Jak wykorzystać strategie marketingowe dla konsultantów, aby wyróżnić się w 2025 roku

Nadal polegasz na plikach swipe i zimnych wiadomościach bezpośrednich, aby generować biznes? Być może warto to przemyśleć.

W świecie, w którym potencjalni klienci większość badań przeprowadzają przed udzieleniem odpowiedzi na ofertę, jest to ryzykowne posunięcie. Klienci śledzą sposób Twojego myślenia — na LinkedIn, w podcastach, w studiach przypadków.

Oceniają oni, jak precyzyjna jest Twoja oferta. Zapisują treści, które bezpośrednio odnoszą się do ich problemów.

Zasady gry uległy zmianie, a dzisiejszy biznes konsultingowy wykroczył poza bezmyślne spamowanie skrzynek odbiorczych lub reklamę online. Chodzi o pokazanie się z wiedzą, która buduje zaufanie na dużą skalę.

W tym przewodniku dowiesz się, jak to zrobić, korzystając z innowacyjnych strategii marketingowych i narzędzi programowych dla konsultantów, które pomogą przyciągnąć nowych klientów i zatrzymać dotychczasowych, bez konieczności ich poszukiwania.

⭐ Polecany szablon Chcesz zbudować stały strumień potencjalnych klientów? Szablon planu marketingowego dla firmy konsultingowej ClickUp to przyjazne dla początkujących, gotowe do użycia narzędzie zaprojektowane, aby pomóc konsultantom zdefiniować grupę docelową, zaplanować kampanie marketingowe i łatwo śledzić wskaźniki KPI. Dzięki wbudowanym niestandardowym statusom, polom niestandardowym i widokom, takim jak kluczowe wyniki i tablica postępów, oferuje jasny plan działania w zakresie SEO, treści i strategii społecznościowych. Pobierz darmowy szablon Zwiększ widoczność i zaangażowanie klientów dzięki szablonowi planu marketingowego dla firmy konsultingowej ClickUp

Dlaczego marketing ma znaczenie dla konsultantów?

Konsulting to biznes oparty na relacjach, ale relacje nie rozwijają się w izolacji. Oto dlaczego marketing jest niezbędny, aby wyróżnić się na tle konkurencji, zbudować wiarygodność i relacje, jednocześnie przyciągając odpowiednich klientów:

Zwiększa widoczność na zatłoczonym rynku: Strategiczny marketing pomaga konsultantom konsekwentnie pojawiać się tam, gdzie znajdują się ich odbiorcy — czy to w wyszukiwarkach, na LinkedIn, czy podczas wydarzeń branżowych — dzięki czemu są łatwiejsi do znalezienia i zyskują zaufanie

Budowanie autorytetu i zaufania: Udostępnianie spostrzeżeń za pośrednictwem blogów, biuletynów i wystąpień publicznych pozycjonuje konsultantów jako liderów opinii, a nie tylko dostawców usług

Przyciąga lepiej dopasowanych klientów: Jasne komunikaty i ukierunkowane działania zapewniają konsultantom kontakt z klientami, którzy podzielają ich wiedzę i wartości, co prowadzi do bardziej wydajnych i dochodowych relacji

Skraca cykl sprzedaży: Gdy potencjalni klienci znają już wartość Twojej oferty dzięki treściom lub poleceniom, proces podejmowania decyzji przebiega szybciej i płynniej

Wsparcie długoterminowego wzrostu: Spójny marketing tworzy szereg możliwości, dzięki czemu konsultanci nie muszą walczyć o klientów w okresach spadku aktywności

👀 Czy wiesz, że... Cztery wielkie firmy konsultingowe — Deloitte, PwC, EY i KPMG — wszystkie zaczynały w XIX wieku jako małe firmy księgowe. Z czasem przekształciły się w globalne potęgi konsultingowe, które obecnie mają wpływ na wszystko, od strategii korporacyjnych po ramy regulacyjne.

Najlepsze strategie marketingowe dla konsultantów

Kluczem do powodzenia w branży konsultingowej nie jest intensyfikacja działań marketingowych, ale bardziej ukierunkowany, poparty dowodami i definiujący kategorię marketing . Oto kilka sprawdzonych strategii, które pomogą Ci dokonać zmiany na rynku docelowym:

1. Przestań sprzedawać usługi i zacznij sprzedawać wyniki

Potencjalni klienci nie chcą rozszyfrowywać Twojego procesu. Po prostu szukają jasności. Zapakowanie usługi w formę nazwanej oferty z jasnym zakresem, osiągiem i obiecanym rezultatem ułatwia im podjęcie decyzji. Buduje to również zaufanie obecnych klientów, wyznacza granice i przyspiesza cykl sprzedaży.

