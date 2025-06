13 najlepszych alternatyw dla Tana do robienia notatek w 2025 roku

Dzięki połączeniu uporządkowanych notatek, codziennego rejestrowania i eleganckiego interfejsu w stylu konspektu, Tana stała się popularnym narzędziem dla osób, które głęboko zastanawiają się nad sposobem organizowania informacji. Twórcom, studentom i pracownikom wiedzy Tana oferuje strukturę i elastyczność w ramach jednej aplikacji do robienia notatek.

Jednak mimo że Tana robi wrażenie, nie jest rozwiązaniem dla wszystkich i nie jest jedyną dostępną opcją.

Niezależnie od tego, czy zależy Ci na bardziej wizualnym myśleniu, pomocy AI, lepszej integracji zadań, czy prostszym sposobie zarządzania pomysłami, istnieje wiele potężnych alternatyw, które warto wypróbować.

W tym blogu przedstawimy najlepsze alternatywy dla Tana, od kompleksowych platform zwiększających wydajność, takich jak ClickUp, po narzędzia PKM, takie jak Obsidian, Logseq i Capacities. Niezależnie od tego, czy jesteś indywidualnym twórcą, czy pracujesz w zespole, znajdziesz tu narzędzie dostosowane do Twojego cyklu pracy, stylu i budżetu.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Tana?

Tana wyróżnia się, jeśli chodzi o tworzenie uporządkowanych notatek i wykresów wiedzy. Architektura oparta na węzłach i filozofia "wszystko jest odniesieniem" dają zaawansowanym użytkownikom swobodę tworzenia złożonych, powiązanych ze sobą systemów myślowych. Nie jest to jednak rozwiązanie pozbawione ograniczeń.

Oto kilka powodów, dla których możesz szukać alternatywy dla Tana:

Stroma krzywa uczenia się : Tana może wydawać się przytłaczająca, zwłaszcza dla osób przyzwyczajonych do tradycyjnych aplikacji do robienia notatek

Ograniczona współpraca w czasie rzeczywistym : Chociaż Tana doskonale sprawdza się w zarządzaniu wiedzą osobistą, nie jest przeznaczona do płynnych cykli pracy zespołowej ani współpracy na żywo

Ograniczenie dostępu do funkcji : Wiele zaawansowanych funkcji Tana jest dostępnych wyłącznie w płatnych wersjach, co sprawia, że są one mniej dostępne dla użytkowników z ograniczonym budżetem

Ograniczenia mobilne: Chociaż sytuacja ulega poprawie, korzystanie z aplikacji mobilnej nie jest tak dopracowane ani intuicyjne, jak w przypadku niektórych konkurencyjnych produktów

Dlatego wybraliśmy najlepsze alternatywy dla Tana, które nie tylko zapewniają wsparcie dla tworzenia notatek, ale także zwiększają wydajność, współpracę i zarządzanie wiedzą.

Alternatywy dla Tana w skrócie

Aby ułatwić szybkie porównanie, poniżej przedstawiamy zestawienie najlepszych alternatyw dla Tana:

Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Dokumenty z zagnieżdżonymi stronami, zadania + notatki w jednym miejscu, AI Notetaker, współpraca w czasie rzeczywistym Najlepsze rozwiązanie dla osób indywidualnych, zespołów i przedsiębiorstw potrzebujących wydajnego, kompleksowego obszaru roboczego Dostępny plan Free; dodatki i dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Roam Research Dwukierunkowe łączenie, codzienne notatki, interfejs oparty na wykresach Najlepsze rozwiązanie dla badaczy i pisarzy, którzy czerpią korzyści z myślenia sieciowego Ceny zaczynają się od 15 USD miesięcznie; brak planu Free Obsidian Lokalna pamięć, wsparcie Markdown, solidny ekosystem wtyczek Najlepsze rozwiązanie dla użytkowników dbających o prywatność i osób pracujących samodzielnie Bezpłatny do użytku osobistego; płatne plany zaczynają się od 50 USD Logseq Lokalny wykres, struktura oparta na konspekcie, otwarte oprogramowanie Najlepsze rozwiązanie dla programistów i pracowników naukowych, którzy cenią sobie możliwość dostosowania i prywatność Free; Otwarte oprogramowanie Workflowy Nieskończone listy zagnieżdżone, przejrzysty interfejs, system etykiet Najlepsze rozwiązanie dla minimalistów i solopreneurów, którzy potrzebują prostego, uporządkowanego schematu Dostępny plan Free; plan płatny zaczyna się od 8,99 USD miesięcznie RemNote Powtarzanie w odstępach czasu, połączone notatki, integracja fiszek Najlepsze rozwiązanie dla studentów i osób uczących się przez całe życie, które chcą zachować wiedzę Dostępny plan Free; funkcje Pro już od 8 USD miesięcznie Anytype System operacyjny oparty na wiedzy, z priorytetem lokalności i trybu offline oraz wykorzystujący wykresy Najlepsze rozwiązanie dla twórców dbających o prywatność, którzy budują uporządkowane systemy wiedzy osobistej Dostępny plan Free; płatny plan zaczyna się od 99 USD rocznie Notion Bogate bloki treści, szablony, bazy danych i integracje Najlepsze rozwiązanie dla wielofunkcyjnych zespołów i użytkowników indywidualnych zarządzających notatkami, wiki i projektami Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie Coda Interaktywne dokumenty, bloki do tworzenia aplikacji, tabele danych Najlepsze rozwiązanie dla zespołów ds. produktów i operacji zarządzających danymi i cyklami pracy w dokumentach Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie Heptabase Wizualne notatki, przestrzenne obszary robocze, funkcje ukierunkowane na badania Najlepsze rozwiązanie dla badaczy i osób myślących wizualnie, tworzących mapy złożonych pomysłów Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 11,99 USD miesięcznie Obciążenie Wykorzystujący AI wykres wiedzy, osadzanie multimediów, etykiety i właściwości Najlepsze rozwiązanie dla twórców i samodzielnych profesjonalistów zarządzających różnorodnymi treściami cyfrowymi Dostępny plan Free; plan płatny zaczyna się od 11,99 USD miesięcznie Mem Notatki oparte na AI, inteligentna organizacja, integracja z kalendarzem Najlepsze rozwiązanie dla zapracowanych profesjonalistów, którzy potrzebują automatycznego systemu notatek wymagającego niewielkiego wysiłku Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 8,33 USD miesięcznie Milanote Tablice wizualne, interfejs typu "przeciągnij i upuść", szablony sprzyjające kreatywności Najlepsze rozwiązanie dla projektantów i zespołów kreatywnych organizujących pomysły w sposób wizualny Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 9,99 USD miesięcznie

Najlepsze alternatywy dla Tana do robienia notatek

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania wydajnością i wiedzą)

ClickUp to kompleksowa platforma zwiększająca wydajność, zaprojektowana dla zespołów i osób indywidualnych, które chcą usprawnić tworzenie notatek, zarządzanie zadaniami i udostępnianie wiedzy w jednym obszarze roboczym.

Dzięki ClickUp możesz tworzyć uporządkowane dokumenty z zagnieżdżonymi stronami, zarządzać zadaniami i notatkami w jednym miejscu oraz korzystać z zaawansowanych narzędzi AI, które usprawnią Twój cykl pracy.

ClickUp Docs umożliwia tworzenie, organizowanie i udostępnianie dokumentów z zagnieżdżonymi stronami, ułatwiając budowanie baz wiedzy, notatek ze spotkań lub dokumentacji projektów. Możesz osadzać zadania bezpośrednio w dokumentach, łączyć powiązane dokumenty i współpracować w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem.

AI Notetaker od ClickUp pomaga rejestrować notatki ze spotkań, streszczać długie dokumenty i automatycznie generować elementy do wykonania. Ta funkcja jest szczególnie przydatna dla zespołów, które chcą zaoszczędzić czas na ręcznym sporządzaniu notatek i mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte.

Zaawansowany asystent AI ClickUp, ClickUp Brain, idzie o krok dalej. Możesz go używać do pomocy w pisaniu, inteligentnych sugestii, sortowania notatek do egzaminów, tworzenia podsumowań ze spotkań, a nawet przekształcania karteczek samoprzylepnych w bogate notatki.

Rozpocznij Nowoczesne aplikacje do robienia notatek oparte na technologii ClickUp brain

Wbudowany Notatnik ClickUp jest idealny do szybkiego zapisywania pomysłów, zadań do wykonania lub przypomnień. Możesz łatwo przekształcić notatki w zadania do wykonania lub dodać je do dokumentów, aby uzyskać więcej kontekstu.

Organizuj swoje notatki, listy kontrolne i zadania w jednym miejscu dzięki Clickup Notepad

⚡️Archiwum szablonów: bezpłatne szablony baz wiedzy do tworzenia własnej biblioteki informacji

Najlepsze funkcje ClickUp:

Wszechstronny obszar roboczy , który łączy zadania, notatki, bazy wiedzy i narzędzia do współpracy w jednym scentralizowanym hubie

Połączone wyszukiwanie ClickUp , aby szybko znaleźć zawartość, rozmowy, dokumenty lub zadania w całym obszarze roboczym , aby szybko znaleźć zawartość, rozmowy, dokumenty lub zadania w całym obszarze roboczym

Wsparcie tłumaczeniowe dla wielu języków, w tym francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, japońskiego, arabskiego i innych

Historia wersji i kontrola dostępu do śledzenia zmian, zarządzania udostępnianiem i zapewniania bezpieczeństwa zawartości dokumentów

ClickUp Clips do natychmiastowego nagrywania ekranów i udostępniania ich wraz z notatkami w celu dodania kontekstu do natychmiastowego nagrywania ekranów i udostępniania ich wraz z notatkami w celu dodania kontekstu

Bogate osadzanie treści z obsługą tabel, zakładek, plików PDF, obrazów i plików w celu tworzenia dynamicznych notatek pełnych informacji

Konfigurowalne widoki, takie jak lista, tablica i kalendarz, pozwalają organizować notatki i pomysły w sposób dostosowany do cyklu pracy.

Ponad 1000 integracji z popularnymi narzędziami z popularnymi narzędziami , takimi jak Google Drive, Slack, Notion i innymi, zapewniającymi płynną łączność w cyklu pracy

Szablony i funkcje łączenia umożliwiają tworzenie i utrzymywanie połączonej, skalowalnej bazy wiedzy

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Usprawnij swoje spotkania i spraw, aby były produktywne dla wszystkich dzięki szablonowi notatek ze spotkania ClickUp, który zawiera agendy, notatki i elementy do wykonania. Pobierz darmowy szablon

Ograniczenia ClickUp:

Dla użytkowników, którzy nie znają platform typu "wszystko w jednym", może to być przytłaczające

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają płatnych planów, które mogą być kosztowne dla małych zespołów

Aplikacja mobilna, mimo ciągłego ulepszania, może czasami działać wolno w przypadku dużych dokumentów

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Kiedyś żyłem z moich notatek, ale po dwóch dniach testowania ClickUp wiedziałem, że to rozwiązanie dla mnie

Kiedyś żyłem dzięki moim notatkom, ale po dwóch dniach testowania ClickUp wiedziałem, że to rozwiązanie dla mnie

2. Roam Research (najlepsze rozwiązanie do myślenia sieciowego i połączonych notatek)

za pośrednictwem Roam Research

Roam Research oferuje nieliniowe podejście do tworzenia notatek, skupiające się na budowaniu połączeń między pomysłami poprzez dwukierunkowe linkowanie. Jest dostosowany do potrzeb użytkowników, którzy chcą w naturalny sposób rejestrować swoje myśli i powracać do nich w ramach rozbudowywanej sieci wiedzy.

Roam zachęca do codziennego pisania i naturalnego tworzenia powiązań między notatkami. Jest to szczególnie przydatne dla osób myślących długofalowo, badaczy, pisarzy i twórców treści, którzy chcą śledzić rozwój pomysłów w czasie i odkrywać wzorce między tematami.

Najlepsze funkcje Roam Research:

Dwukierunkowe połączenia umożliwiające tworzenie powiązania kontekstowych między notatkami

Codzienne notatki zachęcające do regularnego pisania i refleksji

Widok graficzny do wizualizacji połączeń między notatkami

Edytor oparty na Markdown do elastycznego formatowania

Styl konspektu do szybkiego, uporządkowanego wprowadzania danych

Ograniczenia Roam Research:

Nie jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników poszukujących tradycyjnych folderów lub struktury

Ograniczony dostęp offline, szczególnie na urządzeniach mobilnych

Funkcje współpracy są podstawowe w porównaniu z narzędziami zorientowanymi na pracę zespołową

Osobom, które nie mają doświadczenia w tworzeniu notatek w sieci, nauka obsługi może zająć trochę czasu

Ceny Roam Research:

Pro : 15 USD/miesiąc

Believer: 8,33 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Roam Research

Product Hunt: 4,6/5 (ponad 80 recenzji)

Co mówią o Roam Research prawdziwi użytkownicy?

Roam zapoznał mnie z połączeniami sieciowymi i tym niesamowitym sposobem robienia notatek. Wszystko jest na temat i nie tracisz czasu na losowe funkcje. Proste i przejrzyste notatki. Nie podoba mi się jednak model cenowy w porównaniu z innymi narzędziami dostępnymi na rynku.

Roam zapoznał mnie z połączeniami sieciowymi i tym niesamowitym sposobem robienia notatek. Wszystko jest na temat i nie tracisz czasu na losowe funkcje. Proste i przejrzyste notatki. Nie podoba mi się jednak model cenowy w porównaniu z innymi narzędziami dostępnymi na rynku.

📖 Więcej informacji: Skuteczne metody sporządzania notatek w różnych sytuacjach (z przykładami i szablonami)

3. Obsidian (najlepszy do lokalnego zarządzania wiedzą z wtyczkami)

za pośrednictwem Obsidian

Obsidian to dobry wybór, jeśli chcesz mieć pełną kontrolę nad wszystkimi swoimi danymi i cyklami pracy. Został stworzony w oparciu o podejście "lokalnie przede wszystkim", co oznacza, że notatki są przechowywane bezpośrednio na urządzeniu, a nie w chmurze. Dzięki temu jest atrakcyjny dla użytkowników, którzy priorytetowo traktują prywatność lub chcą pracować offline bez ograniczeń.

Aplikacja jest wysoce modułowa, a silna społeczność użytkowników tworzy wtyczki, które rozszerzają jej funkcjonalność poza tradycyjne notatki.

Najlepsze funkcje Obsidian:

Lokalna pamięć masowa z pełnym wsparciem dla Markdown

Dwukierunkowe linki i widok graficzny do mapowania wiedzy

Dostęp offline i pełna własność danych

Konfigurowalne motywy i układy

Ograniczenia Obsidian:

Brak wbudowanego zarządzania zadaniami

Brak natywnej funkcji współpracy

Ustawienia i dostosowywanie mogą być czasochłonne dla nowych użytkowników

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Obsidian do robienia notatek

Ceny Obsidian:

Użytek osobisty : Free Forever

Użytek komercyjny : 50 USD za użytkownika, rozliczane rocznie

Obsidian Sync : 8 USD/miesiąc

Obsidian Publish: 16 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Obsidian:

G2 : Brak dostępnych recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o Obsidian prawdziwi użytkownicy?

Myślę, że Obsidian jest idealny do zadań związanych z tekstem i doskonale nadaje się do robienia notatek i śledzenia codziennych zadań. Brakuje mu jednak możliwości tworzenia formularzy, co może być dla mnie minusem. Konfiguracja współpracy zespołowej również nie jest łatwa — brakuje płynnej integracji umożliwiającej sprawną pracę grupową.

Myślę, że Obsidian jest idealny do zadań związanych z tekstem i doskonale nadaje się do robienia notatek i śledzenia codziennych zadań. Brakuje mu jednak możliwości tworzenia formularzy, co może być dla mnie minusem. Konfiguracja współpracy zespołowej również nie jest łatwa — brakuje płynnej integracji umożliwiającej sprawną pracę grupową.

📖 Więcej informacji: Jak robić notatki z wideo jak profesjonalista

4. Logseq (najlepszy do tworzenia lokalnych konspektów i osobistych baz wiedzy)

za pośrednictwem Logseq

Logseq to aplikacja do robienia notatek typu open source, która kładzie nacisk na prywatność i przechowuje notatki lokalnie. Jest przeznaczona dla użytkowników, którzy chcą mieć kontrolę nad danymi i preferują podejście oparte na konspekcie do organizowania pomysłów.

Aplikacja jest szczególnie przydatna dla osób tworzących osobiste bazy wiedzy lub preferujących dostęp offline i cykl pracy oparty na tekście.

Najlepsze funkcje Logseq:

Lokalna pamięć masowa z obsługą trybu Markdown lub Org

Codzienne dzienniki do ciągłego poszerzania wiedzy

Dwukierunkowe łączenie i widok graficzny ułatwiają nawigację kontekstową

Wbudowane fiszki i powtarzanie w odstępach czasu dla cyklu pracy związanego z nauką

Ograniczenia Logseq:

Interfejs może wydawać się minimalistyczny lub zbyt techniczny dla niektórych użytkowników

Aplikacja mobilna jest wciąż ulepszana

Ekosystem wtyczek jest mniejszy w porównaniu z konkurencją

Ceny Logseq:

Free (open-source)

Oceny i recenzje Logseq

G2: N/A

Capterra: N/A

Co mówią o Logseq prawdziwi użytkownicy?

Logseq jest genialny w teorii, ale bolesny w praktyce. Jest to potężny lokalny program do tworzenia konspektów oparty na markdown, ale gdy wykres staje się duży, wydajność spada, a uporządkowane dane stają się bałaganem.

Logseq jest genialny w teorii, ale bolesny w praktyce. Jest to potężny lokalny program do tworzenia konspektów oparty na markdown, ale gdy wykres staje się duży, wydajność spada, a uporządkowane dane stają się bałaganem.

📖 Więcej informacji: Jak udostępniać notatki i współpracować nad nimi

5. RemNote (najlepsze rozwiązanie do zintegrowanego tworzenia notatek i powtórek w odstępach czasu)

za pośrednictwem RemNote

RemNote jest przeznaczony dla osób uczących się i pracowników wiedzy, którzy chcą połączyć tworzenie notatek z aktywnym przypominaniem poprzez powtarzanie w odstępach czasu. Koncentruje się na pomaganiu użytkownikom w zapamiętywaniu informacji poprzez bezpośrednie łączenie notatek z fiszkami, co czyni go solidnym wyborem dla każdego, kto zarządza złożonymi materiałami edukacyjnymi.

Aplikacja obsługuje hierarchiczne konspekty i dwukierunkowe połączenia, umożliwiając użytkownikom tworzenie połączonych baz wiedzy. Jej podejście łączy tworzenie notatek i naukę na jednej platformie, pomagając w bardziej efektywnym zapamiętywaniu kluczowych pojęć.

Najlepsze funkcje RemNote:

Zintegrowane fiszki z powtórkami w odstępach czasu w notatkach

Wsparcie dla tagowania dokumentów i tworzenia odnośników zwrotnych

Dostęp offline z opcjami synchronizacji

Ograniczenia RemNote:

Interfejs użytkownika może wydawać się nieuporządkowany dla nowych użytkowników

Funkcje współpracy są ograniczone

Oceny i recenzje RemNote

Product Hunt: 4,7/5 (ponad 250 recenzji)

Co mówią o RemNote prawdziwi użytkownicy?

Podoba mi się koncepcja i funkcje tej aplikacji, ale szczerze mówiąc, jej interfejs użytkownika naprawdę wymaga dalszego ulepszenia.

Podoba mi się koncepcja i funkcje tej aplikacji, ale szczerze mówiąc, jej interfejs użytkownika naprawdę wymaga dalszego ulepszenia.

📮 ClickUp Insight: Podczas gdy 34% użytkowników korzysta z systemów AI z pełnym zaufaniem, nieco większa grupa (38%) stosuje podejście "ufaj, ale weryfikuj". Samodzielne narzędzie, które nie jest zaznajomione z kontekstem pracy, często niesie ze sobą większe ryzyko generowania niedokładnych lub niezadowalających odpowiedzi. Dlatego stworzyliśmy ClickUp Brain, sztuczną inteligencję, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i współpracę w całym obszarze roboczym oraz zintegrowane narzędzia innych firm. Uzyskaj odpowiedzi kontekstowe bez konieczności przełączania się między aplikacjami i zwiększ wydajność pracy nawet 2–3 razy, tak jak nasi klienci z Seequent.

6. Anytype (najlepsze rozwiązanie do zdecentralizowanego zarządzania wiedzą i prywatności)

za pośrednictwem Anytype

Anytype to zdecentralizowana aplikacja do tworzenia notatek i zarządzania wiedzą, stworzona z myślą o prywatności i bezpieczeństwie. Przechowuje dane lokalnie i synchronizuje je w sieci peer-to-peer, co czyni ją atrakcyjną opcją dla użytkowników, którzy chcą uniknąć przechowywania danych w chmurze i zachować kontrolę nad swoimi informacjami.

Aplikacja obsługuje bogate typy zawartości i konfigurowalne szablony, co jest atrakcyjne dla twórców i zespołów poszukujących elastycznych sposobów organizowania projektów, notatek i cykli pracy bez konieczności polegania na scentralizowanych serwerach.

Najlepsze funkcje Anytype:

Zdecentralizowana synchronizacja peer-to-peer zapewniająca prywatność

Lokalna pamięć z szyfrowaniem typu end-to-end

Bogate bloki treści i konfigurowalne szablony

Widok graficzny umożliwiający wizualizację powiązań między notatkami

Wsparcie dla wielu platform (komputery stacjonarne i urządzenia mobilne)

Ograniczenia Anytype:

Projekt jest nadal w fazie rozwoju, więc niektóre funkcje są niekompletne

Na tej scenie narzędzia do współpracy mają ograniczony zakres

Ceny Anytype

Eksplorator: Free

Twórca: 99 USD rocznie

Współtwórca: 299 USD za 3 lata

Oceny i recenzje Anytype

Product Hunt: 4,8/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Anytype prawdziwi użytkownicy ?

Używam go od grudnia i muszę powiedzieć, że uwielbiam to, co robi Anytype! Są tu i ówdzie drobne błędy, ale ogólnie jest to niesamowite doświadczenie i bardzo odświeżający interfejs użytkownika.

Używam go od grudnia i muszę powiedzieć, że uwielbiam to, co robi Anytype! Są tu i ówdzie drobne błędy, ale ogólnie jest to niesamowite doświadczenie i bardzo odświeżający interfejs użytkownika.

7. Notion (najlepsze rozwiązanie do dostosowywania obszarów roboczych i prostego zarządzania bazami danych)

za pośrednictwem Notion

Notion to wszechstronne narzędzie do wspólnego tworzenia notatek, znane z możliwości dostosowywania obszarów roboczych. Łączy funkcje notatek, baz danych i zarządzania projektami w jednej platformie. Użytkownicy mogą tworzyć połączone strony, śledzić projekty i organizować zawartość za pomocą różnych opcji widoku.

Zawiera również gotowe szablony, które usprawniają cykle pracy i poprawiają współpracę w zespole. Dodatkowo wbudowana sztuczna inteligencja Notion pomaga w wykonywaniu zadań, takich jak wyszukiwanie, podsumowywanie i tłumaczenie notatek.

Najlepsze funkcje Notion:

Edytor bloków typu "przeciągnij i upuść" ułatwiający porządkowanie zawartości

Proste bazy danych z wieloma opcjami widoku

Szeroki wybór szablonów stworzonych przez społeczność

Współpraca w czasie rzeczywistym z komentarzami

Wsparcie dla wielu platform poprzez stronę internetową i aplikacje

Ograniczenia Notion:

Podstawowa funkcjonalność offline

Ograniczone funkcje automatyzacji i zarządzania zadaniami

Ceny Notion:

Free

Plus : 12 USD za licencję miesięcznie

Business : 18 USD za licencję miesięcznie

Enterprise : niestandardowe ceny

Notion AI: 10 USD miesięcznie za członka

Oceny i recenzje Notion

G2 : 4,7/5 (ponad 5900 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2400 recenzji)

Co mówią o Notion prawdziwi użytkownicy?

Podobała mi się możliwość pozostawiania notatek zapisanych w dokumencie. Zawsze otrzymywaliśmy powiadomienia, gdy ktoś wprowadzał zmiany lub dodawał coś do projektu. Był to łatwy sposób na utrzymanie wszystkich na bieżąco. Jednak Notion nie był zbyt przyjazny dla użytkownika. Wydaje mi się, że nasz zespół potrzebował trochę czasu, aby nauczyć się efektywnie korzystać z programu.

