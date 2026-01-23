Jesteś twórcą zawartości i czujesz presję, aby nieustannie nadążać za trendami?

Może to być trudne do ogarnięcia, ale nie jesteś sam! Jeśli tworzysz zawartość zawodowo, musisz regularnie publikować posty i jednocześnie dbać o spójność wizerunku swojej marki. To sporo pracy, biorąc pod uwagę, że przeciętny użytkownik mediów społecznościowych spędza na platformach społecznościowych 2 godziny i 23 minuty dziennie.

Narzędzia AI, takie jak Grok AI, mogą pomóc Ci nadążyć za tą częstotliwością bez zamiany cyklu pracy kreatywnej w uciążliwe zadanie, wspierając Cię w strategii twórczej.

W tym przewodniku omówimy, jak wykorzystać Grok do tworzenia strategii twórczej, oraz przyjrzymy się kilku podpowiedziom i trikom, które pomogą efektywnie korzystać z Grok.

Czym jest Grok i dlaczego jest przydatny dla twórców?

Grok to asystent AI, który jest częścią xAI Elona Muska. Możesz go używać na X (dawniej Twitter) oraz w aplikacji internetowej i mobilnej Grok. Najczęściej Grok służy do podsumowywania postów X i dostarczania użytkownikom dodatkowych informacji.

Grok odpowiada również na pytania, przeprowadza burzę mózgów i pomaga w pracy nad złożonymi tematami. Może również przeprowadzać analizę nastrojów i generować zawartość w humorystycznym tonie.

Prawdziwą zaletą Grok dla twórców jest jego szybkość i kontekst. Grok może przeszukiwać X publicznych postów i przeprowadzać wyszukiwanie w Internecie w czasie rzeczywistym. Dzięki temu Grok jest pomocny podczas planowania zawartości wokół popularnych tematów i motywów.

Dla twórców zawartości ma to znaczenie, ponieważ proces tworzenia zawartości często zaczyna się od jednego pytania: „Na co ludzie zwracają uwagę w tym tygodniu?”

🧠 Czy wiesz, że... Słowo „Grok ” pochodzi z powieści science fiction z 1961 roku, gdzie oznaczało głębokie i intuicyjne zrozumienie czegoś.

⭐ Polecany szablon Szablon planu treści ClickUp pomaga organizować, ustalać priorytety i śledzić tworzenie oraz promocję treści w jednym miejscu, dzięki czemu nie przegapisz żadnej okazji ani terminu.

Korzyści wynikające z wykorzystania Grok do tworzenia strategii zawartości

Oto kilka korzyści wynikających z wykorzystania Grok w strategii tworzenia zawartości:

Wykrywanie trendów : szybciej wykrywaj popularne tematy, korzystając z Grok AI z danymi w czasie rzeczywistym i wyszukiwaniem internetowym w czasie rzeczywistym.

Perspektywy odbiorców : przekształć bieżące rozmowy w perspektywy, które pasują do Twojej grupy docelowej i celów związanych z zaangażowaniem odbiorców.

Szybsze generowanie pomysłów : Twórz pomysły na bloga, posty w mediach społecznościowych i teksty reklamowe bez zatrzymywania procesu tworzenia zawartości.

Jaśniejsze wyjaśnienia : Wyjaśniaj złożone tematy prostym językiem, aby Twoi odbiorcy nie rezygnowali z czytania.

Szybkość tworzenia szkiców : pisz pierwsze szkice szybciej, a następnie wykorzystaj kolejne wersje, aby udoskonalić przekaz marki i strukturę.

Bardziej trafne wyniki : Uzyskaj odpowiedzi Grok na podstawie postów użytkowników platformy X (dawniej Twitter), a nie tylko ogólnych informacji.

Rejestrowanie bez użycia rąk: używaj trybu głosowego, gdy potrzebujesz szybkich odpowiedzi podczas spaceru, dojazdu do pracy lub zbierania pomysłów. : używaj trybu głosowego, gdy potrzebujesz szybkich odpowiedzi podczas spaceru, dojazdu do pracy lub zbierania pomysłów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Celowo przygotuj dwa szkice. Poproś Grok o napisanie jednej wersji w stylu „fun mode”, który dodaje humoru, a następnie wersji w stylu „regular mode”, która pozostaje bezpośrednia. Zachowaj ten sam pomysł. Sprawdź, która wersja lepiej pasuje do Twojej marki i odbiorców.

