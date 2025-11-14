10 najlepszych programów do zarządzania zapasami budowlanymi w 2025 r.

Za każdą konstrukcją – od wysokich wieżowców po przytulne domy – kryje się historia skrupulatnego planowania i zarządzania zasobami.

Od zapewnienia terminowej dostawy materiałów po utrzymanie budżetu – nawet najmniejsze opóźnienie może zniweczyć projekt w branży budowlanej. Stawka jest wysoka, podobnie jak złożoność zarządzania wszystkim, od poziomu zapasów po harmonogramy zamówień.

Obecnie specjaliści z branży budowlanej stoją przed wyzwaniami, takimi jak wahania kosztów materiałów, zakłócenia w łańcuchu dostaw oraz rosnąca potrzeba śledzenia zasobów w wielu lokalizacjach.

Branża wymaga skrupulatnego i wydajnego zarządzania, które można osiągnąć wyłącznie dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do zarządzania systemem magazynowym.

Oto zestawienie 10 najlepszych programów do zarządzania zapasami budowlanymi, które pomogą usprawnić działalność, ograniczyć marnotrawstwo i utrzymać te marzenia na właściwym torze.

⏰ 60-sekundowe streszczenie Oto nasz wybór najlepszego oprogramowania do zarządzania zapasami dla profesjonalistów z branży budowlanej, które pomoże Ci zoptymalizować zarządzanie zapasami: ClickUp : Najlepsze rozwiązanie do usprawniania i zarządzania operacjami magazynowymi Buildertrend: Najlepsze rozwiązanie do uproszczenia zarządzania projektami budowlanymi Procore: Najlepsze rozwiązanie do zarządzania budową na dużą skalę Brygadzista wykonawcy: Najlepszy dla małych i średnich wykonawców Xero: Najlepsze rozwiązanie dla małych firm potrzebujących skalowalnych rozwiązań księgowych. Sortly: Najlepsze rozwiązanie dla małych firm budowlanych o prostych potrzebach w zakresie zarządzania zapasami. Zoho Inventory: Najlepsze rozwiązanie dla firm obsługujących zamówienia z wielu kanałów Sage 50 Accounting: Najlepsze rozwiązanie dla małych i średnich firm budowlanych QuickBooks Online: Najlepsze rozwiązanie dla małych i średnich firm budowlanych AlignBooks: Najlepsze rozwiązanie dla małych firm i mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do zarządzania zapasami w budownictwie?

Firmy są bardzo zainteresowane śledzeniem zapasów w czasie rzeczywistym – i mają ku temu dobry powód.

Według raportu Deloitte „Perspektywy branży inżynieryjnej i budowlanej” niektóre organizacje eksperymentowały nawet z wykorzystaniem dronów do inspekcji placów budowy, monitorowania postępów prac i zarządzania zapasami w czasie rzeczywistym. Imponujące? Tak. Praktyczne dla wszystkich? Niekoniecznie.

W przypadku większości firm budowlanych niezawodne oprogramowanie do zarządzania zapasami budowlanymi dobrze spełnia swoje zadanie, dzięki śledzeniu stanu zapasów i ocenie aktywów budowlanych. Chcesz śledzić sprzęt o wysokiej wartości lub zarządzać zapasami? Idealne oprogramowanie pomoże Ci również w tym.

🧠 Czy wiesz, że: Kaski ochronne zostały po raz pierwszy użyte w 1919 roku i były jednym z pierwszych elementów wyposażenia bezpieczeństwa w epoce nowożytnej. Początkowo były one wykonane z płótna, kleju i czarnej farby. Wyobraź sobie, jak wyglądało wtedy śledzenie zapasów wyposażenia bezpieczeństwa!

Wystarczy, że ustalisz priorytety kilku funkcji. Oto, na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do optymalizacji zapasów:

Aktualizacje stanu magazynowego na żywo : Zapobiegaj kosztownym brakom lub nadmiernym zapasom dzięki oprogramowaniu, które dostarcza aktualizacji w czasie rzeczywistym dotyczących poziomu materiałów i sprzętu.

Narzędzia do planowania materiałów : Uprość planowanie łańcucha dostaw, dostosowując zapotrzebowanie na materiały do harmonogramu budowy, aby zapewnić płynną oś czasu projektu.

Prosty, przyjazny dla użytkownika projekt : zapewnij wszystkim członkom zespołu możliwość efektywnego zarządzania zapasami bez konieczności przechodzenia wielogodzinnych szkoleń technicznych.