Podobała mi się możliwość pozostawiania notatek na dokumencie. Zawsze otrzymywaliśmy powiadomienia, gdy ktoś inny wprowadzał zmiany lub dodawał coś do projektu. Był to łatwy sposób na utrzymanie wszystkich na bieżąco. Jednak Notion nie był zbyt przyjazny dla użytkownika. Wydaje mi się, że nasz zespół potrzebował trochę czasu, aby dowiedzieć się, jak efektywnie korzystać z programu.

8. Coda (najlepsze rozwiązanie do cyklu pracy opartego na dokumentach i konfigurowalnych blokach)

za pośrednictwem Coda

Coda łączy dokumenty i arkusze kalkulacyjne w elastyczną platformę, na której użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe cykle pracy z elementami interaktywnymi. Jest to rozwiązanie dla zespołów i osób indywidualnych, które chcą tworzyć unikalne rozwiązania dostosowane do konkretnych procesów, bez konieczności korzystania z wielu niepołączonych narzędzi.

Dzięki modułowej konstrukcji Coda umożliwia osadzanie tabel, przycisków i formuł bezpośrednio w dokumentach, co sprawia, że jest przydatna do zarządzania złożonymi danymi wraz z treścią narracyjną.

Najlepsze funkcje Coda:

Modułowe dokumenty z tabelami, przyciskami i formułami

Integracja z różnymi zewnętrznymi aplikacjami i usługami

Szablony do zarządzania projektami, planowania i dokumentacji

Współpraca i komentowanie w czasie rzeczywistym

Dostęp z różnych platform poprzez aplikacje internetowe i mobilne

Ograniczenia Coda:

Bardziej stroma krzywa uczenia się w przypadku tworzenia złożonych dokumentów

Ograniczone wsparcie offline

Ceny mogą być wysokie dla większych zespołów

Ceny Coda

Free

Pro : 12 USD/miesiąc za dokument

Team : 36 USD/miesiąc za Doc Maker

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Coda

G2 : 4,7/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o Coda prawdziwi użytkownicy?

Ma mnóstwo możliwości. Możesz pisać dokumentację, tworzyć (złożone) tabele, tworzyć strony wewnątrz stron, wzmianki o osobach i stronach, integrować z miro, arkuszami Google/dokumentami/itp., wstawiać obrazy, linki. Niektóre funkcje i możliwości nie są zbyt jasne i intuicyjne. Chociaż interfejs jest bardzo przyjazny dla użytkownika, musisz dowiedzieć się, jak korzystać z niektórych funkcji.

Ma mnóstwo możliwości. Możesz pisać dokumentację, tworzyć (złożone) tabele, tworzyć strony wewnątrz stron, wzmianki o osobach i stronach, integrować z miro, arkuszami Google/dokumentami Google itp., wstawiać obrazy, linki. Niektóre funkcje i możliwości nie są zbyt jasne i intuicyjne. Chociaż interfejs jest bardzo przyjazny dla użytkownika, musisz dowiedzieć się, jak korzystać z niektórych funkcji.

9. Heptabase (najlepsze rozwiązanie do wizualnego myślenia i mapowania wiedzy)

za pośrednictwem Heptabase

Heptabase jest przeznaczony dla twórców, badaczy i pracowników wiedzy, którzy cenią sobie wizualne myślenie. Oferuje unikalne przestrzenne podejście do tworzenia notatek, umożliwiając użytkownikom organizowanie pomysłów za pomocą kart w interfejsie przypominającym tablicę.

Ten wizualny układ pomaga uprościć złożone tematy, ułatwiając przeglądanie, łączenie i analizowanie informacji.

Najlepsze funkcje Heptabase:

Wizualna organizacja oparta na kartach, umożliwiająca grupowanie i łączenie pojęć

Narzędzia do szybkiego przechwytywania z etykietowaniem i dwukierunkowym łączeniem

Stworzony specjalnie z myślą o cyklach pracy związanych z zarządzaniem wiedzą osobistą

Dostępne zarówno na pulpicie, jak i platformach internetowych

Ograniczenia Heptabase:

Funkcje współpracy są minimalne

Dostępność aplikacji mobilnej jest ograniczona

Mniejsza społeczność użytkowników w porównaniu z większymi narzędziami

Ceny Heptabase:

Plan Free z podstawowymi funkcjami

Premium: 11,99 USD/miesiąc rozliczane rocznie

Dostępne są plany dla zespołów i przedsiębiorstw

Oceny i recenzje Heptabase

Product Hunt: 4,8/5 (ponad 60 recenzji)

Co mówią o Heptabase prawdziwi użytkownicy?

Po dwóch tygodniach korzystania z Heptabase mogę powiedzieć, że robię znacznie lepsze notatki niż kiedykolwiek wcześniej. Aplikacja mobilna została nieco ulepszona, ale nadal ma poważne ograniczenia.

Po dwóch tygodniach korzystania z Heptabase mogę powiedzieć, że robię znacznie lepsze notatki niż kiedykolwiek wcześniej. Aplikacja mobilna została nieco ulepszona, ale nadal ma poważne ograniczenia.