Jak korzystać z Grok do planowania zawartości?

Planowanie i strategia to dwa obszary, w których narzędzia AI pozwalają zaoszczędzić najwięcej czasu. Jeśli chcesz w pełni wykorzystać wartość Grok AI, powinieneś używać tego narzędzia do planowania zawartości przed rozpoczęciem pisania. Oto kilka sposobów wykorzystania Grok do planowania zawartości:

1) Ustaw swoje dane wejściowe (aby Grok nie musiał zgadywać)

Przekaż Grokowi zwięzłą instrukcję:

Twoja nisza i odbiorcy

Platforma (konto X, Instagram, LinkedIn, YouTube itp.)

Twój cel związany z zawartością (zasięg, potencjalni klienci, społeczność, sprzedaż)

Zasady Twojej marki (ton, słowa, których należy unikać, styl CTA)

📌 Przykładowa podpowiedź „Grok, jestem samodzielnym twórcą zajmującym się edukacją w zakresie technologii finansowych. Moim celem jest docieranie do analityków na początku kariery w Indiach. Stwórz 14-dniową strategię zawartości wykorzystującą aktualne trendy, z jednym długim artykułem tygodniowo i codziennymi postami w mediach społecznościowych. Zachowaj bezpośredni, ciekawy i praktyczny ton. ”

za pośrednictwem Grok

2) Używaj Grok do wykrywania trendów, a następnie filtruj je pod kątem swojej niszy.

Grok może korzystać z danych w czasie rzeczywistym pochodzących z publicznych postów i wyszukiwań internetowych. Jest to przydatne, gdy potrzebujesz szybko sprawdzić, o czym obecnie dyskutują ludzie. Poproś Grok o wyświetlenie popularnych tematów, a następnie wymuś priorytetyzację:

„Które 5 trendów jest najbardziej istotnych dla mojej niszy i dlaczego?”

„Który trend mogę wykorzystać, prezentując unikalny punkt widzenia?”

za pośrednictwem Grok

3) Zamień trendy w kalendarz, który możesz zrealizować

Gdy Grok wyświetli listę popularnych tematów, poproś go o:

Twórz filary tematyczne

Proponuj cotygodniowe tematy

Twórz różne typy postów (wątek, karuzela, krótkie wideo, transmisja na żywo, biuletyn).

Sporządź prosty harmonogram

Jak korzystać z Grok do tworzenia zawartości?

Podczas tworzenia zawartości Grok działa najlepiej, gdy traktujesz go jak współpracownika i korzystasz z niego zgodnie z odpowiednimi procesami. Oto kilka kroków, które możesz wykonać, aby stworzyć dobre pierwsze wersje za pomocą Grok:

1. Używaj Grok do tworzenia pierwszych wersji, które możesz kształtować

Poproś Grok o stworzenie:

Haczyki i elementy przyciągające uwagę w mediach społecznościowych

„3 kąty” szkiców, abyś mógł wybrać najlepszy

Krótkie scenariusze i podpisy

Pomysły na bloga i konspekty długiej zawartości

Warianty tekstów reklamowych dla ofert, magnesów leadowych lub premier

📌 Przykładowy cykl pracy (powtarzalny): Poproś Grok o 10 pomysłów Wybierz 2 pomysły i poproś o 3 haczyki dla każdego z nich. Wybierz 1 haczyk i poproś Grok o napisanie szkicu postu. Poproś o działania następcze: opcje CTA, hashtagi (jeśli są istotne), alternatywne tony.

2. Tryb zabawy a tryb normalny (użyj tego jako instrukcji podpowiedzi)

Odpowiada pozycji Grok jako asystenta, który potrafi zachować dowcipność, a jednocześnie jest pomocny. Nawet jeśli interfejs użytkownika nie wyświetla przełącznika Toggl, nadal możesz sterować tonem:

„Odpowiadaj w trybie zabawy i dodaj humor”. (świetne rozwiązanie w przypadku haczyków, memów, żartobliwego tonu marki)

„Odpowiadaj w trybie normalnym, udzielając szybkich odpowiedzi i bez żartów”. (doskonałe rozwiązanie do podsumowań badań, struktury i przejrzystości)

Jak korzystać z Grok w celu optymalizacji wydajności

Grok nie pozna Twoich danych analitycznych, dopóki nie podasz mu odpowiednich informacji.

