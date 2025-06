10 najlepszych programów RevOps do zwiększania przychodów

Jeśli kiedykolwiek miałeś do czynienia z działem sprzedaży obiecującym rabaty, których dział finansowy nigdy nie zatwierdził, lub działem marketingu generującym leady, których dział sprzedaży nie wykorzystuje, doskonale wiesz, dlaczego istnieje RevOps.

Chodzi o połączenie marketingu, sprzedaży i sukcesu klienta w ramach operacji przychodowych (RevOps). Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu RevOps możesz stworzyć płynny przepływ informacji i współpracę, które usprawnią całą strategię przychodową.

Te potężne narzędzia, w tym skuteczne oprogramowanie do zarządzania danymi RevOps, pomagają uprościć procesy, zwiększyć zaangażowanie sprzedaży i zapewnić jak najwyższą wartość klienta w całym cyklu życia (CLTV).

W tym wpisie na blogu omówimy najlepsze platformy RevOps, które umożliwiają liderom biznesowym i kierownikom operacyjnym zwiększenie przychodów i osiągnięcie trwałego sukcesu w obsłudze klientów.

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp – Pulpity, cele i wskaźniki w czasie rzeczywistym – Wbudowany CRM, formularze i automatyzacja – Podsumowania i raporty oparte na AI – Pełna widoczność RevOps w jednym obszarze roboczym Najlepsze dla zespołów każdej wielkości potrzebujących ujednoliconego RevOps w obszarach sprzedaży, marketingu i obsługi klienta Dostępny plan Free; dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw Clari – Narzędzia do kontroli procesu sprzedaży – Śledzenie działań sprzedażowych – Prognozowanie i analiza wyników przedstawicieli handlowych Najlepsze dla średnich zespołów i przedsiębiorstw potrzebujących dokładnych prognoz przychodów i widoczności procesu sprzedaży Niestandardowe ceny 6sense – Śledzenie intencji kupujących oparte na sztucznej inteligencji – Analityka predykcyjna dla kont o wysokim poziomie intencji – Śledzenie zaangażowania w wielu kanałach Najlepsze dla średnich i dużych zespołów marketingowych i RevOps skupionych na zaangażowaniu opartym na kontach i analizach predykcyjnych Niestandardowe ceny Gong – Analiza rozmów oparta na sztucznej inteligencji – Śledzenie dynamiki transakcji – Informacje o zachowaniach sprzedażowych i podsumowania rozmów Najlepsze rozwiązanie dla skalowania zespołów sprzedaży i przedsiębiorstw optymalizujących analizę przychodów i coaching Niestandardowe ceny Revenue. io – Coaching na żywo podczas rozmów sprzedażowych – Analiza i inteligencja konwersacji – Integracja z systemem CRM Najlepsze dla średnich zespołów sprzedaży B2B potrzebujących zaangażowania opartego na AI i informacji o połączeniach w czasie rzeczywistym Niestandardowe ceny HubSpot Operations Hub – Dwukierunkowa synchronizacja danych w czasie rzeczywistym – Czyszczenie danych CRM i deduplikacja – Automatyzacja procesów oceny potencjalnych klientów i RevOps Najlepsze dla małych i średnich zespołów RevOps potrzebujących scentralizowanego CRM i automatyzacji Dostępny plan Free; plany płatne od 20 USD/miesiąc; plan Professional: 890 USD/miesiąc Salesloft – Analiza zaangażowania zwiększająca przychody – Śledzenie punktów kontaktu z kupującym – Informacje coachingowe oparte na AI Najlepsze dla zespołów sprzedaży na etapie wzrostu i liderów RevOps przyspieszających tempo zawierania transakcji Niestandardowe ceny QuotaPath – Automatyzacja prowizji – Integracja CRM – Modelowanie scenariuszy dla planów wynagrodzeń Najlepsze rozwiązanie dla skalowania zespołów sprzedaży i menedżerów RevOps, upraszczające śledzenie wynagrodzeń i prowizji Plany płatne: Essential 25 USD/użytkownik/miesiąc, Growth 35 USD, Premium 50 USD Xactly – Projektowanie wynagrodzeń oparte na sztucznej inteligencji – Analiza kwot i wyników – Zgodność z przepisami i automatyzacja wypłat Najlepsze dla dużych przedsiębiorstw zarządzających złożonymi strukturami wynagrodzeń w sprzedaży Niestandardowe ceny Asana – Automatyzacja projektów/cyklu pracy między zespołami – Cykl zatwierdzania – Współpraca między działami sprzedaży, marketingu i finansów Najlepsze dla wielofunkcyjnych średnich zespołów i operacji RevOps zarządzających cyklem pracy opartym na współpracy Dostępny plan Free; płatne plany od 13,49 USD/użytkownika/miesiąc; Advanced i Enterprise: ceny niestandardowe

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu RevOps?

