Darmowe szablony biznesplanów dla start-upów umożliwiające skalowalny rozwój

Każdy startup zaczyna się od pomysłu. Jednak przekształcenie tego pomysłu w zrównoważoną, skalowalną nową firmę — to właśnie na tym etapie prawie 90% założycieli napotyka przeszkodę.

Od zbierania funduszy po plany zatrudnienia — początki budowania firmy są chaotyczne. Często brakuje nie pasji czy wizji, ale struktury. W tym pomoże Ci solidny biznesplan.

Ale zacząć od zera? Tak nie wygląda życie założyciela firmy! Dlatego stworzyliśmy zestaw darmowych szablonów biznesplanów dla start-upów w ClickUp — aplikacji, która zawiera wszystko, czego potrzebujesz do pracy — zaprojektowanych nie tylko po to, aby pomóc Ci wystartować, ale także aby pomóc Ci rozwijać się w jasny sposób.

📊 Badania pokazują: Firmy posiadające biznesplan rozwijają się o 30% szybciej niż te, które nie mają jasno określonych celów ani kierunku działania.

Czym są szablony biznesplanów dla start-upów?

Szablony biznesplanów dla start-upów to gotowe konspekty, które pomogą Ci zorganizować i wyjaśnić, jak będzie działać Twoja firma. Zamiast zaczynać od pustej strony, wpisujesz kluczowe informacje w odpowiednich miejscach — np. produkt, dla kogo jest przeznaczony, w jaki sposób będziesz zarabiać i jakie kroki podejmiesz, aby się rozwijać.

Te szablony pomogą Ci przelać pomysły na papier, wyznaczyć cele i zapewnić spójność działań zespołu. Przydadzą się również, gdy będziesz musiał przedstawić plan działania inwestorom, partnerom lub kredytodawcom.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wybierz szablon biznesplanu dla startupów, który myśli jak inwestor. Oznacza to, że powinien on podkreślać trakcję, znajomość rynku i jasną ścieżkę do rentowności, a nie tylko wygórowane cele. Szablony, które pomagają poprzeć każde twierdzenie danymi, naprawdę się wyróżniają.

16 najlepszych szablonów biznesplanów dla start-upów

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją drogę na szczyt, czy zarządzasz szybko rozwijającym się zespołem, ClickUp ma szablon dla każdego etapu Twojej podróży. Jednak większość szablonów przypomina zadania domowe — te nie.

Są inteligentne, precyzyjne i stworzone, aby rozwijać Twoją firmę.

Jodi Salice, dyrektor kreatywny w United Way Suncoast*, doskonale to podsumowuje

Nie mogę się nachwalić tego narzędzia. Dzięki automatyzacji, szablonom i różnym rodzajom śledzenia i widoków, z ClickUp po prostu nie da się popełnić błędu.

Nie mogę się nachwalić tego narzędzia. Dzięki automatyzacji, szablonom i różnorodnym rodzajom śledzenia i widoków, z ClickUp po prostu nie można się pomylić.

Ty również możesz osiągnąć podobne wyniki. Oto wybór najlepszych szablonów ClickUp do tworzenia strategii biznesowych, planów, uruchamiania działalności i nie tylko:

1. Szablon biznesplanu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zyskaj jasność i kierunek dzięki szablonowi biznesowego planu ClickUp

Napisanie kompletnego biznesplanu nie musi być przytłaczającym zadaniem. Szablon dokumentu ClickUp Business Plan zapewnia przejrzysty i profesjonalny układ, który pomoże Ci stworzyć biznesplan od początku do końca.

Zawiera wszystkie niezbędne sekcje, takie jak streszczenie, badania rynku, cele i plany finansowe, dzięki czemu nie musisz się zastanawiać, co uwzględnić.

Każda sekcja jest uporządkowana w jednym miejscu, a pomysły można łatwo przekształcić w zadania bezpośrednio w ClickUp. Jeśli współpracujesz z partnerami, ułatwia to wszystkim współpracę w czasie rzeczywistym. To nie jest tylko dokument, to plan działania, który można tworzyć i dostosowywać w miarę rozwoju firmy.

