Pozyskiwanie klientów: strategie, narzędzia i wskazówki pozwalające zdobyć więcej potencjalnych klientów

Nie możesz się rozwijać bez nowych potencjalnych klientów.

Ściganie nieodpowiadających kontaktów, śledzenie działań następczych i realizacja cotygodniowych celów często sprawia, że poszukiwanie potencjalnych klientów staje się żmudnym zadaniem wymagającym dużego wysiłku i przynoszącym niewielkie zyski.

Prawdziwy problem? Większość działań związanych z pozyskiwaniem klientów ma charakter reaktywny i opiera się na ilości, a nie intencjach. Bez jasnego systemu łatwo stracić wiele godzin na potencjalnych klientów, którzy nigdy nie będą dla Ciebie odpowiedni.

W tym przewodniku omówimy sprawdzone strategie, narzędzia pozwalające zaoszczędzić czas oraz praktyczne wskazówki dotyczące budowania bardziej spójnego i wydajnego procesu pozyskiwania klientów.

Czym jest pozyskiwanie klientów i dlaczego jest ważne?

Pozyskiwanie klientów polega na identyfikowaniu potencjalnych klientów, którzy mogą być zainteresowani Twoim produktem lub usługą, oraz nawiązywaniu z nimi kontaktu za pomocą takich metod, jak zimne telefony, kampanie e-mailowe, media społecznościowe lub networking. Celem jest zakwalifikowanie tych potencjalnych klientów jako leadów i przeprowadzenie ich przez lejek sprzedażowy.

Oto, co strategiczne pozyskiwanie klientów może dla Ciebie zrobić:

Zwiększ przepływ sprzedaży: Zapewnij pełną listę potencjalnych klientów, stały przepływ leadów i unikaj okresów posuchy z ograniczonymi możliwościami

Zwiększ przychody : Zwiększ prawdopodobieństwo przekształcenia wysokiej jakości, docelowych potencjalnych klientów, z którymi nawiązujesz kontakt, w płacących klientów

Buduj świadomość marki : Wyeksponuj swoją markę przed nowymi odbiorcami, nawet jeśli potencjalny klient nie zdecyduje się od razu na zakup. Ciągła widoczność dzięki poszukiwaniu potencjalnych klientów może prowadzić do poleceń ustnych, ponownych kontaktów lub przyszłych konwersji

Zmniejsz zależność od potencjalnych klientów: Uzyskaj kontrolę nad celami potencjalnych klientów i zmniejsz zależność od potencjalnych klientów, działając proaktywnie

Wzmocnienie umiejętności sprzedażowych: pomaga zespołom sprzedaży doskonalić kluczowe umiejętności, takie jak negocjacje, aktywne słuchanie i perswazja, a jednocześnie pomaga opanować radzenie sobie z zastrzeżeniami, zarządzanie oczekiwaniami i budowanie zaufania wśród potencjalnych klientów

🤝🏻 Przypomnienie: Pozyskiwanie klientów nie zawsze polega na natychmiastowym uzyskaniu odpowiedzi „tak”. Śledzenie mikrokonwersji, takich jak otwarcia, odpowiedzi lub zarezerwowane spotkania, pomaga zidentyfikować zaangażowanych potencjalnych klientów i skutecznie ustalić priorytety działań następczych.

Różnica między pozyskiwaniem potencjalnych klientów a generowaniem leadów

Chociaż pozyskiwanie potencjalnych klientów i generowanie leadów są ze sobą ściśle powiązane, pełnią one różne funkcje w procesie sprzedaży.

Generowanie leadów to działanie marketingowe ukierunkowane na przyciągnięcie potencjalnych nabywców. Często odbywa się poprzez tworzenie treści, reklam, SEO lub wydarzeń, aby zbudować listę zainteresowanych kontaktów.

Poszukiwanie potencjalnych klientów to natomiast działanie zorientowane na sprzedaż, skupiające się na wyszukiwaniu, kwalifikowaniu i angażowaniu potencjalnych klientów w celu nawiązania konstruktywnych rozmów i przeprowadzenia ich przez proces sprzedaży.

Krótko mówiąc, Generowanie leadów = Przyciąganie Pozyskiwanie klientów = nawiązanie kontaktu i kwalifikacja

Oto krótki przegląd różnic między pozyskiwaniem potencjalnych klientów a generowaniem leadów:

Aspekt Generowanie leadów Pozyskiwanie klientów Cel Przyciągnij potencjalnych nabywców Znajdź i skontaktuj się z wartościowymi potencjalnymi klientami Podejście Inbound lub zautomatyzowany outbound Ręczne i ukierunkowane działania wychodzące Własność Zespoły marketingowe Zespoły sprzedaży Skaluj Szeroki, masowy zasięg Wąskie i spersonalizowane działania informacyjne Narzędzia Reklamy, strony docelowe i inne materiały marketingowe CRM, LinkedIn, kontakty e-mailowe, zimne telefony Jakość leadów Zazwyczaj niekwalifikowani; wymagają dalszej weryfikacji Wstępna kwalifikacja na podstawie dopasowania, intencji i zaangażowania Personalizacja Niski do średniego Wysoko spersonalizowane komunikaty oparte na badaniach Wynik Rejestruje dane kontaktowe do dalszej obsługi Umów spotkania i rozpocznij rozmowy sprzedażowe

Rodzaje pozyskiwania klientów

1. Zimne telefony

Kontaktujesz się z potencjalnymi klientami przez telefon bez wcześniejszej interakcji. Wymaga to dużego wysiłku, ale przynosi wysokie zyski, jeśli jest wykonane prawidłowo.

Przykład: Przedstawiciel handlowy agencji cyfrowej dzwoni do średniej wielkości marek e-commerce, oferując bezpłatny audyt ich kreacji reklamowych.

Jak to zrobić dobrze:

Zacznij od problemu, z którym prawdopodobnie boryka się potencjalny klient (np. „Nie jesteś zadowolony z ROAS?”)

Skup się na wartości, a nie na funkcjach

Staraj się umówić na kolejne spotkanie, nie przedstawiaj wszystkiego od razu

🧠 Pamiętaj: Ciepły ton i prawdziwa ciekawość często przewyższają perfekcyjny scenariusz. Nie chodzi o sprzedaż na miejscu, ale o zdobycie kolejnej rozmowy.

2. Zimne e-maile

Ta metoda, mniej uciążliwa i bardziej skalowalna, jest idealna dla freelancerów i zespołów agencyjnych, którzy chcą budować relacje na dużą skalę.

Przykład: Niezależny copywriter wysyła spersonalizowane e-maile do start-upów z branży SaaS, modyfikując temat wiadomości, aby zwiększyć współczynnik otwarć.

Jak to zrobić dobrze:

Spersonalizuj swoją wiadomość, zamieszczając wzmiankę o stronie internetowej, kampanii lub najnowszym produkcie

Przedstaw jasną, wartościową koncepcję, która pokaże, że przemyślałeś ich działalność

Zakończ bez presji wezwaniem do działania, np. „Chcesz, żebym przesłał Ci próbkę nagłówka, który możesz przetestować?”

🧠 Pamiętaj: Zrozum bolączki potencjalnych klientów i stwórz spersonalizowane, zorientowane na rozwiązania e-maile, które wzbudzą ich zainteresowanie.

3. Sprzedaż społecznościowa

Odnosi się to do budowania zaufania na LinkedIn, Instagramie lub Twitterze przed nawiązaniem bezpośredniego kontaktu.

Przykład: Specjalista ds. marketingu efektywnościowego publikuje na LinkedIn wskazówki dotyczące analizy kampanii i zachęca do dyskusji. Gdy potencjalny klient skomentuje post, otrzymuje spersonalizowaną wiadomość z ofertą bezpłatnej 15-minutowej konsultacji.

Jak to zrobić dobrze:

Publikuj regularnie treści, które można wykorzystać w praktyce

Komentuj posty potencjalnych klientów, dodając pomocne treści

Przechodź do wiadomości bezpośrednich tylko wtedy, gdy pojawią się realne odsetki lub kontekst

🧠 Pamiętaj: Zanim zaczniesz prywatną prezentację, zapewnij wartość publicznie. Zbuduj osobiste relacje, oferując wartościowe przewodniki lub bezpłatne wsparcie.

4. Wydarzenia networkingowe

Seminaria internetowe, warsztaty i spotkania to kopalnia złota dla pozyskiwania klientów opartego na relacjach.

Przykład: Konsultant ds. sprzedaży uczestniczy w wirtualnych warsztatach GTM i nawiązuje kontakt z potencjalnymi klientami RevOps, którzy wyrażają zainteresowanie udoskonaleniem swojego podręcznika sprzedaży.