Oto kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas oceny oprogramowania do obsługi przychodów:

Scentralizowane zarządzanie danymi: ujednolicenie danych klientów, sprzedaży i finansowych w celu wyeliminowania silosów i zapewnienia podejmowania świadomych decyzji

Automatyzacja i optymalizacja cyklu pracy: Automatyzacja kierowania potencjalnych klientów, aktualizacji procesu sprzedaży i prognozowania w celu ograniczenia pracy ręcznej i poprawy wydajności

Zaawansowana analityka: Uzyskaj wgląd w prognozy przychodów, stan potencjalnych transakcji i wyniki zespołu w czasie rzeczywistym, a dodatkowo skorzystaj z rekomendacji opartych na sztucznej inteligencji AI

Skalowalność i elastyczność: Wybierz rozwiązanie, które rozwija się wraz z Twoją firmą i dostosowuje się do zmieniających się potrzeb RevOps

Integracje z rozwiązaniami innych firm: Zapewnij kompatybilność z narzędziami CRM, marketingowymi, finansowymi i wsparcia, takimi jak Salesforce, HubSpot, Stripe i QuickBooks

Ceny i zwrot z inwestycji: Oceń ceny subskrypcji, użytkowania lub licencji, koncentrując się na wzroście wydajności, przychodów i oszczędnościach

👀 Czy wiesz, że... Firmy, które osiągają doskonałe wyniki w zarządzaniu wzrostem przychodów, mogą osiągnąć 4–7% wzrostu rocznej marży brutto.

10 najlepszych programów RevOps

Rozważasz zakup oprogramowania do obsługi przychodów, które przełamie bariery między działami marketingu i sprzedaży, aby pomóc Ci szybciej osiągnąć (i przekroczyć) cele w zakresie przychodów? Oto najlepsze propozycje:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zunifikowanego zarządzania RevOps)

Wypróbuj ClickUp CRM, aby zunifikować RevOps Ustal cele dotyczące przychodów, stwórz niestandardowy proces sprzedaży, śledź status potencjalnych klientów i etapy transakcji oraz raportuj postępy w jednym narzędziu RevOps: ClickUp

Operacje związane z przychodami (RevOps) polegają na przełamaniu barier między zespołami sprzedaży, marketingu i obsługi klienta w celu zwiększenia przychodów. Łatwiej jednak powiedzieć niż zrobić, gdy zespoły korzystają z różnych narzędzi, nieefektywnych procesów i przestarzałych arkuszy kalkulacyjnych.

ClickUp to zmienia. Ta aplikacja do pracy, która zawiera wszystko, łączy wszystkie elementy Twojego silnika przychodów.

Dostosuj strategię dzięki niestandardowym pulpitom i celom

W ClickUp liderzy ds. przychodów mogą ustawić cele OKR lub cele kwartalne za pomocą funkcji ClickUp Goals, połączyć je z metrykami w czasie rzeczywistym z zadań, transakcji lub kampanii oraz śledzić postępy na pierwszy rzut oka.

Prognozuj wskaźniki przychodów, identyfikuj przyczyny utraty klientów i podejmuj kroki w celu maksymalizacji CLTV za pomocą pulpitów ClickUp

Chcesz zobaczyć wkład marketingu w trendy dotyczące potencjalnych klientów lub CSAT po sprzedaży? Stwórz niestandardowy pulpit ClickUp, gromadzący dane dotyczące przychodów ze wszystkich zespołów w jednym miejscu — bez konieczności ręcznej aktualizacji arkuszy kalkulacyjnych.

Otrzymasz jedno źródło informacji o wynikach finansowych. Wszyscy będą wiedzieć, do czego dążą.

