Najlepsze strategie marketingowe dla klubów fitness, które pomogą przyciągnąć więcej członków

Jeśli prowadzisz siłownię, wiesz już, że branża fitness jest zatłoczona i głośna. Eksperci projektują, że globalny rynek klubów fitness osiągnie wartość 202,78 mld dolarów do 2030 roku.

Kiedy wiesz, że potencjał jest tak duży, bolesne jest widzieć puste bieżnie w godzinach szczytu. Być może zamieściłeś reklamę w mediach społecznościowych, która nie wygenerowała kliknięć, co sprawiło, że czujesz się sfrustrowany i kwestionujesz skuteczność swojego budżetu marketingowego.

Dlatego najlepsze strategie marketingowe dla klubów fitness nie opierają się na jednej taktyce. Łączą one niewielkie, ale skuteczne działania, takie jak program poleceń, który nagradza lojalność, lokalne partnerstwa z sklepami ze zdrową żywnością lub odzieżą sportową oraz reklamy w mediach społecznościowych.

W tym artykule omówimy strategie marketingowe, które możesz zastosować, aby przekształcić swoją firmę fitness z „kolejnej siłowni” w miejsce, do którego wszyscy chcą chodzić!

⭐ Funkcjonalny szablon Szablon planu marketingowego ClickUp Gym działa jak podręcznik, który pozwala uporządkować strategię zamiast ją rozpraszać. Zapewnia przestrzeń do połączenia wszystkich pomysłów, kampanii i wskaźników wydajności w jednym miejscu. Co najważniejsze, pomaga to zachować spójność, która stanowi różnicę między krótkotrwałym wzrostem odsetek a długotrwałą lojalnością. Pobierz darmowy szablon Zobacz, jak każdy wysiłek wpisuje się w szerszy obraz wzrostu liczby członków, korzystając z szablonu planu marketingowego dla siłowni ClickUp.

Dlaczego marketing ma znaczenie dla klubów fitness

Prawdopodobnie słyszałeś o multiwersie ze Spider-Mana, gdzie każdy wybór otwiera nowy świat. Koncepcja ta sprawdza się tak dobrze, ponieważ nasz świat jest dziś zalewany opcjami.

Wybór programu Netflix do obejrzenia podczas lunchu lub decyzja, w której restauracji zamówić lunch, to tylko jeden z przykładów. Każde działanie jest wyborem.

Tak samo jak kluby fitness. Istnieje wiele możliwości, a jedynym sposobem na wyróżnienie się jest promowanie klubu fitness wśród odpowiednich odbiorców.

Właściciel jednej z siłowni na Reddicie doskonale to ujął:

Ważne jest, aby zawęzić konkretną niszę, którą chcesz obsługiwać. Planet Fitness jest skierowane do osób, które nie chcą wydawać dużych kwot na siłownię i które czują się niekomfortowo chodząc na siłownię, ponieważ inni się z nich śmieją. Gold’s Gym jest skierowane do osób uprawiających kulturystykę. Curves to siłownia tylko dla kobiet, dzięki czemu mogą one ćwiczyć bez przeszkód ze strony mężczyzn.

Ważne jest, aby zawęzić konkretną niszę, którą chcesz obsługiwać. Planet Fitness jest skierowane do osób, które nie chcą wydawać dużych kwot na siłownię i które czują się niekomfortowo chodząc na siłownię, ponieważ inni się z nich śmieją. Gold’s Gym jest skierowane do osób uprawiających kulturystykę. Curves to siłownia tylko dla kobiet, dzięki czemu mogą one ćwiczyć bez przeszkód ze strony mężczyzn.

Pomyśl o tym w ten sposób: marketing Twojej siłowni to pomost łączący Twoją wyjątkową ofertę z osobami, które najbardziej przyłożą do jej wartości.

Pomaga wyróżnić się w zatłoczonej branży fitness, pokazując, co wyróżnia Twoją siłownię.

Pozyskaj nowych członków dzięki prostym, celowym wysiłkom, takim jak lokalne SEO, programy poleceń i reklamy w mediach społecznościowych.

Zadbaj o zaangażowanie obecnych członków, przypomnienie im, że są częścią społeczności, a nie tylko kolejnym nazwiskiem na liście obecności.

📖 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI w marketingu cyfrowym

Najlepsze strategie marketingowe dla klubów fitness

Każda siłownia ma sprzęt, ale nie każda ma historię, która zapada w pamięć. Najlepsze strategie marketingowe dla siłowni zmieniają proste przestrzenie w społeczności, do których ludzie chcą dołączyć i pozostać ich częścią.

Przyjrzyjmy się niektórym z najlepszych strategii marketingowych sprzyjających rozwojowi.

Poznaj swoją niszę i mów jak fan, a nie sprzedawca.

Gdyby Twoja siłownia była programem telewizyjnym, kto byłby jej celową widownią i co sprawiłoby, że chcieliby ją oglądać bez przerwy?

Potraktuj strategię marketingową swojej siłowni jak playlistę, która idealnie pasuje do danego nastroju. Początkujący słuchają innej muzyki niż ciężarowcy. Młodzi nadrzędni słuchają innej muzyki niż studenci uprawiający sport wyczynowy.

Kiedy zawężasz swój przekaz, Twój wysiłek marketingowy staje się bardziej osobisty, a nie ogólny, co ułatwia przekształcenie potencjalnych członków w członków siłowni. Spraw, aby Twoje media społecznościowe, harmonogram zajęć i materiały marketingowe odzwierciedlały tę samą niszę, tak aby ludzie rozpoznawali Twój klimat wszędzie, gdzie Cię widzą.

📌 Przykład: Studio skupiające się na treningu siłowym, skierowane do kobiet powyżej 40. roku życia, co tydzień publikuje filmik „Silna w każdym wieku” oraz wprowadzenie do sesji treningowej personalnej w małej grupie, poruszające kwestie zdrowia kości, równowagi i pewności siebie, a następnie zaprasza widzów na wersję próbną dla dwóch osób w soboty.

📮 ClickUp Insight: Zdrowie i kondycja fizyczna to najważniejsze cele osobiste respondentów naszej ankiety, ale 38% z nich przyznaje, że nie śledzi regularnie swoich postępów. 🤦 To ogromna różnica między intencją a działaniem! ClickUp pomoże Ci podnieść poziom Twojej aktywności fizycznej dzięki dedykowanym szablonom do śledzenia nawyków i powtarzającym się zadaniom. Wyobraź sobie, że bez wysiłku budujesz te rutyny, rejestrujesz każdy trening i utrzymujesz silną passę medytacji. 💫 Rzeczywiste wyniki: Użytkownicy ClickUp dokonują raportowania o dwukrotnym wzroście wydajności — ponieważ utrzymanie właściwego kierunku działania zaczyna się od rzeczywistego dostrzeżenia tego kierunku.

2. Zdobądź przewagę w lokalnych wynikach wyszukiwania dzięki profilowi Google Business Profile

Twój profil Google Business Profile to pierwsza rzecz, z którą styka się większość osób.

Dbaj o aktualność zdjęć, poprawność godzin otwarcia i przejrzystość usług. Poproś o recenzje po ważnych wydarzeniach, takich jak ukończenie wyzwań i sesje treningowe z trenerem personalnym.

Ludzie sprawdzają opinie przed wizytą, dlatego informacje te mają tak duże znaczenie dla marketingu siłowni. Według raportowania opinie użytkowników poprawiły postrzeganie firmy przez ludzi, a tendencja ta nadal rośnie. To prawdziwy dowód społeczny dla branży fitness. Połącz opinie z niewielkimi aktualizacjami strony internetowej, aby Twoje strony były zgodne z tym, co pokazuje Google.

📌 Przykład: Siłownia w okolicy publikuje co miesiąc dwa nowe zdjęcia, odpowiada na typowe pytania dotyczące parkingu, umieszcza ofertę „pierwszy tydzień dla mieszkańców” i odpowiada na każdą recenzję uprzejmą notatką, w której używa imienia członka.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do automatyzacji marketingu dla Enterprise

3. Stwórz program poleceń, który będzie postrzegany jako sukces całego zespołu.

Pomyśl o ostatniej scenie filmu Remember the Titans, kiedy cała drużyna wspólnie wygrywa. Właśnie takiego nastroju potrzebujesz. Twoja społeczność fitness będzie się dzielić, jeśli nagroda będzie przyjemna, prosta i osobista.

Daj obecnym członkom łatwy link z zaproszeniem, aby mogli go udostępniać bez zastanawiania się i zbytniego wyjaśniania.

Zaproponuj ich znajomym jasny kolejny krok, taki jak bezpłatna wersja próbna lub prosty formularz rejestracyjny, którego wypełnienie zajmuje mniej niż minutę.

Świętujcie to zarówno na swoich kanałach społecznościowych, aby polecenie było postrzegane jako sukces społeczności, a nie tylko transakcja.

Zamiast oferować ogólne rabaty, powiązaj nagrody z wyjątkowymi ofertami Twojej siłowni, takimi jak bezpłatna sesja treningowa z trenerem personalnym, zestaw regeneracyjny lub markowy sprzęt.

Używaj ciepłego i zwięzłego języka, aby członkowie faktycznie przeczytali wiadomość i chętnie ją przekazali dalej.

📌 Przykład: „Tydzień z przyjacielem” zapewnia obu osobom jedną sesję treningową z trenerem personalnym, podziękowania na tablicy ogłoszeń oraz wcześniejszy dostęp do kalendarza kolejnych wyzwań fitness.

📖 Przeczytaj również: Jak stworzyć podręcznik marketingowy

4. Wykorzystaj krótkie formy wideo, które członkowie Twojej siłowni faktycznie oglądają.

Pomyśl o ostatnim razie, kiedy wciągnęło Cię TikTok lub Instagram Reels. Jeden wideo prowadzi do kolejnego i zanim się zorientujesz, masz już nowy pomysł na trening.

GymTok jest realny i kształtuje sposób, w jaki ludzie odkrywają miejsca, w których chcą trenować. Trendy takie jak trening na bieżni „12-3-30” lub „Hot Girl Walk” nie stały się popularne tylko dla zabawy — stały się częścią codziennej rutyny, ponieważ były proste i można je było powtarzać.

Platformy również podwajają wysiłki w tym zakresie. Sam serwis YouTube Shorts odnotowuje obecnie ponad 200 miliardów widoków dziennie, co pokazuje, ile czasu spędza tam Twoja grupa celowa. Warto więc w to zainwestować.

Nie potrzebujesz fantazyjnego oświetlenia ani pełnego zespołu produkcyjnego. Trener udostępniający krótką wskazówkę formularza po zajęciach lub członek świętujący osobiste zwycięstwo mogą dotrzeć do większej liczby potencjalnych członków niż cała sterta ulotek.

Kiedy publikujesz post, skup się na jednym celu i zwracaj się do jednej osoby. Posty powinny być krótkie, dodawaj podpisy, które wskazują odbiorcom jasny kolejny krok, np. rezerwację zajęć, i publikuj je regularnie.

✅ Pamiętaj: połączenie jest ważniejsze niż perfekcja.

🧠 Czy wiesz, że: Firma Oura, znana już z pierścienia do śledzenia snu, nawiązała w 2022 r. współpracę z Gucci w celu stworzenia pierścienia w edycji specjalnej. Pomogło to przenieść ich produkt z niszowej technologii biohackerów do luksusowej przestrzeni lifestyle'owej. Zwiększyło to ich atrakcyjność dla nowych klientów, którzy dbają zarówno o dobre samopoczucie, jak i styl.

5. Wyświetlaj niewielkie, sprytne reklamy dopasowane do Twojej okolicy.

Właściciel jednej z siłowni na Reddicie ujął to dosadnie:

Facebook to najtańszy i najłatwiejszy sposób na rozpowszechnienie informacji. Potrzebne będą również dobre działania SEO i reklamy Google, aby przyciągnąć klientów.

Facebook to najtańszy i najłatwiejszy sposób na rozpowszechnienie informacji. Potrzebne będą również dobre działania SEO i reklamy Google, aby przyciągnąć klientów.

Jeśli w Twojej okolicy mieszka wielu młodych profesjonalistów, reklamy na TikToku i Instagramie mają duże prawdopodobieństwo, że będą bardziej skuteczne. Jeśli oferujesz wirtualne treningi, reklamy na YouTube mogą zaprezentować zarówno Twoje treningi, jak i Twoją osobowość.

Aby zwiększyć rozpoznawalność lokalną, prosta kampania na Facebooku w połączeniu z reklamami w wyszukiwarce Google może sprawić, że Twoja firma pojawi się przed oczami osób właśnie wtedy, gdy szukają one nowej siłowni.

Kluczem do sukcesu jest jednak postrzeganie reklam jako części przepływu, a nie jednorazowego działania. Stwórz lejek, który zaczyna się od budowania świadomości marki, a kończy na wersjach próbnych i rejestracjach.

Pamiętaj jednak, że rzadko dzieje się to z dnia na dzień. Zarządzanie zawartością marketingową w przypadku klubów fitness wymaga zazwyczaj dwóch lub trzech miesięcy konsekwentnej ekspozycji, zanim wyniki zaczną się kumulować.

📌Przykład: Nowe studio spinningowe opracowało trzymiesięczny plan marketingowy obejmujący reklamy Instagram Reels mające na celu przyciągnięcie uwagi, reklamy Google mające na celu wychwycenie wyszukiwań o wysokim poziomie intencji oraz retargeting na Facebooku mający na celu pielęgnowanie potencjalnych klientów. Pod koniec kampanii liczba osób korzystających z bezpłatnych zajęć próbnych podwoiła się, ponieważ wszystkie reklamy działały wspólnie, zamiast próbować osiągnąć wszystko naraz.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania siłownią

6. Opowiadaj historie powodzenia członków jak w świetnym montażu sportowym.

Ludzie bardziej pamiętają uczucia niż liczby. 💪🏻

Udostępniaj historie, które brzmią jak historie Twoich potencjalnych członków. Pokaż, co zmieniło się w codziennym życiu, a nie tylko na wadze. Wykorzystaj głosy członków. Zachowaj szacunek i autentyczność.

Opublikuj je na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych i w profilu Google Business, aby Twoje osiągnięcia były widoczne wszędzie. Zachęć czytelników do podjęcia pierwszego małego kroku, który przyniósł korzyści temu członkowi.

7. Organizuj ograniczone czasowo wyzwania, które przypominają sezonowe wydarzenia.

Pomyśl o limitowanej serii na Netflixie, która przyciąga widzów odcinkiem po odcinku.

Ograniczone czasowo wyzwanie tworzy podobną dynamikę w Twojej siłowni. Oto jak stworzyć takie, które będzie skuteczne:

Wybierz prostą długość, np. 14 lub 21 dni , aby program wydawał się wykonalny, zwłaszcza dla nieśmiałych potencjalnych klientów, którzy potrzebują jasnego punktu wyjścia.

Określ jeden główny cel, np. „Ruszaj się codziennie” lub „Wzmocnij mięśnie tułowia”, ponieważ ludzie skupiają się na łatwych do zrozumienia i zmierzenia wskaźnikach KPI

Dodaj punkty za nawyki wykraczające poza treningi, takie jak śledzenie liczby kroków, snu lub spożycia wody, dzięki czemu wyzwanie będzie miało charakter holistyczny i nie będzie dotyczyło wyłącznie czasu spędzanego na siłowni.

Udostępniaj rankingi w swojej aplikacji i na tablicy , aby postępy miały większą widoczność, były przyjazne i motywujące zarówno dla nowych, jak i obecnych członków.

Co tydzień świętuj małe sukcesy, publikując podziękowania lub zabawne posty, które podtrzymują energię i zachęcają członków do wytrwania do końca.

Zakończ wydarzenie uroczystością zakończenia kursu, np. imprezą, ścianką ze zdjęciami lub wręczeniem nagród, aby uczestnicy poczuli się docenieni i gotowi na kolejny krok.

Zaoferuj naturalną kontynuację, taką jak dwumiesięczne członkostwo$$$a lub sesja treningu personalnego, która zamieni krótkie wybuchy energii w długoterminowe commitment.

📌 Przykład: Lokalna siłownia zorganizowała 21-dniowe wyzwanie „Reset Challenge”, w ramach którego uczestnicy rejestrowali codzienną liczbę kroków i treningi. W każdy piątek ogłaszano „mini zwycięzców” na Instagram Stories, a na koniec wszyscy otrzymali certyfikaty i zaproszenia do udziału w kolejnym ośmiotygodniowym programie.

8. Nawiąż współpracę z lokalnymi firmami, tak jakbyś tworzył ulubiony odcinek crossoverowy miasta.

Pamiętasz, jak Ed Sheeran pojawił się w serialu Gra o tron? Wszyscy o tym mówili.

To właśnie ten rodzaj iskry chcesz wywołać, nawiązując współpracę z lokalnymi firmami. Pozytywna współpraca sprawia, że Twoja marka wydaje się większa niż ściany Twojej siłowni i daje ludziom powód, aby zwrócić na nią uwagę.

Zamiast zadowalać się wymianą kuponów, poszukaj partnerów, których Twoi członkowie już kochają. Kawiarnie, w których ustawiają się w kolejkach rano, sklepy ze zdrową żywnością, które odwiedzają w weekendy, lub sklepy z odzieżą sportową, którym ufają, jeśli chodzi o sprzęt.

Wyjdź poza promocję i skup się na doświadczeniach. Wyobraź sobie studio jogi organizujące wieczór regeneracyjny z udziałem Twoich trenerów, sklep z koktajlami wprowadzający do oferty „koktajl po treningu nóg” lub klinika wellness oferująca bezpłatne konsultacje po jednym z wyzwań fitness organizowanych przez Twoją społeczność.

📌 Przykład: W sobotę „Train and Treat” łączy poranne zajęcia obwodowe z limitowaną edycją smoothie w lokalnym barze z sokami. Na ladzie mają funkcję Twojego kodu QR do bezpłatnej rejestracji na wersję próbną. Etykietujesz ich pracowników na zdjęciach po zajęciach, oni publikują zdjęcia spoconych uśmiechów Twoich członków, a razem tworzycie małą chwilę crossoveru w mieście.

🧠 Czy wiesz, że: Firma CeraVe odnotowała ogromny wzrost popularności, gdy jej niedrogie, oparte na badaniach naukowych produkty do pielęgnacji skóry zwróciły uwagę użytkowników TikToka. Łączą one rekomendacje dermatologów z zawartością influencerów, która wydaje się autentyczna i edukacyjna. Połączenie „edukacji + pokazania wyników” sprawdziło się w ich przypadku.

9. Współpracuj z twórcami, którzy już mają wpływ na Twoje miasto

Nie potrzebujesz celebryty z milionami obserwujących, aby przyciągnąć nowych klientów do swojej siłowni.

Pomyśl o studiach wellness lub butikowych klubach fitness, które współpracowały z twórcami treści fitness. Gdy twórca jest osobą znaną lokalnie lub kimś, z kim odbiorcy czują się blisko, efekt jest naprawdę widoczny.

Doskonałym przykładem jest współpraca Gymshark z twórcami treści fitness, takimi jak Whitney Simmons. Widzowie Whitney Simmons ufają jej stylowi treningów i jej opinii. Kiedy wprowadza na rynek kolekcję Gymshark, ludzie kupują ją nie tylko ze względu na ubrania, ale także dlatego, że jej zawartość jest zgodna z ich celami.

Oto jak możesz zorganizować takie wydarzenie w swojej siłowni lub klubie fitness: Zaproś twórcę, który już publikuje treningi na siłowni lub porady dotyczące zdrowia w Twoim mieście. Pozwól mu wypróbować jedną z Twoich zajęć, aby mógł poznać Twoją przestrzeń.

Zachęć ich do udostępniania tego, co najbardziej im się podobało — może to być społeczność, trenerzy lub atmosfera.

Poproś ich o dodanie prostego wezwania do działania, takiego jak bezpłatna wejściówka na zajęcia lub oferta próbna, aby ludzie dokładnie wiedzieli, co mają zrobić dalej.

Użyj unikalnego linku lub kodu, aby śledzić, ile osób przychodzi dzięki Twoim postom. Dzięki temu dowiesz się, co zadziałało, zamiast zgadywać.

📖 Przeczytaj również: Szablony dziennika treningowego do planowania i monitorowania celów fitness

10. Oferuj opcje hybrydowe, które rozszerzają zakres Twoich usług trenerskich poza siłownię.

Osoby, które są committed do zrobienia treningów, nie chcą przerywać ćwiczeń podczas podróży lub przeprowadzki.

Anytime Fitness jest doskonałym przykładem tego, jak to działa. Jeden z członków podzielił się swoją opinią na Reddicie:

Zanim przeprowadziłem się do Japonii, zapisałem się do Anytime w moim kraju. Po przyjeździe tutaj po prostu użyłem swojego klucza, aby otworzyć drzwi, tak jak w każdym innym klubie Anytime. Nadal opłacam członkostwo za pośrednictwem mojego banku w kraju. Nic się nie zmieniło w zakresie płatności ani członkostwa.

Zanim przeprowadziłem się do Japonii, zapisałem się do Anytime w moim kraju. Po przyjeździe tutaj po prostu użyłem swojego klucza, aby otworzyć drzwi, tak jak w każdym innym klubie Anytime. Nadal opłacam członkostwo za pośrednictwem mojego banku w kraju. Nic się nie zmieniło w zakresie płatności ani członkostwa.

Nawet jeśli Twoja siłownia ma mniej lokalizacji, nadal możesz zapewnić takie samo wsparcie. Prosta opcja, taka jak pakiet „miesiąc podróży”, który obejmuje kilka sesji osobistych i zestaw treningów opartych na aplikacji, może pomóc ludziom zachować konsekwencję.

🌟 Kiedy członkowie wiedzą, że myślisz o ich życiu poza salą treningową, są bardziej skłonni do pozostania lojalnymi.

Typowe wyzwania marketingowe dla siłowni i sposoby ich pokonywania

Wiesz, co jest trudniejsze niż podnoszenie ciężarów? Przekonanie kogoś, aby faktycznie przyszedł do Twojej siłowni. Stawianie czoła wyzwaniom marketingowym związanym z siłownią i rozwiązywanie ich sprawia, że „może kiedyś” zamienia się w „dzisiaj się zapisałem”.

Oto najczęstsze wyzwania, na które należy zwrócić uwagę:

🚩 Wyzwanie: Przyciągnięcie nowych członków na nasyconym rynku

✅ Rozwiązanie: Zacznij od zrozumienia, komu naprawdę chcesz służyć — początkującym, zapracowanym profesjonalistom, nadrzędnym czy sportowcom. Wykorzystaj tę jasność w swoim przekazie. Pokaż, co Cię wyróżnia.

Może oferujesz zajęcia wcześnie rano, jogę przy relaksującej muzyce lub treningi personalne z praktycznymi wskazówkami. Zamieść małe ogłoszenia w swojej okolicy lub skorzystaj z lokalnego SEO, aby Twoja siłownia pojawiała się w wynikach wyszukiwania „siłownia w pobliżu”. Skorzystaj z programów poleceń, aby zadowoleni członkowie przyprowadzali znajomych.

🚩 Wyzwanie: Utrzymanie zainteresowania i zaangażowania członków (utrzymanie klientów)

✅ Rozwiązanie: Nie pozwól, aby przystąpienie do klubu było punktem kulminacyjnym. Daj ludziom powody, aby zostali. Wykorzystaj krótką zawartość, taką jak porady dotyczące treningów, historie powodzenia, a nawet wyzwania (14- lub 21-dniowe), które zapewnią im małe sukcesy, które mogą poczuć.

🚩 Wyzwanie: Wyróżnienie się na tle wielu klubów fitness oferujących podobne usługi

✅ Rozwiązanie: Znajdź „znak rozpoznawczy” swojej siłowni. Może to być atmosfera panująca w klubie, styl instruktorów, sposób prowadzenia treningów lub sposób witania nowych członków. Podkreślaj tę wyjątkową cechę w swojej zawartości, podczas wycieczek po klubie i w mediach społecznościowych. Wykorzystaj lokalnych influencerów, którzy faktycznie trenują w Twoim stylu. Pokaż ludziom prawdziwe życie w Twojej przestrzeni.

🚩 Wyzwanie: budżet marketingowy w limitach

✅ Rozwiązanie: Wykorzystaj niedrogie strategie o dużym oddziaływaniu. Zawartość pochodząca od prawdziwych osób (Twoich członków) jest niedroga, ale ma duże znaczenie. Mikro-twórcy i polecenia kosztują znacznie mniej niż duże reklamy.

🚩 Wyzwanie: Pomiar skuteczności działań

✅ Rozwiązanie: Ustal proste wskaźniki wydajności marketingowej, które możesz sprawdzać co tydzień: ile osób uzyskało widok na stronę z bezpłatną wersją próbną, ile osób dołączyło do klubu i ile osób wróciło po pierwszym miesiącu. Podczas kampanii lub współpracy z twórcami używaj unikalnych linków lub kodów, aby sprawdzić, ile osób pochodzi z każdego źródła.

Poproś o opinie — przeprowadź ankietę wśród członków, aby dowiedzieć się, co ich przyciągnęło lub co sprawiło, że się zawahali. Następnie wprowadź poprawki. Z czasem te drobne zmiany przyniosą znaczące efekty.

👀 Ciekawostka: Kultura siłowni w amerykańskich szkołach rozkwitła po wojnie secesyjnej dzięki niemieckim i szwedzkim systemom treningowym. Od tego momentu wychowanie fizyczne stało się popularne.

Jak ClickUp oferuje wsparcie w działaniach marketingowych klubów fitness

Marketing siłowni często się nie udaje, bo jest za dużo różnych narzędzi. Plany są w jednym dokumencie Google, podpisy w czacie WhatsApp, budżety w arkuszu kalkulacyjnym, a projekty w Canva.

To właśnie rozrost pracy, który kosztuje właścicieli siłowni zarówno czas, jak i tempo działania. 😖

ClickUp łączy wszystko w jednym zintegrowanym obszarze roboczym opartym na sztucznej inteligencji, dzięki czemu Twój zespół ma dostęp do kontekstu, procesów i realizacji zadań w jednym hubie.

Zamiast korzystać z dziesięciu różnych narzędzi, możesz korzystać z funkcji ClickUp, które współpracują ze sobą, aby realizować strategię marketingową w terenie.

Zaplanuj cały proces od początku do końca dzięki ClickUp Dokument + ClickUp AI.

Skorzystaj z ClickUp Brain w ClickUp Dokumentach, aby podsumować, przeanalizować i rozwinąć pomysły.

ClickUp Docs to miejsce, w którym Twoje kampanie są realizowane od początku do końca. Aby przeprowadzić promocję „Nowy rok, nowe życie”, utwórz dokument zawierający osie czasu, wytyczne dotyczące komunikacji i kreatywne projekty.

Trenerzy mogą dodawać historie sukcesów członków przed i po treningu, a projektanci mogą wklejać makiety bezpośrednio do aplikacji i generować zawartość oraz pomysły za pomocą ClickUp Brain. Po przejrzeniu listy kontrolnej można jednym kliknięciem przekształcić jej elementy w zadania ClickUp, dzięki czemu realizacja nie ulegnie opóźnieniu.

Oto krótki wideo wyjaśniający, jak można wykorzystać sztuczną inteligencję ClickUp, ClickUp Brain, do tworzenia strategii marketingowych:

💡 Porada dla profesjonalistów: Połącz Google Drive lub Canva z ClickUp Docs, aby Twoje posty w mediach społecznościowych i zasoby graficzne miały widoczność w jednym miejscu. Ułatwi to współpracę z trenerami i pracownikami recepcji, ponieważ nikt nie będzie musiał przeszukiwać e-maili.

Realizuj kampanie za pomocą zadań ClickUp i automatyzacji ClickUp.

Zamień cele w codzienne działania bez konieczności nadzorowania procesu dzięki zadaniu ClickUp

Zadania ClickUp przekształcają plan marketingowy Twojej siłowni w codzienne działania.

Na przykład kampania „Tydzień z przyjacielem” przekształca się w listę zadań: zaprojektuj ulotki, zaplanuj posty na Instagramie, zaktualizuj profil Google Business Profile i śledź polecenia. Przydziel każde zadanie, ustal terminy i obserwuj postępy w czasie rzeczywistym.

Zautomatyzuj rutynowe zadania marketingowe dzięki ClickUp Automations

Automatyzacje ClickUp i agenci AI oszczędzają Ci konieczności nadzorowania procesu. Skonfiguruj regułę, aby każdy nowy formularz bezpłatnej wersji próbnej tworzył zadanie follow-up dla działu sprzedaży. Dodaj automatyzację, która podsuwa menedżerowi mediów społecznościowych, aby oznaczył post jako zakończony do piątku.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zintegruj ClickUp z Mailchimp lub HubSpot, aby potencjalni klienci przepływali bezpośrednio do Twojej listy zadań. Dzięki temu żaden potencjalny członek nie zostanie pominięty w sezonie wzmożonej aktywności.

Wizualizuj ścieżkę członka za pomocą tablic ClickUp Whiteboards.

Sporządź mapę ścieżki członka i realizuj pomysły za pomocą tablic ClickUp Whiteboards*

Tablice ClickUp Whiteboards pozwalają stworzyć wizualną mapę lejka marketingowego.

Zacznij od notatki samoprzylepnej z napisem „Instagram Reel → Bezpłatna próba → Zajęcia wprowadzające → Historia sukcesu członka”. Połącz każdy etap z rzeczywistym zadaniem, takim jak „Nagraj wideo przedstawiające trenera” lub „Zaplanuj wycieczkę”.

Podczas sesji burzy mózgów Twój zespół marketingowy może zgłaszać pomysły dotyczące wyzwań, wydarzeń lub zachęt do polecania. Możesz je przenosić, udoskonalać i natychmiast przekształcać najlepsze z nich w zadania ClickUp.

💡 Porada dla profesjonalistów: Podczas planowania działań związanych z zaangażowaniem społeczności korzystaj z tablic ClickUp. Na przykład zaplanuj wspólne wydarzenie z lokalnym barem serwującym koktajle. Następnie przejdź do opracowania podzadań dotyczących oznakowania, wspólnego publikowania postów i ustawień kodów QR.

Oszczędzaj czas i pozostań w zgodzie z AI

Twórz szkice, podsumowania i znajdź odpowiedzi w kilka sekund dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain pomaga generować zawartość i być na bieżąco z aktualizacjami kampanii bez konieczności zajmowania się administratorem.

Poproś ClickUp Brain o przygotowanie trzech podpisów do Twojego „21-dniowego wyzwania core”. Po cotygodniowym spotkaniu pozwól Brain stworzyć przejrzyste podsumowanie z działaniami do wykonania, aby trenerzy, recepcja i dział marketingu byli na bieżąco.

Kiedy ktoś zapyta: „Gdzie jest ostatni raportowanie dotyczącego programu poleceń?” ClickUp Brain może go natychmiast wyświetlić, zamiast tracić piętnaście minut na przeszukiwanie folderów. Możesz również użyć ClickUp Brain do generowania kampanii marketingowych w mediach społecznościowych i burzy mózgów nad możliwymi projektami ulotek dla Twojej siłowni.

💡 Porada dla profesjonalistów: Połącz ClickUp Brain Max z ClickUp Talk to Text dla trenerów, którzy wolą dyktować szybkie aktualizacje zamiast pisać na klawiaturze. Wyobraź sobie trenera kończącego zajęcia i zostawiającego 30-sekundową notatkę: „Dziesięć osób zapisało się do wyzwania, ale musimy wydrukować więcej ulotek. Poproś Karen, aby zrobiła to z zespołem projektowym”. ClickUp Brain Max zamienia to w zadanie i automatycznie przypisuje je Karen.

Wzmocnij swoje działania marketingowe dzięki ClickUp

Budowanie mięśni na siłowni polega na regularnym pojawianiu się na treningach. Tak samo jest w przypadku marketingu siłowni.

Problem polega na tym, że trudno jest zachować spójność, gdy sprawy nie są uporządkowane. ClickUp porządkuje bałagan w dokumentach, czatach i arkuszach kalkulacyjnych, gromadząc wszystko w jednym miejscu. Twoje plany, zadania, kreatywne pomysły, a nawet działania następcze są zgrupowane w jednym miejscu, dzięki czemu kampanie nie przypominają chaosu, a raczej nabierają tempa.

Kiedy strategia marketingowa Twojej siłowni jest jasna i pojawiasz się na odpowiednich platformach społecznościowych, Twój komunikat dociera do osób, które najprawdopodobniej dołączą do klubu i pozostaną jego członkami.

Jeśli chcesz, aby Twoje działania marketingowe rozwijały się tak samo niezawodnie, jak siła Twoich członków, zarejestruj się w ClickUp już teraz!

Często zadawane pytania

Najlepsze strategie są często najprostsze i dobrze zrobione. Konsekwentne publikacje w mediach społecznościowych, które pokazują prawdziwych członków, programy poleceń nagradzające lojalność oraz lokalne partnerstwa z kawiarniami lub sklepami ze zdrową żywnością mogą przynieść ogromne korzyści. Dodaj do zrobienia krótkie wyzwania lub wydarzenia społecznościowe, a stworzysz atmosferę, która będzie wydawać się autentyczna i przyjazna.

Nie potrzebujesz ogromnego budżetu, aby osiągnąć zamierzony efekt. Udostępnij autentyczne historie obecnych członków, organizuj małe konkursy lub twórz krótkie porady treningowe na potrzeby mediów społecznościowych. Proste ulotki w lokalnych firmach i przejrzysty profil w Google Business Profile również mogą przyciągnąć osoby, które już szukają przestrzeni fitness w pobliżu.

Reklamy w mediach społecznościowych, które mają jeden jasny cel, np. „wypróbuj bezpłatne zajęcia w tym tygodniu”, często działają lepiej niż ogólne promocje. Krótkie wideo na Instagram Reels, TikTok lub YouTube Shorts pozwala potencjalnym członkom natychmiast poczuć energię Twojej siłowni. Połącz to z przypomnieniami e-mailowymi lub przyjaznymi wiadomościami follow-up, a pozostaniesz w pamięci odbiorców, nie przytłaczając nikogo.

Utrzymanie członków wynika z poczucia przynależności do grupy. Udostępniaj historie powodzenia z Twojej siłowni, świętuj kamienie milowe i organizuj sezonowe wyzwania, które urozmaicą treningi. Delikatne sprawdzanie postępów za pośrednictwem e-mail lub mediów społecznościowych stanowi przypomnienie dla członków, że dostrzegasz ich postępy i dbasz o ich rozwój.

Przydatne, kompleksowe narzędzie do pracy, takie jak ClickUp, może okazać się nieocenione. Pozwala ono planować kampanie, harmonogramować posty, prowadzić śledzenie polecenia, a nawet przeprowadzać burzę mózgów z zespołem w jednym miejscu. Dzięki temu działania marketingowe nie są rozproszone, a Ty możesz poświęcić więcej czasu na skupienie się na członkach, zamiast śledzić aktualizacje.