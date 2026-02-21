10 najlepszych narzędzi AI do animacji w [roku]

Czy wiesz, że zespoły kreatywne poświęcają tylko 28% swojego dnia na rzeczywistą pracę twórczą? Resztę czasu spędzają na zadaniach administracyjnych i odpowiadaniu na opinie. Dodaj do tego spadek wydajności spowodowany niepołączonymi narzędziami do animacji AI, a otrzymasz ogromną ilość zadań do zarządzania.

W tym przewodniku przedstawiono 10 najlepszych narzędzi AI do animacji, od profesjonalnych generatorów wideo po platformy przyjazne dla początkujących. Pomoże Ci to uporządkować projekty animacji, zamiast żonglować wieloma narzędziami i napiętymi terminami.

Narzędzia do animacji oparte na sztucznej inteligencji wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia animowanej zawartości na podstawie prostych danych wejściowych, takich jak tekst lub obrazy. Programy te mają szeroki zakres, od generatorów tekstu do wideo, które tworzą całe klipy na podstawie opisu tekstowego, po platformy zajmujące się automatyzacją złożonych zadań, takich jak synchronizacja ruchu warg postaci i synteza ruchu.

Tradycyjnie animacja wymagała ogromnego budżetu na oprogramowanie i cierpliwości, aby przesuwać piksele jeden po drugim. Była to powolna i kosztowna przeszkoda, której większość zespołów marketingowych i twórców nie była w stanie pokonać. Generatory animacji AI zastępują pracę ręczną możliwościami przetwarzania. Pozwalają one tworzyć animowane wideo bez konieczności bycia animatorem.

🧠 Ciekawostka: Około 86% reklamodawców korzysta lub planuje wdrożyć generatywną AI do tworzenia reklam wideo.

Wybierając najlepsze oprogramowanie do animacji 2D oparte na AI, należy znaleźć równowagę między jakością wyników a możliwościami dostosowania niestandardowych ustawień. Na przykład niektóre narzędzia szybko dostarczają dopracowane wideo, ale oferują niewielką kontrolę nad kreatywnością. Inne zapewniają szczegółową kontrolę nad ruchem, stylem i synchronizacją, ale wymagają dłuższego okresu nauki.

Przed podjęciem decyzji rozważ następujące kluczowe czynniki:

Jakość i rozdzielczość wyjściowa: Czy narzędzie eksportuje pliki w rozdzielczości wystarczającej do Twoich potrzeb, a wyniki wyglądają profesjonalnie?

Łatwość obsługi a kontrola kreatywna: Szukasz prostego interfejsu, który przyspieszy produkcję, czy potrzebujesz zaawansowanych opcji kontroli, które pozwolą Ci dopracować szczegóły?

Wsparcie dla stylów animacji: Potrzebujesz postaci 2D, realistycznych avatarów AI, abstrakcyjnych grafik ruchowych czy czegoś zupełnie innego?

Licencjonowanie komercyjne: Czy można wykorzystywać wygenerowaną zawartość do celów marketingowych, reklamowych lub w ramach współpracy z klientami bez ograniczeń prawnych?

Integracja z istniejącymi cyklami pracy: Jak dobrze narzędzie łączy się z Twoim redaktorem wideo, biblioteką zasobów i systemem Jak dobrze narzędzie łączy się z Twoim redaktorem wideo, biblioteką zasobów i systemem zarządzania projektami

Szybkość renderowania i system kredytów: Czy system oparty na kredytach będzie odpowiedni dla Twojego zespołu, czy też przy intensywnym użytkowaniu okaże się kosztowny? Przed rozpoczęciem generowania zapoznaj się z kosztami.

📮ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta z AI do zadań osobistych, ale ponad 50% unika używania jej w pracy. Trzy główne przeszkody? Brak płynnej integracji, braki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa. A co, jeśli sztuczna inteligencja jest wbudowana w Twój obszar roboczy i jest już bezpieczna? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Rozumie podpowiedzi w prostym języku, rozwiązując wszystkie trzy problemy związane z wdrażaniem sztucznej inteligencji, jednocześnie tworząc połączenie między czatem, zadaniami, dokumentami i wiedzą w całym obszarze roboczym. Znajdź odpowiedzi i spostrzeżenia za pomocą jednego kliknięcia!

Wybór odpowiedniego narzędzia do animacji AI może wydawać się przytłaczający, a wybór niewłaściwego narzędzia powoduje stratę czasu i pieniędzy. Aby ułatwić Ci ten wybór, stworzyliśmy listę 10 najlepszych narzędzi AI do animacji.

Mamy tu zintegrowany obszar roboczy AI, który eliminuje konieczność przełączania się między narzędziami — ClickUp!

1. ClickUp (najlepsze dla zespołów zarządzających projektami animacji AI i kreatywnymi cyklami pracy)

Wypróbuj ClickUp za darmo Scentralizuj kontekst swojego obszaru roboczego w ClickUp, gromadząc dokumenty, zadania, czaty i wbudowane automatyzacje w jednym miejscu.

Twoje oprogramowanie do animacji renderuje klatki, ale gdzie śledzisz kreatywne decyzje, które je ukształtowały? ClickUp staje się operacyjnym filarem całego procesu tworzenia projektu animacji.

Możesz skonsolidować chaotyczny proces tworzenia scenariuszy w jednym systemie, tworzenia storyboardów w innym i uzyskiwania zgody interesariuszy w trzecim.

📌Na przykład, gdy klient prosi o zmianę sceny, możesz odnieść się do odpowiednich zadań ClickUp. Zawierają one już takie szczegóły, jak wersja scenariusza, odniesienie do scenariusza, narzędzie AI użyte do renderowania, status zatwierdzenia i wcześniejsze opinie. Eliminuje to konieczność przełączania się między narzędziami podczas poszukiwania kontekstu.

