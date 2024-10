Jak osiągać wyniki dzięki spersonalizowanej strategii wideo?

Chcesz poznać sekret tworzenia wideo, które pokochają Twoi widzowie? Nie chodzi tylko o świetną zawartość; chodzi o to, aby widz poczuł się wyjątkowo.

W tym miejscu pojawia się spersonalizowane wideo. Wyobraź sobie wideo witające klienta po imieniu, prezentujące produkty, którymi może być zainteresowany na podstawie wcześniejszych zakupów i oferujące niestandardowe rekomendacje. To tak, jakby mieć dedykowanego przedstawiciela handlowego dla każdego widza.

Nic więc dziwnego, że komunikacja wideo zmienia oblicze marketingu cyfrowego. W tym wpisie na blogu porozmawiamy o tworzeniu spersonalizowanej strategii wideo i zbadamy, w jaki sposób może ona zmienić komunikację i sprawić, że odbiorcy będą wracać po więcej.

Czym jest spersonalizowane wideo?

Spersonalizowane wideo wykracza poza zwykłe dodanie nazwy do wideo - chodzi o stworzenie dostosowanego doświadczenia, które przemawia bezpośrednio do indywidualnego widza.

Spersonalizowane rozwiązania marketingowe wideo odpowiadają na niestandardowe potrzeby, odsetki i preferencje klientów. Pomyśl o strojach szytych na miarę zamiast ogólnych, masowo produkowanych ubrań. Pasują one idealnie i robią trwałe wrażenie.

W przeciwieństwie do standardowych filmów wideo z ogólną zawartością, spersonalizowane filmy wideo uznają, że każdy widz jest wyjątkowy i zasługuje na wyjątkowe wrażenia. Te wideo dostarczają osobistą i angażującą zawartość przy użyciu danych takich jak imiona i nazwiska, lokalizacja, historia zakupów i zachowanie podczas przeglądania stron internetowych

Spersonalizowane wiadomości wideo można wykorzystać na każdej scenie podróży klienta, od pierwszej interakcji z potencjalnym klientem po pielęgnowanie istniejących relacji.

Doskonałym przykładem tworzenia spersonalizowanej zawartości wideo w celu wzmocnienia relacji z klientami są filmy Spotify Wrapped na koniec roku. Te niestandardowe wideo pokazują użytkownikom aplikacji ich ulubione gatunki oraz najczęściej słuchane utwory i artystów.

via Spotify Nie chcemy się chwalić, ale od ClickUp można nauczyć się kilku rzeczy na temat tworzenia strategii wideo, która zadziwi odbiorców docelowych. Oto, co ludzie mówią o naszych materiałach wideo:

via LinkedIn Używamy humoru, aby lepiej połączyć się z naszymi odbiorcami. Ponadto, używanie tych samych postaci do odgrywania różnych ról pomaga budować poczucie znajomości.

Korzyści ze spersonalizowanych materiałów wideo

Spersonalizowana zawartość wideo oferuje kilka korzyści, które mogą znacznie wzmocnić wysiłki marketingowe. Oto pięć kluczowych korzyści:

Wyższe wskaźniki zaangażowania

Widzowie angażują się w wideo, gdy czują, że jest ono dla nich. Spersonalizowane wideo przyciągają uwagę, zwracając się do widzów po imieniu, rozpoznając ich preferencje i odpowiadając na ich potrzeby. Ten osobisty charakter może zwiększyć zaangażowanie i prowadzić do wyższych wskaźników klikalności, dłuższego czasu oglądania i zwiększonej interakcji z zawartością.

Zwiększone współczynniki konwersji

Spersonalizowane wiadomości wideo są przekonujące. Materiały wideo w naturalny sposób kierują potencjalnych klientów w dół lejka sprzedażowego, oferując niestandardowe rozwiązania. Niezależnie od tego, czy chodzi o zachęcenie kogoś do zakupu produktu, zapisania się na usługę czy zarezerwowania demo, spersonalizowane wideo zachęcają do działania i zwiększają współczynniki konwersji.

Lepsze doświadczenie klienta

Niestandardowi klienci oczekują, że marki będą ich rozumieć i dostarczać im odpowiednią, aktualną zawartość. Spersonalizowane wideo pokazują odbiorcom, że poświęciłeś czas, aby zaspokoić ich potrzeby, co prowadzi do bardziej pozytywnych doświadczeń klientów.

Ta spersonalizowana uwaga może wzmocnić lojalność klientów, zwiększając prawdopodobieństwo ich powrotu do przyszłych zakupów lub interakcji.

Maksymalne wykorzystanie danych niestandardowych klientów

Każdy Business gromadzi dane klientów, ale nie każdy skutecznie je wykorzystuje. Spersonalizowane wideo zamieniają te dane w cenny zasób, wykorzystując je do tworzenia znaczącej, odpowiedniej zawartości. Dane takie jak historia poprzednich zakupów, zachowanie podczas przeglądania lub informacje demograficzne pozwalają na tworzenie wideo, które rezonują z każdą osobą.

Większa retencja niestandardowych klientów

Niestandardowe rozwiązania marketingu wideo pomagają utrzymać zaangażowanie klientów na długo po pierwszej sprzedaży. Dostarczając niestandardową zawartość - rekomendacje, ekskluzywne oferty lub spersonalizowane wiadomości - możesz pielęgnować długoterminowe relacje.

Filmy wideo pokazują klientom, że nie są tylko kolejnym numerem, co może znacznie poprawić wskaźniki retencji i zachęcić do ponownej współpracy.

Spersonalizowane wideo przyciągają uwagę, budują zaufanie, zwiększają zaangażowanie i przynoszą znaczące wyniki dla Twojego biznesu.

Rodzaje spersonalizowanych materiałów wideo

Spersonalizowane wideo występują w wielu rodzajach, z których każdy ma na celu zaangażowanie widzów na różnych scenach. Omówmy kilka rodzajów spersonalizowanych materiałów wideo.

Dynamicznie wstawiane wideo

Są to wcześniej nagrane wideo z elementami zastępczymi dla spersonalizowanych elementów, takich jak imiona, lokalizacje lub rekomendacje produktów. Elementy te są dynamicznie wstawiane na podstawie informacji o widzu, tworząc unikalne wrażenia podczas oglądania.

Wideo dla podzielonych odbiorców

Podejście to polega na tworzeniu różnych wersji wideo dla określonych segmentów odbiorców w oparciu o dane demograficzne, odsetki lub zachowanie. Na przykład można utworzyć jedną wersję wideo dla nowych klientów, a drugą dla stałych klientów.

W pełni niestandardowe wideo

Jest to najbardziej zaawansowany formularz personalizacji, w którym platformy oparte na AI tworzą unikalne wideo dla każdego widza. Te filmy mogą zawierać spersonalizowane elementy, takie jak dostosowane rekomendacje, prezentacje produktów lub wirtualne przymierzalnie.

Spersonalizowane wideo są również klasyfikowane jako:

Wideo w stylu selfie: Ten swobodny format, często rejestrowany za pomocą smartfona lub kamery internetowej, tworzy bardziej osobiste połączenie. Idealne do przesyłania podziękowań, pozdrowień lub szybkich aktualizacji firmowych, wideo w stylu selfie dodają odrobinę autentyczności

Ten swobodny format, często rejestrowany za pomocą smartfona lub kamery internetowej, tworzy bardziej osobiste połączenie. Idealne do przesyłania podziękowań, pozdrowień lub szybkich aktualizacji firmowych, wideo w stylu selfie dodają odrobinę autentyczności Wideo udostępniane na ekranie: Idealne do samouczków, prezentacji,wideo szkoleniowei obsługi klienta, filmy wideo z udostępnianiem ekranu prezentują ekran komputera, aby wizualnie zademonstrować procesy, aplikacje lub slajdy. Są niezastąpione w przypadku zawartości edukacyjnej, która wymaga pomocy wizualnych

Idealne do samouczków, prezentacji,wideo szkoleniowei obsługi klienta, filmy wideo z udostępnianiem ekranu prezentują ekran komputera, aby wizualnie zademonstrować procesy, aplikacje lub slajdy. Są niezastąpione w przypadku zawartości edukacyjnej, która wymaga pomocy wizualnych Hybrydowe wideo: Połącz to, co najlepsze z obu światów dzięki hybrydowym materiałom wideo. Rozpocznij od osobistego wprowadzenia lub komentarza, a następnie płynnie przejdź do udostępniania ekranu w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień. Ten format jest szczególnie skuteczny w przypadkuangażujących samouczków, demonstracji produktów lub kompleksowych przeglądów usług, gdzie osobiste podejście i dogłębne informacje są niezbędne

Jak tworzyć spersonalizowane wideo

Tworzenie spersonalizowanych materiałów wideo może wydawać się zniechęcające, ale dzięki odpowiednim narzędziom jest to świetna zabawa. Pozwól, że przeprowadzimy Cię przez kroki tworzenia skutecznych, spersonalizowanych materiałów wideo.

Krok 1: Zaplanuj swoją zawartość

Zacznij od zdefiniowania swoich odbiorców i celów. Jaką wiadomość chcesz przekazać i do kogo mówisz?

To tutaj znajdują się narzędzia takie jak CickUp przydaje się. ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami, która usprawnia produkcję wideo.

Możesz użyć Dokumenty ClickUp do burzy mózgów i tworzenia struktury scenariusza. Funkcje współpracy ClickUp pozwalają na zbieranie opinii od Teams w czasie rzeczywistym, ułatwiając dopracowanie wiadomości tak, aby każdy szczegół został uwzględniony.

przekształć swoje scenariusze wideo w porywające narracje dzięki ClickUp Docs_

Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie celowych prezentacji sprzedażowych, czy szczegółowych samouczków dla klientów, dobrze zaplanowany scenariusz jest podstawą spersonalizowanego wideo. Dokumenty ClickUp pomogą Ci zaplanować idealny scenariusz.

Dzięki ClickUp Docs możesz:

Płynnie połączyć dokumenty z zadaniami, tworząc dynamiczny cykl pracy

Edytować dokumenty z zespołem w czasie rzeczywistym, zapewniając, że wszyscy są na tej samej stronie

Uzyskać kreatywną inspirację i poprawić swoje teksty dzięki sugestiom generowanym przez AI

Formatowanie dokumentów za pomocą nagłówków, list, tabel i bloków kodu

Śledzenie zmian wprowadzonych w dokumentach i w razie potrzeby powrót do poprzednich wersji

Oszczędzaj czas i wysiłek, korzystając z gotowych szablonów dla różnych typów dokumentów

Łączenie możliwości Dokumentów i Tablic w celu prowadzenia burzy mózgów i współpracy wizualnej

Dodawanie pól niestandardowych do śledzenia określonych informacji i organizowania zawartości

Krok 2: Napisz skrypt za pomocą AI

Pisanie skryptów nie musi być czasochłonne, ponieważ masz ClickUp AI. Użyj ClickUp Brain do generowania spersonalizowanych skryptów dla określonych odbiorców. Może szybko tworzyć materiały marketingowe, w tym skrypty e-mail, posty w mediach społecznościowych i kopie stron internetowych, zapewniając dostosowanie zawartości wideo na wszystkich platformach.

uczyń swoje wideo bardziej angażującymi dzięki ClickUp Brain_

Możesz również podpowiedzieć AI, aby dostosowała ton i przekaz w oparciu o niestandardowe dane klienta, dzięki czemu każdy skrypt będzie wyjątkowy i odpowiedni. To nie wszystko! Możesz również użyć ClickUp Brain, aby streszczać wideo .

