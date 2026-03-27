Jak mierzyć i śledzić swój udział w dyskusjach

Czy Adidas jest bardziej popularny niż Nike? Czy na Instagramie ludzie częściej mówią o Netflixie niż o Amazon Prime? Czy Taco Bell cieszy się większym zainteresowaniem niż McDonald’s?

To właśnie tego rodzaju pytania zespoły zadają sobie codziennie w odniesieniu do własnych marek. I nie ma co do tego wątpliwości – konkurenci równie uważnie obserwują te trendy.

Ten fragment uwagi nazywamy udziałem w dyskusji. Ma on znaczenie, ponieważ ludzie nie kupują tylko produktów; kupują marki, z którymi czują się związani. W rzeczywistości 76% klientów wolałoby wybrać markę, z którą czują więź, niż zdecydować się na konkurencję.

Wiedza o tym, jak dużą część rozmów zajmuje Twoja marka, ułatwia określenie, które kampanie marketingowe są skuteczne, a które wymagają niewielkiego wsparcia.

W tym artykule omówimy, jak skutecznie mierzyć udział w dyskusji, w tym w mediach społecznościowych, w wynikach wyszukiwania, w płatnych reklamach oraz w różnych kanałach marketingowych.

Czym jest udział w dyskusji (SOV)?

W istocie udział w dyskusjach dotyczy tego, ile przestrzeni Twoja marka zajmuje w świadomości ludzi i rozmowach w porównaniu z konkurencją.

Wyobraź sobie, że stoisz w zatłoczonym pomieszczeniu pełnym marek i zwracasz uwagę na to, jak często pada Twoja nazwa. Im głośniejsza i bardziej znacząca jest Twoja obecność, tym większa świadomość marki.

Ale czy chodzi tylko o szum? Nie. SOV polega na utrzymaniu widoczności w miejscach, w których Twoja grupa docelowa już zwraca uwagę; różni się to od „udziału w rynku”, który jest terminem używanym również do opisania popularności marki.

Poznajmy różnice między nimi na podstawie kilku przykładów.

🧠 Czy wiesz, że: W 2022 roku firma Shiseido postawiła na treści tworzone przez użytkowników w mediach społecznościowych, zachęcając fanów do udostępniania zdjęć swoich stylizacji z wykorzystaniem produktów marki. W rezultacie liczba wzmianek o kosmetykach do makijażu Shiseido znacznie wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim, pokazując, jak widoczność w odpowiednich przestrzeniach może radykalnie zwiększyć obecność marki.

Porównanie udziału w dyskusjach z udziałem w rynku

Wyobraź sobie dwie sieci kawiarni: marka A jest przedmiotem wielu wzmianek w mediach społecznościowych, ale sprzedaje mniej filiżanek niż marka B, która dominuje pod względem rzeczywistej sprzedaży. W tym przypadku marka A ma większy udział w dyskusjach, podczas gdy marka B posiada większy udział w rynku. Jedna wykazuje widoczność, druga – siłę generowania przychodów.

Aby lepiej zrozumieć różnice między nimi, przedstawiamy poniżej kompleksowe porównanie:

Aspect Udział w dyskusji (SOV) Udział w rynku (SOM) Definicja Mierzy widoczność, liczbę wzmianek i obecność marki w porównaniu z konkurencją Mierzy sprzedaż lub przychody Twojej firmy na rynku Skup się Świadomość marki i zasięg marketingowy Sprzedaż, przychody i pozyskiwanie klientów Przykład Jeśli na Instagramie Netflix pojawia się w 2 000 z 10 000 wszystkich wzmianek dotyczących streamingu, jego SOV wynosi 20%. Jeśli Netflix osiąga 2 mld dolarów przychodów ze streamingu na rynku o wartości 10 mld dolarów, jego SOM wynosi 20%. Dlaczego to ma znaczenie Pokazuje, jak obecna jest Twoja marka w rozmowach i mediach Pokazuje rzeczywiste wyniki biznesowe i kondycję finansową

Dlaczego SOV ma znaczenie w analizie konkurencji

Znajomość udziału w dyskusji pomaga ocenić pozycję Twojej marki na tle innych.

Jeśli Nike dominuje w rozmowach na temat odzieży sportowej, ale podczas kampanii rośnie liczba wzmianek o Adidasie, jest to oznaka zmiany widoczności marek.

Podobnie, jeśli Taco Bell nagle zyska większą popularność niż McDonald’s w mediach społecznościowych, może to wskazywać na zainteresowania konsumentów lub wpływ wprowadzenia nowego produktu na rynek.

