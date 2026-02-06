10 najlepszych alternatyw dla Unframe AI w [roku]

Czy wiesz, że 47% pracowników cyfrowych ma trudności ze znalezieniem informacji potrzebnych do skutecznego wykonywania swojej pracy? Oznacza to, że co drugi pracownik nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału.

Unframe AI pomaga wyszukiwać i pobierać informacje w całym obszarze roboczym. Jednak dla większości zespołów wyszukiwanie to dopiero pierwszy krok. Prawdziwym hamulcem wydajności jest luka między znalezieniem odpowiedzi a podjęciem działania — zwłaszcza gdy praca odbywa się w oddzielnych narzędziach.

Przeanalizowaliśmy 10 alternatyw dla Unframe AI — od dedykowanych narzędzi wyszukiwania dla przedsiębiorstw po platformy zarządzania pracą oparte na sztucznej inteligencji — które pomagają zespołom działać szybciej, poprzez bezpośrednie połączenie odpowiedzi z realizacją zadań.

Niektóre narzędzia specjalizują się w wyszukiwaniu. Inne koncentrują się na spotkaniach, prywatności lub niestandardowych agentach AI. Kilka z nich, takich jak ClickUp, łączy wszystko w jednym miejscu.

Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Unframe AI

Zespoły takie jak Twój wybierają alternatywy dla Unframe AI, gdy wyszukiwanie nie prowadzi do wykonania zadania. Jeśli ciągle przełączasz się między narzędziem wyszukiwania, menedżerem projektów i aplikacją do czatu, aby zrealizować swoją pracę, zrozumiesz, dlaczego korzystanie z Unframe AI wydaje się ograniczające:

Ograniczona integracja z cyklem pracy Zespoły, które chcą czegoś więcej niż tylko wyszukiwania, potrzebują AI, które potrafi podsumowywać, aktualizować lub uruchamiać zadania w ramach istniejących cykli pracy — a nie tylko wskazywać, gdzie znajdują się informacje.

Różne zespoły potrzebują różnego poziomu wsparcia AI Niektóre zespoły potrzebują lekkiej wyszukiwarki. Inne potrzebują analizy spotkań, lokalnego indeksowania z priorytetem prywatności lub niestandardowych agentów AI do Niektóre zespoły potrzebują lekkiej wyszukiwarki. Inne potrzebują analizy spotkań, lokalnego indeksowania z priorytetem prywatności lub niestandardowych agentów AI do zarządzania wiedzą , przeszkolonych na podstawie danych wewnętrznych. Jedno podejście do wyszukiwania AI nie pasuje do każdego cyklu pracy.

Kolejne narzędzie dodane do już i tak przepełnionego stosuDla organizacji, które już zarządzają dziesiątkami narzędzi SaaS, wprowadzenie samodzielnej warstwy wyszukiwania może wydawać się raczej zwiększeniem złożoności niż jej zmniejszeniem — zwłaszcza gdy nie zastępuje ona żadnego innego rozwiązania.

Poniższe alternatywy obejmują wszystko, od zintegrowanego obszaru roboczego AI po specjalistyczne narzędzia wyszukiwania oparte na sztucznej inteligencji, pomagając znaleźć rozwiązanie odpowiednie do potrzeb Twojego zespołu.

📮ClickUp Insight: Zmiana kontekstu po cichu obniża wydajność Twojego zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z przełączania się między platformami, zarządzania wiadomościami e-mail i przeskakiwania między spotkaniami. A co, gdybyś mógł wyeliminować te kosztowne zakłócenia? ClickUp łączy cykle pracy (i czat) w ramach jednej, usprawnionej platformy. Uruchamiaj zadania i zarządzaj nimi za pomocą czatu, dokumentów, tablic i innych narzędzi, a funkcje oparte na AI zapewniają spójność kontekstu, możliwość wyszukiwania i łatwość zarządzania!

Alternatywy dla Unframe AI w skrócie

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp Teams, które chcą zarządzać pracą z wykorzystaniem AI i zunifikowanego wyszukiwania we wszystkich obszarach pracy. ClickUp Brain (sztuczna inteligencja uwzględniająca kontekst), ClickUp Enterprise Search, ClickUp Docs, ClickUp automatyzacje Free Forever; niestandardowe dostosowania dostępne dla Enterprise monday. com Wizualne zarządzanie cyklem pracy z automatyzacją AI monday AI Assistant, konfigurowalne tablice, ponad 200 integracji Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 14 USD/użytkownik/miesiąc. Otter. /AI Transkrypcja spotkań i sporządzanie notatek oparte na AI Transkrypcja w czasie rzeczywistym, streszczenia AI, identyfikacja mówców Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 16,99 USD/użytkownik/miesiąc. Glean Dedykowana wyszukiwarka AI dla przedsiębiorstw Ujednolicone wyszukiwanie w ponad 100 aplikacjach, spersonalizowane wyniki, czat GenAI. Niestandardowe ceny Microsoft Copilot Teams zintegrowane z ekosystemem Microsoft 365 Integracja z aplikacjami Teams, Outlook i Office, generowanie zawartości W zestawie z Microsoft 365 E3/E5 Ciekawość Ujednolicone wyszukiwanie na pulpicie w plikach lokalnych i aplikacjach w chmurze Wyszukiwanie między aplikacjami, indeks lokalny z naciskiem na prywatność, asystent AI Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 500 EUR/obszar roboczy/miesiąc. Dust Niestandardowi asystenci AI dla wiedzy Enterprise Niestandardowe agenci AI, łączniki danych, bezpieczeństwo przedsiębiorstwa Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 29 € za użytkownika miesięcznie. Onyx Wyszukiwanie AI dla przedsiębiorstw typu open source Opcja samodzielnego hostingu, łączniki dokumentów, możliwość dostosowania Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 20 USD/użytkownik/miesiąc. Dropbox Dash Uniwersalne wyszukiwanie w chmurze i aplikacjach Wyszukiwanie oparte na AI, integracja z Dropbox, organizacja zawartości W zestawie z planami Dropbox Notion Elastyczne zarządzanie wiedzą dzięki funkcjom AI Notion AI, relacyjne bazy danych, wiki, szablony Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD/użytkownik/miesiąc.

Najlepsze alternatywy dla Unframe AI, z których warto skorzystać

Każde narzędzie z tej listy zostało ocenione pod kątem tego, jak dobrze wykorzystuje sztuczną inteligencję, jak skutecznie pomaga w wyszukiwaniu informacji i jak łatwo dopasowuje się do istniejącego cyklu pracy w Twoim zespole. Niektóre narzędzia świetnie sprawdzają się w jednej konkretnej dziedzinie, podczas gdy inne — takie jak ClickUp — mają szersze zastosowanie, łącząc zarządzanie pracą, wiedzę i współpracę w jednej platformie AI.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie dla zespołów, które chcą realizować projekty z wykorzystaniem AI i ujednoliconej wyszukiwarki)

Wypróbuj ClickUp za darmo Przejdź od rozproszonej, fragmentarycznej pracy do zintegrowanej platformy AI dzięki ClickUp.

