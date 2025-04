DeepSeek AI vs ChatGPT: Który model AI jest najlepszy dla Twoich potrzeb?

Chatboty AI są wszędzie. Stały się one nieodzowną częścią naszego przepływu pracy na wiele sposobów. Niezależnie od tego, czy chodzi o debugowanie kodu, generowanie zawartości, analizowanie ogromnych ilości danych czy automatyzację powtarzalnych zadań, AI płynnie wplotła się w sposób, w jaki pracujemy.

Od kilku lat ChatGPT dominuje w tej przestrzeni jako asystent AI. Ma jednak nowego konkurenta - DeepSeek AI R1.

Teraz pytanie brzmi: DeepSeek czy ChatGPT? Które z nich najlepiej odpowiada Twoim potrzebom?

Aby wyłonić zwycięzcę w tym wyścigu AI, przeanalizujmy ich mocne i słabe strony oraz rzeczywistą wydajność, abyś mógł wybrać AI, która będzie dla Ciebie najlepsza.

Czym jest Deepseek AI?

DeepSeek AI to open-source'owy duży model językowy (LLM) opracowany jako alternatywa dla ChatGPT.

Deepseek AI wyróżnia się w tworzeniu zawartości, generowaniu kodu, badaniach i zaawansowanym rozumowaniu, obsługując wszystko, od prostych zapytań po złożone rozwiązywanie problemów.

Dostępne zarówno za pośrednictwem urządzeń mobilnych, jak i Internetu, DeepSeek AI oferuje konfigurowalne rozwiązania API, które można dostosować do konkretnych potrzeb.

Ponieważ jest to model open-source, otrzymujesz pełną kontrolę nad wdrażaniem i niestandardowym działaniem platformy.

Do zrobienia? W ciągu zaledwie tygodnia od premiery DeepSeek-R1 stał się najczęściej pobieraną darmową aplikacją w Stanach Zjednoczonych.

Funkcje DeepSeek AI

DeepSeek AI szybko zyskał pozycję silnego konkurenta dla niektórych z najlepszych narzędzi AI - do tego stopnia, że wielu aktywnych użytkowników AI rozważa go jako zamiennik ChatGPT. Przyjrzyjmy się funkcjom, które wyróżniają DeepSeek AI.

Funkcja #1: Architektura MoE

DeepSeek AI wykorzystuje model Mixture-of-Experts (MoE) do generowania odpowiedzi na zapytania użytkowników.

Oznacza to, że zamiast używać jednej gigantycznej sieci neuronowej do wszystkiego, dzieli ona zadania między wyspecjalizowane modele "eksperckie", które koncentrują się na różnych problemach.

MoE jest jak posiadanie zespołu specjalistów do każdej kategorii zadań, a nie jednej osoby wykonującej całą pracę. Dzięki temu DeepSeek AI może pracować wydajniej przy mniejszych zasobach i zapewnia użytkownikom najbardziej precyzyjne odpowiedzi.

Funkcja #2: Model open-source

DeepSeek wykorzystuje w pełni open-source'owy model AI. Każdy może pobrać DeepSeek-R1 za darmo i uruchomić go lokalnie, mając jednocześnie nieograniczony dostęp do jego architektury i danych treningowych.

Dzięki DeepSeek programiści i firmy mogą modyfikować, optymalizować i wdrażać AI w swoich systemach bez polegania na zewnętrznych dostawcach.

Funkcja #3: rozumowanie oparte na łańcuchu myśli

via DeepSeek AI

DeepSeek AI wykorzystuje uczenie ze wzmocnieniem (RL) i logikę do odpowiadania na zapytania użytkowników. Podąża za procesem rozumowania krok po kroku, aby logicznie rozkładać złożone problemy, zamiast polegać na wzorcach w celu uzyskania szybkich odpowiedzi.

To ulepszone rozumowanie sprawia, że Deepseek jest bardzo skuteczny w matematyce, kodowaniu i zadaniach analitycznych, w których liczy się dokładność i ustrukturyzowane wyjaśnienia.

Funkcja #4: Zaawansowane przetwarzanie tekstów

Przetwarzanie tekstów w DeepSeek opiera się na wyszkolonej adaptacyjności. Z dużą precyzją i dokładnością pozyskuje informacje z gęstego, bogatego w badania i wypełnionego żargonem tekstu, przewyższając standardowe chatboty AI.

Wielowarstwowe okna kontekstowe mogą śledzić połączenia między różnymi blokami tekstu w długich dokumentach, co czyni je potężnym narzędziem do badań akademickich, dokumentów prawnych i raportów technicznych.

Ceny Deepseek AI

Ceny DeepSeek działają w modelu pay-as-you-go, co oznacza, że płacisz tylko za to, czego używasz. Zamiast stałej subskrypcji, ceny oparte są na liczbie przetworzonych tokenów.

Free Plan: Free forever

DeepSeek AI Chat: DeepSeek AI Chat pobiera opłatę w wysokości 0,07 USD, jeśli odpowiedź jest pobierana z pamięci podręcznej (cache hit), 0,27 USD, jeśli wymaga ponownego przetworzenia (cache miss) i 1,10 USD za dane wyjściowe

DeepSeek AI Reasoner: Ten plan kosztuje 0,14 USD za trafienia w pamięci podręcznej, 0,55 USD za brak trafień w pamięci podręcznej i 2,19 USD za dane wyjściowe

Uwaga: Ceny te są obliczane za 1 milion przetworzonych tokenów*

Czym jest ChatGPT?

ChatGPT to chatbot AI, który wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do angażowania użytkowników w rozmowy podobne do ludzkich.

Platforma jest obecnie zasilana przez duży model językowy GPT-4o (LLM), oferujący zwiększone możliwości w zakresie rozumienia kontekstu, zapamiętywania wcześniejszych interakcji i generowania szczegółowych odpowiedzi.

Od obsługi klienta po rozwiązywanie problemów technicznych i tworzenie zawartości, wszechstronność ChatGPT może obsłużyć prawie wszystko. Stał się kamieniem węgielnym innowacji opartych na AI w nowoczesnych firmach, pomagając biznesom i programistom z łatwością budować i wdrażać narzędzia oparte na AI.

🔎Czy wiesz, że? Uruchomiony w listopadzie 2022 r. przez OpenAI, ChatGPT stał się najszybciej rozwijającą się aplikacją konsumencką w historii, zyskując ponad 100 milionów użytkowników w ciągu dwóch miesięcy.

Funkcje ChatGPT

ChatGPT to asystent AI szeroko wykorzystywany przez wielu profesjonalistów. Oto niektóre z jego wyróżniających się funkcji:

Funkcja #1: Architektura oparta na transformatorach

ChatGPT firmy OpenAI jest zbudowany na architekturze opartej na transformatorach. Zamiast aktywować wybrane ścieżki neuronowe, wykorzystuje całą swoją bazę wiedzy (1,8 biliona parametrów), aby spójniej odpowiedzieć na zapytanie użytkownika.

ChatGPT wykorzystuje mechanizm samoobserwacji, aby zrozumieć relacje między słowami, dzięki czemu jest bardzo skuteczny w obsłudze długich dyskusji, wykonywaniu złożonych instrukcji i dokładnym generowaniu tekstu podobnego do ludzkiego.

Funkcja #2: Niestandardowe GPT

ChatGPT umożliwia użytkownikom tworzenie tak zwanych niestandardowych GPT. Możesz użyć tych dostosowanych wersji ChatGPT, aby pomóc w realizacji określonych zadań.

Niestandardowe GPT umożliwiają precyzyjne dostosowanie odpowiedzi bota, integrację określonej wiedzy i automatyzację niektórych zadań bez konieczności kodowania.

Możesz stworzyć niestandardowy GPT przeszkolony w zakresie zasad firmy do obsługi wewnętrznych zapytań i wdrożyć jeden przeszkolony w zakresie unikalnego stylu pisania w celu uzyskania pomocy w zakresie zawartości. Możesz nawet ustawić GPT do debugowania kodu przy użyciu określonego frameworka. Możliwości są nieograniczone!

Niestandardowe GPT działają niezależnie od pamięci używanej przez ChatGPT w standardowych interakcjach. Każdy niestandardowy GPT może mieć własne instrukcje i pliki referencyjne, ale domyślnie nie pamięta poprzednich interakcji.

Funkcja #3: Możliwości multimodalne

ChatGPT nie ogranicza się do odpowiedzi na tekst. Jego multimodalne możliwości pozwalają na przetwarzanie i generowanie tekstu, obrazów, a nawet zawartości audio.

Oznacza to, że możesz przesyłać obrazy, zrzuty ekranu lub klipy audio, a ChatGPT może wyodrębniać informacje, identyfikować obiekty, transkrybować wypowiadane słowa i dostarczać wyjaśnienia lub podsumowania na podstawie zawartości.

Funkcja #4: Pamięć konwersacyjna

ChatGPT może zapamiętywać preferencje użytkownika, wcześniejsze dyskusje i bieżące zadania w wielu interakcjach. W przeciwieństwie do modeli AI, które resetują się po każdej sesji, ChatGPT może przypominać szczegóły w czasie, dzięki czemu idealnie nadaje się do długoterminowych projektów, spersonalizowanych cykli pracy i automatyzacji biznesu.

Płatni użytkownicy mogą trenować pamięć ChatGPT, aby zachować określone informacje, takie jak szczegóły projektu, styl pisania lub instrukcje specyficzne dla użytkownika. Tak więc, zamiast oferować szczegółowe instrukcje za każdym razem, Business może płynnie kontynuować zadania, utrzymywać spójność i automatyzować powtarzalne cykle pracy.

Ceny ChatGPT

Chociaż ChatGPT oferuje plan Free, osoby, które używają go konsekwentnie i często, mogą odnieść większe korzyści z jego płatnego planu.

Free forever

Plusy: 20 USD miesięcznie

Pro: $200 miesięcznie

Teams : 30 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

DeepSeek AI vs. ChatGPT: Porównanie funkcji

Zarówno DeepSeek AI, jak i ChatGPT mają swoje mocne strony.

Podczas gdy ChatGPT jest ugruntowanym i niezawodnym narzędziem AI, wyróżniającym się w interakcjach konwersacyjnych, DeepSeek AI jest wysoce opłacalny i zoptymalizowany pod kątem zadań technicznych i logicznego rozumowania.

Oto krótkie spojrzenie na to, jak oba modele AI różnią się od siebie:

Funkcje DeepSeek ChatGPT Wydajność Najwyższa wydajność w ustrukturyzowanych zadaniach Spójna wydajność w szerszym zakresie tematów Przypadki użycia Zadania techniczne, badania, ustrukturyzowana analiza danych Kreatywne pisanie, burza mózgów i ogólne zadania AI Interfejs użytkownika Koncentracja na deweloperach Intuicyjne i łatwe do naśladowania Czas przestoju Częste awarie serwerów Spójna wydajność serwera Koszt szkolenia 5 milionów dolarów 100 milionów dolarów Niestandardowe Umożliwia zaawansowane niestandardowe i precyzyjne dostosowanie Zależność od aktualizacji danych Open AI Analiza danych Wsparcie tylko dla tekstu Multimodalne wyodrębnianie informacji z tekstu, obrazów i dźwięku

Omówmy teraz szczegółowo kluczowe różnice.

Funkcja #1: Dane powstania zawartości

Zarówno DeepSeek AI, jak i ChatGPT to konwersacyjne modele AI zdolne do tworzenia zawartości podobnej do ludzkiej dla swoich odbiorców. Jednak gdy ich możliwości generowania zawartości są dokładnie testowane, każdy z nich wyróżnia się w różnych aspektach, zaspokajając różne przypadki użycia i style pisania.

DeepSeek

DeepSeek AI lepiej radzi sobie z pisaniem tekstów technicznych niż ChatGPT. Tworzy ustrukturyzowaną zawartość opartą na faktach, koncentrując się na dogłębnych wyjaśnieniach, a nie na przepływie konwersacji.

Nie oznacza to, że brakuje mu możliwości kreatywnego pisania. Po prostu lepiej nadaje się do formalnych dokumentów, wyjaśnień technicznych i podsumowań badań, które wymagają kontekstowych, dobrze zorganizowanych i precyzyjnych informacji bez puchu.

Poprosiliśmy DeepSeek AI o wyjaśnienie zasad działania technologii LiDAR w pojazdach autonomicznych, a jej odpowiedź, choć zwięzła i rzeczowa, zapewniła jasny i uporządkowany podział koncepcji, dzięki czemu była niezwykle łatwa do zrozumienia.

ChatGPT

ChatGPT, z drugiej strony, ma przewagę w kreatywnym i technicznym pisaniu z naciskiem na utrzymanie konwersacji i zaangażowania.

Od burzy mózgów po opracowywanie konspektów blogów, tekstów do mediów społecznościowych, e-maili i wszystkiego pomiędzy, siła ChatGPT leży w płynnym opowiadaniu historii, generowaniu pomysłów i tworzeniu zawartości z naturalnym, ludzkim przepływem.

Nie oznacza to, że ChatGPT nie może pisać zawartości technicznej. W przeciwieństwie do DeepSeek AI, które koncentruje się na dokładności i precyzji, ChatGPT koncentruje się na upraszczaniu złożonych pomysłów technicznych za pomocą analogii, przykładów i punktów danych, aby uczynić je strawnymi dla użytkowników nietechnicznych.

Aby przetestować jego zdolności burzy mózgów, poprosiliśmy ChatGPT o wyjaśnienie obliczeń kwantowych tak, jak zrobiłby to dla 10-letniego dziecka. Jak widać, narzędzie to ułatwia zrozumienie złożonego tematu. Brakuje mu jednak dokładności w określonych punktach danych.

🏆Zwycięzca: ChatGPT wyróżnia się kreatywnym, konwersacyjnym sposobem pisania. Jeśli jednak szukasz czegoś do dokumentacji technicznej i podsumowań badań, DeepSeek jest lepszy.

Funkcja #2: Możliwości matematyczne i kodowania

Oba modele AI, DeepSeek i ChatGPT, mają imponujące możliwości, które pomagają w matematyce i kodowaniu. Porównajmy je.

DeepSeek

DeepSeek AI wyśmienicie radzi sobie z wykonywaniem zadań technicznych, czy to zaawansowanych problemów matematycznych, obliczeń statystycznych, tworzenia kodu, czy nawet debugowania złożonych kodów.

Zdobył 97. 3% w benchmarku MATH-500 i wykazał wysoki percentyl w wyzwaniach Codeforces, przewyższając ChatGPT i Google Gemini.

DeepSeek AI przedkłada bezpośrednie odpowiedzi nad wyjaśnienia krok po kroku. Jest przeznaczony dla programistów, inżynierów i badaczy, którzy potrzebują szybkich, precyzyjnych wyników bez konieczności przeglądania długich wyjaśnień.

ChatGPT

ChatGPT sprawdza się również wyjątkowo dobrze w rozumowaniu matematycznym i tworzeniu kodu. Nie tylko generuje odpowiedzi na zapytania matematyczne, ale prowadzi cię przez rozumowanie, wyjaśniając wszystkie główne punkty w uproszczony sposób.

Ponadto ChatGPT oferuje kompleksową pomoc w zakresie kodu, sugeruje ulepszenia i pomaga debugować błędy. Jest to idealne rozwiązanie dla studentów, programistów i profesjonalistów, zwłaszcza tych początkujących w kodowaniu lub zaawansowanej matematyce, którzy potrzebują ustrukturyzowanych wskazówek krok po kroku.

🏆Zwycięzca: Podczas gdy oba te narzędzia pomagają w matematyce i kodzie, DeepSeek wygrywa ze względu na swoją precyzję i zdolność do szybkiej obsługi złożonych algorytmów.

Funkcja #3: Wizualizacja danych i możliwości analityczne

Przyjrzyjmy się, jak DeepSeek AI i ChatGPT pomagają w analizie danych.

DeepSeek

DeepSeek AI doskonale radzi sobie z pobieraniem i wyszukiwaniem danych. Skutecznie przetwarza duże zbiory danych i generuje ustrukturyzowane dane wyjściowe bez utraty dokładności.

Nie potrafi jednak wyodrębniać informacji z obrazów ani wspierać wyszukiwania głosowego. Nie posiada również wbudowanych narzędzi do wizualizacji, więc nie może tworzyć tabel, wykresów ani wykresów niezbędnych do analizy danych, raportowania i wizualizacji trendów.

ChatGPT

W przeciwieństwie do DeepSeek, ChatGPT zapewnia wsparcie dla analizy obrazu i wyodrębniania tekstu z zrzutów ekranu, umożliwiając użytkownikom bezpośrednie przetwarzanie danych wizualnych. Dzięki temu jest przydatny do skanowania dokumentów, wyodrębniania tabel i analizowania zawartości graficznej bez konieczności korzystania z narzędzi innych firm.

🏆Zwycięzca: ChatGPT wygrywa w tej rundzie. Jego multimodalne możliwości pozwalają mu wyodrębniać i interpretować informacje z tekstu, obrazów, a nawet wykresów, podczas gdy DeepSeek może wyodrębniać informacje tylko z tekstu.

Funkcja #4: Prywatność, względy etyczne i cenzura

Prywatność, etyka i cenzura to kluczowe czynniki przy wyborze narzędzia AI. Spośród tych dwóch, ChatGPT jest bardziej niezawodny ze względu na standardowe zasady ochrony danych.

DeepSeek

DeepSeek AI przechowuje dane użytkowników na bezpiecznych serwerach w Chinach, ale jej polityka wykorzystania danych pozostaje niejasna. Ten brak przejrzystości budzi obawy firm zajmujących się wrażliwymi informacjami, ponieważ nie ma pewności, w jaki sposób dane użytkowników są przetwarzane lub przechowywane.

Dodatkowo, DeepSeek AI wymusza ścisłą cenzurę na politycznie wrażliwe tematy, w szczególności geopolitykę i wydarzenia historyczne.

ChatGPT

ChatGPT przestrzega jednak zachodnich standardów ochrony danych, dostosowując się do zgodności z RODO i CCPA. Oferuje większą przejrzystość w przetwarzaniu danych, dzięki czemu jest bezpieczniejszym wyborem dla firm zarządzających wrażliwymi informacjami. Klienci Enterprise mogą również mieć większą kontrolę nad swoją prywatnością, rezygnując ze śledzenia danych.

Chociaż OpenAI stosuje moderację zawartości i filtry bezpieczeństwa, środki te nie eliminują w pełni stronniczości. Należy ręcznie wdrożyć kontrole stronniczości, aby zapewnić uczciwe i zrównoważone wyniki we wrażliwych aplikacjach.

Zadaliśmy ChatGPT to samo pytanie dotyczące praw człowieka, które zadaliśmy DeepSeek, ale zamiast blokować odpowiedź, dostarczył szczegółową, zniuansowaną odpowiedź, uznając złożoność.

🏆Zwycięzca: ChatGPT wygrywa ze względu na zgodność ze standardami RODO i CCPA, dzięki czemu jest lepszy pod względem ochrony danych i przejrzystości.

DeepSeek AI vs. ChatGPT na Reddit

Udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć, gdzie ludzie lądują w debacie DeepSeek AI vs. ChatGPT. Podczas wyszukiwania DeepSeek AI vs ChatGPT na Reddicie wielu użytkowników zgadza się, że DeepSeek AI jest bardziej wydajny (i tańszy) w przypadku zapytań dotyczących kodowania i matematyki.

Jeden z użytkowników Reddit powiedział:

Dwie rzeczy, w których GPT ciągle się myli, to "szyki" i instrukcje "if else". Bez względu na to, ile razy poprawiam GPT, nie pamięta on poprawek. DeepSeek AI i Copilot, które są darmowe, dostają pierwszy strzał. Nie wspominając o tym, że jest 17 razy tańszy niż GPT 4o

Inny użytkownik Reddita powiedział:

Ludzie nie rozumieją, że jest tak dobry jak O1, ale 1/50 kosztów. Możesz go używać przez cały dzień i wydać tyle samo pieniędzy, co w przypadku O1

Jeszcze jeden użytkownik Reddita wypowiedział się na korzyść Deepseek AI:

R1 zdecydowanie przewyższa o1 w aspekcie widoku procesu myślenia. OpenAI ukrywa przed nami tę funkcję, więc podoba mi się, że R1 pokazuje każdy krok, jaki wykonał, aby dojść do tej odpowiedzi.

Inni użytkownicy Reddita zauważają, że ChatGPT jest bardziej pomocny w zadaniach wymagających konwersacji i szczegółowych odpowiedzi:

ChatGPT wyróżnia się zrozumieniem niuansów kontekstowych i generowaniem odpowiedzi podobnych do ludzkich, dzięki czemu jest wysoce adaptowalny do różnych zadań. - Recenzja Reddit

modele o1 lub ChatGPT lepiej rozumieją obrazy w ogóle, DeepSeek myślę, że tylko trochę wyodrębnia tekst, ale ma problemy ze zrozumieniem, co się dzieje z tekstem, jeśli jest to diagram lub coś podobnego. - Recenzja Reddit

ChatGPT wydaje się najlepszy do zadawania pytań na tematy. DeepSeek wydaje się nie wiedzieć o wielu tematach i ma halucynacje. - Recenzja Reddit

Spotkanie ClickUp - najlepsza alternatywa dla DeepSeek AI vs. ChatGPT

Wyszukiwarki AI, takie jak ChatGPT i DeepSeek AI, świetnie nadają się do generowania zawartości, podsumowywania tekstu, wsparcia w kodzie, a nawet do wspierania badań. Na tym jednak ich zadania się kończą.

Nie śledzą postępów, nie przechowują dyskusji ani nie pomagają w utrzymaniu spójności zespołu. Nie pamiętają notatek z zeszłotygodniowego spotkania, przesuniętego terminu ani zadania, które wciąż czeka na zatwierdzenie. Gdy czat dobiegnie końca, ich pamięć również.

W tym miejscu wkracza ClickUp - Twój najlepszy hub wydajności oparty na AI. Łączy ono AI z ustrukturyzowanymi cyklami pracy, współpracą w czasie rzeczywistym i płynną organizacją, dzięki czemu możesz pracować mądrzej.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

ClickUp Brain to coś więcej niż tylko AI. Rozumie cykl pracy, śledzi informacje i pobiera istotne spostrzeżenia z obszaru roboczego, niezależnie od tego, czy jest to oś czasu projektu, poprzednia dyskusja, czy konkretny plik.

Zamiast przełączać się między wieloma narzędziami w celu wyszukiwania rozproszonych informacji, ClickUp Brain zapewnia wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Płynnie łączy dokumentację firmową, zadania, ludzi i wiedzę z AI, dzięki czemu możesz pracować nad wszystkim z jednego, ujednoliconego obszaru roboczego.

Tworzenie rozszerzonych i odpowiednich polityk firmy z ClickUp Brain

A to jeszcze nie wszystko. ClickUp Brain naprawdę działa jako asystent wydajności, zajmując się powtarzalnymi zadaniami, takimi jak udostępnianie aktualizacji projektów, zmiana statusów zadań i inne przyziemne, ale ważne zadania, które utrzymują pracę w ruchu. W ten sposób możesz skupić się na ważnych projektach bez spowalniającej Cię pracy.

Załóżmy na przykład, że musisz wysyłać cotygodniową aktualizację projektu do swojego zespołu. Zamiast przygotowywać ją ręcznie, ClickUp Brain może przeanalizować postępy w projekcie, wyciągnąć kluczowe informacje i wygenerować przejrzystą, profesjonalną aktualizację w ciągu kilku sekund.

Czytaj więcej: Inside ClickUp Brain for Teams: Najlepsze narzędzia do udostępniania wiedzy, automatyzacji projektów i pisania tekstów

ClickUp's One Up #2: ClickUp Connected Search

Jak często zdarzyło Ci się spędzić godziny na poszukiwaniu pojedynczego pliku, starej dyskusji lub kluczowej aktualizacji projektu - przeskakując między e-mailami, Slackiem, Dyskiem Google i niekończącymi się zakładkami - tylko po to, by zdać sobie sprawę, że zmarnowałeś połowę dnia?

Fragmentaryczne cykle pracy obniżają wydajność. Według badania Harvard Business Review, pracownicy przełączają się między aplikacjami 1200 razy dziennie, co prowadzi do tak zwanego "podatku od przełączania" - kosztującego firmy 9% rocznego czasu pracy ich pracowników.

To właśnie pomaga wyeliminować Connected Search firmy ClickUp. Centralizuje dane, sprawiając, że wszystko jest łatwo przeszukiwalne i dostępne. Zamiast ręcznie przeszukiwać wiele narzędzi, możesz natychmiast pobrać dokładnie to, czego potrzebujesz.

Napraw fragmentaryczne cykle pracy dzięki Connected Search firmy ClickUp

Co więcej, każda zmiana w ClickUp i zintegrowanych aplikacjach innych firm jest automatycznie aktualizowana, dzięki czemu zawsze masz dostęp do najnowszych informacji.

Pro Tip: Wykorzystaj wbudowane filtry do sortowania wyników wyszukiwania według zadań, dokumentów lub komentarzy. Wzmianki o konkretnych kombinacjach słów kluczowych, np. "notatki ze spotkania" + "Q4", aby uzyskać szybkie i precyzyjne wyniki

ClickUp's One Up #3: Zarządzanie wiedzą ClickUp

Scentralizuj wiedzę swojej firmy dzięki ClickUp Knowledge Management

Wiedza Twojej firmy jest tak cenna, jak jej dostępność. Jeśli ważne informacje są zakopane w e-mailach, zagubione w nieaktualnych dokumentach lub rozproszone w wielu narzędziach, są tak dobre, jak zapomniane.

ClickUp Knowledge Management przechowuje wszystkie informacje Twojej firmy w jednym scentralizowanym, ustrukturyzowanym i przeszukiwalnym hubie.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wewnętrzną dokumentację, SOP, zasady czy wiki, Twój zespół ma łatwy dostęp do aktualnych informacji dzięki narzędziom do zarządzania wiedzą.

Błyskawicznie zamień dowolny dokument w wiki : Przekształć : Przekształć ClickUp Docs w interaktywną bazę wiedzy z gotowymi szablonami, bogatym formatem i współpracą w czasie rzeczywistym ✅

Współpraca i aktualizacja informacji : Członkowie Teams mogą edytować, komentować i udostępniać wiedzę w czasie rzeczywistym ✅

Stwórz połączoną sieć z linkami zwrotnymi : Łatwe łączenie połączonych dokumentów, polityk i zasobów w celu zbudowania w pełni połączonego huba wiedzy, dzięki czemu żadna informacja nie pozostaje w izolacji ✅

Bezproblemowa integracja : Przenoszenie arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów i notatek z innych narzędzi w celu konsolidacji wiedzy bez śledzenia wcześniejszej pracy ✅

Szablony bazy wiedzy: Wbudowane szablony bazy wiedzy usprawniające udostępnianie i wyszukiwanie wiedzy ✅

📮ClickUp Insight: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników wiedzy wysyła od 1 do 3 wiadomości dziennie, aby uzyskać potrzebny im kontekst. Ale co by było, gdybyś miał wszystkie informacje udokumentowane i łatwo dostępne? Z ClickUp Brain's AI Knowledge Manager u boku, przełączanie kontekstu staje się przeszłością. Wystarczy zadać pytanie bezpośrednio z obszaru roboczego, a ClickUp Brain pobierze informacje z obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

Weź AI poza same odpowiedzi - usprawnij swój cykl pracy dzięki ClickUp

Ponieważ DeepSeek AI i ChatGPT nadal ewoluują i konkurują ze sobą, przestrzeń AI jest ustawiona na duży postęp. Jednak w ostatecznym rozrachunku oba te rozwiązania pozostają samodzielnymi narzędziami skoncentrowanymi na generowaniu odpowiedzi, a nie zarządzaniu cyklami pracy.

ClickUp to nie tylko narzędzie AI do odpowiadania na zapytania, ale także scentralizowany hub, który łączy informacje przechowywane w dokumentach, zadaniach, bazie wiedzy i konwersacjach, automatyzuje cykle pracy i zamienia rozproszone informacje w przydatne spostrzeżenia.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo.