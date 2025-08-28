16 Free szablony zestawień materiałów do produkcji i zarządzania zapasami

Masz zamówienia zakupu w jednym arkuszu kalkulacyjnym.

A narzędzia do śledzenia faktur? Znajdują się one w Skrzynce odbiorczej i nie ma realnej możliwości sprawdzenia, co zostało zamówione, zrealizowane lub opłacone bez kilkunastu dodatkowych działań.

Tak, to chaos. A kiedy ten chaos spowalnia działalność i operacje, wpływa na przepływy pieniężne lub obciąża związki z dostawcami, staje się kosztowny.

Aby raz na zawsze uniknąć tego stresu, potrzebujesz gotowych do użycia szablonów.

Zamiast zaczynać od zera za każdym razem, gdy trzeba przetworzyć zamówienie lub ocenić dostawcę, te gotowe szablony pomagają tworzyć strukturę, śledzić postęp i współpracować w czasie rzeczywistym.

W tym blogu przedstawimy wyselekcjonowaną listę najbardziej praktycznych szablonów do zarządzania zakupami i zapasami, a także dokładnie wyjaśnimy, w jaki sposób każdy z nich pomaga w płynniejszym prowadzeniu działalności i zmniejsza liczbę problemów.

Zaczynamy! 🏃

Czym są szablony zestawień materiałów?

Szablon listy materiałów to standardowy dokument lub arkusz kalkulacyjny zawierający wykaz wszystkich komponentów, surowców, części i podzespołów niezbędnych do budowy lub wytworzenia produktu.

Stanowią one kluczowy punkt odniesienia w procesie planowania produkcji i zaopatrzenia, pomagając Teams zrozumieć, co należy pozyskać, w jakich ilościach i od których dostawców.

Typowy szablon listy materiałów zawiera następujące pola 👇

Pole Opis Numer części Unikalny ID dla każdego komponentu Nazwa części Opisowa nazwa części lub materiału Ilość Liczba jednostek wymaganych do wytworzenia produktu końcowego Jednostka miary Np. sztuki, metry, kilogramy Opis Więcej szczegółów na temat komponentu Dostawca Dostawca lub producent części Koszt jednostkowy Do budżetowania i zaopatrzenia Całkowity koszt Ilość × koszt jednostkowy Oznaczenie referencyjne (W elektronice) wskazuje, gdzie dana część jest używana na schemacie Poziom Pokazuje hierarchię, jeśli jest to wielopoziomowa lista materiałów Notatki Wszelkie dodatkowe informacje

Najlepsze szablony zestawień materiałów w skrócie

Czym charakteryzuje się dobry szablon listy materiałów?

Co odróżnia przeciętną listę materiałów od doskonałej? Oto kluczowe elementy, które sprawiają, że szablon listy materiałów jest skuteczny we wszystkich Teams:

przejrzysta struktura i hierarchia*: Dobry szablon BOM organizuje dane w logiczny i czytelny sposób. Powinien zapewnić wsparcie dla wielopoziomowych BOM-ów i jasno pokazywać powiązania między zespołami i podzespołami

Pola gotowe do zaopatrzenia : Obejmują one nazwy dostawców, numery części, czasy realizacji i koszt jednostkowy. Dzięki temu zespół ds. zaopatrzenia ma wszystkie informacje potrzebne do pozyskania materiałów bez konieczności poszukiwania dodatkowych szczegółów

kontrola wersji i identyfikowalność*: Każda zmiana w wykazie materiałów powinna być identyfikowalna poprzez numery wersji, daty i informacje o redaktorze. Zapobiega to kosztownym błędom podczas zmian projektowych lub produkcyjnych

kompatybilność narzędzi*: Solidna lista materiałów może zostać podłączona do systemów ERP, PLM lub systemów magazynowych przy minimalnych nakładach pracy. Powinna być łatwa do wyeksportowania w formacie CSV lub XML w celu integracji z bardziej złożonymi cyklami pracy

Wszechstronność zastosowania: różne Teams wykorzystują listy materiałów na różne sposoby — inżynieria, produkcja, zaopatrzenie, a nawet finanse. Dobry szablon listy materiałów łączy w sobie szczegółowość i przejrzystość, dzięki czemu każdy otrzymuje to, czego potrzebuje

Pola zamówień oparte na AI mogą mieć ogromne znaczenie w dobrym szablonie listy materiałów:

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Stwórz system wspólnych adnotacji w swojej liście materiałów, w którym członkowie zespołu mogą dodawać notatki kontekstowe, przyczyny zmian historycznych i uzasadnienia projektowe bezpośrednio w dokumencie.

