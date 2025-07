8 najlepszych alternatyw dla Devin AI do kodowania opartego na sztucznej inteligencji w 2025 roku

🤖 Devin AI postawił sobie ambitny cel — stać się pierwszym na świecie w pełni autonomicznym inżynierem oprogramowania.

To śmiała wizja — i choć wydaje się obiecująca, wielu programistów uznało, że nie jest jeszcze gotowa do zastosowania w złożonych, rzeczywistych cyklach pracy.

Od ograniczonej obsługi kontekstu po luki w integracji i skalowalności — Devin czasami dodaje więcej kroków niż usuwa. A kiedy próbujesz znaleźć alternatywy, większość list wydaje się przestarzała, nieistotna, skupiona na szumie marketingowym, a nie praktycznej użyteczności.

Właśnie dlatego stworzyliśmy ten przewodnik — aby przedstawić prawdziwe alternatywy dla Devin AI, które faktycznie wspierają rozwój oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji i nowoczesne zespoły programistów, niezależnie od tego, czy potrzebujesz szybszego generowania kodu, lepszej realizacji zadań, czy ściślejszej integracji ze stosem technologicznym.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Devin AI?

Devin to autonomiczny programista AI stworzony przez Cognition AI, startup z siedzibą w San Francisco, założony w 2023 roku przez mistrzów programowania konkurencyjnego, Scotta Wu, Stevena Hao i Waldena Yana. W przeciwieństwie do tradycyjnych asystentów kodowania AI, Devin został zaprojektowany do samodzielnego planowania, pisania, debugowania i wdrażania kodu, skutecznie funkcjonując jako pełnoprawny inżynier oprogramowania.

Jeśli korzystałeś już z Devin AI, niektóre z nich mogą wydawać się zbyt znajome 👇

Nie radzi sobie dobrze z złożonymi lub wizualnymi zadaniami: Obsługuje podstawowe kodowanie, ale ma trudności z konwersją projektów Figma, zarządzaniem aplikacjami wielomodułowymi i obsługą logiki warstwowej, co często wymaga ręcznych poprawek

Słabe rozumienie kontekstu: Brak pełnego obrazu subtelnych potrzeb klienta lub intencji projektowych, co prowadzi do niekompletnych lub nieistotnych wyników

Brak kreatywności w rozwiązywaniu złożonych problemów: Dobrze wykonuje powtarzalne zadania związane z kodowaniem, ale nie sugeruje innowacyjnych pomysłów dotyczących UX ani kreatywnych rozwiązań

Nie jest przeznaczony do współpracy zespołowej: ignoruje recenzje PR, pętle informacji zwrotnej i komentarze zespołu, co sprawia, że jest nieskuteczny w środowiskach wymagających współpracy przy kodowaniu

Nie sprawdza się przy tworzeniu kompletnych aplikacji: generuje API, ale zawiesza się podczas integracji frontendu lub wdrażania Heroku, często wymagając intensywnego czyszczenia

Kwestie prywatności i bezpieczeństwa: Wymaga dostępu do pełnych repozytoriów i zestawów danych, co budzi obawy zespołów zarządzających wrażliwymi danymi użytkowników ze względu na ograniczone możliwości kontroli prywatności i nieprzejrzyste działanie AI

Spadek wydajności przy intensywnym użytkowaniu: Znaczne spowolnienie po przekroczeniu 10–150 jednostek obliczeniowych (ACU), co wpływa na ogólną responsywność

Słabe wyniki w cyklach pracy związanych z uczeniem maszynowym: Problemy z frameworkami ML, takimi jak TensorFlow, i częste nieprawidłowe wdrażanie modeli

👀 Czy wiesz, że... Narzędzia do debugowania klasy Enterprise wykorzystują statystyczną lokalizację błędów, aby szybciej wykrywać błędy poprzez analizę linii kodu, które są najbardziej skorelowane z awariami. Devin nie wdrożył jeszcze tej funkcji, więc debugowanie często trwa dłużej.

Najlepsze alternatywy dla Devin AI w skrócie

Chcesz szybkiego podsumowania? Porównaj te atrakcyjne alternatywy dla Devin AI i znajdź rozwiązanie dla siebie.

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp – Dokumentacja i specyfikacje oparte na sztucznej inteligencji – Agenci autopilota do automatyzacji zadań – Integracja DevOps z narzędziami Git Zespoły produktowe i menedżerowie ds. rozwoju potrzebujący scentralizowanego śledzenia projektów i dokumentacji wspomaganej przez AI Free Forever; Dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Naprawa kodu Replit – Naprawianie błędów w czasie rzeczywistym – Sugestie dotyczące optymalizacji kodu – Płynna integracja z IDE i GitHub Indywidualni programiści i osoby uczące się, poszukujące szybkiego debugowania w chmurze IDE do współpracy Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 25 USD miesięcznie Devika AI – Autonomiczne generowanie kodu – Badania internetowe w celu rozwiązywania problemów – Wsparcie dla programowania w wielu językach Programiści i inżynierowie open source, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad inżynierią oprogramowania AI opartego na agentach Plany płatne zaczynają się od 19 USD miesięcznie SWE Agent – Konwertuje problemy GitHub na poprawki kodu – Pętla informacji zwrotnych między agentem a komputerem – Tworzy zweryfikowane pull requesty Programiści backendowi zajmujący się problemami GitHub i automatycznym generowaniem PR Bezpłatny hosting własny; brak stałych cen (obowiązują koszty API i infrastruktury) Cody – Pytania i odpowiedzi w języku naturalnym w całym kodzie źródłowym – Autouzupełnianie i refaktoryzacja oparte na AI – Wsparcie dla wielu modeli LLM Duże zespoły inżynierów wymagające dogłębnego zrozumienia bazy kodu i asystenta kodowania AI klasy Enterprise Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie MetaGPT – Współpraca z zadaniami opartymi na rolach – Generowanie ustrukturyzowanych artefaktów oprogramowania – Otwarta platforma wieloagentowa Kierownicy produktu i architekci techniczni poszukujący specyfikacji oprogramowania i projektów systemów generowanych przez AI Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie Amazon CodeWhisperer – Sugestie kodu uwzględniające kontekst – Inteligentna obsługa API AWS – Wbudowane skanowanie bezpieczeństwa i zgodności Programiści AWS i zespoły przedsiębiorstw poszukujące bezpiecznego kodowania wspomaganego sztuczną inteligencją w środowiskach IDE Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie Kursor – Wieloliniowe autouzupełnianie – Czat AI z rozpoznawaniem kontekstu w redaktorze – Tryb agenta i notatniki do generowania ustrukturyzowanego kodu Programiści, którzy chcą mieć interaktywnego programistę AI w redaktorze w stylu VS Code Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie

Najlepsze alternatywy dla Devin AI

Porównajmy te narzędzia pod kątem możliwości, funkcji, cen i innych parametrów.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami i kodem oparte na sztucznej inteligencji w jednym miejscu)

Utwórz listę kontrolną wdrożenia dla aplikacji Node.js za pomocą ClickUp Brain

Zaplanuj cały cykl rozwoju za pomocą ClickUp Brain

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, została zaprojektowana dla zespołów programistów, aby zarządzać wszystkim w jednym miejscu. ClickUp Brain, asystent AI zaprojektowany do wsparcia całego cyklu życia oprogramowania, stanowi serce zestawu narzędzi przeznaczonych dla programistów.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby błyskawicznie wygenerować szczegółowy dokument wymagań produktowych

Od dokumentowania interfejsów API i podsumowywania długich dokumentów technicznych po generowanie fragmentów kodu i pisanie przejrzystych komunikatów commit — ClickUp Brain usprawnia kluczowe elementy zarządzania projektami oprogramowania, dzięki czemu możesz działać szybciej. Przekształca również specyfikacje funkcji w listy zadań do wykonania, porządkuje nieuporządkowaną dokumentację i pomaga w burzy mózgów dzięki podpowiedziom uwzględniającym kontekst.

Zautomatyzuj rutynowe cykle pracy inżynierów dzięki niestandardowym agentom AI

Stwórz agentów AI, aby zautomatyzować klasyfikację błędów, przydzielanie zadań i cykle pracy związane z przekazywaniem problemów. Na przykład agent może zostać skonfigurowany tak, aby automatycznie przypisywać recenzje kodu na podstawie obciążenia pracą lub eskalować blokady do kierowników, podobnie jak w przypadku autonomicznego cyklu pracy Devin AI.

Wykorzystaj agenta ClickUp AI w swoich projektach oprogramowania

Jednak tym, co naprawdę wyróżnia ClickUp, jest możliwość zastąpienia wielu narzędzi programistycznych jedną platformą. Zamiast przełączać się między Jira, Trello, Notion, Confluence i GitHub, ClickUp dla zespołów programistów łączy wszystko w jednej przestrzeni: dokumenty, zadania, sprinty, śledzenie błędów, mapy drogowe i planowanie wydawnictw.

Śledź postęp sprintu, przydzielaj zadania i ustalaj priorytety pracy w sposób płynny dzięki ClickUp dla zespołów programistów

W tym samym widoku możesz tworzyć szczegółową dokumentację, zarządzać zaległościami produktowymi, przypisywać zadania i śledzić postępy.

📮ClickUp Insight: 33% naszych respondentów wskazuje rozwój umiejętności jako jeden z przypadków użycia AI, którymi są najbardziej zainteresowani. Na przykład pracownicy nietechniczni mogą chcieć nauczyć się tworzyć fragmenty kodu dla strony internetowej za pomocą narzędzia AI. W takich przypadkach im więcej kontekstu AI ma na temat Twojej pracy, tym lepsze będą jej odpowiedzi. Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, AI ClickUp doskonale się w tym sprawdza. Wie, nad jakim projektem pracujesz i może zalecić konkretne kroki, a nawet wykonać zadania, takie jak łatwe tworzenie fragmentów kodu.

Zarządzaj sprintami i osiami czasu dzięki widokom Agile

Kierownicy inżynierii mogą monitorować osie czasu za pomocą wykresów Gantta ClickUp, zarządzać cyklami pracy za pomocą tablic ClickUp Agile, a nawet śledzić obciążenie zespołów za pomocą widoku obciążenia pracą ClickUp.

Bądź na bieżąco ze swoim sprintem dzięki tablicy ClickUp Agile, która zapewnia wgląd w zadania w czasie rzeczywistym

Wizualizuj przeszkody i postępy dzięki niestandardowym pulpitom nawigacyjnym

Monitoruj postęp sprintu, status wdrożenia i obciążenie pracą zespołu w czasie rzeczywistym. Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne, aby wizualizować przeszkody, prędkość i procesy dostarczania — zapewniając cyklu pracy opartemu na AI dane potrzebne do optymalizacji dostaw.

Pulpity ClickUp dla sprintów

Połącz swoje konta GitHub lub GitLab z ClickUp, aby uzyskać widoczność commitów w czasie rzeczywistym, śledzenie pull requestów i automatyczne aktualizacje zadań. Dzięki integracji GitHub z ClickUp możesz łączyć zmiany w kodzie bezpośrednio z zadaniami, aktualizować statusy po scalenianiu PR-ów i uruchamiać automatyzacje na podstawie aktywności commitów, zapewniając spójność i wydajność cyklu pracy programistów.

Połącz GitHub z cyklem pracy za pomocą ClickUp i twórz problemy, gałęzie lub pull requesty bezpośrednio z widoku zadań

ClickUp oferuje również wsparcie dla ponad 1000 integracji, dzięki czemu Twoje cykle pracy pozostają połączone. Od Slack i Zoom po Figma i Bitbucket — ekosystem integracji sprawia, że programiści nie muszą zmieniać sposobu pracy; mogą po prostu przenieść wszystko do ClickUp.

Jeśli chcesz od razu przystąpić do działania, szablon ClickUp Software Development Template zawiera gotowe foldery do planowania mapy drogowej, zarządzania sprintami, śledzenia błędów i list kontrolnych kontroli jakości. Dzięki temu zespoły otrzymują gotowy do użycia obszar roboczy, który pozwala szybciej dostarczać oprogramowanie.

Najlepsze funkcje ClickUp

Dokumenty ClickUp: Twórz bogatą dokumentację z historią wersji, komentarzami i płynnym połączeniem z zadaniami i pulpitami

Niestandardowi agenci autopilota ClickUp: Twórz własnych agentów AI, którzy automatyzują cykle pracy, takie jak sortowanie zadań, ocena błędów lub kierowanie problemów na podstawie priorytetów

Automatyzacja ClickUp: skorzystaj z ponad 100 gotowych wyzwalaczy, aby automatycznie aktualizować statusy zadań, przypisywać użytkowników i wysyłać alerty w ramach cykli pracy

Tablice ClickUp: Wizualnie planuj architekturę oprogramowania, przepływy użytkowników i sprinty wraz z zespołem w czasie rzeczywistym.

Śledzenie czasu ClickUp: rejestruj czas kodowania, przeglądania i kontroli jakości bezpośrednio w zadaniach, aby lepiej planować zasoby

ClickUp Goals & OKRs: Ustalaj i śledź cele inżynieryjne, cele sprintów i kamienie milowe wydania

Formularze ClickUp: zbieraj zgłoszenia błędów i prośby o nowe funkcje jako zadania od wszystkich interesariuszy

Aplikacja mobilna ClickUp: Zarządzaj przeglądami kodu i incydentami w podróży

Uprawnienia i bezpieczeństwo ClickUp: Chroń projekty i dokumenty dzięki szczegółowej kontroli dostępu i zabezpieczeniom klasy Enterprise

r ClickUp AI Meeting Notetake : automatycznie rejestruje notatki ze spotkań i elementy do wykonania z codziennych spotkań lub przeglądów

Szablony ClickUp: Szybki start dzięki gotowym szablonom dla programistów, sprintów i kontroli jakości

Limity ClickUp

Szeroki zestaw funkcji ClickUp może przytłoczyć mniejsze zespoły podczas początkowej konfiguracji

Zaawansowane dostosowywanie często wymaga wiedzy na poziomie administratora

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Jak powiedział jeden z recenzentów G2:

ClickUp zmienił zasady gry dla naszego zespołu, przekształcając przestarzałe cykle pracy zarówno w zakresie śledzenia błędów, jak i rozwoju nowych produktów. Nasz system śledzenia błędów nie zapewniał widoczności, ale po stworzeniu nowego systemu w ClickUp udało nam się płynnie uruchomić i kontynuować doskonały cykl pracy od segregacji do rozwiązania. Z łatwością wdrożyliśmy automatyzację, aby uwolnić nasz zespół od czasochłonnej pracy ręcznej, co naprawdę nam pomogło.

ClickUp zmienił zasady gry dla naszego zespołu, przekształcając przestarzałe cykle pracy zarówno w zakresie śledzenia błędów, jak i rozwoju nowych produktów. Nasz system śledzenia błędów nie zapewniał widoczności, ale po stworzeniu nowego systemu w ClickUp udało nam się płynnie uruchomić i kontynuować doskonały cykl pracy od segregacji do rozwiązania. Z łatwością wdrożyliśmy automatyzację, aby uwolnić nasz zespół od czasochłonnej pracy ręcznej, co naprawdę nam pomogło.

📚 Przeczytaj również: Odblokuj potencjał ClickUp AI dla zespołów programistów

2. Replit Code Repair (najlepsze rozwiązanie do debugowania kodu w czasie rzeczywistym i poprawek w chmurze IDE)

za pośrednictwem Replit Code Repair

Wbudowany w internetowe edytory kodu IDE Replit, Code Repair to asystent kodowania oparty na sztucznej inteligencji, który monitoruje kod pod kątem błędów i sugeruje poprawki w locie. Specjalizuje się w utrzymywaniu istniejącego kodu w czystości i bez błędów, wykorzystując modele dostrojone na podstawie ogromnej ilości danych debugowania w celu generowania rozwiązań.

Programiści mogą używać go wraz z Ghostwriter (asystentem kodowania AI firmy Replit) do autouzupełniania w czasie rzeczywistym, tłumaczenia kodu, debugowania w trybie wieloosobowym w projektach współdzielonych oraz tłumaczenia kodu na ponad 50 języków. Jest to przydatny asystent do codziennych poprawek podczas szybkich lub wspólnych sesji kodowania.

Najlepsze funkcje Replit Code Repair

Oprócz pomocy w naprawianiu błędów, sugeruje ulepszenia logiczne i bardziej przejrzyste sposoby pisania dokumentacji kodu

Rozszerza protokół Language Server Protocol poprzez automatyczne naprawianie 60% typowych błędów w kodzie, takich jak brakujące importy lub niezgodności typów

Oferuje wyjaśnienia w czasie rzeczywistym dotyczące zastosowanych poprawek, aby pomóc młodszym programistom zrozumieć, co się zmienia i dlaczego

Limity naprawy kodu Replit

Użytkownicy zgłaszali nagłe awarie z różnymi kodami błędów, co utrudniało diagnozowanie problemów

Ceny usługi Replit Code Repair

Free

Replit Core: 25 USD/miesiąc

Teams: 40 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Replit Code Repair

G2: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Replit Code Repair użytkownicy w prawdziwym życiu?

Jak powiedział jeden z recenzentów G2:

Replit AI Agent całkowicie zmienił zasady gry dla mnie. Nie mam doświadczenia w kodowaniu, ale zawsze pasjonowało mnie tworzenie własnego biznesu w przestrzeni SAAS. Dzięki Replit Agent prawie codziennie tworzę nowy pomysł na biznes i mogę go zweryfikować wśród prawdziwych użytkowników, gdy Replit pomaga mi wdrożyć go do produkcji.

Replit AI Agent całkowicie zmienił zasady gry dla mnie. Nie mam doświadczenia w kodowaniu, ale zawsze pasjonowało mnie tworzenie własnego biznesu w przestrzeni SAAS. Dzięki Replit Agent prawie codziennie tworzę nowy pomysł na biznes i mogę go zweryfikować wśród prawdziwych użytkowników, gdy Replit pomaga mi wdrożyć go do produkcji.

🧠 Ciekawostka: W eksperymencie przeprowadzonym przez Uniwersytet Stanforda w 2023 r. 25 agentów AI symulowało całe miasto. Planowali urodziny, nawiązywali relacje i tworzyli niekontrolowane rutyny. Eksperyment ten pokazał, jak zaawansowane stały się niektóre typy agentów AI, zwłaszcza te zdolne do wyznaczania celów, postrzegania otoczenia i długotrwałej pamięci.

⚡ Archiwum szablonów: Chcesz ujednolicić dokumentację programistyczną lub przyspieszyć wdrażanie nowych pracowników? Te szablony dokumentacji kodu pomogą Ci tworzyć uporządkowane pliki README, odniesienia do API i wewnętrzne przewodniki, dzięki czemu Twój zespół będzie działał zgodnie od samego początku.

3. Devika AI (najlepsze rozwiązanie dla otwartego oprogramowania, samodzielnego hostingu AI z możliwością wyszukiwania w Internecie)

za pośrednictwem Devika AI

Devika AI to samodzielny projekt typu open source, zaprojektowany jako agent kodowania AI, który działa jak autonomiczny inżynier oprogramowania. Rozłada podpowiedzi użytkownika na wykonalne kroki, wyszukuje odpowiednią dokumentację online i w odpowiedzi pisze uporządkowany kod składający się z wielu plików.

Agent mapuje również zależności między komponentami, wspiera generowanie kodu w wielu językach i umożliwia wykonywanie kodu z wielu plików w całym projekcie.

Posiada narzędzia do zaawansowanego wnioskowania, śledzenia postępów oraz wbudowany moduł interakcji z przeglądarką, który wspiera wyszukiwanie dokumentacji i badania kodu. Programiści mogą monitorować swoje bieżące działania za pomocą interfejsu wizualnego i widoku, które części projektu są zakończone lub w trakcie realizacji. Devika integruje się z popularnymi narzędziami, takimi jak GitHub, punkty końcowe API i IDE, i nadaje się do samodzielnego kodowania zadań lub automatyzacji tworzenia większych funkcji.

Najlepsze funkcje Devika AI

Identyfikuje kluczowe terminy z podpowiedzi, aby pomóc w planowaniu i wyszukiwaniu zgodnie z odpowiednim kontekstem kodu

Utrzymuje strukturę projektu i śledzi, jak każdy plik wpisuje się w szerszy system modułu pisania kodu

Programiści mogą opisywać zadania w formie konwersacji, a w zamian otrzymują kod lub wyjaśnienia za pośrednictwem interfejsu czatu opartego na technologii NLP

Ograniczenia Devika AI

Istnieją doniesienia o problemach z procesem iteracji

Ceny Devika AI

Pro: 19 USD/miesiąc

Pro+: 49 USD/miesiąc

Teams: 99 USD/miesiąc

Enterprise Custom: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Devika AI

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Devika AI prawdziwi użytkownicy?

Jak powiedział jeden z recenzentów Reddit:

Konfiguracja Devika może wymagać kilku prób, ale po uruchomieniu — zwłaszcza z DeepSeekCoder 33B — naprawdę wykonuje swoją pracę, nawet w przypadku automatyzacji wyrażeń regularnych i faktur.

Konfiguracja Devika może wymagać kilku prób, ale po uruchomieniu — zwłaszcza z DeepSeekCoder 33B — naprawdę wykonuje swoją pracę, nawet w przypadku automatyzacji wyrażeń regularnych i faktur.

📚 Przeczytaj również: Dzień z życia programisty

4. SWE Agent (najlepszy do naprawy błędów opartej na AI i rozwiązywania problemów GitHub (open source)

za pośrednictwem SWE Agent

SWE Agent to w pełni autonomiczny agent AI typu open source. Pobiera problem z GitHub jako dane wejściowe, analizuje projekt i wykonuje pętlę czytania, edytowania, testowania i commitowania kodu, mającą na celu kompleksowe rozwiązanie problemu. Wykorzystuje narzędzia takie jak kompilatory, lintery i testery, a także potrafi analizować abstrakcyjne drzewo składniowe (AST) w celu zrozumienia struktury kodu przed zastosowaniem zmian.

System jest oparty na dużych modelach językowych, takich jak GPT-4 lub Claude, w połączeniu z interfejsem Agent-Computer Interface (ACI), który umożliwia nawigację, modyfikację i uruchamianie kodu. SWE Agent wspiera również debugowanie, generowanie testów i otwieranie pull requestów w rzeczywistych repozytoriach — dzięki dużym modelom językowym zdolnym do zrozumienia kontekstu projektu na dużą skalę. To sprawia, że jest to praktyczny asystent w przypadku długich kolejek błędów.

Najlepsze funkcje SWE Agent

Łatwa konfiguracja za pomocą plików YAML i modułowa konstrukcja umożliwiająca eksperymentowanie lub dostosowanie cyklu pracy do indywidualnych potrzeb

Wypróbuj wiele rund poprawek w oparciu o rzeczywiste wyniki testów, zamiast zatrzymywać się na jednym rozwiązaniu

Zawiera moduły takie jak EnIGMA do rozwiązywania wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem w stylu CTF i debugowania luk w zabezpieczeniach

Limity SWE Agent

Rozwój i ustawienia są czasochłonne i złożone

Ceny SWE Agent

Free i open source (koszty API obliczeniowego i modelowego są różne)

Oceny i recenzje SWE Agent

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o SWE Agent użytkownicy w prawdziwym życiu?

Jak powiedział jeden z recenzentów Reddit:

Świetna robota! Właśnie zaktualizowałem kod lokalnie na moim MacBooku, aby można było używać wszystkich modeli LLM obsługiwanych przez Groq Cloud. Następnie przeprowadziłem test przy użyciu Mixtral 8x7B i odpowiedź była nie tylko superszybka (czego można było oczekiwać od Groq), ale także zgodna z moim poprzednim eksperymentem z GPT-4.

Świetna robota! Właśnie zaktualizowałem kod lokalnie na moim MacBooku, aby można było używać wszystkich modeli LLM obsługiwanych przez Groq Cloud. Następnie przeprowadziłem test przy użyciu Mixtral 8x7B i odpowiedź była nie tylko superszybka (czego można było oczekiwać od Groq), ale także zgodna z moim poprzednim eksperymentem z GPT-4.

⚡ Archiwum szablonów: Rozwiązywanie problemów z produktem lub opinie dotyczące kontroli jakości? Te szablony raportów o błędach pomogą Ci uchwycić błędy, zarejestrować kroki niezbędne do ich odtworzenia oraz usprawnić komunikację między programistami a testerami

Wypróbuj gotowe do użycia szablony oprogramowania do planowania sprintów, śledzenia planu działania , list kontrolnych kontroli jakości i wydawania nowych funkcji, które pomogą Twojemu zespołowi zachować porządek i szybciej realizować zadania

5. Cody (najlepszy do rozumienia i generowania kodu opartego na AI w dużych bazach kodu)

Cody to asystent kodowania AI stworzony przez Sourcegraph, aby pomóc programistom w zrozumieniu, nawigacji i generowaniu kodu w dużych i złożonych repozytoriach. W przeciwieństwie do ogólnych narzędzi do kodowania, Cody korzysta z silnika indeksowania kodu Sourcegraph. Dzięki temu może przeszukiwać całą bazę kodu, nawet w wielu repozytoriach, umożliwiając programistom uzyskanie pomocnych sugestii bez zakłócania przepływu pracy.

Asystent działa w środowisku IDE (takim jak VS Code lub JetBrains) i integruje się z wyszukiwaniem kodu, dokumentacją oraz narzędziami zewnętrznymi, takimi jak Notion lub narzędzia do śledzenia problemów. Doskonale sprawdza się w przypadku pytań i odpowiedzi w czasie rzeczywistym, sugestii dotyczących różnych repo oraz wyjaśniania dużych bloków kodu.

Najlepsze funkcje Cody

Teams umożliwia tworzenie podpowiedzi wielokrotnego użytku, zapewniających spójne generowanie kodu przez wszystkich współpracowników, a także oferuje niezawodną edycję wielu plików, umożliwiającą tworzenie instrukcji na wysokim poziomie.

Obsługuje GPT-4, Claude i małe modele Sourcegraph do różnych zastosowań

Dostępne z kontrolą prywatności i wdrożeniami na własnych serwerach, zapewniającymi bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa

Ograniczenia Cody

Narzędzie nie obsługuje multimodalnych danych wejściowych, takich jak obrazy lub diagramy, co może być wadą w przypadku złożonych struktur danych lub algorytmów

Ceny Cody

Free

Enterprise Starter: 19 USD/użytkownik/miesiąc dla maksymalnie 50 programistów

Enterprise: 59 USD/użytkownik/miesiąc dla maksymalnie 25+ programistów

Oceny i recenzje Cody

G2: 4,5/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Cody prawdziwi użytkownicy?

Jak powiedział jeden z recenzentów G2:

Przez ostatnie kilka miesięcy absolutnie uwielbiałem korzystać z Cody w VSCode. To była prawdziwa rewolucja dla naszego zespołu. Sposób, w jaki podsumowuje bloki kodu i wypełnia luki w instrukcjach dziennika, komunikatach o błędach i komentarzach do kodu, jest niesamowicie inteligentny.

Przez ostatnie kilka miesięcy absolutnie uwielbiałem korzystać z Cody w VSCode. To była prawdziwa rewolucja dla naszego zespołu. Sposób, w jaki podsumowuje bloki kodu i wypełnia luki w instrukcjach dziennika, komunikatach o błędach i komentarzach do kodu, jest niesamowicie inteligentny.

6. MetaGPT (najlepsze rozwiązanie do projektowania i planowania oprogramowania do współpracy wielu agentów)

za pośrednictwem MGX MetaGPT

MetaGPT to wieloagentowa platforma AI, która symuluje pracę całego zespołu programistów. Przypisuje role AI, takie jak kierownik produktu, architekt i specjalista ds. kontroli jakości, aby generować ustrukturyzowane produkty oprogramowania. Możesz opisać pomysł na produkt prostym językiem, a MetaGPT wygeneruje kod na podstawie wcześniej zdefiniowanych standardowych procedur operacyjnych (SOP), tworząc dokumenty wymagań, projekty systemów, moduły kodu i plany testów.

Cały proces przebiega zgodnie z predefiniowanymi standardowymi procedurami operacyjnymi (SOP), dzięki czemu każdy agent działa w sposób kontrolowany i przewidywalny. MetaGPT tworzy kompletne szkielety projektów o przejrzystej strukturze, dzięki czemu nadaje się do dokumentacji opartej na AI, która poprawia wydajność programistów.

Najlepsze funkcje MetaGPT

Agenci AI komunikują się za pomocą sformatowanych artefaktów, takich jak PRD i diagramy systemowe

Agenci udostępniają aktualizacje za pośrednictwem systemu pamięci współdzielonej, aby uniknąć konfliktów i zapewnić spójność

Dodawaj role, narzędzia lub edytuj zachowanie agentów dzięki pełnemu dostępowi do logiki koordynacji wielu agentów w projektach open source tworzonych przez społeczność

Ograniczenia MetaGPT

Przed wdrożeniem wyniki mogą wymagać szczegółowej weryfikacji przez człowieka, zwłaszcza w przypadku systemów produkcyjnych

Ceny MetaGPT

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje MetaGPT

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o MetaGPT użytkownicy w prawdziwym życiu?

Jak powiedział jeden z recenzentów Product Hunt:

MetaGPT X (MGX) to bardzo cenne narzędzie dla programistów. Działa jak cały zespół agentów AI, którzy współpracują przy tworzeniu oprogramowania, usprawniając proces rozwoju. Sposób, w jaki rozdziela zadania, takie jak kodowanie, planowanie i analiza danych, na oddzielne agenty współpracujące ze sobą, jest dość inteligentny.

MetaGPT X (MGX) to bardzo cenne narzędzie dla programistów. Działa jak cały zespół agentów AI, którzy współpracują przy tworzeniu oprogramowania, usprawniając proces rozwoju. Sposób, w jaki dzieli zadania, takie jak kodowanie, planowanie i analiza danych, na oddzielne agenty współpracujące ze sobą, jest dość inteligentny.

7. Amazon CodeWhisperer (najlepszy do sugestii kodu AI z integracją AWS i kontrolą bezpieczeństwa)

za pośrednictwem AWS Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer to asystent kodowania AI zaprojektowany, aby pomóc programistom w szybszym pisaniu, sprawdzaniu i zabezpieczaniu kodu. Podczas pisania wyświetla sugestie kodu w czasie rzeczywistym, oparte na kontekście bieżącego pliku i poprzedzającego kodu. Został stworzony z myślą o płynnej integracji z IDE, takimi jak VS Code, JetBrains i AWS Cloud9, i działa w ponad 15 językach, w tym Python, Java, JavaScript i TypeScript.

CodeWhisperer wykrywa niebezpieczne wzorce, oznacza zakodowane na stałe poświadczenia i sugeruje bezpieczniejsze implementacje. Jest to szczególnie pomocne podczas pracy z zestawami SDK AWS, automatycznie uzupełniając fragmenty kodu specyficzne dla zasobów w oparciu o najlepsze praktyki dla usług takich jak S3, Lambda i DynamoDB.

Najlepsze funkcje Amazon CodeWhisperer

Uczy się Twojej bazy kodu, aby zapewnić spójne stylistycznie sugestie dotyczące tworzenia oprogramowania

Skanowanie kodu z wykorzystaniem AI wykrywa i sugeruje poprawki luk w zabezpieczeniach, takich jak odsłonięte klucze lub niebezpieczne zapytania

Działa w różnych środowiskach IDE z wbudowanym wsparciem dla poświadczeń CLI i kontekstu AWS

Ograniczenia Amazon CodeWhisperer

Mniej przydatne poza złożonymi projektami skupionymi na AWS lub gdy wymagane jest głębokie dostosowanie zachowania modelu

Ceny Amazon CodeWhisperer

Free

Pro: 19 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Amazon CodeWhisperer

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Amazon CodeWhisperer prawdziwi użytkownicy?

Jak powiedział jeden z recenzentów G2:

Największą zaletą Amazon CodeWhisperer jest możliwość uzyskiwania sugestii w czasie rzeczywistym podczas kodowania. Jest również łatwy w użyciu i wdrożeniu, a regularne korzystanie z niego znacznie poprawia umiejętności kodowania. Pomoc w kodowaniu odegrała również kluczową rolę w poprawie wydajności mojego kodu i budowania logiki.

Największą zaletą Amazon CodeWhisperer jest możliwość uzyskiwania sugestii w czasie rzeczywistym podczas kodowania. Jest również łatwy w użyciu i wdrożeniu, a regularne korzystanie z niego znacznie poprawia umiejętności kodowania. Jego pomoc w kodowaniu odegrała również kluczową rolę w poprawie wydajności mojego kodu i budowania logiki.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze generatory kodu AI

8. Cursor (najlepszy do programowania w parach AI w IDE z wszechstronnym asystentem kodowania)

Za pośrednictwem Cursor AI

Cursor AI to asystent kodowania oparty na sztucznej inteligencji, wbudowany bezpośrednio w rozwidloną wersję VS Code. Został zaprojektowany tak, aby działać jak programista pracujący w parze, który rozumie Twój kod źródłowy, pomaga w debugowaniu i umożliwia edycję plików za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym. Możesz zaznaczać linie, zadawać pytania na czacie i uzyskiwać kontekstowe uzupełnienia lub edycje kodu bez przełączania się między wieloma zakładkami lub różnymi narzędziami programistycznymi.

Obsługa głębokiego kontekstu indeksuje całe repo, rozumie zależności i pomaga w edycji na dużą skalę w wielu plikach. Programiści mogą poprosić Cursor o wyjaśnienie funkcji, refaktoryzację kodu, a nawet przeglądanie historii Git za pomocą interfejsu konwersacyjnego.

Najlepsze funkcje Cursor AI

Pozwala zaznaczyć dowolny kod i poprosić o zmiany lub wyjaśnienia przy użyciu języka naturalnego, bezpośrednio w edytorze

Możesz używać Cursor wraz z GitHub Copilot, aby uzyskać najlepsze wyniki z obu narzędzi AI

Możesz udostępniać podpowiedzi AI, ustawienia kodowania i ustawienia zespołowi, aby zapewnić spójność i szybsze wdrażanie nowych pracowników

Limity Cursor AI

Wydajność AI może się różnić; czasami zapewnia trafne wyniki, ale innym razem zbacza z kursu bez wyraźnego powodu

Ceny Cursor AI

Free

Pro: 20 USD/miesiąc

Business: 40 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Cursor

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Cursor AI prawdziwi użytkownicy?

Jak powiedział jeden z recenzentów G2:

Może stworzyć podstawowy interfejs użytkownika na podstawie jednej podpowiedzi, z opcjami „Zgadzam się” i „Kontynuuj”, które wyglądają przejrzyście i profesjonalnie. Łączy się również płynnie z Supabase w celu tworzenia aplikacji full-stack, upraszczając proces i oszczędzając dużo czasu

Może stworzyć podstawowy interfejs użytkownika na podstawie jednej podpowiedzi, z opcjami „Zgadzam się” i „Kontynuuj”, które wyglądają przejrzyście i profesjonalnie. Łączy się również płynnie z Supabase dla aplikacji full-stack, upraszczając proces i oszczędzając dużo czasu

📈 Szybka statystyka: 62% programistów aktywnie korzysta z narzędzi sztucznej inteligencji w swoich cyklach pracy, w porównaniu z 44% w poprzednim roku.

Szukasz alternatywy dla Devin AI? ClickUp może być rozwiązaniem, którego potrzebujesz

Devin AI może i zapoczątkowało tę falę, ale te narzędzia podążają za nią w znacznie bardziej zrównoważony sposób. Niezależnie od tego, czy debugujesz, tworzysz aplikacje full-stack, czy po prostu potrzebujesz AI, która zrozumie Twój kod, istnieje mądrzejsza i lepsza alternatywa.

Jeśli potrzebujesz kompletnego obszaru roboczego, który łączy dokumentację, sprinty i automatyzację opartą na sztucznej inteligencji, ClickUp jest stworzony z myślą o wydajności programistów na dużą skalę. Dzięki funkcjom takim jak sztuczna inteligencja rozpoznająca kod, konfigurowalni agenci i integracja z GitHub/GitLab, jest to coś więcej niż tylko asystent — to kompletny obszar roboczy zaprojektowany z myślą o zwiększeniu wydajności programistów.

