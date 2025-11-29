Zgodziłeś się napisać list polecający, co oznacza, że naprawdę uważasz, iż ta osoba zasługuje na coś dobrego. Problem polega na tym, jak przełożyć swoją wiedzę o jej pracy na list, który będzie miał odpowiednią wagę.

ChatGPT może przyspieszyć ten proces, nie sprawiając, że list będzie brzmiał ogólnikowo.

Podaj konkretne osiągnięcia i spostrzeżenia, a AI pomoże Ci ukształtować je w przekonujące akapity, które zostaną poważnie potraktowane przez menedżerów ds. rekrutacji i komisje rekrutacyjne.

W tym wpisie na blogu wyjaśniamy, jak napisać list polecający za pomocą ChatGPT.

Aby upewnić się, że rozważysz wszystkie możliwe opcje, przyjrzymy się również, w jaki sposób może pomóc ClickUp, aplikacja do pracy, która ma Wszystko. 🤩​​​​​​​​​​​​​​​​

Dlaczego warto używać AI do pisania listów polecających

Narzędzia AI, takie jak ChatGPT, oferują praktyczny sposób tworzenia dobrze skonstruowanych listów rekomendacyjnych, które skutecznie podkreślają mocne strony kandydata.

Zobaczmy, dlaczego warto korzystać z takich narzędzi:

Oszczędność cennego czasu: w ciągu kilku minut generuje solidny wstępny projekt, dzięki czemu nie musisz godzinami wpatrywać się w pustą kartkę.

Wskazuje strukturę: porządkuje myśli w odpowiednim formacie listu, z właściwym wstępem, akapitami głównymi i zakończeniem.

Wykorzystuje sugestywny język: pomaga w przekonujący sposób przedstawić osiągnięcia i cechy, które nie zawsze przychodzą na myśl od razu.

Eliminuje blok twórczy: daje punkt wyjścia, który można dopracować i spersonalizować za pomocą konkretnych anegdot.

Kluczem do sukcesu jest wykorzystanie AI jako pomocnika w tworzeniu tekstu, a nie jako jego zamiennika. Nadal będziesz musiał dodać autentyczne szczegóły i osobiste spostrzeżenia, które znasz tylko Ty.

📮 ClickUp Insight: 37% naszych respondentów używa sztucznej inteligencji do tworzenia zawartości, w tym pisania, edytowania i wysyłania e-maili. Jednak proces ten zazwyczaj wymaga przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania zawartości i obszar roboczy. Dzięki ClickUp otrzymujesz wsparcie w pisaniu oparte na AI w całym obszarze roboczym, w tym w wiadomościach e-mail, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko — a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

Jak napisać list polecający za pomocą ChatGPT (krok po kroku)

Pisanie listu polecającego może wydawać się kolejnym zadaniem, które trzeba wcisnąć w i tak już napięty harmonogram dnia.

Jeśli używasz ChatGPT we właściwy sposób, otrzymasz szkic bez błędów, który nadal będzie osobisty, wiarygodny i zgodny z Twoim stylem. Zobaczmy, jak napisać list polecający za pomocą ChatGPT. ⚓

Zanim wprowadzisz podpowiedzi do ChatGPT, zbierz informacje, które określą ton i kierunek listu. Ten krok ma decydujący wpływ na jakość wyniku, ponieważ model pisze na podstawie podanego przez Ciebie kontekstu.

Oto, co należy przygotować:

Kim jest kandydat: jego imię i nazwisko, aktualna rola oraz rola, o którą się ubiega.

Twoje powiązania: od jak dawna znasz daną osobę i w jakim charakterze (kierownik, profesor, kierownik zespołu)

Unikalne cechy: ich mocne strony, styl pracy oraz cechy zawodowe lub akademickie, które chcesz podkreślić.

Osiągnięcia: liczby, wyniki lub przykłady pokazujące rzeczywisty wpływ

Preferowany ton: Czy chcesz, aby list brzmiał formalnie, przyjaźnie, zwięźle czy przekonująco?