16 szablonów zestawień materiałów

Jeśli zajmujesz się produkcją, inżynierią, projektowaniem produktów lub zaopatrzeniem, wiesz, jak szybko wszystko może się posypać bez jasnego systemu.

Jedno pominięte zamówienie, jedna nieaktualna wycena lub jeden błąd w śledzeniu może zakłócić cały harmonogram produkcji.

Jeśli Twój zespół chce ograniczyć ręczne śledzenie i zwiększyć widoczność operacji, te szablony zostały stworzone właśnie po to, aby Ci w tym pomóc.

Zobaczmy 👇$$$a

1. Szablon zamówień ClickUp

Pobierz szablon Free Wydaj widok wszystkich zamówień, dostawców i umów w jednym uporządkowanym pulpicie dzięki szablonowi zamówień ClickUp

Przyjazny dla początkujących szablon ClickUp Procurement Template to gotowy obszar roboczy, który usprawnia każdy etap procesu zaopatrzenia. Zawiera predefiniowane widoki standardowych procedur operacyjnych (SOP), katalogi dostawców i zarządzanie ryzykiem.

Znajdziesz tu intuicyjne tabele kategoryzujące dostawców według poziomu i stopnia ryzyka, które pomogą Ci szybko zidentyfikować partnerów o kluczowym znaczeniu lub potencjalne słabe punkty.

Ponadto dedykowane listy, takie jak Wnioski o przyjęcie i Negocjacje umów, pomagają śledzić wnioski, odpowiedzi na zapytania ofertowe i warunki umów w jednym miejscu. Automatyzacja zasad routingu i kolejkowania pozwala zaoszczędzić czas i ograniczyć ręczne działania następcze, a wizualne przeglądy zapewniają zespołowi operacyjnemu kontrolę nad każdym punktem kontaktowym w procesie zaopatrzenia.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Centralizuje zapotrzebowania, dane dostawców i umowy w jednym, łatwym w nawigacji pulpicie

Automatyzacja trasowania i działań następczych, oszczędzając czas i ograniczając błędy ręczne

Zapewniają widoczność poziomów dostawców i poziomów ryzyka, umożliwiając podejmowanie trafniejszych decyzji

✅ Idealne dla: kierowników ds. zaopatrzenia, Teams operacyjnych lub start-upów tworzących swój pierwszy formalny proces dostawczy

📚 Koniecznie przeczytaj: Szablony harmonogramów produkcji do planowania produkcji

2. Szablon planu projektu produkcyjnego ClickUp

Pobierz Free szablon Śledź postępy realizacji planu produkcji sekcja po sekcji w szablonie planu projektu produkcyjnego ClickUp

Szablon planu projektu produkcyjnego ClickUp to idealne rozwiązanie do zarządzania dużymi, wielopoziomowymi projektami bez chaosu.

Zaczyna się od prostego widoku listy, w którym można zaplanować cały projekt, podzielony na sekcje, działy i priorytety. Każde zadanie ma pola niestandardowe dotyczące poziomu wysiłku, poziomu wpływu i zespołu odpowiedzialnego.

Chcesz dołączyć załącznik lub dokument referencyjny? Po prostu umieść go w polu Pliki, aby wszystko pozostało w jednym miejscu.

Takie ustawienia są szczególnie pomocne, gdy nad jednym gotowym produktem pracuje wiele Teams, zapewniając wszystkim widoczność zależności, obowiązków i osi czasu.

Stamtąd możesz przejść do widoku tablicy Postęp planowania, gdzie każde działanie staje się kartą na tablicy Kanban z funkcją przeciągania i upuszczania. Co więcej, szablon nie jest sztywny. Możesz edytować strukturę sekcji, dostosowywać oceny wysiłku lub zmieniać przypisania działów za pomocą jednego kliknięcia.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Dziel złożone projekty produkcyjne na łatwe do zarządzania sekcje i priorytety

Konfigurowalne pola i widoki Kanban zapewniają spójność Teams i elastyczność cyklu pracy

Ułatwiają śledzenie zależności, obowiązków i osi czasu między działami

✅ Idealne dla: Teams produkcyjnych, kierowników operacyjnych lub wszystkich osób koordynujących wieloetapowe projekty między działami

🌼 Czy wiesz, że: Na początku lat 50. producenci zarządzali listami materiałów przy użyciu kart perforowanych lub metod papierowych, które były żmudne i podatne na błędy. Pod koniec lat 50. i na początku lat 60. procesor BOMP (Bill of Materials Processor) firmy IBM — który w 1965 r. przekształcił się w DBOMP (Database Bill of Materials Processor) — umożliwił bardziej zaawansowane, oparte na dyskach, hierarchiczne przechowywanie danych BOM, zapoczątkowując nową erę automatyzacji.

