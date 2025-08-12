Najlepsze generatory kampanii AI, które warto wypróbować w 2025 roku

Prowadzenie skutecznej kampanii marketingowej nie powinno przypominać chaosu. Jednak dla wielu zespołów nadal tak jest. Oto dlaczego: briefy kreatywne giną w dokumentach, zasoby kampanii są rozproszone w różnych narzędziach, a aktualizacje statusu trafiają do odizolowanych czatów. To spowalnia wszystko, a wyniki na tym cierpią.

Generatory kampanii AI zmieniają tę sytuację. Wiodące marki, takie jak Coca-Cola i Nestlé, już wykorzystują AI do przyspieszenia produkcji kreatywnej, szybszego testowania wariantów i uruchamiania kampanii w ciągu kilku dni zamiast tygodni. Narzędzia te łączą szybkość, automatyzację i inteligentne sugestie, aby pomóc Ci tworzyć teksty reklam, projektować zasoby i mapować kampanie obejmujące cały lejek sprzedażowy za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Wynik? Przejrzyste cykle pracy, szybsze uruchamianie i kampanie, które osiągają lepsze wyniki we wszystkich kanałach.

W tym przewodniku omówimy najlepsze dostępne obecnie generatory kampanii AI, porównamy ich funkcje i pomożemy Ci wybrać ten, który najlepiej odpowiada potrzebom Twojego zespołu.

🔎 Czy wiesz, że... AI staje się naprawdę dobra w pisaniu reklam i nie ma sobie równych pod względem szybkości. JPMorgan Chase odnotował wzrost współczynnika klikalności o 450% po przejściu na teksty reklamowe tworzone przez AI.

Najlepsze generatory kampanii AI w skrócie

Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsze dla *Ceny ClickUp • Briefy kampanii, teksty reklam i koncepcje kreatywne generowane przez AI • AI do kompleksowego planowania kampanii i tworzenia strategii • Agenci automatyzujący cykle pracy, publikowanie i raportowanie Zespoły marketingowe, które chcą planować, tworzyć i realizować kampanie na jednej platformie Free; Dostosowanie dostępne dla przedsiębiorstw Asystent kampanii HubSpot • Generuj teksty reklam, e-maile i strony docelowe w ciągu kilku minut • Wbudowane połączenie z HubSpot CRM Marketerzy korzystający już z HubSpot CRM, którzy chcą szybko tworzyć treści zgodne z wizerunkiem marki Free ActiveCampaign Firmy chcą spersonalizowanych, opartych na danych kampanii marketingowych z automatyzacją Firmy, które chcą spersonalizowanych, opartych na danych kampanii marketingowych z automatyzacją Plany płatne zaczynają się od 15 USD miesięcznie AdCreative. ai • Kreacje reklamowe, banery i posty generowane przez AI w ciągu kilku sekund • Przewidywanie skuteczności reklam Teams, które potrzebują wizualizacji reklamowych i tekstów reklamowych zorientowanych na konwersję na dużą skalę Plany płatne zaczynają się od 25 USD miesięcznie StoryLab. ai • Teksty reklam, posty na blogu i treści społecznościowe generowane przez AI • Przekształcaj pomysły na wiele formatów Małe zespoły lub samodzielni marketerzy, którzy chcą szybko tworzyć treści w wielu kanałach Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie Creatify • Reklamy wideo generowane przez AI na podstawie podpowiedzi • Wbudowane szablony dla różnych formatów Marki, które chcą szybko uruchomić reklamy wideo w mediach społecznościowych bez ponoszenia wysokich kosztów produkcji Plany płatne zaczynają się od 19 USD miesięcznie Quickads • Teksty reklam i kreacje w mniej niż 60 sekund • Opcje eksportu na wiele platform Marketerzy, którzy potrzebują szybkich, gotowych do użycia kreacji reklamowych na wiele platform Plany płatne zaczynają się od 79 USD miesięcznie Pencil AI • Teksty reklamowe i kreacje dostosowane do marki • Prognozowanie wyników Teams prowadzące bieżące kampanie reklamowe, które chcą podejmować decyzje kreatywne oparte na danych Plany płatne zaczynają się od 15 USD miesięcznie Inteligentnie • Zautomatyzowane testowanie i optymalizacja kreacji • Integracja z głównymi platformami reklamowymi Zespoły na poziomie przedsiębiorstwa zarządzające kampaniami w mediach społecznościowych na dużą skalę Niestandardowe ceny Predis. ai • Reklamy, wideo i posty generowane przez AI • Sugestie podpisów i hashtagów Marki nastawione na media społecznościowe, które potrzebują szybkich, dostosowanych do platformy kreacji Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 23 USD miesięcznie

Co to jest generator kampanii AI?

Generator kampanii AI to narzędzie marketingowe, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do planowania, tworzenia i optymalizacji kampanii wielokanałowych — często w ułamku czasu potrzebnego przy użyciu tradycyjnych metod.

Zainteresowany? Oto odpowiedzi na kilka pytań, które mogą pojawić się u osób, które po raz pierwszy mają do czynienia z marketingiem opartym na sztucznej inteligencji.

⭐️ Jak AI zmienia sposób, w jaki marketerzy tworzą i prowadzą kampanie?AI przekształca proces tworzenia kampanii z ręcznego, sekwencyjnego procesu w zautomatyzowany, dynamiczny cykl pracy. Może:

W ciągu kilku sekund wygeneruj wiele wariantów reklam dostosowanych do różnych odbiorców

Zaproponuj teksty reklamowe i koncepcje graficzne o wysokiej konwersji

Zoptymalizuj czas trwania kampanii i jej rozmieszczenie na platformach społecznościowych

Ciągle ucz się na podstawie danych dotyczących wydajności, aby dopracować strategie

Przykład: 75% marketerów uważa, że AI daje im przewagę konkurencyjną.

⭐️ Dlaczego automatyzacja + personalizacja = lepsze wyniki? Dzięki AI, która zajmuje się ciężką pracą związaną z tworzeniem i planowaniem reklam, marketerzy mogą skupić się na strategii i storytellingu. Automatyzacja przyspiesza realizację, a personalizacja oparta na AI zapewnia, że każda treść trafia do właściwych odbiorców, zwiększając zaangażowanie i współczynniki konwersji.

⭐️ AI a tradycyjne metody: jaka jest różnica/wartość dodana?Tradycyjne generowanie kampanii wymaga ręcznego wyszukiwania informacji, tworzenia treści i koordynacji między platformami. Narzędzia AI integrują te kroki, zapewniając płynną integrację między planowaniem kampanii, tworzeniem treści i śledzeniem wyników. Zmniejsza to złożoność i daje zespołom więcej czasu na skupienie się na ogólnych strategiach marketingowych. Aż 79% marketerów podkreśla rolę AI w usprawnianiu procesów i zwiększaniu wydajności.

🧠 Sprawdź fakty: Wiele generatorów kampanii AI wykorzystuje uczenie maszynowe, aby nieustannie uczyć się na podstawie każdej kampanii — co oznacza, że Twoja następna kampania będzie zawsze lepsza od poprzedniej.

Czego należy szukać w generatorze kampanii AI?

