10 najlepszych narzędzi do zarządzania ciągłością działania

Według badania Aon 2025 Global Risk Management Survey, przerwa w działalności została uznana za drugie największe globalne ryzyko dla organizacji w 2025 roku. Mimo to większość zespołów traktuje planowanie ciągłości działania jako pole wyboru. Aktualizują go raz w roku, a potem zapominają o nim.

Narzędzie do zarządzania ciągłością działania może okazać się pomocne. Zamiast pozwolić, aby plany pokrywały się kurzem, automatyzuje ono ocenę ryzyka i aktualizuje ją w czasie rzeczywistym.

W tym przewodniku opisano 10 narzędzi do zarządzania ciągłością działania, które pomogą Ci przygotować się na zakłócenia, reagować na nie i przywrócić normalne funkcjonowanie. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz dedykowanej platformy BCM, czy elastycznego obszaru roboczego, który włącza planowanie ciągłości działania do codziennych operacji, znajdziesz tu odpowiednie rozwiązanie.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania ciągłością działania w biznesie?

Oprogramowanie do zarządzania ciągłością działania (BCM) pomaga Twojej organizacji planować, reagować i odzyskiwać sprawność po wszelkich zakłóceniach — niezależnie od tego, czy są to klęski żywiołowe, cyberataki czy awarie łańcucha dostaw.

Narzędzia te centralizują plany reagowania kryzysowego poprzez:

Automatyzacja komunikacji

Śledzenie zadań związanych z przywróceniem sprawności i

Zapewniają one widok na odporność organizacji w czasie rzeczywistym.

Rodzaje oprogramowania do zarządzania ciągłością działania

Nowoczesne rozwiązania BCM dzielą się na dwa główne typy. Niektóre z nich to wyspecjalizowane platformy dla przedsiębiorstw z wbudowanymi ramami oceny ryzyka, takimi jak ISO 22301.

Jednak wiele zespołów — zwłaszcza w obszarach produktów, inżynierii i operacji — czerpie większe korzyści z elastycznego narzędzia do zarządzania pracą. Włączenie planowania ciągłości bezpośrednio do codziennych cykli pracy pomaga tym zespołom być przygotowanymi bez dodatkowego wysiłku.

W tym poście omówimy oba rodzaje narzędzi.

👀 Czy wiesz, że... Ekstremalne warunki pogodowe stały się główną przyczyną zakłóceń w działalności biznesowej w 2025 r., wyprzedzając cyberataki.

Oto krótkie porównanie najlepszych narzędzi do zarządzania odpornością, zanim przejdziemy do ich szczegółowego omówienia:

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Zespoły, które chcą zunifikowanego zarządzania pracą z dostosowywalnymi cyklami pracy BCM ClickUp Docs do dokumentacji planów, ClickUp Automations do wyzwalaczy zdarzeń, ClickUp Dashboards do śledzenia statusu w czasie rzeczywistym, ClickUp Brain do tworzenia podsumowań opartych na AI. Free Forever; dostępne opcje niestandardowe dla Enterprise. Zarządzanie ryzykiem Fusion Enterprise organizacje potrzebujące dedykowanego BCM z analizą ryzyka Zintegrowane zarządzanie ryzykiem, analiza wpływu na działalność, zarządzanie kryzysowe, monitorowanie ryzyka stron trzecich Niestandardowe ceny LogicManager Średnie przedsiębiorstwa poszukujące podejścia do zarządzania ciągłością działania opartego na ryzyku Podstawy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, cykle pracy BIA, scenariusze przywracania sprawności, zarządzanie ćwiczeniami Niestandardowe ceny Everbridge Organizacje priorytetowo traktujące masowe powiadomienia i komunikację kryzysową Zarządzanie zdarzeniami krytycznymi, masowe powiadomienie, alerty IT, wizualne centrum dowodzenia Niestandardowe ceny Archer Enterprise wymagające ciągłości działania zintegrowanej z GRC Zintegrowane zarządzanie ryzykiem, zarządzanie polityką, zgodność z przepisami, odporność biznesowa Niestandardowe ceny Riskonnect Organizacje, które chcą korzystać z zarządzanych usług BCM z oprogramowaniem Platforma BC w chmurze, usługi zarządzane, opracowywanie planów, ułatwianie ćwiczeń Niestandardowe ceny ServiceNow Organizacje zorientowane na IT, posiadające istniejący ekosystem ServiceNow Integracja ITSM, automatyzacja analizy wpływu na działalność (BIA), planowanie przywrócenia sprawności, zarządzanie audytami Niestandardowe ceny Quantivate Instytucje finansowe i branże podlegające regulacjom BCM ukierunkowane na zgodność z przepisami, zarządzanie dostawcami, ścieżki audytu, raportowanie regulacyjne Niestandardowe ceny ParaSolution Organizacje kanadyjskie i te, które potrzebują wsparcia dwujęzycznego Dwujęzyczny interfejs, zarządzanie planami, harmonogramowanie ćwiczeń, kontrola dokumentów Niestandardowe ceny SAI360 Globalne przedsiębiorstwa potrzebujące zintegrowanego zarządzania EHS i ryzykiem Połączona platforma EHS i ryzyka, zarządzanie nauczaniem, zawartość regulacyjna, globalna zgodność z przepisami Niestandardowe ceny

