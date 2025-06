11 najlepszych alternatyw dla Coveo w zakresie wyszukiwania opartego na AI w 2025 r

Twój zespół wsparcia spędza 10 minut na poszukiwaniu jednej odpowiedzi. Twoi marketerzy nie mogą znaleźć najnowszych zasobów. Wewnętrzna wyszukiwarka działa, ale nikt nie chce z niej korzystać (ponieważ nie jest zbyt przydatna?). 🔎

Wprowadziłeś Coveo, oczekując inteligentnego, szybkiego i intuicyjnego wyszukiwania. Jednak nie do końca spełnia ono Twoje oczekiwania. Jest to ciężka platforma stworzona dla dużych przedsiębiorstw. Oferuje jednak cykle pracy, funkcje i koszty, które mogą nie być potrzebne w Twojej firmie.

Coveo zostało stworzone z myślą o złożonych środowiskach na dużą skalę, wymagających zaawansowanej personalizacji i spełniających wymagania klasy korporacyjnej. Jeśli jednak potrzebujesz jedynie niezawodnej, łatwej w użyciu wyszukiwarki treści, narzędzi lub dokumentów pomocy technicznej, może to być zbyt skomplikowane rozwiązanie.

Dlatego niektóre firmy rozważają przejście na bardziej wydajne i szybsze alternatywy dla Coveo Relevance Cloud. Narzędzia te zapewniają trafność, użyteczność i wartość bez dodatkowych kosztów dla przedsiębiorstwa.

W tym przewodniku przedstawiamy 10 najlepszych alternatyw dla Coveo, które pomogą Twojemu zespołowi poświęcić mniej czasu na wyszukiwanie, a więcej na pracę. ✅

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Coveo?

Coveo to oparta na sztucznej inteligencji platforma wyszukiwania dla stron internetowych, witryn e-commerce, portali usługowych i narzędzi wewnętrznych. Pomaga zespołom biznesowym dostarczać spersonalizowane, trafne doświadczenia dzięki przetwarzaniu języka naturalnego i zaawansowanej analityce.

Jeśli jednak Twój zespół składa się z pracowników, kontrahentów i klientów, którzy potrzebują szybkiego dostępu do treści związanych z pracą, złożone narzędzie takie jak Coveo może bardziej zaszkodzić niż pomóc — zwłaszcza gdy próbujesz zwiększyć współczynniki konwersji lub zapewnić bardziej intuicyjne doświadczenia oparte na wynikach. 💡

Oto dlaczego warto rozważyć najlepsze alternatywy:

Kwestie związane z kosztami: Ceny mogą wydawać się zbyt wysokie, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z pełnego zestawu funkcji dla przedsiębiorstw

Złożoność wdrożenia: Konfiguracja może być długotrwała i wymagająca pod względem technicznym, często wymagająca specjalistycznej wiedzy

Ograniczona kontrola trafności: Precyzyjne dostosowanie wyników wyszukiwania jest trudne ze względu na nieprzejrzystość i niekontrolowany charakter sztucznej inteligencji typu "czarna skrzynka"

Ryzyko uzależnienia od dostawcy: Ściśle powiązany ekosystem może utrudniać zmianę platformy lub integrację z innymi narzędziami

Nadmierna funkcjonalność w prostych zastosowaniach: Bogata w funkcje platforma może powodować niepotrzebną złożoność i koszty w przypadku podstawowych potrzeb

Ograniczenia integracji: Zależność od złączy Coveo może ograniczać elastyczność i spowalniać cykle pracy

🧐 Czy wiesz, że... Twój mózg może przechowywać 1 milion gigabajtów pamięci, ale nadal nie pamięta, w którym folderze znajduje się plan działania na IV kwartał. (Prawdopodobnie potrzebujesz narzędzia takiego jak ClickUp 👀)

Konkurenci Coveo w skrócie

Rzućmy okiem na porównanie tych narzędzi pod względem funkcji i cen:

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny* ClickUp Najlepsze rozwiązanie do integracji wyszukiwania z cyklami pracy zarządzania projektami Wielkość zespołu: Idealne dla zespołów potrzebujących wyszukiwania w zadaniach, dokumentach i komentarzach Wyszukiwanie powiązane między zadaniami, dokumentami i komentarzami; odpowiedzi oparte na sztucznej inteligencji; zarządzanie wiedzą Free Forever; Niestandardowe dostosowanie dostępne dla przedsiębiorstw Elastic Enterprise Search Najlepsze rozwiązanie do obsługi konfigurowalnych wyszukiwarek w aplikacjach e-commerce i aplikacjach dla klientów Wielkość zespołu: Idealne dla średnich zespołów i przedsiębiorstw Konfigurowalne wyszukiwanie produktów, tolerancja błędów ortograficznych, kontrola rankingów, pulpity, bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie Niestandardowe ceny Algolia Najlepsze rozwiązanie zapewniające szybkie, przyjazne dla użytkownika i tolerancyjne na literówki wyszukiwanie w witrynie Wielkość zespołu: Idealne dla małych i średnich zespołów oraz przedsiębiorstw Interfejs użytkownika do wyszukiwania natychmiastowego, tolerancja błędów ortograficznych, rekomendacje AI, testy A/B Dostępna wersja bezpłatna; płatne plany zaczynają się od płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem Google Cloud Search Najlepsze do wyszukiwania w narzędziach Google WorkspaceWielkość zespołu: Idealne dla małych firm i średnich zespołów Integracja z Google Workspace, proaktywne karty pomocy, zapytania w języku naturalnym Wersja próbna Free; Niestandardowe ceny IBM Watson Discovery Najlepsze rozwiązanie do pozyskiwania informacji z nieustrukturyzowanych dokumentów przedsiębiorstwa Wielkość zespołu: Idealne dla dużych przedsiębiorstw Wyszukiwanie fragmentów tekstu oparte na sztucznej inteligencji, wyszukiwanie federacyjne, wizualne rozumienie dokumentów, elastyczne wdrażanie Ceny zaczynają się od 500 USD miesięcznie Lucidworks Fusion Najlepsze rozwiązanie do tworzenia inteligentnych aplikacji do wyszukiwania na dużą skalę z uwzględnieniem trafności behawioralnej Wielkość zespołu: Idealne dla średnich zespołów i przedsiębiorstw Pobieranie danych w czasie rzeczywistym, semantyczne wyszukiwanie wektorowe, przetwarzanie sygnałów, kreator aplikacji typu low-code Niestandardowe ceny Azure AI Search Najlepsze rozwiązanie do łączenia wyszukiwania tradycyjnego i semantycznego w środowiskach zintegrowanych z MicrosoftWielkość zespołu: Idealne dla małych i średnich zespołów Wyszukiwanie semantyczne/wektorowe, wzbogacanie Azure Cognitive Services, wyszukiwanie multimodalne Dostępna wersja bezpłatna; płatne plany zaczynają się od 73 USD miesięcznie Sinequa Najlepsze rozwiązanie do wyszukiwania wiedzy w całym przedsiębiorstwie z zaawansowanym przetwarzaniem języka naturalnego (NLP) i wyszukiwaniem eksperckim Wielkość zespołu: Idealne dla przedsiębiorstw Asystenci wyszukiwania oparci na sztucznej inteligencji, zgodność z SOC 2/ISO/HIPAA, wyszukiwanie ekspertów Niestandardowe ceny Yext Najlepsze rozwiązanie do zarządzania i optymalizacji wyszukiwania marek w kanałach cyfrowych Wielkość zespołu: Idealne dla małych i średnich zespołów oraz przedsiębiorstw Wykres wiedzy, automatyzacja czatu AI, zarządzanie recenzjami, optymalizacja SEO Ceny już od 4 USD tygodniowo Luigi's Box Najlepsze rozwiązanie do usprawnienia wyszukiwania produktów i konwersji na platformach e-commerce Wielkość zespołu: Idealne dla małych i średnich zespołów Wyszukiwanie głosowe i wizualne, zaawansowana analityka, wsparcie wielu języków/walut, rekomendacje produktów Niestandardowe ceny Apache Lucene Najlepsze rozwiązanie dla programistów, którzy potrzebują pełnej kontroli nad tworzeniem niestandardowych funkcji wyszukiwania od podstawWielkość zespołu: Idealne dla programistów i przedsiębiorstw wymagających kontroli Indeksowanie pełnotekstowe, wyszukiwanie według rankingu, zapytania z symbolami wieloznacznymi/frazy/bliskości, zapytania wieloindeksowe Free, open-source

Najlepsze alternatywy dla Coveo

Teraz przyjrzyjmy się bliżej każdemu narzędziu i zobaczmy, co sprawia, że są one lepszym wyborem niż Coveo. 🛠️

1. ClickUp (najlepszy do integracji wyszukiwania z cyklami pracy zarządzania projektami)

Wypróbuj ClickUp za darmo Napraw fragmentaryczne cykle pracy dzięki funkcji Connected Search firmy ClickUp

ClickUp, aplikacja do pracy, która zawiera wszystko, łączy zadania, dokumenty i wiedzę w jednym systemie, dzięki czemu wyszukiwanie jest nie tylko szybkie. Jest natywna, ustrukturyzowana i głęboko kontekstowa. W przeciwieństwie do innych usług w chmurze, ClickUp łączy wszystko z tym, jak pracuje Twój zespół.

Dzięki funkcji Connected Search w ClickUp możesz błyskawicznie przeszukiwać cały obszar roboczy, w tym zadania, listy, foldery, przestrzenie, a nawet komentarze — wszystko z jednego potężnego paska wyszukiwania. Zaawansowane filtry, takie jak osoby przypisane, terminy, etykiety, priorytety lub status, pomagają szybko zawęzić wyniki wyszukiwania i znaleźć dokładnie to, co jest ważne.

🧐 Czy wiesz, że... Najczęściej używane filtry wyszukiwania można zapisać jako ulubione w ClickUp. Na przykład: "@me AND overdue AND priority: high" staje się potężnym narzędziem do codziennej selekcji, dostępnym za jednym kliknięciem.

Znajduj odpowiednie notatki, zadania i dokumenty szybciej niż kiedykolwiek dzięki funkcji Connected Search w ClickUp

🔎 Ujednolicenie wyszukiwania wiedzy i zadań w jednym obszarze roboczym

Co wyróżnia tę platformę? W przeciwieństwie do samodzielnych platform wyszukiwania, ClickUp wykracza poza wewnętrzny obszar roboczy.

Możesz zintegrować Google Drive, Slack, Figma, GitHub i inne narzędzia, aby ujednolicić wyniki ze wszystkich połączonych narzędzi. To sprawia, że jest to potężny konkurent dla najlepszej alternatywy dla Coveo dla zespołów, które chcą, aby wyszukiwanie było wbudowane w ich cykle pracy, a nie dodane jako osobna funkcja.

A ponieważ wyniki wyszukiwania zawsze uwzględniają uprawnienia użytkowników, poufne informacje są zawsze bezpieczne. Możesz nawet przeszukiwać załączniki, takie jak pliki PDF, dzięki czemu nie przegapisz żadnych ważnych szczegółów. Niezależnie od tego, czy wyszukujesz informacje na pulpicie, czy na urządzeniu mobilnym, wszystko jest zsynchronizowane i dostępne

Ponadto ta połączona technologia AI oferuje autouzupełnianie, które przyspiesza wyszukiwanie i poprawia dokładność, dzięki czemu mniej czasu poświęcasz na szukanie, a więcej na pracę. Oprócz prostych słów kluczowych możesz wyszukiwać komentarze, konkretne pliki lub całe dokumenty — bez straty czasu i kontekstu.

Dzięki tej inteligentnej wyszukiwarce możesz błyskawicznie znaleźć dowolne zadanie, komentarz lub plik w całym obszarze roboczym.

