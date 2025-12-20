Podpowiedzi dotyczące przekształcania tekstu na obraz dla zespołów marketingowych: porady dotyczące zawartości wizualnej opartej na AI

Ludzie zatrzymują się, aby obejrzeć zdjęcia i krótkie klipy. Wszyscy tak robimy. Wyraźny obraz może powiedzieć więcej niż długi opis. To zjawisko jest prawdopodobnie powodem, dla którego większość filmów YouTube Shorts trwających od 50 do 60 sekund ma najwięcej wyświetleń.

Dobra wiadomość jest taka, że nie potrzebujesz zakończonego stanowiska projektowego, aby nadążyć za zmianami. Dzięki generatorowi obrazów opartemu na AI Twój zespół może przekształcić proste polecenie tekstowe w wysokiej jakości obrazy, połączyć je w krótkie wideo i realizować kampanie w ciągu kilku godzin.

W tym artykule skupimy się na praktycznych podpowiedziach tekstowych do obrazów dla cykli pracy zespołów marketingowych, które pozwolą Ci szybko tworzyć spójne wizualizacje marki.

Dowiemy się również, jak kształtować styl graficzny, kolorystykę, oświetlenie i nastrój za pomocą podpowiedzi, aby Twoje elementy wizualne odzwierciedlały charakter Twojej marki.

Czym są podpowiedzi tekst-obraz?

Pomyśl o podpowiedzi tekstowej jako o zestawie instrukcji zawierających konkretne słowa kluczowe, które podajesz generatorowi obrazów AI.

Wpisujesz kilka słów, może jedno lub dwa zdania, a narzędzie robi wszystko, co w jego mocy, aby stworzyć oszałamiające obrazy dzięki generowaniu obrazów przez AI. Wygenerowany wynik może być tak prosty, jak „pies śpiący na wygodnej kanapie” lub tak żywy, jak „futurystyczna panorama miasta świecąca w złocistym świetle zachodu słońca z holograficznymi znakami unoszącymi się w powietrzu”.

Możesz również użyć różnych generatorów sztuki AI do tworzenia logo w oparciu o ich unikalne procesy twórcze i modele.

✍🏻 Notatka: Im jaśniejsze są Twoje słowa, tym bardziej rozumienie AI zbliża się do wizji, którą masz w głowie. Jeśli uwzględnisz dodatkowe szczegóły dotyczące stylu artystycznego, nastroju, koloru lub tła, wynik będzie bardziej osobisty i dopracowany.

Istnieje wiele generatorów tekstu na obraz, które umożliwiają ten proces. Adobe Firefly, DALL·E, Midjourney i Stable Diffusion to tylko niektóre z bardziej znanych narzędzi. Każde z nich ma swoją osobowość i mocne strony.

Oto kilka przykładów podpowiedzi, które ożywiają sceny:

„Vintage czerwony kabriolet jadący wzdłuż nadmorskiej drogi o zachodzie słońca, fale rozbijające się o klify, mewy na niebie”.

„Spokojne górskie jezioro z małą drewnianą chatą na brzegu, ośnieżonymi szczytami w tle i delikatnym porannym światłem”.

„Abstrakcyjny plakat cyfrowy przedstawiający wirujące kolory, inspirowany stylem art deco, z błyszczącymi złotymi liniami i głębokimi odcieniami niebieskiego”.

za pośrednictwem ChatGPT

Instytut w Bonn potwierdza, że bodźce wizualne docierają do mózgu szybciej niż słowa, a różne systemy pomagają nam odpowiednio je przetwarzać. Ciało migdałowate, które pomaga nam reagować na strach i inne intensywne emocje, aktywuje się w odpowiedzi na określone obrazy i może być wyzwalaczem reakcji fizycznych, takich jak przyspieszone tętno lub spocone dłonie.

Oto sedno sprawy w prostych słowach: na platformach społecznościowych pozytywne obrazy mogą przyciągać więcej uwagi i zwiększać szansę na kliknięcie lub udostępnienie.

Jednocześnie zdjęcie umieszczone obok twierdzenia może sprawić, że twierdzenie to będzie wydawało się bardziej wiarygodne, nawet jeśli zdjęcie nie dodaje żadnych nowych faktów, dlatego tak ważny jest ostrożny dobór zdjęć.

Jeśli obrazy szybciej trafiają do odbiorców i pozostają w ich pamięci na dłużej, zespoły marketingowe powinny mieć łatwy sposób na ich tworzenie. Oto, w jaki sposób pomagają w tym podpowiedzi tekst-obraz:

Zamień szybkie pomysły w wizualizacje zgodne z wizerunkiem marki na dużą skalę dzięki podpowiedziom tekst-obraz , dzięki czemu małe zespoły mogą w ciągu kilku minut tworzyć różne wersje grafik do mediów społecznościowych, reklam i nagłówków wiadomości e-mail.

Zachowaj spójność kampanii, ponownie wykorzystując przejrzystą strukturę podpowiedzi z stylem graficznym, schematami kolorów i warunkami oświetleniowymi , dzięki czemu generowane obrazy będą wyglądały i sprawiały wrażenie spójnych we wszystkich kanałach.

Obniż koszty, umożliwiając marketerom przejście od prostych opisów tekstowych do wysokiej jakości obrazów w generatorze obrazów AI, podczas gdy projektanci skupiają się na bardziej złożonych zadaniach projektowych, które naprawdę ich wymagają.

🎥 Jeśli interesuje Cię AI w marketingu, ale nie wiesz, jak ją wykorzystać w codziennej pracy, ten przyjazny dla początkujących przewodnik przedstawia sprawdzone przykłady zastosowań i praktyczne narzędzia, z których możesz zacząć korzystać od razu.

Oszczędzaj czas przy tworzeniu zawartości

Agencja Reuters poinformowała w raporcie, że zespoły projektowe IBM skróciły czas realizacji kampanii z około dwóch tygodni do około dwóch dni po dodaniu do swojego procesu narzędzi generatywnych firmy Adobe.

To rodzaj zmiany, którą zapracowane zespoły odczuwają od razu. Dzięki jasnym podpowiedziom tekstowym do obrazów możesz przejść od briefu do wysokiej jakości obrazów jeszcze tego samego ranka.

Zacznij od jednego prostego opisu tekstowego, a następnie ukształtuj podpowiedź obrazową, wybierając temat, styl graficzny, oświetlenie, nastrój i kolorystykę. Generator obrazów AI wyświetli kilka wygenerowanych obrazów, które możesz przejrzeć obok siebie, pozwalając Ci zachować tylko te, które pasują do historii.

📁 Zapisz skuteczne podpowiedzi wraz z nasionami lub ustawieniami, a zyskasz bibliotekę, z której będziesz mógł skorzystać w przyszłym tygodniu.

Pomaga to również mniejszym zespołom publikować grafiki w mediach społecznościowych i nagłówki wiadomości e-mail bez konieczności czekania w długiej kolejce. Nadal będziesz mieć wpływ na ostateczny wygląd projektu, ale nie będziesz już musiał zaczynać od zera za każdym razem. W ciągu miesiąca zaoszczędzone godziny przekładają się na lepsze planowanie, dokładniejsze testowanie i bardziej stabilną wydajność.

Zachowaj spójną identyfikację wizualną marki we wszystkich kanałach

Spójny branding = wyższe przychody. To cenne przypomnienie, że stała identyfikacja wizualna buduje zaufanie w miarę upływu czasu.

Podczas pisania podpowiedzi obrazkowej należy za każdym razem używać tego samego języka tła, aby wygenerowane obrazy sprawiały wrażenie, jakby pochodziły z jednej rodziny. Jeśli jakiś szczegół się różni, należy dodać krótką negatywną informację, co należy unikać.

