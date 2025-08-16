Free Szablony umów z klientami dla jasnych i zgodnych z prawem umów

Uważasz, że podpisanie umowy to tylko formalność? Zastanów się jeszcze raz.

To moment, w którym naprawdę zaczynają się relacje z klientem. Dobrze sporządzona umowa stanowi scenę dla płynnej współpracy, zapewniając, że obie strony są zgodne, chronione i gotowe do działania.

Jeśli jednak jesteś właścicielem małej firmy, poruszanie się po żargonie prawnym (i wysokich opłatach adwokackich) może wydawać się przytłaczające.

Możesz ulec pokusie, aby samodzielnie sporządzić umowę.

Na pierwszy rzut oka wydaje się to wykonalne. Ale uwaga — samodzielne sporządzanie formalnych umów może mieć wiele konsekwencji, takich jak błędna interpretacja warunków, niewykonalne klauzule lub, co najgorsze, spory prawne.

Jeśli więc jesteś przedsiębiorcą indywidualnym, freelancerem, agencją lub właścicielem małej firmy, zapoznaj się z listą 19 gotowych szablonów umów z klientami. Skorzystaj z nich i oszczędzaj czas!

Czym są szablony umów z klientami?

Szablony umów z klientami to gotowe do użycia dokumenty prawne, które umożliwiają firmom i dostawcom usług jasne określenie oczekiwań i sformalizowanie warunków współpracy. Zazwyczaj zawierają one takie sekcje, jak zakres prac, harmonogram projektu, warunki płatności, klauzule poufności itp.

Szablony umów pomagają zachować spójność, uniknąć ryzyka prawnego i zapewnić, że obie strony zgadzają się na warunki projektu.

Najlepsze szablony umów z klientami w skrócie

Co sprawia, że szablon umowy z klientem jest dobry?

Łatwo jest znaleźć szablon umowy z klientem, który jest ważny. Jeśli jednak chcesz mieć pewność, że Twoja umowa ułatwi proces wdrażania nowej umowy obu stronom, oto kilka podstawowych elementów, na które należy zwrócić uwagę w szablonie:

✨ Łatwość użytkowania: Poszukaj szablonu o prostym układzie. Sprawdź formatowanie, strukturę i wygląd, aby upewnić się, że jest łatwy w użyciu i nawigacji dla obu stron

✨ Zgodność z prawem: Wybierz szablon, który pozwala tworzyć dokumenty prawnie wiążące. Powinien on zawierać odpowiednie klauzule i być zgodny ze wszystkimi niezbędnymi przepisami prawa i regulacjami. Dzięki temu umowa o świadczenie usług będzie prawnie egzekwowalna

✨ Możliwość dostosowania: Wybierz szablon, który umożliwia edycję poszczególnych sekcji zgodnie z Twoimi potrzebami. Na przykład, powinieneś mieć możliwość dodawania/usuwania elementów, takich jak klauzule, postanowienia dotyczące opłat za opóźnienia itp.

✨ Kompleksowość: Wybierz szablon, który obejmuje wszystkie ważne aspekty umowy o współpracy. Powinien zawierać wyniki, osie czasu, warunki płatności, poufność i klauzule prawne, aby zapewnić jasność i ochronę zarówno Tobie, jak i Twojemu klientowi

✨ Przejrzystość: Dobry szablon umowy z klientem powinien być napisany jasnym, prostym językiem, aby zmniejszyć ryzyko błędów lub nieporozumień

✨ Profesjonalny wygląd: Wybierz szablon o silnym, profesjonalnym wyglądzie — standardowy układ, projekt, styl itp. Pomoże Ci to wywrzeć dobre pierwsze wrażenie, jednocześnie zwiększając retencję klientów i wiarygodność

Szablony umów z klientami

Masz trudności z tworzeniem profesjonalnych i łatwych do dostosowania umów?

Zapoznaj się z 19 szablonami umów z klientami od ClickUp — aplikacji do pracy, która ma wszystko — zaprojektowanej, aby pomóc freelancerom, agencjom i właścicielom małych firm usprawnić proces pozyskiwania klientów dzięki jasnym, niezawodnym umowom, które oszczędzają czas i budują zaufanie.

