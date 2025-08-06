Ceny Otter AI: plany, funkcje i alternatywy

Natychmiastowa transkrypcja i adnotacje w czasie rzeczywistym oparte na sztucznej inteligencji sprawiły, że Otter AI zyskał wiernych fanów wśród zespołów, studentów i osób pracujących samodzielnie. Jest łatwy i intuicyjny w użyciu. Dodatkowo oferuje możliwość przeszukiwania notatek ze spotkań.

Jeśli jednak musisz codziennie transkrybować wykłady i spotkania, ograniczenia, takie jak limity transkrypcji i brak odpowiednich integracji w planach niższych poziomów, mogą być frustrujące.

Aby w pełni wykorzystać funkcje, musisz wybrać plan, który odpowiada Twoim potrzebom i budżetowi.

W tym artykule omówimy plany cenowe Otter AI — od wersji bezpłatnej po plany biznesowe i korporacyjne — oraz bardziej zaawansowaną alternatywę, która pozwoli zintegrować spotkania i cykle pracy w jednym narzędziu. Tak, to ClickUp — aplikacja do wszystkiego, co dotyczy pracy

🧠 Ciekawostka: Transkrypcja sięga starożytnego Egiptu, gdzie skrybowie dokumentowali wydarzenia na tabliczkach i ścianach. Skrybowie byli szanowanymi postaciami, zwolnionymi z pracy fizycznej i podatków.

ClickUp vs. Otter AI do automatyzacji spotkań

Oto bezpośrednie porównanie możliwości Otter AI i AI Notetaker ClickUp, zanim przejdziemy do analizy cen poszczególnych narzędzi.

Funkcja Otter. ai ClickUp Transkrypcja spotkania ✅ Transkrypcja w czasie rzeczywistym za pośrednictwem OtterPilot w Zoom, Google Meet i Teams z dokładnością do ~95%; etykietowanie mówców; przechwytywanie slajdów ✅ Automatycznie transkrybowane notatki ze spotkań i nagrania z Zoom, Google Meet i Teams do Dokumentów ClickUp za pomocą AI Notetaker ClickUp Wyodrębnianie elementów wymagających działania ✅ „Takeaways” automatycznie wykrywa decyzje, kluczowe tematy i elementy wymagające działania; wyróżnia elementy warte wykonania ✅ ClickUp AI Notetaker podsumowuje spotkania, identyfikuje elementy wymagające działania i automatycznie tworzy zadania na podstawie spotkań przy użyciu sztucznej inteligencji Integracja zadań ❌ Brak natywnego systemu zarządzania zadaniami ✅ Natywna integracja: konwertuj elementy do wykonania z transkrypcji/podsumowań bezpośrednich na zadania ClickUp i natychmiast dołączaj je do cyklu pracy Scentralizowany obszar roboczy ❌ Przede wszystkim platforma do transkrypcji i tworzenia podsumowań; brakuje pełnego zarządzania pracą (dokumenty, pulpity, zadania) ✅ W pełni zintegrowana platforma robocza (zadania, dokumenty, pulpity, Brain, spotkania) – wszystko w jednej aplikacji do pracy Kontekst spotkania w zadaniach ❌ Transkrypcje i podsumowania znajdują się w obszarze roboczym Otter.ai; należy je ręcznie wyeksportować, aby powiązać z zadaniami ✅ Twórz dwukierunkowe powiązania, aby połączyć zadania ClickUp bezpośrednio z notatkami ze spotkań w ClickUp Przeszukiwalna baza wiedzy ✅ Rozbudowana wyszukiwarka: według słów kluczowych, mówcy, daty; obsługuje foldery i kanały zespołów ✅ Ujednolicone, oparte na sztucznej inteligencji wyszukiwanie w ramach przedsiębiorstwa, obejmujące zadania, dokumenty, notatki i nagrania w ClickUp (wyszukiwanie nawet w zewnętrznych, połączonych aplikacjach) Podsumowania oparte na sztucznej inteligencji ✅ Generowanie podsumowań na żywo i po spotkaniu; synchronizacja slajdów; chmury słów i wyodrębnianie słów kluczowych ✅ Podsumowania zadań, kolejne kroki, komentarze uwzględniające wątki i odpowiedzi za pośrednictwem ClickUp Brain i Autopilot Agents Idealny dla Teams, które potrzebują niezawodnej transkrypcji na żywo, transkrypcji z możliwością wyszukiwania, podsumowań; samodzielnej analizy spotkań Dla zespołów, które chcą mieć spotkania + zadania + realizację w jednej platformie z AI, która łączy wyniki spotkań z pracą w jednym miejscu