Poproś członków zespołu, aby najpierw wykorzystali te bloki, a następnie dodali szczegóły dla każdej sceny. Przed publikacją wspólnie przejrzyjcie siatkę wygenerowanych obrazów i sprawdźcie ton, paletę kolorów i kompozycję. Jeśli potrzebujesz wersji regionalnych, zmień ustawienie lub kolor produktu, zachowując stałe warunki oświetlenia i układ.

Wykorzystuj ten sam styl graficzny, warunki oświetleniowe, tło i słowa oddające nastrój w każdej podpowiedzi obrazkowej, aby Twoje elementy wizualne były spójne w każdym kanale.

Stwórz krótką listę negatywów, np. „unikaj jaskrawych neonów, unikaj zatłoczonych teł”, aby chronić jakość bez codziennego nadzorowania.

👀 Ciekawostka: TikTok rozwija się również pod względem biznesowym. Szacuje się, że w 2024 r. platforma wygenerowała około 23 mld dolarów, głównie z reklam. Tam, gdzie pojawiają się pieniądze z reklam, pojawiają się również normy kreatywne, więc można spodziewać się większej liczby wizualizacji dostosowanych do ekranów pionowych, opartych na AI.

Szybko eksperymentuj z wieloma wariantami projektów

Podczas konferencji Google Marketing Live 2024 firma Google zaprezentowała narzędzie do generowania kreatywnych zasobów, które pomaga reklamodawcom tworzyć i testować więcej wariantów obrazów w ramach Performance Max. Jest to dokładnie to, czego potrzebuje większość zespołów, gdy osie czasu są napięte.

Już dziś możesz zrobić prostą wersję za pomocą dowolnego generatora obrazów AI.

✅ Napisz trzy podpowiedzi tekstowe dla tego samego pomysłu, każda z innym stylem obrazu lub oświetleniem, zachowując spójny temat i przekaz✅ Wygeneruj kilkanaście opcji, przyczep etykietę do każdej i wybierz dwie lub trzy dla każdego kanału. W przypadku okładek wideo i filmów krótkometrażowych spróbuj zastosować bliższe kadrowanie i silne punkty centralne✅ W przypadku banerów LinkedIn pozostaw czystą przestrzeń na tekst✅ Śledź, które linie podpowiedzi zwykle zwiększają uwagę, np. miękkie światło wolumetryczne lub podświetlenie o złotej godzinie, i promuj te linie w standardowej strukturze podpowiedzi✅ Podczas lokalizacji zamień tło lub akcenty kolorystyczne, zachowując niezmieniony podstawowy wygląd.

W ten sposób uczysz się z każdej rundy, zamiast zaczynać od zera.

Zmniejsz zależność od zewnętrznych projektantów w przypadku szybkich projektów

McKinsey szacuje, że generatywna AI może zwiększyć wydajność marketingową o około 5–15% całkowitych wydatków, co pokrywa się z odczuciami wielu zespołów po przejściu na cykle pracy oparte na podpowiedziach.

Oszczędza to czas projektantów.

Pozwól marketerom zajmować się szybkimi elementami za pomocą podpowiedzi tekstowej, a projektantom poproś o dopracowanie elementów, które naprawdę wymagają dopracowania. Zacznij od sporządzenia listy zasobów, które będziesz tworzyć we własnym zakresie, takich jak posty w mediach społecznościowych, nagłówki blogów, proste reklamy i karty webinarów.

Po otrzymaniu zlecenia otwórz generator obrazów AI, wklej podpowiedź i stwórz trzy opcje w mniej niż godzinę. Poproś projektanta o ostateczną weryfikację lub o pomoc przy układach wymagających szczególnej uwagi.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Potrzebujesz pomocy w obliczeniu całkowitego zwrotu z inwestycji w kampanie marketingowe? Free narzędzie ClickUp, Marketing ROI Calculator, pozwala na śledzenie wszystkich kampanii, zwrotów z inwestycji i wskaźników KPI w jednym miejscu. Do zrobienia jest tylko wprowadzenie wydatków marketingowych i przychodów wygenerowanych przez poszczególne kampanie, a narzędzie natychmiast obliczy procentowy zwrot z inwestycji i zysk netto!

Jak tworzyć skuteczne podpowiedzi tekst-obraz

Zanim omówimy przypadki użycia podpowiedzi tekst-obraz, wyjaśnijmy kilka kluczowych kwestii. AI doskonale radzi sobie z tworzeniem i rozumieniem wzorców, ale może również błędnie interpretować intencje użytkownika, jeśli podpowiedź jest niejasna.

Zobaczmy, jak można tworzyć podpowiedzi tekstowe do obrazów, które będą jasną mapą dla generatora obrazów AI, poprzez nazwanie pożądanego rezultatu.

1. Badania rynku

Arkusze kalkulacyjne utrudniają połączenie liczb z rzeczywistymi wynikami biznesowymi. Dane są często rozproszone między segmentami i ramami czasowymi, przez co zespoły nie mają pewności, co naprawdę oznaczają te wskaźniki. Przejrzysta grafika, zaprojektowana z wykorzystaniem odpowiedniego stylu wykresu, kolorów marki i miejsca na notatki, pomaga wydobyć te informacje, dzięki czemu dyskusje pozostają skupione i mają sens.

Podpowiedź

„Przejrzysta infografika przedstawiająca udział w rynku według segmentów w okresie od I do IV kwartału, minimalistyczny styl graficzny, kolory marki – niebieski i szary, szeroki układ z legendą po prawej stronie, gładkie białe tło, spokojny nastrój, wysoka rozdzielczość, unikanie bałaganu i ciężkich cieni”

za pośrednictwem ChatGPT

2. Konceptualizacja

Wczesne pomysły często tracą impet, gdy zespół nie jest w stanie ich zwizualizować. Jasne podpowiedzi tekstowe często tracą impet, gdy zespół nie jest w stanie ich zwizualizować. Jasne podpowiedzi tekstowe dają wszystkim wspólny obraz koncepcji, odbiorców, do których jest ona skierowana, oraz momentu w życiu, w którym ma ona zastosowanie. Definiując styl graficzny, tło, nastrój i kolory marki, tworzysz scenę, która pomaga grupie uzgodnić, co ma zostać zbudowane.

Podpowiedź

„Szkic koncepcyjny aplikacji mobilnej, która pomaga studentom planować sesje naukowe, grafika cyfrowa, miękkie tło z gradientem, kolorystyka marki w odcieniach fioletu i turkusu, przyjazny nastrój, przejrzyste bloki interfejsu użytkownika i duże przyciski, pusta przestrzeń po lewej stronie na notatki, unikanie małego tekstu i zagęszczonych ekranów”

za pośrednictwem Google Gemini

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: zespoły marketingowe korzystające z ClickUp mogą utworzyć dokument „Biblioteka podpowiedzi” z sekcjami poświęconymi grafikom do mediów społecznościowych, reklamom, nagłówkom wiadomości e-mail i grafikom do blogów. Przechowuj najlepsze podpowiedzi tekstowe z próbkami wyników i przypisuj je według kanałów, aby użytkownicy Free i nowi członkowie zespołu mogli dostarczać spójne, wysokiej jakości obrazy bez konieczności zgadywania.

3. Tworzenie dokumentu wymagań produktowych (PRD)

Dokument zawierający wymagania dotyczące produktu jest łatwiejszy do uzgodnienia, gdy wszyscy mają ten sam obraz użytkownika i oczekiwanego rezultatu. Małe, dobrze rozmieszczone elementy wizualne pomagają czytelnikom przeglądać długie strony i zapamiętać podstawowy przebieg działania, kluczowe obiekty na ekranie oraz stan powodzenia. Dzięki pokazaniu potencjalnych zagrożeń, tego, czego należy unikać, oraz zachowaniu spójnego stylu obrazów i palety kolorów, dokument PRD staje się bardziej przejrzysty i łatwiejszy do wdrożenia.