Usprawnij kampanie i przekazywanie potencjalnych klientów dzięki niestandardowym cyklom pracy

Po uzgodnieniu ogólnego planu działania dział marketingu może tworzyć i uruchamiać kampanie w ClickUp, korzystając z niestandardowych statusów zadań, zależności między zadaniami i automatyzacji — dostosowanych do strategii wejścia na rynek.

Prowadź inteligentniejsze kampanie i łatwo śledź wyniki każdej z nich, korzystając z niestandardowych statusów ClickUp

Kiedy kampania generuje potencjalnych klientów, uruchamiane są automatyczne przekazywanie zadań. Dzięki własnemu systemowi CRM ClickUp i integracji z zewnętrznymi systemami CRM, takimi jak HubSpot lub Salesforce, potencjalni klienci są natychmiast przypisywani do odpowiednich przedstawicieli handlowych, bez żadnych luk i domysłów.

Możesz nawet użyć formularzy ClickUp do rejestrowania szczegółowych informacji o potencjalnych klientach i kierowania ich do odpowiedniego zespołu na podstawie wcześniej zdefiniowanych reguł.

Szybciej finalizuj transakcje dzięki wspólnej realizacji sprzedaży

Zespoły sprzedaży realizują transakcje w ClickUp tak samo, jak w CRM — ale z dodatkową możliwością współpracy nad dokumentami, zarządzania zadaniami i czatu zespołowego, a wszystko to w jednym widoku.

Przedstawiciele handlowi mogą śledzić każdą szansę sprzedaży za pomocą konfigurowalnych procesów, oznaczać inżynierów ds. rozwiązań, aby uzyskać informacje bezpośrednio w zadaniach, oraz przechowywać wszystkie notatki związane z transakcjami w jednym miejscu dzięki dokumentom ClickUp.

Ponadto dzięki automatyzacji ClickUp przedstawiciele handlowi są zachęcani do kontynuowania nieaktualnych transakcji lub aktualizowania pól po rozmowie, dzięki czemu nic nie zatrzymuje się w procesie sprzedaży.

Automatycznie przesyłaj potencjalnych klientów przez proces sprzedaży dzięki automatyzacji ClickUp bez konieczności pisania kodu

Każdy potencjalny klient staje się śledzonym zadaniem ClickUp z własnymi polami niestandardowymi, które rejestrują nazwę konta, wielkość szansy sprzedaży, dane kontaktowe, status transakcji i inne informacje zapewniające pełny kontekst. Po wygraniu transakcji dział obsługi klienta otrzymuje automatycznie wszystkie potrzebne informacje: notatki dotyczące przekazania, umowy, osie czasu w ramach zadania.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Utwórz powtarzalną listę kontrolną onboardingową, korzystając z bezpłatnych szablonów ClickUp, i przypisz zadania do działów wsparcia, produktu i obsługi klienta. Możesz ustawić kamienie milowe, aby śledzić kluczowe momenty, takie jak rozmowy inauguracyjne lub dostarczenie pierwszej wartości. Dzięki wbudowanej funkcji śledzenia czasu i widoku obciążenia pracą w ClickUp liderzy CS mogą zapewnić zrównoważone obciążenie zespołów i uniknąć pominięcia jakichkolwiek zadań.

Monitoruj wyniki i optymalizuj działania w czasie rzeczywistym

Dzięki śledzeniu każdego zadania, kampanii i klienta w ClickUp zespoły RevOps mogą analizować dane, aby wykrywać wąskie gardła, wykrywać ryzyko lub potwierdzać wpływ.

Korzystaj z pulpitów nawigacyjnych, aby śledzić czasy cyklu, współczynniki konwersji i trendy retencji — bez konieczności zmiany narzędzi. Następnie twórz automatyczne raporty za pomocą kart AI lub podsumowań AI ClickUp Brain, aby regularnie udostępniać wyniki kierownictwu lub poszczególnym zespołom.

Korzystaj z kart AI w pulpitach ClickUp, aby identyfikować i podsumowywać osiągnięcia, kolejne kroki i ryzyka dla każdego z kluczowych klientów

ClickUp zapewnia zespołom RevOps widoczność, kontrolę i koordynację niezbędną do zwiększenia przychodów — bez konieczności łączenia pięciu narzędzi i modlenia się, że będą ze sobą współpracować.

Koniec z silosami. Koniec z wąskimi gardłami. Tylko jedna potężna platforma, która łączy wszystkie elementy Twojego silnika przychodów — od zimnych leadów po odnowienia.