Czym jest Otter AI?

za pośrednictwem Otter AI

Otter AI to inteligentne narzędzie do transkrypcji i sporządzania notatek, które zamienia rozmowy podczas spotkań na tekst w czasie rzeczywistym z możliwością wyszukiwania. Jest szeroko stosowane przez profesjonalistów, studentów, dziennikarzy i zespoły, które chcą skupić się na rozmowie bez konieczności sporządzania notatek.

To oprogramowanie do transkrypcji i zarządzania spotkaniami automatycznie rejestruje wypowiedziane słowa, nazwiska mówców i kluczowe fragmenty, ułatwiając powrót do istotnych szczegółów. Generuje również podsumowania zawierające elementy do zrobienia, dzięki czemu możesz poświęcić więcej czasu na rzeczywistą pracę, zamiast szukać tego jednego zdania, które ktoś wypowiedział podczas ostatniego spotkania.

Narzędzie integruje się z platformami do spotkań, takimi jak Zoom i Google Meet, dzięki czemu jest przydatnym towarzyszem pracy zdalnej i wirtualnej współpracy.

Kluczowe funkcje obejmują:

Transkrypcja w czasie rzeczywistym z identyfikacją mówców: Transkrybuj wywiady, spotkania i wykłady z wysoką dokładnością i identyfikacją mówców

Podsumowania spotkań oparte na sztucznej inteligencji: Uzyskaj dostęp do Uzyskaj dostęp do narzędzia do tworzenia podsumowań dokumentów opartego na sztucznej inteligencji , które pomoże Ci spor

Synchronizacja głosu z tekstem: śledź na bieżąco odtwarzanie plików audio i wideo zsynchronizowanych z transkrypcją, aby uchwycić każde słowo w kontekście

Notatki do współpracy: Podkreślaj, komentuj i udostępniaj transkrypcje członkom swojego zespołu, zamieniając rozmowy w dokumenty, na podstawie których można podjąć działania

Integracje: Połącz Otter z Zoom, Google Meet, Dropbox i innymi narzędziami, aby usprawnić cykl pracy

Dostęp na wielu platformach: Korzystaj z Otter w przeglądarce internetowej, na urządzeniach z systemem iOS lub Android, aby nagrywać i uzyskiwać dostęp do transkrypcji z dowolnego miejsca

👀 Czy wiesz, że... Aby zmaksymalizować zaangażowanie, spotkania osobiste powinny być krótkie, trwać nie dłużej niż 45 minut, a najlepiej pół godziny. Prelegenci, którzy ograniczają swoje prezentacje do około 15 minut, mają większe szanse na utrzymanie uwagi słuchaczy.

Plany cenowe Otter AI

Plany cenowe Otter AI oferują różne korzyści, a świadomość tego, za co płacisz, ma ogromne znaczenie. Potrzebujesz wszystkich dodatków, czy wystarczy Ci podstawowa wersja Free? Czy są dostępne dodatki, które pomogą Ci w pełni wykorzystać możliwości Otter AI bez konieczności wykupywania drogiego planu?

Przeanalizujmy to, abyś uzyskał najlepszą wartość bez żadnych przykrych niespodzianek.

Plan podstawowy

Otter AI oferuje bezpłatny plan podstawowy z transkrypcjami w wielu językach, identyfikacją mówców i wieloma innymi funkcjami.

Kluczowe funkcje

Transkrybuj rozmowy ze spotkań w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim

Rozpoznaj rozmówców, czas ich wypowiedzi i słowa kluczowe w rozmowach

Twórz notatki na żywo z protokołów spotkań w Google Meet

Uzyskaj dostęp do historii rozmów, udostępnionego niestandardowego słownika i zaawansowanego wyszukiwania

Limity

Ten plan pozwala na maksymalnie pięciu członków obszaru roboczego

Możesz transkrybować tylko jedno spotkanie naraz i uzyskać dostęp tylko do 20 czatów Otter AI

Dostęp masz tylko do 25 ostatnich rozmów w historii

Limit 300 minut na transkrypcje miesięcznie nie podlega przeniesieniu i obejmuje maksymalnie 30 minut transkrypcji na rozmowę

Brakuje zaawansowanej wyszukiwania transkrypcji i zintegrowanej funkcji robienia notatek na żywo podczas wirtualnych spotkań w Zoom

Nie można dostosować prędkości odtwarzania nagrań ze spotkań

Ceny

Free Forever

🔑 Dla kogo: Usługa będzie przydatna dla studentów, freelancerów i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy sporadycznie organizują spotkania i potrzebują niezawodnych usług transkrypcji.

