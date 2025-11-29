10 najlepszych narzędzi do czatu zgodnych z HIPAA, zapewniających bezpieczną komunikację

Wiadomość od pacjenta nadeszła o 23:42. „Hej, wydaje mi się, że podczas dzisiejszej wizyty pominąłem coś ważnego. Czy mogę Ci o tym teraz powiedzieć?”

Każdy zna tę sytuację, kiedy chcesz odpowiedzieć bez wahania. Chociaż wydaje się to naturalne, takie postępowanie może prowadzić do potencjalnego naruszenia przepisów HIPAA. W rzeczywistości tylko w zeszłym roku organizacje opieki zdrowotnej zgłosiły 725 przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych, w wyniku których ujawniono ponad 275 milionów dokumentacji medycznej. Niestety, tego rodzaju poważne kryzysy nie słabną.

Oto dlaczego narzędzia do czatu zgodne z HIPAA mają znaczenie. Nie dlatego, że tak mówią przepisy, ale dlatego, że po drugiej stronie każdej rozmowy są prawdziwi ludzie.

Dobra wiadomość jest taka, że istnieją platformy zaprojektowane specjalnie z myślą o tego rodzaju komunikacji. Narzędzia, które chronią wrażliwe dane bez zakłócania pracy. Przyjrzyjmy się zatem dziesięciu najlepszym opcjom, które warto rozważyć.

Na co należy zwrócić uwagę w narzędziu do czatu zgodnym z HIPAA?

Chociaż wiele platform czatowych twierdzi, że zapewnia bezpieczeństwo, tylko kilka z nich spełnia surowe normy niezbędne do ochrony danych pacjentów i przestrzegania przepisów HIPAA.

Oto, co należy sprawdzić przed wyborem jednego z nich:

Kompleksowe szyfrowanie i ścieżki audytu : używaj silnego szyfrowania, aby zapewnić bezpieczeństwo wiadomości i załączników podczas przesyłania i przechowywania. Równie ważne są ścieżki audytu, które rejestrują, kto uzyskał dostęp do danych, kiedy i z jakiego urządzenia.

Bezpieczne udostępnianie plików i integracja z systemami EHR: Włącz szyfrowane przesyłanie plików i wykonaj połączenie z platformami EHR (elektronicznej dokumentacji medycznej) lub systemami zarządzania praktyką, aby zapewnić płynność i bezpieczeństwo cyklu pracy.

Wsparcie dla umowy o współpracy biznesowej (BAA) : podpisz umowę o współpracy biznesowej (BAA) ze swoim dostawcą, aby zapewnić ochronę danych medycznych (PHI) i spełnić standardy HIPAA. Zawsze przed podjęciem decyzji upewnij się, że umowa BAA jest dostępna.

Ustawienia przechowywania i usuwania wiadomości: upewnij się, że platforma umożliwia kontrolę nad okresami przechowywania wiadomości i oferuje wsparcie dla bezpiecznego usuwania danych medycznych, gdy nie są już potrzebne.

👀 Czy wiesz, że... W wyniku naruszenia bezpieczeństwa w firmie Anthem w 2015 r. ujawniono dane około 78,8 mln osób, co czyni je jednym z największych naruszeń bezpieczeństwa danych medycznych w historii.

Jeśli więc jesteś gotowy, aby odejść od ryzykownych rozwiązań i zbudować system komunikacji, któremu możesz zaufać, oto najlepsze narzędzia programowe zgodne z HIPAA, które warto rozważyć 👇

1. ClickUp (najlepsze, kompleksowe środowisko pracy zgodne z HIPAA, obejmujące czat, zarządzanie zadaniami i dokumentację)

W służbie zdrowia komunikacja jest podstawą opieki nad pacjentem. Od koordynacji opieki po aktualizacje administracyjne — każda wiadomość zawiera poufne informacje, które wymagają ochrony zgodnie ze standardami HIPAA.

Właśnie w tym zakresie ClickUp for Health + ClickUp Chat zmienia sposób, w jaki zespoły medyczne łączą się i współpracują. Jest to pierwsze na świecie zintegrowane obszar roboczy oparty na AI, który łączy wszystkie aplikacje, dane i cykle pracy w jednej bezpiecznej platformie.

ClickUp jest zgodny z SOC 2, a jego Enterprise Plan jest zgodny z HIPAA (na podstawie podpisanej umowy BAA) i oferuje niestandardowe role, które zapewniają zaawansowaną kontrolę nad uprawnieniami i dostępem użytkowników.

Zadbaj o zgodność wszystkich komunikatów, dokumentów, spotkań i zadań z HIPAA w ClickUp.

Zamiast zarządzać oddzielnymi narzędziami do czatu, systemami śledzenia zadań i systemami raportowania, pracownicy służby zdrowia i administratorzy mogą usprawnić komunikację i operacje z jednego obszaru roboczego ClickUp. W placówkach opieki zdrowotnej może to wyglądać tak, że dostawca aktualizuje dokumentację lub koordynator opieki kontaktuje się z pacjentem, a wszystko to przy zachowaniu spójności co do kolejnych kroków i wymagań dotyczących dostępu. W ten sposób ClickUp eliminuje wszelkie formy rozproszenia pracy, zapewniając 100% kontekstu i jednolite miejsce do współpracy między ludźmi a agentami AI. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Zapewnij bezpieczną i szybką komunikację dzięki ClickUp Chat.

Aby chronić dane pacjentów, jednocześnie zapewniając połączenia zespołów, ClickUp Chat (najlepsza kompleksowa platforma komunikacyjna ) umożliwia prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym zgodnie z surowymi zasadami zgodności. Dane są chronione podczas przesyłania i przechowywania dzięki silnym standardom szyfrowania.

Przechowuj czaty, zadania i poufne informacje w jednym miejscu dzięki ClickUp Chat.

Czat zawiera funkcję wzmianek i odpowiedzi w wątku. Na przykład zespół opieki zarządzający pacjentami kardiologicznymi może utworzyć dedykowany kanał czatu „Kardiologia”, na którym pielęgniarki aktualizują parametry życiowe w czasie rzeczywistym, farmaceuta wprowadza zmiany w lekach, a dyżurny kardiolog jest natychmiast powiadamiany za pomocą @Wzmianki w celu szybkiej konsultacji.

Rozpocznij spotkania jednym kliknięciem dzięki SyncUps.

Chcesz usprawnić komunikację medyczną, umożliwiając współpracę w czasie rzeczywistym między pracownikami służby zdrowia — niezależnie od tego, gdzie się znajdują?

Współpracuj twarzą w twarz ze swoimi współpracownikami w ciągu kilku sekund, korzystając z ClickUp SyncUps.

Oto, w jaki sposób ClickUp SyncUps wspiera zespoły medyczne:

Natychmiastowa współpraca: zespoły medyczne mogą rozpocząć lub dołączyć do SyncUps bezpośrednio z dowolnego kanału lub bezpośredniej wiadomości, co pozwala lekarzom, pielęgniarkom i specjalistom omawiać przypadki pacjentów, plany leczenia lub pilne aktualizacje bez przełączania się między aplikacjami.

Udostępnianie ekranu i połączenie zadań: Podczas SyncUp uczestnicy mogą udostępniać swoje ekrany, aby wspólnie przeglądać wyniki badań laboratoryjnych, obrazy lub dokumentację medyczną. Można również połączyć określone zadania z SyncUp na żywo, zapewniając wszystkim zgodność co do kolejnych kroków i obowiązków.

Dostępność mobilna: SyncUps działa płynnie na urządzeniach mobilnych, dzięki czemu pracownicy służby zdrowia mogą dołączać do ważnych dyskusji z dowolnego miejsca w szpitalu lub klinice — nawet podczas obchodów.

Komunikacja w wątku: SyncUps oferuje czat w wątku, co ułatwia dokumentowanie kluczowych decyzji, udostępnianie zasobów i śledzenie elementów po rozmowie.

Komunikuj się asynchronicznie dzięki Clips

Jeśli komunikacja w czasie rzeczywistym jest trudna, możesz nagrywać i udostępniać aktualizacje wideo, wyjaśnienia i aktualizacje asynchronicznie za pomocą ClickUp Clips.

Oznacza to, że lekarze, pielęgniarki i administratorzy mogą wyjaśniać złożone cykle pracy, przekazywać informacje zwrotne lub dostarczać aktualne informacje o pacjentach zgodnie z własnym harmonogramem. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku pracy zmianowej, współpracy między zespołami lub gdy natychmiastowe spotkania nie są możliwe.

Osadzaj Clips ClickUp w zadaniach, dokumentach i czatach, aby usprawnić współpracę.

Oto, w jaki sposób Clip i SyncUp wspólnie zwiększają bezpieczeństwo i wydajność komunikacji medycznej:

Chroniony dostęp: Każdy Clip jest przechowywany w bezpiecznym obszarze roboczym ClickUp, z szczegółowymi uprawnieniami i ścieżkami audytu. Tylko upoważnieni użytkownicy mogą przeglądać lub udostępniać nagrania, co zapewnia poufność danych pacjentów i komunikacji wewnętrznej.

Możliwość kontroli: Clips są automatycznie rejestrowane wraz z sygnaturą czasową i danymi użytkownika, co zapewnia wsparcie dla wymagań HIPAA dotyczących śledzenia dostępu i kontroli audytowej.

Zunifikowana komunikacja: Clips płynnie integruje się z funkcjami czatu, dokumentów i zarządzania zadaniami ClickUp. Oznacza to, że cała komunikacja — tekstowa, wideo lub głosowa — jest scentralizowana, można ją przeszukiwać i jest chroniona zgodnie z HIPAA.

Twórz, udostępniaj i edytuj informacje dotyczące opieki zdrowotnej w dokumentach.

Aby rozszerzyć tę samą zgodność na dokumentację, ClickUp Docs zapewnia zespołom bezpieczną, wszechstronną przestrzeń do tworzenia, udostępniania i aktualizowania wszystkiego, od standardowych procedur operacyjnych i protokołów leczenia po notatki ze spotkań i cykle pracy związane z przyjmowaniem pacjentów.

Twórz i udostępniaj różnorodną dokumentację, taką jak procedury operacyjne i podręczniki, dzięki ClickUp Docs.

To wzmocnione oprogramowanie do współpracy nad dokumentami działa bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym i jest powiązane z projektami, zadaniami lub folderami, dzięki czemu nigdy nie pozostaje w izolacji ani nie ginie w łańcuchach wiadomości e-mail.

Możesz przypisywać zadania z poziomu dokumentu, dokonywać wzmianek dotyczących członków zespołu i kontrolować dostęp poszczególnych osób do przeglądania lub edycji. Możesz również osadzać odniesienia PubMed lub Scopus, aby współpracować nad publikacjami lub danymi eksperymentalnymi.

Udostępniaj dokumenty i zarządzaj rolami współpracowników dzięki uprawnieniom ClickUp.

Każdy dokument można udostępniać wewnętrznie lub zewnętrznie, z opcją zaproszenia współpracowników jako widzów, komentujących lub pełnoprawnych redaktorów. Historia wersji działa w tle, dzięki czemu zmiany są zawsze możliwe do prześledzenia, a w razie potrzeby można przywrócić wcześniejsze wersje.

Komentarze do zadań jeszcze bardziej rozszerzają tę współpracę. Zamiast rozdzielać informacje zwrotne między aplikacje czatowe, znajdują się one dokładnie tam, gdzie odbywa się praca. Dostawca może zostawić kontekst dotyczący zadania koordynacji opieki, a specjalista ds. zgodności może zaznaczyć coś, co wymaga dalszych działań. Możesz również oznaczyć członków zespołu, osadzić pliki lub przekształcić komentarz w nowe zadanie, jeśli stanie się ono czymś, co można zrealizować.

💡 Porada dla profesjonalistów: Usprawnij proces przyjmowania pacjentów i aktualizowania wniosków, tworząc niestandardowe formularze w ClickUp. Możesz również zintegrować się z Cognito Forms, aby automatycznie przekształcać przesłane formularze w zadania do wykonania, ograniczając ręczne wprowadzanie danych i przyspieszając cykl pracy w placówce medycznej.

Zadbaj o połączenie wszystkich szczegółów w swoim obszarze roboczym w służbie zdrowia.

Kiedy kontekst zaczyna rozciągać się na wiele wątków, ClickUp Brain łączy je w całość. Dzięki szybkiej podpowiedzi to potężne rozwiązanie AI dla służby zdrowia może podsumować długie edycje dokumentów lub historie rozmów, wyodrębnić elementy do wykonania z komentarzy lub pomóc w przygotowaniu odpowiedzi w ramach zadania.

Twórz podsumowania natychmiastowo i bezpiecznie dzięki ClickUp Brain.

Jest ono dostosowane do Twojego obszaru roboczego, dzięki czemu rozumie sposób komunikacji i pracy Twojego zespołu. W przypadku zespołów zajmujących się wrażliwymi zadaniami o dużej objętości wsparcie AI pozwala zaoszczędzić czas, jednocześnie umożliwiając skupienie się na szerszej perspektywie.

Na przykład zespół ds. kontroli zakażeń w szpitalu może korzystać z ClickUp Brain do przetwarzania codziennych raportów dotyczących incydentów i wyodrębniania kluczowych trendów (takich jak powtarzające się źródła zakażeń).

📌 Wypróbuj te podpowiedzi: Zapewnij szybki dostęp do wytycznych CDC dotyczących higieny rąk i połącz je z naszym dokumentem dotyczącym kontroli zakażeń.

Podsumuj notatki z dzisiejszego spotkania zespołu multidyscyplinarnego i sporządź listę elementów do wykonania dla zespołów kardiologicznych, pielęgniarskich i farmaceutycznych oddzielnie.

Wygeneruj listę kontrolną do obserwacji pacjentów po operacji na podstawie protokołu wypisu ze szpitala i przydziel zadania oddziałowi rehabilitacyjnemu.

Wyróżnij powtarzające się problemy z raportów dotyczących incydentów związanych z kontrolą zakażeń z bieżącego tygodnia i zaproponuj trzy priorytetowe działania na następne spotkanie przeglądowe.

Najlepsze funkcje ClickUp

Automatyzacja zadań: Zautomatyzuj powtarzające się zadania związane z opieką i cykle pracy związane z umawianiem wizyt dzięki Zautomatyzuj powtarzające się zadania związane z opieką i cykle pracy związane z umawianiem wizyt dzięki ClickUp Automations , wykorzystując wstępnie ustawione wyzwalacze i warunki.

Wizualizacja danych: Śledź obciążenie pracą zespołu i działania związane z opieką nad pacjentami na Śledź obciążenie pracą zespołu i działania związane z opieką nad pacjentami na pulpitach ClickUp dzięki konfigurowalnym wykresom, śledzeniu czasu i widżetom do planowania obciążenia.

Scentralizowana koordynacja opieki: organizuj wizyty i wizyty kontrolne w czasie rzeczywistym za pomocą organizuj wizyty i wizyty kontrolne w czasie rzeczywistym za pomocą kalendarza ClickUp.

Bezpieczne osadzanie danych: dodawaj dane EHR (elektronicznej dokumentacji medycznej), formularze ubezpieczeniowe lub wyniki badań laboratoryjnych bezpośrednio do ClickUp Docs, aby przyspieszyć działania zespołu.

Płynna integracja zgodna z przepisami: Połącz się bezpiecznie z ponad 1000 narzędzi, takich jak Zoom, Google Workspace i Slack, aby stworzyć połączony ekosystem opieki zdrowotnej dzięki Połącz się bezpiecznie z ponad 1000 narzędzi, takich jak Zoom, Google Workspace i Slack, aby stworzyć połączony ekosystem opieki zdrowotnej dzięki integracjom ClickUp.

Limitations of ClickUp

Szeroki zestaw funkcji może wydawać się przytłaczający dla mniejszych placówek podczas wdrażania.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

W ClickUp najbardziej podoba mi się to, jak płynnie wszystko ze sobą współpracuje. Połączenie czatu, tablic i przestrzeni pozwala nam przeprowadzać burze mózgów, przydzielać zadania i śledzić postępy pracy w jednym miejscu. Jest to elastyczne, wizualne i wysoce konfigurowalne narzędzie, idealne do zarządzania wieloma zespołami i projektami w różnych działach. Funkcja wiki pomogła nam również zastąpić rozproszone procedury operacyjne i dokumenty wprowadzające jednym źródłem informacji.

W ClickUp najbardziej podoba mi się to, jak płynnie wszystko ze sobą współpracuje. Połączenie czatu, tablic i przestrzeni pozwala nam przeprowadzać burze mózgów, przydzielać zadania i śledzić postępy pracy w jednym miejscu. Jest to elastyczne, wizualne i wysoce konfigurowalne narzędzie, idealne do zarządzania wieloma zespołami i projektami w różnych działach. Funkcja wiki pomogła nam również zastąpić rozproszone procedury operacyjne i dokumenty wprowadzające jednym źródłem informacji.

💡 Porada dla profesjonalistów: Brain MAX zmienia komunikację medyczną i opieki zdrowotnej, konsolidując wszystkie kluczowe informacje i cykle pracy w jednym, bezpiecznym obszarze roboczym opartym na AI. Oto jak to zrobić: Wypróbuj ClickUp Brain MAX, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje i kontekst. Natychmiast przeprowadź lokalizację w ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i WSZYSTKICH aplikacjach połączonych, a także w Internecie, aby znaleźć pliki pacjentów, dokumenty badawcze lub rejestry zgodności.

Dla lekarzy i personelu medycznego, którzy są w ciągłym ruchu, Talk to Text umożliwia zadawanie pytań, dyktowanie notatek dotyczących pacjentów lub wydawanie komend głosowych — bez użycia rąk, w dowolnym miejscu.

Zamiast polegać na mozaice niepowiązanych ze sobą narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini, Brain MAX zapewnia jedno, kontekstowe, gotowe do użycia w przedsiębiorstwie rozwiązanie, które rozumie środowisko opieki zdrowotnej. Wypróbuj ClickUp Brain MAX — super aplikację AI, która naprawdę rozumie Twoje cykle pracy medyczne. Porzuć rozproszone narzędzia AI i doświadcz płynnej, bezpiecznej i inteligentnej komunikacji w służbie zdrowia.

2. TigerConnect (najlepsze rozwiązanie do komunikacji klinicznej w czasie rzeczywistym)

źródło TigerConnect

TigerConnect to platforma komunikacyjna zgodna z HIPAA, która dostosowuje komunikację do potrzeb pracowników służby zdrowia, oferując dostęp oparty na rolach dla lekarzy, pielęgniarek i administratorów. Posiada adaptacyjny interfejs, który dynamicznie dostosowuje powiadomienia i układy w oparciu o role użytkowników, zapewniając, że alerty są kierowane do odpowiednich osób.

Oferuje również funkcję „cichej eskalacji”, która powiadamia przełożonych w przypadku opóźnień w udzielaniu odpowiedzi. Narzędzie umożliwia również użytkownikom rozpoczynanie czatów lub połączeń bezpośrednio z kartotek pacjentów i oferuje wsparcie dla niestandardowych cykli pracy, takich jak listy kontrolne przedoperacyjne, dostosowane do konkretnych potrzeb opieki.

Najlepsze funkcje TigerConnect

Scentralizowany panel administracyjny z funkcją przydzielania użytkowników (import CSV, LDAP/AD), synchronizacją harmonogramów ról i natychmiastowym cofaniem dostępu do urządzeń.

Zintegruj je z systemami EHR i narzędziami do wzywania pielęgniarek, aby uzyskać dostęp w czasie rzeczywistym do danych pacjentów podczas konsultacji.

Komunikuj się według roli (np. „kardiolog dyżurny”) zamiast wyszukiwać nazwiska.

Limitations of TigerConnect

Niektórzy użytkownicy składają wzmianki, że system wydaje się przestarzały i wymaga zamknięcia jednego ekranu, aby uzyskać dostęp do innego, co spowalnia cykl pracy.

Ceny TigerConnect

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje TigerConnect

G2: 4,5/5 (ponad 190 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o TigerConnect prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

TigerConnect jest niezwykle przydatny w rozpowszechnianiu alertów informacyjnych w całej firmie (pogoda, ruch drogowy, sytuacje awaryjne), a także stanowi doskonałe narzędzie do komunikacji między pracownikami, umożliwiając przekazywanie raportów dotyczących pacjentów, informacji o skierowaniach i informacji HIPAA bez obawy o naruszenie przepisów HIPAA.

TigerConnect jest niezwykle przydatny w rozpowszechnianiu alertów informacyjnych w całej firmie (pogoda, ruch drogowy, sytuacje awaryjne), a także stanowi doskonałe narzędzie do komunikacji między pracownikami, umożliwiając przekazywanie raportów dotyczących pacjentów, informacji o skierowaniach i informacji HIPAA bez obawy o naruszenie przepisów HIPAA.

👀 Czy wiesz, że... Wynik naruszenia przepisów HIPAA w przypadku nieświadomych naruszeń może nadal być karą od 100 do 50 000 dolarów za każde naruszenie, z rocznym limitem 25 000 dolarów za powtarzające się wykroczenia.

3. OhMD (najlepsze rozwiązanie do komunikacji z pacjentami za pomocą wiadomości tekstowych i przypomnień o wizytach)

za pośrednictwem OhMD

Firma OhMD została założona w 2016 roku przez grupę innowatorów z branży opieki zdrowotnej, których celem było wypełnienie luki komunikacyjnej między lekarzami a pacjentami. Opracowali oni platformę, na której dostawcy usług mogą korzystać z istniejących numerów telefonów do bezpiecznego przesyłania wiadomości. Dzięki temu nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji.

Narzędzie jest połączone z ponad 85 systemami EHR, co pozwala z łatwością włączyć dane pacjenta do rozmowy. Umożliwia również gabinetom udostępnianie jednym kliknięciem bezpiecznego linku do wizyt wideo, płynnie włączając je do wątku wiadomości.

Dla zespołów opieki zdrowotnej OhMD oferuje wsparcie dla wielu użytkowników, pojedyncze logowanie, audyt użytkowników i opcje czatu grupowego, aby wszystko było skoordynowane. Taka konfiguracja pomaga małym placówkom skuteczniej zarządzać opieką nad pacjentami.

Najlepsze funkcje OhMD

Skorzystaj z funkcji Autopilot, aby zaplanować działania następcze, które zapewnią pacjentom informacje na temat kolejnych kroków po wizycie.

Skorzystaj z czatu na żywo, aby stworzyć przyjazną przestrzeń dla nowych pacjentów, którzy mogą skontaktować się z Tobą za pośrednictwem Twojej strony internetowej.

Wykorzystaj formularze elektroniczne, aby przed wizytą zebrać chronione informacje zdrowotne poprzez prostą wymianę tekstową.

Limit OhMD

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania, że wiadomości od pacjentów czasami znikają, co powoduje konieczność ręcznego wyszukiwania ich lokalizacji.

Ceny OhMD

Reach : od 300 USD miesięcznie

Rozwijaj: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje OhMD

G2: 4,8/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o OhMD prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Podoba mi się łatwość obsługi i obsługa klienta. Ponadto szybko udzielają odpowiedzi, gdy mam jakiś problem. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo podoba mi się ten system i szybkie powiadomienia, które otrzymuję za pośrednictwem e-maila, gdy mam nową wiadomość tekstową.

Podoba mi się łatwość obsługi i obsługa klienta. Ponadto szybko udzielają odpowiedzi, gdy mam jakiś problem. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo podoba mi się ten system i szybkie powiadomienia, które otrzymuję za pośrednictwem e-maila, gdy mam nową wiadomość tekstową.

4. Updox (najlepsze rozwiązanie dla placówek wielokrotnych z centralną wymianą dokumentów i komunikacją)

za pośrednictwem Updox

Updox łączy wiadomości e-mail, faksy i rozmowy wideo w jedną Skrzynkę odbiorczą, centralizując komunikację dla dostawców usług medycznych. Funkcja Direct Secure Messaging (DSM) umożliwia lekarzom bezpieczne udostępnianie dokumentacji pacjentów współpracownikom za pośrednictwem zaufanej sieci.

Updox, dostosowany do potrzeb dostawców usług pozaszpitalnych, takich jak lekarze i farmaceuci, oferuje również pulpit nawigacyjny, na którym zespoły mogą śledzić statusy wiadomości i odpowiedzi pacjentów w czasie rzeczywistym. Ponadto umożliwia przetwarzanie płatności w czatach, dzięki czemu personel może pobierać opłaty bez konieczności przełączania się między ekranami.

Pacjenci otrzymują przypomnienia o wizytach bezpośrednio na swoją skrzynkę odbiorczą, a pilne przypadki są eskalowane jednym kliknięciem przez dowolnego członka zespołu. Zapewnia to większą zgodność z przepisami zarówno dla zespołów, jak i działów.

Najlepsze funkcje Updox

Organizuj grupowe rozmowy telezdrowotne z maksymalnie 19 uczestnikami, wraz z wirtualnymi poczekalniami, udostępnianiem ekranu i możliwością robienia notatek podczas rozmowy.

Edytuj, podpisuj, redaguj i zaznaczaj dokumenty bezpośrednio w Skrzynce odbiorczej bez konieczności eksportowania ich do innego narzędzia.

Automatycznie kieruj faksy za pomocą przypisanych reguł i zachowaj zgodną z HIPAA ścieżkę audytu każdego dokumentu.

Limitations of Updox

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania automatycznego przedłużania umów bez możliwości rezygnacji lub wykupienia, co powoduje niepożądane opłaty.

Ceny Updox

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Updox

G2: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Updox prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Interfejs Updox i integracja z naszym systemem EHR (Practice Fusion) są bardzo proste i intuicyjne. Jako gabinet medyczny otrzymywaliśmy mnóstwo zbędnych faksów, marnując ogromne ilości papieru, a co najważniejsze, tracąc mnóstwo czasu na odbieranie faksów, skanowanie ich, a następnie przenoszenie do kart pacjentów. Dzięki Updox wystarczy jedno kliknięcie, aby faks trafił do karty pacjenta. To znacznie ułatwia życie wszystkim i pozwala nam zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy na papierze.

Interfejs Updox i integracja z naszym systemem EHR (Practice Fusion) są bardzo proste i intuicyjne. Jako gabinet medyczny otrzymywaliśmy mnóstwo zbędnych faksów, marnując ogromne ilości papieru, a co najważniejsze, tracąc mnóstwo czasu na odbieranie faksów, skanowanie ich, a następnie przenoszenie do kart pacjentów. Dzięki Updox wystarczy jedno kliknięcie, aby faks trafił do karty pacjenta. To znacznie ułatwia życie wszystkim i pozwala nam zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy na papierze.

🧠 Ciekawostka: Według Światowego Forum Ekonomicznego przeciętny szpital generuje około 50 petabajtów danych rocznie. To ponad dwa razy więcej niż ilość danych przechowywanych w całej Bibliotece Kongresu!

5. Paubox (najlepsze rozwiązanie do marketingu e-mailowego zgodnego z HIPAA i kontaktowania się z pacjentami)

Za pośrednictwem Paubox

Zamiast polegać na portalach, hasłach lub dodatkowych kliknięciach, Paubox szyfruje każdą wychodzącą wiadomość e-mail w tle, dzięki czemu odbiorcy mogą czytać wiadomości bezpośrednio w swojej Skrzynce odbiorczej, niezależnie od tego, czy korzystają z Gmaila, Outlooka, czy klienta mobilnego.

Integruje się z istniejącym dostawcą e-maila i automatycznie zapewnia zgodność z HIPAA bez konieczności wprowadzania zmian w cyklu pracy. Administratorzy mogą przeglądać analizy, zarządzać zagrożeniami poddanymi kwarantannie i egzekwować zasady za pomocą bezpiecznego pulpitu nawigacyjnego.

Wbudowana ochrona przed zagrożeniami przychodzącymi blokuje phishing, spoofing i złośliwe oprogramowanie za pomocą filtrów takich jak ExecProtect i DomainAge.

Najlepsze funkcje Paubox

Zintegruj funkcję szyfrowanej poczty e-mail bezpośrednio z aplikacjami, korzystając z RESTful Email API z certyfikatem bezpieczeństwa HITRUST.

Użyj funkcji e-mail DLP, aby skanować wychodzące wiadomości i chronić poufną zawartość przed wysłaniem.

Wykrywa i blokuje przychodzące lub wychodzące wiadomości e-mail zawierające poufne dane medyczne (PHI) lub inne dane podlegające regulacjom (numery ubezpieczenia społecznego, numery kart kredytowych).

Limity Paubox

Niektórzy użytkownicy uważają, że Paubox Forms jest trudny w nawigacji i zwracają uwagę na brak opcji dostosowywania.

Ceny Paubox

Standard : 38 USD/miesiąc

Plus : 77 USD/miesiąc

Premium: 90 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Paubox

G2: 4,9/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 5/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Paubox prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Doceniam to, że Paubox zapewnia bezpieczną komunikację e-mailową zgodną z HIPAA, ułatwiając wysyłanie poufnych informacji przy zachowaniu poufności. Przyjazny dla użytkownika interfejs usprawnia również proces zarządzania danymi pacjentów, zwiększając ogólną wydajność i cykl pracy.

Doceniam to, że Paubox zapewnia bezpieczną komunikację e-mailową zgodną z HIPAA, ułatwiając wysyłanie poufnych informacji przy zachowaniu poufności. Przyjazny dla użytkownika interfejs usprawnia również proces zarządzania danymi pacjentów, zwiększając ogólną wydajność i cykl pracy.

📮ClickUp Insight: Prawie 20% respondentów naszej ankiety wysyła ponad 50 wiadomości błyskawicznych dziennie. Tak duża liczba może oznaczać, że zespół nieustannie prowadzi szybką wymianę informacji — co jest świetne pod względem szybkości, ale może również prowadzić do przeciążenia komunikacyjnego. Dzięki zintegrowanym narzędziom do współpracy ClickUp, takim jak ClickUp Chat i ClickUp Assigned Comments, Twoje rozmowy są zawsze połączone z odpowiednimi zadaniami, co zwiększa widoczność i zmniejsza potrzebę niepotrzebnych działań następczych.

6. Luma Health (najlepsze rozwiązanie dla automatyzacji angażowania pacjentów i analiz opartych na AI)

Za pośrednictwem Luma Health

Luma Health to oparta na AI platforma sukcesu pacjentów, zaprojektowana w celu usprawnienia całego procesu opieki. Przed wizytą pacjenci otrzymują mobilne formularze rejestracyjne, przesyłają swoje ID i informacje dotyczące ubezpieczenia oraz zakończą zgody, a wszystkie te dane są rejestrowane cyfrowo i automatycznie synchronizowane z elektroniczną dokumentacją medyczną (EHR).

Głęboka integracja z systemami EHR, takimi jak Epic, eClinicalWorks, Athenahealth i innymi, umożliwia automatyzację cyklu pracy i synchronizację danych między platformami. Automatyzuje również komunikację poprzez wielojęzyczne, dwukierunkowe wiadomości SMS, połączenia głosowe, e-maile i bezpieczny czat. W ten sposób może obsługiwać potwierdzenia, anulacje, zmiany terminów, skierowania i ponowne wezwania (wykorzystując NLP do zrozumienia naturalnych odpowiedzi i emotikonów). Analizy oparte na AI śledzą wskaźniki, takie jak zmniejszenie liczby nieobecności, konwersja skierowań, zakończenie przyjmowania pacjentów, wzrost przychodów i satysfakcja pacjentów, co przekłada się na inteligentniejsze planowanie.

Najlepsze funkcje Luma Health

Automatycznie powiadamia pacjentów, gdy pojawiają się wolne terminy wizyt z powodu odwołań, dopasowując je według typu, dostawcy i lokalizacji.

Skorzystaj z Spark AI + Navigator Concierge, aby obsługiwać połączenia i wiadomości tekstowe od pacjentów dzięki funkcji rozumienia języka naturalnego.

Przekształcaj przychodzące faksy za pomocą AI, aby klasyfikować je, wyodrębniać dane i natychmiast przekazywać dalej bez konieczności ręcznej selekcji.

Luma Health limit

Niektórzy użytkownicy muszą często odświeżać stronę, aby zobaczyć nowe wiadomości, i zgłaszają, że wysłane linki nigdy nie docierają do odbiorców.

Ceny Luma Health

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Luma Health:

G2: 4,8/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 80 recenzji)

Co mówią o Luma Health prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Bardzo podoba mi się łatwość i szybkość wysyłania bezpiecznych wiadomości do naszych pacjentów z informacjami dotyczącymi skierowań/wizyt. Można zawrzeć w nich wszystkie szczegóły, bez konieczności wielokrotnego dzwonienia. Mogę przejść do następnego zadania, ale w razie potrzeby nadal prowadzić rozmowę z pacjentem.

Bardzo podoba mi się łatwość i szybkość wysyłania bezpiecznych wiadomości do naszych pacjentów z informacjami dotyczącymi skierowań/wizyt. Można zawrzeć w nich wszystkie szczegóły, bez konieczności wielokrotnego dzwonienia. Mogę przejść do następnego zadania, ale w razie potrzeby nadal prowadzić rozmowę z pacjentem.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przeszkol personel, aby podczas czatu używał inicjałów pacjentów i czterech ostatnich cyfr numeru karty medycznej zamiast pełnych imion i nazwisk. Twoja ekipa nadal będzie w stanie zidentyfikować pacjenta, ale zapewni to dodatkową ochronę na wypadek przypadkowego udostępniania zrzutu ekranu.

7. SimplePractice (najlepsze rozwiązanie dla samodzielnych dostawców usług medycznych i małych gabinetów wymagających zintegrowanych funkcji telezdrowia i rozliczeń)

Za pośrednictwem SimplePractice

SimplePractice to system EHR i zarządzania praktyką zgodny z HIPAA. Jest przeznaczony dla szerokiego zakresu dostawców usług medycznych, w tym terapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych i psychiatrów.

Funkcja bezpiecznego przesyłania wiadomości jest ściśle zintegrowana z portalem klienta, co pomaga terapeutom pozostawać w kontakcie między sesjami bez naruszania prywatności. Cechą wyróżniającą to narzędzie jest płynna integracja funkcji przesyłania wiadomości z innymi narzędziami klinicznymi, takimi jak sesje wideo, notatki dotyczące postępów i planowanie wizyt.

W przypadku praktyk oferujących telezdrowie, SimplePractice zapewnia wsparcie dla bezpiecznego czatu podczas sesji wideo na żywo. Jest to szczególnie pomocne w przypadku udostępniania linków, zasobów pisemnych lub sprawdzania połączenia w przypadku utraty dźwięku. Można również ustawić komunikaty o dostępności, wysyłać aktualizacje do określonych klientów oraz zapewnić, że cała komunikacja pozostaje zaszyfrowana i dokumentowana.

Najlepsze funkcje SimplePractice

Skorzystaj z narzędzia Wiley Treatment Planner, aby tworzyć szczegółowe plany opieki z gotowymi opcjami dostosowanymi do konkretnych diagnoz.

Wykorzystaj niestandardowe szablony notatek, plany leczenia i oceny, które wstępnie wypełniają dane klienta, zapewniając wydajną dokumentację kliniczną.

Uzyskaj dostęp do pulpitów raportowania i analiz dotyczących frekwencji, trendów dochodów, źródeł skierowań i liczby przypadków obsługiwanych przez dostawców, aby uzyskać lepszy wgląd w praktykę.

Ograniczenia SimplePractice

Kilku użytkowników zwróciło uwagę na brak funkcji automatycznego zapisywania, co wymaga częstego ręcznego zapisywania, aby uniknąć utraty postępów w notatkach.

Ceny SimplePractice

Pakiet startowy : 49 USD/miesiąc

Essential : 79 USD/miesiąc

Plus: 99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje SimplePractice

G2: 4,1/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2800 recenzji)

Co mówią o SimplePractice prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Dostępne formatowanie notatek, takie jak „Wiley”, sprawia, że tworzenie planów leczenia jest znacznie łatwiejsze niż w przeszłości. Podoba mi się układ SimplePractice; jest bardzo łatwy w nawigacji. Klienci mogą kontaktować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości, a Ty możesz prowadzić wirtualne sesje telezdrowotne zatwierdzone przez HIPAA.

Dostępne formatowanie notatek, takie jak „Wiley”, sprawia, że tworzenie planów leczenia jest znacznie łatwiejsze niż w przeszłości. Podoba mi się układ SimplePractice; jest bardzo łatwy w nawigacji. Klienci mogą kontaktować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości, a Ty możesz prowadzić wirtualne sesje telezdrowotne zatwierdzone przez HIPAA.

8. Klara (najlepsza do usprawnionej komunikacji między wieloma oddziałami oraz inteligentnego kierowania połączeń)

Za pośrednictwem Klary

Klara to kolejna platforma do komunikacji z pacjentami zgodna z HIPAA, która zapewnia płynną obsługę przypominającą komunikację tekstową we wszystkich kanałach komunikacji. Niezależnie od tego, czy pacjent wysyła wiadomość SMS, korzysta ze strony internetowej, czatu internetowego czy dzwoni, cała komunikacja jest kierowana do jednego, szyfrowanego wątku wiadomości, którym personel może zarządzać centralnie. Jedną z jej głównych zalet jest inteligentna warstwa routingu i automatyzacji cyklu pracy. Klara Assistant wykorzystuje AI do interpretacji potrzeb pacjentów — nawet na podstawie wiadomości w dowolnej formie — i automatycznie przypisuje, oznacza lub kieruje je do odpowiedniego członka zespołu (w celu rozliczenia, ustalenia harmonogramu, odpowiedzi na pytania kliniczne itp. ). Skraca to czas segregacji i zmniejsza zatory w recepcji.

Klara płynnie obsługuje również hybrydowe tryby komunikacji. Jeśli pacjent dzwoni, może zdecydować się na przekształcenie połączenia w bezpieczny wątek wiadomości.

Najlepsze funkcje Klary

Włącz telemedycynę w aplikacji dzięki wirtualnym poczekalniom, wizytom wideo i trwałym wątkom czatu, które są automatycznie archiwizowane wraz z rozmową.

Wspieraj współpracę wewnętrzną dzięki wspólnym skrzynkom odbiorczym, @wzmiankom, notatkom wewnętrznym i ponownemu przypisywaniu wiadomości między zespołami ds. planowania, klinicznymi i rozliczeniowymi.

Bezpiecznie przekazuj aktualizacje lub komunikaty dotyczące zasad pacjentom, korzystając z szablonów wiadomości w aplikacji Klara.

Ograniczenia Klary

Użytkownicy chcieliby móc wysyłać formularze, zamówienia lub wyniki bezpośrednio z kart pacjentów do Klary, zamiast zapisywać je i przesyłać osobno.

Ceny Klary

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Klary

G2: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Co o Klara mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Bardzo podoba mi się możliwość wysyłania wiadomości do pacjentów, ponieważ jest to szybsze niż dzwonienie. Pozwala nam to również komunikować się z innymi pracownikami na temat konkretnego pacjenta w jednym wątku, dzięki czemu można odwołać się do informacji. Korzystam z niego codziennie w pracy i często używam go jako pacjent. Rozpoczęcie korzystania z niego jest bardzo łatwe i proste, zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjenta.

Bardzo podoba mi się możliwość wysyłania wiadomości do pacjentów, ponieważ jest to szybsze niż dzwonienie. Pozwala nam to również komunikować się z innymi pracownikami na temat konkretnego pacjenta w jednym wątku, dzięki czemu można odwołać się do informacji. Korzystam z niego codziennie w pracy i często używam go jako pacjent. Rozpoczęcie korzystania z niego jest bardzo łatwe i proste, zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjenta.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skonfiguruj czat tak, aby po 24 godzinach automatycznie zastępował typowe wzorce PHI gwiazdkami. Numery telefonów są zastępowane przez „–-1234”, a daty przez „//2024”, przy zachowaniu czytelności kontekstu rozmowy.

9. Spruce Health (najlepsze rozwiązanie do VoIP, przesyłania wiadomości i konfiguracji niestandardowych skrzynek odbiorczych)

Za pośrednictwem Spruce Heath

Spruce Health, kolejne bezpieczne hub współpracy, oferuje funkcję uwierzytelniania dwuskładnikowego, audyt SOC 2, certyfikat HITRUST oraz automatyczne rejestrowanie audytowe każdej czynności odczytu, zapisu i widoku.

Dzięki nim możesz wysyłać bezpieczne dwukierunkowe wiadomości SMS, zarządzać eFaxem, obsługiwać połączenia telezdrowotne lub digitalizować swój system telefoniczny za pomocą funkcji takich jak drzewa telefoniczne, wiele linii, transkrypcja poczty głosowej i przekierowywanie połączeń. Narzędzia te są również wyposażone w funkcje automatyzacji, które umożliwiają łatwe planowanie wiadomości, uruchamianie automatycznych odpowiedzi lub automatyzację cyklu pracy po godzinach pracy. Dodatkowo możesz korzystać z niestandardowych konfiguracji skrzynki odbiorczej, stosować etykiety do paneli kontaktowych lub przypisywać wiadomości do odpowiednich członków zespołu lub grup. Notatki wewnętrzne, wiadomości zespołowe i @-paging zapewniają koordynację i śledzenie rozmów bez naruszania prywatności pacjentów.

Najlepsze funkcje Spruce Heath

Skorzystaj z API faksu Spruce, aby wysyłać faksy zgodne z HIPAA z funkcją ponownej próby, opcjami strony tytułowej i dziennikami dostaw.

Połącz zduplikowane kontakty i przypisz wspólne numery do rodzin, aby zapewnić przejrzystość i dokładność dokumentacji pacjentów.

Wysyłaj bezpieczne wiadomości między klinikami korzystającymi z platformy Spruce, aby koordynować skierowania i wspólną opiekę nad pacjentami.

Limit Spruce Heath

W interakcjach brakuje podnotatek pod nazwiskami pacjentów, które miałyby zapewnić widoczność szczegółów, takich jak nadrzędny rodzic, opiekun lub pseudonim.

Ceny Spruce Heath

Bezpłatna wersja próbna: 14 dni

Podstawowy : 24 USD/użytkownik/miesiąc

Communicator: 49 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Spruce Heath

G2: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o Spruce Heath prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Najbardziej podoba mi się łatwość obsługi Spruce, nie tylko dla mnie i innych dostawców, ale przede wszystkim dla moich pacjentów, którzy mają największe trudności techniczne. Dzięki temu, że cała moja komunikacja znajduje się w jednym miejscu, mogę zachować porządek. Bardzo podoba mi się funkcja tagowania, która pozwala przypisywać zadania innym dostawcom.

Najbardziej podoba mi się łatwość obsługi Spruce, nie tylko dla mnie i innych dostawców, ale przede wszystkim dla moich pacjentów, którzy mają największe trudności techniczne. Dzięki temu, że cała moja komunikacja znajduje się w jednym miejscu, mogę zachować porządek. Bardzo podoba mi się funkcja tagowania, która pozwala przypisywać zadania innym dostawcom.

👀 Czy wiesz, że... Według CRICO Strategies, błędy w komunikacji przyczyniły się do 7149 przypadków błędów medycznych (30% wszystkich roszczeń w latach 2009–2013), co doprowadziło do 1744 zgonów i kosztowało szpitale aż 1,7 mld dolarów.

10. Rocket. Chat (najlepszy dla organizacji intensywnie korzystających z technologii informatycznych, wymagających pełnej kontroli danych i rozwiązań hostowanych we własnym zakresie)

Za pośrednictwem Rocket.Chat

Rocket. Chat to otwarta platforma komunikacyjna zgodna z HIPAA. Można ją wdrożyć lokalnie, w bezpiecznej chmurze, a nawet w środowiskach izolowanych, co daje organizacji pełną kontrolę nad lokalizacją danych i dostępem do nich.

Dodatkowo oferuje komunikację w czasie rzeczywistym, kanały grupowe, dyskusje w wątkach, funkcje głosowe i wideo. Wszystkie mają szyfrowanie typu end-to-end, uwierzytelnianie wieloskładnikowe i uprawnienia oparte na rolach. Możesz nawet dostosować niestandardową strukturę telefoniczną lub cykle pracy za pomocą otwartych interfejsów API, dzięki czemu komunikacja będzie naturalnie dopasowana do sposobu działania Twojej organizacji. Umożliwia to przechwytywanie wiadomości od pacjentów z różnych kanałów i wywoływanie inteligentnych cykli pracy, takich jak kierowanie zapytań, wysyłanie powiadomień lub wprowadzanie danych do platform opieki zdrowotnej i systemów CRM.

Rocket. Najlepsze funkcje czatu

Zintegruj czat bezpośrednio z własną aplikacją lub portalem pacjenta dzięki białym SDK, wsparciu iframe, API i narzędziom do personalizacji.

Twórz niestandardowe aplikacje i automatyzacje za pomocą zestawu narzędzi App Engine Rocket. Chat i dostosowuj cykle pracy, logikę wiadomości lub integracje.

Korzystaj z otwartego protokołu Matrix do federacyjnej komunikacji, umożliwiającego bezpieczne, interoperacyjne czaty między różnymi serwerami Rocket. Chat między klinikami, laboratoriami lub ubezpieczycielami.

Rocket. Limit czatu

Użytkownicy zgłaszają, że załączniki plików nie zawsze otrzymują wsparcie, a sporadyczne awarie serwera mogą powodować krótkie przerwy w działaniu i utratę dostępu do czatu.

Ceny Rocket. Chat

Free Forever

Pro: 8 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Rocket. Chat:

G2: 4,2/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o Rocket. Chat prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra pisze:

Jedną z najważniejszych zalet jest ochrona danych – masz pewność, że wszystkie informacje ujawniane w wiadomościach są zabezpieczone. Aplikację można pobrać na różne urządzenia: z systemem Android, iOS, Windows i Linux. Jest ona naprawdę łatwa w obsłudze i posiada wiele przydatnych funkcji, które pomagają utrzymać dobrą komunikację.

Jedną z najważniejszych zalet jest ochrona danych – masz pewność, że wszystkie informacje ujawniane w wiadomościach są zabezpieczone. Aplikację można pobrać na różne urządzenia: z systemem Android, iOS, Windows i Linux. Jest ona naprawdę łatwa w obsłudze i posiada wiele przydatnych funkcji, które pomagają utrzymać dobrą komunikację.

Bezpieczna komunikacja typu end-to-end dzięki ClickUp

Nie brakuje narzędzi do czatu stworzonych z myślą o szybkiej komunikacji. Jednak gdy w grę wchodzą informacje o pacjentach, zgodność z przepisami i koordynacja wewnętrzna, lista ta znacznie się skraca.

Niektóre z narzędzi z tej listy usprawniają zgodność z przepisami dotyczącymi wysyłania wiadomości tekstowych do pacjentów i przekierowywania połączeń. Inne oferują AI, zarządzanie zadaniami i inteligentną automatyzację. Jest też ClickUp. To narzędzie łączy czat w czasie rzeczywistym z rozbudowanymi cyklami pracy, dzięki czemu rozmowy, zadania do wykonania i dokumentacja pozostają w jednym miejscu, chronione zabezpieczeniami na poziomie przedsiębiorstwa.