Po wklejeniu danych statystycznych narzędzie może szybko przeprowadzić prawdziwe planowanie strategiczne. Oto kilka procesów, które możesz zastosować, aby pomóc Grok obliczyć i zoptymalizować wydajność Twojej strategii zawartości:

1) Wklej swoje ostatnie 10 postów i wyniki

Uwzględnij następujące elementy:

Opublikuj tekst

Temat

Format

Wyświetlenia, polubienia, komentarze, zapisane treści, kliknięcia

Twoje własne notatki (co wydawało się łatwe, a co wymuszone)

📌 Przykładowa podpowiedź „Grok, oto moje ostatnie 10 postów wraz z danymi. Przeprowadź analizę strategiczną: zidentyfikuj wzorce, wyjaśnij, co wpłynęło na zaangażowanie odbiorców, i zaproponuj 5 eksperymentów na następny tydzień”.

za pośrednictwem Grok

2) Poproś o ulepszenia dostosowane do konkretnej platformy

W serwisie X : poproś Grok o bardziej zwięzłe sformułowania, lepsze pierwsze zdania i mocniejsze kontynuacje.

Na Instagramie: Poproś o strukturę karuzeli i kopię slajd po slajdzie.

Na LinkedIn: Poproś o silniejsze sformułowanie punktu widzenia i wskazówki dotyczące wiarygodności.

za pośrednictwem Grok

📮 ClickUp Insight: 47% zespołów nie mierzy wpływu AI, a tylko 10% śledzi wyniki za pomocą rzeczywistych wskaźników. W wielu przypadkach liderzy często nie widzą, gdzie narzędzia AI przynoszą wartość, jeśli w ogóle.

3) Wykorzystaj Grok do ustalenia „co przetestować w następnej kolejności”

Poproś o następujące informacje:

Dwie wersje tego samego posta (kontrowersyjna vs neutralna)

Eksperymenty CTA

Hipotezy dotyczące czasu publikacji

Pomysły na grupowanie tematów

za pośrednictwem Grok

Najlepsze podpowiedzi Grok dla twórców

Możesz wykorzystać te podpowiedzi jako szablony zawartości wielokrotnego użytku. Dostosuj je do swojej niszy, głosu marki i platformy.

⏭️ Podpowiedź 1: „Grok, wyświetl listę 15 popularnych tematów w mojej niszy, a następnie uszereguj je według potencjalnej wartości dla moich odbiorców”.

za pośrednictwem Grok

Korzyść: Dzięki temu podpowiedziom uzyskasz szybki przegląd popularnych tematów. Następnie Grok AI przedstawi Ci listę, z której możesz wybrać posty pasujące do Twojej grupy docelowej i strategii zawartości.

⏭️ Podpowiedź 2: „Wyjaśnij ten trend w prostych słowach, a następnie podaj mi 5 kontrowersyjnych punktów widzenia, które mogę opublikować na X”.

za pośrednictwem Grok

Korzyść: Pomaga to dostrzec, co ludzie powtarzają, a gdzie są luki. Zyskujesz również punkty widzenia, które możesz przekształcić w posty w mediach społecznościowych na wielu platformach.

⏭️ Podpowiedź 3: „Generuj pomysły: 20 pomysłów na posty na najbliższe 30 dni, podzielonych na kategorie: edukacja, opinie i kulisy”.

za pośrednictwem Grok

Korzyść: Grok zapewnia również przejrzyste dane wejściowe dla długiej zawartości.

⏭️ Podpowiedź 4: „Napisz 5 haczyków dla tego tematu. 2 w trybie zabawowym, 3 w trybie normalnym”.

za pośrednictwem Grok

Korzyść: Zyskujesz więcej opcji do przetestowania, dzięki czemu możesz zwiększyć zaangażowanie odbiorców przy mniejszym wysiłku.

Podpowiedź 5: „Stwórz strategię zawartości dla wielu platform: X, Instagram i LinkedIn. Ta sama podstawowa idea, dostosowane formaty”.

za pośrednictwem Grok

Korzyść: Zachowujesz spójność marki, jednocześnie testując ton wypowiedzi. Jest to przydatne, gdy chcesz uzyskać różnorodność bez wprowadzania chaosu do swojego cyklu pracy.

⏭️ Podpowiedź 6: „Zamień tę szkicową notatkę w wątek składający się z 7 postów. Zachowaj spójność głosu marki”.

za pośrednictwem Grok

Korzyść: Otrzymasz również prostą strukturę, którą możesz wykorzystywać co tydzień.

