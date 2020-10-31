Jak korzystać z ClickUp, aby wyznaczyć cele dla swojego zespołu

Zespół ClickUp ma stałą cotygodniową rutynę, której zawsze przestrzegamy.

Wyznaczamy cotygodniowe cele dotyczące tego, co robimy w danym tygodniu.

Każdy członek zespołu tworzy listę z 4–5 celami, które chce osiągnąć, i podejmuje działania zmierzające do postępu w ich realizacji.

Odzwierciedlają one nasze najważniejsze priorytety na ten tydzień.

W ciągu tygodnia aktualizujemy nasze cele, uwzględniając to, nad czym pracowaliśmy i jakie postępy osiągnęliśmy.

Kiedyś robiliśmy to za pomocą kombinacji Slacka i Arkuszy Google… ale potem wpadliśmy na lepszy pomysł:

A co, jeśli umieścimy cele i OKR bezpośrednio w ClickUp i nie będziemy polegać na innym oprogramowaniu OKR?

W ten sposób nasza firma byłaby spójna pod każdym względem – z dużymi celami firmy i kluczowymi wynikami, które chcemy osiągnąć.

Dobra wiadomość: Ty też możesz z niego korzystać!

ClickUp dodał tę funkcję, ponieważ na rynku nie było dobrego narzędzia do łączenia celów i zadań.

W wersji OKR ClickUp ustawiasz cele, a następnie dowolne zadania, które chcesz zrealizować, aby osiągnąć ten cel.

„Obecnie jedynym sposobem śledzenia celów jest użycie arkusza kalkulacyjnego lub dedykowanej aplikacji (która jest również bardzo droga i przeznaczona dla przedsiębiorstw). Chcieliśmy znaleźć sposób nie tylko na śledzenie tradycyjnych celów w ClickUp, ale także takich rzeczy jak sprinty – gdzie możemy łączyć zadania z różnych miejsc” – powiedział Zeb Evans, dyrektor generalny i współzałożyciel ClickUp.

Cele ClickUp zapewniają jasność

Oto jak to działa. W każdej sekcji dotyczącej celów członkowie zespołu mogą stworzyć listę z nazwą, opisem i terminami realizacji.

Następnie zespoły mogą użyć ClickUp do sporządzenia listy konkretnych celów, a nawet stworzyć połączenie między nimi a zadaniem.

Możesz nawet użyć pola opisu, aby wyjaśnić swoje cele i dodać wszelkie szczegóły w zakresie wsparcia.

Wyznacz swoje cele

ClickUp Goals pozwala również ustawić cele liczbowe, realizację zadań, prawda/fałsz lub cel walutowy.

Zespoły mogą wtedy zobaczyć, kto wyznaczył cele, jakie to są cele i w jaki sposób zamierzają je osiągnąć.

Jeśli pracujesz samodzielnie lub chcesz wyznaczyć sobie indywidualne cele, na początku ustaw swoje cele jako prywatne.

Po ustaleniu celów możesz przystąpić do pracy.

Bonus: Podnieś poprzeczkę swoich celów, wyznaczając cele SMART! 💜

Jak wykorzystujemy cele w ClickUp?

Jednym ze sposobów wykorzystania celów w ClickUp jest ustawienie tygodniowych kart wyników.

Oto nasze najważniejsze inicjatywy na ten tydzień i to, co mamy nadzieję osiągnąć.

„Tworzenie cotygodniowej karty wyników jest zdecydowanie moją najskuteczniejszą taktyką pozwalającą uniknąć prokrastynacji i ustalać priorytety. Wyznaczam sobie ambitne (ale realistyczne) cele i dzielę je na mniejsze części, które realizuję każdego dnia, aby mieć pewność, że wszystkie elementy zostaną zrobione. Dzięki karcie wyników mam codziennie poczucie celu, który muszę osiągnąć, zamiast przychodzić do pracy bez konkretnego planu” – powiedziała Sophia Kaminski, kierownik zespołu ds. sukcesu klienta w ClickUp.

Bardzo często wiąże się to z odpowiedzią na określoną liczbę próśb o pomoc, edycją kilku stron docelowych witryny internetowej lub uruchomieniem nowego systemu rozliczeniowego lub analitycznego.

Cele powinny być zawsze mierzalne, co może oznaczać podzielenie projektów na mniejsze zadania, a następnie podjęcie próby wykonania określonej liczby zadań w ciągu tygodnia.

Możemy również wykorzystać cele, aby pomóc nam w planowaniu większych inicjatyw, takich jak ambitne cele dotyczące przychodów lub marketingu, oraz sprawdzeniu, jaki wpływ mają one na wyniki finansowe.

Dzięki cotygodniowym kartom wyników wiemy, nad czym pracuje każda osoba i możemy sprawdzić, czy jest to zgodne z ogólnymi celami i projektami firmy.

To kolejny czynnik motywujący nas do skupienia się na tym, co najważniejsze.

Bonus: Cele SMART w zakresie zasobów ludzkich

Wniosek: Zawsze pamiętaj, aby połączyć swoje cele z większym celem.

Cele nie powinny istnieć w próżni.

Twój zespół powinien widzieć, w jaki sposób jego zadania i projekty przyczyniają się do realizacji większego celu.

W tym celu funkcja „Cele” w ClickUp może pomóc Ci określić Twoje projekty.

Jeśli wiesz, co chcesz osiągnąć, łatwiej jest stworzyć dzieło, które ma znaczenie, niż takie, które istnieje tylko dlatego, że masz coś do zrobienia.

Zamiast tego zacznij od celu firmy, a następnie stwórz projekty i zadania, które pomogą Ci je osiągnąć.

Cele i zadania Twojego zespołu powinny zawsze być zgodne z celami firmy – a teraz ClickUp Goals pozwala Ci to zrobić w jednym miejscu, dla całej organizacji.