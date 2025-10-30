Szablon harmonogramu wartości: Organizuj. Rozliczaj. Powtarzaj.

Śledzenie zrobionych prac. Wiedza o kosztach. Zapewnienie, że wszyscy otrzymają wynagrodzenie. Brzmi prosto, ale rzadko tak jest.

Między zmieniającymi się terminami, zmianami zamówień i niekończącymi się fakturami utrzymanie porządku może wydawać się niemożliwe. To jak próba złożenia mebli IKEA bez instrukcji lub małego klucza imbusowego.

W tym miejscu z pomocą przychodzi szablon harmonogramu wartości. Pozwala on uporządkować rozliczenia i zapewnia przejrzystość postępów. Dzięki niemu właściciele projektów mają pewność, że wszystko przebiega zgodnie z planem.

Przyjrzyjmy się bliżej najlepszym szablonom harmonogramów wartości!

Czym są szablony harmonogramów wartości?

Szablon harmonogramu wartości (SOV) to dokument wykorzystywany w zarządzaniu projektami budowlanymi do podziału całkowitej wartości kontraktu na konkretne elementy, przypisując całkowitą wartość do każdego etapu lub segmentu całego projektu. Ten ustrukturyzowany dokument ma kluczowe znaczenie dla śledzenia zakończonych prac, rozliczania według kamieni milowych i zapewnienia dokładnego przepływu środków pieniężnych w ramach budżetu projektu.

Wykorzystywany głównie przez generalnych wykonawców, kierowników budowy i zespoły finansowe, przedstawia on wykonane prace, związane z nimi koszty i zmagazynowane materiały w celu obliczenia wartości płatności za postępy prac.

Harmonogramy wartości są wymagane w większości harmonogramów budowlanych i pomagają interesariuszom projektu monitorować postęp projektu w spójny i terminowy sposób. Potraktuj je jako finansowy plan, który uwzględnia każdy element pracy i każdą wydaną złotówkę.

Najlepsze szablony harmonogramów wartości w skrócie

Oto krótkie podsumowanie najlepszych szablonów harmonogramów wartości:

Czym charakteryzuje się dobry szablon harmonogramu wartości?

Wysokiej jakości szablon wartości upraszcza rozliczenia i zapewnia wsparcie dla kontroli finansowej w trakcie całego projektu budowlanego. Oto, co powinien zawierać dobry szablon:

Szczegółowy opis każdego elementu

Jasne określenie nazwy projektu, numeru zadania i numeru projektu

Dokładny podział kosztów według etapów

Aktualizacje statusu zakończonych prac, prac nieukończonych i przechowywanych materiałów

Pola do wprowadzania szacowanych kosztów, wartości harmonogramu i procentowego zakończonego postępu prac

Podsumowania kosztów projektu, w tym kosztów materiałów i marży zysku

Segmentacja zakończonych prac w bieżącej fazie

Historyczne śledzenie poprzednich wniosków o płatność

Format, który zapewnia wszystkim zespołom spójność informacji

Dobry szablon pomaga uniknąć przekroczenia budżetu, wypełnia zobowiązania umowne i wzmacnia zarządzanie finansami.

13 szablonów harmonogramu wartości

1. Szablon zarządzania budową ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Planuj, śledź i zarządzaj zadaniami budowlanymi z łatwością, korzystając z szablonu zarządzania budową ClickUp.

Szablon zarządzania budową ClickUp to kompleksowe rozwiązanie przeznaczone do zarządzania projektami budowlanymi dowolnej wielkości. Od planowania zakresu projektu po śledzenie aspektów finansowych, wspiera on monitorowanie projektu, przydziela zadania według zadań roboczych lub elementów, a także integruje się bezpośrednio z funkcjami oprogramowania do zarządzania projektami, takimi jak wykresy Gantt i osie czasu.

Możesz śledzić koszty projektu, zarządzać przechowywanymi materiałami, a nawet zautomatyzować cykle rozliczeniowe za pomocą wbudowanych funkcji automatyzacji ClickUp. Pola niestandardowe pozwalają wprowadzić szczegóły, takie jak nazwa projektu, numer projektu i całkowita wartość planowana. Otrzymujesz również zaawansowane pulpity nawigacyjne, które wyświetlają zakończone prace, prace niezakończone oraz aktualny status fazy.

