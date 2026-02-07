10 najlepszych aplikacji do śledzenia makroskładników, które usprawnią Twoją dietę

Globalny rynek aplikacji związanych z dietą i odżywianiem ma osiągnąć wartość około 6,94 mld dolarów.

Ten wzrost nie wynika tylko z tego, że ludzie nagle pokochali rejestrowanie spożywanych posiłków. Większość z nas po prostu chce diety, która jest przewidywalna, wykonalna i wystarczająca.

Jeśli więc zastanawiasz się, jak to osiągnąć, zacznij od śledzenia makroskładników. Kiedy widzisz rzeczywiste wartości białka, węglowodanów i tłuszczów, zaczynasz wprowadzać niewielkie zmiany, które się sumują.

W tym przewodniku przedstawiono 10 najlepszych aplikacji do śledzenia makroskładników, ich najmocniejsze strony oraz dla kogo są one najłatwiejsze w użyciu.

Oprogramowanie do śledzenia makroskładników w skrócie

Nazwa narzędzia Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Codzienne lub posiłkowe rejestrowanie zadań, pola niestandardowe makro z formułami, pulpity nawigacyjne do podsumowań tygodniowych i miesięcznych, dokumenty z przepisami i planami posiłków, przypomnienia o konsekwentnym stosowaniu diety. Osoby, które poszukują elastycznego narzędzia do śledzenia makroskładników, które można dostosować do własnych potrzeb, tworząc kompleksowy system planowania posiłków i nawyków, oparty na AI. Free Forever; niestandardowe ceny dla Enterprise Cronometer Zweryfikowane bazy danych żywności, szczegółowe śledzenie mikroelementów wraz z makroskładnikami, niestandardowe cele, rejestrowanie przepisów i posiłków, integracja urządzeń. Śledzenie oparte na danych z uwzględnieniem makroskładników oraz mikroelementów (witamin, minerałów, sodu, błonnika) Dostępny Free Plan; dostępne plany płatne. MacroFactor Adaptacyjne tygodniowe cele makro i kaloryczne oparte na trendach wagi i spożyciu, szacunkach wydatków oraz elastycznych trybach rejestrowania. Osoby, które chcą mieć wyznaczone cele makro, które dostosowują się automatycznie w miarę postępów. Płatne plany zaczynają się od 71,99 USD rocznie. MyFitnessPal Ogromna baza danych produktów spożywczych, szybkie rejestrowanie kodów kreskowych, importowanie przepisów z URL, rejestrowanie głosowe, szeroka integracja Szybkie codzienne rejestrowanie danych dzięki ogromnej bazie danych i szybkiemu wprowadzaniu posiłków. Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 24,99 USD miesięcznie. Lose It! Rejestrowanie zdjęć, rejestrowanie głosu, cele i serie, widoki postępów i wyzwania Lekkie rejestrowanie danych z możliwością dodawania zdjęć i nagrań głosowych Niestandardowe ceny FatSecret Dziennik posiłków z widokiem kalendarza, rejestrowaniem na podstawie zdjęć, kreatorem przepisów, funkcjami społecznościowymi, integracją z urządzeniami do noszenia Śledzenie makroskładników z rozbudowanymi cyklami pracy powtarzania posiłków i globalnym zasięgiem produktów spożywczych. Niestandardowe ceny Carb Manager Śledzenie węglowodanów netto, biblioteka przepisów niskowęglowodanowych i ketogenicznych, monitorowanie postu, rejestrowanie poziomu glukozy i ketonów. Śledzenie diety ketogenicznej i niskowęglowodanowej, gdzie najważniejsze są węglowodany netto Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 5,50 USD miesięcznie. Nutritionix Track Rejestrowanie posiłków w języku naturalnym, obszerna baza danych restauracji w Stanach Zjednoczonych, eksport danych i możliwość udostępniania trenerowi. Osoby, które chcą szybko rejestrować domowe posiłki i potrawy spożywane w restauracjach Niestandardowe ceny Yazio Śledzenie makroskładników plus timer postu, pomysły na przepisy, analiza postępów i pomiary Śledzenie makroskładników w połączeniu z okresowym postem Bezpłatna wersja próbna; niestandardowe ceny Samsung Health Rejestrowanie posiłków wraz z informacjami o śnie, treningach, liczbie kroków i poziomie stresu; synchronizacja urządzeń; wyzwania motywacyjne. Użytkownicy Samsunga, którzy chcą mieć makro w jednym pulpicie zdrowia Bezpłatne (w zestawie z urządzeniami Samsung)

Czym jest narzędzie do śledzenia makroskładników?

Narzędzie do śledzenia makroskładników to aplikacja lub oprogramowanie, które pomaga rejestrować i monitorować dzienne spożycie makroskładników — białek, węglowodanów i tłuszczów. W przeciwieństwie do prostego licznika kalorii, skupia się ono na składzie spożywanych pokarmów.

Ogólnie rzecz biorąc, w aplikacji do śledzenia makroskładników rejestrujesz to, co jesz, a ona oblicza, ile gramów każdego makroskładnika spożyłeś w porównaniu z dziennym celem. Przykładowy cel:

Białko: 140 g

Węglowodany: 200 g

Tłuszcz: 60 g

Aplikacja do śledzenia makroskładników pokazuje Twoje postępy, np. „Do tej pory spożyłeś 95 g białka, 130 g węglowodanów i 40 g tłuszczu”.

Czego szukać w aplikacji do śledzenia makroskładników

Podstawą każdego trackera makroskładników jest baza danych żywności. Tracker jest tak przydatny, jak jego zdolność do rozpoznawania tego, co jesz, więc szukaj aplikacji z zweryfikowanymi danymi żywieniowymi. Najlepsze trackery makroskładników oferują wiele sposobów rejestrowania spożywanych posiłków, aby proces ten był jak najszybszy i jak najmniej uciążliwy.

Skanowanie kodów kreskowych: szybko pobiera dokładne informacje o wartościach odżywczych produktów spożywczych w opakowaniach — doskonałe rozwiązanie w przypadku przekąsek, sosów i wszystkich produktów z etykietą.

Wprowadzanie głosowe: umożliwia rejestrowanie posiłków poprzez naturalną mowę („2 jajka, tosty, kawa”), dzięki czemu nie musisz wpisywać każdego składnika.

Rozpoznawanie zdjęć: wykorzystuje aparat do identyfikacji produktów spożywczych i szacowania porcji — przydatne do szybkiego rejestrowania posiłków, choć nadal może być konieczne sprawdzenie dokładności.

Opcje szybkiego dodawania: zapisz popularne posiłki, przekąski lub niestandardowe przepisy, aby móc rejestrować powtarzające się dania jednym kliknięciem — to ogromna zaleta, jeśli chodzi o konsekwencję.

Kreator przepisów: Stwórz przepis raz (np. na ulubioną owsiankę lub miskę z kurczakiem), a następnie używaj go ponownie, za każdym razem z odpowiednimi makroskładnikami.

Cele + ustawienia makro: umożliwiają ustawienie celu dotyczącego ilości białka/węglowodanów/tłuszczów (i dostosowanie ich w zależności od dnia lub treningu vs dni odpoczynku, jeśli to konieczne).

Informacje o postępach: pokazuje trendy w czasie — nie tylko dzienne sumy — abyś mógł sprawdzić, czy konsekwentnie spożywasz odpowiednią ilość białka, nie jesz zbyt dużo tłuszczów itp.

10 najlepszych aplikacji do śledzenia makroskładników

A teraz przejdźmy do dziesięciu najlepszych propozycji ⬇️

1. ClickUp (najlepszy do śledzenia makroskładników, planowania posiłków i zachowania konsekwencji dzięki przypomnieniom, dokumentom i AI w jednym miejscu)

Usprawnij zakupy spożywcze, organizację przepisów i przygotowywanie posiłków dzięki ClickUp.

ClickUp, pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, zapewnia centralną lokalizację do śledzenia makroskładników, planowania posiłków i utrzymywania nawyków związanych z dietą.

Na początek utwórz dedykowaną przestrzeń ClickUp i nazwij ją „Narzędzie do śledzenia makroskładników” lub „Narzędzie do śledzenia wartości odżywczych”. Będzie to Twoja strona główna dla wszystkich spraw związanych z dietą, oddzielona od projektów zawodowych.

W tym miejscu możesz:

Rejestruj każdy dzień lub posiłek jako zadanie.

Jeśli chcesz mieć prostą konfigurację, utwórz zadania ClickUp na każdy dzień (np. „Makroskładniki na 1 lutego”), a jeśli chcesz mieć więcej szczegółów, utwórz zadanie dla każdego posiłku (śniadanie, obiad, kolacja, przekąski). Jeśli chcesz pogłębić swoje działania, użyj podzadań dla poszczególnych elementów spożywczych lub dodaj listę kontrolną, aby uzyskać szybki przegląd produktów bez zbędnego komplikowania.

Śledź swoje postępy i cele związane z przygotowywaniem posiłków dzięki zadaniom ClickUp

Ponadto dodaj pola niestandardowe ClickUp dla kalorii, białka, węglowodanów i tłuszczu. Możesz również dodać pole formuły, aby obliczyć ilości (na przykład dzienne spożycie białka, węglowodanów i tłuszczu) za pomocą pól numerycznych, dzięki czemu sumy będą aktualizowane automatycznie podczas rejestrowania.

Jeśli wartości białkowe są złożone, użyj pól formułowych za pomocą ClickUp pól niestandardowych

Stwórz przegląd makroskładników za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp.

Gdy Twoje makra będą już spójne, prawdopodobnie zechcesz spojrzeć na nie z szerszej perspektywy. Jeśli chcesz śledzić swoje tygodniowe i miesięczne cele oraz bez wysiłku sprawdzać, czy je osiągasz, skorzystaj z paneli ClickUp Dashboards.

W tym rozwiązaniu możesz dodawać karty zgodnie z własnymi potrzebami, np.

Karty obliczeniowe do sumowania lub uśredniania pól makro w danym przedziale czasowym (na przykład całkowita tygodniowa ilość białka lub średnia dzienna ilość kalorii). Karty obliczeniowe mogą pobierać dane z zadań, dokumentów, pól niestandardowych i zasadniczo z całego obszaru roboczego.

Karta z wykresem kołowym , jeśli chcesz szybko sprawdzić widok na podział makroskładników (białka, węglowodany i tłuszcze).

Filtry czasowe wykorzystują pola daty, dzięki czemu możesz przełączać się między ostatnimi 7 dniami, bieżącym miesiącem lub dowolnym niestandardowym zakresem.

Przechowuj przepisy i listy kontrolne dotyczące przygotowywania posiłków w ClickUp Dokumentach.

A jeśli chodzi o dietę, użyj ClickUp Documentów jako biblioteki przepisów i hubu przygotowywania posiłków.

Przechowuj i standaryzuj wszystkie swoje przepisy, przygotowane posiłki i listy kontrolne dzięki ClickUp Dokumentom

Wystarczy utworzyć dokument, a następnie uporządkować go za pomocą stron takich jak „Śniadania wysokobiałkowe”, „Podstawowe produkty do przygotowywania posiłków” lub „Plan tygodniowy”. Jeśli znajdziesz strukturę, która Ci odpowiada, zapisz ją jako szablon dokumentu, aby każda nowa strona z przepisem miała ten sam format.

Co więcej, możesz osadzić przydatne odniesienia do przepisów (np. film instruktażowy na YouTube lub listę składników) bezpośrednio w dokumencie, dzięki czemu podczas przygotowywania posiłków wszystko będzie w jednym miejscu.

Skorzystaj z pomocy ClickUp Brain w planowaniu i utrzymaniu właściwego kierunku działania.

Oprócz struktury, ClickUp oferuje również warstwę AI z ClickUp Brain. Możesz jej używać do tworzenia planów posiłków lub zbiorów przepisów opartych na osobistych planach żywieniowych i długoterminowych celach.

Skorzystaj z pomocy ClickUp Brain, aby stworzyć spersonalizowane plany posiłków

To nie wszystko. Aplikacja może również pomóc Ci utrzymać się na właściwej drodze, podsumowując postępy w realizacji celów i sygnalizując, gdy Twoje dzienniki wskazują, że zbaczasz z kursu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Rejestruj aktualizacje bez użycia rąk: użyj użyj ClickUp BrainMAX ClickUp Talk-to-Text , aby zamienić głos w zarejestrowaną notatkę, szkic planu lub szybki wpis dotyczący posiłku, gdy pisanie na klawiaturze jest niewygodne.

Zaplanuj rutynowe czynności przed podjęciem decyzji: skorzystaj z tablic ClickUp Whiteboards, aby opracować plan posiłków, przygotować przepływy czynności i nawyki, a następnie przekształć je w zadania i listy kontrolne.

Zautomatyzuj realizację: użyj użyj ClickUp Super Agents , aby tworzyć powtarzające się codzienne zadania związane z rejestrowaniem danych, wysyłać przypomnienia o brakujących wpisach i kompilować cotygodniowe podsumowanie makro w dokumencie.

Automatycznie kontroluj swoje nawyki: ustaw ustaw przypomnienia ClickUp dotyczące posiłków, picia wody, ważenia się i rejestrowania danych na koniec dnia, aby śledzenie pozostało spójne nawet w pracowite dni.

Oznacz kluczowe punkty kontrolne: użyj użyj funkcji ClickUp Milestones do wyznaczania większych celów, takich jak 30-dniowa passa konsekwentnego działania, tygodniowy cel kaloryczny lub data przejścia na dietę redukcyjną i utrzymania wagi.

Ograniczenia ClickUp

Krzywa uczenia się dla użytkowników, którzy nie znają interfejsu ClickUp

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Wcześniej korzystałem z ClickUp do zarządzania moją kliniką i pracą związaną z edukacją. Jako dietetyk i kierownik kliniki homeopatycznej miałem wiele drobnych, ale ważnych zadań, takich jak wizyty kontrolne pacjentów, zmiany planów dietetycznych, przegląd raportów i planowanie zawartości. ClickUp pomógł mi uporządkować wszystkie te zadania w jednym miejscu, co ułatwiło mi codzienną pracę. Rozpoczęcie korzystania z aplikacji było łatwe i nie wymagało wielu ustawień. Mogłam szybko tworzyć zadania związane z przeglądem diety pacjentów, ustawiać przypomnienia o wizytach kontrolnych i śledzić zadania do wykonania. W tym czasie regularnie korzystałam z aplikacji do planowania działań kliniki i organizowania tematów edukacji zdrowotnej. Funkcje były praktyczne dla moich potrzeb, takie jak listy zadań, terminy i śledzenie postępów. Aplikacja dobrze pasowała do mojego codziennego cyklu pracy i pomagała mi zachować jasność co do tego, na co należy zwrócić uwagę. Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp zapewniało wsparcie dla lepszej organizacji i płynniejszego zarządzania pracą, kiedy z niego korzystałam.

Wcześniej korzystałem z ClickUp do zarządzania moją kliniką i pracą związaną z edukacją. Jako dietetyk i kierownik kliniki homeopatycznej miałem wiele małych, ale ważnych zadań, takich jak wizyty kontrolne pacjentów, zmiany planów dietetycznych, przegląd raportów i planowanie zawartości. ClickUp pomógł mi uporządkować wszystkie te zadania w jednym miejscu, co ułatwiło mi codzienną pracę. Rozpoczęcie korzystania z aplikacji było łatwe i nie wymagało wielu ustawień. Mogłam szybko tworzyć zadania związane z przeglądem diety pacjentów, ustawiać przypomnienia o wizytach kontrolnych i śledzić zadania do wykonania. W tym czasie regularnie korzystałam z aplikacji do planowania działań kliniki i organizowania tematów edukacji zdrowotnej. Funkcje aplikacji, takie jak listy zadań, terminy wykonania i śledzenie postępów, były praktyczne i odpowiadały moim potrzebom. Aplikacja dobrze wpasowała się w mój codzienny cykl pracy i pomogła mi zachować jasność co do tego, na co należy zwrócić uwagę. Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp pomógł mi lepiej zorganizować pracę i sprawniej nią zarządzać.

2. Cronometer (najlepszy do dokładnego śledzenia makroskładników z dokładnym rozbiciem mikroelementów)

za pośrednictwem Cronometer

Cronometer to aplikacja do śledzenia wartości odżywczych, która pozwala rejestrować posiłki i ćwiczenia, kładąc duży nacisk na jakość danych. Korzysta ze sprawdzonych, analizowanych laboratoryjnie baz danych dotyczących wartości odżywczych i rozróżnia źródła danych podczas wyszukiwania, co jest pomocne, gdy potrzebujesz bardziej wiarygodnych danych makro.

Oprócz makroskładników Cronometer śledzi szeroki zestaw mikroelementów i przekształca je w codzienne podsumowania, wykresy i trendy w czasie. Możesz również dostosować cele żywieniowe bezpośrednio w ustawieniach lub z poziomu dziennika. Jest to zazwyczaj korzystne, gdy prowadzisz śledzenie określonych zakresów białka, błonnika, sodu lub witamin.

Do codziennego rejestrowania danych oferuje wsparcie dla bezpłatnego skanera kodów kreskowych, a także niestandardowe posiłki i przepisy na powtarzające się potrawy. Jeśli chcesz, aby dane dotyczące odżywiania i aktywności fizycznej były przechowywane w jednym miejscu, Cronometer synchronizuje się również z urządzeniami i platformami, takimi jak Fitbit, Garmin i Apple Health.

Najlepsze funkcje Cronometer

Śledź ponad 80 składników odżywczych, w tym wszystkie witaminy, minerały i aminokwasy, aby zidentyfikować braki w swojej diecie.

Opisz swój posiłek prostym językiem, a AI przeanalizuje go i przekształci w dokładne dane żywieniowe.

Śledź okresy postu za pomocą wbudowanego timera postu, jeśli stosujesz dietę opartą na przerywanym poście.

Ograniczenia Cronometer

Skanowanie kodów kreskowych może być zawodne na niektórych urządzeniach z systemem Android, co zmusza do ręcznego wprowadzania danych, gdy skaner nie rozpoznaje kodów.

Dodawanie zgrupowanych produktów spożywczych lub powtarzających się posiłków może wydawać się mniej intuicyjne niż oczekiwano, co spowalnia rejestrowanie, dopóki nie wypracujesz sobie rutyny.

Ceny Cronometer

Podstawowy: Free

Złoto: Ceny niestandardowe

Profesjonalny: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Cronometer

G2: Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Cronometer prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Reddit mówi:

Chcę mieć kontrolę nad składnikami odżywczymi, ponieważ dużo ćwiczę i schudłem 105 funtów (w okresie 2 lat) dzięki Cronometer. Utrzymuję tę wagę od roku, a utrzymanie utraty wagi i dobrego zdrowia jest dla mnie niezwykle ważne. Rejestruję wszystko, co jem i piję.

Chcę mieć kontrolę nad spożywanymi składnikami odżywczymi, ponieważ dużo ćwiczę i schudłem 105 funtów (w okresie 2 lat) dzięki Cronometer. Utrzymuję tę wagę od roku, a utrzymanie utraty wagi i dobrego stanu zdrowia jest dla mnie niezwykle ważne. Rejestruję wszystko, co jem i piję.

3. MacroFactor (najlepszy do monitorowania celów makro dostosowanych do Twoich postępów w każdym tygodniu)

za pośrednictwem MacroFactor

MacroFactor to wysokiej jakości aplikacja do śledzenia makroskładników i coachingu żywieniowego, oparta na jednej podstawowej zasadzie: konsekwentnie rejestruj spożywane posiłki i wagę, a następnie uzyskaj zaktualizowane cele kaloryczne i makroskładnikowe w oparciu o rzeczywiste postępy. Zamiast ograniczać Cię do statycznego planu, aplikacja przelicza szacunkowe zużycie energii na podstawie spożycia kalorii i trendów wagowych, a następnie dostosowuje cele podczas cotygodniowych kontroli.

Algorytm aplikacji analizuje zarejestrowane posiłki i wagę, aby określić rzeczywiste zapotrzebowanie energetyczne. Co tydzień przelicza on cele kaloryczne i makroskładnikowe na podstawie postępów. Eliminuje to zgadywanie przy dostosowywaniu diety.

MacroFactor jest idealnym rozwiązaniem, jeśli osiągnąłeś plateau przy statycznych celach.

Najlepsze funkcje MacroFactor

Śledź trendy wagi, aby wygładzić codzienne wahania wagi i ułatwić interpretację postępów z tygodnia na tydzień.

Rejestruj posiłki za pomocą skanowania kodów kreskowych, wyszukiwania w języku naturalnym lub funkcji „opisuj”, która analizuje złożone posiłki.

Trenerzy mogą przeglądać dane klientów, dostosowywać cele i zostawiać opinie w aplikacji.

Ograniczenia MacroFactor

Integracja z Fitbit jest przestarzała i zostanie wkrótce usunięta, co ogranicza opcje dla zespołów lub użytkowników korzystających ze standardowych cykli pracy Fitbit.

Niespójne lub trudne do znalezienia wpisy dotyczące popularnych produktów spożywczych w wyszukiwarce, co może utrudniać rejestrowanie prostych produktów podstawowych.

Ceny MacroFactor

Roczna cena zaczyna się od 71,99 USD/rok.

Oceny i recenzje MacroFactor

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

4. MyFitnessPal (najlepszy ze względu na ogromną bazę danych produktów spożywczych i szybkie codzienne rejestrowanie)

za pośrednictwem MyFitnessPal

MyFitnessPal to aplikacja do śledzenia wartości odżywczych oparta na ogromnej bazie danych produktów spożywczych i dzienniku, w którym można rejestrować posiłki, kalorie i makroskładniki w ramach cyklu pracy.

Ogromny zbiór danych pozwala skanerowi kodów kreskowych na natychmiastowe pobieranie danych dotyczących pakowanej żywności, a importer przepisów analizuje przepisy z URL w celu obliczenia makroskładników w jednej porcji. Aplikacja synchronizuje się również z aplikacjami fitness i urządzeniami do noszenia, aby dostosować dzienną dawkę kalorii w oparciu o aktywność fizyczną.

Oferuje również wsparcie dla funkcji takich jak śledzenie przerywanego postu i cele na konkretne dni, które świetnie sprawdzają się w przypadku celów zmieniających się w zależności od dni treningowych i dni odpoczynku.

Najlepsze funkcje MyFitnessPal

Dzięki ponad 14 milionom produktów spożywczych skaner kodów kreskowych rozpoznaje większość produktów natychmiast.

Wklej URL dowolnej strony internetowej z przepisami, a aplikacja obliczy składniki odżywcze w jednej porcji.

Rejestruj posiłki za pomocą funkcji Voice Logging, aby przyspieszyć wprowadzanie danych, gdy pisanie na klawiaturze wydaje się zbyt powolne.

Limity aplikacji MyFitnessPal

Wpisy w bazie danych żywności mogą być niedokładne, ponieważ wiele elementów jest dodawanych przez użytkowników, co wymaga ręcznej weryfikacji w celu uzyskania wiarygodnych danych dotyczących makroskładników.

Niestabilność aplikacji, np. doniesienia o zawieszaniu się widoku dziennika podczas użytkowania.

Ceny MyFitnessPal

Dostępna jest bezpłatna wersja próbna.

Plan roczny: 8,34 USD/miesiąc (99,99 USD rozliczane rocznie)

Plan miesięczny: 24,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje MyFitnessPal

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o MyFitnessPal prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Google Playstore mówi:

MFP naprawdę pomaga w świadomym odżywianiu. Na początku trzeba trochę czasu, aby przyzwyczaić się do śledzenia spożycia, ale nawyk ten buduje zdrowe, intuicyjne odżywianie. Bardzo mi się podoba i gorąco polecam! Kupiłam również wersję premium, a skaner kodów kreskowych to prawdziwa rewolucja.

MFP naprawdę pomaga w świadomym odżywianiu. Na początku trzeba trochę czasu, aby przyzwyczaić się do śledzenia spożycia, ale nawyk ten pozwala wypracować zdrowe, intuicyjne odżywianie. Bardzo mi się podoba i gorąco polecam! Mam również wersję premium, a skaner kodów kreskowych to prawdziwy przełom.

5. Lose It! (Najlepszy do łatwego śledzenia makroskładników z rejestrowaniem zdjęć i głosu)

za pośrednictwem Lose It!

Lose It! to aplikacja do śledzenia kalorii i makroskładników, która pomaga w konsekwentnym rejestrowaniu danych, a następnie przekształcaniu tych danych w postępy. Innymi słowy, ustalasz cel, rejestrujesz posiłki w dzienniku żywieniowym i korzystasz z wbudowanych widoków postępów, aby pozostać w zgodzie ze swoimi celami, niezależnie od tego, czy są to kalorie, makroskładniki, czy harmonogram przerywanego postu.

Poza tym aplikacja Lose It! jest najbardziej znana ze swojej szybkości działania. Funkcja rejestrowania głosowego AI pozwala na bieżąco rejestrować posiłki, a także oferuje funkcje planowania posiłków i wyznaczania celów żywieniowych.

Aplikacja Lose It! najlepiej sprawdza się w przypadku osób uczących się wizualnie i użytkowników, którzy reagują na elementy grywalizacji.

Najlepsze funkcje aplikacji Lose It!

Zrób zdjęcie swojego posiłku za pomocą funkcji „Snap It”, a aplikacja wykorzysta rozpoznawanie obrazu do zidentyfikowania elementów i oszacowania porcji.

Zdobywaj odznaki, utrzymuj passę i bierz udział w wyzwaniach, aby zachować motywację.

Połącz wyniki badań genetycznych, aby otrzymać spersonalizowane rekomendacje.

Limity aplikacji Lose It!

Zapoznaj się ze zmianami w interfejsie użytkownika, dzięki którym przepływ dodawania produktów spożywczych jest mniej skomplikowany, a podczas wyszukiwania i wyboru wyświetla się mniej elementów jednocześnie.

Popraw błędy w dziennym rejestrowaniu danych, gdy wpisy przesuwają się o dzień do przodu lub do tyłu, co może zaburzyć dzienne sumy makroskładników.

Ceny aplikacji Lose It!

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje aplikacji Lose It!

G2: Za mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Lose It! prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Trustpilot mówi:

Podobnie jak aplikacja, przydałoby się kilka ulepszeń, ale poza tym świetnie nadaje się do śledzenia postępów.

Podobnie jak aplikacja, przydałoby się kilka ulepszeń, ale poza tym świetnie nadaje się do śledzenia postępów.

6. FatSecret (najlepszy do śledzenia makroskładników dzięki międzynarodowej bazie danych produktów spożywczych i możliwości dodawania niestandardowych produktów/przepisów)

za pośrednictwem FatSecret

FatSecret to aplikacja do śledzenia kalorii i makroskładników, która łączy w sobie uporządkowany dziennik posiłków z wbudowaną funkcją rozpoznawania obrazów posiłków i produktów. Zamiast za każdym razem wyszukiwać posiłki, możesz zarejestrować je na podstawie zdjęcia i zapisać w albumie, co ułatwia zachowanie konsekwencji w przypadku powtarzających się wzorców żywieniowych.

Narzędzie zapewnia przejrzystą widoczność na poziomie dziennym. FatSecret zawiera kalendarz diety, narzędzie do śledzenia wagi oraz szczegółowe funkcje raportowania i celów dotyczących kalorii i makroskładników, co pomaga przeanalizować wzorce w ciągu kilku dni, a nie tylko pojedynczych posiłków.

Jeśli prowadzisz śledzenie aktywności fizycznej wraz z przyjmowaną ilością kalorii, FatSecret oferuje wsparcie dla synchronizacji z aplikacjami takimi jak Samsung Health, Fitbit, Apple Health, Google Health i Garmin.

Najlepsze funkcje FatSecret

Niestandardowe nagłówki posiłków z dodatkowymi typami posiłków dla bardziej szczegółowej struktury dnia

Wprowadź składniki i wielkość porcji, aby obliczyć skład odżywczy domowych posiłków.

Fora i społeczności internetowe pozwalają nawiązać połączenie z innymi użytkownikami, aby uzyskać wsparcie i pomysły na przepisy kulinarne.

Limits of FatSecret:

Czasami napotkasz nieporęczne wprowadzanie danych dotyczących posiłków, zwłaszcza przed zgromadzeniem danych dotyczących często spożywanych potraw i posiłków.

Czasami brakuje konkretnych produktów w bazie danych, co spowalnia rejestrowanie, gdy nie ma dokładnych dopasowań.

Ceny FatSecret

Free pobieranie

Poziomy premium: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje FatSecret

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o FatSecret prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Google Playstore mówi:

Uwielbiam tę aplikację. Jest większa, bardziej otwarta. Łatwiejsza do czytania i nawigacji, szczególnie dla osób starszych lub tych, które mają trudności z obsługą technologii. Duża ilość codziennych informacji może być nieco przytłaczająca, ale można je czytać lub usuwać według własnego uznania. Lista regularnie spożywanych produktów można zapisać, dzięki czemu nie trzeba ich za każdym razem wyszukiwać. Widząc przed sobą swoje wyniki i postępy, czuję się bardziej odpowiedzialny. Aplikacja pokazuje, ile kalorii marnowałem codziennie i dlaczego przybrałem na wadze. Wypróbuj ją. Masz tylko do stracenia na wadze.

Uwielbiam tę aplikację. Jest większa, bardziej otwarta. Łatwiejsza do czytania i nawigacji, szczególnie dla osób starszych lub tych, które mają trudności z obsługą technologii. Duża ilość codziennych informacji może być nieco przytłaczająca, ale można je czytać lub usuwać według własnego uznania. Lista regularnie spożywanych produktów można zapisać, dzięki czemu nie trzeba ich za każdym razem wyszukiwać. Widząc przed sobą swoje wyniki i postępy, czuję się bardziej odpowiedzialna. Aplikacja pokazuje, ile kalorii marnowałam codziennie i dlaczego przybrałam na wadze. Spróbujcie. Macie tylko do stracenia na wadze.

7. Carb Manager (najlepszy do śledzenia makroskładników w diecie niskowęglowodanowej i ketogenicznej z wbudowaną funkcją obliczania węglowodanów netto)

za pośrednictwem Carb Manager

Standardowe aplikacje do śledzenia makroskładników traktują wszystkie węglowodany jednakowo, ale dla osób stosujących dietę ketogeniczną liczą się węglowodany netto. Aplikacja Carb Manager została stworzona właśnie z myślą o tym zastosowaniu, automatycznie obliczając węglowodany netto i oferując funkcje dostosowane do stylu życia opartego na diecie niskowęglowodanowej.

Aplikacja wyświetla wyraźnie zawartość węglowodanów netto. Biblioteka przepisów dostosowanych do diety ketogenicznej pomaga znaleźć posiłki, które pasują do Twoich makroskładników, a elastyczny szablon planowania posiłków ułatwia ich śledzenie. Możesz również rejestrować odczyty poziomu glukozy we krwi i ketonów, aby skorelować je z dietą.

Carb Manager to przydatny wybór dla wszystkich osób stosujących dietę ketogeniczną, Atkinsa lub inne diety niskowęglowodanowe.

Najlepsze funkcje Carb Manager

Automatycznie oblicza i wyświetla węglowodany netto (całkowita zawartość węglowodanów minus błonnik i alkohole cukrowe).

Tysiące przepisów na dania niskowęglowodanowe i ketogeniczne wraz z pełnym zestawieniem wartości odżywczych.

Rejestruj przerywany post i okna żywieniowe w aplikacji wraz z dziennym spożyciem.

Ograniczenia aplikacji Carb Manager

Niespójności w bazie danych, gdzie ta sama żywność może wykazywać różne wartości węglowodanów w zależności od tego, kto dodał wpis.

Problemy z datą powstania przepisu, w których trudno jest znaleźć opcję „Zapisz”, co prowadzi do utraty pracy po wprowadzeniu składników.

Ceny Carb Manager

Podstawowy: Free

Premium: 5,50 USD/miesiąc (rozliczane kwartalnie)

Oceny i recenzje Carb Manager

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Carb Manager prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Google Playstore mówi:

To świetna aplikacja, jeśli próbujesz przestrzegać ścisłej diety. Jest bardzo łatwa w użyciu – wystarczy wyszukać spożywane produkty i dodać je do posiłków (śniadanie, obiad, kolacja i przekąski), a aplikacja obliczy dla Ciebie informacje żywieniowe i będzie prowadzić dzienny rejestr. Zawiera wszystkie rodzaje produktów spożywczych wraz z informacjami o wartościach odżywczych. Możesz dodawać je według wagi lub sztuk, a nawet podawać ułamki od 1/8 do 7/8. Wprowadzasz swoje cele i możesz planować posiłki, wyszukiwać przepisy, dodawać ćwiczenia, a nawet dzienne spożycie wody!

To świetna aplikacja, jeśli próbujesz przestrzegać ścisłej diety. Jest bardzo łatwa w użyciu – wystarczy wyszukać spożywane produkty i dodać je do posiłków (śniadanie, obiad, kolacja i przekąski), a aplikacja obliczy dla Ciebie informacje o wartościach odżywczych i będzie prowadzić dzienny rejestr. Zawiera wszystkie rodzaje produktów spożywczych wraz z informacjami o wartościach odżywczych. Możesz dodawać je według wagi lub sztuk, a nawet podawać ułamki od 1/8 do 7/8. Wprowadzasz swoje cele i możesz planować posiłki, wyszukiwać przepisy, dodawać ćwiczenia, a nawet dzienne spożycie wody!

8. Nutritionix Track (najlepszy do szybkiego śledzenia makroskładników dzięki obszernej bazie danych amerykańskich produktów spożywczych i restauracji)

za pośrednictwem Nutritionix Track

Przeszukiwanie baz danych żywności i skanowanie kodów kreskowych nadal wymaga wysiłku. Nutritionix Track oferuje rejestrowanie w języku naturalnym — wystarczy wpisać lub wypowiedzieć po angielsku, co zjadłeś, a aplikacja przetworzy to na dokładne dane żywieniowe. Ten interfejs konwersacyjny sprawia, że rejestrowanie danych jest bardziej naturalne.

Funkcja „Track” akceptuje dane wejściowe, takie jak „dwa jajka z tostem i szklanka soku pomarańczowego” i automatycznie rejestruje składniki odżywcze. Ponadto aplikacja korzysta z komercyjnej bazy danych, która dostarcza dane żywieniowe dla głównych sieci restauracji.

Nutritionix Track sprawdza się dobrze w przypadku użytkowników, którzy uważają tradycyjne rejestrowanie posiłków za uciążliwe. Przetwarzanie języka naturalnego jest korzystne i dobrze radzi sobie ze złożonymi opisami posiłków.

Najlepsze funkcje Nutritionix Track

Eksportuj dane dotyczące odżywiania i postępów do arkusza kalkulacyjnego za pomocą funkcji „Eksportuj”.

Udostępniaj dzienniki posiłków trenerowi lub dietetykowi za pośrednictwem portalu Coach Portal.

Przejrzyj trendy postępów w widoku statystyk, aby dostrzec wzorce dotyczące kalorii, makroskładników i wagi.

Nutritionix Ograniczenia śledzenia

Napotkaj ograniczenia kreatora przepisów, które uniemożliwiają wybór konkretnych marek, rozmiarów lub dokładnych elementów podczas tworzenia przepisu, co może zmniejszyć jego precyzję.

Napotkaj problemy ze stabilnością podczas dodawania niestandardowych produktów spożywczych, w tym długiego ładowania i zawieszania się aplikacji podczas zapisywania.

Nutritionix Śledź ceny

Niestandardowe ceny

Nutritionix Śledź oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Nutritionix Track prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Google Playstore mówi:

Ta aplikacja pomogła mi zidentyfikować wysokie spożycie niezdrowych produktów, których nie można się spodziewać. Łatwo było śledzić, skąd pochodzi nadmiar sodu, a dzięki temu łatwo było to skorygować. Po rozpoczęciu korzystania z aplikacji możesz być zaskoczony ilością sodu i cholesterolu w Twojej diecie. Skaner pasków kodów kreskowych jest niezbędny, naprawdę sprawia, że aplikacja jest przyjazna dla użytkownika. Czasami można zauważyć niewielką niedokładność danych, ale nie jest to nic poważnego i nie zdarza się często.

Ta aplikacja pomogła mi zidentyfikować wysokie spożycie niezdrowych produktów, których nie można się spodziewać. Łatwo było śledzić, skąd pochodzi nadmiar sodu, a dzięki temu łatwo to skorygować. Po rozpoczęciu korzystania z aplikacji możesz być zaskoczony ilością sodu i cholesterolu w Twojej diecie. Skaner kodów kreskowych jest niezbędny, naprawdę sprawia, że aplikacja jest przyjazna dla użytkownika. Czasami można zauważyć niewielką niedokładność danych, ale nie jest to nic poważnego i nie występuje często.

9. Yazio (najlepszy do śledzenia kalorii i makroskładników, z wbudowanymi planami postu i przepisami)

za pośrednictwem Yazio

Wiele osób łączy śledzenie makroskładników z przerywanym postem, ale niektóre z tych aplikacji działają osobno. Yazio łączy oba te doświadczenia. Oznacza to, że oprócz śledzenia makroskładników ma wbudowany timer postu.

Timer śledzi okresy jedzenia i postu, wysyłając powiadomienia przypominające o rozpoczęciu lub zamknięciu danego okna czasowego. Ponadto spersonalizowane plany posiłków sugerują posiłki, które pasują do Twoich celów makro i harmonogramu jedzenia.

Yazio jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników stosujących przerywany post, którzy chcą również szczegółowo śledzić makroskładniki. Takie połączenie jest wygodniejsze niż korzystanie z oddzielnych aplikacji.

Najlepsze funkcje Yazio

Śledź kalorie i makroskładniki w jednym dzienniku, w połączeniu ze szczegółowymi analizami i statystykami, które pokazują postępy w czasie.

Korzystaj z trackerów do przerywanego postu, takich jak 16:8 lub 5:2, z wbudowanymi timerami i wsparciem planowania.

Rejestruj wagę, procent tkanki tłuszczowej i inne pomiary, aby wizualizować trendy.

Limits of Yazio

Czasami mogą wystąpić problemy z wyszukiwaniem i niezawodnością wprowadzania danych, gdzie wyszukiwanie wpisanych produktów spożywczych może nie działać poprawnie dla niektórych użytkowników.

Zauważ, że czasami skanowanie kodów kreskowych przebiega wolno, co może utrudniać szybkie rejestrowanie wielu elementów pakowanych.

Ceny Yazio

Podstawowe

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Yazio

G2: Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Yazio prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Google Playstore mówi:

Jak dotąd bardzo mi się podoba. Jeśli ktoś ma trudności z restrykcyjnym odżywianiem, ta aplikacja jest naprawdę niesamowita. W ciągu ostatniego roku schudłam prawie 100 funtów i bardzo trudno było mi utrzymać tę wagę, do tego stopnia, że czasami bałam się jeść zbyt dużo i nie liczyłam kalorii, więc po prostu nie jadłam zbyt wiele przez cały dzień, a potem mogłam objadać się dzień później. Teraz już tak nie jest! Kolejną DUŻĄ ZALETĄ jest to, że mają wszystko w swojej bazie danych. Nie ma tam ani jednego produktu spożywczego, którego nie znalazłam! Uwielbiam to

Jak dotąd bardzo mi się podoba. Jeśli ktoś ma trudności z restrykcyjnym odżywianiem, ta aplikacja jest naprawdę niesamowita. W ciągu ostatniego roku schudłam prawie 100 funtów i bardzo trudno jest mi utrzymać tę wagę, do tego stopnia, że czasami boję się jeść za dużo i nie liczę kalorii, więc po prostu nie jem zbyt wiele przez cały dzień, a potem dzień później mogę się objadać. Teraz już nie! Kolejną DUŻĄ ZALETĄ jest to, że mają wszystko w swojej bazie danych. Nie ma tam ani jednego produktu spożywczego, którego nie znalazłam! Uwielbiam to

10. Samsung Health (najlepszy do śledzenia makroskładników dla osób korzystających już z ekosystemu Galaxy)

za pośrednictwem Samsung Health

Samsung Health zapewnia śledzenie makroskładników w ramach kompleksowej platformy zdrowotnej, która jest już zainstalowana na Twoim urządzeniu.

Funkcja rejestrowania posiłków obejmuje przeszukiwalną bazę danych i skaner kodów kreskowych. Jednak prawdziwą wartością jest integracja — dane dotyczące odżywiania są przechowywane wraz z danymi dotyczącymi snu, stresu i treningów z zegarka Galaxy Watch, a wszystko to jest automatycznie synchronizowane.

Aplikacja Samsung Health jest dobrym wyborem dla właścicieli urządzeń Samsung, którzy chcą mieć możliwość śledzenia swojego stanu zdrowia w jednym miejscu. Funkcja śledzenia makroskładników jest funkcjonalna, ale w porównaniu z dedykowanymi aplikacjami żywieniowymi jest dość podstawowa.

Najlepsze funkcje Samsung Health

Rejestruj posiłki, przekąski, spożycie wody i kofeiny w jednej osi czasu wraz z danymi dotyczącymi zdrowia.

Śledź spalanie kalorii podczas treningów i aktywności fizycznej w tej samej aplikacji, aby uzyskać pełniejszy widok stosunku spożycia do wydatkowania energii.

Dołącz do wyzwań w ramach Samsung Health Together, aby uzyskać motywację, która będzie towarzyszyć Ci podczas śledzenia odżywiania i aktywności fizycznej.

Limit aplikacji Samsung Health

Limit skanowania kodów kreskowych w celu rejestrowania posiłków do określonych regionów.

Wersja na iOS może nie posiadać wszystkich funkcji dostępnych w wersji na Androida.

Ceny aplikacji Samsung Health

W zestawie z urządzeniami Samsung

Oceny i recenzje aplikacji Samsung Health

G2: Za mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Śledź swoje makroskładniki za pomocą ClickUp

Najlepszy program do śledzenia makroskładników nie jest tym najbardziej zaawansowanym. Jest to ten, który dyskretnie wpisuje się w Twoją rutynę i nie sprawia, że śledzenie makroskładników staje się dodatkową pracą.

W tym zakresie ClickUp działa inaczej. Zamiast narzucać Ci sztywną aplikację żywieniową, pozwala zbudować prosty system oparty na tym, jak już planujesz swój tydzień, sprawdzasz postępy i dostosowujesz się, gdy życie staje się bardziej intensywne. Twoje posiłki, cele, przypomnienia i notatki znajdują się w jednym miejscu, więc nic nie umknie Twojej uwadze.

Z czasem wzorce stają się łatwiejsze do zauważenia, dostosowania wydają się celowe, a nie reaktywne, a śledzenie przestaje być czymś, co „próbujesz nadążyć”. Staje się częścią dbania o siebie.

Zacznij korzystać z ClickUp za darmo i stwórz system makro, który naprawdę pasuje do Twojego życia. ✨

Często zadawane pytania

Licznik kalorii śledzi tylko całkowite spożycie energii. Narzędzie do śledzenia makroskładników dzieli te kalorie na białka, węglowodany i tłuszcze, pokazując skład Twojej diety.

Większość aplikacji do śledzenia makroskładników pozwala zapisywać posiłki lub kopiować wpisy z poprzednich dni. Dzięki temu powtarzalne posiłki stają się zaletą podczas śledzenia, ponieważ wystarczy zarejestrować posiłek tylko raz, a następnie można ponownie wykorzystać ten wpis.

Tak, aplikacje bez subskrypcji premium mogą być wystarczająco dokładne dla większości użytkowników. Głównym źródłem niedokładności są często dane wprowadzone przez użytkowników do bazy danych żywności, dlatego warto weryfikować wpisy na podstawie etykiet z informacją o wartościach odżywczych.

Funkcje AI, takie jak rozpoznawanie zdjęć, są wygodne do szybkich szacunków, ale generalnie są mniej dokładne niż ręczne rejestrowanie zweryfikowanych danych. Świetnie nadają się do swobodnego śledzenia, ale w przypadku precyzyjnych celów należy dokładnie sprawdzić wpisy AI.