3. Szablon zarządzania zapasami ClickUp

Pobierz Free szablon Organizuj i prowadź śledzenie zapasów według statusu, korzystając z szablonu zarządzania zapasami ClickUp

Dzięki prostemu, ustrukturyzowanemu cyklu pracy szablon zarządzania zapasami ClickUp pomaga monitorować poziomy zapasów, śledzić potrzeby związane z ponownym zamawianiem i zmniejszać nieefektywność związaną z zapasami. Niezależnie od tego, czy zarządzasz towarami fizycznymi, komponentami sprzętu czy materiałami biurowymi, ten szablon zapewnia pełną widoczność tego, co jest dostępne, co wymaga uzupełnienia i co zostało wycofane.

Wewnątrz masz dostęp do widoku tablicy, uporządkowanego według warunków magazynowych, braków magazynowych i produktów wycofanych z użycia, dzięki czemu możesz natychmiast sprawdzić warunek każdego elementu. Każde zadanie reprezentuje pojedynczy element w magazynie, co pozwala przypisać odpowiedzialność, dołączyć załącznik i uwzględnić kluczowe informacje o produkcie, takie jak ilość, dostawca lub termin ponownego zamówienia.

Dzięki dodatkowym widokom, takim jak tabela, oś czasu, lista i aktualizacje zamówień, możesz przełączać się między przeglądami operacyjnymi a bardziej szczegółowymi układami planowania w zależności od potrzeb swojego zespołu.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Natychmiastowy podgląd statusu zapasów dzięki wizualnym widokom tablicy dla elementów dostępnych w magazynie, niedostępnych i wycofanych z oferty

Przypisuj obowiązki i dodawaj załączniki bezpośrednio do poszczególnych elementów magazynowych, aby zapewnić płynne śledzenie

Wiele widoków (tabela, oś czasu, lista) pozwala przełączać się między planem ogólnym a szczegółowym

idealne dla: *kierowników operacyjnych, Teams realizujących zamówienia lub kierowników łańcucha dostaw, którzy potrzebują centralnego miejsca do śledzenia zapasów w czasie rzeczywistym

4. Szablon zapasów ClickUp

Pobierz szablon Free Wykorzystuj szablon magazynu ClickUp do śledzenia elementów magazynowych, danych dostawców i statusów płatności

Szablon ClickUp Inventory Template pomaga zarządzać zapasami materiałów, usprawniać procesy zaopatrzenia i ułatwia kompleksowe zarządzanie projektami. Niezależnie od tego, czy współpracujesz z wieloma zewnętrznymi dostawcami, czy zarządzasz zapasami w różnych Teams, ten szablon zapewnia przejrzystość danych dotyczących zapasów i pomaga uniknąć problemów związanych z zaopatrzeniem.

Zacznij od widoku listy zapasów, który pokazuje wszystkie elementy magazynowe i istotne szczegóły, takie jak ilość, punkty ponownego zamówienia, koszt jednostkowy i informacje o dostawcach. Możesz nawet skonfigurować formuły, aby automatycznie aktualizować dane liczbowe.

Aby zrozumieć dane z różnych perspektyw, przejdź do widoków takich jak Według statusu płatności lub Według dostawcy. A co najlepsze? W tym szablonie zapasów możesz uzyskać dostęp do widoku mapy lokalizacji dostawców, aby zwizualizować rozmieszczenie geograficzne dostawców, co pomaga nadzorować cały cykl pracy zarządzania relacjami z dostawcami.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Organizują wszystkie szczegóły dotyczące zapasów, informacje o dostawcach i statusy płatności w jednym miejscu

Wbudowane formuły i widoki mapy pomagają wizualizować lokalizacje dostawców i zautomatyzować obliczenia

Łatwo filtruj i analizuj zapasy według statusu płatności, dostawcy lub innych klucz pól

idealne dla: *zespołów ds. zaopatrzenia, kierowników ds. zapasów lub wszystkich osób zarządzających zapasami u zewnętrznych dostawców

5. Szablon rejestru zapasów ClickUp Business

Pobierz Free szablon Skorzystaj z szablonu rejestru zapasów ClickUp Business, aby rejestrować szczegóły elementów, monitorować poziomy zapasów i śledzić potrzeby związane z ponownym zamawianiem, korzystając z widoków formularza, listy i podsumowań

Szablon rejestru zapasów ClickUp Business zapewnia małym firmom i rozwijającym się Teams prosty i niezawodny sposób śledzenia poziomów zapasów, unikania niedoborów i przygotowania się do ponownego zamówienia.