Wybór odpowiedniego generatora kampanii AI sprowadza się do znalezienia narzędzia, które odpowiada Twoim celom, cyklowi pracy i budżetowi. Poszukaj przynajmniej następujących funkcji:

Wsparcie wielu kanałów , dzięki czemu możesz tworzyć reklamy, reklamy wideo i posty w mediach społecznościowych dla wielu platform w jednym miejscu

Funkcje personalizacji umożliwiają dostosowanie kreacji reklam i komunikatów do konkretnych grup docelowych

Funkcje automatyzacji , takie jak planowanie, testy A/B i optymalizacja w oparciu o kluczowe wskaźniki

Narzędzia do współpracy służące do koordynacji działań zespołów marketingowych, projektowych i odpowiedzialnych za zawartość

Szablony reklam i zasoby kreatywne przyspieszające tworzenie treści bez utraty jakości

Analizy i raportowanie umożliwiają śledzenie wyników i mierzenie zwrotu z inwestycji w stosunku do celów kampanii

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli prowadzisz kampanie na dużą skalę, wybierz generator kampanii marketingowych AI, który płynnie integruje się z istniejącym stosem marketingowym, dzięki czemu Twój zespół spędza mniej czasu na przełączaniu się między narzędziami, a więcej na optymalizacji kampanii.

Od generowania kreacji reklamowych i reklam wideo po planowanie postów w mediach społecznościowych — dzisiejsze generatory kampanii AI pomagają tworzyć reklamy i uruchamiać wielokanałowe kampanie marketingowe za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Oto najlepsze narzędzia, które mogą zwiększyć skuteczność Twoich kampanii:

1. ClickUp (najlepszy do usprawnienia realizacji kampanii i współpracy)

Wypróbuj ClickUp do marketingu już teraz Przyspiesz swoje kampanie marketingowe i tworzenie treści dzięki ClickUp

Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o prowadzeniu całej kampanii marketingowej z jednego miejsca, z AI wykonującą najtrudniejsze zadania, ClickUp jest stworzony dla Ciebie.

ClickUp to kompleksowa aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, współpracę nad dokumentami, czat zespołowy i sztuczną inteligencję nowej generacji w jednej, zunifikowanej platformie. Oznacza to, że briefy kampanii, zasoby kreatywne, rozmowy i analizy znajdują się w jednym miejscu, obsługiwanym przez sztuczną inteligencję.

Od pomysłu po realizację i optymalizację — funkcje ClickUp oparte na sztucznej inteligencji pozwalają działać szybciej, lepiej współpracować i osiągać wymierne wyniki, dzięki czemu jest to kompleksowe rozwiązanie dla zespołów marketingowych.

Dlaczego AI ClickUp zmienia zasady gry w tworzeniu kampanii

Większość zespołów marketingowych tonie w niepołączonych narzędziach i rozproszonych informacjach. ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki prawdziwej konwergencji — łącząc całą pracę, wiedzę i komunikację oraz wzbogacając je o potężną, praktyczną sztuczną inteligencję.

Poznaj ClickUp Brain , swojego partnera w kampaniach

Natychmiastowe briefy i pomysły dotyczące kampanii: Wystarczy wpisać cel kampanii lub podpowiedź, a ClickUp Brain wygeneruje szczegółowy brief, zarys lub pomysły dotyczące treści dostosowane do odbiorców i kanałów

Inteligentne sugestie wszędzie: Potrzebujesz chwytliwego tematu, nowego punktu widzenia na reklamę lub szybkiego podsumowania spotkania? ClickUp Brain jest zawsze pod ręką, aby pomóc Ci w miejscu pracy, oferując dostęp do wielu zaawansowanych modeli AI, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini

Kompletny cykl pracy kampanii: Poproś ClickUp Brain, aby wyciągnął wnioski z poprzednich kampanii i utworzył zadania kontekstowe, podzadania oraz etykiety osób przypisanych do najnowszych kampanii marketingowych

📌 Przykład: Planujesz kampanię z okazji powrotu do szkoły? Po prostu wprowadź podpowiedź do ClickUp Brain, a narzędzie natychmiast utworzy kompleksowy brief kampanii, który możesz przekształcić w zadania i udostępnić zespołowi.

Oto próbka działania ClickUp Brain👇

zwiększ skuteczność swoich kampanii dziesięciokrotnie dzięki ClickUp Brain MAX : idealnemu pulpitowi AI dla marketerów

Pełna automatyzacja kampanii: Generuj plany kampanii, treści, a nawet analizy pokampanijne za pomocą kilku kliknięć. Koniec z przełączaniem się między narzędziami AI w zależności od potrzeb

Praktyczne rekomendacje: Brain MAX nie tylko tworzy — pomaga również w optymalizacji. Uzyskaj sugestie dotyczące ulepszenia kampanii, od harmonogramu po komunikaty i kombinację kanałów

Tworzenie zadań za pomocą głosu: Używaj głosu do nagrywania notatek, tworzenia zadań kampanii (i podzadań), wyszukiwania w połączonym obszarze roboczym i nie tylko, w 40 językach! Dzięki Używaj głosu do nagrywania notatek, tworzenia zadań kampanii (i podzadań), wyszukiwania w połączonym obszarze roboczym i nie tylko, w 40 językach! Dzięki funkcji „Mów do tekstu” tworzenie kampanii, generowanie pomysłów (bez słów kluczowych) i wykonywanie zadań nigdy nie było łatwiejsze

Rejestruj pomysły, udostępniaj instrukcje i realizuj zadania 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

📌 Przykład: Prowadzisz wielokanałową kampanię z okazji Czarnego Piątku? Dzięki Brain MAX możesz stworzyć szczegółowy plan kampanii, przydzielić zadania zespołowi, przygotować projekty e-maili promocyjnych i postów w mediach społecznościowych, a nawet otrzymać oparte na AI rekomendacje dotyczące najlepszego czasu na rozpoczęcie kampanii i kanałów, na które należy się skupić — wszystko w ramach jednego, płynnego cyklu pracy.

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej o inteligentniejszym i szybszym sposobie realizacji zadań. 🧠✨

Agenci AI: Twoi zawsze dostępni asystenci kampanii

Automatyzacja żmudnych zadań: agenci AI zajmują się powtarzalnymi zadaniami, takimi jak przydzielanie pracy, wysyłanie przypomnień, aktualizowanie statusów i generowanie podsumowań

Dbaj o terminowość kampanii: agenci wysyłają przypomnienia o terminach, generują raporty dotyczące wyników i dbają o to, aby nic nie umknęło Twojej uwadze

Uzyskaj kompletny plan wraz z zadaniami i podzadaniami: Agenci AI mogą stworzyć kompletną strukturę i cykl pracy dla Twojej kampanii.