Co można z tym zrobić:

Organizuj zadania według obszarów działalności w widoku Tematów, idealnym do tworzenia planów marketingowych produktów, finansowania i nie tylko

Śledź status w czasie rzeczywistym dzięki widokowi statusu, aby wszyscy byli na bieżąco

Twórz osie czasu dla inicjatyw w widoku osi czasu, aby zapobiegać opóźnieniom i wizualizować zależności

Przechowuj i aktualizuj dokumenty planowania w widoku Business Plan, aby mieć dostęp do jednego źródła informacji

Ustaw spersonalizowane powiadomienia, aby być na bieżąco z zmianami i postępami

Mierz wydajność zadań, aby utrzymać wydajność i przyspieszyć postępy

🔑 Idealne dla: Zespołów start-upowych, które chcą dostosować wizję, strategię marketingową i realizację do planu biznesowego w czasie rzeczywistym

🧠 Twardy fakt: Około 70% inwestorów venture capital odmawia inwestycji w firmy bez solidnego planu.

2. Szablon dokumentu biznesowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz gotowe do przedstawienia inwestorom plany, korzystając z szablonu dokumentu ClickUp Business Plan

Każdy startup potrzebuje czegoś więcej niż tylko prezentacji — dobrze skonstruowany biznesplan jest tym, co pozwala zrealizować wielki pomysł. Szablon dokumentu ClickUp Business Plan to kompleksowy obszar roboczy do opracowywania i udoskonalania modelu biznesowego, rynku docelowego, pozycji konkurencyjnej, strategii przychodów i prognoz finansowych.

Możesz współpracować ze współzałożycielami, aktualizować kluczowe sekcje w czasie rzeczywistym, a nawet łączyć zadania z priorytetami strategicznymi — wszystko to podczas tworzenia planu rozwoju zespołu, który ewoluuje wraz z Twoją firmą.

Dzięki temu możesz:

Zdecyduj, co chcesz osiągnąć dzięki biznesplanowi

Przeanalizuj swoją branżę i konkurencję, aby zrozumieć rynek

Opisz misję, wizję i wartości swojej firmy, aby wyjaśnić, czym się ona zajmuje

Opisz, co oferujesz i kim są Twoi klienci

Stwórz propozycję budżetu i oszacuj przyszłe dochody i wydatki

Zaplanuj strukturę zespołu i określ, kogo musisz zatrudnić

Zidentyfikuj potencjalne ryzyka i sposoby radzenia sobie z nimi

Przejrzyj swój plan i wprowadź aktualizacje, aby był zawsze aktualny

🔑 Idealne dla: Założycieli opracowujących swój pierwszy biznesplan lub przygotowujących się do rozmów dotyczących pozyskania funduszy.

3. Szablon planu biznesowego ClickUp Lean

Pobierz darmowy szablon Uprość swoją strategię dzięki szablonowi Lean Business Plan od ClickUp

Jeśli potrzebujesz biznesplanu, ale nie chcesz pisać długiego raportu, szablon ClickUp Lean Business Plan jest dobrym wyborem.

W przeciwieństwie do tradycyjnego biznesplanu, pomaga skupić się na kluczowych aspektach działalności, takich jak segmenty klientów, propozycja wartości, źródła przychodów i struktura kosztów, bez konieczności spędzania godzin na pisaniu szczegółowych stron.

📮ClickUp Insight: 92% pracowników umysłowych ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych w czatach, e-mailach i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji krytyczne informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami ClickUp nie musisz się o to martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

Układ jest szybki i prosty do wypełnienia, co jest świetnym rozwiązaniem, jeśli nadal testujesz pomysły lub przygotowujesz się do pierwszych spotkań z inwestorami.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Podsumuj główne punkty swojego planu w widoku Podsumowanie planu

Wizualizuj swój ogólny model biznesowy w widoku Business Model Canvas

Sortuj i śledź zadania według ważności, korzystając z widoku według priorytetów

Organizuj zadania za pomocą statusów „Otwarte” i „Zakończone”, aby śledzić postępy

🔑 Idealne dla: Założycieli, którzy chcą szybko i bez zbędnych formalności stworzyć mapę swojego pomysłu na biznes i sprawdzić jego wykonalność.

👀 Czy wiesz, że Zespoły świadczące profesjonalne usługi, takie jak RevPartners, dostarczają usługi o 64% szybciej dzięki wykorzystaniu podręczników dostaw dla klientów stworzonych przy użyciu szablonów ClickUp, co skraca czas poświęcany na organizację i realizację zadań.

