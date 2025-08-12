Najlepsze generatory kampanii AI, które warto wypróbować w 2025 roku

Prowadzenie skutecznej kampanii marketingowej nie powinno przypominać chaosu. Jednak dla wielu zespołów nadal tak jest. Oto dlaczego: briefy kreatywne giną w dokumentach, zasoby kampanii są rozproszone w różnych narzędziach, a aktualizacje statusu trafiają do odizolowanych czatów. To spowalnia wszystko, a wyniki na tym cierpią.
Generatory kampanii AI zmieniają tę sytuację. Wiodące marki, takie jak Coca-Cola i Nestlé, już wykorzystują AI do przyspieszenia produkcji kreatywnej, szybszego testowania wariantów i uruchamiania kampanii w ciągu kilku dni zamiast tygodni. Narzędzia te łączą szybkość, automatyzację i inteligentne sugestie, aby pomóc Ci tworzyć teksty reklam, projektować zasoby i mapować kampanie obejmujące cały lejek sprzedażowy za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
Wynik? Przejrzyste cykle pracy, szybsze uruchamianie i kampanie, które osiągają lepsze wyniki we wszystkich kanałach.
W tym przewodniku omówimy najlepsze dostępne obecnie generatory kampanii AI, porównamy ich funkcje i pomożemy Ci wybrać ten, który najlepiej odpowiada potrzebom Twojego zespołu.
🔎 Czy wiesz, że... AI staje się naprawdę dobra w pisaniu reklam i nie ma sobie równych pod względem szybkości. JPMorgan Chase odnotował wzrost współczynnika klikalności o 450% po przejściu na teksty reklamowe tworzone przez AI.
Najlepsze generatory kampanii AI w skrócie
|Narzędzie
|Najlepsze funkcje
|Najlepsze dla
|*Ceny
|ClickUp
|• Briefy kampanii, teksty reklam i koncepcje kreatywne generowane przez AI • AI do kompleksowego planowania kampanii i tworzenia strategii • Agenci automatyzujący cykle pracy, publikowanie i raportowanie
|Zespoły marketingowe, które chcą planować, tworzyć i realizować kampanie na jednej platformie
|Free; Dostosowanie dostępne dla przedsiębiorstw
|Asystent kampanii HubSpot
|• Generuj teksty reklam, e-maile i strony docelowe w ciągu kilku minut • Wbudowane połączenie z HubSpot CRM
|Marketerzy korzystający już z HubSpot CRM, którzy chcą szybko tworzyć treści zgodne z wizerunkiem marki
|Free
|ActiveCampaign
|Firmy chcą spersonalizowanych, opartych na danych kampanii marketingowych z automatyzacją
|Firmy, które chcą spersonalizowanych, opartych na danych kampanii marketingowych z automatyzacją
|Plany płatne zaczynają się od 15 USD miesięcznie
|AdCreative. ai
|• Kreacje reklamowe, banery i posty generowane przez AI w ciągu kilku sekund • Przewidywanie skuteczności reklam
|Teams, które potrzebują wizualizacji reklamowych i tekstów reklamowych zorientowanych na konwersję na dużą skalę
|Plany płatne zaczynają się od 25 USD miesięcznie
|StoryLab. ai
|• Teksty reklam, posty na blogu i treści społecznościowe generowane przez AI • Przekształcaj pomysły na wiele formatów
|Małe zespoły lub samodzielni marketerzy, którzy chcą szybko tworzyć treści w wielu kanałach
|Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie
|Creatify
|• Reklamy wideo generowane przez AI na podstawie podpowiedzi • Wbudowane szablony dla różnych formatów
|Marki, które chcą szybko uruchomić reklamy wideo w mediach społecznościowych bez ponoszenia wysokich kosztów produkcji
|Plany płatne zaczynają się od 19 USD miesięcznie
|Quickads
|• Teksty reklam i kreacje w mniej niż 60 sekund • Opcje eksportu na wiele platform
|Marketerzy, którzy potrzebują szybkich, gotowych do użycia kreacji reklamowych na wiele platform
|Plany płatne zaczynają się od 79 USD miesięcznie
|Pencil AI
|• Teksty reklamowe i kreacje dostosowane do marki • Prognozowanie wyników
|Teams prowadzące bieżące kampanie reklamowe, które chcą podejmować decyzje kreatywne oparte na danych
|Plany płatne zaczynają się od 15 USD miesięcznie
|Inteligentnie
|• Zautomatyzowane testowanie i optymalizacja kreacji • Integracja z głównymi platformami reklamowymi
|Zespoły na poziomie przedsiębiorstwa zarządzające kampaniami w mediach społecznościowych na dużą skalę
|Niestandardowe ceny
|Predis. ai
|• Reklamy, wideo i posty generowane przez AI • Sugestie podpisów i hashtagów
|Marki nastawione na media społecznościowe, które potrzebują szybkich, dostosowanych do platformy kreacji
|Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 23 USD miesięcznie
Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp
Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów.
Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.
Co to jest generator kampanii AI?
Generator kampanii AI to narzędzie marketingowe, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do planowania, tworzenia i optymalizacji kampanii wielokanałowych — często w ułamku czasu potrzebnego przy użyciu tradycyjnych metod.
Zainteresowany? Oto odpowiedzi na kilka pytań, które mogą pojawić się u osób, które po raz pierwszy mają do czynienia z marketingiem opartym na sztucznej inteligencji.
⭐️ Jak AI zmienia sposób, w jaki marketerzy tworzą i prowadzą kampanie?AI przekształca proces tworzenia kampanii z ręcznego, sekwencyjnego procesu w zautomatyzowany, dynamiczny cykl pracy. Może:
- W ciągu kilku sekund wygeneruj wiele wariantów reklam dostosowanych do różnych odbiorców
- Zaproponuj teksty reklamowe i koncepcje graficzne o wysokiej konwersji
- Zoptymalizuj czas trwania kampanii i jej rozmieszczenie na platformach społecznościowych
- Ciągle ucz się na podstawie danych dotyczących wydajności, aby dopracować strategie
Przykład: 75% marketerów uważa, że AI daje im przewagę konkurencyjną.
⭐️ Dlaczego automatyzacja + personalizacja = lepsze wyniki? Dzięki AI, która zajmuje się ciężką pracą związaną z tworzeniem i planowaniem reklam, marketerzy mogą skupić się na strategii i storytellingu. Automatyzacja przyspiesza realizację, a personalizacja oparta na AI zapewnia, że każda treść trafia do właściwych odbiorców, zwiększając zaangażowanie i współczynniki konwersji.
⭐️ AI a tradycyjne metody: jaka jest różnica/wartość dodana?Tradycyjne generowanie kampanii wymaga ręcznego wyszukiwania informacji, tworzenia treści i koordynacji między platformami. Narzędzia AI integrują te kroki, zapewniając płynną integrację między planowaniem kampanii, tworzeniem treści i śledzeniem wyników. Zmniejsza to złożoność i daje zespołom więcej czasu na skupienie się na ogólnych strategiach marketingowych. Aż 79% marketerów podkreśla rolę AI w usprawnianiu procesów i zwiększaniu wydajności.