Czy kiedykolwiek wdrożyłeś nowe narzędzie, które ostatecznie spowodowało więcej problemów? Wiele narzędzi BCM właśnie tak działa. Plany znajdują się w jednej aplikacji, aktualizacje w innej, a zadania związane z przywracaniem sprawności gdzie indziej.

73% pracowników twierdzi, że przełączanie się między aplikacjami negatywnie wpływa na ich wydajność. Tego rodzaju rozproszenie pracy spowalnia reakcje w najważniejszych momentach.

Najlepsze narzędzia do zarządzania ciągłością działania eliminują te silosy, zapewniając zespołom jedno źródło informacji dotyczących planów, zadań i komunikacji.

Oto jak wybrać odpowiednie narzędzie:

Dokumentacja planu i kontrola wersji: Powinieneś mieć możliwość tworzenia, zapisywania i aktualizowania planów ciągłości działania w jednym miejscu. Wszyscy muszą wiedzieć, kto jest właścicielem planu, i zawsze pracować na najnowszej wersji.

Funkcje analizy wpływu na działalność: narzędzie powinno pomóc w przeprowadzeniu narzędzie powinno pomóc w przeprowadzeniu analizy wpływu na działalność , aby zidentyfikować najważniejsze procesy, sprawdzić, od czego są one zależne, i zdecydować, co należy przywrócić w pierwszej kolejności.

Automatyczne powiadomienia i eskalacja: Poszukaj Poszukaj automatycznych powiadomień i alertów. Narzędzie powinno automatycznie przypisywać zadania zaraz po zgłoszeniu incydentu, aby odpowiednie osoby mogły szybko podjąć działania.

Panele kontrolne i raportowanie w czasie rzeczywistym: Panele kontrolne w czasie rzeczywistym zapewniają kierownictwu widok ogólny na stan przywracania sprawności, zakończenie zadań i alokację zasobów bez konieczności ręcznego aktualizowania danych.

Zarządzanie ćwiczeniami i testami: Twoje narzędzie powinno pomagać w planowaniu, śledzeniu i tworzeniu Twoje narzędzie powinno pomagać w planowaniu, śledzeniu i tworzeniu dokumentacji planów ćwiczeń symulacyjnych i symulacji, aby zapewnić, że Twoje plany faktycznie działają.

Integracja z istniejącymi cyklami pracy: Sprawdź, jak dobrze narzędzie BCM łączy się z systemami zarządzania projektami, komunikacji i IT, z których już korzysta Twój zespół.

Skalowalność i kontrola dostępu: narzędzie powinno wspierać zespoły pracujące zdalnie, oferować dostęp oparty na rolach i działać na urządzeniach mobilnych, aby użytkownicy mogli uzyskać informacje w dowolnym miejscu i czasie.

Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Oto szczegółowe omówienie najlepszych narzędzi do zarządzania ciągłością działania, które możesz wypróbować w tym roku.

1. ClickUp (najlepsze dla zespołów, które chcą mieć dostosowane do swoich potrzeb cykle pracy BCM + zarządzanie pracą w jednym miejscu)

Pobierz ClickUp za darmo Połącz plany ciągłości działania, zadania związane z reagowaniem na incydenty i oparte na AI zalecenia dotyczące odporności w jednym narzędziu dzięki ClickUp.

W wielu organizacjach plany ciągłości działania są zapisane w dokumentach oddzielonych od zadań reagowania, które są zapisane w narzędziach projektowych. Aktualizacje są wprowadzane w jeszcze innym narzędziu — zazwyczaj w wiadomościach e-mail lub czacie.

Jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, ClickUp łączy wszystkie te funkcje. Twoje plany, zadania, rozmowy i raportowanie znajdują się w tym samym obszarze roboczym, z którego już korzysta Twój zespół. Oznacza to, że gdy zdarzy się incydent, nie ma potrzeby gorączkowego „przygotowywania” odpowiedzi. Każdy wie, gdzie się udać i co robić.

Plany ciągłości działania w ClickUp to żywe dokumenty ClickUp Docs, nad którymi Twój zespół może wspólnie pracować. Są one bezpośrednio połączone z zadaniami ClickUp, które umożliwiają śledzenie postępów, wyznaczanie dedykowanych właścicieli i ustalanie osi czasu.

Twórz i łącz praktyczne zadania ClickUp w ramach ClickUp Documentów.

Dzięki ClickUp Automatyzacji, gdy zgłoszony zostanie incydent, automatycznie uruchamiane są cykle pracy — przydzielane są zadania związane z przywróceniem sprawności, powiadamiane są odpowiednie osoby i eskalowane są problemy bez konieczności ręcznego śledzenia.

Natywna, kontekstowa sztuczna inteligencja ClickUp sprawia, że reakcje są jeszcze szybsze. Twój asystent AI, ClickUp Brain, natychmiast wyświetla informacje z Twojego obszaru roboczego ClickUp. Zespoły mogą zadawać proste pytania, takie jak „Jaki jest nasz plan reagowania na awarie?” lub „Kto jest odpowiedzialny za przywrócenie działania dostawców?” i uzyskać natychmiastowe odpowiedzi zaczerpnięte z zatwierdzonych planów i zadań.

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi dotyczące planów ciągłości działania, polityk, ram odporności i reakcji, korzystając z ClickUp Brain.

Super agenci AI w ClickUp mogą również monitorować ryzyko, pominięte kroki lub opóźnienia w pracy i podejmować działania, zanim drobne problemy przerodzą się w poważniejsze.

Dzięki ClickUp ciągłość działania staje się integralną częścią codziennej pracy — nie jest to dokument, który aktualizuje się raz w roku i ma nadzieję, że nigdy nie będzie potrzebny.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wizualnie przygotuj mapy scenariuszy ryzyka, zależności i przepływów przywracania sprawności, aby szybciej dostosować się do sytuacji dzięki Tablicom ClickUp Whiteboards.

Śledź poziom wpływu, cele czasu przywrócenia sprawności (RTO) i krytyczność systemu w jednym widoku dzięki polom niestandardowym

Zapewnij kierownictwu natychmiastową widoczność w zakresie postępów w przywracaniu sprawności i wąskich gardł dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp działającym w czasie rzeczywistym.

Ujednolicenie planów reagowania na incydenty i cykli pracy ciągłości działania w różnych zespołach i regionach dzięki szablonom reagowania na ryzyko.

Ograniczenia ClickUp

Brak gotowych szablonów analizy wpływu na działalność biznesową specyficznych dla BCM

Wymaga wstępnej konfiguracji w celu ustawienia cykli pracy specyficznych dla BCM.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią użytkownicy w praktyce?

Użytkownik G2 poleca ClickUp ze względu na ciągłość operacyjną:

Współpracujemy z wieloma klientami na zasadzie rozliczeń godzinowych, co zawsze wymaga śledzenia czasu poświęconego na projekt w danym momencie. Rejestrowanie godzin i możliwość przeglądania bieżących lub zakończonych projektów zapewnia doskonałą ciągłość działania. ClickUp pozwala nam skutecznie szkolić nowych członków, umożliwiając im po prostu przeglądanie naszej bazy danych poprzednich projektów i dostęp do wszystkich materiałów przygotowanych dla poszczególnych klientów, od najstarszych do najnowszych. Krótko mówiąc, wybieramy ClickUp, ponieważ służy on naszej mantrze: szkolenia, skalowalność i ciągłość!

Współpracujemy z wieloma klientami na zasadzie rozliczeń godzinowych, co zawsze wymaga śledzenia czasu poświęconego na projekt w danym momencie. Rejestrowanie godzin i możliwość przeglądania bieżących lub zakończonych projektów zapewnia doskonałą ciągłość działania. ClickUp pozwala nam skutecznie szkolić nowych członków, umożliwiając im po prostu przeglądanie naszej bazy danych poprzednich projektów i dostęp do wszystkich materiałów przygotowanych dla poszczególnych klientów, od najstarszych do najnowszych. Krótko mówiąc, wybieramy ClickUp, ponieważ służy on naszej mantrze: szkolenia, skalowalność i ciągłość!