Plan Pro

Plan Pro Otter AI oferuje znacznie więcej minut transkrypcji niż plan podstawowy. Nie ma jednak funkcji robienia notatek w czasie rzeczywistym Zoom, a także innych zaawansowanych funkcji.

Kluczowe funkcje

Oprócz funkcji planu Basic możesz:

Zautomatyzuj podsumowanie spotkania, dodając elementy do wykonania i konspekt

Uzyskaj dostęp do widżetów dla systemu Android lub iOS oraz wsparcia dla skrótów Siri

Udostępniaj notatki , ustaw niestandardowe słownictwo, oznaczaj mówców i przypisuj elementy do wykonania współpracownikom

Transkrypcja dwóch spotkań jednocześnie

Uzyskaj nieograniczoną historię rozmów

Dostosuj prędkość odtwarzania i pomiń cisze podczas ponownego oglądania nagrań ze spotkań

Limity

Nadal otrzymujesz tylko pięciu członków na obszar roboczy lub konto i musisz płacić za każdego członka osobno

Nie można importować i transkrybować nieograniczonej liczby plików audio lub wideo od stron trzecich

Brakuje funkcji analizy użytkowania i edytowalnych kodów czasowych

Chociaż miesięczny limit transkrypcji jest wyższy niż w planie podstawowym, nadal wynosi 1200 minut bez możliwości przeniesienia

Ceny

16,99 USD miesięcznie za użytkownika

🔑 Dla kogo: Ten plan subskrypcji będzie przydatny dla start-upów, małych firm i agencji z mniejszym zespołem i ograniczoną liczbą wirtualnych spotkań.

Plan Business

Ten plan cenowy jest idealny dla większych zespołów, które często organizują wirtualne spotkania i potrzebują bardziej zaawansowanych funkcji niż tylko transkrypcje w swoich narzędziach AI do spotkań.

Kluczowe funkcje

Oprócz wszystkich funkcji planu Pro otrzymujesz:

Importuj i transkrybuj automatycznie nieograniczoną liczbę plików audio lub wideo z Dropbox

Za dodatkową opłatą uzyskaj dostęp do transkrypcji na żywo przez RTMP

Uzyskaj dostęp do analizy użytkowania i priorytetowego wsparcia

Automatycznie synchronizuj nagrania w chmurze i uzyskaj dostęp do zintegrowanych notatek na żywo i napisów z Zoom

Limity

Maksymalny limit transkrypcji miesięcznie wynosi 6000 minut

Możesz nagrywać tylko trzy spotkania jednocześnie

Nie można zmienić nazwy asystenta spotkań Otter AI podczas spotkań wirtualnych ani uzyskać dostępu do funkcji pojedynczego logowania (SSO)

Ceny

30 USD/miesiąc za użytkownika

🔑 Dla kogo: Start-upy i średnie przedsiębiorstwa, które organizują cotygodniowe spotkania i wirtualne rozmowy z klientami i potrzebują bardziej konfigurowalnego asystenta AI do spotkań, mogą rozważyć ten plan.

Plan Enterprise

Otter AI oferuje plan dostosowany do potrzeb większych firm. Plan ten obejmuje zaawansowane funkcje, takie jak integracja z Salesforce i HubSpot, zabezpieczenia klasy korporacyjnej, zgodność z HIPAA i wiele innych.