🧠 Twórz, przechowuj i wyszukuj dynamiczną dokumentację

Jeśli chcesz tworzyć i organizować informacje potrzebne Twojemu zespołowi, ClickUp Docs umożliwia tworzenie szczegółowych, uporządkowanych dokumentów bezpośrednio w ClickUp. Dzięki temu cała wiedza jest scentralizowana, a cykle pracy związane z zarządzaniem dokumentami są usprawnione.

Współpracuj i twórz dokumenty firmowe za pomocą ClickUp Docs

Twórz zagnieżdżone strony, osadzaj zadania lub widoki i współpracuj z członkami zespołu w czasie rzeczywistym, dodając komentarze i wzmianki. Każdy dokument wiki firmy jest automatycznie połączony z projektami. Każdy dokument działa jak obszar roboczy na żywo — można go natychmiast przeszukiwać, jest połączony z innymi dokumentami i zawsze aktualny.

Dzięki obsłudze linków zwrotnych, odniesień i historii wersji ClickUp sprawia, że dokumentacja jest dynamiczna i łatwa do znalezienia — idealna do organizowania zawartości w kategorie wiedzy, które Twój zespół może łatwo przeglądać i aktualizować.

💬 Spraw, aby każda idea, rozmowa i plan były możliwe do wyszukania

Ale to nie wszystko. Otrzymujesz również czat ClickUp w czasie rzeczywistym, komentarze w wątkach i wizualne tablice ClickUp, a wszystko to z pełną funkcją wyszukiwania. Niezależnie od tego, czy planujesz, dyskutujesz, czy przeprowadzasz burzę mózgów, ClickUp zapewnia, że nigdy nie stracisz wątku rozmowy ani pomysłów.

Gdy wiedza Twojego zespołu zostanie zgromadzona, ClickUp Knowledge Management zapewni Ci potężne narzędzia do jej uporządkowania. Przypisz właścicieli i osoby obserwujące, zdefiniuj przejrzyste przestrzenie i foldery oraz zarządzaj szczegółowymi uprawnieniami, aby odpowiedni pracownicy mieli dostęp do właściwych informacji, a klienci widzieli tylko to, co potrzebują.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wyszukiwarka ClickUp obsługuje logikę rozmytego dopasowania — nawet częściowe dopasowania wyświetlają trafne wyniki. Oznacza to, że Twój zespół nie musi pamiętać dokładnych nazw zadań ani tytułów plików, aby znaleźć to, czego potrzebuje.

Potrzebujesz szybkich odpowiedzi w swoim obszarze roboczym? ClickUp Brain wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby natychmiast wyświetlać konkretne informacje z zadań, dokumentów i projektów — bez konieczności ręcznego przeszukiwania. Możesz również zaimportować istniejącą wiedzę swojego zespołu do ClickUp, dzięki czemu nic nie zostanie utracone podczas przejścia. Ponadto konfigurowalne szablony baz wiedzy ułatwiają tworzenie spójnych przewodników dla nowych pracowników, instrukcji procesów i dokumentacji projektów.

ClickUp Brain pomaga pracować jeszcze mądrzej, gdy Twoja wiedza jest uporządkowana i dostępna. Możesz szybko generować szkice raportów, e-maili lub notatek ze spotkań bezpośrednio w ClickUp, oszczędzając czas na rutynowym pisaniu.

Możliwości AI obejmują również ClickUp AI Notetaker, który może dołączać do spotkań, robić notatki i automatycznie generować transkrypcje oraz elementy do wykonania.

ClickUp łączy sztuczną inteligencję i zarządzanie wiedzą w sposób, którego narzędzia takie jak Coveo po prostu nie są w stanie dorównać. Agenci AI mogą nawet odpowiadać na pytania dotyczące obszaru roboczego lub podejmować działania w Twoim imieniu, zapewniając płynność cyklu pracy, podczas gdy Ty skupiasz się na tym, co naprawdę ważne.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Potrzebujesz lepszego sposobu zarządzania dokumentami klientów i zasobami wewnętrznymi? Możesz skorzystać z formularzy ClickUp, aby umożliwić odwiedzającym lub członkom zespołu żądanie dostępu, przesyłanie informacji lub bezpośredni kontakt z zespołem — wszystko w jednym, scentralizowanym miejscu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Automatyzacja organizacji zadań: Ustal reguły automatycznego oznaczania, przypisywania lub przenoszenia zadań na podstawie wyzwalaczy i utrzymuj porządek w obszarze roboczym, aby wyniki wyszukiwania były trafne i użyteczne

Natychmiastowe wyświetlanie kluczowych informacji: Twórz Twórz niestandardowe widoki i pulpity ClickUp za pomocą list, tablic lub tabel, aby szybciej znajdować informacje i ograniczyć konieczność wielokrotnego wyszukiwania

Mapa relacji między zadaniami: Połącz zadania poprzez zależności lub powiązania, aby stworzyć przejrzystą strukturę projektu i zrozumieć kontekst podczas wyszukiwania powiązanych elementów

Współpraca wizualna: Korzystaj z tablic ClickUp do burzy mózgów i planowania, z możliwością wyszukiwania całej zawartości i łączenia jej z zadaniami i dokumentami

Nawigacja w stylu wiki: dokumenty referencyjne i linki zwrotne do dokumentów i zadań zapewniają płynne odkrywanie wiedzy

Szczegółowe uprawnienia: Wyniki wyszukiwania zawsze uwzględniają role i uprawnienia użytkowników, zapewniając bezpieczeństwo poufnych informacji

Urządzenia mobilne i dostępność: Uzyskaj dostęp do wszystkich funkcji, w tym AI i wyszukiwania, na urządzeniach mobilnych dzięki ciągłym ulepszeniom dostępności

Limity ClickUp

Szeroki zestaw funkcji może sprawiać, że ClickUp wydaje się skomplikowany dla początkujących użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Bardzo podoba mi się wszechstronność ClickUp. Ma szeroki zakres funkcji i może potencjalnie zastąpić wiele innych rozwiązań programowych. Dla małych i rozwijających się zespołów stanowi świetny sposób na organizację i wizualizację pracy. Wreszcie, AI ClickUp jest doskonałym narzędziem, które pomaga mojemu zespołowi wyszukiwać elementy.