4. Szablon tablicy ClickUp Startup Canvas

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj model swojego startupu na szablonie tablicy ClickUp Startup Canvas

Szablon tablicy ClickUp Startup Canvas jest idealny, jeśli lubisz wizualnie planować swoje działania.

Pomaga naszkicować uzasadnienie biznesowe pomysłu na startup, np. problem, który rozwiązujesz, produkt, dla kogo jest przeznaczony i jak dotrzesz do klientów. Dzięki temu zyskujesz elastyczną przestrzeń do współpracy, w której możesz kształtować wizję swojego startupu.

Wykorzystaj go do:

Wizualnie zaplanuj swoją propozycję wartości, segmenty klientów i kluczowe działania

Przeciągaj i upuszczaj notatki, aby burza mózgów i połączyć elementy

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, aby uzgodnić strategię i kierunek działania

Przechowuj wszystkie podstawowe plany w jednej przestrzeni, którą można udostępniać i edytować

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak dzięki ClickUp za każdym razem zachwycić swoich klientów👇

🔑 Idealne dla: zespołów na wczesnym etapie rozwoju, które wizualnie analizują propozycje wartości, segmenty klientów i kluczowe działania.

5. Szablon listy kontrolnej ClickUp Business Startup

Pobierz darmowy szablon Śledź wszystkie szczegóły uruchomienia dzięki szablonowi listy kontrolnej ClickUp Business Startup

Pomysł na biznes rozwiązuje wiele problemów, ale nie wiesz, od czego zacząć. Tak wygląda historia wielu przedsiębiorców. Szablon listy kontrolnej ClickUp Business Startup zawiera wszystkie niezbędne informacje krok po kroku, dzięki czemu nie przegapisz niczego ważnego i zyskasz przewagę nad konkurencją.

Obejmują one ustawienia prawne, branding, datę powstania, rozwój produktu, marketing, zatrudnianie pracowników i wiele więcej. Każdy element jest uporządkowany w kategorie, a zadania można przypisywać, ustalać terminy i śledzić postępy w jednym miejscu.

Ten szablon umożliwia:

Twórz zadania z niestandardowymi statusami, aby śledzić każdy krok procesu uruchamiania firmy

Użyj pól niestandardowych, aby organizować zadania według nazwy firmy, właściciela, członków zespołu i nie tylko

Dodaj wskaźniki postępu i odniesienia bezpośrednio do każdego zadania, aby uzyskać większą przejrzystość

Klasyfikuj wszystko, aby łatwo zarządzać tym, kto co robi i na jakim etapie są zadania

🔑 Idealne dla: Nowych przedsiębiorców poszukujących przewodnika krok po kroku, który pomoże im wykonać zadania związane z ustawieniami, kwestiami prawnymi i uruchomieniem działalności.

🧠 Ciekawostka: 60-letni przedsiębiorca ma trzy razy większe szanse na stworzenie odnoszącego sukcesy startupu niż 30-latek. Okazuje się, że wiek nie jest przeszkodą — często stanowi przewagę w konkurencyjnym środowisku.

6. Szablon ClickUp Business Launch

Pobierz darmowy szablon Koordynuj całe wdrożenie za pomocą szablonu ClickUp Business Launch

Rozpoczęcie działalności gospodarczej to jeden z najbardziej ekscytujących i stresujących etapów całego procesu. Dzięki szablonowi ClickUp Business Launch możesz zachować kontrolę, dzieląc proces uruchomienia firmy na jasne zadania i osie czasu.

Zawiera wszystko, od treści mediów społecznościowych i komunikatów prasowych po wewnętrzne listy kontrolne i plany na dzień premiery. Możesz zobaczyć, co należy zrobić, kiedy należy to zrobić i kto jest za to odpowiedzialny.

Ten szablon umożliwia:

Podziel zadania związane z uruchomieniem na łatwe do wykonania kroki z jasnymi terminami

Przydzielaj obowiązki członkom zespołu i dbaj o spójność działań wszystkich osób

Śledź postępy w różnych obszarach, od marketingu po operacje

Uporządkuj wewnętrzne listy kontrolne, aby mieć pewność, że nic nie zostanie przeoczone

Koordynuj komunikaty prasowe i zawartość mediów społecznościowych, aby zapewnić spójność przekazów

Monitoruj plany na dzień uruchomienia, aby wszystko przebiegło bez zakłóceń

🔑 Idealne dla: Zespołów start-upowych przygotowujących się do uruchomienia działalności z szczegółowymi osiami czasu, rolami i działaniami przed uruchomieniem.