2. Fusion Risk Management (najlepsze rozwiązanie dla Enterprise potrzebujących dedykowanego systemu BCM z funkcją analizy ryzyka)

za pośrednictwem Fusion Risk Management

Fusion Risk Management to specjalnie zaprojektowana platforma do zarządzania ciągłością działania i ryzykiem dla przedsiębiorstw. System Fusion Framework zapewnia połączenie ciągłości działania, odzyskiwania danych po awarii IT, zarządzania kryzysowego i ryzyka związanego z podmiotami zewnętrznymi.

Jego wyjątkowość polega na gotowych strukturach i cyklach pracy dla specjalistów ds. BCM. Doskonale sprawdza się również w analizie wpływu na działalność (BIA). Użyj go, aby z łatwością zidentyfikować krytyczne procesy, zmapować zależności i ustalić priorytety przywracania sprawności.

Najlepsze funkcje Fusion Risk Management

Uzyskaj dostęp do ustrukturyzowanych cykli pracy BIA, które pomogą Ci zidentyfikować krytyczne procesy, udokumentować zależności i ustalić cele dotyczące czasu przywrócenia sprawności (RTO).

Ustal priorytety tego, co należy przywrócić w pierwszej kolejności, i koordynuj działania reagowania w bardziej przejrzysty sposób.

Skorzystaj z modułu zarządzania kryzysowego , aby uzyskać widok centrum dowodzenia z przypisaniem zadań, śledzeniem statusu i komunikacją z interesariuszami podczas incydentu.

Łatwa integracja z istniejącymi platformami do zarządzania biznesem, takimi jak ServiceNow, Workday HR i SalesPoint iQ.

Ograniczenia Fusion Risk Management

Ceny ukierunkowane na duże przedsiębiorstwa mogą być zbyt wysokie dla mniejszych organizacji.

Wdrożenie wymaga znacznej konfiguracji i zarządzania zmianami.

Ceny Fusion Risk Management

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Fusion Risk Management

G2: 4,4/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 50 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Fusion Risk Management w praktyce?

Zadowolony użytkownik informuje:

Oparte na AI narzędzie Infusion Uploader znacznie zmniejsza nakład pracy ręcznej o 30%, zwiększając wydajność tworzenia planów ciągłości działania i odzyskiwania danych po awarii.

Oparte na AI narzędzie Infusion Uploader znacznie zmniejsza nakład pracy ręcznej o 30%, zwiększając wydajność tworzenia planów ciągłości działania i odzyskiwania danych po awarii.

3. LogicManager (najlepsze rozwiązanie dla średnich przedsiębiorstw poszukujących podejścia do zarządzania ciągłością działania opartego na ryzyku)

za pośrednictwem LogicManager

LogicManager oferuje podejście do zarządzania ciągłością działania oparte na ryzyku. Najpierw pomaga zespołom zidentyfikować i ocenić ryzyko organizacyjne, a następnie wykorzystuje te informacje do przeprowadzenia analizy wpływu na działalność i planowania ciągłości działania. Połączone plany przywracania sprawności bezpośrednio z rzeczywistymi zagrożeniami i zależnościami pozwalają skupić się na tym, co faktycznie może zakłócić działalność firmy, a nie tylko na spełnieniu wymogów zgodności.

Możesz dostosować kategorie ryzyka i skale wpływu w niestandardowy sposób do swoich potrzeb. Otrzymujesz również niestandardowe narzędzia raportowania zgodności z audytami dla całego cyklu życia programu BCM.

Najlepsze funkcje LogicManager

Struktura ciągłości działania oparta na zasadach zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, zapewniająca, że plany uwzględniają najważniejsze zagrożenia.

Uzyskaj dostęp do szczegółowych cykli pracy dotyczących przeprowadzania analizy ryzyka biznesowego (BIA), dokumentowania krytycznych procesów i opracowywania strategii przywracania sprawności.

Skorzystaj z wbudowanych narzędzi do planowania, wykonywania i dokumentowania ćwiczeń przywracania sprawności, w tym planowania symulacji teoretycznych i śledzenia działań naprawczych.

