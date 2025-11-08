Strategie marketingowe dla uczelni: jak zwiększyć liczbę zapisów w 2025 r.

W obliczu stale spadającej liczby studentów wiesz, jak trudno jest osiągnąć cele rekrutacyjne Twojej uczelni.

W obliczu malejącej liczby kandydatów, rosnącego ryzyka finansowego i coraz większego sceptycyzmu co do wartości dyplomu, marketing w szkolnictwie wyższym staje się coraz trudniejszy.

Jeśli zajmujesz się marketingiem w szkolnictwie wyższym i szukasz sposobów, aby przekształcić to wyzwanie w przewagę konkurencyjną, ten post jest dla Ciebie.

Udostępniamy praktyczne strategie marketingowe dla uczelni wyższych, które pomagają zwiększyć liczbę zapisów i zapewniają większą rozpoznawalność marki.

Dlaczego marketing ma znaczenie dla uczelni wyższych

Wszystkie instytucje akademickie zasadniczo konkurują o te same możliwości.

Jeśli potencjalny student nie pamięta lub nawet nie bierze pod uwagę Twojej uczelni podczas poszukiwań, tracisz już szansę na przyjęcie go na studia.

Oto dlaczego potrzebujesz zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych strategii marketingowych dla swojej instytucji szkolnictwa wyższego:

Dłuższe cykle decyzyjne : Przy wyborze uczelni (trwającym zazwyczaj od 6 do 18 miesięcy) potencjalny student porównuje programy, odwiedza kampusy, rozmawia z obecnymi studentami i sprawdza perspektywy kariery. Aby pozostać w centrum uwagi, musisz zapewnić spójne punkty kontaktu przez cały ten proces.

Spójny branding konkurencji : Każda uczelnia wyższa dokłada wysiłku, aby zbudować wiarygodną tożsamość marki na platformach cyfrowych (Ty również powinieneś) — poprzez płatne reklamy, zawartość organiczna, obecność w mediach społecznościowych i ukierunkowane kampanie.

Zmiana zachowań badawczych : potencjalni studenci kształtują swoje opinie na podstawie wątków na Reddicie, filmów na TikToku, podcastów, aktywności w mediach społecznościowych, a nawet tradycyjnych działań marketingowych, zanim skontaktują się z działem rekrutacji lub pobiorą broszurę.

Bezpośredni wpływ na liczbę zapisów : studenci wybierają uczelnie, którym ufają i z którymi łączą się emocjonalnie. Marketing buduje to zaufanie poprzez autentyczne opowiadanie historii i spójny przekaz we wszystkich kanałach komunikacji.

Ograniczenie czasu na wywarcie wrażenia: potencjalni studenci na wczesnym etapie poszukiwań wybierają 5–8 uczelni. Jeśli nie będziesz miał widoczności w tym kluczowym okresie, nie znajdziesz się nawet na ich liście aplikacyjnej.

👀 Czy wiesz, że... Średni budżet marketingowy jednostek zajmujących się edukacją online i zawodową wynosi 1,18 mln dolarów, ale mediana to zaledwie 644 000 dolarów — co wyraźnie wskazuje na pogłębiającą się nierówność między instytucjami. W marketingu szkolnictwa wyższego bogate uczelnie stają się coraz bogatsze, podczas gdy mniejsze szkoły walczą o uwagę.

Najlepsze strategie marketingowe dla uczelni wyższych

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się marketingiem szkolnictwa wyższego dla uczelni społecznej, prywatnej czy internetowej, Twój cel pozostaje ten sam. Chcesz przyciągnąć, zaangażować i przekonać potencjalnych studentów w coraz bardziej zatłoczonej przestrzeni.

Te strategie marketingu cyfrowego dla instytucji edukacyjnych pomogą Ci wzmocnić rozpoznawalność marki, a w zamian przyciągnąć studentów i zwiększyć liczbę zapisów.

1. Stwórz stronę internetową zawierającą wyczerpujące informacje

Potencjalni studenci mogą dowiedzieć się o Twojej uczelni dzięki rekomendacjom znajomych. Mogą też znaleźć ją poprzez wyszukiwarkę Google lub kampanię marketingową w mediach społecznościowych.

Kiedy potencjalni studenci trafią na Twoją stronę internetową, niezależnie od tego, w jaki sposób, powinna ona wywrzeć na nich silne pierwsze wrażenie.

Co oznacza? Po pierwsze, należy przekazać komunikat marki. Kolejnym istotnym elementem jest wyróżnienie się na tle innych instytucji szkolnictwa wyższego.

Aby Twoja strona internetowa stała się kanałem decyzyjnym dla potencjalnych studentów, oto co powinieneś zapewnić w ramach marketingu szkolnictwa wyższego:

Projektowanie i architektura stron internetowych

Twoja strona internetowa jest przeglądana jednocześnie przez różne grupy odbiorców.

Na przykład uczniowie szkół średnich przeglądają strony w poszukiwaniu szczegółowych informacji na temat studiów licencjackich, osoby pracujące zawodowo szukają wieczorowych studiów magisterskich, a studenci zagraniczni mogą chcieć uzyskać jasne informacje na temat kryteriów przyjęć.

Architektura Twojej witryny powinna wyraźnie oddzielać te ścieżki od samej strony głównej.

Przykład: Arizona State University, która umożliwia wybór programu studiów.

za pośrednictwem Uniwersytetu Stanowego Arizony

Oprócz przejrzystej nawigacji, oto elementy, które powinny znaleźć się na Twojej stronie internetowej:

Projektowanie z myślą o urządzeniach mobilnych : Stwórz projekt, który pozwoli potencjalnym studentom szukać informacji podczas dojazdów do pracy, między zajęciami lub podczas przeglądania telefonu późnym wieczorem.

Wyszukiwarki programów : zadaj potencjalnym studentom 3–4 krótkie pytania dotyczące ich zainteresowań, celów zawodowych i preferencji dotyczących studiów, a następnie zaproponuj odpowiednie programy.

Chatboty AI: Wdroż chatboty, które przez całą dobę odpowiadają na typowe zapytania dotyczące terminów, wymagań, obiektów kampusu i statusu aplikacji.

Twórz strony docelowe poświęcone konkretnym programom

Użytkownicy wyszukują konkretne zapytania, takie jak „najlepsze studia magisterskie z finansów w Stanach Zjednoczonych”, i trafiają bezpośrednio na strony programów poprzez wyszukiwarki lub reklamy ukierunkowane. Strony te pełnią funkcję samodzielnego narzędzia konwersji i zawierają następujące kluczowe elementy:

Kryteria kwalifikacyjne : sekcja określająca wymagania dla studentów krajowych i zagranicznych, wyniki standardowych testów, wymagane kursy i minimalne średnie ocen (GPA).

Jasne wezwania do działania : Zapewnij jasne wezwania do działania dla potencjalnych studentów na różnych etapach procesu podejmowania decyzji, np. wypełnienie formularza zgłoszeniowego, umówienie się na rozmowę z doradcą ds. rekrutacji, pobranie broszury.

Broszury do pobrania : Twórz pliki PDF do pobrania, które zawierają szczegółowe informacje na temat struktury programu nauczania, opłat za kursy, dostępnych stypendiów, wymagań dotyczących punktów kredytowych, kwalifikacji kadry naukowej i perspektyw zawodowych.

Opinie studentów : krótkie cytaty lub fragmenty filmów wideo od obecnych studentów i niedawnych absolwentów.

Najbliższe terminy rekrutacji: Widoczne terminy i osie czasu składania wniosków, aby stworzyć poczucie pilności.

Inne strony internetowe

Osoby zainteresowane studiami mogą nadal porównywać uczelnie lub finalizować swój wybór podczas odwiedzania Twojej strony internetowej. Stwórz atrakcyjne strony internetowe, które zapewnią grupie celowej dostęp do takich informacji, jak:

O nas : historia uczelni, akredytacje i rankingi, znani absolwenci, różnorodność kulturowa, podstawowe wartości i wszelkie inne informacje, które mogą pomóc zwiększyć zaangażowanie studentów i pomóc im lepiej zrozumieć Twoją instytucję.

Wzmianki w prasie i aktualności : najnowsze doniesienia mediów, przełomowe badania, znaczące osiągnięcia absolwentów i kamienie milowe instytucji.

Obiekty kampusu : wirtualne wycieczki, szczegóły dotyczące akademików, zasoby biblioteczne, laboratoria, kompleksy sportowe, przestrzenie do nauki i życie studenckie na terenie kampusu.

Usługi wsparcia dla studentów: doradztwo zawodowe, zasoby dotyczące zdrowia psychicznego, korepetycje akademickie i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Scentralizuj zawartość swojej strony internetowej i informacje o programach dzięki ClickUp Dokument.

Twój zespół może tworzyć zawartość do broszur, wytycznych programowych, kryteriów kwalifikacyjnych, informacji o nas i innych stron internetowych, korzystając z wbudowanego asystenta AI.

Wielu współpracowników (autorzy tekstów marketingowych, dziekani, zespoły ds. studenckich) może jednocześnie edytować treści, dodawać komentarze i przyczepiać etykiety recenzentów przed opublikowaniem stron.

Uprość zarządzanie zawartością dzięki ClickUp Dokumentom.

Każdy dokument jest automatycznie zapisywany w różnych wersjach, dzięki czemu nigdy nie stracisz starszych wersji stron kursów ani szczegółów dotyczących akredytacji.

Możesz również przechowywać przewodniki stylistyczne i wytyczne dotyczące identyfikacji wizualnej w udostępnianym dokumencie, aby zapewnić spójność treści internetowych we wszystkich działach.

👀 Czy wiesz, że... Prawie 79% studentów woli zbierać informacje o uczelni z jej oficjalnej strony internetowej, a 26% korzysta z chatbota uczelni lub ChatGPT, aby usprawnić wyszukiwanie informacji.

2. Buduj swoją markę w mediach społecznościowych

Nie każda uczelnia musi być obecna na TikToku.

Jeśli jednak zignorujesz media społecznościowe, stracisz okazję do zbudowania społeczności i udostępniania wartościom oraz misji swojej instytucji.

Ponadto media społecznościowe odgrywają kluczową rolę w nawiązywaniu, utrzymywaniu i wzmacnianiu powiązań przez cały okres studiów.

Mówiąc najprościej, to właśnie tutaj potencjalni studenci wyrabiają sobie pierwsze wrażenie, obecni studenci odnajdują poczucie przynależności, a absolwenci pozostają w połączeniu długo po ukończeniu studiów.

Musisz również wiedzieć, że zawartość tworzona przez użytkowników dla zawartości celowej buduje większe zaufanie niż jakiekolwiek inne materiały marketingowe lub strategie promocyjne.

Każda platforma oferuje inną scenę:

Instagram, Facebook i TikTok pozwalają zaprezentować życie kampusu, doświadczenia studentów i codzienną kulturę uczelni.

LinkedIn podkreśla doskonałość akademicką, badania naukowe prowadzone przez kadrę oraz osiągnięcia absolwentów.

YouTube służy jako narzędzie do opowiadania historii dotyczących wycieczek po kampusie, seminariów internetowych i sukcesów studentów.

Inspirację można znaleźć na stronie Uniwersytetu Michigan na Instagramie. Publikują tam wszystko, od nocnych sesji naukowych po tradycje związane z meczami futbolowymi.

Biorąc pod uwagę, że 73% przyszłych studentów korzysta z mediów społecznościowych w celu wyszukiwania informacji o uczelniach, Twoja obecność w mediach społecznościowych ułatwia im wyobrażenie sobie przyszłości na Twojej uczelni.

za pośrednictwem Uniwersytetu Michigan

Kilka innych uniwersytetów również osiąga sukcesy w tym zakresie na innych platformach społecznościowych.

Na przykład kanał YouTube Northeastern University zawiera mnóstwo wideo dotyczących kampusu, popularnych tematów itp. Pokazuje to, że strategia komunikacji marketingowej nie musi skupiać się wyłącznie na wycieczkach po kampusie lub błyskotliwych filmach promocyjnych.

za pośrednictwem Northeastern University

Z drugiej strony, strona Harvard Business School Executive Education na LinkedIn jest skierowana do wielu odbiorców (potencjalnych uczestników, klientów korporacyjnych, wykładowców, absolwentów).

za pośrednictwem Harvard Business School

Istotą tych przykładów jest to, że Twoje strategie w mediach społecznościowych będą oparte na szerokim zakresie tematów, działań, zainteresowań i doświadczeń.

Oprócz solidnej strategii w mediach społecznościowych pamiętaj o wykorzystaniu odpowiednich kanałów, aby osiągnąć cel. Oznacza to, że Twoimi odbiorcami będą:

Studenci i potencjalni studenci

Nadrzędne

Partnerzy korporacyjni

Inne instytucje

Pracownicy i potencjalni wykładowcy

W jaki sposób pomaga ClickUp?

Skorzystaj z szablonu planu marketingowego ClickUp College Admissions Social Media Marketing Plan Template, aby monitorować swój wysiłek w mediach społecznościowych w różnych kanałach marketingowych.

Dzięki temu szablonowi możesz planować, przydzielać i harmonogramować zadania związane z mediami społecznościowymi w jednym miejscu.

Możesz również wykorzystać ten szablon do wizualizacji terminów różnych postów (w widoku kalendarza), zarządzania zadaniami za pomocą tablicy kanban typu „przeciągnij i upuść” oraz śledzenia postępów każdego zadania (za pomocą niestandardowych statusów). Szablon jest łatwy w ustawieniu i jeszcze łatwiejszy w użyciu podczas pracy.

Pobierz bezpłatny szablon Zarządzaj publikacjami w mediach społecznościowych za pomocą szablonu planu marketingowego ClickUp College Admissions Social Media Marketing Plan Template.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Scentralizuj wszystkie swoje kampanie w uporządkowanej tablicy z niestandardowymi widokami dla każdej platformy.

Śledź terminy rekrutacyjnych cykli, wydarzeń i świąt dzięki statusom kolorystycznym i przypomnieniom.

Dodaj pola niestandardowe dla wskaźników, takich jak wskaźnik zaangażowania, zasięg i liczba kliknięć, aby monitorować, co najbardziej przemawia do potencjalnych studentów.

3. Zainwestuj w marketing zawartości

Zainwestuj w tworzenie wysokiej jakości zawartości, wykraczającej poza oferowanie informacji o rekrutacji. Dzięki regularnemu publikowaniu wartościowych materiałów potencjalni studenci zaczną widzieć Twoją uczelnię jako źródło wskazówek, do którego warto się zwracać.

Oto, co możesz zrobić, aby zbudować cenne aktywa:

Twórz klastry zawartości wokół głównych punktów decyzyjnych.

Potencjalni studenci mają złożone i wielokierunkowe pytania podczas wyboru ścieżki kariery. Przeanalizuj, czego faktycznie szukają, i stwórz powiązaną ze sobą zawartość, która kompleksowo odpowiada na te zapytania.

Na przykład, gdy student wpisuje w wyszukiwarkę „czy informatyka jest tego warta”, przed podjęciem decyzji potrzebuje wielu różnych opinii. Aby odpowiedzieć na takie zapytania, możesz stworzyć serię wpisów na blogu, takich jak:

Czy dyplom z informatyki jest niezbędny do podjęcia pracy w branży technologicznej?

Ścieżki kariery w informatyce poza inżynierią oprogramowania

Jaka jest średnia pensja absolwenta informatyki?

Jakie umiejętności są niezbędne, aby uzyskać dyplom z informatyki?

To tylko jeden z tematów, które możesz dodać do swojego planu marketingowego. Twoja instytucja może stworzyć wiarygodną zawartość dotyczącą wielu aspektów mających kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji:

Kategoria zawartości Tematy do omówienia Proces rekrutacyjny Jak napisać przekonujące osobiste oświadczenie Listy rekomendacyjne: kogo poprosić i kiedy Typowe błędy w podaniach, których należy unikać Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej na studia Wyniki kariery zawodowej Zarobki absolwentów według kierunków studiów po 5 latach Branże zatrudniające absolwentów określonych kierunków Umiejętności, których pracodawcy oczekują od absolwentów uczelni wyższych Wskaźniki przekształcania staży w zatrudnienie Pomoc finansowa Ile kosztuje studia magisterskie z finansów w Stanach Zjednoczonych? Jakie są koszty utrzymania w Stanach Zjednoczonych dla studenta zagranicznego? Jakie są opcje kredytów studenckich dostępne dla studentów zagranicznych? Jakie stypendia i granty są dostępne dla absolwentów kierunków finansowych? Integracja kulturowa Jaka jest struktura etniczna uczelni XYZ? Czy Boston jest bezpiecznym miejscem dla studentów azjatyckich?

Wykorzystaj wiedzę specjalistyczną kadry naukowej, aby zdobyć pozycję lidera opinii.

Uczelnie dysponują jednym z najbardziej niedocenianych zasobów marketingowych – wykwalifikowanymi ekspertami.

Nie każda myśl przewodnia musi być recenzowaną publikacją lub długim esejem akademickim.

Nawet krótkie, przystępne posty, takie jak „Trzy wnioski z projektu naszych studentów MBA dotyczącego zrównoważonego rozwoju”, mogą budować ogromną wiarygodność.

Zachęcaj wykładowców do udostępniania krótkich objaśnień na temat popularnych tematów, zapewnij wgląd w kulisy projektów realizowanych w salach wykładowych i współpracuj ze studentami lub absolwentami w zakresie wyników nauczania.

W rzeczywistości MIT Labs posiada serię podcastów. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej, celem podcastów jest udostępnianie prac MIT z odbiorcami na całym świecie. Zazwyczaj obejmują one rozmowy prezesa MIT z osobami pracującymi w laboratoriach uczelni.

za pośrednictwem MIT Open Podcasts

W jaki sposób ClickUp pomaga?

ClickUp Brain, wbudowany asystent AI, pomaga Twoim zespołom pracować mądrzej na każdym etapie zarządzania marketingiem treści.

Brain pokazuje, jak Twoja instytucja wykorzystuje AI z myślą o przyszłości, zarówno dla studentów, jak i pracowników.

Brain pomaga tworzyć wprowadzenia, przerabiać akapity lub streszczać długie bloki zawartości bezpośrednio w miejscu pracy Twojego zespołu. Zapewnia spójny ton i jasność, które są niezbędne w materiałach przeznaczonych dla studentów, takich jak przewodniki rekrutacyjne, biuletyny e-mailowe lub często zadawane pytania dotyczące kariery.

Twórz zawartość za pomocą ClickUp Brain.

Możesz nawet użyć ClickUp Brain, aby przekształcić istniejące zawartości w nowsze formaty. Godzinne webinarium dotyczące rekrutacji może stać się podsumowaniem na blogu, postem w karuzeli i sekcją pytań i odpowiedzi dla wykładowców w Twoim obszarze roboczym ClickUp.

Jeśli członek kadry naukowej opublikował artykuł naukowy, może podpowiedzieć Brainowi, aby ten przekształcił go w infografikę i karuzelę na potrzeby platform społecznościowych.

Oto jak można wygenerować obraz za pomocą ClickUp Brain.

A ponieważ inspiracja nie zawsze pojawia się, gdy siedzisz przy biurku, funkcja Talk-to-Text w ClickUp Brain MAX pozwala Ci zapisywać pomysły w dowolnym miejscu.

Członkowie zespołu mogą dyktować spostrzeżenia z wykładów, studenci mogą nagrywać refleksje dotyczące projektów, a specjaliści ds. marketingu mogą przedstawiać szybkie pomysły dotyczące zawartości. ClickUp Brain następnie transkrybuje, organizuje i przekształca je w praktyczne notatki lub gotowe do edycji szkice w ClickUp Dokumenty.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z szablonu planu marketingowego ClickUp University, aby zaplanować i śledzić strategie marketingowe dla szkolnictwa wyższego w jednym miejscu. Szablon ten zawiera przewodnik „Pierwsze kroki" oraz ponad 5 widoków ClickUp, które pomogą Ci w łatwy sposób wizualizować postęp każdego zadania, w tym jego priorytet, status i termin.

Podziel zadania według priorytetów, np. wysokie, średnie i niskie.

Twórz zadania ClickUp z zależnościami i przypisuj je członkom zespołu.

Dodaj szczegółowe informacje na temat każdej strategii marketingowej poprzez pola niestandardowe.

4. Wykorzystaj marketing e-mailowy

E-mail nadal pozostaje najbardziej niezawodnym kanałem komunikacji – 77% potencjalnych studentów preferuje tę formę komunikacji w celu uzyskania aktualnych informacji o uczelni.

Prowadząc marketing uczelni w sposób holistyczny, będziesz mieć nieograniczoną liczbę punktów kontaktu, dzięki którym możesz zbierać adresy e-mail potencjalnych studentów. Na przykład, gdy studenci wypełniają formularze zapytania, pobierają broszury, rejestrują się na wycieczki po kampusie, uczestniczą w webinariach lub wchodzą w interakcję z Twoją stroną internetową.

Wykorzystaj informacje zebrane od potencjalnych studentów, aby podzielić ich na segmenty według wieku, lokalizacji, zainteresowań programowych, statusu aplikacji i etapu podejmowania decyzji. Twórz spersonalizowane sekwencje wiadomości e-mail, które poprowadzą odbiorców do rejestracji, zapewniając jednocześnie przydatne zasoby na każdym kroku.

Oto, jak możesz wykorzystać e-maili do spotkania z studentami na różnych etapach:

Scena pozyskiwania potencjalnych klientów Rodzaj zawartości Świadomość Przegląd programów, najważniejsze informacje o życiu na kampusie, historie powodzenia studentów, ogłoszenia o stypendiach. Rozważania Szczegółowe opisy programów nauczania, prezentacje kadry naukowej, przewodniki dotyczące pomocy finansowej i przypomnienia o terminach składania wniosków. Decyzja Spersonalizowane listy przyjęć, lista kontrolna kolejnych kroków, informacje dotyczące zakwaterowania, terminy rekrutacji Rekrutacja Harmonogramy orientacyjne, przewodniki dotyczące rejestracji na kursy, zasoby kampusu, pakiety powitalne Utrzymanie studentów Zaproszenia na wydarzenia, zasoby wsparcia akademickiego, możliwości odbycia stażu, dostęp do sieci absolwentów

W jaki sposób pomaga ClickUp?

Oprócz koordynowania kampanii e-mailowych poprzez integracje, ClickUp umożliwia teraz zarządzanie wiadomościami e-mail w ramach cyklu pracy nad projektami.

Korzystając z ClickUp do zarządzania projektami e-mailowymi, możesz wysyłać i odbierać wiadomości bezpośrednio w ClickUp, łączyć je z zadaniami, uruchamiać automatyzacje i przekształcać wątki e-mailowe w uporządkowane elementy pracy.

Weźmy przykład.

E-mail od potencjalnego studenta z pytaniem o terminy składania wniosków o stypendia może zostać automatycznie przekształcony w zadanie dla zespołu rekrutacyjnego, zaplanowany i przypisany. A ponieważ zarządzasz tymi e-mailami w ClickUp, Twoje zespoły marketingowe i rekrutacyjne pozostają zsynchronizowane i unikają utraty wątków.

Korzystając z typowych punktów zapytań, możesz opracować sekwencje wiadomości e-mail, które są wyzwalacze, gdy potencjalny klient wypełnia formularz lub przechodzi do kolejnej sceny. Ustaw oparte na regułach automatyzacje ClickUp, które uruchamiają się po spełnieniu określonych warunków.

Ustaw wyzwalacze oparte na regułach za pomocą ClickUp Automations.

Na przykład:

Wyzwalacz : Gdy potencjalny klient wypełnia formularz z prośbą o konsultację telefoniczną.

Warunek : Pole zainteresowań programem równe „Studia podyplomowe z zakresu biznesu”

Działanie: Wyślij e-mail z linkiem do kalendarza, aby zaplanować rozmowę i przydzielić zadanie doradcy ds. rekrutacji.

Automatyzacja przepływu pracy za pomocą ClickUp wymaga trochę czasu na ustawienia, ale pozwala zaoszczędzić ponad 5 godzin pracy tygodniowo.

⭐ Bonus: Wykorzystaj ClickUp Autopilot Agents do obsługi powtarzalnej komunikacji na dużą skalę. Te oparte na AI asystenty mogą automatycznie odpowiadać na pytania studentów, przekierowywać e-maili do odpowiedniego doradcy i pełnić rolę wyzwalacza kolejnych kroków. Na przykład, gdy potencjalny student wysyła e-mail z pytaniem o uprawnienia do stypendium w ramach programu studiów magisterskich, agent Autopilot może natychmiast odpowiedzieć, podając odpowiednie informacje dotyczące pomocy finansowej, oznaczyć doradcę ds. rekrutacji w celu podjęcia dalszych działań oraz utworzyć zadanie, aby wysłać spersonalizowane przypomnienie przed upływem kolejnego terminu składania wniosków.

5. Organizuj wydarzenia stacjonarne

Studenci chcą zobaczyć kampus, na którym spędzą kilka następnych lat. Daj im możliwość zapoznania się z nim, otwierając dla nich istniejące wydarzenia na terenie kampusu.

Organizuj dni otwarte z rejestracją uczestników podczas weekendów powitalnych, corocznych festiwali, ważnych wydarzeń sportowych, a nawet wykładów gościnnych. Wizyty na kampusie pozwolą im poznać energię i kulturę Twojej uczelni.

W przypadku lokalnych i regionalnych potencjalnych studentów zaplanuj grupowe wycieczki po kampusie w weekendy. Pozwoli to zaoszczędzić czas poświęcany na indywidualne oprowadzanie, a potencjalni studenci będą mieli również okazję na spotkanie z innymi osobami rozważającymi wybór tych samych programów.

Podczas wycieczek po kampusie studenci-ambasadorzy mogą udostępniać swoje doświadczenia, odpowiadając jednocześnie na pytania, które pojawiają się po drodze.

Dla potencjalnych studentów z całego kraju lub z zagranicy nagrywaj wirtualne wycieczki po kampusie i umieszczaj je na swojej stronie internetowej. Twórz interaktywne doświadczenia 360 stopni, które pozwalają użytkownikom poruszać się po budynkach kampusu we własnym tempie.

W jaki sposób pomaga ClickUp?

Szablon marketingu wydarzeń ClickUp pozwala uporządkować wszystkie szczegóły, od planowania i harmonogramu pracy wolontariuszy po śledzenie potwierdzeń udziału i działania po wydarzeniu.

Pobierz bezpłatny szablon Skorzystaj z szablonu ClickUp do marketingu wydarzeń, aby planować i realizować wydarzenia.

W ClickUp Widoki możesz zaplanować każdy etap dni otwartych lub wycieczki po kampusie, śledzić rejestracje za pomocą pól niestandardowych i przypisywać zadania przygotowawcze poszczególnym działom.

Po ustaleniu cyklu pracy wydarzeń kalendarz ClickUp zapewnia dodatkową kontrolę. Każdy element wydarzenia na terenie kampusu staje się ograniczonym czasowo planem działania.

Możesz również zsynchronizować kalendarz z zewnętrznymi narzędziami, takimi jak Kalendarz Google lub Outlook, aby zapewnić spójność działań wykładowców, wolontariuszy i pracowników.

Zaplanuj przygotowania do wydarzenia i działania następcze za pomocą kalendarza ClickUp.

6. Zainwestuj w lokalne wyszukiwanie i zarządzanie reputacją online

W przypadku instytucji szkolnictwa wyższego widoczność zaczyna się na długo przed tym, zanim student odwiedzi Twoją stronę internetową. Kiedy potencjalni studenci (i ich nadrzędni) wyszukują hasła „najlepsze szkoły biznesowe w mojej okolicy” lub „najlepsze programy pielęgniarskie w Bostonie”, to właśnie obecność Twojej uczelni w Internecie decyduje o tym, czy w ogóle znajdzie się ona w kręgu ich zainteresowań.

Optymalizacja wyszukiwania lokalnego i zarządzanie reputacją online to dwa najważniejsze filary współczesnego marketingu uczelni. Razem pomagają one dotrzeć do odpowiednich studentów, w odpowiednich regionach, z odpowiednim przekazem.

Zacznij od optymalizacji profilu Google Business Profile (GBP). Potraktuj go jako pierwsze wrażenie, jakie wywiera Twoja uczelnia. Upewnij się, że każda lokalizacja kampusu ma aktualny profil zawierający dokładne informacje, w tym adres, numer kontaktowy, godziny pracy biura i wysokiej jakości zdjęcia kampusu.

Dodawaj posty o dniach otwartych, zbliżających się terminach rekrutacji i wydarzeniach na kampusie. Zachęcaj obecnych studentów i absolwentów do zostawiania szczerych, szczegółowych recenzji na temat swoich doświadczeń. Mają one większe znaczenie dla potencjalnych studentów niż jakakolwiek płatna reklama.

Oprócz wyników wyszukiwania, zarządzanie reputacją obejmuje również sposób, w jaki uczelnia angażuje się w kanały cyfrowe.

Odpowiadaj szybko na pozytywne i negatywne opinie, okazując empatię i przejrzystość. Traktuj to jako lustro, które pokazuje studentom, jak Twoja instytucja przykłada wartość do opinii.

W jaki sposób pomaga ClickUp?

Zadania ClickUp przekształcają ogólne cele w jasne, możliwe do realizacji kroki, które są łatwe do śledzenia i zarządzania. Zacznij od utworzenia zadań dla każdego wskaźnika KPI dotyczącego reputacji lub marketingu, który chcesz poprawić — np. zwiększenie liczby recenzji w Google, podwyższenie oceny gwiazdkowej lub rozszerzenie obecności w lokalnych katalogach.

Zadania ClickUp ułatwiają pracę zespołową — ustalaj priorytety, przypisuj właścicieli, dodawaj szczegóły i informuj wszystkich o komentarzach i aktualizacjach — wszystko w jednym miejscu.

Każde zadanie można podzielić na mniejsze podzadania lub elementy listy kontrolnej, dzięki czemu nawet niematerialne działania, takie jak budowanie reputacji i widoczności, stają się mierzalne i łatwiejsze do zarządzania. Możesz przypisywać zadania konkretnym członkom zespołu, ustalać terminy, dodawać priorytety i śledzić postępy od początku do końca.

Zadania można pogrupować według zespołów, działów lub inicjatyw — np. „Lokalne SEO”, „Zarządzanie reputacją” lub „Opinie studentów” — dzięki czemu każdy wie, na czym się skupić i w jaki sposób jego praca przyczynia się do osiągnięcia ogólnego celu.

Dzięki zadaniom ClickUp możesz przekształcić pomysły i cele w konkretne działania, co ułatwia mierzenie wyników i utrzymanie spójności zespołu.

ClickUp Insight: 55% menedżerów wyjaśnia „dlaczego” realizują projekty, łącząc zadania z większymi wyzwaniami lub celami. Oznacza to, że 45% osób, które przedkładają proces nad cel, może stracić motywację i zapał do pracy. Nawet osoby osiągające najlepsze wyniki muszą widzieć znaczenie swojej pracy i odnajdywać sens w tym, co robią. Czas wypełnić lukę. Połącz poszczególne zadania z nadrzędnymi celami i zadaniami w ClickUp. Wykorzystaj wbudowane relacje i zależności, aby pokazać, w jaki sposób każdy wysiłek przyczynia się do osiągnięcia większego celu, dzięki czemu zadania staną się bardziej znaczące dla wszystkich członków zespołu. 💫 Rzeczywiste wyniki: Cartoon Network wykorzystało funkcje zarządzania mediami społecznościowymi ClickUp, aby zakończyć publikację zawartości 4 miesiące przed terminem i zarządzać dwukrotnie większą liczbą kanałów społecznościowych przy tej samej liczbie pracowników.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia do zarządzania kampusem

7. Reklama cyfrowa oparta na danych

Reklama cyfrowa oparta na danych wykorzystuje informacje o odbiorcach, analizę zachowań i wskaźniki konwersji, aby określić, w jaki sposób, gdzie i kiedy uczelnia powinna prowadzić kampanie online.

Korzystając z Google Ads, Meta (Facebook + Instagram), LinkedIn i YouTube, możesz promować dni otwarte, uruchomienie programów, stypendia i terminy składania wniosków wśród odpowiednich odbiorców.

Ale dlaczego ma to znaczenie?

Śledząc wyświetlenia, kliknięcia i konwersje, możesz określić, które kampanie przyciągają najbardziej odpowiednich potencjalnych klientów, a które nie spełniają oczekiwań.

Najlepiej byłoby prześledzić, ile potencjalnych klientów faktycznie złożyło podania. Gdy uda Ci się połączyć dane na poziomie kampanii (kliknięcia reklam, odwiedziny stron docelowych i przesłane formularze) z rzeczywistymi wynikami rekrutacji, Twoja reklama stanie się strategią marketingową sprzyjającą rozwojowi.

Zacznij od połączenia źródeł danych. Zsynchronizuj platformy reklamowe, CRM, oprogramowanie marketingowe dla przedsiębiorstw i narzędzia analityczne, aby przepływ działań potencjalnych klientów był przekazywany do centralnego systemu.

Następnie stwórz segmenty studentów, które odzwierciedlają Twój lejek rekrutacyjny. Mogą to być uczniowie ostatnich klas szkół średnich, którzy rozważają różne opcje studiów licencjackich. Albo studenci zagraniczni, którzy szukają informacji o wizach i zakwaterowaniu. Albo cokolwiek innego.

Spersonalizuj zawartość reklamową, aby odzwierciedlała motywacje poszczególnych segmentów. Uczniowie szkół średnich mogą reagować na żywe obrazy przedstawiające życie kampusu. Profesjonalni słuchacze mogą być bardziej zainteresowani komunikatami dotyczącymi zwrotu z inwestycji, wynagrodzeń lub elastyczności.

W jaki sposób pomaga ClickUp?

Pulpit ClickUp zapewnia przejrzysty widok wyników kampanii marketingowej. Monitoruj odpowiednie wskaźniki wydajności marketingowej, aby mieć pewność, że osiągasz swoje cele.

Monitoruj skuteczność kampanii marketingowych za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp.

⭐ Bonus: Połącz swoje ulubione narzędzia reklamowe i analityczne bezpośrednio z ClickUp za pomocą integracji ClickUp. Połącz platformy takie jak Google Ads, Meta, HubSpot i Google Analytics, aby automatycznie pobierać dane kampanii i wskaźniki wydajności.

8. Zamień swoich studentów w ambasadorów marki

Twoi studenci są Twoim najskuteczniejszym zespołem marketingowym.

Pytanie brzmi: czy im na to pozwalasz?

Kiedy student udostępnia vloga z przeprowadzki do akademika, zdjęcie z corocznego festiwalu lub krótki post o tym, jak profesor pomógł mu zdobyć staż — to marketing, którego nie da się kupić.

Te autentyczne, nieprzesadzone historie budują emocjonalne połączenie, którego nie da się odtworzyć w żadnej płatnej reklamie. Pokazują one, jak naprawdę wygląda życie na Twojej uczelni, pomagając potencjalnym studentom wyobrazić sobie siebie w tym miejscu.

Wiele uniwersytetów i szkół wyższych również uwzględnia to w swoich planach marketingowych.

Uniwersytet Południowej Kalifornii (USC) prowadzi jeden z najlepiej zorganizowanych i odnoszących największe powodzenie programów ambasadorów studenckich w szkolnictwie wyższym.

Każdy ambasador jest wybierany w drodze rygorystycznego procesu rekrutacyjnego i przechodzi szkolenie z zakresu etykiety cyfrowej, komunikacji marki oraz podstaw tworzenia zawartości, w tym fotografii, krótkiego wideo i storytellingu.

Twoi ambasadorzy udostępniają różne perspektywy, pochodzą z różnych środowisk, w tym są studentami zagranicznymi, studentami przeniesionymi, sportowcami i artystami. Potencjalni kandydaci mogą zapoznać się z wieloma wersjami doświadczeń związanych ze studiowaniem.

W jaki sposób pomaga ClickUp?

Prowadzenie programu ambasadorów studenckich wymaga koordynacji działań marketingowych, rekrutacyjnych, w mediach społecznościowych i spraw studenckich. ClickUp for Education pomaga usprawnić każdy etap tego procesu.

Skonfiguruj dedykowaną przestrzeń roboczą Ambassador w ClickUp, gdzie Twój zespół marketingowy będzie zarządzał rekrutacją, szkoleniami, planowaniem zawartości i śledzeniem wyników.

Twój zespół marketingowy może dodać każdego ambasadora jako gościa, który może przesyłać posty do zatwierdzenia lub śledzić terminy kampanii.

Materiały wprowadzające, takie jak wytyczne dotyczące marki i zasady korzystania z mediów społecznościowych, są przechowywane w ClickUp Dokument.

Widok kalendarza ClickUp pomaga planować zawartość ambasadorską wokół kluczowych momentów w roku akademickim, takich jak orientacja, wydarzenia sportowe, rekrutacja studentów i tydzień ukończenia studiów.

Typowe wyzwania związane z marketingiem uczelni wyższych i sposoby ich pokonywania

Nawet przy zastosowaniu najlepszych strategii marketing w szkolnictwie wyższym wiąże się z szeregiem wyzwań. Obejmują one:

❗Wyróżnij się na nasyconym rynku

Amerykański Departament Edukacji wymienia na liście prawie 4000 instytucji akademickich w USA , które przyznają stopnie naukowe. Liczba ta nie obejmuje nawet szkół zawodowych ani nietradycyjnych.

Rynek jest bardziej konkurencyjny niż kiedykolwiek, a studenci mają zupełnie inne podejście do tradycyjnej edukacji.

✅ Rozwiązanie: Unikaj ogólnych pozycji, z których korzystają wszyscy inni.

Zamiast mówić o „globalnych możliwościach”, skoncentruj się na celowych komunikatach. Może to być podkreślenie wskaźnika zatrudnienia absolwentów w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Zamiast „światowej klasy badań naukowych” podkreśl, w jaki sposób Twoi studenci przyczyniają się do finansowanych projektów już na drugim roku studiów.

❗Dostosowanie różnych działów

Zapytaj dowolną instytucję szkolnictwa wyższego, a dowiesz się, że korzysta ona z wielu różnych narzędzi. CRM do rekrutacji, platforma e-mailowa do marketingu, starsza wersja systemu ERP do spraw akademickich i arkusze kalkulacyjne do kontaktów z absolwentami.

W wyniku działają działy marketingu, rekrutacji, absolwentów i akademickie w izolacji.

Wynik to brak spójności między tymi działami. Bez planu marketingowego skutkuje to brakiem spójności w doświadczeniach studentów.

✅ Rozwiązanie: Zachęcaj do planowania międzyfunkcjonalnego poprzez udostępnianie kalendarzy, regularną synchronizację strategii i ujednolicone briefy kampanii. Ustal jasne wytyczne dotyczące marki i cyklu pracy, aby każdy dział przyczyniał się do tworzenia spójnej narracji.

📚 Czytaj więcej: Jak korzystać z ClickUp dla studentów

❗Ograniczone limity marketingowe

Jeśli reprezentujesz małą uczelnię wyższą o limicie budżetu marketingowego i zasobach, nie możesz po prostu realizować 10 zadań jednocześnie.

Konkurujesz również z instytucjami, które dysponują milionowymi budżetami marketingowymi oraz agencjami oferującymi pełen zakres usług i własnym personelem, który zajmuje się wszystkim.

✅ Rozwiązanie: Nie działaj na oślep. Skoncentruj się na 2-3 kanałach, w których przebywają Twoi odbiorcy. Konsekwentnie udostępniaj swoją zawartość. Nie ma nic złego w wykorzystaniu AI do skalowania działań marketingowych w sieci. Na przykład podczas tworzenia zawartości, jej ponownego wykorzystywania, burzy mózgów itp.

💡 Porada dla profesjonalistów: Gdy możliwości Twojego zespołu są ograniczone, skorzystaj z funkcji Connected Search w ClickUp Brain, aby nadać kontekst każdemu pomysłowi przed rozpoczęciem jego realizacji. Na przykład podczas burzy mózgów nad koncepcjami kampanii Brain może automatycznie pobrać powiązane informacje z poprzednich raportów rekrutacyjnych, postów w mediach społecznościowych lub podsumowań wydarzeń przechowywanych w Twoim obszarze roboczym. Skorzystaj z funkcji Connected Search w ClickUp Brain, aby uzyskać natychmiastowe odpowiedzi bez konieczności każdorazowego wymyślania koła na nowo.

Scentralizuj wysiłek marketingowy swojej uczelni dzięki ClickUp

Kompleksowy marketing w kanałach cyfrowych zwiększy liczbę zapisów studentów. Nie chcesz jednak, aby Twój zespół był przeciążony zarządzaniem chaosem, zwłaszcza gdy jego czas jest już podzielony między tysiące różnych zadań.

ClickUp pozwala zaoszczędzić czas.

Ta wszechstronna aplikacja do pracy pozwala scentralizować Twoje zadania. Otrzymujesz przestrzeń roboczą, w której treści są przechowywane wraz z kontekstową sztuczną inteligencją, automatyzacją obsługującą powtarzalne zadania, szablonami stworzonymi z myślą o marketingu edukacyjnym oraz funkcjami współpracy, które zapewniają spójność działań Twojego zespołu.

Krótko mówiąc, wszystko, co pomaga zrealizować pomysły marketingowe od koncepcji do wykonania bez opuszczania jednej platformy.

Zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp, aby rozpocząć planowanie strategii marketingowych dla uczelni.