Generuj skrypty i proś o sugestie związane z obszarem roboczym od ClickUp Brain.

ClickUp Brain odgrywa również kluczową rolę w udostępnianiu kontekstu. Podczas przeglądania 12-stronicowego briefu klienta możesz poprosić natywnego asystenta AI ClickUp o podsumowanie kluczowych wymagań dotyczących 60-sekundowego wideo animowanego.

A jeśli jesteś w trakcie produkcji, może również wyświetlić wszystkie opinie z ostatniego cyklu recenzji lub wygenerować wstępny zarys scenariusza na podstawie wcześniejszych projektów. Ponieważ Brain czerpie informacje z dokumentów, zadań i komentarzy ClickUp, rozumie kontekst projektu. Nie korzystasz z pustego asystenta AI. Pracujesz z takim, który zna już styl animacji, grupę docelową, terminy i poprzednie poprawki związane z danym projektem.

Dla zespołów zwiększających skalę produkcji zawartości Brain oferuje również wsparcie:

Tworzenie opisów do mediów społecznościowych towarzyszących animowanym publikacjom

Przekształcanie transkrypcji spotkań w uporządkowane zadania produkcyjne

Identyfikowanie przeszkód na podstawie niedotrzymanych terminów lub opóźnionych zatwierdzeń

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Gdy cykle pracy animacji są skalowane, nie każdy krok można odwzorować za pomocą sztywnych reguł automatyzacji. Potrzebujesz automatyzacji, które rozumieją kontekst przed wykonaniem zadania. Super agenci ClickUp działają w kontekście Twojego obszaru roboczego. Zamiast uruchamiać proste działania typu „jeśli to, to tamto”, interpretują sytuację i działają bardziej jak koordynator produkcji. 📌 Oto jak to wygląda w praktyce: Wyobraź sobie klienta, który przesyła uwagi dotyczące poprawek do wielu scen. Super Agent może: Przejrzyj komentarze i pogrupuj je według scen.

Oznaczaj istotne zmiany , które mają wpływ na synchronizację animacji.

Przypisuj zadania następcze odpowiedniemu redaktorowi lub projektantowi animacji w oparciu o obciążenie pracą.

Dołącz najnowszą wersję scenariusza i scenopisu jako załącznik do każdego zadania.

Wygeneruj podsumowanie dla klienta, wyjaśniające, co ulegnie zmianie. Nie musisz definiować każdej branchu cyklu pracy. Agent uwzględnia kontekst wszystkich projektów, poprzednich wersji i strukturę zespołu.

Dla zespołów animatorów zarządzających wieloma narzędziami AI, dzięki temu produkcja jest bardziej elastyczna i niezawodna. Twoje narzędzia do renderowania generują efekty wizualne. ClickUp zarządza systemem, który dostarcza te efekty wizualne na czas.

Ponieważ AI działa w ramach cyklu pracy, masz mnóstwo czasu, aby skupić się na przedprodukcji. Na tym etapie projekty animacji albo zyskują na przejrzystości, albo stają się coraz bardziej zagmatwane.

Tablice ClickUp Whiteboards umożliwiają tworzenie scenariuszy, sekwencji scen i tablic inspiracji na wizualnym kanwie, która ma bezpośrednie połączenie z realizacją. Po sfinalizowaniu koncepcji sceny można ją jednym kliknięciem przekształcić w zadanie.

Wizualizuj swoje pomysły od koncepcji do realizacji dzięki tablicom ClickUp Whiteboards.

Mówiąc prościej, jeśli tworzysz prezentację produktu:

Klatka 1: Ustawienia problemu

Klatka 2: Przedstawienie produktu

Klatka 3: Omówienie funkcji

Klatka 4: CTA

Każda klatka staje się zadaniem do wykonania z osobą przypisaną, terminem i połączonymi zasobami. Wizualne planowanie i śledzenie projektu pozostają ze sobą połączone.

Twórz repozytoria wiedzy dla swojej organizacji dzięki ClickUp Dokumentom + Brain

Możesz również użyć ClickUp Docs do pisania scenariuszy i krótkiej współpracy. Te aktywne repozytoria wiedzy ułatwiają tworzenie szkiców scenariuszy animacji, oznaczanie recenzentów lub autorów oraz śledzenie historii wersji. A kiedy scenariusz zostanie zatwierdzony, możesz przydzielić zadania produkcyjne bezpośrednio z dokumentu.

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp Brain: Analizuj swój obszar roboczy za pomocą AI rozpoznającej kontekst, aby podsumować opinie, przygotować tekst do mediów społecznościowych dla nowego wideo lub znaleźć scenariusz z poprzedniego projektu.

ClickUp Tablice: Burza mózgów, planowanie sekwencji animacji i szkicowanie klatek scenariusza na wspólnym obszarze roboczym, a następnie przekształcanie koncepcji bezpośrednio w zadanie za pomocą jednego kliknięcia, połączone zasoby.

ClickUp Dokumenty: Twórz i finalizuj scenariusze animacji dzięki współpracy zespołu w czasie rzeczywistym oraz osadzaj wideo referencyjne z komentarzami w tekście, dzięki czemu opinie są powiązane bezpośrednio z konkretną linią dialogową.

Pola niestandardowe ClickUp : Uporządkuj proces produkcji, tworząc pola niestandardowe, które pozwolą Ci filtrować widok projektu, aby dokładnie zobaczyć, co jest w toku, co zostało zatwierdzone i co jest terminowe, a także prowadzić śledzenie informacji. Uporządkuj proces produkcji, tworząc pola niestandardowe, które pozwolą Ci filtrować widok projektu, aby dokładnie zobaczyć, co jest w toku, co zostało zatwierdzone i co jest terminowe, a także prowadzić śledzenie informacji.

Panele ClickUp : Zapewnij interesariuszom widok stanu projektu w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym panelom i identyfikuj wąskie gardła w obciążeniu pracą zespołu bez angażowania zespołu kreatywnego w ciągłe spotkania dotyczące statusu. Zapewnij interesariuszom widok stanu projektu w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym panelom i identyfikuj wąskie gardła w obciążeniu pracą zespołu bez angażowania zespołu kreatywnego w ciągłe spotkania dotyczące statusu.

Zalety i wady ClickUp

Zalety:

Konsolidacja cykli pracy kreatywnej: zarządzaj briefami, scenariuszami, zadaniami i opiniami w zintegrowanym obszarze roboczym AI, aby ograniczyć zarządzaj briefami, scenariuszami, zadaniami i opiniami w zintegrowanym obszarze roboczym AI, aby ograniczyć rozproszenie pracy wynikające z używania wielu niepołączonych ze sobą narzędzi.

Rozumie kontekst projektu: w przeciwieństwie do ogólnych asystentów AI, ClickUp Brain czerpie informacje z danych Twojego obszaru roboczego, aby dostarczać trafne podsumowania i sugestie.

Skalowalność wraz z rozwojem zespołu: zacznij od podstawowych funkcji zacznij od podstawowych funkcji zarządzania zadaniami , a wraz z rozwojem zespołu dodawaj bardziej zaawansowane funkcje, takie jak pulpity nawigacyjne i automatyzacje ClickUp.

Wady:

Liczne opcje niestandardowego dostosowywania mogą być przytłaczające dla nowych użytkowników.

Aplikacja mobilna ma mniej funkcji niż wersja na komputery stacjonarne.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 poleca ClickUp ze względu na jego elastyczność:

W ClickUp najbardziej podoba mi się niezrównana możliwość dostosowania i szeroki zakres funkcji. Niezwykle przydatna jest możliwość dostosowania niemal każdego aspektu obszaru roboczego do konkretnych potrzeb zespołu, od niestandardowych statusów i pól po wiele widoków, takich jak lista, tablica, kalendarz i wykres Gantt. Ta elastyczność oznacza, że możemy naprawdę dostosować platformę do naszych unikalnych cykli pracy, zamiast dostosowywać nasze cykle pracy do platformy. Ponadto posiadanie wszystkiego w jednym miejscu, od zarządzania zadaniami i śledzenia czasu po dokumenty i tablice, znacznie ogranicza rozproszenie narzędzi i sprawia, że nasz zespół jest znacznie bardziej wydajny.

W ClickUp najbardziej podoba mi się niezrównana możliwość dostosowania i szeroki zakres funkcji. Niezwykle przydatna jest możliwość dostosowania niemal każdego aspektu obszaru roboczego do konkretnych potrzeb zespołu, od niestandardowych statusów i pól po wiele widoków, takich jak lista, Tablica, kalendarz i wykres Gantt. Ta elastyczność oznacza, że możemy naprawdę dostosować platformę do naszych unikalnych cykli pracy, zamiast dostosowywać nasze cykle pracy do platformy. Ponadto posiadanie wszystkiego w jednym miejscu, od zarządzania zadaniami i śledzenia czasu po dokumenty i tablice, znacznie ogranicza rozproszenie narzędzi i sprawia, że nasz zespół jest znacznie bardziej wydajny.

2. Runway (najlepsze narzędzie do profesjonalnego tworzenia i edycji wideo z wykorzystaniem AI)

za pośrednictwem Runway

Jeśli priorytetem w wideo jest dokładna fizyka i spójność oświetlenia, Runway może spełnić Twoje potrzeby. W profesjonalnej produkcji wideo drżenie ruchu lub zmiana szczegółów postaci sprawiają, że Clip nie nadaje się do wykorzystania w projektach o wysokiej stawce. Sztuczna inteligencja Runway redukuje te artefakty, umożliwiając generowanie filmów AI, które zachowują integralność wizualną od pierwszej do ostatniej klatki.

Platforma zawiera zestaw ukierunkowanych narzędzi do edycji, które automatyzują ręczne zadania związane z postprodukcją. Możesz użyć pędzla ruchu, aby zdefiniować konkretne obszary ruchu w statycznym obrazie. Możesz też użyć narzędzia do usuwania tła, aby zastąpić otoczenie bez ręcznego rotoskopowania.

Najlepsze funkcje Runway

Generowanie wideo na podstawie tekstu: Opisz scenę, podając szczegóły dotyczące oświetlenia, kąta ustawienia kamery i ruchu, aby renderować ją z naturalnym ruchem i spójną fizyką.

Zautomatyzuj działania postaci dzięki Act-One: Przenieś własne mimikę twarzy i głos bezpośrednio na animowaną lub filmową postać, aby ominąć tradycyjne ustawienia przechwytywania ruchu.

Wielomodalny pakiet edycyjny AI: udoskonalaj wygenerowane klipy w tym samym edytorze wideo, korzystając z narzędzi do usuwania tła, korekcji kolorów i śledzenia obiektów, co pozwala udoskonalać wygenerowane klipy bez konieczności eksportowania ich do oddzielnego edytora wideo.

Zalety i wady Runway

Zalety:

Najwyższa jakość wideo w branży: Efekt końcowy nadaje się do projektów komercyjnych, z naturalnie wyglądającym oświetleniem, cieniami i ruchem.

Kompleksowy zestaw narzędzi do edycji: połączenie połączenie generatywnej AI i tradycyjnych narzędzi do edycji w jednej platformie usprawnia proces postprodukcji.

Aktywny rozwój: Runway regularnie wydaje ulepszone modele i nowe funkcje, dzięki czemu możliwości narzędzia są stale rozszerzane.

Wady:

Model cenowy oparty na kredytach może stać się kosztowny, jeśli generujesz dużo zawartości.

Wymagają one dłuższego okresu nauki niż prostsze narzędzia oparte na szablonach.