Powszechnie panuje błędne przekonanie, że analiza głosu polega na naśladowaniu konkurencji, ale tak naprawdę chodzi o wykrywanie luk i szans. Skoncentruj się na wzmacnianiu tego, co jest skuteczne, i uzyskaj wgląd w to, jak obecność Twojej marki zmienia się w czasie.

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników umysłowych przyznaje, że decyzje często umykają ich uwadze, gdy są zasypani wiadomościami na czacie, w e-mailach lub arkuszach kalkulacyjnych. Bez jednego miejsca, w którym można je zapisać, cenne spostrzeżenia giną w natłoku innych spraw. Dzięki funkcji zarządzania zadaniami w ClickUp każda decyzja może natychmiast stać się zadaniem, które można śledzić. Zamień czaty, komentarze, dokumenty, a nawet e-maile w działania za pomocą jednego kliknięcia

Kanały służące do pomiaru udziału w dyskusji

Największą zaletą wskaźnika udziału w dyskusjach jest to, że nie jest on powiązany tylko z jedną kampanią ani nawet jednym kanałem. Jeśli pozostajesz w tyle na jednej platformie, możesz to nadrobić na innej.

Przyjrzyjmy się zatem kluczowym kanałom, w których Twoja marka powinna być obecna i mierzone.

Wzmianki w mediach społecznościowych

69% osób twierdzi, że najbardziej angażująca zawartość marek widzi na Instagramie, a prawie połowa chciałaby, aby marki częściej z niego korzystały. Już to pokazuje, jak ważne są media społecznościowe dla udziału Twojej marki w dyskusji.

Każda etykieta, komentarz lub wzmianka to sygnał pokazujący, jak bardzo Twoja marka jest obecna w codziennych rozmowach. Śledzenie tych wzmianek w mediach społecznościowych na platformach takich jak Instagram, X, LinkedIn czy TikTok pomaga nie tylko zobaczyć, jak często pojawia się Twoja marka, ale także co mówią ludzie.

Weźmy na przykład lokalną kawiarnię, o której wspominają klienci. Jeden post prowadzi do kolejnego, a wkrótce marka staje się częścią szerszej dyskusji. W ten sposób rośnie udział marki w rozmowach.

👀 Ciekawostka: Kiedy w 2023 roku na ekrany trafił film o Barbie, wywołał on falę kulturową, która wykroczyła daleko poza wyniki kasowe. Część jego magii wynikała z przemyślanej kampanii w mediach społecznościowych: użytkownicy zostali zaproszeni do tworzenia własnych plakatów w stylu Barbie za pomocą narzędzia opartego na AI, które zyskało 13 milionów użytkowników.

Widoczność w wyszukiwarkach (udział w rozmowach dotyczących SEO)

Niektórzy twierdzą, że SEO jest obecnie mniej skuteczne. Użytkownicy przeglądają streszczenia generowane przez AI Google lub korzystają z narzędzi takich jak ChatGPT zamiast przewijać długie listy linków. Nie oznacza to jednak, że widoczność w wyszukiwarkach straciła na znaczeniu. Oznacza to po prostu, że uległa zmianie.

Aby utrzymać widoczność, Twoja marka musi teraz pojawiać się nie tylko w czołowych wynikach wyszukiwania, ale także w odpowiedziach, z których czerpią narzędzia AI. Dlatego posiadanie silnego udziału w rozmowach w kontekście SEO pozostaje kluczowe.

Im częściej Twoja strona pojawia się w wynikach wyszukiwania dla odpowiednich słów kluczowych i tematów, tym większe jest prawdopodobieństwo, że zarówno wyszukiwarki, jak i asystenci AI będą wyświetlać Twoją zawartość.

Gdy większość ruchu organicznego dla danego słowa kluczowego trafia na Twoją stronę, oznacza to, że masz silny udział w dyskusji w tej przestrzeni.

Płatne media (PPC i reklamy displayowe)

Reklama internetowa to kolejne miejsce, w którym można mierzyć udział w dyskusji. Konta Google Ads udostępniają wskaźniki, takie jak udział w wyświetleniach, które pokazują, jak często Twoje reklamy pojawiają się w porównaniu z konkurencją.

Jeśli Twoja marka zdobywa więcej wyświetleń dla odpowiednich zapytań, zajmujesz więcej przestrzeni reklamowej i zwiększasz swoją obecność. Spadek udziału w wyświetleniach może wskazywać na potrzebę dostosowania stawek, udoskonalenia kierowania lub ponownego przemyślenia ustawień kampanii.

Jest to ważne, ponieważ badania pokazują, że reklamy i promocje ukierunkowane na określone grupy docelowe przyciągają uwagę około jednej trzeciej osób, a w przypadku pokolenia Z odsetek ten wzrasta do prawie 50%.

