11 najlepszych alternatyw dla Supernormal dla inteligentniejszych notatek ze spotkań AI

Ręczne sporządzanie notatek ze spotkań to już przeszłość. 🤷🏽‍♀️

Dzisiejsze zespoły potrzebują szybszych i inteligentniejszych sposobów na rejestrowanie szczegółów spotkań, zaznaczanie kluczowych punktów i planowanie przyszłych spotkań bez ryzyka pominięcia ważnych informacji. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji do sporządzania notatek ze spotkań sprawiają, że jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Narzędzia takie jak Supernormal pomagają w transkrypcji w czasie rzeczywistym i tworzeniu podsumowań generowanych przez AI, ułatwiając dokumentowanie spotkań.

Jednak dla wielu użytkowników Supernormal nie spełnia oczekiwań, począwszy od zmiennej jakości transkrypcji i ograniczonych opcji edycji, a skończywszy na kwestiach prywatności i ograniczonej przestrzeni dyskowej. Jeśli transkrypcje nie są w 100% dokładne, nie możesz swobodnie edytować notatek lub masz wrażenie, że Twoja prywatność nie jest zapewniona, czas poszukać innego rozwiązania.

Dlatego zebraliśmy 11 najlepszych alternatyw dla Supernormal. Narzędzia te oferują dokładniejsze transkrypcje, łatwiejsze dostosowywanie notatek, większe bezpieczeństwo i płynny cykl pracy na różnych platformach spotkań.

Teraz przyjrzyjmy się bliżej najlepszym alternatywom dla Supernormal, które odpowiadają Twoim potrzebom. 🔍

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Supernormal?

Generatory protokołów spotkań AI sprawiają, że tworzenie uporządkowanych notatek bez ręcznego wysiłku jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Supernormal zasłynął dzięki transkrypcji w czasie rzeczywistym i generowanym przez AI podsumowaniom spotkań, ale nie jest to rozwiązanie pozbawione wad.

Niespójna dokładność transkrypcji: Transkrypcja w czasie rzeczywistym w Supernormal może mieć problemy z niską jakością dźwięku, silnym akcentem lub dyskusjami technicznymi

Brak ręcznej edycji: Jeśli AI źle zrozumie coś, nie można edytować transkrypcji, co może prowadzić do błędów w dokumentacji spotkania

Kwestie prywatności: Użytkownicy zgłaszali, że bot Supernormal dołączał do spotkań bez pozwolenia, co powodowało poważne problemy związane z bezpieczeństwem i prywatnością

Ograniczona bezpłatna przestrzeń dyskowa: Plan Starter ogranicza przestrzeń dyskową do 1000 minut na użytkownika — po przekroczeniu tego limitu konieczne będzie wykupienie wyższej wersji, aby uzyskać dostęp do własnych notatek ze spotkań

Ograniczenia niestandardowych ustawień: Edycja i personalizacja notatek ze spotkań w ramach platformy jest bardzo ograniczona w porównaniu z innymi narzędziami

Wyższy koszt podstawowych funkcji: Ważne funkcje, takie jak szablony, nagrywanie wideo i integracje, są dostępne tylko w płatnych planach

📮ClickUp Insight: Według naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań 12% respondentów uważa, że spotkania są przepełnione, 17% twierdzi, że trwają zbyt długo, a 10% uważa, że są w większości zbędne. W innej ankiecie ClickUp 70% respondentów przyznało, że chętnie wysłałoby na spotkania zastępcę lub pełnomocnika, gdyby mieli taką możliwość. Zintegrowany notatnik AI ClickUp może być idealnym zastępcą podczas spotkań! Pozwól AI zapisać wszystkie kluczowe punkty, decyzje i zadania do wykonania, podczas gdy Ty skupisz się na pracy o większej wartości. Dzięki automatycznym podsumowaniom spotkań i tworzeniu zadań wspomaganym przez ClickUp Brain nigdy nie przegapisz ważnych informacji — nawet jeśli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu. 💫 Rzeczywiste wyniki: Teams korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami ClickUp odnotowują aż 50% redukcję zbędnych rozmów i spotkań!

Alternatywy dla Supernormal w skrócie

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp – AI Notetaker do transkrypcji spotkań – Automatyczne zarządzanie zadaniami – Integracja z Zoom, Slack, Microsoft Teams Zespoły potrzebujące notatek ze spotkań opartych na AI, zarządzania zadaniami i współpracy w czasie rzeczywistym Free Forever; Niestandardowe dostosowanie dostępne dla przedsiębiorstw Fireflies. ai – Automatyczna transkrypcja spotkań – Inteligentne podsumowania AI – Integracja z CRM Zespoły potrzebujące transkrypcji w czasie rzeczywistym, notatek z możliwością wyszukiwania i integracji z CRM Free; Pro Plan: 10 USD/użytkownik/miesiąc; Business Plan: 19 USD/użytkownik/miesiąc; Enterprise Plan: 39 USD/użytkownik/miesiąc Otter. ai – Transkrypcja na żywo – Podsumowania spotkań – Identyfikacja mówców – Integracja z Zoom i Google Meet Teams potrzebujące transkrypcji w czasie rzeczywistym i współpracy na żywo Free: 300 minut/miesiąc; Pro Plan: 16,99 USD/miesiąc; Business Plan: 30 USD/miesiąc; Enterprise: ceny niestandardowe Sembly – Inteligentne podsumowania – Wykrywanie elementów do działania – Czat dla wielu spotkań – Analiza nastrojów Zespoły potrzebujące wykrywania elementów wymagających działania, analizy nastrojów i integracji z wieloma platformami Free (do 4 godzin miesięcznie); plan Professional: 10 USD/użytkownik/miesiąc; plan Team: 20 USD/użytkownik/miesiąc Fathom – Natychmiastowe podsumowania spotkań – Podświetlanie w czasie rzeczywistym – Integracja z CRM – Udostępnianie klipów wideo Zespoły potrzebujące automatycznych podsumowań rozmów Zoom i zarządzania zadaniami Bezpłatnie dla użytkowników indywidualnych; Premium: 19 USD/użytkownik/miesiąc; Plan Teams: 29 USD/użytkownik/miesiąc; Plan Team Pro: 39 USD/użytkownik/miesiąc Avoma – Inteligencja konwersacji – Inteligentne podsumowania – Integracja z CRM – Coaching oparty na AI Zespoły sprzedaży potrzebujące analizy rozmów i synchronizacji CRM Wersja próbna Free; plan AI Meeting Assistant: 29 USD/użytkownik/miesiąc; plan Conversation Intelligence: 69 USD/użytkownik/miesiąc; plan Revenue Intelligence: 99 USD/użytkownik/miesiąc Krisp – Eliminacja szumów AI – Eliminacja głosu – Usuwanie echa – Nagrywanie rozmów Zespoły potrzebujące czystego, pozbawionego zakłóceń dźwięku podczas rozmów Free: 60 minut dziennie; Pro Plan: 8 USD/użytkownik/miesiąc; Business Plan: 10 USD/użytkownik/miesiąc; Enterprise: ceny niestandardowe Tactiq – Napisy na żywo podczas spotkań – Natychmiastowe zaznaczanie – Eksport do Dokumentów Google, Notion, Slack – Podsumowania AI jednym kliknięciem Zespoły zdalne potrzebujące szybkiej i bezpiecznej dokumentacji spotkań Plan Free (ograniczona liczba zaznaczeń i eksportów); Plan Pro: 12 USD/użytkownik/miesiąc; Team: 20 USD/użytkownik/miesiąc

🎉 Ciekawostka: Wyrażenie „protokoły ze spotkania” nie ma nic wspólnego z czasem. Pochodzi od łacińskiego minuta scriptura, co oznacza małe notatki.

Najlepsza alternatywa dla Supernormal

Oto najlepsze narzędzie, które polecamy, jeśli szukasz inteligentniejszej i bardziej niezawodnej alternatywy dla Supernormal — zaprojektowanej z myślą o rzeczywistych potrzebach Twojego zespołu w zakresie współpracy.

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego śledzenia celów i współpracy zespołowej)

Zmień spotkania w działania dzięki ClickUp AI Notetaker

Jeśli szukasz narzędzia, które nie tylko rejestruje notatki ze spotkań, ale także łączy je bezpośrednio z cyklem pracy Twojego zespołu, ClickUp powinien znaleźć się na szczycie Twojej listy.

Stworzona jako aplikacja do wszystkiego, co dotyczy pracy, ClickUp łączy transkrypcję spotkań w czasie rzeczywistym, podsumowania generowane przez AI, zarządzanie zadaniami i współpracę zespołową — pomagając zespołom przejść od rozmów do działania bez konieczności korzystania z wielu aplikacji.

🤖 Zautomatyzuj sporządzanie notatek i działania następcze dzięki AI Notetaker

Dzięki ClickUp AI Notetaker możesz automatycznie rejestrować szczegóły spotkań, zaznaczać kluczowe punkty i tworzyć zadania do wykonania podczas spotkań bez kiwnięcia palcem.

ClickUp AI Notatnik

📄 Ujednolicenie dokumentacji spotkań dzięki szablonom

Masz dość nieuporządkowanych, nieproduktywnych spotkań? Szablon protokołów spotkań ClickUp ułatwia tworzenie agend spotkań, dokumentowanie decyzji i śledzenie wyników spotkań, rozmów z klientami i aktualizacji projektów.

Pobierz darmowy szablon Szablon protokołu spotkania do zapisywania porządku obrad, decyzji i elementów do wykonania w jednym miejscu

Co można zrobić za pomocą tego szablonu:

📝 Zapisuj agendy spotkań, elementy do wykonania i punkty dyskusji

✅ Przypisuj zadania bezpośrednio członkom zespołu wraz z terminami

📅 Uporządkuj wszystkie notatki ze spotkań i zapewnij do nich dostęp w jednym miejscu

🔄 Ustandarnij dokumentację spotkań w całym zespole lub organizacji

🔍 Szybko przeglądaj poprzednie spotkania, aby śledzić postępy i odpowiedzialność

🧠 Uzyskaj głębszy wgląd dzięki ClickUp Brain

Jeśli chcesz pójść jeszcze dalej, ClickUp Brain działa jak inteligentny asystent spotkań. Analizuje dyskusje, sugeruje kolejne kroki i automatycznie łączy wyniki z zadaniami, projektami i celami.

ClickUp AI zapewnia płynny dostęp do informacji ze spotkań

🔗 Połącz cały cykl pracy związany ze spotkaniami dzięki integracjom

A ponieważ ClickUp integruje się z platformami takimi jak Microsoft Teams, Zoom i Slack, możesz zarządzać wszystkim, od spotkań po aktualizacje projektów, w jednym obszarze roboczym.

Dla zespołów poszukujących inteligentniejszego sposobu zarządzania dokumentacją spotkań, śledzeniem zadań i współpracą zespołową, ClickUp oferuje elastyczność bez chaosu związanego z korzystaniem z wielu narzędzi. Jest również uznawany za jedną z najbardziej wszechstronnych platform oprogramowania do zarządzania spotkaniami dla zespołów każdej wielkości.

Najlepsze funkcje ClickUp

AI Notetaker : automatyczne nagrywanie, transkrypcja i podsumowywanie spotkań

Spotkania ClickUp : Zarządzaj całym cyklem życia spotkania, od planowania agendy po sporządzanie notatek i działania po spotkaniu dzięki : Zarządzaj całym cyklem życia spotkania, od planowania agendy po sporządzanie notatek i działania po spotkaniu dzięki spotkaniom ClickUp

Szablon protokołu spotkania : Gotowe szablony do organizowania porządków obrad, dokumentowania decyzji i udostępniania uporządkowanych podsumowań spotkań. Sprawdź inne : Gotowe szablony do organizowania porządków obrad, dokumentowania decyzji i udostępniania uporządkowanych podsumowań spotkań. Sprawdź inne szablony notatek ze spotkań

ClickUp Brain : Działa jako asystent AI podczas spotkań, analizując rozmowy, sugerując działania do wykonania i łącząc wyniki bezpośrednio z zadaniami i projektami w celu szybszej realizacji

Integracje: Łatwo łącz się z Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack i innymi, aby scentralizować spotkania i elementy do wykonania bez konieczności przełączania narzędzi

Ograniczenia ClickUp

Zakres funkcji może wydawać się przytłaczający dla mniejszych zespołów podczas początkowej konfiguracji

Konfiguracja niestandardowych cykli pracy może wydawać się trudna

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 opisał, w jaki sposób ClickUp stał się kompleksowym rozwiązaniem dla jego zespołu:

Elastyczne, kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami i zespołami. Jedną z najnowszych funkcji jest tworzenie notatek AI. To naprawdę pomaga mi śledzić przebieg spotkań i zapamiętać, co zostało powiedziane.

Elastyczne, kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami i zespołami. Jedną z najnowszych funkcji jest tworzenie notatek AI. To naprawdę pomaga mi nadążać za spotkaniami i tym, co zostało powiedziane.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Transkrypcje to dopiero początek, ale to, co naprawdę napędza pracę, to decyzje i elementy wymagające działania. Narzędzia takie jak ClickUp idą o krok dalej, automatycznie rejestrując najważniejsze wnioski. 🗂️ Skorzystaj z tych szablonów ClickUp, aby pominąć przygotowania i od razu zabrać się do pracy: Szablon notatek z powtarzających się spotkań , aby zapewnić skupienie i wydajność bieżącej synchronizacji zespołu Szablon spotkań 1 na 1 dla pracowników i menedżerów , aby usprawnić sprawdzanie postępów i śledzenie rozwoju w czasie

2. Fireflies. ai (Najlepsze rozwiązanie do automatycznej transkrypcji i analizy spotkań)

Fireflies. ai sprawia, że transkrypcja spotkań jest tak prosta, jak kliknięcie „nagraj”

Jest przeznaczony dla zapracowanych zespołów, aby automatycznie nagrywać, transkrybować i organizować rozmowy bez przerywania cyklu pracy. Obsługuje główne platformy, takie jak Zoom, Google Meet, Microsoft Teams i Webex.

Fireflies. ai oferuje transkrypcje w czasie rzeczywistym, które można przeszukiwać, komentować i przekształcać w elementy do wykonania bezpośrednio z pulpitu. Dzięki inteligentnym podsumowaniom AI i integracji z CRM łatwo jest podejmować szybkie decyzje.

Najlepsze funkcje Fireflies.ai

Automatyczna transkrypcja spotkań : Nagrywa i transkrybuje spotkania w czasie rzeczywistym na wszystkich głównych platformach wideokonferencyjnych

Transkrypcje z funkcją wyszukiwania : szybko znajdź kluczowe momenty, mówców i elementy do działania w długich transkrypcjach spotkań

Narzędzia do współpracy : dodawaj komentarze, reakcje i przypisuj zadania bezpośrednio do określonych fragmentów transkrypcji

Inteligentne podsumowania : generowane przez AI podsumowania automatycznie podkreślają najważniejsze informacje ze spotkania, decyzje i zadania do wykonania

Integracja z CRM i aplikacjami: synchronizacja z narzędziami takimi jak Salesforce, Slack, Zapier i Asana w celu usprawnienia cyklu pracy

Ograniczenia Fireflies. ai

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne nieścisłości w transkrypcji, zwłaszcza w przypadku silnego akcentu lub słabej jakości dźwięku

Plany Free i niższe mają ograniczoną przestrzeń dyskową i dostęp do funkcji

Zaawansowane analizy i głębsze wglądy są dostępne tylko w wyższych planach cenowych

Ceny Fireflies. ai

Free

Plan Pro: 10 USD/użytkownik miesięcznie

Business Plan: 19 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise Plan: 39 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje Fireflies. ai

G2: 4,8/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 250 recenzji)

Co mówią o Fireflies. ai prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 podzielił się swoimi doświadczeniami z Fireflies. ai w następujący sposób:

Działa świetnie w każdym języku, łatwo wyodrębnia dźwięk i pobiera transkrypcję. Fragmenty dźwiękowe są również świetne. Nie ma opcji analizy Pro, a pakiety aplikacji AI mogą bardzo szybko stać się drogie.

Działa świetnie w każdym języku, łatwo wyodrębnia dźwięk i pobiera transkrypcję. Fragmenty dźwiękowe też są super. Nie ma opcji analizy Pro, a pakiety aplikacji AI mogą bardzo szybko stać się drogie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Integracja czy duplikacja? Narzędzia, które można podłączyć do cyklu pracy (takie jak ClickUp, Slack lub CRM), zawsze będą lepsze od samodzielnych aplikacji do robienia notatek.

3. Otter. ai (Najlepsze rozwiązanie do transkrypcji w czasie rzeczywistym i współpracy na żywo)

Otter. ai to jedno z najpopularniejszych obecnie narzędzi do transkrypcji w czasie rzeczywistym i współpracy podczas spotkań. Nie tylko nagrywa spotkania — transkrybuje rozmowy w miarę ich przebiegu, umożliwiając uczestnikom czytanie, śledzenie, a nawet interakcję z transkrypcją podczas rozmowy.

Dzięki Otter Assistant możesz automatycznie rejestrować protokoły ze spotkań bez konieczności ręcznego ustawiania. Aplikacja automatycznie dołącza do spotkań w Zoom, Microsoft Teams i Google Meet, aby nagrywać, transkrybować i podsumowywać dyskusje.

Generowane przez AI podsumowania Otter skracają długie dyskusje do przystępnych aktualizacji, ułatwiając zespołom przeglądanie, udostępnianie i szybkie podejmowanie działań na podstawie rozmów. Niezależnie od tego, czy zarządzasz webinariami, rozmowami z klientami, czy wewnętrznymi spotkaniami, Otter zapewnia, że żadne ważne szczegóły nie zostaną pominięte, a elementy wymagające działania nie zostaną przeoczone.

Jeśli szukasz innych opcji transkrypcji, oto szczegółowa lista najlepszych narzędzi do transkrypcji AI, które pomogą Ci efektywniej rejestrować spotkania.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Transkrypcja na żywo : śledź rozmowy w czasie rzeczywistym, ponieważ Otter natychmiast transkrybuje każde słowo

Podsumowania spotkań : szybko przeglądaj kluczowe wnioski, elementy do działania i najważniejsze informacje po każdym spotkaniu

Wspólna edycja : członkowie zespołu mogą zaznaczać, komentować i dodawać notatki bezpośrednio w transkrypcji

Otter Assistant : Automatycznie dołącza do zaplanowanych spotkań, aby nagrywać i robić notatki bez ręcznego ustawiania. Sprawdź : Automatycznie dołącza do zaplanowanych spotkań, aby nagrywać i robić notatki bez ręcznego ustawiania. Sprawdź najlepsze aplikacje do planowania , które pomogą Ci efektywniej zarządzać terminami i spotkaniami.

Synchronizacja między platformami: dostęp do transkrypcji spotkań na komputerach stacjonarnych, w aplikacjach mobilnych i rozszerzeniach przeglądarek

Ograniczenia Otter.ai

Sporadyczne nieścisłości w transkrypcji spowodowane żargonem technicznym lub silnym akcentem

Ograniczone możliwości dostosowywania szablonów w porównaniu z niektórymi nowszymi narzędziami AI

Ceny Otter.ai

Plan podstawowy: Free

Plan Pro: 16,99 USD miesięcznie za użytkownika

Business Plan: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise Plan: niestandardowe ceny (skontaktuj się z działem sprzedaży)

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4,3/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią o Otter.ai prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Otter. ai:

Najbardziej płynne narzędzie do transkrypcji. Dzięki Otter możesz eksportować transkrypcje w wielu formatach zgodnie z własnymi wymaganiami. Interfejs użytkownika jest bardzo prosty i łatwy w użyciu. Jednak dokładność transkrypcji może się różnić w zależności od akcentu mówcy.

Najbardziej płynne narzędzie do transkrypcji. Dzięki Otter możesz eksportować transkrypcje w wielu formatach zgodnie z własnymi wymaganiami. Interfejs użytkownika jest bardzo prosty i łatwy w użyciu. Jednak dokładność transkrypcji może się różnić w zależności od akcentu mówcy.

🧐 Czy wiesz, że... Niektóre narzędzia transkrybują i streszczają spotkania w ponad 40 językach. Wielojęzyczne zespoły mogą się cieszyć — narzędzia takie jak Sembly są do Waszej dyspozycji!

4. Sembly (najlepsze rozwiązanie do tworzenia podsumowań spotkań i analiz oparte na AI)

Sembly to asystent spotkań oparty na sztucznej inteligencji, który rejestruje dyskusje, wyróżnia elementy wymagające podjęcia działań i generuje wnikliwe, inteligentne podsumowania.

Kompatybilny z Zoom, Microsoft Teams, Google Meet i Webex, Sembly transkrybuje spotkania, wykrywa kolejne kroki, a nawet analizuje nastroje, aby pomóc zespołom w podejmowaniu szybszych decyzji. Dzięki funkcjom takim jak czat AI dla wielu spotkań, wykrywanie elementów do działania i generowane przez AI artefakty projektu, Sembly zamienia rozmowy w przeszukiwalne, uporządkowane wyniki.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność spotkań, zapoznaj się z szablonami spotkań indywidualnych, które pomogą uporządkować dyskusje i zapewnić praktyczne wyniki.

Najlepsze funkcje Sembly

Inteligentne podsumowania : generowane przez AI podsumowania podkreślające zadania, decyzje i ryzyka

Wykrywanie elementów do działania : automatycznie przekształcaj dyskusje podczas spotkań w zadania do wykonania

Analiza nastrojów i wnioski AI : analizuj ton i trendy podczas spotkań, aby odkryć dynamikę zespołu

Identyfikacja mówcy : dokładne etykietowanie wypowiedzi poszczególnych osób w celu łatwego przeglądania

Czat AI dla wielu spotkań : rozmawiaj z Sembly, aby uzyskać informacje z jednego lub wielu spotkań

Artefakty AI : automatyczne tworzenie dokumentów, takich jak plany projektów i propozycje wynikające ze spotkań

Integracja międzyplatformowa : synchronizacja z Zoom, Teams, Webex, Slack, CRM i innymi

Wsparcie wielu języków: transkrypcja i streszczanie spotkań w 48 językach

Ograniczenia Sembly

Analiza nastrojów może wydawać się zbyt ogólna w przypadku bardzo krótkich spotkań

Opcje ręcznej edycji podsumowań są ograniczone w porównaniu z bardziej konfigurowalnymi narzędziami.

Plan Free ogranicza liczbę godzin transkrypcji i dostęp do niektórych funkcji AI

Ceny Sembly

Plan osobisty: Free

Plan profesjonalny: 10 USD/użytkownik/miesiąc

Plan dla zespołów: 20 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise Plan: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Sembly

G2: 4,56/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 50 recenzji)

Co mówią o Sembly prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 mówi o Sembly:

Świetne narzędzie, które rejestruje notatki ze spotkań i zadania, a następnie przedstawia je w elastycznym formacie.

Świetne narzędzie, które rejestruje notatki ze spotkań i zadania, a następnie przedstawia je w elastycznym formacie.

💡 Porada dla profesjonalistów: Przegapiłeś spotkanie? Skorzystaj z narzędzi AI, które mogą uczestniczyć w spotkaniu, nagrywać dyskusję i podsumowywać kluczowe punkty — nie musisz już obawiać się, że coś przegapisz.

5. Fathom (najlepszy do łatwego tworzenia podsumowań spotkań Zoom)

Fathom jest przeznaczony dla zespołów, które spędzają godziny na ponownym oglądaniu nagrań Zoom, aby wyciągnąć kluczowe punkty.

Zamiast przeglądać całe transkrypcje, Fathom automatycznie zaznacza ważne momenty, wykrywa elementy wymagające działania i tworzy zwięzłe podsumowania — dzięki czemu możesz przejść od razu do tego, co najważniejsze. Jeśli szukasz innych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które zwiększą wydajność spotkań, zapoznaj się z obszerną listą narzędzi AI do spotkań, które usprawnią cykl pracy.

Transkrypcja w czasie rzeczywistym i zaznaczanie jednym kliknięciem eliminują konieczność ręcznego sporządzania notatek, dzięki czemu możesz w pełni skupić się na rozmowach z klientami, spotkaniach zespołu i webinariach, nie tracąc czasu na dalsze działania. Funkcje takie jak te są niezbędne, gdy chcesz zwiększyć wydajność spotkań bez poświęcania godzin na ręczne sporządzanie notatek lub porządkowanie ich po rozmowie.

Najlepsze funkcje Fathom

Natychmiastowe podsumowania spotkań : uzyskaj praktyczne podsumowania i informacje o kolejnych krokach w ciągu kilku sekund po zakończeniu spotkania

Podświetlanie w czasie rzeczywistym : zaznaczaj kluczowe momenty podczas rozmów na żywo

Integracja z CRM : przesyłaj notatki bezpośrednio do Salesforce, HubSpot, Close CRM i innych Udostępnianie fragmentów spotkań : udostępniaj kluczowe fragmenty wideo zamiast pełnych transkrypcji

Ask Fathom (asystent AI) : rozmawiaj ze swoimi nagraniami, aby generować spostrzeżenia, e-maile z przypomnieniami i elementy do działania

Wsparcie wielu platform : Działa z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams

Wsparcie językowe: transkrypcja spotkań w ponad 28 językach i tłumaczenie podsumowań

Zrozum ograniczenia

Najlepsze wrażenia zapewnia Zoom; wsparcie dla Teams i Meet jest nowsze i wciąż ulepszane

Niektóre zaawansowane funkcje CRM są dostępne tylko w płatnych planach

Ceny Fathom

Free Plan: 0 USD (pełny dostęp dla użytkowników indywidualnych)

Plan premium: 19 USD/użytkownik miesięcznie

Plan Teams: 29 USD/użytkownik miesięcznie

Plan Team Pro: 39 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje Fathom

G2: 5/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: 5/5 (ponad 100 recenzji)

Co o Fathom mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 tak opisuje swoje doświadczenia z Fathom:

Doskonała jakość podsumowań spotkań wraz z listą działań do podjęcia. To lepsze niż notatki robione przez ludzi. Oszczędza mi czas i wysiłek.

Doskonała jakość podsumowań spotkań wraz z listą działań do podjęcia. To lepsze niż notatki robione przez ludzi. Oszczędza mi czas i wysiłek.

🎉 Ciekawostka: Niektóre z największych pomysłów na świecie powstały podczas spotkań, jak prezentacja filmu Toy Story studia Pixar. Założę się, że ktoś robił notatki.

6. Avoma (najlepsze rozwiązanie dla sprzedaży i spotkań z klientami)

Avoma pomaga zespołom sprzedaży i obsługi klienta przekształcić rozmowy w możliwości konwersji. Automatycznie rejestruje kluczowe momenty, takie jak problemy, zastrzeżenia, wzmianki o konkurencji i kolejne kroki, zapewniając zespołom bogate, praktyczne informacje bez konieczności ręcznego przeglądania notatek.

Dzięki synchronizacji podsumowań spotkań opartych na AI i aktualizacji CRM bezpośrednio z Salesforce, HubSpot i Pipedrive, Avoma zapewnia, że każda rozmowa przyczynia się do rozwoju Twojej firmy.

Najlepsze funkcje Avoma

Inteligencja konwersacji : automatycznie identyfikuje kluczowe elementy rozmów sprzedażowych i obsługi klienta, takie jak zastrzeżenia, potrzeby klientów i sygnały zakupowe

Inteligentne podsumowania : porządkują notatki ze spotkań w sekcje z możliwością wyszukiwania, co przyspiesza analizę transakcji

Zakładki na żywo : zaznaczaj ważne punkty podczas rozmów na żywo, aby później do nich wrócić

Integracje CRM : synchronizuj podsumowania, pola i elementy do działania w Salesforce, HubSpot, Pipedrive i innych

Wgląd w coaching : odkrywaj trendy w rozmowach i momenty coachingowe, aby poprawić efektywność zespołu

Ask Avoma (AI Copilot): rozmawiaj podczas spotkań, aby uzyskać odpowiedzi lub natychmiast generować działania następcze

Ograniczenia Avoma

Skupia się głównie na spotkaniach zewnętrznych. Mniej odpowiedni do spotkań wewnętrznych

Pełne funkcje coachingu i analizy AI wymagają planów wyższego poziomu

Krzywa uczenia się podczas dostosowywania szablonów i podręczników

Ceny Avoma

Dostępna wersja próbna Free

Plan asystenta spotkań AI: 29 USD/użytkownik miesięcznie

Plan inteligentnej komunikacji: 69 USD/użytkownik miesięcznie

Plan Revenue Intelligence: 99 USD/użytkownik miesięcznie

Avoma ma elastyczną strukturę cenową. Możesz również łączyć i dopasowywać plany bez konieczności aktualizowania wszystkich użytkowników do planu premium.

Oceny i recenzje Avoma

G2: 4,6/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o Avoma prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 udostępnia swoje doświadczenia z korzystania z Avoma w następujący sposób:

Najłatwiejszy sposób na przejrzenie godzin nagranych rozmów. Tłumaczenie i połączenie z CRM w celu synchronizacji z konkretną transakcją oraz wiele innych funkcji sprawiają, że korzystamy z niego coraz częściej.

Najłatwiejszy sposób na przejrzenie godzin nagranych rozmów. Tłumaczenie i połączenie z CRM w celu synchronizacji z konkretną transakcją oraz wiele innych funkcji sprawiają, że korzystamy z niego coraz częściej.

🧐 Czy wiesz, że... Ciche spotkania (podczas których wszyscy piszą przed zabraniem głosu) to sposób na zwiększenie wydajności w Amazon — a zaczynają się one od 6-stronicowej notatki.

7. Krisp (najlepszy do redukcji szumów AI podczas rozmów)

Kiedy słaba jakość dźwięku zakłóca ważne rozmowy, Krisp wkracza do akcji. Wykorzystuje sztuczną inteligencję do usuwania w tle hałasów, rozpraszających głosów i echa w czasie rzeczywistym, dzięki czemu spotkania, rozmowy z klientami i wywiady brzmią krystalicznie czysto, nawet z ruchliwego domu lub biura.

W przeciwieństwie do typowych narzędzi do robienia notatek, Krisp działa jak inteligentny filtr audio, dzięki czemu brzmisz profesjonalnie bez konieczności kupowania drogich mikrofonów lub ustawiania dźwiękoszczelnych pomieszczeń.

Dobra jakość dźwięku to tylko jeden z elementów tworzenia doskonałych wrażeń online. Przestrzeganie odpowiedniej etykiety spotkań wirtualnych gwarantuje, że komunikacja podczas każdej rozmowy będzie jasna, pełna szacunku i profesjonalna.

Najlepsze funkcje Krisp

AI noise cancellation : eliminacja szumów tła, głosów i echa zarówno z Twojego, jak i innych uczestników audio

Wyciszanie głosu : wyciszanie rozpraszających rozmów osób znajdujących się w pobliżu

Usuwanie echa : usuń sprzężenie zwrotne mikrofonu i echo głośników

Nagrywanie rozmów : Nagrywaj spotkania z krystalicznie czystą jakością dźwięku

Konwersja akcentu : dostosuj i wyjaśnij akcenty podczas spotkań na żywo

Uniwersalna kompatybilność: Możliwość użycia z Zoom, Teams, Meet, Slack, Discord i innymi aplikacjami

Ograniczenia Krisp

Koncentruje się na jakości dźwięku. Nie jest przeznaczony do szczegółowej dokumentacji spotkań ani zaawansowanej współpracy

Plan Free ogranicza korzystanie z funkcji redukcji szumów do 60 minut dziennie

Wydajność może się nieznacznie różnić w zależności od możliwości procesora urządzenia

Ceny Krisp

Plan Free

Plan Pro: 8 USD/użytkownik miesięcznie

Business Plan: 10 USD/użytkownik miesięcznie

Plan Enterprise: niestandardowe ceny (skontaktuj się z działem sprzedaży)

Oceny i recenzje Krisp

G2: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 500 recenzji)

Co mówią o Krisp prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Krisp:

To nie tylko asystent spotkań, ale także niesamowite oprogramowanie do redukcji szumów, które jest niezbędne podczas pracy zdalnej.

To nie tylko asystent spotkań, ale także niesamowite oprogramowanie do redukcji szumów, które jest niezbędne podczas pracy zdalnej.

Pamiętaj: Niektórzy ludzie robią notatki, aby zapamiętać. Inni robią notatki, aby nie musieć pamiętać. Oba podejścia są słuszne.

8. Tactiq (najlepszy do tworzenia notatek z natychmiastowych spotkań za pomocą rozszerzenia Chrome)

Jeśli masz dość szukania notatek podczas kolejnych spotkań, Tactiq oferuje proste rozwiązanie. Ta lekka rozszerzenie do przeglądarki Chrome przechwytuje napisy na żywo z Google Meet, Zoom i Microsoft Teams. Możesz zaznaczać kluczowe punkty i eksportować transkrypcje bez zakłócania przepływu informacji.

Bez botów, bez natrętnych nagrań — tylko natychmiastowa, bezpieczna dokumentacja spotkań bezpośrednio z przeglądarki. Tactiq jest idealnym rozwiązaniem dla zespołów zdalnych, kierowników projektów i nauczycieli, którzy potrzebują szybkich, dokładnych notatek ze spotkań bez skomplikowanych ustawień.

Najlepsze funkcje Tactiq

Napisy na żywo podczas spotkań : Uzyskaj transkrypcje w czasie rzeczywistym, przypisane do poszczególnych mówców podczas spotkań

Natychmiastowe zaznaczanie : zaznaczaj elementy wymagające działania i kluczowe momenty, nie tracąc nic z rozmowy

Eksport transkrypcji : zapisuj transkrypcje w Dokumentach Google, Notion, Slacku i innych aplikacjach

Podsumowania AI jednym kliknięciem : Podsumowuj spotkania, twórz szkice e-maili z dalszymi działaniami lub generuj zgłoszenia Jira w mgnieniu oka

Transkrypcja z priorytetem prywatności: żadne boty nie nagrywają Twoich spotkań — wszystko odbywa się bezpiecznie w przeglądarce

Ograniczenia Tactiq

Dostępne tylko jako rozszerzenie przeglądarki Chrome (lub przeglądarki opartej na Chromium)

Podsumowania i działania AI są dostępne tylko w planach płatnych

Brak natywnej aplikacji mobilnej lub samodzielnej aplikacji komputerowej

Ceny Tactiq

Plan Free

Plan Pro: 12 USD/użytkownik miesięcznie

Plan dla zespołów: 20 USD/użytkownik miesięcznie

Plan Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Tactiq

G2: 4,5/5 (ponad 10 recenzji)

Co mówią o Tactiq prawdziwi użytkownicy?

Oto, co o Tactiq napisał recenzent G2:

Nieograniczona dokumentacja spotkań. Tactiq posiada niesamowitą, a jednocześnie prostą funkcję, która przechowuje i wykorzystuje AI do podsumowywania spotkań z wielu różnych platform spotkań online, takich jak Google, Microsoft i Zoom.

Nieograniczona dokumentacja spotkań. Tactiq posiada niesamowitą, a jednocześnie prostą funkcję, która przechowuje i wykorzystuje AI do podsumowywania spotkań z wielu różnych platform spotkań online, takich jak Google, Microsoft i Zoom.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nie pomijaj etykietowania zadań. Jeśli Twoje notatki AI są zintegrowane z menedżerem zadań, etykietowanie członków zespołu podczas lub po spotkaniach pozwala na kontynuowanie działań.

9. Spinach AI (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji spotkań zespołów agile)

Spotkania agile mają być szybkie i skoncentrowane, ale utrzymanie porządku może być trudne bez odpowiedniego wsparcia.

Spinach AI firmy Hypercontext działa jak dodatkowy, zwinny członek zespołu, automatycznie dołączając się do spotkań, przeglądów sprintów i retrospektyw, aby uchwycić przeszkody, decyzje i kolejne kroki. Tworzy zgłoszenia Jira, podsumowuje dyskusje i wysyła aktualizacje bezpośrednio do Slacka lub na e-mail, pomagając zespołowi zachować spójność bez konieczności ręcznego sporządzania notatek.

Dzięki Spinach AI zwinne zespoły mogą działać szybciej i lepiej dokumentować swoje działania, bez konieczności dodawania dodatkowych narzędzi do cyklu pracy. Jeśli Twój zespół boryka się z problemem zbyt wielu spotkań odbywających się jedno po drugim, zapoznaj się z naszym przewodnikiem, w którym dowiesz się, jak uniknąć przeciążenia spotkaniami i zachować wydajność.

Najlepsze funkcje Spinach AI

Automatyczne podsumowania spotkań : Podkreślaj przeszkody, decyzje i kolejne kroki po każdym spotkaniu

Notatki retrospektywne sprintu : rejestruj opinie i wnioski, aby ułatwić planowanie sprintów

Data powstania : Natychmiastowe tworzenie zgłoszeń Jira na podstawie omówionych punktów działania

Synchronizacja ze Slackiem i e-mailem : udostępniaj wyniki spotkań zespołowi bez konieczności przełączania narzędzi

Minimalne ustawienia: wystarczy dodać Spinach do zaproszenia w kalendarzu — nie są wymagane żadne skomplikowane ustawienia

Ograniczenia Spinach AI

Skupia się głównie na procesach agile. Może nie być odpowiedni dla zespołów nietechnicznych lub szerszych zespołów biznesowych

Najlepiej działa w połączeniu z Slackiem, Jira lub innymi narzędziami do zarządzania projektami

Ograniczona funkcjonalność poza podstawowymi funkcjami, takimi jak planowanie sprintów i retrospekcje

Ceny Spinach AI

Plan dla początkujących

Plan Pro: 2,90 USD/godzina spotkania

Plan Business: 29 USD/użytkownik miesięcznie

Plan Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Spinach AI

G2: 4,4/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 10 recenzji)

Co mówią o Spinach AI prawdziwi użytkownicy?

Przeczytaj komentarz recenzenta G2 na temat Spinach AI:

Spinach AI jest bardzo łatwy w użyciu i angażujący dla obu stron interakcji 1:1. Używam go do wszystkich spotkań 1:1. Aplikacja mobilna jest oparta na przeglądarce internetowej i czasami występują w niej usterki.

Spinach AI jest bardzo łatwy w użyciu i angażujący dla obu stron interakcji 1:1. Używam go do wszystkich spotkań 1:1. Aplikacja mobilna jest oparta na przeglądarce internetowej i czasami występują w niej usterki.

🧐 Czy wiesz, że... 🎉 Najdłuższe spotkanie w historii trwało ponad 120 godzin. Było to część próby pobicia rekordu Guinnessa — na szczęście nie była to prawdziwa sesja strategiczna. Nawet najlepsze narzędzie do tworzenia podsumowań miałoby z tym problem.

10. Rewatch (najlepsze rozwiązanie do przeszukiwalnych archiwów spotkań wideo)

Każda ważna rozmowa zawiera cenne informacje, ale znalezienie ich później często stanowi wyzwanie.

Rewatch rozwiązuje ten problem, zamieniając nagrane spotkania w prywatną bibliotekę wideo z funkcją wyszukiwania, w której wiedza jest zachowywana, uporządkowana i łatwo dostępna.

Zamiast tracić decyzje i kluczowe dyskusje w rozproszonych folderach w chmurze lub zapomnianych linkach w skrzynce odbiorczej, zespoły mogą przeszukiwać transkrypcje, dodawać komentarze i współpracować bezpośrednio nad treścią wideo.

Rewatch pomaga rozwijającym się zespołom przechwytywać zbiorową pamięć, przyspieszać wdrażanie nowych pracowników i ograniczać powtarzające się rozmowy w ramach projektów. W świecie, w którym praca asynchroniczna zmienia kształt współpracy, narzędzia takie jak Rewatch ułatwiają zespołom utrzymanie spójności bez konieczności uczestniczenia w spotkaniach na żywo.

Obejrzyj ponownie najlepsze funkcje

Scentralizowany hub wideo : przechowuj, organizuj i zarządzaj wszystkimi nagraniami ze spotkań w jednej bezpiecznej lokalizacji

Transkrypcje z funkcją wyszukiwania : łatwo znajdź dyskusje, decyzje i słowa kluczowe w całym archiwum wideo

Współpraca zespołowa : Dodawaj komentarze, reakcje i zaznaczenia na osiach czasu wideo, aby zapewnić asynchroniczny przepływ współpracy. Po zapisaniu notatek wiedza : Dodawaj komentarze, reakcje i zaznaczenia na osiach czasu wideo, aby zapewnić asynchroniczny przepływ współpracy. Po zapisaniu notatek wiedza o tym, jak skutecznie je udostępniać , gwarantuje, że Twój zespół będzie zgrany przy wykonywaniu kolejnych kroków.

Prywatne kanały i kontrola dostępu: ustaw uprawnienia do wyświetlania i współpracy, aby zabezpieczyć poufną zawartość

Ograniczenia dotyczące ponownego oglądania

Skupia się głównie na nagranych spotkaniach — nie oferuje funkcji transkrypcji w czasie rzeczywistym ani sporządzania notatek na żywo

Wymaga aktywnego zarządzania pamięcią wideo, aby uniknąć bałaganu

Ceny ponownego oglądania

Free

Plan dla zespołów: 19 USD/użytkownik miesięcznie

Niestandardowe ceny (skontaktuj się z działem sprzedaży)

Ponownie obejrzyj oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Rewatch prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 miał do powiedzenia o Rewatch:

To doskonałe narzędzie do wyświetlania informacji naszym pracownikom. Podoba mi się, że zapewnia narzędzia do komunikacji wewnętrznej. Szablony oferują szeroki zakres możliwości, umożliwiając nam wydajną komunikację.

To doskonałe narzędzie do wyświetlania informacji naszym pracownikom. Podoba mi się, że zapewnia narzędzia do komunikacji wewnętrznej. Szablony oferują szeroki zakres możliwości, umożliwiając nam wydajną komunikację.

🎉 Ciekawostka: Shonda Rhimes stworzyła kiedyś scenariusz całego sezonu serialu Chirurdzy podczas wielu spotkań scenarzystów, używając karteczek samoprzylepnych i markerów. Wyobraź sobie, gdyby miała pod ręką podsumowania w czasie rzeczywistym.

11. MeetGeek (najlepszy do automatycznego nagrywania spotkań i uzyskiwania praktycznych informacji)

Kiedy wiedza Twojego zespołu jest zamknięta w wielogodzinnych spotkaniach, trudno jest podjąć działania. MeetGeek pomaga, automatycznie nagrywając, transkrybując i podsumowując każde spotkanie, jednocześnie generując elementy do działania i inteligentne spostrzeżenia.

Dla zespołów, które preferują bardziej ustrukturyzowany proces follow-up, szablony podsumowań spotkań mogą być doskonałym uzupełnieniem generowanych przez AI podsumowań MeetGeek. MeetGeek wykracza poza podstawowe notatki, oferując analizę czasu rozmowy, wykrywanie nastrojów, a nawet integrację z CRM, aby przekształcić rozmowy w realne wyniki.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z Zoom, Microsoft Teams, Google Meet czy Webex, MeetGeek płynnie integruje się z Twoimi ustawieniami, pomagając zespołom zachować porządek i wydajność bez dodatkowego wysiłku.

Najlepsze funkcje MeetGeek

​​ Automatyczne nagrywanie i transkrypcja : spotkania są automatycznie nagrywane i transkrybowane, dzięki czemu nigdy nie przegapisz kluczowych punktów

Inteligentne podsumowania i spostrzeżenia : podsumowuje decyzje, elementy do działania i wykrywa tematy dyskusji, ułatwiając dalsze działania

Analizy umożliwiające podjęcie działań : zapewniają analizę czasu rozmów, trendy nastrojów i wyniki zaangażowania, aby usprawnić przyszłe spotkania

Integracja zarządzania zadaniami: Przesyłaj zadania do realizacji na platformy takie jak HubSpot, Salesforce, Notion i ClickUp. Możesz również zapoznać się z listą Wsparcie dla wielu platform: Współpracuje z Zoom, Microsoft Teams, Google Meet i Webex bez konieczności ręcznej konfiguracji : Przesyłaj zadania do realizacji na platformy takie jak HubSpot, Salesforce, Notion i ClickUp. Możesz również zapoznać się z listą oprogramowania do zarządzania zadaniami , które pomoże Ci lepiej radzić sobie z zadaniami.: Współpracuje z Zoom, Microsoft Teams, Google Meet i Webex bez konieczności ręcznej konfiguracji

Ograniczenia MeetGeek

Niektórzy użytkownicy wspominają o potrzebie głębszej personalizacji podsumowań generowanych przez AI

Najlepsze wrażenia zapewnia połączenie MeetGeek z zewnętrznymi systemami CRM lub narzędziami do zarządzania projektami

Ceny MeetGeeki

Plan dla początkujących: Free

Plan Pro: 19 USD/użytkownik miesięcznie

Plan Business: 39 USD/użytkownik miesięcznie

Plan Enterprise: 59 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje MeetGeek

G2: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (5+ recenzji)

Co mówią o MeetGeek prawdziwi użytkownicy?

Oto, co ma do powiedzenia recenzent serwisu G2:

Dzięki MeetGeek nie przegapisz niczego podczas spotkań! Podoba mi się, że nie muszę robić żadnych notatek. To jest naprawdę świetne! Pomaga mi to zachować porządek i zawsze być o krok przed innymi!

Dzięki MeetGeek nie przegapisz niczego podczas spotkań! Podoba mi się, że nie muszę robić żadnych notatek. To jest naprawdę świetne! Pomaga mi to zachować porządek i zawsze być o krok przed innymi!

💡 Porada dla profesjonalistów: Trzymaj swojego asystenta AI na bieżąco. Zapraszaj go na wszystkie rozmowy — nawet te nieformalne. Ta spontaniczna uwaga może stać się Twoim kolejnym wielkim pomysłem.

Znajdź odpowiednią alternatywę dla Supernormal dla swojego zespołu

Wybór odpowiedniego narzędzia do pomocy w prowadzeniu spotkań zależy od tego, czego najbardziej potrzebuje Twój zespół. 🤝

Jeśli Twoim priorytetem jest kompleksowa współpraca nad projektami, narzędzie takie jak ClickUp może być dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. Jeśli potrzebujesz natychmiastowych transkrypcji i lekkich notatek, narzędzia takie jak Tactiq lub Otter. ai mogą uprościć Twój cykl pracy. A jeśli chcesz uzyskać głębszy wgląd w spotkania i automatyczne śledzenie zadań, wyróżniają się takie opcje, jak MeetGeek lub Avoma.

Każda alternatywa dla Supernormal oferuje inne korzyści — czy to inteligentniejsze dokumentowanie spotkań, współpracę w czasie rzeczywistym, lepsze bezpieczeństwo, czy też ściślejszą integrację z narzędziami takimi jak Microsoft Teams i Zoom.

Poświęć chwilę, aby dopasować cykl pracy swojego zespołu do najważniejszych funkcji, a znajdziesz rozwiązanie, które nie tylko pozwoli Ci rejestrować spotkania, ale także przyspieszy realizację zadań.

Zacznij od zapoznania się z wersjami demonstracyjnymi i bezpłatnymi wersjami próbnymi elastycznych platform, takich jak ClickUp.

Zdobądź wiedzę potrzebną do podjęcia świadomej decyzji i znajdź odpowiednie rozwiązanie dla swojego zespołu. Zarejestruj się już teraz, aby rozpocząć! 🚀