Dostęp mobilny i w chmurze : Dane dotyczące zapasów są zawsze pod ręką, zarówno w terenie, jak i w biurze, dzięki smartfonom lub tabletom.

Śledzenie wielu lokalizacji : Łatwe zarządzanie materiałami i sprzętem w wielu miejscach pracy w celu zapewnienia prawidłowej alokacji i transferów.

Opcje dostosowywania i skalowania : wybierz oprogramowanie, które rozwija się wraz z Twoją firmą i dostosowuje się do zmieniających się potrzeb w zakresie zapasów.

Szczegółowe raporty i analizy: Uzyskaj przydatne informacje dzięki raportom dotyczącym trendów w zakresie zapasów, wykorzystania i kosztów, aby podejmować mądrzejsze decyzje zakupowe.

10 najlepszych programów do zarządzania zapasami budowlanymi

ClickUp (najlepszy do usprawniania i zarządzania operacjami magazynowymi)

Każdy, kto pracuje w branży budowlanej, doskonale zna trudności związane z zarządzaniem zapasami:

Opóźnione projekty i zmarnowane zasoby spowodowane nieefektywnym śledzeniem zapasów

Nadmierne elementy zajmują przestrzeń i pochłaniają pieniądze, a niedobory zapasów prowadzą do utraty możliwości.

Czasochłonne procesy ręczne, które spowalniają wszystko

Zapomniane, przestarzałe zapasy gromadzące się w magazynach

Zazwyczaj rozwiązanie tych problemów wymaga użycia wielu narzędzi — pulpitów, automatyzacji, powiadomień — co oznacza dodatkową pracę.

Ale po co komplikować sprawy? ClickUp upraszcza wszystko dzięki kompleksowemu rozwiązaniu do zarządzania zapasami, współpracy zespołowej i wydajności.

Szablon zarządzania zapasami ClickUp

Zacznij od szablonu zarządzania zapasami ClickUp. Centralizuje on poziomy zapasów, zamówienia, dostawców i koszty, zapewniając uporządkowanie i dostępność wszystkich danych dotyczących zapasów.

Dowiedz się więcej Śledź stany magazynowe, ponowne zamówienia, statusy zamówień, dostawców i koszty w jednym miejscu dzięki szablonowi zarządzania zapasami ClickUp.

Śledzenie trendów i zmian pomaga również uniknąć nadmiernego gromadzenia zapasów lub wyczerpania się kluczowych materiałów eksploatacyjnych.

Widoki ClickUp

Projekty budowlane są dynamiczne, a każda rola – kierownicy budowy, specjaliści ds. zaopatrzenia lub wykonawcy – wymaga innego podejścia.

Wszechstronność ClickUp jest szczególnie widoczna w widokach ClickUp, które dostosowują się do różnych potrzeb projektowych. ClickUp oferuje ponad 15 w pełni konfigurowalnych widoków, które można dopasować do swojego cyklu pracy.

Dzięki widokowi tabeli ClickUp możesz dostosować niestandardowe kolumny dla numerów SKU, ilości i lokalizacji, co ułatwia wykrywanie braków i przenoszenie zapasów tam, gdzie są potrzebne. Wyobraź sobie, że w ciągu kilku sekund możesz dokładnie sprawdzić, ile worków betonu znajduje się w lokalizacji A w porównaniu z lokalizacją B.

Uporządkuj swoje zapasy, aby natychmiast wykrywać rozbieżności dzięki widokowi tabeli ClickUp

Użyj widoku listy ClickUp, aby ustalić priorytety zamówień zakupowych, widoku tabeli, aby śledzić ilości i logistykę, oraz widoku kalendarza, aby dostosować dostawy materiałów do harmonogramów projektów. W przypadku zespołów pracujących na miejscu widok tablicy upraszcza śledzenie zadań związanych z wysyłkami lub transferami sprzętu.

Dzięki szablonowi ClickUp Construction Management Template idzie o krok dalej dla zespołów budowlanych. Jest to kompleksowe rozwiązanie do organizowania projektów, zarządzania harmonogramami i koordynowania pracy zespołów.

Wyobraź sobie następującą sytuację: Twój brygadzista dzwoni, aby zapytać o dostępność sprzętu o wysokiej wartości do nowego zadania. Zamiast przeglądać niekończące się rejestry, otwierasz widok pulpitu nawigacyjnego, który konsoliduje wszystkie kluczowe dane dotyczące zapasów w jednym, łatwym do odczytania interfejsie. Oto wideo, które wyjaśnia to szczegółowo:

Pulpit ClickUp

Uzyskaj 360-stopniowy widok informacji o produkcie dzięki konfigurowalnym pulpitom ClickUp

Dzięki pulpitom ClickUp możesz:

Wyświetlaj dane dotyczące zapasów na widżetach, aby uzyskać szybki dostęp do kluczowych poziomów zapasów i trendów.

