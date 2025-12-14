Ponad 20 najlepszych podpowiedzi Krea AI do przekształcania tekstu w obraz i wideo

Nie brakuje narzędzi AI, które mogą przekształcić Twoje niewiarygodnie szalone pomysły w oszałamiające wizualizacje. Kiedy w czerwcu 2025 roku firma Krea wprowadziła na rynek swój własny model, Krea 1, łatwo było uznać go za kolejny model obrazów AI.

W końcu w czym jeszcze może być lepszy? Obsłudze podpowiedzi? Typografii? A może inteligentnym transferom stylu?

Wszystkie one oraz rozwiązują powracający problem „wyglądu AI”, generując wizualizacje, które unikają typowych artefaktów AI i niesamowitych tekstur.

Byliśmy zaintrygowani. Postanowiliśmy więc sami przetestować Krea i w trakcie tego procesu stworzyliśmy bibliotekę podpowiedzi Krea AI, które można wykorzystać po wprowadzeniu własnych modyfikacji i poprawek.

Krea a popularne alternatywy

Narzędzie Najlepsze dla Mocne strony Ograniczenia Ceny Krea AI Iteracja wizualna w czasie rzeczywistym; obraz + wideo Wprowadzanie danych multimodalnych, szkicowanie na płótnie, ponad 50 modeli, generowanie wideo Ogromna liczba opcji, limit bezpłatnej mocy obliczeniowej, nadal w fazie beta. Free (50 tokenów), płatne aktualizacje ClickUp Kompleksowy cykl pracy twórczej Generowanie obrazów przez AI plus zarządzanie cyklem pracy, automatyzacja, biblioteka podpowiedzi Bardziej zorientowane na cykl pracy niż styl Zawarte w planach ClickUp Leonardo AI Zasoby do gier, tekstury 3D, style marek Generowanie tekstur OBJ, szkolenie modeli niestandardowych, wysoka zgodność z podpowiedziami Obiekty nieorganiczne wymagają wielu prób. Bezpłatny pakiet + 10–48 USD/miesiąc Midjourney Styl artystyczny premium Najlepsza estetyka artystyczna, ogromna społeczność, spójność odniesień Brak Free Planu; interfejs Discord; brak wideo 8–96 USD/miesiąc Ideogram Grafika + typografia Najlepsze renderowanie tekstu; wydruki w jakości plakatowej Nie nadaje się do fotorealizmu. Poziomy Free + płatne Runway Gen-4 Realizm postaci i ujęcia filmowe Najlepsze dla osób i estetyki filmów akcji Mniejsza kontrola nad stylizowaną grafiką Tylko płatne poziomy

Zrozumienie Krea /AI

Krea AI to iteracyjne narzędzie do tworzenia treści, które wykorzystuje własne i zewnętrzne modele sztucznej inteligencji (AI) do generowania, ulepszania, edytowania i animowania wysokiej jakości wideo i obrazów.

Wprowadzasz podpowiedź tekstową (lub istniejący obraz/wideo), a Krea AI wykorzystuje zaawansowane modele do tworzenia wysokiej jakości, bogatych wizualnie wyników, w zakresie od fotorealistycznych obrazów po stylizowane dzieła sztuki, klipy wideo lub ulepszone wersje istniejących materiałów wizualnych.

Krea AI odchodzi od podejścia opartego na komendach na rzecz współpracy w czasie rzeczywistym.

👀 Czy wiesz, że... W czerwcu 2022 r. magazyn Cosmopolitan opublikował pierwszą w historii okładkę stworzoną w całości przez DALL·E 2. Zespół redakcyjny współpracował z artystą cyfrowym, aby dopracować ostateczną wersję grafiki. Ostatnią podpowiedzią, której użyli, było: „Szeroki kadr z dołu przedstawiający astronautkę o atletycznej sylwetce kroczącą po Marsie w nieskończonym wszechświecie, fale syntezatora, grafika cyfrowa”. źródło: Cosmopolitan

Czym są podpowiedzi Krea AI?

Podpowiedzi Krea AI to instrukcje, które informują platformę, jaki rodzaj grafiki chcesz stworzyć. Możesz tu opisać tekstowo pożądany obraz, przesłać zdjęcia i wzorce stylistyczne do interpretacji przez Krea, a nawet oferować wskazówki na żywo, za pośrednictwem udostępniania swojego ekranu i kamery internetowej.

Krea oferuje również obszar roboczy w czasie rzeczywistym, na którym można szkicować kształty lub rysować adnotacje, aby w czasie rzeczywistym wpływać na proces tworzenia przez AI. Ogólnie rzecz biorąc, narzędzie to potrafi interpretować wskazówki tekstowe i wizualne, aby generować obrazy zgodnie z Twoją wyobraźnią.

📮 ClickUp Insight: 1 na 5 profesjonalistów spędza ponad 3 godziny dziennie na szukaniu plików, wiadomości lub dodatkowych informacji dotyczących swoich zadań. To prawie 40% pełnego tygodnia pracy zmarnowanego na coś, co powinno zająć tylko kilka sekund! Funkcja Connected Search w ClickUp łączy wszystkie Twoje zadania, dokumenty, e-maile i czaty, dzięki czemu możesz znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz, bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Jak pisać podpowiedzi, które zapewniają dobre wyniki w Krea AI?

Jakość wyników Krea w znacznym stopniu zależy od struktury i formatu podpowiedzi. Im bardziej szczegółowo i jasno opiszesz swoją wyobraźnię, tym bardziej osobliwy będzie uzyskany obraz.

Jednak słowa mogą ograniczać opisywanie niektórych stylów. I to jest jeden z powodów, dla których wiele okien dialogowych Krea może być pomocnych w uzyskaniu pożądanych wyników.

Oto jak możesz zaprojektować swoje podpowiedzi tekstowo i wizualnie, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości Krea AI:

1. Używaj opisowych słów

Zacznij od jasnego tematu, tj. centralnego punktu obrazu. Następnie opisz go za pomocą słów opisowych, aby AI mogła bardziej intuicyjnie zrozumieć, co chcesz stworzyć.

Nie wiesz, jak opisać swój temat lub wyobraźnię?

Podziel je na cztery warstwy:

Wygląd fizyczny : Pomyśl o cechach obiektu, takich jak tekstury, kolory, materiały i skala.

Działanie lub stan : czasownik opisujący ruch, bezruch lub interakcję podmiotu.

Atmosfera : emocjonalna lub sensoryczna jakość obiektu

Kontekst lub ustawienie: środowisko, okres historyczny, pogoda

📌 Zapisz tę podpowiedź: Temat: Skrzypek Wygląd fizyczny: płaszcz ze srebrnymi nitkami, gładka jak porcelana skóra, błyszczące bursztynowe oczy, misternie wykonane drewniane skrzypce, plecione kruczoczarne włosy, odblaskowe metalowe buty Akcja lub stan: intensywna gra w trakcie występu, smyczek przecinający powietrze z rozmyciem ruchu Atmosfera: dramatyczna, eteryczna, elektryzująca Kontekst lub ustawienie: na pływającej scenie w sali koncertowej o zerowej grawitacji, otoczonej zawieszonymi odłamkami światłaPełna podpowiedź: Skrzypek w srebrnym płaszczu, o gładkiej jak porcelana skórze, świecących bursztynowych oczach, plecionych kruczoczarnych włosach i błyszczących metalowych butach, grający intensywnie w trakcie występu, przecinając powietrze smyczkiem. Dramatyczna, eteryczna, naładowana elektrycznie atmosfera w sali koncertowej o zerowej grawitacji, wypełnionej unoszącymi się w powietrzu odłamkami światła.

Jeśli oceniasz narzędzia do generowania obrazów AI, zrobiliśmy szczegółową analizę, aby zaoszczędzić Ci czas. Obejrzyj poniżej 👇

📚 Czytaj więcej: Najlepsze podpowiedzi AI dla pisarzy i marketerów

2. Określ szczegóły kompozycji

Skoncentruj się na całości obrazu. Pomyśl o oświetleniu, nastroju, rodzaju obrazu i tym, jak chcesz ustawić elementy na obrazie.

Modyfikatory w podpowiedziach obrazów AI dają generatorowi obrazów wizualne ramy, których powinien się trzymać.

Oto, co należy określić:

Typ obrazu : fotografia, akwarela, ilustracja cyfrowa, render 3D, szkic ołówkowy, obraz olejny, grafika wektorowa

Styl artystyczny : hiperrealizm, anime, estetyka studia Ghibli, secesja, cyberpunk, minimalistyczna grafika liniowa, barok, płaski design

Oświetlenie : miękkie naturalne światło wpadające przez okna, ostre oświetlenie studyjne z głębokimi cieniami, neonowe światło znaków, oświetlenie konturowe, złote światło o zachodzie słońca, rozproszone światło przy zachmurzonym niebie.

Aspekt techniczny : zbliżenie makro, widok z lotu ptaka, siatka izometryczna, pochylenie holenderskie, mała głębia ostrości, obiektyw typu rybie oko, perspektywa z niskiego kąta.

Kompozycja : zasada trójpodziału, symetryczne wycentrowanie, linie prowadzące, warstwy pierwszego planu, środkowego planu i tła, przestrzeń negatywna, kadrowanie w kadrze.

Rozdzielczość: ultra szczegółowa 4K, kinowa jakość 8K lub wybór spośród wstępnie ustawionych filtrów rozdzielczości.

Krea oferuje również dostęp do ponad 1000 szablonów stylów — zarówno własnych, jak i stworzonych przez członków społeczności. Możesz zastosować te style bezpośrednio, jeśli masz trudności z wyjaśnieniem swojej koncepcji, a nawet wyszkolić niestandardowy model stylu, aby uzyskać spójną grafikę w wielu generacjach.

💡 Porada dla profesjonalistów: Twórz podpowiedzi stopniowo, stosując technikę łączenia podpowiedzi, aby pomóc AI w renderowaniu złożonych kompozycji obrazów. Zacznij od elementów podstawowych, a następnie dodaj szczegóły drugorzędne, takie jak oświetlenie, efekty atmosferyczne i ostrość. Zapobiega to dezorientacji AI spowodowanej zbyt dużą liczbą instrukcji naraz i zapewnia precyzyjną kontrolę nad każdym elementem wizualnym.

3. Wybierz model AI

Krea łączy wiele modeli AI w jednym interfejsie, zapewniając elastyczność w dopasowaniu odpowiedniego narzędzia do Twoich potrzeb twórczych. Oznacza to jednak również, że aby osiągnąć najlepsze wyniki, musisz zrozumieć mocne strony i ograniczenia każdego modelu. Oto krótka tabela, która pomoże Ci wybrać najlepsze modele do Twoich konkretnych potrzeb:

Model Najlepsze dla Kluczowe zalety Wynik i rozdzielczość Krea 1 Fotorealizm Rozwiązuje problem „wyglądu AI” 4 obrazy, 4096 Flux Ogólne zastosowanie Odniesienia stylistyczne 4 obrazy, 1024 Nano Banana Zgodność z podpowiedzią Rozumowanie, wiedza o świecie, złożone podpowiedzi 2 obrazy, 1024 Obraz ChatGPT Złożone sceny Zaawansowane rozumowanie 2 obrazy, 1024 Ideogram Grafika Płaskie, estetyczne style, typografia 2 obrazy, 1024 Runway Gen-4 Postacie Jakość kinowa 2 obrazy, 1024

4. Referencje dotyczące treści

Czasami masz dokładną wizję, ale brakuje Ci słów, aby ją opisać. Chcesz uzyskać ten konkretny neonowy blask z cyberpunkowej uliczki lub dokładną teksturę zwietrzałego drewna ze zdjęcia, które zrobiłeś latem ubiegłego roku. Sam tekst nie zawsze jest w stanie wypełnić tę lukę.

W Krea możesz wprowadzać wizualne odniesienia bezpośrednio do procesu generowania. Platforma odczytuje Twoje obrazy i wyodrębnia ich wizualne DNA, tj. schematy kolorów, nastroje oświetlenia, struktury kompozycji, właściwości tekstur, a następnie stosuje je do Twoich wyników.

Co jest łatwiejsze? Opisanie zachodu słońca, który sfotografowałeś w zeszłym roku, czy po prostu przesłanie zdjęcia?

To drugie. Oto, w jaki sposób wielomodalne dane wejściowe poszerzają możliwości tworzenia:

Przesyłanie obrazów : Prześlij maksymalnie trzy obrazy jako odniesienia dla stylu, kolorów, postaci lub kompozycji. Krea może połączyć cechy każdego obrazu lub wybrać konkretne elementy z każdego z nich, aby przedstawić je w końcowym wyniku.

Wejście z kamery internetowej : skieruj kamerę na przedmioty, szkice, a nawet na siebie. Platforma rozpoznaje kształty, kolory i ruch w czasie rzeczywistym i generuje interpretacje tego, co widzi.

Malowanie na płótnie : naszkicuj zarys kształtu bezpośrednio na płótnie Krea, aby wpłynąć na kompozycję i rozmieszczenie elementów w ostatecznym obrazie.

Udostępnianie ekranu: pokaż bezpośrednio swoje tablice na Pinterest lub moodboardy i pozwól AI generować interpretacje na podstawie wskazówek wizualnych.

5. Powtarzaj

Krea została stworzona z myślą o iteracyjnym procesie. Możesz generować, modyfikować, regenerować i udoskonalać wyniki AI, aż uzyskasz coś, co Ci odpowiada.

