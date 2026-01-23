Claude Opus kontra Sonnet: jak wybrać odpowiedni model AI

Jeśli pamiętasz film „Matryca”, to jest to moment wyboru między „czerwoną pigułką a niebieską pigułką”, z tą różnicą, że wybór dotyczy dwóch modeli Claude, które po rozpoczęciu pracy zachowują się zupełnie inaczej.

Sztuczna inteligencja prawdopodobnie już stanowi część Twojego cyklu pracy. W najnowszej ankiecie Stack Overflow Developer Survey 84% respondentów stwierdziło, że używa lub planuje używać narzędzi AI w procesie tworzenia oprogramowania. Trudnością jest jednak wybór odpowiedniego modelu do danego zadania.

Wybór między Claude Opus a Sonnet nie jest więc kwestią mody, ale raczej dopasowania. Czy masz do czynienia z długimi wymaganiami i wieloetapowym debugowaniem? A może realizujesz zadania związane z kodowaniem o dużej objętości, w których szybkość i koszt są równie ważne jak jakość wyników?

W tym blogu zobaczysz, czym różnią się Claude Opus i Claude Sonnet pod względem rozumowania, generowania kodu i kompromisów dotyczących okna kontekstowego. Otrzymasz również proste zasady oparte na złożoności zadań i cyklu pracy zespołu.

Claude Opus kontra Sonnet – przegląd

Jeśli chodzi o głębię rozumowania, generowanie kodu i cykle pracy w długim kontekście, oto porównanie Claude Opus i Claude Sonnet:

Funkcja Claude Opus (4. 5) Claude Sonnet (4. 5) ClickUp Brain + Codegen (bonus) Rozumowanie i złożone zadania Stworzony z myślą o podejmowaniu decyzji o wysokiej stawce, gdzie zaawansowane rozumowanie i spójność mają największe znaczenie. Silny w codziennych zadaniach związanych z rozumowaniem, gdzie liczy się szybkość i stała jakość. Wykorzystuje najlepiej dopasowane modele (w tym Claude) w rzeczywistym kontekście pracy, dzięki czemu rozumowanie opiera się na rzeczywistych zadaniach, specyfikacjach i osiach czasu. Zaawansowane kodowanie i generowanie kodu Najlepszy do złożonego kodowania, refaktoryzacji wielu plików i trudnego debugowania przy mniejszej liczbie cykli przeglądu. Doskonałe rozwiązanie do szybko zmieniających się zadań związanych z kodowaniem, takich jak małe funkcje, poprawki i projekty dokumentacji. Generuje kod bezpośrednio na podstawie śledzonych zadań i specyfikacji, dzięki czemu wdrożenie jest powiązane z dostawą, recenzjami i własnością. Wykorzystanie narzędzi i długotrwałe działania agentów Zaprojektowany w celu zmniejszenia liczby błędów wywoływania narzędzi podczas długich przebiegów agenta. Zoptymalizowany pod kątem wykonywania poleceń i korekty błędów. Natywne agenty działające w obszarze roboczym, jako wyzwalacze aktualizacji, przekazywania zadań i zmian w cyklu pracy bez kruchych łańcuchów narzędzi. Okno kontekstowe i praca z długim kontekstem Silny przy udzielaniu widoku na duże wymagania, logi i decyzje Bardziej praktyczne w przypadku częstych cykli pracy w dużym kontekście na dużą skalę. Kontekst nie jest podpowiedzią. Brain i Codegen domyślnie widzą zadania, dokumenty, komentarze, historię i zależności. Koszt i intensywne wykorzystanie Opcja bardziej zaawansowana, gdy poprawność jest ważniejsza niż koszt. Bardziej opłacalne w przypadku codziennej pracy o dużej objętości Optymalizuje koszty poprzez kierowanie zadań do odpowiedniego modelu, jednocześnie zmniejszając nakłady związane z ponowną pracą i koordynacją. Najlepsze dla Liderzy inżynierii zajmujący się złożonym rozumowaniem, gdzie „prawie poprawne” rozwiązania są kosztowne. Zespoły, które potrzebują szybkiego, zrównoważonego modelu do codziennej pracy Zespoły, które potrzebują myślenia → realizacji → śledzenia w jednym systemie, a nie tylko lepszych odpowiedzi.

📖 Przeczytaj również: Jak stać się lepszym programistą

Czym jest Claude Opus?

Claude Opus to najbardziej zaawansowana opcja firmy Anthropic w ofercie Claude, stworzona z myślą o zadaniach, w których Twój zespół nie może sobie pozwolić na „prawie poprawne” rozwiązania. Jest to model, który wybierasz, gdy potrzebujesz odpowiedzi, które sprawdzą się podczas przeglądu projektu, eskalacji klienta lub analizy incydentu produkcyjnego.

