13 najlepszych alternatyw dla Timetap do łatwego planowania spotkań

Jeszcze nie tak dawno planowanie spotkań oznaczało niekończącą się wymianę e-maili, zajęte linie telefoniczne i notatki zapisywane na karteczkach samoprzylepnych. System ten był zarówno czasochłonny, jak i podatny na wiele nieporozumień.

Następnie pojawiły się narzędzia takie jak TimeTap, które uprościły proces planowania dzięki automatyzacji i łatwej rezerwacji online. Dla wielu małych firm i dostawców zastąpiło to chaos przejrzystością.

Jednak wraz z ewolucją oczekiwań klientów wzrosło zapotrzebowanie na bardziej elastyczne rozwiązania z bogatym zestawem funkcji. Chociaż TimeTap pozostaje niezawodnym rozwiązaniem, ma swoje ograniczenia, takie jak ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania i brak zaawansowanych funkcji zarządzania pracą.

Jeśli szukasz płynniejszego i inteligentniejszego rozwiązania do planowania spotkań, ta lista alternatyw dla TimeTap pomoże Ci znaleźć platformę idealnie dopasowaną do Twojego cyklu pracy.

13 alternatyw dla TimeTap w skrócie

Przyjrzyjmy się pokrótce każdemu z tych narzędzi, aby sprawdzić, co sprawia, że warto je rozważyć.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla TimeTap?

Zastanawiasz się, czy nadszedł czas, aby wyjść poza ofertę TimeTap? Oto szczere, rzeczywiste powody, dla których warto rozważyć zmianę, które pomogą Ci szybko zidentyfikować obszary, w których limity mogą wpływać na Twój cykl pracy.

Wymaga dodatkowego czasu i wysiłku, aby ustawić, ponieważ jest bardziej zasobochłonny

Umożliwia niestandardowe dostosowanie formularzy, cykli pracy i zasad planowania, ale ta elastyczność może oznaczać stromą krzywą uczenia się

Korzystanie z aplikacji mobilnej jest powolne i nieporęczne , co sprawia, że zarządzanie spotkaniami w podróży jest mniej wydajne

Integracja nie jest w pełni dostępna , jeśli Twoje ustawienia zależą od niszowych platform lub zaawansowanych cykli pracy automatyzacji

Limit zmiany terminów ; istnieje niewielkie pole manewru dla dostosowania zasad do konkretnych potrzeb klienta lub firmy

Trudności ze śledzeniem obciążenia pracą personelu, wyników poszczególnych rodzajów spotkań lub wzorców przychodów

Wykonuje co godzinę kopie zapasowe, ale nie zawsze są one dostępne dla użytkowników. Bez solidnego procesu ręcznego tworzenia kopii zapasowych ryzykujesz luki w odzyskiwaniu danych

Brak możliwości obsługi złożonych potrzeb związanych z planowaniem, takich jak wielopoziomowe hierarchie klientów, zaawansowane tagowanie lub integracja z systemami CRM

Najlepsze alternatywy dla TimeTap

Przyjrzyjmy się teraz bliżej funkcjom, limitom i opiniom użytkowników każdego z tych narzędzi.

1. ClickUp (najlepszy do wysoce konfigurowalnych cykli pracy umawiania spotkań)

ClickUp, kompleksowa aplikacja do pracy, ogranicza rozproszenie zadań, łącząc formularze zgłoszeniowe, rezerwacje, kalendarze zespołów, zarządzanie obciążeniem pracą i automatyczne przypomnienia w jednym, łatwym w obsłudze interfejsie.

Spersonalizuj proces przyjmowania klientów dzięki rozbudowanym funkcjom formularzy ClickUp

Dzięki formularzom ClickUp możesz uzyskać takie informacje, jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, preferowana data i godzina, rodzaj usługi, lokalizacja branch itp. Układ formularza, kolory, motywy, pola i przyciski można w pełni dostosować do potrzeb Twoich usług profesjonalnych.

Ponadto odpowiedzi z formularza można przekształcić w indywidualne zadania ClickUp w zadania ClickUp, aby zapewnić, że wszystkie informacje zostaną zapisane w systemie bez konieczności ręcznego wprowadzania.

Zaplanuj idealny harmonogram na podstawie rezerwacji i dostępności zespołu dzięki kalendarzowi ClickUp

Kalendarz ClickUp pozwala Twojemu zespołowi przeglądać rezerwacje w widokach dziennym, tygodniowym i miesięcznym oznaczonych kolorami. Dzięki widokowi harmonogramów wszystkich członków zespołu obok siebie łatwo jest równomiernie dystrybucjonować spotkania i szybko identyfikować wolne terminy na nowe.

Możesz ustawić godziny dostępności i zablokować godziny poza pracą, a następnie udostępniać link do kalendarza klientom, aby pomóc im znaleźć odpowiedni termin.

ClickUp Brain, w pełni zintegrowany z kalendarzem, rekomenduje optymalne przedziały czasowe, automatyzuje blokowanie czasu, przypisuje rezerwacje członkom zespołu i zapewnia równowagę w harmonogramie — koniec z podwójnymi rezerwacjami i przegapionymi spotkaniami.

Aby zminimalizować liczbę nieobecności, ClickUp Przypomnienia powiadamia klientów i członków zespołu o rezerwacji w określonym czasie przed jej realizacją.

Korzystaj z przypomnień ClickUp, aby mieć pewność, że nie przegapisz żadnego spotkania ani spotkania zespołu

Możesz, na przykład, ustawić przypomnienie na 30 minut przed konsultacją lub na godzinę przed spotkaniem zespołu. Przypomnienia te można ustawić w sposób niestandardowy, dodając konkretne wiadomości, załączniki lub linki, aby mieć pewność, że wszystkie informacje związane z terminem zostaną przekazane.

Potrzebujesz szybkich odpowiedzi dotyczących swojego harmonogramu bez konieczności sprawdzania kalendarza? Po prostu zapytaj ClickUp Brain lub gotowego agenta Answers Agent.

Najlepsze funkcje ClickUp

Limitations ClickUp

W przypadku nowych użytkowników proces ustawień i wdrażania może zająć trochę czasu, zanim wszystko zacznie działać płynnie

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

W ClickUp najbardziej podoba mi się to, jak bardzo jest on konfigurowalny i elastyczny. Mogę go skonfigurować dokładnie tak, jak chcę, niezależnie od tego, czy chodzi o proste listy zadań, czy tworzenie szczegółowych cykli pracy z automatyzacją, zależnościami i pulitami. Wszystko znajduje się w jednym miejscu — projekty, dokumenty, komunikacja, a nawet śledzenie czasu — więc nie muszę przełączać się między wieloma narzędziami. Bardzo doceniam również intuicyjny interfejs i ciągłe aktualizacje, które dodają nowe funkcje bez nadmiernego komplikowania rzeczy. Jest wystarczająco wydajny, aby obsługiwać złożone projekty, ale nadal łatwy do przyswojenia dla mojego zespołu.

W ClickUp najbardziej podoba mi się to, jak bardzo jest on konfigurowalny i elastyczny. Mogę go ustawić dokładnie tak, jak chcę, niezależnie od tego, czy chodzi o proste listy zadań, czy tworzenie szczegółowych cykli pracy z automatyzacją, zależnościami i pulpitami nawigacyjnymi. Wszystko znajduje się w jednym miejscu — projekty, dokumenty, komunikacja, a nawet śledzenie czasu — więc nie muszę przełączać się między wieloma narzędziami. Bardzo doceniam również intuicyjny interfejs i ciągłe aktualizacje, które dodają nowe funkcje bez nadmiernego komplikowania rzeczy. Jest wystarczająco wydajny, aby obsługiwać złożone projekty, ale nadal łatwy do przyswojenia dla mojego zespołu.

2. Calendly (najlepszy do łatwego planowania opartego na linkach)

za pośrednictwem Calendly

Calendly to platforma do planowania, która pozwala dokładnie określić, kiedy i w jaki sposób ludzie mogą rezerwować czas z Tobą. Wybierasz godziny, decydujesz o długości każdego spotkania, a nawet tworzysz strefy buforowe. Przed wyświetleniem dostępności sprawdza wszystkie połączone kalendarze — Google, Outlook, iCloud i Exchange.

Możesz skonfigurować różne typy spotkań, takie jak szybka 15-minutowa wizyta, 45-minutowa rozmowa z klientem lub sesja strategiczna zespołu. Planujesz zorganizować wydarzenie grupowe? Calendly obsługuje rejestracje i ustawia limit liczby uczestników.

Narzędzie pozwala tworzyć różne harmonogramy dla różnych typów wydarzeń, takich jak rozmowy z klientami w dni powszednie i spotkania zespołu wyłącznie w godzinach porannych. Dzięki wbudowanej automatyzacji możesz wysyłać przypomnienia (e-mail lub SMS) przed spotkaniem, a po nim podziękowania lub prośby o opinię.

Najlepsze funkcje Calendly

Skorzystaj z funkcji „Ankiety dotyczące spotkań”, aby przed potwierdzeniem terminu umożliwić uczestnikom głosowanie na preferowane przedziały czasowe

Zintegruj „Calendly Routing”, aby kierować odwiedzających do określonych stron na podstawie odpowiedzi w formularzu lub linków źródłowych

Uzyskaj dostęp do narzędzia z dowolnego miejsca, korzystając z rozszerzenia przeglądarki Calendly

Połącz dostępność swojego zespołu, aby zaoferować więcej opcji rezerwacji

Zarządzaj swoim harmonogramem i dostosowuj dostępność w podróży dzięki dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne

Limitacje Calendly

Wymaga narzędzia innej firmy do rzeczywistego spotkania, ponieważ nie ma wbudowanej funkcji konferencji

Ceny Calendly

Free

Standard: 12 USD/miesiąc na użytkownika

teams: *20 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Calendly

G2: 4,7/5 (ponad 2400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3900 recenzji)

Co mówią o Calendly prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Jest niezwykle przyjazny dla użytkownika, dzięki czemu łatwo ustawisz i będziesz zarządzać swoim harmonogramem. Możesz ustawić swoją dostępność, rodzaje spotkań, a nawet dodać bufor czasowy między spotkaniami.

Jest niezwykle przyjazny dla użytkownika, dzięki czemu łatwo ustawisz i będziesz zarządzać swoim harmonogramem. Możesz ustawić swoją dostępność, rodzaje spotkań, a nawet dodać bufor czasowy między spotkaniami.

3. Acuity Scheduling (najlepsze rozwiązanie dla firm usługowych o złożonych potrzebach w zakresie rezerwacji)

za pośrednictwem Acuity Scheduling

Jeśli chodzi o zarządzanie rezerwacjami, Acuity Scheduling pozwala precyzyjnie dostosować dostępność na bardzo szczegółowym poziomie poprzez dostosowanie stref czasowych, przypisanie sesji do konkretnych członków lub blokowanie czasu dla określonych rodzajów spotkań.

Oprócz dodawania dostępności według typu spotkania, możesz również ustawić kontrolę tego, z jakim wyprzedzeniem klienci mogą rezerwować terminy lub jak późno mogą je anulować/przesuwać.

Dla firm z branży wellness lub opieki zdrowotnej harmonogramowanie zgodne z HIPAA zapewnia bezpieczne przetwarzanie poufnych informacji. Konfigurowalne formularze rejestracyjne klientów pozwalają na dokładne zebranie potrzebnych informacji, od historii medycznej po pytania, przed rozpoczęciem sesji.

Najlepsze funkcje Acuity Scheduling

Pozwól klientom rezerwować wiele sesji w ramach jednej transakcji

Umieść widżet rezerwacji bezpośrednio na swojej stronie internetowej lub profilu na Facebooku

Akceptuj płatności w momencie rezerwacji dzięki integracji z Stripe, Square lub PayPal

Generuj szczegółowe raporty dotyczące przychodów i harmonogramów, przeznaczone do śledzenia wyników

Zarządzaj klientami, korzystaj z funkcji śledzenia kalendarza i przyjmuj płatności za pomocą aplikacji mobilnej

Ograniczenia Acuity Scheduling

Chociaż istnieją standardowe procesy rezerwacji i raportowanie dotyczące przychodów, brakuje zaawansowanych analiz, takich jak śledzenie kohort lub szczegółowe wskaźniki konwersji

Ceny Acuity Scheduling

Bezpłatna wersja próbna

Pakiet startowy: 20 USD/miesiąc

Standard: 34 USD/miesiąc

Premium: 61 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 5700 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Acuity Scheduling?

Oto recenzja G2:

Widok dla klienta jest łatwy w użyciu i pozwala klientom samodzielnie wybierać terminy spotkań. Podoba mi się możliwość grupowania spotkań przez Acuity. Pozwala nam to również ustawić, że w danym tygodniu chcemy mieć tylko określoną liczbę spotkań danego typu (na przykład nie więcej niż 4 konsultacje z nowymi klientami tygodniowo).

Widok dla klienta jest łatwy w użyciu i pozwala klientom samodzielnie wybierać terminy spotkań. Podoba mi się możliwość grupowania spotkań przez Acuity. Pozwala nam to również ustawić, że w danym tygodniu chcemy mieć tylko określoną liczbę spotkań danego typu (na przykład nie więcej niż 4 konsultacje z nowymi klientami tygodniowo).

4. Setmore (najlepsze rozwiązanie dla małych firm, które chcą mieć wbudowaną funkcję przetwarzania płatności)

za pośrednictwem Setmore

Setmore oferuje interfejs typu „przeciągnij i upuść”, który pozwala organizować sesje, grupować je w przejrzyste kategorie i zmieniać ich kolejność w razie zmian. Każdy członek zespołu otrzymuje własny kalendarz i link do rezerwacji, gdzie może umieścić listę wszystkich swoich ofert usług wraz ze szczegółowymi informacjami, takimi jak czas trwania, cena itp.

Aby ułatwić rezerwację online, możesz dodać przycisk „Zarezerwuj teraz” do swoich stron w mediach społecznościowych lub wygenerować kody QR do ulotek, plakatów lub paragonów.

Narzędzie to może być wykorzystywane w różnych ustawieniach biznesowych: instytucje szkoleniowe mogą planować zajęcia grupowe i warsztaty, a konsultanci prywatni mogą rezerwować sesje indywidualne online lub osobiście.

Najlepsze funkcje Setmore

Organizuj spotkania wideo natychmiast, łącząc się z Zoom, Teleport lub Google Meet

Sprzedawaj zajęcia i warsztaty online z wsparciem rezerwacji grupowych dla wielu uczestników

Uzyskaj wsparcie dla wielu lokalizacji dla franczyz lub firm posiadających kilka branch

Akceptuj płatności online dzięki integracji z Square, Stripe i PayPal

Zsynchronizuj z Kalendarzem Google, aby otrzymywać aktualizacje w czasie rzeczywistym na swoim urządzeniu mobilnym

Ograniczenia Setmore

Przydzielanie pracowników i zasobów do konkretnych branch może być czasochłonne w przypadku większych organizacji

Ceny Setmore

Free

Pro: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Setmore

G2: 4,5/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 950 recenzji)

Co mówią o Setmore prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja Capterra:

Podoba mi się możliwość wysyłania klientom prostego linku do rezerwacji, dzięki czemu wszystkie dane są dla mnie zapisywane, a ja i moi klienci otrzymujemy przypomnienia o terminach. Ceny Setmore są bardzo przystępne dla właścicieli małych firm.

Podoba mi się możliwość wysyłania klientom prostego linku do rezerwacji, dzięki czemu wszystkie dane są dla mnie zapisywane, a ja i moi klienci otrzymujemy przypomnienia o terminach. Ceny Setmore są bardzo przystępne dla właścicieli małych firm.

📮 ClickUp Insight: 45% respondentów naszej ankiety z wyprzedzeniem blokuje czas na skupienie się na pracy. Świadczy to o rosnącej świadomości, że głęboką pracę należy planować, a nie wykonywać tylko wtedy, gdy jest to wygodne. Narzędzia AI mogą pomóc Ci wybrać optymalne miejsca w harmonogramie, w których możesz się skupić i pracować bez żadnych zakłóceń. Po prostu poproś ClickUp Brain o blok czasu; automatycznie przeanalizuje Twój dzień i wstawi sesję skupienia. 📆

za pośrednictwem SimplyBook.me

Dzięki SimplyBook.me możesz prowadzić własną stronę internetową z rezerwacjami zoptymalizowaną pod kątem urządzeń mobilnych lub osadzić widżety rezerwacyjne na swojej istniejącej stronie.

Posiada wbudowane narzędzia marketingowe, które pomagają zatrzymać klientów i zwiększyć przychody wykraczające poza proste spotkania dzięki kuponom, kartom podarunkowym, członkostwom i systemom lojalnościowym.

Otrzymasz również przydatną funkcję „Zatwierdzanie rezerwacji”, która umożliwia ręczne sprawdzanie i zatwierdzanie rezerwacji przed ich potwierdzeniem. Gdy usługa wymaga sprzętu, personelu i pomieszczeń, terminy są potwierdzane tylko wtedy, gdy wszystkie wymagane zasoby są dostępne.

Najlepsze funkcje SimplyBook.me

Zautomatyzuj wysyłanie e-maili, SMS-ów z przypomnieniami, wiadomości o odwołaniu i zmianie terminu, aby zmniejszyć liczbę nieobecności

Akceptuj płatności online i zaliczki, aby zabezpieczyć rezerwacje

Uzyskaj natywną integrację z narzędziami księgowymi, takimi jak QuickBooks, FreshBooks i Xero, w celu synchronizacji transakcji

Włącz rezerwacje grupowe (zajęcia lub wydarzenia), w ramach których wielu klientów może zarezerwować ten sam termin, z kontrolą obciążenia

SimplyBook.me limity

Brak natywnej integracji z narzędziami do konferencji online, co może być wadą dla firm wymagających możliwości organizowania wirtualnych spotkań

Ceny SimplyBook.me

Free

Podstawowy: 11,5 USD miesięcznie za użytkownika

Standard: 34,75 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 69 USD miesięcznie za użytkownika

(Ceny przeliczone z euro na dolary amerykańskie)

Oceny i recenzje SimplyBook.me

G2: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1200 recenzji)

Co mówią o SimplyBook.me prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja Capterra:

Jestem bardzo zadowolony z Simplybook. me. To prosta platforma rezerwacyjna, której właśnie szukałem. Posiada również większość funkcji, których potrzebowałem.

Jestem bardzo zadowolony z Simplybook.me. To prosta platforma rezerwacyjna, której właśnie szukałem. Posiada również większość funkcji, których potrzebowałem.

🌟 Bonus: Funkcja Talk to Text w ClickUp Brain MAX pozwala dyktować szczegóły spotkań bezpośrednio do kalendarza, zadań i dokumentów ClickUp. Dzięki wprowadzaniu głosowemu AI automatycznie zmienia harmonogram spotkań, ustawia przypomnienia, dostosowuje priorytety i przypisuje zadania. Zapisuj pomysły, udostępniaj instrukcje i zrób zadania 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

6. TidyCal (najlepszy wybór dla osób poszukujących niedrogiego rozwiązania z dożywotnim dostępem do planowania)

za pośrednictwem TidyCal

Jeśli szukasz oprogramowania do planowania online o przyjaznym dla użytkownika interfejsie, które jest proste w obsłudze i nie przytłacza Cię zbędnymi funkcjami, TidyCal może być dobrym wyborem.

Pomysł jest prosty: ustaw swoją dostępność, udostępnij link i pozwól klientom lub współpracownikom wybrać termin. Platforma ta może połączyć do 10 kalendarzy (Google, Outlook, Apple). Jej elastyczność pozwala tworzyć różne typy spotkań, takie jak szybkie konsultacje lub dłuższe rozmowy, i przypisywać im niestandardowy czas trwania.

Możesz również generować linki do spotkań w Zoom, Google Meet i Microsoft Teams. Jeśli współpracujesz z klientami z całego świata, przydatna będzie funkcja inteligentnego wykrywania strefy czasowej w TidyCal.

Najlepsze funkcje TidyCal

Dodaj bufory między spotkaniami i ustaw dzienne limit rezerwacji, aby uniknąć nadmiernego obciążenia

Wykorzystaj metodę round-robin, aby automatycznie dystrybuować przychodzące spotkania między przedstawicieli handlowych lub agentów wsparcia

Twórz oddzielne typy wydarzeń (15-minutowa konsultacja, 1-godzinna rozmowa strategiczna), każdy z własnym czasem trwania, czasem buforowym, limitami itp.

Oferuj różne opcje lokalizacji spotkań dla każdego typu rezerwacji

Eksportuj dane rezerwacji do plików CSV, aby móc z nich korzystać w innych narzędziach

Limitacje TidyCal

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania problemów z synchronizacją kalendarza, zwłaszcza gdy wydarzenia nakładają się na siebie

Ceny TidyCal

Free

Plan indywidualny: 29 USD (płatność jednorazowa)

Plan agencyjny: 79 USD (płatność jednorazowa)

Oceny i recenzje TidyCal

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o TidyCal prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja Capterra:

TidyCal był łatwy w ustawieniu. Bardzo łatwo było również zintegrować procesor płatności, aby móc przyjmować płatne spotkania. Ogólnie świetne narzędzie.

TidyCal był łatwy w ustawieniu. Bardzo łatwo było również zintegrować procesor płatności, aby móc przyjmować płatne spotkania. Ogólnie świetne narzędzie.

📚 Czytaj więcej: Typowe problemy związane z planowaniem i sposoby ich rozwiązywania

7. Doodle (najlepsze rozwiązanie do koordynacji spotkań grupowych i ankiet)

za pośrednictwem Doodle

Doodle pomaga koordynować spotkania, od szybkich rozmów indywidualnych po większe sesje grupowe. Platforma pozwala ustawić swoją dostępność i udostępnić prosty link do udostępniania, dzięki czemu zaproszeni mogą wybrać dogodny dla siebie termin.

To narzędzie do spotkań online synchronizuje Twój kalendarz, więc po zarezerwowaniu terminu Twoja dostępność aktualizuje się automatycznie. Pomaga to uniknąć konfliktów i nieporozumień, nawet w przypadku powtarzających się spotkań lub zapracowanych organizacji w różnych strefach czasowych.

Dostępna jest również funkcja „Rezerwuj w imieniu”, która pozwala asystentom i rekruterom planować spotkania dla innych osób bez konieczności oczekiwania na ich potwierdzenie.

Najlepsze funkcje Doodle

Automatycznie dostosowuj godziny dla uczestników w różnych strefach czasowych, eliminując ręczne błędy konwersji

Dodaj niestandardowe elementy brandingowe, takie jak logo, tło, kolory itp. do stron rezerwacji i ankiet

Synchronizuj z Kalendarzem Google, Microsoft Outlook / Office 365, iCloud itp., aby zapewnić dokładność dostępności i uniknąć podwójnych rezerwacji

Uprość planowanie spotkań grupowych, umożliwiając uczestnikom głosowanie na preferowane terminy spotkań

Ograniczenia Doodle

Brak wbudowanego CRM lub głębokiej automatyzacji przepływu pracy w porównaniu z niektórymi alternatywami dla Doodle

Ceny Doodle

Free

Pro: 14,95 USD/miesiąc za użytkownika

Zespół: 19,95 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Doodle

G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1800 recenzji)

Co mówią o Doodle prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Podoba mi się, że Doodle umożliwia wielu osobom współpracę i spotkanie się niezależnie od ich zróżnicowanych harmonogramów.

Podoba mi się, że Doodle umożliwia wielu osobom współpracę i spotkanie się niezależnie od ich zróżnicowanych harmonogramów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Agenci AI ClickUp mogą usprawnić procesy planowania spotkań i zarządzania klientami. *automatyzowane planowanie i przypomnienia: niestandardowi agenci monitorują prośby o spotkania i automatycznie wysyłają potwierdzenia, przypomnienia lub informacje uzupełniające do klientów, co zmniejsza nakład pracy ręcznej i minimalizuje liczbę nieobecności

podsumowania dzienne/tygodniowe:* Prebuilt Agents publikuje codzienne lub tygodniowe raporty na kanale lub liście Twojego zespołu, podsumowując nadchodzące spotkania, zakończone sesje i zaległe działania następcze

Natychmiastowe odpowiedzi dla klientów i zespołów: agenci w kanałach czatu natychmiast odpowiadają na typowe pytania, przeszukując zadania, dokumenty i czaty w Twoim obszarze roboczym

Automatyzacja niestandardowych procesów roboczych : niestandardowi agenci uruchamiają działania w oparciu o określone warunki, takie jak eskalacja pilnych wniosków, przypisywanie zadań lub automatyczna aktualizacja statusów spotkań

przydzielanie zadań i ustalanie priorytetów oparte na AI*: agenci Autopilot automatycznie przydzielają nowe spotkania dostępnym członkom zespołu i ustalają priorytety pilnych rezerwacji

8. Square Appointments (najlepsze rozwiązanie dla firm, które potrzebują również integracji z systemem POS)

za pośrednictwem Square Appointments

Square Appointments to oprogramowanie do planowania przeznaczone dla firm, które potrzebują prostego i niezawodnego narzędzia do zarządzania operacjami. Platforma synchronizuje kalendarze, harmonogramy pracy personelu i informacje o klientach. Każdy pracownik otrzymuje swój kalendarz, ale wszystko pozostaje zsynchronizowane automatycznie.

Otrzymasz również przejrzysty widok swoich klientów, dzięki czemu zawsze będziesz wiedzieć, kto przychodzi i z jakich usług korzystał, co ułatwi planowanie zatrudnienia, cen i promocji.

Gdy ktoś odwoła lub nie stawi się na spotkanie, możesz ustawić listę oczekujących, aby szybko zapełnić wolne miejsce.

Najlepsze funkcje Square Appointments

Połącz planowanie z przetwarzaniem płatności, aby zarządzać spotkaniami i transakcjami w jednym miejscu

Pozwól klientom rezerwować terminy bezpośrednio na Twojej stronie internetowej za pomocą widżetu rezerwacyjnego

Zautomatyzuj przypomnienia e-mail i tekst, aby zmniejszyć liczbę nieobecności i poprawić przestrzeganie terminów spotkań

Ustaw konkretne uprawnienia dla członków zespołu, aby zezwolić/ograniczyć dostęp do funkcji i informacji w ramach platformy

Zarządzaj harmonogramami w wielu lokalizacjach, kalendarzach i strefach czasowych

Ograniczenia Square Appointments

Chociaż Square Appointments dobrze integruje się z innymi usługami Square, może mieć limit integracji z aplikacjami innych firm spoza ekosystemu Square

Ceny Square Appointments

Free

Plus: 49 USD miesięcznie za lokalizację

Premium: 149 USD/miesiąc za lokalizację

Pro: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Square Appointments

G2: 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 230 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Square Appointments?

Oto recenzja Capterra:

Moje ogólne wrażenia z korzystania z Square Appointments były bardzo pozytywne, ponieważ moi klienci mogli łatwo rezerwować terminy bezpośrednio w Google. Jeśli jesteś nowym właścicielem firmy, skorzystaj z Square Appointments, aby znacznie ułatwić sobie życie.

Moje ogólne wrażenia z korzystania z Square Appointments były bardzo pozytywne, ponieważ moi klienci mogli łatwo rezerwować terminy bezpośrednio w Google. Jeśli jesteś nowym właścicielem firmy, skorzystaj z Square Appointments, aby znacznie ułatwić sobie życie.

9. vCita (najlepsze rozwiązanie do łączenia planowania spotkań z zarządzaniem klientami)

za pośrednictwem vcita

Jeśli polegasz na regularnej komunikacji z klientami, vcita pomoże Ci scentralizować komunikację z klientami, terminy spotkań, dokumenty i historię płatności.

To oprogramowanie dla małych firm może zautomatyzować potwierdzanie spotkań, przypomnienia, działania następcze, a także przypomnienia o płatnościach za niezapłacone faktury. Łatwo jest również ustawić automatyzacje oparte na wyzwalaczach (np. oferty urodzinowe), aby zaangażować klientów i zachęcić ich do ponownych zakupów.

Wbudowane narzędzia analityczne wykraczają poza podstawowe raportowanie dotyczące planowania. Możesz sprawdzić, które usługi są rezerwowane najczęściej, którzy klienci powracają i jak zmienia się przepływ przychodów w czasie.

Dla firm z branż regulowanych narzędzie to zapewnia zgodność z HIPAA i umowami o współpracy biznesowej (BAA), które mają kluczowe znaczenie dla prywatności i zgodności z przepisami prawa.

najlepsze funkcje vcita

Twórz listy oczekujących dla pełnych harmonogramów i korzystaj z funkcji RSVP dla wydarzeń cieszących się dużym zainteresowaniem

Dodaj widżet do planowania online do swojej witryny internetowej, aby ułatwić rezerwację spotkań i płatności

Przesyłaj i udostępniaj pliki, umowy, kwestionariusze lub dokumenty klientom za pośrednictwem portalu klienta

Utwórz wiele kont pracowników, z których każde będzie miało własny harmonogram, terminy spotkań, wiadomości i uprawnienia

Pozyskuj potencjalnych klientów bezpośrednio z Facebook Messenger i integruj ich z systemem CRM

ograniczenia vcita

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania kalendarzem dla złożonych harmonogramów

ceny vcita

Podstawowy: 35 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes: 65 USD/miesiąc na użytkownika

Platinum: 110 USD/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje vcita

G2: 4,6/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 270 recenzji)

Co mówią o vcita prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Jako osoba pełniąca wiele funkcji w prowadzeniu mojej firmy, niezwykle pomocne jest posiadanie narzędzi do planowania, zarządzania klientami, fakturowania i marketingu w jednym miejscu. Nowe funkcje AI szczerze mnie zaskoczyły swoją intuicyjnością. Bardzo podoba mi się to, jak sugerują odpowiedzi i pomagają mi szybko pisać angażującą zawartość marketingową.

Jako osoba pełniąca wiele funkcji w prowadzeniu mojej firmy, niezwykle pomocne jest posiadanie narzędzi do planowania, zarządzania klientami, fakturowania i marketingu w jednym miejscu. Nowe funkcje AI szczerze mnie zaskoczyły swoją intuicyjnością. Bardzo podoba mi się to, jak sugerują odpowiedzi i pomagają mi szybko pisać angażującą zawartość marketingową.

10. Vagaro (najlepsze rozwiązanie dla salonów kosmetycznych, wellness i klubów fitness)

za pośrednictwem Vagaro

Vagaro to platforma do zarządzania biznesem, która łączy rezerwację spotkań, zarządzanie kalendarzem, bazy danych klientów, płatności, śledzenie zapasów i marketing w jednym interfejsie.

W przypadku firm posiadających wiele punktów sprzedaży dane klientów, członkostwa, karty podarunkowe i pakiety mogą być udostępniane we wszystkich lokalizacjach, zapewniając klientom płynną obsługę. Właściciele mogą również z łatwością śledzić wyniki pracy personelu, prowizje i harmonogramy we wszystkich oddziałach.

Narzędzie posiada również wbudowany system POS do przyjmowania płatności oraz infrastrukturę kasową, która oferuje wsparcie dla opcji podziału opłat i „kup teraz, zapłać później”.

Najlepsze funkcje Vagaro

Uzyskaj dostęp do narzędzi marketingowych, takich jak kampanie automatyzacji e-mail i SMS-owe, niestandardowe promocje, oferty dnia, kody rabatowe itp.

Umieść widżety rezerwacyjne bezpośrednio na swoich stronach internetowych lub profilach w mediach społecznościowych, aby umożliwić planowanie spotkań online

Zintegruj z QuickBooks, Xero i Gusto, aby usprawnić zarządzanie księgowością i płacami

Wysyłaj przypomnienia do swojego zespołu i klientów, aby zmniejszyć liczbę nieobecności

Ograniczenia Vagaro

Narzędzie nie oferuje wsparcia wielu języków, a interfejs użytkownika może być dość skomplikowany dla początkujących

Ceny Vagaro

Free

jedna lokalizacja: *23,99 USD/miesiąc na użytkownika

Wiele lokalizacji: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Vagaro

G2: 4,6/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3400 recenzji)

Co mówią o Vagaro prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Podoba mi się, jak Vagaro łączy funkcję i przepływ — pozwala zaplanować harmonogram, notatki SOAP i dane klientów w jednym miejscu, nie sprawiając wrażenia nieporęcznego.

Podoba mi się, jak Vagaro łączy funkcję i przepływ — pozwala przechowywać harmonogramy, notatki SOAP i dane klientów w jednym miejscu, nie sprawiając wrażenia nieporęcznego.

11. Mindbody (najlepsze rozwiązanie do zarządzania zajęciami i członkostwem)

za pośrednictwem Mindbody

Mindbody, stworzone specjalnie z myślą o usługach związanych ze zdrowiem, fitnessem i urodą, obsługuje wszystko, od dużej liczby spotkań po złożone harmonogramy zajęć, członkostwa, warsztaty i wydarzenia.

Pomaga również w promowaniu Twojej firmy poprzez aplikację Mindbody, widżety na stronie internetowej, ClassPass oraz sieci partnerskie, takie jak Google i media społecznościowe, dzięki czemu nowi klienci mogą łatwo Cię znaleźć.

Asystent oparty na AI obsługuje nieodebrane połączenia, prośby o spotkania i zapytania klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki temu żadna potencjalna rezerwacja ani potencjalny klient nie zostaną utraceni, nawet poza godzinami pracy.

Najlepsze funkcje Mindbody

Przesyłaj bezpieczne, wcześniej nagrane sesje wellness i udostępniaj je bezpośrednio klientom za pomocą narzędzi Mindbody Virtual Wellness

Włącz rezerwację zajęć na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” dzięki Pick-a-Spot, umożliwiając klientom wybór ulubionego miejsca podczas grupowych sesji fitness

Zautomatyzuj marketing za pomocą wiadomości tekstowych i masowych wiadomości e-mail

Uzyskaj kontrolę w stylu franczyzowym dla firm działających w wielu lokalizacjach

Zyskaj wgląd w swoją działalność dzięki kompleksowemu raportowaniu i analizom

Limity Mindbody

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania rezerwacji dla klientów bez zaawansowanego wsparcia programistów

Ceny Mindbody

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Mindbody

G2: 3,6/5 (ponad 440 recenzji)

Capterra: 4/5 (ponad 2900 recenzji)

Co mówią o Mindbody prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Wszystko jest uporządkowane i bardzo łatwo jest szybko i sprawnie wprowadzać aktualizacje. Łatwo jest dodawać nowych klientów i aktualizować ich harmonogramy w razie potrzeby. To po prostu bardzo wydajne narzędzie, które spełnia potrzeby moje i moich klientów.

Wszystko jest uporządkowane i bardzo łatwo jest szybko i sprawnie wprowadzać aktualizacje. Łatwo jest dodawać nowych klientów i aktualizować ich harmonogramy w razie potrzeby. To po prostu bardzo wydajne narzędzie, które spełnia potrzeby moje i moich klientów.

12. Aplikacja Sign In (najlepsza do ograniczania liczby nieobecności dzięki automatycznym przypomnieniom)

za pośrednictwem aplikacji Sign In App

Dla firm, które potrzebują kompleksowego oprogramowania do planowania spotkań, aby zautomatyzować rezerwacje i usprawnić komunikację z klientami, dobrym rozwiązaniem jest Sign In App.

Inteligentna komunikacja, oparta na AI w stylu ChatGPT, może automatycznie odpowiadać na pytania klienta, wysyłać linki do zmiany rezerwacji, a nawet obsługiwać anulacje.

Platforma kładzie również duży nacisk na dostępność; strony rezerwacyjne są zgodne ze standardami WCAG, zapewniają wsparcie czytników ekranu i zawierają automatyzację systemu rezerwacji głosowej, ułatwiając wszystkim klientom planowanie spotkań.

Niestandardowe raporty pozwalają na śledzenie popularnych usług, dostępności personelu i wydajności lokalizacji, dzięki czemu możesz podejmować świadome decyzje dotyczące planowania i zatrudniania pracowników.

Najlepsze funkcje aplikacji Sign In App

Twórz niestandardowe strony rezerwacyjne dostosowane do Twoich potrzeb

Uzyskaj cenne informacje na temat trendów dotyczących spotkań, aby podejmować decyzje oparte na danych

Wdrażaj cykle pracy z logiką warunkową, np. wysyłaj różne powiadomienia w zależności od typu spotkania lub statusu klienta

Oferuj dostęp do API dla programistów, aby mogli tworzyć niestandardowe integracje lub automatyzować procesy wykraczające poza standardowe opcje

Zaloguj się Ograniczenia aplikacji

Wymaga integracji z zewnętrznymi narzędziami do wirtualnych spotkań, ponieważ nie ma wbudowanych narzędzi do wideo konferencji

Ceny aplikacji Sign In

Free

Podstawowy: 600 USD/witryna (rozliczane rocznie)

Rozszerzona: 1200 USD/witryna (rozliczane rocznie)

Pro: 1800 USD/witryna (rozliczane rocznie)

Zaloguj się Oceny i recenzje aplikacji

G2: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o aplikacji Sign In App prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Uwielbiam korzystać z tego systemu, ponieważ jest bardzo prosty w obsłudze i sprawia, że prowadzenie działalności jest łatwe i przyjemne. Mogę skupić się na innych ważnych zadaniach, wiedząc, że moje potrzeby związane z planowaniem i terminami są zawsze dokładnie realizowane!

Uwielbiam korzystać z tego systemu, ponieważ jest bardzo prosty w obsłudze i sprawia, że prowadzenie działalności jest łatwe i przyjemne. Mogę skupić się na innych ważnych zadaniach, wiedząc, że moje potrzeby związane z planowaniem i terminami spotkań są zawsze dokładnie realizowane!

13. YouCanBookMe (najlepszy do integracji z kalendarzami Google i Microsoft)

za pośrednictwem YouCanBookMe

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i zaawansowanym funkcjom YouCanBookMe zapewnia widoczność potrzebną do podejmowania mądrych decyzji dotyczących wykorzystania czasu i zasobów.

Funkcja Dynamic Availability platformy pozwala ustawić różne godziny dla każdego rodzaju usługi, dzięki czemu klienci zawsze widzą dokładne opcje. Ulepszony pulpit analityczny zapewnia wgląd w rezerwacje, umożliwiając śledzenie trendów i mierzenie wydajności sesji w czasie.

Doświadczenie klienta można dostosować za pomocą niestandardowych komunikatów offline i komunikatów o datach końcowych, dzięki czemu każdy odwiedzający Twoją stronę rezerwacji wie, dlaczego dany termin nie jest dostępny.

Najlepsze funkcje YouCanBookMe

Ustal minimalne i maksymalne okresy powiadomień, aby kontrolować, kiedy klienci mogą rezerwować terminy spotkań

Umieść swoją stronę rezerwacyjną bezpośrednio na swojej witrynie internetowej, korzystając z opcji osadzania wbudowanego

Twórz elastyczne harmonogramy i rezerwacje za pomocą interfejsu typu „przeciągnij i upuść”

Dodaj pływający przycisk „Umów się na spotkanie”, który zachowuje swoją widoczność podczas przeglądania witryny przez klientów

Zintegruj się z tysiącami narzędzi za pośrednictwem Zapier, aby zautomatyzować automatyzację swoich cykli pracy

Limits YouCanBookMe

Brak możliwości nadania spotkaniom różnych etykiet, np. „Drugie spotkanie” lub „Spotkanie osobiste”, co utrudnia uzyskanie wsparcia w dokładnej analizie danych

Ceny YouCanBookMe

Free

Indywidualny: 9 USD/miesiąc na użytkownika

Professional: 13 USD/miesiąc na użytkownika

teams: *18 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (ponad 1900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o YouCanBookMe prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Strona rezerwacji jest wysoce konfigurowalna i posiada łatwy w obsłudze interfejs do zmiany dostępności terminów. Bardzo przydatna jest również funkcja powiadomień e-mailowych o nowych spotkaniach.

Strona rezerwacji jest wysoce konfigurowalna i posiada łatwy w obsłudze interfejs do zmiany dostępności terminów. Bardzo przydatna jest również funkcja powiadomień e-mailowych o nowych spotkaniach.

💡 Porada dla profesjonalistów: Dodanie statusu „Weryfikacja zakończona powodzeniem, czekamy na potwierdzenie” informuje klientów, że ich rezerwacja została przyjęta i wkrótce zostanie potwierdzona, budując zaufanie do Twojego procesu.

Uprość planowanie dzięki ClickUp

Wybór narzędzia do planowania polega na stworzeniu cyklu pracy, który ułatwia zarządzanie spotkaniami. Potrzebujesz narzędzia, które ogranicza konieczność wielokrotnej komunikacji i pomaga skupić się na pracy z klientem, a nie na zadaniach administracyjnych. Jednak gdy planowanie spotkań jest oddzielone od innych narzędzi pracy, łatwo stracić kontrolę nad zadaniami i osiami czasu.

ClickUp to nie tylko narzędzie do planowania spotkań — to zakończona platforma do zarządzania pracą. Od konfigurowalnych formularzy i planowania opartego na sztucznej inteligencji po zautomatyzowane cykle pracy i głęboką integrację kalendarza — ClickUp umożliwia zarządzanie spotkaniami, klientami i projektami w jednym zakończonym obszarze roboczym opartym na AI.

Od rezerwacji po działania następcze i dokumentację — każdy szczegół jest uporządkowany i dostępny.

Zarejestruj się w ClickUp i przekonaj się, jak łatwe może być planowanie.