W przeciwieństwie do Unframe AI, ClickUp to zintegrowany obszar roboczy oparty na sztucznej inteligencji : projekty, zadania, dokumenty, czat i sztuczna inteligencja znajdują się w jednym połączonym systemie. Zamiast nakładać sztuczną inteligencję na rozproszone narzędzia, ClickUp wbudowuje inteligencję kontekstową bezpośrednio w miejsce, w którym odbywa się praca. Dlatego odpowiedzi nie kończą się na wynikach wyszukiwania.

Dzięki ClickUp Brain , natywnemu asystentowi AI, możesz

Zadawaj pytania w języku naturalnym dotyczące swojego obszaru roboczego.

Podsumuj długie wątki zadań

Generuj aktualizacje, korzystając z pełnego kontekstu swoich projektów, dokumentów i rozmów.

Ustal priorytety zadań do wykonania w swoim obszarze roboczym ClickUp, korzystając z kontekstowych odpowiedzi ClickUp Brain.

Działa jako menedżer wiedzy AI i menedżer projektów, aby zapewnić, że żadne zadanie nie utknie w martwym punkcie i nie musisz wymieniać się informacjami ze współpracownikami, aby uzyskać odpowiedzi. Możesz również wpisać @brain w dowolnym komentarzu lub wątku czatu ClickUp, aby AI pomogła Ci na żądanie.

Brain MAX rozszerza te możliwości dzięki aplikacji AI Super App na komputery stacjonarne. Może ona pobierać odpowiedzi nie tylko z Twojego obszaru roboczego ClickUp, ale także z połączonych aplikacji, takich jak Google Drive, Slack, Figma, GitHub i innych. ClickUp Enterprise Search, który jest dostosowany do dostarczania najbardziej trafnych wyników w oparciu o bieżącą pracę.

Praca nie zawsze odbywa się przy klawiaturze. Funkcja Talk to Text w Brain MAX pozwala rejestrować pomysły, aktualizacje lub instrukcje za pomocą głosu. Są one transkrybowane i natychmiast przekształcane w uporządkowane zadania, notatki lub komentarze bez przerywania przepływu pracy — 4 razy szybciej niż pisanie na klawiaturze!

Następnie ClickUp Automatyzacje przejmuje powtarzalne, czasochłonne zadania, takie jak aktualizacje statusu, przydzielanie zadań lub powiadomienia. A kiedy zespoły są gotowe, aby pójść o krok dalej, AI Super Agents działa jako współpracownicy AI rozpoznający kontekst. Możesz wysyłać im wiadomości, przydzielać zadania i delegować złożone cykle pracy od początku do końca, tak jak w przypadku ludzi. Zyskaj ponad 8 godzin tygodniowo, pozwalając swoim Super Agentom wykonywać pracę za Ciebie!

Zautomatyzuj złożone cykle pracy od początku do końca dzięki niestandardowym superagentom ClickUp.

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się więcej o Super Agents:

Najlepsze funkcje ClickUp

Zadbaj o połączenie wiedzy z realizacją zadań , tworząc i przechowując dokumentację bezpośrednio wraz z powiązanymi zadaniami i projektami za pomocą , tworząc i przechowując dokumentację bezpośrednio wraz z powiązanymi zadaniami i projektami za pomocą ClickUp Docs . ClickUp Brain może wyszukiwać i odwoływać się do nich kontekstowo, ponieważ są one natywne dla ClickUp.

Automatyczne wypełnianie właściwości zadań za pomocą AI poprzez automatyczne generowanie osób przypisanych, priorytetów, statusów i opisów w oparciu o kontekst.

Twórz zadania bezpośrednio z wiadomości czatu jednym kliknięciem za pomocą AI.

Rejestruj wyniki spotkań automatycznie dzięki automatycznie dzięki ClickUp AI Notetaker , który podsumowuje dyskusje i wyodrębnia elementy do podjęcia.

Inteligentnie planuj czas dzięki opartemu na AI dzięki opartemu na AI kalendarzowi ClickUp , który pomaga planować pracę w oparciu o priorytety i dostępność.

Uzyskaj dostęp do wielu modeli AI, w tym najnowszych od Claude, Gemini i ChatGPT, w samym ClickUp Brain.

Zalety i wady ClickUp

Zalety:

Ogranicz przełączanie się między zadaniami, przechowując odpowiedzi i realizację w jednym miejscu.

AI rozumie powiązania między zadaniami, a nie tylko słowa kluczowe.

Wystarczająco elastyczne, aby zapewnić wsparcie dla zespołów każdej wielkości i funkcji.

Skalowalność od prostych zastosowań do zaawansowanych, opartych na agentach cykli pracy bez konieczności migracji narzędzi.

Wady:

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby zapoznać się z pełnym zestawem funkcji.

Aplikacja mobilna nie dorównuje jeszcze pełnej funkcjonalności wersji desktopowej.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Zadowolony użytkownik z serwisu G2 pisze:

Uważam ClickUp za niezwykle wartościowy, ponieważ konsoliduje funkcje w jednej platformie, co zapewnia, że cała praca i komunikacja są zgromadzone w jednym miejscu, zapewniając mi 100% kontekstu. Ta integracja upraszcza mi zarządzanie projektami, zwiększając wydajność i przejrzystość. Szczególnie podoba mi się funkcja Brain AI, ponieważ działa ona jak agent AI, który wykonuje moje komendy, skutecznie realizując zadania w moim imieniu. Ten aspekt automatyzacji jest bardzo pomocny, ponieważ usprawnia mój cykl pracy i zmniejsza wysiłek ręczny.

Uważam ClickUp za niezwykle wartościowy, ponieważ konsoliduje funkcje w jednej platformie, co zapewnia, że cała praca i komunikacja są zgromadzone w jednym miejscu, zapewniając mi 100% kontekstu. Ta integracja upraszcza mi zarządzanie projektami, zwiększając wydajność i przejrzystość. Szczególnie podoba mi się funkcja Brain AI, ponieważ działa ona jak agent AI, który wykonuje moje komendy, skutecznie realizując zadania w moim imieniu. Ten aspekt automatyzacji jest bardzo pomocny, ponieważ usprawnia mój cykl pracy i zmniejsza nakład pracy ręcznej.