Śledź zadania, pozycje i procent zakończony na liście, wykresie Gantt i osi czasu.

Dodaj pola niestandardowe dla nazwy projektu, numeru projektu i wartości planowanej.

Zautomatyzuj zmiany statusu i przypomnienia dotyczące aplikacji płatniczych i przeglądów.

✨ Idealny dla: kierowników budowy, którzy zajmują się złożonymi projektami i potrzebują ścisłej kontroli finansowej.

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz usprawnić proces składania ofert? Dostosuj swój niestandardowy szablon oferty budowlanej, aby uwzględnić nieprzewidziane koszty i uniknąć przekroczenia budżetu.

2. Szablon faktury dla niezależnego wykonawcy ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Zautomatyzuj fakturowanie, zarządzaj elementami i usprawnij etapy płatności dzięki szablonowi faktury dla niezależnych wykonawców ClickUp.

Szablon faktury dla niezależnych wykonawców ClickUp jest idealny dla podwykonawców lub freelancerów działających w ramach większego harmonogramu budowy. Szablon ten pozwala użytkownikom szczegółowo opisać każdy element, oznaczyć wykonaną pracę i dołączyć istotne informacje dotyczące projektu, takie jak nazwa projektu, numer zlecenia i wartość powiązanej umowy.

Możesz również obliczyć marżę zysku, uwzględnić koszty materiałów i sklasyfikować przechowywane materiały za pomocą kilku kliknięć. Niezależnie od tego, czy rozliczasz się według stawki godzinowej, czy według kamienia milowego, ten szablon zapewnia bezstresowy cykl pracy faktur dzięki wglądowi w strukturę podziału kosztów.

Szczegółowe zestawienie wykonanych prac według elementów i kamieni milowych

Automatyczne obliczanie sum, podatków i marży zysku

Eksportuj czyste pliki PDF i rejestruj historię rozliczeń.

✨ Idealny dla: niezależnych wykonawców realizujących wiele projektów, którzy potrzebują szczegółowych faktur.

💡 Porada dla profesjonalistów: Ułatw sobie rozliczanie! Zautomatyzuj proces rozliczeń, korzystając z szablonu harmonogramu wartości, aby mieć pewność, że płatności za postęp będą zawsze realizowane na czas.

📮 ClickUp Insight: 45% pracowników twierdzi, że rozważało wdrożenie automatyzacji, ale nie podjęło jeszcze tej decyzji. Dlaczego? Zbyt wiele narzędzi, zbyt mało czasu i brak wiedzy, od czego zacząć. ClickUp zmienia zasady gry. Dzięki poleceniom w języku naturalnym i łatwym w tworzeniu agentom AI automatyzacja nie przypomina projektu technologicznego, a raczej sposób na oszczędność czasu. Automatycznie przypisuj zadania, podsumowuj projekty lub twórz własnych agentów — wszystko to w ciągu kilku minut, bez konieczności posiadania doświadczenia. Klient ClickUp ujawnił, że skrócił czas raportowania o 40%, zamieniając pracę ręczną na natychmiastowe analizy dzięki zautomatyzowanym pulpitom nawigacyjnym ClickUp.

3. Szablon budżetu budowlanego ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Śledź fazy budżetu, postępy i kondycję finansową w czasie rzeczywistym dzięki szablonowi budżetu budowlanego ClickUp.

Szablon budżetu budowlanego ClickUp, zaprojektowany z myślą o pomaganiu profesjonalistom z branży budowlanej w kontrolowaniu finansów projektu, jest idealnym rozwiązaniem do śledzenia zarówno kosztów projektu, jak i wykonanych prac zakończonych. Szablon ten zawiera pola na wartości planowane, elementy i wartość całkowitą dla każdego etapu, dzięki czemu wszystkie aspekty finansowe projektu budowlanego są przedstawione w jasny i zwięzły sposób.

To, co sprawia, że ten szablon jest szczególnie przydatny, to jego integracja z pakietem do zarządzania projektami ClickUp. Podczas śledzenia kosztów materiałów, szacowanych kosztów i przechowywanych materiałów szablon automatycznie synchronizuje się z szerszymi zadaniami projektu.