Jak to zrobić dobrze:

Zadawaj wnikliwe pytania, słuchaj aktywnie i oferuj cenne wskazówki zamiast tylko przedstawiać ofertę

Notatki z rozmów zawierające kluczowe informacje, które pomogą Ci stworzyć spersonalizowane wiadomości uzupełniające

Stawiaj jakość przed ilością, kierując działania do uczestników, którzy odpowiadają profilowi idealnego klienta

🧠 Pamiętaj: Wyślij przemyślaną wiadomość w ciągu 24 godzin, odnosząc się do konkretnego fragmentu rozmowy. To pokaże, że słuchałeś i zależy Ci na kliencie.

5. Eksploracja baz danych

Dla zespołów sprzedaży i agencji wyposażonych w systemy CRM lub narzędzia do pozyskiwania potencjalnych klientów, takie jak ClickUp lub LinkedIn Sales Navigator, eksploracja baz danych oferuje wysoce ukierunkowane podejście do pozyskiwania potencjalnych klientów.

Jak to zrobić dobrze:

Wykorzystaj dane dotyczące zmian w zatrudnieniu, wiadomości o finansowaniu lub zmianach technologicznych, aby znaleźć potencjalnych klientów w fazie wzrostu

Dostosuj komunikaty do ostatnich kamieni milowych lub potrzeb biznesowych potencjalnego klienta

Monitoruj odpowiedzi i ponownie kieruj reklamy do nieodpowiedzialnych, ale kwalifikowanych potencjalnych klientów, stosując inne podejście lub oferując dodatkową wartość

🧠 Pamiętaj: Wykorzystaj najnowsze wyzwalacze, takie jak zmiana pracy, finansowanie lub wprowadzenie nowych produktów, aby dodać kontekst i sprawić, że Twoje działania będą aktualne i trafne.

Cykl pracy związany z pozyskiwaniem klientów

Dobrze zaplanowany cykl pracy związany z pozyskiwaniem klientów może zmaksymalizować potencjał sprzedaży. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi może pomóc w usprawnieniu i automatyzacji każdego kroku procesu pozyskiwania klientów oraz pomóc zespołom w utrzymaniu właściwego kierunku działań.

Oto jak zbudować płynny i powtarzalny cykl pracy w zakresie pozyskiwania klientów.

Krok 1: Zdefiniuj profil idealnego klienta (ICP)

Zanim zaczniesz poszukiwać potencjalnych klientów, zatrzymaj się i zadaj sobie pytanie: Komu dokładnie chcemy sprzedać nasz produkt lub usługę?

ICP opisuje firmy lub osoby, które najprawdopodobniej skorzystają z Twojego produktu i dokonają konwersji. Bez tego Twoje działania będą rozproszone, a Twoja lista potencjalnych klientów wypełni się nieodpowiednimi leadami.

Silny ICP obejmuje:

Branża i wielkość firmy

Typowe problemy i cele biznesowe

Role związane z decyzją o zakupie

Wyzwalacze wskazujące gotowość do zakupu (np. zatrudnienie, migracja narzędzi)

Po zdefiniowaniu profil ICP powinien być łatwo dostępny dla przedstawicieli ds. rozwoju sprzedaży (SDR), kierowników ds. obsługi klientów (AE) i marketerów, którzy mogą się do niego odwoływać.

Dzięki ClickUp możesz przekształcić swoje ICP w żywe, wspólne dokumenty.

Skorzystaj z dokumentów ClickUp , aby tworzyć bogate, wspólne profile ICP. Podziel je na sekcje dotyczące cech branży, problemów, celów i wydarzeń wyzwalających

Etykiety dokumentów, takie jak „rynek średni” lub „kupujący techniczny”, umożliwiają szybkie i wydajne filtrowanie

Skonsoliduj swoje ICP w scentralizowanym hubie za pomocą ClickUp Docs

Użyj funkcji Relacje, aby połączyć każdy ICP z odpowiednimi zastrzeżeniami, studiami przypadków lub szablonami działań informacyjnych

Uporządkuj swoje dokumenty dzięki hubowi dokumentów ClickUp

🚀 Wskazówka dotycząca optymalizacji: Użyj powiązań między dokumentami, aby stworzyć połączony ekosystem. Na przykład dokument „E-commerce ICP” może być połączony z: Typowe zastrzeżenia → Dokument zawierający listę najczęstszych zastrzeżeń potencjalnych klientów e-commerce oraz sposoby radzenia sobie z nimi

Studia przypadków → Prawdziwe historie powodzenia podobnych klientów, które możesz wykorzystać podczas nawiązywania kontaktów

Materiały dostosowane do konkretnych osób → Prezentacje sprzedażowe, szablony wiadomości lub szablony e-maili dostosowane do potrzeb menedżerów marketingu lub założycieli firm z branży e-commerce

📚 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI do generowania leadów

Krok 2: Stwórz listę potencjalnych klientów

Teraz, gdy znasz już profil idealnego klienta, czas znaleźć prawdziwych potencjalnych klientów, którzy do niego pasują.

Jednak stworzenie wysokiej jakości listy potencjalnych klientów wymaga uchwycenia istotnego kontekstu. Wysokiej jakości lista powinna zawierać:

Dane kontaktowe (e-mail, telefon, LinkedIn)

Dane firmy (branża, wielkość, przychody)

Źródło potencjalnych klientów i przypisanie kampanii

Dopasuj sygnały, takie jak dopasowanie ICP lub dane dotyczące intencji

W tym miejscu wiele zespołów napotyka przeszkody, zarządzając niepołączonymi arkuszami kalkulacyjnymi, przeszukując narzędzia lub importując nieaktualne pliki CSV. Potrzebujesz scentralizowanego, elastycznego systemu, w którym możesz segmentować potencjalnych klientów, oceniać ich i podejmować działania.

Dzięki ClickUp CRM możesz łatwo organizować potencjalnych klientów i przenosić ich przez proces sprzedaży.

Zaimportuj listę potencjalnych klientów do lejków ClickUp CRM i podziel ją na segmenty, korzystając z pól niestandardowych , takich jak wielkość firmy, źródło i szacowana wartość transakcji

Skorzystaj z formularzy ClickUp , aby rejestrować potencjalnych klientów i natychmiast uruchamiać automatyzacje, które przypisują zadania, ustawiają sceny i powiadamiają przedstawicieli handlowych.

Zapewnij płynną komunikację dzięki aplikacji ClickApp do obsługi poczty e-mail , która umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail bezpośrednio w ClickUp — dzięki temu każda rozmowa jest powiązana z odpowiednim zadaniem, co zapewnia pełną widoczność i kontekst

Wizualizuj swój proces sprzedaży w czasie rzeczywistym, korzystając z ponad 15 niestandardowych widoków ClickUp . Przełączaj się między widokiem Kanban, aby śledzić sceny metodą „przeciągnij i upuść”, a widokiem tabeli, aby uzyskać przegląd wszystkich potencjalnych klientów w stylu arkusza kalkulacyjnego.

Zwiększ widoczność i kontrolę nad procesem sprzedaży dzięki widokom ClickUp

Oprócz tego możesz również skorzystać z automatyzacji ClickUp, aby zautomatyzować zadania cyklu pracy CRM:

Ustaw automatyczne przypomnienia o działaniach następczych

Wyzwalaj powiadomienia o postępach w transakcji

Przypisuj właścicieli po otrzymaniu potencjalnego klienta

🎥 Dowiedz się, jak połączenie CRM i zarządzania projektami może usprawnić cykle pracy i poprawić współpracę w zespole. Obejrzyj wideo, aby zobaczyć, jak to działa.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Zamiast zaczynać od zera, skorzystaj z gotowej struktury dostosowanej do procesów sprzedaży. Dzięki temu będziesz mógł od razu rozpocząć zarządzanie potencjalnymi klientami. Oto kilka szablonów CRM z gotowymi polami, scenami i statusami zadań, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas na ustawieniach.

📮 ClickUp Insight: 83% pracowników wiedzy korzysta głównie z poczty elektronicznej i czatu do komunikacji w zespole. Jednak prawie 60% dnia pracy tracą na przełączanie się między tymi narzędziami i wyszukiwanie informacji. Dzięki aplikacji do pracy, takiej jak ClickUp, zarządzanie projektami, wiadomości, e-maile i czaty są zebrane w jednym miejscu! Czas na centralizację i energię.

Krok 3: Kontakt i działania następcze

ICP. ✔️

Lista potencjalnych klientów. ✔️

Teraz to właśnie działania outreachowe są punktem wyjścia do generowania realnych możliwości sprzedaży. Ale działają one tylko wtedy, gdy są spójne, terminowe i spersonalizowane.

Nie potrzebujesz do tego ogromnego zespołu SDR. Potrzebujesz powtarzalnego systemu, który pozwoli Ci:

Spersonalizuj swoje komunikaty w oparciu o ICP

Śledź, na jakim etapie sekwencji znajduje się każdy potencjalny klient

Zautomatyzuj działania następcze bez utraty ludzkiego wymiaru

Możesz na przykład utworzyć zadania ClickUp dla każdego potencjalnego klienta lub kampanii i uporządkować je za pomocą podzadań, list kontrolnych, terminów i pól niestandardowych, takich jak Ostatni kontakt lub Status odpowiedzi. Przypisz właścicieli zadań, ustaw zależności, aby kontrolować przepływ działań, i zapisz całe sekwencje jako szablony zadań wielokrotnego użytku — np. „Zimny kontakt — potencjalni klienci eComm Q2” — aby zachować skalowalność.

Automatyzacja może następnie zająć się najtrudniejszymi zadaniami: wyzwalaniem przypomnień o podjęciu dalszych działań trzy dni po ostatnim kroku, aktualizowaniem statusu potencjalnego klienta w przypadku zmiany pola lub powiadamianiem zespołu o odpowiedzi potencjalnego klienta. Dzięki śledzeniu odpowiedzi w polach niestandardowych (Tak, Nie, Brak odpowiedzi) można również łatwo segmentować i analizować skuteczność działań marketingowych.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Twórz dostosowane wiadomości, wprowadzając szczegóły, takie jak grupa docelowa, funkcje produktu i pożądany ton, za pomocą ClickUp Brain.

Krok 4: Kwalifikacja i konwersja

Nie każdy potencjalny klient jest gotowy do zakupu i nie ma w tym nic złego. Celem jest identyfikacja wysokiej jakości potencjalnych klientów, którzy są warci uwagi, i przyspieszenie ich przejścia przez proces sprzedaży.

Korzystaj z frameworków takich jak BANT i MEDDIC w systemie zarządzania zadaniami ClickUp. Na przykład utwórz pola niestandardowe dla budżetu lub uprawnień, aby filtrować i priorytetyzować potencjalnych klientów na podstawie określonych kryteriów.

W tym miejscu niezbędna staje się ścisła współpraca między SDR a AE.

ClickUp dla sprzedaży wspiera kwalifikację transakcji i współpracę, oferując elastyczny i scentralizowany obszar roboczy dla zespołu sprzedaży, który umożliwia śledzenie, ocenę i współpracę.

Użyj pól niestandardowych, aby zmapować każdy element struktury, takiej jak BANT, do cyklu pracy. Na przykład w przypadku budżetów możesz użyć listy rozwijanej lub pola liczbowego z przykładowymi wartościami, takimi jak 0–5 tys. USD, 5–20 tys. USD itd. W przypadku uprawnień możesz użyć pola rozwijanego z wartościami, takimi jak „osoba podejmująca decyzje”, „osoba wpływowa”, „osoba kontrolująca dostęp” itp

Scentralizuj notatki z rozmów, zastrzeżenia, dokumenty i umowy w ramach zadań dotyczących każdego potencjalnego klienta

Korzystaj z list kontrolnych zadań i podzadań, aby zapewnić sprawne przekazywanie zadań między działami SDR i AE

ClickUp umożliwia również śledzenie w czasie rzeczywistym wskaźników transakcji, takich jak całkowita wartość, oczekiwana kwota zamknięcia i koszt pozyskania, za pomocą obliczeń kolumn i pulpitów ClickUp.

Nazwa narzędzia Funkcje Najlepsze dla ClickUp Zarządzanie zadaniami, pola niestandardowe, automatyzacja, pulpity nawigacyjne, procesy sprzedaży w stylu CRM Organizowanie, przypisywanie i śledzenie każdego kroku procesu pozyskiwania klientów ZoomInfo Dane firmowe, wzbogacanie kontaktów i sygnały intencji Znajdowanie dokładnych, aktualnych danych kontaktowych i informacji o firmach Hunter. io Wyszukiwarka adresów e-mail, weryfikacja adresów e-mail, rozszerzenie Chrome Wyszukiwanie i weryfikacja adresów e-mail w celu dokładnego dotarcia do odbiorców LinkedIn Sales Navigator Zaawansowane filtry wyszukiwania, rekomendacje potencjalnych klientów i integracja z CRM Wykrywanie potencjalnych klientów i nawiązywanie z nimi kontaktu na podstawie roli zawodowej lub sygnałów wzrostu Dealfront Śledzenie firm, dane dotyczące intencji i identyfikacja osób odwiedzających stronę internetową Identyfikowanie i wybieranie potencjalnych klientów wysokiej jakości na podstawie sygnałów w czasie rzeczywistym Cognism Dane B2B zgodne z RODO, wzbogacanie oparte na AI, filtry intencji Generowanie leadów B2B oparte na sztucznej inteligencji z wzbogaconymi danymi kontaktowymi Zapier Integracja aplikacji, automatyzacja cyklu pracy, kierowanie potencjalnych klientów Automatyzacja zarządzania potencjalnymi klientami i płynne połączenie narzędzi sprzedaży

📚 Przeczytaj również: Najlepsze przykłady oprogramowania CRM

Wskaźniki służące do śledzenia powodzenia poszukiwania potencjalnych klientów

Opracowałeś szczegółowy cykl pracy związany z pozyskiwaniem klientów i wprowadziłeś go w życie. Teraz pozostaje pytanie, jak dobrze się sprawdza? Czy generuje wysokiej jakości leady? Czy przechodzą one przez lejek sprzedażowy?

Aby zmierzyć skuteczność swoich wysiłków w zakresie pozyskiwania klientów, śledź wskaźniki, takie jak liczba potencjalnych klientów, wskaźniki zaangażowania i współczynniki konwersji, a następnie zintegruj je z pulpitami ClickUp, aby uzyskać wizualne informacje.

Liczba potencjalnych klientów : Liczba potencjalnych klientów zidentyfikowanych z powodzeniem za pomocą różnych metod dotarcia do klientów w określonym okresie

Czas reakcji na potencjalnego klienta : czas potrzebny Twojemu zespołowi na odpowiedź na nowego potencjalnego klienta

Wskaźnik zaangażowania: procent potencjalnych klientów, którzy zareagowali na Twoje działania promocyjne

Współczynnik konwersji : procent potencjalnych klientów przechodzących z jednego etapu lejka do następnego

Wskaźnik kwalifikacji potencjalnych klientów : procent potencjalnych klientów, którzy spełniają kryteria ICP lub kwalifikują się na podstawie kryteriów takich jak BANT

Wskaźnik skuteczności pozyskiwania klientów : transakcje pomyślnie zamknięte i przekształcone w sprzedaż po zidentyfikowaniu jako możliwości.

Wskaźnik działań następczych : liczba działań następczych wymaganych do przekształcenia potencjalnego klienta, pokazująca, ile wysiłku trzeba włożyć, aby utrzymać zainteresowanie potencjalnych klientów.

Szybkość przepływu potencjalnych klientów : szybkość, z jaką potencjalni klienci przechodzą przez proces sprzedaży, wskazująca na efektywność procesów pozyskiwania i konwersji. Jest to również : szybkość, z jaką potencjalni klienci przechodzą przez proces sprzedaży, wskazująca na efektywność procesów pozyskiwania i konwersji. Jest to również wskaźnik procesu sprzedaży, który pomaga prognozować przychody i identyfikować wąskie gardła spowalniające postęp transakcji

Koszt pozyskania potencjalnego klienta: koszt związany z pozyskaniem każdego potencjalnego klienta, pomagający zrozumieć, czy wysiłki związane z pozyskiwaniem klientów są opłacalne

Jednak samo śledzenie tych wskaźników nie wystarczy. Musisz sporządzić mapę tych danych, aby zidentyfikować powtarzające się wzorce lub trendy i zoptymalizować proces pozyskiwania klientów.

Pulpity ClickUp oferują kompleksowy i konfigurowalny sposób wizualizacji wskaźników oraz identyfikacji trendów i obszarów wymagających poprawy.

Twórz wizualne raporty z wykresami kołowymi, słupkowymi i innymi widżetami, aby śledzić kluczowe wskaźniki i szybko uzyskać wgląd w wyniki swojego zespołu.

Filtruj według zakresów dat, źródeł potencjalnych klientów lub etapów sprzedaży, aby dokładniej analizować dane. Śledź i porównuj wyniki w różnych segmentach, aby zoptymalizować strategię pozyskiwania klientów.

Wyzwania związane z pozyskiwaniem klientów i sposoby ich pokonywania

Wiele zespołów sprzedażowych ma trudności ze znalezieniem odpowiednich potencjalnych klientów, nawiązaniem z nimi wartościowej relacji i konsekwentnym przeprowadzeniem ich przez lejek sprzedażowy.

Oto zestawienie najczęstszych wyzwań związanych z pozyskiwaniem klientów oraz praktyczne sposoby ich pokonania.

1. Identyfikacja odpowiednich potencjalnych klientów

Poświęcanie czasu na niekwalifikowanych potencjalnych klientów wyczerpuje energię zespołu i spowalnia proces sprzedaży. Niewłaściwie dobrani potencjalni klienci skutkują niższymi współczynnikami konwersji i dłuższymi cyklami sprzedaży.

Rozwiązanie: Twórz szczegółowe profile idealnego klienta (ICP) na podstawie dotychczasowych sukcesów i obecnych klientów

Segmentuj i oceniaj potencjalnych klientów w ClickUp za pomocą pól niestandardowych, korzystając z ram takich jak BANT lub firmografia

Skorzystaj z szablonów ścieżki klienta , aby zrozumieć, na jakim etapie cyklu zakupowego znajduje się każdy potencjalny klient

2. Nieskuteczne metody pozyskiwania klientów

Zimne e-maile i ogólne wiadomości są często ignorowane. Gdy działania marketingowe nie są spersonalizowane lub nie oferują wartości, nawet odpowiedni potencjalni klienci tracą zainteresowanie.

Rozwiązanie: Zawsze myśl o tym, co zyskają Twoi klienci. Podczas działań sprzedażowych oferuj cenne informacje, bezpłatne przewodniki, próbki i inne zachęty

Spersonalizuj działania marketingowe, korzystając z danych i narzędzi automatyzacji dostępnych w Twoim zestawie technologii sprzedażowych . Generuj spersonalizowane szablony wiadomości e-mail na podstawie szczegółowych informacji o potencjalnych klientach, tonu wiadomości i celów kampanii

Ujednolicie prezentacje sprzedażowe i działania następcze, korzystając z szablonów planów sprzedaży dostosowanych do różnych typów klientów i branż

3. Brak ustrukturyzowanego podejścia do sprzedaży

Nieefektywny proces sprzedaży skutkuje utratą możliwości, ponieważ pomijane są istotne kroki, a poszukiwanie potencjalnych klientów staje się niespójne. Niejasne cykle pracy mogą również negatywnie wpływać na wydajność zespołu sprzedaży, zmniejszając czas poświęcany na sprzedaż.

Rozwiązanie: W wizualnym schemacie procesu sprzedaży narysuj mapę każdego kroku, od pozyskania potencjalnego klienta do zamknięcia sprzedaży

Zautomatyzuj rutynowe zadania, takie jak kwalifikacja potencjalnych klientów, kontaktowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej i wprowadzanie danych

Wdrażaj pulpity nawigacyjne i narzędzia do śledzenia za pośrednictwem platform do zarządzania projektami sprzedaży . Monitoruj wskaźniki wydajności w czasie rzeczywistym, takie jak wskaźnik działań następczych, współczynnik konwersji i szybkość realizacji potencjalnych transakcji

📚 Przeczytaj również: Narzędzia do automatyzacji sprzedaży dla małych firm

Przestań ścigać potencjalnych klientów i zacznij ich pozyskiwać dzięki ClickUp

Prawidłowo przeprowadzona akwizycja klientów napędza rozwój firmy dzięki stałemu dopływowi potencjalnych klientów. Zwiększa zasięg działania i stwarza możliwości uzyskania przychodów.

Jednak większość firm boryka się z trudnościami, ponieważ pozyskiwanie klientów wymaga konsekwentnego wysiłku i strategicznego podejścia, a wiele z nich nie spełnia tych wymagań.

Podsumowując? Najlepsze strategie pozyskiwania klientów nie polegają na robieniu więcej, ale na robieniu lepiej. Oznacza to skupienie się na potencjalnych klientach o wysokim poziomie zaangażowania, personalizację działań i korzystanie z narzędzi takich jak ClickUp do śledzenia punktów kontaktu, automatyzacji działań następczych i utrzymania płynności procesu sprzedaży.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij budować bardziej skalowalny silnik pozyskiwania klientów!