Chcesz zmienić kąt ustawienia kamery?

Usunąć niepożądane elementy z kadru?

Chcesz zmienić oświetlenie na zdjęciu?

Chcesz przekształcić szkic w fotorealistyczną grafikę?

Wybierz zasób wygenerowany przez AI z folderu i podaj prostą tekstową podpowiedź, np. „Oświetl ponownie scenę. Spraw, aby była jaśniejsza, z przepływem światła dziennego przez okna”.

Platforma przetwarza Twoje instrukcje i odpowiednio aktualizuje obraz. Możesz również kontrolować stopień zmiany obrazu przez platformę, dostosowując siłę działania AI.

Oto sprawdzona formuła tworzenia podpowiedzi:

Typ obrazu + konkretny opis tematu + szczegółowe informacje dotyczące kompozycji + obraz lub styl referencyjny + wybór modelu AI

Pamiętaj, że żadna ilość poradników dotyczących tworzenia podpowiedzi nie zastąpi praktycznych eksperymentów. Musisz samodzielnie przetestować różne modele i wygenerować obrazy, aby zrozumieć, co działa.

Przejrzyj społeczność Krea, aby zobaczyć, co stworzyli inni, zapoznaj się z ich podpowiedziami i wzoruj się na ich eksperymentach.

Dołącz do serwera Discord platformy, aby zadawać pytania i uczyć się od użytkowników, którzy już poznali specyfikę każdego modelu.

👀 Czy wiesz, że: Pierwszy duży program AI, AARON, został stworzony na początku lat 70. przez brytyjskiego artystę i informatyka Harolda Cohena. W ramach tego programu roboty nauczono tworzyć rysunki, które Cohen później ręcznie kolorował.

Najlepsze podpowiedzi Krea AI dla różnych zastosowań

Krea zmienia cykl pracy twórczej, oferując dostęp do ponad 50 modeli AI. Baw się dobrze i używaj kombinacji podpowiedzi tekstowych, odniesień stylistycznych, proporcji obrazu, a nawet szkiców, aby opisać, co chcesz stworzyć.

Chociaż wymaga to pewnego nakładu nauki, jest to intuicyjne. Ta lista ponad 30 podpowiedzi Krea AI dostarczy Ci wystarczającej inspiracji do tworzenia i eksperymentowania z własnymi podpowiedziami.

Czas obudzić w sobie inżyniera podpowiedzi.

Podpowiedzi obrazkowe Krea dla grafików i ilustratorów

1. Wygeneruj fotorealistyczną wizualizację wysokiego burgera wegetariańskiego z bułką wieloziarnistą, ostrym serem cheddar, grillowanym kotletem grzybowym, pieczoną czerwoną papryką i chrupiącymi liśćmi szpinaku, a wszystko to na bogatym złoto-pomarańczowym tle. Świeże zioła, breadcrumbs i czerwone pomidory koktajlowe unoszą się dynamicznie wokół składników, jakby porwane przez aromatyczny podmuch wiatru. Oświetlenie jest ciepłe i kierunkowe, podkreślając krople wilgoci, tekstury i połysk każdej warstwy. Dodaj żywe, organiczne kolory, które wywołują wrażenie świeżego, wykwintnego posiłku.

za pośrednictwem Krea AI

2. Głęboko niebieski wąż owijający się wokół twarzy dziewczyny, z szczegółowymi i teksturowanymi łuskami. Usta dziewczyny są jaskrawoczerwone, błyszczące i wyraziste. Jej włosy, brwi i rzęsy są czysto białe, idealnie komponując się z czystym białym tłem. Cały obraz tworzy uderzający kontrast odcieni niebieskiego, czerwonego i białego.

za pośrednictwem Krea AI

3. Butik Dior charakteryzuje się płynną, białą, rzeźbioną fasadą. Metaliczne motyle spadają kaskadowo z zakrzywionego nawisu nad wejściem. Ciepłe, złote światło oświetla łuk i napis marki. Szklane witryny pozwalają zajrzeć do wnętrza. Fotografia zrobiona o zmierzchu oddaje widok z poziomu ulicy. Nowoczesna, organiczna architektura z fotorealistycznymi detalami.

4. Kobieta w szarym garniturze siedzi ze skrzyżowanymi nogami na masce zabytkowego samochodu. Scena jest czarno-biała, z wyjątkiem kolorowych butelek kosmetyków w kolorze różowym i fioletowym. Jej sylwetkę otacza duża kryształowa butelka perfum. Kompozycję przeplatają zielone liście roślin i fioletowe łodygi lawendy. Zabytkowy samochód ma chromowane detale i klasyczne reflektory. Surrealistyczna fotografia produktowa w stylu kolażu z wykorzystaniem różnych mediów.

💡 Porada dla profesjonalistów: Wynik jest bliski oczekiwanemu, ale nadal nie jesteś zadowolony? Wypróbuj funkcję ponownego użycia parametrów Krea. Przenosi ona dokładnie ten sam prompt, model i ustawienia z danej generacji do pola promptu, umożliwiając szybkie ponowne uruchomienie i edycję. Jeśli to nie zadziała, użyj łańcucha promptów, aby uzyskać pożądany wynik.

5. Plakat podróżniczy w stylu lat 60. przedstawia nadmorskie miasteczko o zachodzie słońca. Dominują płaskie bloki kolorów w odcieniach pomarańczy i turkusu. Uproszczone sylwetki budynków wyznaczają linię horyzontu. Geometryczne fale rozbijają się pod zachodzącym słońcem. Tekstura sitodruku dodaje autentyczności.

za pośrednictwem Krea AI

6. Różowy błyszczyk Kiko stoi pionowo na świeżej zielonej trawie. Poranna rosa pokrywa źdźbła trawy. W tle migoczą światła bokeh. Ciepłe światło słoneczne pada z prawego górnego rogu. Kosmetyk odbija naturalne światło. Makrofotografia z płytką głębią ostrości. Świeża i naturalna estetyka fotografii produktu.

Jeśli używasz AI do zwiększenia wydajności, to wideo udostępnia kilka wskazówek, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas 👇

💡 Porada dla profesjonalistów: Zastanawiasz się, czy do tworzenia lepszych obrazów powinieneś używać ChatGPT czy generatora obrazów Meta AI? Oto krótki przewodnik: Użyj ChatGPT do: fotorealistycznych zdjęć produktów, szczegółowych portretów postaci, złożonych kompozycji zawierających wiele elementów oraz precyzyjnych wizualizacji związanych z konkretną marką. Użyj Meta AI do: szybkich szkiców koncepcyjnych, abstrakcyjnych stylów artystycznych, eksperymentalnych palet kolorów oraz szybkiej iteracji podczas wczesnych faz burzy mózgów.

Podpowiedzi obrazkowe Krea dla zespołów marketingowych i reklamowych

7. Twarz kobiety spoczywa spokojnie wśród białych stokrotek i zielonych kwiatów guzikowych. Ma zamknięte oczy i naturalny makijaż. Na nosie i policzkach widoczne są piegi. Delikatnie dotyka brody dłonią, ukazując złoty pierścionek. Kwiaty otaczają całą jej twarz. Delikatne, naturalne światło podkreśla jej cerę. Zbliżenie fotograficzne z organicznym kompozycją kwiatową.

za pośrednictwem Krea AI

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz, aby Krea generowała wyniki bardzo zbliżone do Twoich obrazów referencyjnych/stylu? Ustaw skalę podobieństwa na wyższą wartość, aby uzyskać kolorystykę zbliżoną do oryginalnego obrazu.

8. Hełm astronauty wypełniony kwiatami, fotografia pola świetlnego. Każda możliwa płaszczyzna ogniskowa jest rejestrowana jednocześnie, co pozwala na ponowne ustawienie ostrości po wykonaniu zdjęcia, tworząc charakterystyczną możliwość widzenia obiektów z subtelnymi przesunięciami paralaksy. Charakterystyczna estetyka fotografii obliczeniowej pokazuje niemożliwą do uzyskania informację o głębi, z każdym ostrym płatkiem, niezależnie od pozycji.

za pośrednictwem Krea AI

👀 Czy wiesz, że... Codziennie na platformach AI, takich jak Adobe Firefly, Midjourney, Stable Diffusion i DALL-E, generowanych jest ponad 34 miliony obrazów. Chociaż artyści mogą mieć negatywne skojarzenia z sztuką AI, ta ogromna liczba pokazuje po prostu, jak AI zdemokratyzowała tworzenie obrazów dla wszystkich.

9. Chaotyczna kolaż wyciętych fragmentów czasopism i gazet, w tym ludzkich twarzy, kamer monitorujących, reklam, etykiet produktów, dziwnych gadżetów, logo i fragmentarycznych tekstów nałożonych na siebie bez ani jednej pustej przestrzeni. Dodaj postrzępione krawędzie, pogniecione rogi papieru, cienie z nakładających się wycinków i małe zmarszczki, aby uzyskać realizm.

za pośrednictwem Krea AI

10. Smartfon unosi się na tle intensywnego gradientu kolorów od elektrycznego błękitu do magenty. Wokół urządzenia krążą abstrakcyjne geometryczne kształty. Czyste ujęcie produktu z dramatycznym oświetleniem od dołu. Nowoczesny styl reklamy technologicznej z odważnymi kolorami i dynamiczną kompozycją.

11. Płaska kompozycja śniadaniowa na marmurowym blacie. Świeży rogalik obok parującej filiżanki kawy. Naturalne poranne światło wpadające przez okno tworzy delikatne cienie. Rozsypane ziarna kawy dodają tekstury. Fotografia lifestyle'owa w ciepłych, zachęcających odcieniach i z dużą ilością białej przestrzeni na nakładkę tekstową.

za pośrednictwem Krea AI

12. Modelka spaceruje po miejskiej ulicy, ubrana w oversize'ową marynarkę. Rozmycie ruchu sugeruje dynamikę i energię. Oświetlenie o złotej godzinie tworzy dramatyczne cienie. Betonowe budynki tworzą tło. Fotografia mody ulicznej o wysokim kontraście z kinową gradacją kolorów.

za pośrednictwem Krea AI

💡 Porada dla profesjonalistów: Masz cyfrowe rendery niskiej jakości lub nadmiernie skompresowane oryginalne obrazy? Skorzystaj z funkcji Enhancer w Krea, aby kreatywnie odtworzyć ostrzejszą wersję sceny w wyższej rozdzielczości.

13. Dwóch starszych czarodziejów z długimi białymi brodami gra w szachy przy drewnianej tabeli w słabo oświetlonej bibliotece. Mają na sobie wysokie, patchworkowe czapki z daszkiem i bogato zdobione szaty w odcieniach klejnotów. Półki za nimi wypełniają stare, oprawione w skórę książki. Ciepłe oświetlenie otoczenia tworzy delikatne cienie na ich pomarszczonych twarzach.

za pośrednictwem Krea AI

Podpowiedzi obrazkowe Krea dla AI i artystów koncepcyjnych

14. Żywa przestrzeń kosmiczna z muzycznymi planetami i mgławicami, dramatyczne, stonowane oświetlenie, sztuka cyfrowa, 8K IMAX, kinowa, fotorealistyczna rozdzielczość.

za pośrednictwem Krea AI

👀 Czy wiesz, że... Dzieło sztuki stworzone przez Midjourney zdobyło nagrodę na targach Colorado State Fair 2022, co stanowi jedną z pierwszych instancji, w których sztuka AI pokonała prace ludzkie w tradycyjnym konkursie.

15. Wodospady spływają z krawędzi i rozpływają się w mgle, zanim dotrą do dna. Na każdej wyspie znajdują się starożytne ruiny, połączone lśniącymi mostami światła. Na niebie wirują fioletowe i złote mgławice, rzucając surrealistyczne kolory na Wszystko wokół.

16. Biała gołębica z brzoskwiniowymi skrzydłami szybuje po gwiaździstym nocnym niebie. Złote iskierki ciągną się za ptakiem jak gwiezdny pył, tworząc świetlistą ścieżkę w ciemności. Kosmiczne tło pokazuje rozrzucone gwiazdy i subtelne chmury mgławic. Skrzydła gołębicy są szeroko rozpostarte w locie, a każde pióro jest szczegółowo odwzorowane i lśni ciepłymi pomarańczowymi odcieniami.

za pośrednictwem Krea AI

💡 Porada dla profesjonalistów: Użyj podpowiedzi negatywnej, aby określić niepożądane elementy na zdjęciu. Na przykład „rozmyte pióra” i „prześwietlony blask”, aby zapewnić, że ostre szczegóły nie zniszczą efektu gwiezdnego pyłu. Użyj również modelu Krea 1 przy 75% mocy AI, aby uzyskać najlepsze fotorealistyczne renderowanie poszczególnych piór.

16. Dwie sylwetki stoją w ogromnym łuku, z którego roztacza się widok na futurystyczny, obcy krajobraz. Ogromne kuliste konstrukcje i wysokie cylindryczne budynki wyrastają z pustynnego terenu pod zamglonym niebem. Architektura łączy organiczne krzywizny z elementami industrialnymi. Ciepłe światło słoneczne przenika przez atmosferyczny pył, tworząc dramatyczne oświetlenie i długie cienie na piaszczystym podłożu.

za pośrednictwem Krea AI

17. Biały pegaz z rozpostartymi skrzydłami stoi na klifie pływającej wyspy o wschodzie słońca. Starożytne ruiny pokryte mchem i wodospady spadają kaskadą w mgliste chmury poniżej. Złote światło przebija się przez niebo, a bujna trawa pokrywa teren. Tło pokazuje atmosferyczną głębię z ciepłym bursztynem przechodzącym w turkusowe niebo.

18. Boska istota lasu o skórze przypominającej korę drzewa i pokrytych mchem ramionach wyłania się ze szmaragdowej roślinności. Jej głowę wieńczą rogi, splecione z gałęziami i białymi kwiatami. Cętkowane światło słoneczne tworzy efekt konturowego oświetlenia na organicznych teksturach. Jej spokojna mina wyraża starożytną mądrość na tle warstwowej zielonej roślinności.

🧠 Ciekawostka: Czy sztuka tworzona przez maszyny ma jakąkolwiek wartość? W 2018 roku portret wygenerowany przez AI, o tytule „Portret Edmonda de Belamy”, został sprzedany na aukcji Christie's za 432 500 dolarów. Wydarzenie to wywołało globalną debatę na temat kreatywności maszyn.

Podpowiedzi Krea do edycji i ulepszeń AI

19. Oświetl scenę ponownie i rozjaśnij ją promieniami słońca wpadającymi przez okna.

za pośrednictwem Krea AI

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Podczas wprowadzania obrazów referencyjnych używaj dopasowanego, opisowego języka. Na przykład, zamiast po prostu powiedzieć „Zmień to zdjęcie w rysunek podobny do obrazu referencyjnego”, powiedz „Zmień to zdjęcie w cyfrową ilustrację z płaskim różowym tłem i szczegółowymi liniami, tak aby pasowało do obrazu referencyjnego”.

20. Zmień kadr. Zoom o 100%, aby widoczna była tylko górna część ciała mężczyzny.

za pośrednictwem Krea AI

21. Zmień kąt ustawienia kamery. Obróć kamerę/kąt ustawienia tak, abyśmy mogli zobaczyć kobietę z profilu, z boku.

za pośrednictwem Krea AI

22. Usuń niepożądane elementy ze sceny. Na przykład usuń wszystkie osoby z ulicy, aby wyglądała na pustą.

za pośrednictwem Krea AI

23. Aby zmienić ubranie, edytuj ten obraz i zmień kolor kurtki z czarnego na żółty.

24. Zmieniaj style i przekształcaj proste szkice i koncepcje w bardziej szczegółowe prace, takie jak rendery lub fotografie.

za pośrednictwem Krea AI

*Notatka: Wszystkie obrazy w tej sekcji pochodzą z serwisu Krea.

💡 Porada dla profesjonalistów: Podczas edycji obrazów nie mów AI, co ma zmienić — opisz oczekiwany wynik końcowy. Zamiast „usuń tło i dodaj rozmycie”, spróbuj „stwórz portret z miękkim tłem bokeh i ostro wyostrzonym obiektem”.

Eksperymentuj i szukaj inspiracji u innych twórców, aby zobaczyć, jak wykorzystują narzędzia AI do tworzenia najlepszych dzieł wizualnych.

Jakie są typowe błędy podczas korzystania z podpowiedzi w Krea /AI?

Krea oferuje szeroki zakres funkcji. Zapoznanie się z jej trybami i zestawami funkcji wymaga czasu.

Jeśli masz trudności z uzyskaniem pożądanych efektów wizualnych, oto kilka błędów, które możesz popełniać.

Błąd Dlaczego tak się dzieje Rozwiązanie Wszystko w jednym modelu Dostępnych jest ponad 50 modeli AI do generowania obrazów i ponad 10 modeli do tworzenia wideo. Tworząc różnego rodzaju artystyczne, abstrakcyjne, animowane lub graficzne obrazy bez zmiany modelu AI, możesz uzyskać dość rozczarowujące wyniki. Eksperymentuj. Dowiedz się, w czym wyróżniają się różne modele, np. runway-4 do tworzenia postaci, Nano Banana i ChatGPT do tworzenia obrazów i podpowiedzi tekstowych. Nie używasz trybu Raw Modele Krea są domyślnie szkolone do generowania „fajnie wyglądających” wyników. To estetyczne nastawienie jest sprzeczne z niektórymi stylami artystycznymi lub renderami technicznymi. Włącz tryb Raw Mode, jeśli chcesz, aby model generował mniej artystyczne obrazy. Ignorowanie ustawień mocy AI Suwak AI Strength kontroluje, w jakim stopniu platforma interpretuje Twoje odniesienia w porównaniu z podpowiedzią tekstową. Jeśli nie dostosujesz skali, otrzymasz wyniki, które w dużej mierze nie będą miały związku z Twoimi intencjami. Wybierz niższą moc AI, jeśli chcesz, aby Krea nadawała priorytet poleceniom tekstowym i ściśle trzymała się referencji. Przeciążenie podpowiedzi Wypełnianie podpowiedzi z ponad 50 deskryptorami utrudnia proces generowania. Jeśli musisz zadbać o wiele drobnych i subtelnych szczegółów, przeprowadź proces data powstania krok po kroku. Pasywne korzystanie z narzędzi canvas Płótno Krea (kształty, pędzel, narzędzia do rozmywania) zostało stworzone z myślą o ciągłym udoskonalaniu, a nie jednorazowych próbach. Naszkicuj zarys kształtu, użyj magicznej różdżki do inteligentnego zaznaczania i powtórz czynność 3–5 razy, aby uzyskać dopracowany wynik. Niewłaściwe wykorzystanie danych z kamery internetowej i funkcji udostępniania ekranu Użytkownicy oczekują, że kamera dosłownie umieści ich w scenach lub zakładają, że udostępnianie ekranu tworzy dokładne repliki. AI interpretuje kształty, kolory i ruch — nie kopiuje ich bezpośrednio. Użyj kamery internetowej, aby uzyskać abstrakcyjne kształty/kolory, a funkcję udostępniania ekranu, aby odwołać się do tablic inspiracji lub kolekcji referencyjnych. Pomijanie niestandardowych modeli szkolonych przez społeczność Krea oferuje ponad 1000 szablonów stylów od społeczności. Użytkownicy domyślnie korzystają z modeli podstawowych i nie mają dostępu do specjalistycznych stylów, które dokładnie odpowiadają ich potrzebom. Przed złożonym tworzeniem podpowiedzi przejrzyj style społeczności. Wiele niszowych stylów estetycznych (cyberpunk neon, Studio Ghibli, secesja) są wstępnie wyszkolone i gotowe do zastosowania.

Ograniczenia korzystania z Krea AI

Krea robi wrażenie, ale nie jest narzędziem idealnym. Oto kilka obszarów, w których kreatywny proces iteracyjny Krea ma swoje ograniczenia:

Ograniczona liczba tokenów obliczeniowych : potrzebujesz płatnych planów, ponieważ plan bezpłatny oferuje tylko 50 jednostek obliczeniowych miesięcznie — szybko się one wyczerpują, gdy iterujesz koncepcje lub testujesz wiele modeli AI dla jednego projektu.

Przytłaczająca liczba opcji : Chociaż ponad 50 modeli brzmi imponująco, może to dezorientować początkujących użytkowników, którzy potrzebują jedynie podstawowych funkcji generowania obrazów i nie wymagają zaawansowanej kontroli nad transferem stylu lub specjalistycznymi silnikami renderującymi. Aby rozpocząć pracę, potrzebują jedynie : Chociaż ponad 50 modeli brzmi imponująco, może to dezorientować początkujących użytkowników, którzy potrzebują jedynie podstawowych funkcji generowania obrazów i nie wymagają zaawansowanej kontroli nad transferem stylu lub specjalistycznymi silnikami renderującymi. Aby rozpocząć pracę, potrzebują jedynie podpowiedzi do generowania obrazów

Trudności z niuansami : AI błędnie interpretuje abstrakcyjne pojęcia, zbyt szczegółowe opisy lub prośby łączące wiele stylów artystycznych — spróbuj : AI błędnie interpretuje abstrakcyjne pojęcia, zbyt szczegółowe opisy lub prośby łączące wiele stylów artystycznych — spróbuj stosować podpowiedzi oparte na łańcuchu myśli , zwłaszcza podczas generowania w czasie rzeczywistym, gdzie wyniki zmieniają się nieustannie w miarę dostosowywania elementów obszaru roboczego.

Brak funkcji offline : Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji, potrzebujesz stabilnego połączenia internetowego, ponieważ Krea jest w całości oparta na sieci.

Wciąż w fazie beta : Chociaż Krea stopniowo wprowadza nowe funkcje, niektóre z nich pozostają w fazie eksperymentalnej, co oznacza, że mogą występować sporadyczne błędy i niepełna funkcjonalność.

Nie oferuje wsparcia dla długiej zawartości: Możesz tworzyć tylko wideo o długości do 10–12 sekund, co oznacza, że będziesz musiał wygenerować wiele Clipów i połączyć je w zewnętrznym oprogramowaniu do edycji wideo, aby uzyskać dłuższy materiał.

📮 ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety używa AI do zadań osobistych, ale ponad 50% unika jej używania w pracy. Trzy główne przeszkody? Brak płynnej integracji, braki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa. A co, jeśli sztuczna inteligencja jest wbudowana w Twój obszar roboczy i jest już bezpieczna? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Rozumie podpowiedzi w prostym języku, rozwiązując wszystkie trzy problemy związane z wdrażaniem AI, jednocześnie zapewniając połączenie między czatem, zadaniami, dokumentami i wiedzą w całym obszarze roboczym. Znajdź odpowiedzi i spostrzeżenia za pomocą jednego kliknięcia!

Alternatywy dla Krea AI, które warto sprawdzić

Sprawdź alternatywne rozwiązania dla Krea, które rekompensują jej limity lub oferują więcej funkcji ułatwiających cykl pracy, dostosowanych do Twojego stylu pracy:

1. ClickUp

Krea dobrze radzi sobie z generowaniem obrazów. To samo dotyczy innych narzędzi z listy. Jednak narzędzia te nie są przeznaczone do zarządzania operacjami kreatywnymi.

ClickUp wprowadza AI do szerszego cyklu pracy dzięki narzędziom Brain, automatyzacji i narzędziom do współpracy, które pomagają przekształcić obrazy w gotowe zasoby kreatywne.

Pierwsza na świecie zintegrowana przestrzeń robocza AI łączy wiele narzędzi, modeli i cykli pracy w jedną platformę.

Poniżej widzimy, jak kontekstowa AI wbudowuje inteligencję bezpośrednio w każdy cykl pracy:

AI, która rozumie Ciebie i Twoją pracę

ClickUp Brain rozumie kontekst Twojej pracy w zakresie zadań, dokumentów, komentarzy i załączników.

Kiedy dyrektor kreatywny pyta: „Co opóźnia wprowadzenie materiałów wizualnych do kampanii wiosennej?”, ClickUp Brain skanuje briefy, prośby o zasoby, wątki z opiniami i komentarze dotyczące korekty, a następnie odpowiada:

Brakujące poprawki w dwóch grafikach bohaterów

Zatrzymane zadanie sesji zdjęciowej oczekujące na zatwierdzenie rekwizytów

Późne aktualizacje kopii mają wpływ na ostateczny eksport układu

Pliki projektowe utknięte w nieprzepracowanych pętlach informacji zwrotnych

ClickUp Brain podkreśla właścicieli działań i wpływ każdego wąskiego gardła na czas realizacji.

Dzięki tym spostrzeżeniom Twój zespół poświęci więcej czasu na usuwanie przeszkód niż na radzenie sobie z nadmiarem pracy.

Stwórz swoją bibliotekę podpowiedzi

W przypadku trwających projektów kreatywnych stwórz wspólną bibliotekę skutecznych podpowiedzi w ClickUp Docs.

Zadokumentuj, w jaki sposób konkretne sformułowania, szczegóły kompozycji lub odniesienia stylistyczne zawarte w podpowiedzi wpłynęły na wyniki.

Twój zespół może korzystać z tych szablonów podpowiedzi, aby rozwijać swoje eksperymenty bez konieczności zaczynania od zera.

Użyj kombinacji ClickUp Dokumenty + ClickUp Brain, aby stworzyć biblioteki podpowiedzi.

Generuj obrazy za pomocą ClickUp Brain

Jeśli jesteś użytkownikiem ClickUp, oto jak możesz natychmiast wygenerować do 10 dopracowanych grafik i wysłać je bezpośrednio do swojego zespołu – w obszarze roboczym ClickUp.

Twórz grafiki ilustrujące koncepcje, projektuj reklamy lub infografiki, buduj scenariusze lub makiety — wszystko to na podstawie prostych podpowiedzi tekstowych lub krótkich instrukcji.

Twórz imponujące obrazy za pomocą prostych podpowiedzi w ClickUp Brain.

Możesz korzystać z generowania obrazów przez AI z wielu punktów wejścia w ClickUp: zadania, wątek komentarzy, dokument lub Tablica.

Po wygenerowaniu otrzymujesz grafiki, które możesz od razu dołączyć do zadań, osadzić w dokumentach lub na Tablicach lub udostępnić na czacie.

Nie ma potrzeby eksportowania i importowania, ponieważ wszystko znajduje się w ClickUp.

Dodatkowo wszystkie potrzebne modele znajdują się w tym samym ekosystemie. Możesz przełączać się między nimi w zależności od swoich potrzeb.

Wybierz model AI, który pasuje do Twojego zadania. Na przykład:

Claude do długoterminowego myślenia, strukturalnego rozumowania i tworzenia strategii

ChatGPT (OpenAI) do dopracowywania tekstów przeznaczonych dla klientów i szybkiej iteracji

Gemini do podpowiedzi wymagających intensywnych badań, analiz technicznych i syntezy faktów.

Wybierz model AI, który odpowiada Twoim potrzebom.

Możesz też wykorzystać swoją kreatywność i udostępnić uroczymi obrazkami współpracownikom.

Przenieś całą swoją pracę do superaplikacji AI — Twojego towarzysza na pulpicie AI.

ClickUp BrainGPT to zunifikowana przestrzeń robocza AI na komputerze stacjonarnym. Przekształca ClickUp w superaplikację AI, w której Twoja praca, narzędzia i inteligencja znajdują się w jednym miejscu. Najważniejsze funkcje to: Mów naturalnie, a Talk to Text przekształci Twoje myśli w uporządkowane teksty, streszczenia, plany działania lub podpowiedzi. Rejestruje niuanse, porządkuje pomysły i natychmiast przekształca chaotyczne notatki głosowe w użyteczne materiały do pracy.

Twórz obrazy AI, które zawierają cały kontekst z Twojego obszaru roboczego i połączonych aplikacji, korzystając z ClickUp Brain MAX.

Skorzystaj z wyszukiwarki Enterprise Search, aby znaleźć wszystko, co dotyczy zadań, dokumentów, komentarzy, załączników i połączonych narzędzi, takich jak Google Drive lub Figma.

Zautomatyzuj operacje kreatywne dzięki agentom AI, którzy interpretują Twój cykl pracy, odczytują kontekst zadania i działają za Ciebie. Agenci aktualizują statusy, kierują pracą, przypisują właścicieli, generują zasoby i odblokowują zadania bez konieczności stosowania szczegółowych reguł.

Pisz podpowiedzi w języku naturalnym za pomocą ClickUp Brain i twórz inteligentne, agentowe cykle pracy.

Jeśli korzystasz już z zbyt wielu aplikacji AI, to wideo pokazuje, jak to naprawić, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli.

Najważniejsze funkcje ClickUp

Współpracuj w czasie rzeczywistym nad kreatywnymi koncepcjami: użyj użyj tablic ClickUp Whiteboards , aby przeprowadzić burzę mózgów z zespołem, zapisać referencje i natychmiast przekształcić koncepcje w konkretne zadania ClickUp.

Śledź skuteczność obrazów w różnych kampaniach: Twórz niestandardowe pulpity ClickUp , aby monitorować skuteczność i zaangażowanie w odniesieniu do materiałów wizualnych, oraz korzystaj z kart AI , aby automatycznie podsumowywać postępy w realizacji zadań lub wykrywać wzorce w opiniach.

Przekształć rozmowy telefoniczne w jasne kolejne kroki: użyj użyj ClickUp AI Notetaker , aby zapisać kreatywne decyzje podjęte podczas rozmów z klientami lub spotkań zespołu i przypisz działania następcze bezpośrednio do zadań, aby nic nie zostało pominięte.

Natychmiastowa współpraca audio-wideo: uruchom uruchom ClickUp SyncUp bezpośrednio ze swojego obszaru roboczego, aby omówić kierunek wizualny, udostępnić opinie na temat wygenerowanych obrazów lub przejrzeć poprawki w czasie rzeczywistym.

Udostępniaj pomysły za pomocą Clipów: Nagrywaj ekran, aby pokazać różne warianty podpowiedzi, opisz opinie dotyczące projektu lub wyjaśnij koncepcje wizualne za pomocą Nagrywaj ekran, aby pokazać różne warianty podpowiedzi, opisz opinie dotyczące projektu lub wyjaśnij koncepcje wizualne za pomocą Clipów ClickUp — wszystkie są przechowywane w ramach odpowiedniego zadania ClickUp.

Automatyczne zatwierdzanie projektów: skonfiguruj automatyzację ClickUp, aby powiadamiać interesariuszy o gotowości projektów do przeglądu i przenosić zatwierdzone zasoby do produkcji bez konieczności ręcznego monitorowania.

Ograniczenia ClickUp

Zestaw funkcji i opcje dostosowywania mogą przytłaczać nowych użytkowników.

Ceny ClickUp

2. Leonardo AI

za pośrednictwem Leonardo AI /AI

Leonardo AI (przejęte przez Canva) to generatywna platforma AI, która wykorzystuje zaawansowane algorytmy ML do przekształcania podpowiedzi tekstowych w wysokiej jakości obrazy. Opatentowany model podstawowy narzędzia, Leonardo Phoenix, pozwala użytkownikom tworzyć szeroki zakres zasobów wizualnych, od grafiki koncepcyjnej i zasobów do gier po grafiki marketingowe i makiety produktów.

Dzięki temu zyskujesz dostęp do obszernej biblioteki wstępnie wyszkolonych modeli AI zoptymalizowanych pod kątem konkretnych stylów artystycznych, a nawet możliwość szkolenia własnych modeli niestandardowych. Intuicyjny interfejs Leonardo oparty na przeglądarce sprawia, że jest on dostępny zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów.

Najlepsze funkcje Leonardo AI

Twórz fotorealistyczne obrazy z zachowaniem szczegółów i spójnością podpowiedzi, nawet po dodaniu nakładek tekstowych do obrazów.

Prześlij pliki OBJ i wygeneruj inteligentne tekstury dla zasobów 3D.

Naszkicuj koncepcje za pomocą Realtime Canvas i obserwuj, jak szkice przekształcają się w szczegółowe projekty postaci i otoczenia.

Trenuj niestandardowe modele AI na własnym zestawie danych, aby zachować spójną estetykę marki i projekty postaci w wielu generacjach.

Ograniczenia Leonardo AI

Generowanie realistycznych obiektów nieorganicznych, takich jak samochody i maszyny, może wymagać wielu prób w porównaniu z obiektami organicznymi.

Użytkownicy Free muszą liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania na generowanie obrazów w godzinach szczytu, ponieważ przyоритеt mają płatni abonenci.

Ceny Leonardo AI

Free : 150 tokenów dziennie

Praktykant : 10 USD/miesiąc

Artisan : 24 USD/miesiąc

Maestro: 48 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Leonardo AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Leonardo AI/AI?

Oto recenzja G2:

Leonardo. Ai oferuje pełną własność generowanej zawartości, a wszystkie prawa pozostają po stronie użytkownika. Nieograniczone kredyty API umożliwiają długoterminowe planowanie. Umożliwia również szkolenie niestandardowych modeli i precyzyjne uprawnienia do projektów, dzięki czemu współpraca między zespołami o różnych potrzebach dostępowych przebiega znacznie płynniej.

Leonardo. Ai oferuje pełną własność generowanej zawartości, a wszystkie prawa pozostają po stronie użytkownika. Nieograniczone kredyty API zapewniają wsparcie dla długoterminowego planowania. Umożliwia również szkolenie niestandardowych modeli i precyzyjne uprawnienia do projektów, dzięki czemu współpraca między zespołami o różnych potrzebach dostępowych przebiega znacznie płynniej.

📚 Czytaj więcej: 13 najlepszych alternatyw dla Meta AI w 2025 roku

3. Midjourney

za pośrednictwem Midjourney

Midjourney wyróżnia się w tworzeniu wysoce stylizowanych, artystycznych obrazów o charakterystycznej estetyce, które wielu uważa za złoty standard dla kreatywnych profesjonalistów.

Platforma działa głównie poprzez Discord, tworząc szczegółowe grafiki i ilustracje na podstawie opisów tekstowych. Każda generacja staje się częścią galerii społecznościowej z funkcją wyszukiwania, w której można przeglądać miliony obrazów wraz z dokładnymi podpowiedziami.

W przeciwieństwie do podejścia Krea opartego na iteracji w czasie rzeczywistym, Midjourney koncentruje się na dostarczaniu dopracowanych, spójnych wyników artystycznych, które często wymagają minimalnych modyfikacji.

Najlepsze funkcje Midjourney

Zapewnia nieograniczone możliwości inspiracji i nauki dzięki otwartemu kanałowi społecznościowemu.

Tryb relaksu umożliwia nieograniczone generowanie obrazów w wolniejszym tempie.

Prześlij obrazy referencyjne, aby zachować spójność między danymi powstania lub zastosować określone style artystyczne, zachowując jednocześnie cechy charakterystyczne postaci.

Uruchom wiele zadań generowania jednocześnie

Tryb ukryty pozwala zachować prywatność zdjęć i wideo, gdy nie chcesz, aby były one widoczne w galerii społeczności.

Ograniczenia Midjourney

Obecnie nie jest dostępna bezpłatna wersja próbna, więc aby przetestować platformę, należy od razu wykupić subskrypcję.

Użytkownicy często krytykują brak wsparcia klienta i brak bezpośrednich kanałów komunikacji.

Czas pracy procesora graficznego jest obliczany na podstawie rzeczywistego czasu przetwarzania przez serwer, a nie czasu oczekiwania w kolejce, co sprawia, że oszacowanie kosztów jest nieprzewidywalne w przypadku złożonych podpowiedzi.

Ceny Midjourney

Podstawowy : 8 USD/miesiąc

Standard : 24 USD/miesiąc

Pro : 48 USD/miesiąc

Mega: 96 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Midjourney

G2: 4,5/5 (100 recenzji)

Capterra:

Co użytkownicy mówią o Midjourney w prawdziwym życiu?

Oto recenzja G2:

Podoba mi się, że przy odpowiednim użyciu Midjourney może pomóc w tworzeniu naprawdę realistycznych obrazów i zaoszczędzić mnóstwo czasu. Jest prosty w użyciu, gdy nauczysz się podawać mu odpowiednie podpowiedzi.

Podoba mi się, że przy odpowiednim użyciu Midjourney może pomóc w tworzeniu naprawdę realistycznych obrazów i zaoszczędzić mnóstwo czasu. Jest prosty w użyciu, gdy nauczysz się podawać mu odpowiednie podpowiedzi.

Usprawnij swoje procesy twórcze dzięki ClickUp

Zanim zdecydujesz się na kolejną subskrypcję narzędzia AI lub wypróbujesz inne modele, zatrzymaj się i zastanów się, czego naprawdę potrzebujesz.

Jeśli Twoje wymagania wizualne nie wymagają szerokiego wyboru modeli lub hiper-specjalistycznej kontroli stylu, być może nie potrzebujesz dedykowanej platformy, takiej jak Krea.

Dzięki ClickUp możesz generować oszałamiające obrazy bezpośrednio w swoim obszarze roboczym. A co najlepsze, to nie wszystko.

ClickUp pomaga zarządzać kreatywnymi cyklami pracy od początku do końca. Dzięki wbudowanym automatyzacjom AI, agentom AI, wyszukiwaniu kontekstowemu i dokumentom opartym na AI możesz szybko przejść od pomysłu do realizacji.

Chcesz połączyć wszystkie cykle pracy kreatywne w jednym miejscu? Zarejestruj się w ClickUp — Twojej połączonej przestrzeni roboczej.

Często zadawane pytania

Wytrenuj niestandardowy model AI, przesyłając co najmniej 3 istniejące obrazy zasobów wizualnych swojej marki. Krea przypisuje następnie unikalny kod stylu, który można zastosować do przyszłych generacji. Wykorzystaj ten krok, aby zachować spójną estetykę wszystkich wyników bez konieczności ponownego tworzenia podpowiedzi za każdym razem.

Nie. Obrazy i wideo wymagają oddzielnych cykli pracy. Możesz najpierw wygenerować obraz, a następnie użyć go jako klatki początkowej do generowania wideo, przesyłając go do osi czasu klatek kluczowych. Platforma nie oferuje wsparcia dla jednoczesnego tworzenia obrazów i wideo na podstawie jednej podpowiedzi.

Staraj się tworzyć bogate, rozbudowane podpowiedzi zawierające szczegóły dotyczące stylu, tekstur, oświetlenia, ustawień aparatu i otoczenia. Możesz również wprowadzić odniesienia lub rysować na płótnie, aby uzyskać precyzyjny wynik.

Użyj pola podpowiedzi negatywnej podczas skalowania lub generowania wzorów, aby wykluczyć niepożądane elementy z końcowego wyniku. Określ takie elementy, jak rozmyte obrazy, artefakty, zniekształcenia lub nieścisłości anatomiczne, aby poprawić jakość wyników. Pomaga to AI skupić się na pożądanych elementach, unikając jednocześnie typowych problemów związanych z generowaniem.

Krea oferuje zintegrowane cykle pracy do generowania obrazów i wideo w czasie rzeczywistym. Koncentruje się również na ulepszeniach i edycjach wspomaganych przez AI. Midjourney natomiast wyróżnia się stylizowanymi obrazami o wyjątkowej spójności estetycznej, ale koncentruje się wyłącznie na generowaniu obrazów. Wybierz w zależności od tego, czy potrzebujesz wszechstronności, czy czysto artystycznych efektów.

Tak. Free Plan oferuje 50 tokenów obliczeniowych dziennie. W zależności od wybranego modelu możesz przetestować od 6 do 25 podpowiedzi dziennie.