ClickUp to NAJLEPSZY system do zarządzania projektami, pulpit nawigacyjny, CRM + skalowanie, z jakim się spotkałem! Pomógł mi zaoszczędzić setki, a nawet tysiące godzin, ustalić priorytety i skupić się na rozwoju biznesu, generującego dziennie od 500 tysięcy do milionów dolarów. Teraz przechodzimy do śledzenia konwersji i wyników! Uwielbiam ClickUp!

ClickUp to NAJLEPSZY system do zarządzania projektami, pulpit nawigacyjny, CRM + skalowanie, z jakim się spotkałem! Pomógł mi zaoszczędzić setki, a nawet tysiące godzin, ustalić priorytety i skupić się na rozwoju biznesu, którego wartość wynosi obecnie od 500 tysięcy do milionów dolarów dziennie. Przechodzimy teraz do śledzenia konwersji i wyników! Uwielbiam ClickUp!

📮ClickUp Insight: Nisko wydajne zespoły są 4 razy bardziej narażone na konieczność korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują wydajność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co z korzystaniem z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i połączenia w jednej platformie, uzupełnione o cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji. Gotowy na inteligentniejszą pracę? ClickUp sprawdza się w każdym zespole, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

Najlepsze funkcje ClickUp

Organizuj konta, transakcje i odnowienia w uporządkowanym, niestandardowym narzędziu do zarządzania relacjami z klientami

Skorzystaj z formularzy ClickUp i integracji CRM (np. Salesforce, HubSpot), aby automatycznie kierować potencjalnych klientów do odpowiednich przedstawicieli handlowych. Wyeliminuj ręczne przekazywanie potencjalnych klientów i zapobiegaj ich utracie

Gromadź materiały sprzedażowe i marketingowe w dokumentach ClickUp

Współpracuj z zespołami wewnętrznymi i klientami za pomocą wbudowanego czatu ClickUp , który zapewnia połączenie zadań i dyskusji

Wyeliminuj silosy danych i komunikacji, zwiększ widoczność i efektywnie skaluj operacje związane z przychodami, łącząc sprzedaż, marketing i obsługę klienta w jednym obszarze roboczym

Limity ClickUp

Rozbudowane funkcje mogą być przytłaczające dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 dzieli się swoją opinią:

Przed wprowadzeniem ClickUp dyrektor generalny pytał o takie rzeczy, jak „ile dolarów przychodu jest w przygotowaniu” lub „jaki jest status tego projektu?”, a odpowiedź znajdowała się w skrzynce odbiorczej kogoś innego lub wymagała opracowania. Teraz nasz pulpit pokazuje nam to wszystko i wiele więcej.

Przed wprowadzeniem ClickUp dyrektor generalny pytał o takie rzeczy, jak „ile dolarów przychodu jest w przygotowaniu” lub „jaki jest status tego projektu?”, a odpowiedź znajdowała się w skrzynce odbiorczej kogoś innego lub trzeba było ją najpierw znaleźć. Teraz nasz pulpit pokazuje nam to wszystko i wiele więcej.

👀 Czy wiesz, że... Firmy posiadające scentralizowany zespół RevOps osiągają swoje cele w zakresie przychodów o 10% szybciej niż firmy działające w izolowanych działach.

2. Clari (najlepsze rozwiązanie do prognozowania przychodów i widoczności potencjalnych klientów)

za pośrednictwem Clari

Clari to oprogramowanie do analizy przychodów, które eliminuje domysły z prognozowania i zapewnia zespołom ds. przychodów wgląd w czasie rzeczywistym w stan potencjalnych transakcji, ryzyko związane z transakcjami oraz prognozy przychodów.

Co wyróżnia Clari? Oprogramowanie SaaS CRM firmy Clari zapewnia niezbędną widoczność organizacjom borykającym się z niedokładnymi prognozami lub utratą przychodów. Gromadzi wszystko — aktualizacje potoku sprzedaży, postępy w transakcjach, odnowienia — w jednym miejscu, dzięki czemu Twój zespół nigdy nie musi zgadywać, co się dzieje.

Najlepsze funkcje Clari

Zidentyfikuj transakcje, które utknęły w martwym punkcie, oraz przychody zagrożone dzięki narzędziom do kontroli potoku sprzedaży

Mierz wyniki przedstawicieli handlowych na podstawie śledzenia aktywności sprzedażowej

Zaznacz potencjalne straconych szans, zanim wpłyną one na przychody

Ograniczenia Clari

Niektóre szablony raportów sprzedaży mogą wymagać zewnętrznych narzędzi BI w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji

Najlepiej nadaje się dla średnich i dużych zespołów

Ceny Clari

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Clari

G2: 4,6/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co o Clari mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Podoba mi się prostota i łatwość obsługi Clari podczas aktualizowania kolejnych kroków dotyczących cen, scen i znaczników czasu podczas przeglądania ważnych transakcji. Łatwo jest również prognozować wyniki miesięczne, kwartalne i roczne wraz z dyrektorem podczas przeglądania raportów i potencjalnych transakcji.

Podoba mi się prostota i łatwość obsługi Clari podczas aktualizowania kolejnych kroków dotyczących cen, scen i znaczników czasu podczas przeglądania ważnych transakcji. Łatwo jest również prognozować wyniki miesięczne, kwartalne i roczne wraz z dyrektorem podczas przeglądania raportów i potencjalnych transakcji.

🧠 Ciekawostka: Firmy korzystające z prognoz przychodów opartych na AI odnotowują 5% wzrost przychodów w mniej niż dziewięć miesięcy.

3. 6sense (najlepsze rozwiązanie do marketingu opartego na kontach i analizach RevOps z wykorzystaniem sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem 6sense

Jednym z największych wyzwań RevOps jest skoordynowanie wysiłków działów sprzedaży i marketingu w celu analizy danych i wyznaczenia celów dla klientów o wysokiej wartości. W tym miejscu pojawia się 6sense, oparta na sztucznej inteligencji platforma do analizy kont i analizy predykcyjnej, która pomaga zespołom ds. przychodów identyfikować odpowiednich nabywców i nawiązywać z nimi kontakt.

Zespoły RevOps używają go do ustalania priorytetów dla klientów o wysokim poziomie zaangażowania, optymalizacji strategii dotarcia do klientów oraz poprawy efektywności procesu sprzedaży.

najlepsze funkcje 6sense

Zidentyfikuj konta, które najprawdopodobniej dokonają konwersji, dzięki śledzeniu intencji kupujących opartemu na AI

Pomóż zespołom sprzedaży i marketingu skupić się na możliwościach o wysokiej wartości dzięki analizom predykcyjnym

Śledź ścieżki klientów w wiadomościach e-mail, Internecie i reklamach dzięki wielokanałowym informacjom o zaangażowaniu

Śledź sygnały intencji kupujących w kanałach cyfrowych

ograniczenia 6sense

Aby uzyskać najlepsze wyniki, wymagane są czyste dane CRM

Brak publicznie dostępnych cen, co utrudnia porównanie kosztów

ceny 6sense

Niestandardowe ceny

oceny i recenzje 6sense

G2: 4,3/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o 6Sense prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja narzędzia opublikowana w serwisie G2:

6sense pomaga nam identyfikować konta o wysokim poziomie zainteresowania, ułatwiając nam dotarcie do odpowiednich potencjalnych klientów i usprawniając nasze działania marketingowe. Dostarczane przez to narzędzie informacje pomagają nam skuteczniej angażować potencjalnych klientów.

6sense pomaga nam identyfikować konta o wysokim poziomie zainteresowania, ułatwiając nam dotarcie do odpowiednich potencjalnych klientów i usprawniając nasze działania marketingowe. Dostarczane przez to narzędzie informacje pomagają nam skuteczniej angażować potencjalnych klientów.

4. Gong (najlepsze rozwiązanie do analizy przychodów i optymalizacji wyników sprzedaży)

za pośrednictwem Gong

Liderzy RevOps potrzebują czegoś więcej niż tylko danych — potrzebują informacji, które poprawią wyniki finansowe. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do śledzenia sprzedaży, Gong rejestruje, transkrybuje i analizuje rozmowy, e-maile i spotkania, wskazując, co działa, a co nie.

