zarządza ich wykonywaniem i łączy wyniki.

Ograniczenia LangGraph

W porównaniu z prostszymi frameworkami agentów zwiększa to wysiłek związany z rozwojem i koszty ogólne, ponieważ konieczne jest jawne zdefiniowanie przepływu agentów, przejść między stanami i logiki wykonania.

Ceny LangGraph

Twórca: Free

Dodatkowo: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje LangGraph

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o LangGraph prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Jest to mój ulubiony framework do wszystkich zastosowań sztucznej inteligencji agencjalnej lub generatywnej, które stworzyłem przy użyciu języka Python. Jest łatwy w instalacji, wystarczy użyć komendy pip install, a dokumentacja jest również obszerna; liczba funkcji i elastyczność, jaką zapewnia, są również dobre.

9. LlamaIndex Agents (najlepsze rozwiązanie umożliwiające agentom pobieranie i analizowanie dużych zewnętrznych źródeł danych)

LlamaIndex, framework agentów AI, umożliwia tworzenie agentów rozpoznających kontekst, które mogą uzyskać dostęp do danych zewnętrznych i korzystać z nich podczas wykonywania zadań.

Możesz ładować i organizować dane za pomocą systemu indeksowania LlamaIndex, konwertując surową zawartość, taką jak pliki PDF, artykuły z bazy wiedzy lub rekordy baz danych, na ustrukturyzowane indeksy, które agenci mogą efektywnie przeszukiwać podczas wykonywania zadań.

Możesz również skonfigurować protokoły, aby umożliwić agentom przechowywanie poprzednich interakcji, zachowanie kontekstu na wszystkich krokach oraz korzystanie z narzędzi takich jak wyszukiwarka, kalkulatory lub wewnętrzne interfejsy API.

Skonfiguruj dostęp do modeli, integrację narzędzi i źródło danych za pomocą LLM. txt, aby stworzyć prototyp cyklu pracy agentów na podstawie danych wejściowych w języku naturalnym.

Najlepsze funkcje LlamaIndex Agents

Zintegruj w pełni funkcjonalne zestawy SDK Python i Typescript ze swoim stosem programistycznym dla agentów.

Analizuj i indeksuj dane nieustrukturyzowane z wielu formatów plików, w tym plików PDF, obrazów, tabelek i zawartości odręcznej.

Wykorzystaj podstawowe komponenty, takie jak pamięć, zarządzanie stanem, human-in-the-loop, refleksja i inne, aby stworzyć niestandardowe cykle pracy agentów dostosowane do Twoich potrzeb.

Ograniczenia agentów LlamaIndex

Ograniczenia okna kontekstowego mogą limitować ilość danych zewnętrznych, które agenci mogą przetwarzać jednocześnie, często wymagając skracania, podsumowywania lub selektywnego pobierania.

Ceny agentów LlamaIndex

Free (10 000 kredytów miesięcznie)

Pakiet startowy: 50 USD/miesiąc

Zalety: 500 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje agentów LlamaIndex

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o LlamaIndex Agents w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

Jako analityk danych zajmujący się dużymi modelami językowymi LLM, uważam LlamaIndex za bardzo pomocne narzędzie do zarządzania. Dzięki niemu mogę wprowadzać dane w formatach takich jak PDF lub API, bazy danych i Excel, co ułatwia mi szkolenie i wykonywanie LLM z wykorzystaniem wielu zestawów danych.

10. Vertex AI Agent Builder (najlepszy do tworzenia i skalowania agentów w pełni zarządzanej infrastrukturze AI dla Enterprise)

za pośrednictwem silnika Vertex AI Agent Builder Engine

Vertex AI Agent Builder to w pełni zarządzana, ujednolicona platforma programistyczna AI firmy Google.

Pomaga tworzyć i udoskonalać cykle pracy agentów, podając modele z tekstem, obrazami, wideo i kodem. Zapewnia dostęp do modeli Gemini firmy Google i innych systemów opartych na generatywnej AI, w tym Anthropic Claude, Llama i Imagen.

Możesz wybrać modele w oparciu o swoje potrzeby, skonfigurować dostęp do narzędzi i zintegrować je z cyklami pracy agentów.

Możesz również używać rozszerzeń, aby połączyć agentów z systemami zewnętrznymi i umożliwić im pobieranie informacji w czasie rzeczywistym lub wyzwalanie działań w ramach interfejsów API i usług korporacyjnych. Dzięki temu agenci mogą wykonywać zapytania dotyczące danych na żywo i aktualizować rekordy w ramach zautomatyzowanych cykli pracy.

Najlepsze funkcje Vertex AI Agent Builder

Rejestruj i zarządzaj modelami za pomocą rejestru modeli Vertex AI oraz wdrażaj je do wnioskowania w trybie wsadowym lub w czasie rzeczywistym.

Nieustannie udoskonalaj swoich agentów w oparciu o wzorce użytkowania i opinie, zapewniając, że spełniają oni Twoje standardy jakości i oczekiwania użytkowników.

Twórz podpowiedzi tekstowe do obsługi dowolnej liczby zadań, takich jak klasyfikacja, podsumowywanie i ekstrakcja, dzięki wsparciu generatywnej sztucznej inteligencji Vertex AI.

Ograniczenia narzędzia Vertex AI Agent Builder

Koszty operacyjne mogą szybko wzrosnąć, jeśli wykorzystanie zasobów, wykonywanie modeli lub obciążenia pracą związane z eksperymentami nie są dokładnie monitorowane i optymalizowane.

Ceny narzędzia Vertex AI Agent Builder

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Vertex AI Agent Builder

G2: 4,3/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Vertex AI Agent Builder w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

Vertex /AI ułatwia wypróbowanie najnowszych modeli GenAI, zintegrowanie ich z aplikacjami, tworzenie własnych modeli i udostępnianie ich jako punktów końcowych. Korzystam z Vertex AI od ponad 5 lat w różnych zastosowaniach, takich jak aplikacje mobilne z funkcją rozpoznawania obrazów, czatu, a także aplikacje internetowe, które podsumowują i wyodrębniają istotną zawartość. Vertex AI służy jako centrum dowodzenia dla wszystkich aplikacji AI i jest stale aktualizowany o najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji, zwłaszcza generatywnej.

Rozszerz swoją strategię AI dla agentów dzięki ClickUp, najlepszej alternatywie dla Mandolin AI.

Mandolin AI jest potężnym narzędziem w swojej branży. Rozwiązuje problemy związane z administracją specjalistyczną opieką zdrowotną dzięki dogłębnej znajomości kontekstu branżowego. Jeśli jednak Twoim celem jest szersza koordynacja agentów w obszarach produktów, inżynierii, sprzedaży, operacji i wsparcia, potrzebujesz platformy, w której AI jest częścią procesu realizacji, a nie pozostaje poza nim.

Właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się na tle innych rozwiązań.

Zamiast łączyć frameworki agentów LLM, warstwy integracyjne i narzędzia do automatyzacji, ClickUp zapewnia zintegrowany obszar roboczy AI, który łączy następujące elementy w jednym systemie:

Kontekst (ClickUp Brain)

Autonomiczne wykonywanie (Super Agenci)

Wyzwalacze cyklu pracy (automatyzacje)

Dane operacyjne na żywo (integracje)