10. Obciążenie (najlepsze rozwiązanie do zarządzania wiedzą opartego na AI)

za pośrednictwem Obciążenie

Capacities zostało zaprojektowane w celu usprawnienia zarządzania wiedzą osobistą i zespołową przy użyciu AI. Pomaga użytkownikom efektywnie organizować, wyszukiwać i odzyskiwać informacje, łącząc tradycyjne notatki z analizami opartymi na AI.

Platforma obsługuje zapytania w języku naturalnym i automatycznie wyświetla odpowiednią zawartość, co pozwala zaoszczędzić czas pracownikom wiedzy, którzy zarządzają dużymi ilościami informacji. Skupienie się na AI sprawia, że jest to interesująca opcja dla osób, które chcą zwiększyć wydajność poprzez inteligentniejsze wyszukiwanie informacji.

Najważniejsze funkcje w ramach obciążenia:

Wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji z rozumieniem języka naturalnego

Scentralizowana baza wiedzy z inteligentnym łączeniem treści

Automatyczne etykietowanie i kategoryzowanie

Narzędzia do współpracy z udostępnianymi obszarami roboczymi

Wsparcie dla wielu platform, w tym przeglądarek internetowych i pulpitów

Ograniczenia obciążenia:

Nowsze narzędzie z mniejszą bazą użytkowników

Niektóre funkcje AI mogą wymagać dostosowania w celu uzyskania najlepszych wyników

Ceny obciążeń

Free

Obciążenie Pro: 11,99 USD/miesiąc

Obciążenie: Od 14,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje dotyczące obciążenia

Product Hunt: 4,8/5 (ponad 130 recenzji)

Co użytkownicy mówią o obciążeniu?

Uwielbiam Capacities! Zacząłem używać tej aplikacji razem z Notion do wszystkich moich notatek i zarządzania wiedzą. Poza tym ładuje się O WIELE SZYBCIEJ niż Notion, który był dla mnie prawie nie do użycia z powodu powolności działania.

Uwielbiam Capacities! Zacząłem używać tej aplikacji razem z Notion do wszystkich moich notatek i zarządzania wiedzą. Poza tym ładuje się O WIELE SZYBCIEJ niż Notion, który był dla mnie prawie nie do użycia z powodu powolności działania.

➡️ Więcej informacji: Jak wdrożyć strategie wspólnego sporządzania notatek

11. Mem. ai (Najlepsze rozwiązanie do tworzenia notatek z wykorzystaniem AI i zarządzania wiedzą)

za pośrednictwem Mem.ai

Mem koncentruje się na wykorzystaniu AI, aby pomóc użytkownikom w łatwym przechwytywaniu, organizowaniu i wyszukiwaniu notatek. Automatycznie porządkuje zawartość, tworząc połączenia między pomysłami bez konieczności ręcznego tagowania lub strukturyzowania. Dzięki temu doskonale nadaje się dla pracowników wiedzy i twórców, którzy chcą korzystać z inteligentnych notatek.

Aplikacja kładzie nacisk na szybkość i minimalizm, umożliwiając szybkie zapisywanie pomysłów i wyszukiwanie w czasie rzeczywistym dzięki AI. Jej konstrukcja wspiera ciągły rozwój wiedzy poprzez wyróżnianie powiązanych treści i wyświetlanie odpowiednich notatek podczas pracy.

Najważniejsze funkcje Mem:

Automatyczna organizacja i łączenie notatek oparte na AI

Szybkie przechwytywanie dzięki wprowadzaniu języka naturalnego

Wyszukiwanie AI w czasie rzeczywistym i sugestie dotyczące zawartości

Minimalistyczny interfejs zorientowany na wydajność

Wieloplatformowa aplikacja internetowa i mobilna

Ograniczenia pamięci:

Opcje współpracy są ograniczone w porównaniu z konkurencją

Niektóre funkcje AI są nadal rozwijane

Cena miesięczna

Mem: 14,99 USD/miesiąc na użytkownika

Mem Teams: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Mem

G2: N/A

Capterra: N/A

Product Hunt: 3,9/5 (16 recenzji)

Co mówią o Mem prawdziwi użytkownicy?

Używam Mem od samego początku i nadal jest to mój wybór do szybkiego sporządzania notatek i wyszukiwania informacji.

Używam Mem od samego początku i nadal jest to mój wybór do szybkiego sporządzania notatek i wyszukiwania informacji.

12. Milanote (najlepsze rozwiązanie do organizacji kreatywnych projektów i tworzenia notatek wizualnych)

za pośrednictwem Milanote

Milanote jest przeznaczony dla kreatywnych osób, które myślą wizualnie. Oferuje elastyczny obszar roboczy w stylu tablicy, idealny do tworzenia tablic inspiracji, planowania projektów i sesji burzy mózgów.

Zamiast notatek liniowych, Milanote obsługuje układ dowolny, dzięki czemu idealnie nadaje się dla projektantów, pisarzy i zespołów, które cenią sobie wizualną narrację i organizację przestrzenną.