Kluczowe funkcje

Importuj i transkrybuj nieograniczoną liczbę wcześniej nagranych plików audio lub wideo

Odtwarzaj pliki wideo z Zoom, Google Meet i MS Teams

Importuj informacje o sprzedaży i synchronizuj notatki z rozmów z klientami do Salesforce za pomocą agenta sprzedaży Otter

Korzystaj z pojedynczego logowania (SSO) dla większego bezpieczeństwa

Eksportuj transkrypcje w formatach MP3, TXT, PDF, DOCX i SRT zbiorczo

Uzyskaj dostęp do wdrożenia w całej organizacji i dedykowanego menedżera ds. sukcesu klienta

Limity

Otrzymujesz tylko 6000 minut miesięcznie na transkrypcje i możesz transkrybować tylko trzy spotkania jednocześnie, tak samo jak w planie Business

Udostępniane niestandardowe słownictwo jest również ograniczone

Aby uzyskać dostęp do funkcji pojedynczego logowania (SSO), potrzebujesz co najmniej 100 licencji użytkownika

Ceny

Niestandardowe ceny

🔑 Dla kogo: Przedsiębiorstwa z dużymi i zróżnicowanymi zespołami, które potrzebują rozbudowanych usług transkrypcji wraz z narzędziami do współpracy zespołowej

📮ClickUp Insight: Według naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań 12% respondentów uważa, że spotkania są przepełnione, 17% twierdzi, że trwają zbyt długo, a 10% uważa, że są w większości zbędne. W innej ankiecie ClickUp 70% respondentów przyznało, że chętnie wysłałoby zastępcę lub pełnomocnika na spotkania, gdyby mieli taką możliwość. Zintegrowany notatnik AI ClickUp może być idealnym zastępcą podczas spotkań! Pozwól AI zapisać wszystkie kluczowe punkty, decyzje i zadania do wykonania, podczas gdy Ty skupisz się na pracy o większej wartości. Dzięki automatycznym podsumowaniom spotkań i tworzeniu zadań wspomaganym przez ClickUp Brain nigdy nie przegapisz ważnych informacji — nawet jeśli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu. 💫 Rzeczywiste wyniki: Teams korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami ClickUp zgłaszają aż 50% redukcję niepotrzebnych rozmów i spotkań!

Czy Otter AI jest wart swojej ceny?

Na rynku nie brakuje narzędzi do transkrypcji AI. Czy więc Otter AI jest wart Twojego czasu, pieniędzy i wysiłku?

Oferuje solidną równowagę między dokładnością, funkcjami współpracy i przydatnymi integracjami. Zobaczmy, jak naprawdę jest wartościowy.

Zalety cen Otter AI

Oto cechy, które sprawiają, że Otter AI jest platformą transkrypcji wartą rozważenia:

Dostępny plan Free: Uzyskaj bezpłatny dostęp do podstawowych funkcji transkrypcji dla osób indywidualnych i małych zespołów (do pięciu członków)

Wiele poziomów cenowych: Wybierz jeden z planów przeznaczonych dla studentów, profesjonalistów i dużych przedsiębiorstw

Doskonałe rozwiązanie do transkrypcji wielojęzycznej: Transkrybuj spotkania w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim za pomocą czatu Otter AI

Współpraca w czasie rzeczywistym: komentuj, zaznaczaj i udostępniaj notatki w transkrypcjach członkom swojego zespołu

Dostępność na wielu platformach: Korzystaj z Otter w przeglądarce internetowej, na urządzeniach z systemem iOS i Android dzięki aplikacji mobilnej, która zapewnia dostęp w dowolnym miejscu

Automatyczne podsumowania i elementy do działania: Uzyskaj natychmiastowe podsumowania spotkań, kluczowe informacje i zadania do wykonania

Niestandardowe słownictwo: Dodaj terminy i nazwy specyficzne dla branży, aby uzyskać dokładniejszą transkrypcję

Wyszukiwanie zaawansowane: Znajdź kluczowe momenty według mówcy, znacznika czasu lub słowa kluczowego w całym archiwum transkrypcji

👀 Czy wiesz, że... Ręczna transkrypcja jednej godziny nagrania może zająć około trzech do ośmiu godzin, co podkreśla wzrost wydajności oferowany przez narzędzia do automatycznej transkrypcji.

Wady cen Otter AI

Otter AI ma kilka istotnych wad, które wpływają na jego wartość w stosunku do ceny. Oto najważniejsze z nich:

Ograniczenia planu Free: Tylko 300 minut transkrypcji miesięcznie i 30 minut na rozmowę — zbyt restrykcyjne ograniczenia dla częstych spotkań lub codziennych wykładów; dokładność spada również w hałaśliwym otoczeniu

Ograniczony czas transkrypcji w planach wyższych: Nawet plan Enterprise ogranicza wykorzystanie do 6000 minut miesięcznie i 4 godzin na rozmowę, bez możliwości przeniesienia

Wyższa cena za lepsze funkcje: Transkrypcja na żywo Zoom, nieograniczona liczba przesyłanych plików i automatyczne streszczenia są dostępne tylko w planach Business lub Enterprise

Brak kontroli administratora: Narzędzia administratora i opcje dostosowywania są ograniczone do wyższych poziomów, co zmusza mniejsze zespoły do aktualizacji w celu uzyskania dostępu

Brakujące funkcje zaawansowane: Edytowalne kody czasowe, narzędzia AI dla zespołów sprzedaży oraz integracje CRM (takie jak Salesforce i HubSpot) są dostępne wyłącznie w planie Enterprise

Limit jednoczesnych spotkań: Jednocześnie można prowadzić tylko trzy spotkania, co może nie być wystarczające dla większych zespołów o nakładających się harmonogramach

Dlaczego warto rozważyć alternatywy dla Otter AI

Otter AI jest popularny, ponieważ jest bardzo łatwy w użyciu i oferuje przyzwoite usługi transkrypcji nawet w planie bezpłatnym. Ma jednak kilka wad, które mogą zrekompensować niektóre alternatywy dla Otter AI.

Oto cztery ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę przed wdrożeniem w całej organizacji:

Ograniczenia budżetowe

Bezpłatny plan Otter AI nie oferuje zintegrowanych transkrypcji Zoom, synchronizacji z Dropbox ani analizy użytkowania. Nie ma również opcji dodatkowych, więc nie można wybierać funkcji, które można dodać do planu.

Funkcje premium nie są tanie, a niektóre zaawansowane funkcje, takie jak eksport zbiorczy, przechwytywanie domen i automatyczne przechwytywanie slajdów, są dostępne tylko w planach Business i Enterprise.

Jeśli jesteś użytkownikiem indywidualnym lub małym zespołem, możesz płacić za funkcje, z których rzadko korzystasz, lub żałować, że plan Free nie daje Ci nieco większej swobody.

Jak ujął to jeden z recenzentów G2:

…Bez wersji płatnej masz ograniczenia dotyczące liczby godzin nagrań, które możesz transkrybować.

…Bez wersji płatnej masz ograniczenia dotyczące liczby godzin nagrań, które możesz transkrybować.

Ograniczona transkrypcja

300 minut bezpłatnych usług transkrypcji spotkań i 30-minutowy limit czatu to prawdopodobnie jedne z największych przeszkód w rozpoczęciu korzystania z Otter AI.

Nawet płatne plany mają limit. Maksymalny limit transkrypcji Otter AI wynoszący 6000 minut tylko w planach Business i Enterprise może również wydawać się restrykcyjny dla większych organizacji, zwłaszcza jeśli regularnie organizujesz wiele spotkań.

Nie ma możliwości przedłużenia tego limitu za pomocą dodatku. Ponadto można nagrywać maksymalnie trzy spotkania jednocześnie. Aby wdrożyć proces transkrypcji na więcej niż trzech spotkaniach, należy więc założyć kilka płatnych kont.

📮ClickUp Insight: Nasze badania dotyczące efektywności spotkań pokazują, że 25% spotkań obejmuje średnio 8 lub więcej uczestników. Odkryliśmy również, że średnie spotkanie trwa około 51 minut. Tak duże spotkania mogą skutkować co najmniej 6–8 godzinami zbiorowego czasu spędzonego na spotkaniach w ciągu tygodnia na poziomie organizacji. A gdybyś mógł to ograniczyć? ClickUp zmienia sposób komunikacji zespołów! Zamiast długich spotkań, współpracuj bezpośrednio w ramach zadań, korzystając z komentarzy, załączników, notatek głosowych, klipów wideo i nie tylko — wszystko w jednym miejscu. 💫 Prawdziwe wyniki: Globalne zespoły STANLEY Security zaoszczędziły już ponad 8 godzin tygodniowo na spotkaniach i aktualizacjach dzięki naszej aplikacji do pracy, która zawiera wszystko, czego potrzebujesz!

Słabe funkcje uwierzytelniania w niższych poziomach

51% organizacji planuje zwiększyć inwestycje w bezpieczeństwo ze względu na rosnącą liczbę incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych.

Inwestycja ta powinna również obejmować narzędzia do transkrypcji, ponieważ podczas wirtualnych spotkań prawdopodobnie będziesz omawiać poufne informacje.