Śledź wartości planowane, szacunkowe koszty, zmagazynowane materiały i rzeczywiste wydatki, aby zapewnić widoczność zdrowia budżetu.

Zsynchronizuj pola kosztów z zadaniami i etapami, aby właściciele i kierownicy projektów mieli dostęp do tych samych danych liczbowych.

Widok pulpity nawigacyjne i wykresy Gantt, aby wcześnie wykrywać przekroczenia budżetu i jasno dostosowywać zakres lub harmonogram.

✨ Idealny dla: zespołów projektowych i finansowych, które pracują międzyfunkcyjnie nad różnymi projektami.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze szablony kosztorysów dla Twojej firmy

4. Budżet projektu ClickUp z szablonem WBS

Pobierz bezpłatny szablon Podziel swój budżet na zadania i etapy, korzystając z szablonu WBS budżetu projektu ClickUp.

Szablon budżetu projektu ClickUp z WBS to potężne narzędzie, które zapewnia strukturę i szczegółowość procesu budżetowania dzięki metodzie WBS — idealnej dla dużych projektów budowlanych. Każde zadanie jest przypisane do kategorii nadrzędnej, dzięki czemu formularz wartości jest zarówno skalowalny, jak i intuicyjny.

Szablon zawiera pola na wartość planowaną, wartość całkowitą, szacunkowe koszty i procent zakończony, dzięki czemu kierownicy projektów mają wgląd w wyniki finansowe i operacyjne w czasie rzeczywistym. Dzięki widokom osi czasu, wykresu Gantt i kalendarza w ClickUp możesz śledzić postępy na poziomie zadań, faz i kamieni milowych.

Podziel koszty według pakietów prac i etapów

Rejestruj wartość planowaną, wartość całkowitą i procent zakończony dla każdego węzła.

Przełącz widoki listy, osi czasu i kalendarza, aby planować przeglądy i okresy płatności.

✨ Idealny dla: zespołów zarządzających całymi projektami budowlanymi z wieloma fazami rozliczeniowymi.

💡 Porada dla profesjonalistów: Śledź każdą minutę! Skorzystaj z oprogramowania do rozliczania czasu pracy, aby ustawić bloki czasowe dla zadań i zapewnić, że Twoi klienci będą rozliczani wyłącznie za faktycznie wykonaną pracę.

📣 Zalety ClickUp: Kalendarz ClickUp to przełomowe narzędzie do zarządzania harmonogramami projektów budowlanych i szczegółami zadań w jednym miejscu! Pozwala on na wizualne przedstawienie każdej mapy projektu budowlanego — od rozpoczęcia budowy do końcowej kontroli — zapewniając, że terminy, kamienie milowe i zależności są jasne dla wszystkich zaangażowanych osób. Każde zadanie, niezależnie od tego, czy dotyczy przygotowania terenu, dostawy materiałów czy inspekcji, można zaplanować, przypisać i śledzić bezpośrednio w kalendarzu, co ułatwia wykrywanie nakładających się zadań, unikanie wąskich gardeł i zapewnienie spójności działań zespołu. Ponadto można przełączać się między widokiem kalendarza, wykresem Gantt i osią czasu, co zapewnia elastyczne planowanie, a także załączniki dokumentów, zdjęć lub list kontrolnych do każdego zadania, aby zapewnić pełną przejrzystość projektu.

5. Szablon ClickUp do zarządzania projektami budowlanymi

Pobierz bezpłatny szablon Zarządzaj osiami czasu, zadaniami i kosztami w jednym miejscu, korzystając z szablonu ClickUp do zarządzania projektami budowlanymi.

Szablon zarządzania projektami budowlanymi ClickUp został stworzony, aby zapewnić kierownikom projektów kompleksowy widok całego projektu. Ten szablon jest Twoją taktyczną bazą dowodzenia do zarządzania każdym elementem projektu.

Łączy on w sobie zaawansowane pulpity nawigacyjne ClickUp z szczegółowymi widokami zadań, dzięki czemu nigdy nie stracisz kontroli nad sytuacją.

Wykorzystaj go do podziału zakresu budowy na poszczególne elementy, śledzenia wartości zgodnie z harmonogramem i dokumentowania zakończonych prac w czasie rzeczywistym. Szablon ten oferuje wsparcie dla kosztów materiałów, przechowywanych materiałów i wielu widoków bieżącej fazy, aby lepiej dostosować się do sposobu pracy Twoich zespołów. Integruje się również z ClickUp Docs i ClickUp Chat, umożliwiając płynną współpracę między działami i interesariuszami.

Narzędzia wizualne, takie jak wykresy Gantt i widok kalendarza, zapewniają makroekonomiczny obraz harmonogramu projektu, a wykresy obciążenia pracą pomagają zrównoważyć pracę zespołów i uniknąć wypalenia zawodowego.

Scentralizuj zakres, pola kosztów i osie czasu, aby zadania, budżety i rozliczenia były ze sobą spójne.

Wykorzystaj obciążenie pracą i alerty, aby zrównoważyć pracę ekip i uchwycić kamienie milowe związane z wypłatą wynagrodzenia, zanim umkn

Do zadań załączaj dokumenty, rysunki i zatwierdzenia, aby aktualizacje terenowe i dokumentacja biurowa były ze sobą powiązane.

✨ Idealny dla: kierowników projektów zarządzających wieloetapowymi budowami, którzy potrzebują dokładnej widoczności w kosztach, zadaniach i osiach czasu.

💡 Porada dla profesjonalistów: Przechowuj opinie klientów w jednym miejscu! Skorzystaj z oprogramowania do współpracy z klientami, aby scentralizować komunikację i zapewnić wszystkim zainteresowanym stronom projektu dostęp do tych samych informacji.

6. Szablon zarządzania budową ClickUp (alternatywny)

Pobierz bezpłatny szablon Dostosuj role, zakres i warunki płatności w jasny sposób dzięki szablonowi umowy z wykonawcą ClickUp.

Jeśli Twój zespół często pracuje w terenie, ten alternatywny szablon zapewnia elastyczność i strukturę bez zbędnej złożoności. Szablon ClickUp do zarządzania budową zapewnia brygadzistom i kierownikom budowy wszystko, czego potrzebują, aby być na bieżąco z postępami projektu i zakończonymi pracami.

Rejestruj codziennie wykonane prace, aktualizuj informacje o przechowywanych materiałach i zaznaczaj nieukończone prace w czasie rzeczywistym. Każde zadanie jest połączone z nazwą i fazą całego projektu, a także zawiera pola dotyczące kosztów, w których można wpisać wartość planowaną, szacunkowe koszty i wartość całkowitą.

Rejestruj codzienne prace, przechowywane materiały i nieukończone elementy.

Oznacz każdy wpis fazą, elementem i wartością planowaną.

Dodaj listy kontrolne zadań i zdjęcia do weryfikacji, aby przyspieszyć proces zatwierdzania.

✨ Idealne rozwiązanie dla: zespołów pracujących na miejscu, które muszą rejestrować i zarządzać codziennymi operacjami, synchronizując je z centralnymi danymi finansowymi.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze szablony budżetu projektu dla planowania z powodzeniem

7. Szablon umowy z wykonawcą ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Potrzebujesz połączyć kwestie prawne z realizacją? Skorzystaj z tego, aby dostosować zakresy, zadania i umowy w jednym miejscu.

Chociaż nie jest to typowy szablon harmonogramu wartości, odgrywa on kluczową rolę w zarządzaniu projektami. Szablon umowy wykonawcy ClickUp pomaga jasno zdefiniować zobowiązania umowne i od samego początku uzgadniać z wszystkimi współpracownikami projektu wyniki, oczekiwania dotyczące rozliczeń i zakres projektu.

Szablon ten można dołączyć bezpośrednio do procesów rozliczeniowych i widoków zadań. Dostępna jest również funkcja dodawania notatek, definiowania warunków płatności w oparciu o kamienie milowe projektu oraz określania warunków dotyczących przechowywanych materiałów, wykonanych prac i osi czasu.

Określ wyniki, wyzwalacze płatności, a także zakres w jednym dokumencie.

Połącz klauzule z zadaniami i etapami, aby zapewnić połączenie zgodności i realizacji.

Rejestruj podpisy, role i daty, aby zapewnić prostotę audytów i przekazywania zadań.

✨ Idealne rozwiązanie dla: wykonawców, którzy chcą zapewnić przejrzystość prawną i rozliczeniową na każdym kroku cyklu życia projektu budowlanego.

8. Template.net Szablon harmonogramu wartości

Za pośrednictwem szablon.net

Potrzebujesz prostego, ale funkcjonalnego rozwiązania? Ten szablon harmonogramu wartości w formacie Excel, który można pobrać ze strony Template.net SOV Template zaspokoi wszystkie Twoje podstawowe potrzeby. Dzięki wierszom uporządkowanym według elementów możesz wprowadzić zaplanowaną wartość, procent zakończonego i obliczone sumy zakończonych prac.

Najlepiej sprawdza się w przypadku mniejszych zespołów lub jednorazowych projektów budowlanych, gdzie narzędzie cyfrowe może wydawać się zbyt rozbudowane. Ten bezpłatny szablon harmonogramu wartości pozwala rejestrować bieżącą aktywność w okresie rozliczeniowym i ręcznie aktualizować koszty projektu dla każdego zadania.

Wprowadź wartość planowaną, procent zakończonego i sumę zakończonych prac.

Dodaj kolumny dla przechowywanych materiałów i wcześniejszych zastosowań.

Stwórz niestandardowe nagłówki, wpisując nazwę projektu i numer zadania.

✨ Idealne dla: Profesjonalistów z branży budowlanej poszukujących rozwiązania w postaci arkusza kalkulacyjnego do szybkiego dokumentowania podziału wartości, które można wydrukować.

👀 Ciekawostka: Pojęcie „wartości harmonogramowej” sięga początku XX wieku, kiedy to wykonawcy zaczęli formalizować koszty w celu uzyskania kredytów bankowych. Okazuje się, że arkusze kalkulacyjne mają korzenie starsze niż program Excel.

9. szablon.net Harmonogram wartości generalnego wykonawcy

Za pośrednictwem szablon.net

Ten bezpłatny szablon harmonogramu wartości dla generalnych wykonawców, stworzony z myślą o generalnych wykonawcach zarządzających wieloma dostawcami i podwykonawcami, ułatwia śledzenie postępów projektu i dostosowywanie rozliczeń. Każdy wiersz zawiera przestrzeń na pozycje, powiązane koszty projektu oraz szczegóły, takie jak zaplanowana wartość i zakończone prace.

Świetnie nadaje się do bezpośredniej komunikacji z właścicielami projektów, umożliwiając przejrzyste aktualizacje na bieżącym etapie i widoczność w zakończone prace. Kolumny dotyczące przechowywanych materiałów, robocizny i notatek dotyczących poprzednich wniosków o płatność zapewniają rozliczenie każdej zakończonej pracy.

Śledź elementy podwykonawców, koszty i notatki, aby zapewnić przejrzystość aktualizacji dla interesariuszy.

Podziel na fazy i robociznę/materiały, aby przeglądy skupiały się na zmianach.

Rejestruj poprzednie wnioski o wypłatę, aby zapewnić, że bieżące wypłaty są weryfikowane w oparciu o historię.

✨ Idealny dla: wykonawców potrzebujących ustrukturyzowanego, ale elastycznego formatu, aby uzgodnić z interesariuszami kwestie rozliczeniowe.

Pola AI w ClickUp mogą zmienić sposób rejestrowania i zarządzania wartościami w szablonie harmonogramu wartości dla projektów budowlanych. Wykorzystując pola oparte na AI, takie jak te dostępne w polach tekstowych krótkich, długich i listach rozwijanych, można zautomatyzować ekstrakcję, kategoryzację i podsumowywanie kluczowych danych, takich jak pozycje, koszty i aktualizacje postępów. Na przykład pola AI mogą automatycznie podsumowywać szczegóły zadań, generować aktualizacje postępów na podstawie ostatnich działań lub kategoryzować wpisy zgodnie z niestandardowymi instrukcjami. Nie tylko zmniejsza to ręczne wprowadzanie danych i ryzyko błędów, ale także zapewnia, że harmonogram wartości pozostaje aktualny i możliwy do realizacji, dzięki czemu zespół może skupić się na pracach o większej wartości.

10. szablon.net Harmonogram wartości dla budownictwa

Za pośrednictwem szablon.net

Szablon harmonogramu wartości dla budownictwa jest prostym w użyciu narzędziem, które pomaga organizować wartości według elementów i śledzić postępy prac.

Ten prosty szablon wartości pomaga zarządzać średniej wielkości budowami i renowacjami. Śledzenie prac, dzieląc zadania na elementy i dokumentując koszty projektu na poszczególnych etapach.

Chociaż nie jest zintegrowany z żadnym oprogramowaniem do zarządzania projektami, idealnie nadaje się do ręcznego przesłania danych. Możesz uwzględnić dane dotyczące zakończonych prac, zmagazynowanych materiałów, a nawet ręcznie śledzić marżę zysku w stosunku do początkowych szacunkowych kosztów.

Dodaj listę elementów i sumy faz, aby pomóc budowniczym szybko przyporządkować wartość do postępów.

Rejestruj zakończone prace i zmagazynowane materiały, aby podczas spotkań z klientami mieć jasne dane liczbowe.

Duplikuj zakładki dla poszczególnych faz i drukuj czyste kopie, aby ułatwić przesłane.

✨ Idealny dla: niezależnych wykonawców poszukujących papierowego szablonu do planowania wartości w stosunku do postępów.

👀 Ciekawostka: Największy projekt budowlany na świecie — miasto NEOM w Arabii Saudyjskiej o wartości 500 miliardów dolarów. Aby zapewnić śledzenie, kto otrzymuje wynagrodzenie za co, potrzebne będą tysiące dokumentów harmonogramu wartości!

11. Szablon harmonogramu wartości CrewCost w programie Excel

Za pośrednictwem CrewCost

Szablon CrewCost SO V to oparty na programie Excel szablon harmonogramu wartości, zaprojektowany z myślą o precyzji finansowej. Formularz, dostosowany do śledzenia kosztów, zawiera wbudowane formuły, które automatycznie obliczają całkowitą wartość, procent zakończonych i pozostały budżet.

Dokumentuj każdy element, od instalacji wodno-kanalizacyjnej po wykończenie stolarskie, i uwzględnij bieżące sumy zakończonych prac i zmagazynowanych materiałów. Struktura ta jest idealna do rozliczeń miesięcznych i jest zgodna ze standardowymi praktykami obliczania płatności za postępy prac.

Skorzystaj z wbudowanych formuł do obliczania sum, procentowego zakończonego zaawansowania i pozostałego budżetu.

Bądź na bieżąco z sumami elementów i miesięcy, żeby miesięczne rozliczenia były spójne.

Dodaj zakładki dla poprzednich wniosków i kamieni milowych, aby przeglądy przebiegały w sposób przejrzysty.

✨ Idealny dla: menedżerów finansowych i zespołów administratorów, którzy potrzebują gotowego arkusza kalkulacyjnego do śledzenia harmonogramu wartości.

12. Formularz harmonogramu wartości PDFfiller

Za pośrednictwem PDFfiller

Ten internetowy formularz wartości jest idealny dla zespołów, które muszą przejść na technologie cyfrowe bez instalowania dodatkowych narzędzi. Formularz PDFfiller SOV można wypełnić online, podpisać elektronicznie i wyeksportować jako zakończony harmonogram wartości.

Wykorzystaj go do dokumentowania elementów, oznaczania nazwy projektu, dodawania wartości planowanej oraz śledzenia zakończonych prac i zmagazynowanych materiałów. Chociaż nie oferuje on dynamicznej funkcji śledzenia ani raportowania, jego zaletą jest łatwość dostępu.

Wypełnij, podpisz i udostępnij harmonogram wartości online, aby umożliwić zespołom przesyłanie danych bez konieczności korzystania z dodatkowego oprogramowania.

Rejestruj elementy, wartości planowane i przechowywane materiały, aby spełnić wymagania.

Wyeksportuj ostateczną kopię do dokumentacji, aby łatwo udowodnić zgodność z przepisami.

✨ Idealny dla: zespołów, które potrzebują zgodnego z prawem, dostępnego formatu SOV, który nie wymaga długiego szkolenia.

📖 Przeczytaj również: Zwiększanie wydajności budowy: najlepsze praktyki

13. Szablon harmonogramu wartości TemplateLab

Za pośrednictwem TemplateLab

Szablon Schedule of Values Template firmy TemplateLab to darmowy szablon harmonogramu wartości w formacie Excel, który można pobrać i który został zaprojektowany z myślą o przejrzystości i prostocie. Jest to łatwy sposób na śledzenie kosztów projektu, rejestrowanie wykonanych prac i wizualizację marży zysku bez konieczności korzystania ze skomplikowanego oprogramowania.

Każdy wiersz pozwala zdefiniować element, jej planowaną wartość i procent zakończonego. Jest miejsce na zapisanie niezakończonych prac, obliczenie całkowitej wartości i notatka przechowywanych materiałów dla każdej bieżącej fazy. W górnej części można również zapisać nazwę projektu, numer referencyjny zadania i wartość umowy.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Śledź elementy z zaplanowaną wartością i procentem zakończonym.

Notatka niezakończonych prac i zmagazynowanych materiałów.

Wykorzystaj ponownie i dostosuj arkusz do każdego zadania, aby szybko rozpocząć nowe projekty.

✨ Idealny dla: Budowniczych i koordynatorów zarządzających mniejszymi projektami, którzy potrzebują przejrzystego, łatwego w użyciu formularza do śledzenia w programie Excel.

📖 Przeczytaj również: Kompletna lista kontrolna przekazania projektu budowlanego

Budowanie powodzenia, jeden szablon po drugim

Według badań przeprowadzonych przez McKinsey, 98% megaprojektów charakteryzuje się przekroczeniem kosztów o ponad 30%, a 77% z nich jest opóźnionych o co najmniej 40%. Wyzwania te często wynikają z braku ustrukturyzowanego nadzoru finansowego, nieefektywnego śledzenia kosztów i polegania na procesach ręcznych.

Od szablonów zarządzania budową ClickUp po rozwiązania oparte na Excelu — dostępne są szablony dostosowane do każdej potrzeby, niezależnie od tego, czy nadzorujesz projekty na dużą skalę, czy mniejsze zadania zlecane podwykonawcom. Każde narzędzie usprawnia śledzenie postępów projektu, zwiększa przejrzystość dla interesariuszy projektu i zapewnia pełną kontrolę finansową.

Gotowy, aby zająć się kolejnym projektem budowlanym? Zarejestruj się w ClickUp i usprawnij zarządzanie płatnościami, harmonogram wartości i zakres prac, aby osiągnąć maksymalne powodzenie.

Często zadawane pytania

Aby stworzyć harmonogram wartości, należy najpierw sporządzić listę wszystkich głównych elementów, etapów lub zadań związanych z projektem budowlanym. Każdemu elementowi przypisuje się określoną wartość pieniężną w oparciu o całkowitą kwotę umowy i zakres prac. Takie rozbicie pozwala na przejrzyste śledzenie postępów i płatności w miarę postępu projektu, zapewniając, że każda część prac jest odpowiednio rozliczana i fakturowana.

Szablon harmonogramu wartości (SOV) to standardowy formularz lub arkusz kalkulacyjny służący do podziału całkowitych kosztów projektu na poszczególne elementy. Szablon zapewnia ustrukturyzowany format do wprowadzania poszczególnych elementów prac, przypisanych im wartości i innych istotnych szczegółów, ułatwiając przeglądanie, aktualizowanie i zarządzanie finansowymi aspektami projektu budowlanego.

Harmonogram wartości jest zazwyczaj przygotowywany przez generalnego wykonawcę lub kierownika budowy nadzorującego projekt. W wielu przypadkach proces ten wymaga współpracy z podwykonawcami i właścicielem projektu, aby zapewnić, że podział kosztów jest dokładny i uzgodniony przez wszystkie zaangażowane strony.

Wykres harmonogramu wartości to wizualna lub tabelaryczna reprezentacja podziału kosztów projektu. Przedstawia on poszczególne elementy prac, odpowiadające im wartości oraz sumy łączne, zapewniając przejrzysty przegląd dystrybucji kwoty umowy. Wykres ten pomaga interesariuszom monitorować rozliczenia projektu, śledzić status zakończony oraz efektywnie zarządzać płatnościami w trakcie całego procesu budowlanego.