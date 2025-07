17 najlepszych baz danych kontaktów B2B dla lepszego generowania leadów

Jeśli zajmujesz się sprzedażą lub marketingiem, prawdopodobnie doświadczyłeś trudności związanych z poszukiwaniem wartościowych kontaktów. Twoje źródła potencjalnych klientów wyschły, e-maile pozostają bez odpowiedzi, a rozmowy telefoniczne nie przechodzą przez barierę sekretarki. To frustrujące, prawda?

Niezawodna baza danych kontaktów B2B może być właśnie tym, czego potrzebujesz. Pomaga szybko dotrzeć do właściwych decydentów, zwiększając współczynniki konwersji i usprawniając działania marketingowe.

Ale dobra baza danych to nie tylko nazwy i numery. Zapewnia ona sprawdzone, aktualne informacje, dzięki którym możesz nawiązać kontakt z odpowiednimi osobami i podjąć działania w odpowiednim momencie.

Chcesz skorzystać z tych korzyści? Sprawdź najlepsze bazy danych kontaktów B2B, aby uzyskać lepsze leady!

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp CRM + zarządzanie projektami w jednym narzędziu, szablony zarządzania kontaktami, asystent AI i zautomatyzowane cykle pracy, ponad 1000 integracji Małe i duże zespoły potrzebujące dostosowanego do swoich potrzeb zarządzania potencjalnymi klientami i automatyzacji Dostępny plan Free; dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Apollo. io ponad 275 milionów rekordów kontaktów, kontaktowanie się przez e-mail, segmentacja, automatyzacja sprzedaży Małe i duże zespoły sprzedaży zarządzające bogatymi w dane kampaniami generowania leadów i kampaniami wychodzącymi Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 59 USD/użytkownika/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Cognism Informacje handlowe, wzbogacanie danych zgodne z RODO, integracja CRM, wyzwalacze kupujących Średnie i duże zespoły potrzebujące zgodnych danych B2B i ich wzbogacenia Wyłącznie niestandardowe ceny LinkedIn Sales Navigator ponad 45 zaawansowanych filtrów, sygnały intencji kupujących, powiadomienia o potencjalnych klientach w czasie rzeczywistym Średnie i duże zespoły sprzedaży przeprowadzające dogłębne badania potencjalnych klientów na LinkedIn Dostępna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 99 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Lusha Dane e-mail i telefoniczne z LinkedIn, rozszerzenie Chrome, zbiorcze wzbogacanie danych Małe i średnie zespoły sprzedaży, które chcą szybko wzbogacić dane kontaktowe Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 29,90 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Kaspr Eksport danych z LinkedIn, weryfikacja adresów e-mail, synchronizacja CRM, automatyzacja SDR i zespoły sprzedaży zajmujące się masowym pozyskiwaniem kontaktów z LinkedIn Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 65 USD/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw UpLead Zweryfikowane dane kontaktowe, sygnały intencji, weryfikacja adresów e-mail w czasie rzeczywistym Małe i średnie zespoły, których celem są wykwalifikowani potencjalni klienci z bogatymi danymi Dostępna wersja próbna; płatne plany od 99 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Clearbit Wzbogacanie danych potencjalnych klientów, synchronizacja CRM, automatyczne aktualizacje, dane firmograficzne Zespoły marketingowe i sprzedażowe wzbogacają potencjalnych klientów o dane w czasie rzeczywistym Plany płatne zaczynają się od 890 USD miesięcznie (za pośrednictwem HubSpot); niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw ZoomInfo Silnik analiz AI, synchronizacja CRM, scraping LinkedIn, ciągła aktualizacja danych Średnie i duże zespoły sprzedaży potrzebujące narzędzi do analizy sprzedaży i pozyskiwania potencjalnych klientów Wyłącznie niestandardowe ceny RocketReach Globalne wyszukiwanie kontaktów, rozszerzenie Chrome, zweryfikowane adresy e-mail/numery telefonów, integracja z CRM Zespoły sprzedaży i marketingu tworzące międzynarodowe listy kontaktów Plany płatne zaczynają się od 99 USD miesięcznie Adapt. io ponad 250 milionów kontaktów, wzbogacenie CRM, rozszerzenie LinkedIn, filtry firmograficzne Zespoły sprzedaży potrzebujące skalowalnej analizy danych i integracji Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 49 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Hunter.io Weryfikacja adresów e-mail, wyszukiwanie domen, planowanie zimnych kontaktów, narzędzia do obsługi zbiorczej Małe firmy i freelancerzy realizujący ukierunkowane działania e-mailowe Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 49 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Seamless. ai Wyszukiwanie potencjalnych klientów oparte na sztucznej inteligencji, dane w czasie rzeczywistym, śledzenie intencji kupujących Małe i duże zespoły automatyzujące generowanie leadów na dużą skalę Dostępny plan Free; Plany płatne: wyłącznie ceny niestandardowe Lead411 Zweryfikowane dane, integracja z CRM, narzędzia do kampanii, przeniesienie kredytu Małe i średnie zespoły sprzedaży dbające o budżet Plany płatne zaczynają się od 99 USD/użytkownika/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw 6sense Przewidywanie intencji kupujących AI, wgląd w CRM, śledzenie słów kluczowych, weryfikacja kontaktów Zespoły Enterprise korzystające z predykcyjnej analizy sprzedaży i ABM Dostępny plan Free; Plany płatne: wyłącznie ceny niestandardowe SalesIntel Weryfikowane przez ludzi kontakty, dane dotyczące intencji, badania na żądanie, synchronizacja CRM Średnie i duże zespoły, dla których priorytetem jest dokładność danych B2B Wyłącznie niestandardowe ceny Snov. io Wyszukiwanie domen/adresów e-mail, automatyzacja drip marketingu, rozszerzenie Chrome, wielokanałowy zasięg Małe i średnie zespoły sprzedaży zarządzające wielokanałowym pozyskiwaniem klientów Plany płatne zaczynają się od 39 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla poziomów Pro

Baza danych kontaktów B2B pomaga firmom znaleźć i dotrzeć do potencjalnych klientów, dostarczając zweryfikowane dane kontaktowe decydentów w docelowych firmach. Pomyśl o niej jak o cyfrowej książce adresowej pełnej informacji biznesowych, które można wykorzystać do generowania leadów — wzbogaconej o sztuczną inteligencję.

Najlepsi dostawcy baz danych kontaktów B2B łączą kilka technik, aby tworzyć i utrzymywać dokładne, aktualne listy. Wykorzystują web scraping do gromadzenia publicznie dostępnych danych, bezpośrednio weryfikują kontakty przez telefon lub e-mail oraz regularnie czyszczą swoje bazy danych, aby usunąć nieaktualne informacje.