📌 Przykład: Pracowałem z Carrie przez 2 lata po tym, jak zmieniła karierę. Ulepszyła nasz program wdrażania nowych pracowników, skracając czas adaptacji o 22%. Jest świetna w komunikacji, przywództwie i rozwiązywaniu problemów.

Krok 2: Przygotuj skuteczne podpowiedzi

W tym miejscu przekształcasz zebrane informacje w jasną i uporządkowaną podpowiedź. Im bardziej szczegółowe będą Twoje instrukcje, tym dokładniejsza i bardziej pomocna będzie podpowiedź wygenerowana przez ChatGPT.

Twoja podpowiedź powinna zawierać:

Krótki opis Twojego powiązania z kandydatem

Do czego służy ten list

Kilka godnych uwagi osiągnięć lub cech

Każdy scenariusz lub historia, do której chcesz się odnieść

Preferowany ton i długość

Podpowiedź dla ChatGPT: napisz list rekomendacyjny

📌 Przykład: Napisz jednostronicowy list polecający dla mojej byłej analityczki projektowej, Carrie Adams, która ubiega się o przyjęcie na studia magisterskie z analizy danych. Zarządzałem nią przez trzy lata. Podkreśl jej umiejętności rozwiązywania problemów, niezwykłe umiejętności techniczne oraz inicjatywę w tworzeniu cotygodniowego pulpitu do raportowania, który zmniejszył nakład pracy ręcznej o 40%. Użyj profesjonalnego, ciepłego tonu.

Krok 3: Przejrzyj i spersonalizuj, aby uzyskać autentyczność

ChatGPT dostarcza podstawowe informacje, ale to personalizacja sprawia, że są one wiarygodne. Oto kilka wskazówek, jak edytować zawartość generowaną przez AI, aby dopasować ją do swojego stylu:

Zamień wszystkie zwroty, których nigdy byś nie użył (np. „wyjątkowo wzorowy”).

Dodaj jedno lub dwa własne zdania.

Zmień ostatnie zdanie na coś, co brzmi naturalnie dla Ciebie.

Upewnij się, że anegdota brzmi autentycznie i znajduje się we właściwym akapicie.

Usuń zbyt formalne sformułowania, które brzmią zbyt dramatycznie.

Krok 4: Formatowanie i finalizacja

Po dopracowaniu zawartości ostatnim krokiem jest dodanie osobistego akcentu. Sformatuj list w profesjonalny sposób i spraw, aby był łatwy do przeczytania, tak aby czytelnik od razu zrozumiał Twoje powiązania z kandydatem.

Sfinalizuj list wygenerowany przez AI poprzez:

Podaj swoje imię i nazwisko, tytuł stanowiska oraz dane kontaktowe.

Krótkie i czytelne akapity

Upewnij się, że daty, nazwiska i fakty są poprawne.

Używanie spójnego układu z odpowiednimi przestrzeniami

Zakończ jasnym, pewnym stwierdzeniem końcowym.

Skorzystaj z tej końcowej weryfikacji, aby wychwycić nieścisłości merytoryczne lub problemy związane z tonem przed wysłaniem.

🧠 Ciekawostka: W starożytnym Rzymie listy polecające znane były jako litterae commendaticiae. Cyceron, Pliniusz i inni wybitni pisarze używali tej formy, aby polecać młodsze osoby potencjalnym patronom. Co ciekawe, w tych starożytnych listach autorzy często skupiali się bardziej na chwaleniu samych siebie niż polecanej osoby.

Przykładowe podpowiedzi dla listów rekomendacyjnych ChatGPT

Aby uzyskać właściwy wynik, należy zacząć od sformułowania jasnej i szczegółowej podpowiedzi.

Im więcej szczegółowych informacji podasz dużemu modelowi językowemu, tym bardziej spersonalizowany i skuteczny będzie Twój list polecający. Wypróbuj następujące podpowiedzi ChatGPT:

Podstawowe zalecenia zawodowe

Napisz list polecający dla [Imię i nazwisko], który pracował jako [Pozycja] w [Firma] od [dat]. Podkreśl jego umiejętności w [Konkretne obszary, takie jak zarządzanie projektami, komunikacja, wiedza techniczna], kluczowe osiągnięcia, w tym [Wyniki wymierne], oraz cechy charakteru, takie jak [Niezawodność, kreatywność, zdolności przywódcze]. List jest przeznaczony do [Podania o pracę/promocji] w [Branża].