📌 Przykład: Zamiast mówić „Zajmuję się doradztwem operacyjnym dla start-upów”, zamień swoją ofertę na „30-dniowy reset cyklu pracy”.

Podziel proces na etapy i opracuj strategie ukierunkowane na osiągnięcie poszczególnych celów:

Tydzień 1: Audyt cyklu pracy zespołu

Tydzień 2: Przeprojektowanie potoku projektów

Tydzień 3: Automatyzacja powtarzających się zadań

Tydzień 4: Przeszkol zespół i zainstaluj pulpity wydajności

Obiecaj nam konkretny wynik: „Zmniejsz opóźnienia wewnętrzne o 40% albo zwrócimy Ci pieniądze”. Umieść to na jednej stronie wraz z efektami, często zadawanymi pytaniami i cennikiem.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z ClickUp Docs, aby podzielić każdą ofertę produktową na jasne kamienie milowe, kroki realizacji i wskaźniki. Dołącz często zadawane pytania, poziomy cenowe i listy kontrolne dotyczące wdrażania klientów. Traktuj to jak mikroprodukt z powtarzalnym silnikiem dostaw.

Wykorzystaj bogate formatowanie tekstu, aby skutecznie przedstawić swoje usługi za pomocą dokumentów ClickUp

2. Stwórz kategorię w ramach kategorii

Określenie „konsultant ds. sprzedaży” lub „strateg ds. marketingu w terenie ” może być zbyt niejasne w dzisiejszym środowisku. Klienci poszukują specjalistów, którzy rozumieją ich niszę, etap rozwoju i specyfikę działalności. Musisz zająć pozycję w wąskiej, dobrze zdefiniowanej podkategorii, w której Twoja wiedza specjalistyczna będzie natychmiast przydatna, wyróżniając Cię spośród innych konsultantów.

Specjalizacja sprawia, że ludzie Cię zapamiętują. Dzięki niej stajesz się jedyną opcją, a nie tylko jedną z wielu.

📌 Przykład: Jeśli pomagasz zespołom SaaS na wczesnym etapie rozwoju w rozwiązywaniu problemów związanych z wejściem na rynek, promuj się jako „Trener skalowalności GTM dla założycieli SaaS między seriami A i B”. Sygnalizuje to, że rozumiesz ich dokładne bolączki, takie jak stagnacja sprzedaży pod kierownictwem założyciela, niejasne przekazywanie zadań i nieuporządkowane ustawienia CRM.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Aby szybko wdrożyć te wskazówki, przerób nagłówek swojego profilu na LinkedIn, slogan na stronie głównej oraz pierwsze pięć minut rozmowy z potencjalnym klientem, tak aby odzwierciedlały one Twoją nową pozycję. Wyraźnie określ, jaką dokładnie transformację pomagasz osiągnąć i dla kogo.

Oto przykład Jonathana Javiera, który pomaga osobom z nietradycyjnych środowisk znaleźć pracę w branży technologicznej

Wyróżnia się następującym stwierdzeniem:

Misją moją i firmy Wonsulting jest „zmieniać przegranych w zwycięzców”. Występowałem w 9 krajach i ponad 250 uniwersytetach/organizacjach, dzieląc się spostrzeżeniami z własnych doświadczeń, aby pomóc ludziom w realizacji ich marzeń zawodowych.

Misją moją i firmy Wonsulting jest „zmieniać przegranych w zwycięzców”. Występowałem w 9 krajach i ponad 250 uniwersytetach/organizacjach, dzieląc się spostrzeżeniami wynikającymi z własnych doświadczeń, aby pomóc ludziom w realizacji ich marzeń zawodowych.

3. Stwórz silnik treści oparty na pomysłach

Ogólne przemyślenia na temat przywództwa nie przekładają się na wyniki. Konsultanci mają trudności ze zrozumieniem tego faktu. Co zatem przekłada się na wyniki i zapewnia natychmiastową wartość? Wyraźny, dobrze uzasadniony punkt widzenia, który kształtuje sposób postrzegania powszechnego problemu. Najskuteczniejsi konsultanci wykorzystują zawartość swoich treści do edukowania i wyróżniania się. Robią to konsekwentnie na wszystkich platformach.