Zautomatyzuj zadania, takie jak powiadomienia o niskim stanie zapasów lub wyzwalacze uzupełniania zapasów, aby zaoszczędzić czas.

Potrzebujesz powiadomień o niskim stanie zapasów? Automatyzacje ClickUp płynnie sobie z tym radzą, uruchamiając zadania ponownego zamawiania, zanim dojdzie do niedoborów.

🗣️Opinia klienta:

Kiedyś spędzaliśmy dodatkowe godziny na ręcznym wykonywaniu rutynowych czynności, takich jak dostarczanie projektów do zrobienia do naszego zespołu, tworzenie zadań i wklejanie linków. Teraz wykorzystujemy ten czas na planowanie z wyprzedzeniem i przenoszenie większej części cyklu pracy zespołu do ClickUp.

Zauważył również, że przed wprowadzeniem automatyzacji powiadomienie członków zespołu o zakończonym zadaniu mogło trwać nawet 36 godzin. Teraz, dzięki ClickUp, aktualizacje te następują natychmiastowo, co pozwala zespołom skupić się na priorytetach i efektywnie realizować terminy.

ClickUp Brain

Kiedy czas jest ograniczony, ClickUp Brain, zintegrowany asystent AI, analizuje trendy, sporządza zapytania ofertowe i tworzy szybkie aktualizacje, dzięki czemu możesz skupić się na zadaniach o wyższym priorytecie.

Dowiedz się więcej Szybko twórz zapytania ofertowe, korzystając z danych dostępnych w Twoim ekosystemie dzięki ClickUp Brain.

📌 Przykład: Załóżmy, że przygotowujesz się do jutrzejszego wylewania betonu o świcie i nagle zdajesz sobie sprawę, że nie masz pewności, czy wszystkie materiały zostały zamówione. Zamiast przeszukiwać e-maili lub logi, prosisz ClickUp Brain o przeanalizowanie ostatnich zamówień i potwierdzenie stanu magazynowego. W ciągu kilku chwil generuje podsumowanie pokazujące, co jest w magazynie, zaznacza brakujące elementy, a nawet tworzy zapytanie ofertowe dla dostawcy — oszczędzając Ci wiele godzin i zapewniając, że Twoja ekipa dotrzyma harmonogramu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Niestandardowe pulpity nawigacyjne : analizuj dostępność zapasów, śledź braki magazynowe i monitoruj trendy w spersonalizowanym widoku.

Szablon zarządzania zapasami : Scentralizuj wszystkie dane dotyczące zapasów, aby w czasie rzeczywistym śledzić poziomy zapasów, ponowne zamówienia i szczegóły dotyczące dostawców, korzystając z : Scentralizuj wszystkie dane dotyczące zapasów, aby w czasie rzeczywistym śledzić poziomy zapasów, ponowne zamówienia i szczegóły dotyczące dostawców, korzystając z szablonów zapasów

Widok tabeli ClickUp : Twórz uporządkowane układy do zarządzania budżetami, zapasami i danymi klientów za pomocą wierszy i kolumn.

Kalendarze i osie czasu : planuj dostawy i zadania w czasie rzeczywistym dzięki wspólnym harmonogramom i kalendarzom zasobów.

Narzędzia do raportowania: Generuj szczegółowe raporty dotyczące zapasów, aby zidentyfikować luki w wydajności, ograniczenia i trendy, co pozwoli na podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.

Limitacje ClickUp

Na niektórych urządzeniach mobilnych może wystąpić spowolnienie działania.

Złożone funkcje mogą stanowić wyzwanie dla nowych użytkowników.

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes : 12 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise : Skontaktuj się w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie za każdego członka.

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Bardzo podobają mi się szablony, kreator pulpitów nawigacyjnych i wszystkie dostępne zawartości szkoleniowe. Wypróbowałem inne rozwiązania, takie jak Asana, Monday.com i Trello, ale ClickUp zdecydowanie najlepiej sprawdza się w naszej firmie budowlanej.

Bardzo podobają mi się szablony, kreator pulpitów nawigacyjnych i wszystkie dostępne materiały szkoleniowe. Wypróbowałem inne rozwiązania, takie jak Asana, Monday.com i Trello, ale ClickUp zdecydowanie najlepiej sprawdza się w naszej firmie budowlanej.