1. Szablon umowy z wykonawcą ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz umowy z wykonawcami bez pomocy ekspertów prawnych dzięki szablonowi umowy z wykonawcą ClickUp

Jeśli szukasz podstawowego szablonu umowy, wybierz szablon umowy z wykonawcą ClickUp. Jest to standardowy układ, który zawiera najważniejsze elementy, takie jak zakres prac, terminy i wyceny.

Szablon ten pozwala również określić dodatkowe klauzule, takie jak poufność informacji, odszkodowanie itp. Dzięki temu nadaje się do tworzenia szerokiego zakresu umów, takich jak umowy zakupu, umowy z niezależnymi wykonawcami, umowy o zachowaniu poufności i inne.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Określ jasne wyniki i szczegóły płatności

Dostosuj klauzule umów o świadczenie usług lub sprzedaży produktów

Dodaj sekcje dotyczące kamieni milowych, terminów i kar

🔑 Idealne dla: Freelancerów, agencji i firm formalizujących umowy o świadczenie usług z nowymi lub stałymi klientami.

2. Próbka szablonu umowy biznesowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu umowy biznesowej ClickUp, aby bez wysiłku tworzyć prawnie wiążące umowy biznesowe

Szablon umowy biznesowej ClickUp to łatwa w użyciu umowa przeznaczona dla przedsiębiorców i właścicieli małych firm. Umożliwia kompleksowe tworzenie i organizowanie umów w jednym miejscu.

Szablon zawiera również wbudowany moduł śledzenia postępów, który na bieżąco informuje o etapie realizacji umowy. Jednak jego największą zaletą jest prosty język, który sprawia, że klauzule zawarte w umowie są bardzo łatwe do zrozumienia.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Dodaj klauzule dotyczące poufności i zakazu konkurencji

Dodaj postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów i mediacji

Śledź zmiany i aktualizacje umów w czasie rzeczywistym

🔑 Idealne dla: Właścicieli małych firm, start-upów i przedsiębiorców określających warunki świadczenia usług, sprzedaży produktów lub partnerstwa.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z funkcji Ask AI w ClickUp Docs, aby błyskawicznie generować umowy i oferty!

3. Szablon aneksu do umowy ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Uprość wprowadzanie zmian do umowy dzięki szablonowi aneksu do umowy ClickUp

Chcesz odnowić starą umowę lub wprowadzić zmiany do niedawno sporządzonej umowy? Uprość ten proces dzięki szablonowi aneksu do umowy ClickUp.

Dzięki temu szablonowi Ty lub druga strona możecie łatwo edytować umowę bez konieczności ponownego sporządzania całego dokumentu. Zapewnia to również przejrzystość całego procesu. Jeśli więc jedna strona wprowadzi zmiany, druga strona zostanie o tym poinformowana.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Pozwól członkom zespołu dodawać komentarze lub sugestie dotyczące zmian

Zautomatyzuj śledzenie terminów zmian umów

Zapewnij zgodność z lokalnymi przepisami i regulacjami

🔑 Idealne dla: kierowników projektów, kancelarii prawnych i konsultantów aktualizujących istniejące umowy bez konieczności ich przepisywania.

➡️ Więcej informacji: Narzędzia do utrzymania klientów

4. Szablon przeglądu umowy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przed podpisaniem umów sprawdź ich poprawność, korzystając z szablonu ClickUp do przeglądu umów

Szablon przeglądu umowy ClickUp jest idealny dla wszystkich, którzy przed podpisaniem umowy potrzebują porady prawnej.

Zapewnia przejrzysty, uporządkowany widok wszystkich warunków i klauzul wzmiankowanych w umowie. Pomaga to szybko przejrzeć dokumenty przed ich podpisaniem. Oferuje również scentralizowaną lokalizację cyfrową do przechowywania umów i śledzenia ich statusu.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Podkreśl kluczowe warunki umowy do przeglądu i zatwierdzenia

Zintegruj cykle pracy związane z zatwierdzaniem, aby przyspieszyć procesy przeglądu

Śledź postępy przeglądu, aby zapewnić terminowe przekazywanie informacji zwrotnych

🔑 Idealne dla: doradców prawnych, zespołów ds. zamówień i właścicieli firm, zapewniając zgodność umów z normami przed ich podpisaniem.

5. Szablon umowy o pracę ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz profesjonalne umowy o pracę w mgnieniu oka dzięki szablonowi umowy o pracę ClickUp

Stworzenie kompleksowej umowy o pracę wymaga ogromnej precyzji, ale nie z szablonem umowy o pracę ClickUp.

Od opisu stanowiska po warunki — zawiera wszystkie elementy, które powinny znaleźć się w prawnie wiążącej umowie o pracę. Dzięki temu wszystkie strony mają jasno określone oczekiwania, a ich odsetki są chronione. A co najlepsze? Szablon można łatwo dostosować do własnych potrzeb i ma profesjonalny układ.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Dostosuj warunki dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin lub freelancerów

Dodaj klauzule dotyczące własności intelektualnej

Śledź kamienie milowe i postępy w realizacji zadań

🔑 Idealne dla: menedżerów HR, koordynatorów projektów i wykonawców ustalających oczekiwania dotyczące wyników i warunków pracy.

🚨 ClickUp Insight: 32% pracowników czasami pracuje dłużej niż przewiduje harmonogram, a 24% pracuje w nadgodzinach prawie codziennie. Problem? Bez jasno określonych granic nadgodziny stają się normą, a nie wyjątkiem. Czasami potrzebujesz pomocy w ustawieniu tych granic. Poproś ClickUp Brain, wbudowanego asystenta AI ClickUp, o pomoc w stworzeniu zoptymalizowanego harmonogramu. Jest on wbudowany bezpośrednio w obszar roboczy i pokazuje, które zadania są naprawdę pilne, a które nie! 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdym pracowniku dzięki automatyzacji ClickUp, co prowadzi do 12% wzrostu wydajności pracy.

6. Szablon umowy dotyczącej projektowania wnętrz ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Skorzystaj z szablonu umowy ClickUp dotyczącej projektowania wnętrz, aby tworzyć formalne umowy dotyczące projektów wnętrz

Jeśli jesteś projektantem wnętrz i szukasz układu umowy, który spełnia wymogi prawne Twojej branży, skorzystaj z szablonu umowy ClickUp dla projektantów wnętrz.

Opiera się na klauzulach powszechnie uznawanych za niezbędne w zgodnej z przepisami umowie dotyczącej projektowania wnętrz. Obejmują one na przykład zakres usług, oś czasu, wyniki, produkt końcowy itp. Szablon jest również bardzo przyjazny dla użytkownika, napisany zrozumiałym językiem i ma prosty układ.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Dodaj klauzule dotyczące wyboru materiałów i wyposażenia

Dostosuj szczegóły płatności w zależności od etapu projektu

Śledź kamienie milowe projektu i korekty budżetu

🔑 Idealne dla: Projektantów wnętrz, firm projektowych i konsultantów ds. renowacji zarządzających oczekiwaniami klientów w zakresie projektów mieszkaniowych lub komercyjnych.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Potrzebujesz idealnego szablonu umowy? Dzięki Brain MAX, Twojemu pulpitowemu asystentowi AI, zyskujesz dostęp do najlepszych modeli LLM — Claude zapewnia bezbłędny język, ChatGPT 5 — głębokie rozumowanie i wiele więcej. Niezależnie od tego, czy redagujesz jasne, profesjonalne klauzule, czy zmagasz się ze złożoną logiką prawną, Brain MAX łączy najlepsze modele AI, dzięki czemu możesz z łatwością tworzyć niepodważalne szablony umów — wszystko w jednym miejscu.