Rekomendacja akademicka do szkoły podyplomowej

Stwórz list polecający dla mojego studenta [Imię i nazwisko], który ubiega się o przyjęcie na [konkretny program] na [uniwersytecie]. Wyróżniał się w [nazwy kursów], wykazał się silnymi umiejętnościami [analitycznymi/badawczymi/pisarskimi] i projekty dyplomowe lub projekty badawcze oraz niezależne studia były zakończone. Uwzględnij jego średnią ocen [liczba], rolę przywódczą w [organizacjach studenckich], publikacje lub prezentacje oraz potencjał powodzenia w [dziedzinie studiów].

🔍 Czy wiesz, że... W Niemczech istnieje bardzo formalny, skodyfikowany system wystawiania listów referencyjnych (zwanych Arbeitszeugnis). Nawet negatywne oceny są formułowane w sposób ostrożny i dyplomatyczny (lub eufemistyczny).

Rekomendacja stypendialna

Napisz list polecający dla [Imię i nazwisko] ubiegającego się o [nazwa stypendium]. Podkreśl jego/jej doskonałe wyniki w nauce (średnia ocen: [liczba], pozycja w klasie: [pozycja]), sytuację finansową, działalność społeczną, w tym [konkretne działania], role przywódcze w [organizacje] oraz sposób, w jaki stypendium pomoże mu/jej osiągnąć [cele].

⚙️ Bonus: Opanuj sztukę pisania rekomendacji na LinkedIn, które pokazują wpływ, jasno podkreślają mocne strony i wyróżniają się na tle innych.

Rekomendacja pozycji badawczej

Napisz list dla [Imię i nazwisko] ubiegającego się o [pozycję badawczą/stypendium]. Opisz szczegółowo jego doświadczenie badawcze w [konkretnej dziedzinie], opanowane metodologie, publikacje (wymień tytuły), prezentacje konferencyjne, doświadczenie w pisaniu wniosków o granty, umiejętności współpracy oraz innowacyjny wkład w [pole].

🧠 Ciekawostka: W 1534 roku humanista Juan Luis Vives opublikował „De conscribendis epistolis” ( „O pisaniu listów ”), w którym uczył, jak pisać różne rodzaje listów — w tym prośby, gratulacje, kondolencje itp.

Rekomendacja dotycząca zmiany kariery

Stwórz list w wsparciu przejścia [Imię i nazwisko] z [obecnego pola] do [nowego pola]. Podkreśl umiejętności, które można wykorzystać w nowej pracy, takie jak [przykłady], odpowiednie kursy lub certyfikaty w [nowym polu], pasję wykazywana poprzez [wolontariat/projekty] oraz cechy, które sprawiają, że dana osoba łatwo się dostosowuje, takie jak [zdolność do szybkiego uczenia się, odporność].

Ograniczenia związane z używaniem ChatGPT do pisania listów polecających

Podczas tworzenia listów rekomendacyjnych należy zrozumieć, czego ChatGPT nie potrafi, aby móc obejść te ograniczenia.

Najważniejsze ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę:

Tworzy ogólne listy: bez szczegółowych informacji AI generuje formuły, które brzmią jak w każdym innym liście polecającym, co osłabia jego wpływ.

Brak dostępu do rzeczywistych danych dotyczących wyników: ChatGPT nie może pobrać rzeczywistych ocen, wyników projektów, danych dotyczących sprzedaży ani zweryfikowanych osiągnięć; musisz podać Wszystko, a błędy w danych wejściowych znajdują odzwierciedlenie w wynikach.

Brak autentyczności emocjonalnej: AI ma trudności z uchwyceniem prawdziwego entuzjazmu, subtelnej oceny charakteru i osobistego połączenia, których oceniający szukają w mocnych rekomendacjach.

Wymaga znacznej edycji: Musisz poświęcić czas na dodanie szczegółów, dostosowanie tonu i upewnienie się, że list naprawdę odzwierciedla Twoje powiązania z kandydatem.