Udostępnianie wskazówek jest łatwe. Zajęcie stanowiska? To właśnie zapada w pamięć. Wybierz jedną mocną tezę, zbuduj wokół niej serię treści i pozwól, aby ten ekosystem pokazał Twoje strategiczne myślenie w praktyce.

📌 Przykład: Jeśli uważasz, że: „Większość inicjatyw DEI kończy się niepowodzeniem, ponieważ są one realizowane w izolacji przez działy HR”, ta idea stanie się Twoją gwiazdą przewodnią.

Możesz stworzyć:

Cotygodniowy post na LinkedIn analizujący rzeczywiste przypadki niepowodzeń DEI

Zamknięty zasób zatytułowany „Czy Twoja strategia DEI jest strukturalnie wadliwa?”

Prezentacja dla dyrektorów operacyjnych na temat tego, jak włączyć inkluzję do przywództwa międzyfunkcyjnego

🌼 Przykład z życia: Future Cain, specjalistka ds. zdrowia i dobrego samopoczucia z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, znana jest z unikalnego spojrzenia na zdrowie psychiczne, które wnosi do szkoleń z zakresu przywództwa dzięki swojej koncepcji inteligencji społeczno-emocjonalnej. Jej relacje na Instagramie i LinkedIn zawierają trafne i mocne treści, które trafiają w sedno!

4. Zbuduj lejek sprzedażowy w oparciu o jedną kluczową informację

Konsulting nie jest sprzedawany w jednym kroku. Wymaga edukowania nabywcy, pokazania mu jego słabych punktów i doprowadzenia go do podjęcia decyzji, a wszystko to przy jednoczesnym budowaniu zaufania. Jednym z najskuteczniejszych sposobów, aby to osiągnąć, jest przekształcenie podstawowej wiedzy o kliencie w trzyczęściowy lejek.

Zacznij od wartościowego narzędzia przyciągającego potencjalnych klientów w formie diagnostycznej. Następnie zadbaj o tę grupę odbiorców, wysyłając im krótką serię e-maili, które przeprowadzą ich przez kolejne etapy problemu. Na koniec zaoferuj ukierunkowaną usługę, która dokładnie rozwiąże ten problem.

📌 Przykład: Załóżmy, że zauważyłeś, że wiele zespołów kierowniczych utknęło w martwym punkcie, ponieważ nikt nie ma jasności, kto jest odpowiedzialny za poszczególne decyzje. Powoduje to tarcia, opóźnienia i pasywne wąskie gardła, ale nikt nie nazywa tego po imieniu.

Przekształć to w trzyczęściowy lejek:

Magnes na leady → „Ukryty koszt długu decyzyjnego” Lista kontrolna lub krótki quiz, który pokazuje, jak niejasne podejmowanie decyzji prowadzi do powtarzających się spotkań, opóźnień w zatwierdzaniu i wstrzymywaniu realizacji. Celem jest skłonienie odbiorców do stwierdzenia: „Wow, mamy z tym do czynienia – i nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to ma nazwę”.

Seria e-maili → Trzyczęściowa sekwencja, która łączy wyniki quizu z dalszymi szkodami. E-mail 1: Jak trudności w podejmowaniu decyzji hamują zatrudnianie i spowalniają tempo pracy zespołu E-mail 2: Ukryte marnotrawstwo budżetu spowodowane niejasną odpowiedzialnością E-mail 3: Jak dobrze funkcjonujące zespoły dokumentują i delegują decyzje na wczesnym etapie

Oferta płatna → „Strategic Clarity Sprint”Dwuseryjna sesja, podczas której nakreślisz mapę własności decyzji w całym kierownictwie, uzgodnisz zasady eskalacji i wdrożysz jednostronicowe ramy autorytetu. Bonus: otrzymasz szablon, który możesz wdrożyć w zespołach.

Po przejściu przez ten lejek klienci nie tylko rozumieją problem, ale także odczuwają jego negatywny wpływ i są gotowi go wyeliminować.