⏭️ Podpowiedź 7: „Przygotuj tekst reklamowy dla tej oferty. Podaj mi 10 wariantów: bezpośredni, oparty na historii, zabawny, premium”.

za pośrednictwem Grok

Korzyść: Oferuje wsparcie dla celów marketingu cyfrowego, takich jak pozyskiwanie potencjalnych klientów, subskrybentów lub klientów.

⏭️ Podpowiedź 8: „Zamień ten złożony temat na 3 przykłady zrozumiałe dla początkujących, a następnie dodaj jednozdaniowe podsumowanie”.

za pośrednictwem Grok

Korzyść: Pomaga to zachować spójność na wielu platformach bez konieczności przepisywania treści od podstaw.

⏭️ Podpowiedź 9: „Jestem właścicielem firmy sprzedającej usługi. Napisz 5 postów, które przyciągną klientów, nie brzmiąc jak reklama”.

za pośrednictwem Grok

Korzyść: Otrzymujesz szybki wgląd w dane, na podstawie których możesz podjąć działania. To praktyczny sposób na poprawę wydajności i kreatywnego cyklu pracy.

⏭️ Podpowiedź 10: „Odpowiedz na pytania, które mogą zadać Twoi odbiorcy na ten temat, a następnie zaproponuj formaty postów dla każdej odpowiedzi”.

za pośrednictwem Grok

Korzyść: Stałe zaangażowanie odbiorców często ma większe znaczenie niż częste publikowanie postów.

⏭️ Podpowiedź 11: „Przepisz ten post, aby zwiększyć zaangażowanie odbiorców. Niech będzie krótszy, jaśniejszy i bardziej konkretny”.

za pośrednictwem Grok

Korzyść: Jest to przydatne dla małych firm i wszystkich właścicieli firm testujących płatne media społecznościowe.

⏭️ Podpowiedź 12: „Stwórz przejrzystą tablicę inspiracji dla twórcy z niszy [nisza]. Użyj palety [paleta kolorów], [2–3] tekstur i [3] stylów ikon. Dodaj kafelek hero z „[hasło marki]” jako obszar zastępczy (bez czytelnego tekstu). Zostaw przestrzeń na logo w prawym górnym rogu. Styl: nowoczesny, minimalistyczny, wysokiej jakości zawartość. Proporcje 1:1”.

za pośrednictwem Grok

Korzyść: Pomaga to zachować spójny wizerunek marki przed stworzeniem zawartości na dużą skalę. Możesz ponownie wykorzystać te same kolory i styl ikon w postach w mediach społecznościowych i szablonach, dzięki czemu Twoi odbiorcy szybciej rozpoznają Twoje prace. Przyspiesza to również cykl pracy, eliminując konieczność podejmowania decyzji projektowych od podstaw za każdym razem.

⏭️ Podpowiedź 13: „Zaprojektuj odważny obrazek na okładkę karuzeli do postu w mediach społecznościowych na temat „[temat]”. Pokaż prostą metaforę wizualną (bez słów). Pozostaw dużą pustą przestrzeń na nagłówek. Użyj spójnego stylu marki: [przymiotniki], [paleta kolorów]. Dodaj subtelne wskazówki ruchu, takie jak strzałki lub kształty. Proporcje obrazu 4:5”.

za pośrednictwem Grok

Korzyść: Dzięki temu uzyskasz pierwszy slajd, który zatrzymuje przewijanie i zwiększa zaangażowanie odbiorców. Pusta przestrzeń na nagłówek ułatwia ponowne wykorzystanie projektu w nowych tematach, a wizualna metafora pomaga przekazać złożone tematy w prosty sposób. Zachowujesz również spójność strategii zawartości, stosując ten sam system wizualny dla każdej karuzeli.

⏭️ Podpowiedź 14: „Stwórz przyciągającą wzrok grafikę dla platformy X, która sygnalizuje „popularny temat” bez użycia tekstu. Użyj czystego, abstrakcyjnego kształtu wykresu, elementów przyciągających uwagę i silnego punktu centralnego. Zachowaj spójność z marką dla twórców [niszowych]. Styl: wyrazisty, o wysokim kontraście, nieprzeładowany. Proporcje obrazu 16:9”.

za pośrednictwem Grok

Korzyść: Pomaga to reagować na trendy bez konieczności publikowania tekstowych postów. Jest to przydatne, gdy chcesz uzyskać przejrzystą grafikę, która sygnalizuje „to dotyczy aktualnych trendów” i pasuje do Twojej marki, nawet jeśli publikujesz posty w pośpiechu. Możesz również ponownie wykorzystać ten sam układ jako powtarzalny styl dla postów dotyczących wykrywania trendów.