Podpowiedź

„Scenariusz podróży użytkownika w trzech kadrach dla zamawiania artykułów spożywczych w aplikacji, minimalistyczny styl grafiki wektorowej, panel pierwszy – przeglądanie, panel drugi – koszyk, panel trzeci – potwierdzenie dostawy, kolorystyka marki – zielony i grafitowy, czyste białe tło, spokojny nastrój, unikanie drobnego tekstu i gradientów”

za pośrednictwem Google Gemini

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj funkcji Talk to Text w ClickUp BrainGPT, aby dyktować pomysły na podpowiedzi w danej chwili. Opowiedz o temacie, nastroju, kolorystyce i tle, gdy pomysł jest jeszcze świeży, a następnie wprowadź niewielkie zmiany. Jest to miły sposób na zapisanie podpowiedzi bez przerywania przepływu pracy. Ręczne sporządzanie notatek ze spotkań dzięki funkcji ClickUp Talk To Text

4. Testowanie błędów i testowanie oprogramowania

Łatwo przeoczyć błędy, gdy notatki dotyczące testów są rozproszone. Obraz z listą kontrolną pomaga zespołowi skupić się na różnych urządzeniach, platformach i krytycznych stanach. Dzięki uwzględnieniu znanych obszarów ryzyka i przestrzeni na etykiety pozytywne lub negatywne testowanie staje się bardziej przejrzyste i niezawodne.

Podpowiedź

„Plakat z listą kontrolną jakości dla mobilnego przepływu realizacji transakcji z ikonami urządzeń, minimalistyczną grafiką, przejrzystymi kolumnami dla poszczególnych kroków i wyników pozytywnych/negatywnych, kolorystyką marki dla nagłówków, białym tłem, spokojnym nastrojem, wysoką rozdzielczością, bez małych pól wyboru i gęstych bloków tekstu”

za pośrednictwem ChatGPT

5. Wywiady z klientami

Decyzje są trafniejsze, gdy zespół nawiązuje połączenie z prawdziwą osobą stojącą za danymi. Prosta, jednostronicowa prezentacja sprawia, że persona staje się namacalna dzięki imieniu, krótkiemu cytatowi, głównym zadaniom do wykonania i największym bolączkom. Dodanie kontekstu, w którym produkt jest używany, oraz ciepłego akcentu w palecie marki sprawia, że uwaga skupia się na człowieku i jest łatwiejsze do zrozumienia.

Podpowiedź

„Jednostronicowa persona klienta z miejscem na zdjęcie, imieniem i nazwiskiem, krótkim cytatem, trzema największymi problemami, trzema najważniejszymi celami, minimalistycznym układem karty, niebieskimi kolorami marki z ciepłymi akcentami, delikatnym tłem, przyjaznym nastrojem, unikaj sztywnych, korporacyjnych zdjęć stockowych”

za pośrednictwem ChatGPT

💡 Porada dla profesjonalistów: Poproś ClickUp Brain o przekształcenie surowych notatek w podpowiedzi. Przykładowa podpowiedź dla ClickUp Brain: „Podsumuj problemy klientów z wywiadów przeprowadzonych w zeszłym tygodniu i przygotuj trzy pomysły na podpowiedzi obrazkowe dla spokojnego nagłówka onboardingowego”. Dzięki temu AI będzie lepiej rozumiała kontekst Twojego cyklu pracy.

ClickUp Brain można wykorzystać na wiele sposobów, aby ułatwić sobie zadania marketingowe. Oto jeden z przykładów zastosowania:

Podsumowuj dokumenty i szybciej znajdź potrzebne pliki, pytając ClickUp Brain

6. Sfinalizowanie modelu cenowego

Rozmowy o cenach są łatwiejsze, gdy kompromisy są jasne. Przejrzysta tabela zawiera nazwy poziomów, podstawowe funkcje i jedną cechę wyróżniającą, która uzasadnia cenę każdego poziomu. Dodanie limitów użytkowania lub licencji w stosownych przypadkach, wraz z tłem, które dobrze się drukuje, sprawia, że porównanie jest proste i użyteczne.

Podpowiedź

„Tabela porównawcza cen z trzema poziomami obok siebie, minimalistyczny design, paleta kolorów marki z subtelnym akcentem na środkowym poziomie, wyraźne zaznaczenia funkcji, miejsce na przypisy, wysoka rozdzielczość do wykorzystania w Internecie i druku, unikanie jaskrawych gradientów i ozdobnych ikon”

za pośrednictwem ChatGPT

7. Tworzenie komunikatu prasowego

Ogłoszenia są skuteczniejsze, gdy dowód jest widoczny od razu. Wyraźny obraz główny łączy nazwę produktu z jego kluczową zaletą, jednocześnie nadając mu odpowiedni styl, nastrój i kolorystykę. Pozostawienie przestrzeni na nagłówek i wybór czytelnej tła sprawia, że obraz sprawdza się zarówno w postach informacyjnych, jak i kanałach społecznościowych.

Podpowiedź

„Zdjęcie produktu na czystym blacie stołu, fotorealistyczne obrazy, miękkie oświetlenie studyjne, niebiesko-biała kolorystyka marki, spokojny nastrój, pusta przestrzeń po prawej stronie na nagłówek, wysokiej jakości obrazy, unikanie odbić w obszarze tekstu”

za pośrednictwem Gemini

8. Wdrażanie klientów

Wdrażanie nowych użytkowników przebiega najlepiej, gdy pierwsze działania są jasne i łagodne. Krótki zestaw elementów wizualnych pokazuje trzy kroki, które musi wykonać nowy użytkownik, oraz ekrany lub obiekty, które zobaczy. Ustal pomocny, ludzki ton i zachowaj spójność stylu graficznego i tła z marką, aby przewodnik był spokojny i łatwy do zrozumienia.

Podpowiedź

„Trzykrokowa grafika wprowadzająca pokazująca rejestrację, pierwszy projekt, pierwsze powodzenia, nowoczesny styl grafiki wektorowej, paletę kolorów marki, delikatne tło z gradientem, przyjazny nastrój, numerowane znaczniki, unikanie drobnego tekstu i wzorów przytłaczających wzrok”

za pośrednictwem Gemini

📮 ClickUp Insight: Około 33% pracowników umysłowych codziennie kontaktuje się z 1–3 osobami tylko po to, aby uzyskać kontekst. Wyobraź sobie, że odpowiedzi były już zapisane i łatwe do znalezienia. Dzięki ClickUp Brain możesz zadawać pytania bezpośrednio w swoim obszarze roboczym ClickUp i uzyskać potrzebne informacje z ClickUp oraz połączonych aplikacji, dzięki czemu zmiana kontekstu schodzi na dalszy plan.

9. Śledzenie wskaźników KPI i wskaźników wydajności

Interesariusze chcą prostego sygnału, a nie zalewu liczb. Skoncentrowany obraz podkreśla właściwe wskaźniki KPI w określonym przedziale czasowym i wykorzystuje najskuteczniejsze typy wykresów do pokazania trendu. Dzięki kolorom marki, zrównoważonej przestrzeni białej i rozmiarowi eksportu, który pasuje do slajdów lub dokumentów, aktualizacja pozostaje łatwa do śledzenia i udostępniania.

Podpowiedź

„Grafika tytułowa pulpitu nawigacyjnego KPI dla kadry kierowniczej z trzema przejrzystymi wykresami i jednym dużym wskaźnikiem w nagłówku, minimalistycznym stylem wykresów, niebieskimi i szarymi kolorami marki, dużą ilością białej przestrzeni, prostym tłem, poważnym, spokojnym nastrojem, bez efektów 3D i bałaganu”

za pośrednictwem Gemini

10. Analiza opinii klientów

Długie wątki z opiniami mogą stać się nieczytelne, jeśli nie ma jasnego sposobu na dostrzeżenie powtarzających się wzorców. Mapa tematyczna uwidacznia problemy i pozytywne aspekty poprzez grupowanie najważniejszych tematów wraz z krótkimi przykładowymi frazami i podziałem opinii. Dodanie źródła, ram czasowych i wielkości próby sprawia, że widok jest realistyczny, a ton neutralny i pełny szacunku.

Podpowiedź

„Przejrzyj tablicę z podsumowaniem zawierającą pogrupowane notatki samoprzylepne z najważniejszymi tematami, krótkimi przykładowymi cytatami, delikatnymi akcentami nastroju, wyglądem Tablicy, akcentami kolorystycznymi marki, czystym tłem, refleksyjnym nastrojem, unikaj emotikonów i mocnych gradientów”.

za pośrednictwem ChatGPT

11. Pisanie zapytań SQL

Nawet w pracy technicznej mały diagram może ułatwić zrozumienie struktur danych. Przed napisaniem zapytań warto pokazać tabele, kluczowe pola i oczekiwane typy połączeń, żeby wszystko było jasne. Dodanie filtrów, przedziału czasowego i miejsca wykorzystania wyników pomaga zachować praktyczny i konkretny charakter diagramu.

Podpowiedź

„Schemat przepływu danych przedstawiający trzy tabele z kluczami i połączeniami, minimalistyczny styl diagramu, niebieskie kolory marki, wyraźne strzałki i etykiety, białe tło, instruktażowy charakter, brak bloków kodu i gęstych notacji”

za pośrednictwem ChatGPT

12. Tworzenie prezentacji

Prezentacje są łatwiejsze do śledzenia, gdy każda idea ma za sobą jeden silny obraz. Wyraźna grafika powiązana z odbiorcami i celami prezentacji sprawia, że przekaz na każdym slajdzie jest bardziej zapadający w pamięć. Dzięki odpowiedniemu stylowi graficznemu, tłu i przestrzeni na krótki tekst historia pozostaje spójna i skupiona.

Podpowiedź

„Slajd z obrazem głównym przedstawiającym możliwości rynkowe z abstrakcyjnymi kształtami skierowanymi ku górze, styl obrazu – nowoczesna grafika wektorowa, paleta kolorów marki z ciepłymi akcentami, zrównoważona przestrzeń negatywna dla nagłówka, pewny siebie, spokojny nastrój, unikanie zdjęć stockowych i tandetnych ikon”.

za pośrednictwem Gemini

👀 Ciekawostka: Świat Barbie naprawdę był utrzymany w kolorze różowym. Na planie filmowym użyto tak dużej ilości intensywnego fuksji, że podczas produkcji wyczerpały się zapasy dostawcy. To się nazywa zaangażowanie w paletę kolorów.

13. Identyfikowanie limitów funkcji

Jasno określone granice ułatwiają podejmowanie decyzji dotyczących funkcji. Mapa granic zawiera nazwę funkcji, jej główne zastosowanie oraz ograniczenia, które determinują jej obecne możliwości. Wskazanie scenariuszy wykraczających poza zakres, ryzyka i ograniczeń technicznych w neutralnym stylu zgodnym z wizerunkiem marki pomaga zespołom w pewnym uzgodnieniu zakresu.

Podpowiedź

„Mapa granic funkcji pokazująca podstawowe zastosowanie w centrum z wyraźnie wyszarzonymi pierścieniami poza zakresem, prosty styl diagramu, niebieskie kolory marki z jasnoszarymi wykluczeniami, czytelne etykiety, proste tło, instruktażowy charakter, unikanie ikon ostrzegawczych”

za pośrednictwem Gemini

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przypnij udostępniony dokument „Brand Visual Tokens” za pomocą ClickUp Docs, zawierający terminy dotyczące stylu graficznego, styl obrazów, zatwierdzone schematy kolorów, warunki oświetleniowe i krótką listę negatywną. Umieść link do niego w szablonach, aby każda podpowiedź obrazu wykorzystywała ten sam język, zapewniając spójność obrazów generowanych przez AI.

14. Uprość komunikację i współpracę

Zespoły osiągają szybszy postęp, gdy status jest widoczny bez konieczności organizowania kolejnych spotkań. Wspólny obraz tablicy wyświetla nazwę projektu, jego aktualną fazę oraz zadania, nad którymi pracuje każdy właściciel. Dodanie ryzyk lub przeszkód wraz z kolorystyką marki sprawia, że aktualizacja jest przejrzysta i łatwa do przejrzenia.

Podpowiedź

„Tablica statusu zespołu z trzema kolumnami: teraz, później, jasne etykiety właścicieli, minimalistyczny styl kart, kolory marki dla priorytetów, delikatne tło, atmosfera współpracy, unikanie dymków czatu i dekoracyjnych elementów”

za pośrednictwem ChatGPT

15. Analiza danych i statystyki

Złożone wykresy często są niezrozumiałe dla osób, które nie są zaznajomione z danymi. Prosta grafika przedstawiająca odpowiednie wskaźniki, grupy porównawcze i przedział czasowy sprawia, że wnioski są dostępne dla całego zespołu. Dodanie wybranego typu wykresu, wskazówki dotyczącej pewności lub wariancji oraz odpowiedniego rozmiaru eksportu sprawia, że wykres jest użyteczny w każdym ustawieniu.

Podpowiedź

„Tabela porównawcza przed i po dla współczynnika konwersji według kohorty, prosty styl linii, lekko zacienione pasma ufności, niebieskie i neutralne kolory marki, gładkie tło, poważny nastrój, unikanie efektów 3D i szumu siatki”

za pośrednictwem Gemini

16. Opracowywanie scenariuszy testów kontroli jakości

Opisy tekstowe często pomijają szczegóły dotyczące rzeczywistego działania danej funkcji. Mały scenariusz ułatwia śledzenie przepływu, pokazując funkcję, rolę użytkownika, kryteria powodzenia oraz zarówno scenariusz pozytywny, jak i przypadki skrajne. Dodanie kontekstu urządzenia lub przeglądarki oraz zachowanie neutralnej palety kolorów sprawia, że scenariusz pozostaje prosty i przejrzysty.

Podpowiedź

„Czteropanelowy scenariusz logowania: pomyślny przebieg, przekroczenie limitu czasu, nieprawidłowe hasło i blokada; minimalistyczna grafika; wyraźne podpisy; akcenty w kolorze marki; białe tło; spokojny ton instrukcji; unikanie alarmujących kolorów”

za pośrednictwem Gemini

17. Kwestionowanie argumentów

Pomysły są bardziej przekonujące, gdy są testowane w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami. Zrównoważony obraz porównawczy przedstawia twierdzenie, kontrprzykład i dowody istotne dla każdej ze stron. Zachowanie neutralnego i pełnego szacunku tonu pomaga zespołowi omówić kompromisy bez utraty koncentracji.

Podpowiedź

„Obraz porównujący po lewej stronie twierdzenie, a po prawej kontrprzykład, zrównoważony układ, minimalistyczny design, niebieskie i szare kolory marki, wyraźne obszary podpisów, neutralne tło, przemyślany nastrój, unikanie sarkastycznych elementów wizualnych”

za pośrednictwem ChatGPT

18. Jednostronicowa analiza konkurencji

Analizy konkurencji są najskuteczniejsze, gdy są krótkie i bezpośrednie. Jednostronicowy dokument zawiera informacje o kluczowych konkurentach, porównywanych funkcjach oraz datę wykonania migawki, dzięki czemu kontekst jest jasny. Wykorzystanie palety marki zapewnia spójność porównania i ułatwia jego udostępnianie.