🧠 Sprawdź fakty: Wiele generatorów kampanii AI wykorzystuje uczenie maszynowe, aby nieustannie uczyć się na podstawie każdej kampanii — co oznacza, że Twoja następna kampania będzie zawsze lepsza od poprzedniej.
Czego należy szukać w generatorze kampanii AI?
Wybór odpowiedniego generatora kampanii AI sprowadza się do znalezienia narzędzia, które odpowiada Twoim celom, cyklowi pracy i budżetowi. Poszukaj przynajmniej następujących funkcji:
- Wsparcie wielu kanałów, dzięki czemu możesz tworzyć reklamy, reklamy wideo i posty w mediach społecznościowych dla wielu platform w jednym miejscu
- Funkcje personalizacji umożliwiają dostosowanie kreacji reklam i komunikatów do konkretnych grup docelowych
- Funkcje automatyzacji, takie jak planowanie, testy A/B i optymalizacja w oparciu o kluczowe wskaźniki
- Narzędzia do współpracy służące do koordynacji działań zespołów marketingowych, projektowych i odpowiedzialnych za zawartość
- Szablony reklam i zasoby kreatywne przyspieszające tworzenie treści bez utraty jakości
- Analizy i raportowanie umożliwiają śledzenie wyników i mierzenie zwrotu z inwestycji w stosunku do celów kampanii
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli prowadzisz kampanie na dużą skalę, wybierz generator kampanii marketingowych AI, który płynnie integruje się z istniejącym stosem marketingowym, dzięki czemu Twój zespół spędza mniej czasu na przełączaniu się między narzędziami, a więcej na optymalizacji kampanii.
Najlepsze narzędzia AI do tworzenia kampanii
Od generowania kreacji reklamowych i reklam wideo po planowanie postów w mediach społecznościowych — dzisiejsze generatory kampanii AI pomagają tworzyć reklamy i uruchamiać wielokanałowe kampanie marketingowe za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
Oto najlepsze narzędzia, które mogą zwiększyć skuteczność Twoich kampanii:
1. ClickUp (najlepszy do usprawnienia realizacji kampanii i współpracy)
Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o prowadzeniu całej kampanii marketingowej z jednego miejsca, z AI wykonującą najtrudniejsze zadania, ClickUp jest stworzony dla Ciebie.
ClickUp to kompleksowa aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, współpracę nad dokumentami, czat zespołowy i sztuczną inteligencję nowej generacji w jednej, zunifikowanej platformie. Oznacza to, że briefy kampanii, zasoby kreatywne, rozmowy i analizy znajdują się w jednym miejscu, obsługiwanym przez sztuczną inteligencję.
Od pomysłu po realizację i optymalizację — funkcje ClickUp oparte na sztucznej inteligencji pozwalają działać szybciej, lepiej współpracować i osiągać wymierne wyniki, dzięki czemu jest to kompleksowe rozwiązanie dla zespołów marketingowych.
Dlaczego AI ClickUp zmienia zasady gry w tworzeniu kampanii
Większość zespołów marketingowych tonie w niepołączonych narzędziach i rozproszonych informacjach. ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki prawdziwej konwergencji — łącząc całą pracę, wiedzę i komunikację oraz wzbogacając je o potężną, praktyczną sztuczną inteligencję.
Poznaj ClickUp Brain, swojego partnera w kampaniach
- Natychmiastowe briefy i pomysły dotyczące kampanii: Wystarczy wpisać cel kampanii lub podpowiedź, a ClickUp Brain wygeneruje szczegółowy brief, zarys lub pomysły dotyczące treści dostosowane do odbiorców i kanałów
- Inteligentne sugestie wszędzie: Potrzebujesz chwytliwego tematu, nowego punktu widzenia na reklamę lub szybkiego podsumowania spotkania? ClickUp Brain jest zawsze pod ręką, aby pomóc Ci w miejscu pracy, oferując dostęp do wielu zaawansowanych modeli AI, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini
- Kompletny cykl pracy kampanii: Poproś ClickUp Brain, aby wyciągnął wnioski z poprzednich kampanii i utworzył zadania kontekstowe, podzadania oraz etykiety osób przypisanych do najnowszych kampanii marketingowych
📌 Przykład: Planujesz kampanię z okazji powrotu do szkoły? Po prostu wprowadź podpowiedź do ClickUp Brain, a narzędzie natychmiast utworzy kompleksowy brief kampanii, który możesz przekształcić w zadania i udostępnić zespołowi.
Oto próbka działania ClickUp Brain👇
zwiększ skuteczność swoich kampanii dziesięciokrotnie dzięki ClickUp Brain MAX: idealnemu pulpitowi AI dla marketerów
- Pełna automatyzacja kampanii: Generuj plany kampanii, treści, a nawet analizy pokampanijne za pomocą kilku kliknięć. Koniec z przełączaniem się między narzędziami AI w zależności od potrzeb
- Praktyczne rekomendacje: Brain MAX nie tylko tworzy — pomaga również w optymalizacji. Uzyskaj sugestie dotyczące ulepszenia kampanii, od harmonogramu po komunikaty i kombinację kanałów
- Tworzenie zadań za pomocą głosu: Używaj głosu do nagrywania notatek, tworzenia zadań kampanii (i podzadań), wyszukiwania w połączonym obszarze roboczym i nie tylko, w 40 językach! Dzięki funkcji „Mów do tekstu” tworzenie kampanii, generowanie pomysłów (bez słów kluczowych) i wykonywanie zadań nigdy nie było łatwiejsze
📌 Przykład: Prowadzisz wielokanałową kampanię z okazji Czarnego Piątku? Dzięki Brain MAX możesz stworzyć szczegółowy plan kampanii, przydzielić zadania zespołowi, przygotować projekty e-maili promocyjnych i postów w mediach społecznościowych, a nawet otrzymać oparte na AI rekomendacje dotyczące najlepszego czasu na rozpoczęcie kampanii i kanałów, na które należy się skupić — wszystko w ramach jednego, płynnego cyklu pracy.
Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej o inteligentniejszym i szybszym sposobie realizacji zadań. 🧠✨
Agenci AI: Twoi zawsze dostępni asystenci kampanii
- Automatyzacja żmudnych zadań: agenci AI zajmują się powtarzalnymi zadaniami, takimi jak przydzielanie pracy, wysyłanie przypomnień, aktualizowanie statusów i generowanie podsumowań
- Dbaj o terminowość kampanii: agenci wysyłają przypomnienia o terminach, generują raporty dotyczące wyników i dbają o to, aby nic nie umknęło Twojej uwadze
- Uzyskaj kompletny plan wraz z zadaniami i podzadaniami: Agenci AI mogą stworzyć kompletną strukturę i cykl pracy dla Twojej kampanii.
📌 Przykład: Zatwierdź brief kampanii, a agent AI natychmiast przydzieli zadania Twojemu zespołowi, zaplanuje spotkania przeglądowe i skonfiguruje przypomnienia — bez konieczności ręcznego monitorowania. Zobacz, jak to zrobić. 👇🏼
Zawartość, cykl pracy i harmonogram oparte na AI
- Automatycznie planuj zadania kampanii, spotkania i terminy dzięki kalendarzowi ClickUp. Optymalizuje on osie czasu i wysyła inteligentne przypomnienia, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte
- Rejestruj i podsumowuj spotkania dotyczące kampanii, a następnie automatycznie twórz zadania do wykonania, aby projekty były realizowane zgodnie z planem dzięki ClickUp AI Notetaker
- Pozwól AI zająć się rutynowymi zadaniami — przypisywaniem zadań, aktualizowaniem statusów i powiadomieniami dzięki ClickUp Automations — aby Twój zespół mógł skupić się na strategii i kreatywności
- Natychmiastowe pobieranie zasobów kampanii, zwycięskich wariantów reklam lub najnowszych wersji — koniec z przeszukiwaniem folderów i e-maili dzięki Enterprise AI Search
Analizy, raportowanie i optymalizacja — dzięki technologii AI
- Monitoruj skuteczność kampanii w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym pulpitom ClickUp opartym na sztucznej inteligencji ClickUp Dashboards
- Analizy oparte na AI: Mierz ROI, śledź KPI i uzyskuj praktyczne informacje umożliwiające ciągłe doskonalenie
Ujednolicony obszar roboczy zapewniający powodzenie kampanii
- Platforma konwergentna: Zarządzanie projektami, dokumenty, czat i AI współpracują ze sobą, dzięki czemu możesz szybciej tworzyć, uruchamiać i optymalizować kampanie, przy mniejszych utrudnieniach i większym oddziaływaniu
- Współpraca w czasie rzeczywistym: ClickUp Chat, wbudowany czat, komentarze i udostępniane dokumenty ClickUp Docs zapewniają wszystkim spójność i zaangażowanie, niezależnie od tego, czy Twój zespół pracuje w biurze, czy zdalnie
Dzięki sztucznej inteligencji i zarządzaniu wszystkim w jednym miejscu ClickUp przekształca realizację kampanii w strategiczny, usprawniony proces, który przynosi wyniki.
Szablony, integracje i skalowalność
- Szablon planu kampanii ClickUp to kompleksowy, gotowy do użycia szablon, który pozwala organizować, planować i śledzić każdy aspekt kampanii od początku do końca.
Funkcje ClickUp, takie jak niestandardowe statusy, pola niestandardowe i widoki niestandardowe , umożliwiają śledzenie postępów kampanii, organizowanie istotnych szczegółów, takich jak budżet i własność, oraz wizualizację całego cyklu pracy w formatach takich jak lista, Gantt, obciążenie pracą i kalendarz.
Szablony, takie jak szablon zarządzania kampanią marketingową ClickUp i szablon briefu kampanii ClickUp, pomagają w łatwym planowaniu, uruchamianiu i śledzeniu kampanii, zapewniając jednocześnie, że każdy brief jest jasny, spójny i możliwy do realizacji dla zespołów i interesariuszy.
- Połącz ClickUp z Google Ads, platformami e-mailowymi, systemami CRM i innymi narzędziami, aby uzyskać zunifikowany zestaw narzędzi marketingowych dzięki integracjom ClickUp
- Solidne zabezpieczenia prywatności i skalowalność dla zespołów każdej wielkości dzięki zabezpieczeniom klasy Enterprise oferowanym przez ClickUp
Sarah Lively, dyrektor ds. mediów społecznościowych w Cartoon Network, tak mówi o ClickUp jako jedynym źródle informacji dla swojego zespołu:
Działamy naprawdę szybko, ponieważ mamy jedno źródło informacji zawierające wszystkie potrzebne nam szczegóły. Możemy również zachować najwyższą dokładność w publikowanych treściach w mediach społecznościowych, ponieważ statusy zadań zapobiegają błędom.
Działamy naprawdę bardzo szybko, ponieważ mamy jedno źródło wszystkich potrzebnych informacji. Możemy również zachować najwyższą dokładność w publikowanych treściach w mediach społecznościowych, ponieważ statusy zadań zapobiegają błędom.
Najlepsze funkcje ClickUp
- Briefy kampanii, teksty reklam i kreatywne koncepcje generowane przez AI na podstawie najlepszych modeli AI na świecie
- Agenci AI do zadań wymagających minimalnej interwencji użytkownika, zatwierdzania, planowania i raportowania
- Kalendarz z obsługą AI do inteligentnego planowania i zarządzania terminami
- Pulpity nawigacyjne i analizy w czasie rzeczywistym powiązane bezpośrednio z celami kampanii
- Zintegrowana platforma do zarządzania kampaniami, współpracy nad treścią i komunikacji
- AI Notetaker do sporządzania podsumowań spotkań i natychmiastowego tworzenia zadań
- Konfigurowalne szablony, statusy, pola i widoki
- Głęboka integracja z narzędziami marketingowymi i systemami CRM
Ograniczenia ClickUp
- Szeroki zakres funkcji może spowodować wydłużenie czasu nauki dla zespołów, które nie mają doświadczenia w korzystaniu z platform oferujących pełen zestaw narzędzi
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)
Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?
Użytkownik G2 zauważa:
Nowy Brain MAX znacznie zwiększył moją wydajność. Możliwość korzystania z wielu modeli AI, w tym zaawansowanych modeli wnioskowania, za przystępną cenę ułatwia scentralizowanie wszystkiego w jednej platformie. Funkcje takie jak zamiana głosu na tekst, automatyzacja zadań i integracja z innymi aplikacjami sprawiają, że cykl pracy jest znacznie płynniejszy i inteligentniejszy.
Nowy Brain MAX znacznie zwiększył moją wydajność. Możliwość korzystania z wielu modeli AI, w tym zaawansowanych modeli wnioskowania, za przystępną cenę ułatwia scentralizowanie wszystkiego w jednej platformie. Funkcje takie jak zamiana głosu na tekst, automatyzacja zadań i integracja z innymi aplikacjami sprawiają, że cykl pracy jest znacznie płynniejszy i inteligentniejszy.
📚 Dodatkowa lektura: Chcesz dowiedzieć się więcej o prowadzeniu szybkiego silnika przychodów marketingowych za pomocą ClickUp i AI? Pobierz podręcznik już teraz! 👇🏼
2. HubSpot Campaign Assistant (najlepszy do generowania zasobów kampanii w ekosystemie CRM)
HubSpot Campaign Assistant to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, wbudowane bezpośrednio w platformę HubSpot, które pomaga zespołom marketingowym tworzyć teksty reklam, stron docelowych i e-maili marketingowych. Wystarczy wprowadzić kilka szczegółów, takich jak produkt, odbiorcy i ton, a narzędzie wygeneruje dostosowany, gotowy do użycia tekst w ciągu kilku minut.
Działa w wyszukiwarce Google, reklamach na Facebooku i LinkedIn, a także w treściach e-maili i stron docelowych, dzięki czemu możesz przygotować wiele zasobów kampanii w jednym miejscu. Narzędzie eliminuje problem pustej strony i przyspiesza tworzenie zasobów dla kampanii wielokanałowych.
Kluczową zaletą jest głęboka integracja z narzędziami CRM i marketingowymi HubSpot. Możesz wysyłać wygenerowaną zawartość bezpośrednio do swoich kampanii, łączyć ją z danymi klientów i śledzić wyniki bez konieczności przełączania się między platformami.
Dzięki temu idealnie nadaje się dla zespołów, które już korzystają z HubSpot do zarządzania potencjalnymi klientami i automatyzacji, utrzymując tworzenie kampanii, ich realizację i raportowanie w jednym połączonym obszarze roboczym. Aby uzyskać dodatkową elastyczność, można również skopiować zawartość do wykorzystania poza HubSpot.
Najlepsze funkcje HubSpot Campaign Assistant
- Generuj teksty stron docelowych, e-maili marketingowych i reklam w ciągu kilku minut
- Twórz wiele wariantów reklam dostosowanych do różnych platform lub grup docelowych
- Zachowaj i powróć do poprzednich wersji, aby je porównać i udoskonalić
- Łatwy w obsłudze interfejs z minimalnymi ustawieniami, nie wymagający doświadczenia w zakresie AI ani kodowania
Ograniczenia asystenta kampanii HubSpot
- Najlepiej sprawdza się w przypadku marketerów korzystających już z CRM i Marketing Hub firmy HubSpot
- Skupiają się głównie na tekście i mogą wymagać ręcznej edycji w celu uzyskania pełnej kreatywności
Ceny asystenta kampanii HubSpot
- Free
Oceny i recenzje HubSpot Campaign Assistant
- G2: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)
Co mówią o HubSpot Campaign Assistant użytkownicy w prawdziwym życiu
Recenzent G2 udostępnia swoją opinię:
Od marketingu e-mailowego i tworzenia stron docelowych po planowanie działań w mediach społecznościowych, optymalizację SEO i integrację CRM — HubSpot zapewnia kompleksowe rozwiązanie, które obejmuje każdy etap podróży klienta.
Od marketingu e-mailowego i tworzenia stron docelowych po planowanie mediów społecznościowych, optymalizację SEO i integrację CRM — HubSpot zapewnia kompleksowe rozwiązanie, które obejmuje każdy etap podróży klienta.
📚 Powiązane artykuły: Oto lista kontrolna kampanii marketingowej, dzięki której upewnisz się, że przed uruchomieniem kampanii wykonałeś wszystkie kroki — od pomysłu po realizację.
3. ActiveCampaign (najlepszy do automatycznych kampanii e-mailowych i ścieżek klientów)
ActiveCampaign łączy generowanie treści oparte na AI z solidną platformą automatyzacji marketingu, ułatwiając projektowanie ukierunkowanych kampanii w e-mailach, mediach społecznościowych i reklamach. Możesz generować tematy, treść i tekst reklam, dostosowując wiadomości do różnych segmentów odbiorców.
Obsługuje kampanie wielokanałowe, pobierając dane o zachowaniach klientów w celu personalizacji ofert i wezwań do działania. AI pomaga udoskonalić zawartość pod kątem zaangażowania, a automatyzacja zapewnia, że wiadomości docierają do właściwych osób we właściwym czasie.
Siła ActiveCampaign polega na możliwości powiązania tworzenia kampanii bezpośrednio z mapowaniem ścieżki klienta. Możesz budować sekwencje, uruchamiać komunikaty na podstawie interakcji i śledzić wyniki — wszystko na tej samej platformie.
Połączenie generowania treści AI i automatyzacji sprawia, że rozwiązanie to doskonale nadaje się dla zespołów, które chcą prowadzić inteligentniejsze, oparte na danych kampanie bez konieczności korzystania z oddzielnych narzędzi do copywritingu, segmentacji i dostarczania treści.
📮ClickUp Insight: Nisko wydajne zespoły są 4 razy bardziej narażone na korzystanie z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co z korzystaniem z jednej platformy?
Jako aplikacja do pracy, która ma wszystko, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i połączenia w jednej platformie, uzupełnione o cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji.
Chcesz pracować mądrzej? ClickUp sprawdza się w każdym zespole, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, podczas gdy AI zajmuje się resztą.
Najlepsze funkcje ActiveCampaign
- Przewidywana zawartość oparta na AI i optymalizacja czasu wysyłania
- Wielokanałowa automatyzacja dla e-maili, mediów społecznościowych i reklam
- Zaawansowana segmentacja dla spersonalizowanych kampanii marketingowych
- Wbudowany system CRM zapewniający płynną koordynację działań sprzedażowych i marketingowych
Ograniczenia ActiveCampaign
- Pełna automatyzacja wymaga planów wyższego poziomu
- Koszty szybko rosną wraz z powiększaniem się listy kontaktów
Ceny ActiveCampaign
- Pakiet startowy: 15 USD/miesiąc
- Dodatkowo: 49 USD/miesiąc
- Profesjonalny: 79 USD/miesiąc
- Enterprise: 145 USD/miesiąc
Oceny i recenzje ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (ponad 10 000 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 2000 recenzji)
Co mówią o ActiveCampaign prawdziwi użytkownicy
Recenzent G2 udostępnia swoją opinię:
Konfiguracja kontaktów, kampanii e-mailowych i automatyzacji w ActiveCampaign jest tak prosta, że mogę skutecznie dotrzeć do odbiorców. Łatwo sprawdzić skuteczność kampanii i w razie potrzeby wprowadzić zmiany.
W ActiveCampaign bardzo łatwo skonfigurować kontakty, kampanie e-mailowe i automatyzację, aby skutecznie dotrzeć do odbiorców. Łatwo sprawdzić, jak przebiegają kampanie, i w razie potrzeby wprowadzić zmiany.
📚 Przeczytaj również: Potrzebujesz gotowego rozwiązania, aby szybko rozpocząć kolejną kampanię reklamową? Te szablony reklamowe są właśnie dla Ciebie.
4. AdCreative. ai (Najlepsze rozwiązanie do tworzenia reklam o wysokiej konwersji z wykorzystaniem AI)
AdCreative.ai to platforma oparta na sztucznej inteligencji, która pomaga marketerom szybko tworzyć reklamy i materiały wizualne do mediów społecznościowych zorientowane na konwersję. Wystarczy wprowadzić szczegóły produktu, grupę docelową i zasoby marki, aby w ciągu kilku minut wygenerować wiele wariantów reklam.
Narzędzie wykorzystuje uczenie maszynowe oparte na milionach skutecznych reklam, aby sugerować układy, nagłówki i wezwania do działania zoptymalizowane pod kątem kliknięć i konwersji.
Obsługuje popularne kanały, takie jak Facebook, Instagram, Google i LinkedIn, ułatwiając tworzenie kreacji dostosowanych do konkretnych platform bez konieczności rozpoczynania pracy od zera za każdym razem. Możesz również przesłać własny zestaw elementów identyfikacji wizualnej marki, w tym kolory, czcionki i logo, dzięki czemu wszystkie materiały będą spójne z wizerunkiem marki.
AdCreative. ai integruje się z narzędziami takimi jak Google Ads i Facebook Ads Manager, umożliwiając wysyłanie kreacji bezpośrednio do kampanii reklamowych w celu testowania i śledzenia wyników.
Dzięki temu jest to szczególnie przydatne dla zespołów prowadzących kampanie reklamowe o dużej objętości, które chcą zaoszczędzić czas na powtarzalnych zadaniach projektowych, jednocześnie poprawiając wydajność kreatywną dzięki rekomendacjom opartym na danych.
Najlepsze funkcje AdCreative. ai
- Reklamy, banery i posty w mediach społecznościowych generowane przez AI w kilka sekund
- Prognozowanie wyników w celu ustalenia priorytetów dla najskuteczniejszych wariantów reklam
- Wiele wariantów reklam do testów A/B i optymalizacji
- Integracja z głównymi platformami reklamowymi zapewnia płynną publikację
Ograniczenia AdCreative. ai
- Opcje dostosowywania są ograniczone w przypadku zaawansowanych wymagań dotyczących marki lub układu
- Najlepsze wyniki zależą od połączenia z aktywnymi kontami reklamowymi w celu uzyskania informacji zwrotnych dotyczących skuteczności
Ceny AdCreative. ai
- Pakiet startowy: 39 USD/miesiąc
- Profesjonalny: 249 USD/miesiąc
- Najlepszy: 599 USD/miesiąc
- Enterprise: ceny niestandardowe
Oceny i recenzje AdCreative. ai
- G2: 4,3/5 (782 recenzje)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)
Co mówią o AdCreative. ai prawdziwi użytkownicy
Recenzent G2 udostępnia swoją opinię:
Najbardziej podoba mi się w AdCreative. ai to, jak dużo czasu pozwala zaoszczędzić. Dzięki temu narzędziu mogę wygenerować dziesiątki profesjonalnie wyglądających banerów reklamowych za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
Najbardziej podoba mi się w AdCreative. ai to, jak dużo czasu pozwala zaoszczędzić. Dzięki temu narzędziu mogę wygenerować dziesiątki profesjonalnie wyglądających banerów reklamowych za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
📚 Przeczytaj również: Dowiedz się, jak szybko działające zespoły osiągają lepsze wyniki dzięki temu przewodnikowi po szybkiej realizacji kampanii.
5. StoryLab. ai (Najlepszy do generowania tekstów reklamowych i podpowiedzi dotyczących treści społecznościowych za pomocą AI)
StoryLab.ai to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do tworzenia treści, zaprojektowane, aby pomóc marketerom generować teksty kampanii dla wielu kanałów w jednym miejscu. Obsługuje formaty takie jak podpisy w mediach społecznościowych, teksty reklam, sekwencje e-maili, konspekty blogów i scenariusze wideo, ułatwiając zachowanie spójności komunikatów na różnych platformach.
Zacznij od wprowadzenia krótkiego opisu kampanii lub produktu, wybrania tonu wypowiedzi i typu treści, a StoryLab.ai wygeneruje wstępną wersję treści, którą możesz edytować lub udoskonalić.
Siła platformy leży w zakresie szablonów, które obejmują wszystko, od reklam na Facebooku i LinkedIn po opisy na YouTube i nagłówki stron docelowych. Zawiera również funkcję „regeneracji”, która zapewnia wiele wariantów jednego pomysłu, dzięki czemu można szybko przetestować komunikaty metodą A/B. W przypadku trwających kampanii można zapisywać i organizować ulubione podpowiedzi lub wyniki, co ułatwia utrzymanie biblioteki pomysłów na treści, które można ponownie wykorzystać.
Najlepsze funkcje StoryLab. ai
- Teksty reklam, posty na blogu i treści w mediach społecznościowych generowane przez AI
- Zmiana przeznaczenia treści na potrzeby marketingu wielokanałowego
- Kreatywne podpowiedzi inspirujące pomysły na kampanie
- Prosty, sprzyjający współpracy interfejs
Ograniczenia StoryLab. ai
- Ograniczone zaawansowane funkcje formatowania lub projektowania
- Najlepiej sprawdza się w przypadku treści tekstowych, a nie wizualnych
Ceny StoryLab. ai
- Plan Free
- Pro: 15 USD/miesiąc
- Unlimited: 19 USD/miesiąc
Oceny i recenzje StoryLab. ai
- G2: Brak recenzji
- Capterra: Brak recenzji
🔎 Czy wiesz, że... Zarządzanie kampaniami w silosach spowalnia pracę. Dowiedz się, jak scentralizować realizację kampanii i utrzymać wszystko w jednym miejscu.
6. Creatify (najlepsze narzędzie do przekształcania informacji o produktach w gotowe do użycia reklamy wideo)
Creatify to platforma oparta na sztucznej inteligencji, która koncentruje się na tworzeniu krótkich reklam wideo, które można wykorzystać na platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, TikTok i YouTube. Podaj szczegóły dotyczące swojego produktu lub kampanii, takie jak kluczowe argumenty sprzedażowe, grupa docelowa i pożądany styl, a Creatify automatycznie wygeneruje reklamy wideo wraz z elementami wizualnymi, nakładkami tekstowymi i muzyką.
Jedną z głównych zalet jest możliwość szybkiego tworzenia wielu wariantów reklamy, co ułatwia testowanie różnych kreatywnych podejść i sprawdzenie, które z nich najlepiej trafiają do odbiorców. Narzędzie oferuje również wsparcie w zakresie łatwej edycji, dzięki czemu można modyfikować tekst, zastępować elementy wizualne lub dostosowywać czas wyświetlania bez konieczności rozpoczynania pracy od nowa.
Ponieważ Creatify obsługuje cały proces — od generowania koncepcji reklam po produkcję gotowych do użycia filmów — doskonale nadaje się dla małych firm, zespołów marketingowych lub marek e-commerce, które chcą profesjonalnie wyglądających reklam wideo bez inwestowania w skomplikowane oprogramowanie do edycji lub dedykowane zespoły do produkcji wideo.
Najlepsze funkcje Creatify
- Reklamy wideo generowane przez AI na podstawie prostych podpowiedzi
- Wbudowane szablony dla różnych formatów reklam i platform
- Konfigurowalne opcje brandingu i komunikatów
- Szybki eksport na platformy takie jak Facebook, Instagram i TikTok
Ograniczenia Creatify
- Ograniczone funkcje edycji w porównaniu z profesjonalnym oprogramowaniem do tworzenia wideo
- Najlepiej sprawdza się w przypadku krótkich treści marketingowych
Ceny Creatify
- Free
- Pakiet startowy: 39 USD/miesiąc
- Pro: 99 USD/miesiąc
- Enterprise: ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Creatify
- G2: 4,5/5 (ponad 485 recenzji)
- Capterra: Brak recenzji
Co mówią o Creatify prawdziwi użytkownicy
Recenzent G2 udostępnia swoją opinię:
Naprawdę doceniam łatwość obsługi Creatify AI. Platforma jest intuicyjna, nawet jeśli nie jesteś ekspertem technicznym, co sprawia, że cały proces tworzenia wideo przebiega bezstresowo.
Naprawdę doceniam łatwość obsługi Creatify AI. Platforma jest intuicyjna, nawet jeśli nie jesteś ekspertem technicznym, co sprawia, że cały proces tworzenia wideo przebiega bezstresowo.
📚 Przeczytaj również: Od pisania atrakcyjnych tekstów po planowanie premier — ten przewodnik po zarządzaniu kampaniami e-mailowymi pomoże Ci usprawnić wszystkie działania.
7. Quickads (Najlepszy do automatycznego generowania wariantów reklam w mediach społecznościowych)
Quickads to platforma do tworzenia reklam oparta na sztucznej inteligencji, zaprojektowana, aby pomóc marketerom i właścicielom małych firm w tworzeniu reklam dla wielu kanałów w ciągu kilku minut. Zaczynasz od wprowadzenia podstawowych informacji o swoim produkcie, grupie docelowej i celach kampanii, a platforma generuje kreacje reklamowe, teksty i warianty dostosowane do Twoich danych.
Obsługuje szeroki zakres formatów reklam, w tym posty w mediach społecznościowych, banery reklamowe i skrypty wideo, dzięki czemu jest wszechstronnym narzędziem dla zespołów prowadzących kampanie wielokanałowe. Narzędzie umożliwia również szybką personalizację, dzięki czemu przed publikacją można dostosować tekst, kolory i elementy wizualne do stylu marki.
Dzięki naciskowi na szybkość i prostotę Quickads jest szczególnie przydatny dla firm, które muszą tworzyć i testować wiele wersji reklam bez poświęcania dni na projektowanie lub copywriting. Jest to praktyczna opcja dla zespołów, które chcą szybciej uruchamiać kampanie, zachowując jednocześnie kreatywną produkcję w firmie.
Najlepsze funkcje Quickads
- Teksty reklamowe i kreacje generowane przez AI w mniej niż 60 sekund
- Opcje eksportu na wiele platform, takich jak Facebook, Instagram, Google i inne
- Automatyczne warianty reklam do testów A/B
- Prosty interfejs dla osób nieposiadających umiejętności projektowania
Ograniczenia Quickads
- Mniej opcji dostosowywania w porównaniu z zaawansowanymi narzędziami do projektowania
- Najlepiej nadaje się do kampanii krótkoterminowych lub wymagających szybkiej realizacji
Ceny Quickads
- Pakiet startowy: 79 USD/miesiąc
- Pro: 99 USD/miesiąc
- Agencja: 149 USD/miesiąc
Oceny i recenzje Quickads
- G2: Niewystarczająca liczba recenzji
- Capterra: zbyt mało recenzji
Co mówią o Quickads prawdziwi użytkownicy
Recenzent G2 udostępnia swoją opinię:
Funkcja tworzenia reklam graficznych jednym kliknięciem QuickAds.ai to prawdziwa rewolucja. Jest niezwykle wydajna i zapewnia profesjonalne wyniki w ciągu kilku sekund. Odkąd używam tego narzędzia, oszczędzam mnóstwo czasu i pieniędzy na projektowaniu. Reklamy są przyciągające wzrok i skuteczne, dzięki czemu moje kampanie wyróżniają się na tle innych.
Funkcja tworzenia reklam graficznych jednym kliknięciem QuickAds.ai to prawdziwa rewolucja. Jest niezwykle wydajna i zapewnia profesjonalne wyniki w ciągu kilku sekund. Odkąd korzystam z tego narzędzia, oszczędzam mnóstwo czasu i pieniędzy na projektowaniu. Reklamy są przyciągające wzrok i skuteczne, dzięki czemu moje kampanie wyróżniają się na tle innych.
📚 Powiązane artykuły: Twórz inteligentniejsze strategie szybciej dzięki generatorom planów marketingowych opartym na sztucznej inteligencji, które skracają czas planowania o połowę.
8. Pencil AI (najlepsze rozwiązanie do testowania i optymalizacji kreacji reklamowych z wykorzystaniem analiz AI)
Pencil AI wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomóc zespołom marketingowym tworzyć kreacje reklamowe na platformy takie jak Facebook, Instagram, YouTube i TikTok. Najpierw przesyłasz zasoby swojej marki — logo, zdjęcia produktów i istniejące filmy — a następnie Pencil generuje wiele wariantów reklam dopasowanych do Twojego tonu i stylu.
To, co wyróżnia Pencil, to „przewidujące” podejście. AI nie tylko tworzy reklamy, ale także analizuje dane dotyczące skuteczności poprzednich kampanii, aby zaproponować kreacje o największym prawdopodobieństwie powodzenia. Z czasem uczy się, które elementy wizualne, nagłówki i wezwania do działania najlepiej sprawdzają się w przypadku Twojej marki, dzięki czemu przyszłe reklamy są jeszcze bardziej ukierunkowane.
Wszystkie kampanie i zasoby są przechowywane na jednym pulpicie, co ułatwia testowanie różnych wariantów i śledzenie wyników. Dzięki temu Pencil jest szczególnie przydatny dla zespołów prowadzących częste kampanie reklamowe, które chcą skrócić czas produkcji, zachowując jednocześnie dane dotyczące wydajności, które są kluczowe dla podejmowania decyzji kreatywnych.
Najlepsze funkcje Pencil AI
- Teksty reklamowe i materiały kreatywne generowane przez AI, dostosowane do Twojej marki
- Prognozowanie skuteczności różnych wersji reklam
- Integracja zestawu elementów marki dla spójnej identyfikacji wizualnej
- Wiele wariantów do testów A/B
Ograniczenia Pencil AI
- Aby uzyskać najlepsze wyniki prognozowania, wymagane jest połączenie kont reklamowych
- Najlepsze rozwiązanie dla zespołów prowadzących bieżące kampanie reklamowe
Ceny Pencil AI
- Podstawowy: 14 USD/miesiąc
- Wzrost: 55 USD/miesiąc
- Zalety: Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Pencil AI
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: zbyt mało recenzji
Co mówią o Pencil AI prawdziwi użytkownicy
Recenzent G2 udostępnia swoją opinię:
To rewolucyjna platforma. Szczególnie warto zwrócić uwagę na: wszystkie najlepsze modele GenAI w jednym miejscu, zintegrowane dane dotyczące wydajności w celu optymalizacji produkcji reklam, warianty feedów w celu skalowania treści, wbudowaną bibliotekę marek oraz czat w reklamach!
To rewolucyjna platforma. Szczególnie warto zwrócić uwagę na: wszystkie najlepsze modele GenAI w jednym miejscu, zintegrowane dane dotyczące wydajności w celu optymalizacji produkcji reklam, warianty feedów w celu skalowania treści, wbudowaną bibliotekę marek oraz czat w reklamach!
📚 Przeczytaj również: Te przykłady briefów kreatywnych pokazują, jak zgrać wszystkich przed rozpoczęciem pracy nad projektem.
9. Smartly (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji reklam na dużą skalę i na wielu platformach)
Smartly to platforma do automatyzacji kreatywnej i zakupu mediów, zaprojektowana, aby pomóc markom w prowadzeniu płatnych kampanii na głównych platformach społecznościowych, w tym Facebooku, Instagramie, TikTok, Pinterest i Snapchacie. Łączy tworzenie reklam, testowanie i optymalizację w jednym obszarze roboczym, umożliwiając zespołom projektowanie kreacji reklamowych, konfigurowanie targetowania i uruchamianie kampanii bez konieczności przełączania się między narzędziami.
Funkcje automatyzacji platformy umożliwiają marketerom dynamiczne aktualizowanie kreacji reklam i targetowania na podstawie feedów produktów, segmentów odbiorców lub danych dotyczących wydajności. Dzięki temu reklamy są zawsze trafne i aktualne, niezależnie od tego, czy prowadzisz sezonowe promocje, czy aktualizujesz komunikaty dotyczące stanu magazynowego. Zespoły mogą również przeprowadzać testy kreacji na dużą skalę, aby sprawdzić, które warianty działają najlepiej, zanim zdecydują się na commit budżetu.
Ponieważ Smartly. io integruje się bezpośrednio z platformami reklamowymi w mediach społecznościowych, dane dotyczące wydajności przepływają z powrotem do narzędzia, umożliwiając raportowanie w czasie rzeczywistym. Ułatwia to dostrzeganie trendów, dostosowywanie wydatków i powielanie skutecznych kampanii. Duże marki często korzystają z Smartly. io do zarządzania wieloma kampaniami i rynkami jednocześnie, usprawniając cykle pracy i ograniczając ręczne zarządzanie reklamami.
Najlepsze funkcje Smartly
- Zautomatyzowane testowanie i optymalizacja kreacji na różnych platformach
- Integracja ze wszystkimi głównymi sieciami reklamowymi w mediach społecznościowych
- Alokacja budżetu oparta na AI dla lepszego zwrotu z inwestycji
- Narzędzia do współpracy dla zespołów kreatywnych i marketingowych
Inteligentne ograniczenia
- Wyższe ceny skierowane do klientów korporacyjnych
- Nie jest to idealne rozwiązanie dla małych firm z ograniczonym budżetem reklamowym
Inteligentne ceny
- Niestandardowe ceny w oparciu o wydatki reklamowe i potrzeby kampanii
Inteligentne oceny i recenzje
- G2: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 150 recenzji)
Co mówią o Smartly prawdziwi użytkownicy
Recenzent G2 udostępnia swoją opinię:
Obsługują one niemal wszystkie natywne funkcje Meta Ads – DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, dostosowywanie miejsc docelowych itp. Całą strukturą kampanii można zarządzać za pomocą łatwych w użyciu kanałów automatyzacji Arkuszy Google. Budżet, kreacje, teksty, targetowanie itp. – wszystko zarządzane na żywo z Arkuszy Google!
Obsługują one niemal wszystkie natywne funkcje Meta Ads – DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, dostosowywanie miejsc docelowych itp. Całą strukturą kampanii można zarządzać za pomocą łatwych w użyciu kanałów automatyzacji Arkuszy Google. Budżet, kreacje, teksty, kierowanie itp. – wszystko zarządzane na żywo z Arkuszy Google!
📚 Przeczytaj również: Znajdź najlepsze narzędzia do zarządzania kampaniami, które pomogą Ci zaplanować, uruchomić i zoptymalizować kampanie od początku do końca.
10. Predis. ai (Najlepszy do generowania postów w mediach społecznościowych i planowania pomysłów)
Predis.ai to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które pomaga firmom tworzyć kompletne posty w mediach społecznościowych, w tym elementy wizualne, podpisy i hashtagi, na podstawie prostego podpowiedzi tekstowej. Wystarczy wprowadzić krótki opis produktu, oferty lub kampanii, a Predis automatycznie wygeneruje gotową do publikacji treść dostosowaną do platform takich jak Instagram, Facebook, LinkedIn i innych.
Narzędzie zawiera generator obrazów AI, konfigurowalne szablony i harmonogram, dzięki czemu możesz projektować i publikować treści bez przełączania się między wieloma aplikacjami. Oferuje również analizę konkurencji i wgląd w wyniki, dostarczając dane potrzebne do udoskonalenia strategii społecznościowej.
Predis sprawdza się dobrze w małych i średnich firmach oraz agencjach, które chcą utrzymać aktywną, profesjonalną obecność w mediach społecznościowych bez ponoszenia dużych nakładów na projektowanie lub copywriting. Łącząc tworzenie pomysłów, datę powstania i harmonogram w jednym miejscu, pomaga zespołom zachować spójność kampanii i realizować je zgodnie z planem.
Najlepsze funkcje Predis.ai
- Teksty reklam, wideo i statyczne posty w mediach społecznościowych generowane przez AI
- Rekomendacje kreatywne dostosowane do konkretnych platform i kanałów
- Sugestie podpisów i hashtagów zwiększające widoczność
- Wielojęzyczne wsparcie dla kampanii globalnych
Ograniczenia Predis. ai
- Ograniczone zaawansowane możliwości edycji wideo
- Najlepiej sprawdza się w strategiach marketingowych opartych na mediach społecznościowych
Ceny Predis. ai
- Free
- Dodatkowo: 39 USD/miesiąc
- Edge: 79 USD/miesiąc
- Enterprise: 249 USD/miesiąc
Predis. ai oceny i recenzje
- G2: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)
- Capterra: 4,8/5 (ponad 150 recenzji)
Co mówią o Predis. ai prawdziwi użytkownicy
Recenzent G2 udostępnia swoją opinię:
Świetna aplikacja do tworzenia wszelkiego rodzaju treści, takich jak wideo, obrazy i karuzele.
Świetna aplikacja do tworzenia wszelkiego rodzaju treści, takich jak wideo, obrazy i karuzele.
📚 Przeczytaj również: Od pisania tekstów reklamowych po wybór najlepszych kreacji – AI w reklamie zmienia sposób pracy marketerów.
Korzyści z wykorzystania AI do generowania kampanii
🔎 Czy wiesz, że... Znaczna większość marketerów — aż 85% — korzysta z narzędzi AI do pisania lub tworzenia treści w celu usprawnienia swoich działań marketingowych.
Generatory kampanii AI przejmują wiele ciężkich zadań, oszczędzając czas, precyzując cele i generując kreatywne pomysły, które można wykorzystać w każdym kanale. Dzięki automatyzacji i danym planowanie, tworzenie i optymalizacja kampanii stają się znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze.
1. Szybsze tworzenie kampaniiAI może generować teksty reklam, reklamy wideo, posty w mediach społecznościowych i szablony reklam w ciągu kilku minut, skracając czas od pomysłu do uruchomienia.
⭐ Co to oznacza: Marketerzy odczuwają bezpośrednie korzyści dla swojej wydajności i produktywności dzięki wdrożeniu technologii AI. 83,82% respondentów zgłosiło wzrost wydajności od momentu wdrożenia AI.
2. Spójny przekaz markiWbudowane wytyczne dotyczące marki i kontrola tonu wypowiedzi zapewniają, że wszystkie kreacje reklamowe są zgodne z tożsamością marki, niezależnie od platformy.
3. Optymalizacja oparta na danychAI analizuje dane historyczne dotyczące wyników i zachowań odbiorców, aby dostosować strategie reklamowe, poprawić współczynniki klikalności i zmaksymalizować zwrot z inwestycji.
4. Personalizacja na dużą skalęAutomatyczne dostosowywanie treści pomaga dostosować komunikaty do różnych grup docelowych bez konieczności ręcznego tworzenia wielu wariantów reklam.
5. Płynna realizacja w wielu kanałachWiele generatorów kampanii marketingowych AI integruje się z platformami mediów społecznościowych, sieciami reklamowymi i narzędziami CRM, ułatwiając koordynację kampanii w różnych kanałach.
6. Efektywność kosztowaDzięki zmniejszeniu zależności od zewnętrznych zasobów kreatywnych i zminimalizowaniu prób i błędów narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą pomóc obniżyć koszty produkcji kampanii.
📚 Przeczytaj również: Skróć czas ustawiania kampanii dzięki szablonom kampanii marketingowych zaprojektowanym z myślą o szybkości i współpracy.
Wyzwania związane z wykorzystaniem AI do generowania kampanii
Chociaż generatory kampanii AI mogą usprawnić proces tworzenia reklam i poprawić ich skuteczność, wiążą się one również z wyzwaniami, z którymi muszą zmierzyć się marketerzy.
1. Kontrola jakościKreacje reklamowe i teksty generowane przez AI mogą wymagać weryfikacji przez człowieka przed publikacją w celu zapewnienia dokładności, trafności i zgodności z wizerunkiem marki.
📊 Twardy fakt: 39% marketerów twierdzi , że nie wie, jak bezpiecznie korzystać z generatywnej sztucznej inteligencji. Wyrażają obawy dotyczące jej dokładności i zgłaszają potrzebę nadzoru ze strony człowieka, a także odpowiedniego szkolenia i zaufanych danych klientów, aby skutecznie wykorzystać tę technologię w pracy.
2. Nadmierne poleganie na automatyzacji Poleganie wyłącznie na AI w zakresie tworzenia treści może skutkować generowaniem ogólnych lub powtarzających się komunikatów, co z czasem może zmniejszyć zaangażowanie odbiorców.
3. Ograniczony kontekst kreatywnyNarzędzia AI działają najlepiej, gdy są wyposażone w szczegółowe briefy i dane. Bez odpowiednich danych wejściowych wyniki mogą nie zawierać niuansów niezbędnych do osiągnięcia konkretnych celów kampanii.
4. Prywatność danych i zgodność z przepisamiWykorzystanie danych klientów do personalizacji AI wymaga ścisłego przestrzegania przepisów dotyczących prywatności, takich jak RODO i CCPA, których nie wszystkie narzędzia obsługują automatycznie.
🔍 Badania pokazują: 40,44% marketerów wskazało kwestie prywatności danych jako duże wyzwanie związane z pełną integracją i optymalizacją AI. Odzwierciedla to rosnącą wrażliwość na kwestie związane z przetwarzaniem danych i etyczne aspekty stosowania AI.
5. Złożoność integracjiNiektóre generatory kampanii marketingowych AI mogą nie integrować się płynnie z istniejącą infrastrukturą technologiczną, wymagając dodatkowych ustawień lub ręcznych procesów.
6. Koszty subskrypcji i skalowaniaChociaż narzędzia AI pozwalają zaoszczędzić czas, zaawansowane funkcje, wyższe poziomy użytkowania lub obsługa wielu marek mogą zwiększyć koszty, zwłaszcza w przypadku dużych zespołów.
📚 Przeczytaj również: Ustal budżety, monitoruj wydatki i dostosowuj strategie w czasie rzeczywistym dzięki temu przewodnikowi po budżecie marketingowym.
Jak wybrać odpowiedni generator kampanii AI?
Wybór odpowiedniego generatora kampanii marketingowych AI zależy od celów Twojego zespołu, budżetu i cyklu pracy. Właściwy wybór powinien być zgodny z celami kampanii i płynnie integrować się z Twoim zestawem narzędzi marketingowych.
1. Określ cele kampaniiZdecyduj, czy Twoim priorytetem jest tworzenie reklam, optymalizacja targetowania, generowanie reklam wideo, tworzenie postów w mediach społecznościowych czy kompleksowe zarządzanie kampaniami.
2. Sprawdź możliwości AIPoszukaj funkcji, takich jak szablony reklam, wiele wariantów reklam, analityka predykcyjna i personalizacja, które odpowiadają potrzebom Twojej kampanii.
3. Oceń opcje integracjiWybierz narzędzie, które płynnie współpracuje z Twoimi platformami społecznościowymi, CRM i narzędziami analitycznymi, aby usprawnić cykle pracy.
4. Oceń łatwość obsługiUpewnij się, że platforma ma intuicyjny interfejs, dzięki czemu Twój zespół będzie mógł szybko rozpocząć tworzenie reklam i kreacji reklamowych bez konieczności długiego szkolenia.
5. Porównaj poziomy cenowePrzejrzyj wszystkie dostępne plany i uwzględnij potencjalne koszty skalowania w przypadku rozwoju kampanii lub zespołu.
6. Przeczytaj opinie prawdziwych użytkownikówZapoznaj się z recenzjami G2 i Capterra, aby zrozumieć wydajność, jakość obsługi klienta i potencjalne ograniczenia z perspektywy użytkownika.
🔎 Czy wiesz, że... Solidna strategia promocji odróżnia świetne kampanie od tych, o których szybko się zapomina.
Szybsza realizacja kampanii dzięki AI
Generatory kampanii AI zmieniają zasady gry dla marketerów. Pomagają szybciej planować, tworzyć i optymalizować kampanie reklamowe, inteligentniej wybierać cele i wydawać mniej. Potrzebujesz nowych kreacji reklamowych? Wielu wariantów? Dostosowań do konkretnych platform społecznościowych? Te narzędzia eliminują żmudną pracę związaną z tworzeniem reklam, dzięki czemu możesz skupić się na osiągnięciu największych korzyści.
A jeśli chcesz mieć jedno miejsce do zarządzania wszystkim, ClickUp jest właśnie dla Ciebie. To aplikacja do pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, tworzenie treści, współpracę i AI na jednej platformie. Dzięki ClickUp Brain, Brain MAX i AI Agents możesz przeprowadzić kampanię marketingową od briefu do uruchomienia bez konieczności przełączania się między zakładkami.
Wypróbuj ClickUp za darmo już teraz i zacznij zarządzać swoimi kampaniami w bardziej inteligentny sposób.
Często zadawane pytania
AI może znacznie przyspieszyć tworzenie kampanii, generując teksty reklam, reklamy wideo, posty w mediach społecznościowych i szablony reklam w ciągu kilku minut. Wykorzystuje również analizy oparte na danych, aby zoptymalizować kierowanie reklam, spersonalizować kreacje reklamowe i poprawić współczynniki klikalności w miarę upływu czasu.
W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi, które w dużym stopniu opierają się na ręcznym wprowadzaniu danych, generatory kampanii marketingowych AI automatyzują tworzenie treści, sugerują wiele wariantów reklam i wykorzystują dane dotyczące wydajności do dostosowywania kampanii na różnych platformach.
AI może wspierać różne rodzaje kampanii, w tym reklamy w mediach społecznościowych, reklamy displayowe, kampanie e-mail marketingowe, reklamy wideo oraz wielokanałowe promocje związane z wprowadzeniem produktów na rynek lub wyprzedażami sezonowymi.
Najlepsze wyniki uzyskasz, podając jasny brief kampanii, szczegóły dotyczące grupy docelowej, wytyczne dotyczące marki oraz wszelkie istotne dane dotyczące wyników poprzednich kampanii.
Śledź wskaźniki, takie jak współczynniki konwersji, współczynniki klikalności, koszt pozyskania klienta i poziom zaangażowania przed i po wdrożeniu narzędzia AI, aby zmierzyć jego wpływ na skuteczność kampanii.