⏭️ Podpowiedź 15: „Utwórz tło miniaturki YouTube dla wideo o temacie „[temat]”. Pokaż ustawienia biurka twórcy z [kluczowym rekwizytem 1], [kluczowym rekwizytem 2] i subtelnym motywem AI (unoszące się kształty interfejsu użytkownika). Umieść temat po lewej stronie, a prawą stronę pozostaw czystą, aby można było nałożyć tekst (bez czytelnych napisów). Oświetlenie: studio, ostre ogniskowanie. Proporcje obrazu 16:9”.

za pośrednictwem Grok

Korzyść: pomaga to szybciej tworzyć wysokiej jakości zawartość, zapewniając gotową bazę miniaturek do nakładania tekstu. Układ z tematem po lewej stronie i przestrzenią po prawej sprawia, że tytuł jest czytelny, a miniaturka przejrzysta.

Wskazówki dotyczące efektywnego korzystania z Grok

Narzędzia AI zapewnią Ci wyniki tak dobre, jak podpowiedzi wprowadzone do nich. Oto kilka wskazówek dotyczących efektywnego korzystania z Grok:

Wskazówka 1: Twórz podpowiedzi jak brief twórcy

Grok działa najlepiej, gdy udostępnisz więcej szczegółów na temat swojej marki, grupy docelowej, intencji i długoterminowego planu zawartości. Powiedz Grokowi, kim jesteś, co tworzysz i komu służysz. Następnie opisz, jak wygląda „gotowe zadanie”.

📌 Przykładowe polecenie: „Grok, tworzę zawartość w mediach społecznościowych dla samodzielnych założycieli firm. Moją grupą docelową są małe firmy na wczesnym etapie rozwoju. Wygeneruj pomysły na 10 postów. Zachowaj praktyczny ton. Dodaj 1 jasne wezwanie do działania w każdym poście”.

za pośrednictwem Grok

Wskazówka 2: Korzystaj z informacji w czasie rzeczywistym, a następnie zawęź je do swojej niszy

Poproś Grok, aby najpierw przeanalizował bieżące rozmowy. Następnie poleć Grok, aby przeszukał publiczne posty i przeprowadził wyszukiwanie w Internecie w czasie rzeczywistym. Zastosuj filtr, aby wyniki były trafne i istotne dla Ciebie i Twoich odbiorców.

📌 Przykładowa podpowiedź: „Użyj Grok, aby znaleźć 10 popularnych tematów w mojej niszy. Następnie wybierz trzy, które pasują do mojej marki. Wyjaśnij dlaczego”.

za pośrednictwem Grok

Wskazówka 3: Poproś o strukturę, zanim poprosisz Grok o napisanie tekstu

Zacznij od formatów zawartości, których potrzebujesz w danej chwili. Następnie poproś Grok o stworzenie zawartości.

Możesz spróbować w następującej kolejności:

„Podaj mi 5 punktów widzenia”. „Podaj mi 3 haczyki dla każdego punktu widzenia”. „Napisz post, który przyciągnie uwagę”. „Daj mi kontynuacje: krótsze, bardziej wyraziste, bardziej bezpieczne dla marki”.

Dzięki temu proces tworzenia zawartości będzie przebiegał sprawnie, a wyniki będą bardziej ukierunkowane i dostosowane do docelowych odbiorców oraz strategii zawartości.

za pośrednictwem Grok

Wskazówka 4: Używaj „trybu zabawy” i „trybu normalnego” jako podpowiedzi

Traktuj tryb zabawy jako instrukcję stylistyczną.

Poproś Grok, aby dodał humor, jeśli pasuje to do Twojej marki.

Używaj trybu standardowego, gdy potrzebujesz szybkich odpowiedzi i przejrzystej struktury.

📌 Przykładowa podpowiedź: „Napisz ten post w trybie zabawowym i dodaj humor, ale zachowaj fakty. Następnie przepisz go w trybie normalnym”.

za pośrednictwem Grok

Wskazówka 5: Szybko zapisuj pomysły dzięki funkcji wprowadzania głosowego

Kiedy pojawia się pomysł, trzeba go zapisać.