Krok 3. Burza mózgów i współpraca

Nie wiesz jak zacząć tworzyć spersonalizowane wideo lub potrzebujesz świeżych pomysłów? Użyj Tablice ClickUp do burzy mózgów z zespołem w wizualnie angażujący sposób. W jednym miejscu możesz stworzyć mapę person klientów, nakreślić kreatywne koncepcje i wizualnie śledzić przepływ spersonalizowanej strategii wideo.

Tablice ClickUp to potęga współpracy wizualnej. Możesz tworzyć mapy myśli i schematy blokowe, aby organizować swoje pomysły . Ponadto możesz osadzać zadania i dokumenty, aby wszystko związane z projektem było w jednym miejscu.

burza mózgów i planowanie spersonalizowanych materiałów wideo bez wysiłku dzięki ClickUp Whiteboards

Współpracuj w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem, przeprowadzając burzę mózgów i planując bez wysiłku. Przeciągaj i upuszczaj elementy, aby łatwo zmienić układ tablicy, i używaj łączników, aby wizualnie połączyć zadania, dokumenty i inne elementy w celu uzyskania przejrzystego przeglądu projektu.

Krok 4: Wizualizacja za pomocą storyboardów

Przed nagraniem wideo, użyj storyboardu, aby zaplanować wizualizacje. Szablony scenorysów jasno i wizualnie nakreślają każdą scenę, ujęcie i pomysł, dając ci pełny obraz twojego projektu, zanim jeszcze zaczniesz nagrywać.

Scenorys można łatwo udostępniać zespołowi, zbierać opinie i szybko wprowadzać poprawki.

The Szablon Storyboard ClickUp to doskonałe narzędzie do organizowania i wizualizowania scen spersonalizowanego wideo. Pozwala on na rozbicie każdego momentu wideo, zapewniając jasność i spójność przekazu i wizualizacji.

Wizualizuj przepływ swoich spersonalizowanych materiałów wideo za pomocą szablonu Storyboard firmy ClickUp

Co najlepsze? Wszystko jest przechowywane w ClickUp, dzięki czemu możesz płynnie łączyć zadania, ustalać terminy i śledzić postępy wraz ze swoim storyboardem.

Krok 5: Stwórz swoje wideo

Gdy scenariusz jest już gotowy, nadszedł czas, aby ożywić go za pomocą ClickUp Clip . Narzędzie to szybko nagrywa i edytuje materiały wideo, ułatwiając personalizację zawartości dla każdego widza. Niezależnie od tego, czy nagrywanie prezentacji prezentację produktu, podziękowanie lub prezentację handlową, Clips upraszcza proces i zapewnia bezproblemowe doświadczenie.

Dzięki ClickUp Clips nagrywanie, transkrybowanie i udostępnianie wideo jest dziecinnie proste. Możesz także zostawiać komentarze do wideo, zamieniać je w zadania, a nawet przeszukiwać filmy w poszukiwaniu konkretnych informacji.

Każdy Clip jest uporządkowany w ramach swojego projektu, dzięki czemu łatwo jest znaleźć odpowiednie wideo dla różnych kampanii sprzedażowych.

Twórz oszałamiające spersonalizowane wideo za pomocą łatwych w użyciu narzędzi do edycji ClickUp Clips

Dodatkowo, ClickUp Clips Hub przechowuje wszystkie nagrane klipy w jednej scentralizowanej lokalizacji dla łatwego dostępu.

Oto kilka wyróżniających się funkcji ClickUp Clips:

Free screen recording bez znaku wodnego

Automatyczne transkrypcje generowane przez AI ze znacznikami czasu i fragmentami

Osadzanie wideo bezpośrednio w ClickUp, udostępnianie publicznych połączeń lub pobieranie plików wideo

Komentowanie materiałów wideo w celu wywołania dyskusji na temat ich zawartości

Przekształcanie wideo w zadania i przypisywanie ich członkom zespołu w celu stymulowania działań

Przeszukiwanie transkrypcji wideo w celu lokalizacji konkretnych szczegółów

Zarządzaj i organizuj wszystkie swoje wideo w hubie Clip, aby mieć do nich łatwy dostęp

Funkcje te sprawiają, że ClickUp Clips jest potężnym narzędziem do zwiększania wydajności i współpracy za pośrednictwem wideo.

Krok 6: Efektywne zarządzanie produkcją wideo

Zarządzaj całym cyklem pracy przy produkcji wideo dzięki szablonowi produkcji wideo ClickUp

Szablon Szablon do produkcji wideo ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do przekształcania kreatywnych pomysłów w dopracowane materiały wideo. Szablon ten pomaga zachować porządek, zarządzać zadaniami i śledzić terminy od etapu przedprodukcyjnego do końcowej edycji.

Niezależnie od tego, czy produkujesz kampanię marketingową, serię na YouTube, czy pracujesz nad projektem dla klienta, szablon zapewnia jasny plan działania - ustawienie jasnych celów, organizację zadań przedprodukcyjnych i zaplanowanie zasobów produkcyjnych.

Po zakończeniu personalizacji wideo, nadszedł czas, aby je udostępniać! Użyj przycisku Szablon harmonogramu publikacji w mediach społecznościowych ClickUp do organizowania i planowania wideo na różnych platformach. Dzięki temu szablonowi możesz planować i śledzić wszystkie swoje posty w mediach społecznościowych, zapewniając terminową dostawę i spójną komunikację.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-83.png Szablon postów w mediach społecznościowych ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182171560&department=marketing Pobierz szablon /%cta/

Gdzie używać spersonalizowanych materiałów wideo

Spersonalizowane wideo oferują nieskończone możliwości poprawy komunikacji i zaangażowania klientów w ustawieniach marketingowych i biznesowych. Pomagają stworzyć głębsze połączenie z odbiorcami.

Przeanalizujmy kluczowe przypadki użycia, w których spersonalizowane wideo może mieć znaczący wpływ:

Wideo powitalne

Pierwsze wrażenie ma znaczenie, a spersonalizowane wideo powitalne to świetny sposób na rozpoczęcie relacji z klientem od właściwej stopy.

Wyobraź sobie, że nowy klient otrzymuje wideo, które wita go po imieniu i wprowadza go w konkretne funkcje lub usługi, na które się zapisał.

Na przykład platforma e-commerce może wysłać powitalne wideo prezentujące produkty związane z pierwszym zakupem klienta, dzięki czemu poczuje się on wyjątkowo.

Wideo polecające produkty

Czy kiedykolwiek robiłeś zakupy online i widziałeś sugestie oparte na Twoich poprzednich zakupach? Teraz wyobraź sobie to w formie wideo.

Na przykład, jeśli klient niedawno kupił parę butów do biegania, możesz wysłać mu spersonalizowane wideo przedstawiające pasujące akcesoria lub sprzęt uzupełniający - zakończone jego imieniem i preferencjami wbudowanymi w zawartość.

Wideo z podziękowaniami

Czasami proste "dziękuję" może wiele zdziałać. Możesz wysłać spersonalizowane wideo z podziękowaniami po tym, jak klient dokona zakupu, zarejestruje się w usłudze, a nawet weźmie udział w webinarium.

Zwróć się osobiście do widza i podziękuj mu za jego działanie, aby stworzyć bardziej autentyczne połączenie.

Na przykład firma SaaS może wysłać spersonalizowane wideo z podziękowaniem dla nowych subskrybentów, przedstawiając kolejne kroki i okazując wdzięczność za wybór jej produktu.

Wideo z zaproszeniami na wydarzenia

Niezależnie od tego, czy organizujesz webinarium, premierę produktu czy konferencję, spersonalizowane wideo z zaproszeniem na wydarzenie może znacznie zwiększyć liczbę uczestników. Zwróć się do zaproszonych osób po imieniu i odnieś się do szczegółów, takich jak ich branża lub wcześniejsze interakcje, aby zaproszenie wydawało się ekskluzywne.

Na przykład, jeśli promujesz wydarzenie związane z oprogramowaniem, możesz wysłać spersonalizowane wideo, które podkreślają sesje lub produkty najbardziej odpowiadające odsetkom każdego zaproszonego.

Materiały wideo dotyczące sprzedaży

Personalizacja może być różnicą między zignorowaniem a zamknięciem transakcji w sprzedaży. Filmy wideo dotyczące sprzedaży są idealne do przebijania się przez szum i budowania relacji z potencjalnymi klientami.

Możesz na przykład wysłać potencjalnemu klientowi spersonalizowane wideo, w którym odnosisz się do konkretnych wyzwań jego firmy, wyjaśniasz, w jaki sposób Twój produkt lub usługa może pomóc, a nawet odnosisz się do wcześniejszych rozmów lub punktów kontaktowych. Osobista wiadomość przyciąga uwagę i pokazuje, że zrobione zostało zadanie domowe.

Wideo do kampanii e-mail

Osadzanie spersonalizowanych wideo w e-mailu mogą zwiększyć współczynniki otwarć i kliknięć. Powitaj odbiorców po imieniu, zajmij się ich konkretnymi potrzebami i dostarcz wiadomość, która wydaje się dostosowana do ich potrzeb, dzięki czemu Twoje e-maile będą bardziej angażujące i skuteczne.

Załóżmy, że klient niedawno kupił nowego laptopa. Możesz wysłać spersonalizowany e-mail z wideo prezentującym kompatybilne akcesoria, takie jak etui na laptopa, mysz i słuchawki.

Wideo może podkreślać zalety każdego akcesorium i zawierać spersonalizowaną wiadomość typu: "Zauważyliśmy, że niedawno kupiłeś nasz nowy laptop. Sprawdź te niezbędne akcesoria, aby poprawić swoje wrażenia"

Filmy szkoleniowe i instruktażowe

W przypadku firm B2B lub dostawców usług, spersonalizowane wideo szkoleniowe mogą pomóc klientom w poruszaniu się po produkcie lub usłudze w oparciu o ich unikalny przypadek użycia. Niezależnie od tego, czy chodzi o wdrażanie nowych członków zespołu, czy oferowanie zaawansowanych szkoleń długoletnim klientom, filmy wideo zapewniają odpowiednią i angażującą zawartość.

Na przykład, firma programistyczna oferuje złożone narzędzie do zarządzania projektami i niedawno wdrożyła nowego klienta z branży marketingowej.

Zamiast wysyłać ogólny samouczek, firma tworzy spersonalizowane wideo szkoleniowe dla tego klienta.

Spersonalizowana wiadomość wideo może zwracać się do klienta po imieniu i pokazywać, jak korzystać z funkcji narzędzia, które są szczególnie istotne dla zespołu marketingowego, takich jak śledzenie kampanii, zarządzanie kalendarzami zawartości i współpraca ze zdalnymi zespołami.

Zmaksymalizuj swoją spersonalizowaną strategię wideo dzięki ClickUp

Spersonalizowane doświadczenia są kluczem do wyróżnienia się w marketingu wideo. Spersonalizowane wideo to jeden z najpotężniejszych sposobów na połączenie się z odbiorcami.

Dzięki ClickUp tworzenie spersonalizowanych materiałów wideo jest łatwiejsze niż przysłowiowa bułka z masłem. Od tworzenia scenariuszy po nagrywanie i zarządzanie materiałami wideo - ClickUp to najlepsza spersonalizowana platforma do marketingu wideo.

Dodatkowo, dzięki gotowym szablonom ClickUp, możesz uprościć cały proces, szybciej realizować swoje pomysły i tworzyć wideo w ciągu kilku sekund.

Na co więc czekasz? Zarejestruj się za darmo w ClickUp już dziś i przenieś swoją strategię marketingu wideo na wyższy poziom.