Zaczyna się od formularza elementu magazynowego, który pomaga zespołowi rejestrować nowe zapasy w standardowy sposób. Pola takie jak nazwa elementu, numer SKU, dostawca, minimalna ilość zamówienia i czas realizacji zapewniają, że od razu wprowadzisz właściwe dane. Co więcej? Wystarczy udostępnić formularz za pomocą przycisku Kopiuj link, a członkowie zespołu będą mogli bezpośrednio przesyłać aktualizacje.

Po przesłaniu elementy pojawiają się w widoku lista zapasów, pogrupowane według kategorii dla łatwiejszej nawigacji. Możesz bezpośrednio edytować pola, aktualizować ilości lub dodawać etykiety dla szybkiego odniesienia. Ułatwia to zarządzanie rosnącą listą produktów bez konieczności przechodzenia między narzędziami.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Proste formularze ułatwiają każdemu rejestrowanie nowych zapasów i aktualizowanie stanów magazynowych

Grupowane widoki listy i edytowalne pola usprawniają zarządzanie produktami w miarę rozwoju Business

Lekkie, ale wydajne — idealne dla małych Teams, które potrzebują wydajności bez komplikacji

idealne dla: *małych Business, sprzedawców detalicznych lub każdego Teams poszukującego prostego, ale skutecznego sposobu zarządzania zapasami

Prześlij dowolny plik danych do ClickUp Brain i poproś o rozbicie zawartości!

6. Szablon zamówienia zakupu i zapasów ClickUp

Pobierz szablon Free Skorzystaj z szablonu zamówień zakupu i zapasów ClickUp, aby śledzić zamówienia za pomocą konfigurowalnych statusów

Szablon zamówienia zakupu i zapasów ClickUp to wielowidokowa przestrzeń robocza stworzona w celu usprawnienia zamówień zakupu, śledzenia poziomów zapasów i zapewnienia zespołowi spójności informacji o tym, co jest w drodze i co już znajduje się w magazynie.

Wykorzystują one widok tablicy pogrupowany według statusu, co ułatwia wizualizację ścieżki każdego elementu — od Do zamówienia przez Oczekujące, Gotowe do przeglądu i dalej. Możesz tworzyć zadania dla każdego zamówienia zakupu, przypisywać je członkom zespołu, dołączać załączniki i przenosić je przez 14 konfigurowalnych statusów, które odzwierciedlają Twój cykl pracy.

To, co wyróżnia ten szablon, to doskonała równowaga między strukturą a elastycznością. Możesz monitorować ruchy zapasów, rejestrować interakcje z dostawcami i mieć pewność, że każdy element jest sprawdzany, zatwierdzany i dostarczany bez żadnych domysłów.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Wizualizuj przebieg każdego zamówienia dzięki konfigurowalnym tablicom statusów

Śledzi ruchy zapasów i interakcje z dostawcami, zapewniając zakończoną przejrzystość procesu

Równowaga między strukturą a elastycznością, dostosowana do Twojego unikalnego cyklu pracy zaopatrzenia

idealne dla: *kierowników ds. zaopatrzenia, Teams magazynowych i kierowników operacyjnych, którzy potrzebują przejrzystego, opartego na współpracy procesu obsługi zamówień zakupowych i aktualizacji stanów magazynowych

📮 ClickUp Insight: Około 43% pracowników wysyła codziennie od 0 do 10 wiadomości. Chociaż sugeruje to bardziej ukierunkowane lub przemyślane rozmowy, może to również wskazywać na brak płynnej współpracy, ponieważ ważne dyskusje odbywają się gdzie indziej (np. za pośrednictwem e-mail). Aby uniknąć niepotrzebnego przechodzenia między platformami i zmiany kontekstu, potrzebujesz aplikacji do pracy, takiej jak ClickUp, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — a wszystko to dzięki AI, która pomaga pracować wydajniej.

7. Szablon formularza zamówienia produktu ClickUp

Pobierz Free szablon Skorzystaj z szablonu formularza zamówienia produktu ClickUp, aby zbierać zamówienia od klientów, śledzić realizację zamówień i obsługiwać problemy związane z dostawą dzięki automatycznym aktualizacjom i pulpitowi zamówień na żywo

Szablon formularza zamówienia produktu ClickUp to formularz dla klientów i system back-office w jednym. Pomaga firmom zbierać zamówienia, zarządzać realizacją i śledzić problemy związane z zamówieniami bez konieczności żonglowania e-mailami, arkuszami kalkulacyjnymi lub niepołączonymi narzędziami.

Zacznij od udostępniania formularza zamówienia produktu bezpośrednio swoim klientom za pośrednictwem strony internetowej, sklepu internetowego lub prostego linku.

