Oto śmiałe stwierdzenie: Dzisiejsza praca nie funkcjonuje prawidłowo.

Ponad 60% naszego czasu tracimy na udostępnianie, wyszukiwanie i aktualizowanie danych projektowych w niepołączonych ze sobą narzędziach. Wynik? Stracony czas i niższa wydajność.

Jednak dzięki integracji narzędzi do zarządzania projektami z platformami komunikacyjnymi możesz stworzyć połączoną przestrzeń roboczą, która centralizuje aktualizacje, zadania i rozmowy.

Wyobraź sobie, że możesz uzyskać aktualne informacje na temat osi czasu projektu, statusu lub przeszkód, po prostu zadając pytanie. To prawdziwa wygoda!

W tym artykule omówimy, jak zintegrować narzędzia do zarządzania projektami z platformami komunikacyjnymi, oraz przedstawimy poszczególne kroki tego procesu.

Poniższa wymiana zdań na Reddicie między założycielem startupu a profesjonalistą podkreśla wady współczesnego zarządzania projektami.

Tak, zadania w wiadomościach mogą się zgubić. Ale pytanie brzmi raczej, jak łatwo można tego uniknąć. Na przykład otrzymuję wiadomość iMessage z zadaniem do zrobienia. Jak wygląda Twój proces przenoszenia takich zadań z iMessages do aplikacji?

Jest to codzienna luka, którą kierownicy projektów dostrzegają między narzędziami komunikacyjnymi a oprogramowaniem do zarządzania projektami, co prowadzi do sytuacji, w której ważne działania pozostają uwięzione w wątkach czatu.

Rozwiązaniem tego problemu jest zintegrowanie narzędzia do zarządzania projektami z platformami komunikacyjnymi, co pozwala rozwiązać trzy poważne problemy:

✅ Scentralizuj całą komunikację w dedykowanych kanałach, co ułatwi śledzenie postępów i zapewni spójność działań.

✅ Ogranicz przełączanie się między aplikacjami, zarządzając aktualizacjami, tworząc plany projektów, przydzielając zadania i uzyskując dostęp do plików bez opuszczania platformy komunikacyjnej.

✅ Przekieruj automatyczne powiadomienia z oprogramowania do zarządzania projektami do aplikacji do przesyłania wiadomości, aby być na bieżąco z terminami, ograniczyć powtarzalne zadania, przeszkody lub zmiany zadań.

✅ Zwiększ zaangażowanie interesariuszy, zapewniając im widoczność w postępie projektu i zarządzając aktualizacjami projektu bezpośrednio za pośrednictwem znanych kanałów.

✅ Wspieraj współpracę w miejscu pracy, zapewniając całemu zespołowi dostęp do wspólnych aktualizacji i dokumentów w jednym miejscu.

📮 ClickUp Insight: Około 41% profesjonalistów preferuje komunikatory internetowe do komunikacji zespołowej. Chociaż umożliwiają one szybką i sprawną wymianę informacji, wiadomości są często rozproszone między wieloma kanałami, wątkami lub bezpośrednimi wiadomościami, co utrudnia późniejsze odzyskanie informacji. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu, takiemu jak ClickUp Chat, Twoje wątki czatu są mapowane do konkretnych projektów i zadań, dzięki czemu rozmowy są kontekstowe i łatwo dostępne. Zobacz, jak to działa tutaj. 👇🏼

Popularne platformy komunikacyjne do integracji

Czatowanie ma większą wartość, niż nam się często wydaje.

Są to przestrzenie, w których zmieniają się plany, ewoluują priorytety i redefiniowane są cele projektu. Gdy rozmowy te nie są rejestrowane, powstaje rozdźwięk między zespołami a kierownictwem.

Dlatego integracja najskuteczniejszych platform komunikacyjnych jest ważna dla koordynacji działań w czasie rzeczywistym. Oto najpopularniejsze platformy, na których warto się skupić:

Microsoft Teams (najlepsze rozwiązanie dla ujednoliconych cykli pracy w Microsoft 365)

za pośrednictwem Microsoft Teams

Dla firm działających w ekosystemie Microsoft Teams oferuje najgłębszy poziom integracji. Aby zintegrować się z narzędziami takimi jak Project for the web lub Planner, wystarczy dodać je jako nową zakładkę bezpośrednio w kanale Team.

Dzięki temu kanał staje się prawdziwym hubem projektu, w którym przechowywanie plików (OneDrive/SharePoint), rozmowy i oficjalna lista zadań znajdują się na tym samym ekranie. Celem jest całkowita jedność: nigdy nie musisz opuszczać interfejsu Teams, aby zaktualizować status zadania lub sprawdzić plan działania.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Głęboka integracja z M365 umożliwiająca płynną współpracę jako autor plików i synchronizację kalendarza z Outlookiem.

Funkcje bezpieczeństwa i zgodności z przepisami wymagane przez branże podlegające regulacjom

Zunifikowana komunikacja łącząca czat, wideo i kompleksowe rozwiązanie telefoniczne oparte na chmurze (z Teams Phone)

Wydajność oparta na AI dzięki Microsoft Copilot do tworzenia podsumowań spotkań i automatycznego wyodrębniania elementów do wykonania.

Ograniczenia Microsoft Teams

Stroma krzywa uczenia się ze względu na złożoną, wielopoziomową strukturę Teams, kanałów i czatów.

Aplikacja może wymagać dużej ilości zasobów, co może prowadzić do spowolnienia działania i zwiększonego zużycia pamięci.

Najlepsze wrażenia często wymaga użycia aplikacji komputerowej, ponieważ wersja przeglądarki może mieć limit funkcji.

Bezpłatny pakiet ma ścisłe ograniczenia czasowe dotyczące spotkań grupowych i niższe limity pamięci.

Ceny Microsoft Teams

Dostępne w ramach subskrypcji Microsoft 365.

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 6000 recenzji)

Co mówią o Microsoft Teams użytkownicy w prawdziwym życiu?