Uważam ClickUp za niezwykle wartościowy, ponieważ konsoliduje funkcje w jednej platformie, co zapewnia, że cała praca i komunikacja są zgromadzone w jednym miejscu, zapewniając mi 100% kontekstu. Ta integracja upraszcza mi zarządzanie projektami, zwiększając wydajność i przejrzystość. Szczególnie podoba mi się funkcja Brain AI, ponieważ działa ona jak agent AI, który wykonuje moje komendy, skutecznie realizując zadania w moim imieniu. Ten aspekt automatyzacji jest bardzo pomocny, ponieważ usprawnia mój cykl pracy i zmniejsza nakład pracy ręcznej.

2. monday. com (Najlepsze rozwiązanie do wizualnego zarządzania cyklem pracy z automatyzacją opartą na AI)

za pośrednictwem monday.com

Czy Twój zespół lubi narzędzia wizualne? Czy unika on korzystania z większości platform opartych na AI, ponieważ uważa je za nieporęczne i nieintuicyjne? Jeśli zauważysz, że Twój zespół powraca do arkuszy kalkulacyjnych i ręcznych procesów, nawet gdy dostępne są zaawansowane funkcje, monday.com może pomóc.

Jego elastyczny system operacyjny Work OS znany jest z kolorowego, wizualnego interfejsu.

Chociaż nie jest to bezpośredni zamiennik wyszukiwania korporacyjnego, jego potężna sztuczna inteligencja pomaga zespołom zautomatyzować cykle pracy i ograniczyć pracę ręczną. monday sidekick (jego asystent AI) może generować opisy zadań, podsumowywać aktualizacje i tworzyć formuły dla tablic. Możesz również tworzyć niestandardowe bloki AI lub automatyzacje za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym.

Konfigurowalne tablice z ponad 30 typami kolumn pozwalają wizualizować pracę na wiele sposobów, w tym w widokach Kanban, Gantt i kalendarza. Dzięki ponad 200 integracjom jest to solidny wybór dla zespołów, które potrzebują wizualnej warstwy zarządzania projektami z pomocą AI.

monday. com najlepsze funkcje

Kategoryzuj dane, wyodrębniaj kluczowe informacje z tekstu lub plików, wykrywaj nastroje, tłumacz zawartość lub poprawiaj jakość tekstu bezpośrednio w tablicach dzięki wielu funkcjom AI.

Wzbogać cykle pracy CRM o agentów AI, takich jak AI Sales i AI Lead Agents, którzy mogą przeprowadzać badania, personalizować działania marketingowe, wzbogacać potencjalnych klientów i podsumowywać interakcje e-mailowe, aby przyspieszyć zaangażowanie w proces sprzedaży.

Wizualizuj pracę w czasie rzeczywistym dzięki intuicyjnym, oznaczonym kolorami pulpitom nawigacyjnym i aktualizacjom statusu w czasie rzeczywistym, które pomagają zespołom dostrzegać przeszkody lub postępy na pierwszy rzut oka.

monday. com – zalety i wady

Zalety:

Kolorowy interfejs z funkcją „przeciągnij i upuść” sprawia, że wdrożenie jest szybkie nawet dla zespołów bez wiedzy technicznej.

Oferuje oddzielne produkty do zarządzania relacjami z klientami (CRM), rozwoju i zarządzania usługami, umożliwiając Teams rozszerzanie działalności w ramach tej samej platformy.

Setki gotowych szablonów przyspieszają ustawienia typowych zastosowań w różnych zespołach.

Wady:

Nowych użytkowników można dodawać tylko w pakietach (np. 3, 5, 10 licencji jednocześnie); minimalna liczba licencji może utrudniać planowanie budżetu w przypadku małych zespołów.

Model rozliczania gości może prowadzić do nieoczekiwanych kosztów.

Możliwości automatyzacji i integracji różnią się w zależności od poziomu, więc może być konieczne uaktualnienie planów, aby uzyskać pełną funkcjonalność.

Ceny Monday.com

Free

Standard: 14 USD/użytkownik/miesiąc

Pro: 24 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje monday.com

G2: 4,7/5 (ponad 14 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5600 recenzji)

Co mówią o monday.com prawdziwi użytkownicy?

Cytat z recenzji G2:

Interfejs jest przejrzysty, elastyczny i łatwy do dostosowania. Dzięki tablicom, automatyzacji, pulpitom nawigacyjnym i szablonom można w prosty sposób tworzyć cykle pracy, które odzwierciedlają rzeczywiste działanie zespołu. Obsługuje zarówno ustrukturyzowane planowanie projektów, jak i koordynację codziennych zadań, a widoczność w zakresie własności, terminów i postępów pomaga ograniczyć wąskie gardła.

Interfejs jest przejrzysty, elastyczny i łatwy do dostosowania. Dzięki tablicom, automatyzacji, pulpitom nawigacyjnym i szablonom można w prosty sposób tworzyć cykle pracy, które odzwierciedlają rzeczywiste działanie zespołu. Obsługuje zarówno ustrukturyzowane planowanie projektów, jak i koordynację codziennych zadań, a widoczność w zakresie własności, terminów i postępów pomaga ograniczyć wąskie gardła.

Interfejs jest przejrzysty, elastyczny i łatwy do dostosowania. Dzięki tablicom, automatyzacji, pulpitom nawigacyjnym i szablonom można w prosty sposób tworzyć cykle pracy, które odzwierciedlają rzeczywiste działanie zespołu. Obsługuje zarówno ustrukturyzowane planowanie projektów, jak i koordynację codziennych zadań, a widoczność w zakresie własności, terminów i postępów pomaga ograniczyć wąskie gardła.

3. Otter. ai (najlepsze rozwiązanie do transkrypcji spotkań oparte na AI i archiwizacji rozmów z możliwością wyszukiwania)

za pośrednictwem Otter.ai

👀 Czy wiesz, że... ClickUp odkrył, że 27% respondentów boryka się z problemem braku kontynuacji działań po spotkaniach, co prowadzi do utraty elementów do realizacji, nierozwiązanych zadań i ostatecznie do spadku wydajności.

Ważne informacje z Twoich spotkań często gubią się w nieuporządkowanych notatkach lub godzinnych nagraniach. Jeśli Ty i Twój zespół nadal tracicie czas na ponowne oglądanie wideo lub pytania kolegów „Co zdecydowaliśmy?”, czas wypróbować narzędzie takie jak Otter. ai.

Otter. ai to narzędzie AI oparte na sztucznej inteligencji do transkrypcji i zarządzania spotkaniami, które sprawia, że rozmowy ustne są tak samo łatwe do przeszukiwania jak dokumenty pisemne. Można je zintegrować z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, aby uzyskać transkrypcję w czasie rzeczywistym podczas spotkań.

Po spotkaniu sztuczna inteligencja Otter generuje podsumowania, wyodrębnia elementy do podjęcia i identyfikuje rozmówców, dzięki czemu rozmowy stają się bardziej praktyczne. Chociaż doskonale sprawdza się w analizowaniu spotkań, nie zastępuje szerszych narzędzi do zarządzania wiedzą ani systemów realizacji projektów.

Najlepsze funkcje Otter. ai

Automatycznie rejestruj dźwięk ze spotkań i zamieniaj go na tekst, rozróżniając mówców, aby transkrypcje były łatwe do zrozumienia.

Uzyskaj skondensowane podsumowania podkreślające kluczowe decyzje i wyciągi z elementów działań, o których pojawiły się wzmianki podczas dyskusji.

Wykonuj zapytania dotyczące poprzednich spotkań według słów kluczowych, mówców lub dat, aby znaleźć konkretne dyskusje bez konieczności przeglądania plików audio.

Zalety i wady Otter.ai

Zalety:

Dobrze radzi sobie z wieloma mówcami, akcentami i terminologią techniczną.

Automatycznie dołączaj do spotkań (oczywiście za Twoją zgodą!) bezpośrednio w Zoom, Google Meet i Microsoft Teams.

Członkowie zespołu mogą wspólnie zaznaczać, komentować i edytować transkrypcje.

Wady:

Skupia się wyłącznie na zawartości spotkań i nie odpowiada na szersze potrzeby związane z wyszukiwaniem w przedsiębiorstwie.

Jakość transkrypcji może ulec pogorszeniu w przypadku słabej jakości dźwięku.

Wersja Free ma limity dotyczące minut transkrypcji, więc osoby intensywnie korzystające z tej funkcji mogą potrzebować dodatkowych opcji.

Ceny Otter. ai

Podstawowe

Pro: 16,99 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 30 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter. ai

G2: 4,4/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Otter.ai prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu Cap t erra udostępnia swoją opinię:

Przez długi czas korzystaliśmy z Otter.ai i docenialiśmy jego niezawodne funkcje transkrypcji i sporządzania notatek. Sprawdziło się ono dobrze w przypadku podstawowego rejestrowania spotkań, a nam podobała się możliwość przesyłania plików audio i korzystania z aplikacji mobilnej do nagrywania rozmów osobistych. Jednak wraz ze wzrostem złożoności naszych cykli pracy potrzebowaliśmy narzędzia, które nie tylko transkrybowało rozmowy, ale także rozumiało ich kontekst i pomagało nam podejmować działania.

Przez długi czas korzystaliśmy z Otter.ai i docenialiśmy jego niezawodne funkcje transkrypcji i sporządzania notatek. Sprawdziło się ono dobrze w przypadku podstawowego rejestrowania spotkań, a nam podobała się możliwość przesyłania plików audio i korzystania z aplikacji mobilnej do nagrywania rozmów osobistych. Jednak wraz ze wzrostem złożoności naszego cyklu pracy potrzebowaliśmy narzędzia, które nie tylko transkrybowało rozmowy, ale także rozumiało ich kontekst i pomagało nam podejmować działania.

Przez długi czas korzystaliśmy z Otter.ai i docenialiśmy jego niezawodne funkcje transkrypcji i sporządzania notatek. Sprawdziło się ono dobrze w przypadku podstawowego rejestrowania spotkań, a nam podobała się możliwość przesyłania plików audio i korzystania z aplikacji mobilnej do nagrywania rozmów osobistych. Jednak wraz ze wzrostem złożoności naszych cykli pracy potrzebowaliśmy narzędzia, które nie tylko transkrybowało rozmowy, ale także rozumiało ich kontekst i pomagało nam podejmować działania.

📮ClickUp Insight: 21% respondentów chce wykorzystać sztuczną inteligencję, aby osiągnąć sukces zawodowy, stosując ją podczas spotkań, w wiadomościach e-mail i projektach. Chociaż większość aplikacji do obsługi poczty elektronicznej i platform do zarządzania projektami ma zintegrowaną sztuczną inteligencję jako funkcję, może ona nie być wystarczająco płynna, aby ujednolicić cykl pracy między narzędziami. Ale w ClickUp udało nam się złamać ten kod! Dzięki funkcjom zarządzania spotkaniami opartym na sztucznej inteligencji ClickUp możesz łatwo tworzyć elementy porządku obrad, robić notatki ze spotkań, tworzyć i przypisywać zadania na podstawie notatek ze spotkań, transkrybować nagrania i nie tylko — dzięki naszym narzędziom AI Notetaker i ClickUp Brain. Zaoszczędź nawet 8 godzin spotkań tygodniowo, tak jak nasi klienci z Stanley Security!

4. Glean (najlepsze rozwiązanie do dedykowanego wyszukiwania AI dla Enterprise)

za pośrednictwem Glean

👀 Czy wiesz, że... Nawet dzisiaj pracownicy umysłowi spędzają 60% swojego czasu na wyszukiwaniu informacji w niepołączonych ze sobą narzędziach.

Wraz z rozwojem organizacji wiedza szybko się rozprzestrzenia, a znalezienie wiarygodnej odpowiedzi staje się trudniejsze niż tworzenie nowej zawartości. Dokumenty znajdują się w Drive. Decyzje są zapisywane w wątkach Slacka. Kontekst jest ukryty w zgłoszeniach, e-mailach i wiki. Glean został stworzony właśnie z myślą o tym problemie.

Glean koncentruje się na jednej rzeczy: wyszukiwaniu w całym przedsiębiorstwie. Tworzy połączenie z dużym ekosystemem narzędzi do pracy i tworzy jedną warstwę wyszukiwania z uwzględnieniem uprawnień. Pracownicy mogą zadawać pytania w języku naturalnym i uzyskiwać odpowiedzi syntetyzowane z wielu źródeł, zamiast przeszukiwać foldery lub zgadywać, która aplikacja zawiera prawdziwą informację.

Glean wyróżnia się pod względem wyszukiwania i trafności wyników. Wyniki są spersonalizowane w oparciu o rolę, aktywność i uprawnienia dostępu, co pomaga ograniczyć szum informacyjny w dużych organizacjach.

Wybierz najlepsze funkcje

Ujednolicenie wyszukiwania w ponad 100 aplikacjach za pomocą jednego paska wyszukiwania dla całej wiedzy firmy.

Szanuj modele bezpieczeństwa Enterprise dzięki ścisłemu indeksowaniu z uwzględnieniem uprawnień.

Aktywnie wyszukuj odpowiednią wiedzę na podstawie tego, nad czym pracują użytkownicy.

Poznaj zalety i wady

Zalety:

Doskonała szybkość wyszukiwania i trafność na skalę Enterprise

Odpowiedzi oparte na AI dostarczają bezpośrednich informacji, a nie tylko listy linków.

Wysoki poziom bezpieczeństwa i zgodności z przepisami dla dużych organizacji

Działa dobrze w środowiskach z wieloma głęboko zakorzenionymi narzędziami.

Wady:

Dodaje kolejne narzędzie do Twojego zestawu technologicznego, zamiast go konsolidować.

Nie posiada natywnych funkcji zarządzania projektami ani realizacji zadań.

Najlepiej nadaje się dla średnich i dużych przedsiębiorstw Enterprise.

Sprawdź ceny

Niestandardowe ceny

Zbieraj oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co mówią o Glean prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Korzystam z Glean do wyszukiwania wiedzy w miejscu pracy, co pozwala mi uniknąć przeglądania niekończących się zasobów, zapewniając szybki dostęp do potrzebnych informacji. Jest intuicyjny, łatwy w użyciu i pobiera zasoby w celu sprawdzenia dokładności.

Korzystam z Glean do wyszukiwania wiedzy w miejscu pracy, co pozwala mi uniknąć przeglądania niekończących się zasobów, zapewniając szybki dostęp do potrzebnych informacji. Jest intuicyjny, łatwy w użyciu i pobiera zasoby w celu sprawdzenia dokładności.

Korzystam z Glean do wyszukiwania wiedzy w miejscu pracy, co pozwala mi uniknąć przeglądania niekończących się zasobów, zapewniając szybki dostęp do potrzebnych informacji. Jest intuicyjny, łatwy w użyciu i pobiera zasoby w celu sprawdzenia dokładności.

📮 ClickUp Insight: Ponad połowa wszystkich pracowników (57%) traci czas na przeszukiwanie wewnętrznych dokumentów lub bazy wiedzy firmy w celu znalezienia informacji związanych z pracą. A kiedy nie mogą tego zrobić? 1 na 6 ucieka się do osobistych rozwiązań — przeszukuje stare e-maile, notatki lub zrzuty ekranu, aby zebrać potrzebne informacje. ClickUp Brain eliminuje konieczność wyszukiwania, zapewniając natychmiastowe odpowiedzi oparte na AI, pobierane z całego obszaru roboczego i zintegrowanych aplikacji innych firm, dzięki czemu otrzymujesz to, czego potrzebujesz — bez zbędnych kłopotów.

📮 ClickUp Insight: Ponad połowa wszystkich pracowników (57%) traci czas na przeszukiwanie wewnętrznych dokumentów lub bazy wiedzy firmy w celu znalezienia informacji związanych z pracą. A kiedy nie mogą tego zrobić? 1 na 6 ucieka się do osobistych rozwiązań — przeszukuje stare e-maile, notatki lub zrzuty ekranu, aby zebrać potrzebne informacje. ClickUp Brain eliminuje konieczność wyszukiwania, zapewniając natychmiastowe odpowiedzi oparte na AI, pobierane z całego obszaru roboczego i zintegrowanych aplikacji innych firm, dzięki czemu otrzymujesz to, czego potrzebujesz — bez zbędnych kłopotów.

5. Microsoft Copilot dla Microsoft 365 (najlepsze rozwiązanie dla zespołów działających w ekosystemie Microsoft)

za pośrednictwem Microsoft

Microsoft Copilot nie działa jako samodzielne narzędzie wyszukiwania, ale wewnątrz ekosystemu Microsoft, pomagając użytkownikom uzyskać kontekst z wiadomości e-mail, spotkań, plików i czatów bez opuszczania aplikacji, z których już korzystają. Jest to szczególnie skuteczne, gdy praca jest wysoce ustandaryzowana w programach Word, Excel, PowerPoint i Teams, a bezpieczeństwo i zgodność są ściśle zarządzane za pośrednictwem warstwy tożsamości Microsoft.

Copilot może stworzyć prezentację na podstawie dokumentu Word, podsumować długi wątek e-mailowy lub znaleźć elementy do wykonania z spotkania w Teams. Doskonale nadaje się dla zespołów, które już korzystają z narzędzi Microsoft, ale jego wartość szybko spada, jeśli cykl pracy wykracza poza stos Microsoft, obejmując narzędzia takie jak Slack, Figma lub Jira.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot dla Microsoft 365

Twórz zawartość w aplikacjach Microsoft, tworząc dokumenty, prezentacje i arkusze kalkulacyjne na podstawie danych firmowych.

Wykorzystaj inteligencję międzyaplikacyjną, aby pobrać informacje z wiadomości e-mail i utworzyć zadanie w Plannerze lub wygenerować prezentację na podstawie transkrypcji spotkania.

Podsumowuj spotkania i rozmowy bezpośrednio w aplikacjach Teams i Outlook, aby wydobyć kluczowe punkty i kolejne kroki.

Analizuj i przetwarzaj dane w programie Excel za pomocą podpowiedzii w języku naturalnym.

Zalety i wady Microsoft Copilot dla Microsoft 365

Zalety:

Rozwiązanie jest intuicyjne i znane zespołom, które już korzystają ze standardowego pakietu Microsoft 365 dla Teams.

Automatycznie dziedziczy model tożsamości, bezpieczeństwa i zgodności firmy Microsoft.

Zmniejsz tarcia, utrzymując AI w codziennych narzędziach.

Minimalne ustawienia w porównaniu z samodzielnymi platformami AI dla Enterprise.

Wady:

Jest mniej przydatny dla zespołów, które korzystają z różnorodnych technologii innych niż Microsoft.

Aby uzyskać dostęp, wymagana jest specjalna licencja dla Enterprise.

Może reagować z opóźnieniem i czasami podaje ogólne lub niedokładne wyniki.

Ceny Microsoft Copilot

Copilot Business: 21,00 USD za użytkownika miesięcznie (płatne rocznie)

Copilot Enterprise: 30,00 USD za użytkownika miesięcznie (płatne rocznie)

Oceny i recenzje Microsoft Copilot dla Microsoft 365

G2: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Microsoft Copilot prawdziwi użytkownicy?

Cytat z recenzji Capterra:

Interfejs użytkownika jest przyjazny dla początkujących i łatwy w nawigacji. Najlepszą częścią jest tworzenie agentów AI za pomocą podpowiedzi! Testuj, publikuj, udostępniaj, integruj i korzystaj z wielu innych niesamowitych funkcji!

Interfejs użytkownika jest przyjazny dla początkujących i łatwy w nawigacji. Najlepszą częścią jest tworzenie agentów AI za pomocą podpowiedzi! Testuj, publikuj, udostępniaj, integruj i korzystaj z wielu innych niesamowitych funkcji!

Interfejs użytkownika jest przyjazny dla początkujących i łatwy w nawigacji. Najlepszą częścią jest tworzenie agentów AI za pomocą podpowiedzi! Testuj, publikuj, udostępniaj, integruj i korzystaj z wielu innych niesamowitych funkcji!

6. Curiosity (najlepsze rozwiązanie do zunifikowanego wyszukiwania na komputerze lokalnym i w aplikacjach w chmurze, z naciskiem na prywatność)

za pośrednictwem Curiosity

Niektóre zespoły chcą korzystać z wyszukiwania opartego na AI, ale nie mogą przesyłać swoich danych do chmury. Jeśli Twoja organizacja ma tak surowe zasady dotyczące prywatności danych, to rozwiązanie jest właśnie dla Ciebie.

Curiosity stosuje podejście zasadniczo odmienne od Unframe AI, działając lokalnie na Twoim urządzeniu, indeksując pliki, wiadomości e-mail i aplikacje połączone bez przekazywania danych przez serwery zewnętrzne. To sprawia, że jest atrakcyjne dla osób indywidualnych lub małych zespołów pracujących z poufnymi informacjami, danymi podlegającymi regulacjom lub ścisłymi wewnętrznymi wymogami dotyczącymi prywatności.

Zamiast pełnić funkcję warstwy wiedzy dla całego przedsiębiorstwa, Curiosity działa bardziej jak osobista warstwa inteligencji. Pomaga użytkownikom szybko znaleźć i zsyntetyzować informacje z ich własnych treści lokalnych i opartych na chmurze. Jest szybki, przyjazny dla użytkowników offline i zaprojektowany z myślą o prywatności.

Najlepsze funkcje Curiosity

Indeksuj zawartość lokalnie w plikach, wiadomościach e-mail i podłączonych aplikacjach, a po zakończeniu indeksowania pracuj w trybie offline.

Zrealizuj połączenie swojej poczty e-mail, kalendarza, pamięci w chmurze i plików lokalnych w jednym interfejsie z funkcją wyszukiwania.

Zadawaj pytania w języku naturalnym i uzyskaj odpowiedzi syntetyzowane na podstawie indeksowanej zawartości.

Zalety i wady Curiosity

Zalety:

Eliminuje obawy związane z przetwarzaniem poufnych danych przez zewnętrzne usługi w chmurze.

Lokalne indeksowanie zapewnia niemal natychmiastowe wyniki bez opóźnień sieciowych.

Przeszukuj swoje pliki i notatki bez połączenia z Internetem.

Wady:

Jest to rozwiązanie dostępne wyłącznie na komputery stacjonarne, więc nie ma dostępu przez Internet ani urządzenia mobilnego.

Wymaga lokalnej pamięci i mocy obliczeniowej, co może mieć wpływ na wydajność starszych komputerów.

Funkcje współpracy zespołowej nie są tak rozbudowane jak w przypadku narzędzi natywnych dla chmury.

Ceny Curiosity

Twórca: Free

Chmura: 500 EUR/obszar roboczy/miesiąc

Enterprise Obszar roboczy: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Curiosity

G2: Zbyt mało recenzji

AppSumo: 4,0/5 (ponad 20 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Curiosity w praktyce?

Większość użytkowników docenia szybkie i niezawodne wyszukiwanie, takie jak to na G2:

Łatwy w użyciu, może znaleźć każdy dokument za pośrednictwem: Outlooka, Sharepointu, Onedrive, Teams itp. (prawie każdej aplikacji). Oszczędzam cenny czas, zamiast szukać dokumentów/plików. Moje dane pozostają bezpieczne na moim komputerze.

Łatwy w użyciu, może znaleźć każdy dokument za pośrednictwem: Outlooka, Sharepointu, Onedrive, Teams itp. (prawie każdej aplikacji). Oszczędzam cenny czas, zamiast szukać dokumentów/plików. Moje dane pozostają bezpieczne na moim komputerze.

Łatwy w użyciu, może znaleźć każdy dokument za pośrednictwem: Outlooka, Sharepointu, Onedrive, Teams itp. (prawie każdej aplikacji). Oszczędzam cenny czas, zamiast szukać dokumentów/plików. Moje dane pozostają bezpieczne na moim komputerze.

7. Dust (najlepsze rozwiązanie do tworzenia niestandardowych asystentów AI z łącznikami danych Enterprise)

za pośrednictwem Dust

Niektóre zespoły nie chcą narzędzia wyszukiwania ogólnego przeznaczenia. Chcą asystentów AI, którzy odzwierciedlają sposób działania ich firmy.

Dust jest przeznaczony dla firm, które chcą projektować niestandardowych asystentów AI, szkolonych na podstawie danych wewnętrznych i dostosowanych do konkretnych zastosowań, takich jak wsparcie sprzedaży, obsługa klienta lub wewnętrzne zapytania dotyczące wiedzy. Zamiast oferować jednego wspólnego asystenta, Dust pozwala zespołom tworzyć wielu agentów o określonym przeznaczeniu, z odrębnymi instrukcjami, dostępem do danych i zachowaniami.

Dust integruje się z Notion, Slack, Google Drive i GitHub, aby zapewnić Twoim niestandardowym agentom dostęp do wiedzy firmy. Jest to najlepsze rozwiązanie dla zespołów posiadających umiejętności techniczne niezbędne do konfiguracji i utrzymania tych agentów, ponieważ nie jest to rozwiązanie typu „plug-and-play”.

Najlepsze funkcje Dust

Dostosuj sposób reagowania agentów, źródła, które traktują priorytetowo, oraz sposób obsługi różnych typów zapytań.

Połącz się z istniejącymi narzędziami, aby zapewnić agentom AI kontekstową wiedzę o Twojej firmie.

Kontroluj, do jakich danych ma dostęp każdy agent AI i którzy członkowie zespołu mogą z nich korzystać.

Zalety i wady

Zalety:

Unikaj limitów związanych z uniwersalnymi asystentami

Silne zarządzanie dostępem do danych Enterprise

Idealne rozwiązanie dla organizacji posiadających wewnętrzną wiedzę specjalistyczną w zakresie AI lub operacji.

Wady:

Będziesz potrzebować dedykowanych zasobów do ustawień technicznych i bieżącej konfiguracji.

Tworzenie i optymalizacja niestandardowych agentów wymaga długiego procesu nauki.

W porównaniu z uznanymi narzędziami AI dla przedsiębiorstw ma mniejszą społeczność i ekosystem.

Ceny Dust

Dostępna jest bezpłatna wersja próbna.

Pro: 29 € / użytkownik / miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny (ponad 100 użytkowników)

Oceny i recenzje Dust

G2: 4,9/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co mówią o Dust prawdziwi użytkownicy?

Opinia na G2 brzmi:

Pozwala nam to bardzo szybko tworzyć i wdrażać agentów AI oraz uruchamiać zespoły z AI bezpośrednio w ich cyklach pracy, zamiast traktować AI jako oddzielny eksperyment lub narzędzie poboczne. Ta szybkość uzyskania wartości miała kluczowe znaczenie dla rzeczywistego wdrożenia w całej organizacji... Byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli zapewnić użytkownikom zewnętrznym (klientom/potencjalnym klientom) łatwiejszy dostęp do interakcji z nimi.

Pozwala nam to bardzo szybko tworzyć i wdrażać agentów AI oraz uruchamiać zespoły z AI bezpośrednio w ich cyklach pracy, zamiast traktować AI jako oddzielny eksperyment lub narzędzie poboczne. Ta szybkość uzyskania wartości miała kluczowe znaczenie dla rzeczywistego wdrożenia w całej organizacji... Byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli zapewnić użytkownikom zewnętrznym (klientom/potencjalnym klientom) łatwiejszy dostęp do interakcji z nimi.

Pozwala nam to bardzo szybko tworzyć i wdrażać agentów AI oraz uruchamiać zespoły z AI bezpośrednio w ich cyklach pracy, zamiast traktować AI jako oddzielny eksperyment lub narzędzie poboczne. Ta szybkość uzyskania wartości miała kluczowe znaczenie dla rzeczywistego wdrożenia w całej organizacji... Byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli zapewnić użytkownikom zewnętrznym (klientom/potencjalnym klientom) łatwiejszy dostęp do interakcji z nimi.

8. Onyx (najlepsze rozwiązanie do samodzielnego hostowania otwartej AI dla Enterprise)

za pośrednictwem Onyx

Potrzebujesz wyszukiwania AI na poziomie Enterprise, ale chcesz mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi ze względu na zgodność z przepisami? Własne rozwiązania chmurowe mogą wydawać się dla Ciebie czarną skrzynką i możesz chcieć uniknąć uzależnienia od jednego dostawcy.

W tym miejscu pojawia się Onyx (dawniej Danswer). Jest to otwarta platforma wyszukiwania dla przedsiębiorstw, którą można samodzielnie hostować we własnej infrastrukturze. Zapewnia ona oparte na AI odpowiedzi na pytania w narzędziach wewnętrznych, jednocześnie dając organizacjom pełną widoczność i kontrolę nad indeksowaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem danych.

Jako alternatywa dla Unframe /AI, Onyx jest idealnym rozwiązaniem dla branż podlegających regulacjom, zapewniając firmom kontrolę i przejrzystość, których nie mogą zapewnić rozwiązania w chmurze.

Najlepsze funkcje Onyx

Własne wyszukiwanie AI dla Enterprise w Twojej infrastrukturze

Niestandardowa logika wyszukiwania i rankingów dostosowana do wewnętrznych potrzeb.

Posiada połączenie z dziesiątkami narzędzi, aby zasilać wyszukiwanie oparte na AI i odpowiadanie na pytania.

Przejrzyj kod źródłowy, wnieś swoje poprawki lub dostosuj niestandardową funkcjonalność do swoich konkretnych potrzeb.

Zalety i wady Onyx

Zalety:

Maksymalna kontrola nad lokalizacją danych i zgodnością z przepisami

Model open source pozwala uniknąć rosnących kosztów wraz z rozwojem zespołu.

Regularne aktualizacje i ulepszenia od społeczności open source.

Wady:

Będziesz potrzebować zespołu technicznego do wdrożenia, konfiguracji i konserwacji.

Wsparcie techniczne opiera się na społeczności, chyba że zdecydujesz się na wsparcie dla Enterprise.

Wstępne ustawienia są bardziej złożone niż w przypadku natywnych dla chmury alternatyw SaaS.

Ceny Onyx

Dostępna jest bezpłatna wersja próbna.

Business: 20 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Onyx

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

9. Dropbox Dash (najlepszy do uniwersalnego wyszukiwania w Dropbox i połączonych aplikacjach w chmurze)

za pośrednictwem Dropbox

Dropbox Dash jest przeznaczony dla zespołów, których praca już opiera się na Dropbox, ale które poszukują inteligentniejszych sposobów wyszukiwania i organizowania zawartości poza folderami.

Dash umożliwia korzystanie z zapytań w języku naturalnym i organizowanie zawartości w „stosach” w celu grupowania powiązanych informacji.

Podobnie jak Unframe AI, Dash najlepiej sprawdza się w zespołach skupionych na wyszukiwaniu plików, a nie na szerszej wiedzy lub cyklu pracy. Poprawia on możliwość wyszukiwania w istniejącym ekosystemie, zamiast ujednolicać pracę między narzędziami.

Najlepsze funkcje Dropbox Dash

Przeszukuj Dropbox i aplikacje z połączeniem, używając języka naturalnego, aby uzyskać syntetyczne odpowiedzi.

Grupuj powiązane pliki, linki i zawartość z różnych źródeł w kolekcje.

Korzystaj z Dash z dowolnego miejsca pracy dzięki rozszerzeniu przeglądarki i aplikacji komputerowej, które zapewniają szybkie wyszukiwanie.

Zalety i wady Dropbox Dash

Zalety:

Dodatek o niskim poziomie tarcia dla obecnych użytkowników Dropbox

Koncentruje się na wyszukiwaniu i organizacji bez złożoności pełnych narzędzi do zarządzania projektami.

Proste, ukierunkowane doświadczenie przy minimalnych ustawieniach

Przydatne połączenie między przechowywaniem plików a wyszukiwaniem

Wady:

Jest to najbardziej wartościowe dla zespołów, które już korzystają z Dropbox.

Nie ma solidnych funkcji zarządzania projektami ani wykonywania zadań.

Jest to stosunkowo nowy produkt, który wciąż rozwija swoje funkcje.

Ceny Dropbox Dash

W zestawie z planem Dropbox

Oceny i recenzje Dropbox Dash

G2: 4,2/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Dropbox Dash w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

Zamiast przełączać się między różnymi narzędziami, mogę skorzystać z uniwersalnej wyszukiwarki, aby natychmiast znaleźć pliki, linki i dokumenty — niezależnie od tego, czy znajdują się one w Dropbox, Google Drive, Slacku czy gdzie indziej. Skróty i podsumowania oparte na AI również pozwalają zaoszczędzić dużo czasu, pomagając mi szybciej dotrzeć do właściwych informacji i pozostać skupionym.

Zamiast przełączać się między różnymi narzędziami, mogę skorzystać z uniwersalnej wyszukiwarki, aby natychmiast znaleźć pliki, linki i dokumenty — niezależnie od tego, czy znajdują się one w Dropbox, Google Drive, Slacku czy gdzie indziej. Skróty i podsumowania oparte na AI również pozwalają zaoszczędzić dużo czasu, pomagając mi szybciej dotrzeć do właściwych informacji i pozostać skupionym.

Zamiast przełączać się między różnymi narzędziami, mogę skorzystać z uniwersalnej wyszukiwarki, aby natychmiast znaleźć pliki, linki i dokumenty — niezależnie od tego, czy znajdują się one w Dropbox, Google Drive, Slacku czy gdzie indziej. Skróty i podsumowania oparte na AI również pozwalają zaoszczędzić dużo czasu, pomagając mi szybciej dotrzeć do właściwych informacji i pozostać skupionym.

10. Notion (najlepsze rozwiązanie do elastycznego zarządzania wiedzą z wykorzystaniem wyszukiwania opartego na AI i generowania zawartości)

za pośrednictwem Notion

Dla zespołów, w których wiedza nieustannie się rozwija, wyzwaniem jest nie tylko znalezienie informacji, ale także utrzymanie jej aktualności, spójności i użyteczności. Właśnie w tym miejscu Notion wpisuje się jako alternatywa dla Unframe AI.

Notion najlepiej sprawdza się jako żywe centrum wiedzy. Zamiast indeksować informacje w różnych narzędziach, zachęca zespoły do centralizacji dokumentów, notatek, stron wiki i lekkich narzędzi do śledzenia projektów w jednym elastycznym obszarze roboczym. Dzięki warstwie Notion AI zespoły mogą zadawać pytania, podsumowywać zawartość lub generować szkice bezpośrednio na podstawie już udokumentowanych informacji.

Ta elastyczność oznacza, że będziesz musiał poświęcić czas na skonfigurowanie swojego obszaru roboczego, aby dopasować go do struktury dedykowanych narzędzi do zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Notion

Generuj i udoskonalaj zawartość, korzystając z AI do pisania, streszczania i tworzenia pomysłów.

Twórz połączone bazy danych i przeglądaj te same dane w formie tabeli, tablicy Kanban, kalendarza lub osi czasu.

Połącz tekst, bazy danych i osadzone elementy, aby stworzyć niestandardowe systemy do dowolnych zastosowań.

Szybko zacznij korzystać z szablonów wiki, dokumentów i systemów wewnętrznych.

Zalety i wady Notion

Zalety:

Zbuduj praktycznie dowolny system, od narzędzi do śledzenia projektów po systemy CRM i bazy wiedzy.

Doskonałe w tworzeniu połączonych baz wiedzy, w których informacje łączą się w naturalny sposób.

Wady:

Skomplikowane ustawienia wymagają długiego okresu nauki, co może przytłaczać nowych użytkowników.

Wydajność może spadać w przypadku bardzo dużych baz danych.

Jego natywne funkcje zarządzania projektami nie są tak rozbudowane jak dedykowane narzędzia do zarządzania projektami.

Ceny Notion

Free

Plus : 12 USD/użytkownik/miesiąc

Business : 24 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,6/5 (ponad 9500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2600 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Notion w prawdziwym życiu?

Oto, co mówi mieszana recenzja Capterra:

Najbardziej podoba mi się w Notion zdecydowanie łatwość obsługi, nawet dla początkujących... Jednak funkcje AI pozostawiają wiele do życzenia. Sztuczna inteligencja Notion jest znacznie mniej wydajna niż ChatGPT, a jej funkcje nie są przekonujące. AI działa wolno, a podczas korzystania ze stron zawierających duże ilości danych występują poważne opóźnienia, często powodujące zawieszanie się programu na kilka minut.

Najbardziej podoba mi się w Notion zdecydowanie łatwość obsługi, nawet dla początkujących... Jednak funkcje AI pozostawiają wiele do życzenia. AI Notion jest znacznie mniej wydajna niż ChatGPT, a jej funkcje nie są przekonujące. AI działa wolno, a podczas korzystania ze stron zawierających duże ilości danych występują poważne opóźnienia, często powodujące zawieszanie się programu na kilka minut.

Najbardziej podoba mi się w Notion zdecydowanie łatwość obsługi, nawet dla początkujących... Jednak funkcje AI pozostawiają wiele do życzenia. AI Notion jest znacznie mniej wydajna niż ChatGPT, a jej funkcje nie są przekonujące. AI działa wolno, a podczas korzystania ze stron zawierających duże ilości danych występują poważne opóźnienia, często powodujące zawieszanie się programu na kilka minut.

Znajdź odpowiednie narzędzie, które pozwoli na połączenie odpowiedzi z działaniami

Nie ma jednej „najlepszej” alternatywy dla Unframe /AI. I szczerze mówiąc, o to właśnie chodzi.

Niektóre zespoły potrzebują lepszej analizy spotkań. Inne przywiązują dużą wagę do prywatności, niestandardowych agentów AI lub utrzymania porządku i organizacji wiedzy. Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od tego, jak faktycznie pracuje Twój zespół, a nie od tego, jak wygląda prezentacja produktu.

Jednak kilka rzeczy pozostaje niezmiennie prawdziwych.

Samo wyszukiwanie nie wystarczy. Znalezienie informacji ma znaczenie tylko wtedy, gdy prowadzi do podjęcia decyzji, podjęcia dalszych działań lub osiągnięcia postępów.

Więcej narzędzi nie zawsze oznacza większą wydajność. Dodanie kolejnej warstwy wyszukiwania może zwiększyć przełączanie kontekstu zamiast je ograniczyć.

Najlepsze rozwiązania zapewniają połączenie wiedzy z działaniem. Narzędzia, które bezpośrednio połączają odpowiedzi z zadaniami, dokumentami i cyklami pracy, pomagają zespołom działać szybciej i sprawniej.

Kiedy wyszukiwanie, dokumenty, zadania i automatyzacja współistnieją, przekształcanie odpowiedzi w działania staje się normą. Jeśli Twoim celem jest ograniczenie rozproszenia kontekstu i zebranie pracy, wiedzy i AI w jednym miejscu, wypróbuj ClickUp za darmo i przekonaj się sam o różnicy ✨

Często zadawane pytania (FAQ)

Unframe AI to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do wyszukiwania i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Pomaga zespołom znaleźć informacje w połączonych aplikacjach i źródłach danych, wyświetlając odpowiedzi z baz wiedzy firmy.

Narzędzia AI zwiększające wydajność koncentrują się na inteligentnym wyszukiwaniu, generowaniu zawartości i automatycznej automatyzacji uzyskiwania wniosków. Tradycyjne oprogramowanie do zarządzania projektami kładzie nacisk na śledzenie zadań, osie czasu i zarządzanie cyklem pracy, chociaż zintegrowane platformy, takie jak ClickUp, łączą obie te funkcje.

Tak, większość alternatyw oferuje integrację z popularnymi narzędziami do pracy, takimi jak Slack, Google Workspace i Microsoft 365. Jednak zakres tej integracji jest różny – od podstawowych połączeń po głęboką, dwukierunkową synchronizację lub ujednolicone wyszukiwanie we wszystkich podłączonych aplikacjach.