Ograniczenia LogicManager

Podejście skoncentrowane na ryzyku może wydawać się nieznane zespołom przyzwyczajonym do narzędzi skoncentrowanych na planowaniu.

Aby w pełni wykorzystać ich wartość, należy zaangażować się w metodologię LogicManager.

Interfejs użytkownika może być mylący i frustrujący.

Ceny LogicManager

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje LogicManager

G2: 4,3/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Co użytkownicy mówią o LogicManager w praktyce?

Użytkownik udostępnia swoją opinię na G2:

Doceniam to, że LogicManager gromadzi wszystkie nasze ryzyka w jednym systemie, co jest bardzo pomocne i pozwala scentralizować zarządzanie ryzykiem w całej naszej organizacji... Godna pochwały jest łatwość komunikacji i współpracy między działami, którą zapewnia dzięki udostępnianiu aktualnych informacji.

Doceniam to, że LogicManager gromadzi wszystkie nasze ryzyka w jednym systemie, co jest bardzo pomocne i pozwala scentralizować zarządzanie ryzykiem w całej naszej organizacji... Godna pochwały jest łatwość komunikacji i współpracy między działami, którą zapewnia dzięki udostępnianiu aktualnych informacji.

📚 Przeczytaj również: Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem w Enterprise

4. Everbridge 360 (najlepsze dla organizacji, które priorytetowo traktują komunikację kryzysową)

za pośrednictwem Everbridge 360

Everbridge to platforma do zarządzania krytycznymi wydarzeniami. Koncentruje się ona na komunikacji i koordynacji w czasie rzeczywistym w sytuacjach kryzysowych. Podczas gdy wiele narzędzi BCM skupia się na planowaniu, Everbridge wyróżnia się aktywnym zarządzaniem incydentami.

System masowego powiadomienia pozwala szybko dotrzeć do dużych grup za pomocą wiadomości SMS, połączeń głosowych i e-maili, pomagając zespołom udostępniać aktualności, przekazywać instrukcje i zachować spójność, gdy liczy się szybkość działania. W sytuacji kryzysowej taka szybka komunikacja może zadecydować o skoordynowanej reakcji lub całkowitym chaosie.

Najlepsze funkcje Everbridge 360

Dotrzyj do wielu osób za pośrednictwem różnych kanałów, korzystając z funkcji śledzenia potwierdzeń i komunikacji dwukierunkowej.

Bądź na bieżąco dzięki pulpitowi w czasie rzeczywistym, który pokazuje status incydentów, lokalizacje zespołów reagowania i realizację zadań podczas aktywnego kryzysu.

Zintegruj je z narzędziami do monitorowania IT, aby automatycznie powiadamiać inżynierów dyżurnych w przypadku awarii krytycznych systemów.

Everbridge 360 ograniczenia

Skupiają się bardziej na komunikacji w zakresie reagowania niż na planowaniu i dokumentacji.

Ceny premium odzwierciedlają możliwości na poziomie Enterprise.

Ceny Everbridge 360

Niestandardowe ceny w zależności od liczby użytkowników i modułów

Oceny i recenzje Everbridge 360

G2: 4,5/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Everbridge 360 w praktyce?

Recenzent ser wisu G2 chwali to narzędzie:

W Everbridge najbardziej cenię sobie, oprócz funkcji szybkiego reagowania na krytyczne wydarzenia i masowego wysyłania wiadomości, możliwości segmentacji i routingu. Działają one bez zarzutu, pozwalając mi powiadamiać tylko odpowiedni personel, gdy otrzymujemy alert.

W Everbridge najbardziej cenię sobie, oprócz funkcji szybkiego reagowania na krytyczne wydarzenia i masowego wysyłania wiadomości, możliwości segmentacji i routingu. Działają one bez zarzutu, pozwalając mi powiadamiać tylko odpowiedni personel, gdy otrzymujemy alert.

5. Archer (najlepsze rozwiązanie dla przedsiębiorstw wymagających ciągłości działania zintegrowanej z GRC)

Archer zapewnia zintegrowaną platformę zarządzania, ryzyka i zgodności (GRC) z solidnymi funkcjami ciągłości działania. Jest ona przeznaczona dla dużych organizacji, które chcą, aby planowanie ciągłości działania było częścią szerszego programu zarządzania ryzykiem i zgodnością.

Archer zapewnia połączenie ciągłości działania z takimi obszarami, jak ryzyko operacyjne, ryzyko związane z podmiotami zewnętrznymi i zgodność z przepisami. Dzięki temu zespoły mają jeden widok na to, jak zakłócenia wpływają na szerszy kontekst ryzyka, zamiast zarządzać ciągłością w izolacji.

Najlepsze funkcje Archer

Generuj codzienne, tygodniowe i miesięczne raporty dotyczące zgodności z wymogami bezpieczeństwa.

Skonfiguruj wizualną strukturę zgodności z SOP i mapami procesów.

Dokumentuj, wersjonuj i przeprowadzaj dystrybucję zasad ciągłości działania za pomocą cykli pracy zatwierdzania i śledzenia poświadczeń.

Ograniczenia Archera

Użytkownicy zgłaszają, że niektóre moduły mogą być trudne w ustawieniu i obsłudze.

Najlepiej nadają się dla dużych przedsiębiorstw z dedykowanymi zespołami GRC.

Ceny Archer

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Archer

G2: 3,6/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co o Archer mówią użytkownicy w praktyce?

Użytkownik udostępnia swoją opinię na Capterra:

Podobnie jak w przypadku ocen bezpieczeństwa, można je dostosować tak, aby posiadało moduł oceny i z łatwością wykonywało zadania takie jak wysyłanie wiadomości e-mail i powiadomień. Ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo przydatne narzędzie, a możliwość niestandardowego dostosowania go do potrzeb przedsiębiorstwa daje mu przewagę nad innymi.

Podobnie jak w przypadku ocen bezpieczeństwa, można je dostosować tak, aby posiadało moduł oceny i z łatwością wykonywało zadania takie jak wysyłanie wiadomości e-mail i powiadomień. Ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo przydatne narzędzie, a możliwość niestandardowego dostosowania go do potrzeb przedsiębiorstwa daje mu przewagę nad innymi.

6. Riskonnect (najlepsze rozwiązanie dla organizacji, które chcą korzystać z zarządzanych usług BCM z oprogramowaniem)

Riskonnect oferuje unikalne połączenie oprogramowania BCM i usług zarządzanych. Ich platforma BC in the Cloud zapewnia technologię. Zespół konsultantów pomaga w tworzeniu, utrzymywaniu i testowaniu programu ciągłości działania.

To hybrydowe podejście jest idealne dla organizacji, które potrzebują dojrzałego programu BCM, ale nie mają wewnętrznej wiedzy specjalistycznej lub zasobów, aby go stworzyć. Riskonnect zasadniczo funkcjonuje jako rozszerzenie Twojego zespołu.

Najlepsze funkcje Riskonnect

Uzyskaj dostęp do wszystkich danych dotyczących ekspozycji Twojej organizacji na ryzyko w jednym miejscu.

Uzyskaj szczegółowe pulpity nawigacyjne i praktyczne informacje, aby szybciej reagować na ryzyko zakłóceń w działalności biznesowej.

Twórz niestandardowe formularze i przeprowadź automatyzację ręcznego wprowadzania danych

Ograniczenia Riskonnect

Szerokie możliwości niestandardowego dostosowywania mogą być zarówno zaletą, jak i wadą tego narzędzia.

Usługi zarządzane generują stałe koszty wykraczające poza licencjonowanie oprogramowania.

Ceny Riskonnect

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Riskonnect

G2: 4,1/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co o Riskonnect mówią użytkownicy w praktyce?

Użytkownik G2 udostępnia mieszane opinie:

Połączenie IRM + Data Analytics stanowi fantastyczną platformę łączącą dane dotyczące roszczeń i działalności biznesowej, która pozwala zwiększyć wartość dla zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy... Dostosowanie platformy do niestandardowych potrzeb było zarówno korzystne, jak i utrudniało łatwe tworzenie rozwiązań.

Połączenie IRM + Data Analytics stanowi fantastyczną platformę łączącą dane dotyczące roszczeń i działalności biznesowej, która pozwala zwiększyć wartość dla zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy... Dostosowanie platformy do niestandardowych potrzeb było zarówno korzystne, jak i utrudniało łatwe tworzenie rozwiązań.

7. ServiceNow Business Continuity Management (najlepsze rozwiązanie dla organizacji zorientowanych na IT, które korzystają już z ekosystemu ServiceNow)

za pośrednictwem ServiceNow Business Continuity Management

ServiceNow Business Continuity Management jest oparte na platformie ServiceNow. Dzięki temu idealnie pasuje do organizacji, które już korzystają z ServiceNow do zarządzania usługami IT (ITSM). Ścisła integracja oznacza, że plany odzyskiwania danych po awarii IT są bezpośrednio połączone z bazą danych CMDB i cyklami pracy dotyczącymi zarządzania incydentami.

Łatwo zautomatyzuj analizę wpływu na działalność, pobierając dane z istniejącej implementacji ServiceNow. Automatycznie identyfikuj aplikacje zapewniające wsparcie dla krytycznych procesów biznesowych i oblicz wpływ ich niedostępności.

Najlepsze funkcje zarządzania ciągłością działania ServiceNow Business

Twórz cykle pracy automatyzowane związane z ciągłością działania, odzyskiwaniem danych IT i nie tylko w ramach jednej, połączonej platformy.

Automatycznie uruchamiaj zadania przywracania i procedury działania po wykryciu incydentów za pomocą wyzwalaczy.

Wykorzystaj AI, aby uzyskać inteligentne odpowiedzi na wyciągnięcie ręki.

Limity zarządzania ciągłością działania ServiceNow

Wymaga platformy ServiceNow, co może nie mieć sensu, jeśli nie jesteś jeszcze jej klientem.

Bardziej skoncentrowane na odzyskiwaniu danych po awarii IT niż na ciągłości działania w całym przedsiębiorstwie.

Ceny narzędzi do zarządzania ciągłością działania Business ServiceNow

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje narzędzi do zarządzania ciągłością działania ServiceNow Business

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

8. Quantivate (najlepsze rozwiązanie dla instytucji finansowych i branż podlegających regulacjom)

Quantivate to platforma do zarządzania ciągłością działania i ryzykiem przeznaczona dla instytucji finansowych i innych branż podlegających ścisłej regulacji. Ułatwia ona spełnienie wymogów zgodności dzięki wstępnie skonfigurowanym cyklom pracy w zakresie raportowania regulacyjnego i zarządzania audytami.

Są one szczególnie skuteczne w zarządzaniu dostawcami i ocenie ryzyka stron trzecich. Są to kwestie o kluczowym znaczeniu dla banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych podlegających nadzorowi regulacyjnemu w zakresie łańcuchów dostaw.

Najlepsze funkcje Quantivate

Przeprowadź kompleksową ocenę ryzyka stron trzecich i weryfikację ciągłości działania dostawców.

Prowadź szczegółowe ścieżki audytu i korzystaj z szablonów do raportowania regulacyjnego.

Twórz, przechowuj i aktualizuj plany ciągłości działania i zarządzania kryzysowego w jednym miejscu.

Limity kwantyfikacji

Specyfika branżowa może ograniczać atrakcyjność dla organizacji spoza sektorów regulowanych.

Ceny Quantivate

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Quantivate

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

9. ParaSolution (najlepsze dla organizacji potrzebujących wsparcia dwujęzycznego)

ParaSolution to kanadyjski dostawca oprogramowania BCM, który oferuje dwujęzyczną (angielsko-francuską) platformę. Doskonale nadaje się dla firm działających w Kanadzie lub innych środowiskach wielojęzycznych.

Wymaga to prostego podejścia do BCM, skupiającego się na zarządzaniu planami, harmonogramowaniu ćwiczeń i kontroli dokumentów — bez złożoności większych platform korporacyjnych.

Najlepsze funkcje ParaSolution

Uzyskaj uporządkowane szablony do dokumentowania planów ciągłości działania, wraz z kontrolą wersji i cyklami pracy zatwierdzania.

Planuj, śledź i dokumentuj ćwiczenia i testy przywracania sprawności.

Limits of ParaSolution

Mniejszy zestaw funkcji w porównaniu z platformami Enterprise

Mniej dostępnych opcji integracji

Ceny ParaSolution

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ParaSolution

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

10. SAI360 (najlepsze rozwiązanie dla globalnych przedsiębiorstw wymagających zintegrowanego zarządzania BHP i ryzykiem)

za pośrednictwem SAI360

SAI360 to kompleksowa platforma do zarządzania środowiskiem, zdrowiem, bezpieczeństwem (EHS) i ryzykiem, która obejmuje funkcje związane z ciągłością działania. Jest przeznaczona dla globalnych Enterprise, które muszą zarządzać BCM wraz z innymi obszarami ryzyka operacyjnego.

Siłą tej platformy GRC jest jej wszechstronność — w jednym systemie można zarządzać wszystkim, od raportowania incydentów, przez zarządzanie szkoleniami, po planowanie ciągłości działania.

Najlepsze funkcje SAI360

Połącz ciągłość działania z zgodnością z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, zarządzaniem bezpieczeństwem i ryzykiem operacyjnym.

Wdroż moduły szkoleniowe, aby upewnić się, że Twój zespół zna swoje role w planach ciągłości działania.

Uzyskaj dostęp do zawartości regulacyjnej i śledzenia zgodności dla wielu jurysdykcji.

Limity SAI360

Użytkownicy zgłaszają, że ładowanie cięższych stron i raportów może trwać długo.

Wielu użytkowników udostępnia nie do końca pozytywne doświadczenia z obsługą klienta.

Ceny SAI360

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SAI360

G2: 4,1/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o SAI360 w praktyce?

W recenzji G2 czytamy:

Posiada intuicyjny pulpit raportowania i analizy, który promuje świadomość ryzyka. Jest wysoce skalowalny i elastyczny, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla firm każdej wielkości, zapewniając wysoki zwrot z inwestycji.

Posiada intuicyjny pulpit raportowania i analizy, który promuje świadomość ryzyka. Jest wysoce skalowalny i elastyczny, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla firm każdej wielkości, zapewniając wysoki zwrot z inwestycji.

Włącz ciągłość działania do codziennego cyklu pracy dzięki ClickUp

Najlepszy plan ciągłości działania to taki, z którego faktycznie korzysta Twój zespół. Nie jest to zapomniany dokument. I zdecydowanie nie jest to specjalistyczny system, który Twój zespół uruchamia tylko podczas ćwiczeń.

ClickUp wprowadza zarządzanie ciągłością działania do obszaru roboczego, z którego Twój zespół korzysta na co dzień. Dokumentujesz swoje plany w ClickUp Docs. Przypisujesz zadania związane z przywróceniem sprawności za pomocą ClickUp Tasks. Automatyzujesz reagowanie na incydenty za pomocą ClickUp Automations. Śledzisz postępy w przywracaniu sprawności za pomocą ClickUp Dashboards.

Kiedy pojawia się zakłócenie, Twój zespół nie musi uczyć się obsługi nowego narzędzia pod presją. Reaguje, korzystając z tej samej platformy, której używa do każdego projektu, mając pod ręką wszystkie potrzebne informacje.

Przestań traktować ciągłość działania jako pole wyboru zgodności z przepisami. Niech stanie się ona częścią pracy Twojego zespołu.

Stwórz program ciągłości działania, który będzie gotowy do użycia, gdy będzie potrzebny. Zacznij korzystać z ClickUp już dziś.

Często zadawane pytania

Oprogramowanie do zarządzania ciągłością działania koncentruje się na przygotowaniu do zakłóceń i reagowaniu na nie. Pomaga zespołom planować działania na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Narzędzia do zarządzania projektami koncentrują się na codziennej pracy, takiej jak zadania, terminy i współpraca. Narzędzia BCM są przeznaczone do sytuacji awaryjnych, natomiast narzędzia do zarządzania projektami są przeznaczone do normalnej działalności.

Tak. Małe zespoły są często bardziej narażone na zakłócenia, ponieważ mają mniej pracowników i mniej możliwości wsparcia. Oprogramowanie BCM pomaga im planować z wyprzedzeniem, przydzielać jasne obowiązki i szybciej wracać do normalnego funkcjonowania bez chaosu. Nawet proste plany mogą mieć duże znaczenie, gdy zdarzy się coś nieoczekiwanego.

Planowanie ciągłości działania obejmuje sposób, w jaki cała firma funkcjonuje podczas zakłóceń. Odzyskiwanie danych po awarii koncentruje się głównie na przywróceniu systemów informatycznych i danych. Odzyskiwanie danych po awarii jest częścią ciągłości działania, ale planowanie ciągłości dotyczy również ludzi, procesów, dostawców i komunikacji.

Większość organizacji powinna testować swoje plany co najmniej raz w roku. Systemy krytyczne lub zespoły wysokiego ryzyka mogą testować je częściej. Regularne testy pomagają zespołom znaleźć luki, aktualizować plany i upewnić się, że wszyscy wiedzą, co robić, zanim dojdzie do prawdziwego incydentu.