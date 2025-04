10 najlepszych programów logistycznych w 2025 roku (recenzje i ceny)

Współczesne firmy zawsze chwalą się błyskawicznymi dostawami. Ostatecznie jednak większość z nich ulega nieuporządkowanym systemom zarządzania logistycznego.

Wraz z rozwojem handlu detalicznego w Internecie i stale ewoluującymi kanałami sprzedaży - jednoczesne zarządzanie zapasami, zamówieniami i dostarczalnością stanowi wyzwanie dla zespołów logistycznych.

Zgadywanie popytu prowadzi do zbyt dużej lub zbyt małej ilości zapasów, a śledzenie czasu rzeczywistego i plany oparte na danych są niezbędne, aby utrzymać się na konkurencyjnym rynku.

Ale nie martw się - narzędzia do zarządzania logistyką są tutaj, aby uratować sytuację.

Czym one są? Jak wybrać odpowiednie dla swoich operacji biznesowych?

W tym artykule omówimy najlepsze obecnie dostępne narzędzia logistyczne i podkreślimy kluczowe funkcje, ograniczenia, ceny oraz oceny i recenzje produktów, abyś mógł znaleźć najlepszą opcję dla siebie.

Czym jest oprogramowanie logistyczne?

Oprogramowanie logistyczne automatyzuje i upraszcza cały cykl życia w zakresie zarządzania zapasami, planowania transportu, śledzenia zamówień i kontroli magazynu.

Zwłaszcza te przyziemne zadania, które zabierają wiele godzin. Należą do nich między innymi wprowadzanie danych, zarządzanie dostawcami i ocenami.

Narzędzia logistyczne są oparte na nowoczesnych technologiach i wymagają minimalnej interwencji człowieka. Oczekuj wysoce precyzyjnej linii produkcyjnej z szybszym i sprawniejszym zarządzaniem logistycznym.

Ale przy niezliczonych dostępnych opcjach, jak znaleźć odpowiednie oprogramowanie do zarządzania logistyką dla swojego biznesu?

Czego należy szukać w narzędziach logistycznych?

Jeśli chodzi o zakup oprogramowania logistycznego dla biznesu, nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania.

Ceny oprogramowania mogą mieć zakres od kilkuset do tysięcy. Oto jednak kilka funkcji, których należy szukać w idealnym narzędziu logistycznym:

Widoczność łańcucha dostaw: Szukaj narzędzi logistycznych zapewniających widok z lotu ptaka na wszystkie operacje logistyczne, od pakowania po dostawę

Szukaj narzędzi logistycznych zapewniających widok z lotu ptaka na wszystkie operacje logistyczne, od pakowania po dostawę Zarządzanie w czasie rzeczywistym: Dodatkowe punkty, jeśli oprogramowanie ma możliwość śledzenia czasu rzeczywistego i intuicyjne pulpity do monitorowania kluczowych wskaźników KPI dla biznesu

Dodatkowe punkty, jeśli oprogramowanie ma możliwość śledzenia czasu rzeczywistego i intuicyjne pulpity do monitorowania kluczowych wskaźników KPI dla biznesu Integracje: Upewnij się, że oprogramowanie integruje się z Twoimi istniejącym CRM (Customer Relationship Management) i ERP (Enterprise Planowanie zasobów ). Integracja umożliwia synchronizację w czasie rzeczywistym między wieloma platformami, eliminując ręczne lub podwójne wprowadzanie zadań

Upewnij się, że oprogramowanie integruje się z Twoimi istniejącym CRM (Customer Relationship Management) i ERP (Enterprise Planowanie zasobów ). Integracja umożliwia synchronizację w czasie rzeczywistym między wieloma platformami, eliminując ręczne lub podwójne wprowadzanie zadań Globalna zgodność: Szybko radzi sobie z globalnymi wyzwaniami logistycznymi, w tym zgodnością z międzynarodowymi przepisami handlowymi, procedurami celnymi i wymogami dotyczącymi dokumentacji

