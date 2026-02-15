10 najlepszych alternatyw dla Fyxer AI na rok 2026

Większość zespołów nie zdaje sobie sprawy, że ich asystent e-maila w rzeczywistości pogarsza ich cykl pracy — zatrzymując wiadomości w jednej aplikacji, podczas gdy zadania, dokumenty i kontekst projektu znajdują się gdzie indziej. Badania Microsoftu pokazują, że pracownicy przełączają się między aplikacjami prawie 1200 razy dziennie, tracąc pięć pełnych tygodni pracy rocznie tylko na ponowne zorientowanie się w sytuacji.

W tym przewodniku przedstawiono 10 alternatyw dla Fyxer AI, od narzędzi przeznaczonych wyłącznie do obsługi e-maila, takich jak Shortwave i Superhuman, po zunifikowane obszary robocze, takie jak ClickUp, które łączą skrzynkę odbiorczą bezpośrednio z praktycznymi zadaniami.

Dlaczego warto szukać alternatyw dla Fyxer AI

Korzystanie z samodzielnego asystenta e-maila może początkowo wydawać się wydajne, ale często powoduje nowy problem: fragmentację cyklu pracy. Twoja poczta e-mailowa znajduje się w jednym narzędziu, zadania w innym, a notatki ze spotkań w zupełnie innym miejscu. Ciągle przełączasz się między aplikacjami, aby śledzić jedną rozmowę, co prowadzi do rozproszenia kontekstu — problemu, w wyniku którego zespoły tracą godziny na wyszukiwanie informacji, przełączanie się między aplikacjami i szukanie plików na wielu platformach — przez co łatwo przeoczyć ważne szczegóły. Badania firmy Gartner wykazały, że 47% pracowników cyfrowych ma trudności ze znalezieniem informacji potrzebnych do skutecznego wykonywania swojej pracy.

Ta rozbieżność sprawia, że wiele zespołów zaczyna szukać alternatyw dla Fyxer AI. Najważniejsze problemy sprowadzają się zazwyczaj do kilku kluczowych frustracji:

Limity personalizacji: odpowiedzi tworzone przez AI mogą wydawać się ogólnikowe i nie oddawać niuansów Twojego unikalnego stylu komunikacji, co zmusza Cię do poświęcania dodatkowego czasu na ich edytowanie.

Obawy dotyczące niezawodności: Kategoryzacja wiadomości e-mail i jakość szkiców mogą być niejednolite, co utrudnia całkowite zaufanie AI.

Brak kontekstu pracy: Asystent e-maila, który widzi tylko Twoją skrzynkę odbiorczą, nie jest w stanie zrozumieć, w jaki sposób wiadomość odnosi się do konkretnego projektu, zadania lub celu zespołu. Nadal musisz ręcznie łączyć wszystkie elementy.

Luki integracyjne: Jeśli praca Twojego zespołu nie ogranicza się tylko do Gmaila lub Outlooka, dedykowany asystent e-mailowy nie będzie pasował do Twojego większego zestawu technologii.

Najlepszym rozwiązaniem nie zawsze jest kolejne narzędzie przeznaczone wyłącznie do obsługi e-maila. Wiele zespołów dostrzega większą wartość w zintegrowanym obszarze roboczym, który łączy e-maila, zadania, dokumenty i AI. Dzięki temu kontekst płynnie przepływa z Skrzynki odbiorczej bezpośrednio do zadań, które można wykonać.

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników umysłowych ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych w czatach, wiadomościach e-mail i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji kluczowe informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami ClickUp nie musisz się tym martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i wiadomości e-mail za pomocą jednego kliknięcia!

Przed zapoznaniem się z konkretnymi alternatywami warto zrozumieć szerszy kontekst zastosowań AI w zarządzaniu wydajnością i cyklem pracy. To wideo przedstawia przegląd różnych zastosowań AI, które mogą pomóc w ocenie, które funkcje są najważniejsze dla konkretnych potrzeb Twojego zespołu.

Alternatywy dla Fyxer AI w skrócie

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Zespoły, które chcą korzystać z zarządzania pracą opartego na AI, zapewniającego połączenie e-mailu z działaniami ClickUp Brain, podsumowania AI, zadania w wiadomościach e-mail, automatyzacje, dokumenty, pulpity nawigacyjne Free Forever, dostępne płatne plany dla zespołów; niestandardowe dostosowania dla przedsiębiorstw. Shortwave Zaawansowani użytkownicy Gmaila, którzy chcą mieć skrzynkę odbiorczą opartą na AI Pakiety AI, podsumowania wątków, wyszukiwanie w języku naturalnym Wersja Free; Pro ~8,50 USD/użytkownik/miesiąc, Business ~18 USD/użytkownik/miesiąc, Premier niestandardowa Superhuman Kierownictwo i osoby wysyłające duże ilości wiadomości e-mail, dla których priorytetem jest szybkość Podzielona skrzynka odbiorcza, natychmiastowa odpowiedź AI, cykle pracy oparte na klawiaturze Pakiet Starter 30 USD/użytkownik/miesiąc, Pakiet Business 40 USD/użytkownik/miesiąc, Pakiet Enterprise niestandardowy dla potrzeb klienta Missive Zespoły potrzebujące wspólnej skrzynki odbiorczej z wbudowanym czatem Przypisywanie zadań za pośrednictwem e-maila, czat wewnętrzny, wspólne tworzenie dokumentów Pakiet Starter 14 USD/użytkownik/miesiąc, Pakiet Wydajność 18 USD/użytkownik/miesiąc, Pakiet Business 26 USD/użytkownik/miesiąc, Pakiet Enterprise niestandardowy dla potrzeb klienta Microsoft Copilot Organizacje korzystające z Microsoft 365 do obsługi poczty e-mail, dokumentów i spotkań Podsumowania Outlooka, pomoc w tworzeniu szkiców, inteligencja międzyaplikacyjna Dodatek w cenie 30 USD/użytkownik/miesiąc Gemini (Google Workspace) Użytkownicy Google Workspace, którzy chcą korzystać z natywnej AI w Gmailu i Dokumentach Google Pomoc w tworzeniu szkiców, podsumowania wątków e-mailowych, kontekst w całym obszarze roboczym Gemini Business 20 USD/użytkownik/miesiąc, Enterprise 30 USD/użytkownik/miesiąc Hiver Zespoły zarządzające wspólnymi skrzynkami odbiorczymi Gmaila w celu zapewnienia wsparcia lub obsługi operacyjnej Zadania, wykrywanie kolizji, umowy SLA, analityka Lite 19 USD/użytkownik/miesiąc, Pro 49 USD/użytkownik/miesiąc, Elite 79 USD/użytkownik/miesiąc Gmelius Zespoły, które chcą mieć cykl pracy w stylu Kanban w e-mailu w Gmailu Tablice Kanban, sekwencje, automatyzacja cyklu pracy Meli 19 USD/użytkownik/miesiąc, Growth 25 USD/użytkownik/miesiąc, Pro 40 USD/użytkownik/miesiąc, Enterprise niestandardowy Spike Użytkownicy preferujący interfejs e-mailu oparty na rozmowach Widok konwersacyjny, Skrzynka odbiorcza priorytetowa, wbudowane notatki i wideo Bezpłatny poziom; Teams ~7,99 USD/użytkownik/miesiąc, Business ~12,99 USD/użytkownik/miesiąc, Enterprise niestandardowy SaneBox Osoby, które chcą korzystać z filtrowania wiadomości e-mail za pomocą AI bez konieczności zmiany klienta Inteligentne filtrowanie, SaneBlackHole, codzienne podsumowanie Przekąska ~7 USD/miesiąc, Lunch ~12 USD/miesiąc, Kolacja ~36 USD/miesiąc

Najlepsze alternatywy dla Fyxer AI

Nie każde narzędzie AI do obsługi e-maila jest stworzone do rzeczywistego wykonywania zadań. Wiele z nich pomaga w tworzeniu lub organizowaniu wiadomości, ale w momencie, gdy praca wymaga własności, kontynuacji i widoczności, zaczynają pojawiać się luki. Poniższe narzędzia wykraczają poza pomoc w obsłudze Skrzynki odbiorczej i wspierają rzeczywisty przepływ pracy między zespołami.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie dla zespołów poszukujących opartego na AI systemu zarządzania pracą, który zapewnia połączenie e-maila z działaniami)

Automatycznie twórz zadania na podstawie czatów, dokumentów i innych elementów za pomocą ClickUp AI.

Większość asystentów poczty elektronicznej optymalizuje jedną rzecz: szybsze przeglądanie Skrzynki odbiorczej. Jednak większy spadek wydajności następuje zazwyczaj po przeczytaniu wiadomości e-mail, gdy dalsze działania są realizowane w innym narzędziu, decyzja jest zapisywana w dokumencie, do którego nikt nie podaje linku, a praca jest śledzona na tablicy projektu, która nie ma żadnego połączenia z pierwotną rozmową.

ClickUp rozwiązuje ten problem, traktując e-mail jako punkt wyjścia do działania, a nie koniec komunikacji.

W zintegrowanym obszarze roboczym ClickUp AI Twoja skrzynka odbiorcza nie znajduje się „obok” Twojej pracy. Jest ona bezpośrednio połączona z zadaniami, dokumentami, osiami czasu i raportowaniem, dzięki czemu istotny kontekst pozostaje powiązany z rezultatem pracy. Oznacza to mniej operacji kopiowania i wklejania, mniej zapomnianych działań i mniej sytuacji typu „chwila, gdzie to ustaliliśmy?”.

Przeszukuj swoje zadania, dokumenty i czaty w ClickUp i zadawaj pytania w języku naturalnym za pomocą ClickUp Brain.

Zamiast używać AI do generowania ogólnych odpowiedzi w izolacji, ClickUp Brain może pomóc Ci przejść od wątku do działania z uwzględnieniem projektu. Możesz podsumować długą sekwencję wiadomości e-mail w kluczowe decyzje, wyodrębnić kolejne kroki, utworzyć zadania z właścicielami i terminami oraz sporządzić odpowiedź, która odzwierciedla rzeczywisty stan projektu, a nie tylko treść ostatniej wiadomości.

Podejmuj mądrzejsze, bardziej kontekstowe decyzje dotyczące kampanii ClickUp Brain

A ponieważ spotkania generują tyle samo działań następczych, co e-mail, ClickUp AI Notetaker może automatycznie dołączać do rozmów, rejestrować transkrypcje oraz generować podsumowania i elementy do wykonania, które są dostępne bezpośrednio obok pracy, dzięki czemu „ważne sprawy” nie są uwięzione w kolejnej aplikacji.

Uzyskaj automatyczne notatki i podsumowania dzięki ClickUp AI Notetaker.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wysyłaj i odbieraj wiadomości e-mail bezpośrednio w ramach zadań, dzięki czemu rozmowy pozostają powiązane z pracą, do której się odnoszą, a odpowiedzi są automatycznie zapisywane w wątku zadania.

Przekształć wiadomość e-mail w zadanie lub komentarz, które można wykonać, przekazując ją dalej, dzięki czemu działania następcze zostaną przypisane i będą możliwe do śledzenia w ciągu kilku sekund.

Podsumowuj wątki e-mailowe, wyodrębniaj zadania do wykonania i twórz projekty odpowiedzi za pomocą AI, która działa w całym kontekście obszaru roboczego, a nie tylko w Skrzynce odbiorczej.

Automatycznie nagrywaj spotkania i generuj przeszukiwalne transkrypcje, inteligentne podsumowania i elementy do wykonania, które są bezpośrednio połączone z zadaniami i projektami.

Przeszukuj historię ostatnich wiadomości e-mail w Gmailu bezpośrednio z ClickUp, aby znaleźć istotne informacje bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Wyzwalacze cykli pracy na podstawie wiadomości e-mail, takie jak automatyczne przypisywanie zadań, aktualizowanie statusów lub przekierowywanie wniosków w momencie ich otrzymania.

Zalety i wady ClickUp

Zalety:

Ujednolicony kontekst: Wszystko znajduje się w jednym obszarze roboczym, co oznacza, że sugestie AI są oparte na całej historii pracy, a nie tylko na Skrzynce odbiorczej.

Sztuczna inteligencja uwzględniająca kontekst: ClickUp Brain łączy rozmowy z projektami, wyświetla powiązane zadania i tworzy projekty odpowiedzi w oparciu o rzeczywisty kontekst projektu.

Elastyczność cyklu pracy: ClickUp dostosowuje się do procesów Twojego zespołu, niezależnie od tego, czy zarządzasz komunikacją z klientami, projektami wewnętrznymi, czy ClickUp dostosowuje się do procesów Twojego zespołu, niezależnie od tego, czy zarządzasz komunikacją z klientami, projektami wewnętrznymi, czy inicjatywami międzyfunkcyjnymi.

Wady:

Bogactwo funkcji może stanowić wyzwanie dla nowych użytkowników.

Aplikacja mobilna różni się nieco od wersji na komputery stacjonarne.

Zaawansowane funkcje mogą wymagać poświęcenia pewnego czasu na konfigurację pod kątem konkretnego cyklu pracy.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

📮 ClickUp Insight: Podczas gdy 34% użytkowników korzysta z systemów AI z pełnym zaufaniem, nieco większa grupa (38%) stosuje podejście „ufaj, ale weryfikuj”. Samodzielne narzędzie, które nie jest zaznajomione z kontekstem Twojej pracy, często niesie ze sobą większe ryzyko generowania niedokładnych lub niezadowalających odpowiedzi. Dlatego stworzyliśmy ClickUp Brain, sztuczną inteligencję, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i współpracę w całym obszarze roboczym oraz zintegrowane narzędzia innych firm. Uzyskaj kontekstowe odpowiedzi bez konieczności przełączania się między aplikacjami i zwiększ wydajność pracy 2–3-krotnie, tak jak nasi klienci z Seequent.

2. Shortwave (najlepsze rozwiązanie dla zaawansowanych użytkowników Gmaila, którzy chcą zarządzać skrzynką odbiorczą za pomocą AI)

za pośrednictwem Shortwave

Jeśli Twoim głównym problemem jest zagracona Skrzynka odbiorcza Gmaila, Shortwave może być rozwiązaniem. Jest to kompletny zamiennik interfejsu Gmaila, przebudowany od podstaw z wykorzystaniem AI. To nie tylko wtyczka, ale zupełnie nowy sposób korzystania z e-maila.

Wyróżniającą cechą tego rozwiązania jest funkcja „bundling”, która automatycznie grupuje powiązane ze sobą wiadomości e-mail. Biuletyny, zaproszenia kalendarzowe i powiadomienia są uporządkowane w przejrzyste pakiety, dzięki czemu ważne rozmowy pozostają na pierwszym planie. Znacznie zmniejsza to wizualny bałagan i pomaga skupić się na tym, co najważniejsze, co jest kluczowym celem skutecznego zarządzania pocztą elektroniczną.

Shortwave oferuje również funkcję wyszukiwania w języku naturalnym, umożliwiając zadawanie pytań takich jak „pokaż mi e-maile od Sarah dotyczące budżetu na III kwartał”. Dla osób indywidualnych i małych zespołów, które korzystają z Gmaila i chcą mieć inteligentniejszą skrzynkę odbiorczą bez konieczności wdrażania pełnej platformy roboczej, jest to ukierunkowane i potężne rozwiązanie.

Najlepsze funkcje Shortwave

Grupowanie oparte na AI: automatycznie grupuje podobne wiadomości e-mail, zmniejszając natłok wiadomości w Skrzynce odbiorczej bez konieczności ustawiania skomplikowanych filtrów.

Podsumowania wątków: Zapewnia generowane przez AI podsumowania długich łańcuchów wiadomości e-mail, dzięki czemu można szybko nadrobić zaległości.

Wyszukiwanie w języku naturalnym: pozwala znaleźć wiadomości e-mail, zadając pytania w prostym języku angielskim, zamiast zgadywać słowa kluczowe.

Zalety i wady Shortwave

Zalety:

Głęboko zintegrowane z Gmailem dla płynnego cyklu pracy.

Inteligentne grupowanie i podsumowania pomagają szybciej przetwarzać wiadomości e-mail.

Zaprojektowane z myślą o szybkości działania, z interfejsem przyjaznym dla klawiatury.

Wady:

Działa tylko z Gmailem, nie z Outlookiem ani innymi dostawcami.

Funkcje współpracy zespołowej są ograniczone.

Pełna funkcjonalność AI wymaga płatnej subskrypcji.

Ceny Shortwave

Plan Free Pro: 8,50 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Business: 18 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Premier: niestandardowy

Krótkie oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: Brak na liście

3. Superhuman (najlepszy dla kadry kierowniczej i osób wysyłających duże ilości wiadomości e-mail, dla których priorytetem jest szybkość)

za pośrednictwem Superhuman

Superhuman został stworzony z myślą o jednej rzeczy: szybkości. Jest to wysokiej jakości klient poczty e-mail z interfejsem zaprojektowanym z myślą o klawiaturze, który pozwala błyskawicznie przeglądać Skrzynkę odbiorczą bez konieczności używania myszki. Jeśli jesteś dyrektorem lub założycielem firmy i codziennie otrzymujesz setki wiadomości e-mail, oszczędność czasu może być znacząca.

Funkcja Split Inbox automatycznie kategoryzuje wiadomości e-mail do dostosowywalnych strumieni, takich jak wiadomości VIP, wiadomości zespołowe lub biuletyny. Dzięki temu możesz przetwarzać każdą kategorię z odpowiednim poziomem uwagi. Funkcja AI Instant Reply sugeruje również zakończone odpowiedzi, które można wysłać za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.

Superhuman współpracuje zarówno z Gmailem, jak i Outlookiem, dzięki czemu jest bardziej elastyczny niż niektóre inne alternatywy. Jest to inwestycja, ale dla tych, dla których czas jest najcenniejszym zasobem, wzrost wydajności może uzasadniać poniesione koszty.

Najlepsze funkcje Superhuman

Split Inbox: dzieli skrzynkę odbiorczą na strumienie, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co ważne, bez rozpraszania uwagi.

AI Instant Reply: sugeruje zakończone odpowiedzi na wiadomości e-mail, które z czasem uczą się Twojego stylu pisania.

Projekt z naciskiem na klawiaturę: prawie każda czynność ma skrót klawiaturowy, co pozwala zoptymalizować interfejs pod kątem maksymalnej szybkości działania.

Zalety i wady Superhuman

Zalety:

Użytkownicy zgłaszają znaczną poprawę czasu przetwarzania wiadomości e-mail.

Oferuje wsparcie dla kont Gmail i Outlook.

Obejmuje funkcje takie jak śledzenie statusu przeczytania i przypomnienie o dalszych działaniach.

Wady:

Aby rozpocząć, wymagana jest indywidualna sesja wprowadzająca.

Nie ma dostępnej bezpłatnej wersji do oceny.

Funkcje współpracy mają limit, ponieważ narzędzie jest przeznaczone do użytku indywidualnego.

Ceny Superhuman

Pakiet podstawowy: 30 USD/użytkownik/miesiąc Pakiet biznesowy: 40 USD/użytkownik/miesiąc Pakiet dla przedsiębiorstw: niestandardowy

Oceny i recenzje Superhuman

G2: 4,7/5 (ponad 14 000 recenzji) Capterra: 4,9/5 (ponad 2000 recenzji)

4. Missive (najlepsze rozwiązanie dla zespołów potrzebujących wspólnej Skrzynki odbiorczej z wbudowanym czatem)

za pośrednictwem Missive

Missive jest przeznaczony dla zespołów współpracujących w zakresie komunikacji z klientami. Łączy e-mail, czat i podstawowe zarządzanie zadaniami w jednym interfejsie, dzięki czemu można omawiać i przypisywać e-maili bez opuszczania wątku.

Zamiast przekazywać dalej wiadomości e-mail lub wysyłać je w kopii do członków zespołu, możesz korzystać z wewnętrznych komentarzy, których klienci nigdy nie widzą. Eliminuje to klasyczny problem „czy ktoś na to odpowiedział?”, który nęka zespoły korzystające z tradycyjnej poczty e-mail do wspólnych skrzynek odbiorczych, takich jak support@ lub sales@.

Missive umożliwia również wspólne tworzenie wiadomości, dzięki czemu wiele osób może jednocześnie pracować nad tą samą odpowiedzią e-mailową. Dla zespołów zarządzających wszelkiego rodzaju wspólnymi cyklami pracy skutecznie wypełnia lukę między pocztą elektroniczną a współpracą zespołową.

Najlepsze funkcje Missive

Wspólne skrzynki odbiorcze z przypisanymi zadaniami: przypisuj wiadomości e-mail członkom zespołu jako zadania i śledź ich status.

Wewnętrzny czat obok poczty e-mail: omawiaj wiadomości e-mail z członkami zespołu w dodatkowej rozmowie, która pozostaje załącznikiem do wątku.

Wspólne tworzenie dokumentów: Współpracujcie nad odpowiedziami na wiadomości e-mail w czasie rzeczywistym.

Zalety i wady Missive

Zalety:

Umożliwia śledzenie rozmów i utrzymanie porządku w skrzynkach odbiorczych poprzez wyeliminowanie wewnętrznego przekazywania wiadomości e-mail.

Konsoliduje e-mail i czat zespołowy w jednym narzędziu.

Zapewnia organizację w stylu pomocy technicznej dla każdej wspólnej skrzynki odbiorczej.

Wady:

Przedstawia krzywą uczenia się dla zespołów przyzwyczajonych do tradycyjnego e-maila.

Aplikacja mobilna ma bardziej ograniczoną funkcjonalność niż wersja na komputery stacjonarne.

Niektóre integracje są dostępne tylko w planach wyższych poziomów.

Ceny Missive

Starter: 14 USD/użytkownik/miesiąc Productive: 18 USD/użytkownik/miesiąc Business: 26 USD/użytkownik/miesiąc Enterprise: niestandardowe

Oceny i recenzje Missive

G2: 4,7/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

5. Microsoft Copilot (najlepszy dla organizacji korzystających z Microsoft 365)

za pośrednictwem Microsoft Copilot

Organizacjom, które już korzystają z ekosystemu Microsoft, Copilot oferuje pomoc AI bez konieczności dodawania kolejnego dostawcy. AI działa w narzędziach, z których już korzystasz, takich jak Outlook, Teams i Word.

W programie Outlook Copilot może podsumowywać długie wątki wiadomości e-mail, tworzyć projekty odpowiedzi i pomagać w przygotowaniach do spotkań, pobierając odpowiednie dokumenty. Jego prawdziwą siłą jest inteligencja międzyaplikacyjna. Podczas pisania wiadomości e-mail może odwoływać się do kalendarza, pobierać dane z arkusza Excel lub włączać zawartość z dokumentu Word.

Ta głęboka integracja sprawia, że Copilot jest doskonałym wyborem dla zespołów korporacyjnych, w których standardem jest Microsoft 365. Wymaga to jednak zarówno subskrypcji Microsoft 365, jak i dodatkowej licencji Copilot.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot

Podsumowanie wiadomości e-mail w programie Outlook: zapewnia generowane przez AI podsumowania długich wątków, podkreślając kluczowe punkty i elementy, które należy podjąć.

Pomoc w tworzeniu szkiców z uwzględnieniem kontekstu: szkice odpowiedzi e-mailowych oparte na kalendarzu, ostatnich dokumentach i wcześniejszej korespondencji.

Inteligencja międzyaplikacyjna: podczas tworzenia wiadomości e-mail pobiera istotne informacje z aplikacji Teams, SharePoint i Excel.

Zalety i wady Microsoft Copilot

Zalety:

Natywna integracja oznacza, że nie trzeba instalować ani uczyć się obsługi nowych aplikacji.

Zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z przepisami na poziomie Enterprise w ekosystemie Microsoft.

Zapewnia szerokie możliwości AI wykraczające poza zarządzanie e-mailem.

Wady:

Wymaga subskrypcji Microsoft 365 oraz dodatkowej licencji Copilot.

Możliwości AI są ograniczone do ekosystemu Microsoft.

Dostępność funkcji może się różnić w zależności od planu Microsoft 365.

Ceny Microsoft Copilot

Copilot dla Microsoft 365: 30 USD/użytkownik/miesiąc (dodatek)

Oceny i recenzje Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: Brak na liście

6. Gemini (najlepsze dla użytkowników Google Workspace, którzy chcą korzystać z natywnej pomocy AI)

za pośrednictwem Gemini

Podobnie jak Microsoft Copilot, AI Gemini firmy Google integruje się bezpośrednio z Gmailem i szerszym obszarem roboczym Google Workspace. Zespołom opartym na ekosystemie Google zapewnia pomoc w zakresie e-maila bez konieczności opuszczania narzędzi, z których korzystają na co dzień.

W Gmailu Gemini może pomóc Ci w tworzeniu szkiców wiadomości e-mail, podsumowywaniu wątków i sugerowaniu odpowiedzi. Integracja obejmuje również inne aplikacje Google, takie jak Google Meet do tworzenia podsumowań spotkań i Dokumenty Google do wspólnego pisania. Zapewnia to spójne działanie sztucznej inteligencji we wszystkich narzędziach Google.

Sztuczna inteligencja rozumie Twoje pliki z Dysku Google, wydarzenia z kalendarza i historię komunikacji, dzięki czemu jej sugestie są bardziej adekwatne do kontekstu niż te oferowane przez samodzielne narzędzia AI.

Najlepsze funkcje Gemini

Pomoc przy tworzeniu szkiców w Gmailu: sugeruje uzupełnienia podczas pisania lub generuje pełny szkic na podstawie prostej podpowiedzi.

Podsumowanie wątków: skraca długie rozmowy e-mailowe do kluczowych punktów, aby pomóc Ci szybko nadrobić zaległości.

Inteligencja międzyobszarowa: odwołuje się do dokumentów w Google Drive i wydarzeń w kalendarzu, pomagając w tworzeniu wiadomości.

Zalety i wady Gemini

Zalety:

Pojawia się bezpośrednio w aplikacjach Google, z których już korzystasz, bez konieczności dodatkowej instalacji.

Często zawarte w planach Google Workspace, w zależności od poziomu subskrypcji.

Zapewnia spójne doświadczenie AI w zakresie e-maila, dokumentów i spotkań.

Wady:

Ograniczone do ekosystemu Google Workspace.

Możliwości AI różnią się znacznie w zależności od planu.

Niektóre funkcje są nadal wdrażane i mogą nie być dostępne dla wszystkich użytkowników.

Ceny Gemini (Google Workspace)

Gemini Business: 20 USD/użytkownik/miesiąc (dodatek) Gemini Enterprise: 30 USD/użytkownik/miesiąc (dodatek)

Oceny i recenzje Gemini

G2: Nie wymieniony jako samodzielny produkt „Gemini for Workspace” Capterra: Nie wymieniony

7. Hiver (najlepsze rozwiązanie dla zespołów wsparcia zarządzających wspólnymi skrzynkami odbiorczymi Gmail)

za pośrednictwem Hiver

Hiver zamienia skrzynkę odbiorczą Gmaila w centrum pomocy technicznej, nie zmuszając zespołu do nauki obsługi nowego interfejsu. Jest przeznaczony dla zespołów zarządzających wspólnymi skrzynkami odbiorczymi, takimi jak support@ lub sales@, które muszą przypisywać zadania, śledzić je i współpracować nad e-mailami.

Hiver dodaje funkcje takie jak przypisywanie wiadomości e-mail, śledzenie statusu i wykrywanie kolizji bezpośrednio w Gmailu. Wykrywanie kolizji jest szczególnie przydatne, ponieważ ostrzega Cię, jeśli członek zespołu już odpowiada na wiadomość e-mail, zapobiegając powielaniu odpowiedzi.

Dla zespołów wsparcia i operacyjnych, które chcą uzyskać większą strukturę bez złożoności pełnego systemu zgłoszeń, Hiver jest praktycznym wyborem.

Najlepsze funkcje Hiver

Przypisywanie wiadomości e-mail i status: Przypisuj wiadomości e-mail członkom zespołu i śledź ich status (otwarte, oczekujące, zamknięte) w Gmailu.

Wykrywanie kolizji: powiadamia Cię, gdy członek zespołu ma widok na tę samą wiadomość e-mail lub odpowiada na nią.

Śledzenie i analiza SLA: Ustal cele dotyczące czasu reakcji i monitoruj wydajność swojego zespołu.

Zalety i wady Hiver

Zalety:

Działa w Gmailu, co skraca czas potrzebny na opanowanie obsługi przez Twój zespół.

Zapewnia funkcje pomocy technicznej bez złożoności pełnego systemu zgłoszeń.

Szybkie i łatwe ustawienie

Wady:

Działa tylko z Gmailem.

Mniej odpowiednie dla złożonych cykli pracy w zakresie wsparcia, które wymagają zaawansowanego routingu.

Niektóre zaawansowane funkcje mają limit dostępności i są dostępne tylko w planach wyższych poziomów.

Ceny Hiver

Lite: 19 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Pro: 49 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Elite: 79 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Hiver

G2: 4,6/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

8. Gmelius (najlepszy dla zespołów, które chcą zarządzać pocztą e-mail w stylu Kanban w Gmailu)

za pośrednictwem Gmelius

Gmelius przenosi koncepcje zarządzania projektami bezpośrednio do Skrzynki odbiorczej Gmaila. Pozwala wizualizować wiadomości e-mail na tablicy Kanban, tworzyć sekwencje automatyzacji kontaktów i budować cykle pracy do obsługi powtarzalnych zadań.

Wyróżniającą się funkcją jest widok Kanban, forma wizualizacji cyklu pracy, która zamienia wiadomości e-mail w karty, które można przeciągać między kolumnami. Jest to idealne rozwiązanie dla procesów sprzedaży lub kolejek wsparcia, gdzie każda wiadomość e-mail reprezentuje etap procesu.

Dla zespołów, które myślą wizualnie i chcą zastosować zasady zarządzania projektami do swojej skrzynki odbiorczej, Gmelius oferuje unikalne i potężne podejście.

Najlepsze funkcje Gmelius

Tablice Kanban dla e-maila: wizualizuj i zarządzaj cyklem pracy związanym z e-mailem, przeciągając karty e-maili między konfigurowalnymi kolumnami.

Sekwencje e-maili: Twórz automatyczne sekwencje follow-up dla kampanii promocyjnych.

Automatyzacja cyklu pracy: Twórz reguły, aby automatycznie przypisywać, przyczepiać etykiety lub przenosić wiadomości e-mail na podstawie zdefiniowanych kryteriów.

Zalety i wady Gmelius

Zalety:

Wizualna tablica Kanban ułatwia sprawdzenie statusu cyklu pracy na pierwszy rzut oka.

Łączy zarządzanie skrzynką odbiorczą i kontakt z klientami w jednym narzędziu.

Działa natywnie w interfejsie Gmaila.

Wady:

Oferuje tylko wsparcie dla Gmaila.

Podejście Kanban może wydawać się nieznane niektórym użytkownikom.

Zaawansowane funkcje automatyzacji mają limit w planach niższych poziomów.

Ceny Gmelius

Meli: 19 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Growth: 25 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Pro: 40 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: niestandardowe

Oceny i recenzje Gmelius

G2: 4,4/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

9. Spike (najlepszy dla użytkowników, którzy preferują e-maile konwersacyjne zamiast tradycyjnych wątków)

za pośrednictwem Spike

Spike na nowo definiuje e-mail jako rozmowę na czacie. Wyświetla wiadomości w formacie konwersacyjnym, dzięki czemu komunikacja staje się bardziej bezpośrednia i mniej formalna.

Funkcja Skrzynki odbiorczej z priorytetem wykorzystuje AI do wyświetlania ważnych wiadomości, jednocześnie odfiltrowując nieistotne informacje, takie jak biuletyny i powiadomienia. Spike zawiera również wbudowane funkcje, takie jak wspólne notatki i rozmowy wideo, co zmniejsza potrzebę korzystania z oddzielnych narzędzi.

Spike współpracuje z wieloma dostawcami e-maila, dzięki czemu jest bardziej elastyczny niż alternatywy dostępne wyłącznie dla Gmaila. Osobom, które uważają tradycyjne interfejsy e-maila za nieuporządkowane, oferuje on zupełnie nowe doświadczenie.

Najlepsze funkcje Spike

Widok konwersacyjny wiadomości e-mail: wyświetla wiadomości w formie dymków czatu, aby ułatwić i przyspieszyć komunikację.

Skrzynka odbiorcza z priorytetem: wykorzystuje AI do automatycznego identyfikowania i wyświetlania najważniejszych wiadomości.

Wbudowane narzędzia do współpracy: Obejmują notatki, zadania i rozmowy wideo w ramach aplikacji.

Zalety i wady Spike

Zalety:

Interfejs przypominający czat może zmniejszyć stres związany z e-mailem i zwiększyć szybkość odpowiedzi.

Oferuje wsparcie dla różnych kont e-mail, nie tylko Gmail.

Konsoliduje komunikację i podstawową współpracę w jednym narzędziu.

Wady:

Widok konwersacyjny może być dezorientujący dla użytkowników przyzwyczajonych do tradycyjnego e-maila.

Mniej odpowiednie do formalnej korespondencji biznesowej

Niektóre funkcje działają lepiej w aplikacji mobilnej niż na komputerze stacjonarnym.

Ceny Spike

Plan Free Zespół: 7,99 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Business: 12,99 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: Niestandardowy

Oceny i recenzje Spike

G2: 4,6/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 70 recenzji)

10. Sanebox (najlepszy dla osób, które chcą korzystać z filtrowania wiadomości e-mail przez AI bez zmiany klienta)

za pośrednictwem Sanebox

Sanebox działa cicho w tle z istniejącym klientem e-mail, filtrując i organizując wiadomości. Analizuje zachowania użytkownika związane z e-mailem, aby dowiedzieć się, co jest dla niego ważne, i automatycznie przenosi mniej istotne wiadomości do oddzielnych folderów.

Najbardziej znaną funkcją jest SaneBlackHole, która pozwala zablokować nadawcę jednym kliknięciem. Wystarczy przeciągnąć wiadomość e-mail do folderu BlackHole, aby nigdy więcej nie widzieć wiadomości od tego nadawcy.

Dla osób, które chcą zarządzać pocztą e-mail za pomocą AI bez konieczności stosowania zupełnie nowego klienta poczty e-mail, Sanebox jest lekkim i skutecznym rozwiązaniem.

Najlepsze funkcje Sanebox

Filtrowanie wiadomości e-mail przez AI: uczy się Twoich nawyków związanych z pocztą elektroniczną, aby automatycznie sortować mniej ważne wiadomości do oddzielnych folderów.

SaneBlackHole: Funkcja rezygnacji z subskrypcji jednym kliknięciem, która naprawdę działa.

Codzienne podsumowanie: grupuje mniej ważne wiadomości e-mail w jednym codziennym podsumowaniu.

Zalety i wady Sanebox

Zalety:

Działa z każdym klientem poczty e-mail, w tym Gmail, Outlook i Apple Mail.

Działa automatycznie w tle, wymagając minimalnej codziennej interakcji.

Skutecznie zmniejsza bałagan i hałas w skrzynce odbiorczej.

Wady:

Dostawca zapewnia jedynie filtrowanie i nie pomaga w tworzeniu szkiców ani podsumowań wiadomości e-mail.

Wymaga udzielenia dostępu do poczty e-mail usługom stron trzecich.

AI może czasami błędnie sklasyfikować ważną wiadomość e-mail.

Ceny SaneBox

Przekąska: ~7 USD/miesiąc Lunch: ~12 USD/miesiąc Kolacja: ~36 USD/miesiąc

Oceny i recenzje SaneBox

G2: 4,6/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 500 recenzji)

Wybierz odpowiedni cykl pracy, a nie tylko odpowiednie narzędzie

Najlepsza alternatywa dla Fyxer AI zależy od tego, co chcesz osiągnąć. Jeśli zależy Ci tylko na szybszej lub bardziej przejrzystej skrzynce odbiorczej, wystarczające może być dedykowane oprogramowanie do obsługi poczty elektronicznej, takie jak Shortwave lub Superhuman. Jeśli Twój zespół jest już zintegrowany z ekosystemem Microsoft lub Google, logicznym wyborem będzie Copilot lub Gemini.

Jednak największy wzrost wydajności nie wynika wyłącznie z szybszego zarządzania e-mailem. Wynika on z wyeliminowania rozbieżności między e-mailem a rzeczywistą pracą. Gdy komunikacja, zadania, dokumenty i projekty znajdują się w jednym miejscu, sztuczna inteligencja staje się naprawdę inteligentna — jest to kluczowa zaleta kontekstowej sztucznej inteligencji.

Celem nie jest tylko pusta skrzynka odbiorcza. Chodzi o to, aby każda ważna wiadomość e-mail prowadziła do właściwego działania, była śledzona we właściwym miejscu i miała odpowiedni kontekst — to podstawa automatyzacji cyklu pracy. Aby zbudować prawdziwie połączony cykl pracy, zacznij bezpłatnie korzystać z ClickUp. ✨

Często zadawane pytania

Fyxer AI to oparty na AI asystent poczty elektronicznej dla Gmaila i Outlooka, który pomaga zarządzać skrzynką odbiorczą. Wykorzystuje AI do sortowania wiadomości e-mail, automatycznego tworzenia odpowiedzi i rejestrowania notatek ze spotkań.

Fyxer AI to wyspecjalizowany asystent e-maila, natomiast Microsoft Copilot to warstwa AI obejmująca cały pakiet Microsoft 365. Copilot oferuje szerszy kontekst za pośrednictwem połączenia e-maila z kalendarzem, dokumentami i aplikacją Teams.

Tak, zintegrowany obszar roboczy, taki jak ClickUp, zastępuje samodzielnego asystenta, obsługując e-mail w kontekście Twojej pracy. ClickUp Task Management i ClickUp Brain zapewniają pomoc AI opartą na pełnej historii Twoich projektów.

Typowe ograniczenia obejmują ogólne odpowiedzi tworzone przez AI, niespójną kategoryzację e-maili oraz brak integracji z szerszym kontekstem pracy. Oznacza to, że nadal musisz ręcznie tworzyć połączenia między e-mailami a projektami i zadaniami.