7. Szablon umowy cateringowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Projektuj szczegółowe umowy cateringowe dla każdego wydarzenia dzięki szablonowi umowy cateringowej ClickUp

Szablon umowy cateringowej ClickUp upraszcza proces tworzenia złożonych umów cateringowych.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą, czy dopiero zaczynasz, prosta nawigacja i język dokumentu ułatwiają tworzenie szczegółowych umów dla każdego projektu. Możesz dodać niestandardowe sekcje, takie jak zakres elementów, opłata ryczałtowa itp. Ponadto możesz również używać go do przechowywania wszystkich umów cateringowych w jednej lokalizacji, aby mieć do nich łatwy dostęp.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Śledź zatwierdzenia klientów dotyczące elementów menu i specjalnych życzeń

Określ warunki płatności i potencjalne opłaty za nadgodziny

Utwórz sekcję dotyczącą preferencji i ograniczeń żywieniowych

🔑 Idealne dla: firm cateringowych, organizatorów wydarzeń i menedżerów obiektów, którzy zawierają umowy dotyczące wesel, przyjęć i imprez firmowych.

8. Szablon umowy fotograficznej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz umowy z możliwością egzekwowania na drodze prawnej dla swoich zleceń fotograficznych dzięki szablonowi umowy fotograficznej ClickUp

Jesteś fotografem i nigdy wcześniej nie sporządzałeś formalnej umowy? Wypróbuj szablon umowy fotograficznej ClickUp. Ta konkretna umowa podkreśla wszystkie aspekty, które powinna zawierać profesjonalna umowa fotograficzna, aby chronić prawa fotografa.

Co najważniejsze, definiują one własność intelektualną, dzięki czemu możesz ustalić swoje prawa do produktu końcowego w przypadku naruszenia umowy przez drugą stronę. Oprócz tego określają one również zakres prac, koszty, warunki itp.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Dodaj klauzule dotyczące praw do wizerunku, użytkowania i własności intelektualnej

Określ ceny na podstawie liczby godzin lub sesji

Utwórz sekcję dotyczącą warunków postprodukcji i edycji

🔑 Idealne dla: Profesjonalnych fotografów, studiów fotograficznych i niezależnych twórców organizujących sesje zdjęciowe na potrzeby wydarzeń lub projektów brandingowych.

🧠 Ciekawostka: Koncepcja podpisów elektronicznych została oficjalnie uznana w Stanach Zjednoczonych w 2000 r. wraz z wejściem w życie ustawy ESIGN, dzięki czemu umowy cyfrowe stały się prawnie wiążące.

9. Szablon umowy sprzątania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Korzystaj z prostych, ale konkretnych umów sprzątania dzięki szablonowi umowy sprzątania ClickUp

Stworzenie umowy na sprzątanie może wydawać się zbędne, dopóki nie dojdzie do konfliktu między Tobą a klientem. Uniknij tego, korzystając z szablonu umowy sprzątania ClickUp.

Kompleksowy projekt pozwala nakreślić najważniejsze aspekty projektu, takie jak harmonogram sprzątania, częstotliwość, kwota płatności, opłaty za własny sprzęt itp., dzięki czemu oczekiwania są jasne. Szablon można również w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb. Można bez problemu dodawać lub usuwać elementy, aby dopasować go do wymagań projektu.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Dostosuj warunki regularnych lub jednorazowych usług sprzątania

Określ częstotliwość wizyt i konkretne zadania do wykonania

Dostosuj je do potrzeb dużych nieruchomości lub specjalistycznych usług sprzątania

🔑 Idealne dla: dostawców usług sprzątania, firm sprzątających i zarządców nieruchomości koordynujących bieżące lub jednorazowe prace porządkowe.

10. Szablon umowy dla DJ-a ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Twórz kompleksowe umowy dla DJ-ów i chroń swoje prawa dzięki szablonowi umowy dla DJ-ów ClickUp

Planujesz imprezę? Szablon umowy dla DJ-a ClickUp to łatwy w użyciu układ, który pomaga tworzyć dostosowane umowy dla DJ-ów. Jest on prawnie wiążący i uwzględnia ważne klauzule, takie jak data, godzina, lokalizacja wydarzenia, godziny świadczenia usług, płatność itp.

Są one szczególnie przydatne w przypadku dużych wydarzeń, gdzie potrzebna jest formalna umowa określająca zakres usług i chroniąca Twoje odsetki.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Określ obowiązki dotyczące sprzętu, podróży i ustawień

Śledź płatności, napiwki i dodatkowe opłaty za nadgodziny

Utwórz sekcję dotyczącą warunków anulowania lub zmiany terminu

🔑 Idealne dla: DJ-ów, agencji rozrywkowych i koordynatorów wydarzeń zapewniających usługi muzyczne na prywatne i firmowe imprezy.