📌 Przykład: Zatwierdź brief kampanii, a agent AI natychmiast przydzieli zadania Twojemu zespołowi, zaplanuje spotkania przeglądowe i skonfiguruje przypomnienia — bez konieczności ręcznego monitorowania. Zobacz, jak to zrobić. 👇🏼

Zawartość, cykl pracy i harmonogram oparte na AI

Automatycznie planuj zadania kampanii, spotkania i terminy dzięki kalendarzowi ClickUp . Optymalizuje on osie czasu i wysyła inteligentne przypomnienia, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte

Rejestruj i podsumowuj spotkania dotyczące kampanii, a następnie automatycznie twórz zadania do wykonania, aby projekty były realizowane zgodnie z planem dzięki ClickUp AI Notetaker

Pozwól AI zająć się rutynowymi zadaniami — przypisywaniem zadań, aktualizowaniem statusów i powiadomieniami dzięki ClickUp Automations — aby Twój zespół mógł skupić się na strategii i kreatywności

Natychmiastowe pobieranie zasobów kampanii, zwycięskich wariantów reklam lub najnowszych wersji — koniec z przeszukiwaniem folderów i e-maili dzięki Enterprise AI Search

Analizy, raportowanie i optymalizacja — dzięki technologii AI

ClickUp Dashboards Monitoruj skuteczność kampanii w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym pulpitom ClickUp opartym na sztucznej inteligencji

Analizy oparte na AI: Mierz ROI, śledź KPI i uzyskuj praktyczne informacje umożliwiające ciągłe doskonalenie

Ujednolicony obszar roboczy zapewniający powodzenie kampanii

Platforma konwergentna : Zarządzanie projektami, dokumenty, czat i AI współpracują ze sobą, dzięki czemu możesz szybciej tworzyć, uruchamiać i optymalizować kampanie, przy mniejszych utrudnieniach i większym oddziaływaniu

Współpraca w czasie rzeczywistym: ClickUp Chat , wbudowany czat, komentarze i udostępniane dokumenty ClickUp Docs zapewniają wszystkim spójność i zaangażowanie, niezależnie od tego, czy Twój zespół pracuje w biurze, czy zdalnie

Dzięki sztucznej inteligencji i zarządzaniu wszystkim w jednym miejscu ClickUp przekształca realizację kampanii w strategiczny, usprawniony proces, który przynosi wyniki.

Szablony, integracje i skalowalność

Szablon planu kampanii ClickUp to kompleksowy, gotowy do użycia szablon, który pozwala organizować, planować i śledzić każdy aspekt kampanii od początku do końca.

Pobierz darmowy szablon Zachowaj porządek i uzyskaj potrzebne wyniki dzięki szablonowi planowania kampanii ClickUp

Funkcje ClickUp, takie jak niestandardowe statusy, pola niestandardowe i widoki niestandardowe , umożliwiają śledzenie postępów kampanii, organizowanie istotnych szczegółów, takich jak budżet i własność, oraz wizualizację całego cyklu pracy w formatach takich jak lista, Gantt, obciążenie pracą i kalendarz.

Szablony, takie jak szablon zarządzania kampanią marketingową ClickUp i szablon briefu kampanii ClickUp, pomagają w łatwym planowaniu, uruchamianiu i śledzeniu kampanii, zapewniając jednocześnie, że każdy brief jest jasny, spójny i możliwy do realizacji dla zespołów i interesariuszy.

Połącz ClickUp z Google Ads, platformami e-mailowymi, systemami CRM i innymi narzędziami, aby uzyskać zunifikowany zestaw narzędzi marketingowych dzięki integracjom ClickUp

Solidne zabezpieczenia prywatności i skalowalność dla zespołów każdej wielkości dzięki zabezpieczeniom klasy Enterprise oferowanym przez ClickUp

Sarah Lively, dyrektor ds. mediów społecznościowych w Cartoon Network, tak mówi o ClickUp jako jedynym źródle informacji dla swojego zespołu:

Działamy naprawdę szybko, ponieważ mamy jedno źródło informacji zawierające wszystkie potrzebne nam szczegóły. Możemy również zachować najwyższą dokładność w publikowanych treściach w mediach społecznościowych, ponieważ statusy zadań zapobiegają błędom.

Działamy naprawdę bardzo szybko, ponieważ mamy jedno źródło wszystkich potrzebnych informacji. Możemy również zachować najwyższą dokładność w publikowanych treściach w mediach społecznościowych, ponieważ statusy zadań zapobiegają błędom.

Najlepsze funkcje ClickUp

Briefy kampanii, teksty reklam i kreatywne koncepcje generowane przez AI na podstawie najlepszych modeli AI na świecie

Agenci AI do zadań wymagających minimalnej interwencji użytkownika, zatwierdzania, planowania i raportowania

Kalendarz z obsługą AI do inteligentnego planowania i zarządzania terminami

Pulpity nawigacyjne i analizy w czasie rzeczywistym powiązane bezpośrednio z celami kampanii

Zintegrowana platforma do zarządzania kampaniami, współpracy nad treścią i komunikacji

AI Notetaker do sporządzania podsumowań spotkań i natychmiastowego tworzenia zadań

Konfigurowalne szablony, statusy, pola i widoki

Głęboka integracja z narzędziami marketingowymi i systemami CRM

Ograniczenia ClickUp

Szeroki zakres funkcji może spowodować wydłużenie czasu nauki dla zespołów, które nie mają doświadczenia w korzystaniu z platform oferujących pełen zestaw narzędzi

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 zauważa:

Nowy Brain MAX znacznie zwiększył moją wydajność. Możliwość korzystania z wielu modeli AI, w tym zaawansowanych modeli wnioskowania, za przystępną cenę ułatwia scentralizowanie wszystkiego w jednej platformie. Funkcje takie jak zamiana głosu na tekst, automatyzacja zadań i integracja z innymi aplikacjami sprawiają, że cykl pracy jest znacznie płynniejszy i inteligentniejszy.

Nowy Brain MAX znacznie zwiększył moją wydajność. Możliwość korzystania z wielu modeli AI, w tym zaawansowanych modeli wnioskowania, za przystępną cenę ułatwia scentralizowanie wszystkiego w jednej platformie. Funkcje takie jak zamiana głosu na tekst, automatyzacja zadań i integracja z innymi aplikacjami sprawiają, że cykl pracy jest znacznie płynniejszy i inteligentniejszy.

📚 Dodatkowa lektura: Chcesz dowiedzieć się więcej o prowadzeniu szybkiego silnika przychodów marketingowych za pomocą ClickUp i AI? Pobierz podręcznik już teraz! 👇🏼

2. HubSpot Campaign Assistant (najlepszy do generowania zasobów kampanii w ekosystemie CRM)

za pośrednictwem HubSpot

HubSpot Campaign Assistant to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, wbudowane bezpośrednio w platformę HubSpot, które pomaga zespołom marketingowym tworzyć teksty reklam, stron docelowych i e-maili marketingowych. Wystarczy wprowadzić kilka szczegółów, takich jak produkt, odbiorcy i ton, a narzędzie wygeneruje dostosowany, gotowy do użycia tekst w ciągu kilku minut.

Działa w wyszukiwarce Google, reklamach na Facebooku i LinkedIn, a także w treściach e-maili i stron docelowych, dzięki czemu możesz przygotować wiele zasobów kampanii w jednym miejscu. Narzędzie eliminuje problem pustej strony i przyspiesza tworzenie zasobów dla kampanii wielokanałowych.