PR i relacje w mediach

Za każdym razem, gdy Twoja marka pojawia się w artykule lub na stronie informacyjnej, zwiększa to Twój udział w dyskusji. Tego rodzaju media zarobione budują wiarygodność i kształtują reputację marki w sposób, w jaki nie są w stanie tego zrobić reklamy.

Śledzenie wzmianek w mediach i relacji PR pomaga sprawdzić, czy Twój wysiłek sprawia, że Twoja marka dociera do odpowiedniej grupy odbiorców.

Fora branżowe i dyskusje społecznościowe

Niszowe fora, serwisy z recenzjami i społeczności internetowe to często miejsca, w których ludzie udostępniają szczere opinie.

Monitorując dyskusje w tych przestrzeniach, możesz sprawdzić, jak często pojawia się Twoja marka w porównaniu z konkurencją.

Wzmianki te są cenne, ponieważ pokazują autentyczne zainteresowanie konsumentów oraz nastroje użytkowników. Obecność i aktywność w tych rozmowach pomaga wzmocnić pozycję Twojej marki.

📌 Przykład: Wyobraź sobie, że na forum r/Fitness serwisu Reddit dyskutuje się o nowej aplikacji fitness. Dziesiątki użytkowników polecają ją zamiast większych konkurentów, co zapewnia marce zauważalny wzrost udziału w dyskusjach w tej społeczności.

Jak obliczyć udział w dyskusji: przewodnik krok po kroku

Wyobraźmy sobie, że właśnie wprowadziłeś na rynek nową markę kawy. W tym miesiącu ludzie wspomnieli o Tobie w sieci około 50 razy. W tym samym czasie Twoi konkurenci łącznie otrzymali 450 wzmianek. Chcesz wiedzieć, ile przestrzeni zajmujesz w tej szerszej dyskusji. I tu właśnie pojawia się wskaźnik udziału w dyskusji.

Oto jak to zrobić krok po kroku:

Krok 1: Zdecyduj, co chcesz mierzyć

Mogą to być wzmianki w mediach społecznościowych, wyświetlenia reklam, ruch na stronie internetowej, a nawet relacje w mediach. Wybierz kanał (lub kanały), w których chcesz ocenić obecność swojej marki.

Krok 2: Zbierz dane dotyczące swojej marki

Sprawdź, ilu razy pojawiła się zmiana na temat Twojej marki, ilu kliknięć uzyskała Twoja reklama lub ile ruchu odnotowała Twoja strona w tym kanale.

Krok 3: Zbierz dane liczbowe

Teraz zsumuj te same dane dla wszystkich konkurentów działających w tej przestrzeni. Dzięki temu uzyskasz pełny obraz rynku.

Krok 4: Oblicz wyniki

Oto prosta formuła:

Udział w dyskusji = (liczba Twojej marki ÷ liczba całkowita) × 100 W naszym przykładzie dotyczącym marki kawy: 50 ÷ (50 + 450) × 100 = 10% Oznacza to, że Twoja marka ma obecnie 10-procentowy udział w rozmowach na tym rynku.

Zaletą tej formuły jest to, że sprawdza się wszędzie. W mediach społecznościowych możesz mierzyć liczbę wzmianek. W przypadku reklam możesz skorzystać z wskaźnika udziału w wyświetleniach z Google Ads. Jeśli chodzi o wyszukiwarki, możesz sprawdzić, jak często Twoja strona pojawia się w porównaniu z innymi. A w przypadku PR możesz śledzić, jak często Twoja marka pojawia się w artykułach lub relacjach prasowych.

Kluczowe wskaźniki i KPI, które należy śledzić w odniesieniu do SOV

Chcesz naprawdę zrozumieć, jak mierzyć udział w dyskusji swojej marki? Oto podstawowe informacje, ich znaczenie oraz sposoby wykorzystania.

1. Łączna liczba wzmianek w porównaniu z konkurencją

To klasyczny sposób przedstawienia udziału w dyskusji. Policz wzmianki o swojej marce w danym kanale, dodaj wzmianki o konkurencji, a następnie oblicz swój udział procentowy.

Formuła: SOV = (Wzmianki o Twojej marce ÷ Łączna liczba wzmianek na rynku) × 100 Ta sama zasada sprawdza się również w przypadku innych wskaźników, takich jak kliknięcia czy ruch na stronie. Oto, w jaki sposób to pomaga: Pokazuje obecność Twojej marki w rozmowach w porównaniu z innymi

Rozwiązanie sprawdza się w przypadku wzmianek w mediach społecznościowych, relacji PR, a nawet płatnego lub organicznego ruchu, gdy potrzebujesz prostego sposobu na pomiar i obliczenie udziału w rynku.

2. Wyświetlenia i zasięg

Zasięg to liczba unikalnych osób, które zobaczyły Twoją zawartość. Wyświetlenia to łączna liczba pokazów, wliczając powtórki. Śledź oba wskaźniki, aby zrozumieć, jak szeroko postrzegana jest Twoja marka i jak często się pojawia.

💡 Porada dla specjalistów ds. marketingu efektywnościowego: W Google Ads dodaj kolumny udziału w wyświetleniach, aby sprawdzić, jaki procent kwalifikujących się wyświetleń faktycznie udało Ci się zdobyć. Liczba Twoich wyświetleń podzielona przez całkowitą liczbę kwalifikujących się wyświetleń daje przejrzysty wskaźnik widoczności w stylu SOV dla kampanii płatnych.

Przedstaw wszystkie dane liczbowe na pulpitach nawigacyjnych ClickUp, aby wizualnie skoordynować swój wysiłek:

3. Wskaźnik zaangażowania

Wskaźnik zaangażowania pokazuje, jak aktywnie użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoją zawartością w stosunku do wielkości grupy odbiorców lub zasięgu. Weź pod uwagę polubienia, komentarze, udostępnienia, zapisania i kliknięcia. Jest to pomocna kontrola jakości, uzupełniająca surowe dane dotyczące liczby wzmianek.

Stałe zaangażowanie jest silnym wskaźnikiem kondycji marki i aktywnej obecności w sieci.

Formuła: Zaangażowanie na zasięg = (Łączna liczba interakcji / Zasięg na post) x 100 Szybki przewodnik: Rosnące zaangażowanie przy stałym zasięgu zazwyczaj oznacza, że Twoja zawartość trafia do odbiorców

Zastosuj tę samą metodę zarówno w odniesieniu do siebie, jak i do konkurencji, aby zapewnić rzetelność porównania

4. Analiza nastrojów

Nie wszystkie wzmianki są sobie równe. Analiza nastrojów klasyfikuje rozmowy jako pozytywne, negatywne lub neutralne, dzięki czemu możesz zobaczyć, jakie odczucia towarzyszą ludziom, gdy o Tobie mówią.

Połączenie wielkości z tonem daje prawdziwszy obraz obecności Twojej marki.

Oto jak z tego korzystać: Zwracaj uwagę na wahania po premierach lub wysiłkach PR

Porównaj nastroje klientów z nastrojami konkurencji, aby dostrzec możliwości w komunikacji

5. Pozycje słów kluczowych i widoczność w wynikach wyszukiwania

Jak widzieliśmy wcześniej, wskaźnik udziału w rozmowach (SEO share of voice) szacuje proporcję potencjalnego ruchu z bezpłatnych wyników wyszukiwania dla określonego zestawu słów kluczowych kierowanego do Twojej witryny w porównaniu z ruchem odnotowanym przez konkurencję.

Połącza rankingi i kliknięcia z prostym wskaźnikiem widoczności, dzięki czemu możesz sprawdzić swoją pozycję na stronie wyników.

Tematy, w których często zajmujesz wysokie pozycje i zdobywasz kliknięcia, świadczą o dużej widoczności w wynikach wyszukiwania, natomiast luki, w których konkurenci zajmują wyższe pozycje, wskazują, gdzie należy wprowadzić ulepszenia lub tworzyć zawartość.

Oto kilka przydatnych źródeł informacji: Google Search Console do śledzenia wyświetleń, kliknięć i średniej pozycji, co pozwala oprzeć szacunki udziału w rozmowach na rzeczywistych danych

Narzędzia do śledzenia pozycji w rankingach, takie jak Ahrefs i inne, służące do monitorowania pozycji konkurencji oraz automatycznych wskaźników widoczności typu SOV

Martwisz się, czy w swoich tekstach „używasz wystarczającej liczby słów kluczowych”? Ten wątek na Reddicie pokazuje, jak zachować odpowiednią równowagę. Jedno przypomnienie przypomina nam, żeby pisać dla ludzi, a nie na siłę wplatać konkretne frazy:

Jeśli w całym tekście będziesz nienaturalnie powtarzać tę frazę słowo w słowo, prawdopodobnie zaszkodzi ci to w dłuższej perspektywie. Nie pisz dla Google'a; pisz dla ludzi.

Inna opinia mówi, aby nadać każdemu artykułowi jasny cel, tak aby pozostał on skoncentrowany:

Każdy artykuł powinien być skierowany na jedno konkretne słowo kluczowe. Pomoże to w pisaniu, ułatwiając skupienie się na temacie.

Te dwa pomysły świetnie się uzupełniają. Wybierz jasny temat, napisz coś naprawdę przydatnego i pisz naturalnym językiem. Następnie skorzystaj z technik pomiaru udziału w dyskusji, aby sprawdzić, czy Twoje strony uzyskują odpowiedni udział w ruchu z bezpłatnych wyników wyszukiwania.

Oto krótkie podsumowanie wskaźników, które właśnie omówiliśmy:

Wskaźnik Co to pokazuje Dlaczego to ma znaczenie Łączna liczba wzmianek w porównaniu z konkurencją Jak często pojawia się wzmianka o Twojej marce w porównaniu z innymi Pokazuje Twój udział w rozmowach i pomaga obliczyć udział w rynku Wskaźnik zaangażowania Jak użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoją zawartością Pokazuje, czy Twoi odbiorcy uważają Twoją zawartość za wartościową i angażującą Wyświetlenia i zasięg Ile osób obejrzało Twoją zawartość i jak często Podkreśla widoczność Twojej marki i skuteczność reklam Analiza nastrojów Niezależnie od tego, czy wzmianki są pozytywne, negatywne czy neutralne Pomaga monitorować reputację marki i nastroje klientów Pozycje słów kluczowych i widoczność w wynikach wyszukiwania Twoja pozycja w wynikach wyszukiwania i udział w ruchu Wskazuje Twój udział w dyskusjach w kontekście SEO oraz możliwości poprawy widoczności

Pomiar udziału w dyskusji może początkowo wydawać się skomplikowany, ale istnieje wiele narzędzi, które znacznie go ułatwiają. Narzędzia te gromadzą za Ciebie wzmianki, wyświetlenia i dane z wyszukiwarek, dzięki czemu możesz poświęcić więcej czasu na zrozumienie historii kryjącej się za liczbami.

Chcesz poznać dostępne opcje? Zaczynajmy.

1. Platformy do monitorowania mediów społecznościowych

Jednym z najprostszych sposobów śledzenia udziału w dyskusjach Twojej marki jest korzystanie z narzędzi do monitorowania mediów społecznościowych. Zamiast ręcznie przewijać niekończące się kanały informacyjne, skorzystaj z tych platform, aby zebrać wszystkie rozmowy dotyczące Twojej marki i konkurencji, dzięki czemu uzyskasz szerszy obraz sytuacji.

Narzędzia takie jak Brandwatch i Sprout Social pozwalają na śledzenie wzmianek o marce, hashtagów, a nawet nastrojów klientów na różnych kontach w mediach społecznościowych. Pokazują one, kiedy ludzie o Tobie mówią, co mówią oraz jak Twoja obecność wypada na tle innych podmiotów w Twojej przestrzeni.

Dzięki analizie nastrojów klientów możesz zrozumieć, czy ludzie są podekscytowani, sfrustrowani czy też mają neutralne nastawienie, gdy dokonują wzmianek na temat Twojej marki. Ten kontekst pomaga podejmować trafniejsze decyzje.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Prawdziwą wartością tych platform jest to, że pokazują trendy w czasie. Śledź je, aby dowiedzieć się, które tematy wywołują największe zaangażowanie, jak zmienia się Twój udział w dyskusjach podczas kampanii oraz gdzie masz największe szanse na zwiększenie obecności swojej marki.

Jeśli chcesz zrozumieć, jaka jest widoczność Twojej marki w wynikach wyszukiwania, narzędzia SEO są Twoim najlepszym sprzymierzeńcem.

Platformy takie jak Semrush i Ahrefs pozwalają obliczyć udział w SEO, pokazując, jaka część potencjalnego ruchu z wyszukiwarek dla danego zestawu słów kluczowych trafia na Twoją stronę w porównaniu z innymi.

Możesz sprawdzić, w jakich tematach wygrywasz, gdzie konkurencja ma przewagę oraz wokół jakich nowych słów kluczowych warto tworzyć zawartość.

To, co sprawia, że narzędzia te są szczególnie pomocne, to fakt, że umieszczają wyniki wyszukiwania w odpowiednim kontekście. Zamiast po prostu wiedzieć, że zajmujesz 5. miejsce dla danego słowa kluczowego, możesz sprawdzić, ile ruchu prawdopodobnie generujesz na tej pozycji i jak to się zmienia, gdy awansujesz wyżej.

💡 Porada eksperta: Skorzystaj z narzędzi Semrush lub Ahrefs, aby zidentyfikować obszary, w których konkurencja plasuje się wyżej niż Ty. Obszary te często wskazują na konkretne tematy, które interesują Twoich odbiorców, dając Ci jasny plan działania dotyczący nowej zawartości.

Kiedy Twoja marka pojawia się w wiadomościach, na blogach lub w publikacjach branżowych, musisz śledzić wszystkie te wzmianki. Jednak samodzielne wykonywanie tego zadania może wydawać się przytłaczające. Właśnie wtedy przydają się narzędzia do monitorowania PR.

Platformy takie jak Meltwater i Cision zbierają wzmianki o Twojej marce z serwisów informacyjnych, magazynów internetowych, a nawet podcastów.

Narzędzia te pokazują również zasięg każdego materiału oraz nastroje z nim związane. Pomaga to ocenić, czy wysiłek PR sprawia, że Twoja marka dociera do właściwych odbiorców i buduje pozytywną reputację.

📌 Przykład: Wyobraź sobie startup technologiczny, który właśnie uruchomił nową aplikację. Korzystając z Cision, zespół zauważa, że informacja o nim pojawiła się na trzech głównych blogach branżowych, generując pozytywne nastroje i tysiące wyświetleń. Zauważają również, że konkurent został wspomniany w ogólnokrajowej gazecie, co pomaga im zdecydować, gdzie skierować kolejne działania, aby zwiększyć swój udział w dyskusji.

4. ClickUp do scentralizowanego śledzenia i raportowania SOV

Śledzenie udziału w dyskusjach (SOV) we wszystkich kanałach może łatwo wymknąć się spod kontroli. Problem polega na tym, że gwałtowne wzrosty aktywności w mediach społecznościowych, spadki w wynikach SEO, wzmianki w wiadomościach i komentarze konkurencji pojawiają się jednocześnie… a dane często są przechowywane w różnych narzędziach.

ClickUp łączy te wątki w spójną całość, dzięki czemu Twój zespół może przestać się miotać i zacząć kierować dyskusją.

Scentralizuj śledzenie i raportowanie SOV

Dokumentuj cotygodniowe raporty dotyczące udziału w dyskusjach, aby wszyscy mieli dostęp do tych samych informacji w jednym miejscu dzięki ClickUp Docs

Pomyśl o ClickUp Docs jak o żywym notatniku Twojego zespołu. Zamiast rozproszonych plików lub statycznych plików PDF, możesz przechowywać wszystkie raporty SOV w jednym miejscu, które aktualizuje się na bieżąco.

Stwórz pulpit na żywo, który gromadzi wzmianki, dane dotyczące widoczności SEO oraz nastroje, dzięki czemu zmiany są natychmiast wykrywane za pośrednictwem pulpitów ClickUp

Dodaj i zestaw swoje dane dotyczące udziału w rozmowach (SOV) w pulpitach nawigacyjnych ClickUp, a liczby te nagle ożyją. Wykres przedstawiający wzmianki o Twojej marce w mediach społecznościowych znajduje się obok wykresu aktywności konkurencji, a oba są połączone z surowymi notatkami i spostrzeżeniami zebranymi przez Twój zespół.

📌 Przykład: Wyobraź sobie zespół marketingowy w firmie SaaS. Utworzył on w ClickUp folder „Udział w dyskusjach” z oddzielnymi listami dla mediów społecznościowych, SEO, PR i mediów płatnych. Każdy raport staje się zadaniem w ramach tych list, wraz z polami dotyczącymi wzmianek, nastrojów i udziału konkurencji. Kiedy zespół przegląda swój pulpit nawigacyjny podczas poniedziałkowego spotkania, może dokładnie zobaczyć, jak zmienia się ich udział w każdym kanale, bez konieczności przeglądania kilkunastu arkuszy kalkulacyjnych.

Zautomatyzuj import danych z monitoringu mediów społecznościowych

Korzystając z funkcji automatyzacji ClickUp, skonfiguruj automatyzację, która tworzy zadanie za każdym razem, gdy wzrasta liczba wzmianek o konkurencji

Zaletą ClickUp jest to, że nie ogranicza się on tylko do organizacji.

Ręczne kopiowanie danych z różnych pulpitów marketingowych jest nie tylko męczące, ale także sprzyja popełnianiu błędów. Właśnie w tym zakresie integracje ClickUp i automatyzacje ClickUp sprawdzają się najlepiej.

Łącząc ClickUp z narzędziami takimi jak Brandwatch, Sprout Social, SEMrush, Ahrefs, a nawet Arkusze Google, dane mogą przepływać bezpośrednio do Twojego obszaru roboczego. Następnie uruchamiają się automatyzacje, które aktualizują zadania, pola niestandardowe, a nawet pulpity nawigacyjne w momencie pojawienia się nowych danych.

📌 Przykład: Agencja cyfrowa łączy Brandwatch z ClickUp za pomocą integracji. Za każdym razem, gdy Brandwatch wykrywa nagły wzrost wzmianek o konkurencji, automatyzacja natychmiast tworzy nowe zadanie na liście „Monitorowanie konkurencji”. Zadanie to zawiera już informacje o wzmiance, liczbie, nastroju oraz link do oryginalnych postów.

Odkryj wzorce w danych

ClickUp Brain łączy sztuczną inteligencję z wiedzą kontekstową, aby wychwycić rzeczy, które mogłyby umknąć Twojej uwadze. Może on wskazywać nietypowe skoki w liczbie wzmianek, podsumowywać tygodniową aktywność lub sugerować kolejne działania do zrobienia.

Na przykład sprzedawca odzieży zauważa stabilne wyniki na swoim pulpicie nawigacyjnym, ale ClickUp Brain wskazuje, że wzmianki na TikToku gwałtownie rosną po tym, jak mikroinfluencer opublikował post na jego temat. Wskazuje ten trend, sugerując jednocześnie zwiększenie nakładów na zawartość na TikToku. Jednym kliknięciem zespoły marketingowe korzystające z ClickUp mogą przydzielić zadania zespołowi ds. zawartości, aby wykorzystać tę okazję.

Przeanalizuj trendy w danych dotyczących udziału w dyskusjach, a następnie opracuj jasne kolejne kroki dzięki ClickUp Brain

💡 Porada eksperta: Kiedy toniesz w raportach dotyczących udziału w dyskusjach, łatwo przeoczyć historię kryjącą się za liczbami. Właśnie w tym pomaga ClickUp Brain MAX. Wystarczy zadać pytanie, np. „Kto najczęściej dokonał wzmianki o nas w tym tygodniu?”, aby uzyskać jasną odpowiedź bez konieczności przeglądania raportów. Zespoły korzystające z ClickUp Brain Max oszczędzają około jednego pełnego dnia tygodniowo, kończą pracę nawet trzy razy szybciej i obniżają koszty nawet o 86%. Działa w oparciu o kilka czołowych modeli AI, w tym GPT-5, Claude i Gemini, dzięki czemu zyskujesz różne perspektywy zamiast jednego wąskiego widoku. Oto przykładowa sytuacja pokazująca, jak ClickUp Brain MAX może pomóc: Przygotowujesz się do cotygodniowego spotkania. Zamiast zbierać notatki z kilkunastu narzędzi, prosisz Brain o zebranie najważniejszych informacji. W ciągu kilku sekund otrzymujesz przejrzyste podsumowanie, które możesz umieścić w dokumencie ClickUp i udostępnić zespołowi. Nie wydaje się to kolejnym zadaniem, a raczej pomocą, która pozwala Ci skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Jak zwiększyć swój udział w dyskusji

Prawdziwa sztuka pamięci to sztuka skupienia uwagi.

Dla marek uwaga jest wszystkim. Ludzie zapamiętują nazwy, które pojawiają się często, w odpowiednich miejscach i w sposób, który wydaje się autentyczny.

Oto kilka wskazówek, jak zdobyć trwałą uwagę odbiorców:

Włączaj się w trendy kulturowe lub branżowe w sposób naturalny dla Twojej marki, dodając do nich własną perspektywę, zamiast po prostu naśladować to, co robią wszyscy inni

Twórz zawartość, którą ludzie chcą udostępniać swoim znajomym – niezależnie od tego, czy jest to pomocna porada, inspirująca historia, czy po prostu coś, co wywołuje uśmiech na ich twarzach

Nawiąż współpracę z influencerami lub markami o podobnych poglądach, aby Twój przekaz docierał za pośrednictwem osób, którym Twoi odbiorcy już ufają

Zachęcaj swoich pracowników do udostępniania doświadczeń i historii, ponieważ wzmianki od prawdziwych osób często wydają się bardziej autentyczne niż dopracowane kampanie

Obserwuj działania konkurencji, a następnie szukaj luk lub aspektów, które przeoczyli, aby Twoja marka mogła pojawić się tam, gdzie ich nie ma.

Typowe błędy popełniane podczas pomiaru SOV

W 2017 roku linie lotnicze United Airlines spotkały się z ogromną falą krytyki po tym, jak pasażer został siłą usunięty z samolotu. Liczba wzmianek o linii lotniczej gwałtownie wzrosła, ale nie z właściwych powodów.

Gdyby ktoś spojrzał wyłącznie na wielkość udziału w dyskusji, mogłoby się wydawać, że United dominuje w rozmowach. W rzeczywistości reputacja marki poważnie ucierpiała, ponieważ nastroje były w przeważającej mierze negatywne.

Udział w dyskusjach to nie tylko to, czy o marce się mówi. Chodzi o to, co ludzie faktycznie mówią.

Oto najczęstsze błędy, na które należy uważać: Skupianie się wyłącznie na ilości i ignorowanie nastrojów może sprawić, że zalew negatywnych wzmianek będzie wyglądał na postęp, podczas gdy w rzeczywistości jest to ostrzeżenie

Śledzenie wszystkich platform w równym stopniu zamiast skupiania się na kanałach, na których Twoi odbiorcy faktycznie spędzają czas i wchodzą w interakcję z Twoją marką

Porównując się wyłącznie z największymi graczami w branży, możesz sprawić, że małe, ale ważne sukcesy staną się niewidoczne

Traktowanie SOV jako jednorazowego raportu zamiast dynamicznego wskaźnika, który zmienia się wraz z trendami, kampaniami i zachowaniami konsumentów

Zapominając o połączeniu udziału w dyskusji z rzeczywistymi wynikami, takimi jak zaangażowanie, ruch na stronie internetowej czy sprzedaż, pozostawiasz swoją analizę bez jasnego kolejnego kroku

Mierz i zwiększaj swój udział w dyskusji dzięki ClickUp

Udział w dyskusji (SOV) stanowi platformę, dzięki której narracja Twojej marki wyróżnia się w hałaśliwym świecie. Dokładnie mierząc ten wskaźnik i podejmując przemyślane działania, dajesz swojej firmie szansę nie tylko na dołączenie do dyskusji, ale także na przejęcie w niej inicjatywy.

Właśnie w tym ClickUp naprawdę się wyróżnia ✨.

Dzięki możliwości zebrania wszystkich danych dotyczących udziału w dyskusjach w jednym miejscu, narzędzie to automatyzuje żmudne czynności i ujawnia spostrzeżenia, które mogłyby zostać przeoczone.

Kolejną zaletą ClickUp są funkcje współpracy oraz asystent AI. Dzięki nim możesz współpracować ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, aby między innymi udoskonalać ustawienia słów kluczowych i kampanii reklamowych, zarządzać wydatkami reklamowymi w różnych kanałach marketingowych oraz analizować całkowite wydatki reklamowe na rynku.

W połączeniu z możliwością przeglądania danych z monitoringu mediów społecznościowych i generowania wniosków dotyczących SEO za pomocą ClickUp Brain, ClickUp ułatwia ocenę wyników danej marki w różnych kanałach.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś!

Często zadawane pytania (FAQ)

Nie w sensie technicznym. Wynik zawsze będzie przedstawiony jako procent całości. Jeśli jednak większość wzmianek o Twojej marce ma charakter negatywny, może to wydawać się negatywne, ponieważ nie jest to rodzaj uwagi, jakiego oczekujesz.

Potraktuj to jak sprawdzanie swojego samopoczucia. Miesięczne śledzenie daje przyjemny, stabilny obraz sytuacji, podczas gdy cotygodniowe sprawdzanie pozwala wychwycić niespodzianki związane z nowymi kampaniami lub najświeższymi wiadomościami. Możesz użyć formuły na udział w dyskusji, aby konsekwentnie i dokładnie mierzyć wzrost swojego udziału w rynku.

Najprostszym sposobem jest podzielenie liczby wzmianek o Twojej marce przez liczbę wszystkich wzmianek w branży, a następnie pomnożenie wyniku przez 100. Jeśli więc odnotowano 500 wzmianek o Twojej marce, a o konkurentach łącznie 1500, Twój udział w dyskusji wyniesie 2%. Narzędzia mogą wykonać te obliczenia za Ciebie, ale warto zrozumieć leżącą u ich podstaw dynamikę.

Zaangażowanie wzmacnia Twój głos. Gdy ludzie polubią, udostępnią lub skomentują, zwiększa to Twój zasięg i pomaga dotrzeć do większej liczby osób. Ten rodzaj efektu domina naprawdę zwiększa Twoją widoczność w rozmowach. Możesz skorzystać z narzędzi do monitorowania mediów społecznościowych, aby uzyskać te dane z większą dokładnością.

Nie zawsze. Częstsze pojawianie się w dyskusjach sprawia, że jesteś na pierwszym planie, ale sprzedaż następuje wtedy, gdy ta uwaga idzie w parze z zaufaniem, dobrymi doświadczeniami i produktami, których ludzie naprawdę chcą. Wykorzystaj badania rynkowe, aby zrozumieć trendy konsumenckie, a następnie przeprowadź kampanie marketingu cyfrowego, aby zwiększyć sprzedaż wśród odbiorców celowych.

Tak. AI może przeszukiwać ogromne ilości postów, wiadomości, a nawet zdjęć zawierających Twoje logo. Pomaga to nie tylko policzyć wzmianki, ale także zrozumieć, jakie emocje towarzyszą ludziom, gdy o Tobie mówią.