Bardzo podoba mi się wszechstronność ClickUp. Posiada szeroki zakres funkcji i może potencjalnie zastąpić wiele innych rozwiązań programowych. Dla małych i rozwijających się zespołów stanowi doskonały sposób na organizację i wizualizację pracy. Wreszcie, AI ClickUp jest doskonałym narzędziem, które pomaga mojemu zespołowi w wyszukiwaniu elementów.

🎉 Ciekawostka: Na początku XXI wieku wyszukiwanie korporacyjne wzorowano na wyszukiwaniu internetowym (np. Google), ale obecnie trend zmierza w kierunku "wyszukiwania natywnego dla obszaru roboczego", gdzie nie tylko znajdujesz informacje, ale także natychmiast podejmujesz działania (przypisujesz zadanie, tworzysz dokument, odpowiadasz na komentarz). ClickUp jest przykładem tej ewolucji.

2. Elastic Enterprise Search (najlepsze rozwiązanie do obsługi niestandardowych wyszukiwarek w aplikacjach e-commerce i aplikacjach dla klientów)

za pośrednictwem Elastic

Elastic Enterprise Search oferuje dwa rozwiązania — App Search i Workplace Search — oba oparte na mocy Elasticsearch.

Elastic Enterprise Search pomaga sklepom internetowym zapewnić szybkie i trafne wyszukiwanie produktów, które angażuje klientów i zwiększa sprzedaż. Możesz stworzyć w pełni konfigurowalną wyszukiwarkę z filtrami, tolerancją błędów ortograficznych i kontrolą trafności dostosowaną do Twojego katalogu.

Konfiguracja odbywa się za pośrednictwem Kibana, interfejsu użytkownika do zarządzania Elastic, który obsługuje również niestandardowe wizualizacje zachowań użytkowników i wskaźników wydajności. Intuicyjny suwak precyzyjnego dostrajania pozwala promować bestsellery, nadawać priorytety elementom dostępnym w magazynie lub łatwo zawężać wyniki.

Najlepsze funkcje Elastic Enterprise Search

Zapewnia szczegółowe pulpity i raporty dotyczące zapytań wyszukiwania, zachowań użytkowników i trendów, dzięki czemu można stale optymalizować wydajność wyszukiwania

Obsługa zarządzania synonimami w celu poprawy przywołania i zapewnienia użytkownikom trafnych wyników przy użyciu zróżnicowanej terminologii

Integruje się z protokołami bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, takimi jak SAML, LDAP i Uwierzytelnianie OA, aby zapewnić bezpieczny dostęp i zgodność z przepisami

Limity Elastic Enterprise Search

Ponowne indeksowanie dokumentów może być trudne, zwłaszcza gdy schemat uległ znacznym zmianom

Brak wsparcia dla replikacji między klastrami

Ceny Elastic Enterprise Search

Ceny: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Elastic Enterprise Search

G2 : 4,3/5 (ponad 190 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o Elastic Enterprise Search użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja Capterra mówi:

Jako programista backendowy wiem, że mogę polegać na Elastic Search za każdym razem, gdy muszę zapewnić wsparcie wyszukiwania opartego na ciągach znaków w bazie danych. Wystarczy wrzucić zestaw dokumentów do Elastic Search i już można wyszukiwać dowolne informacje wśród dostarczonych dokumentów.

Jako programista backendowy wiem, że zawsze mogę polegać na Elastic Search, gdy potrzebuję wsparcia w zakresie wyszukiwania ciągów znaków w bazie danych. Wystarczy wrzucić zestaw dokumentów do Elastic Search i już można wyszukiwać dowolne informacje wśród dostarczonych dokumentów.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Elasticsearch

3. Algolia (najlepsze rozwiązanie zapewniające szybkie, przyjazne dla użytkownika i odporne na błędy pisarskie wyszukiwanie w witrynie)

za pośrednictwem Algolia

Algolia AI Search to biblioteka front-endowa, która pomaga tworzyć responsywne i elastyczne interfejsy wyszukiwania. Zawiera funkcje takie jak Optimistic UI, która aktualizuje interfejs natychmiast po wykonaniu czynności przez użytkownika, jeszcze przed zwróceniem danych. Insights Events pozwala śledzić interakcje użytkowników, takie jak kliknięcia i konwersje, przy minimalnej konfiguracji.

Wbudowana funkcja "AI Recommendations" pomaga sugerować powiązane treści lub produkty na podstawie zachowań użytkowników, a "Dynamic Widgets" umożliwia automatyczne dostosowywanie filtrów na podstawie otrzymanych danych, dzięki czemu interfejs staje się bardziej elastyczny.

Najlepsze funkcje Algolia

Zapewnia wyniki wyszukiwania oparte na lokalizacji, aby pomóc użytkownikom znaleźć najbardziej odpowiednie elementy w pobliżu

Obsługuje błędy ortograficzne i literówki, zapewniając dokładne wyniki wyszukiwania

Umożliwia eksperymentowanie z różnymi konfiguracjami wyszukiwania (testy A/B) i mierzenie ich wpływu na zachowania użytkowników

Ograniczenia Algolia

System nie zapewnia pełnego wsparcia dla filtrowania szyków obiektów w wielu polach

Ograniczona kontrola nad hostingiem — konieczność korzystania z chmury Algolia

Ceny Algolia

Budowa : Free

Wzrost : Free/pay-as-you-go

Premium : Niestandardowe ceny

Elevate: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Algolia

G2 : 4,5/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 70 recenzji)

Co mówią o Algolia prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Bardzo podoba mi się edytor wizualny Algolia, jest bardzo łatwy w użyciu. Analizy dostarczają również bardzo cennych informacji, które można następnie wykorzystać do tworzenia lub edytowania reguł lub synonimów. Jako codzienny użytkownik uważam, że platforma jest bardzo łatwa w nawigacji i można się jej bardzo szybko nauczyć.

Bardzo podoba mi się edytor wizualny Algolia, jest bardzo łatwy w użyciu. Analizy dostarczają również bardzo cennych informacji, które można wykorzystać do tworzenia lub edytowania reguł lub synonimów. Jako codzienny użytkownik uważam, że platforma jest bardzo łatwa w nawigacji i można się jej bardzo szybko nauczyć.

📮 ClickUp Insight: Przeciętny pracownik spędza ponad 30 minut dziennie na wyszukiwaniu informacji związanych z pracą — to ponad 120 godzin rocznie straconych na przeszukiwanie e-maili, wątków Slacka i rozproszonych plików. Inteligentny asystent AI wbudowany w obszar roboczy może to zmienić. Poznaj ClickUp Brain. Dostarcza natychmiastowych informacji i odpowiedzi, wyświetlając odpowiednie dokumenty, rozmowy i szczegóły zadań w ciągu kilku sekund — dzięki czemu możesz przestać szukać i zacząć pracować. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki wyeliminowaniu przestarzałych procesów zarządzania wiedzą zespoły takie jak QubicaAMF odzyskały ponad 5 godzin tygodniowo dzięki ClickUp — to ponad 250 godzin rocznie na osobę. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć dzięki dodatkowemu tygodniowi wydajności w każdym kwartale!

za pośrednictwem Google Cloud

Google Cloud Search umożliwia szybkie i bezpieczne wyszukiwanie informacji w Gmailu, Dysku, Kalendarzu i innych usługach Google Workspace. Pobiera dane na podstawie zapytań i oferuje proaktywne rekomendacje za pomocą kart pomocy.

Karty te zawierają istotne informacje, takie jak nadchodzące spotkania, najnowsze dokumenty i aktualizacje projektów, pomagając zachować porządek i wydajność bez konieczności ręcznego wyszukiwania. System rozumie język naturalny, więc możesz zadawać pytania typu "Jakie pliki udostępnił mi John w zeszłym tygodniu?" i uzyskać dokładne, kontekstowe odpowiedzi.

Najlepsze funkcje Google Cloud Search

Zintegruj zewnętrzne źródła danych za pomocą API i SDK Cloud Search, aby indeksować zawartość z systemów CRM, baz danych, systemów plików i innych

Twórz niestandardowe doświadczenia wyszukiwania, osadzając Cloud Search w portalach intranetowych, aplikacjach mobilnych lub aplikacjach biznesowych

Umożliw dostęp do informacji w czasie rzeczywistym dzięki niemal natychmiastowemu indeksowaniu aktualizacji w dokumentach, wiadomościach e-mail i innych treściach

Limity Google Cloud Search

Wydajność może czasami spadać, co wymaga dostosowania konfiguracji i optymalizacji

Ograniczone wsparcie dla źródeł treści spoza Google

Ceny usługi Google Cloud Search

Wersja próbna Free

Płać zgodnie z rzeczywistym użyciem

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Google Cloud Search

G2 : 4,3/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Google Cloud Search prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Google Cloud Search zapewnia kompleksowy dostęp do wszelkich informacji, dokumentów, wydarzeń w kalendarzu, rozmów e-mailowych itp. w całym koncie Google Workspace. Jest to znacznie łatwiejsze niż przechodzenie do różnych aplikacji (np. Gmail, Dysk, Kalendarz itp.) i indywidualne uruchamianie zapytań.

Google Cloud Search zapewnia kompleksowy dostęp do wszelkich informacji, dokumentów, wydarzeń w kalendarzu, rozmów e-mailowych itp. w całym koncie Google Workspace. Jest to znacznie łatwiejsze niż przechodzenie do różnych aplikacji (np. Gmail, Dysk, Kalendarz itp.) i uruchamianie zapytania wyszukiwania indywidualnie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli intranet Twojego zespołu bardziej przypomina zagracony archiwum niż narzędzie zwiększające wydajność, być może nadszedł czas na aktualizację. Skorzystaj z tego przewodnika, aby zaprojektować inteligentniejsze i bardziej intuicyjne wyszukiwanie, które pomoże Twojemu zespołowi znaleźć odpowiednie informacje w razie potrzeby.

5. IBM Watson Discovery (najlepszy do pozyskiwania informacji z nieustrukturyzowanych dokumentów przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem IBM

IBM Watson Discovery to oparta na sztucznej inteligencji wyszukiwarka i narzędzie do analizy treści, które można trenować w celu rozpoznawania i wyodrębniania informacji dotyczących konkretnej dziedziny z złożonych, częściowo ustrukturyzowanych dokumentów, takich jak umowy lub instrukcje obsługi.

Oparta na sztucznej inteligencji technologia Passage Retrieval firmy Watson identyfikuje i zwraca najbardziej trafne akapity lub zdania w dokumentach.

Najlepsze funkcje IBM Watson Discovery

Uzyskaj dostęp do ujednoliconych informacji, przeprowadzając wyszukiwanie federacyjne w wielu repozytoriach treści za pośrednictwem jednego, uproszczonego interfejsu

Wyodrębniaj ustrukturyzowane dane z bogatych wizualnie dokumentów, takich jak tabele, formularze i faktury, korzystając z funkcji wizualnego rozumienia dokumentów

Wdrażaj elastycznie w chmurze IBM, u innych dostawców chmury lub w środowiskach lokalnych, aby spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zgodności i infrastruktury

Limity IBM Watson Discovery

Obsługa wielu zapytań jednocześnie często powoduje błędy systemu

Brak indeksowania w czasie rzeczywistym — najlepsze rozwiązanie dla cyklu pracy polegającego na przetwarzaniu partii danych

Ceny IBM Watson Discovery

Plus : Ceny zaczynają się od 500 USD

Enterprise : od 5000 USD

Premium : Niestandardowe ceny

IBM Cloud Pak for Data Cartridge: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje IBM Watson Discovery

G2 : 4,5/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o IBM Watson Discovery użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

IBM Watson Discovery dysponuje najbardziej zaawansowaną technologią wyszukiwania i uzyskiwania analiz z dużych baz danych w mgnieniu oka. Najlepszą funkcją tego narzędzia jest możliwość przetwarzania języka naturalnego w celu uzyskania analiz z nieustrukturyzowanych dokumentów i danych.

IBM Watson Discovery posiada najbardziej zaawansowaną technologię wyszukiwania i uzyskiwania analiz z dużych baz danych w mgnieniu oka. Najlepszą funkcją tego narzędzia jest możliwość przetwarzania języka naturalnego w celu uzyskania analiz z nieustrukturyzowanych dokumentów i danych.

🧐 Czy wiesz, że... Częste przełączanie się między zadaniami, często spowodowane wyszukiwaniem informacji, może zakłócać cykl pracy. Ponowne skupienie się zajmuje czas, co w sumie wpływa na ogólną wydajność.

6. Lucidworks Fusion (najlepsze rozwiązanie do tworzenia wielkoskalowych, inteligentnych aplikacji do wyszukiwania dla przedsiębiorstw z uwzględnieniem trafności behawioralnej)

za pośrednictwem Lucidworks

Lucidworks Fusion zapewnia narzędzia do szybkiego i inteligentnego wyszukiwania w złożonych zestawach danych dzięki dostosowywaniu trafności na podstawie zachowań i zaawansowanym kontrolkom dla programistów. Jego platforma Signal Processing Framework uczy się na podstawie zachowań użytkowników, takich jak kliknięcia, zapytania i interakcje, aby stale poprawiać trafność wyników.

Fusion obsługuje wszystko, od elektronicznej dokumentacji medycznej po katalogi e-commerce, oferując pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym i elastyczne opcje wdrażania. Modułowa architektura Fusion obejmuje konfigurowalne potoki zapytań do przetwarzania przed i po zapytaniu, umożliwiając zespołom tworzenie zaawansowanej logiki wyszukiwania. Skorzystaj z nawigacji fasetowej i dynamicznego filtrowania, aby skupić się na konkretnych atrybutach, takich jak leczenie, typ produktu lub źródło.

Najlepsze funkcje Lucidworks Fusion

Twórz aplikacje wyszukiwania szybko dzięki środowisku App Studio z ograniczoną liczbą kodów, przeznaczonemu zarówno dla użytkowników technicznych, jak i nietechnicznych

Płynnie integruj dane za pomocą ponad 100 łączników, które ujednolicają bazy danych, pamięć w chmurze, systemy CRM i inne elementy w jednym indeksie

Włącz wyszukiwanie semantyczne z wykorzystaniem wyszukiwania wektorowego, aby znaleźć trafne wyniki nawet bez dokładnych dopasowań słów kluczowych

Limity Lucidworks Fusion

Mniejsza elastyczność przy zmianie typów danych w polach

W przypadku niektórych wersji wymagana jest Java 8; problemy z kompatybilnością z nowszymi wersjami

Ceny Lucidworks Fusion

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Lucidworks Fusion

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Lucidworks Fusion użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Produkt Fusion + App Studio to fantastyczne narzędzia wyszukiwania o niemal nieograniczonych możliwościach. Jest nie tylko łatwy w utrzymaniu, ale także oferuje niesamowite opcje dostosowywania wyszukiwania. Za pomocą App Studio możesz zbudować własny ekran, dostosowując go do swoich potrzeb.

Produkt Fusion + App Studio to fantastyczne narzędzia wyszukiwania o niemal nieograniczonych możliwościach. Jest nie tylko łatwy w utrzymaniu, ale także oferuje niesamowite opcje dostosowywania wyszukiwania. Za pomocą App Studio możesz zbudować własny ekran, dostosowując go do swoich potrzeb.

7. Azure AI Search (najlepsze rozwiązanie do łączenia wyszukiwania tradycyjnego i semantycznego w środowiskach zintegrowanych z Microsoft)

za pośrednictwem Microsoft

Azure AI Search to oprogramowanie do wyszukiwania dla przedsiębiorstw, które zapewnia trafne wyniki przy użyciu tradycyjnego wyszukiwania słów kluczowych i semantycznego, a także pełnego wsparcia wyszukiwania wektorowego dla zapytań opartych na podobieństwie. Wzbogaca zawartość podczas indeksowania przy użyciu usług Azure Cognitive Services, stosując rozpoznawanie encji, analizę nastrojów i wykrywanie języka, aby zapewnić głębszy wgląd i poprawić dokładność wyszukiwania.

W pracy w mediach, produkcji lub ubezpieczeniach funkcje multimodalne Azure AI Search umożliwiają wyszukiwanie i analizowanie zarówno obrazów, jak i tekstu.

Najlepsze funkcje Azure AI Search

Poprawia komfort użytkowania, zapewniając sugestie wyszukiwania w czasie rzeczywistym i autouzupełnianie, aby pomóc użytkownikom szybciej znaleźć to, czego potrzebują

Automatyzacja pozyskiwania danych poprzez planowanie indeksowania źródeł takich jak Azure Blob Storage, Cosmos DB i bazy danych SQL, aby indeks był zawsze aktualny

Zabezpiecz swoje dane dzięki precyzyjnej kontroli dostępu zintegrowanej z usługą Azure Active Directory i zapewnij, że tylko upoważnieni użytkownicy będą mieli dostęp do poufnych informacji

Limity Azure AI Search

Azure AI Search czasami błędnie interpretuje zapytania w języku naturalnym i nieprawidłowo stosuje filtry

Ograniczone wsparcie dla niestandardowego rankingu bez integracji z Azure Machine Learning

Ceny usługi Azure AI Search

Cena za SU (jednostkę wyszukiwania)

Free : 0 USD/miesiąc

Podstawowy : 73,73 USD/miesiąc

Standard S1 : 245 USD miesięcznie

Standard S2 : 981 USD miesięcznie

Standard S3 : 1962 USD miesięcznie

Optymalizacja pamięci masowej L1: 2802,47 USD/miesiąc

Optymalizacja pamięci masowej L2: 5604,21 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Azure AI Search

G2 : 4,4/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Azure AI Search prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Wyszukiwanie AI jest łatwe do zintegrowania, zapewnia ulepszone doświadczenia wyszukiwania, wyszukiwanie semantyczne, wsparcie językowe, a co najważniejsze, można je łatwo dostosować do Twojej aplikacji.

Wyszukiwanie AI jest łatwe do zintegrowania, zapewnia ulepszone doświadczenia wyszukiwania, wyszukiwanie semantyczne, wsparcie językowe, a co najważniejsze, można je łatwo dostosować do Twojej aplikacji.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze przykłady generowania rozszerzonego wyszukiwania w praktyce

8. Sinequa (najlepsze rozwiązanie do wyszukiwania wiedzy w całym przedsiębiorstwie z zaawansowanym przetwarzaniem języka naturalnego i wyszukiwaniem eksperckim)

za pośrednictwem Sinequa

Jeśli jesteś przedsiębiorstwem, które chce w pełni wykorzystać wartość swojej wiedzy wewnętrznej, Sinequa oferuje oprogramowanie do zarządzania wiedzą oparte na zaawansowanej sztucznej inteligencji i przetwarzaniu języka naturalnego.

Podczas przeglądania złożonych dokumentów Sinequa umożliwia precyzyjne wskazanie konkretnych slajdów lub fragmentów za pomocą narzędzi takich jak Document Navigator i Presentation Builder. Obsługuje również funkcję Expert Discovery and Collaboration, identyfikując kluczowych ekspertów w danej dziedzinie w organizacji, aby ułatwić dzielenie się wiedzą za pośrednictwem zintegrowanych funkcji czatu i udostępniania.

Najlepsze funkcje Sinequa

Umożliwia szybkie tworzenie i dostosowywanie asystentów wyszukiwania opartych na sztucznej inteligencji bez konieczności kodowania

Zapewnia solidne bezpieczeństwo i zgodność z normami, takimi jak SOC 2 Type II, ISO 27001 i HIPAA, chroniąc wrażliwe dane przedsiębiorstwa

Wsparcie dla wielu języków i typów danych poprzez połączenie tekstu z innymi formatami w celu zapewnienia bogatszych i bardziej kompleksowych wyników wyszukiwania

Ograniczenia Sinequa

Konfiguracja i dostosowywanie Sinequa może być czasochłonne i często wymaga specjalistycznej wiedzy

Konfiguracja na poziomie administratora jest nadal wymagana dla modułów "bez kodu"

Ceny Sinequa

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Sinequa

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Sinequa prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Jest to opłacalne i przyjazne dla budżetu narzędzie analityczne, które spełnia wymagania firm każdej wielkości.

Jest to opłacalne i przyjazne dla budżetu narzędzie analityczne, które spełnia wymagania firm każdej wielkości.

9. Yext (najlepszy do zarządzania i optymalizacji doświadczeń związanych z wyszukiwaniem marek w kanałach cyfrowych)

za pośrednictwem Yext

Yext to platforma cyfrowa, która łączy treści marek w witrynach internetowych, wyszukiwarkach i aplikacjach. Federated Search firmy Yext ujednolica zawartość systemów CMS, pomocy technicznej i wewnętrznych baz wiedzy, ułatwiając dostarczanie spójnych odpowiedzi we wszystkich punktach kontaktu.

Jego podstawą jest Knowledge Graph, który porządkuje dane biznesowe, zapewniając dokładność, poprawiając optymalizację wyszukiwarek i wzmacniając doświadczenia oparte na AI we wszystkich cyfrowych punktach kontaktu. Yext oferuje również inteligentne funkcje wyszukiwania dla Twojej strony internetowej, dostarczając bezpośrednie, dokładne odpowiedzi na zapytania użytkowników i poprawiając ogólne wrażenia użytkownika.

Najlepsze funkcje Yext

Automatyzacja interakcji z klientami dzięki rozwiązaniom czatu opartym na sztucznej inteligencji, które obsługują rozmowy, zbierają informacje od użytkowników i wykonują skonfigurowane zadania

Zarządzaj recenzjami na różnych platformach i odpowiadaj na nie, aby poprawić zaangażowanie klientów oraz lokalne oceny i rankingi wyszukiwania

Uzyskaj praktyczne informacje dzięki niestandardowym raportom i pulpitom, które pomogą Ci śledzić wydajność i udoskonalić strategię cyfrową

Limity Yext

Niektórzy użytkownicy mają trudności z eksportowaniem analiz wraz ze wszystkimi kluczowymi wskaźnikami przy zachowaniu interaktywności

Kontrola synonimów i rankingów jest ograniczona w porównaniu z Elastic lub Algolia

Ceny Yext

Wschodzący: 4 USD/tydzień lub 199 USD/rok

Niezbędne: 9 USD/tydzień lub 449 USD/rok

Zakończone: 10 USD/tydzień lub 499 USD/rok

Premium: 19 USD/tydzień lub 999 USD/rok

Oceny i recenzje Yext

G2: 4,4/5 (ponad 740 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Yext prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Ustaw i zapomnij. Dzięki Yext wprowadzasz swoją listę i potwierdzasz ją za pomocą czynników uwierzytelniających, a już po kilku dniach widzisz bezpośredni efekt. Poprawiają się wyniki organiczne, poprawia się SEO, poprawia się jakość AdWords... i wiele więcej!

Ustaw i zapomnij. Dzięki Yext wprowadzasz swoją listę i potwierdzasz ją za pomocą czynników uwierzytelniających, a już po kilku dniach widzisz bezpośredni efekt. Poprawiają się wyniki organiczne, poprawia się SEO, poprawia się jakość AdWords... i wiele więcej!

10. Luigi's Box (najlepsze rozwiązanie do usprawnienia wyszukiwania produktów i konwersji na platformach e-commerce)

za pośrednictwem Luigi's Box

Luigi's Box został stworzony specjalnie dla firm z branży e-commerce, które chcą przekształcić wyszukiwanie na stronie i odkrywanie produktów w przewagę konkurencyjną. Wyszukiwanie głosowe i wizualne zapewnia dodatkową wygodę, umożliwiając klientom wyszukiwanie poprzez mówienie lub przesyłanie obrazów zamiast wpisywania tekstu.

Zaawansowana analityka zapewnia jasny obraz interakcji użytkowników z Twoim sklepem, dzięki czemu możesz dostosować wydajność na podstawie decyzji opartych na danych. Dzięki obsłudze wielu języków i walut możesz zapewnić płynne doświadczenia zakupowe klientom na całym świecie, niezależnie od języka i waluty.

Najlepsze funkcje Luigi's Box

Sugeruje produkty uzupełniające, elementy o wyższej marży i pakiety, skutecznie zwiększając możliwości sprzedaży dodatkowej i krzyżowej

Umożliwia klientom szybkie znalezienie pożądanych produktów za pomocą kodów produktów

Przekierowuje użytkowników do odpowiednich produktów, gdy nie znaleziono dokładnych dopasowań

Ograniczenia Luigi's Box

Wyszukiwanie oparte na słowach kluczowych może okazać się niewystarczające, gdy nazwy produktów są złożone lub niekonwencjonalne

Ograniczony dostęp do niestandardowej konfiguracji zaplecza bez wsparcia na poziomie przedsiębiorstwa

Ceny Luigi's Box

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Luigi's Box

G2: 4,8/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Luigi's Box prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Funkcja wyszukiwania na mojej stronie internetowej uległa znacznej poprawie — wyniki są bardzo dokładne, szybkie i spersonalizowane. Dzięki temu użytkownicy mogą znacznie łatwiej znaleźć to, czego szukają.

Funkcja wyszukiwania na mojej stronie internetowej uległa znacznej poprawie — wyniki są bardzo dokładne, szybkie i spersonalizowane. Dzięki temu użytkownicy mogą znacznie łatwiej znaleźć to, czego szukają.

📚 Bonus: Organizowanie plików i folderów: strategie usprawniające cykl pracy

11. Lucene (najlepsze rozwiązanie dla programistów, którzy potrzebują pełnej kontroli nad tworzeniem niestandardowych funkcji wyszukiwania od podstaw)

za pośrednictwem Apache Lucene

Lucene to oparta na Javie, wysokowydajna biblioteka open source do wyszukiwania pełnotekstowego, stanowiąca rdzeń silnika Elasticsearch i Solr.

Obsługuje indeksowanie w czasie zbliżonym do rzeczywistego, niestandardowe tokenizatory i wyszukiwanie wektorowe pod kątem podobieństwa semantycznego. Programiści mogą tworzyć własne analizatory, budować algorytmy rankingowe i zarządzać wieloma fragmentami indeksu.

Najlepsze funkcje Lucene

Wyszukiwanie w określonych polach, takich jak tytuł, autor lub zawartość, aby zapytania były bardziej precyzyjne i ukierunkowane

Sortuje wyniki według dowolnego pola i stosuje dynamiczne filtry, aby pomóc użytkownikom w efektywnym filtrowaniu i nawigacji po dużych zestawach wyników

Zapytania w wielu indeksach i scalanie wyników, umożliwiające szerszy i bardziej elastyczny zakres wyszukiwania

Ograniczenia Lucene

Użytkownicy zgłaszają, że wbudowany moduł zasilający jest trudny w konfiguracji i często zawodny podczas użytkowania

Wymaga ręcznego dostosowania w celu zapewnienia skalowalności i wydajności

Ceny Lucene

Free, platforma open source

Oceny i recenzje Lucene

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co mówią o Lucene prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Pełne indeksowanie tekstu i kontrola fasetowania to prawdziwa siła Lucene. Możesz łatwo indeksować dane na podstawie schematu i natychmiast przeszukiwać cały indeks z niesamowitą prędkością.

Pełne indeksowanie tekstu i kontrola fasetowania to prawdziwa siła Lucene. Możesz łatwo indeksować dane na podstawie schematu i natychmiast przeszukiwać cały indeks z niesamowitą prędkością.

Odblokuj potężne możliwości wyszukiwania i zarządzania wiedzą dzięki ClickUp

Coveo oferuje zaawansowane funkcje wyszukiwania i zarządzania wiedzą, ale nie integruje ich w pełni z codzienną pracą. 🧩

ClickUp łączy zadania, dokumenty i wiedzę w jednej platformie. Dzięki funkcji Connected Search możesz błyskawicznie znaleźć wszystko w swoim obszarze roboczym, korzystając z inteligentnych filtrów i autouzupełnień.

ClickUp Docs umożliwia tworzenie szczegółowych treści powiązanych z projektami, a narzędzia do zarządzania wiedzą zapewniają dokładność i kontrolę dostępu. Funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak ClickUp Brain, pomagają wyciągać istotne informacje i generować szkice, oszczędzając czas i usprawniając współpracę.

W przeciwieństwie do Coveo, ClickUp łączy wyszukiwanie, wiedzę i cykle pracy w jednym inteligentnym systemie. Niezależnie od tego, czy zarządzasz dokumentami klientów, tworzysz przewodniki dla nowych pracowników, czy poprawiasz dostęp wewnętrzny, ClickUp zapewnia spójność i elastyczność działania Twojego zespołu.

Wypróbuj ClickUp już dziś i działaj szybciej, mądrzej i pewniej. 🚀