Podpowiedź

„Matryca konkurencyjna z pięcioma dostawcami i ośmioma funkcjami, minimalistyczny styl tabeli, kolory marki dla wyróżnionej kolumny, białe tło, spokojny nastrój, unikanie natłoku logo i gęstych przypisów”

za pośrednictwem Gemini

19. Moodboard kampanii w mediach społecznościowych

Zespoły kreatywne szybciej się zgrywają, gdy ton jest widoczny od samego początku. Moodboard pokazuje motyw przewodni, cel platformy i schematy kolorów, które będą wytyczać kierunek pracy. Dodanie jasnych wskazówek dotyczących tego, co należy robić, a czego nie, pozwala zachować spójność stylu wszystkich twórców.

Podpowiedź

„Moodboard kampanii z sześcioma kafelkami łączącymi tekstury, próbki kolorów i przykładowe obrazy; styl graficzny: nowoczesny minimalizm; paleta kolorów marki; miękkie tło papierowe; zachęcający nastrój; unikanie znaków wodnych z banków zdjęć”

za pośrednictwem Gemini

20. Opcje hero strony docelowej

Pierwszy ekran kształtuje sposób, w jaki ludzie postrzegają produkt. Przetestowanie trzech wariantów pomaga znaleźć wygląd, który najlepiej tworzy połączenie z odbiorcami i spełnia obietnicę. Dodanie zdjęcia produktu lub abstrakcyjnej grafiki, jasnego tła i przestrzeni na tekst sprawia, że każda opcja jest łatwa do porównania.

Podpowiedź

„Główna strona docelowa z produktem na czystej powierzchni, fotorealistyczne obrazy, miękkie światło konturowe, niebieskie kolory marki, pusta przestrzeń na nagłówek po lewej stronie, wysoka rozdzielczość, unikanie intensywnych odbić w pobliżu tekstu”

za pośrednictwem Gemini

1. ClickUp BrainGPT + ClickUp Talk to Text

Pomiń pisanie i zamień swój głos w dopracowane dokumenty, zadania i wiadomości dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp

Jeśli Twoim największym wyzwaniem nie jest generowanie obrazów, ale utrzymanie spójności podpowiedzi tekstowych w różnych kampaniach, ClickUp BrainGPT zapewnia Twojemu zespołowi marketingowemu praktyczną „bazę” do pisania podpowiedzi.

Zamiast gubić podpowiedzi w losowych dokumentach i czatach, możesz zapisać najlepszą strukturę podpowiedzi w Dokumentach, połączyć ją z zadaniami związanymi z kampanią i ponownie wykorzystać z zachowaniem kontekstu zatwierdzenia. ClickUp BrainGPT oferuje również wsparcie dla wielu modeli AI, takich jak ChatGPT i Gemini (dzięki czemu możesz przełączać się w zależności od tego, czy potrzebujesz bardziej precyzyjnego tekstu, czy bardziej szczegółowych wskazówek dotyczących obrazu), i jest zaprojektowany do pracy w różnych aplikacjach, dzięki czemu Twój zespół nie musi spędzać całego dnia na kopiowaniu i wklejaniu.

Funkcja Talk to Text w ClickUp BrainGPT doskonale wpisuje się w ten sam cykl pracy. Możesz wypowiedzieć podpowiedź na głos (temat, styl graficzny, warunki oświetleniowe, schematy kolorów, tło i negatywy) i przekształcić ją w czysty tekst, który można umieścić w dokumencie, zadaniu lub generatorze obrazów AI. Ułatwia to uchwycenie pomysłów podczas burzy mózgów, przeglądów lub tworzenia grafik do mediów społecznościowych.

Wbudowana funkcja generowania obrazów w ClickUp

A jeśli Twoja dokumentacja opiera się w dużej mierze na elementach wizualnych, ClickUp Brain i BrainGPT również dyskretnie przejmą tę pracę. Za każdym razem, gdy potrzebujesz diagramu, szybkiego makietu lub zamiennika przestarzałego zrzutu ekranu, możesz wygenerować go bezpośrednio w zadaniu ClickUp lub dokumencie.

Wystarczy opisać, czego potrzebujesz. Schemat blokowy nowego modelu uprawnień, uproszczony szkic interfejsu użytkownika lub przejrzysta ilustracja do instrukcji obsługi — ClickUp Brain stworzy to natychmiast. Możesz nawet przesłać istniejące grafiki i poprosić o wyraźniejsze, zaktualizowane wersje, dzięki czemu dokumentacja będzie zgodna z aktualnym produktem bez konieczności ręcznej aktualizacji.

Dzięki temu aktualizacje dokumentacji wizualnej są tak samo szybkie jak edycja tekstu, zwłaszcza gdy funkcje ulegają zmianie w późnej fazie sprintu lub gdy starasz się zachować spójność wizualną przewodników, często zadawanych pytań i dokumentów wewnętrznych.

Przykład wizualny: proste vs. rozbudowane podpowiedzi

Poniżej znajdują się dwa obrazy wygenerowane przy użyciu wbudowanych narzędzi ClickUp. Pierwszy z nich wykorzystuje prostą podpowiedź, natomiast drugi bardziej rozbudowane i szczegółowe polecenie. Oba podejścia zapewniają wysoką jakość wyników, ale poziom szczegółowości i kierunek kreatywny można dostosować do własnych potrzeb:

ClickUp BrainGPT do tworzenia obrazów

A jeśli chcesz po prostu stworzyć uroczy obrazek do słodkiej kampanii lub udostępnić odrobinę radości z dowolnej okazji, ClickUp Brain ma dla Ciebie idealne rozwiązanie 🐶✨

A jeśli chcesz po prostu stworzyć uroczy obrazek do słodkiej kampanii lub udostępnić odrobinę radości z dowolnej okazji, ClickUp Brain ma dla Ciebie idealne rozwiązanie 🐶✨

Niezależnie od Twojego podejścia, generowanie obrazów w ClickUp sprawia, że aktualizacje dokumentacji wizualnej są tak samo szybkie jak edycja tekstu — zwłaszcza gdy funkcje ulegają zmianie w późnej fazie sprintu lub gdy musisz zachować spójność wizualną przewodników, często zadawanych pytań i dokumentów wewnętrznych.

Generowanie obrazów za pomocą ClickUp Brain

Niezależnie od Twojego podejścia, generowanie obrazów w ClickUp sprawia, że aktualizacje dokumentacji wizualnej są tak samo szybkie jak edycja tekstu — zwłaszcza gdy funkcje ulegają zmianie w późnej fazie sprintu lub gdy musisz zachować spójność wizualną przewodników, często zadawanych pytań i dokumentów wewnętrznych.

Najlepsze funkcje ClickUp BrainGPT

Dyktuj pomysły na podpowiedzi za pomocą funkcji Talk to Text, aby uchwycić szczegóły, gdy są jeszcze świeże.

Przepisz przybliżone opisy tekstowe na powtarzalną strukturę podpowiedzi, aby generowane obrazy były spójne.

Szybciej znajdź poprzednie podpowiedzi i odniesienia do marki dzięki funkcji Enterprise Search , aby ponownie wykorzystać to, co już się sprawdziło.

Przełączaj się między wieloma modelami AI, aby dopasować model do zadania, np. kreatywne pomysły vs. dopracowanie marketingowe.

Zamień zatwierdzone bloki podpowiedzi w zadania, które można śledzić, dzięki czemu recenzje, poprawki i ostateczne zatwierdzenia pozostają w jednym miejscu

Ograniczenia ClickUp BrainGPT

Aby uzyskać pełną funkcjonalność, wymagane są płatne poziomy AI i dodatki, w zależności od planu i ustawień administratora.

Wymaga niewielkich nakładów pracy związanych z zarządzaniem, takich jak aktualizacja biblioteki podpowiedzi, w przeciwnym razie zespoły będą stosować jednorazowe style podpowiedzi.

Ceny ClickUp

2. Canva AI (Magic Media)

za pośrednictwem Canva AI

Canva AI została stworzona z myślą o rzeczywistości pracy marketingowej, która polega na „tworzeniu, zmianie rozmiaru i wysyłaniu”. Dzięki Magic Media możesz generować obrazy AI na podstawie podpowiedzi tekstowej bezpośrednio w miejscu, w którym Twój zespół tworzy reklamy, prezentacje, grafiki na strony docelowe i posty w mediach społecznościowych. Skraca to czas między generowaniem obrazu a projektowaniem produkcji, zwłaszcza gdy potrzebujesz szybko uzyskać wiele formatów.

Jest to również przydatne, gdy zależy Ci na spójności marki, ale nie chcesz, aby każde zlecenie stało się zgłoszeniem projektowym. Cykl pracy w Canva koncentruje się na szablonach i szybkich edycjach, dzięki czemu zespoły mogą tworzyć różne wersje, zachowując kontrolę nad typografią i elementami marki.

Najlepsze funkcje Canva AI

Generuj obrazy na podstawie podpowiedzi tekstowych w tym samym redaktorze, który jest używany do tworzenia materiałów marketingowych.

Twórz szybkie warianty dla różnych kanałów, rozmiarów i kierunków kreatywnych

Stosuj szablony i elementy kontroli marki, aby elementy wizualne były spójne we wszystkich postach w mediach społecznościowych i materiałach kampanii.

Połącz obrazy generowane przez AI z gotowymi do produkcji układami, eksportami i komentarzami współpracy

Przyspiesz cykle „od projektu do zatwierdzenia”, generując opcje, z których interesariusze mogą wybierać na wczesnym etapie

Ograniczenia AI Canva

Oferuje limit kontroli w porównaniu ze specjalistycznymi generatorami grafiki, gdy potrzebujesz wysoce technicznych parametrów podpowiedzi

Wymaga płatnych planów, aby uzyskać szersze możliwości wykorzystania AI i wyższe limity, w zależności od ustawień zespołu.

Przed publikacją nadal wymagana jest weryfikacja przez człowieka pod kątem zgodności z marką, szczegółów produktu i zgodności z przepisami.

Ceny Canva AI

Free Plan

Canva Pro: 15 USD miesięcznie/użytkownik

Canva Business: 20 USD miesięcznie/użytkownik

Canva dla Enterprise: Niestandardowe ceny

3. Adobe Firefly

za pomocą Adobe Firefly

Adobe Firefly to doskonały wybór, gdy potrzebujesz obrazów generowanych przez AI, które pasują do profesjonalnych cykli pracy kreatywnej, a także bardziej przejrzystych wytycznych dotyczących prac komercyjnych. Adobe pozycjonuje Firefly jako narzędzie przeznaczone do użytku komercyjnego, które dobrze integruje się z szerszym ekosystemem Adobe, co ma znaczenie, jeśli Twój zespół już pracuje w Creative Cloud nad ostateczną produkcją projektów.

Teams marketingowe często wykorzystują Firefly do szybkiego generowania zasobów, poszukiwania kierunków stylistycznych i iteracji koncepcji kreatywnych przed dopracowaniem ich w narzędziach Adobe. System oparty jest na kredytach, dzięki czemu można w przewidywalny sposób zarządzać wykorzystaniem zasobów w całym zespole.

Najlepsze funkcje Adobe Firefly

Generuj obrazy na podstawie podpowiedzi tekstowych, korzystając z przyjaznych dla marki narzędzi do kontroli stylu i kompozycji.

Oferuj wsparcie dla komercyjnych cykli pracy dzięki pozycjonowaniu Adobe w zakresie bezpieczniejszego pozyskiwania zawartości

Zintegruj z szerszym zestawem narzędzi kreatywnych Adobe, aby uzyskać ostateczne wersje i zasoby produkcyjne

Wykorzystaj kredyty generatywne do zarządzania generowaniem obrazów w skali zespołu

Dodaj sygnały pochodzenia dzięki podejściu Adobe do uwierzytelniania zawartości, jeśli jest ono dostępne

Ograniczenia Adobe Firefly

Szybko zużywa kredyty, gdy uruchamiasz wiele wariantów, zwłaszcza przy wyższych ustawieniach jakości

Najlepsze wyniki osiągniesz, jeśli Twój zespół już korzysta z narzędzi Adobe do ostatecznego projektowania i edycji

Przed publikacją należy jeszcze sprawdzić dokładność, oświadczenia dotyczące marki i prawa użytkowania.

Ceny Adobe Firefly

Firefly Standard: 9,99 USD miesięcznie/użytkownik

Firefly Pro: 19,99 USD miesięcznie/użytkownik

Firefly Premium: 199,99 USD miesięcznie/użytkownik

Creative Cloud Pro: 69,99 USD miesięcznie/użytkownik

4. DALL·E (OpenAI)

za pośrednictwem społeczności Open AI

DALL·E jest szeroko stosowane do generowania obrazów marketingowych, ponieważ dobrze radzi sobie z iteracyjnym pisaniem podpowiedzi, zwłaszcza gdy dopracowujesz opis tekstowy w kilku rundach, aby zbliżyć się do zamierzonego nastroju, oświetlenia i kompozycji. Jest również powszechnie stosowane, gdy potrzebujesz szybko stworzyć koncepcję grafiki do mediów społecznościowych, nagłówków blogów i kampanii.

Jeśli Twój cykl pracy obejmuje ChatGPT, generowanie obrazów w stylu DALL·E może również działać w trybie konwersacyjnym, co oznacza, że możesz poprosić o zmiany, takie jak inne tło, schematy kolorów lub nowy styl obrazu, bez konieczności przepisywania całej podpowiedzi od podstaw.

Najlepsze funkcje DALL·E

Generuj obrazy na podstawie prostych podpowiedzi tekstowych, a następnie udoskonalaj je poprzez iteracyjne działania następcze.

Szybko przeglądaj różne kierunki wizualne dla tego samego pomysłu kampanii

Wsparcie szerokiego zakresu stylów, od fotorealistycznych obrazów po grafiki cyfrowe

Doskonałe narzędzie do konceptualizacji wizualizacji marketingowych przed ostatecznym układem

Oferuj dostęp do API zespołom, które chcą zautomatyzować cykl pracy związany z generowaniem obrazów

Ograniczenia DALL·E

Wymaga starannej podpowiedzi i weryfikacji pod kątem zgodności z marką, szczegółów produktu i oświadczeń

Zawiera ograniczenia dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa, które mają wpływ na to, co można wygenerować.

Może być mniej przewidywalny w przypadku dokładnej typografii, drobnych szczegółów lub ścisłych wymagań dotyczących układu

Ceny DALL·E

Niestandardowe ceny

5. Midjourney

za pośrednictwem Midjourney

Midjourney jest popularnym narzędziem, gdy potrzebujesz efektownych, stylizowanych elementów wizualnych i jesteś gotów poświęcić trochę czasu na dopracowanie ich wyglądu. Zespoły marketingowe często wykorzystują je do tworzenia odważnych grafik koncepcyjnych, moodboardów kampanii i elementów wizualnych, w których styl artystyczny ma równie duże znaczenie jak dosłowność przekazu.

System planów Midjourney opiera się na czasie pracy procesora graficznego i trybach generowania, dzięki czemu można wybierać między szybszym generowaniem a wolniejszym przetwarzaniem zadań w kolejce, w zależności od terminów.

Midjourney oferuje również kontrolę prywatności poprzez tryb Stealth Mode na wyższych poziomach, co ma znaczenie, jeśli pracujesz nad kampaniami przedpremierowymi lub wizualizacjami dla klientów, których nie chcesz mieć na widoku.

Najlepsze funkcje Midjourney

Twórz stylizowane obrazy o silnej spójności estetycznej we wszystkich wariantach

Oferuj wiele prędkości generowania, w tym tryby Fast i Relax

Wspieranie wyższego poziomu prywatności dzięki trybowi Stealth Mode

Umożliwiaj eksperymenty na dużą skalę dzięki Unlimited trybowi Relax w płatnych planach

Skaluj wykorzystanie dzięki przewidywalnym poziomom subskrypcji w oparciu o Twoje potrzeby produkcyjne

Ograniczenia Midjourney

Wymaga subskrypcji dla większości poważnych zastosowań marketingowych

Powoduje to brak spójności w renderowaniu tekstu i ścisłej kontroli układu, więc do ostatecznego projektu nadal potrzebne jest narzędzie do tworzenia układów.

Ogranicza funkcje prywatności do poziomów Pro i Mega poprzez tryb Stealth Mode

Ceny Midjourney

Plan podstawowy: 10 USD miesięcznie

Plan standardowy: 30 USD miesięcznie

Plan Pro: 60 USD miesięcznie

Plan Mega: 120 USD miesięcznie

Włączanie obrazów generowanych przez AI do cykli pracy marketingowych

Gdy Twój zespół dysponuje solidnym zestawem podpowiedzi tekstowych do obrazów i folderem pełnym wygenerowanych obrazów, następnym zadaniem jest przeniesienie tych zasobów przez jasną ścieżkę od pomysłu do publikacji.

Zbyt często praca ta gubi się w natłoku zadań rozproszonych po różnych narzędziach AI, które nie komunikują się ze sobą.

Rozproszenie kontekstu pogarsza sytuację, gdy trzeba przeszukiwać różne systemy, aby odpowiedzieć na proste pytania, np. co się zmieniło lub gdzie znajduje się plik.

ClickUp łączy wszystko w jednym, zintegrowanym obszarze roboczym opartym na AI. Oto prosty, kompleksowy przepływ, który wykorzystuje różne funkcje ClickUp w odpowiedniej kolejności, dzięki czemu praca pozostaje widoczna i łatwa do zatwierdzenia.

Zacznij od aktywnego domowego w ClickUp Docs

Stwórz bibliotekę podpowiedzi w prostym języku dzięki ClickUp Documents

Zapewnij swoim elementom wizualnym i tekstom jedno, przyjazne miejsce dzięki ClickUp Docs. Utwórz w ClickUp jeden dokument o nazwie „Biblioteka podpowiedzi i elementy wizualne marki”.

W środku znajdziesz podpowiedzi, które naprawdę działają, krótkie notatki wyjaśniające, dlaczego się sprawdziły, oraz łatwy do przeczytania przewodnik po marce. Gdy ktoś poprosi o zdjęcie hero, będzie mógł znaleźć przykład, gotową do wklejenia podpowiedź dotyczącą obrazu oraz dwa zdania na temat nastroju i kolorystyki. Gdy Twoja marka ulegnie zmianie, najpierw edytujesz ten dokument, aby cały zespół był zsynchronizowany z aktualną wersją.

Oto kilka pomocnych wskazówek, które pomogą uporządkować Wszystko w ClickUp Documents:

Bloki podpowiedzi pogrupowane według zastosowań, np. grafiki w mediach społecznościowych, nagłówki wiadomości e-mail, płatne reklamy

Krótka sekcja „tokeny identyfikujące markę” zawierająca styl graficzny, schematy kolorów, warunki oświetleniowe i niewielką listę negatywną

👀 Ciekawostka: IKEA po cichu stała się pionierem w dziedzinie „fałszywych” zdjęć, które wyglądają jak prawdziwe. Już w 2014 r. około 75% zdjęć w katalogu firmy stanowiły rendery komputerowe, stworzone w celu kontrolowania oświetlenia, kolorów i układu w skali. Jest to wczesny przykład zastąpienia sesji zdjęciowych syntetycznymi obrazami bez utraty zaufania.

Zapytaj w czacie ClickUp, zapisz jako zadania ClickUp

Zbieraj opinie w jednym miejscu i zamień najlepszy komunikat w zadanie za pomocą ClickUp Chat

Większość próśb zaczyna się od jednego zdania. Zachowaj ten duch. Utwórz kanał czatu ClickUp o nazwie „Prośby i opinie dotyczące grafiki”.

Kiedy ktoś pisze: „Potrzebujemy nagłówka LinkedIn do jutra, ton, produkt po prawej stronie”, przekształć tę wiadomość w zadanie ClickUp za pomocą zadania ClickUp w tym samym oknie. W opisie zadania wklej dokładną podpowiedź z dokumentu ClickUp i dodaj rozmiary, terminy oraz recenzenta. Jednym ruchem przechodzisz od rozmowy do działania i nic nie ginie w oddzielnym wątku.

📌 Przykład: Specjalista ds. marketingu produktu przekazuje wiadomość zawierającą cel i ton. Przekształcasz ją w zadanie ClickUp o tytule „Nagłówek LinkedIn dla studium przypadku”, przypisujesz je, dodajesz tekst do podpowiedzi obrazkowej i dołączasz dwa wcześniej wygenerowane obrazy, które pasują do wyglądu. Twórca ma teraz kontekst, punkt odniesienia i poczucie własności bez konieczności organizowania spotkania.

Niech ClickUp automatyzacje kierują pracą, a nie naciskają na ludzi

Przenoś zadania automatycznie do odpowiedniej listy dzięki automatyzacji ClickUp

Dobry proces jest naturalny i łatwy do wykonania. Ustaw kilka automatyzacji ClickUp, które przyspieszą pracę bez ciągłych powiadomień. Gdy status zmieni się na „Gotowe do przeglądu”, opublikuj post w czacie ClickUp, oznaczając kierownika kreatywnego i przenieś zadanie ClickUp do listy przeglądów.

Jeśli zadanie ma być wykonane w ciągu 24 godzin, a nadal jest w trakcie, przypomnij o tym osobie przypisanej do zadania i właścicielowi projektu. Utwórz kwartalne przypomnienie, aby odświeżyć dokument ClickUp Doc „Biblioteka podpowiedzi i elementy wizualne marki”, dzięki czemu podpowiedzi tekstowe dla zespołu marketingowego będą aktualne.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Korzystaj z ClickUp Agents, aby przyspieszyć realizację zleceń dotyczących obrazów (bez konieczności uzyskiwania zatwierdzeń). Współpraca kreatywna dostosowana do cyklu pracy, obsługiwana przez ClickUp Agents Gdy Twój zespół zacznie korzystać z podpowiedzi tekstowych do obrazów na dużą skalę, prawdziwym spowolnieniem rzadko jest generowanie obrazów. Chodzi raczej o działania następcze: „Gdzie jest najnowsza wersja?” lub „Którą podpowiedź zatwierdziliśmy?”. Agenci ClickUp AI mogą zająć się tą koordynacją w kontekście, dzięki czemu cykl pracy pozostaje widoczny. Oto, jak można je wykorzystać do generowania obrazów przez AI: Skonfiguruj agenta Live Answers dla pytań typu „gdzie to jest?”: skieruj agenta ClickUp do przestrzeni/listy, w której znajdują się zadania kreatywne (oraz do dokumentu, w którym znajduje się biblioteka podpowiedzi i tokeny marki). Gdy ktoś zapyta „Jakiej podpowiedzi używamy dla strony docelowej?” lub „Jakie schematy kolorów są zatwierdzone dla postów w mediach społecznościowych?”, agent AI może odpowiedzieć, podając odpowiedni kontekst.

Wykorzystaj Live Intelligence Agent do zapewnienia widoczności statusu: skonfiguruj go tak, aby co tydzień udostępniał aktualizacje zawierające informacje o tym, co zostało zatwierdzone, co jest w trakcie przeglądu, a co utknęło w fazie poprawek, zwłaszcza gdy wielu twórców generuje obrazy dla różnych kanałów.

Twórz lekkie agenty bez kodowania: potraktuj to jak pisanie podpowiedzi dla operacji: określ, co ma robić agent, wybierz kontekst (określone dokumenty, listy lub połączone aplikacje), a następnie wybierz działania, które może wykonać, takie jak podsumowywanie aktualizacji lub sugerowanie kolejnych kroków.

Twórz, przeglądaj i zatwierdzaj w jednym miejscu

Usprawniona tablica kreatywnego cyklu pracy w zadaniach ClickUp

Twórca uruchamia polecenie tekst-obraz w generatorze obrazów AI, przesyła trzy wygenerowane obrazy do tego samego zadania ClickUp i dodaje pod każdym z nich jednowierszową notatkę. Recenzenci mogą tam zostawiać komentarze.

Jeśli konieczna jest zmiana, ustaw status na „Wymagane poprawki”, zachowaj pierwszy zestaw załączników i dodaj zaktualizowane pliki w sekcji „Runda 2”. Gdy wszystko będzie w porządku, zmień status na „Zatwierdzone”.

Ostateczna automatyzacja może udostępniać krótkie podsumowanie w ClickUp Chat wraz z linkiem do zadania i gotowego zasobu. Stąd właściciele kanałów pobierają obraz do postów w mediach społecznościowych, reklam lub e-maili, a Ty nie musisz nikogo prosić o przesłanie plików.

Kilka pomocnych wskazówek, o których warto pamiętać:

Dodaj „uwagi dotyczące użycia” do zadania, np. „bezpieczne dla ciemnych tła, pozostaw prawą jedną trzecią wolną”.

Zapisz zwycięską podpowiedź obrazkową z powrotem w ClickUp dokument wraz z krótką lekcją, której się nauczyłeś.

Stosuj wytyczne tam, gdzie ludzie faktycznie je widzą

Twoja marka to nie plik PDF w folderze. Znajduje się ona w dokumencie ClickUp, który otworzyłeś w pierwszym kroku. Jeśli chcesz zastosować nową paletę kolorów lub bardziej stonowany styl graficzny, najpierw zmień treść dokumentu, a następnie użyj funkcji ClickUp automatyzacji, aby powiadomić działy „Projekt”, „Media społecznościowe” i „Cykl życia” w ClickUp Chat.

Kolejna podpowiedź, którą ktoś skopiuje, będzie zawierała aktualizację. Z czasem pozwala to zachować spójność obrazów generowanych przez AI bez konieczności codziennych przypomnień lub długich procesów zatwierdzania.

Najlepsze praktyki dla zespołów marketingowych korzystających z funkcji zamiany tekstu na obraz opartej na AI

AI może przyspieszyć ten proces, ale działa najlepiej, gdy podpowiedzi tekst-obraz mieszczą się w jasnych ramach, które chronią zaufanie, dostęp i przejrzystość marki.

Mając to na uwadze, oto krótka lista, którą warto mieć pod ręką:

Otwarta komunikacja na temat wykorzystania AI w reklamach i oświadczeniach oraz zachowywanie dowodów potwierdzających tezy, zgodnie z wytycznymi FTC dotyczącymi rzetelności reklam i AI

Napisz tekst alternatywny dla każdego obrazu, unikaj umieszczania tekstu na zdjęciach, jeśli to możliwe, i dodaj krótką wersję tekstową wykresów , aby każdy zrozumiał przekaz.

Zachowaj spójność marki w podpowiedzi dzięki stałemu stylowi graficznemu, kolorystyce i nastrojowi, ponieważ spójny branding koreluje z silniejszym wzrostem

Zapisz pochodzenie każdego zasobu za pomocą Content Credentials lub prostego dziennika zawierającego model, wersję i ustawienia, aby móc zweryfikować, w jaki sposób powstały obrazy.

Postępuj zgodnie z wytycznymi kanału i przetestuj kilka wariantów podpowiedzi dla każdego umiejscowienia, korzystając z wytycznych platformy, takich jak specyfikacje kreatywne LinkedIn.

Tekst na obraz, ClickUp do powodzenia

Z wielką starannością przekształciłeś pomysł w obraz. Omówiliśmy, jak kształtować styl artystyczny, oświetlenie, nastrój i strukturę podpowiedzi, aby Twoje elementy wizualne były przemyślane, a nie losowe.

Ale oto część, którą zespoły naprawdę doceniają: ClickUp łączy wszystko w jednym miejscu, dzięki czemu pisanie podpowiedzi, generowanie obrazów, recenzje i zatwierdzanie nie są już rozproszone w różnych narzędziach.

ClickUp Brain i ClickUp BrainGPT zapewniają marketerom szybszy sposób pracy z elementami wizualnymi od samego początku. Podaj ogólny pomysł za pomocą funkcji Talk to Text, przekształć go w dopracowaną podpowiedź za pomocą ClickUp BrainGPT i wygeneruj obrazy w postaci wsparcia — moodboardy, nagłówki, miniaturki, diagramy — bezpośrednio w swoim obszarze roboczym. Bez kopiowania i wklejania. Bez przechodzenia między aplikacjami. Bez utraty wersji.

ClickUp Docs przechowuje Twoją bibliotekę podpowiedzi, ClickUp Chat przechwytuje żądania, ClickUp Tasks realizuje zadania, a ClickUp automatyzacje przypominają o przeglądach bez zbędnego hałasu. A kiedy jesteś gotowy do tworzenia lub udoskonalania obrazów, ClickUp Brain pozostaje w połączeniu z kontekstem Twojego projektu, dzięki czemu wyniki są zgodne z tym, co faktycznie tworzysz.

Inne narzędzia mogą tworzyć obrazy. ClickUp pomaga Twojemu zespołowi tworzyć je na czas, zgodnie z wizerunkiem marki i w harmonii ze sobą.

Jeśli jesteś gotowy, aby stworzyć własną bibliotekę podpowiedzi i generować spójne, gotowe do wykorzystania przez AI elementy wizualne, zarejestruj się już teraz w ClickUp.

Często zadawane pytania (FAQ)

Jest to krótka, jasna podpowiedź przekazywana generatorowi obrazów AI w celu przekształcenia słów w elementy wizualne. W marketingu dobra podpowiedź określa temat, styl artystyczny, oświetlenie, kolor, nastrój i wszelkie notatki dotyczące „elementów do uniknięcia”, dzięki czemu wynikowy obraz pasuje do marki i celu.

Tak, jeśli Twoje podpowiedzi tekstowe do obrazów powtarzają ten sam styl obrazu, schematy kolorów, tło i nastrój we wszystkich zasobach. Zapisz zwycięskie podpowiedzi we wspólnej bibliotece, a generowane obrazy będą wyglądały jak jedna rodzina, od postów w mediach społecznościowych po reklamy.

Wybierz narzędzie, które odpowiada Twoim potrzebom, a nie tylko modne. Jeśli chcesz uzyskać fotorealistyczne obrazy, wybierz model znany z tej zalety; jeśli lubisz malarstwo cyfrowe lub styl art deco, wybierz model, który dobrze radzi sobie ze stylizowanymi pracami. Przetestuj kilka, zapisz mały zestaw podpowiedzi i oceń na podstawie wysokiej jakości obrazów, które faktycznie możesz dostarczyć.

Przechowuj wszystkie materiały w jednym miejscu. Zapisuj podpowiedzi, wersje, komentarze i zatwierdzenia w zadaniach ClickUp, aby recenzenci mogli przekazywać opinie i zatwierdzać projekty bez konieczności poszukiwania plików.

Tak. Prowadź aktywną bibliotekę podpowiedzi w ClickUp Documents, omawiaj prośby w ClickUp Chat, zamieniaj wiadomości w zadania ClickUp i pozwól ClickUp automatyzacjom przypominać o recenzjach i przekazywaniu zadań. Dzięki temu podpowiedzi tekstowe stają się częścią stabilnego, kompleksowego procesu, któremu możesz zaufać.