🧠 Ciekawostka: W średniowieczu istniała formalna dziedzina nauki zwana ars dictaminis (z łaciny „sztuka dyktowania listów ”), która uczyła ludzi pisania formalnych listów, w tym listów polecających, przedstawiających i innych form epistolarnych. Były to zasady dotyczące struktury, sformułowań i tonu moralnego, zaczerpnięte z tradycji retorycznych.

Jak ClickUp pomaga pisać lepsze listy polecające

ChatGPT z pewnością pomoże Ci napisać list polecający.

Zanim jednak zaczniesz, musisz skopiować i wkleić opisy stanowisk, listy osiągnięć, szczegóły projektów i przesłać notatki dotyczące wyników. To sporo pracy, uff.

ClickUp jest inny. Jako najlepsza alternatywa dla ChatGPT do zadań w miejscu pracy, zna już Twoje miejsce pracy od podszewki. W końcu jest to aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to oparte na sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Oto bliższe spojrzenie na to, jak ClickUp pomaga pisać lepsze listy polecające. ✍️

Rozpocznij tworzenie szkicu bez wpatrywania się w pustą stronę

Rozpoczynając pisanie listu, starasz się nie pominąć żadnych osiągnięć, wskaźników, wyników projektów i cech osobowości. Potrzebujesz wszystkiego w jednym miejscu, aby ukształtować je w spójną narrację.

Napisz idealny list polecający w ClickUp Dokumentach Sporządź zawartość listu rekomendacyjnego w jednym miejscu dzięki ClickUp Documents.

ClickUp Docs zapewnia naturalną i elastyczną przestrzeń do tworzenia dokumentów. Oferuje wsparcie dla formatowania tekstu i wspólnej edycji na żywo, co jest idealnym rozwiązaniem w przypadku, gdy kandydat chce udostępnić swoje uwagi przed wysłaniem listu rekomendacyjnego.

Załóżmy, że piszesz list dla Jordana Mitchella, który kierował inicjatywą dotyczącą utrzymania klientów. Tworzysz dokument, dodajesz sekcję o tytule „Najważniejsze osiągnięcia”, pogrubiając jego 12-procentowy wzrost utrzymania klientów i wstawiasz przypis z wyróżniającym się przykładem. Możesz nawet dodać małą tabele zawierającą nazwy projektów, wskaźniki i linki pomocnicze.

ClickUp Brain jest zintegrowany bezpośrednio z tym dokumentem. Działa jako Twój partner pisarski, czytając wszystko, co jest związane z pracą Jordana, w tym zadania, komentarze, załączniki i poprzednie notatki dotyczące projektu. Wyciągając te szczegóły z kontekstu, tworzy szkic wszystkiego, czego potrzebuje, bez dodatkowego projektowania podpowiedzi.

Użyj ClickUp Brain w dokumentach, aby stworzyć niestandardowe listy rekomendacyjne

Możesz zaznaczyć ogólne punkty, takie jak „Przeprojektowanie pulpitu nawigacyjnego dotyczącego utrzymania klientów”, „Zmniejszenie liczby godzin poświęcanych na ręczne raportowanie” oraz „Zidentyfikowanie segmentów o wysokim wskaźniku rezygnacji w drugim kwartale”, a następnie poprosić ClickUp Brain o przekształcenie ich w przejrzysty akapit. Jednym kliknięciem można wstawić go bezpośrednio do dokumentu. Kolejnym kliknięciem można go przepisać, aby zachować spójność tonu.

📌 Przykładowa podpowiedź: Zamień poniższe punkty w pięciozdaniowy akapit rekomendacyjny, który skupia się na mierzalnych osiągnięciach i ma ton przyjazny dla osób rekrutujących.

Zorganizuj wszystkie prośby o listy, aby nic nie umknęło Twojej uwadze

W szczycie sezonu rekrutacyjnego prośby o rekomendacje pojawiają się w e-mailach, wiadomościach, przypomnieniach tekstowych od studentów, losowych formularzach i krótkich rozmowach na korytarzu.