Jeśli oceniasz modele Claude'a pod kątem pracy produkcyjnej, Opus jest opcją „głęboką” w LineUp.

W obecnej linii Opus najnowszym modelem jest Claude Opus 4. 5, a poprzednimi modelami, które nadal mogą pojawiać się w dokumentach i wdrożeniach, są Claude Opus 4. 1 i Claude Opus 4 . Claude Opus 4. 5 najlepiej sprawdza się, gdy potrzebujesz zaawansowanego rozumowania w złożonych zadaniach.

Zajmuje się wszystkim, w tym przekształcaniem niejasnych wymagań w jasny plan, wczesnym wykrywaniem ukrytych zależności i ograniczaniem konieczności wielokrotnych poprawek przed rozpoczęciem prac inżynieryjnych.

W różnych wersjach Claude Opus najlepiej sprawdza się, gdy praca obejmuje wiele plików lub długą specyfikację. Większe okno kontekstowe pomaga zachować standardy, przypadki skrajne i wcześniejsze decyzje w widoku, dzięki czemu generowanie kodu pozostaje spójne, przeglądy kodu są bardziej przejrzyste, a liczba poprawek spada.

Funkcje Claude Opus 4. 5

Claude Opus został stworzony z myślą o sytuacjach, w których „wystarczająco dobre” rozwiązanie powoduje później dodatkowe cykle. Funkcje te mają największe znaczenie podczas wykonywania złożonych zadań i zaawansowanego kodowania.

To narzędzie oferuje wsparcie dla wieloetapowego rozumowania, które pomaga zespołowi szybciej wykrywać luki, wprowadzać mniej poprawek i dostarczać produkty z większą pewnością. Praktyczną korzyścią jest mniej poprawek po przeglądach kodu, mniej niespodzianek w kontroli jakości i płynniejsze przekazywanie zadań między zespołami inżynierów oprogramowania.

Funkcja nr 1: Kontrola wysiłku w celu uzyskania szybszych odpowiedzi lub głębszego myślenia

Za pośrednictwem Anthropic

Claude Opus 4. 5 pozwala kontrolować poziom „wysiłku myślowego”, dzięki czemu można zamienić szybkość na głębię bez konieczności zmiany modelu AI w trakcie zadania. Jest to przydatne, gdy złożoność zadania waha się między szybkimi sprawdzaniami a złożonymi zadaniami wymagającymi głębszej analizy.

W przypadku kierowników technicznych pomaga to zarządzać opóźnieniami i opłacalnością, zapewniając jednocześnie zaawansowane rozumowanie, gdy jest ono potrzebne. Można kontynuować rutynową pracę, a następnie wybrać model do rozwiązywania wieloetapowych problemów, w których liczy się dokładność.

📌 Przykład: Kierownik ds. inżynierii przy użyciu mniejszego wysiłku szybko segreguje zgłoszenia błędów i przegląda niewielkie różnice. Gdy problem produkcyjny wymaga długotrwałego rozumowania na podstawie logów, ostatnich wdrożeń i zmian konfiguracji, zwiększa wysiłek, aby ograniczyć wymianę informacji i przyspieszyć opisanie przyczyny źródłowej.

📖 Przeczytaj również: Największe wyzwania związane z tworzeniem oprogramowania i sposoby radzenia sobie z nimi

Funkcja nr 2: Lepsza wydajność kodowania w rzeczywistych warunkach na SWE-bench Verified

Za pośrednictwem Anthropic

Claude Opus 4. 5 ma pozycję najnowocześniejszego w testach rzeczywistej inżynierii oprogramowania, co stanowi różnicę między „dobrą sugestią” a „połączonym PR”. Jest to pomocne, gdy Twój zespół potrzebuje niezawodnego generowania kodu dla wzorców produkcyjnych, a nie przykładów zabawkowych.

Dla kierowników ds. inżynierii oznacza to mniej cykli przeglądów i mniej czasu poświęconego na ponowne wyjaśnianie tych samych ograniczeń w różnych wątkach. Ułatwia to również realizację zaawansowanych zadań związanych z kodowaniem, takich jak migracje i refaktoryzacje, ponieważ model z większym prawdopodobieństwem zachowuje spójność zmian we wszystkich plikach.

📌 Przykład: Kierownik techniczny wrzuca do Claude Opus 4. 5 nieudany test integracyjny, ostatnią różnicę i oczekiwane zachowanie. Zamiast generować pięć „możliwych” poprawek, proponuje mniejszy zestaw ukierunkowanych zmian z jasnym uzasadnieniem, dzięki czemu zespół spędza mniej czasu na próbach i błędach, a więcej na sprawdzaniu rozwiązania.

📖 Przeczytaj również: Bezpłatne szablony planów rozwoju oprogramowania do wykorzystania

Funkcja nr 3: Mniej błędów wywoływania narzędzi w długo działających agentach

Za pośrednictwem Anthropic

Claude Opus 4. 5 jest przeznaczony do długotrwałych cykli pracy agentów, w których model musi używać narzędzi, a nie tylko sugerować pomysły. Ma to znaczenie, jeśli Twój zespół używa Claude Code lub innego agenta kodującego do przeprowadzania testów, edytowania plików i otwierania PR bez ciągłej nadzoru człowieka.

We wczesnych testach firma Anthropic odnotowała od 50% do 75% mniej błędów wywoływania narzędzi oraz mniej błędów kompilacji i lintowania. Pozwala to zaoszczędzić czas inżynierów, ponieważ mniej nieudanych uruchomień oznacza mniej ponownych prób, mniej uszkodzonych potoków i mniej przerw w pracy wymagającej głębokiego skupienia.

📌 Przykład: Kierownik techniczny konfiguruje cykl pracy automatyzowany w celu pobrania repozytorium, zastosowania poprawki bezpieczeństwa, przeprowadzenia testów i przesłania PR. Dzięki mniejszej liczbie błędów wywoływania narzędzi więcej z tych PR jest gotowych do przeglądu.

Ceny Claude Opus 4. 5

Wkład: 5 USD/MTok

Wynik: 25 USD/MTok

Buforowanie podpowiedzi (zapis): 6,25 USD/MTok

Buforowanie podpowiedzi (odczyt): 0,50 USD/MTok

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Uruchom „dziennik decyzji dotyczących modeli” za pomocą ClickUp BrainGPT, samodzielnej aplikacji komputerowej (+ rozszerzenie przeglądarki) od ClickUp. Jeśli porównujesz Claude Opus i Sonnet, najszybszym sposobem na zakończenie dyskusji jest zapewnienie powtarzalności porównania. Użyj ClickUp BrainGPT, aby zarejestrować każdy test w spójnym formacie, a następnie wysłuchaj zapytania o niego później, jak o mini wewnętrzny benchmark: Szybko rejestruj wyniki testów za pomocą funkcji Talk to Text , aby nie stracić kontekstu w trakcie sprintu.

Zadaj ClickUp BrainGPT pytania typu „Który model wymagał mniej poprawek podczas przeglądu kodu w tym tygodniu?” lub „W jakich obszarach Sonnet nie poradził sobie z wieloetapowymi problemami?”.

Wyszukuj poprzednie wpisy według typu zadania, repozytorium lub zdarzenia, aby wyświetlić podobne przypadki bez konieczności ponownego przeprowadzania tych samych eksperymentów.

Przełączaj modele w ClickUp BrainGPT, używając Claude do zaawansowanego rozumowania w złożonych zadaniach, GPT-4 do tworzenia ustrukturyzowanych szkiców, a Gemini do szybkiej weryfikacji, gdy potrzebujesz drugiej opinii.

📖 Przeczytaj również: Jak korzystać z Claude AI w celu wydajnego i dokładnego kodowania

Czym jest Claude Sonnet?

Claude Sonnet to zrównoważony model z LineUp-u Anthropic Claude, stworzony dla zespołów, które potrzebują dobrych wyników w codziennych zadaniach bez ponoszenia „najwyższych” kosztów za każdą podpowiedź. Jest to praktyczny wybór, gdy potrzebujesz szybkości, stałej jakości i przewidywalnej opłacalności w przypadku zadań o dużej objętości.

W linii Sonnet najnowszym modelem jest Claude Sonnet 4. 5, a poprzednim modelem jest Claude Sonnet 4; nadal można go spotkać w narzędziach i dokumentach. Sonnet 4. 5 sprawdza się dobrze, gdy Twoja praca łączy zadania związane z rozumowaniem i szybkimi iteracjami, gdzie najlepszym modelem jest ten, z którego Twój zespół będzie faktycznie korzystał w sposób ciągły.

Zespoły inżynierów oprogramowania często uważają Sonnet za idealny model do zadań powtarzalnych i wymagających szybkiej realizacji. Jeśli Twój zespół korzysta z Sonnet do tworzenia specyfikacji i notatek wydawniczych, połączenie go ze sprawdzonymi narzędziami AI do pisania tekstów technicznych zapewni spójność wyników.

Możesz również używać go do zaawansowanego wsparcia kodowania, takiego jak wdrażanie małych funkcji, naprawianie testów i tworzenie dokumentów, jednocześnie kontrolując wydatki.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Claude AI

Funkcje Claude Sonnet 4. 5

Claude Sonnet jest przeznaczony dla zespołów, które potrzebują jednego modelu, z którego mogą korzystać przez cały dzień, nie zastanawiając się nad kosztami ani szybkością. Funkcje te mają największe znaczenie, gdy równoważysz zadania związane z kodowaniem, wnioskowaniem i wykorzystaniem narzędzi w cyklach pracy o dużej objętości.

Funkcja nr 1: Długo działające agenty z lepszym przestrzeganiem instrukcji i korekcją błędów

Za pośrednictwem Anthropic

Claude Sonnet 4. 5 jest przeznaczony dla długotrwałych agentów, którzy muszą działać bez „zacinania się” na instrukcjach. Pomaga to zespołom produktowym i inżynieryjnym zautomatyzować powtarzalne cykle pracy przy mniejszej liczbie ręcznych interwencji.

Anthropic zwraca uwagę na lepsze przestrzeganie instrukcji, inteligentniejszy wybór narzędzi i lepszą korektę błędów dla agentów obsługujących klientów i złożonych cykli pracy AI. Oznacza to mniej przerwanych przebiegów, mniej ponownych prób i czystsze przekazywanie zadań, gdy praca obejmuje wiele narzędzi.

📌 Przykład: Zespół inżynierów wsparcia używa agenta do segregowania zgłoszeń. Pobierze on żądanie, sprawdzi znane problemy, przygotuje odpowiedź i w razie potrzeby otworzy zgłoszenie błędu. Gdy model bardziej niezawodnie wykonuje instrukcje, zespół poświęca mniej czasu na porządkowanie wyników pracy agenta.

🤔Czy wiesz, że: Anthropic twierdzi, że Claude Sonnet 4.5 jest najnowocześniejszym rozwiązaniem w SWE-bench Verified, benchmarku zaprojektowanym do pomiaru rzeczywistych umiejętności kodowania w inżynierii oprogramowania.

📖 Przeczytaj również: Wykorzystaj potencjał ClickUp AI dla zespołów programistycznych

Funkcja nr 2: Generowanie kodu obejmujące cały cykl życia oprogramowania

Za pośrednictwem Anthropic

Claude Sonnet został stworzony do generowania kodu, które wykracza poza „pisanie funkcji”. Może pomóc w przejściu od planowania do wdrożenia i poprawek, co jest przydatne podczas realizacji zadań kodowania w ramach sprintu z krótkimi cyklami przeglądu.

Narzędzie to oferuje wsparcie dla dłuższych wyników, umożliwiając tworzenie bogatszych planów, obsługę zmian w wielu plikach i dostarczanie bardziej zakończonych implementacji w jednym przejściu. Zmniejsza to liczbę powtórzeń, które zwykle występują, gdy model zatrzymuje się w połowie refaktoryzacji lub zapomina o wcześniejszych ograniczeniach.

📌 Przykład: Kierownik techniczny udostępnia opis funkcji i aktualną strukturę modułu. Sonnet opracowuje plan krok po kroku, generuje podstawowy kod i sugeruje testy do aktualizacji, dzięki czemu zespół poświęca mniej czasu na łączenie częściowych wyników.

📮 ClickUp Insight: Badanie ClickUp dotyczące dojrzałości AI wykazało, że 33% osób opiera się nowym narzędziom, a tylko 19% szybko wdraża i skaluje AI. Kiedy każda nowa funkcja pojawia się w postaci kolejnej aplikacji, kolejnego logowania lub kolejnego cyklu pracy, który trzeba opanować, zespoły niemal natychmiast odczuwają zmęczenie narzędziami. ClickUp Brain wypełnia tę lukę, działając bezpośrednio w ujednoliconym, zintegrowanym obszarze roboczym, w którym zespoły już planują, śledzą i komunikują się. Zapewnia wiele modeli AI, generowanie obrazów, wsparcie kodowania, wyszukiwanie w głębokiej sieci, natychmiastowe podsumowania i zaawansowane rozumowanie dokładnie w miejscu, w którym już odbywa się praca.

Funkcja nr 3: Wykorzystanie przeglądarki i komputera w rzeczywistych cyklach pracy

Za pośrednictwem Medium

Claude Sonnet 4. 5 może obsługiwać zadania związane z przeglądarką i komputerem, a nie tylko prośby w stylu czatu. Jest to pomocne, gdy Twój zespół potrzebuje modelu, aby faktycznie przyspieszyć pracę w różnych narzędziach. Takie zadania mogą obejmować sprawdzanie strony dostawcy, pobieranie szczegółów do dokumentu lub wykonywanie kroku po kroku cyklu pracy.

Proces ten jest przydatny dla zespołów produktowych i inżynieryjnych, ponieważ ogranicza żmudne kopiowanie i wklejanie. Powtarzalne procesy można przekazać modelowi, a ludzie mogą skupić się na podejmowaniu decyzji.

📌 Przykład: Dyrektor techniczny startupu prosi Sonnet o zebranie informacji dotyczących cen i zgodności z przepisami od trzech dostawców, umieszczenie wyników w arkuszu porównawczym i sporządzenie krótkiej rekomendacji. Zamiast spędzać godzinę na przechodzeniu między zakładkami, przeglądają podsumowanie i podejmują decyzję.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla ChatGPT do kodowania

Ceny Claude Sonnet 4. 5

Podpowiedzi dotyczące wprowadzania danych ≤ 200 tys. tokenów: 3 USD/MTok

Wprowadzane podpowiedzi > 200 tys. tokenów: 6 USD/MTok

Podpowiedzi ≤ 200 tys. tokenów: 15 USD/MTok

Wyniki > 200 tys. tokenów: 22,50 USD/MTok

Buforowanie podpowiedzi ≤ 200 tys. tokenów (zapis): 3,75 USD/MTok

Buforowanie podpowiedzi ≤ 200 tys. tokenów (odczyt): 0,30 USD/MTok

Buforowanie podpowiedzi > 200 tys. tokenów (zapis): 7,50 USD/MTok

Buforowanie podpowiedzi > 200 tys. tokenów (odczyt): 0,60 USD/MTok

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia AI dla programistów zwiększające wydajność kodowania

Claude Opus kontra Claude Sonnet: porównanie funkcji

Widziałeś już, do czego służą Claude Opus i Claude Sonnet. Teraz porównajmy funkcje, które faktycznie zmieniają wyniki pracy zespołów inżynierów oprogramowania, od wykorzystania narzędzi, przez szybkość kodowania, po głębokość rozumowania.

Jeśli nadal zastanawiasz się, jak wykorzystać AI w tworzeniu oprogramowania, to porównanie pomoże Ci wybrać odpowiedni model dla każdego cyklu pracy.

Funkcja nr 1: Wykorzystanie narzędzi i długotrwałe działania agentów

Opus jest bezpieczniejszym wyborem, gdy agent nie może zawieść bez echa. Opus 4. 5 dodaje kontrolę „wysiłku”, dzięki czemu można poświęcić więcej mocy obliczeniowej na złożone cykle pracy, gdy liczy się dokładność.

Sonnet został stworzony, aby agenci mogli pracować przez cały dzień z mniejszą liczbą przerw. Sonnet 4. 5 kładzie nacisk na wykonywanie instrukcji, wybór narzędzi i korektę błędów, co pomaga zespołom zautomatyzować powtarzalne cykle pracy przy mniejszej ilości ręcznych poprawek.

🏆 Zwycięzca: Claude Sonnet dla większości codziennych cykli pracy agentów, zwłaszcza gdy potrzebujesz niezawodnego narzędzia do użytku na dużą skalę, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów przy każdym uruchomieniu.

Funkcja nr 2: Zaawansowane kodowanie i jakość generowania kodu

Claude Opus to model, po który warto sięgnąć, gdy zadanie kodowania jest skomplikowane. Pomyśl o refaktoryzacji wielu plików, niestabilnych testach lub debugowaniu, gdzie jedno błędne założenie sprawia, że kręcisz się w kółko. Claude Opus 4. 5 pozwala na głębsze rozumowanie, gdy zmiana jest ryzykowna.

Claude Sonnet doskonale nadaje się do codziennych zadań związanych z kodowaniem, które wymagają szybkości i spójności. Claude Sonnet 4. 5 sprawdza się dobrze podczas wdrażania mniejszych funkcji, pisania narzędzi, tworzenia dokumentacji lub iteracji poprawek.

Jest to również opłacalny model do powtarzalnych zadań. Zespoły korzystające z narzędzi do kodowania AI często używają Sonnet do szybkich iteracji, a Opus do zmian obarczonych większym ryzykiem.

🏆 Zwycięzca: Claude Opus do zaawansowanego kodowania i generowania kodu o większej wadze, gdzie poprawność przeważa nad szybkością, a podczas przeglądów kodu chcesz uniknąć niespodzianek.

Funkcja nr 3: Okno kontekstowe i cykle pracy z długim kontekstem

Claude Opus

Claude Opus jest przeznaczony do pracy z głęboką analizą, w której model utrzymuje wiele kontekstów w widoku. Pomaga to w łączeniu długich specyfikacji, dokumentów projektowych i kilku powiązanych ścieżek kodu przed podjęciem decyzji, która musi być spójna w całym systemie.

Claude Sonnet

Claude Sonnet jest bardziej praktycznym wyborem, jeśli często korzystasz z cykli pracy o długim kontekście. Obsługuje ogromne przypadki użycia kontekstu przy niższych kosztach, dzięki czemu zespoły mogą wprowadzać większe ilości danych wejściowych, szybciej iterować i nadal kontrolować koszty.

🏆 Zwycięzca: Claude Sonnet do często wykonywanych cykli pracy z długim kontekstem, gdzie potrzebny jest zrównoważony model, który obsługuje duże ilości danych wejściowych bez utraty jakości i nadmiernych kosztów.

📽️ Obejrzyj wideo: Porównałeś Claude Opus i Sonnet, ale nadal nie wiesz, co to oznacza w praktyce? Ten wideo pokazuje, jak agenci kodowania AI piszą, debugują i sugerują ulepszenia w ramach Twojego cyklu pracy, dzięki czemu możesz szybciej dostarczać produkty bez utraty kontroli.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp Brain może pomóc w klasyfikacji wszystkich zadań w ramach Opus lub Sonnet na podstawie złożoności zadania, ryzyka i wymagań dotyczących szybkości. Możesz zadawać ClickUp Brain pytania, takie jak: Jak możesz mi pomóc w wyborze między Claude Opus a Claude Sonnet w oparciu o złożoność zadania, ryzyko i wymagania dotyczące szybkości?

Jakie są przykłady zadań, które powinienem przypisać do każdego modelu?

Czy możesz mi pomóc przypisać konkretne zadanie do jednego z modeli? Ponadto istnieje wiele bardziej złożonych pytań, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu, jak postępować z bieżącymi zadaniami. Uzyskaj dostęp do wielu modeli LLM z jednego interfejsu!

Claude Opus kontra Claude Sonnet na Reddicie

Użytkownicy Reddita zazwyczaj przedstawiają to jako kompromis między „najlepszym wynikiem na uruchomienie” a „najlepszym wynikiem na dolara i minutę”.

Claude Opus jest wybierany, gdy zadanie jest złożone i chcesz uniknąć błędów. Claude Sonnet jest wybierany, gdy masz zadania o dużej objętości i potrzebujesz szybkości oraz opłacalności.

W przypadku Claude Opus użytkownicy dokonują wzmianek:

W moich ustawieniach terminala używam w pełni Claude Opus 4. 1 do kodowania, wnioskowania i zadań typu agentowego. Sprawdził się w złożonych cyklach pracy.

W moich ustawieniach terminala używam w pełni Claude Opus 4. 1 do kodowania, wnioskowania i zadań podobnych do tych wykonywanych przez agenta. Sprawdził się w złożonych cyklach pracy.

Jednak użytkownicy Opus napotykają również pewne wyzwania, takie jak:

Czasami, gdy nie udaje mu się znaleźć właściwego rozwiązania, zaczyna udawać, że wszystko jest w porządku, nawet jeśli tak nie jest.

Czasami, gdy nie udaje mu się znaleźć właściwego rozwiązania, zaczyna udawać, że wszystko jest w porządku, nawet jeśli tak nie jest.

W przypadku Claude Sonnet użytkownicy Reddita skupiają się na szybkości, wydajności i wykorzystaniu narzędzi:

Sonnet 4. 5 rozwiązał złożony błąd zakleszczenia w dwóch krokach, nad którym Opus 4. 1, Gemini 2. 5 Pro i Codex 5 CLI thinking pracowały przez kilka tygodni.

Sonnet 4. 5 rozwiązał złożony błąd zakleszczenia w dwóch krokach, nad którym Opus 4. 1, Gemini 2. 5 Pro i Codex 5 CLI thinking pracowały przez kilka tygodni.

Tymczasem użytkownicy Reddita zwrócili również uwagę na nieuczciwe limity użytkowania Sonnet:

W większości przypadków czat nawet nie naprawiał ani nie dostarczał moich połączeń. Jestem użytkownikiem planu pro, co jest bardzo niesprawiedliwe w przypadku tych limitów użytkowania.

W większości przypadków czat nawet nie naprawiał ani nie dostarczał moich połączeń. Jestem użytkownikiem planu pro, co jest bardzo niesprawiedliwe w przypadku tych limitów użytkowania.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze redaktory kodu dla programistów

🤔 Czy wiesz, że: Anthropic twierdzi, że dzięki buforowaniu poleceń można uzyskać nawet 90% oszczędności kosztów, a dzięki przetwarzaniu wsadowemu (rabat na API wsadowe) – 50% oszczędności w przypadku dużych wolumenów/asynchronicznych operacji.

Spotkanie z ClickUp: najlepszą alternatywę dla Claude Opus i Sonnet

Zaczyna się jak normalny wtorek. Ktoś wkleja wynik modelu do zgłoszenia, ale nikt nie wie, która podpowiedź go wygenerowała ani jakiego kontekstu w nim zabrakło.

Ponieważ różni członkowie zespołu używają różnych modeli w różnych miejscach. Podpowiedzi są przepisywane od podstaw. Wyniki są kopiowane bez możliwości śledzenia, więc jakość jest różna i trudniej jest wyjaśnić, w jaki sposób podjęto decyzje. W rezultacie dochodzi do tzw. rozrostu AI.

Właśnie dlatego ClickUp jest silną alternatywą dla narzędzi AI w dyskusji na temat Claude Opus vs. Sonnet. ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy AI , które zapewnia bliski dostęp do pomocy AI podczas pracy.

Następnie przeanalizujemy, jak ta koncepcja wygląda w praktyce dla zespołów programistów. Omówimy, w jaki sposób ClickUp pomaga wykorzystać AI w planowaniu, dokumentacji i dostarczaniu produktów bez utraty kontekstu.

ClickUp One Up #1: ClickUp Brain

Przechowuj wszystkie swoje aplikacje, dokumenty i inne pliki, aby uzyskać lepiej zorganizowane wyniki dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain przechowuje sztuczną inteligencję w tym samym obszarze roboczym, co zadania i dokumenty. Dzięki temu wszystkie wyniki pozostają powiązane z kontekstem źródłowym, co ułatwia ich ponowne wykorzystanie i kontrolę. Pozwala również na przełączanie modeli LLM w ramach tego samego cyklu pracy, dzięki czemu można używać Claude do głębokiego rozumowania, a szybszy model do codziennych zadań. Można to zrobić bez kopiowania i wklejania kontekstu między narzędziami.

Gdy sztuczna inteligencja zostanie włączona do cyklu pracy, kolejnym wąskim gardłem jest kontynuacja. ClickUp AI Super Agents pomaga poprzez automatyzację powtarzających się kroków w obszarze roboczym, dzięki czemu aktualizacje, przekazywanie zadań i routing nie zależą od pamięci poszczególnych osób. Oznacza to mniej przerwanych wątków, szybsze wykonywanie zadań i bardziej przejrzyste cykle pracy dla zespołów inżynierów oprogramowania.

Utrzymuj śledzenie wszystkich kluczowych podpowiedzi za pomocą Super Agents w ClickUp

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Codegen Agent

Nałóż etykietę Codegen na swoje zadanie i uzyskaj natychmiastowe poprawki

Większość narzędzi do kodowania AI pomaga pisać fragmenty kodu, wyjaśniać funkcje lub refaktoryzować logikę, a resztę pozostawia ludziom. Prawdziwa praca nadal odbywa się gdzie indziej.

Codegen Agent firmy ClickUp wyróżnia się tym, że działa wewnątrz systemu wykonawczego. Po oznaczeniu w zadaniu może generować gotowy do użycia kod, w pełni uwzględniając specyfikację, kryteria akceptacji, komentarze i powiązane zadania. Nie tylko sugeruje kod, ale bezpośrednio przyczynia się do śledzenia realizacji.

Ma to znaczenie, ponieważ zespoły programistów nie zmagają się z pisaniem kodu w izolacji. Zmagają się z przekładaniem decyzji na wdrożenia, dostosowywaniem specyfikacji do zmian i zapewnianiem rzeczywistego postępu prac.

Połączenie generowania kodu z zadaniami, recenzjami i stanem cyklu pracy sprawia, że Codegen zmienia sztuczną inteligencję z pomocnika w członka zespołu, który uczestniczy w realizacji zadań. Jest to kluczowa różnica między ClickUp a samodzielnymi narzędziami AI, takimi jak Claude.

ClickUp’s One Up #3: ClickUp Docs

Przekształć tekst w zadania, które można śledzić, aby być na bieżąco z pomysłami dzięki dokumentom ClickUp

Specyfikacje zawodzą, ponieważ dokument i plan realizacji rozchodzą się po pierwszym sprincie. Wtedy inżynierowie zaczynają opierać się na nieaktualnych decyzjach, a przeglądy kodu zamieniają się w pytania typu „Chwileczkę, kiedy to zmieniliśmy?”.

ClickUp Docs zapewnia połączenie dokumentacji z pracą poprzez połączone dokumenty i zadania w jednym miejscu. Możesz zamienić tekst w zadania, które można śledzić, przypiąć członków zespołu jako etykiety komentarzy i dodawać widżety do dokumentu, aby aktualizować statusy, przypisywać właścicieli i odzwierciedlać postępy bez opuszczania strony.

Jeśli Twój zespół próbuje tworzyć dokumentację kodu bez opóźnień w pracy sprintowej, połączenie dokumentów i zadań znacznie ułatwia aktualizacje.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Kiedy specyfikacja zawiera stwierdzenie „powinniśmy zrobić X”, nie pozostawiaj tego w tekście. Utwórz zadania ClickUp bezpośrednio z ClickUp Docs, przypisz właściciela i dodaj termin na miejscu, aby praca była śledzona od momentu jej uzgodnienia. To rozwiązanie zapewnia synchronizację dokumentacji i realizacji oraz ogranicza konieczność późniejszego sprawdzania, „kto to robi”.

ClickUp’s One Up #4: ClickUp dla zespołów programistów

Scentralizuj cały cykl życia inżynierii, od planu działania po wydanie, dzięki ClickUp dla zespołów programistycznych

Większość problemów z realizacją nie wynika z „złej inżynierii”. Istnieją złe punkty przekazania między planowaniem, wykonaniem i widocznością. Praca jest rozdzielona między różne narzędzia, a status staje się przedmiotem domysłów. Wtedy zakres ulega zmianie, pojawiają się przeszkody, a zespoły spędzają więcej czasu na synchronizacji niż na realizacji.

ClickUp dla zespołów programistycznych łączy zadania, dokumenty i współpracę w jednym cyklu pracy, dzięki czemu realizacja jest śledzona od pierwszego zgłoszenia do ostatecznego wydania. Jeśli Twój zespół stosuje sprinty, ClickUp dla Agile pomaga zachować rytuały i pracę w tym samym systemie.

W ten sposób łatwiej będzie zarządzać spotkaniami stand-up, zaległościami i postępami sprintów bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli Twój zespół ciągle wymyśla tę samą strukturę sprintu, skorzystaj z szablonu ClickUp Software Development Template, aby rozpocząć pracę od gotowego cyklu pracy do planowania, tworzenia i wysyłania. Pomaga on przechowywać epiki, zaległości, sprinty i przekazania QA w jednym miejscu, dzięki czemu postępy są widoczne, a dostarczenie nie zależy od osoby prowadzącej oddzielny tracker. Pobierz bezpłatny szablon Przechowuj epiki, zaległości, sprinты i przekazania kontroli jakości w jednym miejscu dzięki szablonowi ClickUp Software Development Template.

ClickUp – usprawnij cykl pracy, nie pogłębiaj zamieszania

Wybór między Claude Opus a Sonnet zależy ostatecznie od tego, który z nich lepiej odpowiada Twoim potrzebom. Opus jest bezpieczniejszym wyborem w przypadku złożonych zadań i zaawansowanego kodowania, gdzie liczy się poprawność. Sonnet jest lepszy, gdy potrzebujesz szybkości i opłacalności w przypadku powtarzalnych zadań.

Jeśli szukasz prostszego sposobu pracy z jednym z tych modeli, ClickUp jest najlepszą alternatywą z zaawansowanymi funkcjami, ponieważ zapewnia wsparcie dla wykonania i AI w jednym miejscu.

AI ClickUp oferuje również wsparcie dla zaawansowanych funkcji rozumowania i rozumowania wizualnego, dzięki czemu można przejść od specyfikacji i kodu do zrzutów ekranu, diagramów i opinii dotyczących interfejsu użytkownika bez utraty kontekstu.

ClickUp Brain pozwala na przełączanie się między modelami LLM bez zmiany kontekstu między narzędziami.

Super agenci ClickUp AI dbają o to, aby powtarzalne cykle pracy przebiegały bez zakłóceń.

ClickUp Dokumenty i zadania ClickUp pozwalają utrzymać specyfikacje powiązane z dostawą, zamiast dryfować po pierwszym sprincie.

ClickUp dla zespołów programistycznych i ClickUp dla Agile umożliwiają śledzenie sprintów, wydań i widoczności w jednym cyklu pracy.

Zarejestruj się w ClickUp i zarządzaj cyklem pracy oprogramowania z jednego obszaru roboczego.