Opinia użytkownika:

Dzięki tej platformie możesz prowadzić rozmowy wideo i organizować spotkania zarówno w pracy, jak i w szkole. Pozwala ona również na udostępnianie plików, zarządzanie zadaniami i koordynowanie kalendarzy z współpracownikami, a wszystko to w ramach jednej aplikacji. Moim zdaniem nadaje się ona szczególnie dobrze do planowania konferencji służbowych, gdy zespół musi spotkać się zdalnie, eliminując konieczność dojazdu do biura. Jest to szczególnie pomocne, gdy uczestnicy znajdują się w różnych lokalizacjach na świecie, ponieważ pozwala to zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. Microsoft Teams jest dość łatwy w użyciu i ma atrakcyjny wygląd.

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz poprawić komunikację i współpracę w swoim zespole? Blog Microsoft Teams Pros and Cons zawiera analizę zalet i wad poszczególnych rozwiązań, aby pomóc Ci wybrać odpowiednią platformę.

2. Slack (najlepszy do przekształcania rozmów w zadania)

za pośrednictwem Slack

Slack jest bardzo popularny ze względu na swoje integracje, ponieważ narzędzie to zostało zaprojektowane jako centralny system nerwowy dla wszystkich oddzielnych aplikacji. Integracja z narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak Asana, ClickUp lub Jira, jest zazwyczaj zrobione za pośrednictwem katalogu aplikacji, co wymaga zaledwie kilku kliknięć.

Najlepszym przykładem zastosowania jest przekształcanie czatu w działanie: członek zespołu może użyć skrótu klawiaturowego lub reakcji emoji, aby natychmiast przekształcić wiadomość („Czy ktoś może zająć się wyceną dla klienta?”) w kartę zadania, zapewniając, że każdy element zostanie zarejestrowany bez opuszczania wątku rozmowy.

Najlepsze funkcje Slacka

Kanały i wątki do zorganizowanych, ukierunkowanych dyskusji na temat projektów i tematów

Rozszerzona integracja z tysiącami aplikacji innych producentów oraz solidny kreator cyklu pracy do automatyzacji

Slack Connect umożliwia tworzenie bezpiecznych, dedykowanych kanałów do płynnej współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Huddles i Clips umożliwiają spontaniczne spotkania audio oraz szybkie nagrywanie wiadomości wideo/audio.

Limitacje Slacka

W ramach Free Plan historia wiadomości jest limitowana do 90 dni , co oznacza, że starsze rozmowy są niedostępne bez aktualizacji.

Duża liczba wiadomości w aktywnych kanałach może prowadzić do nadmiaru informacji i rozproszenia uwagi .

Jakość natywnych połączeń głosowych i wideo jest czasami uważana za mniej niezawodną niż w przypadku dedykowanych narzędzi, takich jak Zoom.

Ceny Slack

Free: 0 USD miesięcznie na użytkownika

Pro: 8,75 USD za użytkownika miesięcznie

Business+: 15 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise Grid: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (ponad 30 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 25 000 recenzji)

Co o Slacku mówią prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

Slack oferuje zaawansowaną, nowoczesną i opartą na współpracy komunikację, która łączy grupy/zespoły dowolnej wielkości, potrzebujące łatwo dostępnej platformy do codziennej komunikacji czatowej. Łatwa integracja była głównym powodem, dla którego wybraliśmy Slack. Łączymy się z Asana, aby koordynować współpracę przy projektach, śledzić realizację zadań i zarządzać osiami czasu projektów. Obsługa klienta zapewnia pomocne wytyczne dotyczące wdrażania oprogramowania na kilku urządzeniach, takich jak komputer służbowy i telefon osobisty, co zapewnia elastyczność dostępu z dowolnego miejsca. Codzienne korzystanie ze Slacka zapewnia różne korzyści, takie jak dokładne udostępnianie wiadomości i informacji, bezpieczny transfer plików i szybsza komunikacja.

📖 Przeczytaj również: Zalety i wady Slacka w pracy

3. Zoom Chat (najlepszy do zapewnienia widoczności statusu projektu między spotkaniami)

za pośrednictwem Zoom

Chociaż Zoom jest znany z funkcji wideo, jego funkcja czatu została stworzona, aby utrzymać tempo pracy po zakończeniu spotkania. Integracja z narzędziami do zarządzania projektami zrobione za pośrednictwem Zoom App Marketplace.

Najprostszym sposobem integracji jest wykorzystanie Zoom Chat jako hub powiadomień: łączysz aplikacje takie jak Trello lub Asana, aby aktualizacje zadań (np. „Zadanie X jest zakończone” lub „Termin został zmieniony”) pojawiały się jako powiadomienia w czasie rzeczywistym bezpośrednio na kanale czatu poświęconym projektowi. Dzięki temu status projektu ma widoczność tam, gdzie Twój zespół już prowadzi rozmowy.

Najlepsze funkcje Zoom Chat

Płynna integracja spotkań, która pozwala błyskawicznie przekształcić dowolną rozmowę na czacie w wideo spotkanie lub rozmowę telefoniczną.

Trwałe czaty i kanały do zorganizowanych rozmów z pełną możliwością wyszukiwania i odpowiedziami w wątku

Integracja AI Companion w celu tworzenia opartych na sztucznej inteligencji podsumowań długich wątków czatu i automatycznych elementów do wykonania.

Integracja z Zoom Dokument i Zadanie, umożliwiająca bezpośrednią konwersję wiadomości czatu na elementy projektu do współpracy

Ograniczenia czatu Zoom

Funkcja komunikacyjna jest najskuteczniejsza i najbardziej opłacalna, gdy jest połączona z innymi narzędziami Zoom Workplace lub używana razem z nimi.

Ekosystem aplikacji jest mniej rozbudowany i mniej dojrzały w porównaniu z bibliotekami oferowanymi przez konkurencję, taką jak Slack i Teams.