Aby usprawnić te prośby, możesz utworzyć formularz ClickUp. W ten sposób studenci będą mogli przesłać wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu. Automatyzacje ClickUp mogą następnie przejąć obciążenie administracyjne.

Ustaw wyzwalacz, który przyspiesza realizację prośby o list polecający, korzystając z automatyzacji ClickUp

Załóżmy, że Emily wysyła prośbę o list MBA za pośrednictwem formularza ClickUp.

W momencie, gdy jej zgłoszenie zostanie przesłane, automatyzacja:

Tworzy zadanie o nazwie „Emily LOR – Wharton MBA”.

Dodaje termin 15 stycznia jako termin wykonania zadania.

Przypnij tę etykietę jako „MBA” i „Leadership Focus”.

Wypełnia listę kontrolną, która obejmuje sporządzenie projektu, wewnętrzną weryfikację i ostateczną korektę.

Przypisuje recenzenta, gdy projekt przechodzi do etapu „Wymaga recenzji”.

Wysyła Ci 48-godzinne przypomnienie ClickUp przed upływem terminu.

Możesz też dodać do swojego cyklu pracy agenta AI Email Drafter, który wygeneruje dla Ciebie pierwszy szkic!

Czasami potrzebujesz różnych funkcji AI dla różnych części listu.

ChatGPT zapewnia czysty ton, Claude długą strukturę, a Gemini interpretację danych technicznych. Zwykle przełączasz się między narzędziami, aż przeglądarka staje się chaotycznym bałaganem, znanym również jako AI Sprawl.

Ale dzięki ClickUp Brain nie musisz już tego robić.

Korzystaj z wielu modeli LLM z jednego interfejsu!

Na przykład Ava właśnie zakończyła projekt z zakresu uczenia maszynowego. W jej folderze Drive znajduje się jej notatnik Jupyter i raport końcowy. W folderze SharePoint znajdują się notatki ze sprintów zespołowych. Brain łączy oba foldery w jednym wątku czatu.

Możesz wybrać Claude do analizy długiego raportu, przełączyć się na Gemini, aby uzyskać techniczny opis dokładności jej modelu, a następnie przełączyć się na ChatGPT, aby dopracować ton ostatniego akapitu.

Wyraź swoje pomysły na głos

ClickUp Brain MAX łączy to wszystko w jedną, samodzielną aplikację komputerową i wzbogaca ją o funkcje zwiększające wydajność oparte na głosie.

Ponieważ niektóre z Twoich najjaśniejszych myśli pojawiają się, gdy opowiadasz historię na głos. Pomyśl o sytuacji, w której Marcus Hill o 2 w nocy zajmował się incydentem na serwerze na żywo, krok po kroku przeprowadzał młodszego inżyniera przez proces debugowania i utrzymywał spokój całego zespołu podczas przywracania systemu.

Wpisywanie całego wyjaśnienia spowalnia tempo, osłabia emocje zawarte w przekazie i zamienia żywe wspomnienie w płaskie zdania, które nie oddają tego, co faktycznie sprawiło, że odpowiedź Marcusa była tak imponująca.

Użyj funkcji ClickUp Talk to Text, aby zapisać mocne strony ucznia, zanim szczegóły uciekną Ci z głowy.

Talk to Text w ClickUp Brain MAX rozwiązuje ten problem, umożliwiając naturalną mowę i natychmiastowe przekształcanie głosu na tekst.

Naciśnij klawisz skrótu i zacznij mówić tak, jakbyś opowiadał historię Marcusa koledze przy kawie. Transkrypcja pojawi się natychmiast i zostanie skopiowana do schowka. Możesz wkleić ją do dokumentu, zaznaczyć kluczowe idee i poprosić ClickUp Brain MAX o ukształtowanie jej w akapit, który spełni oczekiwania osoby odpowiedzialnej za rekrutację.

Recenzent G2 udostępnia swoją opinię:

ClickUp Brain MAX to super dodatek do cyklu pracy. Łączy wiele modeli LLM w jednej platformie, dzięki czemu odpowiedzi są szybsze i bardziej niezawodne, a funkcja zamiany mowy na tekst na całej platformie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Bardzo cenię sobie również bezpieczeństwo na poziomie Enterprise, które zapewnia spokój ducha podczas obsługi poufnych informacji. Najbardziej wyróżnia się to, jak pomaga mi to przełamać szum informacyjny i myśleć jaśniej — niezależnie od tego, czy podsumowuję spotkania, tworzę zawartość, czy przeprowadzam burzę mózgów nad nowymi pomysłami. To tak, jakbym miał wszechstronnego asystenta AI, który dostosowuje się do moich potrzeb.

ClickUp Brain MAX to super dodatek do cyklu pracy. Łączy wiele modeli LLM w jednej platformie, dzięki czemu odpowiedzi są szybsze i bardziej niezawodne, a funkcja zamiany mowy na tekst na całej platformie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Bardzo cenię sobie również bezpieczeństwo na poziomie Enterprise, które zapewnia spokój ducha podczas obsługi poufnych informacji. Najbardziej wyróżnia się to, jak pomaga mi to przełamać szum informacyjny i myśleć jaśniej — niezależnie od tego, czy podsumowuję spotkania, tworzę zawartość, czy przeprowadzam burzę mózgów nad nowymi pomysłami. To tak, jakbym miał wszechstronnego asystenta AI, który dostosowuje się do moich potrzeb.

🔍 Czy wiesz, że... Jednym z najstarszych zachowanych ważnych listów jest De litteris colendis, skierowany przez (lub w imieniu) cesarza Karola Wielkiego do opata Baugulfa, około VIII-IX wieku. W liście tym nalegano na edukację duchownych, ponieważ wielu z nich było analfabetami, pokazując, jak listy były wykorzystywane do kształtowania polityki i reform.

Struktura listów rekomendacyjnych

Dobrze zorganizowany list polecający ma przewidywalną strukturę, która ułatwia czytelnikom szybką ocenę kandydata.

Zazwyczaj wygląda to tak:

Pierwszy akapit: Opisz swoje powiązania z kandydatem, od jak dawna go znasz i w jakim charakterze. Powinieneś również zamieścić bezpośrednią rekomendację, która pokaże Twój poziom entuzjazmu. Akapity główne (2-3): Każdy akapit powinien skupiać się na konkretnej zalecie lub kwalifikacji. W miarę możliwości używaj konkretnych przykładów z mierzalnymi wynikami. Odnieś się do umiejętności związanych z tym, o co się ubiegają (zdolności akademickie w przypadku studiów podyplomowych, zdolności przywódcze w przypadku Każdy akapit powinien skupiać się na konkretnej zalecie lub kwalifikacji. W miarę możliwości używaj konkretnych przykładów z mierzalnymi wynikami. Odnieś się do umiejętności związanych z tym, o co się ubiegają (zdolności akademickie w przypadku studiów podyplomowych, zdolności przywódcze w przypadku ról kierowniczych , umiejętności techniczne w przypadku pozycji specjalistycznych). Ocena charakteru: Poświęć przestrzeń na cechy osobiste, takie jak uczciwość, etyka pracy, umiejętność współpracy lub odporność. Te umiejętności miękkie często wyróżniają kandydatów o podobnych kwalifikacjach. Oświadczenie porównawcze: Jeśli to stosowne, wskaż, gdzie ta osoba plasuje się wśród innych osób, z którymi pracowałeś („5% najlepszych studentów, których uczyłem” lub „jeden z najlepszych specjalistów ds. zarządzania projektami w moim zespole”). Akapit końcowy: Wzmocnij swoją rekomendację jasnym oświadczeniem w sprawie wsparcia i zaoferuj dodatkowe informacje, dodając swoje dane kontaktowe. Profesjonalny podpis: Podaj swój tytuł, nazwę instytucji/firmy, numer telefonu i adres e-mail, aby zyskać wiarygodność.

🔍 Czy wiesz, że... W niektórych miejscach (zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych) przepisy dotyczące jawności dokumentów umożliwiają dostęp do listów rekomendacyjnych przedłożonych w celu zatrudnienia, uzyskania stałego zatrudnienia lub przyjęcia na studia.

