11 najlepszych alternatyw dla Profound AI dla GEO (Generative Engine Optimization) w 2026 r.

Jeśli zajmujesz się SEO zawodowo, prawdopodobnie spotkałeś się z taką sytuacją: Twoje rankingi wyglądają stabilnie, zawartość jest w porządku, a mimo to wykres ruchu zaczyna zachowywać się, jakby miał tremę.

Następnie wpisujesz swoje kluczowe zapytanie. Najpierw pojawiają się przeglądy Google AI. Użytkownik otrzymuje odpowiedź, kiwa głową i nigdy nie klika. Ta zmiana ma charakter strukturalny. Firma Gartner przewiduje znaczący spadek tradycyjnego ruchu w wyszukiwarkach, ponieważ w ciągu najbliższych kilku lat chatboty AI i wirtualni agenci będą przejmować coraz więcej funkcji wyszukiwania.

Właśnie dlatego istnieją Profound AI i podobne rozwiązania: aby pomóc Ci śledzić, gdzie Twoja marka pojawia się w odpowiedziach generowanych przez AI, a nie tylko w niebieskich linkach. Niektóre narzędzia koncentrują się na analizie robotów indeksujących AI i śledzeniu cytowań. Inne skupiają się na tworzeniu zawartości i optymalizacji dla wyszukiwarek AI.

W tym blogu porównujemy alternatywy dla Profound AI, które oferują wsparcie dla generatywnej optymalizacji silnika, śledzenia widoczności AI i monitorowania wzmianek na głównych platformach AI, dzięki czemu Twój następny raport będzie zawierał dowody, które możesz udostępnić.

Czym jest Profound AI?

Profound AI to platforma GEO (Generative Engine Optimization) i widoczności AI, zaprojektowana, aby pomóc zespołom zrozumieć, gdzie ich marka pojawia się w odpowiedziach generowanych przez AI, które źródła są cytowane i jak ta widoczność zmienia się w czasie.

W przeciwieństwie do klasycznych narzędzi SEO, które koncentrują się na rankingach i kliknięciach, narzędzia typu Profound skupiają się na obecności na poziomie podpowiedzi w systemach takich jak Google AI Overviews i główne silniki odpowiedzi LLM, a następnie przekształcają to w raportowanie, które może być śledzone przez zespoły ds. marki, zawartości i wyszukiwania.

Zespoły zazwyczaj poszukują alternatyw dla Profound AI, gdy potrzebują innego zasięgu platformy, lepszego przekazywania cyklu pracy, jaśniejszych dowodów cytowań, niższych cen lub szybszego raportowania „co się zmieniło + co robić dalej”.

Dlaczego warto wybrać alternatywne rozwiązania Profound AI

Profound AI jest przydatne, ale prawdziwym testem nie jest pulpit nawigacyjny. Chodzi o to, czy potrafisz przekształcić widoczność AI w decyzje, które Twój zespół może wdrożyć. Jeśli wykonujesz raportowanie dotyczące wyszukiwań AI i przeglądów Google AI, potrzebujesz odpowiedzi, które są spójne, zrozumiałe i łatwe do udostępnienia zespołom w przedsiębiorstwie.

Oto krótka lista kontrolna, która pomoże Ci znaleźć odpowiednie alternatywy dla Profound AI dla Twojego cyklu pracy. Skuteczne narzędzie powinno umożliwiać:

Śledź widoczność wyszukiwania AI na platformach AI i w wyszukiwarkach AI

Monitoruj wzmianki o marce i prowadź śledzenie cytatów w przeglądach AI oraz odpowiedziach generowanych przez AI

Śledź trendy widoczności powierzchni według tematu, intencji i zapytań wyszukiwania w celu optymalizacji wyszukiwania AI.

Połącz dane dotyczące widoczności z tworzeniem i optymalizacją zawartości, aby poprawki były oczywiste

Oferuj przejrzyste ceny i bezpłatne wersje próbne, aby można było przetestować produkt bez ponoszenia kosztów związanych z ceną dla Enterprise.

Alternatywy dla Profound AI w skrócie

Oto krótki przegląd 11 alternatyw dla Profound AI, dzięki czemu możesz porównać, do czego najlepiej nadaje się każde narzędzie AI, zanim zagłębisz się w szczegółowe recenzje.

11 najlepszych alternatyw dla Profound AI, z których warto skorzystać

Zespoły przedsiębiorstw, które potrzebują szczegółowego śledzenia głównych platform AI, opracowały zaawansowane opcje AI, takie jak narzędzia GEO (Generative Engine Optimization). Niektóre narzędzia są bardziej lekkie i skuteczne, jeśli głównym celem jest monitorowanie wzmianek o marce, identyfikowanie zmian w przeglądach AI oraz wykorzystywanie tych informacji do tworzenia i optymalizacji zawartości.

Poniższa lista zawiera narzędzia, które pomagają w śledzeniu widoczności, wyjaśniają zmiany w wyszukiwaniu AI i umożliwiają podjęcie odpowiednich działań bez konieczności poświęcania czasu na raportowanie.

1. Scrunch AI (najlepsze rozwiązanie do śledzenia widoczności AI na poziomie źródła)

Za pośrednictwem Scrunch AI

Scrunch AI jest przydatny, gdy odpowiedzi generowane przez AI otrzymują pierwsze kliknięcie. Możesz szybko sprawdzić, czy Twoja marka się pojawia. Możesz również zobaczyć, gdzie się pojawia. Możesz też sprawdzić, które strony są odwoływane.

Jest to przydatne podczas aktualizacji zawartości. Zamiast zgadywać, co się zmieniło, otrzymujesz dowód. Możesz śledzić podpowiedzi, które są istotne dla Twojej kategorii. Możesz przeglądać wyniki w ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini i Google AI Overviews.

Następnie możesz podjąć działania na podstawie tego, co widzisz. Odśwież sekcję FAQ, którą AI ciągle pobiera od konkurencji. Popraw strony, które są rzadko cytowane. Dodaj jaśniejsze źródła i mocniejsze podsumowania tam, gdzie Twoja zawartość jest uboga.

Jeśli Twoim celem jest widoczność AI, ta strategia idealnie się do tego nadaje. Scrunch AI koncentruje się na wzmiankach dotyczących AI, a nie tylko na klasycznych rankingach. Pomaga przeprowadzić połączenie zmian z konkretnymi stronami i konkretnymi kolejnymi krokami.

Najlepsze funkcje Scrunch AI

Śledź widoczność w ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini i Google AI Przeglądy

Monitoruj cytaty i źródła, aby sprawdzić, z których URL pochodzą odpowiedzi AI.

Przeprowadzaj audyty stron, które sygnalizują problemy techniczne, które mogą blokować dostęp botów AI do indeksowania

Przeanalizuj obecność konkurencji dzięki porównaniom na poziomie podpowiedzi i trendom widoczności

Przejrzyj monitorowanie ruchu botów AI, aby zrozumieć aktywność robotów indeksujących i wzorce odesłań

Ograniczenia Scrunch AI

Szybciej osiągaj limity szybkości podczas monitorowania wielu platform AI dla tego samego zestawu zapytań

Zobacz sporadyczne luki w śledzeniu dla określonych podpowiedzi lub silników w określonych dniach

Polegaj na API lub zewnętrznych narzędziach, aby uzyskać bardziej zaawansowane cykle pracy w zakresie raportowania typu white label

Ceny Scrunch AI /AI

Explorer: 100 USD/miesiąc na użytkownika

Wzrost: 500 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Scrunch AI

G2: 4,7/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Scrunch AI w praktyce?

Recenzent G2 pisze:

Ułatwia to szybkie śledzenie. Automatycznie generowane podpowiedzi stanowią dobry punkt wyjścia podczas ustawiania marki, a następnie można je udoskonalać w miarę lepszego poznawania sytuacji. Wykresy liniowe i widoki dzienne są naprawdę łatwe do odczytania (zielony vs. czerwony).

Ułatwia to szybkie śledzenie. Automatycznie generowane podpowiedzi stanowią dobry punkt wyjścia podczas ustawiania marki, a następnie można je udoskonalać w miarę lepszego poznawania sytuacji. Wykresy liniowe i widoki dzienne są naprawdę łatwe do odczytania (zielony vs. czerwony).

2. Otterly. AI (najlepsze rozwiązanie do lekkiego monitorowania wyszukiwania AI w przeglądach Google AI i innych platformach AI)

Za pośrednictwem Otterly.AI

Jeśli chcesz udowodnić, że Twoja marka pojawia się w wynikach AI, nie pomogą Ci niejasne aktualizacje. Otterly. AI śledzi widoczność w Google AI Overviews, ChatGPT i Perplexity, używając podpowiedzi, które odzwierciedlają prawdziwe zapytania wpisywane przez Twoich odbiorców.

Wystarczy raz ustawić podpowiedzi, a Otterly. AI uruchamia je zgodnie z harmonogramem i rejestruje wyniki. Dzięki temu łatwo jest udostępnić dowody klientowi, szefowi lub współpracownikowi, który chce otrzymać potwierdzenie.

Gdy wyniki AI zmieniają się z tygodnia na tydzień, możesz szybko dostrzec spadki w liczbie wzmianek, zmiany w cytowaniach lub konkurentów zajmujących Twoje miejsce. Następnie możesz zdecydować, które strony odświeżyć w pierwszej kolejności, na podstawie tego, do czego faktycznie odwołują się narzędzia AI.

Otterly. AI wspiera również planowanie GEO (Generative Engine Optimization) poprzez audyt, a także łącznik Looker Studio, jeśli Twój zespół chce mieć te dane w istniejących pulpitach nawigacyjnych.

Otterly. Najlepsze funkcje AI

Śledź przeglądy AI i cytaty w ChatGPT, Google AI Overviews, Perplexity i Microsoft Copilot

Twórz raporty dotyczące marki, które śledzą wzmianki o marce i cytaty domeny w czasie

Przeprowadzaj audyty optymalizacji silnika generatywnego z miesięcznymi limitami audytów URL GEO zgodnie z planem

Pobierz dane dotyczące widoczności wyszukiwania AI do Google Looker Studio, aby prowadzić raportowanie gotowe do przekazania klientom

Dodaj tryb Google AI i śledzenie Gemini jako płatne dodatki, gdy potrzebujesz szerszego zasięgu

Otterly. Limity AI

Wymaga trochę czasu, aby zinterpretować wskaźniki i przekształcić je w działania na kolejnym kroku

Może wydawać się kosztowne dla mniejszych zespołów, gdy potrzebujesz większej liczby podpowiedzi

Zaznaczaj sporadyczne nieścisłości lub dziwne opinie, które wymagają szybkiej weryfikacji przez człowieka.

Otterly. Ceny AI

Lite: 29 USD/miesiąc

Standard: 189 USD/miesiąc

Premium: 489 USD/miesiąc

Enterprise: ceny niestandardowe

Otterly. Oceny i recenzje AI

G2: 4,9/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Otterly. AI w praktyce?

Recenzent G2 udostępnił:

Generect pomaga mi wypełnić brakujące ogniwo w moim cyklu pracy SEO — co dzieje się po kliknięciu. Zawsze prosiłem o zapewnienie KWALIFIKOWANEGO RUCHU, ale to narzędzie pomogło mi zwizualizować przepływ tego ruchu w katalogu produktów.

Generect pomaga mi wypełnić brakujące ogniwo w moim cyklu pracy SEO — co dzieje się po kliknięciu. Zawsze prosiłem o zapewnienie KWALIFIKOWANEGO RUCHU, ale to narzędzie pomogło mi zwizualizować przepływ tego ruchu w katalogu produktów.

3. AthenaHQ (najlepsze rozwiązanie do monitorowania wyszukiwania AI na poziomie Enterprise z wbudowanymi cyklami pracy „podejmij działanie”)

Za pośrednictwem AthenaHQ

AthenaHQ jest przydatna, gdy kierownictwo chce uzyskać jasną odpowiedź na temat widoczności AI, a nie tylko rankingów SEO. Pokazuje, gdzie Twoja marka pojawia się w przeglądach Google AI i innych narzędziach AI, takich jak ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude i inne.

AthenaHQ pomaga również, gdy potrzebujesz spojrzeć na konkurencję. Dzięki temu narzędziu możesz śledzić konkurentów i porównywać, jak każda marka pojawia się w tych samych podpowiedziach. Ta funkcja ułatwia wyjaśnienie zmian udziału w głosie, gdy zmieniają się odpowiedzi AI.

To oprogramowanie służy nie tylko do raportowania. To narzędzie może wskazać działania na stronie i poza nią, które poprawią sposób, w jaki Twoje strony są wybierane w odpowiedziach AI. Pomaga to przejść od „spadliśmy” do „oto, co naprawiamy”.

Jeśli potrzebujesz większej kontroli, AthenaHQ oferuje wsparcie dla opcji takich jak smart robots.txt i llms.txt, które pozwalają zarządzać sposobem, w jaki roboty AI uzyskują dostęp do Twojej witryny. To narzędzie sprawdza się dobrze w przypadku zespołów, które chcą monitorować i realizować zadania w ramach jednego cyklu pracy.

Najlepsze funkcje AthenaHQ

Śledź widoczność wyszukiwania AI w ChatGPT, Perplexity, Google AI Przegląd, Google AI Mode, Gemini, Claude, Copilot, Grok i innych.

Porównaj konkurentów dzięki śledzeniu konkurencji, naśladowaniu i szybkim zmianom

Połącz widoczność AI z wynikami witryny, korzystając z połączenia Google Analytics i Google Search Console

Ulepsz strategię zawartości dzięki wykrywaniu martwych punktów AI, luk w zawartości i cyklom pracy związanym z optymalizacją zawartości

Kontroluj indeksowanie dzięki dynamicznemu indeksowaniu AI oraz inteligentnym robotom. Zarządzanie plikami txt i llms.txt

Ograniczenia AthenaHQ

Zwróć uwagę na sporadyczne drobne usterki na podstawie opinii użytkowników

Chcesz uzyskać głębszy wgląd w niektóre obszary, w zależności od przypadku użycia

Zarządzaj wykorzystaniem za pomocą modelu opartego na kredytach, ponieważ 1 kredyt odpowiada 1 odpowiedzi AI

Ceny AthenaHQ

Obsługa samodzielna: 95 USD/miesiąc

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje AthenaHQ

G2: 4,9/5 (ponad 15 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o AthenaHQ prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Podoba mi się wygoda gotowych raportów AthenaHQ, dzięki którym analityka jest łatwiejsza w zarządzaniu od samego początku. Ustawienie było proste, zwłaszcza podczas dodawania podpowiedzi i śledzenia.

Podoba mi się wygoda gotowych raportów AthenaHQ, dzięki którym analityka jest łatwiejsza w zarządzaniu od samego początku. Ustawienie było proste, zwłaszcza podczas dodawania podpowiedzi i śledzenia.

4. Writesonic (najlepsze rozwiązanie dla zespołów, które chcą prowadzić śledzenie GEO i tworzyć zawartość w jednym miejscu)

Za pośrednictwem Writesonic

Jeśli Twoja praca nad widocznością AI jest podzielona między „tworzenie zawartości” i „sprawdzanie, czy pojawia się ona w odpowiedziach AI”, Writesonic zbliża te kroki do siebie. Możesz tworzyć i udoskonalać strony, a następnie śledzić, czy Twoja marka jest faktycznie wybierana w wynikach generowanych przez AI.

Jeśli chodzi o zawartość, Writesonic pomaga szybciej planować i pisać dzięki narzędziom AI do pisania. Jest to przydatne, gdy chcesz opublikować nową stronę docelową, odświeżyć stary wpis na blogu lub stworzyć treści w zakresie wsparcia na kluczowy temat bez konieczności zaczynania od zera za każdym razem.

Jeśli chodzi o monitorowanie, funkcje GEO Writesonic pomagają w śledzeniu widoczności wyszukiwania AI dzięki podpowiedziom, które odzwierciedlają sposób, w jaki ludzie faktycznie zadają pytania. Dzięki temu łatwiej jest dostrzec, które tematy są popularne, a które nie, oraz gdzie pojawiają się konkurenci.

Narzędzie to wspiera również inteligentniejsze ustalanie priorytetów. Możesz wykorzystać wzorce widoczności i sygnały ruchu oparte na sztucznej inteligencji, aby zdecydować, co należy zaktualizować w pierwszej kolejności, dzięki czemu Twój zespół poświęci czas na strony, które mają największy potencjał poprawy obecności AI, a nie tylko na strony, które wydają się pilne.

Najlepsze funkcje Writesonic

Śledź widoczność wyszukiwania AI za pomocą funkcji AI Search Tracking (GEO) i codziennego monitorowania podpowiedzi

Monitoruj ruch botów AI, aby zrozumieć aktywność robotów indeksujących AI wraz ze zwykłymi kontrolami widoczności wyszukiwania

Rozszerz zasięg podpowiedzi, korzystając ze źródeł słów kluczowych i społeczności, takich jak Ahrefs i Reddit

Twórz i optymalizuj zawartość dzięki generowaniu artykułów przez AI oraz cyklom pracy optymalizacji zawartości

Użyj Chatsonic do rozmów dotyczących SEO i marketingu, z dostępem do wielu modeli AI

Ograniczenia Writesonic

Wymagaj weryfikacji przez człowieka w celu ostatecznego dopracowania i nadania tonu marki, zwłaszcza w przypadku stron o wysokiej stawce.

W dużym stopniu zależy od jakości podpowiedzi, więc wyniki mogą się różnić w zależności od autorów w tym samym zespole

Według opinii użytkowników, wyższe poziomy cenowe mogą być zbyt kosztowne dla mniejszych zespołów.

Ceny Writesonic

Lite: 49 USD/miesiąc

Standard: 99 USD/miesiąc

Profesjonalny: 249 USD/miesiąc

Zaawansowany: 499 USD/miesiąc

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4,7/5 (ponad 2070 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 2100 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Writesonic w praktyce?

Recenzent Capterra pisze:

Jedną z rzeczy, które naprawdę cenię w Writesonic, jest różnorodność wsparcia dla formatów zawartości. Niezależnie od tego, czy potrzebuję napisać post na blogu, stworzyć podpisy do mediów społecznościowych, czy napisać biuletyn e-mailowy, Writesonic mi w tym pomaga. A fakt, że może optymalizować zawartość pod kątem SEO i zaangażowania, jest ogromnym atutem dla naszej widoczności w Internecie.

Jedną z rzeczy, które naprawdę cenię w Writesonic, jest różnorodność wsparcia dla formatów zawartości. Niezależnie od tego, czy potrzebuję napisać post na blogu, stworzyć podpisy do mediów społecznościowych, czy napisać biuletyn e-mailowy, Writesonic mi w tym pomaga. A fakt, że może optymalizować zawartość pod kątem SEO i zaangażowania, jest ogromnym atutem dla naszej widoczności w Internecie.

5. Perplexity AI (najlepsze rozwiązanie do szybkiego wyszukiwania AI z cytowanymi odpowiedziami)

Za pośrednictwem Perplexity

Jeśli masz dość odpowiedzi AI, które wydają się być zgadywanką, Perplexity AI oferuje szybszy sposób weryfikacji tego, co widzisz. Zadajesz pytanie, a ono odpowiada bardziej jak narzędzie badawcze, dzięki czemu możesz szybko sprawdzić, skąd pochodzą informacje.

Jest to pomocne podczas pisania briefów, tworzenia dokumentów strategicznych lub sprawdzania twierdzeń konkurencji. Zamiast przeskakiwać między wieloma zakładkami, możesz użyć jednego wątku, aby zebrać informacje i zachować przejrzystość rozumowania.

Perplexity AI sprawdza się również w przypadku badań iteracyjnych. Zadaj pierwsze pytanie, a następnie zawęź zakres, porównaj opcje lub wybierz przykłady, które pasują do Twojej grupy docelowej i rynku.

Jeśli w ciągu dnia często słyszysz pytania typu „Czy możesz to znaleźć?”, Perplexity AI pomoże Ci przekształcić szybkie pytania w przydatne notatki, które możesz udostępnić zespołowi.

Najlepsze funkcje Perplexity AI

Odpowiada na pytania, podając cytowane źródła, dzięki czemu można szybko zweryfikować informacje.

Udoskonala wyniki dzięki pytaniom uzupełniającym bez konieczności ponownego uruchamiania wyszukiwania

Przełączanie między różnymi modelami AI w zależności od głębokości i tonu

Zapisuje i ponownie przegląda wątki badawcze w celu powtarzalności cyklu pracy

Udostępnia wyniki, aby przyspieszyć dostosowanie między interesariuszami

Ograniczenia Perplexity AI

Wymaga starannego sformułowania zapytania, aby uniknąć ogólnych lub mieszanych wyników

Oferuje mniej kontroli cyklu pracy specyficznej dla marki niż dedykowane platformy GEO

Wiele zaawansowanych funkcji dostępnych tylko w płatnych planach

Ceny Perplexity AI

Free

Zalety: 20 USD/miesiąc

Enterprise Pro: 40 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise Max: 325 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Perplexity AI

G2: 4,5/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Perplexity AI w praktyce?

Recenzent Capterra pisze:

Zacząłem używać Perplexity, aby eksperymentować ze sztuczną inteligencją, ale szybko zdałem sobie sprawę, że jest to świetne narzędzie wyszukiwania, znacznie lepsze niż Google: nie zalewa Cię reklamami ani płatnymi ogłoszeniami i zawsze daje trafne wyniki, ale najlepszą funkcją jest bezpośredni link do źródeł, dzięki czemu możesz sam ocenić, czy są one wiarygodne, a jak dotąd zawsze takie były.

Zacząłem używać Perplexity, aby eksperymentować ze sztuczną inteligencją, ale szybko zdałem sobie sprawę, że jest to świetne narzędzie wyszukiwania, znacznie lepsze niż Google: nie zalewa Cię reklamami ani płatnymi ogłoszeniami i zawsze daje trafne wyniki, ale najlepszą funkcją jest bezpośredni link do źródeł, dzięki czemu możesz sam ocenić, czy są one wiarygodne, a jak dotąd zawsze takie były.

6. Peec AI (najlepsze rozwiązanie do śledzenia widoczności AI opartego na podpowiedziach z kontekstem cytowań)

Za pośrednictwem Peec AI

Jeśli wyszukujesz słowo kluczowe związane z pieniędzmi w ChatGPT i widzisz, że jako pierwsze pojawia się konkurencja, Peec AI pomoże Ci zrozumieć, co się stało. Dzięki temu widoczność AI staje się czymś, co można śledzić w czasie, więc nie musisz polegać na zrzutach ekranu i przeczuciach.

Peec AI pozwala monitorować podpowiedzi na platformach AI, takich jak ChatGPT i Perplexity. Możesz również sprawdzić, które źródła są cytowane, dzięki czemu możesz nawiązać połączenie między odpowiedziami AI a stronami i typami źródeł, które mają na nie wpływ.

Ta funkcja jest przydatna do praktycznego raportowania. Skonfiguruj podpowiedzi, które są istotne dla Twojego procesu. Następnie sprawdź trendy w zakresie widoczności i wzmianek w miarę zmian wyników.

Gdy zobaczysz, co jest cytowane, możesz podjąć odpowiednie działania. Wykorzystaj te sygnały, aby zdecydować, które strony odświeżyć, jakie tematy poruszyć w następnej kolejności i jakie zawartości mają największe szanse na uzyskanie widoczności w odpowiedziach AI.

Najlepsze funkcje Peec AI

Śledź widoczność wyszukiwania AI na poziomie podpowiedzi w ChatGPT, Perplexity i AI Overviews

Monitoruj cytaty i URL-y źródeł, aby zrozumieć, co wpływa na odpowiedzi AI.

Codziennie uruchamiaj podpowiedzi i analizuj duże ilości odpowiedzi generowanych przez AI na dużą skalę

Segmentuj i monitoruj źródła w czasie, aby wykrywać zmiany widoczności i nastrojów

Oferuj wsparcie dla raportowania w stylu agencji za pomocą obszarów roboczych do prezentacji gotowych danych dotyczących widoczności dla klientów

Limits of Peec AI

Obecnie oferujemy limit recenzji stron trzecich, więc weryfikacja jest nadal na wczesnym etapie.

Pobieraj dodatkowe opłaty za niektóre dodatkowe modele, co może mieć znaczenie w przypadku monitorowania wyszukiwania AI w Enterprise.

Odświeżaj dane codziennie, więc nie jest to rozwiązanie przeznaczone do monitorowania w czasie rzeczywistym.

Ceny Peec /AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Peec AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Peec AI w praktyce?

Recenzent G2 powiedział:

Jest łatwy w użyciu, ustawienia są niezwykle szybkie, otrzymujesz natychmiastowe informacje i wreszcie uzyskujesz dane, które pozwalają lepiej zrozumieć, gdzie i w jaki sposób występuje Twoja marka w wzmiankach w modelach LLM. Bardzo podoba mi się to, że mogę również zobaczyć cytowane URL-y.

Jest łatwy w użyciu, ustawienia są niezwykle szybkie, otrzymujesz natychmiastowe informacje i wreszcie uzyskujesz dane, które pozwalają lepiej zrozumieć, gdzie i w jaki sposób Twoja marka jest wymieniana w modelach LLM. Bardzo podoba mi się to, że mogę również zobaczyć cytowane URL-y.

7. Ahrefs Brand Radar (najlepszy do śledzenia widoczności AI w Google AI Overviews, AI Mode i innych wyszukiwarkach odpowiedzi)

Za pośrednictwem Ahrefs

Ahrefs Brand Radar pomaga odpowiedzieć na pytanie „Czy faktycznie pojawiamy się w AI?” dzięki danym, które można przeprowadzić w procesie raportowania, a nie za pomocą zrzutów ekranu. Został stworzony do monitorowania wyszukiwania AI w Google AI Overviews, AI Mode i innych głównych platformach AI, dzięki czemu można śledzić wzorce w miarę zmian wyników.

Ahrefs Brand Radar mapuje udział Twojej sztucznej inteligencji w dyskusjach i ujawnia cytaty stojące za odpowiedziami AI. Grupuje również podpowiedzi według tematów, co pomaga przekształcić momenty „zniknięcia” w przejrzystą listę poprawek zawartości.

Ahrefs Brand Radar śledzi również widoczność w miejscach takich jak Reddit i YouTube, gdzie często pojawia się popyt i wzmianki o marce. Dzięki temu łatwiej jest pokazać, gdzie mówi się o Twojej marce i co należy poprawić w następnej kolejności.

Najlepsze funkcje Ahrefs Brand Radar

Śledź rzeczywiste odpowiedzi generowane przez AI w Google AI Overviews, AI Mode, ChatGPT, Copilot, Gemini i Perplexity

Porównaj widoczność wyszukiwania AI z konkurencją, korzystając z AI Share of Voice

Grupuj podpowiedzi według tematów, aby wykrywać luki w zawartości i planować jej optymalizację

Zidentyfikuj i nadaj priorytet cytatom AI, które pomagają Twojej marce pojawiać się częściej

Monitoruj widoczność na Reddicie i sygnały widoczności wideo powiązane z tym, jak ludzie mówią o Twojej marce

Ograniczenia Ahrefs Brand Radar

Aby uzyskać dostęp do raportów dotyczących popytu na wyszukiwania i widoczności w sieci, wymagany jest płatny plan Ahrefs.

Oferuj niektóre moduły widoczności jako „wkrótce dostępne”, aby zasięg mógł wydawać się nierównomierny w zależności od potrzeb.

Jeśli potrzebujesz wszystkich platform AI do kompleksowego śledzenia, musisz liczyć się z wysokimi kosztami.

Ceny Ahrefs Brand Radar

Lite: 129 USD/miesiąc

Standard: 249 USD/miesiąc

Zaawansowane: 449 USD/miesiąc

Enterprise: 1499 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Ahrefs Brand Radar

G2: 4,5/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 570 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Ahrefs Brand Radar?

Użytkownik G2 mówi:

W Ahrefs najbardziej cenię sobie niezawodność i szczegółowość danych we wszystkich narzędziach. Indeks linków zwrotnych wyróżnia się jako jeden z najsolidniejszych w branży i codziennie korzystam z niego, aby badać strategie konkurencji, analizować dystrybucję tekstów kotwic i monitorować trendy wzrostu linków.

W Ahrefs najbardziej cenię sobie wartość niezawodności i szczegółowości danych we wszystkich narzędziach. Indeks linków zwrotnych wyróżnia się jako jeden z najsolidniejszych w branży i codziennie korzystam z niego, aby badać strategie konkurencji, analizować dystrybucję tekstów kotwic i monitorować trendy wzrostu linków.

8. Nightwatch (najlepszy dla zespołów zajmujących się śledzeniem pozycji, które chcą również monitorować AI Overviews)

Za pośrednictwem Nightwatch

Nightwatch pomaga w śledzeniu widoczności wyszukiwania bez konieczności korzystania z arkuszy kalkulacyjnych. Jest to przydatne, gdy potrzebujesz jednego miejsca do monitorowania rankingów, zmian SERP i sygnałów, które mogą wpływać na odpowiedzi generowane przez AI.

Nightwatch jest praktycznym narzędziem dla zespołów zajmujących się jednocześnie SEO i optymalizacją silników generatywnych. Jeśli kluczowa strona wypadnie z pierwszej strony wyników wyszukiwania, można zobaczyć zmianę pozycji w rankingu, co pojawiło się w jej miejsce (funkcje w SERP, ruchy konkurencji) oraz gdzie ta zmiana może wpłynąć na sposób, w jaki platformy AI podsumowują lub odwołują się do tematów.

Nightwatch ułatwia również pracę badawczą w przypadku spadku ruchu. Możesz zestawić „zmiany” z wsparciem, takim jak ruch słów kluczowych, zmienność SERP i śledzenie na poziomie strony, a następnie zdecydować, czy potrzebujesz odświeżenia zawartości, aktualizacji wewnętrznych linków lub poprawek technicznych.

Nightwatch obejmuje audyt witryny oparty na crawlerze, dzięki czemu można sprawdzić, czy problem ma charakter techniczny. Jeśli ważne strony nie są dobrze indeksowane lub nie są indeksowane, lub jeśli istnieją problemy na stronie, które je hamują, można to szybko wykryć, zamiast zgadywać i przepisywać zawartość, która nie była prawdziwym problemem.

Najlepsze funkcje Nightwatch

Śledź codzienne rankingi w Google, YouTube i Bing

Raportowanie segmentów według lokalizacji i urządzenia w celu uzyskania wyraźniejszego kontekstu widoczności wyszukiwania

Zautomatyzuj raportowanie white label dla aktualizacji klientów

Oferuj wsparcie dla ciągłego monitorowania wyszukiwania bez konieczności ciągłego ręcznego sprawdzania

Dodaj funkcje śledzenia AI, aby monitorować zmiany widoczności związane z przeglądami AI

Limits of Nightwatch

Jeśli zarządzasz wieloma klientami, potrzebujesz czasu na ustawienie przejrzystych widoków raportowania.

Traktuj śledzenie AI jako dodatek, który może zwiększyć całkowity koszt

Preferuj głębszą integrację w zależności od stosowanego zestawu narzędzi do raportowania

Ceny Nightwatch

250 słów kluczowych: 39 USD/miesiąc

Duże Enterprise (ponad 10 000 słów kluczowych): Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Nightwatch

G2: 4,9/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o Nightwatch prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Korzystam z Nightwatch.io od 4 lat i całkowicie zmieniło to mój wysiłek w zakresie SEO. Platforma oferuje solidny zestaw narzędzi, które pozwalają mi śledzić rankingi, analizować konkurencję w pewnym zakresie i z łatwością zarządzać wieloma projektami. Dokładność danych i poziom szczegółowości są wyjątkowe, co ułatwia podejmowanie świadomych decyzji.

Korzystam z Nightwatch.io od 4 lat i całkowicie zmieniło to mój wysiłek w zakresie SEO. Platforma oferuje solidny zestaw narzędzi, które pozwalają mi śledzić rankingi, analizować konkurencję w pewnym zakresie i z łatwością zarządzać wieloma projektami. Dokładność danych i poziom szczegółowości są wyjątkowe, co ułatwia podejmowanie świadomych decyzji.

9. Rankability (najlepsze rozwiązanie do optymalizacji zawartości, które zasila raportowanie widoczności wyszukiwania AI)

Za pośrednictwem Rankability

Jeśli zauważyłeś wzrost pozycji swojej strony w tradycyjnym SEO, ale nadal tracisz cytaty AI na rzecz konkurencji, Rankability pomoże Ci zniwelować tę różnicę. Rankingi nadal mają znaczenie, ale Rankability pomaga w śledzeniu również drugiego wyniku: czy Twoje strony są przedmiotem wzmianek lub cytatów w odpowiedziach generowanych przez AI, nawet jeśli pozycja SERP pozostaje niezmieniona.

Rankability zapewnia praktyczny cykl pracy z zawartością. Jego narzędzie Content Optimizer pomaga podczas pisania, oferując oceny w czasie rzeczywistym, sugestie dotyczące zakresu tematycznego i streszczenia, dzięki czemu można poprawić braki przed publikacją. Pomaga również podczas aktualizacji starszych stron, ponieważ pozwala szybko wykryć luki w zawartości i odświeżyć sekcje, do których systemy AI częściej się odwołują.

Rankability oferuje również wsparcie dla monitorowania wyszukiwania AI poprzez swój AI Analyzer. Możesz śledzić widoczność na głównych platformach AI, w tym Google AI Overviews i Google AI Mode, obserwować zmiany w czasie i porównywać swoją obecność z konkurencją, aby wiedzieć, które strony i tematy wymagają najpierw uwagi.

Najlepsze funkcje Rankability

Porównaj widoczność wyszukiwania AI w ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Copilot i innych

Śledź obecność w przeglądach Google AI i trybie Google AI, aby zrozumieć, gdzie Twoja marka pojawia się w odpowiedziach AI.

Optymalizuj wersje robocze dzięki ocenie pokrycia tematycznego w czasie rzeczywistym, streszczeniom/konspektom oraz asystentowi AI w redaktorze, który pomaga w optymalizacji zawartości

Znajdź tematy i luki za pomocą Keyword Finder w Google i ChatGPT, w tym filtrowanie intencji i sygnały trendów AI

Sprawdź, czy boty AI indeksują Twoje strony za pomocą narzędzia AI Search Indexability & Crawlability Checker

Ograniczenia dotyczące pozycjonowania

Śledzenie widoczności wyszukiwania AI jest reklamowane jako „wkrótce dostępne / pierwszy dostęp”, więc dostępność może nie odpowiadać pilnym terminom raportowania.

Jak dotąd ograniczona liczba recenzji stron trzecich, co może utrudniać porównanie dostawców w stylu korporacyjnym

Limity użytkowania różnią się w zależności od poziomu, więc skalowanie tworzenia zawartości i monitorowanie może wymagać aktualizacji.

Ceny Rankability

Specjalista SEO: 149 USD/miesiąc

Ekspert SEO: 249 USD/miesiąc

SEO Master: 449 USD/miesiąc

Oceny i recenzje dotyczące pozycjonowania

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Rankability w praktyce?

Recenzent G2 pisze:

Interfejs jest bardzo łatwy w obsłudze, a wiele wideo szkoleniowych i instruktażowych pomaga w integracji z oprogramowaniem. Jest to bez wątpienia najlepsze narzędzie SEO przeznaczone do tworzenia tekstów sprzyjających powodzeniu, które osiągają wysokie pozycje w rankingach, a ponadto posiada świetny zespół wsparcia technicznego, który szybko odpowiada na pytania.

Interfejs jest bardzo łatwy w obsłudze, a wiele wideo szkoleniowych i instruktażowych pomaga w integracji z oprogramowaniem. Jest to bez wątpienia najlepsze narzędzie SEO przeznaczone do tworzenia tekstów sprzyjających powodzeniu, które osiągają wysokie pozycje w rankingach, a ponadto posiada świetny zespół wsparcia technicznego, który szybko odpowiada na pytania.

10. SEMrush AI SE Toolkit (najlepsze rozwiązanie do powiązania widoczności AI z codziennym cyklem pracy związanym z SEO)

Za pośrednictwem SEMrush

Jeśli już pracujesz w SEMrush i chcesz śledzić widoczność wyszukiwania AI, ten zestaw narzędzi pomoże Ci przestać zgadywać i zacząć mierzyć. Zestaw narzędzi SEMrush AI SE wykracza poza tradycyjne wskaźniki SEO, pokazując, gdzie Twoja marka pojawia się w odpowiedziach generowanych przez AI w miejscach, z których ludzie korzystają w celu uzyskania rekomendacji i zapytań „najlepszych opcji”.

Wartość tkwi w szczegółowym podziale. Możesz monitorować wzmianki i cytaty dotyczące marki, a następnie filtrować je według platformy lub intencji, aby móc jasno wyjaśnić zmiany klientowi lub interesariuszom. Pomaga to również dostrzec spadek obecności marki w jednej z powierzchni AI, nawet jeśli normalne rankingi wydają się stabilne.

Dzięki funkcji śledzenia podpowiedzi SEMrush monitorowanie wyszukiwania AI jest bardziej zbliżone do śledzenia pozycji w rankingu. Możesz ustawić niestandardową listę podpowiedzi i śledzić codzienną widoczność w wyszukiwarce ChatGPT i trybie Google AI, aby zobaczyć, co się poprawia, co się pogarsza i które podpowiedzi wymagają najpierw odświeżenia zawartości.

Najlepsze funkcje zestawu narzędzi SEMrush AI SE

Monitoruj wyniki widoczności AI i kluczowe podpowiedzi związane z Twoją marką

Śledź widoczność wyszukiwania AI za pomocą funkcji śledzenia podpowiedzi w ChatGPT Search i Google AI Mode

Filtruj dane dotyczące widoczności według platformy, źródła lub intencji, aby szybciej wykrywać wzorce

Śledź wzmianki i cytaty w miejscu, w którym zarządzasz optymalizacją wyszukiwania.

Ograniczenia zestawu narzędzi SEMrush AI SE

Wymaga subskrypcji SEMrush, więc może sprawiać wrażenie ustawień narzędzia dla przedsiębiorstw, jeśli potrzebujesz tylko lekkiego widoku GEO.

Nie oferujemy bezpośredniej bezpłatnej wersji próbnej zestawu narzędzi AI Visibility Toolkit, ale można obejrzeć raport demonstracyjny.

Wyceń dodatki AI zwiększające widoczność według domeny lub obciążenia, które mogą się sumować w miarę skalowania podpowiedzi i marek

Ceny zestawu narzędzi SEMrush AI SE

Pakiet startowy: 199 USD/miesiąc

Pro+: 299 USD/miesiąc

Zaawansowane: 549 USD/miesiąc

Oceny i recenzje zestawu narzędzi SEMrush AI SE

G2: 4,5/5 (ponad 2900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2300 recenzji)

Co użytkownicy mówią o SEMrush AI SE Toolkit?

Recenzent G2 pisze:

Jednak moją ulubioną „funkcją” jest ostatnio integracja API i MCP. Uwielbiam tworzyć narzędzia SEO oparte na sztucznej inteligencji w wolnym czasie, a możliwość pobierania danych SEMrush Trends (benchmarking ruchu, dane demograficzne, ruch wyszukiwania AI) bezpośrednio do moich cykli pracy LLM za pomocą języka Python całkowicie zmieniła sytuację.

Jednak moją ulubioną „funkcją” jest ostatnio integracja API i MCP. Uwielbiam tworzyć narzędzia SEO oparte na sztucznej inteligencji w wolnym czasie, a możliwość pobierania danych SEMrush Trends (benchmarking ruchu, dane demograficzne, ruch wyszukiwania AI) bezpośrednio do moich cykli pracy LLM za pomocą języka Python całkowicie zmieniła sytuację.

11. Brandwatch (najlepszy do śledzenia wzmianek i monitorowania marki, z wsparciem dla raportowania GEO)

Za pośrednictwem Brandwatch

Brandwatch jest przydatny, gdy pytanie nie brzmi „Czy znaleźliśmy się w rankingu?”, ale „Czy ludzie o nas mówią i dlaczego?”. Śledzi wzmianki o marce w mediach społecznościowych, wiadomościach, forach, blogach i serwisach z recenzjami. Kontekst ten ma znaczenie, gdy odpowiedzi generowane przez AI zaczynają uwzględniać opinie publiczne i nastroje w rekomendacjach.

Narzędzie to zapewnia również wsparcie dla Twoich działań związanych z widocznością AI, dostarczając rzeczywistych dowodów. Możesz wcześnie wykrywać wzrosty zainteresowania dyskusjami, sprawdzać, jakie tematy wywołują emocje, i wykorzystywać te sygnały do podejmowania decyzji dotyczących publikacji lub aktualizacji zawartości. Pomaga to przejść od zgadywania do podejmowania decyzji, które można uzasadnić.

Brandwatch nie jest samodzielną, kompletną platformą zapewniającą widoczność AI w przedsiębiorstwie. Jest jednak doskonałym narzędziem, gdy potrzebujesz śledzenia, sygnałów ryzyka kryzysowego i informacji o konkurencji w jednym widoku. Pomaga raportować dane dotyczące widoczności wraz z dowodami, a nie zrzutami ekranu.

Najlepsze funkcje Brandwatch

Monitoruj wzmianki o marce w ponad 100 milionach źródeł, w tym w sieciach społecznościowych, blogach, forach, serwisach informacyjnych i serwisach z recenzjami

Analizuj nastroje i popularne tematy, aby zrozumieć, dlaczego rozmowy zmierzają w określonym kierunku

Skonfiguruj pulpity nawigacyjne i dostosuj niestandardowe widoki dla różnych zespołów i interesariuszy

Twórz alerty, aby wcześnie sygnalizować nietypowe działania i pojawiające się kryzysy

Wykorzystaj dane z rozmów na dużą skalę w celu zapewnienia wsparcia dla monitorowania bezpieczeństwa marki i monitorowania wyszukiwań.

Ograniczenia Brandwatch

Na początku należy liczyć się z krzywą uczenia się podczas tworzenia zapytań i pulpitów nawigacyjnych.

W oparciu o opinie użytkowników, sporadycznie występują problemy z pulpitem nawigacyjnym lub ładowaniem danych.

Współpracuj z działem sprzedaży w zakresie ustalania cen, ponieważ przejrzyste ceny nie są podawane publicznie.

Ceny Brandwatch

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Brandwatch

G2: 4,4/5 (ponad 1660 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 230 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Brandwatch w prawdziwym życiu?

Recenzent G2 powiedział:

Narzędzie wyróżnia się intuicyjnością, dzięki czemu konfiguracja i obsługa są nieskomplikowane. Jest bardzo przydatne do monitorowania sieci społecznościowych, marek i konkurencji, a także pomaga w zarządzaniu kryzysowym i zapewnia klientom lepsze wyniki i wgląd w dane.

Narzędzie wyróżnia się intuicyjnością, dzięki czemu konfiguracja i obsługa są nieskomplikowane. Jest bardzo przydatne do monitorowania sieci społecznościowych, marek i konkurencji, a także pomaga w zarządzaniu kryzysowym i zapewnia klientom lepsze wyniki i wgląd w dane.

Nie każdy zespół potrzebuje dedykowanej platformy GEO do śledzenia widoczności AI na pełną skalę. Czasami wystarczy odpowiednie narzędzia do wspierania pracy, udokumentowanie zmian w wyszukiwaniu AI i przekształcenie tych spostrzeżeń w spójne kolejne kroki.

📖 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI do automatyzacji zadań

📖 Przeczytaj również: Różnica między uczeniem maszynowym a sztuczną inteligencją

Przed wyborem platformy warto sprawdzić podstawowe kwestie — zwłaszcza jeśli potrzebujesz raportowania, które będzie przekonujące dla kierownictwa lub klientów. Oto krótka lista kontrolna, dzięki której upewnisz się, że kolejne narzędzie zapewni Ci dowody i jasną ścieżkę działania.

Czego szukać w alternatywie dla Profound AI

Nie wszystkie narzędzia GEO/AI do pomiaru widoczności mierzą to samo — ani nie mierzą tego w ten sam sposób. Zanim wybierzesz alternatywę dla Profound AI, sprawdź te podstawowe kwestie, aby Twoje raportowanie było wiarygodne, gdy ktoś zapyta: „Skąd wiemy, że to prawda?”.

1. Zasięg platformy dopasowany do miejsc, w których szukają Twoi klienci

Przynajmniej poszukaj możliwości śledzenia w Google AI Przeglądzie oraz głównych wyszukiwarkach odpowiedzi, takich jak ChatGPT, Perplexity, Gemini i Claude. Jeśli działasz w branży B2B lub technologicznej, dodaj Copilot.

2. Metodyka, którą można wyjaśnić

Dobre narzędzie pozwala na:

Uporządkuj podpowiedzi według tematu + intencji (a nie tylko jako ogromną listę)

Śledź warianty podpowiedzi (aby Twoje wyniki nie były przypadkowym trafieniem jednej frazy)

Oddzielne podpowiedzi dotyczące marki i nie dotyczące marki w celu uzyskania przejrzystego raportowania

3. Cytaty + dowody na poziomie źródła (nie tylko „wzmianki”)

Wzmianki mają znaczenie, ale prawdziwym potwierdzeniem jest:

Jakie źródła zostały cytowane

Który URL/strona zdobyła cytat

Niezależnie od tego, czy AI pobiera dane z Twojej witryny, czy ze źródeł zewnętrznych (Reddit, media, konkurenci)

4. Wykrywanie zmian, które oszczędza Ci pracy związanej z robieniem zrzutów ekranu

Chcesz otrzymywać powiadomienia dotyczące:

Utraconych wzmianek

Wymiana cytatów (ty → konkurent)

Nowe przeglądy AI pojawiające się w priorytetowych zapytaniach Jeśli narzędzie nie może zaznaczyć tego, co się zmieniło, staje się to raportowaniem ręcznym.

5. Wskazówki na poziomie strony, które Twój zespół może wdrożyć

Najlepsze narzędzia nie tylko wykonują raportowanie spadku. Wskazują one:

Strony do odświeżenia (niewielkie sekcje, brakujące elementy, słabe podsumowania)

Bariery techniczne (indeksowanie/dostęp botów AI)

Luki w zawartości według klastrów

6. Raportowanie, które działa dla interesariuszy

Szukaj:

Widoki z możliwością eksportu (PDF/CSV)

Obszary robocze zespołu/klienta

Oś czasu historyczna (linie trendów > anegdoty)

7. Zarządzanie + kontrola robotów indeksujących (bonus dla Enterprise)

Jeśli działasz na dużą skalę, priorytetowo traktuj opcje z wsparciem wytycznych robots.txt / llms.txt, ścieżek audytu i kontroli dostępu.

8, Ceny, które nie będą Cię karać za dodawanie podpowiedzi

Zwróć uwagę na limity szybkości/modele kredytowe, które powodują wzrost kosztów w miarę dodawania:

Więcej zestawów zapytań

Więcej regionów/języków

Więcej konkurentów/marek

Szybka zasada: jeśli narzędzie nie pokazuje, skąd pochodzi odpowiedź AI i nie pomaga przekształcić jej w listę priorytetowych poprawek, to jest to monitorowanie, a nie optymalizacja.