Nadal jest postrzegane przede wszystkim jako narzędzie do wideo-konferencji, co prowadzi do niższego wskaźnika wykorzystania jego funkcji czatu.

Ceny Zoom Chat

Podstawowy (Free)

Pro: 13,33 USD za użytkownika miesięcznie

Biznes: 18,32 USD za użytkownika miesięcznie

Business Plus / Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zoom Chat

G2: 4,5/5 (ponad 40 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 10 000 recenzji)

Co mówią o Zoom Chat prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

W naszej organizacji Zoom Workplace stał się podstawą naszego wysiłku w zakresie współpracy cyfrowej. Platforma ta umożliwia nam płynne przechodzenie między spotkaniami wideo, wspólnymi obszarami roboczymi i zadaniami związanymi z zarządzaniem projektami, przy jednoczesnym zachowaniu kontekstu naszych dyskusji. Dzięki tej integracji nie musimy już zmagać się z fragmentacją narzędzi, która kiedyś zakłócała naszą wydajność.

👋🏾 Chcesz dowiedzieć się, jak lepiej śledzić zadania? Obejrzyj to wideo!

4. Discord (najlepszy do prostych, natychmiastowych powiadomień o statusie w zespołach rozproszonych)

za pośrednictwem Discord

Discord jest nieformalnym, ale potężnym narzędziem do szybkiej komunikacji, a jego integracja zazwyczaj opiera się na narzędziach automatyzacji, takich jak Zapier lub niestandardowe Webhooks.

Ponieważ nie ma tak ogromnego, natywnego katalogu aplikacji jak Slack, integracja często oznacza ustawienie jednokierunkowej komunikacji: gdy zadanie jest aktualizowane w narzędziu do zarządzania projektami (takim jak ProjectManager lub Trello), prosta wiadomość powiadomienia jest automatycznie wysyłana do określonego kanału Discord.

Jest to idealne rozwiązanie dla zdecentralizowanych zespołów, które potrzebują lekkich, natychmiastowych powiadomień o statusie na preferowanej platformie komunikacyjnej.

Najlepsze funkcje Discord

Kanały głosowe dostępne przez cały czas pozwalają użytkownikom na natychmiastowe dołączenie do współpracy lub zadawanie szybkich pytań.

Nieograniczona historia wiadomości w ramach bezpłatnego planu – kluczowa przewaga nad konkurencją.

Narzędzia zorientowane na społeczność, które wykorzystują zaawansowany system role do zarządzania dużymi grupami i przypisywania szczegółowych uprawnień.

Wysokiej jakości udostępnianie multimediów, które zapewnia wsparcie dla strumieniowania HD i udostępniania ekranu z niskim opóźnieniem

Limitacje Discord

Brak ukierunkowania na biznes oznacza, że branding, terminologia i atmosfera często nie są odpowiednie dla formalnych ustawień.

Limite oficjalne integracje biznesowe z podstawowymi narzędziami CRM, HR i zarządzania projektami

Ograniczenia rozmiaru plików są niewielkie w przypadku planu Free Plan (25 MB) i mają limit nawet w przypadku planów płatnych.

Oferty dotyczące bezpieczeństwa i zgodności nie są na poziomie narzędzi klasy korporacyjnej, takich jak Slack i Teams.

Ceny Discord

Free

Nitro basic: 2,99 USD miesięcznie

Nitro: 9,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Discord

G2: 4,6/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Co o Discordzie mówią prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

Discord to brama do nieskończonych możliwości. Istnieją dosłownie tysiące serwerów, do których możesz dołączyć, a Program jest centralnym punktem tego wszystkiego. Gwarantuję, że znajdziesz tam serwer poświęcony wszystkim rzeczom, które Cię interesują. Gry, sport, muzyka – dla każdego znajdzie się odpowiedni serwer. To prawdziwy duchowy następca komunikatorów internetowych! Możesz połączyć swoje konta w mediach społecznościowych. Możesz połączyć swoje konto e-mail. Discord oferuje wsparcie dla osób potrzebujących pomocy ORAZ jest łatwy w użyciu. Wszystko to jest całkowicie bezpłatne! Nie musisz nic płacić, aby korzystać z Discorda!

5. Google Chat (najlepszy do tworzenia zadań kontekstowych w ramach Google Workspace)

za pośrednictwem Google obszar roboczy

Integracja z Google Chat jest najskuteczniejsza, gdy wykorzystuje się funkcje automatyzacji dostępne w ramach szerszego Google Workspace lub łączy się za pomocą narzędzi takich jak Zapier. Celem jest powiązanie dyskusji dotyczących projektu z dokumentami i zadaniami. Możesz skonfigurować „przestrzenie” (czaty grupowe) dla konkretnych projektów i zaprosić „boty” do zarządzania integracjami.

Kluczową funkcją jest synchronizacja danych: bot może automatycznie aktualizować zadanie w Asana za każdym razem, gdy zostanie wydana komenda w przestrzeni czatu, lub może wysłać powiadomienie, gdy kluczowy dokument zostanie zmieniony w Google Drive, zapewniając stałe połączenie między rozmową a pracą.

Najlepsze funkcje Google Chat

Natywna integracja obszar roboczy umożliwiająca natychmiastowe połączenie z Drive , Dokumenty Google i Spotkanie .

Ujednolicone środowisko Gmail oznacza, że czat można osadzić bezpośrednio w zakładce internetowej Gmail .

Historia wiadomości dostępna przez cały czas zapewnia nieograniczoną, przeszukiwalną historię rozmów bez dodatkowych kosztów.

Wyszukiwanie i podsumowania oparte na AI wykorzystują Gemini AI, aby zapewnić podsumowania rozmów i ulepszyć funkcję wyszukiwania.

Ograniczenia Google Chat

Ograniczona wartość samodzielna, ponieważ pełny potencjał ma wysoką zależność od tego, czy użytkownik korzysta również z innych produktów Google obszaru roboczego.