7. Szablon oferty biznesowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Prezentuj swoje pomysły z precyzją dzięki szablonowi oferty biznesowej ClickUp

Powodzenie prezentacji często zależy od tego, jak dobrze została przygotowana. Szablon oferty biznesowej ClickUp zapewnia start-upom dopracowaną strukturę, dzięki której mogą zaprezentować swoje pomysły w efektowny sposób.

Od jasnego określenia celów projektu i rezultatów po przedstawienie cen, osi czasu i obowiązków zespołu — każda sekcja tego szablonu oferty biznesowej została zaprojektowana tak, aby pomóc Ci szybko zdobyć zaufanie.

Ten szablon umożliwia:

Używaj statusów, takich jak „Zablokowane”, „Zakończone”, „W trakcie”, „W trakcie przeglądu” i „Do zrobienia”, aby śledzić postępy w realizacji propozycji

Śledź postępy dzięki niestandardowym atrybutom, takim jak poziom wysiłku, złożoność zadania i wskaźnik ukończenia

Uzyskaj dostęp do czterech widoków (przewodnik dla początkujących, kroki tworzenia oferty biznesowej, szablony e-maili i priorytety), aby uporządkować informacje

Usprawnij śledzenie dzięki funkcjom takim jak śledzenie czasu, etykiety, ostrzeżenia o zależnościach i powiadomienia e-mail

🔑 Idealne dla: agencji, konsultantów i start-upów B2B przygotowujących oferty usług lub produktów

👀 Czy wiesz, że... 77% start-upów na wczesnym etapie rozwoju jest finansowanych z własnych środków. Zamiast kapitału venture capital (VC), większość założycieli polega na osobistych oszczędnościach, aby rozpocząć działalność. Nie jest to efektowne, ale często tak właśnie zaczyna się prawdziwy sukces.

8. Szablon celów rocznych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skoordynuj wysiłki na cały rok, korzystając z szablonu celów rocznych ClickUp

Przekształcenie celów rocznych w konkretne działania może być trudne, ale szablon celów rocznych ClickUp pozwala zachować wizję na ziemi i widoczność przez cały rok.

Zamiast powracać do niejasnych postanowień dotyczących takich aspektów, jak rozwój pracowników, ten format pomaga skupić się na kluczowych obszarach. Dzięki śledzeniu statusu, wizualnym osiom czasu i widokom postępów Twoja strategia pozostaje aktualna.

Dzięki niemu możesz:

Utwórz projekt dla każdego celu 1-, 5- i 10-letniego , aby zachować koncentrację i organizację

Przypisuj zadania członkom zespołu i ustalaj osie czasu odpowiedzialności

Współpracuj z interesariuszami, aby burza mózgów i tworzyć treści

Skonfiguruj powiadomienia, aby być na bieżąco z postępami w realizacji zadań

Regularnie sprawdzaj aktualizacje i rozwiązuj problemy

Monitoruj i przeglądaj zadania, aby lepiej zarządzać zasobami

🔑 Idealne dla: zespołów kierowniczych start-upów skupionych na długoterminowym planowaniu i mierzalnym wzroście.

9. Szablon planu działania dla małych firm ClickUp

Pobierz darmowy szablon Realizuj cele związane z rozwojem dzięki szablonowi planu działania dla małych firm ClickUp

Kiedy prowadzisz małą firmę, jasność działania ma kluczowe znaczenie. Szablon planu działania dla małych firm ClickUp pomaga przejść od wyznaczania celów do ich realizacji — dzięki elastycznemu układowi opartemu na zadaniach, który organizuje każdą inicjatywę w jasne kroki, terminy i obowiązki.

W miarę przechodzenia od planowania do działania pola niestandardowe w tym szablonie planu rozwoju ułatwiają przypisywanie obowiązków, ocenianie obciążenia pracą i skupianie się na właściwych priorytetach.

Ten szablon umożliwia:

Użyj pola „Dział”, aby przypisać zadania do odpowiedniego zespołu lub funkcji biznesowej

Śledź stopień trudności każdego zadania w polu „Złożoność zadania”

Monitoruj, jak blisko jesteś osiągnięcia każdego celu, korzystając z pola Postęp w realizacji celu

Kategoryzuj zadania, wybierając odpowiednią opcję z pola „Typ zadania” (np. planowanie, realizacja lub działania następcze)

🔑 Idealne dla: Właścicieli lokalnych firm i przedsiębiorców indywidualnych potrzebujących taktycznego planu realizacji

10. Szablon strategicznego planu działania dla firmy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wyznacz swoją ścieżkę dzięki szablonowi strategicznego planu biznesowego ClickUp

Każdy startup potrzebuje ram przewodnich, które zapewnią spójność wysiłków wszystkich działów. Szablon strategicznego planu biznesowego ClickUp właśnie to zapewnia — przedstawia kluczowe inicjatywy w zakresie produktów, marketingu, sprzedaży i nie tylko w formie wizualnego planu wysokiego poziomu.

Po zdefiniowaniu priorytetów strategicznych widoki i pola pomogą Ci zorganizować pracę, monitorować postępy i zapewnić wszystkim spójność działań.

Ten szablon można wykorzystać do:

Śledź, jaka część każdego celu została zrealizowana, korzystając z pola procentu wykonania

Oszacuj, ile czasu lub wysiłku zajmie wykonanie każdego zadania, korzystając z pola „Wysiłek”

Zdefiniuj, jak wygląda powodzenie każdej inicjatywy strategicznej w polu „Oczekiwane wyniki”

Zmierz, jaki wpływ ma każde zadanie lub cel, korzystając z pola „Wpływ”

Monitoruj ogólny postęp w realizacji celów strategicznych w polu Postęp strategii

Przypisuj i jasno określaj obowiązki, korzystając z pola „Członkowie zespołu”

🔑 Idealne dla: Założycieli przygotowujących się do spotkań z inwestorami lub koordynujących działania kierownictwa różnych działów.

🧠 Ciekawostka: 95% przedsiębiorców ma co najmniej tytuł licencjata. Tak więc, pomimo legendy o porzucaniu studiów, większość założycieli firm faktycznie pozostała w szkole!

11. Szablon planu działania ClickUp Business

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj kolejne kroki, korzystając z szablonu planu działania ClickUp Business Roadmap

Startupy szybko się zmieniają, a szablon planu działania ClickUp Business Roadmap Template zapewnia przestrzeń do dostosowywania się przy zachowaniu porządku. Oferuje elastyczny format do śledzenia inicjatyw, przypisywania własności i koordynowania działań całego zespołu w miarę zmiany priorytetów.

Aby zrealizować swój plan działania, skorzystaj z szablonu, który pomoże Ci zorganizować i wdrożyć strategię:

Zaplanuj oś czasu swojej mapy drogowej i ustal cele kwartalne, korzystając z widoku „Wszystkie inicjatywy w kwartale”

Śledź postępy w realizacji kluczowych celów w widoku celów strategicznych

Wizualizuj cały plan działania i nadchodzące zadania dzięki widokowi Roadmap Gantt

Priorytetyzuj zadania według kategorii i popraw wydajność procesów w widoku osi czasu według kategorii biznesowych

Organizuj zadania za pomocą pięciu statusów: do zrobienia, w trakcie, wstrzymane, gotowe i anulowane

🔑 Idealne dla: Start-upów na wczesnym etapie rozwoju, zarządzających wieloma inicjatywami w szybko zmieniających się zespołach.

12. Szablon planu działania ClickUp dla rozwoju biznesu

Pobierz darmowy szablon Wdrażaj nowe inicjatywy dzięki szablonowi planu działania rozwoju biznesowego ClickUp

Rozwój biznesu wymaga czegoś więcej niż tylko nawiązywania kontaktów; potrzebny jest ukierunkowany plan i konsekwentna realizacja. Szablon planu działania ClickUp Business Development Action Plan pozwala zorganizować działania informacyjne, zarządzanie potencjalnymi klientami i eksperymenty związane z rozwojem w ramach ustrukturyzowanych inicjatyw.

Ten szablon pomoże Ci nakreślić wszystkie niezbędne elementy potrzebne do planowania, zarządzania i oceny projektu.

Wykorzystaj go do:

Ustal jasny harmonogram zakończenia projektu

Określ konkretne cele i to, co chcesz osiągnąć

Zidentyfikuj kluczowych partnerów i interesariuszy

Oszacuj budżet i stwórz realistyczną oś czasu

Określ, w jaki sposób będzie mierzone powodzenie projektu

Dodaj dane kontaktowe osoby, która może udzielić informacji zwrotnych lub odpowiedzieć na pytania

🔑 Idealne dla: Przedstawicieli ds. rozwoju biznesu i założycieli poszukujących strategicznych partnerów lub potencjalnych klientów.

13. Szablon wykresu kamieni milowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaznacz najważniejsze osiągnięcia na szablonie wykresu kamieni milowych ClickUp

Postęp staje się realny, gdy jest widoczny. Szablon wykresu kamieni milowych ClickUp pomaga zespołom start-upowym skupić się na kluczowych osiągnięciach, zamiast gubić się w codziennych zadaniach.

Od wczesnych etapów tworzenia produktu po aktualizacje dla inwestorów i osie czasu wprowadzenia na rynek — ten szablon pomaga podzielić złożone projekty na łatwe do zrozumienia i śledzenia kamienie milowe.

Ten szablon można wykorzystać do:

Śledź postępy i dostosuj działania zespołu do celów projektu

Udostępniaj przejrzysty przegląd osi czasu projektu i postępów prac

Wskaż kluczowe punkty harmonogramu, które wymagają dodatkowej uwagi

Przedstaw interesariuszom jasny obraz planu i aktualnych postępów

Przeprowadź burzę mózgów i naszkicuj pomysły dotyczące najlepszego zarządzania projektami , korzystając z widoku tablicy

Organizuj zadania za pomocą dwóch prostych statusów: Otwarte i Zakończone

🔑 Idealne dla: zespołów start-upowych koordynujących wprowadzanie na rynek nowych produktów, premiery lub kamienie milowe dla inwestorów.

14. Szablon celów i OKR firmy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ustalaj i śledź wyniki za pomocą szablonu OKR i celów firmy ClickUp

Jeśli Twój zespół jest zajęty, ale nie ma jasności co do tego, co napędza rozwój, szablon ClickUp „OKR i cele firmy” zapewni strukturę i skupienie.

Przekształca cele firmy w kluczowe wyniki, które można osiągnąć, a każdy z nich jest powiązany z mierzalnymi celami i przypisaną odpowiedzialnością.

Oto, jak możesz go użyć, aby dostosować pracę swojego zespołu do większej misji i zapewnić wszystkim widoczność wkładu ich wysiłków:

Przesyłaj elementy OKR bezpośrednio z widoku przesyłania OKR

Śledź wszystkie cele, OKR i zadania w jednym miejscu dzięki widokowi tablicy

Uzyskaj kompletny przegląd powiązanych zadań dzięki widokowi wszystkich powiązanych elementów OKR

Zaplanuj daty rozpoczęcia i zakończenia każdego elementu OKR w widoku kalendarza OKR

Organizuj zadania za pomocą szczegółowych statusów, takich jak „Do zrobienia”, „Wymaga uwagi”, „Nie na czas” i innych, aby być na bieżąco z postępami

🔑 Idealne dla: Skalujących się zespołów, które chcą połączyć codzienne zadania z celami całej firmy.

15. Szablon planu ciągłości działania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przygotuj się na zakłócenia dzięki szablonowi planu ciągłości działania ClickUp

Większość start-upów nie myśli o planach awaryjnych, dopóki nie jest za późno. Nie bądź jednym z nich dzięki szablonowi planu ciągłości działania ClickUp. Zapewnia on uporządkowany sposób przygotowania się na zakłócenia bez wstrzymywania działalności biznesowej.

Szablon zawiera obszary przeznaczone na analizę ryzyka, kontakty alarmowe, zależności systemowe i plany przywracania danych, a wszystko to w łatwym w nawigacji układzie.

Dzięki tym kluczowym widokom i narzędziom możesz lepiej skoncentrować wysiłki na rozwoju firmy.

Ten szablon umożliwia:

Skorzystaj z widoku priorytetów, aby najpierw skupić się na najważniejszych zadaniach

Wizualizuj swój plan i śledź postępy w widoku tablicy

Organizuj zadania w kategorie i monitoruj postępy w widoku listy

Zarządzaj elementami do wykonania, korzystając z trzech statusów: do zrobienia, w trakcie i zakończone

🔑 Idealne dla: Start-upów opartych na technologii i zespołów zdalnych, które potrzebują planów zapewniających odporność operacyjną.