🧠 Ciekawostka: Konsultanci marketingowi kiedyś korzystali z książek kucharskich sprzedawanych od drzwi do drzwi. Na długo przed pojawieniem się poczty elektronicznej, firma Jell-O rozdawała książki kucharskie na początku XX wieku, aby pomóc domowym kucharzom — była to wczesna forma marketingu treści, którą firmy konsultingowe później rozszerzyły poprzez thought leadership

5. Organizuj taktyczne webinaria z wbudowanym procesem sprzedaży

Webinaria są często niedoceniane lub nadmiernie wykorzystywane, zwłaszcza w świecie konsultingu. Najskuteczniejsze webinaria są krótkie, taktyczne i mają na celu rozwiązanie jednego problemu dla ściśle określonej grupy odbiorców. Pomiń ogólniki i przedstaw uczestnikom konkretne rozwiązanie, które mogą natychmiast wykorzystać.

Daj im prawdziwe szablony kampanii marketingowych, pulpity lub cykle pracy. Niech poczują się, jakby mogli zobaczyć, jak wygląda współpraca z Tobą.

📌 Przykład:

Zorganizuj sesję zatytułowaną „Napraw wewnętrzne wąskie gardła SLA za pomocą ClickUp” skierowaną do kierowników ds. operacji marketingowych w przedsiębiorstwach. Przedstaw prawdziwy przykład nieprawidłowego cyklu pracy i pokaż na żywo, jak go usprawniłeś. Sesja powinna trwać 25 minut, po czym należy przeprowadzić sesję pytań i odpowiedzi, a następnie zaoferować bezpłatny audyt systemów kwalifikującym się uczestnikom.

Po wydarzeniu podziel nagranie na klipy LinkedIn i zamień często zadawane pytania w treści e-maili. Jedno webinarium = zawartość na cały miesiąc + potencjalni klienci.

Inicjatywa ClickUp „Secret Supper” to doskonały przykład starannie wyselekcjonowanych wydarzeń!

Jestem wdzięczna za zaproszenie do udziału w Secret Supper Sydney organizowanym przez ClickUp wraz z moją koleżanką Claire Vu. Był to niezapomniany wieczór pełen spotkań networkingowych i kulinarnych rozkoszy w restauracji Quay, z widokiem na wspaniałą operę w Sydney i most Harbour Bridge. Kolację rozpoczęliśmy od toastów za wydajność. Szczególne wrażenie wywarły na mnie wywiady „Exec Suite Hot Seat”, podczas których eksperci branżowi dzielili się swoimi spostrzeżeniami, a prezentacja ClickUp Solutions Architect pokazała najnowsze innowacje w zakresie rozwiązań zwiększających wydajność.

Jestem wdzięczna za zaproszenie do udziału w Secret Supper Sydney organizowanym przez ClickUp wraz z moją koleżanką Claire Vu. Był to niezapomniany wieczór pełen spotkań networkingowych i kulinarnych rozkoszy w restauracji Quay, z widokiem na przepiękną operę w Sydney i most Harbour Bridge.

Kolację rozpoczęliśmy od toastów za wydajność. Szczególne wrażenie wywarły na mnie wywiady „Exec Suite Hot Seat”, podczas których eksperci branżowi dzielili się swoimi spostrzeżeniami, a prezentacja ClickUp Solutions Architect pokazała najnowsze innowacje w zakresie rozwiązań zwiększających wydajność.

Nie ma szybszego sposobu na zwiększenie widoczności niż dostosowanie się do platform, narzędzi SaaS lub niszowych ekosystemów, którym już ufa Twój idealny klient. Zamiast podejmować działania outreachowe „na zimno”, włączasz się w istniejący cykl pracy lub strumień treści.

Partnerstwa te nie zawsze muszą mieć charakter formalny. Mogą obejmować warsztaty dla gości, wymianę zasobów lub usługi konsultingowe rozszerzające podstawową wartość marki partnera.

📌 Przykład: Jeśli jesteś konsultantem ds. operacji cyfrowych, nawiąż współpracę z firmą SaaS zajmującą się cyberbezpieczeństwem i zaoferuj jej klientom audyty procesów po naruszeniu bezpieczeństwa. Oni zyskają większą retencję i lepsze przyjęcie produktu, a Ty – kwalifikowane leady i ekspozycję pod wspólną marką. Nawet post gościnny lub webinarium może głęboko osadzić Cię w lejku partnera.

7. Uruchom publiczną serię „backstage pass”

Dzisiejsi klienci nie oczekują od Ciebie jedynie wykazania się wiedzą specjalistyczną. Chcą zrozumieć, jak myślisz. Format treści „backstage pass” daje odbiorcom stały wgląd w Twoją metodologię, dzięki czemu Twoje decyzje i narzędzia stają się bardziej zrozumiałe, zanim jeszcze staną się klientami.