11. Szablon zarządzania umowami ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Zarządzaj umowami bez konieczności ręcznego zarządzania nimi dzięki szablonowi zarządzania umowami ClickUp

Zarządzanie wieloma umowami jest zadaniem samym w sobie, zwłaszcza jeśli nie masz dedykowanego zespołu do tego celu (uwaga, spoiler: nikt takiego nie ma). Na szczęście z pomocą przychodzi szablon zarządzania umowami ClickUp.

Umożliwiają one stworzenie biblioteki umów dla Twojej firmy, z sekcjami dla każdego rodzaju umowy — sprzedaży, zakupu, zatrudnienia, świadczenia usług, umów o zachowaniu poufności i tak dalej. Możesz również śledzić każdą umowę, ustawiać terminy i pobierać ją w celu uzyskania porady prawnej, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Współpracuj z członkami zespołu i klientami w jednym miejscu

Śledź kamienie milowe umów, płatności i terminy

Generuj raporty w czasie rzeczywistym dotyczące statusu i realizacji umów

🔑 Idealne dla: Działów prawnych, kierowników projektów i zespołów operacyjnych zajmujących się śledzeniem, przechowywaniem i zarządzaniem wieloma umowami.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przechowuj podpisane umowy w bezpiecznym miejscu — w chmurze, narzędziu do zarządzania umowami lub nawet w dedykowanym systemie folderów. Łatwy dostęp ułatwi Ci późniejsze odnalezienie szczegółowych informacji. 🗃️

12. Szablon umowy dla freelancerów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wyeliminuj kłopoty związane z tworzeniem profesjonalnych umów dla freelancerów od podstaw dzięki szablonowi umowy dla freelancerów ClickUp

Jeśli jesteś freelancerem, prawdopodobnie znasz już wartość prawnie wiążącej umowy. Dzięki szablonowi umowy dla freelancerów ClickUp możesz ją również stworzyć w mgnieniu oka.

Ten szablon obejmuje wszystkie istotne elementy umowy o świadczenie usług freelancerskich — zakres, oś czasu, płatności i wiele innych. Możesz go łatwo dostosować, dodając klauzule dotyczące limitów zmian lub opóźnień w płatnościach, aby chronić swoje prawa.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Podkreśl klauzule dotyczące warunków płatności godzinowych lub projektowych

Śledź czas, wyniki i poprawki

Określ prawa własności intelektualnej i warunki użytkowania

🔑 Idealne dla: freelancerów, niezależnych wykonawców i przedsiębiorców indywidualnych współpracujących z wieloma klientami z różnych branż.

13. Szablon umowy o świadczenie usług zarządzania projektami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu umowy o świadczenie usług zarządzania projektami ClickUp, aby usprawnić zarządzanie projektami

Jeśli Twoja firma świadczy usługi outsourcingu zarządzania projektami, szablon umowy o świadczenie usług zarządzania projektami ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie. Pomaga zarządzać zespołem i klientem jednocześnie.

Dzięki temu szablonowi możesz nakreślić zakres usług, płatności, oś czasu itp. dla klienta, a także zdefiniować role i obowiązki swojego zespołu wewnętrznego. Pomaga to usprawnić proces, zachowując przejrzystość i spójność — zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Określ konkretne wyniki zarządzania projektami i osie czasu

Określ obowiązki obu stron zaangażowanych w projekt

Dostosuj harmonogramy płatności w oparciu o fazy projektu

🔑 Idealne dla: Konsultantów ds. zarządzania projektami i firm usługowych zajmujących się kompleksową realizacją projektów dla klientów.

14. Szablon umowy zakupu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz profesjonalne umowy zakupu bez pomocy doradcy prawnego dzięki szablonowi umowy zakupu ClickUp

Szukasz konkretnego szablonu umowy, aby stworzyć profesjonalne umowy zakupu? Wybierz szablon umowy zakupu ClickUp. Formalny, intuicyjny i łatwy do personalizacji, upraszcza tworzenie umów zakupu i zarządzanie nimi.

