Metoda chunkingu: jak zapamiętywać i przywoływać więcej informacji

W jaki sposób gołąb pamięta, aby za każdym razem wracać na Twój balkon?

Skąd szczur wie, którą dźwignię pociągnąć, aby wydostać się z klatki? Albo jak mistrz szachowy zapamiętuje ponad 50 000 układów figur na tablicy?

Prosta odpowiedź (oparta na badaniach psychologicznych): chunking.

70 lat temu amerykański psycholog George A. Miller spopularyzował koncepcję chunkingu jako sposobu na zrozumienie i rozszerzenie pamięci krótkotrwałej.

Przenieśmy się do dnia dzisiejszego.

Twoje zmysły, wzrok, słuch, smak, dotyk itp., zbierają obecnie około 1 miliarda bitów danych na sekundę. Chunking może więc być właśnie tym, czego potrzebujemy, aby uporządkować nasze myśli.

Czym jest metoda chunkingu?

Chunking to proces grupowania poszczególnych fragmentów informacji w sekwencję lub wzór, który ułatwia ich przechwycenie w pamięci roboczej i zapisanie w pamięci długotrwałej w celu późniejszego przywołania.

Nawet jeśli nie słyszałeś wcześniej o chunkingu, z pewnością już go zrobione.

Pomyśl o sposobie przedstawiania numeru ubezpieczenia społecznego: XXX-XX-XXXX, z fragmentami składającymi się z trzech, dwóch i czterech cyfr. Aby zapamiętać imiona moich siedmiu kotów, dzielę je na grupy rodzeństwa: trzy pary i jedno dziecko, co ułatwia zapamiętanie.

Dzieje się tak również w sferze zawodowej.

Bibliotekarz porządkuje książki w porządku alfabetycznym. Niemowlęta używają chunkingu, aby zapamiętać swoje lalki! Zarządzanie projektami, blokowanie czasu i technika Pomodoro to sposoby wykorzystania chunkingu.

Chunking jest niezwykle popularny w różnych aspektach życia codziennego, co nasuwa pytanie, dlaczego tak jest.

Jakie problemy rozwiązuje metoda chunkingu?

Pamięć robocza człowieka ma limit.

Może przechowywać tylko kilka informacji, około siedmiu, i później dokładnie je przywołać.

Jednak ambicje ludzkie są ogromne. Chunking wypełnia tę lukę.

Na instancję Transport for London ma ambicję zapewnienia, aby wszyscy jego „taksówkarze znali najszybsze trasy przez skomplikowaną sieć dróg Londynu”.

Test ten, znany jako The Knowledge, ocenia kierowców pod kątem ich znajomości obszaru o promieniu sześciu mil od Charing Cross, który obejmuje 25 000 ulic, kierunki jazdy, ulice jednokierunkowe, ślepe uliczki, restauracje, puby, sklepy i punkty orientacyjne.

O czym powinien pamiętać londyński taksówkarz – przykład z Google Maps

Knowledge boys, potoczne określenie kandydatów na taksówkarzy, stosują kilka technik pamięciowych, z których jedną jest system zwany „satelliting”, polegający na dzielenie lokalizacji w promieniu ćwierć mili od punktu początkowego i końcowego trasy na fragmenty, aby zapamiętać je.

Każdy z tych fragmentów składa się na większe fragmenty, tworząc hierarchię pamięci londyńskiego krajobrazu.

Kiedy Eleanor Maguire, neurobiolog z University College London, badała londyńskich taksówkarzy, odkryła, że ich tylny hipokamp, część mózgu odpowiedzialna za pamięć, jest większy niż przeciętnie. Udowodniła również, że części mózgu odpowiedzialne za pamięć są plastyczne i mogą ulegać zmianom nawet w wieku dorosłym. 👀

W istocie chunking i metoda Loci, znana również jako pałac pamięci, pomagają osobom przezwyciężyć ograniczenia pamięci. Dzięki długotrwałej praktyce zmieniają one również fizyczną budowę mózgu, rozszerzając możliwości człowieka i przybliżając go do jego ambicji.

Koncepcja pałacu pamięci zilustrowana za pomocą ClickUp Brain

Chociaż chunking jest niezwykle skuteczny, nie musisz wspinać się na mentalną górę Everest, aby z niego korzystać.

Wykorzystuję ją do podzielenia 14-krokowej koreańskiej rutyny pielęgnacyjnej na łatwiejsze do opanowania fazy. W pracy wielu z nas planuje intensywną pracę na poranek, a spotkania na popołudnie, aby ułatwić sobie zarządzanie czasem.

W rzeczywistości podzieliłem ten artykuł na sekcje, podsekcje, akapity i zdania. To coś, co pisarze robią cały czas!

Historia i pochodzenie chunkingu

Chociaż już wcześniej prowadzono badania dotyczące pamięci, przypominania sobie i grup informacji, to artykuł George'a A. Millera z 1956 r. zatytułowany „Magiczna liczba siedem ± dwa: pewne limity naszego obciążenia przetwarzania informacji” stanowi przełomowy punkt w badaniach nad chunkingiem.

Oprócz przedstawienia koncepcji chunkingu jako sposobu na pokonanie ograniczeń pamięci roboczej, autor pozycjonuje również, że siedem (± 2) to liczba fragmentów, które można wygodnie zapamiętać. Pisze on:

A co z siedmioma cudami świata, siedmioma morzami, siedmioma grzechami głównymi, siedmioma córkami Atlasa w Plejadach, siedmioma etapami życia człowieka, siedmioma kręgami piekła, siedmioma podstawowymi kolorami, siedmioma notatkami skali muzycznej i siedmioma dniami tygodnia?

A co z siedmioma cudami świata, siedmioma morzami, siedmioma grzechami głównymi, siedmioma córkami Atlasa w Plejadach, siedmioma etapami życia człowieka, siedmioma kręgami piekła, siedmioma podstawowymi kolorami, siedmioma notatkami skali muzycznej i siedmioma dniami tygodnia?

Od tego czasu chunking był przedmiotem badań i znacznie ewoluował w różnych dziedzinach.

Psychiatrzy stosują chunking, aby wspomóc pamięć werbalną u pacjentów we wczesnym stadium choroby Alzheimera. Nauczyciele i pedagodzy uważają chunking za przydatny dla uczniów i studentów, zwłaszcza w nauce języków obcych. Studenci medycyny stosują chunking i inne techniki mnemoniczne, aby zapamiętać nazwy setek leków.