Po złożeniu nowe zamówienia pojawiają się natychmiast w widoku Lista nowych zamówień. Widok ten wyświetla tylko najnowsze wpisy. Można również dodać sugerowane formuły, takie jak Cena całkowita (cena jednostkowa × ilość) i Dni od złożenia zamówienia, aby uzyskać natychmiastową widoczność w wartości zamówienia i terminach — idealne rozwiązanie do ustalania priorytetów lub działań następczych.

Aby wszystko przebiegało jeszcze płynniej, wbudowane automatyzacje ClickUp zajmują się aktualizacjami za Ciebie. Na przykład po dodaniu numeru śledzenia status zmienia się na W transporcie.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Zbieraj zamówienia klientów za pomocą formularza, który można udostępniać, i śledź realizację zamówień w czasie rzeczywistym

Automatyzują aktualizacje statusu i śledzenie zamówień, ograniczając pracę ręczną

Aktualizowane na bieżąco pulpity nawigacyjne i sugerowane formuły zapewniają natychmiastowy wgląd w wartość zamówień i terminy realizacji

✅ Idealne dla: sklepów internetowych, firm zajmujących się sprzedażą produktów lub Teams realizujących zamówienia, które poszukują niezawodnego, skalowalnego sposobu zarządzania przychodzącymi zamówieniami i śledzenia ich na każdym kroku procesu

8. Szablon faktury ClickUp

Pobierz Free szablon Twórz profesjonalne faktury dzięki szablonowi faktury ClickUp

Szablon faktury ClickUp ma przejrzysty, profesjonalny układ, który pomaga firmom w śledzeniu usług podlegających rozliczeniu, zarządzać warunkami płatności i jasno przedstawiać koszty projektu.

Ten szablon w formacie dokument zawiera przejrzyste sekcje z informacjami o firmie i kliencie, datami faktur i terminami płatności oraz dobrze zorganizowaną tabelę z podziałem opłat. Możesz grupować koszty według projektów, wyświetlać sumy częściowe dla każdej sekcji oraz dodawać opłaty lub rabaty. Szablon uwzględnia nawet zmiany zamówień, dzięki czemu idealnie nadaje się do prac ciągłych lub wieloetapowych.

To, co sprawia, że ten szablon jest szczególnie przydatny, to jego elastyczność. Każda sekcja jest podzielona na szczegóły na poziomie zadań, a rozliczenia można dokonywać według ilości, godzin lub stawki, w zależności od usługi. Bieżąca suma częściowa i całkowite saldo należności zapewniają klientom przejrzysty widok tego, ile są winni.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Profesjonalny, przejrzysty układ do przedstawiania klientom szczegółowych faktur elementów

Elastyczne opcje rozliczeń — według ilości, godzin lub stawki — pasują do każdej usługi lub projektu

Wbudowane sekcje dla zleceń zmian i bieżących sum częściowych zapewniają, że wszystko jest przejrzyste

✅ Idealne dla: freelancerów, agencji i Teams usługowych, które chcą przedstawiać profesjonalne faktury z wyszczególnionymi elementami projektu

9. Szablon śledzenia faktur ClickUp

Pobierz szablon Free Śledź faktury według statusu i terminu dzięki szablonowi śledzenia faktur ClickUp

Szablon śledzenia faktur ClickUp zapewnia Businessom prosty, ale skuteczny sposób monitorowania wpływających płatności. Niezależnie od tego, czy zarządzasz rozliczeniami klientów, projektami freelancerów, czy fakturami w całym łańcuchu dostaw, ten szablon na poziomie listy pomoże Ci uporządkować wszystko, od terminów płatności po informacje o cenach, w jednym przejrzystym pulpicie.

Każde zadanie zawiera ważne szczegóły, takie jak nazwa klienta, dane kontaktowe, rodzaj płatności i stawka, dzięki niestandardowym polom. Zamiast żonglować arkuszami kalkulacyjnymi lub wątkami e-mailowymi, możesz zarządzać wszystkimi fakturami za pomocą uporządkowanych pól, które można łatwo filtrować, sortować i aktualizować.