Kluczową zaletą jest głęboka integracja z narzędziami CRM i marketingowymi HubSpot. Możesz wysyłać wygenerowaną zawartość bezpośrednio do swoich kampanii, łączyć ją z danymi klientów i śledzić wyniki bez konieczności przełączania się między platformami.

Dzięki temu idealnie nadaje się dla zespołów, które już korzystają z HubSpot do zarządzania potencjalnymi klientami i automatyzacji, utrzymując tworzenie kampanii, ich realizację i raportowanie w jednym połączonym obszarze roboczym. Aby uzyskać dodatkową elastyczność, można również skopiować zawartość do wykorzystania poza HubSpot.

Najlepsze funkcje HubSpot Campaign Assistant

Generuj teksty stron docelowych, e-maili marketingowych i reklam w ciągu kilku minut

Twórz wiele wariantów reklam dostosowanych do różnych platform lub grup docelowych

Zachowaj i powróć do poprzednich wersji, aby je porównać i udoskonalić

Łatwy w obsłudze interfejs z minimalnymi ustawieniami, nie wymagający doświadczenia w zakresie AI ani kodowania

Ograniczenia asystenta kampanii HubSpot

Najlepiej sprawdza się w przypadku marketerów korzystających już z CRM i Marketing Hub firmy HubSpot

Skupiają się głównie na tekście i mogą wymagać ręcznej edycji w celu uzyskania pełnej kreatywności

Ceny asystenta kampanii HubSpot

Free

Oceny i recenzje HubSpot Campaign Assistant

G2: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

Co mówią o HubSpot Campaign Assistant użytkownicy w prawdziwym życiu

Recenzent G2 udostępnia swoją opinię:

Od marketingu e-mailowego i tworzenia stron docelowych po planowanie działań w mediach społecznościowych, optymalizację SEO i integrację CRM — HubSpot zapewnia kompleksowe rozwiązanie, które obejmuje każdy etap podróży klienta.

Od marketingu e-mailowego i tworzenia stron docelowych po planowanie mediów społecznościowych, optymalizację SEO i integrację CRM — HubSpot zapewnia kompleksowe rozwiązanie, które obejmuje każdy etap podróży klienta.

📚 Powiązane artykuły: Oto lista kontrolna kampanii marketingowej, dzięki której upewnisz się, że przed uruchomieniem kampanii wykonałeś wszystkie kroki — od pomysłu po realizację.

3. ActiveCampaign (najlepszy do automatycznych kampanii e-mailowych i ścieżek klientów)

za pośrednictwem ActiveCampaign

ActiveCampaign łączy generowanie treści oparte na AI z solidną platformą automatyzacji marketingu, ułatwiając projektowanie ukierunkowanych kampanii w e-mailach, mediach społecznościowych i reklamach. Możesz generować tematy, treść i tekst reklam, dostosowując wiadomości do różnych segmentów odbiorców.

Obsługuje kampanie wielokanałowe, pobierając dane o zachowaniach klientów w celu personalizacji ofert i wezwań do działania. AI pomaga udoskonalić zawartość pod kątem zaangażowania, a automatyzacja zapewnia, że wiadomości docierają do właściwych osób we właściwym czasie.

Siła ActiveCampaign polega na możliwości powiązania tworzenia kampanii bezpośrednio z mapowaniem ścieżki klienta. Możesz budować sekwencje, uruchamiać komunikaty na podstawie interakcji i śledzić wyniki — wszystko na tej samej platformie.

Połączenie generowania treści AI i automatyzacji sprawia, że rozwiązanie to doskonale nadaje się dla zespołów, które chcą prowadzić inteligentniejsze, oparte na danych kampanie bez konieczności korzystania z oddzielnych narzędzi do copywritingu, segmentacji i dostarczania treści.

📮ClickUp Insight: Nisko wydajne zespoły są 4 razy bardziej narażone na korzystanie z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co z korzystaniem z jednej platformy? Jako aplikacja do pracy, która ma wszystko, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i połączenia w jednej platformie, uzupełnione o cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji. Chcesz pracować mądrzej? ClickUp sprawdza się w każdym zespole, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

Najlepsze funkcje ActiveCampaign

Przewidywana zawartość oparta na AI i optymalizacja czasu wysyłania

Wielokanałowa automatyzacja dla e-maili, mediów społecznościowych i reklam

Zaawansowana segmentacja dla spersonalizowanych kampanii marketingowych

Wbudowany system CRM zapewniający płynną koordynację działań sprzedażowych i marketingowych

Ograniczenia ActiveCampaign

Pełna automatyzacja wymaga planów wyższego poziomu

Koszty szybko rosną wraz z powiększaniem się listy kontaktów

Ceny ActiveCampaign

Pakiet startowy: 15 USD/miesiąc

Dodatkowo: 49 USD/miesiąc

Profesjonalny: 79 USD/miesiąc

Enterprise: 145 USD/miesiąc

Oceny i recenzje ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2000 recenzji)

Co mówią o ActiveCampaign prawdziwi użytkownicy

Recenzent G2 udostępnia swoją opinię:

Konfiguracja kontaktów, kampanii e-mailowych i automatyzacji w ActiveCampaign jest tak prosta, że mogę skutecznie dotrzeć do odbiorców. Łatwo sprawdzić skuteczność kampanii i w razie potrzeby wprowadzić zmiany.

W ActiveCampaign bardzo łatwo skonfigurować kontakty, kampanie e-mailowe i automatyzację, aby skutecznie dotrzeć do odbiorców. Łatwo sprawdzić, jak przebiegają kampanie, i w razie potrzeby wprowadzić zmiany.

📚 Przeczytaj również: Potrzebujesz gotowego rozwiązania, aby szybko rozpocząć kolejną kampanię reklamową? Te szablony reklamowe są właśnie dla Ciebie.

4. AdCreative. ai (Najlepsze rozwiązanie do tworzenia reklam o wysokiej konwersji z wykorzystaniem AI)

za pośrednictwem AdCreative

AdCreative.ai to platforma oparta na sztucznej inteligencji, która pomaga marketerom szybko tworzyć reklamy i materiały wizualne do mediów społecznościowych zorientowane na konwersję. Wystarczy wprowadzić szczegóły produktu, grupę docelową i zasoby marki, aby w ciągu kilku minut wygenerować wiele wariantów reklam.

Narzędzie wykorzystuje uczenie maszynowe oparte na milionach skutecznych reklam, aby sugerować układy, nagłówki i wezwania do działania zoptymalizowane pod kątem kliknięć i konwersji.

Obsługuje popularne kanały, takie jak Facebook, Instagram, Google i LinkedIn, ułatwiając tworzenie kreacji dostosowanych do konkretnych platform bez konieczności rozpoczynania pracy od zera za każdym razem. Możesz również przesłać własny zestaw elementów identyfikacji wizualnej marki, w tym kolory, czcionki i logo, dzięki czemu wszystkie materiały będą spójne z wizerunkiem marki.

AdCreative. ai integruje się z narzędziami takimi jak Google Ads i Facebook Ads Manager, umożliwiając wysyłanie kreacji bezpośrednio do kampanii reklamowych w celu testowania i śledzenia wyników.

Dzięki temu jest to szczególnie przydatne dla zespołów prowadzących kampanie reklamowe o dużej objętości, które chcą zaoszczędzić czas na powtarzalnych zadaniach projektowych, jednocześnie poprawiając wydajność kreatywną dzięki rekomendacjom opartym na danych.

Najlepsze funkcje AdCreative. ai

Reklamy, banery i posty w mediach społecznościowych generowane przez AI w kilka sekund

Prognozowanie wyników w celu ustalenia priorytetów dla najskuteczniejszych wariantów reklam

Wiele wariantów reklam do testów A/B i optymalizacji

Integracja z głównymi platformami reklamowymi zapewnia płynną publikację

Ograniczenia AdCreative. ai

Opcje dostosowywania są ograniczone w przypadku zaawansowanych wymagań dotyczących marki lub układu

Najlepsze wyniki zależą od połączenia z aktywnymi kontami reklamowymi w celu uzyskania informacji zwrotnych dotyczących skuteczności

Ceny AdCreative. ai

Pakiet startowy: 39 USD/miesiąc

Profesjonalny: 249 USD/miesiąc

Najlepszy: 599 USD/miesiąc

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje AdCreative. ai

G2: 4,3/5 (782 recenzje)

Capterra: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o AdCreative. ai prawdziwi użytkownicy

Recenzent G2 udostępnia swoją opinię:

Najbardziej podoba mi się w AdCreative. ai to, jak dużo czasu pozwala zaoszczędzić. Dzięki temu narzędziu mogę wygenerować dziesiątki profesjonalnie wyglądających banerów reklamowych za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Najbardziej podoba mi się w AdCreative. ai to, jak dużo czasu pozwala zaoszczędzić. Dzięki temu narzędziu mogę wygenerować dziesiątki profesjonalnie wyglądających banerów reklamowych za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

📚 Przeczytaj również: Dowiedz się, jak szybko działające zespoły osiągają lepsze wyniki dzięki temu przewodnikowi po szybkiej realizacji kampanii.

5. StoryLab. ai (Najlepszy do generowania tekstów reklamowych i podpowiedzi dotyczących treści społecznościowych za pomocą AI)

StoryLab.ai to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do tworzenia treści, zaprojektowane, aby pomóc marketerom generować teksty kampanii dla wielu kanałów w jednym miejscu. Obsługuje formaty takie jak podpisy w mediach społecznościowych, teksty reklam, sekwencje e-maili, konspekty blogów i scenariusze wideo, ułatwiając zachowanie spójności komunikatów na różnych platformach.

Zacznij od wprowadzenia krótkiego opisu kampanii lub produktu, wybrania tonu wypowiedzi i typu treści, a StoryLab.ai wygeneruje wstępną wersję treści, którą możesz edytować lub udoskonalić.

Siła platformy leży w zakresie szablonów, które obejmują wszystko, od reklam na Facebooku i LinkedIn po opisy na YouTube i nagłówki stron docelowych. Zawiera również funkcję „regeneracji”, która zapewnia wiele wariantów jednego pomysłu, dzięki czemu można szybko przetestować komunikaty metodą A/B. W przypadku trwających kampanii można zapisywać i organizować ulubione podpowiedzi lub wyniki, co ułatwia utrzymanie biblioteki pomysłów na treści, które można ponownie wykorzystać.

Najlepsze funkcje StoryLab. ai

Teksty reklam, posty na blogu i treści w mediach społecznościowych generowane przez AI

Zmiana przeznaczenia treści na potrzeby marketingu wielokanałowego

Kreatywne podpowiedzi inspirujące pomysły na kampanie

Prosty, sprzyjający współpracy interfejs

Ograniczenia StoryLab. ai

Ograniczone zaawansowane funkcje formatowania lub projektowania

Najlepiej sprawdza się w przypadku treści tekstowych, a nie wizualnych

Ceny StoryLab. ai

Plan Free

Pro: 15 USD/miesiąc

Unlimited: 19 USD/miesiąc

Oceny i recenzje StoryLab. ai

G2: Brak recenzji

Capterra: Brak recenzji

🔎 Czy wiesz, że... Zarządzanie kampaniami w silosach spowalnia pracę. Dowiedz się, jak scentralizować realizację kampanii i utrzymać wszystko w jednym miejscu.

6. Creatify (najlepsze narzędzie do przekształcania informacji o produktach w gotowe do użycia reklamy wideo)

za pośrednictwem Creatify

Creatify to platforma oparta na sztucznej inteligencji, która koncentruje się na tworzeniu krótkich reklam wideo, które można wykorzystać na platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, TikTok i YouTube. Podaj szczegóły dotyczące swojego produktu lub kampanii, takie jak kluczowe argumenty sprzedażowe, grupa docelowa i pożądany styl, a Creatify automatycznie wygeneruje reklamy wideo wraz z elementami wizualnymi, nakładkami tekstowymi i muzyką.

Jedną z głównych zalet jest możliwość szybkiego tworzenia wielu wariantów reklamy, co ułatwia testowanie różnych kreatywnych podejść i sprawdzenie, które z nich najlepiej trafiają do odbiorców. Narzędzie oferuje również wsparcie w zakresie łatwej edycji, dzięki czemu można modyfikować tekst, zastępować elementy wizualne lub dostosowywać czas wyświetlania bez konieczności rozpoczynania pracy od nowa.

Ponieważ Creatify obsługuje cały proces — od generowania koncepcji reklam po produkcję gotowych do użycia filmów — doskonale nadaje się dla małych firm, zespołów marketingowych lub marek e-commerce, które chcą profesjonalnie wyglądających reklam wideo bez inwestowania w skomplikowane oprogramowanie do edycji lub dedykowane zespoły do produkcji wideo.

Najlepsze funkcje Creatify

Reklamy wideo generowane przez AI na podstawie prostych podpowiedzi

Wbudowane szablony dla różnych formatów reklam i platform

Konfigurowalne opcje brandingu i komunikatów

Szybki eksport na platformy takie jak Facebook, Instagram i TikTok

Ograniczenia Creatify

Ograniczone funkcje edycji w porównaniu z profesjonalnym oprogramowaniem do tworzenia wideo

Najlepiej sprawdza się w przypadku krótkich treści marketingowych

Ceny Creatify

Free

Pakiet startowy: 39 USD/miesiąc

Pro: 99 USD/miesiąc

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Creatify

G2: 4,5/5 (ponad 485 recenzji)

Capterra: Brak recenzji

Co mówią o Creatify prawdziwi użytkownicy

Recenzent G2 udostępnia swoją opinię:

Naprawdę doceniam łatwość obsługi Creatify AI. Platforma jest intuicyjna, nawet jeśli nie jesteś ekspertem technicznym, co sprawia, że cały proces tworzenia wideo przebiega bezstresowo.

Naprawdę doceniam łatwość obsługi Creatify AI. Platforma jest intuicyjna, nawet jeśli nie jesteś ekspertem technicznym, co sprawia, że cały proces tworzenia wideo przebiega bezstresowo.

📚 Przeczytaj również: Od pisania atrakcyjnych tekstów po planowanie premier — ten przewodnik po zarządzaniu kampaniami e-mailowymi pomoże Ci usprawnić wszystkie działania.

7. Quickads (Najlepszy do automatycznego generowania wariantów reklam w mediach społecznościowych)

za pośrednictwem Quickads

Quickads to platforma do tworzenia reklam oparta na sztucznej inteligencji, zaprojektowana, aby pomóc marketerom i właścicielom małych firm w tworzeniu reklam dla wielu kanałów w ciągu kilku minut. Zaczynasz od wprowadzenia podstawowych informacji o swoim produkcie, grupie docelowej i celach kampanii, a platforma generuje kreacje reklamowe, teksty i warianty dostosowane do Twoich danych.

Obsługuje szeroki zakres formatów reklam, w tym posty w mediach społecznościowych, banery reklamowe i skrypty wideo, dzięki czemu jest wszechstronnym narzędziem dla zespołów prowadzących kampanie wielokanałowe. Narzędzie umożliwia również szybką personalizację, dzięki czemu przed publikacją można dostosować tekst, kolory i elementy wizualne do stylu marki.

Dzięki naciskowi na szybkość i prostotę Quickads jest szczególnie przydatny dla firm, które muszą tworzyć i testować wiele wersji reklam bez poświęcania dni na projektowanie lub copywriting. Jest to praktyczna opcja dla zespołów, które chcą szybciej uruchamiać kampanie, zachowując jednocześnie kreatywną produkcję w firmie.

Najlepsze funkcje Quickads

Teksty reklamowe i kreacje generowane przez AI w mniej niż 60 sekund

Opcje eksportu na wiele platform, takich jak Facebook, Instagram, Google i inne

Automatyczne warianty reklam do testów A/B

Prosty interfejs dla osób nieposiadających umiejętności projektowania

Ograniczenia Quickads

Mniej opcji dostosowywania w porównaniu z zaawansowanymi narzędziami do projektowania

Najlepiej nadaje się do kampanii krótkoterminowych lub wymagających szybkiej realizacji

Ceny Quickads

Pakiet startowy: 79 USD/miesiąc

Pro: 99 USD/miesiąc

Agencja: 149 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Quickads

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Quickads prawdziwi użytkownicy

Recenzent G2 udostępnia swoją opinię:

Funkcja tworzenia reklam graficznych jednym kliknięciem QuickAds.ai to prawdziwa rewolucja. Jest niezwykle wydajna i zapewnia profesjonalne wyniki w ciągu kilku sekund. Odkąd używam tego narzędzia, oszczędzam mnóstwo czasu i pieniędzy na projektowaniu. Reklamy są przyciągające wzrok i skuteczne, dzięki czemu moje kampanie wyróżniają się na tle innych.

Funkcja tworzenia reklam graficznych jednym kliknięciem QuickAds.ai to prawdziwa rewolucja. Jest niezwykle wydajna i zapewnia profesjonalne wyniki w ciągu kilku sekund. Odkąd korzystam z tego narzędzia, oszczędzam mnóstwo czasu i pieniędzy na projektowaniu. Reklamy są przyciągające wzrok i skuteczne, dzięki czemu moje kampanie wyróżniają się na tle innych.

📚 Powiązane artykuły: Twórz inteligentniejsze strategie szybciej dzięki generatorom planów marketingowych opartym na sztucznej inteligencji, które skracają czas planowania o połowę.

8. Pencil AI (najlepsze rozwiązanie do testowania i optymalizacji kreacji reklamowych z wykorzystaniem analiz AI)

za pośrednictwem Pencil

Pencil AI wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomóc zespołom marketingowym tworzyć kreacje reklamowe na platformy takie jak Facebook, Instagram, YouTube i TikTok. Najpierw przesyłasz zasoby swojej marki — logo, zdjęcia produktów i istniejące filmy — a następnie Pencil generuje wiele wariantów reklam dopasowanych do Twojego tonu i stylu.

To, co wyróżnia Pencil, to „przewidujące” podejście. AI nie tylko tworzy reklamy, ale także analizuje dane dotyczące skuteczności poprzednich kampanii, aby zaproponować kreacje o największym prawdopodobieństwie powodzenia. Z czasem uczy się, które elementy wizualne, nagłówki i wezwania do działania najlepiej sprawdzają się w przypadku Twojej marki, dzięki czemu przyszłe reklamy są jeszcze bardziej ukierunkowane.

Wszystkie kampanie i zasoby są przechowywane na jednym pulpicie, co ułatwia testowanie różnych wariantów i śledzenie wyników. Dzięki temu Pencil jest szczególnie przydatny dla zespołów prowadzących częste kampanie reklamowe, które chcą skrócić czas produkcji, zachowując jednocześnie dane dotyczące wydajności, które są kluczowe dla podejmowania decyzji kreatywnych.

Najlepsze funkcje Pencil AI

Teksty reklamowe i materiały kreatywne generowane przez AI, dostosowane do Twojej marki

Prognozowanie skuteczności różnych wersji reklam

Integracja zestawu elementów marki dla spójnej identyfikacji wizualnej

Wiele wariantów do testów A/B

Ograniczenia Pencil AI

Aby uzyskać najlepsze wyniki prognozowania, wymagane jest połączenie kont reklamowych

Najlepsze rozwiązanie dla zespołów prowadzących bieżące kampanie reklamowe

Ceny Pencil AI

Podstawowy: 14 USD/miesiąc

Wzrost: 55 USD/miesiąc

Zalety: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Pencil AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Pencil AI prawdziwi użytkownicy

Recenzent G2 udostępnia swoją opinię:

To rewolucyjna platforma. Szczególnie warto zwrócić uwagę na: wszystkie najlepsze modele GenAI w jednym miejscu, zintegrowane dane dotyczące wydajności w celu optymalizacji produkcji reklam, warianty feedów w celu skalowania treści, wbudowaną bibliotekę marek oraz czat w reklamach!

To rewolucyjna platforma. Szczególnie warto zwrócić uwagę na: wszystkie najlepsze modele GenAI w jednym miejscu, zintegrowane dane dotyczące wydajności w celu optymalizacji produkcji reklam, warianty feedów w celu skalowania treści, wbudowaną bibliotekę marek oraz czat w reklamach!

📚 Przeczytaj również: Te przykłady briefów kreatywnych pokazują, jak zgrać wszystkich przed rozpoczęciem pracy nad projektem.

9. Smartly (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji reklam na dużą skalę i na wielu platformach)

za pośrednictwem Smartly

Smartly to platforma do automatyzacji kreatywnej i zakupu mediów, zaprojektowana, aby pomóc markom w prowadzeniu płatnych kampanii na głównych platformach społecznościowych, w tym Facebooku, Instagramie, TikTok, Pinterest i Snapchacie. Łączy tworzenie reklam, testowanie i optymalizację w jednym obszarze roboczym, umożliwiając zespołom projektowanie kreacji reklamowych, konfigurowanie targetowania i uruchamianie kampanii bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Funkcje automatyzacji platformy umożliwiają marketerom dynamiczne aktualizowanie kreacji reklam i targetowania na podstawie feedów produktów, segmentów odbiorców lub danych dotyczących wydajności. Dzięki temu reklamy są zawsze trafne i aktualne, niezależnie od tego, czy prowadzisz sezonowe promocje, czy aktualizujesz komunikaty dotyczące stanu magazynowego. Zespoły mogą również przeprowadzać testy kreacji na dużą skalę, aby sprawdzić, które warianty działają najlepiej, zanim zdecydują się na commit budżetu.

Ponieważ Smartly. io integruje się bezpośrednio z platformami reklamowymi w mediach społecznościowych, dane dotyczące wydajności przepływają z powrotem do narzędzia, umożliwiając raportowanie w czasie rzeczywistym. Ułatwia to dostrzeganie trendów, dostosowywanie wydatków i powielanie skutecznych kampanii. Duże marki często korzystają z Smartly. io do zarządzania wieloma kampaniami i rynkami jednocześnie, usprawniając cykle pracy i ograniczając ręczne zarządzanie reklamami.

Najlepsze funkcje Smartly

Zautomatyzowane testowanie i optymalizacja kreacji na różnych platformach

Integracja ze wszystkimi głównymi sieciami reklamowymi w mediach społecznościowych

Alokacja budżetu oparta na AI dla lepszego zwrotu z inwestycji

Narzędzia do współpracy dla zespołów kreatywnych i marketingowych

Inteligentne ograniczenia

Wyższe ceny skierowane do klientów korporacyjnych

Nie jest to idealne rozwiązanie dla małych firm z ograniczonym budżetem reklamowym

Inteligentne ceny

Niestandardowe ceny w oparciu o wydatki reklamowe i potrzeby kampanii

Inteligentne oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o Smartly prawdziwi użytkownicy

Recenzent G2 udostępnia swoją opinię:

Obsługują one niemal wszystkie natywne funkcje Meta Ads – DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, dostosowywanie miejsc docelowych itp. Całą strukturą kampanii można zarządzać za pomocą łatwych w użyciu kanałów automatyzacji Arkuszy Google. Budżet, kreacje, teksty, targetowanie itp. – wszystko zarządzane na żywo z Arkuszy Google!

Obsługują one niemal wszystkie natywne funkcje Meta Ads – DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, dostosowywanie miejsc docelowych itp. Całą strukturą kampanii można zarządzać za pomocą łatwych w użyciu kanałów automatyzacji Arkuszy Google. Budżet, kreacje, teksty, kierowanie itp. – wszystko zarządzane na żywo z Arkuszy Google!

📚 Przeczytaj również: Znajdź najlepsze narzędzia do zarządzania kampaniami, które pomogą Ci zaplanować, uruchomić i zoptymalizować kampanie od początku do końca.

10. Predis. ai (Najlepszy do generowania postów w mediach społecznościowych i planowania pomysłów)

za pośrednictwem Predis.ai

Predis.ai to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które pomaga firmom tworzyć kompletne posty w mediach społecznościowych, w tym elementy wizualne, podpisy i hashtagi, na podstawie prostego podpowiedzi tekstowej. Wystarczy wprowadzić krótki opis produktu, oferty lub kampanii, a Predis automatycznie wygeneruje gotową do publikacji treść dostosowaną do platform takich jak Instagram, Facebook, LinkedIn i innych.

Narzędzie zawiera generator obrazów AI, konfigurowalne szablony i harmonogram, dzięki czemu możesz projektować i publikować treści bez przełączania się między wieloma aplikacjami. Oferuje również analizę konkurencji i wgląd w wyniki, dostarczając dane potrzebne do udoskonalenia strategii społecznościowej.

Predis sprawdza się dobrze w małych i średnich firmach oraz agencjach, które chcą utrzymać aktywną, profesjonalną obecność w mediach społecznościowych bez ponoszenia dużych nakładów na projektowanie lub copywriting. Łącząc tworzenie pomysłów, datę powstania i harmonogram w jednym miejscu, pomaga zespołom zachować spójność kampanii i realizować je zgodnie z planem.

Najlepsze funkcje Predis.ai

Teksty reklam, wideo i statyczne posty w mediach społecznościowych generowane przez AI

Rekomendacje kreatywne dostosowane do konkretnych platform i kanałów

Sugestie podpisów i hashtagów zwiększające widoczność

Wielojęzyczne wsparcie dla kampanii globalnych

Ograniczenia Predis. ai

Ograniczone zaawansowane możliwości edycji wideo

Najlepiej sprawdza się w strategiach marketingowych opartych na mediach społecznościowych

Ceny Predis. ai

Free

Dodatkowo: 39 USD/miesiąc

Edge: 79 USD/miesiąc

Enterprise: 249 USD/miesiąc

Predis. ai oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o Predis. ai prawdziwi użytkownicy

Recenzent G2 udostępnia swoją opinię:

Świetna aplikacja do tworzenia wszelkiego rodzaju treści, takich jak wideo, obrazy i karuzele.

Świetna aplikacja do tworzenia wszelkiego rodzaju treści, takich jak wideo, obrazy i karuzele.

📚 Przeczytaj również: Od pisania tekstów reklamowych po wybór najlepszych kreacji – AI w reklamie zmienia sposób pracy marketerów.

Korzyści z wykorzystania AI do generowania kampanii

🔎 Czy wiesz, że... Znaczna większość marketerów — aż 85% — korzysta z narzędzi AI do pisania lub tworzenia treści w celu usprawnienia swoich działań marketingowych.

Generatory kampanii AI przejmują wiele ciężkich zadań, oszczędzając czas, precyzując cele i generując kreatywne pomysły, które można wykorzystać w każdym kanale. Dzięki automatyzacji i danym planowanie, tworzenie i optymalizacja kampanii stają się znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze.

1. Szybsze tworzenie kampaniiAI może generować teksty reklam, reklamy wideo, posty w mediach społecznościowych i szablony reklam w ciągu kilku minut, skracając czas od pomysłu do uruchomienia.

⭐ Co to oznacza: Marketerzy odczuwają bezpośrednie korzyści dla swojej wydajności i produktywności dzięki wdrożeniu technologii AI. 83,82% respondentów zgłosiło wzrost wydajności od momentu wdrożenia AI.

2. Spójny przekaz markiWbudowane wytyczne dotyczące marki i kontrola tonu wypowiedzi zapewniają, że wszystkie kreacje reklamowe są zgodne z tożsamością marki, niezależnie od platformy.

3. Optymalizacja oparta na danychAI analizuje dane historyczne dotyczące wyników i zachowań odbiorców, aby dostosować strategie reklamowe, poprawić współczynniki klikalności i zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

4. Personalizacja na dużą skalęAutomatyczne dostosowywanie treści pomaga dostosować komunikaty do różnych grup docelowych bez konieczności ręcznego tworzenia wielu wariantów reklam.

5. Płynna realizacja w wielu kanałachWiele generatorów kampanii marketingowych AI integruje się z platformami mediów społecznościowych, sieciami reklamowymi i narzędziami CRM, ułatwiając koordynację kampanii w różnych kanałach.

6. Efektywność kosztowaDzięki zmniejszeniu zależności od zewnętrznych zasobów kreatywnych i zminimalizowaniu prób i błędów narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą pomóc obniżyć koszty produkcji kampanii.

📚 Przeczytaj również: Skróć czas ustawiania kampanii dzięki szablonom kampanii marketingowych zaprojektowanym z myślą o szybkości i współpracy.

Wyzwania związane z wykorzystaniem AI do generowania kampanii

Chociaż generatory kampanii AI mogą usprawnić proces tworzenia reklam i poprawić ich skuteczność, wiążą się one również z wyzwaniami, z którymi muszą zmierzyć się marketerzy.

1. Kontrola jakościKreacje reklamowe i teksty generowane przez AI mogą wymagać weryfikacji przez człowieka przed publikacją w celu zapewnienia dokładności, trafności i zgodności z wizerunkiem marki.

📊 Twardy fakt: 39% marketerów twierdzi , że nie wie, jak bezpiecznie korzystać z generatywnej sztucznej inteligencji. Wyrażają obawy dotyczące jej dokładności i zgłaszają potrzebę nadzoru ze strony człowieka, a także odpowiedniego szkolenia i zaufanych danych klientów, aby skutecznie wykorzystać tę technologię w pracy.

2. Nadmierne poleganie na automatyzacji Poleganie wyłącznie na AI w zakresie tworzenia treści może skutkować generowaniem ogólnych lub powtarzających się komunikatów, co z czasem może zmniejszyć zaangażowanie odbiorców.

3. Ograniczony kontekst kreatywnyNarzędzia AI działają najlepiej, gdy są wyposażone w szczegółowe briefy i dane. Bez odpowiednich danych wejściowych wyniki mogą nie zawierać niuansów niezbędnych do osiągnięcia konkretnych celów kampanii.

4. Prywatność danych i zgodność z przepisamiWykorzystanie danych klientów do personalizacji AI wymaga ścisłego przestrzegania przepisów dotyczących prywatności, takich jak RODO i CCPA, których nie wszystkie narzędzia obsługują automatycznie.

🔍 Badania pokazują: 40,44% marketerów wskazało kwestie prywatności danych jako duże wyzwanie związane z pełną integracją i optymalizacją AI. Odzwierciedla to rosnącą wrażliwość na kwestie związane z przetwarzaniem danych i etyczne aspekty stosowania AI.

5. Złożoność integracjiNiektóre generatory kampanii marketingowych AI mogą nie integrować się płynnie z istniejącą infrastrukturą technologiczną, wymagając dodatkowych ustawień lub ręcznych procesów.

6. Koszty subskrypcji i skalowaniaChociaż narzędzia AI pozwalają zaoszczędzić czas, zaawansowane funkcje, wyższe poziomy użytkowania lub obsługa wielu marek mogą zwiększyć koszty, zwłaszcza w przypadku dużych zespołów.

📚 Przeczytaj również: Ustal budżety, monitoruj wydatki i dostosowuj strategie w czasie rzeczywistym dzięki temu przewodnikowi po budżecie marketingowym.

Jak wybrać odpowiedni generator kampanii AI?

Wybór odpowiedniego generatora kampanii marketingowych AI zależy od celów Twojego zespołu, budżetu i cyklu pracy. Właściwy wybór powinien być zgodny z celami kampanii i płynnie integrować się z Twoim zestawem narzędzi marketingowych.

1. Określ cele kampaniiZdecyduj, czy Twoim priorytetem jest tworzenie reklam, optymalizacja targetowania, generowanie reklam wideo, tworzenie postów w mediach społecznościowych czy kompleksowe zarządzanie kampaniami.

2. Sprawdź możliwości AIPoszukaj funkcji, takich jak szablony reklam, wiele wariantów reklam, analityka predykcyjna i personalizacja, które odpowiadają potrzebom Twojej kampanii.

3. Oceń opcje integracjiWybierz narzędzie, które płynnie współpracuje z Twoimi platformami społecznościowymi, CRM i narzędziami analitycznymi, aby usprawnić cykle pracy.

4. Oceń łatwość obsługiUpewnij się, że platforma ma intuicyjny interfejs, dzięki czemu Twój zespół będzie mógł szybko rozpocząć tworzenie reklam i kreacji reklamowych bez konieczności długiego szkolenia.

5. Porównaj poziomy cenowePrzejrzyj wszystkie dostępne plany i uwzględnij potencjalne koszty skalowania w przypadku rozwoju kampanii lub zespołu.

6. Przeczytaj opinie prawdziwych użytkownikówZapoznaj się z recenzjami G2 i Capterra, aby zrozumieć wydajność, jakość obsługi klienta i potencjalne ograniczenia z perspektywy użytkownika.

🔎 Czy wiesz, że... Solidna strategia promocji odróżnia świetne kampanie od tych, o których szybko się zapomina.

Szybsza realizacja kampanii dzięki AI

Generatory kampanii AI zmieniają zasady gry dla marketerów. Pomagają szybciej planować, tworzyć i optymalizować kampanie reklamowe, inteligentniej wybierać cele i wydawać mniej. Potrzebujesz nowych kreacji reklamowych? Wielu wariantów? Dostosowań do konkretnych platform społecznościowych? Te narzędzia eliminują żmudną pracę związaną z tworzeniem reklam, dzięki czemu możesz skupić się na osiągnięciu największych korzyści.

A jeśli chcesz mieć jedno miejsce do zarządzania wszystkim, ClickUp jest właśnie dla Ciebie. To aplikacja do pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, tworzenie treści, współpracę i AI na jednej platformie. Dzięki ClickUp Brain, Brain MAX i AI Agents możesz przeprowadzić kampanię marketingową od briefu do uruchomienia bez konieczności przełączania się między zakładkami.

Wypróbuj ClickUp za darmo już teraz i zacznij zarządzać swoimi kampaniami w bardziej inteligentny sposób.

Często zadawane pytania

AI może znacznie przyspieszyć tworzenie kampanii, generując teksty reklam, reklamy wideo, posty w mediach społecznościowych i szablony reklam w ciągu kilku minut. Wykorzystuje również analizy oparte na danych, aby zoptymalizować kierowanie reklam, spersonalizować kreacje reklamowe i poprawić współczynniki klikalności w miarę upływu czasu.

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi, które w dużym stopniu opierają się na ręcznym wprowadzaniu danych, generatory kampanii marketingowych AI automatyzują tworzenie treści, sugerują wiele wariantów reklam i wykorzystują dane dotyczące wydajności do dostosowywania kampanii na różnych platformach.

AI może wspierać różne rodzaje kampanii, w tym reklamy w mediach społecznościowych, reklamy displayowe, kampanie e-mail marketingowe, reklamy wideo oraz wielokanałowe promocje związane z wprowadzeniem produktów na rynek lub wyprzedażami sezonowymi.

Najlepsze wyniki uzyskasz, podając jasny brief kampanii, szczegóły dotyczące grupy docelowej, wytyczne dotyczące marki oraz wszelkie istotne dane dotyczące wyników poprzednich kampanii.

Śledź wskaźniki, takie jak współczynniki konwersji, współczynniki klikalności, koszt pozyskania klienta i poziom zaangażowania przed i po wdrożeniu narzędzia AI, aby zmierzyć jego wpływ na skuteczność kampanii.