Szybko radzi sobie z globalnymi wyzwaniami logistycznymi, w tym zgodnością z międzynarodowymi przepisami handlowymi, procedurami celnymi i wymogami dotyczącymi dokumentacji Dopasowanie do biznesu: Znajdź oprogramowanie logistyczne, które najlepiej pasuje do wielkości Twojej działalności, ilości przesyłek i kategorii produktów, którymi się zajmujesz

Znajdź oprogramowanie logistyczne, które najlepiej pasuje do wielkości Twojej działalności, ilości przesyłek i kategorii produktów, którymi się zajmujesz Skalowalność: Większość narzędzi logistycznych jest oparta na chmurze i szybko dostosowuje się do rosnących potrzeb biznesowych. Upewnij się jednak, że skalowalność nie kosztuje cię fortuny. Szukaj oprogramowania z przejrzystymi cenami i łatwo skalowalnymi funkcjami

Wreszcie, najważniejsze są podstawowe funkcje i funkcje oprogramowania do zarządzania logistyką. Mają one głęboki wpływ na wrażenia z użytkowania oprogramowania w rzeczywistych scenariuszach.

Oto lista najlepszych programów do zarządzania logistyką 👇

10 najlepszych narzędzi do zarządzania logistyką w 2024 roku

Ta lista obejmuje funkcje każdego narzędzia, opinie użytkowników, limity i ceny.

1. ClickUp

Usprawnij operacje logistyczne poprzez usprawnienie zadań i wykorzystanie adaptowalnych widoków ClickUp Views do organizowania i monitorowania wszystkich rodzajów pracy

ClickUp to oparty na chmurze zarządzanie projektami i narzędzie do współpracy. Chociaż jego przypadki użycia są bardzo rozszerzone, w tym przypadku ClickUp skutecznie zarządza zapasami i operacjami logistycznymi dla Business każdej wielkości.

Teams logistyczne mogą planować, monitorować i realizować swoje operacje z jednego miejsca. Dzięki intuicyjnym pulpitom ClickUp.

Możesz wybierać z galerii szablonów ClickUp dostosowanych do konkretnych celów, aby zarządzać operacjami na wszystkich frontach. Obejmuje to Szablony do zarządzania zapasami ClickUp , Szablony KPI dla magazynu ClickUp oraz Szablony do zwinnego zarządzania projektami ClickUp

aby wymienić tylko kilka.

Szybko twórz plany testów produktów i skróć niekończące się godziny ręcznej pracy dzięki podpowiedziom generowanym przez AI w ClickUp

Dodatkowo, wbudowana funkcja czatu i interaktywne tablice ClickUp zostały stworzone w celu usprawnienia współpracy zespołowej dla zdalnych teamów.

Łatwe niestandardowe dodawanie dokumentów, zadań i innych elementów do Tablic

ClickUp najlepsze funkcje

Zarządzaj moją pracą dzięki ponad 10 konfigurowalnym widokom ClickUp

Efektywna współpraca dzięki komentarzom, czatowi, udostępnianiu i powiadomieniom w czasie rzeczywistym

Konfigurowanie pulpitów z kluczowymi dla biznesu wskaźnikami KPI i wizualnymi widżetami

Synchronizuj dokumenty z cyklami pracy, aby przypisywać, komentować i pracować nad nimi z zespołem

ClickUp natywnie integruje się z ponad 200 narzędziami, w tym Slack, Figma, aplikacjami do przechowywania danych w chmurze i nie tylko

Limity ClickUp

Użytkownicy twierdzą, że aplikacja mobilna jest funkcjonalna, ale mogłaby być lepsza

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

2. Oracle Via

Oracle Oracle Transportation Management (OTM) to kompleksowe oprogramowanie logistyczne dla Businessu zmagającego się z zarządzaniem globalnym łańcuchem dostaw.

Platforma ma prosty, intuicyjny interfejs. Mimo to, posiada solidne ustawienie funkcji do efektywnego zarządzania transportem i operacjami logistycznymi na poziomie globalnym.

Możliwości OTM w zakresie konfiguracji ładunków 3D wyróżniają się jako jej USP. Dzięki temu można wizualnie dekonstruować przesyłki za pomocą symulacji. A następnie przeglądać różne kąty i rozmieszczenia w celu uzyskania optymalnych wyników planowanie obciążenia w pojazdach transportowych.

Najlepsze funkcje OTM

Zbieranie, formatowanie i ładowanie stawek od dostawców usług za pośrednictwem kompleksowego systemu zarządzania stawkami

Ustalanie najlepszej trasy transportu przy użyciu zaawansowanych funkcji routingu sieciowego OTM

Automatyzacja zadań administracyjnych, takich jak planowanie spotkań, zapytania o ocenę, rezerwacje i inne

Wizualizacja różnych scenariuszy rynkowych dzięki modelowaniu sieci w czasie rzeczywistym

Dostrzeganie przyszłych wzlotów i upadków dzięki analizie predykcyjnej z wykorzystaniem intuicyjnych pulpitów, wstępnie ustawionych wskaźników KPI i danych historycznych

Limity OTM

Początkowa konfiguracja i ustawienia mogą być nieco powolne

Niektórzy użytkownicy sugerują, że interfejs użytkownika nie jest atrakcyjny

Ceny OTM

Nie wzmianka na stronie internetowej

Oceny i recenzje OTM

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Niewystarczająca ocena

SAP Oprogramowanie SAP Transportation Management (TM) jest częścią podejścia SAP design-to-operate mającego na celu optymalizację cyfrowych łańcuchów dostaw.

Z tego powodu aplikacja jest wystarczająco wszechstronna, aby planować, realizować i rozliczać fracht dla globalnych lub krajowych łańcuchów dostaw.

Co więcej, SAP integruje automatyzację ze swoją aplikacją logistyczną. Dlatego też oferuje zaawansowane technologicznie funkcje, takie jak planowanie obciążeń , prognoza i symulacja na każdym poziomie łańcucha dostaw.

Najlepsze funkcje SAP Transportation Management

Wysoce konfigurowalna platforma oferująca skalowalność i widoczność w skali całego Enterprise

Elastyczny proces przetargów i ocen

Technologia usprawniająca konsolidację ładunków dzięki lepszej optymalizacji tras i niższym kosztom paliwa

Zawsze masz po swojej stronie AI, które pomaga w podejmowaniu decyzji i automatyzacji przyziemnych zadań

Limity SAP Transportation Management

Wysoka krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Aplikacja zwalnia podczas przetwarzania ciężkich zamówień

Ceny SAP Transportation Management

Brak wzmianki na stronie internetowej

SAP Transportation Management oceny i recenzje

G2: Niewystarczająca ocena

Niewystarczająca ocena Capterra: Niewystarczająca ocena

Acumatica Acumatica to system ERP w chmurze, który dostarcza pełen pakiet aplikacji do zarządzania przedsiębiorstwem, w tym aplikacje do zarządzania logistyką, takie jak kontrola zapasów, śledzenie zamówień, zarządzanie magazynem i systemy zarządzania zamówieniami.

Aplikacje te zostały zaprojektowane tak, aby pomóc średniej wielkości firmom uzyskać przewagę konkurencyjną na szybko zmieniającym się rynku.

Interfejs jest wydajny i łatwy w użyciu. Brownie zwraca uwagę na model licencjonowania Acumatica all-inclusive dla użytkowników, umożliwiający widok swojego biznesu w dowolnym czasie i z dowolnego urządzenia w jednej cenie.

Najlepsze funkcje Acumatica

Uproszczenie procesów magazynowych dzięki elastycznemu zarządzaniu elementami, możliwości śledzenia jakości i sprawnemu uzupełnianiu zapasów

Usprawnienie operacji magazynowych dzięki bezpapierowej, ukierunkowanej kompletacji z urządzeń mobilnych

Tworzenie zamówień sprzedaży z zatwierdzonych ofert jednym kliknięciem

Śledzenie statusu wysyłki za pomocą połączonych linków w czasie rzeczywistym i łatwe udostępnianie ich klientom za pomocą wiadomości w aplikacji lub powiadomień

Proaktywne zarządzanie zamówieniami dzięki wbudowanemu zarządzaniu zwrotami, wersjom próbnym audytu, konsolidacji faktur i innym narzędziom

Limity Acumatica

Niektórzy użytkownicy uważają, że narzędzie jest niestandardowe

Recenzenci zgłaszają sporadyczne błędy i trudności techniczne

Trudne do skalowania bez sięgania głęboko do kieszeni

Ceny Acumatica

Niedostępne na stronie internetowej

Acumatica oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (840 recenzji)

4.4/5 (840 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 100 recenzji)

5. NetSuite ERP w chmurze /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/featured-netsuite-dashboard.jpg Netsuite Dashboard /%img/ przez

Netsuite Rozwiązanie ERP w chmurze NetSuite upraszcza zarządzanie logistyką w firmie - od obsługi finansów po optymalizację przetwarzania zamówień, zarządzanie zapasami i operacje magazynowe.

Podobnie jak Acumatica, NetSuite oferuje odpowiednie narzędzia dla teamów logistycznych do zarządzać operacjami efektywnie.

Oprogramowaniu zaufało ponad 37 000 firm, w tym czołowe firmy logistyczne i transportowe, takie jak FlexPort, OmniTRAX i Floship.

Najlepsze funkcje NetSuite ERP w chmurze

Automatyzacja, zarządzanie i optymalizacja zapasów w wielu lokalizacjach i kanałach sprzedaży z poziomu jednego pulpitu

Usprawnienie przetwarzania zamówień dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy - od ofert sprzedaży po realizację zamówień

Zapewnienie zgodności z globalnymi dostawami dzięki elementom umożliwiającym handel w walutach i przepisach podatkowych specyficznych dla danego regionu

Eliminacja podwójnego księgowania dzięki automatycznemu połączeniu transakcji zakupowych z rejestrami dostawców, potwierdzeniami odbioru towarów i dokumentami rozliczeniowymi

Limity NetSuite ERP w chmurze

Struktura NetSuite oparta na SQL działa jako wąskie gardło w tworzeniu raportów i uruchamianiu zaawansowanych zapytań

Dodatkowy koszt jednorazowej opłaty za ustawienia sprawia, że ogólna cena jest droższa

Ceny NetSuite Cloud ERP

Obowiązuje roczna opłata licencyjna plus opłata za ustawienie. Na stronie internetowej nie ma jednak żadnych wyczyszczonych informacji na temat cen

NetSuite Cloud ERP oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (2800+ opinii)

4.0/5 (2800+ opinii) Capterra: 4.1/5 (ponad 1400 opinii)

6. Zoho Inventory

przez Zoho Zoho Inventory jest łatwym w użyciu oprogramowaniem do zarządzania zapasami i inwentaryzacją zaprojektowanym dla nowych Business.

Jeśli Twój Business opiera się na różnych kanałach sprzedaży (głównie online), potrzebujesz oprogramowania logistycznego do obsługi linii produkcyjnych i skoków sprzedaży oraz sprawowania kontroli nad mądrze rozmieszczonymi magazynami.

Zoho Inventory jest do zrobienia.

Najlepsze funkcje Zoho Inventory

Przyjazny dla użytkownika interfejs, łatwa nawigacja i praca z oprogramowaniem

Śledzenie elementów na podstawie partii i numerów seryjnych w wielu kanałach sprzedaży

Automatyczne ponowne zamawianie z wcześniej ustawionymi dostawcami i ocenami zapobiega brakom magazynowym

Generowanie wnikliwych raportów dotyczących trendów sprzedaży i zakupów dla każdego zamówienia

Intuicyjny pulpit do przeglądu cykli zamówień - oczekujących, zapakowanych i dostarczonych, pod jednym dachem

Integracja z ponad 40 przewoźnikami

Limity Zoho Inventory

Użytkownicy mają trudności ze znalezieniem zasobów szkoleniowych i oficjalnej dokumentacji dotyczącej korzystania z oprogramowania

Nie jest to zakończone oprogramowanie logistyczne, skupia się głównie na zarządzaniu zapasami i magazynem

Użytkownicy raportują, że obsługa klienta mogłaby być znacznie lepsza

Ceny Zoho Inventory

Free Forever: limit do 50 zamówień

limit do 50 zamówień Standard: $29/miesiąc

$29/miesiąc Profesjonalny: 79 USD/miesiąc

79 USD/miesiąc Premium: 129 USD/miesiąc

129 USD/miesiąc Enterprise: 249 USD/miesiąc

Zoho Inventory oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 80 recenzji)

4.3/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 370 recenzji)

7. Salesforce

przez Salesforce Salesforce dla dostawców usług transportowych i logistycznych integruje się z Salesforce CRM, oferując dostosowane do potrzeb rozwiązania, takie jak zarządzanie kontaktami, automatyzacja procesów i śledzenie przesyłek.

Platforma jest kluczem do przekształcenia operacji logistycznych w płynne, niestandardowe doświadczenie. Do zrobienia tego poprzez zintegrowane łańcuchy dostaw i holistyczny widok całego procesu wysyłki.

Najlepsze funkcje Salesforce CRM

Uzyskaj kompleksową widoczność łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym za pomocą ujednoliconego pulpitu

Zwiększenie satysfakcji klientów dzięki spersonalizowanym interakcjom i wiadomościom

Integracja z istniejącymi systemami ERP, TMS, WMS i innymi systemami przechowywania danych

Wgląd w czasie rzeczywistym w poziomy zapasów, status zamówień i wskaźniki transportu

Wykorzystanie AI do przewidywania potrzeb w zakresie konserwacji i optymalizacji zasobów i zasobów wykorzystanie zasobów Limity Salesforce CRM

Nie mogliśmy znaleźć aplikacji mobilnej

Brak wersji Free

Cennik Salesforce CRM

Starter: $25/użytkownika

$25/użytkownika Profesjonalista: $80/użytkownika

Salesforce CRM oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 18 300 recenzji)

4,3/5 (ponad 18 300 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 18 000 recenzji)

Brightpearl Brightpearl to wiodący system zarządzania operacjami sprzedaży detalicznej. System zajmuje się planowaniem i zarządzaniem zapasami, wysyłką i realizacją zamówień oraz zamówieniami .

Co więcej, jest zintegrowany z CRM dla handlu detalicznego, aby pomóc w budowaniu lepszych relacji z klientami.

Dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi i atrakcyjnemu interfejsowi użytkownika platforma jest popularna wśród ponad 5000 marek i firm logistycznych.

Najlepsze funkcje Brightpearl

Dokładne rekomendacje dotyczące zakupu zapasów w oparciu o trendy sprzedaży i przyszłe wzorce popytu klientów

Wielokanałowe zarządzanie zapasami i zamówieniami z aktualizacjami w czasie rzeczywistym

Intuicyjny pulpit prezentujący wszystkie kluczowe wskaźniki, takie jak sprzedaż, dostępność zapasów, CAC, LTV klienta i inne

Wbudowany CRM dla handlu detalicznego automatycznie tworzy personę klienta - w tym jego dane kontaktowe, historię zamówień i wcześniejsze interakcje

W pełni zintegrowane systemy punktów sprzedaży z programami lojalnościowymi

Limity Brightpearl

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że trudno jest zacząć (stroma krzywa uczenia się)

Brightpearl nie oferuje wersji próbnej za darmo

Niestandardowe opinie klientów dotyczą ograniczonych modeli raportowania i słabej obsługi klienta

Cennik Brightpearl

Brak szczegółów na stronie internetowej

Ocena i recenzje Brightpearl

G2: 4.5/5 (ponad 70 recenzji)

4.5/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.4/5 (150+ recenzji)

9. Rose Rocket

via Rose Rocket Słyszałeś kiedyś o Guns and Roses? Tak, zespół rockowy! Chociaż znaleźliśmy nazwę Rose Rocket podobną do nazwy zespołu, ich strona internetowa jest oparta na motywie Guns and Roses.

Rose Rocket to wiodące oprogramowanie do zarządzania transportem, popularne wśród firm transportowych, przewoźników i brokerów.

W porównaniu ze starym, nieelastycznym systemem zarządzania transportem, Rose Rocket oferuje zakończoną elastyczność w dostosowywaniu oprogramowania do potrzeb biznesowych.

Najlepsze funkcje Rose Rocket

Ustawienie niestandardowych reguł i wyzwalaczy w celu automatyzacji zadań i powiadomień

Łatwe dodawanie funkcji i narzędzi w miarę rozwoju firmy, płacenie tylko za to, czego używasz

Wbudowane raporty i pulpity do śledzenia rentowności

Dostęp oparty na rolach dla kontroli udostępniania informacji i danych

Kanały komunikacji w czasie rzeczywistym do synchronizacji z kierowcami, klientami i partnerami

Planowanie i optymalizacja tras

Intuicyjne tablice do wewnętrznego śledzenia zamówień, wyboru ładunku przez kierowcę lub zapewnienia klientom niestandardowej widoczności zamówień

Limity Rose Rocket

Niektórzy użytkownicy stwierdzili brak zaawansowanych funkcji

Aktualizacje w czasie rzeczywistym nie są tak naprawdę "w czasie rzeczywistym

Użytkownicy uważają, że trudno jest tworzyć podzielone zamówienia

Ceny Rose Rocket

Free na zawsze

Płatny: $125/miesiąc

$125/miesiąc MSMB: $298/miesiąc

$298/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Rose Rocket oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Niewystarczająca ocena

Fishbowl Fishbowl to oprogramowanie do zarządzania logistycznego, które pomaga firmom zarządzać zapasami, magazynowaniem i procesami produkcyjnymi w jednym miejscu.

Oprogramowanie jest przeznaczone dla małych i średnich firm i jest dostępne w dwóch wersjach: w chmurze jako Fishbowl Drive i lokalnie jako Fishbowl Advanced.

W obu formularzach platforma skutecznie zarządza codziennymi operacjami logistycznymi dla firm każdej wielkości.

Najlepsze funkcje Fishbowl

Usprawnione zarządzanie zapasami dzięki skanowalnym kodom kreskowym, automatyzacji liczenia zapasów i innym narzędziom

Tworzenie konfigurowalnych cykli pracy w celu automatyzacji i planować produkcję procesy z wyprzedzeniem

Wydajne i dokładne zarządzanie zakupami

Automatyzacja i dostosowywanie raportowania

Integracja z najpopularniejszymi narzędziami Business, takimi jak QuickBooks, Salesforce, Shopify i nie tylko

Limity Fishbowl

Wielu użytkowników napotkało programistyczne dziwactwa i błędy

Interfejs użytkownika i nawigacja na platformie nie są atrakcyjne

Drogie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Brak modułu do śledzenia kontenerów

Za każdy dodatek integracyjny trzeba zapłacić prawie 500 USD

Cennik Fishbowl

Fishbowl Drive

Warehousing: $329/miesiąc

Fishbowl Advanced

Magazynowanie: $329/miesiąc

$329/miesiąc Produkcja: 429 USD/miesiąc

Fishbowl oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (ponad 210 opinii)

4.0/5 (ponad 210 opinii) Capterra: 4.1/5 (820+ opinii)

Znajdź najlepsze oprogramowanie logistyczne dla swojego biznesu

Oprogramowanie logistyczne usprawnia nieustrukturyzowane i zepsute systemy zarządzania łańcuchem dostaw współczesnych firm. W przypadku firm o globalnych potrzebach w zakresie logistyki łańcucha dostaw korzyści są nieograniczone.

Odpowiedni system logistyczny może przyczynić się do sukcesu lub porażki Twojego Businessu.

Niezależnie od tego, czy Twój zespół logistyczny jest bombardowany numerami zamówień, czy też zmaga się z zatłoczonymi potokami dostaw, ClickUp oferuje doskonałe zarządzanie i narzędzia zwiększające wydajność aby przyćmić konkurencję.