Skorzystaj z widoku listy, aby śledzić wszystkie faktury w jednym miejscu, w tym widoku skupiającym się na wpłatach. Jeśli wolisz wizualny cykl pracy, przejdź do widoku tablicy, gdzie możesz przeciągać i upuszczać faktury między statusami, takimi jak niezapłacone, przeterminowane i zapłacone. To szybki sposób na sprawdzenie Pulsu stanu płatności.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Porządkuje wszystkie faktury według statusu, terminu płatności i klienta w jednym pulpicie kontrolnym

Pola niestandardowe pozwalają uchwycić każdy szczegół, ułatwiając sortowanie i filtrowanie

Widok wizualny tablicy pozwala przeciągać i upuszczać faktury między statusami w celu szybkiej aktualizacji

✅ Idealne dla: freelancerów, zespołów finansowych i firm obsługujących klientów, które muszą zarządzać fakturami dla wielu kontaktów, projektów lub działów

10. Szablon realizacji zamówień ClickUp

Pobierz szablon Free Śledź zamówienia zakupu i surowce dzięki szablonowi realizacji zamówień ClickUp z pulpitami nawigacyjnymi na żywo i śledzeniem postępów

Szablon realizacji zamówień ClickUp to gotowe do użycia obszar roboczy, który pomaga zarządzać całym cyklem zamówień, od śledzenia surowców i zamówień zakupowych po monitorowanie postępów i terminów.

Szablon opiera się na dwóch podstawowych listach: Zamówienia i Surowce. Każde zadanie na tych listach reprezentuje zamówienie lub element materiałowy i zawiera pola, które można dostosować, takie jak rodzaj płatności, nazwa klienta, stawka i termin płatności. Możesz również tworzyć powtarzające się zadania dla powtarzających się zakupów, dzięki czemu nie musisz co miesiąc zaczynać od nowa.

Pulpit nawigacyjny z przeglądem łączy wszystkie elementy. Zapewnia on aktualny podgląd procesu realizacji zamówień wraz z paskami postępu, tagami priorytetów oraz datami rozpoczęcia/data końcowa dla wszystkich list. Znajdziesz tam również sekcje z dokumentami dodanymi do zakładek, ostatnią aktywnością i zadaniami z własnością.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Zarządzaj całym cyklem zamówień, od surowców po zamówienia zakupu, w jednym obszarze roboczym

Konfigurowalne pola i powtarzające się zadania upraszczają powtarzalne zakupy i śledzenie

Pulpit kontrolny z przeglądem na żywo zapewnia natychmiastową widoczność w postępie realizacji zamówień i wąskie gardła

✅ Idealne dla: Teams ds. łańcucha dostaw, kierowników magazynów lub kierowników operacyjnych, którzy chcą poprawić widoczność zamówień, zmniejszyć liczbę wąskich gardeł i prowadzić śledzenie wydajności realizacji zamówień

11. Szablon listy kontrolnej zarządzania dostawcami ClickUp

Pobierz szablon Free Szablon listy kontrolnej zarządzania dostawcami ClickUp pomaga oceniać, organizować i poprawiać relacje z dostawcami.

Szablon listy kontrolnej zarządzania dostawcami ClickUp pomaga oceniać, organizować i poprawiać relacje z dostawcami.

Zacznij od wbudowanego formularza oceny dostawcy. Formularz gromadzi istotne informacje o dostawcy, takie jak struktura firmy, dane kontaktowe i jakość operacyjna. Oceniający stosują standardowy system punktacji (od poniżej normy do przekracza oczekiwania) w oparciu o wiele kryteriów, zapewniając spójny proces oceny oparty na danych.

Po przesłaniu formularza dostawca zostaje dodany jako zadanie na liście Oceny dostawców, w statusie DO SPRAWDZENIA. Stamtąd można przenieść zadanie do statusu W TRAKCIE SPRAWDZANIA, a następnie obliczyć łączną ocenę dostawcy za pomocą gotowego pola formuły.

Dla firm korzystających z narzędzi do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) szablon ten stanowi pomost między oceną dostawców a usystematyzowanymi cyklami pracy zaopatrzenia.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Standaryzacja oceny dostawców dzięki wbudowanym formularzom i systemom punktacji

Śledź status i wyniki dostawców, aby podejmować lepsze decyzje dotyczące zaopatrzenia

Wypełniają lukę między oceną dostawców a cyklami pracy planowania zasobów Enterprise

idealne dla: *zespołów ds. zaopatrzenia, kierowników ds. dostawców i kierowników operacyjnych, którzy chcą usprawnić proces wyboru dostawców, zmniejszyć ryzyko związane z łańcuchem dostaw i utrzymać standardy jakości

12. Szablon zapytania ofertowego ClickUp

Pobierz Free szablon Skorzystaj z szablonu ClickUp Request for Quote Template, aby wysłać szczegółowe zapytania ofertowe zawierające ceny, warunki wysyłki i płatności

Szablon zapytania ofertowego ClickUp pomaga ujednolicić i usprawnić proces uzyskiwania wycen od dostawców (dzięki czemu można szybko porównać podobne produkty). Niezależnie od tego, czy zamawiasz materiały, sprzęt czy usługi, ten szablon zapytania ofertowego zapewnia spójność, porządek i profesjonalizm.

Ten szablon, zaprojektowany w przejrzystym formacie dokumentu, zawiera wszystkie kluczowe elementy dobrze skonstruowanego zapytania ofertowego: dane firmy, okres ważności oferty, numer zamówienia, metodę wysyłki i warunki płatności.

W dolnej części znajdziesz prostą tabelę, w której możesz zapisać ilość elementów, opisy, cenę jednostkową i całkowite koszty. Dzięki temu w ciągu kilku minut można łatwo wygenerować oferty dla klientów.

Aby uatrakcyjnić ofertę, możesz dostosować ją do jednorazowych zakupów lub stałych związków z dostawcami, uwzględnić obliczenia podatków lub opłat, a nawet włączyć ją do szerszego cyklu pracy zarządzania zakupami lub dostawcami w ClickUp.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Usprawniają data powstania zapytań ofertowych dzięki przejrzystemu, profesjonalnemu formatowi zawierającemu wszystkie kluczowe szczegóły

Ułatwiają one porównanie ofert dostawców, co pozwala na szybsze podejmowanie decyzji

Możliwość dostosowania do zakupów jednorazowych lub cyklicznych, z wbudowanymi tabelami rozbicia kosztów

✅ Idealne dla: zespołów ds. zaopatrzenia, kierowników łańcucha dostaw i działów finansowych, które często zwracają się do zewnętrznych dostawców z prośbą o wycenę

13. Szablony zestawień materiałów w programie Excel według kierownika zarządzania projektami

za pośrednictwem kierownika zarządzania projektami

Szablon listy materiałów w programie Excel autorstwa Project Manager pomoże Ci zarządzać częściami, komponentami i materiałami wykorzystywanymi w procesie produkcji. Został on stworzony z myślą o odzwierciedleniu rzeczywistych cykli pracy i zawiera pola wykraczające poza ilość i koszt.

Każda część listy materiałów zawiera takie szczegóły, jak nazwa części, numer części, opis, koszt jednostkowy i koszt całkowity. Dostępne jest również pole poziom listy materiałów, które pomaga w śledzeniu, gdzie znajduje się każdy element w hierarchii.

Ponieważ szablon zawiera surowce, informacje dotyczące montażu oraz podział kosztów, sprawdza się również w przypadku Teams zarządzających zapasami i zasobami. Możesz śledzić ilości i całkowite koszty poszczególnych elementów, co ułatwia planowanie produkcji bez nadmiernego gromadzenia zapasów lub ponoszenia zbyt wysokich kosztów.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Użyj śledzenia każdej części, komponentu i materiału dzięki szczegółowym polom dostosowanym do rzeczywistych cykli pracy

Zawierają poziomy BOM i zestawienia kosztów, umożliwiające precyzyjne planowanie produkcji

Sprawdza się zarówno w zarządzaniu zapasami, jak i alokacji zasobów w programie Excel

idealne dla: *inżynierów, planistów projektów produkcyjnych i użytkowników systemów ERP zarządzających zespołami, komponentami lub surowcami w programie Excel

📌 Szybka wskazówka: Usprawnij planowanie zasobów przedsiębiorstwa, używając tego samego szablonu do śledzenia wszystkich fizycznych części, niezależnie od tego, czy zarządzasz modułową strukturą listy materiałów, czy uczysz się poprzez cykle pracy w stylu Excel University.

14. Szablon listy materiałów w programie Excel autorstwa Katana

za pośrednictwem Katana

Szablon listy materiałów w programie Excel firmy Katana może być przydatny dla producentów, którzy chcą uporządkować części produkcyjne, podzespoły, koszty i cały proces produkcji w jednym miejscu.

Jeśli pracujesz z wieloma wariantami produktów lub po prostu chcesz w bardziej przejrzysty sposób zaplanować swoje komponenty, ten szablon Excel do tworzenia zestawień materiałów zapewnia proste, ale uporządkowane podejście.

Jeśli szukasz szablonów Excel do produkcji, ten jest przejrzysty i gotowy do użycia. Niezależnie od tego, czy ustalasz pełną listę materiałów, czy dopiero zaczynasz śledzenie materiałów w Excelu, ten szablon zapewni Ci solidną podstawę.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Uporządkuj części produkcyjne, podzespoły i koszty w przejrzystym, gotowym do użycia arkuszu kalkulacyjnym

Wsparcie dla wielu wariantów produktów i strukturalnej mapy BOM

Wystarczająco proste dla początkujących, a jednocześnie solidne, aby sprostać złożonym potrzebom produkcyjnym

✅ Idealne dla: Teams produkcyjnych, inżynierów i projektantów produktów zarządzających wieloma zestawami i kosztami materiałów w programie Excel

15. Szablon listy materiałów w formacie Excel/Arkusze Google autorstwa Vertex42

za pośrednictwem Vertex42

Szablon listy materiałów firmy Vertex42 to elastyczny arkusz kalkulacyjny stworzony z myślą o prostym śledzeniu części, wizualnych odniesieniach i kontroli wersji.