Szablony listów rekomendacyjnych na różne okazje

Posiadanie odpowiedniego szablonu listu polecającego dostosowanego do konkretnej sytuacji ułatwia proces pisania i gwarantuje uwzględnienie wszystkich niezbędnych elementów.

Oto sprawdzone szablony dla najczęstszych scenariuszy. 📝

1. Funkcjonalna prostota List polecający do programu studiów wyższych autorstwa Canva

za pośrednictwem Canva

Szablon ten zawiera nagłówek z logo Twojej instytucji u góry, a następnie datę i dane odbiorcy. Treść listu ma przejrzystą, trzyczęściową strukturę.

Najpierw należy napisać wstęp, w którym przedstawisz swoje powiązania z uczniem i programem, do którego się zgłasza, a następnie dwa lub trzy akapity podkreślające jego mocne strony w nauce i cechy osobiste, poparte konkretnymi przykładami. Zakończenie potwierdza Twoją rekomendację i oferuje dodatkowe informacje.

🧠 Ciekawostka: Cyceron, słynny rzymski mówca, pisał listy polecające młodych klientów swoim przyjaciołom. Często jednak podkreślał, że powiązanie z nim (Cyceronem) przyniesie korzyści jemu, a nie tylko osobie, którą polecał.

2. Szablon listu polecającego do promocji autorstwa AIHR

za pośrednictwem AIHR

Wewnętrzny format rekomendacji rozpoczyna się od podania imienia i tytulu, pozycji oraz informacji o firmie, a następnie bezpośredniego zwrotu do osoby podejmującej decyzję. W pierwszym akapicie należy wyraźnie podać imię i tytul pracownika, jego aktualną pozycję oraz pozycję, na którą go rekomendujesz, a także opisać wasze związki zawodowe.

To, co sprawia, że ten szablon jest skuteczny, to skupienie się na potencjale przywódczym i gotowości do podjęcia większej odpowiedzialności. Końcowy akapit zawiera mocne poparcie i dane kontaktowe do dalszych pytań, zachowując ciepły, ale profesjonalny ton.

3. Szablon listu polecającego do ubiegania się o stypendium autorstwa Template.net

za pośrednictwem szablonu Template.net

Ten szablon listu polecającego do stypendium zawiera profesjonalne logo u góry, a następnie jasny tytuł i datę. Wstęp natychmiast przyciąga uwagę, zwracając się do komisji stypendialnej silnym, entuzjastycznym językiem, wyjaśniającym, dlaczego ten student zasługuje na uwagę.

Następnie płynnie przechodzi do omówienia wyników w nauce, podkreślając konkretne osiągnięcia i oceny, które świadczą o zdolnościach intelektualnych. Szablon jest dobrym wyborem, ponieważ łączy profesjonalizm z autentyczną rekomendacją, pomagając przedstawić argumenty emocjonalne obok argumentów opartych na faktach.

🔍 Czy wiesz, że... Amerykańskie Stowarzyszenie Historyczne (AHA) zaleca komisjom rekrutacyjnym powstrzymanie się od żądania listów rekomendacyjnych do czasu zakończenia pierwszej rundy selekcji. Ma to na celu zmniejszenie obciążenia osób piszących listy oraz oszczędność czasu i pieniędzy kandydatów.

4. List polecający do wniosku wizowego według szablonu. net

za pośrednictwem szablonu Template.net

Ten szablon rekomendacji do wniosku wizowego trafia w sedno: rekomendujesz tę osobę do uzyskania wizy i wyjaśniasz swoje powiązanie z nią. Następnie przechodzi do jej wykształcenia i doświadczenia zawodowego, podając konkretne przykłady jej pracy i wymierne osiągnięcia, które potwierdzają jej kwalifikacje.

Kluczowe znaczenie ma tutaj pokazanie, dlaczego ich wiedza specjalistyczna jest ważna i jaką wartość wnoszą. List kończy się pewnym siebie poparciem i ofertą odpowiedzi na dodatkowe pytania.

Wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące tworzenia skutecznych listów

Oprócz wykorzystania AI jako narzędzia do tworzenia szkiców, skuteczne listy rekomendacyjne wymagają strategicznego podejścia, które pozwoli wyróżnić kandydatów.