2. Buildertrend (najlepszy do upraszczania zarządzania projektami budowlanymi)

za pośrednictwem Buildertrend

Zarządzanie projektami budowlanymi nie jest łatwym zadaniem. Przy napiętych harmonogramach, śledzeniu finansów i informowaniu klientów na bieżąco łatwo poczuć się przytłoczonym.

Buildertrend upraszcza ten chaos, łącząc zarządzanie projektami, śledzenie finansów i współpracę z klientami w jednym potężnym narzędziu.

Wyobraź sobie następującą sytuację: Twoja ekipa czeka na miejscu na dostawę materiałów, podczas gdy pracownicy biura gorączkowo aktualizują budżety i harmonogramy. Dzięki kompleksowej platformie Buildertrend możesz zarządzać harmonogramami, śledzić koszty, a nawet komunikować się z klientami w czasie rzeczywistym za pośrednictwem portalu klienta.

Najlepsze funkcje Buildertrend

Dbaj o to, aby Twój zespół był na bieżąco z harmonogramami, listami zadań do zrobienia, listami zapasów i dziennymi rejestrami.

Porównaj szacunkowe koszty z rzeczywistymi, śledź przepływ pieniężny i zintegruj się z QuickBooks i Xero.

Zapewnij klientom aktualizacje w czasie rzeczywistym, podpisywanie umów i widoczność projektów za pośrednictwem scentralizowanego pulpitu nawigacyjnego.

Łatwo zgłaszaj, zatwierdzaj i prowadź śledzenie zmian bez zakłócania cyklu pracy.

Udzielaj plików, wiadomości i aktualizacji członkom zespołu i podwykonawcom.

Ograniczenia Buildertrend

Zaawansowane narzędzia finansowe są dostępne tylko w planach wyższych poziomów.

W przypadku niektórych funkcji krzywa uczenia się jest bardziej stroma w porównaniu z konkurencją.

Wydajność aplikacji mobilnej można poprawić.

Ceny Buildertrend

Niezbędne : 399 USD miesięcznie

Zaawansowany : 699 USD/miesiąc

zakończony: 999 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Buildertrend

G2 : 4,2/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1600 recenzji)

Co mówią o Buildertrend prawdziwi użytkownicy?

Korzystam z Buildertrend do zarządzania naszą firmą budowlaną, której roczny obrót wynosi 10 mln dolarów. Uważam, że jest to bardzo korzystne rozwiązanie, zwłaszcza w zakresie dokumentacji. Używamy go do dokonywania wyborów, prowadzenia dzienników, szacowania kosztów i przechowywania dokumentacji. Jest naprawdę świetny.

💡 Porada dla profesjonalistów: Inwestycja w system zarządzania zapasami to świetny sposób na oszczędność pieniędzy i kontrolę kosztów. Oto jak stworzyć system zarządzania zapasami, który umożliwi spotkanie rosnącym wymaganiom klientów.

3. Procore (najlepszy do zarządzania dużymi projektami budowlanymi)

za pośrednictwem Procore

Zarządzanie dużym projektem budowlanym obejmuje zbyt wiele zmiennych elementów — harmonogramy, budżety, zgodność z przepisami i ogromną ilość dokumentacji. Zaprojektowany z myślą o złożonych projektach, Procore pomaga generalnym wykonawcom, właścicielom i wyspecjalizowanym wykonawcom usprawnić cykl pracy od etapu przedbudowy do zakończenia projektu.

Dzięki scentralizowanej platformie Procore zyskujesz widoczność w każdym aspekcie projektu w czasie rzeczywistym, co pozwala na podejmowanie lepszych decyzji i lepszą współpracę między zainteresowanymi stronami.

Najlepsze funkcje Procore

Scentralizowane oprogramowanie do zarządzania projektami i zadaniami , które łączy zespoły terenowe i biurowe w celu uzyskania aktualizacji w czasie rzeczywistym i śledzenia zadań.

Zarządzanie dokumentami upraszcza organizację plików dzięki kontroli wersji i bezpiecznemu przechowywaniu.

Zarządzanie finansami jest zintegrowane z programami QuickBooks i Sage, co zapewnia dokładne śledzenie kosztów i budżetowanie.

Narzędzia przedbudowlane usprawniają proces składania ofert, szacowania kosztów i zarządzania projektami.

Wydajne narzędzia do zarządzania zapasami pomagają zachować zgodność z inspekcjami, listami kontrolnymi i śledzeniem incydentów w operacjach magazynowych.

Ograniczenia Procore

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników i mniejszych zespołów

Funkcja offline ma limit i w dużym stopniu opiera się na danych z pamięci podręcznej.