Ekosystem aplikacji jest znacznie mniejszy i mniej dojrzały w porównaniu z tymi oferowanymi przez Slack i Teams .

Interfejs jest często uważany za bardziej użytkowy i mniej konfigurowalny lub atrakcyjny wizualnie niż Slack .

Współpraca z gośćmi zewnętrznymi musi być zrobiona w oddzielnej „przestrzeni”, a nie w głównej sekcji czatu.

Ceny Google Chat

Free

Pakiet Business Starter: 6 USD za użytkownika miesięcznie

Standard biznesowy: 12 USD za użytkownika miesięcznie

Business Plus: 18 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Google Chat

G2: 4,5/5 (ponad 1500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 350 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Google Chat w praktyce?

Opinia użytkownika mówi :

Bardzo podoba mi się to, że wszystkie elementy obszaru roboczego Google są ze sobą połączone i tak łatwe w użyciu. Dzięki Gmailowi, Dysku, Dokumentom Google, Google Meet i Kalendarzowi Google w jednej platformie współpraca przebiega znacznie płynniej. Najbardziej podoba mi się to, że wiele osób może edytować pliki w czasie rzeczywistym, a wszystko jest automatycznie zapisywane w chmurze. Pomaga mi to również w organizacji pracy z zespołem.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli przełączanie się między Google Chat a innymi aplikacjami spowalnia pracę Twojego zespołu, alternatywy dla Google Chat, które usprawnią komunikację w zespole, to szybsze, bardziej zintegrowane narzędzia, które pomagają zespołom pracującym zdalnie zarządzać aktualizacjami, opiniami i plikami w jednym miejscu.

6. RingCentral (najlepsze rozwiązanie do łączenia połączeń klientów i kontekstu z zadaniami wewnętrznymi)

za pośrednictwem RingCentral

Siłą RingCentral jest ujednolicenie wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych form komunikacji (telefonicznej, wideo i czatu). Celem integracji jest zapewnienie, że komunikacja z klientami lub potencjalnymi klientami za pośrednictwem telefonu lub SMS-ów nigdy nie zostanie odłączona od wewnętrznego zarządzania zadaniami.

Połącz RingCentral z narzędziami do zarządzania projektami i CRM, takimi jak Jira lub ClickUp, aby działania były rejestrowane automatycznie: na przykład wiadomość głosowa związana z projektem może być wyzwalaczem nowego zadania w Jira, a notatka sporządzona podczas rozmowy z klientem może zostać zarejestrowana jako komentarz do zadania w ClickUp. W ten sposób zamyka się pętla między dialogiem zewnętrznym a wewnętrznymi działaniami.

Najlepsze funkcje RingCentral

Prawdziwa zunifikowana komunikacja łącząca w sobie pełny system telefoniczny dla firm (VoIP), komunikację zespołową oraz spotkania w jakości HD w jednej platformie.

Funkcje telefoniczne dla Enterprise, w tym zaawansowana obsługa połączeń, IVR , monitorowanie połączeń i pełna analityka biznesowa.

Zintegrowane zarządzanie zadaniami i notatkami umożliwiające tworzenie i przypisywanie zadań bezpośrednio w czatach zespołowych

Wysokiej jakości wideo i funkcje AI, takie jak transkrypcja na żywo, analizy w czasie rzeczywistym i tablica do pisania.

Ograniczenia RingCentral

Wyższy koszt początkowy, ponieważ nie ma prawdziwego bezpłatnego planu, a płatne poziomy zazwyczaj zaczynają się od wyższej ceny za użytkownika.

Interfejs czatu jest często uważany za mniej dopracowany i intuicyjny niż interfejs dedykowanych platform czatowych, takich jak Slack .

Dostęp do funkcji na wielu poziomach oznacza, że podstawowe funkcje biznesowe, takie jak integracja z systemem CRM, są dostępne wyłącznie w droższych planach Advanced i Ultra.

Ceny RingCentral

Podstawowy: 20 USD za użytkownika miesięcznie

Zaawansowane: 25 USD za użytkownika miesięcznie

Ultra: 35 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje RingCentral

G2: 4,4/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co o RingCentral mówią użytkownicy w praktyce?

Opinia użytkownika:

Menedżer zadań pozwala mi skutecznie monitorować cykl pracy w różnych działach i zespołach. Funkcje spotkań są dokładnie tym, czego potrzebujemy, aby utrzymać tempo rozwoju naszej działalności. Bardzo podoba mi się funkcja czatu, a pliki GIF dodają mu lekkości i radości. Dostęp do szerokiego zakresu opcji telefonicznych i IVR pozwala nam się rozwijać bez utraty połączeń. Obsługa klienta jest dostępna pod numerem telefonu lub poprzez zgłoszenie. Zawsze przyjazna i dokładna.

Notatka: Wszystkie powyższe platformy otrzymują wsparcie w ramach ponad 1000 integracji ClickUp, co ułatwia tworzenie połączeń między rozmowami, spotkaniami i danymi projektowymi w jednym miejscu. Oprogramowanie typu „wszystko w jednym” ClickUp pomaga zespołom projektowym usprawnić współpracę i przekształca każdą wiadomość w zadanie z osobą przypisaną, terminem realizacji i kontekstem bezpośrednio ze Slacka, Microsoft Teams lub innych narzędzi.

Ogromne znaczenie ma dla nas widoczność projektu w sposób odpowiadający wszystkim stylom uczenia się i preferencjom. ClickUp umożliwia również integrację ze Slackiem i Gmailem, co pozwala nam usprawnić pracę między platformami.

Wystarczy kilka sprytnych kroków, aby połączyć rozmowy z działaniami i zapewnić współpracę w czasie rzeczywistym między całym zespołem. Oto jak zintegrować narzędzie do zarządzania zadaniami z platformą komunikacyjną bez konieczności zakończonej przebudowy systemu technicznego.