Format ten może mieć postać cotygodniowego wideo, biuletynu lub postu pokazującego, jak rozwiązywać problemy w czasie rzeczywistym. Nie są to abstrakcyjne teorie, ale konkretne analizy decyzji, audyty systemów lub przeglądy projektów.

📌 Przykład: Rozpocznij cotygodniowy biuletyn lub serię wideo zatytułowaną „Monday Systems Fix” (Poniedziałkowe naprawy systemów). Rozbij chaotyczny łańcuch delegowania zadań, nieprawidłowe ustawienia kampanii lub źle skoordynowany proces pracy zespołu. Wyjaśnij, jak to naprawisz i dlaczego.

Publikuj klipy na LinkedIn i zapraszaj subskrybentów do zamówienia własnej analizy. Dzięki temu zyskasz pozycję nauczyciela i eksperta, zanim jeszcze dojdzie do rozmowy telefonicznej.

👀 Czy wiesz, że... Kultowe narzędzia biznesowe, takie jak analiza SWOT, zostały opracowane lub wprowadzone do powszechnego użytku przez wiodące firmy konsultingowe.

8. Zastąp opisy wizualnymi dowodami

Klienci stają się coraz bardziej sceptyczni wobec obietnic. Nie wystarczy już powiedzieć im, że poprawiłeś wydajność lub zintegrowałeś zespół. Pokaż im dokładnie, co się zmieniło. Wykorzystaj wizualne dowody — zrzuty ekranu przed i po, pulpity nawigacyjne lub rzeczywiste wskaźniki KPI — aby uczynić transformację namacalną.

📌 Przykład:Zamiast pisać „Poprawiliśmy widoczność zadań dla zespołu”, pokaż dwa pulpity:

Jeden ze starych cykli pracy klienta, charakteryzujący się niedotrzymywaniem terminów i chaotyczną strategią komunikacji marketingowej

Jedno z przeprojektowanych ustawień z automatycznym przypisywaniem zadań i tablicami sprintów

9. Zamień referencje w historie transformacji

Zamiast prosić o pochwały, poproś o opowieści. Kiedy klient opowiada o swojej poprzedniej sytuacji, frustracjach, próbach i porażkach oraz konkretnym punkcie zwrotnym, w którym Twoja praca zmieniła wynik, tworzy to więź. Potencjalni klienci widzą siebie w tych opowieściach i mentalnie się angażują.

📌 Przykład:„Po dwóch nieudanych próbach skalowania operacji po serii A nasz zespół SaaS był przytłoczony. W ciągu sześciu tygodni [Twoje imię i nazwisko] wdrożyło matrycę decyzyjną, przeprojektowało cykle pracy naszego zespołu i pomogło nam trzykrotnie przyspieszyć realizację planu działania. W końcu czuję, że działamy jako jeden zespół”.

Wykorzystaj ten format opowieści w swoich studiach przypadków, dowodach społecznych lub e-mailach sprzedażowych. Struktura powinna wyglądać następująco: Przed → Próbowałem i nie udało się → Interwencja → Wynik → Rada dla innych.

📮 ClickUp Insight: 24% pracowników twierdzi, że powtarzalne zadania uniemożliwiają im wykonywanie bardziej znaczącej pracy, a kolejne 24% uważa, że ich umiejętności są niedostatecznie wykorzystywane. To prawie połowa pracowników, którzy czują się zablokowani twórczo i niedoceniani. 💔 ClickUp pomaga ponownie skupić się na pracy o dużym znaczeniu dzięki łatwym w konfiguracji agentom AI, automatyzującym powtarzające się zadania na podstawie wyzwalaczy. Na przykład, gdy zadanie zostanie oznaczone jako zakończone, agent AI ClickUp może automatycznie przypisać następny krok, wysłać przypomnienia lub zaktualizować status projektu, uwalniając Cię od ręcznego śledzenia zadań. 💫 Prawdziwe wyniki: Firma STANLEY Security skróciła czas tworzenia raportów o 50% lub więcej dzięki konfigurowalnym narzędziom do raportowania ClickUp, dzięki czemu jej zespoły mogą poświęcić mniej czasu na formatowanie, a więcej na prognozowanie.

Zamiast przekonywać potencjalnych klientów, że potrzebują Twojej pomocy, pozwól im przekonać się samym. Narzędzia diagnostyczne, takie jak listy kontrolne gotowości, podręczniki marketingowe, samooceny lub kalkulatory ROI, zmieniają rozmowę z perswazji na odkrywanie.

Te narzędzia pozycjonują Cię jako eksperta, pomagając klientom odkryć problemy, których nie uważali za pilne. Właściwie wykorzystane sprawiają, że Twoje usługi stają się kolejnym logicznym krokiem.

📌 Przykład: Stwórz narzędzie takie jak „Karta wyników dostosowania zespołu” — 10-pytaniowy quiz, który ujawnia, jak naprawdę wygląda brak dostosowania operacji, strategii marketingowej produktu i zespołów kierowniczych. Na podstawie wyników zaproponuj Leadership Sync Sprint i zaoferuj bezpłatną konsultację dotyczącą strategii marketingowej. Przenosi to energię ze sprzedaży na rozwiązywanie problemów.

Jak ClickUp pomaga konsultantom w lepszym prowadzeniu marketingu

Prowadzenie marketingu jako konsultant oznacza ciągłą zmianę biegów — od planowania ogólnego po codzienne działania — przy jednoczesnym informowaniu wszystkich klientów i realizowaniu wszystkich zadań zgodnie z harmonogramem.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, zapewnia jedną zunifikowaną przestrzeń do zarządzania tym wszystkim. Nie jest to tylko zbiór funkcji. Została stworzona tak, aby dopasować się do Twojego sposobu pracy, oferując elastyczność, która sprawia wrażenie spersonalizowanej.

Pokażemy Ci, jak ClickUp dla marketingu może pomóc Ci ulepszyć Twoje strategie.

Organizuj swoją pracę według zespołów, klientów lub kampanii za pomocą przestrzeni ClickUp

Organizuj zespoły i klientów za pomocą przestrzeni ClickUp

Bez jasnego systemu kampanie szybko stają się chaotyczne. Zacznij od użycia przestrzeni ClickUp do organizacji pracy według zespołów funkcjonalnych lub klientów. Na przykład możesz mieć dedykowaną przestrzeń marketingową przeznaczoną wyłącznie do pracy marketingowej.

Wewnątrz możesz tworzyć foldery dla głównych funkcji, takich jak zarządzanie marketingiem treści, analiza płatnych mediów i widoczność kampanii marki. W każdym folderze listy dzielą rzeczywiste zadania (pisanie tekstów, projektowanie kreacji, tworzenie stron docelowych i inne) na jeszcze mniejsze części, na przykład lista „Kampania LinkedIn w trzecim kwartale” w folderze „Media społecznościowe”.

Każda lista może zawierać rzeczywiste zadania: pisanie tekstów, projektowanie kreacji i tworzenie stron docelowych.

Ustal mierzalne wskaźniki KPI marketingowe dzięki celom ClickUp

Ustal mierzalne wskaźniki KPI marketingowe dzięki celom ClickUp

Twoje działania marketingowe muszą być mierzalne, a cele ClickUp pomogą Ci to osiągnąć. Załóżmy, że klient chce zwiększyć liczbę rejestracji na webinaria o 30% w tym kwartale. Możesz ustawić to jako mierzalny cel, połączyć go bezpośrednio z zadaniami, takimi jak data powstania strony docelowej, promocje e-mailowe i zatwierdzanie wydatków na reklamę, a także śledzić postępy na żywo we wszystkich strumieniach pracy.

Korzystając z ClickUp, możesz stymulować wzrost, ponieważ zawsze wiesz, co ma wpływ na wyniki — podobnie jak Twój klient.

Generuj szybciej treści i spostrzeżenia dzięki ClickUp Brain

Generuj treści i spostrzeżenia szybciej dzięki ClickUp Brain

Kiedy się spieszysz (a bądźmy szczerzy, zdarza się to często), ClickUp Brain — wbudowany asystent AI platformy — staje się Twoim strategiem ds. treści działającym za kulisami.

Potrzebujesz stworzyć konspekty postów na bloga, podsumować spotkania konsultingowe lub przepisać teksty reklam zgodnie z wytycznymi dotyczącymi tonu? Brain zrobi to w ramach Twoich zadań i dokumentów, przechowując wszystko w przestrzeni ClickUp. Możesz nawet uzyskać dostęp do wielu systemów zarządzania nauczaniem (LLMS) w ramach Brain, aby realizować różnorodne zadania marketingowe!

Uzyskaj dostęp do wielu modeli LLM za pomocą jednego narzędzia AI!

Podkreślając kluczowe zalety ClickUp Brain dla marketingu, Yvi Heimann, konsultant ds. efektywności biznesowej, mówi:

Udało nam się skrócić o połowę czas poświęcany na niektóre cykle pracy dzięki możliwości generowania pomysłów, ram i procesów w locie, bezpośrednio w ClickUp.

Udało nam się skrócić o połowę czas poświęcany na niektóre cykle pracy dzięki możliwości generowania pomysłów, struktur i procesów w locie, bezpośrednio w ClickUp.

Uprość ręczne procesy marketingowe dzięki automatyzacji ClickUp

Zmniejsz ręczne cykle pracy związane z marketingiem dzięki automatyzacji ClickUp

Automatyzacja ClickUp to rozwiązanie, które pozwoli Ci zachować zdrowie psychiczne. Zamiast tracić czas na zadania administracyjne, możesz zautomatyzować takie czynności, jak wysyłanie wiadomości Slack, gdy zadania osiągną status „Wymaga przeglądu”, lub przypisywanie podzadań dotyczących opinii klientów po otrzymaniu od nich wiadomości e-mail. Jest to idealne rozwiązanie dla powtarzających się procesów, których nie chcesz wykonywać wielokrotnie.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze strategie konsultingowe dla rozwoju Twojej firmy

Twórz powtarzalne plany dzięki szablonowi strategicznego planu marketingowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj swoje procesy dzięki szablonowi planu marketingowego ClickUp

Nie zaczynanie od zera za każdym razem, gdy kontaktujesz się z klientami, może poprawić wskaźniki wydajności marketingowej. W końcu zaoszczędzony czas to czas zyskany.

Szablon planu marketingowego ClickUp zawiera wiele niestandardowych statusów, które odpowiadają rzeczywistym cyklom pracy, takim jak „Wstępne badania”, „Projekt strategii”, „Recenzja klienta” i „Ostateczne zatwierdzenie”

W połączeniu z widokiem tablicy otrzymujesz przepływ typu „przeciągnij i upuść”, który pozwala wizualnie zarządzać rozwojem strategii marketingowej na wysokim poziomie. Przejdź do widoku dokumentu, aby zapoznać się z opisem planu, lub do widoku osi czasu, aby zapewnić wszystkim zainteresowanym spójność informacji dotyczących wyników w poszczególnych tygodniach.

Realizuj kampanie skutecznie dzięki szablonowi ClickUp do zarządzania kampaniami marketingowymi

Pobierz darmowy szablon Precyzyjnie realizuj kampanie, korzystając z szablonu ClickUp do zarządzania kampaniami marketingowymi

Jeśli jesteś w trakcie realizacji kampanii, wypróbuj szablon ClickUp do zarządzania kampaniami marketingowymi.

Obejmują one niestandardowe statusy, takie jak „Briefing”, „W produkcji”, „Kontrola jakości”, „Zaplanowane” i „Na żywo”, dzięki czemu możesz śledzić kreacje w każdym punkcie kontaktu. Chcesz filtrować zasoby według klienta, regionu lub zespołu? Skorzystaj z widoku listy lub kalendarza, aby podzielić dane według własnych potrzeb.

Możesz nawet skonfigurować widok Gantta dla większych projektów, które wymagają ścisłej koordynacji między różnymi funkcjami.

Wizualizuj strategię i pomysły dzięki tablicom ClickUp

Wizualizuj strategie marketingowe i lejki sprzedażowe na tablicach ClickUp

W przypadku pracy wymagającej wielu pomysłów, takiej jak planowanie zmiany kierunku marki lub mapowanie ścieżki klienta, tablice ClickUp są Twoją tajną bronią. Pozwalają one wizualnie szkicować swoje pomysły, łącząc myśli z planami, które można wprowadzić w życie.

A co najlepsze? Możesz przekształcić swoje pomysły w zadania i przypisywać je bezpośrednio z tablicy, jednocześnie zapewniając wszystkim członkom zespołu, zarówno tym pracującym zdalnie, jak i w biurze, dostęp do tych samych informacji.

Monitoruj wskaźniki KPI i zwrot z inwestycji w kampanie dzięki pulpitom ClickUp

Śledź wyniki marketingowe i zwrot z inwestycji za pomocą pulpitów ClickUp

A kiedy potrzebujesz połączyć to wszystko w sposób dopracowany i przyjazny dla klienta, pulpity ClickUp pomogą Ci stworzyć panele do raportowania na żywo. Pokaż, ile kampanii jest w trakcie realizacji, jak blisko jesteś osiągnięcia miesięcznych celów lub śledź trendy konwersji — nie musisz już sporządzać raportów w ostatniej chwili.

Te ustawienia — cele, mózg, automatyzacja, szablony z niestandardowymi widokami i statusami — zapewniają pełną kontrolę nad procesem marketingowym. Będziesz szybciej wykonywać zadania, lepiej współpracować i budować długotrwałe relacje z klientami, a jednocześnie usprawnisz zarządzanie codziennymi obowiązkami.

Typowe błędy popełniane przez konsultantów w marketingu

Nawet najbardziej doświadczeni konsultanci mogą wpaść w pułapki marketingowe, które kosztują czas, zaufanie i trakcję. Oto jasna lista typowych błędów marketingowych popełnianych przez konsultantów oraz konkretne rozwiązania dla każdego z nich.

Gdzie popełniasz błędy? Dlaczego to problem? Rozwiązanie Próba przyciągnięcia wszystkich Ogólne komunikaty nie przyciągają idealnych klientów i osłabiają pozycję firmy Określ jasną niszę i dostosuj przekaz do konkretnej branży, problemu lub odbiorców Poleganie wyłącznie na poleceniach Polecenia mogą się wyczerpać i nie są skalowalne Zainwestuj w marketing treści, SEO, działania w serwisie LinkedIn lub webinaria, aby zbudować stały strumień klientów Ignorowanie marki osobistej Nieaktualna lub niespójna obecność w Internecie zmniejsza wiarygodność Dbaj o aktualność swojej profesjonalnej strony internetowej, obecności w mediach społecznościowych i studiów przypadków oraz dostosuj je do oferowanych usług Zbytnie komplikowanie propozycji wartości Żargon i złożoność dezorientują potencjalnych klientów i opóźniają podjęcie decyzji Używaj prostego języka, który podkreśla korzyści, a nie tylko usługi Zaniedbywanie śledzenia wyników Bez danych nie można poprawić ani uzasadnić wysiłków marketingowych Ustal marketingowe wskaźniki KPI i korzystaj z narzędzi takich jak pulpity ClickUp lub Google Analytics, aby śledzić, co działa Niespójny marketing Sporadyczne wysiłki prowadzą do utraty możliwości i osłabienia marki Stwórz kalendarz marketingowy i korzystaj z szablonów lub automatyzacji, aby zachować spójność Skupianie się wyłącznie na usłudze, a nie na problemie klienta Prowadzi do egocentrycznych komunikatów, które nie trafiają do odbiorców Opracuj swoją ofertę w oparciu o rozwiązanie problemów klienta i pożądane rezultaty

Zbuduj system marketingowy, a nie tylko obecność dzięki ClickUp

Pomyśl o najlepszych konsultantach, jakich znasz. Być może jest to strateg, którego cotygodniowy biuletyn zawsze trafia w sedno, lub ekspert operacyjny, który stworzył zabójcze bezpłatne narzędzie audytowe, które ciągle pojawia się w Twoim feedzie. Nie pozostawili swojej widoczności przypadkowi; zbudowali wokół niej systemy generujące potencjalnych klientów.

Nie zostali konsultantami tylko dlatego, że są dobrzy w swojej pracy. Stali się znani, ponieważ traktowali marketing z taką samą troską, jaką poświęcają pracy dla klientów. To właśnie stanowi o ich przewadze.

ClickUp pomaga to osiągnąć. Narysuj mapę swojego lejka sprzedażowego na tablicach. Przygotuj scenariusze i sekwencje e-maili marketingowych w dokumentach. Wykorzystaj ClickUp Brain, aby przekształcić luźne pomysły w treści, które brzmią tak, jakbyś je napisał w najlepszym dniu. Dzięki dedykowanym przestrzeniom do marketingu, sprzedaży i realizacji Twoja praca pozostaje połączona — tak samo jak Ty.

Chcesz stworzyć silnik marketingowy, który będzie działał równie dobrze jak Twoja praca dla klientów? Zarejestruj się w ClickUp i już dziś zacznij przekształcać strategię w działanie.