Niestandardowe ceny mogą być kosztowne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ceny Procore

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Procore

G2 : 4,6/5 (ponad 3200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2700 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Procore w praktyce?

Tytuł mojej recenzji brzmi „Instagram zarządzania budową”, ponieważ korzystanie z Procore jest naprawdę tak proste. Jestem księgowym projektu w firmie budowlanej w New Jersey i zajmuję się wszystkimi sprawami związanymi z rozliczeniami. Bardzo podoba mi się harmonogram funkcji wartości oraz rozliczenia z podwykonawcami projektów. *

4. Brygadzista wykonawcy (najlepszy dla małych i średnich wykonawców)

za pośrednictwem kierownika budowy

Ograniczenia budżetowe nie powinny oznaczać rezygnacji z wydajności. Contractor Foreman oferuje zaawansowane funkcje zarządzania budową w przystępnej cenie, skierowane szczególnie do mniejszych wykonawców, którzy potrzebują kompleksowych narzędzi bez nadwyrężania budżetu.

Szeroki zakres funkcji — od śledzenia finansów po planowanie projektów — jest dostępny w intuicyjnej platformie, która rozwija się wraz z Twoją firmą.

Najlepsze funkcje brygadzisty wykonawcy

Ułatwia zarządzanie projektami dzięki wykresom Gantt, harmonogramom i dziennym raportom.

Oferuje wbudowane narzędzia finansowe, w tym fakturowanie w stylu AIA i śledzenie kosztów w czasie rzeczywistym.

Zawiera konfigurowalne formularze i listy kontrolne do inspekcji, spotkań dotyczących bezpieczeństwa i składania dokumentów.

Zapewnia geofencing i śledzenie czasu pracy z wykorzystaniem GPS, umożliwiając dokładne monitorowanie pracowników.

Wsparcie integracji z QuickBooks i dostępu do API, zapewniając płynny przebieg cyklu pracy.

Limity brygadzisty wykonawcy

Funkcje planowania mogą wydawać się rozproszone i wymagają udoskonalenia.

Ograniczona integracja z usługami innych firm w porównaniu z innymi platformami

Problemy z wydajnością aplikacji mobilnej, zwłaszcza podczas przesyłania zdjęć

Brak trybu offline dla dostępu do danych w odległych lokalizacjach

Ceny brygadzisty wykonawcy

Podstawowy : 49 USD miesięcznie

Standard : 79 USD miesięcznie

Plus : 125 USD miesięcznie

Pro : 166 USD/miesiąc

Unlimited: 249 USD miesięcznie

Oceny i recenzje brygadzistów wykonawców

G2 : 4,5/5 (ponad 260 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 690 recenzji)

💡 Porada dla profesjonalistów: Bycie na bieżąco z postępami technologicznymi jest kluczem do efektywnego zarządzania projektami. Oto przewodnik, który pomoże Ci wybrać odpowiednie oprogramowanie do planowania budowy, niestandardowe dostosowane do Twoich potrzeb.

5. Xero (najlepsze rozwiązanie dla małych firm potrzebujących skalowalnych rozwiązań księgowych)

za pośrednictwem Xero

Zarządzanie finansami w budownictwie nie jest łatwym zadaniem — równoważenie kosztów pracy, śledzenie wydatków i uzgadnianie faktur często przypomina realizację projektu. Xero wkracza jako rozwiązanie księgowe oparte na chmurze, dostosowane do potrzeb firm budowlanych, pomagające im usprawnić te wyzwania.

Integracja z aplikacjami przeznaczonymi dla branży budowlanej, takimi jak WorkflowMax, sprawia, że śledzenie projektów i zarządzanie kosztami przebiega płynnie, a przyjazna dla użytkownika aplikacja mobilna pozwala na wykonywanie zadań nawet z placu budowy.

Najlepsze funkcje Xero

Nieograniczony dostęp użytkowników do wszystkich planów cenowych

Łączy się z ponad 21 000 instytucji finansowych, zapewniając łatwe importowanie transakcji bankowych.

Aplikacja mobilna do zarządzania wydatkami w podróży z funkcją skanowania paragonów

Integracja z ponad 1000 aplikacji, w tym WorkflowMax i Gusto

Funkcje raportowania finansowego, takie jak zestawienia zysków i strat oraz przeterminowane należności

Ograniczenia Xero

Plan podstawowy ma limit na faktury i rachunki (odpowiednio do 20 i 5).

Oferuje tylko wsparcie dla jednej organizacji na subskrypcję.

Zaawansowane funkcje, takie jak śledzenie projektów i rozliczanie wydatków, wymagają najdroższego planu.

Brak bezpośredniego wsparcia telefonicznego, wyłącznie wsparcie online

Ceny Xero

Pakiet podstawowy : 29 USD miesięcznie

Standard : 46 USD miesięcznie

Premium: 69 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Xero

G2 : 4,3/5 (ponad 710 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 3100 recenzji)

📮 Wniosek: Nasze badanie wykazało, że pracownicy umysłowi utrzymują średnio 6 połączeń dziennie w miejscu pracy. Prawdopodobieństwo, że wiąże się to z wielokrotną wymianą wiadomości e-mail, czatów i narzędzi do zarządzania projektami. A gdybyś mógł zebrać wszystkie te rozmowy w jednym miejscu? Dzięki ClickUp jest to możliwe! To wszechstronna aplikacja do pracy, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — a wszystko to dzięki AI, która pomaga Tobie i Twojemu zespołowi pracować szybciej i mądrzej.

6. Sortly (najlepszy dla małych firm budowlanych o prostych potrzebach w zakresie zarządzania zapasami)

za pośrednictwem Sortly

Śledzenie narzędzi, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych stanowi częste wyzwanie dla firm budowlanych. Od zgubionych narzędzi po wyczerpanie się kluczowych materiałów w trakcie realizacji projektu — zarządzanie zapasami może szybko zakłócić harmonogramy i budżety.

Sortly oferuje proste, ale potężne rozwiązanie do zarządzania zapasami, dostosowane do potrzeb małych firm budowlanych, które muszą mieć kontrolę nad swoimi aktywami bez konieczności stosowania skomplikowanych systemów korporacyjnych.

Sortly upraszcza nadzór nad zapasami dzięki funkcjom takim jak generowanie kodów QR, powiadomienia o stanie zapasów i śledzenie w czasie rzeczywistym na różnych urządzeniach.

Najlepsze funkcje Sortly

Generuj kody QR i kody kreskowe, aby umożliwić łatwe śledzenie narzędzi i materiałów.

Ustaw minimalne poziomy zapasów, aby uniknąć kosztownych opóźnień lub braków magazynowych.

Przesyłaj zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, aby wizualnie katalogować elementy.

Synchronizacja w czasie rzeczywistym między urządzeniami zapewniająca dokładne aktualizacje od zespołów z pola

Interfejs dostosowany do urządzeń mobilnych, umożliwiający zarządzanie zapasami na miejscu lub w podróży

Ograniczenia Sortly

Bezpłatny plan limituje liczbę wpisów do 100 elementów i oferuje minimalne możliwości niestandardowego dostosowania.

Zaawansowane funkcje, takie jak integracja zewnętrznego skanera, wymagają planów wyższego poziomu.

Nie nadaje się do operacji na dużą skalę, wymagających złożonego zarządzania zapasami.

Ceny Sortly

Free

Zaawansowany : 24 USD miesięcznie

Ultra : 74 USD miesięcznie

Premium : 149 USD/miesiąc

Przedsiębiorstwo: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sortly

G2 : 4,4/5 (25 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 720 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Sortly w prawdziwym życiu?

Sortly jest bardzo łatwy w użyciu. Mamy go zawsze pod ręką, a ponadto jest dostępny na komputerze, dzięki czemu mój asystent może zarządzać zapasami naszych uniformów i sprzętu.

🧠 Czy wiesz, że: Wielki Mur Chiński, jeden z największych projektów budowlanych na świecie, wymagał przez wieki skrupulatnego zarządzania zasobami. Szacuje się, że zużyto ponad 100 milionów ton cegieł, kamieni i ziemi — bez nowoczesnych systemów inwentaryzacji!

7. Zoho Inventory (najlepsze rozwiązanie dla firm obsługujących zamówienia z wielu kanałów)

za pośrednictwem Zoho Inventory

Zarządzanie zapasami w wielu kanałach przy zachowaniu dokładności może stanowić wyzwanie, zwłaszcza w branży budowlanej, gdzie śledzenie zapasów i organizacja magazynu mają kluczowe znaczenie.

Zoho Inventory upraszcza ten proces, oferując scentralizowaną platformę do zarządzania zamówieniami, śledzenia zapasów magazynowych oraz płynnej integracji z narzędziami takimi jak Shopify, Amazon i Zoho CRM.

Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie części zamiennych, monitorowanie zapasów w magazynach, czy automatyzację faktur zgodnych z GST, Zoho Inventory zapewnia narzędzia niezbędne do sprawnego funkcjonowania firmy.

Najlepsze funkcje Zoho Inventory

Śledź stan magazynowy w wielu magazynach dzięki scentralizowanej widoczności

Generuj faktury zgodne z GST i dokumenty dostawy bez wysiłku

Płynna integracja z platformami eCommerce, takimi jak Shopify i Etsy

Wykorzystaj skanowanie kodów kreskowych, aby usprawnić śledzenie elementów i ograniczyć liczbę błędów.

Uzyskaj dostęp do raportowania dotyczącej stanów magazynowych w czasie rzeczywistym, aby usprawnić proces podejmowania decyzji.

Ograniczenia Zoho Inventory

Ograniczone możliwości pracy w trybie offline mogą utrudniać działanie w obszarach o słabym połączeniu internetowym.

Plan podstawowy oferuje podstawowe funkcje, ustalając limit skalowalności dla rozwijających się firm.

Zaawansowane funkcje, takie jak elementy złożone i zarządzanie wieloma magazynami, są dostępne tylko w planach wyższych poziomów.

Ceny Zoho Inventory

Wersja Free

Wersja standardowa : 29 USD miesięcznie

Wersja profesjonalna : 79 USD miesięcznie

Edycja Premium: 129 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Zoho Inventory

G2 : 4,3/5 (ponad 95 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 400 recenzji)

8. Sage 50 Accounting (najlepszy dla małych i średnich firm budowlanych)

za pośrednictwem Sage

Śledzenie złożonych finansów, płac i zarządzania zapasami może przytłaczać firmy budowlane. Sage 50 Accounting oferuje funkcje specyficzne dla branży, takie jak zaawansowane śledzenie zapasów i kalkulacja kosztów zleceń, dla profesjonalistów z branży budowlanej, którzy muszą efektywnie zarządzać zasobami i kontrolować budżety.

💡 Porada dla profesjonalistów: Szablony planowania zasobów ułatwią Ci życie, zamieniając powtarzalne wzorce w praktyczne strategie. Zapoznaj się z tym przewodnikiem, aby uzyskać informacje i przykłady, które pomogą Ci bez wysiłku usprawnić proces planowania.

Najlepsze funkcje programu Sage 50 Accounting

Zarządzaj zapasami dzięki zaawansowanemu śledzeniu, w tym kalkulacji kosztów FIFO/LIFO i śledzeniu seryjnemu.

Zarządzaj budżetami projektów za pomocą narzędzi takich jak zaawansowane kalkulowanie kosztów zadań i raportowanie na poziomie fazy.

Zautomatyzuj uzgadnianie rachunków bankowych i zarządzanie fakturami, aby ograniczyć wysiłek ręczny.

Płynna integracja z systemami płacowymi w celu usprawnienia zarządzania pracownikami

Generuj solidne raportowanie finansowe z możliwością śledzenia i prognozy w podziale na działy.

Limity programu Sage 50 Accounting

Oprogramowanie na pulpicie może ograniczać dostępność w porównaniu z rozwiązaniami natywnymi dla chmury.

Zaawansowane funkcje, takie jak wsparcie wielu użytkowników, wymagają planów wyższego poziomu, co zwiększa koszty.

Interfejs może wydawać się przestarzały dla użytkowników przyzwyczajonych do nowoczesnych platform chmury.

Ceny programu Sage 50 Accounting

Pro Accounting : 61,92 USD miesięcznie

Księgowość premium : 103,92 USD miesięcznie za użytkownika

Quantum Accounting: 177,77 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje programu Sage 50 Accounting

G2 : 3,9/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: 3,9/5 (ponad 400 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Sage 50 w praktyce?

Oprogramowanie Sage 50 do księgowości w chmurze jest bardzo pomocne dla nas, profesjonalistów z branży księgowej. Ułatwia nam pracę, jest łatwe w obsłudze i integracji z obsługą klienta, oferuje wiele funkcji i jest często używane.

💡 Porada dla profesjonalistów: Szablony planowania zasobów ułatwią Ci życie, zamieniając powtarzalne wzorce w praktyczne strategie. Zapoznaj się z tym przewodnikiem, aby uzyskać informacje i przykłady, które pomogą Ci bez wysiłku usprawnić proces planowania.

9. QuickBooks Online (najlepszy dla małych i średnich firm budowlanych)

za pośrednictwem QuickBooks Online

Firmy budowlane potrzebują narzędzi do skutecznego zarządzania kosztami pracy, rentownością projektów i wykonawcami. QuickBooks Online wykonuje tę pracę za nie.

Oferuje rozwiązanie księgowe przeznaczone dla profesjonalistów z branży budowlanej, umożliwiające uproszczenie operacji, automatyzację fakturowania i uzyskanie głębszego wglądu w finanse. Integracja z aplikacjami innych producentów, takimi jak Buildertrend i Knowify, dodatkowo usprawnia zarządzanie projektami i kosztami.

Najlepsze funkcje QuickBooks Online

Automatyzacja fakturowania i pobierania płatności w celu poprawy przepływu środków pieniężnych.

Zapewnia narzędzia do kalkulacji kosztów pracy, umożliwiające śledzenie rentowności projektu w czasie rzeczywistym.

Zawiera konfigurowalne raporty umożliwiające wgląd w wydatki, zyski i źródła przychodów.

Oferuje zarządzanie wykonawcami wraz z uproszczonym przygotowywaniem formularzy podatkowych i śledzeniem wydatków.

Aplikacja mobilna zapewnia dostęp do danych finansowych z dowolnej lokalizacji.

Limity QuickBooks Online

Wymaga oddzielnych subskrypcji do zarządzania wieloma firmami.

Zaawansowane funkcje, takie jak zarządzanie zapasami i fakturowanie zbiorcze, mają limit dostępu wyłącznie do planów wyższych poziomów.

Często konieczna jest ręczna interwencja w celu integracji z usługami płacowymi innych niż Intuit.

Ceny QuickBooks Online

Prosty start : 17,50 USD miesięcznie

Podstawowe usługi : 32,50 USD miesięcznie

Plus : 49,50 USD miesięcznie

Zaawansowany: 117,50 USD miesięcznie

Oceny i recenzje QuickBooks Online

G2 : 4,0/5 (ponad 3390 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 7830 recenzji)

10. AlignBooks (najlepsze rozwiązanie dla małych firm i mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw)

za pośrednictwem AlignBooks

Niezależnie od tego, czy zarządzasz zapasami w sklepie spożywczym, czy przetwarzasz listy płac w firmie usługowej, AlignBooks oferuje skalowalne, oparte na chmurze oprogramowanie ERP i księgowe przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poszukujących dostosowanego do indywidualnych potrzeb i niedrogiego rozwiązania.

Dzięki modułom obejmującym sprzedaż, fakturowanie, zapasy, płace i inne funkcje, pomaga uprościć złożone procesy biznesowe w różnych branżach, od handlu detalicznego po produkcję. Jego wersje offline i online zapewniają również elastyczność dla firm o różnych potrzebach infrastrukturalnych.

Najlepsze funkcje AlignBooks

Zintegrowane moduły do obsługi sprzedaży, rozliczeń, zapasów, finansów, kadr i nie tylko

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne i raporty zapewniające wgląd w dane finansowe

Zautomatyzowane fakturowanie GST i narzędzia do zapewnienia zgodności podatkowej

Wsparcie wielu firm z opcjami wdrażania offline i online

Płynna integracja z narzędziami innych firm, takimi jak Razorpay, Shopify i Google Maps

Limitations AlignBooks

Projekt interfejsu użytkownika może wydawać się przestarzały dla współczesnych użytkowników.

Limited scalability for larger enterprises with complex needs

Reakcja działu obsługi klienta i czas rozwiązywania problemów mogą być niejednolite.

Ceny AlignBooks

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje AlignBooks

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Szukasz więcej narzędzi, które mogą Ci pomóc? Oto kilka, które nie znalazły się na liście pierwszej dziesiątki, ale mają unikalne funkcje, które mogą Ci się przydać:

Fieldwire : Łączy zespoły terenowe z pracownikami biurowymi poprzez zarządzanie zadaniami w czasie rzeczywistym, umożliwiając płynną aktualizację informacji, nanoszenie adnotacji na plany i śledzenie materiałów bezpośrednio na miejscu.

Knowify : integruje się z QuickBooks i oferuje narzędzia do śledzenia kosztów pracy, budżetów i postępów w realizacji zadań.

Buildxact: Upraszcza proces szacowania kosztów dla wykonawców, integrując planowanie materiałów, katalogi dostawców i śledzenie projektów w jednej, przyjaznej dla użytkownika platformie.

💡 Porada dla profesjonalistów: Uproszczone planowanie zapasów poprawia przepływy pieniężne, jednocześnie zwiększając zadowolenie klientów poprzez zmniejszenie nadmiernych zapasów i zapewnienie dostępności produktów. Oto jak opanować planowanie zapasów w kilku prostych krokach.