Oto sprawdzone techniki, które pomogą Ci ulepszyć swoje listy. 👇

Wykorzystaj metodę STAR jako przykład: Uporządkuj swoje osobiste anegdoty, używając schematu „Sytuacja, Zadanie, Działanie i Wynik”, aby przedstawić konkretne dowody umiejętności kandydata.

Zastosuj test konkretności: Przepisz zdanie, jeśli mogłoby ono opisywać 50 innych studentów ubiegających się o przyjęcie, i zastąp je konkretnymi informacjami (liczbami, projektami, rzeczywistymi cytatami).

Dodaj historię „porażki prowadzącej do rozwoju”: Dodaj krótkie przykłady tego, jak kandydat radzi sobie z niepowodzeniami, aby lepiej pokazać jego charakter.

Zacznij od swojej najmocniejszej strony: Rozpocznij od najbardziej przekonującej obserwacji lub wyróżniającej się cechy kandydata, aby natychmiast przyciągnąć uwagę.

Wykorzystaj punkty odniesienia: porównaj kandydatów z absolwentami, którzy odnieśli powodzenie, opublikowanymi badaczami lub profesjonalistami w danej dziedzinie, aby dać oceniającym znaczący punkt odniesienia.

🔍 Czy wiesz, że... Sztuka pisania listów (zwana epistolografią) była wysoko rozwiniętym gatunkiem retorycznym w późnym okresie rzymskim i bizantyjskim.

Kwestie etyczne, prywatność i polityka

Korzystanie z AI do tworzenia listów rekomendacyjnych wiąże się z pewnymi obowiązkami.

Badania przeprowadzone przez Foundry10 pokazują, że 31% nauczycieli już korzysta z generatywnej AI podczas tworzenia listów rekomendacyjnych, głównie w celu burzy mózgów nad kluczowymi punktami, poprawy przejrzystości i dostosowania tonu. Pokazuje to, jak AI jest już częścią codziennej praktyki w zakresie rekomendacji.

Jednak takie rozwiązanie zwiększa ryzyko związane z prywatnością i przetwarzaniem danych. Uniwersytet Stanforda odkrył, że wielu dostawców AI przechowuje teksty przesłane przez użytkowników, rejestruje dane rozmów i może wykorzystywać te dane do szkolenia przyszłych modeli. Sprawia to, że informacje o studentach, takie jak średnia ocen, nagrody i osobiste historie, są narażone na ryzyko, jeśli nauczyciele wklejają je bezpośrednio do systemów AI.

Istnieje wyraźna potrzeba ustanowienia jasnych zasad instytucjonalnych dotyczących tego, jakie dane można przesyłać i które narzędzia spełniają standardy zgodności.

Równie ważną kwestią pozostaje stronniczość. Notatka PMC wskazuje, że AI może zmniejszyć subiektywne różnice w listach rekomendacyjnych poprzez standaryzację języka, ale stronniczość danych szkoleniowych może nadal wzmacniać nierówności, jeśli nauczyciele będą polegać na modelowych sformułowaniach bez ich weryfikacji.

Najbardziej odpowiedzialnym podejściem jest połączenie pomocy AI w tworzeniu projektu listu z korektą kontekstu, niuansów i sprawiedliwości przez człowieka, co zapewnia, że list pozostaje dokładny, spersonalizowany i etyczny.

Oto rekomendacja: skorzystaj z ClickUp!

Napisanie dobrego listu rekomendacyjnego zaczyna się od jasności przykładów, struktury i intencji.

ChatGPT pomaga Ci przełamać barierę pustej strony, ale to Ty nadal wykonujesz prawdziwą pracę: wybierasz historie, dodajesz kontekst i tworzysz szczere rekomendacje, które brzmią ludzko.

ClickUp idzie o krok dalej. Tutaj pracujesz w jednym obszarze roboczym, który zawiera już potrzebne informacje. Tworzysz szkic w dokumencie, dopracowujesz go za pomocą ClickUp Brain, Brain MAX i Talk to Text, a dzięki automatyzacjom organizujesz wszystkie zadania bez straty czasu.

Nie czekaj na oficjalne wezwanie. Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