Jeśli jednak wykupiłeś plan Basic lub Pro, otrzymujesz tylko aplikację uwierzytelniającą do zabezpieczenia danych transkrypcji. Plany Business i Enterprise zawierają dodatkowe zabezpieczenie w postaci uwierzytelniania SMS-em.

Największą wadą funkcji bezpieczeństwa jest jednak to, że SSO lub zaawansowane funkcje administracyjne są dostępne tylko w planie Enterprise. Dla mniejszych zespołów opłacenie zaawansowanych zabezpieczeń jest prawie niemożliwe.

Ograniczone integracje w planach Free i Pro

Otter AI działa dobrze z kilkoma głównymi platformami, takimi jak Google Meet, Zoom i Dropbox, ale istnieją pewne ograniczenia. Na przykład, jeśli korzystasz z planu Basic lub Pro, nie masz dostępu do zintegrowanych napisów na żywo podczas spotkań Zoom.

Chcesz połączyć Otter z systemem CRM, takim jak HubSpot lub Salesforce? Musisz wykupić plan Enterprise. Może to stanowić prawdziwą przeszkodę dla zespołów, które chcą włączyć Otter do większego zestawu narzędzi technologicznych. W rezultacie będziesz musiał ręcznie przełączać się między narzędziami, co mija się z celem automatycznej transkrypcji.

Recenzent G2 zwrócił również uwagę na brak integracji w planie Business:

Szkoda, że plan Business nie integruje się z HubSpot.

Szkoda, że plan Business nie integruje się z HubSpot.

🧠 Ciekawostka: Średnio ludzie mówią 150–170 słów na minutę, czyli około cztery razy szybciej niż średnia prędkość pisania na klawiaturze. Ta dysproporcja podkreśla wartość usług transkrypcji w skutecznym przechwytywaniu treści mówionych.

Najlepsze alternatywy dla Otter AI

Po co ograniczać się do limitów transkrypcji i wysokich kosztów, skoro inne narzędzia biznesowe oferują większą elastyczność, więcej funkcji i wyższą wartość?

Poznaj ClickUp, aplikację do pracy, która ma wszystko. Jest to scentralizowana platforma, która automatyzuje transkrypcję spotkań, oferuje asystenta AI do spotkań, który podsumowuje notatki ze spotkań i przekształca elementy do działania w zadania, a także organizuje porządek obrad i protokoły spotkań we wspólnym obszarze roboczym.

Klient wyjaśnia, dlaczego ClickUp jest doskonałym rozwiązaniem do zarządzania spotkaniami:

Używamy go, aby usprawnić i przyspieszyć nasze codzienne spotkania w ramach rytuału Scrum. Pomaga mi to poznać postępy mojego sprintu, postępy w realizacji zadań i utrzymać uporządkowany zbiór wszystkich moich spraw do załatwienia.

Używamy go, aby usprawnić i przyspieszyć nasze codzienne spotkania w ramach rytuału Scrum. Pomaga mi to poznać postępy mojego sprintu, postępy w realizacji zadań i utrzymać uporządkowany zbiór wszystkich moich spraw do załatwienia.

Kluczowe funkcje

Podczas gdy Otter AI koncentruje się wyłącznie na transkrypcji i tworzeniu podsumowań, ClickUp rozszerza zakres usług, przekształcając spotkania w uporządkowane, możliwe do śledzenia wyniki.

Oto niektóre z najlepszych funkcji:

ClickUp AI Notatnik

Rejestruj dokładne transkrypcje z etykietami mówców, podsumowaniami, nagraniami i elementami do wykonania, uporządkowanymi w jednym dokumencie, korzystając z ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker to inteligentny notatnik, który dołącza się do połączeń, aby nagrywać, transkrybować i przetwarzać spotkania (oczywiście w oparciu o Twoje uprawnienia!). Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, który musi pogodzić wiele wykładów, czy zespołem zarządzającym wieloma połączeniami od klientów, Notetaker zapewnia dokładne, uporządkowane notatki bez konieczności sięgania po długopis.

Oferuje identyfikację mówców, znaczniki czasu oraz automatyczne wykrywanie elementów wymagających działania i kluczowych decyzji, dostarczając jasne, uporządkowane podsumowania spotkań do skrzynki odbiorczej ClickUp po każdej sesji. Możesz łatwo przeszukiwać te notatki — dodane jako oddzielne dokumenty ClickUp dla każdego spotkania — aby powrócić do ważnych punktów lub śledzić, co wymaga dalszych działań.

Oto dlaczego użytkownik Redditor poleca AI Notetaker od ClickUp:

za pośrednictwem Reddit

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi, które wymagają ręcznego wysiłku lub płatnych aktualizacji w celu uzyskania podstawowych funkcji, ClickUp AI Notetaker jest dostępny jako niedrogi dodatek. Oferuje profesjonalną transkrypcję bez wysokich cen, dzięki czemu dokumentacja spotkań jest nie tylko łatwa, ale także bardzo przystępna cenowo.

ClickUp Brain

ClickUp Brain to najbardziej kompletna sztuczna inteligencja do pracy na świecie, stanowiąca serce ClickUp.

Łączy informacje z całego obszaru roboczego, przekształcając rozproszone informacje w wiedzę, którą można wykorzystać w praktyce. Pomyśl o tym jak o asystencie pisania, asystencie projektu, asystencie wiedzy i asystencie spotkań w jednej platformie AI rozpoznającej kontekst.

W przeciwieństwie do Otter AI, gdzie zaawansowane funkcje, takie jak podsumowania AI i inteligentne wyszukiwanie, są dostępne tylko w ramach skomplikowanych, kosztownych planów cenowych, Brain jest niedrogim dodatkiem do każdego płatnego planu — i możesz go wypróbować za darmo.

Wyodrębnij odpowiedzi, decyzje i elementy do działania z notatek ze spotkań dzięki ClickUp Brain

Automatycznie podsumowuje notatki ze spotkań i asynchroniczne wątki dyskusji, identyfikuje kluczowe decyzje i wyodrębnia działania następcze w tej samej platformie, w której zarządzasz swoją pracą.

Wystarczy zaznaczyć dowolny tekst w protokole ze spotkania w ClickUp Docs, a Brain natychmiast przekształci go w zadania ClickUp. Możesz nawet użyć funkcji AI Assign, aby ustawić reguły automatycznego przypisywania zadań w oparciu o mocne strony i obszary specjalizacji członków zespołu.

📮ClickUp Insight: 92% pracowników wiedzy ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych w czatach, e-mailach i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji krytyczne informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami ClickUp nie musisz się już o to martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

Potrzebujesz znaleźć konkretną decyzję z zeszłotygodniowego spotkania? Po prostu zapytaj ClickUp Brain. Może on odpowiadać na pytania na podstawie zawartości obszaru roboczego, identyfikować luki w planach spotkań i tworzyć scentralizowaną bazę wiedzy obejmującą zadania, dokumenty i dyskusje.

Nie musisz już przeglądać długich transkrypcji, aby ręcznie znaleźć pojedynczy szczegół — wszystko można wyszukać i uzyskać dostęp w ciągu kilku sekund.

Co więcej, ClickUp Brain może nawet analizować wzorce komunikacji w zespole i sugerować ulepszenia, które pomogą Ci skuteczniej współpracować podczas przyszłych spotkań. Ta jedna funkcja pozwala uporządkować całą komunikację, zarówno podczas spotkań, jak i poza nimi, przy minimalnym wysiłku i maksymalnym efekcie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp Brain jest przydatny nie tylko po spotkaniach. Używaj go w kalendarzu ClickUp, aby planować spotkania za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym i tworzyć agendy spotkań. Chcesz więcej przygód? Wypróbuj planowanie spotkań za pomocą komend głosowych w aplikacji komputerowej ClickUp Brain MAX! Planuj spotkania za pomocą języka naturalnego, korzystając z kalendarza ClickUp opartego na sztucznej inteligencji

Dokumenty ClickUp

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym w dokumentach ClickUp

Gdy AI Notetaker zapisze Twoje notatki, możesz planować, omawiać, edytować i realizować swoje plany w ClickUp Docs.

Dokumenty oferują dynamiczną przestrzeń do współpracy, w której cały zespół może łatwo rozszyfrować dyskusje ze spotkań i planować strategie wdrożenia. Możesz oznaczyć członków zespołu za pomocą funkcji ClickUp Assign Comments i przekształcić decyzje w zadania do wykonania za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu protokołu spotkania ClickUp, aby łatwo śledzić szczegóły swoich spotkań

Szukasz łatwego sposobu na przekształcenie transkrypcji wygenerowanych przez AI w coś, z czego może korzystać cały zespół? Szablon protokołów ze spotkań ClickUp jest właśnie dla Ciebie.

Daje to przejrzystą przestrzeń do współpracy, w której można zapisywać wszystko, od nazwisk uczestników i agend po kluczowe wnioski i elementy do działania — bezpośrednio w dokumencie ClickUp.

A co najlepsze? Ponieważ jest zintegrowany z ClickUp, możesz natychmiast przypisywać zadania do wykonania, łączyć je z odpowiednimi dokumentami i mieć pewność, że wszyscy wiedzą, za co są odpowiedzialni. Koniec z gorączkowym zastanawianiem się, kto się na co zgodził. To prosty sposób na zwiększenie wydajności i odpowiedzialności podczas spotkań.

ClickUp Clips

Transkrypcje nie zawsze są wystarczające. Dla zespołów potrzebujących pełnego kontekstu, ClickUp Clips oferuje nagrywanie wideo spotkań i aktywności na ekranie bezpośrednio w platformie. Po prostu wyślij swojego AI Notetakera na spotkanie, które chcesz nagrać.

Nagrywaj spotkania za pomocą ClickUp Clips

Te klipy wideo można osadzić w zadaniach, dokumentach i czatach ClickUp, oferując kompletne wizualne odniesienia wraz z transkrypcjami — coś, czego Otter AI nie obsługuje natywnie.

Integracje ClickUp

Jednym z głównych problemów Otter AI jest to, że oferuje ograniczoną integrację, a nawet te funkcje nie są dostępne w planach niższych poziomów. Dzięki ClickUp nie będziesz mieć takich problemów.

Zsynchronizuj wszystkie swoje technologie dzięki integracjom ClickUp

Integracje ClickUp zapewniają synchronizację pracy z ponad 1000 popularnych narzędzi, w tym Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, nawet jeśli korzystasz z naszego bezpłatnego planu. Platforma integruje się również z HubSpot, Salesforce i innymi systemami CRM, dzięki czemu informacje z spotkań sprzedażowych są automatycznie rejestrowane w narzędziu sprzedażowym.

W ten sposób zyskasz scentralizowany hub do zarządzania wszystkim w cyklu pracy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj formularzy ClickUp, aby zbierać opinie po każdym spotkaniu i dowiedzieć się, jak Twój zespół ocenia jego przebieg oraz co można było zrobić, aby było ono bardziej efektywne.

Dlaczego ClickUp jest lepszy od Otter AI dla większości zespołów

ClickUp jest atrakcyjną alternatywą dla Otter AI, ponieważ centralizuje notatki ze spotkań, zadania i zarządzanie projektami w ramach jednej platformy.

W przeciwieństwie do Otter, pozwala nagrywać, transkrybować i przekształcać notatki ze spotkań w zadania do wykonania, bez konieczności korzystania z wielu narzędzi lub wydawania fortuny. Dzięki niedrogim dodatkom AI oraz bezpłatnemu planowi z nieograniczoną liczbą spotkań i integracjami, ClickUp oferuje bezkonkurencyjną wartość w porównaniu ze złożonymi planami cenowymi Otter AI.

Przegląd cen

ClickUp oferuje wiele planów cenowych dostosowanych do różnych rozmiarów zespołów i budżetów. Oto zestawienie subskrypcji:

Transkrybuj swoje spotkania dokładnie i bez limitów dzięki ClickUp

Otter AI świetnie nadaje się do transkrypcji i podsumowywania spotkań, ale tylko pod warunkiem, że nie musisz używać go zbyt często. Ograniczenia dotyczące czasu trwania transkrypcji, zaawansowane funkcje ukryte za wysokimi poziomami i ograniczona integracja mogą skłonić Cię do poszukiwania alternatywy.

ClickUp wykracza poza te ograniczenia dzięki elastycznym dodatkom, dokładnym transkrypcjom i obszarom roboczym do współpracy. Jest to doskonała alternatywa dla Otter AI dla zespołów, które chcą zautomatyzować notatki ze spotkań i zintegrować je bezpośrednio z cyklem pracy.

Funkcje AI Notetaker i ClickUp Brain wykraczają poza prostą transkrypcję, oferując praktyczne informacje i płynne zarządzanie zadaniami. Jest również wysoce konfigurowalny dzięki kilku szablonom i widokom oraz oferuje płynną integrację z popularnymi narzędziami do spotkań i zwiększania wydajności.

Na co czekasz? Porzuć słowniki i transkrypcje i zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś!