Jak AI stosowana w prognozowaniu pogody zmienia prognozy

Jeśli pogoda jest czynnikiem nieprzewidywalnym w działaniach Twojego zespołu, to już wiesz, ile kosztuje brak przewidywalności. Burza może opóźnić wysyłki, wstrzymać budowę lub z dnia na dzień zniweczyć starannie zaplanowane harmonogramy.

Teraz sztuczna inteligencja to zmienia. Badania nad GraphCast pokazują, że modele AI mogą generować 10-dniowe prognozy w mniej niż minutę, jednocześnie przewyższając wskaźniki wiodących systemów, takich jak ECMWF, w większości kluczowych kategorii.

Prawdziwą zaletą nie są jednak tylko lepsze prognozy, ale to, co zespoły mogą dzięki nim osiągnąć.

W tym artykule przyjrzymy się, jak działa prognozowanie pogody oparte na sztucznej inteligencji, dlaczego staje się ono niezbędne dla zespołów operacyjnych oraz w jaki sposób narzędzia takie jak ClickUp pomagają przekształcić informacje o pogodzie w działania w czasie rzeczywistym. 🌦️

Czym jest AI w prognozowaniu pogody?

AI w prognozowaniu pogody to po prostu wykorzystanie uczenia maszynowego do analizy danych historycznych atmosferycznych w celu przygotowania prognoz przyszłych warunków.

To znacząca zmiana w stosunku do tradycyjnych numerycznych prognoz pogody (NWP), które w dużym stopniu opierają się na rozwiązywaniu skomplikowanych równań fizycznych na potężnych superkomputerach. Zamiast modelować fizykę od podstaw, AI uczy się wzorców statystycznych na podstawie danych pogodowych zebranych przez dziesięciolecia, takich jak obszerny zbiór danych ERA5.

To nowe podejście ma znaczenie, ponieważ jest niezwykle szybkie. Tradycyjne modele NWP mogą działać godzinami, podczas gdy modele oparte na AI mogą wygenerować prognozę w ciągu kilku minut na standardowym sprzęcie w chmurze.

Dla każdego zespołu, którego oś czasu w dużym stopniu zależy od pogody, np. ekip budowlanych planujących wylewanie betonu lub planistów rolniczych ustalających terminy zbiorów, ta szybkość bezpośrednio przekłada się na lepsze podejmowanie decyzji.

Podejście Jak to działa Szybkość Najlepsze zastosowanie Tradycyjna prognoza pogody (NWP) Rozwiązuje równania fizyki atmosferycznej Godziny Długoterminowe prognozy na szerokim zakresie Modele pogodowe oparte na AI Uczy się wzorców na podstawie danych historycznych Minuty Zjawiska ekstremalne o średnim zakresie

Jak działają modele pogodowe oparte na AI

Zrozumienie działania modeli pogodowych opartych na AI pomaga zaufać ich wynikom przy podejmowaniu ważnych decyzji. Oto jak przebiega ten proces:

Pozyskiwanie danych: Po pierwsze, model przetwarza ogromne ilości historycznych informacji pogodowych. Nie są to dane zaledwie z kilku lat; zazwyczaj są to dane z globalnej reanalizy atmosferycznej z ostatnich dziesięcioleci, które zapewniają jasny i szczegółowy obraz pogody w regularnych odstępach czasu na całym świecie. Uczenie się wzorców: Model wykorzystuje sieć neuronową do wykrywania ukrytych powiązań w danych. Wiele wiodących modeli korzysta z architektury typu „transformer”, podobnej do tej, która zasila Model wykorzystuje sieć neuronową do wykrywania ukrytych powiązań w danych. Wiele wiodących modeli korzysta z architektury typu „transformer”, podobnej do tej, która zasila duże modele językowe , takie jak ChatGPT, i która została dostosowana do zrozumienia zmian warunków pogodowych w przestrzeni i czasie. Uczy się niezliczonych wzorców, np. tego, jak konkretny układ ciśnienia w jednej części świata zazwyczaj wpływa na temperaturę w innej części kilka dni później Tworzenie prognoz: Po przeszkoleniu model przyjmuje aktualny stan atmosfery jako punkt wyjścia. Na tej podstawie przewiduje następny stan, czyli pogodę w ciągu najbliższych kilku godzin, stosując wyuczone wzorce. Następnie wykorzystuje ten nowy, przewidywany stan jako dane wejściowe do prognozowania kolejnego stanu, powtarzając ten proces w celu stworzenia prognozy obejmującej kilka dni Wynik zbiorczy: Ta funkcja jest bardzo kosztowna obliczeniowo w przypadku tradycyjnych modeli. Jest ona szczególnie cenna, ponieważ nie generuje tylko jednej „najbardziej prawdopodobnej” prognozy; może niemal natychmiast wygenerować zbiór — kolekcję setek nieco różnych prognoz — zapewniając Ta funkcja jest bardzo kosztowna obliczeniowo w przypadku tradycyjnych modeli. Jest ona szczególnie cenna, ponieważ nie generuje tylko jednej „najbardziej prawdopodobnej” prognozy; może niemal natychmiast wygenerować zbiór — kolekcję setek nieco różnych prognoz — zapewniając prognozę probabilistyczną , która jest bardziej przydatna w zarządzaniu ryzykiem . Dzięki temu nie widzisz tylko „może padać”, ale „prawdopodobieństwo opadów wynosi 70%, a jeśli spadnie deszcz, jego intensywność wyniesie prawdopodobnie od 0,5 do 1 cala”.

Dlaczego prognozy pogody oparte na AI mają obecnie tak duże znaczenie

Ponieważ modele AI uczą się na podstawie danych historycznych zgromadzonych przez dziesięciolecia, miały one do czynienia z szerokim zakresem zdarzeń ekstremalnych. To szkolenie pomaga im doskonale radzić sobie z przewidywaniem „przypadków skrajnych”, z którymi modele oparte na fizyce mogą mieć trudności, takich jak gwałtowne nasilenie się huraganów lub nagłe, lokalne wahania temperatury.

Korzyści operacyjne są bez wątpienia znaczące:

Więcej czasu na realizację: Otrzymanie dokładnej prognozy burzy 12 godzin wcześniej daje kierownikowi logistyki czas na Otrzymanie dokładnej prognozy burzy 12 godzin wcześniej daje kierownikowi logistyki czas na zmianę trasy dostaw . Dla ekipy budowlanej oznacza to różnicę między zepsutym wylewaniem betonu a bezpiecznie przełożonym terminem.

Większa dostępność: Nie potrzebujesz już dostępu do superkomputera krajowej służby meteorologicznej. Modele AI mogą działać na standardowej infrastrukturze chmurowej, co zapewnia powszechny dostęp do wysokiej jakości prognoz dla firm każdej wielkości.

W ostatecznym rozrachunku lepsze prognozy pozwalają zespołowi przejść od postawy reaktywnej do proaktywnej. Nie można powstrzymać pogody, ale dzięki bardziej wiarygodnym i szybszym informacjom można zarządzać ryzykiem, jakie stanowi ona dla działalności operacyjnej.

Praktyczne zastosowania AI w prognozowaniu pogody

Zespoły z różnych sektorów już teraz korzystają z prognoz opartych na AI, aby wyprzedzać zmiany pogody. Warto wspomnieć o kilku z nich:

Rolnictwo

Specjalistyczne modele AI do prognozowania pogody w rolnictwie dostarczają hiperlokalne prognozy, które wskazują rolnikom optymalny okres na sadzenie, nawadnianie i zbiór plonów. Pomaga im to zoptymalizować zużycie wody i chronić uprawy przed nieoczekiwanymi przymrozkami lub stresem cieplnym.

Na przykład model AI opracowany we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley przewidział opóźnienie monsunu w Indiach i przekazał prognozę 38 milionom rolników za pośrednictwem telefonów komórkowych, pomagając im dostosować harmonogramy sadzenia z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.

Energia

W sektorze energii odnawialnej modele uczenia maszynowego są obecnie wykorzystywane do prognozowania prędkości wiatru i wydajności turbin z kilkugodzinnym lub kilkudniowym wyprzedzeniem, pomagając operatorom sieci w dokładniejszym zrównoważeniu podaży i popytu na energię elektryczną.

Na przykład firma Google wykorzystuje AI Google DeepMind do prognozowania produkcji energii wiatrowej w swoich farmach wiatrowych. Łącząc prognozy pogody z danymi historycznymi z turbin, system przewiduje produkcję energii nawet z 36-godzinnym wyprzedzeniem. Dzięki temu operatorzy mogą bardziej niezawodnie planować dostawy energii elektrycznej do sieci.

Łańcuch dostaw

Modele AI pomagają firmom logistycznym przewidywać zakłócenia spowodowane burzami na morzu i zmieniać trasy statków lub dostosowywać poziomy zapasów w centrach dystrybucji przed nadejściem burzy.

Jedną z takich firm jest DHL. Korzysta ona z platformy opartej na AI o nazwie Resilience360, która codziennie analizuje miliony punktów danych, w tym prognozy pogody i wiadomości, w celu wykrycia potencjalnych zakłóceń w łańcuchu dostaw. System ostrzega planistów logistycznych o zagrożeniach, takich jak silne burze lub zamknięcia portów, dzięki czemu mogą oni podjąć działania na czas.

Budownictwo

Prognozy oparte na AI pomagają kierownikom budowy ograniczyć kosztowne opóźnienia w zadaniach wrażliwych na warunki pogodowe, takich jak wylewanie betonu, malowanie czy pokrywanie dachów.

Najnowszym przykładem jest japońska firma budowlana KAJIMA, która nawiązała współpracę z Archetype AI w celu analizy danych historycznych dotyczących pogody oraz nagrań z placu budowy w czasie rzeczywistym w ramach dużego projektu poszerzenia kanału. System AI pomógł w zarządzaniu projektami, przewidując opóźnienia związane z pogodą i wcześnie dostosowując harmonogramy, zapobiegając kosztownym zakłóceniom.

Reagowanie w sytuacjach kryzysowych

Google Research opracowało oparty na AI system prognozowania powodzi, aby ograniczyć ryzyko powodzi w obszarach szczególnie narażonych.

System analizuje dane dotyczące opadów, poziomów rzek i ukształtowania terenu, aby przewidzieć powodzie z kilkudniowym wyprzedzeniem. Prognozy są udostępniane za pośrednictwem platformy Google Flood Hub i wykorzystywane przez władze oraz służby ratownicze w krajach takich jak Indie i Bangladesz do wydawania wczesnych ostrzeżeń i przygotowania społeczności przed wystąpieniem powodzi.

Dla większości firm celem nie jest samodzielne uruchamianie tych złożonych modeli, ale wykorzystanie generowanych przez nie danych i wniosków. Poniższa tabela zawiera listę kluczowych graczy w przestrzeni prognozowania pogody opartego na AI.

Model Programista Główna zaleta Dostęp WeatherNext 2 Google DeepMind Prognozy zbiorcze, zdarzenia ekstremalne Weather Lab (wersja eksperymentalna) GraphCast Google DeepMind Dokładność w średnim zakresie Badania/API Pangu-Weather Huawei Krótki czas wnioskowania Badania FourCas tNet NVIDIA Wydajność zoptymalizowana pod kątem procesorów graficznych Badania MetNet-3 Google Opady w krótkim zakresie Badania Modele AI NOAA Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA) Wdrożenie operacyjne Prognozy publiczne

WeatherNext 2 (Google DeepMind)

Oparta na danych z reanalizy ERA5 , co zapewnia jej solidną bazę wiedzy historycznej

Generuje prognozy zbiorcze , co oznacza, że przewiduje wiele możliwych wyników (a nie tylko jeden)

Szczególnie sprawdza się w przypadku ekstremalnych zdarzeń pogodowych, które wiążą się z największym ryzykiem biznesowym

GraphCast (Google DeepMind)

Jeden z pierwszych modeli pokazujących, że AI może dorównać lub przewyższyć tradycyjne systemy numerycznej prognozy pogody (NWP)

Doskonale sprawdza się w prognozach średnioterminowych w zakresie 3–10 dni

Wyszkolona na podstawie danych pogodowych z całego świata zgromadzonych przez dziesięciolecia

Pangu-Weather (Huawei)

Koncentruje się na szybkości bez znacznego obniżania dokładności

Dostarcza prognozy znacznie szybciej niż modele oparte na fizyce, takie jak ECMWF

MetNet-3 (Google)

Stworzona z myślą o prognozach krótkoterminowych o wysokiej rozdzielczości w określonym zakresie

Szczególnie skuteczna w prognozowaniu opadów (deszczu, burz)

Przydatne w hiperlokalnych zastosowaniach, takich jak planowanie wydarzeń, wyznaczanie tras logistycznych itp.

Modele AI NOAA

To sygnał znaczącej zmiany: AI jest obecnie wykorzystywana w praktyce , a nie tylko w badaniach

Zintegrowana z cyklami pracy obok tradycyjnych systemów, takich jak NOAA GFS

Chociaż niektóre z tych modeli są dostępne wyłącznie do celów badawczych, inne zapewniają dostęp za pośrednictwem interfejsów API, co pozwala na pobieranie danych prognoz do własnych narzędzi i cykli pracy.

Jak wykorzystać dane pogodowe oparte na AI w cyklach pracy projektowej

Pobieranie prognoz pogody za pośrednictwem interfejsów API do systemów to dopiero pierwszy krok.

Prognoza pogody nie powoduje automatycznie zmiany harmonogramu wylewania betonu, zmiany trasy transportu, ani nawet przeniesienia ekipy terenowej w bezpieczniejszy termin. Ktoś nadal musi wykorzystać tę wiedzę i przełożyć ją na konkretne działania.

I właśnie w tym miejscu wiele zespołów napotyka problem.

Informacje o pogodzie często znajdują się w jednym narzędziu. Plany projektów są w innym. Komunikacja odbywa się gdzie indziej. Wkrótce zespoły muszą przeskakiwać między pulpitami nawigacyjnymi, arkuszami kalkulacyjnymi, wątkami czatu i narzędziami do planowania tylko po to, aby skoordynować reakcję na jedną aktualizację prognozy — to klasyczny przykład rozrostu narzędzi .

A gdy warunki pogodowe zmieniają się gwałtownie, ta fragmentacja spowalnia wszystko.

To, czego naprawdę potrzebujesz, to zintegrowany obszar roboczy z kontekstową AI jako warstwą analityczną, w którym te spostrzeżenia mogą natychmiast przełożyć się na działanie.

Zatrzymaj rozrost; zintegruj swoją pracę w jednym, ujednoliconym obszarze roboczym AI dzięki ClickUp

Dzięki ClickUp dane pogodowe pobrane z interfejsów API prognozowania można bezpośrednio połączyć z cyklami pracy w projekcie. Zamiast kopiować informacje między narzędziami, możesz uruchamiać zadania, dostosowywać harmonogramy, powiadamiać interesariuszy i koordynować działania z jednego obszaru roboczego.

Wynik jest prosty: gdy zmienia się prognoza, Twój plan zmienia się wraz z nią — bez pośpiechu.

Połączenie interfejsów API pogody

Po pierwsze, przestań ręcznie sprawdzać prognozy. Dzięki integracjom API i webhookom ClickUp możesz połączyć zewnętrzne serwisy pogodowe bezpośrednio ze swoim obszarem roboczym w ClickUp. Gdy prognoza ulegnie zmianie lub zostanie wydane ostrzeżenie pogodowe, informacja ta może automatycznie przepłynąć do Twoich projektów.

Śledź zmiany pogody wraz z zadaniami, które zapewniają wsparcie, korzystając z interfejsów API ClickUp

Jeśli pracujesz w logistyce, Twój zespół może utworzyć połączenie z API pogodowym, aby monitorować aktywność burzową wzdłuż tras transportowych. Jeśli API wykryje ostrzeżenie o trudnych warunkach pogodowych w regionie, przez który ma przejechać ładunek, może automatycznie wygenerować powiadomienie lub utworzyć zadanie ClickUp, aby zespół operacyjny mógł przeanalizować opcje trasy.

Zamiast ciągłego sprawdzania prognoz przez kogoś, system wysyła aktualizacje do Twojego zespołu w momencie, gdy są one istotne.

Twórz pulpity nawigacyjne uwzględniające warunki pogodowe

Następnie zgromadź wszystko w jednym widoku. Zamiast przełączać się między narzędziem do zarządzania projektami a aplikacją pogodową, możesz stworzyć centrum kontroli uwzględniające warunki pogodowe za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp. Pulpity te zapewniają widok ogólny na projekty, jednocześnie wyświetlając warunki środowiskowe, które mogą na nie wpływać.

Śledź warunki pogodowe obok zadań, na które mają one wpływ, w ClickUp

Kierownik budowy może na przykład umieścić na ekranie widżet z radarem pogodowym na żywo lub prognozą pogody obok kart pokazujących aktywne place budowy, dostępność ekip oraz nadchodzące kamienie milowe. Jeśli pod koniec tygodnia zbliżają się ulewne deszcze, może od razu sprawdzić, na które zaplanowane zadania może to wpłynąć, i odpowiednio wcześnie dostosować plany.

W wyniku powstaje jeden ekran kontroli misji, na którym współistnieją harmonogramy projektu i rzeczywiste warunki.

Mapowanie zależności pogodowych

Pogoda rzadko wpływa tylko na jedno zadanie. Opóźnienie w jednej czynności często jest wyzwalaczem reakcji łańcuchowej w całym harmonogramie.

Dzięki połączeniu funkcji automatyzacji ClickUp i zależności zadań możesz powiązać zadania wrażliwe na warunki pogodowe, dzięki czemu harmonogram automatycznie dostosowuje się do zmieniających się warunków.

Wyobraźmy sobie harmonogram budowy, w którym wykopy na placu budowy zależą od sprzyjających warunków pogodowych. Jeśli ostrzeżenie o silnej burzy uniemożliwi wykonanie tych prac, automatyzacja może natychmiast zaktualizować zadania zależne, takie jak wylewanie fundamentów lub dostawa sprzętu, dostosowując je do nowego harmonogramu.

Pozwól, aby automatyzacje ClickUp zajęły się zmianą harmonogramu, dzięki czemu Twój zespół będzie mógł skupić się na pracy

Zamiast ręcznie aktualizować pół tuzina zadań, system sam przelicza harmonogram.

Dokumentacja planów awaryjnych

Gdy dochodzi do zakłóceń pogodowych, posiadanie odpowiednich procedur lub planów awaryjnych bezpośrednio dostępnych w obszarach roboczych pozwala uniknąć chaosu.

ClickUp Docs ułatwia przechowywanie i organizowanie protokołów reagowania na warunki pogodowe tuż obok zadań. Na przykład firma z branży użyteczności publicznej może tworzyć dokumenty opisujące procedury na wypadek ekstremalnych upałów, silnych wiatrów lub burz z piorunami. Dokumenty te można następnie połączyć bezpośrednio z zadaniami operacyjnymi.

Przechowuj swoje plany reagowania na warunki pogodowe dokładnie tam, gdzie odbywa się praca – w ClickUp

Gdy więc w cyklu pracy projektu pojawi się „ostrzeżenie o silnym wietrze”, powiązany protokół bezpieczeństwa obsługi dźwigu jest już załącznikiem i gotowy do zastosowania — nie trzeba przeszukiwać dysków udostępnianych.

Wykorzystaj AI do planowania scenariuszy

Prognozy zmieniają się szybko, a czasami oznacza to konieczność natychmiastowej zmiany planu.

ClickUp Brain, warstwa inteligencji wbudowana w Twój obszar roboczy ClickUp, zawierająca pełny kontekst danych dotyczących Twojej pracy, może w ciągu kilku sekund generować zaktualizowane projekty komunikatów i planów.

Jeśli zaktualizowana prognoza opóźnia o jeden dzień kluczowy kamień milowy projektu, możesz dodać komentarz do zadania, którego to dotyczy, i zapytać:

„@Brain, na podstawie zaktualizowanej prognozy przygotuj wiadomość e-mail do klienta, wyjaśniającą potencjalne jednodniowe opóźnienie i przedstawiającą nasz zmieniony plan pracy.”

ClickUp Brain MAX (asystent AI na komputery stacjonarne) może w razie potrzeby tworzyć kontekstowe aktualizacje dla klientów

W ciągu kilku sekund będziesz mieć gotową, przejrzystą wiadomość do przejrzenia i wysłania. To samo podejście może pomóc w tworzeniu wewnętrznych aktualizacji, planów awaryjnych lub zaktualizowanych list kontrolnych zadań, gdy warunki ulegną nieoczekiwanej zmianie.

Dzięki temu zintegrowanemu podejściu Twój zespół nie będzie już zaskakiwany przez pogodę. Przeszedłeś od chaotycznej reakcji do skoordynowanego działania. ✨

Przestań obserwować pogodę. Zacznij z nią współpracować

AI w prognozowaniu pogody przeszła od koncepcji badawczej do rzeczywistości operacyjnej. Każdemu zespołowi, którego praca jest narażona na działanie czynników atmosferycznych, zapewnia ona więcej czasu realizacji, lepsze zarządzanie ryzykiem i mniej kosztownych niespodzianek.

Rewolucja polega jednak nie tylko na uzyskaniu lepszej prognozy, ale na możliwości szybszego i skuteczniejszego reagowania na tę prognozę.

Wypełniając lukę między analizą danych pogodowych a realizacją operacyjną, można przełamać bariery między danymi z prognoz, planami projektowymi i komunikacją w zespole.

Chcesz stworzyć cykl pracy, który nie tylko prowadzi śledzenie pogody, ale także na nią reaguje?

Często zadawane pytania

Czym prognozowanie pogody oparte na AI różni się od korzystania ze zwykłej aplikacji pogodowej?

Większość standardowych aplikacji pogodowych zapewnia pojedynczą, deterministyczną prognozę, podczas gdy wiele modeli AI generuje prognozy probabilistyczne lub zbiorcze. Dzięki temu otrzymujesz zakres możliwych wyników wraz z ich prawdopodobieństwem, co jest bardziej przydatne przy ocenie ryzyka.

Czy muszę być analitykiem danych, aby korzystać z danych pogodowych opartych na AI?

Nie, w przypadku większości zastosowań biznesowych będziesz korzystać z modeli pogodowych opartych na AI za pośrednictwem interfejsu API udostępnianego przez dostawcę usług pogodowych. Pozwala to na integrację danych prognozowych z istniejącymi narzędziami bez konieczności samodzielnego uruchamiania modeli.

Czy te modele AI mogą przewidywać długoterminowe zmiany klimatu?

Modele pogodowe oparte na AI są przeznaczone do prognozowania krótko- i średnioterminowego (od godzin do tygodni), a nie do długoterminowego modelowania klimatu (od dziesięcioleci do stuleci). Chociaż prognozowanie pogody i prognozowanie klimatu są ze sobą powiązane, stanowią odrębne dyscypliny naukowe, które wykorzystują różne rodzaje modeli.