Użyj trybu głosowego w aplikacji Grok na iOS, aby wypowiedzieć swój wstępny szkic.

Następnie poproś Grok o przekształcenie tego w posty w mediach społecznościowych, wątek lub zarys długiej zawartości.

🧠 Czy wiesz, że... Dane GWI pokazują, że typowy użytkownik odwiedza 6,75 platform społecznościowych każdego miesiąca. Dlatego tak ważne jest planowanie działań na wielu platformach. Twoi odbiorcy są bardziej mobilni, niż Ci się wydaje.

Ograniczenia Grok w strategii twórców

Grok to pomocne narzędzie do generowania pomysłów, tworzenia szkiców postów w mediach społecznościowych i reagowania na trendy.

Wydaje się również, że jest on bardziej zintegrowany z platformą X niż większość chatbotów AI. Istnieją jednak pewne limity związane z korzystaniem z Grok. Omówmy je poniżej:

Grok może brzmieć pewnie, ale nadal podawać nieprawdziwe informacje.

W niektórych kontekstach Grok jest nadal wczesną wersją. X wyraźnie wystawia ostrzeżenie, że może „z całą pewnością dostarczać nieprawdziwe informacje”, błędnie streszczać lub pomijać kontekst. Ma to znaczenie podczas tworzenia zawartości dotyczącej aktualnych trendów, popularnych tematów lub złożonych zagadnień.

Kiedy używasz Grok do spraw związanych z faktami, zrób szybki krok weryfikacyjny, żeby upewnić się, że wszystkie informacje są poprawne.

„Dane w czasie rzeczywistym” mogą być niejasne i nie zawsze przydatne.

Dane w czasie rzeczywistym wydają się idealne do wykrywania trendów. Jednak w praktyce mogą one również zasypywać Cię nieistotną zawartością. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku platformy X, gdzie trendy zmieniają się szybko, a kontekst ulega gwałtownym zmianom.

Grok może przeszukiwać publiczne posty X i przeprowadzać wyszukiwania w Internecie w czasie rzeczywistym, co jest świetnym rozwiązaniem pod względem szybkości, ale nadal musisz filtrować treści, które są rzeczywiście istotne dla Twojej niszy i grupy docelowej.

Jeśli będziesz podążać za każdym trendem, Twoja strategia zawartości może stracić ostrość. Będziesz publikować więcej, ale głos Twojej marki może zacząć wydawać się niespójny na wielu platformach.

Twoje podpowiedzi i interakcje mogą być wykorzystywane do celów szkoleniowych, w zależności od ustawień.

Jeśli korzystasz z Grok na X, xAI informuje, że może udostępniać Twoje publiczne dane X oraz interakcje, dane wejściowe i wyniki Grok w celu szkolenia i dostosowywania modeli, a także wyjaśnia, jakich środków kontroli można użyć (np. prywatnego czatu, jeśli jest dostępny), aby tego uniknąć. Jest to istotna kwestia, jeśli piszesz w czacie szkice dla klientów lub poufne notatki dotyczące kampanii.

Wniosek jest prosty: nie traktuj Grok jak prywatnego notatnika, chyba że sprawdziłeś ustawienia i akceptujesz zasady korzystania z serwisu.

Nie umieszczaj w Grok danych osobowych ani informacji poufnych.

X wyraźnie informuje, aby nie udostępniać danych osobowych ani poufnych informacji podczas rozmów z Grok. Polityka prywatności xAI również prosi o nieumieszczanie danych osobowych w podpowiedziach i wpisach.

Jeśli jesteś właścicielem firmy lub zarządzasz klientami, zachowaj ogólny charakter dokumentów roboczych. Usuń nazwiska, budżety i wszelkie szczegóły umożliwiające identyfikację. Nadal możesz uzyskać pomoc w planowaniu strategicznym, szkice i pomysły bez ujawniania jakichkolwiek poufnych informacji.

Funkcje i dostęp różnią się w zależności od miejsca, w którym korzystasz z Grok.

Możesz korzystać z Grok poprzez X jako samodzielną aplikację oraz na stronie Grok. com. Funkcje mogą się różnić w zależności od lokalizacji i planu. Dlatego też cykl pracy, który działa na Twoim telefonie, może nie odpowiadać temu, co widzisz na swoim koncie X lub odwrotnie.

Dlatego warto zadbać o elastyczność zestawu narzędzi do tworzenia strategii. Grok może być potężnym narzędziem, ale nadal będziesz potrzebować innych narzędzi AI do planowania, produkcji i publikowania, gdy potrzebujesz spójności.

Najlepsze alternatywy dla Grok dla twórców

Strategia twórcy rzadko kończy się niepowodzeniem z powodu „braku pomysłów”. Niepowodzenie wynika raczej z nadmiaru pracy: trendy są analizowane w jednej zakładce, szkice w innej, opinie są ukryte w wiadomościach prywatnych, a kalendarz zawartości znajduje się gdzie indziej.

Wtedy wkracza sztuczna inteligencja, a Twój zespół używa wielu narzędzi AI do tworzenia pomysłów i zawartości.

W tym zakresie ClickUp stanowi inteligentniejszą alternatywę dla Grok.

Zamiast dodawać kolejny chatbot AI, ClickUp został stworzony jako zintegrowana przestrzeń robocza AI, w której zadania, dokumenty, czat, pulpity nawigacyjne i asystenci/agenci AI mogą współpracować w pełnym kontekście. Dzięki temu Twój „silnik pomysłów” i system realizacji przestają być oddzielnymi narzędziami.

Dlaczego ClickUp Brain nie jest „kolejnym chatbotem”?

ClickUp Brain został zaprojektowany tak, aby działać w rzeczywistym kontekście pracy (zadania, dokumenty, czaty i spotkania) i zapewnia, że wszystkie zawartości i dane są osadzone w kreatywnym cyklu pracy, w którym planujesz i realizujesz zadania.

ClickUp oferuje również wsparcie dla dostępu do wielu modeli (ChatGPT, Gemini i Claude) z ujednoliconymi kontrolami prywatności i bezpieczeństwa, dzięki czemu nie musisz przełączać się między wieloma platformami, aby uzyskać różne style pisania lub głębię rozumowania.

Oto, jak ClickUp Brain może Ci pomóc, gdy chcesz nadążać za trendami w mediach społecznościowych i tworzeniem zawartości:

Mniej przełączania się między narzędziami : przechowuj strategię zawartości, zadania i szkice w jednym miejscu, aby nie wklejać odpowiedzi Grok w trzech różnych miejscach.

Szybsze planowanie i realizacja : Podsumowuj wątki zadań i : Podsumowuj wątki zadań i dokumenty ClickUp Docs , gdy chcesz przejść od pomysłów do planu gotowego do publikacji.

Szybka pomoc poprzez komentarze w wątku i czat ClickUp : możesz poprosić ClickUp Brain o wyszukanie starych dyskusji, kolejnych kroków lub przejrzystego podsumowania podczas pracy.

Oto wideo pokazujące, jak można pisać praktycznie wszystko za pomocą ClickUp Brain:

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Super agenci ClickUp są zaprojektowani tak, aby podejmować działania w oparciu o wyzwalacze i warunki, korzystając z instrukcji zdefiniowanych przez użytkownika. Dzięki temu proces tworzenia zawartości przebiega płynnie, nawet gdy jesteś zajęty wyłącznie wymyślaniem pomysłów. Uzyskaj automatyczne odpowiedzi i podsumowania od agentów AI opartych na wyzwalaczach dzięki ClickUp Agents Dla twórców i menedżerów mediów społecznościowych idealny proces wyglądałby mniej więcej tak: Automatycznie twórz zestaw zadań „pakiet ponownego wykorzystania”, gdy post zostanie oznaczony jako opublikowany.

Sporządź wstępną wersję podpisu i wariantów CTA, gdy zadanie trafi do sekcji „W trakcie przeglądu”.

Podsumuj opinie w komentarzach, tworząc jasne kolejne kroki, gdy proces zatwierdzania staje się chaotyczny.

Generuj cotygodniowe podsumowanie tego, co zostało zrealizowane, co jest w bloku i co wymaga dalszych działań.

ClickUp Brain podsuwa twórcom podpowiedzi dotyczące tego, co mogą ponownie wykorzystać w strategii zawartości.

Oto kilka podpowiedzi, które możesz wypróbować w ClickUp Brain, aby opracować i zoptymalizować swoją strategię zawartości:

„Zamień te 5 tematów w 3 filary zawartości dla mojej grupy docelowej, z jasnym punktem widzenia dla każdego z nich”.

„Stwórz 14-dniowy plan zawartości na X, Instagramie i LinkedIn, używając głosu mojej marki: [wklej wytyczne dotyczące głosu]”.