Korzystając z tego szablonu, możesz określić takie elementy, jak informacje o sprzedającym i kupującym, data umowy, płatność itp., aby przyspieszyć proces negocjacji i wdrożenia klienta. Szablon jest również łatwy do przejrzenia, dzięki czemu zawsze możesz zasięgnąć porady prawnej przed podpisaniem umowy.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Uwzględnij warunki płatności, metody dostawy i osie czasu

Śledź zatwierdzanie zamówień i harmonogramy wysyłek

Zarządzaj warunkami płatności i fakturowaniem w jednym miejscu

🔑 Idealne dla: detalistów, hurtowników i zespołów sprzedaży formalizujących sprzedaż i dostawę towarów lub usług.

15. Szablon umowy konsultingowej ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Skorzystaj z szablonu umowy konsultingowej ClickUp, aby błyskawicznie stworzyć dopracowane umowy konsultingowe

Szablon umowy konsultingowej ClickUp to kolejny niesamowity darmowy zasób na liście. Jest dostosowany do potrzeb firm świadczących usługi konsultingowe dla swoich klientów. Dzięki temu szablonowi możesz w zrozumiały sposób określić swoje usługi, ich zakres, koszt, ramy czasowe itp.

W przeciwieństwie do innych szablonów, ten układ pozwala również określić, jakie poufne informacje dotyczące działalności klienta będą wykorzystywane w celu zapewnienia mu najlepszej obsługi. Pomaga to chronić poufne informacje i zwiększa wiarygodność firmy.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Określ stawki godzinowe, opłaty za projekt i harmonogramy płatności

Określ klauzule poufności i prawa własności intelektualnej

Śledź realizację zadań opartych na kamieniach milowych i zatwierdzeniach klientów

🔑 Idealne dla: konsultantów biznesowych, doradców strategicznych i dostawców usług eksperckich określających warunki konsultacji w ramach projektów lub umów o stałej współpracy.

➡️ Więcej informacji: Strategie zarządzania klientami dla profesjonalistów biznesowych

16. Szablon umowy o współpracy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wyeliminuj luki i niejasności z procesu realizacji projektu dzięki szablonowi umowy o współpracy ClickUp

Potrzebujesz szablonu, który usprawni proces realizacji projektów w Twoim zespole? Pobierz szablon umowy o współpracy ClickUp. Jest łatwy w użyciu, można go dostosować do własnych potrzeb i jest intuicyjny. Dzięki formatowi tablicy pozwala stworzyć plan działania dla zespołu, który podkreśla najważniejsze aspekty, takie jak role, obowiązki, zadania, zależności, oczekiwania itp.

Możesz również korzystać z nich na zewnątrz firmy. Potraktuj je jako narzędzie, które pozwala przedstawić pomysł projektu, ustalić warunki zatrudnienia i określić warunki, na które zgadzają się zarówno Ty, jak i klient.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Określ obowiązki, godziny pracy i wynagrodzenie

Wstaw wytyczne dotyczące komunikacji, terminów i wykonania

Dostosuj je do potrzeb pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin lub freelancerów

🔑 Idealne dla: liderów zespołów, zespołów projektowych i grup międzyfunkcyjnych tworzących podstawowe zasady współpracy z klientami i wydajności zespołu.

➡️ Więcej informacji: Kim są interesariusze projektu i jak nimi zarządzać

17. Szablon umowy najmu ClickUp dla stanu Teksas

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu umowy najmu ClickUp dla stanu Teksas, aby stworzyć formalne, zgodne z prawem umowy najmu

Jeśli nie masz doświadczenia w tworzeniu umów najmu, możesz spodziewać się trudności w poruszaniu się po ich zawiłościach. Na szczęście z pomocą przychodzi szablon umowy najmu ClickUp dla stanu Teksas.

Skupiając się na rynku wynajmu w Teksasie, pozwalają one zdefiniować ważne elementy umowy, takie jak rodzaj najmu, okres i prawa własności, dzięki czemu Twoje odsetki są zabezpieczone. Możesz również od czasu do czasu odnowić umowę najmu, aby być na bieżąco i uniknąć sporów prawnych.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Śledź daty rozpoczęcia i zakończenia umowy najmu dzięki automatycznym powiadomieniom o przedłużeniu umowy

Określ warunki dotyczące zmian w nieruchomości lub podnajmu

Określ zasady rozstrzygania sporów i klauzule dotyczące wcześniejszego rozwiązania umowy

🔑 Idealne dla: zarządców nieruchomości, agentów nieruchomości i najemców biznesowych zabezpieczających wynajem powierzchni biurowych lub handlowych w Teksasie.

🔍 Czy wiesz, że... W Japonii najemcy często muszą zapłacić „kluczowe pieniądze”, czyli bezzwrotny prezent dla wynajmującego, aby zapewnić sobie najem. 💸

18. Szablon umowy o świadczenie usług ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Twórz proste umowy o świadczenie usług z możliwością głębokiej personalizacji, korzystając z szablonu umowy o świadczenie usług ClickUp

Szukasz ogólnej umowy o świadczenie usług? Nie szukaj dalej — szablon umowy o świadczenie usług ClickUp zawiera wszystko, czego potrzebujesz, a nawet więcej.

Pozwalają one zdefiniować usługi i wszystkie istotne szczegóły, aby zapewnić brak luk w umowie o świadczenie usług między Tobą a klientem. Obejmują one zakres, oś czasu, wyniki, płatności i inne klauzule. Możesz również określić wszelkie wymogi ustawowe i dodać podpisy, aby zapewnić maksymalną kompletność.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Dodaj klauzule dotyczące konkretnych usług, takie jak standardy wykonania

Śledź kamienie milowe realizacji usług i opinie klientów

Dodaj sekcję dotyczącą rozstrzygania sporów i zmian

🔑 Idealne dla: firm usługowych, agencji marketingowych i dostawców IT, które określają szczegółowy zakres usług i poziom obsługi dla klientów.

19. Szablon wypowiedzenia umowy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Rozwiązuj umowy bez sporów prawnych dzięki szablonowi wypowiedzenia umowy ClickUp

Szablon wypowiedzenia umowy ClickUp został zaprojektowany w celu usprawnienia procesu zakończenia współpracy z klientem. Pozwala określić datę wypowiedzenia, warunki, przyczyny itp., aby zapewnić ochronę prawną w momencie wygaśnięcia umowy.

Oprócz tego możesz określić szczegóły dotyczące płatności pozostałych lub należności, aby zapewnić sobie szybszą zapłatę i oprocentowanie zgodnie z umową po jej wygaśnięciu.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Określ wymagane okresy wypowiedzenia i terminy płatności końcowych

Śledź terminy wygaśnięcia umów i działania związane z ich zamknięciem

Dodaj sekcję zawierającą ostateczne potwierdzenia i podpisy

🔑 Idealne dla: specjalistów ds. kadr, zespołów prawnych i menedżerów formalnie rozwiązujących umowy o świadczenie usług, umowy z dostawcami lub umowy o pracę.

➡️ Więcej informacji: Jak profesjonalnie poprosić klienta o płatność

Stwórz własną umowę z ClickUp

Dobrze sporządzona umowa z klientem to coś więcej niż tylko dokument — to pierwszy krok do płynnego i profesjonalnego procesu wdrażania klienta. Od ustawienia jasnych oczekiwań po ochronę Twojej firmy na drodze prawnej — umowy odgrywają kluczową rolę w budowaniu zaufania i ograniczaniu nieporozumień od samego początku.

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się pracą freelancerską, zarządzaniem usługami, czy uruchamianiem długoterminowych projektów, posiadanie odpowiednich szablonów zapewnia spójny, wydajny i bezstresowy proces wdrażania nowych pracowników.

Dzięki darmowym, konfigurowalnym szablonom umów ClickUp możesz zarządzać każdym etapem — tworzeniem, przeglądaniem, podpisywaniem i śledzeniem — wszystko na jednej platformie do współpracy.

Usprawnij proces wdrażania klientów i cykl pracy związany z umowami dzięki ClickUp — zarejestruj się tutaj, aby uzyskać bezpłatne konto ClickUp!