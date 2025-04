10 najlepszych programów do udostępniania skrzynki odbiorczej w 2025 roku (recenzje i ceny)

Doskonały komunikacja niestandardowa jest kluczowym elementem każdego dobrze prosperującego biznesu. W rzeczywistości zadowolenie klienta - a co za tym idzie, sprzedaż - zależą od jak najszybszego i najdokładniejszego reagowania na zapytania klientów. Zarządzanie e-mailami i inną komunikacją od klientów wywiera dużą presję na zespół obsługi klienta, ale istnieją sposoby na odciążenie i poprawę pracy zespołowej i wydajność poczty e-mail -jak na przykład oprogramowanie do udostępniania skrzynki odbiorczej. 📫

Narzędzia do współdzielenia skrzynki odbiorczej umożliwiają wielu członkom zespołu dostęp do grupowych kont e-mail i wspólne radzenie sobie z przychodzącymi wiadomościami. To centralizuje i upraszcza zarządzanie zadaniami e-mail dzięki czemu niestandardowe wiadomości e-mail są obsługiwane szybciej i skuteczniej.

Poniżej omówimy, na co należy zwrócić uwagę, rozważając współpracę ze Skrzynką odbiorczą w celu zwiększenia wydajność zespołu i poprawić niestandardową obsługę klienta. Następnie porównamy kilka świetnych narzędzi Skrzynki odbiorczej i opcji udostępniania, abyś mógł znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swojego biznesu.

# Czego należy szukać w oprogramowaniu do współdzielenia skrzynki odbiorczej ?

Wiele rodzajów funkcji i funkcjonalności pomaga sprawić, że zarządzanie pocztą e-mail to pestka. Różne narzędzia do udostępniania skrzynki odbiorczej mogą być w stanie zaoferować:

Narzędzia do zarządzania skrzynką odbiorczą które filtrują i priorytetyzują przychodzące wiadomości e-mail według kryteriów takich jak słowa kluczowe lub nazwa nadawcy

Automatyzacje, które eliminują powtarzające się zadania, dzięki czemu zespół wsparcia klienta może skupić się na tym, co jest naprawdę potrzebne - na przykład chatboty, które oferują gotowe odpowiedzi na często zadawane pytania 🤖

Funkcje współpracy, które przydzielają każdą rozmowę z klientem do konkretnego członka zespołu, który ma najlepsze kwalifikacje, aby się nią zająć

Narzędzia do pisania e-maili jak asystent AI, który dostarcza podpowiedzi i edytuje Twoje e-maile za Ciebie 📝

Oprogramowanie do zarządzania projektami e-mail które łączy rozmowy z klientami z możliwymi do śledzenia zadaniami i upraszcza działania następcze

Integracja z innymi narzędziami, dzięki czemu każda część stosu technologicznego działa razem

10 najlepszych oprogramowań do współdzielenia skrzynki odbiorczej do wykorzystania w 2024 roku

Mając na uwadze wszystkie te możliwości, dobrym pomysłem jest stworzenie krótkiej listy idealnych funkcji oprogramowania do współdzielonej skrzynki odbiorczej, które chciałbyś mieć w swoim biznesie. Następnie porównaj ją z naszą listą najlepszych narzędzi do współdzielonej skrzynki odbiorczej na rok 2024.

1. ClickUp

Zarządzaj swoimi e-mailami i pracuj w jednym miejscu - wysyłaj i odbieraj e-maile w dowolnym miejscu w ClickUp, twórz zadania z e-maili, ustaw automatyzacje, załączaj e-maile do dowolnego zadania i nie tylko

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami i zwiększania wydajności, która zmienia również sposób pracy z wiadomościami e-mail. Ten rodzaj oprogramowania do współdzielenia skrzynki odbiorczej jest jednym z najbardziej zaawansowanych najlepszych alternatyw dla tradycyjnego e-maila tam.

The Skrzynka odbiorcza ClickUp funkcja centralizuje całą komunikację na jednej poręcznej platformie - co również usprawnia Twoją zarządzanie projektami e-mail cykl pracy. Wysyłaj i odbieraj wiadomości e-mail z poziomu platformy ClickUp, przekształcaj wiadomości e-mail w zadania lub załączaj je do istniejących wątków zadań.

To free oprogramowanie do zarządzania projektami upraszcza również zarządzanie zadaniami, umożliwiając przypisywanie e-maili do wielu użytkowników bezpośrednio na platformie, a także uwzględnianie terminów i wszelkich wewnętrznych komentarzy.

Zaoszczędź jeszcze więcej czasu, pytając ClickUp AI asystent pisania, który stworzy i zredaguje dla Ciebie angażujące, celowe e-maile. Lub tworzyć własne szablony e-maili które można wielokrotnie wykorzystywać. Lub do zrobienia obu. Następnie użyj automatyzacja do automatycznego wysyłania e-maili dokładnie we właściwym czasie. 📨

Najlepsze funkcje ClickUp

Widok zadań e-mail w różnych formatach, w tym na liście, Tabela tablica przypominająca Kanban lub Kalendarz Bądź na bieżąco z najważniejszymi zadaniami dzięki inteligentnym, zautomatyzowanym powiadomieniom z przypomnieniami, które wyświetlają się tuż obok Twojej pracy

Skorzystaj z zakresu funkcji szablonów planów komunikacji aby stworzyć kompleksową strategię komunikacji

Skoordynuj swoje działania marketingowe i uprość planowanie dzięki wbudowanym szablonomSzablon e-mail marketingu ClickUp Zobacz wszystkie metryki swojego projektu w czasie rzeczywistym na konfigurowalnej stronie Pulpit ClickUp Integracja z innymi popularnymi platformami komunikacyjnymi, takimi jak Gmail, Microsoft Outlook , Office 365 i Slack limity ClickUp

ClickUp AI jest dostępny tylko jako dodatek w płatnych planach

Aplikacja mobilna nie ma jeszcze wszystkich funkcji aplikacji komputerowej

ClickUp cena

Free Forever: Free

Free Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 3,900 recenzji)

2. Help Scout

przez Pomoc Scout Współdzielona skrzynka odbiorcza Help Scout przechowuje wszystkie interakcje z klientami - a także rozmowy z klientami, partnerami i dostawcami - na jednej centralnej platformie. Zaprojektowane z myślą o zespołach obsługi klienta, użytkownicy mają indywidualne adresy e-mail, a także mogą uzyskać dostęp do informacji przychodzących na współdzielone adresy skrzynek odbiorczych zespołów, takie jak help@ lub info@.

Help Scout oferuje również narzędzie do przesyłania wiadomości na czacie na żywo i może pomóc w rozpoczęciu strategii wsparcia w mediach społecznościowych. Przewodniki, kursy i inne zasoby umożliwiają szybkie rozpoczęcie pracy zespołu.

Help Scout najlepsze funkcje

Usprawnienie współpracy w zespole i skrócenie czasu reakcji dzięki udostępnianej skrzynce odbiorczej e-mail

Unikaj powielania (lub konfliktów) komunikacji dzięki funkcji wykrywania kolizji, która wstrzymuje odpowiedzi e-mail, abyś mógł zobaczyć aktualizacje dokonywane przez członka zespołu 🚧

Zmniejsz ilość e-maili, tworząc własną samoobsługową bazę wiedzy - nie jest wymagany kod

Oszczędność czasu dzięki ponad 75 skrótom klawiaturowym

Help Scout limity

Nie jest dostępna duża różnorodność szablonów

Funkcje aplikacji mobilnej są dość podstawowe

Help Scout cena

Standard: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Plus: 50 USD/miesiąc za użytkownika

50 USD/miesiąc za użytkownika Pro: Kontakt w sprawie cen

Help Scout oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 400 opinii)

4.4/5 (ponad 400 opinii) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 opinii)

3. Missive

przez Misja To rozwiązanie z udostępnianą skrzynką odbiorczą oferuje funkcje e-mail i czatu na żywo, a także może obsługiwać wiadomości z mediów społecznościowych.

Missive pozwala przypisywać konwersacje ze Skrzynki odbiorczej e-mail do Teams lub konkretnych członków zespołu i stosować etykiety, aby ułatwić filtrowanie. Zmniejsza również przeciążenie wiadomości poprzez łączenie powiązanych konwersacji w jeden wątek e-mail. Twój zespół może komunikować się w czasie rzeczywistym za pomocą wewnętrznych czatów zespołowych i współpracować nad udostępnianymi odpowiedziami e-mail. 🙋‍♀️

Missive najlepsze funkcje

Wysyłanie gotowych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dzięki czemu zespół może poświęcić czas na bardziej złożone zapytania

Upewnij się, że wszyscy są na bieżąco z wewnętrznymi notatkami załączonymi do e-maili

Otrzymuj regularne aktualizacje statusu, aby wiedzieć, co dzieje się ze wszystkimi zadaniami e-mail

Twórz niestandardowe cykle pracy do zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność zespołu

Misyjne limity

To oprogramowanie do współdzielonej skrzynki odbiorczej nie oferuje opcji budowania platformy samoobsługowej

Będziesz potrzebował płatnego planu, aby automatyzacji cykli pracy i uzyskać dostęp do API

Missive pricing

Free

Starter: $14/miesiąc za użytkownika

$14/miesiąc za użytkownika Wydajność: 18 USD/miesiąc za użytkownika

18 USD/miesiąc za użytkownika Business: $26/miesiąc na użytkownika

Missive oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 30 recenzji)

4.8/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 50 recenzji)

4. Gmelius

przez Gmelius Gmelius to dodatek do Gmaila, który umożliwia udostępnianie wspólnej skrzynki odbiorczej Google, grupy Google lub adresu e-mail, takiego jak help@. E-maile można opatrywać etykietami i klasyfikować według ich zawartości, a także ustawić oczekiwania, wysyłając automatyczną odpowiedź, aby poinformować klientów, że ich poczta została odebrana.

Rozpocznij wysyłanie wiadomości e-mail w tym narzędziu do udostępniania skrzynki odbiorczej, korzystając z szablonu Gmaila lub fragmentu wiadomości e-mail. Następnie utwórz bibliotekę skategoryzowanych odpowiedzi e-mail i używaj jej do szybkiego wysyłania wiadomości e-mail do klientów bez konieczności rozpoczynania od zera za każdym razem, co ułatwia spełnienie wszelkich umów dotyczących poziomu usług (SLA). ✅

Gmelius najlepsze funkcje

Automatycznie przydzielaj przychodzące wiadomości e-mail zgodnie z regułami - na przykład przez Round Robin lub Load Balancer

Współpracuj nad odpowiedziami i komunikuj się wewnętrznie za pomocą prywatnych notatek

Ustawienie inteligentnych sekwencji w celu strukturyzacji i automatyzacji e-mail i kampanie drip

Integracja z obszarem roboczym Google lub innymi narzędziami, takimi jak Slack i Trello Gmelius limity

Istnieje krzywa uczenia się, a niektórzy użytkownicy uważają, że przydałoby się więcej materiałów szkoleniowych

Plan Growth oferuje tylko trzymiesięczne okno raportowania, co utrudnia obserwację długoterminowych trendów

Gmelius cena

Growth: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Pro: $45/miesiąc na użytkownika

Gmelius oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (760+ recenzji)

4.4/5 (760+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 40 recenzji)

5. Groove

przez Groove Groove umożliwia wysyłanie wiadomości Gmail lub innych przekierowanych wiadomości do jednej centralnej, udostępnianej skrzynki pocztowej. Następnie można dodawać etykiety, przypisywać konwersacje do członków zespołu i prowadzić prywatne wewnętrzne czaty na temat konkretnych e-maili.

Zaoszczędź czas, używając reguł do automatyzacji cyklu pracy lub ustawienia natychmiastowych odpowiedzi na często zadawane pytania. Następnie możesz śledzić wydajność zespołu w odniesieniu do wskaźników KPI na centralnym pulpicie. 📈

Najlepsze funkcje

Unikanie krzyżujących się linii i podwójnych odpowiedzi dzięki wbudowanemu wykrywaniu kolizji

Tworzenie niestandardowych folderów dla określonych typów konwersacji

Szybkie informowanie członków zespołu za pomocą wzmianek @

Integracja oprogramowania Skrzynki odbiorczej z narzędziami takimi jak Shopify i Stripe

Groove limit

Pakiet Standard zapewnia tylko sześć miesięcy historii wyszukiwania

Niektórzy użytkownicy chcieliby większej integracji z ich systemami CRM

Groove cena

Standard: $15/miesiąc na użytkownika

$15/miesiąc na użytkownika Premium: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $45/miesiąc za użytkownika

$45/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Groove oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (170+ recenzji)

4.6/5 (170+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 60 recenzji)

6. Front

przez Front Mając na celu pomoc firmom w skalowaniu, Front oferuje narzędzia współdzielonej skrzynki odbiorczej jako część zestawu narzędzi do zarządzania e-mailami. Rozmowy są połączone z historią niestandardowych klientów, co ułatwia dostosowanie całej komunikacji. 🔗

Zautomatyzowane cykle pracy obsługują przypisywanie wiadomości, odpowiedzi i - w razie potrzeby - eskalacje. Członkowie Teams mogą udostępniać wersje robocze e-maili, zostawiać komentarze i wysyłać wiadomości do członków zespołu w ramach platformy.

Front najlepsze funkcje

Zarządzanie różnymi rodzajami komunikacji, od e-maili i czatów na żywo po notatki głosowe

Kategoryzowanie wiadomości za pomocą etykiet, aby można było je znaleźć i raportować na ich temat

Przypisywanie wiadomości na podstawie zawartości lub ustawionych kryteriów

Integracja z innymi narzędziami, takimi jak WhatsApp, Facebook i X

Front limity

Istnieje wiele funkcji, więc nowi użytkownicy mogą doświadczyć stromej krzywej uczenia się

Czasami Front omyłkowo łączy niepowiązane rozmowy

Front ceny

Starter: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Wzrost: $59/miesiąc za użytkownika

$59/miesiąc za użytkownika Skala: $99/miesiąc za użytkownika

$99/miesiąc za użytkownika Premier: $229/miesiąc na użytkownika

Front oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1900 recenzji)

4,7/5 (ponad 1900 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 250 opinii)

7. HubSpot

przez HubSpot Podczas gdy HubSpot jest najbardziej znany ze swoich rozwiązań sprzedażowych i marketingowych, oferuje również Service Hub dla zespołów wsparcia klienta. 🎧

Service Hub obejmuje podstawowe oprogramowanie do udostępniania skrzynki odbiorczej i czatu na żywo dla wszystkich rozmiarów firm - od osób fizycznych i małych teamów po przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie wygodne, jeśli korzystasz już z HubSpot.

HubSpot najlepsze funkcje

Centralizacja wszystkich rozmów z klientami w zespołach sprzedażowych, marketingowych i serwisowych

Dostęp do danych niestandardowych klientów dzięki integracji z darmowym CRM HubSpot

Korzystanie z szablonów w celu ustawienia gotowych odpowiedzi na często zadawane pytania

Skorzystaj z mobilnej skrzynki odbiorczej, gdy jesteś w ruchu

HubSpot limity

Będziesz potrzebować płatnego planu, aby usunąć branding HubSpot z funkcji czatu na żywo

Mniejsze Businessy mogą uznać, że ceny są dla nich zbyt wysokie

HubSpot ceny

Free

Starter: Od $30/miesiąc dla dwóch użytkowników

Od $30/miesiąc dla dwóch użytkowników Professional: Od $500/miesiąc dla pięciu użytkowników

Od $500/miesiąc dla pięciu użytkowników Enterprise: Od 1200 USD/miesiąc dla 10 użytkowników

HubSpot oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 2,100 recenzji)

4.4/5 (ponad 2,100 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 150 opinii)

8. Helpwise

przez Helpwise Helpwise to scentralizowana platforma obsługi klienta, która oferuje wsparcie za pośrednictwem wielu kanałów, w tym udostępnianych narzędzi e-mail, SMS, mediów społecznościowych i czatu na żywo. Zmniejsz obciążenie swojego działu pomocy technicznej jeszcze bardziej dzięki samoobsługowemu centrum, gotowym odpowiedziom i chatbotom, które odpowiadają na typowe pytania.

Helpwise najlepsze funkcje

Szybkie i łatwe rozpoczęcie korzystania z aplikacji przez Teams

Współpraca z członkami Teams w rozmowach z klientami w celu szybkiego rozwiązywania problemów

Integracja z aplikacjami do zarządzania zadaniami, CRM i kalendarzami 🗓️

Korzystaj z aplikacji na Androida lub iOS, aby uzyskać dostęp do Helpwise, gdy jesteś poza domem

Helpwise limity

Chociaż jest dostępny dla przeglądarek internetowych i urządzeń mobilnych, nie ma jeszcze aplikacji komputerowej

Funkcja wyszukiwania mogłaby zostać nieco ulepszona

Helpwise cena

Standard: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Premium: $29/miesiąc na użytkownika

$29/miesiąc na użytkownika Zaawansowany: $49/miesiąc na użytkownika

Helpwise oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 160 recenzji)

4.5/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 20 opinii)

9. Drag

przez Przeciąganie Drag zarządza udostępnianymi adresami e-mail, takimi jak help@ lub support@ za pośrednictwem centralnej skrzynki odbiorczej w Gmailu. Oprogramowanie do wizualnej współdzielonej skrzynki odbiorczej umożliwia współpracę z kontrahentami lub niestandardowymi klientami w różnych domenach. Możesz wybrać tablice Drag podobne do Trello, do których każdy użytkownik ma dostęp i co może zrobić z tymi tablicami.

Drag najlepsze funkcje

Połączenie Google Groups lub kont e-mail z tablicami Drag w celu udostępniania ich zespołowi 👪

Widok zadań powiązanych z e-mailami jako konfigurowalna lista lub jako tablice

Tworzenie list do zrobienia, notatek lub załączanie plików - wszystko na platformie Drag

Skorzystaj z wielokrotnie nagradzanego wsparcia Drag, aby zadać wszelkie pytania dotyczące systemu

Drag limity

Gmail ładuje się nieco wolniej podczas korzystania z Drag

Funkcje raportowania są dostępne tylko w płatnych planach

Drag ceny

Free

Starter: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Plus: $12/miesiąc na użytkownika

$12/miesiąc na użytkownika Pro: $16/miesiąc na użytkownika

Drag oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 240 recenzji)

4.5/5 (ponad 240 recenzji) Capterra: 4.4/5 (120+ recenzji)

10. Hiver

przez Hiver Hiver umożliwia uruchomienie wielokanałowego działu pomocy technicznej - w tym e-maili, komunikacji głosowej i czatu na żywo - przy użyciu narzędzi udostępniania skrzynki odbiorczej w Gmailu. Możliwe jest również ustawienie bazę wiedzy aby zaoferować swoim niestandardowym klientom samoobsługowe wsparcie. 📚

Hiver najlepsze funkcje

Szybkie rozpoczęcie pracy dzięki intuicyjnemu i znajomemu interfejsowi

Podgląd statusów zapytań i obciążeń pracą zespołu w czasie rzeczywistym

Napisz notatkę do współpracownika za pomocą @ wzmianek i połącz ją z wątkiem e-mail

Korzystaj z systemu zgłoszeń do przekierowywania zapytań technicznych do działu IT

Hiver limity

E-maile mogą być przypisane tylko do jednej osoby

Ceny mogą być nieco wysokie dla mniejszych firm

Hiver ceny

Lite: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Pro: $49/miesiąc na użytkownika

$49/miesiąc na użytkownika Elite: $69/miesiąc na użytkownika

$69/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Hiver oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 900 recenzji)

4.6/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 opinii)

Przenieś obsługę klienta na wyższy poziom dzięki oprogramowaniu do współdzielenia skrzynki odbiorczej

Zarządzanie e-mailami i innymi przychodzącymi wiadomościami zajmuje dużo czasu, ale istnieją narzędzia, które mogą w tym pomóc. Skrzynki odbiorcze i inne alternatywy dla tradycyjnych systemów e-mail poprawiają współpracę w zespole i skracają czas reakcji, czego wynikiem jest więcej niestandardowych klientów. 😊

Aby uzyskać jeszcze lepsze wyniki, wybierz narzędzie, które zawiera również funkcje zarządzania projektami - na przykład ClickUp. Usprawnisz wszystkie cykle pracy, zaoszczędzisz czas, usprawnisz współpracę i - co bardzo ważne - będziesz w stanie zapewnić obsługę klienta na najwyższym poziomie. Zarejestruj się za Free w ClickUp już dziś, a nagrodą będzie więcej zadowolonych klientów, szczęśliwszy zespół i lepsze wyniki finansowe Twojego biznesu. 💰