„Podaj mi 10 pomysłów na posty dotyczących następującego problemu tej grupy odbiorców: [problem], podzielonych na kategorie edukacja, opinia i kulisy”.

za pośrednictwem ClickUp Brain

„Napisz 5 haczyków dla tego pomysłu, a następnie przepisz najlepszy z nich w dwóch tonach: energicznym i spokojnym”.

„Zmień ten długi zarys na: 1 wątek X, 1 post na LinkedIn i 1 krótki scenariusz wideo”.

„Stwórz prosty brief kreatywny dla tego posta: cel, przekaz, wezwanie do działania, argumenty i lista kontrolna zasobów”.

za pośrednictwem ClickUp Brain

„Podsumuj opinie zawarte w tym wątku i przekształć je w przejrzysty zestaw kolejnych kroków wraz z właścicielami”.

„Na podstawie tych wskaźników zaproponuj 5 eksperymentów na następny tydzień i wyjaśnij, czego ma nauczyć każdy z nich”.

za pośrednictwem ClickUp Brain

Uzyskaj bardziej wiarygodne odpowiedzi dzięki ClickUp Enterprise Search.

Przeszukuj cały obszar roboczy i połączone aplikacje dzięki funkcji wyszukiwania ClickUp Enterprise Search.

Jednym z największych limitów Grok dla twórców jest zaufanie: może brzmieć pewnie, a mimo to być błędne, zwłaszcza gdy szybko poruszasz się po popularnych tematach.

Wyszukiwarka ClickUp Enterprise Search została stworzona z myślą o dostarczaniu „wiarygodnych odpowiedzi” w Twoim obszarze roboczym. Pobiera dane z zadań, dokumentów, czatów i spotkań, a następnie przedstawia odpowiedzi wraz z kontekstem (i cytatami, w zależności od doświadczenia). Indeksuje również często, dzięki czemu wyniki wyszukiwania są aktualne wraz ze zmianami w Twojej pracy.

Jeszcze lepsze rozwiązanie dla zespołów: Enterprise Search uwzględnia uprawnienia, więc użytkownicy widzą tylko te treści, do których mają dostęp w połączonych narzędziach (przydatne podczas zarządzania folderami klientów, zasobami marki lub dokumentami partnerów).

Szybciej zapisuj pomysły dzięki ClickUp BrainGPT + Talk to Text.

Wykorzystaj swój głos do tworzenia notatek i podsumowań, a następnie zobacz wszystkie transkrypcje dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp BrainGPT.

Jeśli spodobał Ci się tryb głosowy Grok do szybkiego przechwytywania, ClickUp BrainGPT, samodzielna aplikacja AI od ClickUp, oraz jej funkcja Talk to Text są wersjami tego cyklu pracy przeznaczonymi dla twórców.

Dzięki funkcji Talk to Text możesz dyktować pomysły i natychmiast przekształcać je w dopracowany tekst. Jest to szczególnie przydatne w przypadku chwytliwych haseł, tekstów reklamowych lub wstępnych szkiców długiej zawartości, gdy jesteś w trakcie spaceru lub między sesjami zdjęciowymi.

Możesz uzyskać dostęp do ClickUp BrainGPT za pośrednictwem dedykowanej aplikacji komputerowej lub skorzystać z rozszerzenia BrainGPT dla przeglądarki Chrome, które umożliwia przeszukiwanie ClickUp, sieci i połączonych plików (takich jak Drive/SharePoint/GitHub) bezpośrednio z poziomu przeglądarki.

Wzbogać swoją strategię zawartości dzięki ClickUp

Wykorzystanie AI Grok do tworzenia strategii twórczej działa najlepiej, gdy traktujesz ją jako źródło pomysłów.

Korzystasz z Grok, aby generować pomysły, odkrywać popularne tematy i uzyskiwać szybkie odpowiedzi na podstawie informacji w czasie rzeczywistym. Następnie przenosisz pracę do systemu, który pomaga Ci planować, pisać, recenzować i publikować bez utraty głosu marki lub kalendarza.

W tym miejscu pojawia się ClickUp – zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, które pozwala tworzyć pomysły, planować, tworzyć i realizować strategię zawartości na jednej platformie.

Dzięki ClickUp Brain możesz przekształcić szkice w zadania, które można śledzić, podsumować opinie i zapewnić, że Twój zespół jest zgodny z długoterminowymi celami dotyczącymi zawartości.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo i przenieś swoją strategię zawartości na wyższy poziom.