Wiele z nich integruje się również z platformami CRM, ułatwiając transfer danych i zapewniając zespołom marketingowym i sprzedażowym stały dostęp do aktualnych, wiarygodnych danych kontaktowych, które można wykorzystać do dotarcia do wybranych odbiorców.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Organizacje marnują 21% swoich wydatków na media z powodu niskiej jakości danych. Korzystanie z bazy danych kontaktów B2B może zwiększyć efektywność sprzedaży poprzez automatyzację gromadzenia i weryfikacji danych. Dzięki temu Twój zespół może skupić się na zadaniach o wysokiej wartości, takich jak pielęgnowanie potencjalnych klientów i konwersja.

Najlepsza baza danych kontaktów B2B oferuje pięć kluczowych korzyści:

Ukierunkowane działania, które łączą Cię z właściwymi osobami

Oszczędzaj czas i zasoby dzięki usprawnieniu procesu pozyskiwania potencjalnych klientów

Zwiększ współczynniki konwersji, docierając do kwalifikowanych potencjalnych klientów

Zapewnia aktualizacje w czasie rzeczywistym, dzięki czemu Twoje dane są zawsze aktualne

Zapewnia dogłębną wiedzę o rynku, która pozwoli udoskonalić strategie i wyprzedzić konkurencję

🧠 Ciekawostka: Najlepsi sprzedawcy poświęcają około 18% więcej czasu na aktualizację systemu CRM niż sprzedawcy osiągający wyniki zbliżone do średniej.

Wybór odpowiedniej bazy danych kontaktów firmowych może znacznie zwiększyć wydajność i zwrot z inwestycji, ale nie jest to decyzja, którą należy podejmować pochopnie.

Oto, co dobra baza danych kontaktów B2B może dla Ciebie zrobić:

Dbaj o dokładność i aktualność danych, aby zawsze pracować na podstawie najświeższych informacji

Upewnij się, że jest ona dostosowana do Twojej grupy docelowej, aby nie tracić czasu na niewłaściwe kontakty

Płynna integracja z istniejącymi narzędziami, zwiększająca wydajność

Zapewnij intuicyjną obsługę — ponieważ łatwość użytkowania ma znaczenie!

Spełnij wszystkie normy zgodności i bezpieczeństwa, aby chronić swoją firmę

Zapewnij solidną obsługę klienta i zasoby szkoleniowe

Pomóż Ci zrównoważyć koszty z rzeczywistą wartością, którą zyskasz

Poświęcenie czasu na dokładną ocenę tych czynników teraz może zaoszczędzić Ci wielu problemów w przyszłości!

Teraz, gdy już wiesz, jak odróżnić dobrą bazę danych kontaktów od najlepszych, oto nasze 17 najlepszych propozycji:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania potencjalnymi klientami i optymalizacji cyklu pracy)

Wypróbuj ClickUp CRM za darmo Zarządzaj bazą danych kontaktów B2B za pomocą ClickUp CRM

Potrzebujesz centralnego hubu, w którym Twój zespół może śledzić kontakty, zarządzać potencjalnymi klientami i utrzymywać cykl pracy? ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, to najlepszy wybór.

Największą zaletą ClickUp jest to, że nie jest to tradycyjna baza danych kontaktów B2B. Zamiast ograniczać Cię sztywną strukturą, ClickUp CRM zapewnia zespołom sprzedaży elastyczność w tworzeniu systemu zarządzania kontaktami na własnych zasadach, a jednocześnie oferuje zarządzanie projektami, automatyzację, raportowanie i współpracę zespołową w tym samym obszarze roboczym.

Dzięki ClickUp możesz tworzyć dostosowane do swoich potrzeb procesy dla kontaktów, korzystając z niestandardowych statusów zadań, dzięki czemu będą one uporządkowane i znajdą się na odpowiednim etapie procesu sprzedaży — od potencjalnego klienta do zamkniętego, wygranego konta. Wyświetlaj je za pomocą szczegółowych list lub tablic Kanban, dostosowuj pola danych kontaktowych (takie jak źródło potencjalnego klienta, status lub wielkość firmy) i śledź interakcje w lejku sprzedażowym.

Śledź etapy potencjalnych klientów i transakcji, dostosowując niestandardowe statusy zadań ClickUp do swojego cyklu pracy

Możesz również przypisywać właścicieli zadań, ustawiać terminy i łączyć dokumenty lub poprzednią korespondencję bezpośrednio z każdym wpisem kontaktowym — dzięki czemu nic nie zostanie pominięte. Niezależnie od tego, czy śledzisz potencjalnych klientów, zapytania klientów, czy zadania zespołu, ClickUp dla zespołów sprzedaży pomaga przechowywać wszystko w jednym miejscu.

ClickUp oferuje również przydatne szablony ułatwiające organizację. Na przykład szablon listy kontaktów ClickUp pomaga przechowywać i kategoryzować informacje kontaktowe.

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu listy kontaktów ClickUp, aby uporządkować swoje kontakty

Dzięki temu szablonowi możesz:

Przechowuj wszystkie kontakty w jednym miejscu : Scentralizuj wszystkie dane kontaktowe, aby mieć do nich łatwy dostęp i uporządkować je

Łatwa aktualizacja informacji kontaktowych : Szybka edycja i aktualizacja danych kontaktowych

Śledź i kategoryzuj kontakty : korzystaj z pól niestandardowych, takich jak lokalizacja, profile społecznościowe i oceny, aby organizować i kategoryzować kontakty

Wyszukiwanie kontaktów według słów kluczowych lub kategorii : szybko znajdź odpowiedni kontakt dzięki zaawansowanym opcjom wyszukiwania i filtrowania

Bądź na bieżąco z komunikacją : ustaw niestandardowe statusy (np. aktywny, potencjalny klient, nieaktywny), aby śledzić interakcje z kontaktami i zarządzać relacjami z klientami

Automatyzacja przypomnień i aktualizacji: Ustaw powtarzające się zadania i automatyczne powiadomienia, aby mieć pewność, że żaden kontakt nie zostanie pominięty

Możesz również skorzystać z szablonu zarządzania kontem ClickUp i szablonu CRM ClickUp, aby zapewnić lepszą interakcję z klientami i śledzenie. Są one wyposażone we wbudowane etykiety priorytetów, które pozwalają skupić się na najbardziej obiecujących potencjalnych klientach, oraz wbudowane funkcje automatyzacji, które ograniczają ręczne aktualizacje.

Te szablony doskonale sprawdzają się w zespołach, które potrzebują bezpłatnej alternatywy z zaawansowanymi funkcjami cyklu pracy CRM.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp Brain może być Twoim natywnym asystentem sprzedaży AI w ramach ClickUp. Może natychmiast podsumować notatki dotyczące transakcji, generować e-maile z przypomnieniami i odpowiadać na pytania typu „Jaki jest status naszych 10 najlepszych potencjalnych klientów?” — pobierając informacje w czasie rzeczywistym z ustawień CRM. Uzyskaj w czasie rzeczywistym wgląd w dane sprzedażowe w ClickUp (i połączonych aplikacjach) za pomocą ClickUp Brain

To, co odróżnia ClickUp od tradycyjnych systemów CRM, to połączenie zarządzania kontaktami z potężnymi narzędziami do zarządzania zadaniami i projektami. Na przykład:

Dokumenty ClickUp mogą przechowywać podręczniki wdrożeniowe lub skrypty rozmów połączone bezpośrednio z zadaniami klientów

ClickUp Chat przechowuje wszystkie wewnętrzne dyskusje w kontekście, eliminując konieczność przełączania się między aplikacjami

Niestandardowe pulpity ClickUp umożliwiają kierownikom sprzedaży monitorowanie transakcji, działań i obciążenia pracą właścicieli kontaktów w czasie rzeczywistym

To sprawia, że ClickUp jest wszechstronnym wyborem dla zespołów sprzedaży, które muszą skonsolidować wszystko w jednej platformie analizy sprzedaży, aby ich wysiłki sprzedażowe były bardziej zorganizowane, skoncentrowane i skuteczne.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz niestandardowe widoki CRM za pomocą prostego przeciągania i upuszczania, aby elastycznie organizować kontakty

Synchronizuj dane kontaktowe w całym swoim stosie technologicznym dzięki integracjom takim jak Salesforce, HubSpot i Zapier

Śledź kluczowe wskaźniki, zarządzaj zadaniami, uzyskuj dostęp do kontaktów i uzyskaj wgląd w dane w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom ClickUp

Sortuj i filtruj kontakty za pomocą etykiet, aby łatwo znaleźć odpowiednich potencjalnych klientów

Zautomatyzuj tworzenie zadań i powiadomień, aby terminowo realizować działania następcze i zwiększyć wydajność sprzedaży

Limity ClickUp

Krzywa uczenia się może być stroma

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Cytat z recenzji G2:

ClickUp to bez wątpienia najlepsze dostępne narzędzie do zarządzania projektami, pozyskiwania klientów i zarządzania relacjami z klientami. Wypróbowałem Monday i Asana, a także wiele innych narzędzi branżowych, ale żadne nie dorównuje ClickUp. Można z niego korzystać od razu, korzystając z bogatych szablonów lub dostosowując go do wszystkich swoich potrzeb. Nawet osoby najmniej obeznane z technologią w naszej firmie mogą z niego łatwo korzystać, a większość z nas przechowuje w ClickUp nawet swoje prywatne sprawy, ponieważ jest to naprawdę narzędzie, które potrafi wszystko.

ClickUp to bez wątpienia najlepsze dostępne narzędzie do zarządzania projektami, pozyskiwania klientów i zarządzania relacjami z klientami. Wypróbowałem Monday i Asana, a także wiele innych narzędzi branżowych, ale żadne nie dorównuje ClickUp. Można z niego korzystać od razu, korzystając z bogatych szablonów lub dostosowując je do wszelkich potrzeb. Nawet osoby najmniej obeznane z technologią w naszej firmie mogą z niego łatwo korzystać, a większość z nas wrzuca do ClickUp nawet swoje sprawy prywatne, ponieważ jest to naprawdę narzędzie, które potrafi wszystko.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania kontaktami dla usług profesjonalnych

2. Apollo. io (najlepsze rozwiązanie do generowania leadów bogatych w dane)

za pośrednictwem Apollo.io

Jeśli szukasz rozwiązania łączącego automatyzację sprzedaży z generowaniem leadów, warto rozważyć Apollo. io. Dostęp do ponad 275 milionów rekordów kontaktów zapewnia narzędzia do tworzenia i zarządzania wysoce ukierunkowanymi listami kontaktów dzięki zaawansowanej segmentacji.

Ponadto Apollo. io umożliwia prowadzenie kampanii e-mailowych bezpośrednio z platformy, usprawniając proces dotarcia do klientów i zapewniając jeszcze większą wydajność.

Najlepsze funkcje Apollo. io

Twórz i zarządzaj dokładnymi danymi kontaktowymi dzięki inteligentnej segmentacji

Zautomatyzuj zadania, aby zwiększyć wydajność i pozwolić zespołowi sprzedaży skupić się na działaniach o wysokiej wartości

Dbaj o aktualność danych B2B dzięki Centrum kondycji danych

Ograniczenia Apoll. io

Dokładność danych może czasami pozostawać w tyle za bezpośrednim scrapingiem z LinkedIn

Użytkownicy zgłaszają sporadyczne spowolnienia w godzinach szczytu

Ceny Apollo.io

Free

Podstawowy : 59 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalna : 99 USD/miesiąc za użytkownika

Organizacja: 149 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Apollo. io

G2 : 4,7/5 (ponad 8000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 360 recenzji)

Co mówią o Apollo.io prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

W ciągu zaledwie dwóch miesięcy udało nam się pozyskać nowych klientów. Bardzo łatwo wpasowało się to w mój cykl pracy i od razu przyniosło wymierne efekty. Wszystkie informacje są łatwe do wyszukania i można na ich podstawie podjąć działania. Korzystam z tego codziennie, a członkowie mojego zespołu chętnie wykorzystują to również w swoich cyklach pracy. Moja firma docenia to, że dobrze integruje się z Salesforce i innymi programami, co ułatwi nam wdrożenie tego rozwiązania na skalę całej organizacji.

W ciągu zaledwie dwóch miesięcy udało nam się pozyskać nowych klientów. Bardzo łatwo wkomponowało się to w mój cykl pracy i od razu przyniosło wymierne efekty. Wszystkie informacje są łatwe do wyszukania i można na ich podstawie podjąć odpowiednie działania. Korzystam z tego rozwiązania codziennie, a członkowie mojego zespołu chętnie wykorzystują je również w swoich cyklach pracy. Moja firma docenia fakt, że rozwiązanie to dobrze integruje się z Salesforce i innymi programami, co ułatwi nam wdrożenie go na skalę całej organizacji.

3. Cognism (najlepszy do analizy sprzedaży)

za pośrednictwem Cognism

Cognism to baza danych kontaktów B2B, która zapewnia dokładne i aktualne informacje handlowe na wyciągnięcie ręki. To, co wyróżnia tę platformę, to potężne możliwości wzbogacania danych, które wykraczają poza samo dostarczanie danych kontaktowych zespołom sprzedaży i marketingu.

Wzbogacając istniejące dane o dodatkowe informacje, takie jak tytuły stanowisk, wielkość firmy i kluczowi decydenci, Cognism pomaga tworzyć bardziej kompletne i przydatne profile. Dzięki temu możesz pewnie kierować działania do odpowiednich potencjalnych klientów i angażować ich, zwiększając szanse na nawiązanie wartościowych połączeń i wyższe współczynniki konwersji.

Najlepsze funkcje Cognism

Śledź ważne zmiany w danych firm dzięki wyzwalaczom wydarzeń sprzedażowych

Płynnie połącz swoje dane B2B z głównymi systemami oprogramowania CRM

Zachowaj zgodność z przepisami dzięki wbudowanym zabezpieczeniom zgodnym z RODO i CCPA

Ograniczenia Cognism

Poziomy cenowe mogą być wysokie

Limity kontaktów miesięcznych obowiązują nawet w planach wyższych poziomów

Ceny Cognism

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Cognism

G2 : 4,6/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

Co o Cognism mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto, co użytkownik udostępnił na G2:

W Cognism najbardziej podoba mi się dokładność danych kontaktowych B2B zgodnych z RODO, które znacznie usprawniają poszukiwanie potencjalnych klientów. Wzbogacanie danych w czasie rzeczywistym zapewnia zespołom sprzedaży i marketingu dostęp do aktualnych informacji, zwiększając skuteczność działań. Ponadto płynna integracja z systemem CRM i przyjazny interfejs ułatwiają nawigację i włączenie do istniejących cykli pracy, oszczędzając czas i zwiększając wydajność.

W Cognism najbardziej podoba mi się dokładność danych kontaktowych B2B zgodnych z RODO, dzięki czemu poszukiwanie potencjalnych klientów jest znacznie bardziej efektywne. Wzbogacanie danych w czasie rzeczywistym zapewnia zespołom sprzedaży i marketingu dostęp do aktualnych informacji, zwiększając skuteczność działań. Ponadto płynna integracja z systemem CRM i przyjazny interfejs ułatwiają nawigację i włączenie do istniejących cykli pracy, oszczędzając czas i zwiększając wydajność.

👀 Czy wiesz, że? W 1987 roku ACT! było pierwszym komercyjnym oprogramowaniem CRM. Pierwotnie zaprojektowane do zarządzania kontaktami i kalendarzami, pomogło zdefiniować koncepcję CRM. Przyjazny dla użytkownika interfejs oprogramowania i możliwość śledzenia interakcji z klientami sprawiły, że stało się ono pionierem w tej dziedzinie. Dzisiaj ACT! nadal służy zespołom ds. rozwoju biznesu na całym świecie jako rozwiązanie CRM oparte na chmurze.

4. LinkedIn Sales Navigator (najlepszy do zaawansowanego wyszukiwania potencjalnych klientów)

za pośrednictwem Sales Navigator

Jeśli kiedykolwiek chciałeś poszerzyć sieć potencjalnych klientów na LinkedIn, LinkedIn Sales Navigator jest tutaj, aby Ci pomóc. To narzędzie ułatwia identyfikację potencjalnych klientów i śledzenie ich przez cały proces sprzedaży.

Dzięki dostępowi do nawet 2500 wyników wyszukiwania na jedno wyszukiwanie — znacznie więcej niż 1000 dostępnych w podstawowej wersji LinkedIn — możesz dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów. To jak posiadanie przepustki VIP do ogromnej sieci profesjonalistów LinkedIn.

Najlepsze funkcje LinkedIn Sales Navigator

Przeprowadzaj nieograniczoną liczbę wyszukiwań przy użyciu 45 zaawansowanych filtrów wyszukiwania

Uzyskaj sygnały dotyczące intencji kupujących, które analizują ponad 180 czynników w celu wykrycia kwalifikowanych potencjalnych klientów

Śledź działania potencjalnych klientów i aktualizacje danych firm dzięki alertom w czasie rzeczywistym

Limity LinkedIn Sales Navigator

Wyższa cena, która może nadwyrężyć budżet mniejszych zespołów

Bardziej stroma krzywa uczenia się, zwłaszcza dla nowych użytkowników

Ceny LinkedIn Sales Navigator

Podstawa : 99 USD/miesiąc

Zaawansowane : 149 USD/miesiąc

Advanced Plus: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje LinkedIn Sales Navigator

G2 : 4,3/5 (ponad 1900 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o LinkedIn Sales Navigator prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia recenzenta Capterra:

Łatwość wyszukiwania oraz możliwość tworzenia list potencjalnych klientów i zarządzania nimi bezpośrednio w narzędziu przez naszych przedstawicieli handlowych ma kluczowe znaczenie dla naszego procesu GTM

Łatwość wyszukiwania oraz możliwość tworzenia list potencjalnych klientów i zarządzania nimi bezpośrednio w narzędziu przez naszych przedstawicieli handlowych ma kluczowe znaczenie dla naszego procesu GTM

📚 Przeczytaj również: Jak śledzić odpowiednie wskaźniki procesu sprzedaży, aby osiągnąć wzrost

📮 ClickUp Insight: Przeciętny profesjonalista spędza ponad 30 minut dziennie na wyszukiwaniu informacji związanych z pracą — to ponad 120 godzin rocznie straconych na przeglądanie e-maili, wątków Slacka i rozproszonych plików. Inteligentny asystent AI wbudowany w obszar roboczy może to zmienić. Poznaj ClickUp Brain. Dostarcza natychmiastowych informacji i odpowiedzi, wyświetlając odpowiednie dokumenty, rozmowy i szczegóły zadań w ciągu kilku sekund — dzięki czemu możesz przestać szukać i zacząć pracować. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły takie jak QubicaAMF odzyskały ponad 5 godzin tygodniowo — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

za pośrednictwem Lusha

Jeśli korzystałeś już z LinkedIn Sales Navigator do identyfikowania i śledzenia potencjalnych klientów, Lusha pomoże Ci pójść o krok dalej. Wykorzystaj ją, aby uzyskać bezpośrednie numery telefonów i adresy e-mail bezpośrednio z profili LinkedIn. A co najlepsze? Dane kontaktowe są łatwo dostępne, dzięki czemu Twój zespół sprzedaży może szybko przejść od poszukiwania potencjalnych klientów do nawiązania z nimi kontaktu.

Najlepsze funkcje Lusha

Znajdź konkretnych potencjalnych klientów dzięki zaawansowanym filtrom

Uzyskaj aktualne dane kontaktowe dzięki rozszerzeniom do przeglądarek Chrome i Firefox

Dodaj dane kontaktowe do wielu potencjalnych klientów jednocześnie, korzystając z funkcji zbiorczego wzbogacania danych

Eksportuj potencjalnych klientów bezpośrednio do swojego systemu CRM dzięki wbudowanym integracjom

Ograniczenia Lusha

Dokładność danych może być przypadkowa

Brak aplikacji mobilnej do poszukiwania potencjalnych klientów w podróży

Ceny Lusha

Free

Pro : Od 29,90 USD miesięcznie

Premium : od 69,90 USD miesięcznie

Skala: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Lusha

G2 : 4,3/5 (ponad 1400 recenzji)

Capterra: 4/5 (ponad 300 recenzji)

Co o Lusha mówią prawdziwi użytkownicy?

SDR na Reddicie udostępnia:

…wielokrotnie, gdy ZI nie daje żadnych wyników, Lusha ma to, czego szukam (szczególnie dokładne numery telefonów). Korzystam z obu (firma używa ZI, ale ja dodatkowo korzystam z darmowego konta Lusha jako kopii zapasowej).

…wielokrotnie, gdy ZI nie daje żadnych wyników, Lusha ma to, czego szukam (szczególnie dokładne numery telefonów). Korzystam z obu (firma używa ZI, ale ja dodatkowo korzystam z darmowego konta Lusha jako kopii zapasowej).

6. Kaspr (najlepszy do masowego eksportu danych z LinkedIn)

za pośrednictwem Kaspr

Kaspr umożliwia pobieranie informacji kontaktowych obiecujących potencjalnych klientów bezpośrednio z profili LinkedIn. Jego unikalną funkcją jest możliwość eksportu zbiorczego, która pozwala na przechwycenie szczegółowych danych z całych list, grup i wydarzeń LinkedIn za jednym razem, pomagając zespołom sprzedaży zaoszczędzić czas i jednocześnie efektywnie budować listy kontaktów.

Najlepsze funkcje Kaspr

Skonfiguruj automatyczne e-maile z przypomnieniami, aby nawiązać kontakt z osobami z listy kontaktów

Eksportuj tysiące kontaktów biznesowych bezpośrednio z LinkedIn

Zintegruj się płynnie z narzędziami takimi jak HubSpot i Salesforce

Weryfikuj dane kontaktowe w czasie rzeczywistym, aby uzyskać dokładne i wiarygodne dane

Ograniczenia Kaspr

Pulpit jest zagracony i trudny w nawigacji

Użytkownicy zgłaszają częste problemy techniczne

Ceny Kaspr

Free

Pakiet startowy : 65 USD/miesiąc

Business : 95 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Kaspr

G2 : 4,4/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Kaspr prawdziwi użytkownicy?

SDR w G2 informuje:

Interfejs użytkownika jest naprawdę łatwy do zrozumienia, podoba mi się również to, że wszystkie dane znajdują się w jednym formularzu.

Interfejs użytkownika jest naprawdę łatwy do zrozumienia, podoba mi się również to, że wszystkie dane znajdują się w jednym formularzu.

7. UpLead (najlepszy do wzbogacania danych)

za pośrednictwem UpLead

Chcesz nawiązać kontakt z odpowiednimi decydentami? UpLead może być narzędziem dla Ciebie. Oferuje zweryfikowane dane kontaktowe i system weryfikacji adresów e-mail w czasie rzeczywistym, który gwarantuje, że przed pobraniem danych kontaktowych pracujesz z dokładnymi informacjami.

To, co wyróżnia tę platformę, to możliwość filtrowania kontaktów na podstawie szerokiego zakresu kryteriów, dzięki czemu zawsze trafisz do najbardziej odpowiednich potencjalnych klientów.

Najlepsze funkcje UpLead

Uzyskaj dostęp do zweryfikowanych adresów e-mail i bezpośrednich numerów telefonów firm

Wyszukaj potencjalnych klientów za pomocą zaawansowanych filtrów wyszukiwania, aby znaleźć dokładnie tych, których potrzebujesz

Otrzymuj sygnały o intencjach kupujących, aby zidentyfikować firmy aktywnie poszukujące rozwiązań

Limity UpLead

System oparty na kredytach może być kosztowny, jeśli potrzebujesz wielu kontaktów biznesowych

Bezpłatna wersja próbna planu sprzedaży jest bardziej ograniczona w porównaniu z innymi narzędziami z listy

Ceny UpLead

Wersja próbna Free (7 dni)

Essentials : 99 USD/miesiąc

Plus : 199 USD/miesiąc

Profesjonalna: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje UpLead

G2 : 4,7/5 (ponad 780 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 70 recenzji)

Co mówią o UpLead prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Proces filtrowania pozwala użytkownikom na wyszukiwanie konkretnych treści, tworząc wysokiej jakości i wiarygodne listy do wykorzystania w działaniach marketingowych.

Proces filtrowania pozwala użytkownikom na wyszukiwanie konkretnych treści, tworząc wysokiej jakości i wiarygodne listy do wykorzystania w działaniach marketingowych.

8. Clearbit (najlepsze rozwiązanie do wzbogacania danych potencjalnych klientów w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Clearbit

Korzystając z ogromnej bazy danych, Clearbit — obecnie część Hubspot Breeze — uzupełnia podstawowe informacje, takie jak imiona i nazwiska oraz adresy e-mail, dodając kluczowe szczegóły, takie jak tytuły stanowisk, wielkość firmy, przychody, a nawet profile społecznościowe. Dzięki temu zyskujesz kompletny, praktyczny widok potencjalnych klientów, co pomaga nawiązać bardziej znaczące kontakty z właściwymi osobami we właściwym czasie.

Najlepsze funkcje Clearbit

Szybko znajdź odpowiednich decydentów dzięki ukierunkowanemu wyszukiwaniu potencjalnych klientów

Sprawdź poprawność adresów e-mail i znajdź dane kontaktowe konkretnych osób

Korzystaj z automatycznego wzbogacania danych w czasie rzeczywistym, które aktualizuje kontakty w systemie CRM

Limity Clearbit

Platforma charakteryzuje się stromą krzywą uczenia się

System oparty na kredytach służący do wzbogacania rekordów może być kosztowny

Ceny Clearbit

Hubspot Marketing Hub Professional: 890 USD/miesiąc za trzy licencje

Hubspot Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/miesiąc za pięć licencji

Oceny i recenzje Clearbit

G2: 4,4/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o Clearbit prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 udostępnia:

Musimy znaleźć wiele danych właścicieli firm do celów sprzedaży, a to narzędzie pomaga nam je znaleźć. Wskaźnik dokładności jest bardzo wysoki i za pomocą tego narzędzia możemy łatwo znaleźć nieograniczoną liczbę szczegółowych informacji. Za pomocą tego narzędzia możemy znaleźć nie tylko właścicieli firm, ale także identyfikatory e-mail wszystkich członków kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Musimy znaleźć wiele danych właścicieli firm do celów sprzedaży, a to narzędzie pomaga nam je znaleźć. Poziom dokładności jest bardzo wysoki i za pomocą tego narzędzia możemy łatwo znaleźć nieograniczoną liczbę szczegółowych informacji. Za pomocą tego narzędzia możemy znaleźć nie tylko właścicieli firm, ale także identyfikatory e-mail wszystkich członków kadry kierowniczej wyższego szczebla.

9. ZoomInfo (najlepsze rozwiązanie do analizy sprzedaży i generowania leadów)

za pośrednictwem ZoomInfo

Jeśli chodzi o bazy danych B2B, ZoomInfo jest faworytem branży dzięki szerokiemu zakresowi danych i imponującej dokładności. Jednak tym, co naprawdę wyróżnia tę firmę, jest silnik analiz oparty na sztucznej inteligencji AI.

Ta funkcja przekształca dane kontaktowe w użyteczne informacje, pomagając podejmować mądrzejsze i bardziej świadome decyzje, aby dotrzeć do odpowiednich potencjalnych klientów i wykorzystać możliwości.

Najlepsze funkcje ZoomInfo

Śledź aktualizacje w czasie rzeczywistym dzięki systemowi ciągłego odświeżania danych

Pobieraj dane kontaktowe bezpośrednio z LinkedIn i innych stron internetowych

Twórz listy potencjalnych klientów przy użyciu filtrów i synchronizuj je z systemem CRM

Ograniczenia ZoomInfo

Narzędzie to może być kosztowne dla mniejszych firm w porównaniu z innymi alternatywami ZoomInfo

Szeroki zestaw funkcji wymaga jednak pewnego nakładu czasu na naukę dla nowych użytkowników

Ceny ZoomInfo

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ZoomInfo

G2 : 4,5/5 (ponad 8700 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 290 recenzji)

Co mówią o ZoomInfo prawdziwi użytkownicy?

Oto, co mówi recenzja Capterra:

Wdrożenie było proste, obsługa klienta była niesamowita, a jakość rozwiązania idealnie trafiła w sedno.

Wdrożenie było proste, obsługa klienta była niesamowita, a jakość rozwiązania idealnie trafiła w sedno.

za pośrednictwem RocketReach

👀 Czy wiesz, że... Przedstawiciele handlowi spędzają mniej niż jedną trzecią tygodnia (28%) na faktycznej sprzedaży. Większość czasu zajmują im różne zadania, takie jak zarządzanie transakcjami i wprowadzanie danych.

Chcesz szybko uzyskać dostęp do zweryfikowanych danych kontaktowych? RocketReach ma dla Ciebie idealne rozwiązanie.

Dzięki dostępowi do ponad 700 milionów profesjonalistów i 35 milionów firm na całym świecie łatwiej jest znaleźć bezpośrednie adresy e-mail i numery telefonów, często pobierane bezpośrednio z profili LinkedIn. Możesz również tworzyć niestandardowe listy potencjalnych klientów, które aktualizują się automatycznie, śledzić stosowane przez firmy technologie i sygnały zakupowe oraz uzyskać natychmiastowy dostęp do zweryfikowanych numerów telefonów komórkowych i bezpośrednich linii.

To przydatne narzędzie dla zespołów, które nie chcą tracić cennego czasu na poszukiwanie danych, a zamiast tego chcą skoncentrować się na rzeczywistej sprzedaży.

Najlepsze funkcje RocketReach

Skorzystaj z rozszerzenia Chrome, aby pobierać informacje kontaktowe podczas przeglądania serwisu LinkedIn lub stron firmowych

Zintegruj z systemami CRM, takimi jak Salesforce lub HubSpot, aby zsynchronizować dane kontaktowe

Uzyskaj dostęp do API RocketReach, aby tworzyć niestandardowe cykle pracy i zautomatyzować generowanie leadów

Śledź otwarcia i kliknięcia e-maili, aby sprawdzić, co działa, a kto jest zaangażowany

Limity RocketReach

Zarządzanie wieloma listami kontaktów w ramach jednego narzędzia może być kłopotliwe

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że narzędzie jest drogie w przypadku indywidualnego użytkowania

Ceny RocketReach

Essentials : 99 USD/miesiąc

Pro : 165 USD/miesiąc

Ultimate: 300 USD/miesiąc

Oceny i recenzje RocketReach

G2 : 4,5/5 (ponad 750 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 130 recenzji)

Co mówią o RocketReach prawdziwi użytkownicy?

Zapoznaj się z recenzją Capterra:

Mam same pozytywne doświadczenia, a ten produkt idealnie sprawdza się w moim ekosystemie sprzedaży.

Mam same pozytywne doświadczenia, a ten produkt idealnie sprawdza się w moim ekosystemie sprzedaży.

11. Adapt. io (najlepsze rozwiązanie do analizy danych)

za pośrednictwem Adapt.io

Potrzebujesz sposobu, aby dotrzeć do właściwych osób bez zagubienia się w morzu kontaktów? Adapt. io pomaga usprawnić pozyskiwanie klientów.

Daje to zespołom sprzedaży i marketingu dostęp do ogromnej bazy ponad 250 milionów kontaktów biznesowych i 100 milionów profili firm. To, co sprawia, że jest to przydatne, to możliwość wyszukiwania i weryfikacji adresów e-mail decydentów — dokładnie wtedy, gdy ich potrzebujesz.

Dostosuj najlepsze funkcje

Twórz listy kontaktów według określonych kryteriów, korzystając z ponad 25 punktów danych

Dbaj o aktualność danych CRM dzięki automatycznemu wzbogacaniu

Natychmiast znajdź zweryfikowane adresy e-mail firm dzięki rozszerzeniu LinkedIn dla przeglądarki Chrome

Dostosuj ograniczenia

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika wymaga ulepszeń

Czasami niektóre kontakty nie są wypełniane danymi

Dostosuj ceny

Free

Pakiet startowy : 49 USD/miesiąc

Podstawowy : 99 USD/miesiąc

Niestandardowe: Niestandardowe ceny

Dostosuj oceny i recenzje

G2 : 4,5/5 (ponad 2700 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 50 recenzji)

Co mówią o Adapt prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu G2 podkreśla:

Adapt. io to fantastyczne narzędzie do wyszukiwania dokładnych i aktualnych danych kontaktowych. Pozwala nam zaoszczędzić mnóstwo czasu podczas generowania leadów, a płynna integracja z CRM sprawia, że jest jeszcze lepsze. Interfejs mógłby być nieco bardziej płynny, ale niezawodne dane i świetne wsparcie z nawiązką to rekompensują.

Adapt. io to fantastyczne narzędzie do wyszukiwania dokładnych i aktualnych danych kontaktowych. Pozwala nam zaoszczędzić mnóstwo czasu podczas generowania leadów, a płynna integracja z CRM sprawia, że jest jeszcze lepsze. Interfejs mógłby być nieco bardziej płynny, ale niezawodne dane i świetne wsparcie z nawiązką to rekompensują.

12. Hunter. io (najlepsze rozwiązanie do weryfikacji adresów e-mail i wyszukiwania domen)

za pośrednictwem Hunter.io

Jako jedna z najlepszych baz danych kontaktów B2B, Hunter.io pomaga znaleźć i zweryfikować profesjonalne adresy e-mail na dużą skalę. Jedną z jej najlepszych funkcji jest wyszukiwanie domen, które pozwala w ciągu kilku sekund odkryć wszystkie publiczne adresy e-mail powiązane z witryną internetową firmy.

W połączeniu z przejrzystym interfejsem i solidnymi narzędziami weryfikacyjnymi otrzymujesz niezawodne źródło danych o potencjalnych klientach.

Najlepsze funkcje Hunter.io

Zaplanuj zimne kontakty bezpośrednio przez platformę

Przeprowadź masową weryfikację adresów e-mail za pomocą narzędzia Email Verifier

Płynnie importuj i eksportuj dane B2B dzięki integracjom

Uzyskaj dostęp do oceny wiarygodności każdego adresu e-mail, aby ocenić dostarczalność wiadomości

Ograniczenia Hunter.io

Miesięczna liczba wyszukiwań w ramach planu Free może być ograniczająca dla zespołów

Czasami udostępnione adresy e-mail nie zawierają tytułu, co sprawia, że są mniej przydatne

Ceny Hunter.io

Free

Pakiet startowy : 49 USD/miesiąc

Wzrost : 149 USD/miesiąc

Skala: 299 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Hunter.io

G2 : 4,5/5 (ponad 550 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 680 recenzji)

Co mówią o Hunter.io prawdziwi użytkownicy?

Cytat z recenzji Capterra:

Hunter potrafi znaleźć adresy e-mail, nawet jeśli nie są one podane na stronach internetowych. Bardzo pomocne!

Hunter potrafi znaleźć adresy e-mail, nawet jeśli nie są one podane na stronach internetowych. Bardzo pomocne!

13. Seamless. ai (Najlepsze rozwiązanie do szybkiego generowania leadów)

za pośrednictwem Seamless.AI

Jeśli kiedykolwiek marzyłeś, aby poszukiwanie potencjalnych klientów nie przypominało zgadywania, a raczej korzystanie z niestandardowej wyszukiwarki, rozważ Seamless. ai. To narzędzie pomaga zespołom tworzyć ultra-ukierunkowane listy bez konieczności przeglądania nieaktualnych informacji.

Jedną z jej najlepszych funkcji jest wyszukiwarka działająca w czasie rzeczywistym, która przeszukuje wiele źródeł w celu znalezienia nowych, odpowiednich kontaktów podczas pracy. Została stworzona z myślą o szybkości, precyzji i wyprzedzaniu nieaktualnych danych o krok.

Najlepsze funkcje Seamless.ai

Ustal priorytety potencjalnych klientów dzięki analizom generowanym przez AI

Współpracuj z członkami zespołu dzięki udostępnianym listom potencjalnych klientów

Śledź sygnały zakupowe dzięki funkcjom analizy intencji kupujących

Korzystaj z codziennych aktualizacji kredytów i zaawansowanych narzędzi organizacyjnych

Limity Seamless.ai

Problemy z jakością danych, sporadyczne występowanie nieaktualnych lub niedokładnych informacji

Złożony system automatycznego odnawiania, który wymaga długiego okresu wypowiedzenia

Ceny Seamless.ai

Free

Pro : Niestandardowe ceny

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Seamless.ai

G2 : 4,4/5 (ponad 4690 recenzji)

Capterra: 3,7/5 (ponad 160 recenzji)

Co mówią o Seamless.ai prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra udostępnia:

Bardzo podoba mi się integracja Seamless z Sales Navigator/LinkedIn i nie mogę się doczekać integracji z Zoho, gdy nadarzy się okazja.

Bardzo podoba mi się integracja Seamless z Sales Navigator/LinkedIn i nie mogę się doczekać integracji z Zoho, gdy nadarzy się okazja.

14. Lead411 (najlepszy dla zespołów sprzedaży dbających o budżet)

za pośrednictwem Lead411

Lead411 to ekonomiczna platforma, która zapewnia zweryfikowane informacje kontaktowe i dane firmowe bez nadwyrężania budżetu. Posiada system przenoszenia kredytów, w którym niewykorzystane kredyty eksportowe nie tracą ważności, dopóki subskrypcja jest aktywna.

Najlepsze funkcje Lead411

Uzyskaj dostęp do zweryfikowanych danych kontaktowych wraz z bezpośrednimi numerami telefonów i adresami e-mail

Łatwe połączenie z ponad 25 platformami CRM i narzędziami SaaS

Planuj i zarządzaj kampaniami marketingowymi bez ręcznej interwencji

Limity Lead411

Użytkownicy uważają, że opcje filtrowania mogłyby być bardziej szczegółowe

Ceny Lead411

Basic Plus Unlimited : 99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Lead411

G2 : 4,4/5 (ponad 460 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 60 recenzji)

Co mówią o Lead411 prawdziwi użytkownicy?

Oto kilka najważniejszych informacji z recenzji Capterra:

Największą zaletą tego narzędzia jest integracja z nawigatorem sprzedaży oraz przydatne rozszerzenie Chrome, które pozwala znaleźć informacje o potencjalnych klientach podczas odwiedzania ich stron internetowych.

Największą zaletą tego narzędzia jest integracja z nawigatorem sprzedaży oraz przydatne rozszerzenie Chrome, które pozwala znaleźć informacje o potencjalnych klientach podczas odwiedzania ich stron internetowych.

🧠 Ciekawostka: Współczesna branża baz danych kontaktów B2B zaczęła się kształtować w latach 90. wraz z pojawieniem się narzędzi cyfrowych do zarządzania danymi. Jedną z pierwszych firm, które stworzyły dużą bazę danych kontaktów B2B , była firma Dun & Bradstreet (D&B), założona w 1841 roku. Działa ona do dziś!

15. 6sense (najlepsze rozwiązanie dla zaawansowanej analizy sprzedaży opartej na sztucznej inteligencji AI)

za pośrednictwem 6sense

Wyobraź sobie, że wiesz, które firmy prawdopodobnie dokonają zakupu, zanim jeszcze trafią na Twoją stronę internetową. W tym właśnie pomaga 6sense. Pomija powierzchowne informacje i zagłębia się w dane dzięki analizom opartym na sztucznej inteligencji, aby odkryć rzeczywiste intencje zakupowe.

Jedną z jej najlepszych funkcji jest mapowanie ścieżki zakupowej klienta, dzięki czemu możesz interweniować w odpowiednim momencie — bez kryształowej kuli.

najlepsze funkcje 6sense

Śledź nieograniczoną liczbę słów kluczowych zarówno na poziomie tematów, jak i słów kluczowych

Uzyskaj dostęp do zweryfikowanych danych kontaktowych

Uzyskaj głębszy wgląd dzięki bazie danych CRM gromadzonej przez lata

Zautomatyzuj kampanie w oparciu o etap zakupu

ograniczenia 6sense

Interfejs może wydawać się powolny i nieporęczny podczas odświeżania danych

Dane kontaktowe decydentów wymagają czasem ręcznej weryfikacji

ceny 6sense

Free

Team : Niestandardowe ceny

Wzrost : Niestandardowe ceny, w tym 6sense Intent

Enterprise: Niestandardowe ceny z zaawansowanymi funkcjami AI

oceny i recenzje 6sense

G2 : 4,3/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Co o 6Sense mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia użytkownika G2 na temat tego narzędzia:

6sense pomaga nam znaleźć odpowiednich klientów w odpowiednim czasie, dzięki czemu możemy skoncentrować nasze wysiłki tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Największą zaletą 6sense jest to, że pokazuje nam, które firmy faktycznie poszukują rozwiązań takich jak nasze.

6sense pomaga nam znaleźć odpowiednich klientów w odpowiednim czasie, dzięki czemu możemy skoncentrować nasze wysiłki tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Największą zaletą 6sense jest to, że pokazuje nam, które firmy faktycznie poszukują rozwiązań takich jak nasze.

16. SalesIntel (najlepszy pod względem dokładności danych)

za pośrednictwem SalesIntel

Niektóre rozbudowane platformy baz danych pozostawiają wiele do życzenia. SalesIntel natomiast koncentruje się na dostarczaniu dokładnych informacji, na których naprawdę można polegać. Co wyróżnia tę platformę? Każdy kontakt jest weryfikowany przez człowieka, dzięki czemu nie trafisz w ślepą uliczkę.

Dodaj do tego informacje o intencjach w czasie rzeczywistym, aktualne dane dzięki usłudze Research-on-demand oraz płynną integrację z CRM, a otrzymasz narzędzie, które zapewni skuteczność Twoich działań.

Najlepsze funkcje SalesIntel

Ustal priorytety działań marketingowych, korzystając z sygnałów intencji dostosowanych do Twojego rynku docelowego

Uzyskaj dostęp do ponad 95% decydentów z różnych branż

Wzbogać istniejące rekordy CRM o aktualne dane kontaktowe

Filtruj potencjalnych klientów według atrybutów technograficznych i firmograficznych

Limity SalesIntel

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne przypadki nieaktualnych danych kontaktowych

Wyższe ceny mogą nadwyrężyć budżety mniejszych zespołów

Ceny SalesIntel

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SalesIntel

G2 : 4,3/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o SalesIntel prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 udostępnia:

Kontakty zweryfikowane przez ludzi oszczędzają mi czas stracony na złe dane, a filtry pomagają mi skupić się na moim ICP bez konieczności przeszukiwania niepotrzebnych informacji.

Kontakty zweryfikowane przez ludzi oszczędzają mi czas stracony na złe dane, a filtry pomagają mi skupić się na moim ICP bez konieczności przeszukiwania niepotrzebnych informacji.

17. Snov. io (najlepsze rozwiązanie do wielokanałowego pozyskiwania potencjalnych klientów)

za pośrednictwem Snov.io

Snov. io integruje funkcje poszukiwania potencjalnych klientów, nawiązywania kontaktów i automatyzacji, ułatwiając zarządzanie procesem sprzedaży od początku do końca. Najlepsze funkcje pomagają znaleźć potencjalnych klientów i przeprowadzić ich przez lejek sprzedażowy przy minimalnym wysiłku.

Najlepsze funkcje Snov.io

Pobieraj dane kontaktowe z domen i LinkedIn, a następnie weryfikuj adresy e-mail

Korzystaj z nieograniczonej liczby wiadomości e-mail w ramach planów Pro, aby zwiększyć wskaźniki dostarczalności

Udostępniaj szablony CRM i dane potencjalnych klientów B2B w całym zespole

Limity Snov. io

Niektórzy użytkownicy zgłaszają drobne, ale frustrujące problemy z interfejsem

Ustawienie kampanii marketingowych typu „drip” wymaga dodatkowego wysiłku, zwłaszcza dla początkujących

Ceny Snov.io

Pakiet startowy : 39 USD/miesiąc

Plany Pro: od 99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Snov. io

G2 : 4,6/5 (ponad 440 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Snov.io prawdziwi użytkownicy?

Cytat z recenzji G2:

Szczególnie podoba mi się rozszerzenie Chrome, które pozwala mi znaleźć adresy e-mail za pomocą kilku kliknięć i pomaga mi każdego dnia. Zespół obsługi klienta jest niesamowity i zawsze gotowy do pomocy w razie jakichkolwiek pytań.

Szczególnie podoba mi się rozszerzenie Chrome, które pozwala mi znaleźć adresy e-mail za pomocą kilku kliknięć i pomaga mi każdego dnia. Zespół obsługi klienta jest niesamowity i zawsze gotowy do pomocy w przypadku jakichkolwiek pytań.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wybierając bazę danych kontaktów B2B, upewnij się, że dobrze integruje się ona z istniejącymi narzędziami CRM i marketingowymi. Pomoże to usprawnić zarządzanie danymi i zmniejszyć złożoność, umożliwiając skupienie się na przekształcaniu potencjalnych klientów w rzeczywistych klientów.

Znalezienie odpowiedniej bazy danych kontaktów B2B ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów sprzedażowych. Jednak po zdobyciu danych prawdziwym wyzwaniem jest zarządzanie tymi kontaktami i przekształcenie potencjalnych klientów w rzeczywistych klientów. W tym miejscu z pomocą przychodzi solidny system CRM, taki jak ClickUp.

Dzięki ClickUp zyskujesz więcej niż tylko zarządzanie kontaktami — możesz zautomatyzować wprowadzanie danych, usprawnić współpracę zespołu i przechowywać wszystko w jednym miejscu. To idealne rozwiązanie, które pomoże Ci zachować porządek i skupić się na finalizowaniu transakcji.