Doświadczeni piloci, podobnie jak londyńscy taksówkarze, wykorzystują ją do zapamiętywania przestrzeni, aby śledzić różne ruchome części samolotu. Muzycy, śpiewacy, gitarzyści, perkusiści i inni wykorzystują chunking jako sposób na naukę notatek, piosenek, a nawet czytania nut.

W książce Music Practice: The Musician’s Guide To Practicing And Mastering Your Instrument Like A Professional David Dumais pisze:

Podziel swoją muzykę na fragmenty, aby ją uprościć. Podziel ją na frazy i podfrazy. Zrób wszystko, co trzeba, aby była prosta!

Podziel swoją muzykę na fragmenty, aby ją uprościć. Podziel ją na frazy i podfrazy. Zrób wszystko, co trzeba, do zrobienia, aby była prosta!

🤔 Sprawdź to: Gdyby jaskiniowcy mieli wtedy listę rzeczy do zrobienia, co by się na niej znalazło?

Dlaczego metoda chunkingu działa?

W przypadku wszystkich rodzajów zadań związanych z pamięcią chunking działa dzięki swojej prostocie.

Pomyśl o tym jak o noszeniu jednego plecaka zamiast laptopa, ładowarki, telefonu, dwóch koszul, dwóch par spodni, dwóch par skarpet, butów, przyborów toaletowych – rozumiesz, o co chodzi.

Ta prostota sprytnie ukrywa w sobie złożone funkcjonowanie ludzkiego mózgu.

Wyjaśniając pojęcie pamięci, dr Mallika Marshall, redaktor współpracujący Harvard Health Publishing, przedstawia listę różnych części mózgu, które współpracują ze sobą w celu przechowywania i przywoływania informacji.

Części mózgu związane z pamięcią (za pośrednictwem połączenia Discovering the Brain )

Autorka pisze, że pamięć jest katalogowana w hipokampie. Kiedy wspomnienie ma silny ładunek emocjonalny, migdałek je oznajmia. Niektóre elementy podlegają dystrybucji do kory mózgowej. Aby je przywołać, aktywujemy płaty czołowe, które następnie pobierają informacje z różnych części mózgu.

Na przykład, aby zapamiętać scenę z ulubionego filmu, może być konieczne pobranie danych z obszaru wzrokowego mózgu w celu przywołania tła i twarzy aktorów, ale także informacji z obszaru językowego w celu zapamiętania dialogów, a może nawet z obszaru słuchowego w celu zapamiętania ścieżki dźwiękowej lub efektów dźwiękowych. Razem elementy te tworzą unikalny wzór neuronalny, który pozostaje w stanie uśpienia, dopóki nie zaczniesz go zapamiętywać, a wtedy zostaje ponownie aktywowany.

Na przykład, aby zapamiętać scenę z ulubionego filmu, może być konieczne pobranie danych z obszaru wzrokowego mózgu w celu przywołania tła i twarzy aktorów, ale także informacji z obszaru językowego w celu zapamiętania dialogów, a może nawet z obszaru słuchowego w celu zapamiętania ścieżki dźwiękowej lub efektów dźwiękowych. Razem elementy te tworzą unikalny wzorzec neuronalny, który pozostaje w stanie uśpienia, dopóki nie zaczniesz go zapamiętywać, a wtedy zostaje ponownie aktywowany.

Chunking upraszcza tę złożoność, zmniejszając obciążenie związane z przetwarzaniem, zapamiętywaniem i przechowywaniem informacji w mózgu, znane również jako obciążenie poznawcze. W wyniku mózg ma więcej czasu na inne zadania i wzmacnianie wiedzy specjalistycznej.

Nawet w sportach szybkich, które tradycyjnie postrzegane są jako zadanie fizyczne, badania pokazują, że chunking może być niezwykle przydatny dla zawodników w zarządzaniu różnorodnymi informacjami sensorycznymi, które otrzymują w środowiskach o wysokim poziomie stresu.

Chunking pomaga znaleźć sens i sprawia, że chaos staje się łatwiejszy do opanowania!

Wszyscy mamy dni, kiedy myślimy: „Co ja tu w ogóle robię z tym zadaniem?”.

Chunking pomaga w tym, organizując informacje w sposób, który ma znaczenie dla osoby, która to robi.

Wyobraź sobie, że masz zapamiętać tuzin zwierząt: kot, szympans, koala, kangur, tygrys, kot bengalski, wilk, mysz, królik, lis, pingwin i dalmatyńczyk.

Prosty podział na części oznaczałby uporządkowanie ich w następujący sposób:

Zwierzęta domowe : kot, kot bengalski, królik, mysz, dalmatyńczyk

Dzikie zwierzęta : szympans, żmija, tygrys, lis, wilk

Australijczycy: misie koala i kangury

W tym przypadku chunking opiera się na znanych nam już pojęciach (zwierzęta domowe, lasy, Australia), aby pomóc umieścić rzeczy w kontekście poprzez tworzenie skojarzeń. W ten sposób pomaga wykorzystać istniejące połączenia synaptyczne i rozszerzyć neuroplastyczność.

Rozszerzenie, jeśli pamięć nie jest ostatecznym celem? Chunking może pomóc również w tym przypadku.

Możesz stosować chunking zadań (lub stacking nawyków, jeśli chcesz podzielić na części swoje nawyki), grupując podobne zadania, aby mózg mógł pozostać w kontekście i skupić się na istotnych informacjach.

Podział czasu polega na rozbiciu dnia pracy (zazwyczaj 8 godzin) na mniejsze części z wyznaczonymi zadaniami, co pozwala na bardziej wydajny dzień . Elastyczne planowanie polega na rozbiciu długoterminowych planów dotyczących produktu na łatwe do zarządzania i możliwe do zrealizowania części dla każdego sprintu, proces ten znany jest również jako bezwzględne ustalanie priorytetów.

We wszystkich tych przykładach chunking działa, ponieważ pozwala uporządkować chaos.

Pomaga to osobom przyswajać więcej informacji bez nadwyrężania umysłu. Jak pisze David Epstein w swojej książce „Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World” (Zakres: dlaczego generalistom sprzyja wyspecjalizowany świat):

Chunking pomaga wyjaśnić instancje pozornie cudownej, specyficznej dla danej dziedziny pamięci, od muzyków grających długie utwory z pamięci po rozgrywających, którzy w ułamku sekundy rozpoznają wzorce zachowań graczy i podejmują decyzję o rzucie.

Chunking pomaga wyjaśnić instancje pozornie cudownej, specyficznej dla danej dziedziny pamięci, od muzyków grających długie utwory z pamięci po rozgrywających, którzy w ułamku sekundy rozpoznają wzorce zachowań graczy i podejmują decyzję o rzucie.

Praktyczne zastosowania metody chunkingu

Chunking to w gruncie rzeczy praktyczna umiejętność. Im lepiej grupujemy nasze fragmenty, tym więcej zapamiętujemy.

Instantnacja, pamiętam teksty wielu piosenek, których słuchałem jako nastolatek, ponieważ melodia utworu pomaga podzielić tekst na sensowne fragmenty.

A to tylko jeden przykład. Oto inne codzienne sytuacje, w których chunking może naprawdę pomóc:

Nauka lub przyswajanie nowych informacji

Załóżmy, że bierzesz udział w kursie pierwszej pomocy. Zamiast próbować zapamiętać 15 oddzielnych kroków, podziel je na trzy kategorie: ocena sytuacji, pomoc osobie poszkodowanej i powiadomienie służb ratowniczych. W ramach każdej kategorii zapamiętujesz 3–5 czynności. Badania Sweller (1988) dotyczące teorii obciążenia poznawczego pokazują , że takie podejście zmniejsza przytłoczenie i poprawia zapamiętywanie. Dzieje się tak, ponieważ działasz teraz w lepszym kontekście i masz lepsze zrozumienie.

2. Zapamiętywanie wskazówek

Zapomnij o śledzeniu wszystkich dziewięciu zakrętów, aby dotrzeć do nowej lokalizacji. Podziel swoją podróż na fragmenty. „Jedź do Main Street” (fragment 1), „Skręć w drugą ulicę w lewo i jedź dalej do stacji benzynowej” (fragment 2), „Skręć w prawo i zaparkuj przy czerwonym budynku” (fragment 3).

3. Nauka nowego przepisu

Jeśli próbujesz ugotować coś nowego, nie traktuj każdej instrukcji jako oddzielnego zadania.

Podziel kroki na przygotowanie, gotowanie i wykończenie. Na przykład „pokrój, dopraw i marynuj” to fragment dotyczący przygotowania. „Podsmaż, gotuj na wolnym ogniu i mieszaj” to fragment dotyczący gotowania. Podział na fragmenty odzwierciedla sposób działania szefów kuchni i pomaga zapobiegać pomijaniu poszczególnych kroków.

4. Pakowanie się na wyjazd

Zamiast próbować zapamiętać 25 poszczególnych elementów, podziel listę rzeczy do spakowania na części: ubrania, kosmetyki, urządzenia elektroniczne, dokumenty podróżne i przekąski. Zmniejszy to poczucie chaosu i ułatwi sprawdzenie, czy masz wszystko.

5. Nauczanie dzieci lub pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzieci często czują się przytłoczone instrukcjami. Jeśli powiesz: „Umyj zęby, spakuj torbę, weź buty i wyłącz światło”, mogą zapomnieć połowę z tego.

Zamiast tego podziel zadania na części: „Przygotuj się w łazience” (zęby, twarz, włosy), następnie „spakuj się do szkoły” (torba, lunch, woda), a potem „wyjdź z domu” (buty, światła, kurtka). Dzięki temu dzieciom łatwiej będzie osiągnąć sukces, a Tobie łatwiej będzie zachować spokój.

Organizacja sprzętu wojskowego: praktyczny przykład stosowania chunkingu w działaniu Personel wojskowy często organizuje swój sprzęt w sposób wykraczający daleko poza zwykłą schludność. Metoda ta obejmuje kategoryzację, etykietę i podział na sekcje. Te trzy strategie klucz służą konkretnemu celowi: umożliwiają szybkie i dokładne odnalezienie niezbędnego sprzętu w sytuacji stresowej. Rozbijmy to na czynniki pierwsze: ✅ Kategoryzacja: Elementy są grupowane według funkcji lub rodzaju misji. Pomyśl o środkach medycznych, narzędziach komunikacyjnych, sprzęcie survivalowym lub zestawach do konserwacji broni. Zamiast pakować sprzęt losowo, żołnierze są szkoleni, aby przechowywać i wyjmować elementy według logicznych grup. Oznacza to, że w sytuacji dużego stresu nie muszą pamiętać o każdym pojedynczym elementzie, wystarczy, że wiedzą, po którą „kategorię” sięgnąć. → Dlaczego to działa: Odzwierciedla to dzielenie na fragmenty w pamięci. Zgodnie z teorią obciążenia poznawczego (Sweller, 1988) grupowanie powiązanych informacji zmniejsza obciążenie umysłowe, dzięki czemu przypominanie sobie jest szybsze i bardziej niezawodne. ✅ Etykietowanie: Każda torebka, pojemnik lub przegródka jest wyraźnie oznaczona, czasami kolorem, symbolem lub tekstem. Etykiety służą jako wizualne wskazówki, które pełnią rolę wyzwalacza rozpoznania, a nie tylko przypominania, co jest szybsze i mniej wymagające umysłowo. → Dlaczego to działa: Chunking często opiera się na wskazówkach i skojarzeniach. Etykiety działają jak „kotwice”, które pomagają mózgowi w lokalizacji właściwego fragmentu bez konieczności przeszukiwania wszystkich informacji naraz. ✅ Kompartmentalizacja: Sprzęt jest przechowywany w oddzielnych, dedykowanych przegrodach, często w modułowych plecakach lub kamizelkach taktycznych. Zapobiega to mieszaniu się elementów i pozwala żołnierzom uzyskać dostęp tylko do tego, czego potrzebują w danym momencie, bez konieczności przeszukiwania niepotrzebnych narzędzi. → Dlaczego to działa: W psychologii poznawczej odzwierciedla to fragmentację przestrzenną lub utrzymywanie powiązanych elementów w fizycznej bliskości, co wzmacnia skojarzenia umysłowe i przyspiesza podejmowanie decyzji.

Chunking działa, ponieważ sprawia, że nasz mózg czuje się mniej przeciążony. Im częściej go stosujesz, tym bardziej staje się automatyczny.

Niezależnie od tego, czy uczysz się czegoś nowego, zarządzasz swoim dniem, czy pomagasz komuś innemu w utrzymaniu porządku, chunking zamienia rozproszone informacje w coś, z czym Twój mózg może sobie z łatwością poradzić.

Jak stosować metodę chunkingu krok po kroku

Dobre dzielenie na części polega na rozbiciu wszystkiego, co wydaje się skomplikowane lub ma więcej niż „7 ± 2” elementów, na logiczne części. Jeśli zrobione to dobrze, może to być super narzędzie w Twoim arsenale.

Krok 1: Określ swój cel

Zanim zaczniesz stosować chunking, wyznacz sobie cel.

Wybierz, co chcesz uprościć. Może to być wszystko, od uporządkowania zagraconego biurka metodą KonMari po stworzenie kolejnego /AI unicorn.

Krok 2: mapa drogi do osiągnięcia tego celu

Na tym etapie nie przejmuj się kolejnością ani rozmiarem poszczególnych kroków.

Sporządź wyczerpującą listę wszystkich rzeczy, które musisz zrobić. Możesz po prostu zapisać ją na kartce papieru lub skorzystać z aplikacji do tworzenia list rzeczy do zrobienia. Pomocne mogą być również niektóre z tych szablonów do burzy mózgów.

Na przykład, jeśli chcesz uporządkować swoje biurko, lista będzie wyglądać następująco:

Wyrzuć długopisy, które nie piszą

Umieść markery w pobliżu tablicy.

Trzymaj na biurku tylko dzienny planner.

Wytrzyj blat stołu

Dokładne czyszczenie klawiatury i myszy

Opróżnij kosz

Archiwizuj listy i dokumenty

Podlewaj roślinę pieniędzy

Oczyść filiżanki do kawy

Niszcz niepotrzebne dokumenty

Wyrzuć zużyte artykuły papiernicze

Uporządkuj przewody

Odkurz krzesło

Przejdź do internetowych karteczek samoprzylepnych

💡 Porada dla profesjonalistów: Sporządź listę. Nie oceniaj. Jeśli pracujesz w zespole, stosując metodę chunkingu z zadaniem ClickUp, technika sześciu kapeluszy myślowych jest świetnym sposobem na uwzględnienie wszystkich aspektów.

Krok 3: Twórz fragmenty

Na podstawie wszystkich elementów z listy stwórz kilka fragmentów, którymi możesz zarządzać.

Powyższą listę można podzielić na kategorie, takie jak odkurzanie, porządkowanie artykułów papierniczych, zarządzanie dokumentami itp. Nie martw się, jeśli nie udało Ci się jeszcze wszystkiego uporządkować. Możesz dodać kolejne fragmenty w następnym kroku.

Krok 4: Dodaj fragmenty informacji do fragmentów

Pod każdym fragmentem dodaj informacje lub zadania, które zidentyfikowałeś. Powyższy zestaw fragmentów może wyglądać następująco.

Odkurzanie i sprzątanie Organizacja artykułów papierniczych Zarządzanie dokumentami Zadania cyfrowe Estetyka stołu Wytrzyj blat stołu Wyrzuć długopisy, które nie piszą Archiwizuj listy i dokumenty Opróżnij kosz Trzymaj na biurku tylko dzienny planner. Dokładne czyszczenie klawiatury i myszy Umieść markery w pobliżu tablicy. Niszcz niepotrzebne dokumenty Digitalizuj karteczki samoprzylepne Podlewaj roślinę pieniędzy Odkurz krzesło i uporządkuj przewody Wyrzuć zużyte artykuły papiernicze Oczyść filiżanki do kawy

Krok 5: Skup się na jednym fragmencie naraz

Celem chunkingu jest uproszczenie złożonych zadań. Aby to osiągnąć, należy podchodzić do zadania krok po kroku, wykonując po jednym fragmencie na raz.

Działa to również jako technika zapamiętywania.

Załóżmy, że chcesz zapamiętać tabelę okresową pierwiastków. Podzielisz je na metale, niemetale, metale przejściowe, lantanowce, aktynowce, metaloidy i gazy szlachetne.

Zacznij od jednego, na przykład metali, i zapamiętaj je wszystkie. Gdy już opanujesz ten materiał, przejdź do następnego.

Krok 6: Powtarzaj

Chociaż chunking jest świetną techniką poprawiającą pamięć i organizację, jest również podatny na krzywą zapominania.

Warto więc powtarzać ten proces, aby zapewnić sobie długotrwałą pamięć. Podczas dzielenia na części zadań, które chcesz wykonać, ale zazwyczaj tego nie robisz, takich jak ćwiczenia fizyczne lub medytacja, chunking może również pomóc w tworzeniu nawyków.

Pomysły na chunking dla początkujących

Jeśli nigdy nie stosowałeś chunkingu, może Ci się to wydawać dużym procesem do zrobienia. Nie musi tak być.

👉🏽 Zacznij od małych kroków: zacznij od zapamiętania numeru karty kredytowej, stojąc w kolejce do kasy, lub numerów rejestracyjnych pojazdów, stojąc w korku. Podejmowanie się dużych zadań na początku spowoduje, że stracisz poczucie czasu, a zapamiętasz niewiele.

👉🏽 Wypróbuj pałac pamięci: spopularyzowany przez Sherlocka Holmesa pałac pamięci to sposób na wizualizację informacji tak, jakby były one pokojami w Twoim mózgu, po których możesz się poruszać. Wykorzystaj tę technikę, aby uporządkować informacje w przestrzeni.

👉🏽 Twórz skojarzenia: dla wszystkich fragmentów celu lub dla elementów w ramach każdego fragmentu stwórz system skojarzeń, np. akronim, historię lub nawet rymowankę.

👉🏽 Ustal sygnały przypominające: Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że dialogi w ulubionym filmie były zakończone w momencie, gdy postać zaczyna mówić? Początek tego dialogu pełni rolę sygnału przypominającego, czymś, co pełni funkcję wyzwalacza pamięci o pozostałej części. Ustal własne sygnały przypominające dla tego, co chcesz zapamiętać.

🌷Czy wiesz, że: Uważano, że chunking to technika pamięciowa, która pozwala zapamiętywać informacje w niezmienionej formie. Muzyków postrzegano jako „ludzkie magnetofony”, które potrafią odtworzyć dokładnie to, co usłyszą. Jednak nie miało to miejsca, gdy poproszono ich o odtworzenie muzyki atonalnej. Pokazało to, że chunking nie dotyczy dowolnej grupy elementów. Jak pisze David Epstein, kluczowe znaczenie dla zapamiętywania miały wzorce i znane struktury.

Metoda chunkingu a inne techniki uczenia się

Chociaż chunking jest absolutnie prostą i niezwykle skuteczną techniką, nie jest to jedyna technika uczenia się, jaka istnieje.

Zobaczmy, jak wypada ona na tle innych popularnych metod.

Chunking a powtarzanie rozłożone w czasie

Powtarzanie rozłożone w czasie to proces powtarzania przerobionego materiału w różnych okresach czasu.

Instance, jeśli rano nauczyłeś się nowej koncepcji, metoda powtórek rozłożonych w czasie zaleca powtórzenie jej raz na kilka godzin, dzień, tydzień, dwa tygodnie i tak dalej.

Chunking Powtarzanie rozłożone w przestrzeni Technika kodowania Technika przywoływania Pomaga w zapamiętywaniu Pomaga w przypominaniu sobie Zaprojektowany, aby pokonać limit obciążenia pamięci krótkotrwałej. Zaprojektowany, aby przezwyciężyć skutki krzywej zapominania.

Chunking a mapowanie myśli

Mapa myśli jest dokładnie tym, co sugeruje sama nazwa: wizualną mapą Twoich myśli.

Zasadniczo używałeś mapy myśli do organizowania informacji w sposób hierarchiczny i nieliniowy.

Tak więc zarówno chunking, jak i mapy myśli są technikami kodowania.

Dobre mapy myśli również wykorzystują chunking, organizując informacje w węzłach i podwęzłach. Połączenie chunkingu z mapowaniem myśli pomaga poszerzyć zrozumienie złożonych idei.

Chunking mapa myśli Organizuje informacje jako niezależne jednostki Organizuje informacje jako jednostki w połączeniu Skupienie się na grupowaniu podobnych fragmentów informacji Skupia się na przedstawianiu powiązań i połączeń między informacjami. Nie zawsze hierarchiczne Zawsze hierarchiczne

Chunking a streszczanie notatek

Podsumowywanie notatek to proces selekcjonowania kluczowych punktów z wykładu, prezentacji lub koncepcji i zapisywania ich w celu późniejszego przypomnienia sobie. Kiedy podsumowujesz notatki własnymi słowami, łatwiej je zapamiętasz i przypomnisz sobie.

Chunking Podsumowanie notatek Służy do zapamiętywania wszystkich informacji. Służy do zrozumienia pojęć i zapamiętania najważniejszych punktów. Pomaga zapamiętywać, ponieważ jest Zachęca do robienia notatek własnymi słowami. Skupiamy się na dokładności przypominania sobie Skupienie się na zrozumieniu idei

W pewnym sensie chunking jest również podsumowaniem. Jest to lista informacji pierwszego poziomu. Jednak nie każde podsumowanie jest chunkingiem.

Jeśli po zapoznaniu się z metodą chunkingu wydaje Ci się, że jej praktyczne zastosowanie jest zbyt trudne, nie martw się. W następnej sekcji omówimy ją bardziej szczegółowo.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Chunking, powtarzanie w odstępach czasu, mapowanie myśli i streszczanie notatek to uzupełniające się techniki, które stosowane razem mogą przyspieszyć proces uczenia się.

Najważniejszym krokiem do powodzenia w stosowaniu metody chunkingu jest wyznaczenie odpowiedniego celu.

Istnieje wiele sposobów ustawienia celów i zarządzania nimi. Instance, metoda celów SMART jest najbardziej skuteczna i popularna.

Ustawienie właściwych celów

ClickUp Cele to świetny sposób na wizualizację celów i osiąganie postępów w ich realizacji.

Wyznaczaj zadania (projekt interfejsu użytkownika strony głównej do końca tygodnia), cele liczbowe (wykonanie 12 rozmów sprzedażowych dziennie), cele walutowe (osiągnięcie 250 000 dolarów przychodu od nowych klientów), a nawet cele typu „tak/nie” (czy nasz wynik NPS przekracza 4?).

Tworzenie fragmentów

Kiedy już wyznaczysz sobie cel, sporządź listę wszystkich czynności do zrobienia, aby go osiągnąć.

Jeśli są one wystarczająco duże, podziel je na projekty. W przeciwnym razie listy ClickUp i hierarchia projektów pozwalają na dodanie dowolnej liczby zadań.

Organizuj wszystkie pliki bez wysiłku dzięki hierarchii projektów ClickUp, zapewniającej łatwy dostęp w razie potrzeby.

Możesz używać list ClickUp, aby dzielić informacje na fragmenty w dowolny sposób.

Na przykład, stwórz kamienie milowe ClickUp z fragmentami zadań. Dodaj niestandardowe statusy, aby pogrupować je według postępów. Użyj niestandardowych tagów, takich jak źródło potencjalnego klienta, aby pogrupować je w ten sposób. Możesz również tworzyć oceny i zebrać wszystkie swoje konta z pięcioma gwiazdkami!

Oto jak używam widoku listy w ClickUp, aby wizualizować moją listę rzeczy do zrobienia związanych z planowaniem imprezy.

🌷Czy wiesz, że: Profesjonalny szachista nie postrzega szachownicy jako 64 pojedynczych pól. Zamiast tego uczy się rozpoznawać typowe taktyczne fragmenty lub formacje, takie jak „fianchetto” lub „izolowana struktura pionków królowej”. Rozpoznanie tych kilku złożonych, wcześniej zapamiętanych formacji pozwala mu natychmiast uchwycić strategiczną sytuację na szachownicy.

Widok fragmentów

Widok listy to dopiero początek. Widoki ClickUp oferują szeroki zakres opcji, które można dostosować do własnych potrzeb.

Jeśli wolisz bardziej wizualną prezentację, tablica Kanban ClickUp pomaga zobaczyć pionowy podział fragmentów i elementów w każdym z nich.

Szablon matrycy priorytetów ClickUp i szablon matrycy priorytetów ClickUp to inne sposoby spojrzenia na wykonywaną pracę. Dzięki podziałowi pracy na części w oparciu o priorytety można uporządkować listę zadań i skupić się na tym, co najważniejsze.

Pomoc w przypominaniu sobie

Po opanowaniu danej koncepcji istnieje kilka sposobów, dzięki którym można ćwiczyć powtarzanie i powtarzanie w odstępach czasu, aby lepiej ją zapamiętać.

✅ Powtórka z AI: Skonfiguruj swojego osobistego partnera do ćwiczeń dzięki ClickUp Brain. Podpowiedź mu informacje, których chcesz się nauczyć, i poproś go o:

Podsumuj kluczowe punkty

Parafrazuj złożone idee

Twórz materiały wizualne

Generuj testy

✅ Odpowiadaj na quizy: Nic nie pomaga w nauce bardziej niż prośba o wyjaśnienie danego zagadnienia. Ustaw dla siebie quizy, aby aktywnie powtarzać nauczoną materiał. Doskonale nadają się do tego narzędzia takie jak Quizlet.

✅ Korzystaj z kart: Od niepamiętnych czasów karty pomagają w zapamiętywaniu i przypominaniu sobie informacji. Zrób to cyfrowo i noś je ze sobą wszędzie, korzystając z narzędzi takich jak bezpłatny i otwarty program Anki.

Oto kilka dodatkowych wskazówek dotyczących wydajności, które mogą Ci pomóc:

Korzyści płynące z metody chunkingu

Badania wykazały, że 230 godzin ćwiczeń zwiększa pojemność pamięci z 7 do 79 cyfr.

Dzięki odpowiedniemu systemowi mnemonicznym wydaje się, że praktyka nie ma żadnych limitów co do wydajności pamięci.

Dzięki odpowiedniemu systemowi mnemonicznym wydaje się, że praktyka nie ma żadnych limitów co do wydajności pamięci.

Chunking jest jednym z takich systemów. Pomaga ludziom zapamiętywać i organizować wszystko, nawet najbardziej złożone informacje, a następnie przywoływać je w całości.

Ale to nie wszystko.

Metoda ta pozwala również zarządzać nadmiarem informacji, z którym się spotykasz. Polega ona na umieszczaniu różnych informacji w małych, uporządkowanych pudełkach z etykietami, dzięki czemu możesz uzyskać do nich dostęp w razie potrzeby.

W konsekwencji możesz również odłożyć rzeczy, których nie potrzebujesz w danej chwili, co znacznie zmniejszy poziom stresu. W zależności od wykonywanych zadań będziesz wielokrotnie przeglądać swoje fragmenty. Mniej stresu, mniejsze obciążenie poznawcze, mniej przytłoczenia.

Kiedy połączysz chunking z powtarzaniem w odstępach czasu i aktywnym przeglądem, sam przekonasz się, ile wiesz. To naturalnie buduje pewność siebie.

Oprócz zastosowań indywidualnych, chunking pomaga również w tworzeniu standardów dla różnych aspektów życia społecznego. Na przykład, w instancji Stanów Zjednoczonych, standardową praktyką jest dzielenie numerów telefonicznych na sekcje 3-3-4 cyfr. Menu stron internetowych są zazwyczaj podzielone na sekcje takie jak usługi, rozwiązania, branże, zasoby itp.

W tym sensie nie będzie przesadą stwierdzenie, że przemyślane dzielenie na części tworzy świat, który łatwiej zapamiętać i w którym łatwiej żyć.

Typowe błędy, których należy unikać

Chunking to jedna z tych technik, które wydają się niezawodne, dopóki nie przestaną działać.

Wiele osób zaczyna, myśląc, że upraszczają swoją pracę, ale w końcu kończą z bałaganem zmyślnych mini-zadań lub zbyt dużymi „fragmentami”, które nadal wydają się niemożliwe do rozpoczęcia.

Sztuczka polega nie tylko na podziale obciążenia pracą, ale na mądrym jego rozłożeniu. Oto klasyczne błędy związane z chunkingiem, na które należy uważać.

❌ Zbyt wiele fragmentów

Miller zajmuje pozycję, że 7 ± 2 to liczba fragmentów, które może pomieścić ludzka pamięć. Od tego czasu wielu badaczy wykazało, że jest to mniej więcej prawda. Aby zachować ostrożność, nie twórz więcej niż siedem fragmentów dla każdej koncepcji. Jeśli jesteś początkującym, możesz zacząć od znacznie mniejszej liczby fragmentów.

❌ Zbyt wiele elementów w każdym fragmencie

A co, jeśli zapamiętasz fragment, ale nie elementy w nim zawarte? Byłoby to bezużyteczne. Zwróć więc uwagę na liczbę elementów, które umieszczasz w każdym fragmencie. Badania pokazują, że optymalna liczba elementów w każdym fragmencie to 3-4.

❌ Dowolne grupowanie

Chunking jest przydatny tylko wtedy, gdy ma dla Ciebie sens. Instance, jeśli podzielisz elementy spożywcze na etykiety A, B, C i D i dodasz do nich elementy losowe, prawdopodobnie nie będziesz w stanie zapamiętać żadnego z nich.

Aby uzyskać najlepsze wyniki w zakresie zapamiętywania i przypominania sobie:

Dodaj powiązane elementy do fragmentu (mleko, ser i jogurt w jednym fragmencie).

Nadaj im znaczną etykietę (nabiał)

❌ Zapominanie o szerszej perspektywie

Czasami zapamiętujesz rzeczy tylko dla samej przyjemności, na przykład nazwy wszystkich rzek w Stanach Zjednoczonych. Często robisz to, aby osiągnąć jakiś cel. Tworząc fragmenty, upewnij się, że pracujesz nad osiągnięciem tego celu.

Na przykład chunking listy zakupów spożywczych ma pomóc w robieniu zakupów, więc dobrym pomysłem jest wybranie każdej alejki w supermarkecie jako chunk. W programie nauczania powiązane rozdziały są łączone w chunks, aby dzieci mogły budować połączenia synaptyczne podczas zapamiętywania lekcji.

❌ Za mało recenzji

Każdy przechodzi przez krzywą zapominania. Niezależnie od tego, czy stosujesz metodę chunkingu, czy nie, z czasem zapomnisz informacje. Jedynym sposobem, aby tego uniknąć, jest systematyczne powtarzanie materiału.

Zaplanuj przeglądy w odstępach kilku godzin, jednego dnia, kilku dni, kilku tygodni itp. Jeśli są to informacje, do których prawdopodobnie nie będziesz mieć dostępu przez dłuższy okres, powtarzaj je co kwartał/rok.

💡 Porada dla profesjonalistów: Jeśli wydaje Ci się to nudne, spróbuj praktyki bullet journaling, aby uczynić ją bardziej zabawną i mniej onieśmielającą.

Chociaż chunking od dawna jest badany jako sposób pomagający ludziom poprawić pamięć, może on również zmienić maszyny. Oto jak.

Metoda chunkingu w AI i nauce o danych

Chunking to bardzo ważny i powszechny proces zachodzący w ludzkim mózgu.

Sztuczna inteligencja, która w istocie próbuje naśladować procesy myślowe człowieka, może wiele nauczyć się od chunkingu.

✅ Ograniczanie rozmiaru tokenów: Trenowanie modelu AI z wykorzystaniem przetwarzania języka naturalnego (NLP) wymaga dostarczenia źródeł danych wejściowych. Często limitowany jest rozmiar tokenów tych danych wejściowych. Na przykład maksymalna długość tekstu wejściowego modelu Azure OpenAI text-embedding-ada-002 wynosi 8000 tokenów. Chunking pomaga podzielić dokumenty na fragmenty, które mogą być skutecznie przetwarzane przez duże modele językowe (LLM).

✅ Chunking w danych szeregów czasowych: Chunking tekstu jest łatwy. Wystarczy przeciąć tekst w miejscu, gdzie kończy się zdanie lub akapit, aby uzyskać logiczny fragment. A co w przypadku ciągłego strumienia danych liczbowych, takich jak ceny akcji lub odczyty pogodowe? Zazwyczaj robi się to chronologicznie, tj. tworząc fragmenty dla „ostatnich 30 dni” lub „codziennych odczytów”.

Podział obrazu TIFF (za pośrednictwem Github )

✅ Chunking w danych obrazowych: duże obrazy są dzielone na mniejsze, jednolite prostokątne fragmenty zwane patchami lub kafelkami. Jest to popularna technika stosowana w nowoczesnych modelach wizji komputerowej, takich jak Vision Transformers (ViT).

✅ Chunking oparty na celach: Wyobraź sobie, że jesteś na spotkaniu i potrzebujesz notatek. Fragmenty, które tworzysz, są bezużyteczne, jeśli są uporządkowane według osoby, która zabrała głos, lub czasu, w którym to zrobiła. Potrzebujesz tutaj chunkingu kontekstowego, podzielonego na najważniejsze punkty, opinie, decyzje, działania itp. Dokładnie to robi AI Notetaker ClickUp Brain.

✅ Rozmiar fragmentów: W przeciwieństwie do ludzkiego mózgu, komputery mogą mieć większą pamięć roboczą. Oznacza to, że modele AI mogą mieć dowolną liczbę fragmentów o stałym lub zmiennym rozmiarze. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety.

Aspekty Stałe fragmenty Zmienne fragmenty Definicja Dzieli dane na fragmenty o jednakowej długości. Dzieli dane na logiczne lub znaczące fragmenty Techniki Długość danych niezależnie od kontekstu Rekursywne dzielenie, segmentacja semantyczna itp. w oparciu o kontekst Najlepsze dla Prostota i szybkość Dokładność i spójność Zalety Wysoka wydajność obliczeniowa i przewidywalna wydajność Wysoka integralność semantyczna i bogactwo kontekstowe Wady Możliwa fragmentacja kontekstu i utrata spójności Zwiększona złożoność i wyższe koszty obliczeniowe

✅ Nakładanie się: Chunking jest techniką kompresji, a nie relacyjną, co oznacza, że istnieje możliwość utraty kontekstu. W uczeniu maszynowym może to powodować powstanie statystycznie dokładnych wyników, które są oderwane od kontekstu. Naukowcy pokonują to wyzwanie dzięki koncepcji zwanej nakładaniem się. Dzięki udostępnianiu części danych z poprzedniego fragmentu do bieżącego fragmentu, nakładanie się umożliwia modelom LLM identyfikację i połączenie z kontynuacją w kontekście.

Ograniczenia i krytyka chunkingu

Chunking jest często traktowany jak superbohater wśród technik pamięciowych, który przybywa na ratunek, gdy pojawia się nadmiar informacji.

Chociaż bardzo chcielibyśmy, aby chunking był dla pamięci tym, czym taśma klejąca jest dla naprawiania (naprawia wszystko i na zawsze), to z pewnością nie jest w stanie udźwignąć ciężaru wszystkich naszych niedoskonałości poznawczych na swoich kompaktowych, zgrabnie zgrupowanych ramionach.

Zanim więc przekażemy chunkingowi klucze do naszego umysłowego królestwa, przyjrzyjmy się bliżej, gdzie potyka się, gubi i czasami przewraca:

❗️Trudności z nowymi danymi wizualnymi: Chunking świetnie sprawdza się w przypadku informacji sekwencyjnych, werbalnych lub wysoce ustrukturyzowanych (takich jak cyfry). Jest mniej skuteczny w przetwarzaniu dużych ilości złożonych informacji wizualnych lub przestrzennych, takich jak mapa nieznanych terytoriów lub złożony schemat.

❗️Debata na temat 7±2: Psycholog kognitywny Nelson Cowan zajmuje pozycję, że średnia pojemność centralnej pamięci wynosi tylko około czterech fragmentów. W dzisiejszym świecie wszechobecnych rozrywek może być ona nawet mniejsza.

❗️Specyfika dziedziny: Nawet przy użyciu chunkingu mistrzowi nie jest łatwo zapamiętać setki utworów muzycznych. Podobnie jest w przypadku zapamiętywania wszystkich rzek w kraju, którego nie znamy. Powodzenie chunkingu w dużej mierze zależy od wiedzy uczącego się w danej dziedzinie.

❗️Nie ma żadnych skrótów: Chunking to prostszy sposób na przetworzenie dużych ilości informacji, to prawda. Ale nie jest to bynajmniej skrót. Opanowanie tej metody wymaga długotrwałej, wytrwałej praktyki, która wymaga czasu.

Przyszłość chunkingu

W świecie cyfryzacji, AI i automatyzacji pamięć nie jest już tak cenioną umiejętnością jak kiedyś.

Niewiele osób pamięta więcej niż swój numer telefonu i numer telefonu współmałżonka. Wszystkie informacje są dostępne za jednym kliknięciem, w zasięgu ręki. Nie oznacza to jednak, że chunking jest przestarzały.

Zauważyłem, że praca nad pamięcią przy użyciu metody chunkingu poprawia moją koncentrację.

Na przykład, planuję wszystkie moje teksty w oparciu o pięć fragmentów: co, kiedy/gdzie, dlaczego, kto i jak. Pomaga mi to pozostać w procesie i skupić się na bieżącym pomyśle. Co ważniejsze, te fragmenty ułatwiają mi powrót do pracy po rozproszeniu uwagi.

Badacze próbujący odtworzyć ludzką inteligencję w maszynach uważają badania nad chunkingiem za niezwykle cenne. W dużych modelach językowych (LLM) chunking pomaga efektywniej przetwarzać ogromne ilości danych. Zapewnia to, że modele zachowują kontekst i pobierają dokładne informacje bez przekraczania limitów tokenów, znanych również jako Retrieval-Augmented Generation (RAG). Neurolodzy zajmujący się obliczeniami badają chunking w kontekście kompromisu między szybkością a dokładnością, zasadniczo torując drogę do bardziej efektywnego chunkingu w oparciu o Twoje cele.

W neurokognitywistyce i modelowaniu „egocentryczne chunking” pozwala lepiej zrozumieć działanie mózgu, który potrafi przewidywać. W neurobiologii „action chunking” bada, jak mózg organizuje złożone umiejętności motoryczne (takie jak wiązanie butów czy granie frazy muzycznej) w sekwencje neuronowe, oferując ścieżki do lepszego uczenia się motorycznego i rehabilitacji.

Naukowcy badają również „wzmocnienie synaptyczne”, czyli zdolność mózgu do tymczasowego tłumienia grup elementów bez trwałego usuwania ich z pamięci roboczej.

Możliwości są naprawdę nieograniczone.

Jak zjeść słonia? Kawałek po kawałku!

To stare powiedzenie (często przypisywane Desmondowi Tutu) głosi, że nawet najbardziej onieśmielające i rozległe zadania można zakończyć, jeśli podejdzie się do nich krok po kroku.

Metoda chunkingu oferuje ulepszenie tego rozwiązania.

W czasach, gdy zajmujemy się biohackingiem i dążymy do nadludzkiej wydajności, chunking oferuje prawdziwie ludzki sposób doświadczania świata poprzez pamięć. Pomaga nam lepiej zrozumieć ludzką psychikę, pokazując nam, co odróżnia arcymistrzów i wyczynowych sportowców od reszty.

Albo, jak ja to widzę, chunking pokazuje nam, że jesteśmy w stanie osiągnąć to samo, co arcymistrzowie i wybitni sportowcy.

Życzę wszystkim udanych chunkingów!

Często zadawane pytania

Chunking to technika zapamiętywania, polegająca na podziale dużych ilości informacji na mniejsze, łatwiejsze do opanowania fragmenty.

Chunking to strategia kodowania służąca do porządkowania nowych informacji i przygotowywania ich do długotrwałego przechowywania. Powtarzanie w odstępach czasu to strategia odzyskiwania informacji służąca do utrwalania i wzmacniania nowo utworzonych fragmentów w miarę upływu czasu. Są to techniki uzupełniające się.

Chunking jest wszechobecny. Oto kilka przykładów chunkingu w praktyce: – Zapamiętywanie numeru telefonu w fragmentach 3-3-4 – Organizowanie projektów w fragmenty zadań na poszczególnych scenach – Nauka języka obcego za pomocą fragmentów powiązanych słów – Szkolenie w zakresie pilotowania samolotu poprzez łączenie instrukcji w fragmenty – Zapamiętywanie ponad 100 leków poprzez fragmenty podobnych/uzupełniających się leków

Aby osiągnąć powodzenie w chunking, nie potrzebujesz niczego – nawet długopisu i kartki papieru. Istnieje jednak wiele narzędzi, które mogą Ci w tym pomóc. Należą do nich metody sporządzania notatek, takie jak system Cornella, aplikacje do tworzenia cyfrowych fiszek, takie jak Anki, oraz generatywne narzędzia AI, takie jak ClickUp.

Tak, nowoczesne narzędzia AI, takie jak ClickUp, pomagają na różne sposoby, na przykład tworząc struktury hierarchiczne poprzez rozbijanie dużych celów na zagnieżdżone foldery, listy i zadania lub podsumowując długie teksty w krótsze, łatwiejsze do zapamiętania fragmenty. Mogą one również pomóc w identyfikacji najważniejszych punktów (które można wykorzystać jako fragmenty).

Wybór odpowiedniej metody zależy od rodzaju informacji, które chcesz zapamiętać. Upewnij się tylko, że są one dla Ciebie istotne i mają znaczenie dla wykonywanego zadania. – Jeśli tworzysz listę, wybierz logiczne kategorie (np. alejki w supermarkecie dla listy zakupów spożywczych). Podczas nauki historii lub zapamiętywania harmonogramu wybierz chronologię (np. badanie wojen światowych lub planowanie udziału w mistrzostwach świata). Podczas planowania projektu wybierz logiczne fragmenty lub fazy (np. określenie celu, planowanie kanałów, tworzenie reklam, uruchamianie kampanii, raportowanie wyników itp. dla kampanii marketingowej). W przypadku pisania szablon tworzenia zawartości może podzielić artykuł na sekcje, podsekcje, akapity i zdania.

Chunking pomaga skutecznie przyswajać i zapamiętywać informacje. Zmniejsza obciążenie poznawcze i stres związany z koniecznością zapamiętywania rzeczy. Jednak nie jest skuteczny, jeśli nie jest zrobiony prawidłowo. Jeśli utworzysz zbyt wiele fragmentów lub dowolnie pogrupujesz elementy, możesz odczuwać większe obciążenie niż wcześniej.