Najlepsze funkcje Gong

Analizuj rozmowy sprzedażowe, aby wykrywać ryzyka i możliwości dzięki analizom transakcji opartym na sztucznej inteligencji

Zidentyfikuj najskuteczniejsze zachowania i możliwości szkoleniowe

Śledź dynamikę transakcji na podstawie rzeczywistych danych dotyczących zaangażowania

Synchronizacja z Salesforce, HubSpot i Microsoft Dynamics

Ograniczenia Gong

W branżach podlegających regulacjom należy zachować szczególną ostrożność

Funkcje premium mogą być kosztowne dla małych zespołów

Ceny Gong

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Gong

G2: 4,8/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 540 recenzji)

Co o Gong mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 uważa to narzędzie za świetne:

Niesamowite narzędzie AI do robienia notatek, słuchania rozmów oraz tworzenia podsumowań i informacji zwrotnych. Pomaga skupić się na prezentacji, a Gong robi notatki za mnie.

Niesamowite narzędzie AI do robienia notatek, słuchania rozmów oraz tworzenia podsumowań i informacji zwrotnych. Pomaga skupić się na prezentacji, a Gong robi notatki za mnie.

🧠 Ciekawostka: Koncepcja dynamicznych cen została po raz pierwszy opracowana dla sektora energetycznego przez francuskiego ekonomistę Marcela Boiteux prawie 70 lat temu i od tego czasu została przyjęta w różnych branżach, w tym w liniach lotniczych, hotelarstwie i handlu elektronicznym.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Gong

5. Revenue. io (najlepsze rozwiązanie do obsługi sprzedaży i coachingu opartego na AI)

za pośrednictwem Revenue.io

Zespoły RevOps spędzają dużo czasu na optymalizacji sposobu, w jaki przedstawiciele handlowi nawiązują kontakt z potencjalnymi klientami, ale co by było, gdyby ten proces można było zautomatyzować i usprawnić w czasie rzeczywistym?

Revenue. io wykorzystuje platformy konwersacyjne i analityczne oparte na sztucznej inteligencji, aby pomóc przedstawicielom handlowym w stosowaniu najlepszych praktyk, poprawie jakości rozmów i szybszym zamykaniu transakcji.

Najlepsze funkcje Revenue.io

Otrzymuj rekomendacje na żywo podczas rozmów sprzedażowych

Analizuj przebieg rozmów i wyniki połączeń dzięki inteligencji konwersacyjnej

Zintegruj z Salesforce i innymi wiodącymi narzędziami

Ograniczenia Revenue.io

Niektóre funkcje wymagają wstępnie zdefiniowanych cykli pracy

Może nie być tak korzystne dla zespołów sprzedaży opartej na ruchu przychodzącym

Ceny Revenue. io

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Revenue. io

G2: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Revenue.io użytkownicy w prawdziwym życiu?

Pozytywne recenzje G2 potwierdzają tę opinię:

Nasza kierowniczka ds. sprzedaży była zachwycona funkcjami skrzynki odbiorczej, możliwością łatwego przeglądania rozmów dzięki Conversation AI oraz tym, jak wykorzystuje oznaczone połączenia do szkolenia pracowników lub ulepszania skryptów rozmów na podstawie wyników połączeń.

Nasza kierowniczka ds. sprzedaży była zachwycona funkcjami skrzynki odbiorczej, możliwością łatwego przeglądania rozmów dzięki funkcji Conversation AI oraz tym, jak wykorzystuje oznaczone połączenia do szkolenia pracowników lub ulepszania skryptów rozmów na podstawie wyników połączeń.

6. HubSpot Operations Hub (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji RevOps i synchronizacji danych)

za pośrednictwem HubSpot Operations Hub

Jednym z największych wyzwań związanych z RevOps jest fragmentacja danych — marketing, sprzedaż i obsługa klienta działają w różnych systemach, co prowadzi do niespójności, które zakłócają prognozy i procesy decyzyjne. HubSpot Operations Hub rozwiązuje ten problem, synchronizując, czyszcząc i automatyzując dane we wszystkich zespołach.

Najlepsze funkcje HubSpot Operations Hub

Zapewnij dwukierunkowe aktualizacje w czasie rzeczywistym we wszystkich zintegrowanych narzędziach

Usprawnij procesy RevOps, takie jak kwalifikacja potencjalnych klientów i ocena transakcji

Duplikuj i czyść elementy CRM, aby zapobiec utracie przychodów

Limity HubSpot Operations Hub

Zaawansowana automatyzacja wymaga płatnego planu

Integracje poza HubSpot nie są tak płynne

Ceny HubSpot Operations Hub

Free

Pakiet startowy: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Profesjonalny: 890 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje HubSpot Operations Hub

G2: 4,5/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 250 recenzji)

Co mówią o HubSpot Operations Hub prawdziwi użytkownicy?

Oto, co udostępnia użytkownik Capterra:

Platforma jest intuicyjna i ma prosty interfejs użytkownika. Funkcje zarządzania danymi i kontaktami w CRM są najlepsze w branży.

Platforma jest intuicyjna i ma prosty interfejs użytkownika. Funkcje zarządzania danymi i kontaktami w CRM są najlepsze w branży.

7. Salesloft (najlepsze rozwiązanie do zwiększania przychodów i przyspieszania transakcji)

za pośrednictwem Salesloft

W RevOps widoczność sposobu, w jaki przedstawiciele handlowi angażują potencjalnych klientów, jest równie ważna jak śledzenie ruchu w procesie sprzedaży. Salesloft to nie tylko kolejne narzędzie do automatyzacji sprzedaży — to platforma do angażowania klientów i analizy sprzedaży, która pomaga zespołom RevOps optymalizować tempo zawierania transakcji.

Najlepsze funkcje Salesloft

Dowiedz się, które metody dotarcia do klientów generują przychody

Śledź rzeczywiste zaangażowanie kupujących, pokazując, które punkty kontaktu przyczyniają się do postępów w transakcjach

Zapewnij coaching oparty na AI, aby zespoły sprzedaży mogły skupić się na najskuteczniejszych strategiach dotarcia do klientów

Ograniczenia Salesloft

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają wdrożenia

Nie tak konfigurowalne jak niektóre produkty konkurencji

Ceny Salesloft

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Salesloft

G2: 4,5/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Salesloft prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra stwierdza, że narzędzie pozwala zaoszczędzić czas:

Salesloft sprawił, że nowi członkowie zespołu dokładnie wiedzą, czego oczekuje się od nich w kontaktach z potencjalnymi klientami. Oznacza to również, że masz teraz dostęp do naprawdę bogatych danych, które pozwalają zrozumieć, jakie działania = powodzenie

Salesloft sprawił, że nowi członkowie zespołu dokładnie wiedzą, czego oczekuje się od nich w kontaktach z potencjalnymi klientami. Oznacza to również, że masz teraz dostęp do naprawdę bogatych danych, które pozwalają zrozumieć, jakie działania = powodzenie

8. QuotaPath (najlepsze do śledzenia prowizji i zarządzania wynagrodzeniami za sprzedaż)

za pośrednictwem QuotaPath

Ręczne śledzenie prowizji w arkuszach kalkulacyjnych to koszmar dla zespołów RevOps, często prowadzący do błędów, sporów i straty czasu na ponowne obliczenia. QuotaPath automatyzuje śledzenie prowizji i prognozowanie sprzedaży, zapewniając zespołom sprzedaży dokładną wiedzę na temat ich zarobków. Pozwala liderom RevOps modelować różne struktury wynagrodzeń, aby dostosować zachęty do celów dotyczących przychodów.

Najlepsze funkcje QuotaPath

Wyeliminuj spory i błędy w wypłatach dzięki automatycznemu śledzeniu prowizji

Przetestuj różne struktury dostosowania przychodów

Pracuj z oprogramowaniem CRM w chmurze, takim jak Salesforce, HubSpot i QuickBooks

Limity QuotaPath

Niektóre struktury prowizji mogą wymagać zastosowania rozwiązań alternatywnych

Może brakować zaawansowanych funkcji dla przedsiębiorstw

Ceny QuotaPath

Niezbędne: 25 USD/miesiąc na użytkownika

Wzrost: 35 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 50 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje QuotaPath

G2: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o QuotaPath użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto opinia użytkownika Capterra:

Podoba mi się to, że mogę połączyć Quotapath bezpośrednio z moim CRM i uzyskać przepływ transakcji w celu automatycznego generowania prowizji i wypłat.

Podoba mi się to, że mogę połączyć Quotapath bezpośrednio z moim CRM i uzyskać przepływ transakcji w celu automatycznego generowania prowizji i wypłat.

📖 Przeczytaj również: Jak poprawić tempo wzrostu przychodów: formuła i nie tylko

9. Xactly (najlepsze rozwiązanie do zarządzania wynagrodzeniami motywacyjnymi w przedsiębiorstwach)

za pośrednictwem Xactly

Xactly może być idealnym rozwiązaniem dla dużych przedsiębiorstw z rozbudowanymi zespołami sprzedaży i skomplikowanymi planami wynagrodzeń. W przeciwieństwie do podstawowych narzędzi do śledzenia prowizji, Xactly wykorzystuje analizę opartą na sztucznej inteligencji do optymalizacji struktur motywacyjnych, zapewniając motywację przedstawicieli handlowych do zawierania transakcji o wysokiej wartości.

Najlepsze funkcje Xactly

Projektuj plany wynagrodzeń, które zwiększają przychody dzięki optymalizacji motywacji opartej na sztucznej inteligencji AI

Uzyskaj wgląd w realizację planów i powodzenie transakcji

Zapobiegaj błędom w wypłatach i sporom dzięki automatycznemu przetwarzaniu prowizji

Upewnij się, że plany motywacyjne są zgodne z przepisami finansowymi

Ograniczenia Xactly

Wymaga dedykowanego wdrożenia do użytku w przedsiębiorstwie

Ceny Xactly

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Xactly

G2: 4,3/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 250 recenzji)

Co o Xactly mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 uważa to narzędzie za elastyczne i konfigurowalne:

Dzięki odpowiedniemu wdrożeniu i zastosowaniu najlepszych praktyk Xactly Incent jest łatwym w użyciu narzędziem, które może zautomatyzować każdy proces planowania wynagrodzeń.

Dzięki odpowiedniemu wdrożeniu i zastosowaniu najlepszych praktyk Xactly Incent jest łatwym w użyciu narzędziem, które może zautomatyzować każdy proces planowania wynagrodzeń.

10. Asana (najlepsze rozwiązanie do zarządzania cyklem pracy i projektami RevOps)

za pośrednictwem Asana

RevOps nie tylko zarządza przychodami — zarządza również współpracą zespołów odpowiedzialnych za przychody. Chociaż Asana nie jest dedykowanym narzędziem RevOps, koordynuje pracę wielofunkcyjnych zespołów odpowiedzialnych za przychody, zapewniając płynną współpracę zespołów marketingu, sprzedaży i finansów.

Najlepsze funkcje Asana

Usprawnij procesy operacyjne związane z przychodami dzięki automatyzacji cyklu pracy

Śledź projekty mające wpływ na przychody, automatyzuj cykle pracy związane z zatwierdzaniem i zapewnij odpowiedzialność

Połącz zespoły sprzedaży, marketingu i finansów w jednym miejscu

Ograniczenia Asana

Brak wbudowanych funkcji prognozowania przychodów i analizy danych

Zaawansowane raporty wymagają płatnego planu

Ceny Asana

Osobiste: Free

Pakiet startowy: 13,49 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane: 30,49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Enterprise+: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,4/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 000 recenzji)

Co o Asanie mówią prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Najbardziej doceniam sposób, w jaki Asana łączy wszystko, czego potrzebuje nasz zespół do wykonania pracy, od ustawienia projektu, przypisania i organizacji zadań po współpracę.

Najbardziej doceniam sposób, w jaki Asana łączy wszystko, czego potrzebuje nasz zespół do wykonania pracy, od ustawienia projektu, przydzielania i organizowania zadań po współpracę.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Keap

ClickUp jako najlepsze oprogramowanie RevOps

Niezależnie od tego, czy optymalizujesz procesy sprzedaży, usprawniacie przekazywanie zadań, czy śledzicie wskaźniki KPI, ClickUp dostosowuje się do Twojej strategii RevOps, a nie na odwrót. Jeśli chcesz efektywnie skalować przychody, zachowując synchronizację wszystkich działów, ClickUp jest platformą, której potrzebujesz.

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do obsługi przychodów, które koncentrują się wyłącznie na danych dotyczących sukcesu klienta i automatyzacji, ClickUp łączy wszystko w jednym miejscu: śledzenie procesu sprzedaży, automatyzację cyklu pracy, współpracę i analizę w czasie rzeczywistym.

Konfigurowalne pulpity zapewniają pełną widoczność operacji związanych z przychodami, a integracja z systemami CRM, platformami marketingowymi, cyfrowymi salami sprzedaży i narzędziami finansowymi gwarantuje płynny przepływ informacji między zespołami.

Chcesz przejąć kontrolę nad operacjami związanymi z przychodami? Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo.