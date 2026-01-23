10 najlepszych alternatyw dla Copient AI dla Teams w 2026 roku

Copient AI został stworzony w jednym celu: aby pomóc sprzedawcom ćwiczyć rozmowy poprzez symulacje oparte na AI. Działa to dobrze w przypadku prób, ale nie spełnia codziennych potrzeb większości zespołów sprzedażowych.

Szkolenia nie istnieją w izolacji. Muszą być połączone z rzeczywistymi transakcjami, rzeczywistą zawartością i rzeczywistym wykonaniem.

W tym przewodniku przedstawiono 10 alternatyw dla Copient AI, od narzędzi coachingowych i wsparcia sprzedaży po platformy, które przenoszą naukę do rzeczywistych cykli pracy. Jeśli szukasz opcji wykraczających poza symulowane rozmowy i wspierających rzeczywiste działania zespołów sprzedaży, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Copient AI?

Alternatywy dla Copient AI są przeznaczone dla zespołów sprzedaży poszukujących różnych podejść szkoleniowych, marketerów potrzebujących narzędzi AI do pisania lub organizacji pragnących poszerzyć możliwości cyklu pracy opartego na AI.

Głównym problemem jest to, że Copient AI skupia się wyłącznie na scenariuszach odgrywania ról sprzedażowych. Istnieje kilka kluczowych powodów, dla których warto rozważyć inne opcje:

Specjalistyczne potrzeby szkoleniowe: Niektóre zespoły wymagają głębszej analizy, różnych metodologii coachingu lub scenariuszy specyficznych dla branży, aby zapewnić bardziej efektywne wsparcie sprzedaży i wirtualną praktykę.

Szersza integracja cyklu pracy: Organizacje mogą potrzebować narzędzia coachingowego opartego na AI, które zapewnia połączenie z istniejącymi narzędziami do zarządzania projektami i dokumentacją sprzedaży, aby zapobiec przełączaniu się między kontekstami.

Możliwości generowania zawartości: zespoły marketingowe i ds. zawartości często potrzebują pomocy AI w pisaniu scenariuszy próbnych prezentacji i odpowiedzi na zastrzeżenia, jako uzupełnienie lub zamiennik szkoleń z odgrywania ról.

Funkcje współpracy zespołowej: Wiele alternatyw oferuje lepsze funkcje współpracy zespołowej, umożliwiające udostępnianie opinii generowanej przez AI, śledzenie postępów w różnych działach oraz integrację analizy rozmów z codziennymi cyklami pracy.

Oto krótkie podsumowanie, które pomoże Ci zacząć:

Alternatywy dla Copient AI w skrócie

Nazwa narzędzia Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp ClickUp Brain do kontekstowych scenariuszy i pisania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, AI Notetaker, integracja z dokumentami, CRM, automatyzacja, Super Agents Zespoły, które chcą mieć cykle pracy sprzedaży oparte na AI, z połączeniem z rzeczywistą realizacją (od osób indywidualnych po Enterprise). Free Forever; dostępne są płatne plany Second Nature Awatary AI do odgrywania ról na żywo, automatycznie generowane scenariusze, analiza wydajności, integracja z CRM, wsparcie dla wielu języków. Zespoły sprzedaży w przedsiębiorstwach potrzebujące realistycznego coachingu opartego na AI z wykorzystaniem scenek sytuacyjnych. Niestandardowe ceny Luster. ai Niestandardowe profile AI, informacje zwrotne dotyczące coachingu w czasie rzeczywistym, predykcyjna analiza luk w umiejętnościach, rozgałęzienia scenariuszy Organizacje sprzedażowe skupiające się na spersonalizowanym coachingu na dużą skalę Niestandardowe ceny Pitch Monster Grywalizowane odgrywanie ról, interaktywne ćwiczenia prezentacji, tabele wyników, krótkie moduły szkoleniowe. Zespoły pragnące wysokiego zaangażowania i gamifikowanego szkolenia sprzedażowego Bezpłatnie; płatne plany od 19 USD/użytkownik/miesiąc Yoodli Analiza mowy, wykrywanie wypełniaczy, informacje zwrotne dotyczące tempa, odgrywanie ról z udziałem wielu osób. Osoby i zespoły doskonalące umiejętności mówienia i prezentacji Bezpłatne; płatne plany od 11 USD/użytkownik/miesiąc Quantified AI Analiza behawioralna, testowanie komunikatów, symulacje oparte na AI, benchmarking wydajności Teams Enterprise potrzebujące opartych na danych informacji dotyczących wyników sprzedaży Niestandardowe ceny Copy. ai Generowanie zawartości przez AI, dostosowywanie głosu marki, automatyzacja cyklu pracy, integracja z systemami CRM. Zespoły marketingowe i GTM potrzebujące cykle pracy oparte na AI Bezpłatne; płatne plany od 29 USD/miesiąc Jasper Szkolenia z zakresu komunikacji marki, zarządzanie kampaniami, generowanie zawartości w wielu formatach Zespoły ds. marketingu zawartości wymagające spójnego z marką pisania AI na dużą skalę Płatne plany od 69 USD/użytkownik/miesiąc Autor Egzekwowanie przewodnika stylistycznego, zarządzanie terminologią, bezpieczeństwo Enterprise i zgodność z przepisami Teams przedsiębiorstw priorytetowo traktujące zarządzanie marką i zgodność z przepisami Niestandardowe ceny Writesonic Generowanie zawartości zoptymalizowanej pod kątem SEO, wsparcie dla wielu języków, funkcje GEO. Marketerzy i twórcy skupieni na rozwoju opartym na wyszukiwaniu Bezpłatne; płatne plany od 15 USD/miesiąc

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Najlepsze alternatywy dla Copient AI

Lista ta obejmuje zarówno narzędzia AI do odgrywania ról, które są bezpośrednimi konkurentami Copient AI, jak i platformy AI do zarządzania cyklem pracy dla zespołów poszukujących szerszych możliwości. Właściwy wybór zależy od tego, czy potrzebujesz specjalistycznej platformy szkoleniowej dla sprzedawców, czy bardziej zintegrowanego rozwiązania.

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania sprzedażą opartego na AI z wbudowaną funkcją tworzenia zawartości)

Zarządzaj wszystkimi dokumentami, projektami, rozmowami i nie tylko na jednej kompleksowej platformie dzięki ClickUp.

Jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, ClickUp zastępuje izolowane odgrywanie ról kontekstową sztuczną inteligencją, która działa w ramach rzeczywistych cykli pracy sprzedaży.

Na początek ClickUp Brain, wbudowany asystent AI, może uruchamiać scenariusze odgrywania ról przy użyciu danych dotyczących transakcji na żywo, połączonych dokumentów, notatek z poprzednich rozmów, zadań i pól CRM. Przedstawiciele handlowi mogą poprosić go o symulację kupującego, przedstawienie prawdopodobnych zastrzeżeń na podstawie poprzednich rozmów lub udoskonalenie prezentacji przy użyciu dokładnego kontekstu konta, z którym pracują, a nie ogólnego scenariusza.

Uzyskaj natychmiastowe informacje, sugestie i rekomendacje od tego kontekstowego asystenta AI.

Te interakcje natychmiast przekładają się na uporządkowaną pracę. Wyniki odgrywania ról można w jednym kroku przekształcić w zadania ClickUp, komentarze lub aktualizacje dokumentów.

Automatyzacje i super agenci koordynują następnie realizację zadań, przypisując właścicieli, aktualizując etapy transakcji, tworząc działania następcze i egzekwując umowy SLA. Zamiast pozostawać w izolacji, spostrzeżenia coachingowe stają się częścią kontrolowanego, możliwego do śledzenia cyklu pracy sprzedaży.

Twórz superagentów w ClickUp, aby zautomatyzować zadania od początku do końca, bez pisania ani jednej linii kodu.

Następnie Twoje podręczniki, skrypty, pozycjonowanie konkurencyjne i zawartość umożliwiająca działanie są przechowywane w ClickUp Docs jako żywe dokumenty, bezpośrednio połączone z zadaniami i możliwościami. Ponieważ dokumenty dziedziczą uprawnienia obszaru roboczego i pozostają połączone z realizacją, aktualizacje komunikatów są natychmiast propagowane w aktywnych transakcjach i materiałach szkoleniowych.

Każda rozmowa, element działania i zadanie można wyszukać za pomocą AI w ClickUp.

To prowadzi nas do ciągłego uczenia się. AI Notetaker w ClickUp zakończył pętlę po rozmowach na żywo. Rejestruje transkrypcje, podsumowuje dyskusje, wyodrębnia zastrzeżenia i sygnały zakupowe oraz generuje ustrukturyzowane elementy.

Notatki te są przekazywane do ClickUp Brain, wzbogacając przyszłe odgrywanie ról i coaching o rzeczywisty język klientów, jednocześnie automatycznie przyspieszając transakcje poprzez zadania, automatyzację i pulpity sprzedażowe. Szkolenia, realizacja i wgląd pozostają w pełni połączone od początku do końca.

Najlepsze funkcje ClickUp

Współpracuj za pośrednictwem czatu ClickUp : omawiaj pytania dotyczące odkrywania lub radzenia sobie z zastrzeżeniami bezpośrednio w wątkach czatu powiązanych z transakcjami, dzięki czemu rozmowy coachingowe będą odnosiły się do rzeczywistych możliwości. : omawiaj pytania dotyczące odkrywania lub radzenia sobie z zastrzeżeniami bezpośrednio w wątkach czatu powiązanych z transakcjami, dzięki czemu rozmowy coachingowe będą odnosiły się do rzeczywistych możliwości.

Strukturyzuj kontekst sprzedaży za pomocą pól niestandardowych: rejestruj szczegóły, takie jak profil nabywcy, wielkość transakcji, zgłoszone zastrzeżenia, poziom ryzyka lub główne obszary coachingu, korzystając z pól niestandardowych, aby odgrywanie ról i działania następcze były oparte na rzeczywistej sytuacji w procesie sprzedaży. rejestruj szczegóły, takie jak profil nabywcy, wielkość transakcji, zgłoszone zastrzeżenia, poziom ryzyka lub główne obszary coachingu, korzystając z pól niestandardowych, aby odgrywanie ról i działania następcze były oparte na rzeczywistej sytuacji w procesie sprzedaży.

Przyspieszaj transakcje dzięki statusom: Przekładaj wyniki symulacji na jasne kolejne kroki, realizując zadania poprzez niestandardowe statusy sprzedaży, które odzwierciedlają etapy kwalifikacji, działań następczych, negocjacji lub zamknięcia transakcji.

Zarządzaj szansami sprzedaży w ClickUp CRM: śledź konta, transakcje, działania i własność w widokach ClickUp CRM, aby informacje uzyskane podczas szkoleń miały natychmiastowy wpływ na realizację procesu sprzedaży. śledź konta, transakcje, działania i własność w widokach ClickUp CRM, aby informacje uzyskane podczas szkoleń miały natychmiastowy wpływ na realizację procesu sprzedaży.

Standaryzacja coachingu za pomocą szablonów: korzystaj z szablonów zadań, dokumentów i list kontrolnych do przygotowywania rozmów, sesji odgrywania ról i przeglądów po rozmowach, aby zapewnić spójną realizację sprzedaży w całym zespole. korzystaj z szablonów zadań, dokumentów i list kontrolnych do przygotowywania rozmów, sesji odgrywania ról i przeglądów po rozmowach, aby zapewnić spójną realizację sprzedaży w całym zespole.

Dostosuj coaching za pomocą SyncUps: Przeprowadź ustrukturyzowane spotkania SyncUps dotyczące sprzedaży, aby wspólnie przeanalizować wyniki odgrywania ról, rzeczywiste spostrzeżenia dotyczące rozmów telefonicznych i ryzyko związane z transakcjami, a następnie przed zakończeniem spotkania ustal decyzje dotyczące zadań. Przeprowadź ustrukturyzowane spotkania SyncUps dotyczące sprzedaży, aby wspólnie przeanalizować wyniki odgrywania ról, rzeczywiste spostrzeżenia dotyczące rozmów telefonicznych i ryzyko związane z transakcjami, a następnie przed zakończeniem spotkania ustal decyzje dotyczące zadań.

Zalety i wady ClickUp

Zalety:

Pracuj w jednym środowisku, w którym AI, dokumenty i zadania są natywnie połączone, aby wyeliminować rozproszenie kontekstu.

Uzyskaj bardziej trafne wyniki dzięki kontekstowej pomocy AI od ClickUp Brain, która rozumie zawartość Twojego obszaru roboczego.

Dostosuj się do różnych cykli pracy w zakresie sprzedaży, marketingu lub operacji dzięki elastyczności ClickUp, która zaspokaja różnorodne potrzeby zespołów.

Wady:

Krzywa uczenia się dla nowych użytkowników ze względu na rozbudowany zestaw funkcji

Aplikacja mobilna różni się od wersji komputerowej.

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają czasu, aby skonfigurować je optymalnie.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

ClickUp oferuje wszystkie narzędzia niezbędne do tworzenia list, definiowania, śledzenia i raportowania pracy na każdym etapie procesu realizacji. Dotyczy to zarówno pracy indywidualnej, jak i pracy w zespole lub w całym dziale. Krzywa uczenia się może być stosunkowo krótka, JEŚLI pozostaniesz na właściwej drodze, ponieważ szeroki zakres funkcji może być przytłaczający. Dodatkowo jestem pod wrażeniem wsparcia ze strony zespołów sprzedaży i rozwiązań, które pomagają nam iść naprzód oraz służą pomocą, gdy napotykamy trudności.

ClickUp oferuje wszystkie narzędzia niezbędne do tworzenia list, definiowania, śledzenia i raportowania pracy na każdym etapie procesu realizacji. Dotyczy to zarówno pracy indywidualnej, jak i pracy w zespole lub w całym dziale. Krzywa uczenia się może być stosunkowo krótka, JEŚLI pozostaniesz na właściwej drodze, ponieważ szeroki zakres funkcji może być przytłaczający. Dodatkowo jestem pod wrażeniem wsparcia ze strony zespołów sprzedaży i rozwiązań, które pomagają nam iść naprzód oraz służą pomocą, gdy napotykamy trudności.

🚀 Zalety ClickUp: ClickUp BrainGPT to samodzielny, oparty na głosie asystent AI, stworzony z myślą o tym, jak zespoły sprzedaży faktycznie myślą i przygotowują się do pracy. Przedstawiciele handlowi mogą omówić prezentację, przećwiczyć głośno radzenie sobie z zastrzeżeniami lub werbalnie przećwiczyć rozmowę telefoniczną, korzystając z funkcji Talk-to-Text, podczas gdy BrainGPT odpowiada sugestiami opartymi na danych dotyczących aktualnych transakcji, dokumentach i historii ostatnich rozmów. Wszystko, co zostało wygenerowane, można przenieść bezpośrednio do zadań, rekordów CRM lub podręczników, zamieniając praktykę werbalną w ustrukturyzowane działania. Jest to odgrywanie ról, robienie notatek i przygotowywanie się, które odbywa się w tempie rozmowy, a nie pisania na klawiaturze. Zintegruj wszystkie swoje zadania, aby uzyskać szybsze wyniki dzięki ClickUp BrainGPT.

2. Second Nature (najlepsze rozwiązanie do szkolenia sprzedawców z wykorzystaniem AI na poziomie Enterprise z awatarami)

za pośrednictwem Second Nature

Second Nature zapewnia dedykowanego „trenera AI”, który wykorzystuje realistyczne, ruchome awatary do prowadzenia sesji z odgrywaniem ról na żywo z przedstawicielami handlowymi. Platforma rozszerzyła swój „asystent AI” o funkcję automatycznego tworzenia złożonych scenariuszy poprzez proste wprowadzenie linku do produktu, adresu URL celu nabywcy i strony konkurencji.

Wyróżnia się na tle Copient AI dzięki globalnej skalowalności, obsługując praktyki w 27 językach z uwzględnieniem lokalnych niuansów kulturowych i akcentów. Narzędzie jest w pełni zgodne z HIPAA, co czyni je preferowanym wyborem dla zespołów sprzedaży w sektorze opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych.

Najlepsze funkcje Second Nature

Ruchome awatary AI: Ćwicz z realistycznymi postaciami, które mają funkcję realistycznych ruchów i mimiki, dynamicznie reagując na ton głosu i zastrzeżenia przedstawiciela handlowego.

Automatyczny kreator scenariuszy: szybko generuj scenariusze, podając URL-y swojej oferty i konkurencji; AI przeszukuje dane, aby w ciągu kilku minut stworzyć symulację kontekstową.

Globalna obsługa języków: Stwórz jeden scenariusz szkoleniowy, który AI automatycznie dostosuje do zespołów w 27 różnych językach, zapewniając spójność komunikatów na całym świecie.

Zalety i wady Second Nature

Zalety

Awatary AI tworzą doświadczenia praktyczne, które ściśle odzwierciedlają rzeczywiste rozmowy sprzedażowe.

Zapewnij spójne szkolenia dla rozproszonych zespołów bez konieczności angażowania czasu menedżera na każdą sesję.

Szczegółowe analizy pomagają zidentyfikować braki w umiejętnościach i prowadzić śledzenie postępów przedstawicieli handlowych i zespołów.

Wady

Skupiają się one konkretnie na zastosowaniach w sprzedaży, co ustala limit ich przydatności w innych działach.

Wymaga początkowych ustawień, aby skonfigurować scenariusze, które pasują do Twojego procesu sprzedaży.

Interakcje z awatarami mogą nie oddawać wszystkich niuansów ludzkich zachowań zakupowych.

Ceny Second Nature

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Second Nature

G2: 4,8/5 (ponad 280 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 60 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Second Nature w praktyce?

Opinia użytkownika:

Doceniam możliwość ćwiczenia z AI tyle, ile potrzebowałem. Pomogło mi to zrozumieć skrypty.

Doceniam możliwość ćwiczenia z AI tyle, ile potrzebowałem. Pomogło mi to zrozumieć skrypty.

3. Luster. ai (najlepsze rozwiązanie do spersonalizowanego coachingu AI na dużą skalę)

za pośrednictwem Luster.ai

Luster. ai pozycjonuje się jako platforma „predykcyjnego wsparcia”, która identyfikuje luki w umiejętnościach, zanim wpłyną one na przychody. Podczas gdy wiele narzędzi sprzedażowych koncentruje się na ogólnych scenariuszach, Luster wykorzystuje własny silnik dyskursu do tworzenia hiperrealistycznych symulacji dostosowanych do konkretnych wielkości transakcji, branż i profili nabywców.

Jego możliwości obejmują „EchoIQ”, które analizuje rzeczywiste zachowania klientów podczas rozmów telefonicznych, aby wykryć, czy szkolenia są faktycznie stosowane w praktyce. Luster. ai wykracza poza proste ćwiczenia i przechodzi do proaktywnego coachingu „preskrypcyjnego”, sugerując konkretne ćwiczenia w oparciu o nadchodzące spotkania w kalendarzu przedstawiciela handlowego.

Najlepsze funkcje Luster. ai

Niestandardowe osobowości AI: Twórz postacie AI, które reprezentują konkretne typy nabywców, wyposażone w wiedzę branżową i realistyczne wzorce rozmów.

Informacje zwrotne dotyczące coachingu w czasie rzeczywistym: przedstawiciele handlowi otrzymują wskazówki dotyczące tempa rozmowy i doboru słów, co przyspiesza proces uczenia się.

Logika rozgałęziania scenariuszy: rozmowy dostosowują się w oparciu o odpowiedzi przedstawicieli handlowych, tworząc wiele potencjalnych ścieżek, aby szkolenie pozostało angażujące.

Zalety i wady Luster. ai

Zalety:

Wysoce konfigurowalne scenariusze szkoleniowe: Twórz praktyczne doświadczenia, które dokładnie odpowiadają Twojej metodologii sprzedaży.

Natychmiastowa informacja zwrotna przyspiesza rozwój umiejętności: coaching w czasie rzeczywistym pomaga przedstawicielom handlowym osiągać szybszy postęp niż przeglądy po sesjach.

Adaptacyjna trudność: AI dostosowuje złożoność scenariusza w oparciu o wyniki przedstawicieli handlowych.

Wady:

Tworzenie niestandardowych scenariuszy wymaga początkowej inwestycji czasu i wiedzy specjalistycznej.

Może wymagać ciągłego udoskonalania w miarę ewolucji produktów i rynków.

Mniejsza społeczność użytkowników w porównaniu z bardziej uznanymi platformami.

Ceny Luster. ai

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Luster. ai

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Luster. ai w praktyce?

W recenzji użytkownika czytamy:

Dzięki Luster przedstawiciele handlowi mogą ćwiczyć nowe umiejętności, scenariusze rozmów i odpowiedzi na zastrzeżenia w mało ryzykownym, hiperrealistycznym środowisku. Pozwala im to uzyskać więcej „szans” i uzyskać informacje zwrotne od AI w czasie rzeczywistym. Przedstawiciele handlowi zyskali pewność siebie i docenili realistyczny charakter scenariuszy. Nasi liderzy sprzedaży również uwielbiają Luster, ponieważ pozwala im szybko ocenić umiejętności swojego zespołu i ustalić cele coachingowe bez konieczności słuchania ogromnej ilości rozmów na żywo lub nagranych, co stanowi dla nich ogromne obciążenie.

Dzięki Luster przedstawiciele handlowi mogą ćwiczyć nowe umiejętności, scenariusze rozmów i odpowiedzi na zastrzeżenia w mało ryzykownym, hiperrealistycznym środowisku. Pozwala im to uzyskać więcej „szans" i uzyskać informacje zwrotne od AI w czasie rzeczywistym. Przedstawiciele handlowi zyskali pewność siebie i docenili realistyczny charakter scenariuszy. Nasi liderzy sprzedaży również uwielbiają Luster, ponieważ pozwala im szybko ocenić umiejętności swojego zespołu i ustalić cele coachingowe bez konieczności słuchania ogromnej ilości rozmów na żywo lub nagranych, co stanowi dla nich ogromne obciążenie.

4. Pitch Monster (najlepsze rozwiązanie do gamifikacji szkoleń sprzedażowych)

za pośrednictwem Pitch Monster

Pitch Monster opiera się na filozofii, że „aktywność nie równa się umiejętności”. Zamiast sporadycznych długich szkoleń, zapewnia środowisko do częstych odgrywania ról, w którym przedstawiciele handlowi mogą bezpiecznie popełniać błędy i szybko je powtarzać.

Platforma rozwinęła swoją AI, aby działała jak „Sales Grammarly”, dostarczając w czasie rzeczywistym sugestie językowe, które pomagają przedstawicielom handlowym wyeliminować frazesy i poprawić tempo rozmowy podczas ćwiczeń.

W porównaniu z Copient AI oferuje niestandardową personalizację profili nabywców, umożliwiając menedżerom symulowanie określonych poziomów „trudności” i niecierpliwych ICP (profilów idealnych klientów). To przejście w kierunku hiperrealistycznych, bogatych w kontekst symulacji pomaga wypełnić lukę między „praktyką” a rzeczywistością rozmów telefonicznych o wysokiej stawce.

Najlepsze funkcje Pitch Monster

Nauka oparta na mechanizmach gier: tabele wyników i odznaki sprawiają, że szkolenia stają się konkurencyjną aktywnością, która motywuje przedstawicieli handlowych do częstszego ćwiczenia.

Krótkie moduły szkoleniowe: krótkie, ukierunkowane sesje praktyczne, które można wpasować w przerwy w ciągu dnia pracy sprzedawcy, umożliwiające efektywną praktykę w ciągu kilku minut.

Interaktywne ćwiczenia prezentacji: przedstawiciele handlowi nagrywają siebie podczas prezentacji i otrzymują oparte na AI informacje zwrotne dotyczące sposobu prezentacji i przekazu.

Zalety i wady Pitch Monster

Zalety:

Większe zaangażowanie w szkolenia: Gamifikacja motywuje zespoły sprzedaży do bardziej konsekwentnego ćwiczenia.

Elastyczne planowanie: krótkie moduły pozwalają przedstawicielom handlowym szkolić się podczas naturalnych przerw bez zakłócania czasu sprzedaży.

Motywacja konkurencyjna: tabele wyników i wyzwania zespołowe tworzą społeczną odpowiedzialność.

Wady:

Grywalizacja może nie przemawiać do wszystkich typów osobowości lub kultur organizacyjnych.

Mniej kompleksowe niż platformy skupiające się na pełnej symulacji rozmów.

Wymaga wysiłku ze strony kierownictwa, aby utrzymać konkurencyjność w dłuższej perspektywie czasowej.

Ceny Pitch Monster

Free

Premium: 19 USD/użytkownik miesięcznie

Biznes: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Pitch Monster

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Pitch Monster użytkownicy w prawdziwym życiu?

Opinia użytkownika:

Dzięki temu nowi pracownicy są gotowi do obsługi połączeń już w trzecim tygodniu. Wykorzystujemy krótkie, realistyczne scenariusze, trenera AI i tablicę wyników (obecnie 10 najlepszych), aby motywować do ćwiczeń. Administracja jest łatwa: łączymy się z naszym systemem LMS, hostujemy prostą stronę docelową SharePoint i śledzimy wykorzystanie/postępy. Interfejs użytkownika jest stale ulepszany, usługa jest stabilna, a dział sukcesu/wsparcia jest szybki i pomocny.

Dzięki temu nowi pracownicy są gotowi do obsługi połączeń już w trzecim tygodniu. Wykorzystujemy krótkie, realistyczne scenariusze, trenera AI i tablicę wyników (obecnie 10 najlepszych), aby motywować do ćwiczeń. Administracja jest łatwa: łączymy się z naszym systemem LMS, hostujemy prostą stronę docelową SharePoint i śledzimy wykorzystanie/postępy. Interfejs użytkownika jest stale ulepszany, usługa jest stabilna, a dział sukcesu/wsparcia jest szybki i pomocny.

5. Yoodli (najlepsze rozwiązanie do indywidualnego coachingu wystąpień publicznych i umiejętności prezentacyjnych)

za pośrednictwem Yoodli

Yoodli to trener mowy oparty na AI, który koncentruje się na mechanizmach komunikacji, tempie, wypełniaczach i mowie ciała, a nie tylko na scenariuszu sprzedaży.

Jest głęboko zintegrowane z Salesforce, umożliwiając przedstawicielom handlowym uruchamianie scenariuszy bezpośrednio z otwartej okazji sprzedaży. Narzędzie wprowadziło również „scenariusze z wieloma postaciami”, umożliwiające użytkownikom ćwiczenie przed panelem AI złożonym z interesariuszy w celu symulacji złożonych decyzji zakupowych podejmowanych przez komisję.

Jako alternatywa dla Copient AI, działa jak prywatna „klatka do odbijania piłek”, w której przedstawiciele handlowi mogą eksperymentować bez nadzoru kierownika. Podczas gdy Copient jest często używany do certyfikacji odgórnej, Yoodli jest często stosowany przez poszczególnych współpracowników jako narzędzie rozwoju osobistego, aby udoskonalić swoją prezencję i sposób komunikacji podczas spotkań na żywo w Zoom lub Google Meet.

Najlepsze funkcje Yoodli

Analiza mowy i informacje zwrotne: AI analizuje nagrania w celu identyfikacji wypełniaczy, problemów z tempem i zrozumiałością wypowiedzi.

Śledzenie wypełniaczy: szczegółowe śledzenie określonych wypełniaczy w czasie pomaga użytkownikom dostrzec poprawę i zidentyfikować utrwalone nawyki.

Analiza tempa i czasu: Informacje zwrotne dotyczące szybkości mówienia pomagają prezenterom znaleźć odpowiedni rytm dla swojej zawartości.

Zalety i wady Yoodli

Zalety:

Obiektywna informacja zwrotna dotycząca realizacji: analiza AI eliminuje subiektywność ludzkich opinii na temat stylu wypowiedzi.

Dostępność bezpłatnego pakietu: indywidualni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do podstawowych funkcji bez konieczności uzyskania zgody budżetowej organizacji.

Zastosowanie wykraczające poza sprzedaż: przydatne w każdej sytuacji wymagającej wystąpień publicznych, w tym podczas prezentacji i spotkań.

Wady:

Koncentruje się na mechanizmach dostarczania, a nie na strategii rozmowy lub jakości zawartości.

Nie symuluje interaktywnych rozmów ani reakcji kupujących.

Mniej przydatne dla zespołów potrzebujących praktyki w zakresie scenariuszy sprzedażowych.

Ceny Yoodli

Free

Zalety: 11 USD/użytkownik miesięcznie

Zaawansowane: 28 USD/użytkownik miesięcznie

Zespół i Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Yoodli

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Yoodli prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

Yoodli umożliwia sprzedawcom prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym z awatarami AI opartymi na naszych rzeczywistych osobowościach i zastrzeżeniach. Jest to niezwykle przydatne do certyfikacji przedstawicieli handlowych w zakresie nowych prezentacji, scenariuszy rozmów i wprowadzania produktów na rynek. Praktyka ta wydaje się autentyczna, a zespoły wsparcia otrzymują twarde dane dotyczące sposobu przekazywania informacji, tempa, wypełniaczy, jasności, a także kryteriów zaliczenia/niezaliczenia i trendów, aby skoncentrować coaching na tym, co najważniejsze.

Yoodli umożliwia sprzedawcom prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym z awatarami AI opartymi na naszych rzeczywistych osobowościach i zastrzeżeniach. Jest to niezwykle przydatne do certyfikacji przedstawicieli handlowych w zakresie nowych prezentacji, scenariuszy rozmów i wprowadzania produktów na rynek. Praktyka ta wydaje się autentyczna, a zespoły wsparcia otrzymują twarde dane dotyczące sposobu przekazywania informacji, tempa, wypełniaczy, jasności, a także kryteriów zaliczenia/niezaliczenia i trendów, aby skoncentrować coaching na tym, co najważniejsze.

6. Quantified AI (najlepsze rozwiązanie do analizy wyników sprzedaży opartej na danych)

za pośrednictwem Quantified AI

Quantified AI wykorzystuje analizę behawioralną do dekodowania konkretnych wzorców komunikacyjnych, które prowadzą do powodzenia sprzedażowego.

W przeciwieństwie do Copient AI, które koncentruje się na dostarczaniu platformy do ogólnej praktyki, Quantified wykorzystuje podejście „Success Blueprint”, analizując najlepszych pracowników, aby stworzyć symulacje, które szkolą resztę zespołu w celu powielania tych zwycięskich zachowań.

Platforma niedawno zintegrowała zaawansowane wskaźniki „inteligencji emocjonalnej”, które oceniają przedstawicieli handlowych pod kątem empatii, budowania zaufania i relacji.

Sztuczna inteligencja oparta na danych jest szczególnie popularna w branżach podlegających ścisłej regulacji, takich jak farmaceutyczna i finansowa, ponieważ zapewnia obiektywne, poparte danymi dowody „gotowości”, które eliminują subiektywne podejście menedżerów z procesu certyfikacji.

Najlepsze funkcje Quantified AI

Analiza behawioralna: platforma wykorzystuje analizę behawioralną do identyfikacji cech odróżniających najlepszych sprzedawców od przeciętnych przedstawicieli handlowych.

Testowanie komunikatów: przetestuj różne podejścia do prezentacji i propozycje wartości, aby określić, które wersje są najskuteczniejsze.

Symulacje oparte na AI: scenariusze ćwiczeniowe generują szczegółowe dane dotyczące wydajności, które są wykorzystywane w analizach organizacyjnych.

Zalety i wady ilościowej AI

Zalety:

Decyzje coachingowe oparte na danych: Analizy pomagają menedżerom skupić czas coachingowy na zachowaniach, które mają wpływ na wyniki sprzedaży.

Optymalizacja komunikatów: Funkcje testowania pomagają organizacjom udoskonalić podejście do sprzedaży w oparciu o dowody.

Wgląd na skalę Enterprise: zagregowane dane ujawniają wzorce, które mogą zostać pominięte podczas indywidualnych sesji coachingowych.

Wady:

Koncentracja na Enterprise może nie odpowiadać mniejszym zespołom sprzedaży.

Wymaga wystarczającej ilości danych, aby generować znaczące wnioski.

Wdrożenie może wymagać znacznego wysiłku w zakresie zarządzania zmianami.

Ceny Quantified AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Quantified AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Quantified AI w praktyce?

Opinia użytkownika:

Quantified, startup zajmujący się technologią szkolenia sprzedaży, uruchomił nową platformę, która wykorzystuje AI do symulacji rozmów sprzedażowych i zapewniania coachingu przedstawicielom handlowym. Celem platformy Quantified jest zwiększenie wydajności i skuteczności szkoleń sprzedażowych. Potężne możliwości oprogramowania w zakresie analizy biznesowej i sprzedaży, oparte na AI, zapewniają wysoką wydajność i elastyczność.

Quantified, startup zajmujący się technologią szkolenia sprzedaży, uruchomił nową platformę, która wykorzystuje AI do symulacji rozmów sprzedażowych i zapewniania coachingu przedstawicielom handlowym. Celem platformy Quantified jest zwiększenie wydajności i skuteczności szkoleń sprzedażowych. Potężne możliwości oprogramowania w zakresie analizy biznesowej i sprzedaży, oparte na AI, zapewniają wysoką wydajność i elastyczność.

7. Copy. ai (najlepsze rozwiązanie do generowania zawartości AI i automatyzacji cykli pracy marketingowych)

za pośrednictwem Copy.ai

Copy. ai to kompleksowa „platforma GTM AI”, która wykracza poza proste copywriting i koordynuje całe cykle pracy związane z wprowadzaniem produktów na rynek.

Koncentruje się na realizacji cyklu sprzedaży na dużą skalę — od automatycznego wyszukiwania potencjalnych klientów po generowanie hiperpersonalizowanych działań marketingowych na dużą skalę. Specjalne narzędzie „Content Agent Studio” pozwala zespołom tworzyć autonomicznych agentów, którzy mogą wyszukiwać informacje o ostatnich rundach finansowania potencjalnego klienta lub jego aktywności na LinkedIn i przygotowywać dostosowane do potrzeb prezentacje, zanim przedstawiciel handlowy otworzy swoją skrzynkę odbiorczą.

Zamiast działać jako samodzielne narzędzie szkoleniowe, Copy. ai integruje się bezpośrednio z systemami CRM, takimi jak Salesforce i HubSpot, aby zautomatyzować „prace przed” i „prace po” zawarciu transakcji. Dzięki temu jest to preferowany wybór dla zespołów, które chcą wyeliminować ręczne zadania administracyjne i zachować spójny przekaz marki we wszystkich cyfrowych punktach kontaktu.

Najlepsze funkcje Copy. ai

Gotowe szablony zawartości: Uzyskaj dostęp do szablonów wiadomości e-mail, postów w mediach społecznościowych i konspektów blogów, aby przyspieszyć tworzenie zawartości.

Dostosowanie głosu marki: Wytrenuj AI na Wytrenuj AI na przykładach głosu i stylu Twojej marki , aby generowana zawartość brzmiała spójnie.

Automatyzacja cyklu pracy: Twórz zautomatyzowane cykle pracy związane z zawartością, aby obsługiwać powtarzalne zadania, takie jak generowanie wariantów społecznościowych lub tworzenie szkiców wiadomości e-mail.

Zalety i wady Copy.ai / AI

Zalety:

Szybkie generowanie zawartości: Szybko twórz pierwsze wersje różnych rodzajów zawartości.

Różnorodność szablonów: Obszerna biblioteka szablonów zaspokaja większość typowych potrzeb związanych z zawartością marketingową.

Dostępność bezpłatnego pakietu: zespoły mogą przetestować platformę i generować ograniczoną ilość zawartości bez zobowiązań finansowych.

Wady:

Generowana zawartość zazwyczaj wymaga edycji i dopracowania przez człowieka.

Nie jest przeznaczony do ćwiczeń rozmów sprzedażowych ani scenariuszy odgrywania ról.

Szkolenie w zakresie głosu marki wymaga początkowej inwestycji w ustawienia.

Ceny Copy. ai AI

Free

Pro: 29 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Copy. ai AI

G2: 4,8/5 (ponad 190 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 65 recenzji)

Co mówią o Copy.ai prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

– Fajne narzędzie AI do generowania zawartości, takich jak blogi, posty w mediach społecznościowych, e-maile itp. – Łatwe w nawigacji dla początkujących i ogólnie proste interfejs użytkownika z bogatą biblioteką szablonów – Wsparcie dla wielu języków – Podstawowy, ale skuteczny redaktor tekstu, podobny do Dokumentów Google, który pozwala pozostać w ekosystemie Copy.ai – Przydatne dla marketerów

– Fajne narzędzie AI do generowania zawartości, takich jak blogi, posty w mediach społecznościowych, e-maile itp. – Łatwe w nawigacji dla początkujących i ogólnie proste interfejs użytkownika z bogatą biblioteką szablonów – Wsparcie dla wielu języków – Podstawowy, ale skuteczny redaktor tekstu, podobny do Dokumentów Google, który pozwala pozostać w ekosystemie Copy.ai – Przydatne dla marketerów

8. Jasper (najlepszy do tworzenia spójnej z marką zawartości AI na dużą skalę)

za pośrednictwem Jasper AI

Zawartość generowana przez AI brzmi ogólnikowo i nie pasuje do marki, co wymaga intensywnej edycji, aby dopasować ją do stylu komunikacji Twojej firmy. Czas zaoszczędzony dzięki AI traci się w procesie edycji, a niespójny branding dezorientuje klientów.

Jasper to platforma zawartości oparta na AI, zaprojektowana dla zespołów marketingowych, które muszą zachować spójność marki w dużej ilości zawartości. Jest to jedna z najlepszych alternatyw dla ChatGPT dla marketerów. Dzięki szkoleniu w zakresie głosu marki, zawartość generowana przez AI jest dostosowana do Twojego stylu już od pierwszego szkicu, zapewniając spójność i oszczędzając znaczną ilość czasu potrzebnego na edycję.

W przeciwieństwie do Copient AI, które koncentruje się na szkoleniach werbalnych i symulacyjnych dla przedstawicieli handlowych, Jasper skupia się na „wielokanałowym” przekazywaniu komunikatów marki, zapewniając spójność wszystkich materiałów sprzedażowych, od sekwencji e-maili po prezentacje.

Istnieje również „Jasper IQ”, hub kontekstowy, który absorbuje konkretne dane firmy i wytyczne stylistyczne, aby wyeliminować ogólne, „robotyczne” wyniki często spotykane w standardowych modelach LLM.

Najlepsze funkcje Jasper

Szkolenie w zakresie głosu marki: prześlij istniejącą zawartość i przewodniki stylistyczne, aby przeszkolić Jaspera w zakresie unikalnego głosu Twojej marki.

Zarządzanie kampaniami: Twórz Twórz plany sprzedaży i zawartość dla całych kampanii marketingowych w ramach jednego obszaru roboczego.

Generowanie zawartości w wielu formatach: Twórz zawartość do artykułów, postów w mediach społecznościowych i kampanii e-mailowych z tej samej platformy.

Zalety i wady Jasper

Zalety:

Silna spójność marki: szkolenia głosowe pozwalają tworzyć zawartość, która brzmi bardziej autentycznie i jest zgodna z wizerunkiem marki.

Funkcje współpracy zespołowej: stworzone z myślą o cyklu pracy zespołów marketingowych, z możliwością udostępniania i zatwierdzania treści.

Kompleksowe pokrycie zawartości: obsługuje większość rodzajów zawartości marketingowej w ramach jednej platformy.

Wady:

Skupiamy się na zawartości marketingowej, a nie na szkoleniach sprzedażowych czy ćwiczeniach konwersacyjnych.

Krzywa uczenia się pozwalająca maksymalnie wykorzystać możliwości platformy

Ceny Jasper

Pro: 69 USD/użytkownik miesięcznie

Business: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4,7/5 (ponad 1260 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1850 recenzji)

Co o Jasper mówią użytkownicy w prawdziwym życiu?

Opinia użytkownika:

Jasper to naprawdę łatwe w obsłudze i skuteczne narzędzie do generowania chwytliwych, jednozdaniowych treści reklamowych, które mogą zwiększyć zasięg sprzedaży oraz skuteczność wiadomości e-mail i komunikatów na LinkedIn. Narzędzie to jest w stanie generować oryginalną zawartość, która ma bardziej osobisty charakter. Funkcja ulepszania zawartości Jasper pozwala na przepisywanie tekstów zgodnie z oczekiwanym rezultatem.

Jasper to naprawdę łatwe w obsłudze i skuteczne narzędzie do generowania chwytliwych, jednozdaniowych treści reklamowych, które mogą zwiększyć zasięg sprzedaży oraz skuteczność wiadomości e-mail i komunikatów na LinkedIn. Narzędzie to jest w stanie generować oryginalną zawartość, która ma bardziej osobisty charakter. Funkcja ulepszania zawartości Jasper pozwala na przepisywanie tekstów zgodnie z oczekiwanym rezultatem.

9. Writer (najlepszy do zarządzania marką Enterprise i zapewnienia zgodności z przepisami)

za pośrednictwem Writer

Writer działa jako alternatywa dla Copient AI dla zespołów, które mniej dbają o odgrywanie ról, a bardziej o kontrolę. W dużych, regulowanych organizacjach zawartość dotycząca sprzedaży i wsparcia często utknie w cyklach przeglądów prawnych, a zespoły ręcznie sprawdzają język, twierdzenia i ton pod kątem zgodności z zasadami marki. Spowalnia to szkolenia, wprowadza ryzyko i utrudnia skalowanie spójnych komunikatów.

Jako platforma do pisania oparta na AI dla przedsiębiorstw, Writer jest zbudowany w oparciu o zasady zarządzania. Automatycznie egzekwuje głos marki, terminologię i zasady zgodności podczas tworzenia zawartości, pomagając zespołom generować skrypty sprzedaży, materiały szkoleniowe i teksty przeznaczone dla klientów, które są domyślnie spójne i gotowe do przeglądu.

Dla organizacji, w których szybkość i spójność zatwierdzania mają większe znaczenie niż praktyka konwersacyjna, Writer oferuje alternatywę dla Copient AI, która stawia na pierwszym miejscu zgodność z przepisami.

Najlepsze funkcje Writer

Egzekwowanie przewodnika stylistycznego: platforma automatycznie sprawdza zawartość pod kątem zgodności z przewodnikiem stylistycznym Twojej organizacji, sygnalizując niespójności.

Zarządzanie terminologią: Zdefiniuj zatwierdzone terminy i zabronione frazy, które są egzekwowane w całej zawartości.

Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa: zgodność z SOC 2 i kontrola dostępu na poziomie przedsiębiorstwa odpowiadają organizacjom o rygorystycznych wymaganiach bezpieczeństwa.

Zalety i wady programu Writer

Zalety:

Silne możliwości zarządzania: Automatyzacja egzekwowania stylu i terminologii zapewnia spójność.

Zgodność z przepisami: certyfikaty bezpieczeństwa i praktyki dotyczące przetwarzania danych są dostosowane do branż podlegających regulacjom.

Skalowalność w całym przedsiębiorstwie: stworzone z myślą o dużych organizacjach, które mają potrzeby w zakresie tworzenia zawartości w rozproszonym środowisku.

Wady:

Rozwiązania dla dużych przedsiębiorstw są mniej odpowiednie dla małych zespołów lub użytkowników indywidualnych.

Nie jest przeznaczony do szkoleń sprzedażowych ani ćwiczeń konwersacyjnych.

Funkcje zarządzania wymagają początkowej inwestycji w konfigurację.

Ceny dla pisarzy

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje autorów

G2: 4,3/5 (ponad 105 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Writerze w praktyce?

W recenzji użytkownika napisano :

W Writer najbardziej cenię sobie to, że pomaga mi zachować spójność tekstu, nie sprawiając wrażenia, jakbym walczył z narzędziem. Po ustawieniu przewodnika stylistycznego delikatnie podpowiada mi odpowiedni ton, preferowaną terminologię i styl marki podczas pisania, prawie tak, jakby redaktor siedział obok mnie. Sugestie wyświetlane w czasie rzeczywistym są proste i przydatne, a ja nie muszę przełączać się między aplikacjami, aby poprawiać błędy językowe lub niejasności. Oszczędza to czas, eliminuje konieczność wielokrotnego edytowania tekstu i sprawia, że teksty tworzone przez zespół są bardziej spójne i profesjonalne.

W Writer najbardziej cenię sobie to, że pomaga mi zachować spójność tekstu, nie sprawiając wrażenia, jakbym walczył z narzędziem. Po ustawieniu przewodnika stylistycznego delikatnie podpowiada mi odpowiedni ton, preferowaną terminologię i styl marki podczas pisania, prawie tak, jakby redaktor siedział obok mnie. Sugestie wyświetlane w czasie rzeczywistym są proste i przydatne, a ja nie muszę przełączać się między aplikacjami, aby poprawiać błędy językowe lub niejasności. Oszczędza to czas, eliminuje konieczność wielokrotnego edytowania tekstu i sprawia, że teksty tworzone przez zespół są bardziej spójne i profesjonalne.

10. Writesonic (najlepszy do wszechstronnego pisania opartego na AI z naciskiem na SEO)

za pośrednictwem Writesonic

Writesonic to wszechstronne narzędzie do pisania oparte na AI, które szczególnie dobrze sprawdza się w tworzeniu zawartości zoptymalizowanej pod kątem SEO. Dzięki temu narzędziu Twoja zawartość jest tworzona od samego początku z myślą o rankingach wyszukiwania, co poprawia wyniki organiczne bez konieczności stosowania oddzielnego narzędzia SEO.

Podczas gdy Copient AI koncentruje się na wewnętrznym rozwoju umiejętności sprzedażowych, Writesonic skupia się na zewnętrznym wzroście rynku i dominacji w wynikach wyszukiwania. Platforma jest pionierem w dziedzinie „Generative Engine Optimization” (GEO), która pomaga markom monitorować, w jaki sposób są one wymieniane w narzędziach wyszukiwania AI, takich jak Perplexity, ChatGPT i Google AI Overviews.

To sprawia, że jest to preferowany wybór dla zespołów marketingowych i sprzedażowych, które muszą tworzyć wysokiej jakości, łatwo dostępne zawartości w postaci tekstu, audio i interfejsów konwersacyjnych bez konieczności zarządzania wieloma niepowiązanymi subskrypcjami.

Najlepsze funkcje Writesonic

Generowanie artykułów zoptymalizowanych pod kątem SEO: Twórz długą zawartość z wbudowanymi elementami SEO, takimi jak integracja słów kluczowych i optymalizacja struktury.

Tworzenie zawartości w wielu językach: Generuj zawartość w wielu językach dla organizacji obsługujących rynki międzynarodowe.

Wszechstronna zawartość: Obsługuj wszystko, od wpisów na blogu i stron docelowych po opisy produktów, w ramach jednej platformy.

Zalety i wady Writesonic

Zalety:

Integracja SEO: wbudowana optymalizacja wyszukiwania pomaga poprawić wydajność zawartości bez konieczności posiadania oddzielnej wiedzy specjalistycznej w zakresie SEO.

Elastyczność językowa: wsparcie dla wielu języków upraszcza tworzenie zawartości międzynarodowej.

Dostępność bezpłatnego pakietu: zespoły mogą przetestować możliwości i generować ograniczoną zawartość bez konieczności angażowania budżetu.

Wady:

Sugestie dotyczące SEO mogą nie pasować do wszystkich strategii zawartości lub grup celowych.

Nie jest przeznaczony do szkolenia w zakresie rozmów sprzedażowych ani odgrywania ról.

Jakość zawartości generowanej przez system jest różna i zazwyczaj wymaga edycji.

Ceny Writesonic

Lite (mały zespół): 15 USD/miesiąc

Standard: 99 USD/miesiąc

Profesjonalny: 249 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4,7/5 (ponad 2029 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 2102 recenzje)

Co użytkownicy mówią o Writesonic w praktyce?

Opinia użytkownika:

Podoba mi się łatwy dostęp do tej platformy. Funkcje oferowane przez tę platformę są bardzo przydatne w pracy marketingowej i sprzedażowej. Pomaga ona w zarządzaniu zawartością. Asystent AI w pisaniu bardzo pomaga w poprawie jakości pracy, a także jest skuteczny w wykonywaniu zadań. Funkcja SEO i cykl pracy związany z zawartością są niesamowite.

Podoba mi się łatwy dostęp do tej platformy. Funkcje oferowane przez tę platformę są bardzo przydatne w pracy marketingowej i sprzedażowej. Pomaga ona w zarządzaniu zawartością. Asystent AI w pisaniu bardzo pomaga w poprawie jakości pracy, a także jest skuteczny w wykonywaniu zadań. Funkcja SEO i cykl pracy związany z zawartością są niesamowite.

Wypróbuj ClickUp: najlepszą alternatywę dla Copient AI.

Zastanów się, czy potrzebujesz specjalistycznych scenariuszy sprzedażowych, szerszych możliwości AI w zakresie zawartości lub zintegrowanego obszaru roboczego, który łączy AI z zarządzaniem projektami i dokumentacją, takiego jak ClickUp.

Wybór odpowiedniej alternatywy dla Copient AI zależy od tego, czy chcesz rozwiązać problem symptomatyczny, taki jak ćwiczenie rozmów lub pisanie zawartości, czy też problem podstawowy, jakim jest rozproszenie pracy, który ma rozwiązać zintegrowany obszar roboczy oparty na sztucznej inteligencji. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji najcenniejszymi narzędziami będą te, które integrują pomoc bezpośrednio w miejscu pracy, ograniczając rozproszenie kontekstu, które spowalnia pracę zespołów.

Zespoły gotowe do wdrożenia AI w całym cyklu pracy mogą rozpocząć korzystanie z ClickUp bezpłatnie.

Często zadawane pytania dotyczące alternatyw dla Copient AI

Copient AI to platforma szkoleniowa dla sprzedawców, która wykorzystuje oparte na AI rozmowy w formie odgrywania ról, aby pomóc przedstawicielom handlowym ćwiczyć prezentacje i doskonalić umiejętności komunikacyjne w symulowanych interakcjach z kupującymi.

Narzędzia AI do odgrywania ról koncentrują się w szczególności na symulowaniu rozmów w celach szkoleniowych, podczas gdy platformy AI do zarządzania cyklem pracy, takie jak ClickUp, integrują funkcje AI bezpośrednio z zarządzaniem projektami i dokumentacją, tworząc połączenie między pomocą AI a rzeczywistą pracą.

Tak, platformy AI do zarządzania cyklem pracy wspierają szkolenia, pomagając w tworzeniu dokumentacji, takiej jak podręczniki i przewodniki coachingowe, generowaniu zawartości do materiałów szkoleniowych oraz współpracy z zespołem, chociaż nie oferują one dedykowanych symulacji ról.