Krok 1: Wybierz odpowiednie narzędzie do zarządzania projektami

Zanim zaczniesz myśleć o integracji, pierwszy krok to wybór skutecznemu narzędziu do zarządzania projektami, które ustawi Twojego zespołu na długoterminowe powodzenie. Ta decyzja wpłynie na to, jak dobrze Twój zespół będzie współpracował i dostosowywał się do zmian priorytetów.

Według raportu Project Management Institute „Puls” zespoły osiągające wysokie wyniki konsekwentnie kładą nacisk na trzy rzeczy: skuteczne praktyki zarządzania projektami, zaangażowanie kadry kierowniczej i elastyczne planowanie zasobów 🏆.

Jak to wygląda w praktyce?

Dwaj kierownicy projektów są wyposażeni w narzędzia, które zapewniają wsparcie dla podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym.

Interesariusze mają widoczność w dane projektu, aktualizacje i ryzyka.

Cały zespół może szybko przydzielać zasoby lub aktualizować priorytety bez utraty kontekstu.

Wszystko zaczyna się od wyboru narzędzia, które umożliwia osiągnięcie takiego poziomu dojrzałości. Dobre oprogramowanie do zarządzania projektami powinno oferować:

✅ Komunikacja w czasie rzeczywistym i powiadomienia w przypadku zmiany osi czasu projektu lub zakończone zadania

✅ Możliwość przypisywania zadań, dodawania komentarzy i oznaczania członków zespołu bezpośrednio w zadaniach

✅ Natywna integracja z narzędziami, z których już korzysta Twój zespół, takimi jak Microsoft Teams, Slack i Google Chat.

✅ Automatyzacje, które ograniczają konieczność ręcznego śledzenia postępów i sprawdzania statusu

Jak to zrobić za pomocą ClickUp? ClickUp został zaprojektowany z myślą o takiej elastyczności. Integracja ClickUp-Slack pozwala tworzyć zadania bezpośrednio z wiadomości, automatycznie wysyłać aktualizacje statusu zadań do kanałów Slack i łączyć rozmowy z konkretnym zadaniem, które jest omawiane.

Automatyczne publikowanie aktualizacji zadań ClickUp bezpośrednio w Slacku

Użytkownicy Microsoftu, którzy zintegrują ClickUp z Microsoft Teams, mogą korzystać z widoku zadań, publikować aktualizacje, a nawet wyświetlać listę przypisanych zadań bez opuszczania czatu. Dzięki integracji ClickUp z Google Chat zespoły otrzymują powiadomienia dotyczące projektów bezpośrednio w swoim obszarze roboczym, dzięki czemu nigdy nie przegapią żadnych aktualizacji.

Zmień Google Chat w kanał informacyjny projektu w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp

👀 Ciekawostka: NASA straciła kiedyś orbiter marsjański o wartości 125 milionów dolarów, ponieważ jeden zespół używał jednostek imperialnych, a drugi metrycznych, co dowodzi, że nawet zespoły o wysokiej stawce mogą się rozpaść bez spójności w komunikacji.

Krok 2: Skonfiguruj integrację

Prostota natywnych integracji, takich jak połączenie narzędzia do zarządzania projektami z platformą komunikacyjną, jest jedną z ich najbardziej atrakcyjnych funkcji. Podstawowe ustawienia obejmują kilka uniwersalnych kroków, niezależnie od narzędzi, które łączysz:

Synchronizacja i aktywacja: Po ustawieniu reguł aktywujesz integrację, a aktywność zaczyna się synchronizować między platformami.

Autoryzuj połączenie: Najpierw musisz przejść do sekcji Integracje lub App Marketplace swojej głównej platformy (np. narzędzia do zarządzania projektami) i wybrać platformę komunikacyjną, którą chcesz połączyć.

Przyznaj uprawnienia: Logując się na platformie dodatkowej (np. Slack lub Teams), autorizasujesz obie platformy do udostępniania danych. Dzięki temu możesz wykonywać takie czynności, jak tworzenie zadań lub wysyłanie powiadomień.

Określ zakres (wybór kanału): wybierz konkretne kanały lub obszary robocze, w których chcesz wyświetlać aktualizacje zadań, przypomnienia lub działania.

Zdefiniuj działania (przypisanie funkcji): Ty decydujesz, co ma robić platforma komunikacyjna. Na przykład, czy chcesz, aby nowe zadanie było tworzone, gdy wiadomość zawiera określony emoji? A może chcesz tylko otrzymywać powiadomienia o przekroczeniu terminu?

Przyjrzyjmy się szczegółowo poszczególnym krokom na przykładzie: Jeśli chcesz zintegrować ClickUp ze Slackiem:

Przejdź do strony Integracje ClickUp i wybierz Slack.

Autoryzuj obszar roboczy, który chcesz połączyć

Wybierz kanały Slack, na których chcesz wyświetlać aktualizacje zadań lub działania.

Zdecyduj, co ma robić Slack (tworzyć nowe zadania, wysyłać przypomnienia lub wyświetlać aktualizacje projektu).

Synchronizuj swoją aktywność między platformami

Po zintegrowaniu narzędzi możesz wpisać /clickup new w dowolnym kanale Slack, aby wybrać rodzaje działań, które mają być synchronizowane: utworzenie zadania, dodanie komentarza lub przekroczenie terminu. To Ty decydujesz, co jest ważne. Oznacza to mniej zakłóceń, większą koncentrację i zespół, który jest zawsze na bieżąco.

Bądź na bieżąco bez bałaganu dzięki inteligentnym aktualizacjom zintegrowanym z ClickUp-Slack

Prawdziwa korzyść pojawia się po skonfigurowaniu wyzwalaczy.

Nie musisz przesyłać każdej aktualizacji na czat. Zamiast tego możesz wybrać konkretne wyzwalacze, takie jak:

W projekcie tworzone jest nowe zadanie

Termin realizacji został zaktualizowany lub nie został dotrzymany

Ktoś dodaje nowy komentarz lub plik

Zadanie przechodzi do nowego statusu (np. „W trakcie przeglądu” lub „Blok”)

Ustaw inteligentne wyzwalacze, aby wyświetlać tylko te aktualizacje, których potrzebuje Twój zespół, korzystając z funkcji automatyzacji ClickUp

Te wyzwalacze pomagają Twojemu zespołowi być na bieżąco, nie zalewając czatu nieistotnymi informacjami. W instancji podczas wprowadzania produktów na rynek tylko pilne przeszkody lub zaległe zadania mogą wywoływać alerty w dedykowanym kanale #launch.

Przypisz kanały do typów projektów, aby uzyskać większą kontrolę.

Aby uniknąć nadmiaru powiadomień, możesz przypisać kanały Slack do konkretnych przestrzeni projektowych lub typów zadań.

Jedna firma może przekazywać wszystkie opinie dotyczące projektów do dedykowanego kanału #design-review, a aktualizacje ważne dla klienta są przekazywane prywatnie do kanału #client-x. W ten sposób każdy zespół widzi tylko to, co jest dla niego istotne.

Ta funkcja pozwala zarządzać złożonymi projektami, koordynować działania między działami oraz utrzymywać uporządkowaną i łatwą do przeszukiwania komunikację projektową.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli brak wbudowanej funkcji śledzenia zadań w Slacku spowalnia pracę Twojego zespołu, sprawdź najlepszych konkurentów Slacka, aby znaleźć narzędzia, które umożliwiają czatowanie, przydzielanie zadań i śledzenie postępów.

Krok 3: Dostosuj niestandardowe powiadomienia i niestandardowe przepływy pracy

Zbyt duża liczba powiadomień może spowolnić pracę zespołu. W momencie, gdy platforma komunikacyjna staje się nieustannym strumieniem sygnałów, ludzie przestają zwracać na nią uwagę.

Zautomatyzuj procedury komunikacyjne, aby uzyskać widoczność w czasie rzeczywistym.

Skuteczne zarządzanie projektami wymaga od zespołu dostępu do widoczności w czasie rzeczywistym bez rozpraszania uwagi ciągłym hałasem. Musisz skonfigurować integrację, aby rutynowe aktualizacje były obsługiwane automatycznie.

Na przykład podczas zarządzania cotygodniowym planowaniem sprintów najlepszą praktyką jest zapewnienie programistom przejrzystego widoku zmian statusu bez konieczności przełączania zakładek. Dzięki ClickUp możesz łatwo skonfigurować platformę tak, aby zmiany statusu zadań były publikowane bezpośrednio na udostępnianym kanale Slack lub Teams, zapewniając programistom automatyczną widoczność w czasie rzeczywistym.

Chcesz otrzymywać przypomnienie o przygotowaniach do porannego spotkania Monday? Solidne narzędzie do zarządzania projektami powinno sobie z tym poradzić. W ClickUp wystarczy dodać automatyzację, która tworzy listę kontrolną, przypisuje właścicieli i wysyła wiadomość do #sprint-planning przed rozpoczęciem spotkania.

Oto krótkie wizualne wyjaśnienie, w jaki sposób ClickUp ułatwia automatyzację przepływu pracy:

Integracje te wykraczają poza zwykłe aktualizacje — są również interaktywne. Najlepsze narzędzia pozwalają kierować pracą na podstawie rozmowy. W Slack lub Teams można używać prostych komend, takich jak /clickup new, aby tworzyć zadania, przypisywać właścicieli lub ustawiać terminy wykonania — wszystko to w oknie czatu.

👀 Ciekawostka: Projekt Boston’s Big Dig to klasyczny przykład złego zarządzania zakresem projektu. Budowa podziemnej autostrady w mieście trwała o 9 lat dłużej, kosztowała 12 miliardów dolarów więcej niż przewidywano i stała się studium przypadku dla kierowników projektów, pokazującym, jak nie należy postępować w przypadku wniosków o zmiany.

Przekształć informacje zwrotne w uporządkowaną pracę

W przypadku zespołów kreatywnych lub agencji opinie klientów są często rozproszone między czatami, e-mailami i rozmowami telefonicznymi. Powszechnym wyzwaniem jest przekształcenie spontanicznej komunikacji w uporządkowane, priorytetowe zadanie. Na przykład wiele zespołów korzysta z Discord do tworzenia pomysłów na produkty opartych na społeczności.

Rozwiązaniem jest rejestrowanie rozmów i przekształcanie ich w uporządkowaną pracę.

Łącząc niestandardowe boty z ClickUp, możesz przekształcić wybrane wiadomości Discord w uporządkowane zadania, każde z terminem, kontekstem i priorytetem. Pomaga to zespołom skupić się na tym, co najważniejsze.

Przechwytuj rozmowy z Discordem i przekształcaj je w uporządkowaną pracę w ClickUp

Połącz pracę i czat w jednej, zunifikowanej przestrzeni

Ostatecznym celem integracji jest wyeliminowanie konieczności przełączania się między aplikacją do czatu a aplikacją do pracy.

Dzięki ClickUp Chat możesz połączyć zadania związane z projektem, aktualizacje zespołu i komunikację w jednej platformie.

Dzięki ClickUp Chat możesz zarządzać zadaniami związanymi z pracą i komunikacją w interfejsie opartym na AI. Zamiast przełączać się między czatem a pracą, przenosisz wszystko w jedno miejsce, dzięki czemu korzystanie z ClickUp vs Slack nie jest już kompromisem, a raczej ulepszeniem.

Najlepsza cecha ClickUp Chat? Jednym kliknięciem możesz przekształcić dowolną wiadomość w zadanie.

Połącz zadania związane z projektem, aktualizacje zespołu i komunikację na jednej platformie dzięki ClickUp Chat

Wyobraź sobie następującą sytuację: Twój zespół produktowy zgłasza podczas czatu krytyczny błąd. Dzięki ClickUp Chat możesz natychmiast przekształcić tę wiadomość w zadanie naprawy błędu i przesłać automatyczne aktualizacje bezpośrednio do kanału QA w Teams.

Dzięki temu testerzy są na bieżąco, a nikt nie musi kopiować i wklejać aktualizacji między narzędziami. To niewielka zmiana, która eliminuje zbędną pracę i pozwala wszystkim pozostać w zgodzie, a wszystko to w jednym obszarze roboczym.

Ponadto możesz łączyć połączone wątki z zadaniami, oznaczać członków zespołu, a nawet pozwolić ClickUp Brain sugerować działania następcze, podsumowywać rozmowy i automatycznie tworzyć zadania do wykonania.

Przyspiesz postępy dzięki dyskusjom zespołowym, podsumowując elementy do wykonania za pomocą ClickUp Brain

Możesz również organizować czaty według zespołów lub przestrzeni, przechowując powiązane dyskusje i dokumenty w jednym miejscu. Jeśli ktoś doda wzmiankę o pliku lub przekroczonym terminie w czacie, możesz natychmiast wyświetlić powiązane zadanie i zaktualizować jego status.

Ustawiaj agenty AI do obsługi powtarzających się procesów

Chcesz jeszcze bardziej zautomatyzować wszystkie powyższe procesy? Najbardziej zaawansowane narzędzia do zarządzania projektami wykorzystują obecnie sztuczną inteligencję, aby realizować zadania bez udziału człowieka.

Agenci AI w ClickUp zostali stworzeni właśnie po to, aby obsługiwać te i inne zadania:

Podsumowuj rozmowy i dokumenty : Natychmiast uzyskaj sedno długich wątków lub dokumentów.

Automatyczne tworzenie elementów do wykonania : zamień notatki ze spotkań lub wiadomości czatu w zadania do wykonania za pomocą jednego kliknięcia.

Sugerowane działania następcze : ClickUp Brain zaleca kolejne kroki na podstawie Twoich rozmów.

Zautomatyzuj powtarzalne procesy : agenci AI mogą automatycznie przydzielać zadania, aktualizować statusy i wysyłać powiadomienia.

Odpowiadaj na pytania dotyczące obszaru roboczego: zapytaj ClickUp Brain o status projektu, terminy, a nawet najlepsze praktyki dotyczące obszaru roboczego.

📖 Przeczytaj również: Jak korzystać ze Slacka do zarządzania projektami

Typowe wyzwania i sposoby ich pokonywania

Integracja narzędzi do zarządzania projektami z platformami komunikacyjnymi dla firm, takimi jak Slack lub Microsoft Teams, może mieć również kilka wad. Problemy te mogą spowolnić pracę zespołów, jeśli nie zostaną rozwiązane.

Oto jak rozpoznać problemy.

Nadmiar informacji

Kiedy komentarz do zadania, zmiana statusu i zakończenie projektu stanowią wyzwalacze powiadomień na głównym kanale czatu, przeciętny członek zespołu otrzymuje setki nieistotnych powiadomień dziennie. Prowadzi to do zmęczenia powiadomieniami, w wyniku którego kluczowe alerty dotyczące zablokowanych zadań lub przekroczonych terminów są całkowicie ignorowane.

✅ Rozwiązanie: Skonfiguruj filtrowane powiadomienia i używaj dedykowanych kanałów wyłącznie do aktualizacji dotyczących projektu, dzięki czemu komunikacja będzie skoncentrowana i pozbawiona zbędnych informacji.

Utrata kontekstu

Jeśli decyzja o zmianie projektu zapada w bezpośredniej wiadomości, a pliki są udostępniane w osobnej wiadomości e-mail, zarządzanie projektami traci 15–20 minut wydajności, próbując odtworzyć wątek rozmowy. Powoduje to powstanie silosów wiedzy i znacznie opóźnia wdrażanie nowych członków zespołu, którzy nie mogą łatwo znaleźć kontekstu historycznego.

✅ Rozwiązanie: Zintegruj wątki komunikacyjne bezpośrednio z odpowiednimi zadaniami projektowymi, korzystając z oprogramowania do zarządzania zadaniami, takiego jak ClickUp, aby połączyć dyskusje z zadaniami, plikami i dokumentami. Na przykład Brain MAX to oparty na AI towarzysz na pulpicie, który ułatwia zarządzanie integracjami między narzędziami do zarządzania projektami a platformami komunikacyjnymi oraz interakcję z nimi. Użyj funkcji Talk-to-Text, aby szybko zapisać instrukcje, poprosić o aktualizacje projektu lub sporządzić szkic wiadomości, a Brain MAX zapewni sugestie uwzględniające kontekst, podsumuje aktualizacje i pomoże w automatyzacji rutynowych powiadomień lub działań następczych. Dzięki głębokiej integracji i wsparciu dla wielu modeli AI Brain MAX usprawnia cykl pracy, zapewnia spójność działań zespołu oraz synchronizację komunikacji i śledzenia projektów — a wszystko to w jednej, zunifikowanej aplikacji komputerowej. Wyszukuj wszystko, pytaj o wszystko: nowy ClickUp Brain MAX sprawia, że cała Twoja praca, aplikacje i modele AI są na wyciągnięcie ręki.

Zmniejszona koncentracja

Badania pokazują, że pojedyncze powiadomienie może zakłócić koncentrację nawet na 23 minuty. Gdy ważna praca inżynieryjna lub twórcza jest ciągle przerywana przez niepotrzebne wiadomości na czacie, zdolność zespołu do wykonywania wysokiej jakości pracy w skupionych blokach czasowych jest poważnie ograniczona, co prowadzi do błędów i opóźnień.

✅ Rozwiązanie: Korzystaj z komunikacji asynchronicznej i planuj powiadomienia w kluczowych momentach, takich jak zmiany statusu lub kamienie milowe projektu.

📖 Przeczytaj również: Bezpłatne szablony planów komunikacji projektowej

Złożoność integracji

Poleganie na niestandardowym kodzie lub złożonych cyklach pracy Zapier w celu wypełnienia luk komunikacyjnych powoduje „niestabilność integracji”. Gdy jedna platforma aktualizuje swoje API, niestandardowe połączenie zostaje przerwane, co wymaga czasu programisty na naprawę i powoduje, że zespół pozostaje niezsynchronizowany przez wiele godzin lub dni. To sprawia, że integracja z oszczędności czasu staje się obciążeniem.

✅ Rozwiązanie: Wybierz narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, które oferuje ponad 1000 integracji i wbudowane wsparcie dla Slacka, Teams i Discord, aby uniknąć problemów z ustawieniami. Zobacz, jak płynnie przebiega realizacja projektów w ClickUp. 👇🏼

Kwestie bezpieczeństwa

Jeśli uprawnienia dostępu nie są ściśle kontrolowane, synchronizacja zadania z publicznym kanałem czatu może spowodować ujawnienie poufnych nazw klientów, wewnętrznych danych budżetowych lub danych zastrzeżonych nieuprawnionym użytkownikom. Stanowi to poważne zagrożenie dla zgodności z przepisami, zwłaszcza w branżach podlegających regulacjom takim jak HIPAA lub RODO.

✅ Rozwiązanie: Zastosuj kontrolę dostępu, limit uprawnienia i korzystaj z zaufanych aplikacji do komunikacji zespołowej, które stawiają bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.

👀 Ciekawostka: Oficjalna kapitulacja Japonii podczas II wojny światowej została źle przekazana niektórym oddziałom, które nie otrzymały informacji i kontynuowały walkę przez kilka dni. Jasna komunikacja naprawdę ratuje życie.

Brak odpowiedzialności

Kiedy kierownik produktu zgadza się na wykonanie elementu w wątku czatu, ale element to nie zostaje natychmiast przekształcone w zadanie z osobą przypisaną, prawdopodobieństwo, że zostanie ono kiedykolwiek zakończone, może znacznie spaść. Prowadzi to do nieosiągnięcia zamierzonych celów, wzajemnych oskarżeń i straty czasu podczas kolejnych spotkań, podczas których próbuje się ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za niepowodzenie.

✅ Rozwiązanie: Przydzielaj zadania i śledź postępy bezpośrednio z poziomu wiadomości, zapewniając, że każdy element ma właściciela, termin i jest ze sobą widoczny w narzędziu do zarządzania projektami.

Niespójne dane

Jeśli kierownik projektu aktualizuje status zadania w ClickUp, ale powiadomienie, które trafia do Slack, jest opóźnione lub niekompletne, członkowie zespołu zaczynają działać na podstawie starych informacji. Wynik to, że programiści pracują nad zadaniem, które jest już zakończone, lub kierownicy raportują opóźnienie projektu, mimo że status został już poprawiony, co prowadzi do wewnętrznego chaosu i niewłaściwej alokacji zasobów.

✅ Rozwiązanie: Skorzystaj z integracji, które oferują synchronizację w czasie rzeczywistym między platformami, dzięki czemu kierownicy projektów i zespoły zawsze mają dostęp do aktualnych informacji o projekcie.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze integracje aplikacji Slack

Zadbaj o połączenie swojego zespołu dzięki ClickUp

Niezintegrowane narzędzia spowalniają pracę zespołów. Gdy aplikacje do przesyłania wiadomości i narzędzia do zarządzania projektami nie komunikują się ze sobą, wiele rzeczy staje pod znakiem zapytania.

Dzięki integracji platform komunikacyjnych, takich jak Slack, Teams lub Discord, z cyklami pracy zarządzania projektami zapewnisz swojemu zespołowi przejrzystość, szybkość i spójność, których potrzebuje, aby działać sprawniej.

ClickUp został stworzony, aby ułatwić proces integracji. Dzięki ponad 1000 integracji, w tym natywnemu wsparciu dla wszystkich głównych aplikacji do przesyłania wiadomości, ClickUp pozwala zarządzać projektami, komunikować się z zespołem i automatyzować przepływy pracy.

Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie zadań z czatu, synchronizację aktualizacji projektu, czy wykorzystanie AI do podsumowywania i przypisywania elementów, ClickUp pomaga przejść od chaosu do porządku.

Chcesz połączyć pracę i komunikację? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!

Często zadawane pytania (FAQ)

Najlepsze narzędzia do integracji ze Slackiem to te, które oferują aktualizacje w czasie rzeczywistym, wizualne zarządzanie zadaniami i interaktywne funkcje bezpośrednio w czacie. ClickUp jest wyjątkową opcją, ponieważ pozwala tworzyć zadania i zarządzać nimi bez opuszczania Slacka. Pomaga to ograniczyć przełączanie się między zakładkami i utrzymuje zespół w jednym obszarze roboczym.

Dzięki ClickUp możesz zamienić każdą wiadomość w zadanie, wpisując w Slacku polecenie /clickup new. Pozwala to przypisywać właścicieli, ustalać terminy i dodawać szczegóły bez opuszczania czatu. To samo można zrobić w ClickUp Chat za pomocą jednego kliknięcia.

Tak, ClickUp umożliwia połączenie wielu kanałów Slack lub przestrzeni komunikacyjnych z różnymi projektami i typami zadań. Możesz przypisać określone kanały do pracy z klientami, aktualizacji wewnętrznych lub zespołów międzyfunkcyjnych. Ta metoda gwarantuje, że właściwe informacje dotrą do właściwych osób we właściwym czasie.

Najlepsza platforma to taka, która łączy komunikację, zadania, dokumenty i cele w jednym miejscu. ClickUp łączy wszystko, od planowania projektów po komunikację w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zespoły pozostają w połączeniu i są wydajne. Obsługuje również wsparcie integracji ze Slackiem, Teams i Discordem, aby dopasować się do sposobu pracy Twojego zespołu.