Szablon zawiera konfigurowalną listę części, do której można dodawać nazwy części, ID, ceny, a nawet zdjęcia. Po wybraniu ID części w głównym arkuszu listy materiałów pozostałe informacje są automatycznie wypełniane za pomocą formuł VLOOKUP.

W wersji Arkusze Google można osadzać obrazy bezpośrednio w komórkach za pomocą funkcji Obraz w komórce.

Osobny arkusz historii zmian pomaga śledzić zmiany w konstrukcji produktów. Chociaż nie jest to pełne rozwiązanie MRP, śledzenie zmian jest przydatnym narzędziem dla małych Teams, które starają się zarządzać aktualizacjami bez chaosu związanego z wersjami.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Konfigurowalna lista części z funkcją automatycznego wypełniania i wsparciem obrazów ułatwiającą śledzenie części

Wbudowana historia zmian pomaga zarządzać aktualizacjami produktów i kontrolą wersji

Elastyczne rozwiązanie dla programów Excel i Arkusze Google, idealne dla małych Teams

✅ Idealne dla: Projektantów produktów, inżynierów lub małych producentów tworzących lekkie listy materiałów w programie Excel lub Arkusze Google

🧠 Ciekawostka: Od końca XVII wieku brytyjska marynarka wojenna zaczęła formalizować standardy budowy statków poprzez tzw. „Establishments of Dimensions” (ustalenia wymiarów). Określały one obowiązkowe parametry statków, takie jak długość pokładu działowego, stępka, szerokość, a nawet grubość desek, i były aktualizowane na przestrzeni czasu (zwłaszcza w latach 1706, 1719, 1733, 1741 i 1745).

16. Szablon listy materiałów w programie Excel autorstwa TemplateLAB

za pośrednictwem TemplateLAB

Szablon listy materiałów w programie Excel firmy TemplateLAB jest przeznaczony dla Teams zajmujących się szczegółową konstrukcją urządzeń elektronicznych lub sprzętu. Zawiera on kompleksowy wykaz wszystkich komponentów wykorzystanych w projekcie, w tym ich ilość, powierzchnię, numery katalogowe i informacje o dostawcach.

Każdy element jest wymieniony według oznaczenia, a po nim znajduje się szczegółowy opis, numer części i informacje o dostawcach. Jest nawet kolumna, w której można zaznaczyć, czy część jest już populacja na tablicy, co pomaga podczas montażu i kontroli.

Wyróżniającą funkcją jest skupienie się na zaopatrzeniu u wielu dostawców. Każdy wiersz zawiera maksymalnie trzech dostawców z aktywnymi połączonymi linkami do części, co pomaga porównać dostępność i ceny.

Szablon zawiera również sekcję status „Populate” (Wypełnij) i sekcję „Placement” (Umiejscowienie), co ułatwia koordynację między zespołami projektowymi, zaopatrzeniowymi i montażowymi.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Kompleksowy podział komponentów, dostawców i informacji o zaopatrzeniu dla produkcji elektroniki

Kolumny wielu dostawców i aktywne linki do części ułatwiają porównywanie cen i dostępności

Zawierają informacje o statusie i notatce populacji elementów, co ułatwia montaż i kontrolę

✅ Idealne dla: inżynierów elektroniki, projektantów płytek drukowanych i Teams produkcyjnych zajmujących się pozyskiwaniem komponentów, budową prototypów i montażem tablic

Uporządkuj swój cykl pracy dzięki ClickUp

Zarządzanie zaopatrzeniem, produkcją i zapasami jest wystarczająco skomplikowane.

Odpowiednie szablony mogą znacznie odciążyć Cię od tych obowiązków, zapewniając strukturę, widoczność i zmniejszając liczbę pominiętych elementów.

Jeśli masz dość żonglowania niepowiązanymi arkuszami kalkulacyjnymi i aktualizacjami między Teams, ClickUp łączy wszystko w jednym miejscu. Od zestawień materiałów i kontroli zapasów po śledzenie zamówień i cykle pracy związane z realizacją zamówień — konfigurowalne szablony ClickUp są zaprojektowane tak, aby działać tak samo jak Twój zespół.

Połącz je z Brain, Chat i automatyzacja, aby zapewnić najwyższą przejrzystość wszystkich cykli pracy.

✅ Zarejestruj się w ClickUp już dziś!