Najlepsze funkcje Milanote:

Wizualne tablice do porządkowania notatek, obrazów i linków

Intuicyjny interfejs typu "przeciągnij i upuść"

Współpraca w czasie rzeczywistym z komentarzami i udostępnianiem

Gotowe szablony do kreatywnych cykli pracy

Dostępne na platformach internetowych i pulpitach

Ograniczenia Milanote:

Ograniczone możliwości zarządzania zadaniami

Brak trybu offline w aplikacjach mobilnych

Ceny mogą być wysokie dla użytkowników indywidualnych

Ceny Milanote

Free

Opłata za osobę: 9,99 USD/miesiąc

Team: 49 USD/miesiąc dla maksymalnie 10 osób

Oceny i recenzje Milanote

G2 : 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 50 recenzji)

Co mówią o Milanote prawdziwi użytkownicy?

Podoba mi się łatwość obsługi i elastyczność. Możliwość swobodnego przesuwania różnych "kart" w dowolny sposób sprawia, że aplikacja jest przydatna do wielu różnych zadań. Dla kreatywnej osoby, takiej jak ja, która uwielbia porządek, jest to niezwykle pomocne. Jednak widok tablic w aplikacji mobilnej nie jest tak wygodny, ponieważ kolejność wyświetlanych elementów jest nieco losowa.

Podoba mi się łatwość obsługi i elastyczność. Możliwość swobodnego przesuwania różnych "kart" w dowolny sposób sprawia, że aplikacja jest przydatna do wielu różnych zadań. Dla kreatywnej osoby, takiej jak ja, która uwielbia porządek, jest to niezwykle pomocne. Jednak aplikacja na telefon nie zapewnia tak łatwego widoku tablic, ponieważ kolejność wyświetlania jest nieco losowa.

13. Workflowy (najlepszy do prostego tworzenia konspektów bez rozpraszania uwagi)

za pośrednictwem Workflowy

Workflowy to minimalistyczne narzędzie do tworzenia konspektów, zaprojektowane z myślą o szybkim sporządzaniu notatek i organizowaniu zadań za pomocą zagnieżdżonych list. Jego prosty interfejs spodoba się użytkownikom, którzy wolą skupić się na myśleniu hierarchicznym bez złożonych funkcji aplikacji.

Aplikacja doskonale nadaje się do zwiększania osobistej wydajności, burzy mózgów i zarządzania pomysłami w przejrzystym środowisku, wolnym od czynników rozpraszających uwagę. Jest lekka, szybka i synchronizuje się między urządzeniami, choć brakuje jej niektórych zaawansowanych funkcji współpracy i AI dostępnych w innych narzędziach.

Najlepsze funkcje Workflowy:

Nieskończone zagnieżdżone listy do szczegółowego tworzenia konspektów

Szybki i minimalistyczny interfejs

Etykiety i filtry ułatwiające organizację

Synchronizacja między platformami dzięki aplikacjom internetowym, komputerowym i mobilnym

Ograniczenia Workflowy:

Ograniczone opcje współpracy

Brak wbudowanej sztucznej inteligencji ani automatyzacji

Podstawowe formatowanie i brak wsparcia dla multimediów

Ceny Workflowy

Podstawowa : Free

Workflowy Pro: 8,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Workflowy

G2 : 4,5/5 (ponad 25 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Workflowy prawdziwi użytkownicy?

Ogólnie uważam, że Workflowy to świetne narzędzie, jeśli chcesz zarządzać niewielką ilością tekstu, taką jak listy rzeczy do zrobienia, cele lub posty na Twitterze. Jednak jego wartość znacznie spada, jeśli potrzebujesz dużych ilości akapitów, obrazów, wideo itp.

Ogólnie uważam, że Workflowy to świetne narzędzie, jeśli chcesz zarządzać niewielką ilością tekstu, taką jak listy rzeczy do zrobienia, cele lub posty na Twitterze. Jednak jego wartość znacznie spada, jeśli potrzebujesz dużych ilości akapitów, obrazów, wideo itp.

Odpowiednie narzędzie ma ogromne znaczenie

Wybór odpowiedniego narzędzia do robienia notatek i zarządzania pracą sprowadza się do tego, co pasuje do Twojego stylu i potrzeb. Chociaż Tana oferuje solidne połączenie funkcji robienia notatek i zwiększania wydajności, alternatywne rozwiązania zapewniają szeroki wybór, niezależnie od tego, czy potrzebujesz zaawansowanych funkcji AI, takich jak ClickUp i Capacities, wizualnego podejścia, takiego jak Heptabase i Milanote, czy czegoś prostego, takiego jak Workflowy i Obsidian.

Jeśli szukasz kompleksowej platformy, która łączy notatki, zadania, pomoc AI i pracę zespołową, ClickUp jest zdecydowanie wart bliższego przyjrzenia się. Jeśli jednak wolisz coś bardziej ukierunkowanego lub lekkiego, na tej liście każdy znajdzie coś dla siebie.

Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z naszymi produktami i wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada. Odpowiednie narzędzie może naprawdę zmienić sposób, w jaki zapisujesz pomysły, organizujesz informacje i realizujesz zadania

Chcesz zwiększyć swoją wydajność dzięki ClickUp? Zarejestruj się za darmo już dziś i zacznij organizować swoje notatki i zadania jak profesjonalista.