16. Szablon planu działania ClickUp SMART Goal

Podziel cele na mniejsze zadania dzięki szablonowi planu działania SMART Goal Action Plan od ClickUp

Mierzalne wykonanie jest złożonym procesem, nawet jeśli masz już gotowe wszystkie pomysły. Szablon planu działania ClickUp SMART Goal pomaga start-upom zdefiniować jasne, realistyczne cele przy użyciu modelu SMART (konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne, określone w czasie).

Każdy cel jest podzielony na zadania z właścicielami i osiami czasu, dzięki czemu postępy są przejrzyste i łatwe do śledzenia.

Oto, jak najlepiej wykorzystać szablon planu działania SMART Goal:

Użyj widoku osi czasu, aby ustawić terminy i śledzić terminy

Śledź swoje cele SMART w widoku SMART Goals

Monitoruj swoje postępy i zachowaj wydajność dzięki widokowi stanu realizacji celów

Organizuj zadania za pomocą pięciu statusów: Nie rozpoczęte, Planowanie, Realizacja, Ocena i Zakończone

🔑 Idealne dla: Założycieli i kierowników projektów skupionych na budowaniu odpowiedzialności za ustalanie celów.

Co sprawia, że szablon biznesplanu dla startupów jest dobry?

Oto, co wyróżnia świetny szablon biznesplanu dla startupów:

Przejrzysta struktura: Przewodnik po każdej sekcji w logicznej, łatwej do zrozumienia kolejności, Przewodnik po każdej sekcji w logicznej, łatwej do zrozumienia kolejności, aby stworzyć model biznesowy

Zawiera niezbędne elementy: Obejmuje kluczowe obszary, takie jak pomysł na biznes, rynek, produkt, ceny, marketing i finanse

Konfigurowalny format: Umożliwia dostosowanie sekcji do branży, celów i etapu rozwoju firmy

Wsparcie w ustalaniu celów: Pomaga zdefiniować mierzalne cele i nakreślić sposób ich osiągnięcia

Wbudowane podpowiedzi lub przykłady: Zawiera pomocne wskazówki lub możliwości Zawiera pomocne wskazówki lub możliwości wykorzystania AI do napisania biznesplanu

Ułatwia współpracę: Ułatwia członkom zespołu lub doradcom przeglądanie i wnoszenie wkładu

Przydatne na wszystkich scenach: Ma zastosowanie niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy też modyfikujesz plan w trakcie rozwoju

Projekt gotowy do prezentacji: Funkcja przejrzystego, profesjonalnego układu do udostępniania inwestorom lub interesariuszom

Kompatybilność cyfrowa: Działa płynnie w narzędziach do zarządzania projektami i Działa płynnie w narzędziach do zarządzania projektami i automatyzacji procesów biznesowych , takich jak ClickUp, Dokumenty Google, Word lub Notion, umożliwiając łatwą edycję i udostępnianie

📊 Badania pokazują: Przedsiębiorcy, którzy sporządzają formalne biznesplany, mają o 16% większe szanse na osiągnięcie rentowności.

Planuj mądrze, rozwijaj się szybko dzięki ClickUp

Śmiały pomysł może zapoczątkować startup, ale jego skalowanie zależy od realizacji, zdolności adaptacyjnych i utrzymania spójności zespołu w miarę rozwoju firmy.

W tym miejscu z pomocą przychodzą darmowe szablony biznesplanów dla startupów ClickUp. Pomogą Ci one sprecyzować wizję, nakreślić mapę każdego etapu rozwoju i skupić zespół na tym, co najważniejsze.

Od MVP po ekspansję rynkową — każdy szablon został zaprojektowany tak, aby rozwijać się wraz z Tobą, a nie tylko pomóc Ci zacząć. A ponieważ wszystko pozostaje w ClickUp, łatwiej jest zmieniać kierunek, śledzić postępy i współpracować w czasie rzeczywistym — bez zagłębiania się w nieuporządkowane arkusze kalkulacyjne lub statyczne dokumenty.

Zarejestruj się za darmo. Zacznij od solidnego planu. Skaluj dzięki strukturze.