Wygenerowane klipy są obecnie ograniczone do krótszych czasów trwania.

Ceny Runway

Free: 125 kredytów

Standard: 15 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 35 USD/miesiąc na użytkownika

Unlimited: 95 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Runway

G2: Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co o Runway mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 udostępnił swoją opinię na temat Runway:

RunwayML to jedno z najlepszych narzędzi AI na rynku, które jest bardzo proste w obsłudze. Szczególnie podoba mi się jego narzędzie do przekształcania obrazów/tekstu w wideo, które działa jak magiczna różdżka. Bardzo łatwo jest je wdrożyć w moim cyklu pracy edycji wideo. Często używam go do tworzenia kinowych ujęć wideo, które później mogę włączyć do mojej osi czasu, aby stworzyć pełnometrażowe, bardzo angażujące filmy, które uwielbiają moi widzowie.

RunwayML to jedno z najlepszych narzędzi AI na rynku, które jest bardzo proste w obsłudze. Szczególnie podoba mi się jego narzędzie do przekształcania obrazów/tekstu w wideo, które działa jak magiczna różdżka. Bardzo łatwo jest je wdrożyć w moim cyklu pracy edycji wideo. Często używam go do tworzenia kinowych ujęć wideo, które później mogę włączyć do mojej osi czasu, aby stworzyć pełnometrażowe, bardzo angażujące filmy, które uwielbiają moi widzowie.

3. Animaker (najlepszy dla początkujących twórców wideo animowanych 2D i prezentacji)

za pośrednictwem Animaker

Nie musisz mieć doświadczenia w projektowaniu animacji, aby przekształcić scenariusz w użyteczne wideo wyjaśniające w 2D. Animaker jest skierowany do klientów, którzy nie są animatorami, ale potrzebują profesjonalnie wyglądającej zawartości społecznościowej lub wideo na strony internetowe bez konieczności zatrudniania dedykowanej agencji. Jest to platforma przyjazna dla początkujących, z interfejsem typu „przeciągnij i upuść” oraz ogromną biblioteką gotowych postaci, teł i rekwizytów. W ciągu kilku godzin możesz stworzyć zawartość społecznościową, prezentacje i wideo wyjaśniające.

Najlepsze funkcje Animaker

Rozszerzona biblioteka postaci i zasobów: uzyskaj dostęp do tysięcy gotowych postaci z funkcjami dostosowywanymi; twórz postacie zgodne z wizerunkiem marki bez konieczności projektowania ich od podstaw.

Technologia automatycznej synchronizacji ruchu warg: prześlij nagranie lektora lub skorzystaj z wbudowanej funkcji zamiany tekstu na mowę, a Animaker automatycznie zsynchronizuje ruchy ust postaci z dźwiękiem.

Kreator wideo oparty na scenach: używaj go tak, jak oprogramowania do prezentacji, co ułatwia każdemu, kto zna PowerPoint lub Google Slides, tworzenie wideo scena po scenie.

Zalety i wady Animakera

Zalety:

Naprawdę przyjazne dla początkujących: użytkownicy bez doświadczenia w animacji mogą stworzyć swój pierwszy wideo w mniej niż godzinę.

Kompleksowa biblioteka szablonów: zacznij od gotowych szablonów do typowych zastosowań, takich jak prezentacje produktów i reklamy w mediach społecznościowych, zamiast od pustego obszaru roboczego.

Niska bariera wejścia: platforma jest wystarczająco dostępna, aby ją odkrywać, a plany są skalowane tak, aby odpowiadały potrzebom małych firm.

Wady:

Wynik ma rozpoznawalny wygląd „oparty na szablonie”, który może nie pasować do estetyki wszystkich marek.

Zaawansowane opcje niestandardowego dostosowywania mają limit w porównaniu z profesjonalnym oprogramowaniem.

Wersja Free zawiera znak wodny na wszystkich eksportowanych plikach.

Ceny Animaker

Free Forever

Podstawowy: 27 USD/miesiąc

Pakiet startowy: 45 USD/miesiąc

Pro: 79 USD/miesiąc

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Animaker

G2: 4,7/5 (ponad 950 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 200 recenzji)

Co o Animaker mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra ocenił Animaker:

Jest to bardzo wszechstronny program do tworzenia wszelkiego rodzaju animacji, zwłaszcza w stylu 2D. Korzystałem z niego często w czasach szkolnych i był bardzo łatwy do opanowania dzięki swojej intuicyjności.

Jest to bardzo wszechstronny program do tworzenia wszelkiego rodzaju animacji, zwłaszcza w stylu 2D. Korzystałem z niego często w czasach szkolnych i był bardzo łatwy do opanowania dzięki swojej intuicyjności.

4. Adobe Firefly (najlepsze rozwiązanie dla projektantów korzystających z ekosystemu Adobe, którzy potrzebują zasobów generowanych przez AI)

za pośrednictwem Adobe Firefly

Wiesz, jak czasochłonne jest tworzenie zasobów od podstaw w Adobe Creative Cloud.

Adobe Firefly pomaga uniknąć tego powolnego etapu przedprodukcyjnego. Wprowadza generatywną sztuczną inteligencję bezpośrednio do narzędzi, z których już korzystasz, takich jak Photoshop i Illustrator, jeszcze bardziej usprawniając istniejący cykl pracy. Możesz nie tylko szybko generować zasoby, ale także dołączać elementy wizualne do wykorzystania w procesie tworzenia animacji.

Najlepsze funkcje Adobe Firefly

Generatywne wypełnianie w programie Photoshop: wybierz obszar obrazu i opisz, co chcesz dodać, aby Firefly wygenerowało zawartość pasującą do istniejącej perspektywy i stylu.

Generowanie obrazów na podstawie tekstu: Twórz wysokiej jakości projekty postaci, grafiki otoczenia lub klatki scenariusza na podstawie prostych podpowiedzi tekstowych.

Płynna integracja z Creative Cloud: funkcje Firefly są dostępne bezpośrednio w aplikacjach Adobe, więc nie ma potrzeby przełączania się na osobne narzędzie.

Zalety i wady Adobe Firefly

Zalety:

Przejrzystość licencji komercyjnych: podejście szkoleniowe firmy Adobe zapewnia jaśniejsze prawa do użytkowania komercyjnego, zmniejszając niepewność prawną dla Enterprise.

Natywna integracja: dodaje funkcje AI bez zakłócania ustalonych cykli pracy zespołów, które już zainwestowały w ekosystem Adobe.

Spójna kontrola jakości i stylu: generowana zawartość zachowuje profesjonalny standard i może być dostosowana do estetyki Twojej marki.

Wady:

Aby uzyskać pełną funkcjonalność, wymagana jest subskrypcja Adobe Creative Cloud.

Skupiają się one bardziej na generowaniu zasobów niż na tworzeniu pełnych wideo lub animacji.

Liczba generowanych napisów ma limit w zależności od poziomu subskrypcji.

Ceny Adobe Firefly

Firefly Standard: 9,99 USD/miesiąc

Firefly Pro: 19,99 USD/miesiąc

Firefly Premium: 199,99 USD/miesiąc

Creative Cloud Pro: 69,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Adobe Firefly

G2: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Adobe Firefly?

Oto, co użytkownik G2 sądzi o Adobe Firefly:

Elastyczność tworzenia unikalnej zawartości w oparciu o istniejące zasoby. Podoba mi się elastyczność wyników i stylów. Mogę tworzyć wiele poprawek i je pobierać, ale także zbaczać z tematu, aby sprawdzić, co najlepiej wyraża moje potrzeby. Mogę również tworzyć zawartość na różne potrzeby, co jest bardzo pomocne. Mogę używać tego w Internecie, w druku, w mediach społecznościowych... w ten sposób jest to łatwe.

Elastyczność tworzenia unikalnej zawartości w oparciu o istniejące zasoby. Podoba mi się elastyczność wyników i stylów. Mogę tworzyć wiele poprawek i je pobierać, ale także zbaczać z tematu, aby sprawdzić, co najlepiej wyraża moje potrzeby. Mogę również tworzyć zawartość na różne potrzeby, co jest bardzo pomocne. Mogę używać tego w Internecie, w druku, w mediach społecznościowych... w ten sposób jest to łatwe.

5. Synthesia (najlepsze rozwiązanie dla firm tworzących wideo szkoleniowe i marketingowe z wykorzystaniem awatarów AI)

za pośrednictwem Synthesia

Chociaż 91% firm wykorzystuje obecnie wideo jako podstawowe narzędzie marketingowe, jego produkcja nadal stanowi przeszkodę. Na przykład umówienie spotkania z dyrektorem lub ekspertem w danej dziedzinie przed kamerą jest koszmarem logistycznym.

Synthesia eliminuje potrzebę korzystania z fizycznego planu filmowego, zamieniając scenariusze w wideo z awatarami AI, które mogą odczytywać scenariusz w ponad 140 językach. Możesz tworzyć profesjonalnie wyglądające wideo z gadającymi głowami bez kamer, studiów filmowych i umiejętności edycji wideo.

Proces jest prosty: wybierz jeden z ponad 230 gotowych awatarów AI lub stwórz niestandardowy, wpisz scenariusz, a Synthesia wyrenderuje wideo, na którym awatar przedstawia zawartość z naturalnymi ruchami ust. Dla organizacji, które muszą zbudować cykl pracy dotyczący tworzenia zawartości, znacznie skraca to czas produkcji i obniża koszty.

Najlepsze funkcje Synthesia

Tłumaczenie jednym kliknięciem: przekształć pojedynczy scenariusz na ponad 140 języków, aby dotrzeć do międzynarodowych zespołów bez konieczności zatrudniania lokalnych aktorów głosowych.

Asystent wideo AI: prześlij plik PDF lub PowerPoint, aby AI wygenerowała zakończony scenariusz i strukturę scen na podstawie istniejących plików.

Osobiste awatary: stwórz niestandardową wersję cyfrową dyrektora, aby przekazywać spersonalizowane wiadomości bez konieczności jego obecności podczas każdego nagrania.

Zalety i wady Synthesia

Zalety:

Eliminuje tradycyjne bariery związane z produkcją wideo: każdy, kto potrafi napisać scenariusz, może stworzyć profesjonalnie wyglądające wideo.

Natychmiastowe aktualizacje i iteracje: aby zmienić wideo, wystarczy edytować scenariusz i ponownie renderować, bez konieczności ponownego kręcenia ujęć i ponoszenia dodatkowych kosztów produkcji.

Bezpieczeństwo na poziomie Enterprise: certyfikat SOC 2 i zgodność z RODO sprawiają, że rozwiązanie to jest odpowiednie dla organizacji o rygorystycznych wymaganiach dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych.

Wady:

Chociaż awatary AI robią duże wrażenie, w niektórych przypadkach nadal brakuje im pełnej autentyczności prawdziwego prezentera.

Wynik jest ograniczony do formatu „gadającej głowy”, który nie nadaje się do wszystkich rodzajów zawartości wideo.

Ceny Synthesia

Free Forever

Pakiet startowy: 14 USD/miesiąc

Twórca: 59 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Synthesia

G2: 4,7/5 (ponad 2400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 280 recenzji)

Co o Synthesia mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto, co użytkownik Capterra sądzi o Synthesia:

Błyskawiczny sposób na tworzenie wysokiej jakości filmów wideo z kamerą skierowaną na osobę w dowolnym języku. Bardzo łatwe w użyciu, z wieloma opcjami układu.

Błyskawiczny sposób na tworzenie wysokiej jakości filmów wideo z kamerą skierowaną na osobę w dowolnym języku. Bardzo łatwe w użyciu, z wieloma opcjami układu.

6. Sora (najlepsze rozwiązanie dla twórców, którzy chcą generować wideo filmy na podstawie tekstu)

za pośrednictwem Sora firmy OpenAI

Pozyskiwanie konkretnych materiałów filmowych jest częstym utrudnieniem dla zespołów kreatywnych. Zazwyczaj trzeba zadowolić się Clipem z banku zdjęć, który tylko w przybliżeniu odpowiada Twojej wizji. Sora, model tekst-do-wideo firmy OpenAI, zmienia to zadanie z wyszukiwania i dostosowywania się do zadania generowania. Działa bardziej jak symulator świata niż podstawowy animator, rozumiejąc przestrzeń 3D i fizykę, dzięki czemu postacie realistycznie oddziałują na swoje otoczenie.

Najlepsze funkcje Sora

Oznacz tożsamość postaci za pomocą znaków: Oznacz konkretną postać w swojej podpowiedzi, aby zachować spójny wygląd w różnych scenach i środowiskach.

Rozszerzona funkcja czasu trwania: umożliwia generowanie klipów o długości do 20 sekund przy zachowaniu spójności, dzięki czemu wynik jest bardziej przydatny w rzeczywistych projektach wideo.

Zrozumienie złożonych scen: model potrafi interpretować szczegółowe podpowiedzi z konkretnymi ruchami kamery, takie jak ujęcie z drona unoszącego się nad miastem o zachodzie słońca, z zaskakującą dokładnością.

Zalety i wady Sora

Zalety:

Najwyższa jakość obrazu: Jakość wyników Sora jest obecnie wiodąca na rynku wideo AI dostępnych dla konsumentów.

Zintegrowane z ChatGPT: dostęp poprzez istniejącą subskrypcję ChatGPT ułatwia obecnym użytkownikom rozpoczęcie korzystania z narzędzia.

Szybkie ulepszenia możliwości: jako flagowy model wideo OpenAI, otrzymuje znaczne zasoby rozwojowe.

Wady:

Dostępność i limity generowania są ograniczone, nawet dla subskrybentów.

W porównaniu z narzędziami przeznaczonymi do edycji oferuje mniejszą bezpośrednią kontrolę nad konkretnymi elementami wizualnymi.

Nie jest przeznaczone do tworzenia spójnej z marką zawartości komercyjnej na dużą skalę.

Ceny Sora

W zestawie z ChatGPT Plus : 20 USD/miesiąc

W zestawie z ChatGPT Pro: 200 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Sora

G2: Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

7. HeyGen (najlepsze dla zespołów marketingowych tworzących spersonalizowaną zawartość wideo na dużą skalę)

za pośrednictwem HeyGen

Twój zespół sprzedaży ma rację, chcąc spersonalizowanych wideo, aby nawiązać kontakt z potencjalnymi klientami. W końcu spersonalizowane wideo jest 3,5 razy bardziej skuteczne niż ogólne wideo, jeśli chodzi o pozyskanie lub utrzymanie klientów.

HeyGen może Ci w tym pomóc. Skupia się na skalowalnej produkcji wideo z awatarami AI, umożliwiając tworzenie spersonalizowanych wideo w dużych ilościach.

Zacznij od stworzenia szablonu wideo i automatycznie wygeneruj tysiące wersji, w których awatar AI zwraca się do każdego potencjalnego klienta po imieniu.

Najlepsze funkcje HeyGen

Natychmiastowe tłumaczenie wideo z synchronizacją ruchu warg: prześlij wideo, a HeyGen przetłumaczy go na ponad 40 języków, dostosowując ruchy warg do nowego dźwięku.

Spersonalizowane wideo na dużą skalę: Twórz szablony wideo z dynamicznymi polami na imiona lub dane firmy, aby automatycznie generować tysiące spersonalizowanych wersji.

Klonowanie awatarów AI: Stwórz cyfrowego bliźniaka na podstawie zaledwie kilku minut materiału wideo, dzięki czemu Twój awatar będzie mógł pojawiać się w nieograniczonej liczbie filmów bez konieczności wykonywania nowych sesji nagrań.

Zalety i wady HeyGen

Zalety:

Zaawansowane możliwości personalizacji: możliwość generowania spersonalizowanych filmów wideo w dużych ilościach otwiera możliwości zastosowań, które są niemożliwe w przypadku tradycyjnej produkcji filmowej.

Autentyczna jakość tłumaczenia: przetłumaczone wideo zachowuje charakterystykę głosu oryginalnego mówcy i naturalne ruchy warg.

API i opcje integracji: Przyjazne dla programistów API umożliwia integrację z systemami CRM i platformami automatyzacji marketingu.

Wady:

Jakość awatarów AI może się różnić, a niektóre z nich wyglądają bardziej naturalnie niż inne.

Funkcje personalizacji wymagają starannego zaprojektowania szablonu, aby uniknąć niezręcznych sformułowań.

Znacząca wielkość produkcji wymaga planów wyższego poziomu.

Ceny HeyGen

Free Forever

Twórca: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Business : 149 USD/miesiąc

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje HeyGen

G2: 4,8/5 (ponad 1400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Co o HeyGen mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra zawiera refleksję na temat wykorzystania HeyGen:

Realistyczne awatary cyfrowe mogą być wykorzystywane do produkcji wideo na dużą skalę. Wsparcie dla wielu języków i szybkie dane powstania wideo sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla handlu elektronicznego.

Realistyczne awatary cyfrowe mogą być wykorzystywane do produkcji wideo na dużą skalę. Wsparcie dla wielu języków i szybkie dane powstania wideo sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla handlu elektronicznego.

8. Pika Labs (najlepsze dla eksperymentalnych twórców zajmujących się sztuką wideo i efektami opartymi na AI)

za pośrednictwem Pika Labs

Czy Twoje tradycyjne oprogramowanie do animacji jest zbyt skomplikowane, aby nadać artystyczny ruch Twojemu portfolio fajnych ilustracji? Wypróbuj Pika Labs.

Jest to kreatywny generator wideo oparty na sztucznej inteligencji, który powstał w społeczności zajmującej się sztuką AI i kładzie nacisk na ekspresję artystyczną, a nie na komercyjny wygląd. Pika Labs nadaje się do konwersji obrazów na wideo oraz do animowania nieruchomych obrazów za pomocą naturalnych ruchów.

Dają one również większą niż kiedykolwiek kontrolę nad procesem twórczym! Możesz swobodnie przesyłać obrazy i określać kierunek, intensywność i styl ruchu według własnego uznania.

Najlepsze funkcje Pika

Animacja obrazu do wideo: prześlij dowolny obraz, a Pika ożywi go naturalnym ruchem, interpretując kreatywne instrukcje, takie jak „delikatny wiatr poruszający liśćmi”.

Kreatywne efekty ruchu: zastosuj stylizowane efekty ruchu, które wykraczają poza realistyczną animację, aby stworzyć surrealistyczne lub abstrakcyjne wizualizacje.

Dostępne eksperymenty: platforma obniża barierę dla twórców zainteresowanych wideo opartym na AI.

Zalety i wady Pika

Zalety:

Silne możliwości przekształcania obrazów w wideo: Zdolność Pika do animowania nieruchomych obrazów za pomocą kontrolowanych, naturalnych ruchów należy do najlepszych dostępnych na rynku.

Społeczność przyjazna kreatywności: aktywna społeczność Discord zapewnia przestrzeń do udostępniania technik, podpowiedzii i inspiracji.

Przystępna cena: bezpłatny pakiet i niedrogie płatne plany sprawiają, że są one dostępne dla indywidualnych twórców.

Wady:

Są one mniej odpowiednie do produkcji komercyjnej, która wymaga ścisłej spójności marki.

Jakość wyników może być niejednolita, co czasami wymaga wielu prób, aby uzyskać pożądany wynik.

Ma ograniczone funkcje dla Enterprise i wsparcie techniczne.

Ceny Pika

Free Forever

Oceny i recenzje Pika

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

9. InVideo AI (Najlepsze dla twórców zawartości automatyzujących produkcję wideo w mediach społecznościowych)

za pośrednictwem InVideo

Nadążanie za kalendarzem zawartości to prawdziwa walka. Na przykład pisanie scenariuszy, poszukiwanie materiałów filmowych i montaż mogą zająć całe popołudnie.

InVideo AI zamienia wieloetapowy proces produkcji w pojedynczą podpowiedź tekstową. Podajesz temat, a platforma w ciągu kilku minut generuje zakończony pierwszy szkic formatu, taki jak scenariusz, odpowiednie materiały filmowe, podkład muzyczny i lektor.

Najlepsze funkcje InVideo AI

Klonowanie głosu za pomocą AI: Nagraj 30-sekundową próbkę swojego głosu, aby stworzyć cyfrową wersję, która będzie mogła opowiadać całą Twoją przyszłą zawartość, zapewniając większą spójność marki.

Edycja w języku naturalnym: użyj Magic Box — centrum dowodzenia językiem naturalnym — aby zamieniać Clipsy, dostosowywać tempo lub usuwać całe sceny, po prostu wpisując swoje żądanie.

Rozszerzona integracja z mediami stockowymi: dostęp do ponad 16 milionów klipów wideo, obrazów i utworów muzycznych bezpośrednio w redaktorze.

Zalety i wady InVideo AI

Zalety:

Znacznie przyspiesza produkcję wideo: skraca czas potrzebny na pisanie scenariusza, wyszukiwanie materiałów wideo i montaż z wielu godzin do kilku minut.

Przyjazne dla początkujących, zapewniające profesjonalne rezultaty: użytkownicy bez doświadczenia w wideo mogą tworzyć atrakcyjną zawartość, ponieważ AI zajmuje się kwestiami technicznymi.

Elastyczna edycja po wygenerowaniu: w przeciwieństwie do narzędzi, które tworzą ostateczny, nieedytowalny plik wyjściowy, InVideo AI generuje projekty, które można edytować.

Wady:

Duże uzależnienie od materiałów filmowych z banków zdjęć może sprawiać, że wideo wydaje się generyczne w niektórych przypadkach.

Kreatywne decyzje AI nie zawsze pokrywają się z wizją użytkownika, co wymaga ręcznych poprawek.

Jakość lektora AI może się różnić w zależności od wybranego języka i głosu.

Ceny InVideo AI/AI

Free Forever

Dodatkowo: 35 USD/miesiąc

Maksymalnie: 60 USD/miesiąc

Generative: 120 USD/miesiąc

Zespół: 999 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje InVideo AI

G2: 4,5/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 350 recenzji)

Co mówią o InVideo AI prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra udostępnił swoje przemyślenia na temat InVideo.

Podoba mi się łatwość obsługi i intuicyjny interfejs. Doceniam to, że pozwala na wykorzystanie zdjęć stockowych, a mimo to oferuje usługi premium. Bardzo podoba mi się to, że mogę tworzyć wideo znacznie dłuższe niż na innych platformach.

Podoba mi się łatwość obsługi i intuicyjny interfejs. Doceniam to, że można korzystać z gotowych zdjęć, a mimo to oferowane są usługi premium. Bardzo podoba mi się to, że mogę tworzyć wideo znacznie dłuższe niż na innych platformach.

10. Steve AI (najlepsze narzędzie do szybkiego tworzenia wideo instruktażowego i animowanego)

za pośrednictwem Steve AI

Steve AI ratuje Cię z sytuacji, w których możesz potrzebować animowanego filmu wyjaśniającego 2D lub modułu szkoleniowego do końca dnia, nawet jeśli nie masz czasu na opanowanie profesjonalnego pakietu animacyjnego.

Zapewnia dostępność dzięki szczegółowej kontroli kreatywnej. Wystarczy dostarczyć scenariusz, a silnik automatycznie przyporządkuje tekst do biblioteki zawierającej ponad 1000 animowanych postaci i teł, tworząc zsynchronizowany projekt w ciągu kilku minut.

Oprócz funkcji zamiany tekstu na animację platforma oferuje również narzędzie Live to Animation. Przekształca ono rzeczywiste materiały wideo w animacje, zachowując jednocześnie oryginalny ruch. Możesz ponownie wykorzystać istniejące zasoby bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem dedykowanego zespołu grafików.

Najlepsze funkcje Steve AI

Opatentowany silnik zamiany tekstu na animację: AI przekształca scenariusze w animowane filmy wideo z automatycznym wykrywaniem scen, wyborem postaci i kompozycją wizualną.

AI Super Intent: Wykorzystaj kontekstowe rozumienie silnika, aby automatycznie wybierać odpowiednie elementy wizualne i przejścia w oparciu o główny przekaz scenariusza.

Integracja zestawu elementów marki: prześlij swoje logo, kolory i czcionki, aby mieć pewność, że generowane wideo będzie automatycznie zgodne z wytycznymi dotyczącymi marki.

Zalety i wady Steve AI

Zalety:

Szybka produkcja: proste wideo wyjaśniające można wygenerować w ciągu kilku minut.

Unikalna konwersja na żywo: ta funkcja oferuje kreatywne opcje, których nie zapewnia większość dostawców.

Wiele stylów animacji: możesz wybierać między trybami animacji kreskówkowej, realistycznej i stylizowanej.

Wady:

W porównaniu z tradycyjnymi narzędziami do animacji oferuje mniejszą kontrolę nad niestandardowym dostosowywaniem.

Jakość animacji może się różnić w zależności od wybranego stylu i wprowadzonej zawartości.

Cena początkowa jest wyższa niż w przypadku niektórych innych narzędzi przyjaznych dla początkujących.

Ceny Steve AI

Pakiet startowy: 29 USD/miesiąc

Pro: 59 USD/miesiąc

Generatywna AI: 129 USD/miesiąc

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Steve AI

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 20 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Steve AI?

Opinia użytkownika G2 na temat Steve AI:

Tworzenie wideo było bardzo intuicyjne, a do dyspozycji były gotowe awatary. Później można dodać zdjęcia lub krótkie Clipsy.

Tworzenie wideo było bardzo intuicyjne, a do dyspozycji były gotowe awatary. Później można dodać zdjęcia lub krótkie Clipsy.

🧠 Ciekawostka: Wykorzystanie przez Disney generatywnej AI do projektowania postaci i animacji pozwoliło skrócić czas produkcji o 30 %.

Wybierz odpowiednie narzędzie do animacji AI dla swojego zespołu

Widziałeś już najlepsze platformy. Niektóre skupiają się na kinowej konwersji tekstu na wideo, podczas gdy inne specjalizują się w awatarach AI, filmach wyjaśniających 2D lub masowej personalizacji.

Jednak narzędzie generujące animację to tylko część równania. Większym wyzwaniem jest zarządzanie Wszystkim, co się z tym wiąże — scenariuszami, poprawkami, scenopisami, pętlami informacji zwrotnych, renderowaniem napisów końcowych, terminami i zatwierdzeniami klientów.

Gdy narzędzia te znajdują się w oddzielnych aplikacjach, czas poświęcony na kreatywność ulega skróceniu, a nakłady związane z koordynacją rosną. Innymi słowy, możesz mieć najbardziej zaawansowany generator wideo oparty na AI na rynku. Jeśli Twoje briefy znajdują się w jednym miejscu, aktualizacje scen w innym, a historia zatwierdzeń jest ukryta w wątkach czatu, produkcja i tak ulega spowolnieniu.

W tym miejscu kluczowe znaczenie ma zintegrowany obszar roboczy AI, taki jak ClickUp. Umieszczasz swoje zasoby w jednej warstwie operacyjnej, która łączy dokumenty, zadania, tablice, pulpity nawigacyjne i pomoc AI.

Odpowiednie ustawienia dla Twojego zespołu zapewniają widoczność, własność i dynamikę w całym cyklu życia animacji.

Jeśli chcesz ograniczyć chaos związany z koordynacją i skupić swój zespół kreatywny na rzeczywistej pracy twórczej, wypróbuj ClickUp i zarządzaj procesem animacji AI w jednym miejscu.

Często zadawane pytania (FAQ)

Nie, wręcz przeciwnie, narzędzia AI uzupełniają tradycyjne oprogramowanie. Zespoły wykorzystują AI do tworzenia szkiców scen, testowania kierunków wizualnych lub szybkiego tworzenia materiałów marketingowych, a następnie udoskonalają lub rozszerzają te wyniki w tradycyjnych platformach animacyjnych, gdy liczy się precyzja.

Zespoły korzystają z platform do zarządzania projektami, aby scentralizować skrypty, scenariusze, zadania, terminy i zatwierdzenia. Dzięki temu śledzenie zasobów, kontrola wersji i informacje zwrotne są uporządkowane we wszystkich narzędziach AI i edytorach wykorzystywanych w produkcji.

Przyjazne dla początkujących platformy Animaker i Synthesia oferują szablony, redaktory typu „przeciągnij i upuść” oraz cykle pracy, które nie wymagają żadnej wiedzy z zakresu animacji.

Często tak, ale zależy to od platformy i planu. Dokładnie zapoznaj się z warunkami licencji, aby potwierdzić prawa komercyjne, zwłaszcza w przypadku zasobów stockowych, muzyki i głosów generowanych przez AI zawartych w Twoim wideo.